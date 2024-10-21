أفضل 10 أدوات تسويق على تيك توك لتنمية أعمالك في 2025

مع وجود أكثر من مليار مستخدم نشط، تُعد TikTok قناة لا يمكن تفويتها بالنسبة للمسوقين الأذكياء للوصول إلى جمهورهم المستهدف.

يستخدم المسوقون ومنشئو المحتوى ميزات تيك توك مثل تيك توك لايف وتحرير الفيديو ومتجر تيك توك للتفاعل مع معجبيهم على تيك توك.

وتشارك الشركات في مختلف المجالات في عربة التسويق على تيك توك لتبرز أمام جمهورها المستهدف. بالنسبة للمسوق الحديث، فإن TikTok كمنصة تسويقية هي معركة من أجل جذب الأنظار.

سواء كنت تتطلع إلى تسخير قوة إعلانات تيك توك أو المحتوى العضوي، فأنت بحاجة إلى أفضل أدوات تيك توك لمشاهدة نمو أعمالك ومتابعيك على منصة التواصل الاجتماعي هذه.

ترعى هذه المقالة قائمتنا لأفضل 10 أدوات تيك توك للارتقاء بالمحتوى الخاص بك على تطبيق تيك توك، وتحسين حملاتك وزيادة نمو أعمالك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات التسويق على تيك توك؟

إليك ما يجب أن تبحث عنه في أداة تيك توك للتسويق.

واجهة سهلة الاستخدام : اختر أداة تسويق تيك توك بواجهة سهلة الاستخدام لتجربة سلسة للمسوقين الجدد والمتمرسين، مما يسمح لفريقك بالتنقل عبر الميزات دون عناء

: اختر أداة تسويق تيك توك بواجهة سهلة الاستخدام لتجربة سلسة للمسوقين الجدد والمتمرسين، مما يسمح لفريقك بالتنقل عبر الميزات دون عناء تحليلات ورؤى تيك توك : تحليلات تيك توك تساعد في فك شفرة جمهورك على تيك توك من خلال تحليل مشاهدات الفيديو ومعدلات المشاركة ومتوسط وقت المشاهدة وأداء المحتوى. ابحث عن أدوات تحليلات TikTok التي تقدم تقارير قوية ولوحات معلومات تحليلية لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات

: تحليلات تيك توك تساعد في فك شفرة جمهورك على تيك توك من خلال تحليل مشاهدات الفيديو ومعدلات المشاركة ومتوسط وقت المشاهدة وأداء المحتوى. ابحث عن أدوات تحليلات TikTok التي تقدم تقارير قوية ولوحات معلومات تحليلية لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات قدرات إنشاء المحتوى : تُعد مقاطع الفيديو جزءًا أساسيًا من حملتك على تيك توك، لذا تأكد من أن أداة تحرير الفيديو على تيك توك تدعم إنشاء المحتوى بسهولة وتحتوي على ميزات تحرير للفلاتر والتأثيرات المرئية حتى يكون المحتوى الخاص بك مميزًا

: تُعد مقاطع الفيديو جزءًا أساسيًا من حملتك على تيك توك، لذا تأكد من أن أداة تحرير الفيديو على تيك توك تدعم إنشاء المحتوى بسهولة وتحتوي على ميزات تحرير للفلاتر والتأثيرات المرئية حتى يكون المحتوى الخاص بك مميزًا الجدولة والأتمتة: للوصول إلى متابعيك على تيك توك في الوقت المناسب، يجب أن تسمح لك أداة جدولة تيك توك التي تختارها بجدولة المنشورات بشكل جماعي. سيمكنك هذا من تخطيط المحتوى الخاص بك ونشره على حسابك على تيك توك في الأوقات المثلى لتحقيق أقصى قدر من الوصول

للوصول إلى متابعيك على تيك توك في الوقت المناسب، يجب أن تسمح لك أداة جدولة تيك توك التي تختارها بجدولة المنشورات بشكل جماعي. سيمكنك هذا من تخطيط المحتوى الخاص بك ونشره على حسابك على تيك توك في الأوقات المثلى لتحقيق أقصى قدر من الوصول البحث عن الهاشتاج وتتبعه: تشكل الهاشتاجات جوهر استراتيجية التسويق على تيك توك. اختر أداة تقوم بالبحث عن الهاشتاغات للعثور على الوسوم الرائجة وتتبع الأداء التاريخي للهاشتاغات

تشكل الهاشتاجات جوهر استراتيجية التسويق على تيك توك. اختر أداة تقوم بالبحث عن الهاشتاغات للعثور على الوسوم الرائجة وتتبع الأداء التاريخي للهاشتاغات إجراءات الأمان: اختر أداة TikTok ذات آليات أمان قوية ومتوافقة مع لوائح الخصوصية والأمان على مستوى الدولة والصناعة

## أفضل 10 أدوات تسويق على تيك توك لاستخدامها في عام 2024

1. أيكونوسكوير

عبر أيكونوسكوير هل تتنقل بين تطبيقات مختلفة لتنشيط وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك؟ اجعل حياتك أسهل باستخدام برنامج تسويقي واحد وربط جميع قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك عبر لوحة تحكم مركزية، بما في ذلك ملفك الشخصي على TikTok.

مثال على ذلك: تستخدم علامة تجارية رائدة في مجال الملابس مع فريق عمل على وسائل التواصل الاجتماعي يضم أكثر من 10 أشخاص Iconosquare لإدارة كل جانب من جوانب جهود التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. من تخطيط وجدولة المحتوى إلى إدارة حسابات TikTok المتعددة وتحليل إعلانات TikTok الخاصة بالمنافسين، كل شيء يحدث داخل Iconosquare.

Iconosquare هي أداة تيك توك الشاملة لإنشاء مقاطع فيديو وتحليل محتوى المنشورات وتتبع الأداء وتعزيز المنشورات بخيارات استهداف متقدمة. تأتي الواجهة سهلة الاستخدام مع أدوات تقسيم جمهور تيك توك التي تساعدك في الوصول إلى معجبيك، و أدوات التسويق المؤثر للتعاون مع كبار المؤثرين على تطبيق TikTok.

أفضل ميزات Iconosquare

يمكنك فهم أدائك ومشاركتك لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات باستخدام تحليلات TikTok

تحليل من أين يأتي مجتمعك واللغات التي يتحدثون بها وأعمارهم وجنسهم لتحسين حسابك على تيك توك

تفاعل مع جميع متابعيك، ولا تفوّت أي تعليقات من خلال وضع علامة مقروءة أو غير مقروءة عليها

قيود Iconosquare

لا يتلقى المستخدمون أي إشعارات عندما يفشل المنشور المجدول في البث المباشر بسبب خطأ ما

منحنى تعليمي للتنقل واستخدام الميزات الرئيسية

تسعير Iconosquare

مستخدم واحد: 49.00 يورو/مستخدم/شهرًا

49.00 يورو/مستخدم/شهرًا الفرق: 49.00 يورو/مستخدم/شهريًا

49.00 يورو/مستخدم/شهريًا أسعار مخصصة لحلول محددة

تقييمات ومراجعات Iconosquare

G2: 4.5/5 (116 تقييم)

4.5/5 (116 تقييم) Capterra: 4.4/5 (51 تقييم)

2. البطل الاجتماعي

عبر البطل الاجتماعي يخطط معظم مسوّقي تيك توك لتقويماتهم لجميع منصات التواصل الاجتماعي في وقت مبكر. وسواء كان الأمر يتعلق بالتحضير المسبق لمهرجان قادم أو حدث رياضي كبير، يتم الانتهاء من أفكار منشورات تيك توك وإنشائها وجدولتها مسبقًا.

يستخدم المسوقون Social Champ لتخطيط تقويمهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وجدولة العديد من مقاطع الفيديو والمنشورات على تيك توك وتتبع أداء حملات تيك توك من لوحة تحكم واحدة.

أفضل ميزات #### Social Champ

توسيع نطاق إنتاج المحتوى مع ميزة التحميل الجماعي لمقاطع الفيديو وجدولة مقاطع فيديو TikTok التي تصل مدتها إلى 60 ثانية مباشرةً من مؤلف المحتوى

تتيح مجموعة الذكاء الاصطناعي من Champ للمسوقين إنشاء نسخ وصور لمنشورات TikTok الخاصة بهم

التعاون القائم على الأدوار في جدولة تيك توك لإنشاء مهام سير عمل الموافقة وإدارة تقويم محتوى تيك توك

قيود تشامب الاجتماعي

ميزات محدودة على تطبيق الهاتف المحمول

لا توجد معاينة متاحة للمشاركات المجدولة

تسعير #### تسعير سوشيال تشامب

مجاني

البطل: 26 دولارًا شهريًا (2 مستخدمين)

26 دولارًا شهريًا (2 مستخدمين) الشركات: 89 دولارًا شهريًا (6 مستخدمين)

89 دولارًا شهريًا (6 مستخدمين) الوكالة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات بطل التواصل الاجتماعي

G2: 4.5/5 (31 تقييم)

4.5/5 (31 تقييم) Capterra: 4.5/5 (59 مراجعة)

3. كابكوت

عبر كابكوت أرسل لك مدير التسويق الخاص بك مقطع فيديو على TikTok انتشر على TikTok من منافسك. ويريدك الآن أن تبدأ البث المباشر على تيك توك وتنشئ إعلانات تيك توك مماثلة سيحبها متابعيك. ومع ذلك، لا تريد أن تضيع الوقت أو أن تكون لديك ميزانية لحملة كاملة.

تتيح لك أدوات منشئ TikTok من CapCut القيام بذلك بسرعة وبميزانية محدودة. يتيح محرر الفيديو المتقدم للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو مذهلة على المنصة.

أفضل ميزات CapCut

تقوم أداة محرر فيديو TikTok بقص مقاطع الفيديو وضبط السرعة ودمج مقاطع فيديو متعددة - وهي ميزة مفيدة عندما تتعامل مع حسابات TikTok متعددة

التثبيت الذكي، وإزالة الخلفية، وتحويل النص إلى كلام، وتوليد التسمية التلقائية للمستخدمين المتقدمين

مسارات صوتية للتوصيل والتشغيل لمقاطع فيديو تيك توك الخاصة بك

قيود CapCut

لا يدعم الوضع الأفقي على الأجهزة المحمولة

إزالة الخلفية ليست دقيقة دائمًا

تسعير #### تسعير CapCut

مجاني

CapCut Pro: 9.99 دولارًا شهريًا أو 74.99 دولارًا سنويًا

تقييمات ومراجعات CapCut

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

4. بيكس آرت

عبر بيكس آرت القوالب هي حلم كل مسوّق على تيك توك، حيث يتيح الوصول إلى قوالب تيك توك الجاهزة للاستخدام والتي تمت إضافتها مؤخرًا القفز على الاتجاهات وإنشاء منشورات سريعة الانتشار.

PicsArt هو تطبيق شامل لتحرير الصور والفيديو مع قوالب متميزة لكل مناسبة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين جهودك التسويقية على تيك توك.

أفضل ميزات PicsArt

قسط قابل للتخصيص قوالب الوسائط الاجتماعية لزيادة سرعة إنشاء المحتوى

إمكانية إدارة الحساب لدعوة أعضاء الفريق للتعاون

إضافة ترجمات إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك لجعل المحتوى الخاص بك أكثر سهولة

قيود PicsArt

يصبح التطبيق غير مستجيب وبطيء عند إضافة فلاتر أو تأثيرات

إصدار سطح المكتب ليس سهل الاستخدام مقارنةً بتطبيق الهاتف المحمول

تسعير PicsArt

مجاني

بيكس آرت بلس: 5 دولارات شهريًا تُدفع سنويًا

5 دولارات شهريًا تُدفع سنويًا بيكس آرت برو: 7 دولارات شهرياً تُدفع سنوياً

تقييمات ومراجعات PicsArt

G2: 4.5/5 (489 تقييمًا)

4.5/5 (489 تقييمًا) Capterra: تقييمات غير كافية

5. أناليسا

عبر أناليسا متى كانت آخر مرة نظرت فيها إلى تحليلات تيك توك الخاصة بك؟ هل تعرف معدل مشاركتك أو أين يشاهد متابعيك مقاطع الفيديو الخاصة بك؟ هل فاتك اللحاق بأحدث صيحة مرة أخرى قبل أن تصبح شائعة جدًا؟

يعد تحليل أداء تيك توك والهاشتاجات الرائجة من استراتيجيات اختراق النمو الأساسية. تتيح لك أدوات التحرير على تيك توك إنشاء مقاطع فيديو ومنشورات جذابة بصرياً.

Analisa هي منصة تحليلات اجتماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بكل ما سبق. يستخدم مسوّقو العلامات التجارية ووكالات الأداء والتسويق الرقمي والمؤثرون على تيك توك هذه الأداة للحصول على تقرير شامل في الوقت الفعلي حول استراتيجية تيك توك الخاصة بهم. وسواء كنت تنشر محتوى عضويًا أو تستخدم تيك توك للترويج للإعلانات، تساعدك أناليسا في تحليل المنافسين وتتبع الأداء التاريخي وتخطيط المؤثرين ولوحات معلومات التقارير.

أفضل ميزات Analisa.io

التخلص من التقارير المستندة إلى جداول البيانات باستخدام Analisa وتصدير تقارير التحليلات الجذابة بصريًا إلى PDF أو CSV

تحديد الجماهير المستهدفة بناءً على العمر والجنس والمنطقة مع التحقق من الجودة لتقليل الاحتيال

ابحث عن محتوى جذاب ومؤثرين جذابين من سوق TikTok Creator مع تحليلات في الوقت الفعلي للمنشورات والتعليقات التوضيحية والوسوم

سحب البيانات التاريخية للمنشورات والرؤى الاجتماعية من نطاقات تواريخ مخصصة

قيود Analisa.io

تتوفر الميزات المتقدمة مثل قياس الهاشتاجات والتحليلات الديموغرافية على الخطط المدفوعة

يشكو المستخدمون من عدم دقة التحليلات

تسعير #### Analisa.io

الأساسية: مجانية

مجانية القسط: 48.30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تُدفع سنويًا

48.30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تُدفع سنويًا الإضافي: 104.30 دولارًا /شهرًا /يتم إصدار فواتير سنوياً

104.30 دولارًا /يتم إصدار فواتير سنوياً الإيجابي: 167.30 دولارًا/شهرًا/شهرًا تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Analisa.io

G2: ليست تقييمات كافية

ليست تقييمات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

6. براندواتش

عبر براندواتش تمكّن مجموعة الوسائط الاجتماعية الشاملة Brandwatch العلامات التجارية من استخدام التسويق الرقمي والإعلان على نقاط اتصال متعددة للعملاء باستخدام منصة واحدة.

على سبيل المثال، تقوم إحدى العلامات التجارية للعناية بالبشرة بإطلاق وإدارة حملتها التسويقية عبر المؤثرين على منصة تيك توك باستخدام Brandwatch. يستخدم الفريق ميزات حيوية مثل مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وتحليل المشاعر وإدارة أداء الحملة وإنشاء تقارير مفصلة عن الحملة من هذه المنصة.

أفضل ميزات براند ووتش

صندوق بريد وارد سهل الاستخدام وقابل للتخصيص لتتبع التعليقات وتخصيصها لأعضاء الفريق لضمان عدم مرور أي تعليقات دون قراءة

احصل على تقارير قابلة للتخصيص في الوقت الفعلي للمنشورات والمقاييس على مستوى الحساب لمشاركتها مع مختلف أصحاب المصلحة

تسجيل تفاصيل الاتصال بالمؤثرين ومعلومات الدفع والتقاط بيانات الطرف الأول الإضافية باستخدام حقول مخصصة

قيود #### قيود براندواتش

في بعض الأحيان، لا يتم نشر المنشورات وفقًا للجدول الزمني

تستغرق لوحة التحكم وقتاً طويلاً للتحديث

تسعير #### Brandwatch

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات براندواتش

G2 و أدوات التسويق الداخلي لأتمتة تدفق البيانات بين هذه التطبيقات.

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