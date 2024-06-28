أفضل 10 برامج موارد بشرية في الفلبين في عام 2025 (مجاني ومدفوع)

بصفتك مدير الموارد البشرية ، فإن اختيار برنامج الموارد البشرية المناسب يمكن أن يغير قواعد اللعبة في مؤسستك. سواء كنت تدير شركة صغيرة ناشئة أو مؤسسة كبيرة، فإن برنامج الموارد البشرية المناسب أمر بالغ الأهمية لتوظيف أفضل المواهب وضمان سلاسة العمليات.

لقد كان هناك تحول في أولويات الموارد البشرية في الفلبين، مع إعطاء الأولوية للاحتفاظ بالموظفين على التوظيف. يؤكد هذا التغيير على أهمية وجود أدوات فعالة لإدارة القوى العاملة والاحتفاظ بها.

ولكن مع وجود العديد من الخيارات، كيف يمكنك العثور على الأنسب؟

لقد أجرى فريقنا بحثاً مكثفاً واختباراً لبرامج إدارة الموارد البشرية المصممة خصيصاً للسوق الفلبينية. لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 خيارات لبرامج الموارد البشرية في الفلبين لمساعدتك أنت وفرق الموارد البشرية لديك على تحقيق أهدافك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الموارد البشرية في الفلبين؟

عند اختيار برنامج الموارد البشرية لمؤسستك، يجب عليك التأكد من أنه يلبي متطلبات إدارة القوى العاملة الفريدة في الفلبين. فيما يلي بعض الاعتبارات الرئيسية لتوجيه عملية اتخاذ القرار:

الامتثال لقوانين العمل الفلبينية: تأكد من أن برنامج الموارد البشرية يتوافق مع "قانون العمل في الفلبين" فيما يتعلق بالأجور والمزايا والضرائب وعقود الموظفين، والتي تخضع لتحديثات متكررة

تأكد من أن برنامج الموارد البشرية يتوافق مع "قانون العمل في الفلبين" فيما يتعلق بالأجور والمزايا والضرائب وعقود الموظفين، والتي تخضع لتحديثات متكررة التوطين : النظر في البرمجيات التي تدعم اللغات الفلبينية وتدمج الفروق الثقافية الخاصة ببيئة العمل الفلبينية، مثل إدارة الإجازات التي تتماشى مع العطلات والعادات المحلية

: النظر في البرمجيات التي تدعم اللغات الفلبينية وتدمج الفروق الثقافية الخاصة ببيئة العمل الفلبينية، مثل إدارة الإجازات التي تتماشى مع العطلات والعادات المحلية الأتمتة : ابحث عن الميزات التي تركز على الكفاءة والأتمتة. يساعد ذلك على تبسيط المهام الإدارية مثل معالجة كشوف المرتبات وتتبع الحضور وتقييمات الأداء

: ابحث عن الميزات التي تركز على الكفاءة والأتمتة. يساعد ذلك على تبسيط المهام الإدارية مثل معالجة كشوف المرتبات وتتبع الحضور وتقييمات الأداء إمكانية الوصول: اختر برنامج الموارد البشرية الذي يوفر إمكانات قوية للوصول عن بُعد. بالنظر إلى أن الفلبين تُصنف كواحدة منأفضل مراكز العمل عن بُعد العالمية، يجب أن يدعم برنامج الموارد البشرية الخاص بك القوى العاملة الموزعة بفعالية. يجب أن يوفر البرنامج ميزات مثل الوصول المستند إلى السحابة والتوافق مع الأجهزة المحمولة وبروتوكولات تسجيل الدخول الآمنة لإدارة الموارد البشرية بسلاسة من أي مكان

اختر برنامج الموارد البشرية الذي يوفر إمكانات قوية للوصول عن بُعد. بالنظر إلى أن الفلبين تُصنف كواحدة منأفضل مراكز العمل عن بُعد العالمية، يجب أن يدعم برنامج الموارد البشرية الخاص بك القوى العاملة الموزعة بفعالية. يجب أن يوفر البرنامج ميزات مثل الوصول المستند إلى السحابة والتوافق مع الأجهزة المحمولة وبروتوكولات تسجيل الدخول الآمنة لإدارة الموارد البشرية بسلاسة من أي مكان سهولة الاستخدام : اختر البرنامج الذي يسهل على موظفي الموارد البشرية والموظفين. يجب أن يتبنى الفريق البرنامج ويعمل عليه دون الحاجة إلى دعم متكرر لتكنولوجيا المعلومات

: اختر البرنامج الذي يسهل على موظفي الموارد البشرية والموظفين. يجب أن يتبنى الفريق البرنامج ويعمل عليه دون الحاجة إلى دعم متكرر لتكنولوجيا المعلومات التكامل : ابحث عن البرمجيات التي يمكن أن تتكامل مع أنظمة المحاسبة والمحاسبة الفلبينية الشائعة مثل QuickBooks الفلبين وSAP الفلبين وSuprema وZKTeco وغيرها. سيؤدي ذلك إلى زيادة تحسين الكفاءة التشغيلية

: ابحث عن البرمجيات التي يمكن أن تتكامل مع أنظمة المحاسبة والمحاسبة الفلبينية الشائعة مثل QuickBooks الفلبين وSAP الفلبين وSuprema وZKTeco وغيرها. سيؤدي ذلك إلى زيادة تحسين الكفاءة التشغيلية الأسعار والمراجعات: ضع في اعتبارك هيكل تسعير البرنامج للتأكد من أنه يتوافق مع ميزانيتك ويقدم قيمة مقابل المال. بالإضافة إلى ذلك، تحقق من المراجعات والتعليقات من المستخدمين الآخرين لقياس موثوقية البرنامج وأدائه وخدمة العملاء

من خلال إعطاء الأولوية لهذه العوامل، يمكنك اختيار برنامج إدارة الموارد البشرية الذي يلبي احتياجاتك الحالية ويدعم نموك ونجاحك على المدى الطويل في الفلبين.

## أفضل 10 برامج موارد بشرية في الفلبين في عام 2024

1. ClickUp

الأفضل لإدارة مشاريع الموارد البشرية

تحسين كفاءة الفريق وتعاونه مع ClickUp لإدارة مشاريع الموارد البشرية

ClickUp هي أداة قوية لإدارة المشاريع قائمة على الحوسبة السحابية تعمل على تبسيط سير العمل وتعزيز الإنتاجية. تجعلها ميزاتها المتنوعة وواجهتها القابلة للتخصيص مورداً قيماً لفرق الموارد البشرية لتحسين كفاءة الفريق والتعاون.

مع انقر فوق الموارد البشرية يمكنك التعامل مع كل شيء بدءًا من التوظيف والإعداد إلى تطوير الموظفين مع الاستمتاع بأدوات وقوالب قابلة للتخصيص تناسب احتياجات الموارد البشرية الفريدة لديك. وتوفر هذه الأدوات والقوالب الوقت والجهد مع ضمان رحلة سلسة للمرشحين.

تنقل المرشحين من خلال مسار التوظيف بشكل أسرع باستخدام أتمتة ClickUp أتمتة ClickUp تعمل على تحسين عملية التوظيف لديك من خلال أتمتة المهام المتكررة وتبسيطها حتى تتمكن من التركيز على مهام أخرى مهمة مثل وضع الاستراتيجيات. يمكنك أتمتة أكثر من 50 إجراء، مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية تلقائياً، وتعيين المهام للموظفين الجدد، وإنشاء دعوات التقويم لاجتماعات التأهيل.

نصيحة احترافية: استخدم انقر فوق الدماغ لصياغة رسائل بريد إلكتروني ترحيبية على الفور وأتمتة عملية الإرسال باستخدام ClickUp Automations!

جعل عملية التأهيل سلسة للموظفين الجدد مع مهام ClickUp القابلة للتتبع مهام النقر فوق المهام يقدم حلاً منظماً لإعداد الموظفين الجدد. فهو يوفر مهام وتعليقات قابلة للتتبع، مما يسهل عمليات التدريب الفعالة. وبفضل الموارد التي يسهل الوصول إليها بسهولة مثل المواد التدريبية وقنوات الدعم، يستوعب الموظفون الجدد أدوارهم بسرعة، ويساهمون بفعالية منذ اليوم الأول.

إن مراقبة أداء الموظفين أمر أساسي للحفاظ على قوة عاملة منتجة. عرض نشاط ClickUp يعالج هذه الضرورة من خلال تقديم طرق عرض قابلة للتخصيص لتتبع الأنشطة الفردية والجماعية.

يوفر رؤى حول قدرات فريقك وإنجازاته وأعباء العمل. يمكنك ببساطة سحب المهام وإسقاطها إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات. علاوة على ذلك، يحتوي ClickUp Views على أكثر من 15 خيارًا: القائمة، واللوحة، والتقويم، والمزيد.

علاوة على ذلك، مع قاعدة معرفة ClickUp للموارد البشرية يمكنك تبسيط إدارة معلومات الموارد البشرية من خلال تجميع السياسات والإجراءات والأسئلة الشائعة في مستودع واحد يمكن الوصول إليه. سيساعد ذلك على تعزيز الشفافية وتسهيل التواصل المتسق في جميع أنحاء المؤسسة.

قم بتنظيم جميع قواعد بيانات الموظفين لديك في مكان واحد باستخدام قالب دليل الموظفين ClickUp

وبالمثل، مع دليل الموظف ClickUp يمكنك بسهولة إدارة جميع تفاصيل الموظفين، بما في ذلك معلومات الاتصال والأدوار والأقسام. وهذا يسهل التواصل الداخلي ويضمن الوصول السريع إلى البيانات الأساسية.

اتصل بسلاسة مع أدواتك المفضلة باستخدام تكامل ClickUp

يتيح لك ClickUp أيضًا الاتصال بالأدوات الشائعة مثل Slack وGitHub وGoogle Drive من خلال تكامل ClickUp . وهذا يعني أنه يمكن دمج جميع عمليات الموارد البشرية الخاصة بك في مكان واحد، مما يضمن سير العمل بسلاسة لفريقك.

ببساطة، تقدم ClickUp كل ما يحتاجه فريقك في الفلبين للعمل بكفاءة وإنتاجية ونجاح، سواء كان التعاون شخصيًا أو عن بُعد.

أفضل ميزات #### ClickUp

تبسيط عمليات الموارد البشرية من خلال إدارة المرشحين المنظمة وقوالب الموارد البشرية القابلة للتخصيص

تسريع عملية التوظيف عن طريق نقل المرشحين من خلال نقل المرشحين من خلال خطوط التوظيف بشكل أسرع باستخدام أتمتة ClickUp

تبسيط مهام التهيئة والتدريب باستخدام مهام ClickUp القابلة للتتبع للموظفين الجدد

مراقبة إنتاجية الفريق ومشاركته من خلال عرض نشاط ClickUp لتتبع الأداء

تكامل بسلاسة مع أدوات أخرى مثل Slack وGoogle Drive باستخدام تكامل ClickUp

قيود ClickUp

قد يواجه بعض المستخدمين منحنى تعليمي عند التنقل بين ميزات المنصة في البداية

قد تتطلب خيارات التخصيص المتقدمة وقتًا إضافيًا وتدريبًا إضافيًا

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا

7 دولارات شهريًا الشركات: 12 دولارًا شهريًا

12 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات #### ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

2. سبروت سوليوشنز

الأفضل لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات

via

_ / href/ _https://sprout.ph/app/payroll/ Sprout /%href/

Sprout Solutions هو الحل إذا كنت تبحث عن نظام موارد بشرية مصمم خصيصًا للفلبين. Sprout Solutions هو برنامج الموارد البشرية الذي يحظى بتقدير كبير في الفلبين ويحظى بأفضل سمعة وأكبر شركة داخلية في مجال البرمجيات كخدمة B2B SaaS. وعلى هذا النحو، فهي على دراية بالتفاصيل الدقيقة للموارد البشرية والقوانين الحكومية المحلية.

تعمل منصتهم القائمة على السحابة على أتمتة وتبسيط مهام الموارد البشرية المعقدة، مما يقلل بشكل كبير من العمل الإداري. وفي الوقت نفسه، يركزون على رفاهية الموظفين من خلال حلول مثل عافية الموظفين والمساعدة المالية الطارئة.

تُتيح لك Sprout Solutions إدارة دورة حياة الموظف بأكملها من سطح المكتب والجهاز المحمول. تغطي مجموعتهم الشاملة من الأدوات الوظائف الأساسية للموارد البشرية وكشوف الرواتب، والتوظيف، وإدارة الأداء، ومشاركة الموظفين، وإدارة المزايا، وتحليلات الموارد البشرية القيِّمة.

أفضل ميزات حلول سبروت سوليوشنز

تبسيط نظام كشوف المرتبات وتوفير الكثير من الوقت

عزز مشاركة الموظفين ورفاهيتهم باستخدام Sprout Pulse

التعامل مع التوظيف وإدارة الأداء دون عناء

إدارة وظائف الموارد البشرية في أي وقت ومن أي مكان باستخدام تطبيق Sprout Mobile

وفِّر الدعم المالي الفوري لموظفيك باستخدام InstaCash

قيود حلول سبروتس سوليوشنز

اشتكى العديد من المستخدمين من بطء التحميل ومشكلات وقت الاستجابة

أبلغ المستخدمون عن مشاكل فنية بين الحين والآخر

تناقضات في عمليات تسجيل الدخول والخروج: لا يتم تسجيل الإدخالات أو يتم احتسابها مرتين

تسعير حل سبراوت

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Sprout Solution

G2: 4.7/5 (398 تقييم)

4.7/5 (398 تقييم) Capterra 4.7/5 (415 مراجعة)

3. يوم عظيم للموارد البشرية

الأفضل لتبسيط عمليات الموارد البشرية وإشراك الموظفين

via GreatDay HR GreatDay HR هي منصة أخرى شاملة لإدارة الموارد البشرية وكشوف الرواتب مصممة لتبسيط عمليات الموارد البشرية الخاصة بك. تم تطويره من قبل SunFish DataOn، وهو حل موثوق به في منطقة الآسيان لأكثر من 24 عامًا.

يغطي GreatDay كل شيء بدءًا من إدارة الرواتب والحضور إلى إدارة بيانات الموظفين والتوظيف وتتبع الأداء. كما يوفر تحديثات البيانات في الوقت الفعلي والتكامل التلقائي لتبسيط العمليات وتوفير الوقت.

يلبي GreatDay HR بشكل خاص احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) في الفلبين. وهو يوفر تطبيقاً بديهياً على الهاتف المحمول وصفحة ويب سهلة الاستخدام، مما يوفر حلاً شاملاً لنظام معلومات الموارد البشرية مصمم خصيصاً لتلبية احتياجات مختلف الصناعات في جميع أنحاء الفلبين.

أفضل ميزات GreatDay HR

تخزين وتحديث سجلات الموظفين بأمان

تسجيل الحضور من خلال طرق مختلفة، بما في ذلك تتبع الموقع الجغرافي، لضبط الوقت بدقة

إدارة الوظائف الشاغرة وتتبع المتقدمين بسلاسة لتبسيط عملية التوظيف

مراقبة أداء الموظفين باستخدام مقاييس مؤشرات الأداء الرئيسية لتقييم الإنتاجية والفعالية

إشراك الموظفين من خلال استطلاعات الرأي، وموجز اجتماعي داخلي,أدوات ملاحظات الموظفين وميزات الدردشة لتعزيز التواصل والتعاون

قيود الموارد البشرية في اليوم الكبير

قد يكون هيكل تسعير البرنامج باهظًا للشركات الصغيرة ذات الميزانية المحدودة

قد يواجه المستخدمون منحنى تعليمي بسبب ميزات البرنامج الشاملة

تسعير الموارد البشرية في يوم عظيم للموارد البشرية

باقة حصرية: 70 بيزو فلبيني شهرياً لكل موظف

تقييمات وتقييمات الموارد البشرية في يوم عظيم للموارد البشرية

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: لا يوجد

4. فين

الأفضل لتشغيل كشوف المرتبات

via فين فين نظام معلومات الموارد البشرية يبسط حسابات الرواتب والضرائب، وتتبع الوقت والحضور، وإدارة الأداء، ونظم معلومات الموارد البشرية، والتحليلات. يقع مقره في الفلبين، مما يضمن الامتثال للاحتياجات المحلية.

يوفر البرنامج قيمة مقابل المال من خلال تقليل تكلفة كشوف المرتبات والتخلص من أعباء العمل في مختلف الأقسام.

يناسب برنامج Finn HR الشركات الصغيرة والكبيرة، نظراً لقابليته للتوسع والقدرة على اختيار الوحدات المطلوبة فقط.

أفضل ميزات برنامج Finn HR

تدقيق سجلات الوقت اليومية والتحقق منها باستخدام التعلُّم الآلي، مما يقلل من الأخطاء البشرية والاحتيال في بطاقات الوقت

إشراك الموظفين من خلال جدول زمني على غرار وسائل التواصل الاجتماعي للإعلانات والتكريم واستطلاعات الرأي الخاصة بالرضا

دمج بيانات كشوف المرتبات ودورة حياة الموظفين في نظام واحد سهل الإدارة

إنشاء تقارير شاملة، بما في ذلك التقارير المخصصة والامتثال للمتطلبات الحكومية

قيود الموارد البشرية فين للموارد البشرية

Finn هو في المقام الأول برنامج لإدارة الرواتب ويفتقر إلى ميزات إدارة الموارد البشرية الشاملة

قد يكون السعر أعلى مقارنةً بحلول الرواتب الأخرى

لا يقدم نسخة تجريبية مجانية أو نسخة مجانية

أسعار فين

ما بين 40 و680 بيزو/شهرياً لكل موظف

فِن للموارد البشرية - التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: لا توجد تقييمات ومراجعات كافية

5. بايتشكس فليكس

الأفضل لمعالجة الرواتب وإدارة الموارد البشرية

via

Paychex_

Paychex Flex هو حل قوي للموارد البشرية قائم على السحابة لإدارة كشوف المرتبات والموارد البشرية وإدارة المزايا، كل ذلك من مكان واحد.

يحتوي البرنامج على واجهة سهلة الاستخدام، ودعم عملاء جدير بالثناء، ومجموعة واسعة من الميزات التي تساعد على إدارة فريق العمل عن بُعد.

علاوةً على ذلك، يتكامل Paychex Flex بسلاسة مع أنظمة الأعمال الحيوية الأخرى، مثل برامج تتبع الوقت والمحاسبة، مما يوسع نطاق وظائفه إلى ما هو أبعد من كشوف المرتبات والموارد البشرية.

على الرغم من أن Paychex مناسب للشركات من جميع الأحجام، إلا أنه مفيد بشكل خاص للشركات الكبيرة التي لديها العديد من الموظفين. علاوة على ذلك، فإنه يركز في المقام الأول على العمليات التي مقرها الولايات المتحدة وقد يقدم وظائف محدودة للشركات العالمية.

أفضل ميزات Paychex فليكس فليكس

احصل على إرشادات ودعم استباقي من متخصصي الموارد البشرية ذوي الخبرة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملك

جذب والاحتفاظ بأفضل المواهب مع حزم مزايا تنافسية، بما في ذلك التأمين الصحي وخطط التقاعد

البقاء متوافقاً مع اللوائح الفيدرالية والولائية والمحلية، مما يقلل من مخاطر المشاكل القانونية

قيود برنامج بايتشكس فليكس

قد تكون مكلفة للشركات الصغيرة، خاصةً مع الخدمات المتعددة

قد يستغرق الإعداد الأولي وتعلم الميزات وقتاً طويلاً

خيارات تخصيص التقارير وسير العمل محدودة إلى حد ما مقارنة بالمنافسين

تسعير Paychex Flex

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات بايتشي

G2: 4.2/5 (أكثر من 1500 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 1500 تقييم)

6. بامبي

الأفضل لدعم الموارد البشرية وخدمات الامتثال

via

/مرجع/ _https://www.bambee.com/hr-management-software/ بامبي /%href/

إذا كنت تدير شركة صغيرة أو متوسطة الحجم وتحتاج إلى مساعدة في تبسيط إدارة الموارد البشرية وكشوف الرواتب والمزايا الخاصة بك، فقد يكون برنامج بامبي للموارد البشرية هو الحل.

مع التركيز على البساطة والامتثال، يوفر Bambee إمكانية الوصول إلى مدير موارد بشرية مخصص ومجموعة من الأدوات لأتمتة عمليات الموارد البشرية بفعالية.

أفضل ميزات بامبي

الوصول إلى خبير موارد بشرية شخصي للتعامل مع جميع احتياجات الموارد البشرية لكل عميل

تبسيط عمليات التوظيف والاستغناء عن الموظفين

أتمتة وتتبع تدريب الموظفين باستخدام أدوات مخصصة

احصل على إرشادات الخبراء والدعم لحل مواقف الموارد البشرية الصعبة

الخضوع لعمليات تدقيق منتظمة لضمان الالتزام بلوائح الموارد البشرية

قيود بامبي

لا يقدم تطبيقاً للهاتف المحمول للخدمة الذاتية للموظفين

ميزات وعمليات تكامل محدودة مقارنة بالمنافسين

قد لا يلبي بالكامل احتياجات الشركات الكبيرة ذات المتطلبات المعقدة للموارد البشرية

هناك تكلفة إعداد لمعظم الخطط

تسعير بامبي

لا يوجد موظفون بعد 99 دولاراً/شهرياً

1-4 موظفين 299 دولارًا شهريًا (بالإضافة إلى 500 دولار رسوم إعداد)

5-19 موظفاً 399 دولاراً/شهرياً (بالإضافة إلى 500 دولار رسوم إعداد)

20-49 موظفاً 499$/شهرياً (بالإضافة إلى 1,500$ رسوم إعداد)

50-70 موظفاً 1,299 دولاراً/شهرياً (بالإضافة إلى 2,000 دولار رسوم إعداد)

71 موظفاً فأكثر أسعار مخصصة



تقييمات ومراجعة بامبي

G2 : 3.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 3.5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

7. بامبو إتش آر: 5/5

الأفضل للإدارة الشاملة للموارد البشرية

via

/مرجع/ _https://www.bamboohr.com/product-updates/introducing-insights-dashboard-and-a-redesigned-home Bamboo HR /%href/

Bamboo هو نظام سهل الاستخدام برنامج الموارد البشرية يساعد العملاء في أكثر من 150 دولة على إدارة كل ما يتعلق بالموارد البشرية بسهولة.

من توظيف المواهب الجديدة إلى تتبع الإجازات وكل ما بينهما، يعمل برنامج BambooHR على تبسيط العمليات، مما يوفر لك الوقت والصداع. كما أن واجهته البديهية وميزاته المفيدة تجعل مهام الموارد البشرية بسيطة وخالية من الإجهاد.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر BambooHR أدوات قوية لإدارة الأداء، وإدارة المزايا، وإعداد التقارير لاكتساب رؤى قيمة. ومع ذلك، قد يفتقر إلى خيارات التخصيص المتقدمة لاحتياجات الموارد البشرية عالية التخصص.

أفضل ميزات BambooHR

تبسيط عملية التوظيف باستخدام نظام تتبع مقدمي الطلبات (ATS)

إدارة طلبات الإجازات والأرصدة الخاصة بالموظفين من خلال تتبع الإجازات

تحسين أداء الموظفين وتطويرهم باستخدامقوالب مراجعة الأداء يمكنك الوصول إلى وظائف الموارد البشرية ومعلومات الموظفين أثناء التنقل باستخدام تطبيق الهاتف المحمول



قيود BambooHR

خيارات التخصيص المحدودة للتقارير وبعض عمليات سير العمل في الحزمة "الأساسية

الافتقار إلى شفافية التسعير على الموقع الإلكتروني للشركة

التكامل مع بعض تطبيقات الجهات الخارجية والأنظمة الحالية قد يتطلب جهداً إضافياً

تسعير BambooHR

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات BambooHR

G2: 4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2000 تقييم)

8. الموارد البشرية بسهولة

الأفضل لإدارة الموارد البشرية حلول

via HR بسهولة تتميز الموارد البشرية بسهولة بتركيزها على الحلول الرقمية والفعالة من حيث التكلفة وتبسيط إجراءات عمل الموارد البشرية.

فهو يعمل على أتمتة مهام التوظيف وإدارة المزايا وتقليل الأخطاء وضمان دقة البيانات. وبفضل نموذج الاشتراك منخفض التكلفة، يوفر HR Easily حلاً فعالاً وخالياً من الأخطاء للشركات التي تسعى إلى تبسيط إدارة الموارد البشرية.

أفضل ميزات الموارد البشرية بسهولة

تعزيز دقة تتبع الحضور باستخدام تقنية التعرف على الوجه

الوصول إلى وظائف الموارد البشرية أثناء التنقل باستخدام تطبيق الهاتف المحمول للموظفين والمديرين

يغطي العديد من البلدان، بما في ذلك سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام وكمبوديا والفلبين وهونغ كونغ، مما يجعله مناسبًا للشركات التي لديها عمليات إقليمية

احصل على المساعدة في الوقت الفعلي من خلال دعم الدردشة المباشرة لأي استفسارات متعلقة بالموارد البشرية

قيود الموارد البشرية بسهولة

قد لا يفي باحتياجات الموارد البشرية المعقدة للشركات الكبرى

خيارات تخصيص محدودة مقارنة ببعض المنافسين

تسعير الموارد البشرية بسهولة

حسب الوحدات : يبدأ من 1.5 دولار شهريًا لكل موظف (بحد أدنى 7 موظفين)

: يبدأ من 1.5 دولار شهريًا لكل موظف (بحد أدنى 7 موظفين) الجناح الكامل: 10 دولارات شهرياً لكل موظف (7 موظفين كحد أدنى)

تقييمات ومراجعة الموارد البشرية بسهولة

G2 : لا توجد تقييمات كافية

: لا توجد تقييمات كافية Capterra: لا يوجد

9. ديل سوفتوير

الأفضل لحلول الرواتب والامتثال العالمية

via Deel Deel عبارة عن منصة عالمية لكشوف المرتبات والامتثال مصممة لمساعدة الشركات على توظيف الموظفين والمتعاقدين في جميع أنحاء العالم ودفع أجورهم.

باستخدام Deel، يمكنك إدارة المواهب الدولية والتعامل مع الامتثال ومعالجة المدفوعات بعملات مختلفة. إنها منصتك المتكاملة لإدارة القوى العاملة عن بُعد بشكل أكثر سلاسة وخالية من المتاعب.

أفضل ميزات برنامج ديل

إدارة كشوف المرتبات للموظفين بدوام كامل في أكثر من 150 دولة، مما يضمن الامتثال للوائح المحلية وقوانين الضرائب

تبسيط المدفوعات للمتعاقدين من خلال خيارات التحويلات البنكية وPayPal والعملات الرقمية

تقديم مزايا وامتيازات محلية للموظفين، بما في ذلك التأمين الصحي وخطط المعاشات التقاعدية

التكامل مع برامج المحاسبة والموارد البشرية الشائعة، بما في ذلك QuickBooks وXero وBambooHR

قيود برامج ديل

قد تكون خدمات كشوف المرتبات العالمية مكلفة، خاصةً للشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة

قد يكون الإعداد الأولي معقداً ويستغرق وقتاً طويلاً، خاصةً للشركات التي لديها العديد من الموظفين الدوليين

تسعير برنامج Deel Software

المقاولون : بدءاً من 49 دولاراً شهرياً لكل متعاقد

: بدءاً من 49 دولاراً شهرياً لكل متعاقد الموظفون : بدءًا من 500 دولار شهريًا لكل موظف

: بدءًا من 500 دولار شهريًا لكل موظف جدول الرواتب : بدءًا من 29 دولارًا شهريًا لكل موظف

: بدءًا من 29 دولارًا شهريًا لكل موظف ديل كشوف المرتبات في الولايات المتحدة : بدءًا من 19 دولارًا شهريًا لكل موظف

: بدءًا من 19 دولارًا شهريًا لكل موظف ديل الولايات المتحدة PEO : بدءًا من 79 دولارًا شهريًا لكل موظف

: بدءًا من 79 دولارًا شهريًا لكل موظف ديل للموارد البشرية : مجاناً

: مجاناً ديل Engage: بدءًا من 20 دولارًا شهريًا لكل موظف

تقييمات ومراجعة برنامج ديل: مجانًا

G2: 4.8/5 (أكثر من 3000 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

10. زوهو بيبول

الأفضل لحلول إدارة الموارد البشرية التي تركز على الأفراد

via زوهو بيبول Zoho People هو برنامج موارد بشرية قائم على السحابة يركز بشكل فريد على تعزيز تجربة الموظف، مما يميزه عن الحلول الأخرى.

صُمم البرنامج ليتكيف مع الاحتياجات المتطورة لأماكن العمل الحالية، وهو يقدم مجموعة شاملة من الأدوات لتبسيط عمليات الموارد البشرية مع إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين وتطويرهم.

من تخطيط الموارد البشرية إلى التهيئة وإدارة الأداء، فإن Zoho People هو الحل الأمثل لبناء قوة عاملة تشعر بالتقدير والتمكين.

أفضل ميزات Zoho People

إدارة قاعدة بيانات مركزية للموظفين لسهولة الإدارة

تتبع الوقت والحضور تلقائيًا باستخدام الأجهزة البيومترية المدمجة

وضع الأهداف وتقييمها باستخدام أدوات إدارة الأداء

حساب كشوف المرتبات بدقة مع التكامل السلس لكشوف المرتبات

تحديث المعلومات وتقديم الطلبات بشكل مستقل من خلال بوابة الخدمة الذاتية للموظفين

قيود Zoho People

على الرغم من أن Zoho People يوفر درجة عالية من التخصيص، إلا أنه قد يكون معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً للمستخدمين ذوي المهارات التقنية المحدودة

قد يتطلب التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث خارج نظام Zoho البيئي معرفة تقنية

أسعار Zoho People

الموارد البشرية الأساسية : 1.25 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 1.25 دولار شهريًا لكل مستخدم احترافي : 2.00 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 2.00 دولار شهريًا لكل مستخدم قسط : 3.00 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 3.00 دولارات شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: 4.50 دولار/شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات زوهو بيبول

G2: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

ابدأ إدارة مشاريع الموارد البشرية الخاصة بك مع ClickUp

هذه هي أفضل 10 خيارات لبرامج الموارد البشرية للشركات في الفلبين. لقد راجعنا أفضل ميزاتها وقيودها لفهم ما يمكن أن يقدمه كل منها لمؤسستك.

تذكر أن الاختيار الصحيح يعتمد على احتياجاتك ومتطلباتك الفريدة.

نحن نعلم أن تلبية أهداف الموارد البشرية مع الحفاظ على سير كل شيء بسلاسة يمكن أن يكون تحديًا. ولكن لا تخف! ClickUp هنا لمساعدتك.

يعمل ClickUp على مركزية عمليات الموارد البشرية، وأتمتة المهام الروتينية، ويوفر أدوات قوية لإدارة الأداء وتتبع الوقت والامتثال - كل ذلك في مكان واحد.

لماذا تتنقل بين أدوات متعددة بينما يمكنك تبسيط عمليات الموارد البشرية وتحسينها باستخدام ClickUp؟

يُعد ClickUp أفضل برنامج لإدارة الموارد البشرية لمساعدة شركتك على الازدهار، بدءًا من التأهيل السلس للموظفين وحتى مراجعات الأداء الفعالة. اشترك في ClickUp اليوم لتحويل عمليات الموارد البشرية لديك ودعم فريقك بشكل لم يسبق له مثيل!