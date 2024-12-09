أفضل 10 مولدات لموجز محتوى الذكاء الاصطناعي لعام 2025

إذا سبق لك أن حاولت إنشاء محتوى يحتل مرتبة جيدة عبر محركات البحث، فأنت تعلم أن الأمر يتطلب ثنائيًا قويًا: كاتب يفهم الجمهور حقًا و خبير استراتيجي لتحسين محركات البحث يعرف كيف يلفت انتباه الخوارزمية.

وهنا يأتي دور موجز المحتوى - فكر فيه على أنه ورقة غش من خبير تحسين محركات البحث، مليئة بكل ما تحتاجه: رؤى الجمهور المستهدف، وأفضل الكلمات المفتاحية، وحتى أقسام المحتوى التي تستخدمها المدونات التي تحتل أعلى المراتب. وبعبارة أخرى، فإن الموجز هو بمثابة خارطة طريق لتحسين محركات البحث، حيث يوجه المحتوى الخاص بك نحو القراء المناسبين.

ولكن ماذا لو لم يكن لديك شخص ما لإعداد موجز محتوى مفصّل؟ لا داعي للذعر. إن مولدات موجز المحتوى بالذكاء الاصطناعي موجودة هنا لجعل الحياة أسهل.

تمزج هذه الأدوات الأنيقة بين الذكاء الاصطناعي وتحسين المحتوى، مما يحول الصفحة الفارغة إلى دليل استراتيجي واضح للمحتوى الخاص بك.

بالطبع، مع وجود بحر من الخيارات المتاحة، قد يبدو العثور على مولد الذكاء الاصطناعي المناسب مثل البحث عن إبرة في كومة قش. لحسن الحظ، لقد قمت بالبحث من أجلك. فيما يلي قائمة بأفضل 10 مولدات موجزة لمحتوى الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في الانتقال من _"من أين أبدأ؟

## ⏰ ملخص 60 ثانية

Jasper AI: الأفضل لتوليد المحتوى الإبداعي

ClickUp : الأفضل لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي وإدارته والتعاون فيه

: الأفضل لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي وإدارته والتعاون فيه Dashword : الأفضل لتحسين المحتوى القائم على البيانات

: الأفضل لتحسين المحتوى القائم على البيانات Frase.io : الأفضل للبحث والكتابة المدعوم بالذكاء الاصطناعي

: الأفضل للبحث والكتابة المدعوم بالذكاء الاصطناعي Copy.ai : الأفضل لإنشاء محتوى سريع

: الأفضل لإنشاء محتوى سريع MarketMuse : الأفضل لاستراتيجية المحتوى المؤسسي

: الأفضل لاستراتيجية المحتوى المؤسسي Writesonic : الأفضل لإنشاء المحتوى الآلي

: الأفضل لإنشاء المحتوى الآلي Surfer SEO : الأفضل لتحسين محركات البحث على الصفحة

: الأفضل لتحسين محركات البحث على الصفحة ناراتو : الأفضل لإدارة سير عمل المحتوى

: الأفضل لإدارة سير عمل المحتوى Keyword Insights: الأفضل لتجميع الكلمات الرئيسية والبحث عن الموضوعات

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مولدات موجز محتوى الذكاء الاصطناعي؟

عند اختيارأداة إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعيهناك بعض الأشياء التي يجب البحث عنها.

واجهة سهلة الاستخدام : كلما كان التنقل فيها أسهل، زادت كفاءة فريقك في إنتاج محتوى عالي الجودة

: كلما كان التنقل فيها أسهل، زادت كفاءة فريقك في إنتاج محتوى عالي الجودة وصول سريع : ابحث عن الأدوات التي توفر وصولاً سريعًا إلى الميزات دون منحنى تعليمي حاد، مما يسمح لمنشئي المحتوى بالبدء في الكتابة بأقل قدر من العناء

: ابحث عن الأدوات التي توفر وصولاً سريعًا إلى الميزات دون منحنى تعليمي حاد، مما يسمح لمنشئي المحتوى بالبدء في الكتابة بأقل قدر من العناء خيارات التخصيص : كل فريق لديه متطلبات فريدة من نوعها، لذلك يجب أن يوفر المُنشئ الجيد قوالب موجز المحتوى التي تتماشى مع استراتيجية المحتوى الخاصة بك. مكافأة إذا كان ذلك يتضمن قالب أو اثنين من قوالب موجز المحتوى المجانية

: كل فريق لديه متطلبات فريدة من نوعها، لذلك يجب أن يوفر المُنشئ الجيد قوالب موجز المحتوى التي تتماشى مع استراتيجية المحتوى الخاصة بك. مكافأة إذا كان ذلك يتضمن قالب أو اثنين من قوالب موجز المحتوى المجانية التكامل السلس : قدرات التكامل مهمة أيضاً. يجب أن تتصل أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك بسلاسة مع سير عملك الحالي، سواء كان ذلك يتضمن برنامج إدارة المشاريع أو أدوات تحسين محركات البحث. يساعد ذلك على تسهيل عملية إنشاء المحتوى

: قدرات التكامل مهمة أيضاً. يجب أن تتصل أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك بسلاسة مع سير عملك الحالي، سواء كان ذلك يتضمن برنامج إدارة المشاريع أو أدوات تحسين محركات البحث. يساعد ذلك على تسهيل عملية إنشاء المحتوى تتبع الأداء : تساعدك المولدات التي تتضمن تحليلات على قياس فعالية المحتوى، مما يسمح لك بفهم ما يتردد صداه لدى جمهورك (للكلمة الرئيسية المستهدفة) وتحسين استراتيجيتك بمرور الوقت. هذا مهم بشكل خاص للمحتوى الذي يهدف إلى الحصول على ترتيب جيد على محركات البحث

: تساعدك المولدات التي تتضمن تحليلات على قياس فعالية المحتوى، مما يسمح لك بفهم ما يتردد صداه لدى جمهورك (للكلمة الرئيسية المستهدفة) وتحسين استراتيجيتك بمرور الوقت. هذا مهم بشكل خاص للمحتوى الذي يهدف إلى الحصول على ترتيب جيد على محركات البحث تحسين المحتوى: توفر أفضل المولدات رؤى تحسين محركات البحث واقتراحات الكلمات المفتاحية وتحليل قابلية القراءة، مما يساعدك على إنشاء محتوى محسّن مع الالتزام بـ/%href/. مولدو موجز المحتوى الجيدون بارعون أيضًا في اقتراح روابط داخلية وخارجية قوية

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أفضل 10 مولدات لموجز محتوى الذكاء الاصطناعي

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي وإدارته والتعاون فيه)

تبسيط إنشاء المحتوى وإنتاج محتوى عالي الجودة في دقائق باستخدام ClickUp Brain. ClickUp يتألق باعتباره "تطبيق كل شيء" لجميع متطلبات إدارة المحتوى والمشروعات الخاصة بك. إنه مثالي لتحسين عمليات إنشاء المحتوى وعمليات التعاون. ClickUp Docs يعمل كأداة تحرير رائعة في الوقت الفعلي. فهو يساعدني على التعاون مع أعضاء فريقي، الذين يمكنهم الوصول إلى المحتوى الخاص بي وترك الاقتراحات. وهذا يعزز حلقة تعليقات فعالة عبر فريقي. ClickUp Brain يساعد في إنشاء مخططات ومحتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمختلف التنسيقات بسرعة. أيضًا، مع ClickUp، لن تضطر أبدًا إلى البدء من الصفر مع أكثر من 1000 قالب مجاني للاختيار من بينها.

قالب موجز محتوى تحسين محركات البحث من ClickUp

ال قالب موجز محتوى ClickUp SEO يُغيّر قواعد اللعبة بفضل مكونات تحسين محركات البحث المُحمّلة مسبقًا، مثل الكلمات المفتاحية المستهدفة ورؤى الجمهور، والتي تُعد ضرورية لكتابة مُحسّنات محرّكات البحث الفعّالة.

_هل تحتاج إلى طريقة سهلة لتتبع تقدم المحتوى الخاص بك؟ يأتي القالب محملًا مسبقًا بحالات مخصصة لتتبع التقدم، وحقول مخصصة لتصنيف العناصر، وطرق عرض متنوعة لإدارة سير العمل بكفاءة.

تقدم ClickUp أيضًا مجموعة من القوالب الأخرى، مثل قالب كتابة المحتوى و قالب تقويم المحتوى الذي يسهل سير العمل المتسق.

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ClickUp أفضل الميزات

أدوات تعاون خاصة بالمهام : العمل بسلاسة في مستندات ClickUp لتبادل الأفكار ومراجعة المحتوى والتعديلات في الوقت الفعلي

: العمل بسلاسة في مستندات ClickUp لتبادل الأفكار ومراجعة المحتوى والتعديلات في الوقت الفعلي إدارة المهام المتكاملة : تعيين مهام إنشاء المحتوى وتتبعها وتحديد أولوياتها ضمن منصة موحدة

: تعيين مهام إنشاء المحتوى وتتبعها وتحديد أولوياتها ضمن منصة موحدة عقل النقر المدعوم بالذكاء الاصطناعي : احصل على أفكار فورية للمحتوى، والمساعدة في الكتابة، ورؤى المشروع المصممة خصيصًا لسير العمل الإبداعي

: احصل على أفكار فورية للمحتوى، والمساعدة في الكتابة، ورؤى المشروع المصممة خصيصًا لسير العمل الإبداعي لوحات متابعة التقدم : راقب معالم المحتوى الخاصة بفريقك وبسّط حلقات الملاحظات ببيانات قابلة للتنفيذ

: راقب معالم المحتوى الخاصة بفريقك وبسّط حلقات الملاحظات ببيانات قابلة للتنفيذ أتمتة مهام سير العمل : قم ببناء وتكييف مهام سير العمل لتصميم المحتوى وصياغته والموافقات عليه باستخدام واجهة ClickUp البديهية

: قم ببناء وتكييف مهام سير العمل لتصميم المحتوى وصياغته والموافقات عليه باستخدام واجهة ClickUp البديهية تكامل التطبيقات لأدوات المحتوى: المزامنة مع أكثر من 1,000 تطبيق شائع مثل Google Drive وSlack، لتركيز جميع موارد المحتوى

قيود ClickUp

وصول محدود للذكاء الاصطناعي : لا يتمتع مستخدمو الباقة المجانية للأبد بإمكانية الوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي في ClickUp

: لا يتمتع مستخدمو الباقة المجانية للأبد بإمكانية الوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي في ClickUp قيود تطبيق الهاتف المحمول: يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى طريقة عرض الجدول، مما قد يحد من إمكانية الاستخدام أثناء التنقل

تسعير ClickUp

مجانًا للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,300 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: هل تبحث عن قوالب تقويم المحتوى الجاهزة في شكل جداول؟ تحقق من قائمتنا المنسقة من قوالب تقويم المحتوى المجانية في جداول بيانات إكسل وجداول بيانات جوجل

2. Dashword (الأفضل لتحسين المحتوى المستند إلى البيانات)

via كلمة السر يستخدم Dashword الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مُحسَّن لتحسين محركات البحث، والذي تم إنشاؤه من خلال رؤى تعتمد على البيانات.

وباستخدام هذه الأداة، يمكنك تحديد القيود في الموجز الأولي الخاص بك وتحسينه من خلال تحليل شامل للمنافسين وملاحظات في الوقت الفعلي من محرر المحتوى.

تحتوي لوحة التحكم أيضًا على مقياس مدمج لقابلية القراءة يمكن أن يساعدك في تتبع درجات قابلية القراءة إلى جانب مقاييس تحسين المحتوى الأخرى.

Dashword أفضل الميزات

محرر محتوى بديهي : تحسين محركات البحث في الوقت الحقيقي وتقييم قابلية القراءة الذي يوفر ملاحظات فورية للتحسين

: تحسين محركات البحث في الوقت الحقيقي وتقييم قابلية القراءة الذي يوفر ملاحظات فورية للتحسين تحليل شامل لسيرب : قياس المنافسين لتحديد الثغرات والفرص في المحتوى

: قياس المنافسين لتحديد الثغرات والفرص في المحتوى إنشاء موجز المحتوى الآلي : استنادًا إلى الكلمات الرئيسية المستهدفة وتحليل نوايا البحث

: استنادًا إلى الكلمات الرئيسية المستهدفة وتحليل نوايا البحث إمكانيات كتابة مدمجة للذكاء الاصطناعي : لإنشاء المحتوى وتوسيعه

: لإنشاء المحتوى وتوسيعه أداة مراقبة المحتوى : تتبع الأداء واقتراح التحديثات (متوفرة في خطة العمل)

قيود Dashword

قوالب محدودة لكتابة الذكاء الاصطناعي : عدد أقل من القوالب مقارنة بمنصات كتابة الذكاء الاصطناعي المخصصة

: عدد أقل من القوالب مقارنة بمنصات كتابة الذكاء الاصطناعي المخصصة التركيز على المحتوى الطويل لتحسين محركات البحث : يفتقر إلى التنوع لأنواع المحتوى الأخرى

: يفتقر إلى التنوع لأنواع المحتوى الأخرى حدود استخدام مقيدة: حدود استخدام مقيدة: خطط المستوى الأدنى لها استخدام محدود

تسعير #### تسعير Dashword

خطة بدء التشغيل: 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

99 دولارًا أمريكيًا في الشهر خطة الأعمال: 349 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Dashword

G2: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

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3. Frase.io (الأفضل للبحث والكتابة المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

via Frase.io Frase.io عبارة عن منصة لتحسين المحتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع بين أتمتة البحث وإنشاء المحتوى وقدرات تحسين محركات البحث.

وهذا يجعلها مفيدة بشكل خاص إذا كان هدفك الأساسي هو تحليل المحتوى الأفضل أداءً وإنشاء مسودات بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

يوفر Frase.io أيضًا اقتراحات تحسين في الوقت الفعلي داخل محرر المحتوى الخاص به ويمكنه مساعدتك في إنشاء محتوى يحتل مرتبة عالية في محركات البحث.

أفضل ميزات Frase.io

تحليل آلي لـ SERP : يحلل أفضل 20 نتيجة من نتائج Google لإنشاء ملخصات محتوى ومخططات موجزة في ثوانٍ

: يحلل أفضل 20 نتيجة من نتائج Google لإنشاء ملخصات محتوى ومخططات موجزة في ثوانٍ قدرات متقدمة في الكتابة بالذكاء الاصطناعي : توليد محتوى غير محدود مع اشتراك إضافي احترافي

: توليد محتوى غير محدود مع اشتراك إضافي احترافي أدوات شاملة لتحسين المحتوى : المقارنة المعيارية مع المنافسين وتحديد الثغرات في المواضيع

: المقارنة المعيارية مع المنافسين وتحديد الثغرات في المواضيع ميزة البحث عن الأسئلة : تسحب من الأشخاص الذين يسألون أيضًا وQuora وReddit لوضع أفكار المحتوى

: تسحب من الأشخاص الذين يسألون أيضًا وQuora وReddit لوضع أفكار المحتوى تتبع أداء المحتوى: يوفر تحليلات مفصلة واقتراحات تحسينية

حدود #### قيود Frase.io

توليد كلمات محدودة من الذكاء الاصطناعي : 4 آلاف إلى 10 آلاف حرف على الخطط الأساسية بدون إضافة Pro

: 4 آلاف إلى 10 آلاف حرف على الخطط الأساسية بدون إضافة Pro أرصدة محدودة للمستندات : الخطط ذات المستوى الأدنى لها أرصدة محدودة

: الخطط ذات المستوى الأدنى لها أرصدة محدودة قيود المستخدم الفردي: متاح فقط على الخطط الفردية والأساسية

تسعير #### Frase.io

تجربة مجانية: 0 دولار بدون التزام

0 دولار بدون التزام الخطة المنفردة: 15 دولارًا شهريًا أو 12 دولارًا شهريًا إذا كانت مدفوعة سنويًا

15 دولارًا شهريًا أو 12 دولارًا شهريًا إذا كانت مدفوعة سنويًا الخطة الأساسية: 45 دولارًا شهريًا أو 38 دولارًا شهريًا إذا كانت مدفوعة سنويًا

45 دولارًا شهريًا أو 38 دولارًا شهريًا إذا كانت مدفوعة سنويًا خطة الفريق: 115 دولارًا أمريكيًا في الشهر أو 97 دولارًا أمريكيًا في الشهر إذا تم الدفع سنويًا

Frase.io التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 250 تقييم)

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4. Copy.ai (الأفضل لتوليد المحتوى السريع)

via Copy.ai كما يوحي الاسم، يركز Copy.ai بشكل أساسي على إنشاء نسخ المحتوى. وهذا مفيد لإنشاء نسخ تسويقية ومدونات وتنسيقات محتوى أخرى أثناء التنقل.

يستخدم Copy.ai نماذج لغوية متقدمة، بما في ذلك GPT-4، لإنشاء محتوى يبدو أقل عمومية مما تكتبه أدوات الذكاء الاصطناعي المعتادة.

ما يميز Copy.ai عن معظم مولدات ملخصات محتوى الذكاء الاصطناعي هو واجهته سهلة الاستخدام ومكتبة القوالب الواسعة. مع وجود أكثر من 90 قالبًا مُعدًا مسبقًا، فهو يلبي احتياجات المسوقين ومؤلفي الإعلانات ومنشئي المحتوى الذين يحتاجون إلى إنشاء محتوى سريع.

أفضل ميزات Copy.ai

أكثر من 90 قالبًا مُعدًا مسبقًا لكتابة الإعلانات : لتلبية احتياجات المحتوى المتنوعة، بما في ذلك المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي ووصف المنتجات

: لتلبية احتياجات المحتوى المتنوعة، بما في ذلك المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي ووصف المنتجات إنشاء كلمات غير محدودة : متاح في خطة Pro لإنشاء محتوى متسق

: متاح في خطة Pro لإنشاء محتوى متسق دعم أكثر من 95 لغة : مع القدرة على تخصيص صوت العلامة التجارية

: مع القدرة على تخصيص صوت العلامة التجارية محرر محتوى بديهي : اقتراحات وتحسينات في الوقت الفعلي

: اقتراحات وتحسينات في الوقت الفعلي إمكانيات التكامل: تتوفر عمليات تكامل متعددة من خلال الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات وأدوات أتمتة سير العمل

قيود Copy.ai

مشاكل استقرار النظام الأساسي : قد يؤثر التعطل العرضي على الاستخدام

: قد يؤثر التعطل العرضي على الاستخدام درجات الانتحال الأعلى : قد ترتفع درجات الانتحال في أجزاء المحتوى الأقصر (نصوص من 200 كلمة)

: قد ترتفع درجات الانتحال في أجزاء المحتوى الأقصر (نصوص من 200 كلمة) دقة القواعد اللغوية: يتطلب أدوات تدقيق لغوي إضافية

تسعير #### Copy.ai

خطة مجانية: 1 مقعد

1 مقعد خطة البداية: 36 دولارًا شهريًا (سنويًا)

36 دولارًا شهريًا (سنويًا) خطة متقدمة : 186 دولارًا شهريًا (سنويًا)

: 186 دولارًا شهريًا (سنويًا) خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

Copy.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

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5. MarketMuse (الأفضل لاستراتيجية محتوى المؤسسة)

via ماركت ميوز MarketMuse عبارة عن منصة ذكاء محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تم تصميمها للمساعدة في استراتيجية المحتوى وتحسين محركات البحث.

تستخدم المنصة تقنية متقدمة لنمذجة المواضيع وخوارزميات خاصة لتحديد الفرص والثغرات في استراتيجية المحتوى الخاص بك واقتراح تحسينات على عملية المحتوى الخاص بك.

نقاط القوة الأساسية في MarketMuse هي التحليل التنافسي وتحسين المحتوى والتوصيات الاستراتيجية. وهو مصمم في المقام الأول للمؤسسات التي تدير عمليات المحتوى على نطاق واسع.

أفضل ميزات MarketMuse

تقنية نمذجة المواضيع الحاصلة على براءة اختراع : يحلل عمق المحتوى ويحدد الموضوعات الفرعية المهمة للتغطية

: يحلل عمق المحتوى ويحدد الموضوعات الفرعية المهمة للتغطية خريطة حرارية متقدمة وأشعة سرب : تتيح تحليلًا متعمقًا للمنافسين وتحديد فجوات المحتوى

: تتيح تحليلًا متعمقًا للمنافسين وتحديد فجوات المحتوى تدقيق آلي للمحتوى : يكتشف الصفحات ذات الفرص العالية باستخدام تقنية التجميع

: يكتشف الصفحات ذات الفرص العالية باستخدام تقنية التجميع تسجيل صعوبة الكلمات المفتاحية المخصصة : يتيح لك تسجيل درجات صعوبة الكلمات المفتاحية: تعيين درجات السلطة الموضعية

: يتيح لك تسجيل درجات صعوبة الكلمات المفتاحية: تعيين درجات السلطة الموضعية أدوات شاملة لتخطيط المحتوى: يوفر ميزات تعاون الفريق وإدارة مخصصة للحساب

قيود MarketMuse #### قيود MarketMuse

أسعار أعلى : أكثر تكلفة مقارنة بأدوات تحسين المحتوى الأخرى

: أكثر تكلفة مقارنة بأدوات تحسين المحتوى الأخرى الميزات المتقدمة مقيدة : ميزات الكتابة المتقدمة متاحة فقط للمستخدمين المميزين

: ميزات الكتابة المتقدمة متاحة فقط للمستخدمين المميزين منحنى تعليمي حاد : يتطلب وقتًا للاستفادة من الوظائف المتقدمة

: يتطلب وقتًا للاستفادة من الوظائف المتقدمة وصول محدود: وصول محدود: الميزات المتقدمة مقيدة في الخطط ذات المستوى الأدنى

تسعير #### MarketMuse

الخطة المجانية: $0

$0 تحسين: 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

99 دولارًا أمريكيًا في الشهر البحث: 249 دولارًا شهريًا

249 دولارًا شهريًا الاستراتيجية: 499 دولارًا شهريًا

MarketMuse التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 25 تقييم)

🧠 هل تعلم؟ وفقًا لـ تقرير تسويق المحتوى بالذكاء الاصطناعي من Semrush ، أن 67% من الشركات الصغيرة تستخدم بالفعل الذكاء الاصطناعي للمحتوى وتحسين محركات البحث، حيث أفاد 68% منها بزيادة عائد الاستثمار في تسويق المحتوى نتيجة لذلك.

6. Writesonic (الأفضل لإنشاء المحتوى الآلي)

via يكتبونك على غرار Copy.ai في العديد من الجوانب، تعتمد منصة Writesonic على نماذج لغة OpenAI المضبوطة بدقة GPT-3.5 و GPT-4 لإنشاء محتوى عالي الجودة عبر تنسيقات مختلفة. تتميز المنصة بمجموعتها الشاملة من أدوات الكتابة وميزات التحسين في الوقت الحقيقي.

يمكن لمنصة Writesonic إنشاء محتوى بأكثر من 25 لغة، مما يجعلها مثالية لنشر المحتوى بلغات متعددة في وقت واحد.

أفضل ميزات Writesonic

كاتب المقالات المتقدم بالذكاء الاصطناعي 5.0 : يدمج البيانات في الوقت الفعلي مع إمكانيات تحسين محركات البحث

: يدمج البيانات في الوقت الفعلي مع إمكانيات تحسين محركات البحث إنشاء محتوى متعدد الاستخدامات : يدعم أكثر من 80 حالة استخدام، بما في ذلك المدونات، ونسخ الإعلانات، وأوصاف المنتجات

: يدعم أكثر من 80 حالة استخدام، بما في ذلك المدونات، ونسخ الإعلانات، وأوصاف المنتجات نظام جودة الكلمات من مستويين : يوفر إنشاء محتوى متميز (GPT-3.5) ومتفوق (GPT-4)

: يوفر إنشاء محتوى متميز (GPT-3.5) ومتفوق (GPT-4) أدوات مدمجة لتحسين محركات البحث : تتكامل مع SurferSEO للتحسين

: تتكامل مع SurferSEO للتحسين النشر المباشر في ووردبريس: يوفر مكتبة قوالب شاملة لأنواع المحتوى المختلفة

القيود #### قيود Writesonic

منحنى التعلم : يتطلب وقتًا لزيادة فعالية الأداة إلى أقصى حد

: يتطلب وقتًا لزيادة فعالية الأداة إلى أقصى حد اعتماد كبير على المطالبات : هناك حاجة إلى مطالبات مفصلة من الذكاء الاصطناعي للحصول على أفضل النتائج

: هناك حاجة إلى مطالبات مفصلة من الذكاء الاصطناعي للحصول على أفضل النتائج تكرار المحتوى : تكرار المحتوى: قد يبدو المحتوى المقترح متكررًا، خاصةً إذا تم استخدامه مع مطالبات متشابهة

: تكرار المحتوى: قد يبدو المحتوى المقترح متكررًا، خاصةً إذا تم استخدامه مع مطالبات متشابهة حدود عدد الكلمات : يتم فرض قيود على عدد الكلمات على الخطط ذات المستوى الأدنى

التسعير

الخطة المجانية: $0

$0 الخطة الفردية: 16 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) أو 20 دولارًا شهريًا

16 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) أو 20 دولارًا شهريًا الخطة القياسية: 79 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) أو 99 دولارًا شهريًا

79 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) أو 99 دولارًا شهريًا الخطة الاحترافية: 199 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) أو 249 دولارًا شهريًا

199 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) أو 249 دولارًا شهريًا الخطة المتقدمة: 399 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) أو 499 دولارًا شهريًا

399 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) أو 499 دولارًا شهريًا خطة المؤسسات: تبدأ من 9,999 دولارًا أمريكيًا في السنة

تقييمات ومراجعات Writesonic

G2: 4.7/5 (1900+ تقييم)

4.7/5 (1900+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

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7. سيرفر سيو (الأفضل لتحسين محركات البحث على الصفحة)

via تحسين محركات البحث ما يميز Surfer SEO عن غيره من مولدات ملخصات محتوى الذكاء الاصطناعي الأخرى هو قدرته على تحويل بيانات SERP الأولية إلى إرشادات محتوى واضحة وقابلة للتنفيذ.

ويضمن ذلك أن يوفر Surfer SEO تحسين المحتوى المستند إلى البيانات، ويقدم ميزات مثل التسجيل في الوقت الفعلي وتحليل المنافسين - مما يجعله بسيطًا بشكل خاص للمستخدمين لأول مرة.

بالإضافة إلى ذلك، وجدتُ أن التوصيات التي تعتمد على البرمجة اللغوية العصبية طريقة مفيدة لدمج كلمات رئيسية متعددة في المحتوى الخاص بي.

أفضل ميزات Surfer SEO

محرر محتوى متقدم : تسجيل نقاط التحسين في الوقت الفعلي مع توصيات مدعومة بالبرمجة اللغوية العصبية

: تسجيل نقاط التحسين في الوقت الفعلي مع توصيات مدعومة بالبرمجة اللغوية العصبية محلل شامل لصفحة سيرب : يحلل أكثر من 500 إشارة على الصفحة لتحسين المحتوى المستند إلى البيانات

: يحلل أكثر من 500 إشارة على الصفحة لتحسين المحتوى المستند إلى البيانات قدرات التدقيق التفصيلي للمحتوى : يقدم توصيات قابلة للتنفيذ للمحتوى الحالي

: يقدم توصيات قابلة للتنفيذ للمحتوى الحالي إنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي : يتضمن تحسينًا مدمجًا لتحسين محركات البحث

: يتضمن تحسينًا مدمجًا لتحسين محركات البحث البحث عن الموضوعات وتجميع الكلمات الرئيسية: يساعد في تخطيط المحتوى

قيود تحسين محركات البحث

كثرة نقاط البيانات : قد يكون من الصعب تحديد أولويات جميع نقاط البيانات المقترحة بفعالية

: قد يكون من الصعب تحديد أولويات جميع نقاط البيانات المقترحة بفعالية البحث عن الكلمات المفتاحية الأساسية : البحث عن الكلمات الرئيسية محدود مقارنة بالأدوات المخصصة

: البحث عن الكلمات الرئيسية محدود مقارنة بالأدوات المخصصة قيود الرصيد في البرمجة اللغوية العصبية : قيود الرصيد: هناك قيود ائتمانية على الخطط ذات المستوى الأدنى

: قيود الرصيد: هناك قيود ائتمانية على الخطط ذات المستوى الأدنى مشكلات عرضية في دقة البيانات: يمكن أن تنخفض دقة البيانات في بعض التحليلات التنافسية

تسعير #### سيرفر تحسين محركات البحث

الخطة الأساسية : 79 دولارًا شهريًا (سنويًا)

: 79 دولارًا شهريًا (سنويًا) الخطة الأساسية : 175 دولارًا شهريًا (سنويًا)

: 175 دولارًا شهريًا (سنويًا) خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات تحسين محركات البحث #### سيرفر SEO

G2: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 350 تقييم)

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8. ناراتو (الأفضل لإدارة سير عمل المحتوى)

via السرد عندما يتعلق الأمر بإدارة سير العمل، فإن Narrato يحتل مكانة خاصة به.

تجمع المنصة بين إنشاء المحتوى والتعاون الجماعي وأتمتة النشر - كل ذلك في مساحة عمل واحدة موحدة.

يقوم Content Genie بأتمتة إنشاء محتوى الوسائط الاجتماعية والمدونات على الطيار الآلي. يمكن للمستخدمين إعداد تدفقات عمل مخصصة حيث يتم تعيين مهام محددة - مثل إخطار المحررين، والموافقة على المحتوى، وحتى جدولة وقت النشر - تلقائيًا بناءً على معايير محددة مسبقًا.

تُقدّر الفرق بشكل خاص قدرتها على التكامل مع منصات النشر الرئيسية مع الحفاظ على جودة المحتوى المتناسقة.

أفضل ميزات #### Narrato

جيني محتوى الذكاء الاصطناعي : إنشاء محتوى الوسائط الاجتماعية ومحتوى المدونة تلقائيًا

: إنشاء محتوى الوسائط الاجتماعية ومحتوى المدونة تلقائيًا مكتبة قوالب شاملة : تتضمن أكثر من 100 أداة ذكاء اصطناعي لمختلف أنواع المحتوى وحالات الاستخدام

: تتضمن أكثر من 100 أداة ذكاء اصطناعي لمختلف أنواع المحتوى وحالات الاستخدام أتمتة سير العمل المخصص : يدعم تعيينات المهام والإشعارات وإدارة المرحلة

: يدعم تعيينات المهام والإشعارات وإدارة المرحلة تحسين مدمج لتحسين محركات البحث : يقدم إنشاء موجز المحتوى واقتراحات الكلمات الرئيسية

: يقدم إنشاء موجز المحتوى واقتراحات الكلمات الرئيسية تكامل سلس للمنصة : يتصل مع ووردبريس وويب فلو وقنوات التواصل الاجتماعي

قيود ناراتو

ميزات تحليلية محدودة : يمكن أن تكون أكثر شمولاً

: يمكن أن تكون أكثر شمولاً التكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي يستغرق وقتاً طويلاً : يتطلب إعدادًا للتكامل الكامل

: يتطلب إعدادًا للتكامل الكامل إمكانيات محدودة لإعداد التقارير : لتتبع بيانات محددة

: لتتبع بيانات محددة قيود الخطة الأساسية: قيود الخطة الأساسية: استخدام الذكاء الاصطناعي ومقاعد المستخدمين محدودة

تسعير #### Narrato

الخطة الاحترافية: 36 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا

36 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا خطة الأعمال: 96 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا

96 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ناراتو

G2: 4.9/5 (أكثر من 160 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 40 تقييم)

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9. رؤى الكلمات المفتاحية (الأفضل لتجميع الكلمات المفتاحية والبحث عن الموضوعات)

عبر رؤى الكلمات المفتاحية هل تبحث عن أداة لتحسين محركات البحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لأخذ عينات من الكلمات الرئيسية؟

تتخصّص أداة Keyword Insights في تجميع الكلمات المفتاحية وتحسين السلطة الموضعية. يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي هذه أن تساعد فريق المحتوى لديك على تنظيم مجموعات كبيرة من الكلمات المفتاحية وتحليلها لإنشاء استراتيجيات محتوى شاملة.

يمكن للمنصة معالجة ما يصل إلى 200,000 كلمة مفتاحية في وقت واحد، مما يجعلها مثالية بشكل خاص لعمليات المحتوى واسعة النطاق.

أفضل ميزات #### رؤى الكلمات المفتاحية

تجميع متقدم للكلمات المفتاحية : يقدم خوارزميات سريعة وبطيئة لتلبية احتياجات الدقة المختلفة

: يقدم خوارزميات سريعة وبطيئة لتلبية احتياجات الدقة المختلفة اكتشاف شامل للكلمات المفتاحية : الوصول إلى قاعدة بيانات تضم أكثر من خمسة مليارات كلمة رئيسية

: الوصول إلى قاعدة بيانات تضم أكثر من خمسة مليارات كلمة رئيسية تحليل نوايا البحث : يستخدم التجميع المستند إلى السياق لتحسين تخطيط المحتوى

: يستخدم التجميع المستند إلى السياق لتحسين تخطيط المحتوى مُنشئ موجز المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي : يدمج تحليل المنافسين في ملخصات المحتوى الخاصة به

: يدمج تحليل المنافسين في ملخصات المحتوى الخاصة به تحليل مرئي للكلمات المفتاحية: يقيس رؤية المنافسين من خلال مرئيات مفصلة لتحليل الكلمات المفتاحية

قيود رؤى الكلمات الرئيسية

مخرجات CSV فقط : لبعض الميزات

: لبعض الميزات دعم مباشر محدود : متاح في الخطط ذات المستوى الأدنى

: متاح في الخطط ذات المستوى الأدنى منحنى التعلم : يتطلب وقتًا لتحقيق أقصى قدر من ميزات التجميع المتقدمة

: يتطلب وقتًا لتحقيق أقصى قدر من ميزات التجميع المتقدمة نظام قائم على الائتمان: يحتاج إلى إدارة دقيقة للموارد

تسعير رؤى الكلمات الرئيسية

الخطة التجريبية: 1 دولار لمدة 14 يومًا

1 دولار لمدة 14 يومًا الخطة الأساسية: 58 دولارًا أمريكيًا في الشهر

58 دولارًا أمريكيًا في الشهر الخطة الاحترافية: 145 دولارًا أمريكيًا في الشهر

145 دولارًا أمريكيًا في الشهر الخطة المميزة: 299 دولارًا في الشهر

10. Jasper AI (الأفضل لتوليد المحتوى الإبداعي)

via جاسبر AI يساعد Jasper AI على إنشاء محتوى إبداعي شبيه بالمحتوى البشري عبر تنسيقات متعددة، مثل منشورات المدونة والنسخ التسويقية ورسائل البريد الإلكتروني الباردة، إلخ.

ما يميز Jasper حقًا هو موهبته في الحفاظ على اتساق صوت العلامة التجارية. فسواء كنت تقوم بصياغة مقال رسمي أو منشور غير رسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، يضمن لك Jasper أن تظل نبرة صوتك في نفس الموضوع.

ميزة أخرى هي دعمه متعدد اللغات الذي يضمن لك إمكانية التبديل بين اللغات دائمًا مع الحفاظ على خط أنابيب المحتوى الخاص بك.

أفضل ميزات Jasper AI

إنشاء محتوى متعدد الاستخدامات : يوفر أكثر من 50 قالب ذكاء اصطناعي لمختلف أنواع المحتوى وتنسيقاته

: يوفر أكثر من 50 قالب ذكاء اصطناعي لمختلف أنواع المحتوى وتنسيقاته تدريب صوتي مخصص للعلامة التجارية : يتضمن ما يصل إلى 150 ذاكرة لنبرة ورسالة متسقة

: يتضمن ما يصل إلى 150 ذاكرة لنبرة ورسالة متسقة أدوات مدمجة لتحسين محركات البحث : يتكامل مع SurferSEO لترتيب المحتوى

: يتكامل مع SurferSEO لترتيب المحتوى توليد فن الذكاء الاصطناعي المتقدم : إنشاء صور ومرئيات أصلية

: إنشاء صور ومرئيات أصلية التعاون في الوقت الفعلي: يسمح بمشاركة المستندات وسير عمل الفريق

قيود الذكاء الاصطناعي لجاسبر

أسعار أعلى : مقارنة بأدوات كتابة الذكاء الاصطناعي المماثلة

: مقارنة بأدوات كتابة الذكاء الاصطناعي المماثلة التدقيق الإلزامي للحقائق : مطلوب للمحتوى الذي تم إنشاؤه

: مطلوب للمحتوى الذي تم إنشاؤه مشكلات التكرار : قد تحدث في المحتوى الذي تم إنشاؤه

: قد تحدث في المحتوى الذي تم إنشاؤه تكاليف إضافية للكشف عن الانتحال: من خلال تكامل Copyscape

تسعير Jasper Jasper AI

خطة المبدع: 49 دولارًا شهريًا لكل مقعد

49 دولارًا شهريًا لكل مقعد الخطة الاحترافية: 69 دولارًا شهريًا لكل مقعد

69 دولارًا شهريًا لكل مقعد خطة الأعمال: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر للذكاء الاصطناعي

G2: 4.7/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1,200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,800+ تقييم)

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رفع مستوى استراتيجية المحتوى الخاص بك باستخدام ClickUp

لا يزال الذكاء الاصطناعي يتطور، وعندما يتعلق الأمر بالمهام الإبداعية - مثل الكتابة - فإنه لا يزال يحتاج إلى قدر لا بأس به من اللمسة البشرية.

ولكن يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل الأمور التقنية أسهل. في الواقع، وفقًا ل تقرير HubSpot عن حالة الذكاء الاصطناعي أن حوالي ثلث المسوقين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإعداد الخطوط العريضة للمحتوى.

لذا، على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي لن يتعامل مع العملية الإبداعية بأكملها نيابةً عنك، إلا أنه بالتأكيد مساعد مفيد.

سواء كنت مستقلاً بمفردك أو جزءًا من فريق كبير، يمكن أن يساعدك منشئ موجز المحتوى المناسب بالذكاء الاصطناعي على تبسيط العملية وتحسين نتائجك.

لهذا السبب، مع ClickUp، ستكون لك اليد العليا دائماً مع ClickUp.

مع أكثر من 1000 قالب للاختيار من بينها ومجموعة متنوعة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للعمل بها - يمكنك بسهولة تخصيص سير العمل لأي مشروع - سواء كان حملة تسويقية أو تقويم محتوى أو استراتيجية فريق. انضم إلى كليك اب مجانًا وقم بتبسيط رحلة المحتوى الخاص بك!