8 مبادئ ديف أوبس لتعزيز كفاءة تطوير البرمجيات

ما الذي تحصل عليه عند دمج فرق تطوير البرمجيات وفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات؟ تحصل على DevOps، وهي منهجية مصممة لتحسين التعاون والكفاءة في دورة حياة تطوير البرمجيات النموذجية.

إلى جانب الجمع بين فريقين معًا، تجمع DevOps بين أدوات مختلفة والفلسفات والممارسات لتقديم منتجات عالية الجودة في وقت قياسي، وإسعاد العملاء، وضمان تقديم منتجات ذات جودة عالية في وقت قياسي، وضمان استخدام الموارد .

كل هذا ممكن بفضل مبادئ DevOps - فهي بمثابة مبادئ توجيهية لفرق التطوير والعمليات لتحسين العمليات التي ينطوي عليها بناء واختبار ونشر وصيانة منتجات البرمجيات. يقودك تبني هذه المبادئ الرئيسية إلى التحسين المستمر، والقضاء على صوامع الأقسام، وثقافة المسؤولية المشتركة عن النتائج.

في هذه المقالة، سنستكشف في هذه المقالة أبرز ثمانية مبادئ DevOps لمساعدتك على بناء عمليات عالية الأداء ومرنة وشفافة فرق متعددة الوظائف على استعداد لمواجهة أي تحدٍ يعترض طريقهم. 💪

ما هو DevOps؟ DevOps هي منهجية هجينة حيث تتحد فرق تطوير البرمجيات (Dev) وفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات (Ops) لتبسيط عملية التطوير بأكملها وتقديم البرمجيات بشكل أسرع. والآن، قد تعتقد أن الأمر سهل مثل وضع الفريقين في نفس الغرفة وإخبارهم بالعمل معًا؟

حسنًا، الأمور ليست بهذه البساطة. لجعل DevOps تعمل وضمان أن تكون رشيقة وفعالة وفعالة من حيث التكلفة، يجب عليك اتباع بعض القواعد الأساسية، والمعروفة باسم مبادئ DevOps. فهي تسمح لك بتحويل نموذج تطوير البرمجيات التقليدي وقيادة الفريق في الاتجاه الصحيح. ➡️

8 مبادئ ديف أوبس لإنشاء فريق برمجيات ناجح

دعنا نستكشف ثمانية مبادئ أساسية في DevOps لمساعدتك على تحسين سير عمل تطوير البرمجيات ودفع فريقك إلى الأمام.

1. التعاون أمر لا بد منه

نظرًا لأن DevOps يجمع بين التطوير والعمليات، فلا يمكن أن يستمر بدون التعاون الفعال . يعتمد نجاح كل فريق من فرق DevOps إلى حد كبير على مدى نجاحه في العمل معًا أثناء التطوير والنشر.

أولاً وقبل كل شيء، ينصب التركيز على مشاركة المعلومات. يجب أن يشعر كل فرد في الفريق بحرية التحدث والتعبير عن آرائه ومواقفه. إذا لاحظت وجود مشكلة، مهما بدت صغيرة، فعليك مشاركتها مع الآخرين في أقرب وقت ممكن. من المحتمل أنك اكتشفت العطل في وقت مبكر ووفرت على الفريق بأكمله ساعات من العمل في محاولة إصلاحه.

حتى أكثر الفرق تزامنًا ستشعر بالضياع إذا لم تعرف سبب قيامها بشيء ما، لذا فإن تحديد الأهداف الفعالة شرط مهم لتشجيع التعاون. هذه الأهداف هي النجم الموجه لفريقك، ووظيفتك كمدير هي التأكد من أنها واقعية ومحددة بوضوح. ⭐

لكل فرد في فريق DevOps دور في فريق DevOps. ولكن، هذه الأدوار مترابطة - إذا لم يكن أداء شخص واحد جيدًا، فسيتأثر الجميع. لمنع ذلك، يجب عليك توفير مساحة كافية للعصف الذهني ووضع الاستراتيجيات والتخطيط. وبهذه الطريقة، يشارك الجميع في العملية برمتها ويمكنهم بسهولة مراقبة زملائهم في الفريق من أجل ضمان سير العمل بسلاسة .

2. التغذية الراجعة المستمرة تقطع شوطاً طويلاً

التغذية الراجعة الإيجابية والسلبية تعطي الفريق دفعة تحفيزية وتساعدهم على البقاء على المسار الصحيح من خلال التحسين المستمر .

يجب أن يقدم أعضاء الفريق ملاحظات بعضهم البعض من خلال مراجعات الأقران، ويجب أن تقوم أنت (المدير) من حين لآخر مراجعات الأداء . إلى جانب هذه الملاحظات الرسمية، يجب عليك عقد اجتماعات منتظمة للبقاء على اطلاع على عمل فريقك.

فالتغذية الراجعة هي البطل المجهول في كل دورة تطوير ونشر ولا ينبغي تجاهلها أبدًا. راقب عن كثب مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) من خلال المراقبة المستمرة ستمنحك رؤى كافية لتقديم ملاحظات بناءة وقيادة فريقك إلى النجاح.

3. الإصدارات التدريجية هي المفتاح لسير عمل ثابت

إذا سبق لك أن كنت في جحيم الدمج، فأنت تعلم مدى صعوبة الخروج منه - فالإصدارات الضخمة التي تتطلب دمج الرموز غالبًا ما تؤدي إلى عدم التوافق ومجموعة من الأخطاء. يتطلب إصلاح هذه الأخطاء وقتًا وجهدًا، لذا بدلًا من التركيز على المهام ذات القيمة العالية، ينتهي بك الأمر في دورة لا تنتهي من محاولة إنجاح عمليات دمج الأكواد.

تضمن لك منهجية DevOps ألا ينتهي بك الأمر في جحيم الدمج من خلال التركيز على الإصدارات التدريجية، مما يتيح لك تخصيص مواردك بشكل صحيح وتقليل الهدر. إصدارات صغيرة ومتكررة تسمح بالمراجعات السريعة وسهولة الاختبار وتحديد الأخطاء. من خلال تحديد المشكلات في وقت مبكر، ستتمكن من معالجتها على الفور دون مقاطعة سير المشروع بأكمله.

فائدة أخرى للإصدارات التدريجية هي القدرة على التكيف. يقوم عميلك بمراجعة كل إصدار ويقدم ملاحظاته - إذا أعجبته بعض التغييرات، ستتمكن من تنفيذها بشكل أسرع لأنك لن تضطر إلى العودة إلى الوراء.

إن تقسيم منتجك إلى أجزاء أصغر له مزاياه، ولكن إذا أردت أن ينجح ذلك، فأنت بحاجة إلى بيئة تعاونية وثقافة التغذية الراجعة المستمرة. هذه شهادة على الاعتماد المتبادل بين مبادئ DevOps، فهما يتطلبان بعضهما البعض لكي ينجحا. ☯️

4. الأتمتة تمنحك الزخم

أحد الأغراض الأساسية لمنهجية DevOps هو تقديم البرامج بشكل أسرع. وينطبق الشيء نفسه على المراجعات والاختبارات والتحديثات - فكل عملية تدور حول السرعة.

هذا لا يعني أنك تستعجل عملك. على العكس، هدفك هو العمل بسرعة دون المساس بالجودة. على الرغم من عدم وجود زر سحري يمكن أن يجعلك سريعًا جدًا، إلا أن هناك سلاحًا ليس سريًا يمكن أن يساعدك على تبسيط العمل الروتيني أو المتكرر والتركيز على المهام عالية القيمة، ألا وهو الأتمتة.

تهدف فرق DevOps إلى أتمتة العمليات والمهام للحفاظ على السرعة، وتقليل الأخطاء، و توفير الوقت في الأنشطة كثيفة العمالة. ما الذي يريدون أتمتته؟ كل ما يمكنهم فعله! الاختبار الآلي، والتكامل المستمر، والتكامل المستمر، والتسليم المستمر، والبنية التحتية كرمز هي فقط بعض الطرق التي تستخدمها فرق DevOps لأتمتة التزويد ومراجعات التعليمات البرمجية والاختبار والتسليم والمراقبة.

إلى جانب كونها توفر الكثير من الوقت، يمكن للأتمتة أن تعزز الرضا الوظيفي. لن يستثمر أعضاء فريقك طاقتهم في مهام مملة ويمكنهم التركيز على تقديم المزيد من القيمة، مما يجعلهم يشعرون بالرضا عن عملهم، ومن لا يستمتع بذلك؟ 🥰

5. القرارات القائمة على البيانات هي القرارات الصحيحة

لقد شاهدت إعلانًا عن جديد رائع برنامج اختبار الذي يعد بتقليل مرحلة الاختبار بنسبة 50% ويقدم الكثير من خيارات الأتمتة. تفكر في نفسك، يا للعجب، سيحبه فريق DevOps الخاص بي، ولكن بدلاً من القيام بعملية شراء مندفعة، تقرر التحقق من البيانات.

تقوم بفحص مقاييس مرحلة الاختبار الحالية وتدرك أنها مثالية - لا توجد أوجه قصور أو مشاكل تم الإبلاغ عنها. ثم تطلب من فريقك إبداء الرأي، ويتفقون جميعًا على أن البرنامج الحالي يفي بجميع الشروط، لذا تتخلى عن الاستثمار في منصة جديدة.

يوضح هذا المثال البسيط كيف يجب اتخاذ القرارات في DevOps - يجب أن يكون كل شيء مدعومًا بالبيانات.

فالبيانات هي مخبرك. إنها تكشف أسرار كل مرحلة من مراحل خط أنابيب DevOps و يكشف أوجه القصور والإشارات الحمراء المحتملة. 🚩

لن تساعدك مراقبة البيانات على اتخاذ قرارات أفضل فحسب. بل سيُظهر أيضًا تقدمك بمرور الوقت، لذا فهي استراتيجية ممتازة للمراقبة الذاتية.

6. العملاء هم نجومك الإرشادية

تمامًا مثل الكواكب في النظام الشمسي التي تدور حول الشمس، تدور فرق DevOps حول العملاء.

هدفك النهائي هو إسعاد عميلك، لذا كل نفس تتنفسه وكل حركة تقوم بها يجب أن تعكس ذلك. 🎶

الطريقة الأكثر مباشرة لمعرفة رأي عملائك هي أن تسألهم، ويمكنك القيام بذلك من خلال نماذج الملاحظات . بعد كل إصدار، تحقق مع عميلك واسأله عما إذا كان يعجبه ما يراه. شجّعهم على تقديم ملاحظات شاملة، مما سيساعدك على تعديل استراتيجياتك (إذا لزم الأمر) والتأكد من أن النتيجة في محلها.

7. عقلية المسؤولية الجماعية هي المفتاح

يقوم فريق تطوير البرمجيات بكتابة التعليمات البرمجية وبناء المنتج، ثم يسلمه إلى فريق العمليات لمراجعته واختباره ونشره. ومع ذلك، يكتشف فريق العمليات أخطاء كبيرة يجب عليهم إصلاحها بينما يستمتع فريق التطوير بوقت فراغهم.

إذا كنت تعتقد أن هذا غير عادل، فأنت على حق. تمزق منهجية DevOps هذا النهج التقليدي لتسليط الضوء على المسؤولية الجماعية.

وهذا يعني أن كل فرد في الفريق مسؤول عن المنتج في كل مرحلة من مراحله. تتضافر جهود فرق تطوير البرمجيات والعمليات لإيجاد أفضل الحلول والكشف عن المشكلات والتخلص من الأخطاء لتقديم برمجيات عالية الجودة.

يركز DevOps على السرعة والجودة. إذا ارتكب المطورون خطأ أثناء كتابة التعليمات البرمجية، فهم من سيقومون بإصلاحه. تضمن هذه المساءلة أن يبذل الجميع 100% من جهدهم عند العمل على مهمة ما.

8. كل فشل هو درس

لا تخجل DevOps من الإخفاقات، بل تشجع على التعلم منها. هذا لا يعني أنه يجب عليك القيام بعملك بشكل سيء وتقديم منتجات منخفضة الجودة. بل يعني أنه يجب ألا تخاف من التجربة والمخاطرة عندما يكون ذلك منطقيًا.

مهما كان ما تريد تجربته، فمن الأفضل أن تفعل ذلك في مرحلة الاختبار المبكر. بهذه الطريقة، إذا فشلت تجربتك، فلن يتأثر العميل بالنتيجة.

لا تنسَ توثيق إخفاقاتك - فمعرفة ما لا ينجح يمنعك من تكرار نفس الأخطاء.

استخدم ClickUp لتطبيق مبادئ DevOps ClickUp هو الكل في واحد

إدارة المهام والمشاريع منصة يمكن أن تخدم العديد من الأغراض. يمكنك استخدامه لـ تبسيط سير العمل والتواصل والتعاون و إدارة المستندات ، لذلك يمكن أن يكون رفيقًا مثاليًا لـ فرق البرمجيات بشكل عام وفرق DevOps بشكل خاص.

دعنا نتعمق في بعض ميزات ClickUp التي يمكن أن تساعد في تعزيز أداء فريقك وإبقاء الجميع على نفس الصفحة وضمان عدم انزلاق أي جزء من المعلومات من خلال الشقوق.

ClickUp Whiteboards

قم بالعصف الذهني أو وضع الاستراتيجيات أو تخطيط سير العمل باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards التعاونية المرئية

التعاون الفعال هو حجر الأساس لمبادئ DevOps. لذا، إذا كنت تريد أن يتفوق فريق DevOps الخاص بك، فأنت بحاجة إلى تزويدهم بما يلي الأدوات التي تسمح بالتواصل في الوقت الحقيقي , العصف الذهني السهل ووضع الاستراتيجيات، وإمكانية التخصيص، وهذا بالضبط ما ClickUp Whiteboards حول

لوحات ClickUp Whiteboards هي لوحات رقمية لا متناهية حيث يمكن لفريق DevOps لديك مناقشة المشاريع والمهام وتطوير أفضل الأفكار لحل المشكلات. يمكنك استخدام الملاحظات اللاصقة والرموز والأشكال والألوان والصور للتعبير عن أفكارك وإطلاق العنان لإمكانات فريقك الإبداعية.

يحصل كل مشارك على مؤشر مرمز بالألوان مع وضع اسمه فوقه، لذلك لا يوجد خطر حدوث ارتباك أو فوضى.

ومن المزايا الأخرى للوحات ClickUp Whiteboards أنه يمكنك إنشاء المهام دون مغادرة اللوحة. على سبيل المثال، إذا كان لدى فريقك فكرة ممتازة لجعل مرحلة الاختبار أكثر كفاءة، يمكنك تحويلها إلى مهمة على الفور. ستتم إضافتها بسلاسة إلى مهام سير عملك. ✨

عرض محادثة ClickUp

أضف أعضاء الفريق إلى المناقشات وتعاون مع ClickUp Chat في مساحة واحدة وتجنب التنقل بين البرامج

يحتوي ClickUp على أكثر من 10 مشاهدات التي تتيح لك إلقاء نظرة على مهامك ومشاريعك من زوايا مختلفة وتكبير عناصر محددة، مثل أعباء العمل أو التقويمات أو الجداول الزمنية.

إذا كان تركيزك ينصب على التواصل في الوقت الفعلي، فسوف تحب عرض ClickUp Chat . وبفضل طريقة العرض هذه، لم تعد مضطرًا للانتقال بين التطبيقات لمراسلة أعضاء فريقك - وبدلاً من ذلك، يمكنك الدردشة من داخل ClickUp. يمكنك أيضًا استخدام @التعليقات، وتعيين التعليقات، وتضمين الملفات والروابط، واستخدام التحرير المنسق لتنسيق رسائلك.

يمكن أن يكون عرض ClickUp Chat مثاليًا أيضًا للتعرف على زملائك في الفريق خارج إطار العمل - ناقش الحياة، أو الكتب المفضلة، أو الحيوانات الأليفة، أو الاحتباس الحراري، أو أي شيء يخطر ببالك.

عرض نماذج ClickUp

إنشاء نماذج متعمقة داخل ClickUp 3.0 مع إمكانيات السحب والإفلات لإدراج الحقول وإضافة منطق شرطي لجمع ملاحظات أفضل

لقد ذكرنا أهمية الملاحظات الداخلية والخارجية في منهجية DevOps - فهي تساعدك على تبسيط العمليات وإجراء التعديلات وإلهام فريقك.

تقدم ClickUp الأداة المثالية لتقديم الملاحظات - وهي عرض النماذج . إنه يتيح لك جمع المعلومات من أعضاء فريقك أو عملائك وتحويل ردودهم تلقائيًا إلى مهام. استخدم حقول المهام على الجانب الأيسر من النموذج لتخصيص مظهره وجمع المعلومات التي تحتاجها فقط.

انقر فوق المهام

قم بإنشاء المهام وإدارتها وتصورها باستخدام مهام ClickUp Tasks

قم بتقسيم عملك إلى أجزاء أصغر واحتفظ بعلامات تبويب عليها باستخدام مهام النقر فوق المهام قوية خيار إدارة المهام .

باستخدامه، يمكنك إنشاء مهام لأي نوع من الأعمال، وإضافة عدة مكلفين إلى مهمة واحدة، وتقسيم المهام إلى مهام فرعية لتسهيل التنقل.

تخصيص حالات المهام لتعكس سير عملك وإنشاء علاقات المهام والتبعيات لضمان ترتيب التنفيذ المناسب.

تسير مهام ClickUp Tasks جنبًا إلى جنب مع حقول ClickUp المخصصة . تتيح لك هذه الوظيفة الفريدة تقديم تفاصيل حول مهامك وإضافة أنواع مختلفة من البيانات، مثل التاريخ والوقت أو الدوال الرياضية أو أشرطة التقدم أو القوائم المنسدلة.

ClickUp Docs

مستندات ClickUp Docs لتوثيق المعلومات المهمة ومشاركتها مع الفريق

يعد الاحتفاظ بالسجلات الدقيقة أمرًا ضروريًا لفهم العمليات وتحسينها ويساعدك على بناء قاعدة معرفية يمكن لفريقك الاعتماد عليها. مستندات ClickUp يتيح لك إنشاء جميع أنواع المستندات وتحريرها وإدارتها وتنظيمها وتخزينها، من نطاقات المشروع وخطط لسجلات الموظفين وسياسات الإجازات

يمكنك إنشاء المستندات وتعديلها بنفسك أو إضافة أعضاء الفريق والسماح لهم بالمشاركة. يحصل الجميع على مؤشر، لذلك من السهل تتبع جميع التغييرات. 👀

يتيح لك ClickUp تصنيف مستنداتك لتسهيل التنقل. يمكنك أيضًا ربط مستندات محددة بمهام محددة لمزيد من الراحة والكفاءة.

ClickUp Brain

استخدم ClickUp Brain لطرح الأسئلة حول المهام والمستندات، وإنشاء عمليات تلقائية، وتوفير الوقت

يعد الضياع في أكوام المهام والمستندات كابوساً متكرراً للعديد من المطورين ومديري المشاريع. إذا ضللت طريقك واحتجت إلى المساعدة في أمر ما، فستطلب المساعدة من أعضاء فريقك أو مديرك. ولكن، إذا كانوا مشغولين، فلن يتبقى لك شيء لتفعله سوى الجلوس والانتظار، مما يؤدي إلى ضياع وقت ثمين. ⏰

اترك مثل هذه السيناريوهات في الماضي مع انقر فوق الدماغ خيار ثوري يعزز سير عملك بالذكاء الاصطناعي. يمتص ClickUp Brain المعلومات من مهامك ومستنداتك وعملياتك في غضون ثوانٍ ويعمل بمثابة مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي . كلما كان لديك سؤال حول مهمة أو مستند، يمكنك طلب المساعدة من ClickUp Brain.

توجد الميزة في أعلى مساحة العمل الخاصة بك، بحيث يمكنك الوصول إليها بسهولة. ويمكنه اقتراح المهمة التي يجب معالجتها بعد ذلك وشرح عمليات محددة، مما يضمن سلاسة سير العمل وتحسين الأداء.

داخل ClickUp Brain، لديك ميزة مدير مشروع الذكاء الاصطناعي. باستخدامها، يمكنك أتمتة العمل المتكرر للسماح لفريق DevOps الخاص بك بالتركيز على المهام عالية القيمة.

قوالب ClickUp

تقدم ClickUp ميزة مكتبة تضم أكثر من 1,000 قالب تغطي كل شيء من تكنولوجيا المعلومات إلى التسويق والموارد البشرية.

سنوفر عليك عناء تصفح هذه الخيارات (على الرغم من سهولتها الفائقة) ونقدم لك قالب هيكل تقسيم العمل الخاص ب ClickUp DevOps حليفك القيّم لتنظيم العمل وتبسيطه.

قم بتنظيم العمل وتعزيز التعاون وضمان وضوح الرؤية مع قالب هيكل تقسيم العمل الخاص ب ClickUp DevOps

باستخدام هذا القالب متعدد الوظائف، يمكنك تقسيم عملك إلى مهام، وتعيين المسؤوليات لأعضاء فريق محدد، وتحديد الاختناقات، وتتبع التقدم المحرز.

تصور مشروعك بالكامل من التخطيط إلى النشر, تشجيع الشفافية والتأكد من رضا عملائك عن النتائج. 😍

هذا النموذج هو واحد فقط من بين العديد من النماذج التي يمكن أن تتناسب بسلاسة مع عمليات DevOps الخاصة بك وتحسينها. بعض الخيارات الأخرى هي:

تنفيذ ثقافة DevOps وتعزيز التعاون والكفاءة مع ClickUp

يكون تطبيق مبادئ DevOps في سير عملك اليومي أسهل بكثير إذا كنت تستخدم الأدوات المناسبة. تقدم ClickUp كل ما تحتاجه لاتباع كل مبدأ بحذافيره وتعزيز ثقافة تعاونية تعطي الأولوية للجودة والتعلم من الأخطاء. اشترك في ClickUp اليوم وشاهد كيف يمكن أن يتناسب مع سير عمل DevOps لديك.