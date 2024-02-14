10 كتب يجب أن يقرأها أصحاب الشخصية الداخلية لفهم شخصيتهم

هل تعرف مقولة رينيه ديكارت الخالدة "أنا أفكر؛ لذلك أنا موجود"؟

هذه هي باختصار شخصية INTP.

وفقًا لمؤشر مايرز بريغز، وهو أداة تقييم شخصية شائعة ومستخدمة على نطاق واسع، فإن الأشخاص الذين يحملون هذا النوع من الشخصية INTP يظهرون سمات الانطوائية (I)، والحدسية (N)، والتفكير (T)، والإدراك (P).

يميل هؤلاء الأفراد إلى أن يكونوا تأمليين ومثقفين وتحليليين ومبتكرين ومبدعين ومبدعين. وغالباً ما يُشار إلى هذا النوع من الشخصيات باسم "المفكر" أو "الفيلسوف"، ويُعرف هذا النوع من الشخصيات بكونه مفكراً ومبدعاً ومستقلاً.

في أغلب الأحيان، ينهمك أصحاب هذه الشخصية في القراءة عن أحدث الاكتشافات العلمية، أو الإبحار في الحدود التكنولوجية، أو الانغماس في المناقشات الفلسفية المثيرة للعقل.

وعادةً ما ينجذبون نحو كتب الخيال/الخيال العلمي ذات الرؤى البعيدة المدى للعالم. كما أنهم يستمتعون أيضًا بالأعمال الأدبية التي تتحدى المألوف (فكر في رواية تشاك بالاهنيوك نادي القتال، وتصوير العالم الحديث بطرق بائسة.

نقدم لك قائمة موسعة من الكتب التي سيتردد صداها لدى أصحاب الشخصية المتكاملة.

لذا، دعونا ننطلق في هذا الاستكشاف الأدبي معًا - لأن فهم أنفسنا مغامرة تستحق أن نخوضها!

أفضل 10 كتب موصى بها تناسب أصحاب الشخصية المعنوية

سواء كنت من ذوي القدرات العقلية الفطرية أو مجرد فضولي حول تطوير عقلية النمو ، لدينا قائمة بـ 10 كتب عن أصحاب عقلية النمو لمعرفة المزيد عن نوع شخصيتك.

1. سلسلة الأساس لإسحاق أسيموف

عبر أمازون

المؤلف (المؤلفون): إسحاق أسيموف

إسحاق أسيموف سنة النشر: 1951

1951 الوقت المقدر للقراءة: 12 ساعة

12 ساعة مثالي ل: المبتدئين

المبتدئين عدد الصفحات: 907 صفحة

907 صفحة التقييمات: 4.7/5 (أمازون) 4.17/5 (جودريدز)



سلسلة أسيموف سلسلة التأسيس كلاسيكية شهيرة. إنها أشبه بلعبة شطرنج كونية حيث القطع هي الحضارات، والقواعد مكتوبة بلغة التاريخ النفسي - وهو مجال رياضيات يتنبأ بمستقبل المجتمعات الضخمة.

لا يستطيع مخترعها، هاري سيلدون، بطل القصة، إلا أن يتنبأ ويمنع الحروب بين النجوم التي تهدد بتفكيك إمبراطورية المجرة التي يبلغ عمرها 12,000 عام.

ما يتكشّف هو أعجوبة خيال علمي مثيرة للاهتمام للغاية عن مهمة بطولية مليئة بألاعيب السلطة والحرب السياسية - من المؤكد أنها ستجذب الحساسيات الخيالية لدى أصحاب القدرات العقلية الداخلية.

تُعتبر سلسلة التأسيس ملائمة تماماً لعقل INTP الذي يزدهر بالسيناريوهات المعقدة والتحديات الفكرية. قد يلقى تركيز الكتاب على المجتمعات المستقبلية والأفكار السياسية وجاذبية السلطة صدى لدى الانطوائيين.

اقتباس من الكتاب

إن سقوط الإمبراطورية، أيها السادة، شيء هائل، ومع ذلك، فإن سقوط الإمبراطورية أمر هائل، وليس من السهل محاربته. إنه أمر تمليه البيروقراطية المتصاعدة، والمبادرة المتراجعة، وتجميد الطبقات، وسد الفضول - ومئات العوامل الأخرى. إنها حركة مستمرة منذ قرون، كما قلت، وهي حركة مهيبة وضخمة للغاية بحيث لا يمكن إيقافها.

إسحاق أسيموف

الوجبات الرئيسية

احتضان الكارثة المتوقعة مع الرغبة في التعلم والتعامل مع التحديات بعقلية حل المشكلات

فهم الدوافع الكامنة وراء المعلومات والبحث عن وجهات نظر متنوعة للحصول على صورة أكمل

الانخراط بنشاط في التاريخ وتحليل أنماطه وتطبيق تلك الدروس لتجاوز التحديات الحالية والمستقبلية

ما يقوله القراء

"حكاية مثيرة حول كيف يمكن لمعرفة الذات - أي فهم كيفية عمل مجتمعنا - أن تغير التاريخ إلى الأفضل."

2. استفد من نقاط قوتك وحل مشاكل الحياة وازدهر بصفتك من نوع المفكر العبقري INTP بقلم دان جونستون

عبر أمازون

المؤلفون: دان جونستون

دان جونستون سنة النشر: 2014

2014 وقت القراءة المقدر: 2 ساعة

2 ساعة مثالي ل: المبتدئين

المبتدئين عدد الصفحات: 111 صفحة

111 صفحة التقييمات: 3.8/5 (أمازون) 3.5/5 (جودريدز)



زملائي من ذوي القدرات العقلية الفريدة، هذا الكتاب مصمم خصيصاً لنا. لا يوجد سوى عدد قليل من الكتب التي تفصّل نقاط قوتنا وتحدياتنا وترشدنا إلى الازدهار كمفكرين فريدين. وهذا الكتاب يقوم بذلك بشكل جيد.

ويحتوي الكتاب على حكايات لأصحاب الفكر الفريد من ذوي القدرات العقلية الفريدة من نوعها لتوجيه علاقاتهم، وفهم مزاجهم القصير، وبناء علاقات مُرضية، وتحقيق النجاح المالي. إنه الدليل المناسب للتعمق في وعيك للتعرف على نفسك.

إنه يشبه وجود مدرب شخصي ينصحك برؤى متعمقة في روحك من ذوي القدرات العقلية العالية. من الكشف عن تعقيدات شخصية INTP إلى توفير استراتيجيات للنمو الشخصي والنجاح المهني، إنه خارطة الطريق المثالية لرحلة INTP.

اقتباس من الكتاب

لا تكمن العبقرية في الذكاء فحسب، بل في الطريقة الفريدة التي يتعامل بها صاحب الشخصية INTP مع المشاكل وحلها.

دان جونستون

الوجبات الرئيسية

يمكن أن يساعدنا فهم نقاط قوتنا وأوجه قصورنا وعلاقاتنا وعمليات التفكير لدينا في التعرف على شخصيتنا بشكل أفضل

ممارسة الاستماع النشط، وإعداد النقاط الأساسية مسبقًا، واستخدام الفكاهة أو التشبيهات مفيدة في التواصل بشكل أفضل

تعتمد الحياة المُرضية على معرفة العقل الواعي والتصرف بناءً على تلك المعرفة

ما يقوله القراء

"إذا كنت من أصحاب الشخصية النشطة أو تشك في أنك قد تكون كذلك، فسيساعدك هذا الكتاب على فهم نفسك بشكل أفضل ويساعدك على تجنب مزالق هذا النمط من الشخصية."

3. بحث الإنسان عن المعنى بقلم فيكتور فرانكل

عبر أمازون

المؤلف (المؤلفون): فيكتور إ. فرانكل

فيكتور إ. فرانكل سنة النشر: 1959

1959 الوقت المقدر للقراءة: 3 ساعات

3 ساعات مثالي ل: القراء على جميع المستويات

القراء على جميع المستويات عدد الصفحات: 184 صفحة

184 صفحة التقييمات: 4.7/5 (أمازون) 4.37/5 (جودريدز)



إذا وجدت نفسك في حالة من التأمل الوجودي للتجربة الإنسانية، فربما لن تجد دليلاً فلسفيًا أفضل من فيكتور فرانكل.

فهو في كتابه بحث الإنسان عن المعنى لا يكتفي بمشاركة تجاربه في النجاة من المحرقة، بل يستكشف جوهر الوجود الإنساني والبحث عن المعنى.

على الرغم من المعاناة واليأس من وضعه، رفض فرانكل أن يفقد الأمل - حتى بعد أن فقد مرضاه وعائلته بأكملها بسبب أهوال الهولوكوست. وبدلاً من ذلك، وجد معنى للحياة اليومية من خلال العمل والحب والمعاناة.

بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الشخصية الفطرية الداخلية، الذين يحبون تشريح الأسس الفلسفية للحياة، تصبح رحلة فرانكل مرآة تعكس بحثهم عن الهدف والأهمية في الحياة.

اقتباس من الكتاب

كل شيء يمكن أن يؤخذ من الإنسان ما عدا شيء واحد: آخر الحريات الإنسانية - أن يختار المرء موقفه في أي مجموعة من الظروف، أن يختار طريقه.

فيكتور فرانكل

الوجبات الرئيسية

الأمل والحب قادران على فعل العجائب؛ فهما وحدهما القادران على التغلب على أحلك الأوقات وأصعب المحن

بغض النظر عن السجن، فإن إرادة الإنسان في الحياة وإيجاد هدفه في الحياة ستقهر المصاعب دائمًا

الحداد من خلال المعاناة ليس علامة ضعف بل قوة

ما يقوله القراء

"هذا كتاب أعيد قراءته كثيرًا ... إنه يمنحني الأمل ... يمنحني إحساسًا بالقوة."

4. الديناميكيات الحلزونية لدون إدوارد بيك

عبر أمازون

المؤلفون: دون إدوارد بيك، كريستوفر سي كوان

دون إدوارد بيك، كريستوفر سي كوان سنة النشر: 1996

1996 الوقت المقدر للقراءة: 6 ساعات

6 ساعات مثالي ل: القراء المتخصصين

القراء المتخصصين عدد الصفحات: 352 صفحة

352 صفحة التقييمات: 4.9/5 (أمازون) 4.21/5 (جودريدز)



يناقش كتاب ديناميكيات الحلزونية نظامًا تطوريًا لعلم النفس البشري، والذي يشير إلى أن البنى الأساسية لدورة حياة الفرد والمنظمة والأمة تدور حول سلسلة من "الحلزونات" أو المستويات. يمثل كل مستوى نضجاً ثقافياً وإنسانياً مختلفاً ضرورياً للتطور.

يتوسع دون إدوارد بيك وكريستوفر سي كوان في شرح هذا النظام مع الكثير من الأمثلة ويقدمان مخططات لكل مستوى من مستويات النضج في الكتاب.

بالنسبة لعقل INTP الذي يعشق التفكير المجرد، فهو استكشاف رائع لكيفية تطور المجتمعات وتصادمها وتحولها بمرور الوقت. يقدم المؤلفان نظرة ثاقبة للتفاعل بين الفكر الفردي والجماعي، الأمر الذي سيجعل عقلك INTP يدور في إثارة.

اقتباس من الكتاب

النظام الوحيد الذي يعتبر ديمقراطيًا حقًا هو النظام الذي يعترف ويحمي تنوع الطرق التي يتواجد بها البشر ويحميهم على هذا الكوكب.

دون إدوارد بيك، كريستوفر سي كوان

الوجبات الرئيسية

الطبيعة البشرية، مثلها مثل أي حضارة، هي مزيج من عناصر متعددة تتحول مع مرور الوقت وعلى مراحل

من خلال التعرف على أنظمة القيم المختلفة، يمكنك أن تفهم نفسك والآخرين والصراعات المجتمعية بشكل أفضل

النمو الشخصي والنمو الاجتماعي هما جانبان منفصلان ولكنهما مترابطان يقودان العجلة المجتمعية

ما يقوله القراء

"نموذج نموذجي رائع لكيفية تفاعل الأفراد والجماعات والمجتمعات مع الضغوطات في بيئتهم بناءً على نمط وجودهم الأساسي في العالم."

5. الشيء الوحيد بقلم غاري و. كيلر

عبر أمازون

المؤلفون: غاري كيلر وجاي باباسان

غاري كيلر وجاي باباسان سنة النشر: 2012

2012 الوقت المقدر للقراءة: 5 ساعات

5 ساعات مثالي ل: المبتدئين

المبتدئين عدد الصفحات: 256 صفحة

256 صفحة التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 4.1/5 (جودريدز)



هل تريد أن تعرف "الحقيقة البسيطة المدهشة وراء النتائج الاستثنائية"؟ إنها التركيز على مهمة واحدة في كل مرة.

يوفر هذا الكتاب الحائز على جوائز فرصة رائعة لفهم سبب وكيفية تحديد الخطوط العريضة لحياة المرء وأهدافه حول شيء واحد مهم واستغلال وقته بشكل منتج. ويوفر أمثلة وافرة ونصائح وأطر عمل ورسوم توضيحية لتكرار فوائد العمل المركز.

على الرغم من مرور بضعة عقود على صدوره، إلا أن المبدأ الأساسي للكتاب حول كيفية الانضباط يخلق عادات طويلة الأمد ذات صلة بالتاريخ

تتماشى حكمة غاري كيلر حول البساطة وقوة الانتباه المركّز بشكل مثالي مع رغبة الانطوائية في الكفاءة والتميز. لقد سلمنا أحدهم مخططًا لتبسيط فوضانا الذهنية و تحديد الأهداف الصحيحة .

اقتباس من الكتاب

لا تحدث النتائج الاستثنائية إلا عندما تقدم أفضل ما لديك لتصبح أفضل ما يمكنك أن تكون عليه في أهم أعمالك.

غاري و. كيلر

الوجبات الرئيسية

العادات الصحية السيئة، وبيئة العمل غير الفعالة، وعدم القدرة على قول "لا"، والخوف من الفوضى، هي أربعة "لصوص للإنتاجية"

استخدم مبدأ 80/20 لاختيار هدف واحد ومهمة واحدة للتركيز عليها

كلما كان تركيزك أضيق، كلما كانت النتائج غير عادية

ما يقوله القراء

"يقوم الكتاب بمهارة فائقة بما يوحي به اسمه. كيف يمكن تضييق نطاق التركيز إلى الشيء الوحيد الذي يحتاج المرء إلى القيام به في مثل هذا الوقت لتحقيق النتيجة المرجوة. أوصي به 👍🏼."

6. كيفية القيام بالعمل للدكتورة نيكول لوبيرا

عبر أمازون

المؤلف (المؤلفون): د. نيكول لوبيرا

د. نيكول لوبيرا سنة النشر: 2021

2021 الوقت المقدر للقراءة: 9 ساعات

9 ساعات مثالي ل: المبتدئين

المبتدئين عدد الصفحات: 320 صفحة

320 صفحة التقييمات: 4.8/5 (أمازون) 4.15/5 (جودريدز)



تدعونا الدكتورة ليبيرا في رحلة شاملة لاكتشاف الذات وتحسينها من خلال كتاب كيف تقوم بالعمل. يتجاوز الكتاب ممارسات العلاج النفسي التقليدية (التي غالبًا ما تكون مقيدة) ليقدم أدوات متعددة التخصصات للشفاء الذاتي.

هذا الكتاب هو مجموعة أدوات للعقول التي تتوق إلى فهم عميق لذاتها. يتحدث الدكتور لبيراتالكس عن عملية من ثلاث خطوات للإبحار في المناظر الطبيعية العقلية: الوعي والاستكشاف والعمل.

وتؤكد على أهمية الوعي الذاتي، وتشجع القراء على فهم أنماط تفكيرهم وعواطفهم وسلوكياتهم. وتتضمن مرحلة الاستكشاف الخوض في التجارب والصدمات السابقة للكشف عن تأثيرها على السلوكيات الحالية. وأخيراً، توفر مرحلة العمل أدوات وتمارين عملية لتنفيذ التغييرات الإيجابية وإرساء عادات أكثر صحة.

اقتباس من الكتاب

لا يمكنك تغيير ما لا تعترف به.

د. نيكول لوبيرا

الوجبات الرئيسية

تعرّف على المشكلة لإيجاد حل لها وثق بحدسك

تنشأ معظم أنظمة معتقداتنا في وقت مبكر من حياتنا. لذا، للمضي قدمًا حقًا في الحياة، عليك أولًا تحديد وعلاج أي علامات صدمة تاريخية

نمط الحياة الصحي والعادات العقلية هي المفتاح لإقامة علاقات صحية طوال الحياة

ما يقوله القراء

"كيفية القيام بالعمل هو دعوة للقيام بالعمل بالأدوات الداخلية التي نحملها جميعًا داخل أنفسنا."

7. صحوة جذرية للدكتور شيفالي تساباري

عبر أمازون

المؤلف (المؤلفون): شيفالي تساباري

شيفالي تساباري سنة النشر: 2021

2021 الوقت المقدر للقراءة: 6 ساعات

6 ساعات مثالي ل: المبتدئين

المبتدئين عدد الصفحات: 363 صفحة

363 صفحة التقييمات: 4.7/5 (أمازون) 4.11/5 (جودريدز)



يمكن أن تنعكس طبيعة الانطواء على الذات لدى الأشخاص ذوي الشخصية المتكاملة سلباً في بعض الأحيان وتؤدي إلى الشعور بعدم الأمان والإرهاق المزمن.

ومع ذلك، يكون تأثير عملية التفكير هذه قاسيًا بشكل خاص على نساء INTP اللاتي يستسلمن باستمرار للتوقعات المجتمعية ويملأن الأدوار الأبوية المخصصة لهن.

في كتاب الصحوة الجذرية، تقدم شيفالي تسابوري طريقًا للتحرر من الشعور بمثل هذه الهوية المحبوسة واكتشاف الذات الحقيقية والأصيلة من خلال الاستقصاء والتأمل الذاتي.

الكتاب دعوة إلى الأصالة ورحلة إلى الوعي والانضباط الذاتي. إنه استكشاف عميق للتفكير والتأمل والتخلص من المعايير المجتمعية واحتضان الذات الحقيقية.

اقتباس من الكتاب

إن تآكل الروح هو عملية تدريجية - عملية بطيئة زاحفة تتآكل ببطء وتقطيع كياننا الداخلي، مما يؤدي إلى الموت الحتمي لكل ما نعرفه عن أنفسنا الحقيقية.

د. شيفالي تساباري

الوجبات الرئيسية

من خلال اكتشاف القوة الكامنة في داخلك، فإنك لا تساعد نفسك فحسب، بل تساعد الآخرين من حولك والعالم أيضًا

الطريق إلى العثور على الذات الحقيقية هو التغلب على أوهام المرء ومخاوفه في الأفكار وحول الناس

الغرض من الحياة هو أن تكون شريفًا وعطوفًا وأن تعرف، من خلال كل شيء، أنك أحدثت فرقًا وعشت جيدًا

ما يقوله القراء

"يمكن أن يكون الكتاب مفيداً وعلاجياً وتحويلياً في آن واحد. يجب على جميع النساء قراءة نسخة منه."

8. كتاب "الهدوء: قوة الانطوائيين في عالم لا يستطيع التوقف عن الكلام" لسوزان كاين

عبر أمازون

المؤلف (المؤلفون): سوزان كاين

سوزان كاين سنة النشر: 2012

2012 الوقت المقدر للقراءة: 6 ساعات و8 دقائق

6 ساعات و8 دقائق مثالي ل: القراء المتوسطين إلى المتقدمين

القراء المتوسطين إلى المتقدمين عدد الصفحات: 368 صفحة

368 صفحة التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 4.1/5 (جودريدز)



كتاب سوزان كاين الهادئ هو دليل ودود يشرح الانطواء.

ومن خلال التأملات التاريخية والمثالية، تشرح كاين كيف أن "المثل الأعلى للانطوائية" قد اجتاح ببطء القيم الثقافية لمجتمعنا وكيف أن ذلك يعقد كيفية النظر إلى صفات مثل الذكاء والقيادة.

كما أنها تسلط الضوء على مجموعة متنوعة من الانطوائيين الناجحين لتجاوز الصور النمطية حول الانطواء، وتقدم قيمًا طموحة للعيش بها.

تدعو كويت إلى تحول ثقافي يقدّر المساحات الصامتة والتأملية، معترفةً بالمساهمات المتنوعة التي يقدمها الانطوائيون والمنفتحون على حد سواء للعالم.

إنها قراءة مريحة تجعل الانطوائيين يشعرون بأنهم مرئيون ومقدّرون لذواتهم الهادئة والهادئة.

اقتباس من الكتاب

الانطواء ليس خياراً، ولا هو أسلوب حياة... إنه جزء أساسي من شخصيتك.

سوزان كاين

الوجبات الرئيسية

إدارة التحفيز الزائد عن طريق تحديد المواقف المستنزفة (الاجتماعات الكبيرة، والمكاتب المفتوحة) وتطوير آليات التكيف (سماعات إلغاء الضوضاء، والاستراحات في أماكن أصغر)

بدلًا من التركيز على "إصلاح" نفسك، ابحث بنشاط عن الفرص التي تبرز فيها طبيعتك المستنيرة المستغرقة في الاستماع

السلوك الخارجي لا يرتبط بذكاء الشخص. فالشخص الأعلى صوتًا في الغرفة ليس دائمًا الأذكى

ما يقوله القراء

"هذا الكتاب ممتع للقراءة وسيجعل الانطوائيين والانبساطيين على حد سواء يفكرون مرتين حول أفضل الطرق ليكونوا على طبيعتهم ويتفاعلوا مع مختلف أنواع الشخصيات."

9. البحث عن INTP: بحث أصحاب الشخصية الانطوائية عن ذواتهم وهدفهم وفلسفتهم الأساسية من تأليف د. أ. ج. درينث

عبر أمازون

المؤلفون: د. أ. ج. درينث

د. أ. ج. درينث سنة النشر: 2016

2016 الوقت المقدر للقراءة: 2 ساعة و50 دقيقة

2 ساعة و50 دقيقة مثالي ل: المبتدئين

المبتدئين عدد الصفحات: 170 صفحة

170 صفحة التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 4.0/5 (جودريدز)



يعتبر كتاب الدكتور AJ Drenth The INTP Quest للدكتور AJ Drenth بمثابة دليل مصمم خصيصاً لأصحاب الشخصية المعنوية. فهو يساعدهم على فهم أفضل لمراوغاتهم وهدفهم وسبب حبهم للغوص في الأفكار العميقة. يقوم بتقسيم سعي INTP للهدف إلى أربعة أجزاء، تكمل مراحل الحياة المختلفة:

الجزء 1 عبارة عن استكشاف شامل لوظائف الشخصية الرئيسية لدى أصحاب الشخصية المعنوية (Ti وNe وSi وFe) مع التطرق أيضاً إلى الأدوات المعرفية التي يمتلكونها

عبارة عن استكشاف شامل لوظائف الشخصية الرئيسية لدى أصحاب الشخصية المعنوية (Ti وNe وSi وFe) مع التطرق أيضاً إلى الأدوات المعرفية التي يمتلكونها الجزء 2 يتحدث عن تأثير الأفكار والمفاهيم على رحلة البحث عن الهدف، حيث يوازن أصحاب الشخصية الانطوائية بين العوامل الانطوائية والانطوائية

يتحدث عن تأثير الأفكار والمفاهيم على رحلة البحث عن الهدف، حيث يوازن أصحاب الشخصية الانطوائية بين العوامل الانطوائية والانطوائية الجزء 3 هو عبارة عن صورة للميول الفلسفية لدى الأشخاص ذوي الشخصية الانطوائية وكيف يمكن أن تؤثر على كيفية إيجاد الأشخاص ذوي الشخصية الانطوائية مكاناً في العالم

هو عبارة عن صورة للميول الفلسفية لدى الأشخاص ذوي الشخصية الانطوائية وكيف يمكن أن تؤثر على كيفية إيجاد الأشخاص ذوي الشخصية الانطوائية مكاناً في العالم الجزء 4 يقدم نظرة متعاطفة على التغييرات التي تلي ذلك بمجرد العثور على الهدف

من خلال نبرة المحادثة والأمثلة ذات الصلة، يجعل درينث المحتوى في متناول القراء، مما يخلق شعوراً بالصداقة الحميمة مع القراء.

اقتباس من الكتاب

إن السعي لاكتشاف الذات هو رحلة تستمر مدى الحياة بالنسبة لأصحاب الشخصية الفطرية.

د. أ. ج. درينث

الوجبات الرئيسية

تعد سمة الانطوائيون قوة؛ استغلوا هذه القدرة من خلال استكشاف الأفكار والأفكار والمفاهيم التي تساعد في اكتشاف الذات

الانطوائيون هم مفكرون وباحثون على قدم المساواة، وكلاهما يؤثران إلى حد كبير على جوهر الذات وفلسفة حياتهم

لا تقف الشكوك وعدم اليقين أمام عقول أصحاب الانطوائيين الذين يثابرون في سعيهم بأمل لإيجاد مكانهم في العالم

ما يقوله القراء

"لأي شخص يتطلع إلى زيادة فهمه لنوع شخصية INTP. هذا هو الكتاب الذي يجب استكشافه."

10. التعاليم السرية لجميع العصور لمانلي ب. هول

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون): مانلي ب. هول

مانلي ب. هول سنة النشر: 1928

1928 الوقت المقدر للقراءة: 10 ساعات و40 دقيقة

10 ساعات و40 دقيقة مثالي ل: القراء المتوسطين إلى المتقدمين

القراء المتوسطين إلى المتقدمين عدد الصفحات: 768 صفحة

768 صفحة التقييمات: 4.6/5 (أمازون) 4.27/5 (جودريدز)



ادخل إلى العالم الآسر لكتاب التعاليم السرية لكل العصور لمانلي ب. هول، وهو كنز أدبي دفين تلتقي فيه الحكمة القديمة والتعاليم الصوفية.

هذه الموسوعة الضخمة عبارة عن دورة مكثفة في بعض أقدم التقاليد الباطنية في العالم - تم صقلها وتنقيحها من تعاليم ما يقرب من 600 خبير. إنها تحتوي على كل ما يرغب فيه عالم المنطق في كتاب: الفلسفة، والأساطير، والدين.

يتعمق هول أيضًا في الممارسات الغامضة، مستكشفًا العوالم الرائعة للخوارق والجمعيات السرية والموضوعات الصوفية مثل مصاصي الدماء والسحر الاحتفالي والسحر.

يستكشف هذا الكتاب الرمزية في النصوص القديمة والهندسة المعمارية والممارسات الدينية، مقدماً للقراء حكمة باطنية.

ويظل الكتاب من الكتب الكلاسيكية في الأدب الباطني، ويوفر مورداً قيماً للمهتمين بالباطنية الذين يسعون إلى فهم أعمق لأسرار الوجود.

اقتباس من الكتاب

الكلمات هي أسلحة فعالة لجميع الأسباب، سواء كانت جيدة أو سيئة.

مانلي ب. هول

الوجبات الرئيسية

لا توجد فلسفة، قديمة أو حديثة، قائمة بذاتها. فغالبًا ما تتطور الأخيرة وتستعير تعاليم من سابقاتها

الحكمة هي نسيج معقد بخيوط متعددة، أو تقاليد باطنية منسوجة معًا، ومع ذلك فإن ما هو مجهول لا يقارن حتى بما هو معروف

الكلمات قوية بما يكفي لجلب الدمار أو التطور بناءً على كيفية استخدامها وإدراكها

ما يقوله القراء

"مرجع كلاسيكي، مدهش في اتساعه."

# # تطبيق الدروس المستفادة من كتب INTP

معظم أصحاب الشخصية INTPs هم قراء نهمون للقراءة، فمن بين جميع أنواع شخصيات MBTI الستة عشر، فإن أصحاب الشخصية INTPs هم الأكثر ميلاً نحو القراءة واكتساب المعرفة بشكل عام.

فكلما وجدوا كتاباً رائعاً، من المحتمل أن ينهمكوا في قراءته. ومع ذلك، تصبح القراءة عملاً روتينياً عندما يطلعون على الكتب الخيالية أو الكتب التي تتناول موضوعاً لا يجدونه جذاباً.

يمكن أن ينتقل صاحب INTP من قراءة 500 صفحة في اليوم إلى صفحة واحدة في الأسبوع.

ولكن إذا كنت ترغب في الاستمتاع بعملية القراءة دون المرور بين دورتي الوليمة والمجاعة، يمكن أن تساعدك النصائح التالية:

ابحث عن مكان للقراءة مع أقل عدد من المشتتات. يميل العديد من الأشخاص من ذوي القدرات الذهنية الداخلية إلى البيئات الخارجية، بعيداً عن مشتتات أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. استعن بـ بودكاست الإنتاجية للحصول على المزيد من النصائح

إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالقصص الخيالية أكثر، تخيل القصة. يمكنك تخيل عالم حيوي للشخصيات أثناء سرد القصة لتعزيز تجربة القراءة

إذا كنت تكافح من أجل التركيز والجلوس خلال الروايات الطويلة، ففكر في قراءة كتاب مرئي بدلاً من ذلك. على سبيل المثال، القصص المصورة والمانجا والروايات المصورة

بعد الانتهاء من قراءة كتاب، من المحتمل أن تكون مليئًا بالأفكار. هذا هو أفضل وقت للانضمام إلى سلاسل Reddit لمناقشة ومشاركة تفسيراتك للكتاب. هذا التحفيز سوف يجذب المنطقي بداخلك

وإذا كنت ترغب في تدوين الملاحظات, إدارة المشاريع المخصصة في ClickUp هو أحد أفضل الطرق لتنظيم قوائم القراءة والدروس المستفادة ذات الصلة.

يمكنك إنشاء مشاريع قراءة الكتب، وتسجيل المعلومات الحيوية، وتعيين الأولويات، وتتبع التقدم المحرز - كل ذلك في مكان واحد. يتيح لك إنشاء مساحة عمل قابلة للتخصيص حسب تفضيلاتك المهنية والشخصية.

على سبيل المثال، يمكنك تلخيص كتب INTP الخاصة بك في مستندات ClickUp وربطها بمساحة العمل المفضلة لديك. سيؤدي ذلك إلى الحفاظ على جميع ملخصات كتبك منظمة بشكل جيد ويوفر سهولة الوصول إليها عند الحاجة.

لخص كتبك باستخدام مستندات ClickUp Docs

لتصور أفضل وتتبع مشاريع الكتب بشكل أفضل، جرب مختلف طرق عرض ClickUp مثل القائمة والتقويم وعرض اللوحة. يمكنك تتبع إدخالات الكتب الفردية والحصول على نظرة شاملة لجميع مشاريع القراءة قيد التنفيذ.

يوفر منظورًا مخصصًا مصممًا خصيصًا لسير العمل والعمليات الفردية. فهو يتكيف ليكمل ميولك الطبيعية ويسمح لك بتنظيم مهامك وتصفيتها وتصورها بطريقة تتوافق مع شخصيتك وأسلوب عملك المفضل و إدارة المشاريع الاحتياجات

قم بالتبديل بين طرق عرض المشروع للحصول على تجربة إدارة مشروع مصممة خصيصًا باستخدام طرق عرض ClickUp

سواء كنت تفضل طريقة عرض القائمة المفصلة للحصول على عرض شامل إدارة المهام أو طريقة عرض كانبان المرئية للحصول على نهج أكثر مرونة، يضمن ClickUp أن تظل طرق العرض هذه محدثة وتعكس مشهد مشروعك المتطور و عادات العمل .

مع الحقول المخصصة لـ ClickUp يمكنك إنشاء سجلات مخصصة للكتب التي قرأتها، والعناوين التي تقرأها، وتلك الموجودة في قائمة الكتب التي ستقرأها. قم بإنشاء حقول مثل عنوان الكتاب، والمؤلف، والنتائج الرئيسية، والمراجعة، والتقييم، والتقييم، وما إلى ذلك للاحتفاظ بنظرة عامة شاملة لرحلة القراءة الخاصة بك في متناول يديك في جميع الأوقات (وبالطبع، يمكنك التباهي ومشاركة توصياتك للكتب!).

قم بتخصيص تنظيم مشروعك والتقاط المعلومات ذات الصلة باستخدام ClickUp Custom Fields (الحقول المخصصة)

يمكن أيضًا لموظفي INTPs، المعروفين بنهجهم التحليلي والتأملي، استخدام انقر فوق الأتمتة لإنشاء مساحة عمل تتوافق مع عملياتهم المعرفية.

فهو يتعامل مع المهام الروتينية والمتكررة، تاركاً لـ INTP الحرية في التركيز بشكل أفضل على الجوانب الأكثر تعقيدًا في مشاريعهم . على سبيل المثال، تُعد التذكيرات الآلية طريقة جيدة للبقاء على اطلاع على المواعيد النهائية دون الحاجة إلى عمليات التحقق اليدوية المستمرة.

تبسيط المهام وزيادة الإنتاجية من خلال أتمتة العمليات باستخدام ClickUp Automation

العمل بالطريقة التي تناسب شخصيتك، مع ClickUp

إذا كنت من أصحاب شخصية INTP، فهناك المزيد من الكتب التي تساعدك على إدارة حياتك المهنية والشخصية بشكل جيد. ولكن أثناء تقليبك للصفحات، فكّر في الحصول على المساعدة في بقية أعمالك.

ClickUp هي أداة تتكيف مع طريقة تفكيرك وعملك، مما يجعل إدارة المشاريع أمراً سهلاً بالنسبة للعقول الفضولية من أصحاب الذكاء الاصطناعي.

سواءً بحفظ الفلاتر، أو استخدام العلامات، أو اختيار الألوان المفضلة، أو التبديل إلى الوضع المظلم لتلك الجلسات الليلية المتأخرة، ClickUp هي مساحة يمكن لأصحاب العقول المفكرة أن يجعلوا عملهم فريداً وفعالاً كما هم.

مع وجود مليوني فريق عمل عالي الإنتاجية بالفعل، فإن ClickUp هو الشريك الإبداعي الأمثل للعقول الفضوليين.

هل أنت مهتم؟ ابدأ مع ClickUp الآن!

الأسئلة الشائعة الشائعة

1. هل INTP هو النوع الأكثر ندرة؟

غالبًا ما يُشار إلى نوع شخصية INTP على أنه أحد الأنواع الأقل شيوعًا. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن انتشار أنواع الشخصية يمكن أن يختلف باختلاف المصدر والفئة السكانية التي تتم دراستها.

تشير بعض الدراسات والاستطلاعات إلى أن بعض الأنواع، بما في ذلك INTP، قد تكون أقل شيوعاً بين عامة السكان. ومع ذلك، من المهم التعامل مع هذه الإحصائيات بحذر.

2. هل من الصعب قراءة INTP؟

قد يكون من الصعب قراءة شخص من أصحاب الشخصية المعنوية (INTP) بالنسبة لبعض الأشخاص. فهم معروفون بتفكيرهم التحليلي والمستقل، وغالباً ما يحتفظون بأفكارهم الخاصة، مما يجعل من الصعب قراءتهم.

ومع ذلك، مع مرور الوقت والثقة، يمكن لهؤلاء الأفراد مشاركة أفكارهم بشكل أكثر انفتاحاً. الصبر والتفاهم هما المفتاح عند محاولة التواصل مع شخص من أصحاب الشخصية المعنوية.

3. ما هو النوع الأفضل لأصحاب الشخصية المعنوية؟

غالباً ما ينجذب أصحاب الشخصية المعنوية إلى الأنواع التي تسمح لهم باستكشاف الأفكار والنظريات المعقدة. قد تروق الأنواع غير الخيالية مثل الفلسفة والعلوم وعلم النفس والتكنولوجيا لعقولهم التحليلية والفضولية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأنواع الخيال العلمي والخيال العلمي، التي غالباً ما تنطوي على مفاهيم خيالية وتأملية، أن تثير فضولهم أيضاً.