أفضل دورات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تطوير معرفتك بالذكاء الاصطناعي في عام 2025

الذكاء الاصطناعي (AI) هو محاكاة للذكاء البشري القادر على أداء المهام والعمليات التي كانت تتطلب تدخلاً بشرياً في السابق.

يستطيع الذكاء الاصطناعي القراءة والكتابة والإنشاء والتحليل والدردشة معك.

إذا كنت حديث العهد بالذكاء الاصطناعي، فإليك التفصيل التالي.

يتضمن الذكاء الاصطناعي فروعاً مثل التعلم الآلي والبيانات الضخمة. التعلم الآلي يمكّن أجهزة الكمبيوتر من التعلم من البيانات وتحسين الأداء دون برمجة صريحة (مباشرة).

وفي الوقت نفسه، تشير البيانات الضخمة إلى مجموعات كبيرة من المعلومات التي تفحصها أنظمة الذكاء الاصطناعي للعثور على الأنماط والرؤى.

وينبثق من نفس الفرع أيضًا الذكاء الاصطناعي القوي والذكاء الاصطناعي الضعيف. الذكاء الاصطناعي القوي قادر على الإدراك الشبيه بالإنسان، والذكاء الاصطناعي الضعيف مصمم لأداء مهام محددة بمدخلات بشرية.

قد يبدو من الصعب مواكبة التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. ولكن لا تقلق؛ فهناك دورات مخصصة للذكاء الاصطناعي ستساعدك على فهم هذه المفاهيم.

ستعرفك هذه المقالة على أفضل 10 دورات تدريبية من شأنها تثقيفك حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة.

دورات الذكاء الاصطناعي التي ستدرسها في عام 2024

تحمل دورات الذكاء الاصطناعي (AI) معرفة متعمقة حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته والاعتبارات الأخلاقية والنصائح المهنية.

وفيما يلي، اخترنا لك فيما يلي أفضل دورات الذكاء الاصطناعي للمبتدئين والمتوسطين والخبراء في عام 2024.

1. مقدمة في الذكاء الاصطناعي

المصدر: ResearchGate إن مقدمة في الذكاء الاصطناعي دورة تدريبية ذاتية تقدم نظرة عامة مفصلة عن الذكاء الاصطناعي، وتغطي أساسياته وتطبيقاته وتأثيراته المجتمعية. تعلمك الدورة بلغة بسيطة مصطلحات مثل التعلم الآلي والتعلم العميق والشبكات العصبية.

ستتعرف أيضًا على حالات الاستخدام الواقعية للذكاء الاصطناعي وكيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي لمختلف الصناعات، بدءًا من الرعاية الصحية وحتى التمويل. ستتعرف على المخاوف الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مثل التحيز في الخوارزميات وقضايا الخصوصية والتأثير على التوظيف.

في هذه الدورة، ستحصل أيضاً على نصائح حول كيفية بدء حياة مهنية في مجال الذكاء الاصطناعي. في النهاية، ستفهم الذكاء الاصطناعي ومفاهيمه وما يعنيه للمستقبل بشكل أفضل.

الوجبات السريعة الرئيسية

تحليل كامل ل مصطلحات الذكاء الاصطناعي والمفاهيم والتطبيقات

تفسيرات يسهل الوصول إليها للتعلم الآلي والشبكات العصبية

حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي في مختلف الصناعات

نصائح مهنية موجهة من الخبراء لعشاق الذكاء الاصطناعي

استكشاف الاعتبارات الأخلاقية وتأثير الذكاء الاصطناعي

لمن هو؟

متخصصو تكنولوجيا المعلومات والتسويق

مدربو الذكاء الاصطناعي والمعلمون الذين يحاولون استخدام الذكاء الاصطناعي في المهام المتكررة مثل تخطيط الدروس تفاصيل الدورة التدريبية

التقييمات: 4.7 (أكثر من 12,000 تقييم)

4.7 (أكثر من 12,000 تقييم) مستوى الدورة: مبتدئ

مبتدئ المدة: 8 ساعات

8 ساعات السعر: التسجيل مجانًا

2. شهادة IBM التطبيقية الاحترافية في الذكاء الاصطناعي

المصدر: Credly ال شهادة _IBM التطبيقية الاحترافية في الذكاء الاصطناعي تعلِّمك الدورة التدريبية كيفية إنشاء روبوتات الدردشة الآلية والمساعدين الافتراضيين للذكاء الاصطناعي لمواقع الويب دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

وتبدأ دورة الذكاء الاصطناعي بمقدمة عن هندسة الموجهات الأساسية ثم تتعمق في بناء حلول الذكاء الاصطناعي باستخدام خدمات الذكاء الاصطناعي من IBM Watson وواجهات برمجة التطبيقات وPython بأقل قدر من البرمجة أو بدونها.

ومن خلال التمارين العملية، تعلمك الدورة التدريبية أيضًا كيفية تطبيق تقنيات الرؤية الحاسوبية باستخدام Python وOpenCV وWatson لبناء نماذج تصنيف الصور المخصصة ونشرها على السحابة.

تدور هذه الدورة حول التعلم والتقدم الوظيفي. من خلال التدريب على المستوى الاحترافي مباشرةً من IBM (إحدى الجهات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي)، يمكن للطلاب إنشاء أدوات الذكاء الاصطناعي بناءً على سرعة تعلمهم واحتياجاتهم لتحسين تجربتهم التعليمية.

في نهاية الدورة، ستحصل في نهاية الدورة التدريبية على وصول حصري إلى الموارد الوظيفية، مثل التعليقات الشخصية على السير الذاتية والأدوات التفاعلية والمقابلات الوهمية والدعم المهني العملي مع دليل كورسيرا للبحث عن وظيفة.

الوجبات الرئيسية

مقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي

بناء روبوتات دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بدون ترميز

تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام Python وFlask

إتقان تقنيات الرؤية الحاسوبية

بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام واجهات برمجة تطبيقات واتسون

لمن هذا البرنامج؟

الطلاب

المطورون

محترفو تكنولوجيا المعلومات

استشاريو التكنولوجيا

هواة الذكاء الاصطناعي

تفاصيل الدورة التدريبية

التقييمات: 4.6 (أكثر من 6,500 تقييم)

4.6 (أكثر من 6,500 تقييم) المستوى: مبتدئ

مبتدئ الوقت: 3 أشهر بمعدل 10 ساعات في الأسبوع

3 أشهر بمعدل 10 ساعات في الأسبوع السعر: 32.75 دولارًا أمريكيًا في الشهر

3. تخصص التعلم الآلي

مصدر الصورة: متوسطتخصص التعلم الآلي هو برنامج تخصصي مكون من 3 دورات تم إنشاؤه بالتعاون بين DeepLearning.AI وستانفورد أونلاين.

توفر الدورة مقدمة واسعة النطاق للتعلم الآلي الحديث - بدءًا من إنشاء نماذج التعلم التنبؤي باستخدام NumPy و sci-kit-learn إلى تدريب الشبكات العصبية باستخدام TensorFlow. كما تغطي الدورة التدريبية أشجار القرار وأساليب التجميع.

ومع ذلك، تحتاج إلى مهارات البرمجة الأساسية للالتحاق بهذه الدورة. ينقسم برنامج التخصص إلى ثلاث دورات:

الدورة 1: التعلم الآلي الخاضع للإشراف: الانحدار والتصنيف

التعلم الآلي الخاضع للإشراف: الانحدار والتصنيف الدورة 2: خوارزميات التعلم المتقدمة

خوارزميات التعلم المتقدمة المقرر 3: التعلم غير الخاضع للإشراف، والتوصيات، والتعلم المعزز

بحلول نهاية هذا التخصص، سيكون لديك فهم عميق للمفاهيم والتقنيات الأساسية لتعلم الآلة مع المهارات العملية التي ستكتسبها والتي ستكون جاهزة للتنفيذ في سيناريوهات العالم الحقيقي.

الوجبات الرئيسية

فهم كيفية بناء النماذج التنبؤية باستخدام NumPy وsci-kit-learn

بناء الشبكات العصبية وتدريبها لتصنيف البيانات باستخدام TensorFlow (أداة شائعة للتعلم العميق)

تعلم استخدام أشجار القرار وأساليب التجميع

استكشاف أفضل ممارسات وتقنيات تطوير التعلم الآلي

لمن هو؟

الطلاب الذين يتابعون دراساتهم في علوم البيانات أو تعلم الآلة

المحترفون الذين يرغبون في تعزيز مهاراتهم في التعلم الآلي

الأفراد المهتمون بالنمذجة التنبؤية وتحليل البيانات

تفاصيل الدورة التدريبية

التقييم: 4.9 (أكثر من 19,000 تقييم)

4.9 (أكثر من 19,000 تقييم) المستوى: مبتدئ

مبتدئ المدة: 3 أشهر بمعدل 9 ساعات في الأسبوع

3 أشهر بمعدل 9 ساعات في الأسبوع السعر: 32.75 دولارًا أمريكيًا في الشهر

4. تخصص التعلم العميق

المصدر: KZHU.AI سوف تتعلم بناء وتدريب الشبكات العصبية المتقدمة في تخصص التعلم العميق . ستساعدك الدورة التدريبية على فهم كيفية ضبط الإعدادات اللازمة لتحقيق أداء أفضل وتطبيق هذه التقنيات في المواقف العملية.

تُعلِّم الدورة الشبكات العصبية المتكررة (RNNs)، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، وتضمين الكلمات، مما يتيح لك العمل مع البيانات النصية بفعالية.

بعد ذلك، يتعمق في التقنيات المتقدمة مثل استخدام نماذج الرموز المعانقة للوجوه ونماذج المحولات لمهام مثل التعرف على الكيانات المسماة (NER) والإجابة على الأسئلة.

ستكتشف طرقًا لتحسين دقة نماذجك باستخدام TensorFlow. صُممت دورة الذكاء الاصطناعي (AI) هذه لتمنحك فهماً قوياً للتعلُّم العميق مع الكثير من الخبرة العملية.

الوجبات الرئيسية

بناء الشبكات العصبية الاصطناعية المتقدمة وتدريبها

التطبيق العملي لتقنيات التعلُّم العميق

العمل مع البيانات النصية، بما في ذلك معالجة اللغات الطبيعية وتضمين الكلمات

الاستفادة من معالجات HuggingFace الرمزية ونماذج المحولات

تحسين دقة النموذج باستخدام TensorFlow

لمن هو؟

هذه الدورة مخصصة لعشاق التعلم العميق من ذوي المهارات المتوسطة في لغة بايثون والإلمام الأساسي بالجبر الخطي والتعلم الآلي

تفاصيل الدورة التدريبية

التقييم: 4.9 (أكثر من 132,000 تقييم)

4.9 (أكثر من 132,000 تقييم) المستوى: متوسط

متوسط المدة: 3 أشهر بمعدل 12 ساعة في الأسبوع

3 أشهر بمعدل 12 ساعة في الأسبوع السعر: 32.75 دولارًا أمريكيًا في الشهر

5. بايثون لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والتطوير

المصدر:

/مرجع/ https://github.com/yashuv/Python-for-Data-Science-AI-and-Development GitHub /%href/

تساعدك هذه الدورة التي يدرّسها جوزيف سانتاركانجيلو، وهو عالم بيانات متمرس في شركة IBM، على إتقان بايثون (اللغة الرائدة في علوم البيانات وتطوير البرمجيات) .

تشرح هذه الدورة مفاهيم البرمجة الأساسية مثل المتغيرات، وهياكل البيانات، والوظائف - وهي مفاهيم ضرورية لأي مشروع بايثون. ستتعرف أيضًا على تقنيات كشط الويب باستخدام واجهات برمجة التطبيقات وأدوات مثل Beautiful Soup.

إلى جانب ذلك، تقدم الدورة أكثر من 20 تقييمًا واختبارًا للمتقدمين للدورة التدريبية للشروع في نظرية التعلم المعرفي. بحلول النهاية، ستكون بارعًا في استخدام مكتبات Python مثل Pandas و NumPy - وهي أدوات أساسية لمعالجة البيانات وتحليلها.

الوجبات الرئيسية

إتقان أساسيات لغة بايثون لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي

استكشاف تقنيات كشط الويب باستخدام الحساء الجميل

كيفية استخدام Pandas و NumPy لمعالجة البيانات

تعلم تطوير التعليمات البرمجية باستخدام دفاتر جوبيتر

تطبيق منطق برمجة بايثون المتغيرات، وهياكل البيانات، والتفرّع، والحلقات، والدوال، والكائنات، والفئات

لمن هو؟

المبتدئون المهتمون بعلوم الحاسوب

أولئك الذين يطمحون للعمل في علوم البيانات وتعلم مهارات الذكاء الاصطناعي الأساسية

المطورون الراغبون في تعلم لغة بايثون لمهام البيانات

تفاصيل الدورة التدريبية

التقييم: 4.6 (أكثر من 34,800 تقييم)

4.6 (أكثر من 34,800 تقييم) المستوى: مبتدئ

مبتدئ المدة: 26 ساعة تقريبًا

26 ساعة تقريبًا السعر: التسجيل مجانًا

6. الشهادة الاحترافية في هندسة الذكاء الاصطناعي من IBM

المصدر: Credly ال IBM AI AI Engineering Professional Certificate ستساعدك الدورة التدريبية على فهم أساسيات التعلم الآلي والتعلم العميق. ستتعلم كيفية نشر خوارزميات التعلم الآلي وخطوط الأنابيب على Apache Spark للمعالجة القابلة للتطوير.

وعلاوة على ذلك، ستتعرف على أطر العمل الشائعة مثل Keras وPyTorch وTensorFlow وكيف تساعدك على بناء نماذج التعلم العميق والشبكات العصبية. ستزودك هذه الدورة بجميع المهارات الأساسية لهندسة الذكاء الاصطناعي.

الوجبات الرئيسية

فهم أساسيات التعلم الآلي والتعلم العميق

نشر خوارزميات التعلّم الآلي على Apache Spark

بناء نماذج التعلّم العميق باستخدام Keras وPyTorch وTensorFlow

المهارات الأساسية لهندسة الذكاء الاصطناعي

لمن هذه الدورة؟

للمهتمين بالذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي، خاصةً إذا كانوا في بداية الطريق أو يرغبون في تحسين مهاراتهم في هذا المجال

تفاصيل الدورة التدريبية

التقييم: 4.5 (أكثر من 5,500 تقييم)

4.5 (أكثر من 5,500 تقييم) المستوى: متوسط

متوسط المدة: 3 أشهر بمعدل 9 ساعات في الأسبوع

3 أشهر بمعدل 9 ساعات في الأسبوع السعر: 32.75 دولارًا أمريكيًا في الشهر

7. تخصص إدارة منتجات الذكاء الاصطناعي

المصدر: مدونة أدهار واليا الشخصية من جامعة ديوك عبارة عن سلسلة من 3 دورات تدريبية. تقدم الدورة كيفية عمل التعلم الآلي ثم تتعمق في استخدام التعلم الآلي لحل المشاكل.

يركز هذا المساق الذي يدرسه جون ريفشنايدر، مدير دراسات الماجستير في الذكاء الاصطناعي، على تطبيق مبادئ التصميم المتمحورة حول الإنسان لتطوير منتجات الذكاء الاصطناعي التي تعطي الأولوية للخصوصية وتلتزم بالمعايير الأخلاقية.

تنقسم الدورة بأكملها إلى ثلاث دورات مصغرة:

الدورة 1: أساس التعلم الآلي لمديري المنتجات

أساس التعلم الآلي لمديري المنتجات الدورة 2: إدارة مشاريع التعلم الآلي

إدارة مشاريع التعلم الآلي الدورة 3: العوامل البشرية في الذكاء الاصطناعي

بحلول نهاية هذا التخصص، ستكتسب في نهاية هذا التخصص نظرة ثاقبة في قيادة مشاريع التعلم الآلي باستخدام عمليات علم البيانات القياسية في هذا المجال وأفضل الممارسات.

النقاط الرئيسية

تحديد حلول التعلم الآلي لمشاكل العالم الحقيقي

نظرة ثاقبة على عمليات علم البيانات القياسية في المجال

التخفيف من مخاطر الخصوصية والمخاطر الأخلاقية في مشاريع الذكاء الاصطناعي

تطبيق مبادئ التصميم المتمحور حول الإنسان في تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي

لمن هذه الدورة؟

مديرو المنتجات

المتخصصون في مجال الأعمال

المدراء التنفيذيون

متخصصو تكنولوجيا المعلومات

تفاصيل الدورة التدريبية

التقييم: 4.7 (أكثر من 300 تقييم)

4.7 (أكثر من 300 تقييم) المستوى: مبتدئ

مبتدئ المدة: 3 أشهر بمعدل 4 ساعات في الأسبوع

3 أشهر بمعدل 4 ساعات في الأسبوع السعر: 26.07 دولارًا أمريكيًا في الشهر

8. شهادة احترافية في تحليلات البيانات من جوجل

المصدر: LinkedIn تساعدك هذه الدورة على إتقان المهارات التحليلية الأساسية مثل تنظيف البيانات وتحليلها وتصورها باستخدام أدوات شائعة مثل جداول البيانات وSQL وبرمجة R وTableau.

ستتعلم كيفية تنظيف البيانات وتنظيمها بكفاءة للتحليل وتصور النتائج باستخدام لوحات المعلومات والعروض التقديمية.

ستساعدك المشاريع الجاهزة للمحفظة على إثبات كفاءتك لأصحاب العمل المحتملين والحصول على شهادة معترف بها من Google - مما يؤهلك للحصول على ألقاب وظيفية مطلوبة مثل محلل بيانات أو محلل بيانات مبتدئ أو محلل بيانات مساعد.

الوجبات الرئيسية

فهم الممارسات والعمليات التي يستخدمها محللو البيانات في عملهم

تعلم وإتقان المهارات التحليلية الرئيسية مثل تنظيف البيانات وتحليلها وتصورها، وأدوات مثل SQL وبرمجة R و Tableau وغيرها

تعلم كيفية عرض نتائج البيانات وتقديمها في لوحات المعلومات وأدوات التصور شائعة الاستخدام مثل Tableau

لمن هذا البرنامج؟

الأفراد الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى أدوار مثل محلل بيانات أو محلل بيانات مبتدئ

المهتمون بإتقان أدوات مثل SQL وR وTableau لتحليل البيانات

تفاصيل الدورة التدريبية

التقييم: 4.8 (أكثر من 130 ألف تقييم)

4.8 (أكثر من 130 ألف تقييم) المستوى: مبتدئ

مبتدئ المدة: 3 أشهر بمعدل 15 ساعة في الأسبوع

3 أشهر بمعدل 15 ساعة في الأسبوع السعر: 9.36 دولار/شهريًا

9. تخصص أسس الذكاء الاصطناعي للجميع

المصدر: LinkedIn ال أساسيات الذكاء الاصطناعي لتخصص الجميع دورة تدريبية ذاتية للأفراد الذين لديهم خلفية قليلة أو معدومة عن الذكاء الاصطناعي. تهدف الدورة إلى توفير فهم متين للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته والمصطلحات الهامة مثل التعلم الآلي والتعلم العميق والشبكات العصبية.

ستساعدك الخبرة العملية مع خدمات IBM Watson AI على إنشاء مساعدين افتراضيين لأغراض مختلفة. سوف تنجح في تطوير وتنفيذ روبوت دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي على موقع إلكتروني دون الحاجة إلى الترميز بنهاية الدورة التدريبية.

الوجبات السريعة الرئيسية

فهم قوي لمفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته

استكشاف التطبيقات الواقعية للذكاء الاصطناعي التوليدي

التعلم والممارسة الهندسة الفورية التقنيات في نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي

بناء روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بدون سطر واحد من البرمجة

لمن هو؟

لكل من لديه فضول بشأن الذكاء الاصطناعي على الرغم من خبرته التقنية ويرغب في استكشاف تطبيقاته دون الحاجة إلى مهارات البرمجة

تفاصيل الدورة التدريبية

التقييم: 4.7 (أكثر من 2400 تقييم)

4.7 (أكثر من 2400 تقييم) المستوى: مبتدئ

مبتدئ المدة: 3 أشهر بمعدل 3 ساعات في الأسبوع

3 أشهر بمعدل 3 ساعات في الأسبوع السعر: 32.75 دولارًا أمريكيًا في الشهر

10. تخصص الذكاء الاصطناعي للأعمال

المصدر: LinkedIn إن AI لتخصص الأعمال التي تقدمها جامعة بنسلفانيا لتعليمك أساسيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وكيفية استخدام التقنيات في تطبيقات مختلفة في عملك.

وتغطي هذه الدورة موضوعات مثل أخلاقيات ومخاطر الذكاء الاصطناعي، وتصميم أطر حوكمة عادلة لاستخدامه، وإدارة الأفراد في وظائف الموارد البشرية القائمة على التعلم الآلي.

بحلول نهاية هذه الدورة، ستحصل على شهادة مهنية من جامعة بنسلفانيا وستكون مجهزاً بأدوات قيّمة لتحقيق النجاح في عالم الأعمال.

النقاط الأساسية

تعلم أساسيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للأعمال التجارية

استكشاف حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق والتمويل

تطوير استراتيجيات نشر الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبيانات الضخمة

فهم الأخلاقيات والمخاطر و أطر الحوكمة في الذكاء الاصطناعي استكشاف استراتيجيات الإدارة لوظائف الموارد البشرية القائمة على التعلم الآلي



لمن هو؟

المديرون التنفيذيون في مجال الأعمال

المدراء في مختلف المجالات

متخصصو الموارد البشرية

محللو البيانات

تفاصيل الدورة التدريبية

التقييم: 4.8 (أكثر من 400 تقييم)

4.8 (أكثر من 400 تقييم) المستوى: مبتدئ

مبتدئ المدة: 3 أشهر بمعدل 3 ساعات في الأسبوع

3 أشهر بمعدل 3 ساعات في الأسبوع السعر: 52.80 دولار/شهرياً

أدوات أخرى للذكاء الاصطناعي لتطوير حياتك المهنية

بينما تقوم بتوسيع نطاق مهاراتك في مجال الذكاء الاصطناعي، واستكشاف مختلف أدوات الذكاء الاصطناعي أن ترفع من فرصك المهنية بشكل كبير. إحدى هذه الأدوات التي تستحق الدراسة هي ClickUp Brain. ClickUp Brain هو أول شبكة عصبية في العالم تربط بين المهام والمستندات والأشخاص ومعارف شركتك بالذكاء الاصطناعي. وهو مصمم ليسهل على الجميع في مؤسستك التواصل والعمل معًا والعثور على المعلومات الضرورية.

أنجز مهامك التي تستغرق 30 دقيقة في 30 ثانية مع ClickUp Brain

إليك كيفية دعم ClickUp Brain لأعمالك في إدارة المشاريع:

مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي: احصل على إجابات فورية ودقيقة بناءً على السياق من أي عمل داخل ClickUp ومتصل به

احصل على إجابات فورية ودقيقة بناءً على السياق من أي عمل داخل ClickUp ومتصل به الذكاء الاصطناعي مدير المشروع : أتمتة ملخصات المشروع وتحديثات التقدم المحرز وعناصر العمل وتخطيط المهام الفرعية والتعبئة التلقائية للبيانات

: أتمتة ملخصات المشروع وتحديثات التقدم المحرز وعناصر العمل وتخطيط المهام الفرعية والتعبئة التلقائية للبيانات كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل: استخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد افتراضي لمساعدتك كتابة المحتوى وتحريره والرد؛ اطلب من ClickUp Brain إنشاء جداول ونماذج ونصوص في ثوانٍ

علاوة على ذلك، يوفر ClickUp أكثر من 100 أداة ذكاء اصطناعي مدمجة لتبسيط العمل وأتمتته. جرب ClickUp Brain اليوم!

جرّب ClickUp مجانًا الآن

الأسئلة الشائعة الشائعة

**1. ما هي الدورة التدريبية الأفضل للذكاء الاصطناعي؟

تعتمد الدورة التدريبية الأفضل بالنسبة لك على أهدافك التعليمية وخلفيتك وتفضيلاتك. تقدم كل دورة تدريبية محتوى فريدًا وتركز على جوانب مختلفة من الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، إذا كنت حديث العهد بالذكاء الاصطناعي وتريد مقدمة واسعة أسس الذكاء الاصطناعي لتخصص الجميع أو الذكاء الاصطناعي لتخصص الأعمال دورة ممتازة.

وبالمثل، إذا كنت مهتمًا بالتعلم العميقتخصصالتعلم العميقيجب أن يكون تخصصالتعلمالعميقهو خيارك المفضل. ولكن مرة أخرى، عليك أن تضع في اعتبارك اهتماماتك ومستوى خبرتك والنتائج المرجوة عند اختيار الدورة التدريبية الأفضل لك.

**2. كيف يمكنني البدء في دراسة الذكاء الاصطناعي؟

الدورات التدريبية عبر الإنترنت هي أفضل طريقة لتعلم الذكاء الاصطناعي. ابحث عن الدورات التدريبية عبر الإنترنت وافهم أي الدورات التدريبية عبر الإنترنت هي الأفضل لك. تعرّف على ما يناسب ميزانيتك، واختر البرنامج المثالي.

تدرب على البرمجة بلغة Python أو R وتفاعل مع مجتمعات الذكاء الاصطناعي للحصول على الدعم. اعمل على مشاريع لتطبيق مهاراتك في الذكاء الاصطناعي واستكشاف مجالات متخصصة مثل معالجة اللغات الطبيعية.

**3. ما هو الذكاء الاصطناعي وماذا تغطي دورات الذكاء الاصطناعي؟

يستخدم الذكاء الاصطناعي الذكاء البشري في أنظمة الحاسوب. تغطي دورات الذكاء الاصطناعي التعلم الآلي والتعلم العميق ومعالجة اللغات الطبيعية.

تُعلمك دورات الذكاء الاصطناعي كيفية إنشاء أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يمكنها التعلم من البيانات وفهم اللغة البشرية واتخاذ القرارات. من خلال الالتحاق بدورات الذكاء الاصطناعي، يمكنك اكتساب مهارات قيمة للعمل في مجال الذكاء الاصطناعي والاستعداد للعمل في مشاريع في مختلف الصناعات.