10 تكاملات للاتصال الداخلي لرفع مستوى التواصل مع العملاء في عام 2025

لقد أحدثت التكنولوجيا تغييراً جذرياً في طريقة تواصلنا، ويمكن لأدوات التواصل الفعالة الآن أن تنجح الشركة أو تفشل، خاصةً في مجال علاقات العملاء والدعم. ويُعد الاتصال الداخلي منصة متميزة واضحة للتواصل مع العملاء. ولكن إليك ما يميزها - حيث تتألق قواها الخارقة عندما تجمعها مع أدوات أخرى.

التكامل السلس مع الأدوات الأخرى يمكن أن يعزز الكفاءة ورضا العملاء بشكل كبير. دعنا نتعمق في كيف يمكن لعمليات التكامل مع Intercom أن ترفع مستوى التواصل في عملك.

إليك ما يجب البحث عنه في أفضل عمليات تكامل الاتصال الداخلي وأفضل 10 عمليات تكامل للاتصال الداخلي يجب مراعاتها في عام 2024.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في عمليات تكامل الاتصال الداخلي؟

هناك العديد من أنواع عمليات التكامل المتاحة لـ Intercom. عند التفكير في عمليات تكامل Intercom التي تعمل بشكل أفضل لشركتك، ضع في اعتبارك مجموعة الميزات والإمكانيات التالية لضمان إجراء اختيارات شاملة.

إمكانات مزامنة البيانات: تُعد مزامنة البيانات بين المنتجات أمرًا ضروريًا للحفاظ على بيانات العملاء الموحدة. فهي تضمن أن تكون تفاعلات العملاء وتفاصيل العملاء محدثة دائمًا عبر جميع المنصات

تُعد مزامنة البيانات بين المنتجات أمرًا ضروريًا للحفاظ على بيانات العملاء الموحدة. فهي تضمن أن تكون تفاعلات العملاء وتفاصيل العملاء محدثة دائمًا عبر جميع المنصات إنشاء التذاكر تلقائيًا: مع القدرة على إنشاء تذاكر العملاء وتتبعها تلقائيًا من محادثات Intercom، ستزداد كفاءة فريق الدعم

مع القدرة على إنشاء تذاكر العملاء وتتبعها تلقائيًا من محادثات Intercom، ستزداد كفاءة فريق الدعم جمع الملاحظات: يتيح التواصل الفعال مع العملاء الحصول على ملاحظات قيمة. هناك العديد من عمليات تكامل Intercom المتاحة التي يمكن أن تساعد في تسهيل هذه العملية

يتيح التواصل الفعال مع العملاء الحصول على ملاحظات قيمة. هناك العديد من عمليات تكامل Intercom المتاحة التي يمكن أن تساعد في تسهيل هذه العملية دمج بيانات عملاء الطرف الأول: بيانات العملاء ذات قيمة كبيرة. ومع اختفاء ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث، تصبح بيانات الطرف الأول أكثر أهمية. ابحث عن عمليات التكامل التي تسمح بالتكامل المباشر لبيانات عملاء الطرف الأول في نظامك

بيانات العملاء ذات قيمة كبيرة. ومع اختفاء ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث، تصبح بيانات الطرف الأول أكثر أهمية. ابحث عن عمليات التكامل التي تسمح بالتكامل المباشر لبيانات عملاء الطرف الأول في نظامك تكامل سلس لسير العمل: يجب أن يتناسب أي تكامل تختاره بسلاسة مع سير عمل دعم العملاء الحالي مع تحسين تجربة العملاء

يجب أن يتناسب أي تكامل تختاره بسلاسة مع سير عمل دعم العملاء الحالي مع تحسين تجربة العملاء الاحتفاظ بالعملاء وتوليد العملاء المحتملين: ابحث عن عمليات التكامل التي تساعد في الاحتفاظ بالعملاء وتساعد في توليد العملاء المحتملين. هذه مكونات حيوية لنظام شامل لإدارة علاقات العملاء

## أفضل 10 تكاملات للاتصال الداخلي لاستخدامها في عام 2024

كمنصة مستخدمة على نطاق واسع، تقدم Intercom تكاملاً سلساً مع العديد من التطبيقات. لقد قمنا بتجميع قائمة بالأدوات القوية التي يمكن أن تعزز وظائف Intercom أو توسيع وظائفها من خلاله.

1. انقر فوق

يمكن للمحترفين استخدام خاصية ClickUp Universal Search للعثور على سجلات العملاء والمزيد في Intercom للحصول على رؤى كاملة

تأتي منصة الإنتاجية الشاملة من ClickUp بمفردها بقائمة رائعة من الميزات. تعمل مجموعتها الواسعة من عمليات التكامل مع الجهات الخارجية على توسيع وظائفها إلى أبعد من ذلك. تكامل نظام ClickUp للاتصال الداخلي يتضمن البحث الشامل في ClickUp ميزة. باستخدام هذه الأداة، يمكن للمستخدمين البحث بسرعة عبر جميع تطبيقاتهم المتصلة وملفاتهم وغيرها. تتيح هذه الخاصية للمستخدمين البحث في جميع تطبيقاتهم المتصلة في وقت واحد، مما يلغي الحاجة المملة للبحث في كل تطبيق على حدة.

يمكن تحقيق النطاق الكامل لخاصية ClickUp من خلال مجموعة كبيرة من القوالب التي تقدمها، والتي تغطي العديد من حالات الاستخدام التي تتعامل معها الشركات يوميًا. إن قالب أتمتة البريد الإلكتروني ، على سبيل المثال، يستخدم تكامل ClickUp مع Intercom لتبسيط محادثات العملاء.

أفضل ميزات ClickUp

بحث شامل للوصول السريع عبر التطبيقات والملفات

توسيع نطاق البحث للعثور على التطبيقات بكفاءة

التكامل مع صندوق الوارد في Intercom للتواصل المركزي

أدوات الأتمتة لأتمتة المهام وتحسين الكفاءة

عرض شامل لتفاعلات العملاء

إدارة مبسطة لتذاكر العملاء واستفساراتهم

قيود ClickUp

منحنى تعليمي حاد لبعض المستخدمين

محدودية التخصيص في بعض الميزات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

يتوفر ClickUp AI على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو شهرياً

مراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. مراقب الحملة

عبر مراقب الحملة يساعد مراقب الحملة الشركات على الاستفادة من التسويق عبر البريد الإلكتروني لتعزيز العلاقات مع العملاء. إن دمج حملات البريد الإلكتروني مع جهات اتصال Intercom يفتح الباب أمام تواصل أكثر استهدافًا. سيسمح لك هذا الارتباط ببيانات العملاء أيضًا بصياغة محتوى أكثر ملاءمة يلقى صدى أفضل لدى الجمهور المستهدف.

مراقبة الحملة #### أفضل الميزات

المزامنة السلسة لجهات اتصال Intercom لحملات البريد الإلكتروني المستهدفة

قوالب قابلة للتخصيص لرحلات العملاء المختلفة

تحليلات مفصلة لقياس أداء الفريق

واجهة سهلة الاستخدام ومناسبة للشركات الصغيرة ذات المعرفة التقنية المحدودة

رسائل آلية لرعاية العملاء المحتملين والعملاء المحتملين

التكامل مع الصفحات المقصودة لتوليد عملاء محتملين فعالين

قيود مراقبة الحملة #### قيود مراقبة الحملة

خيارات محدودة للأتمتة المتقدمة

قد تكون بعض القوالب متعددة الاستخدامات لبعض الصناعات فقط

يمكن أن تقدم أدوات إعداد التقارير رؤى أكثر تفصيلاً

تسعير مراقب الحملة

الأساسي: 9 دولارات شهريًا

غير محدود: 29 دولارًا شهريًا

Premier: 149 دولارًا شهريًا

مراجعات مراقب الحملة

G2: 4/1/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4.5/6 (500 تقييم)

3. لوحة المنتج

عبر لوحة المنتجات لوحة المنتجات عبارة عن أداة لإدارة المنتجات . يساعد تكاملها المحكم مع تطبيق Intercom على سد الفجوة بين ملاحظات العملاء وتطوير المنتج. مع هذا التكامل مع تطبيق Intercom، يمكن للشركات استخراج رؤى العملاء مباشرةً من محادثات Intercom. باستخدام هذه البيانات، يمكن للفرق تشكيل خرائط طريق المنتج والميزات بناءً على ملاحظات المستخدمين الحقيقية.

أفضل ميزات #### Productboard

التكامل المباشر مع صندوق الوارد في Intercom يسمح بجمع ملاحظات العملاء داخل محادثات العملاء

التصويت على الميزات وتحديد أولوياتها بناءً على بيانات العملاء وطلباتهم

أدوات تصور خارطة الطريق التي تسلط الضوء على احتياجات العملاء وتعليقاتهم

المزامنة السلسة لتفاصيل العملاء وملاحظاتهم بين Intercom وProductboard

أدوات لجمع ملاحظات العملاء وتنظيمها وتحليلها لاتخاذ قرارات أفضل بشأن المنتجات

تتيح ميزات التعاون للفرق مناقشة رؤى العملاء ودمجها في عملية تطوير المنتج

قيود لوحة المنتجات

ميزات متعددة يصعب تعلمها بالنسبة لبعض المستخدمين

قد تتطلب عمليات التكامل مع التطبيقات الأخرى إعدادات وتعديلات يدوية

قد تكون الأسعار باهظة الثمن للشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة

تسعير لوحة المنتجات

المبتدئ: مجاناً

الأساسيات: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

محترف: 80 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

للمؤسسات: تسعير مخصص

مراجعات لوحة المنتجات

G2: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

4. كاليندلي

عبر كاليندلي Calendly هو أداة جدولة قوية وموثوقة للشركات من جميع الأحجام. تزداد قوة برنامجها عند دمجه مع Intercom. يتيح دمج Intercom مع Calendly إمكانية جدولة الاجتماعات مباشرةً من محادثات Intercom، مما يعزز بشكل كبير تجربة العملاء في العثور على أوقات الاجتماعات الفورية ويساعد فريق الدعم في تحقيق الكفاءة.

Calendly أفضل الميزات

التكامل المباشر مع برنامج المراسلة الخاص بـ Intercom، مما يتيح للعملاء جدولة الاجتماعات دون عناء

خيارات اجتماعات قابلة للتخصيص لتناسب احتياجات العملاء المختلفة

تقلل أتمتة الجدولة من عبء العمل على فرق المبيعات ووكلاء الدعم

تتجنب مزامنة التقويمات عبر منصات مختلفة الحجوزات المزدوجة

يوفر عرضًا شاملاً لـ رحلة العميل من خلال التفاعلات المجدولة

رسائل آلية لتذكير كل من العملاء والموظفين بالاجتماعات القادمة، مما يحسن أداء الفريق

قيود Calendly

التخصيص المحدود في الإصدار المجاني

صعوبة التكامل مع بعض التطبيقات الأخرى

واجهة أقل سهولة لبعض المستخدمين.

تسعير #### كاليندلي

مجاني

الفرق: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

قياسي: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

للمؤسسات: تسعير مخصص

مراجعات #### كاليندلي

G2: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

5. ميلشيمب

عبر Mailchimp Mailchimp هو أحد أكبر الأسماء في برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني. عند البحث عن عمليات تكامل Intercom التي ترفع من مستوى التواصل مع العملاء وجهود التسويق، يتكامل Mailchimp بسلاسة. يسمح هذا التكامل بحملات بريد إلكتروني أكثر استهدافًا من خلال استخدام بيانات العملاء وجهات اتصال Intercom.

يمكن أن تستفيد الشركات من الاحتفاظ بالعملاء بشكل أفضل وتوليد المزيد من فرص النمو من خلال إجراء هذا التكامل.

أفضل ميزات Mailchimp

تجزئة متقدمة استنادًا إلى بيانات مستخدم Intercom، مما يتيح حملات بريد إلكتروني مخصصة

ميزات الأتمتة التي تنشئ رسائل البريد الإلكتروني وترسلها تلقائياً بناءً على سلوك العميل

التكامل مع صندوق الوارد في Intercom للحصول على رسائل متناسقة عبر المنصات

تحليلات مفصلة لتتبع أداء حملة البريد الإلكتروني وتفاعلات العملاء

أدوات تصميم سهلة الاستخدام لإنشاء رسائل بريد إلكتروني جذابة بصريًا

أدوات إنشاء الصفحات المقصودة وتوليد العملاء المحتملين لجذب المستخدمين الجدد وتحويلهم

قيود Mailchimp

أسعار باهظة مع نمو قائمة المشتركين لديك

خيارات تخصيص محدودة للمستخدمين المتقدمين

قد تكون بعض عمليات التكامل مع التطبيقات الأخرى معقدة في الإعداد

تسعير Mailchimp

خطة مجانية (تحد من عدد جهات الاتصال وعمليات الإرسال)

الأساسيات: 13 دولاراً شهرياً

القياسية: 20 دولارًا شهريًا

قسط: 350 دولارًا شهريًا

مراجعات Mailchimp

G2: 4.6/5 (أكثر من 16,000+ تقييم)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

6. جيرا

عبر جيرا Jira هو حل معروف لتتبع المشكلات والمشاريع من Atlassian. يتكامل البرنامج بفعالية مع Intercom، مما يتيح سير عمل دعم العملاء بشكل مبسّط ويعزز إنتاجية الفريق. يتيح هذا التكامل للفرق إدارة تذاكر العملاء وملاحظاتهم مباشرةً داخل Jira، مما يوفر نهجًا أكثر تنسيقًا لمشكلات العملاء ومهام فريق الدعم بالإضافة إلى ميزات Jira القوية بالفعل.

أفضل ميزات Jira

التكامل السلس مع محادثات Intercom يجعل من السهل تتبع وإدارة تذاكر العملاء

أدوات إدارة المشاريع المتقدمة لمراقبة أداء الفريق وتحسينه

تدفقات عمل قابلة للتخصيص لتلبية احتياجات دعم العملاء المحددة

إمكانية مزامنة البيانات بين Intercom وJira للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي

ميزات لتتبع ملاحظات العملاء ودمجها في تطوير المنتج

أدوات قوية لإعداد التقارير توفر رؤية شاملة لتفاعلات العملاء وحالة المشروع

قيود Jira

منحنى تعليمي حاد لبعض الميزات

قد يكون التكامل مع التطبيقات الأخرى أقل سهولة في بعض الأحيان

تسعير جيرا

المشاريع: 10 دولارات شهريًا ل 10 مستخدمين

مكتب الخدمة: 20 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين

التطوير: 20 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين

مراجعات جيرا

G2: 4.3/5 (5,000+ تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

7. سلاك

عبر سلاك يجب أن يكون Slack على رأس قائمتك عند البحث عن عمليات تكامل Intercom التي تعمل على تبسيط عمليات الاتصال، حيث إنها واحدة من أكثر منصات المراسلة شيوعًا. يعمل هذا التكامل على تحويل التواصل مع العملاء من خلال جلب محادثات Intercom مباشرةً إلى قنوات Slack. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفرق الدعم وفرق المبيعات التعاون بفعالية في استفسارات العملاء.

سلاك أفضل الميزات

التكامل المباشر لصندوق الوارد الخاص بـ Intercom مع قنوات Slack، مما يسهل التواصل في الوقت الفعلي

القدرة على مشاركة تذاكر العملاء ومناقشتها داخل Slack لحلها بشكل أسرع

تبسيط مراقبة أداء الفريق من خلال القنوات المشتركة

تجربة عملاء محسّنة نتيجة لأوقات الاستجابة الأسرع

تكامل الجهات الخارجية التي تتيح تتبع ملاحظات العملاء وإدارتها

تبسيط تعاون الفريق في حل مشكلات العملاء، وتحسين قدرات حل المشكلات

قيود Slack

إمكانية حدوث حمل زائد للمعلومات في القنوات المزدحمة

مجموعة المحادثات تجعل من السهل على بعض المستخدمين تشتيت انتباههم

قد يتطلب التكامل وقت إعداد أولي لتحسين سير العمل

تسعير Slack

مجاني

قياسي: 6.67 دولار شهرياً لكل مستخدم

زائد: 12.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: تسعير مخصص

مراجعات سلاك

G2: 4.5/5 (أكثر من 32,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

8. SurveySparrow

عبر SurveySparrow عند التفكير في تكامل Intercom لجمع ملاحظات المستخدمين الحيوية، يتكامل برنامج SurveySparrow بسلاسة مع Intercom. يوفر البرنامج طريقة ديناميكية لجمع آراء العملاء مباشرة، مما يسمح للشركات باتخاذ خطوات لتحسين تجربة العملاء. من خلال تكامل SurveySparrow، يمكن أن تتطور محادثات عملاء Intercom إلى مصدر آخر قيّم للتعليقات.

أفضل ميزات برنامج SurveySparrow

سهولة إنشاء الاستبيانات وتوزيعها مباشرة من خلال محادثات Intercom

مشغلات الاستطلاع الآلية استناداً إلى تفاعلات أو معالم محددة للعملاء

تحليلات غنية لاستخراج رؤى قيمة من استجابات الاستبيان

قوالب استبيانات قابلة للتخصيص تتوافق بسهولة مع العلامة التجارية للشركة

تساعد عمليات التكامل مع التطبيقات الأخرى في تعزيز رضا العملاء من خلال جمع الملاحظات الاستباقية

مفيدة لجمع بيانات العملاء من الطرف الأول لإبلاغ استراتيجيات العمل

قيود SurveySparrow

خيارات تخصيص محدودة في الإصدار المجاني

قد يكون تكوين منطق الاستطلاع معقدًا في بعض الأحيان

قد يتطلب التكامل بعض الإعدادات الأولية والتعرف على بعض الإعدادات الأولية

تسعير #### تسعير SurveySparrow

مجاني (حد أقصى لعدد الاستطلاعات والأسئلة النشطة)

الأساسي: 19 دولاراً في الشهر

الأساسيات: 49 دولارًا في الشهر

الأعمال: 99 دولارًا شهريًا

المؤسسات: تسعير مخصص

SurveySparrow الاستعراضات

G2: 4.4/5 (1,900+ تقييم)

Capterra: 4.4/5 (83 تقييم)

9. سيلز فورس

عبر فريق المبيعات تقدم Salesforce، الشركة الرائدة في مجال إدارة علاقات العملاء (CRM)، تكاملاً قويًا مع Intercom. يسمح هذا التكامل المحكم للشركات بالاستفادة من محادثات Intercom وبيانات العملاء لزيادة المبيعات وتحسين دعم العملاء. ويتيح التكامل تدفقاً سلساً للمعلومات، مما يوفر المزيد من رضا العملاء وكفاءة فريق المبيعات.

أفضل ميزات تطبيق Salesforce

تكامل عميق مع Intercom لتوفير عرض موحد لبيانات العملاء

القدرة على مزامنة البيانات وتفاصيل العملاء من Intercom إلى Salesforce لإثراء سجلات إدارة علاقات العملاء

المزامنة التلقائية لجهات اتصال Intercom مع Salesforce، مما يعزز عمليات توليد العملاء المحتملين والمتابعة

يمكن إنشاء مهام وفرص فريق المبيعات مباشرةً من Intercom لتحسين إدارة عملية المبيعات

أدوات إعداد التقارير المتقدمة لتحليل تفاعلات العملاء وأداء الفريق

تبسيط عمليات سير عمل دعم العملاء، مما يسمح لوكلاء الدعم بالوصول إلى سجلات Salesforce وتحديثها من داخل Intercom

قيود Salesforce

قد يكون التعقيد مربكاً للمستخدمين الجدد

قد يتطلب التخصيص والتكامل خبرة فنية

تكلفة أعلى مقارنةً بحلول إدارة علاقات العملاء الأخرى

تسعير #### Salesforce

للمبتدئين: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة: 165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

غير محدود: 330 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مراجعات Salesforce

G2: 4.3/5 (أكثر من 18,000 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 18,000 تقييم)

10. زندسك

عبر زندسك Zendesk هي شركة رائدة في برنامج دعم العملاء . كما يوفر أيضًا تكاملًا سلسًا مع نظام الاتصال الداخلي. يعمل الجمع بين هاتين القوتين على تحسين إدارة تذاكر العملاء واستفسارات الدعم. يعمل Intercom على تحويل Zendesk إلى نظام دعم عملاء أكثر كفاءة واستجابة. فهو يتيح تتبع مشاكل العملاء وحلها بشكل أفضل، مما يؤثر بشكل مباشر على رضا العملاء وفعالية فريق الدعم.

أفضل مزايا Zendesk

التكامل المباشر مع صندوق الوارد الخاص بـ Intercom، مما يؤدي إلى تبسيط محادثات العملاء في تذاكر الدعم

نظام تذاكر متقدم يعالج استفسارات العملاء وملاحظاتهم بكفاءة

مهام سير عمل الدعم القابلة للتخصيص لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة

التكامل مع محادثات Intercom للحصول على تجربة أكثر تخصيصاً للعملاء

أدوات قوية لإعداد التقارير لمراقبة أداء الفريق واتجاهات تفاعل العملاء

ميزات تساعد في دعم العملاء الاستباقي وتوقع المشكلات وحلها بكفاءة

قيود Zendesk

قد يشكل التنقل في الواجهة تحدياً للمستخدمين الجدد

قد تتطلب بعض الميزات المتقدمة تكاليف اشتراك إضافية

التكامل مع التطبيقات والأنظمة الأخرى قد يحتاج إلى مساعدة فنية

تسعير #### تسعير Zendesk

الفريق: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

محترف: 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: 115 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Zendesk الاستعراضات

G2: 4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3,000 تقييم)

قوة دمج الاتصال الداخلي مع ClickUp

هل أنت مستعد لرفع مستوى مهام عملك؟ ClickUp يدعمك! وخمّن ماذا؟ سيؤدي الجمع بينه وبين Intercom إلى الارتقاء بمستوى التواصل والتعاون إلى مستوى آخر.

إذا كنت تستخدم أو تستكشف بدائل الاتصال الداخلي ، ستجد على الأرجح العديد منها في قائمة تكامل ClickUp الشاملة. ابدأ مع ClickUp اليوم لترى كيف يمكنه تبسيط سير العمل في عملك.