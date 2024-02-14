أفضل 10 بدائل BambooHR لفرق الموارد البشرية في عام 2025

إن قسم الموارد البشرية هو الصواميل والمسامير التي تحافظ على تماسك الشركة، حيث يتولى المهام الأساسية مثل اختيار المرشحين للوظائف، وإعداد الموظفين، وتتبع الوقت، وإدارة الأداء، وغير ذلك. ولكن لإنجاز كل ذلك، تحتاج فرق الموارد البشرية الحديثة إلى مساعدة برامج الموارد البشرية المتطورة.

لطالما كانت BambooHR واحدة من حزم برامج الموارد البشرية الرائدة في هذا المجال. ويستخدمه خبراء الموارد البشرية في آلاف الشركات في جميع أنحاء العالم، وهو معروف بقدرته على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتخزين معلومات الموظفين وإدارتها.

ولكنه ليس برنامج الموارد البشرية المناسب لكل شركة. قد تقدم بعض بدائل BambooHR أسعاراً أفضل، وقدرات تكامل أكثر قوة، وتجربة أكثر سلاسة. إذا كنت تبحث عن بديل ل BambooHR، فستحتاج إلى استكشاف أفضل عشرة منافسين ل BambooHR.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل BambooHR؟

عندما تبدأ في البحث عن بدائل BambooHR، هناك خمسة أشياء ستحتاج إلى أخذها في الاعتبار:

واجهة سهلة الاستخدام : برنامج الموارد البشرية جيد بقدر جودة واجهة المستخدم الخاصة به. إذا كان البرنامج معقداً في الاستخدام أو يجعل من الصعب العثور على المعلومات التي تحتاجها، فلن يكون مفيداً لأي شخص. ابحث عن البرامج ذات الواجهة البديهية للوصول إلى الأساسيات بسرعة والغوص في التفاصيل لاحقًا

: برنامج الموارد البشرية جيد بقدر جودة واجهة المستخدم الخاصة به. إذا كان البرنامج معقداً في الاستخدام أو يجعل من الصعب العثور على المعلومات التي تحتاجها، فلن يكون مفيداً لأي شخص. ابحث عن البرامج ذات الواجهة البديهية للوصول إلى الأساسيات بسرعة والغوص في التفاصيل لاحقًا مجموعة ميزات قوية: قد توفر بدائل BambooHR نظاماً لتتبع مقدمي الطلبات، وأنظمة إدارة الأداء، ووظائف الرواتب، وإدارة المزايا، وما إلى ذلك. قد تحتاج بعض المؤسسات إلى واحدة أو اثنتين فقط من هذه الوظائف الأساسية للموارد البشرية، وقد تحتاج مؤسسات أخرى إلى مجموعة أكثر تطوراً من الميزات. اعرف ما تحتاج إليه من برنامج الموارد البشرية قبل البدء في التسوق

قد توفر بدائل BambooHR نظاماً لتتبع مقدمي الطلبات، وأنظمة إدارة الأداء، ووظائف الرواتب، وإدارة المزايا، وما إلى ذلك. قد تحتاج بعض المؤسسات إلى واحدة أو اثنتين فقط من هذه الوظائف الأساسية للموارد البشرية، وقد تحتاج مؤسسات أخرى إلى مجموعة أكثر تطوراً من الميزات. اعرف ما تحتاج إليه من برنامج الموارد البشرية قبل البدء في التسوق إمكانيات تكامل ممتازة: كلما كان برنامج الموارد البشرية الخاص بك قادرًا على الاتصال بالتطبيقات والبرامج الأخرى في مجموعتك التقنية، كان ذلك أفضل. يمكن أن تساعد عمليات التكامل في تبسيط عمليات الموارد البشرية، بما في ذلك التواصل مع الموظفين، أو إدارة مزايا الموظفين، أو مساعدتك في تشغيل كشوف المرتبات تلقائيًا

كلما كان برنامج الموارد البشرية الخاص بك قادرًا على الاتصال بالتطبيقات والبرامج الأخرى في مجموعتك التقنية، كان ذلك أفضل. يمكن أن تساعد عمليات التكامل في تبسيط عمليات الموارد البشرية، بما في ذلك التواصل مع الموظفين، أو إدارة مزايا الموظفين، أو مساعدتك في تشغيل كشوف المرتبات تلقائيًا الكثير من التدريب ودعم العملاء: يدير برنامج إدارة الموارد البشرية العديد من العمليات المعقدة والحساسة، لذلك نادراً ما يكون الأمر بسيطاً. اختر البرنامج الذي يوفر موارد تدريب شاملة وخدمة عملاء متجاوبة حتى تتمكن من تنفيذ البرنامج الجديد بسلاسة في عمليات الموارد البشرية الأساسية لديك

يدير برنامج إدارة الموارد البشرية العديد من العمليات المعقدة والحساسة، لذلك نادراً ما يكون الأمر بسيطاً. اختر البرنامج الذي يوفر موارد تدريب شاملة وخدمة عملاء متجاوبة حتى تتمكن من تنفيذ البرنامج الجديد بسلاسة في عمليات الموارد البشرية الأساسية لديك تكلفة مناسبة للميزانية: معظم بدائل BambooHR تقدم هيكلية سعرية متدرجة، مما يعني أنك تدفع عادةً لكل موظف. ولكن قبل أن تلتزم بمنصة برمجية، تأكد من أنك تفهم التكلفة الإجمالية للبرنامج، بما في ذلك رسوم الاشتراك وتكاليف التنفيذ وأي رسوم إضافية محتملة

تقدم العديد من بدائل BambooHR في هذه القائمة فترة تجريبية مجانية. استخدم هذه العروض لتجربة البرنامج ومعرفة ما إذا كان يناسب احتياجاتك من الموارد البشرية.

## أفضل 10 بدائل لبرنامج BambooHR لاستخدامها في عام 2024

1. انقر فوق

تتبع العديد من عناصر مهام الموارد البشرية الخاصة بك مع سير عمل الموارد البشرية القابل للتخصيص في ClickUp

إنها منصة إنتاجية. إنها أداة مجانية لإدارة المشاريع . والآن، إنها أداة برنامج إدارة الموارد البشرية .

يسمح لك ClickUp بتخصيص مساحة العمل الخاصة بك بميزات قوية وطرق عرض متعددة لإنشاء مساحة مركزية فعالة لجميع احتياجات الموارد البشرية الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، مع أكثر من 1,000 عملية تكامل، يمكنك أتمتة العديد من عمليات الموارد البشرية وشحن قائمة مهامك بشكل فائق. استخدم الأتمتة في ClickUp لتشغيل المهام أو تحديث الحالات أو التواصل مع فريقك.

سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى قوالب رائعة لإدارة الموارد البشرية. ابدأ بـ قالب إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية ClickUp للمساعدة في إنشاء قائمة إجراءات تشغيل موحدة فعالة لمؤسستك. ثم تحقق من القوالب المجانية لمعالجة كشوف المرتبات وإدارة الأداء والمزيد. استخدمها لإنشاء مساحة عمل الموارد البشرية الخاصة بك وتشغيلها في دقائق.

بدءاً من التوظيف إلى إدارة المواهب والتوظيف، فإن ClickUp لديه حل لجميع احتياجات إدارة الموارد البشرية لديك. حرِّر فريق الموارد البشرية لإدارة الجانب البشري من الموارد البشرية والسماح لـ ClickUp بالتعامل مع الباقي.

أفضل ميزات ClickUp

ClickUp قابل للتخصيص بحيث يمكنك إنشاء تدفقات عمل مخصصة, قوائم المهام ، والحقول الخاصة باحتياجات مؤسستك من الموارد البشرية

تسهّل ميزات التعاون الرائعة على الفرق العمل معًا، سواء كان التنسيق مع مديري التوظيف في عملية التوظيف أو الشراكة مع الفرق في إدارة أداء الموظفين يجعل ClickUp من إدارة المستندات ومشاركة المعرفة أمرًا سهلاً، بحيث يمكن للفرق الوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها بينما يمكن لفرق الموارد البشرية الحفاظ على بيانات الموظفين الحساسة آمنة

توفر القوالب المجانية وقت الفرق عند إنشاء عمليات جديدة، مثل إنشاء نظام تتبع مقدمي الطلبات أو إنشاء مراجعات الأداء

النظام القابل للتطوير يجعل من السهل ضبطه للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وكذلك للمؤسسات الكبيرة

قيود ClickUp

يحتوي ClickUp على قائمة غنية من الميزات والإمكانيات، لذلك قد يجد المستخدمون الجدد أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت للتعرف على كل ما يمكنهم القيام به داخل المنصة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

2. كونيكتيم

عبر فريق الاتصال Connecteam هو منصة إدارة الموظفين مصممة خصيصاً للعاملين بدون مكتب والعاملين عن بُعد. وهي توفر أدوات لمهام إدارة القوى العاملة، بما في ذلك أدوات التواصل وطرق التعامل مع الجدولة والتدريب وغير ذلك.

Connecteam أفضل الميزات

يسهل التواصل مع الموظفين من خلال ميزات الدردشة والمراسلة والإعلانات

أدوات لإنشاء المواد التدريبية وتقديمها للموظفين، مما يجعل عملية التأهيل أسهل

قم بإنشاء نماذج وقوائم مراجعة جديدة بسرعة لمهام مثل تقييمات الموظفين، أو عمليات التفتيش على السلامة، أو أنظمة تتبع مقدمي الطلبات، أو عمليات الموارد البشرية الأخرى

قيود Connecteam

بعض أفضل أدوات الموارد البشرية في المنصة متاحة فقط للمستويات الأعلى أجراً، لذلك قد تجد الشركات الأصغر ذات الميزانيات الأصغر محدودة

أسعار Connecteam

خطة الشركات الصغيرة: $0

الأساسية: 35 دولارًا شهريًا لأول 30 مستخدمًا، ثم 0.60 دولار شهريًا لكل مستخدم إضافي

متقدم: 59 دولارًا شهريًا لأول 30 مستخدمًا، ثم 1.80 دولار شهريًا لكل مستخدم إضافي

خبير: 119 دولارًا شهريًا لأول 30 مستخدمًا، ثم 3.60 دولار شهريًا لكل مستخدم إضافي

تقييمات ومراجعات Connecteam

G2: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 310 تقييمات)

3. زينيفيتس

عبر الفوائد Zenefits هي منصة لإدارة الموارد البشرية قائمة على الحوسبة السحابية مع أدوات لمساعدة المؤسسات على إدارة عمليات الموارد البشرية الخاصة بها. ويتميز بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام وتطبيق جوال حائز على جوائز يسمح للموظفين بالوصول إلى معلوماتهم أثناء التنقل.

أفضل ميزات Zenefits

أدوات رائعة لإدارة المزايا، بحيث يمكنك بسهولة إدارة المزايا مثل التأمين الصحي، وخطط التقاعد، وغيرها من امتيازات الموظفين

تساعدك ميزات تتبع الوقت سهلة الاستخدام على تتبع جداول الموظفين إلى جانب الساعات والاستراحات والوقت الإضافي أثناء الاتصال بخدمات كشوف المرتبات

Zenefits هو أحد أفضل بدائل BambooHR لإدارة الامتثال، مما يساعد الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة على الالتزام بمختلف لوائح الموارد البشرية والعمل

قيود Zenefits

قد يستغرق الأمر بعض الوقت (والجهد) للوصول إلى فريق خدمة عملاء المنصة، لذلك قد تجد نفسك بحاجة إلى إيجاد حلول بديلة لأي مشكلات تواجهها

تسعير Zenefits

الأساسيات: 10 دولارات شهرياً لكل موظف

النمو: 20 دولاراً شهرياً لكل موظف

زن: 33 دولاراً شهرياً لكل موظف

تقييمات ومراجعات Zenefits

G2: 4/5 (450+ تقييم)

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 810 تقييمات)

تحقق من هذه

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4. تموج

عبر التموج Rippling هي منصة قائمة على السحابة مع مجموعة شاملة من أدوات إدارة الموارد البشرية والموظفين. يُعد Rippling بديلاً ممتازاً لمنصة BambooHR إذا كنت ترغب في العمل على تبسيط عمليات الموارد البشرية. سيكون لديك مكان مركزي لكشوف الرواتب، وإدارة المزايا، وحسابات التوفير الصحي، والتوظيف، وإدارة الأداء، وغير ذلك الكثير.

أفضل ميزات #### Rippling

تعالج المعالجة الآلية لكشوف الرواتب المهام المعقدة مثل حسابات الضرائب، وإعداد الإيداع المباشر، والامتثال للوائح الرواتب

انسيابية أدوات تأهيل الموظفين لمساعدتك في المهام الإدارية مثل تقديم المستندات وإدارة المهام

القدرة على توسيع الوظائف من خلال دمج ميزات إدارة تكنولوجيا المعلومات والأمان الخاصة به، والتي تتيح لك فرض سياسات الأمان عبر مؤسستك

قيود التموجات

لا تتوافر جميع إمكانيات منصة الموارد البشرية على الهاتف المحمول، لذا قد يجد المشرفون والموظفون أنفسهم في حاجة إلى سطح مكتب لتحقيق أقصى استفادة من المنصة

تسعير الريبلينج

اتصل للحصول على معلومات التسعير

تقييمات ومراجعات الريبلينج

G2: 4.8/5 (2,100+ تقييم)

كابيترا: 4.9/5 (2,900+ تقييم)

5. بايبرو

عبر باي برو يعدك Paypro بأن يكون النظام الأساسي الوحيد لإدارة الموارد البشرية الذي ستحتاج إليه، بدءاً من التوظيف وحتى تقاعد القوى العاملة لديك.

تقدم المنصة القائمة على السحابة كشوف المرتبات وإدارة الأداء, تحديد أهداف الموارد البشرية وإدارة المزايا وأدوات تتبع الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفريق التنفيذ الخبير لديهم إعداد قسم الموارد البشرية في مؤسستك وتشغيله على المنصة بسرعة.

أفضل الميزات #### Paypro

يمكن لفريق التنفيذ الخبير القيام بالأعباء الثقيلة لتجهيز فريق الموارد البشرية لديك وتشغيله على النظام

يمكن لإدارة القوى العاملة الشاملة التعامل مع كل جانب من جوانب إدارة فريقك، بما في ذلك الميزات المتقدمة للمساعدة في التحكم في تكاليف العمالة وتحسين الإنتاجية

التخلص من عمليات سير العمل الزائدة عن الحاجة من خلال قاعدة بيانات واحدة لجميع بيانات الموظفين، بما في ذلك تتبع الوقت وإدارة التعويضات وإدارة المزايا والمزيد

قيود برنامج Paypro

يمكن أن تكون التقارير ثقيلة ومعقدة للغاية. لذلك قد تحتاج إلى إجراء التجربة والخطأ للحصول على المعلومات التي تحتاج إليها

تسعير بايبرو

اتصل للحصول على معلومات التسعير

تقييمات ومراجعات Paypro

G2: 4.9/5 (أكثر من 70 تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

6. سمي

عبر وهي Namely هي منصة سحابية لكشوف المرتبات والموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تشتهر هذه المنصة بواجهة سهلة الاستخدام، وتوفر منصة Namely حلاً شاملاً لإدارة الموارد البشرية والمزايا والتعويضات و تتبع مقدمي الطلبات .

كما توفر منصة سهلة الاستخدام تجعل من الخدمة الذاتية للموظفين أمراً سهلاً للغاية.

وهي أفضل الميزات

تسمح ميزات الخدمة الذاتية الممتازة للموظفين بالوصول إلى معلومات الموارد البشرية الخاصة بهم وإدارتها دون أن يعيق الإدارة في المهام الإدارية

أدوات إدارة المواهب تجعل من السهل التعامل مع أشياء مثل مراجعات أداء الموظفين وتطوير الموظفين لتعزيز نمو المواهب داخل المؤسسة

إدارة المزايا بسهولة حتى تتمكن مؤسستك من التعامل بكفاءة مع كل شيء بدءاً من التأمين الصحي وحتى خطط التقاعد

وهي القيود

قد يكون من الصعب الاتصال بدعم العملاء، مما يترك المستخدمين لاستكشاف المشكلات وإصلاحها بأنفسهم

الأسعار

الاتصال للحصول على معلومات التسعير

تقييمات ومراجعات #### Namely

G2: 3.9/5 (أكثر من 300 تقييم)

كابيترا: 4.2/5 (420+ تقييم)

7. جست ووركس

عبر جست ووركس Justworks هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية موجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. الواجهة سهلة الاستخدام وتوفر مجموعة من الأدوات للمساعدة في تبسيط عمليات الموارد البشرية لكل من أصحاب العمل والموظفين.

وهو رائع لمن ليس لديهم الكثير من المعرفة المتعمقة بالموارد البشرية لأن الدعم متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لإرشادك خلال أي مشاكل.

أفضل الميزات #### Justworks

يتوفر دعم عملاء ممتاز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع وجود بشر حقيقيين يقدمون إجابات على أي أسئلة لديك حول إعداد عملك على Justworks

يمكن للموظفين الوصول إلى معلومات الموارد البشرية الخاصة بهم وإدارتها من خلال لوحة تحكم سهلة الاستخدام، مما يجعل من السهل العثور على البيانات أو إرسال النماذج

أدوات التأهيل تجعل من السهل جداً استقدام موظفين جدد، وإرشادهم خلال عملية تقديم معلومات الإيداع المباشر، ومراجعة سياسات الشركة، وغير ذلك الكثير

قيود Justworks

لا يوجد تطبيق جوال متاح، مما يحد من إمكانية الوصول للمشرف والموظفين أثناء التنقل

تسعير جستووركس

الأساسي: 59 دولاراً شهرياً لكل موظف

زائد: 99 دولاراً شهرياً لكل موظف

تقييمات ومراجعات Justworks

G2: 4.6/5 (430+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (190+ تقييم)

8. جوستو

عبر جوستو Gusto عبارة عن منصة على الإنترنت تعمل على تبسيط جميع جوانب إدارة رأس المال البشري وكشوف المرتبات للشركات. إنها منصة سهلة الاستخدام تقدم العديد من إمكانات التكامل لتبسيط سير العمل المرتبط بإدارة الموظفين. مع مجموعة جيدة من أدوات الموارد البشرية مقابل السعر، فهي خيار جيد للشركات الصغيرة.

غوستو أفضل الميزات

عملية مبسطة ومؤتمتة لكشوف المرتبات تزيل التخمين من الحسابات وتزيل الكثير من تلك المهام الإدارية من على عاتق مؤسستك

أدوات امتثال ممتازة تساعد المؤسسات على البقاء على اطلاع دائم باللوائح المتغيرة باستمرار حتى تتمكن من إدارة بيانات الموظفين دون عناء مع تلبية المتطلبات القانونية

يعمل Gusto كوسيط لمزايا الموظفين، مما يساعد المؤسسات على التواصل مع خطط التأمين الصحي للموظفين بأسعار معقولة

قيود Gusto

لا توجد نسخة تجريبية مجانية، لذلك عليك الدفع قبل أن تتمكن من اختبار الميزات

تسعير #### Gusto

بسيط: 40 دولارًا شهريًا بالإضافة إلى 6 دولارات شهريًا للشخص الواحد

زائد: 80 دولارًا أمريكيًا في الشهر بالإضافة إلى 12 دولارًا أمريكيًا في الشهر للشخص الواحد

بريميوم: اتصل للحصول على معلومات عن الأسعار

Gusto التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (1,700+ تقييم)

كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

9. PerformYard

عبر ساحة الأداء يركّز PerformYard على إدارة الأداء، مما ينشئ مركزاً مركزياً لخلق ثقافة عالية الأداء داخل مؤسستك. من خلال واجهة بسيطة، يمكن لفرق الموارد البشرية استخدام PerformYard من أجل تعيين مؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية أو أدوات التغذية الراجعة للموظفين، أو تقييمات الأداء لتعزيز نمو الفريق وتطويره.

أفضل الميزات #### PerformYard

تخصيص مراجعات الأداء لإنشاء تقييمات تتوافق مع أهداف مؤسستك وقيمها

أدوات التغذية الراجعة المستمرة تنشئ حلقات مستمرة للتغذية الراجعة بحيث يكون هناك تواصل منتظم بين الموظفين والإدارة بشأن الأداء والأهداف

يمكن لميزات التحليلات والتقارير الممتازة أن تمنحك نظرة ثاقبة على اتجاهات الأداء وتساعدك على تحديد نقاط القوة والضعف داخل المؤسسة

قيود #### قيود PerformYard

إعداد التقارير ليس بديهيًا، لذلك قد يحتاج المديرون إلى دعم إضافي للعثور على المعلومات التي يحتاجون إليها

يفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة الموجودة في منصات الموارد البشرية الأخرى، مثل أدوات الرواتب أو إدارة المزايا

تسعير #### تسعير PerformYard

إدارة الأداء: من 5 إلى 10 دولارات للشخص الواحد شهرياً، ويتم دفعها سنوياً

مشاركة الموظفين: 1-3 دولارات إضافية لكل شخص شهرياً

تقييمات ومراجعات PerformYard

G2: 4.8/5 (أكثر من 750 تقييم)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 80 تقييم)

10. زوهو بيبول

عبر زوهو بيبول إذا كنت بحاجة إلى أدوات متطورة للموارد البشرية لمؤسسة كبيرة، فستحتاج إلى التحقق من Zoho People. هذه الأداة البشرية القائمة على السحابة برنامج إدارة الموارد البشرية القائم على السحابة يقدم مجموعة كبيرة من الأدوات والميزات.

ينشئ Zoho People منصة مركزية لإدارة جميع جوانب معلومات الموظفين، بدءًا من ميزات تتبع الحضور إلى إدارة الأداء.

أفضل ميزات Zoho People

قابل للتخصيص بدرجة كبيرة بحيث يمكنك إنشاء وتخصيص النماذج وتدفقات العمل الخاصة بعملية الموارد البشرية الداخلية لديك، بدءًا من عملية التأهيل إلى الإدارة اليومية

بوابة خدمة ذاتية بديهية تسمح للموظفين بالوصول إلى معلوماتهم الشخصية وتحديثها، وعرض كشوف المرتبات، وطلب الإجازات زيادة مشاركة الموظفين، وتقليل المهام الإدارية للإدارة وفريق الموارد البشرية

يمكن لميزات إعداد التقارير الممتازة أن تمنح فرق الإدارة نظرة ثاقبة على اتجاهات القوى العاملة، ومقاييس الأداء، وغيرها من بيانات الموارد البشرية المهمة لاتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات في المؤسسة

قيود Zoho People

الواجهة ليست بديهية دائمًا، مما يجعل المستخدمين يعتمدون بشكل كبير على دعم العملاء وموارد التدريب في البداية

تسعير Zoho People

مجانًا لخمسة مستخدمين

الموارد البشرية الأساسية: 1 دولار أمريكي/موظف واحد شهريًا

احترافي: 2 دولار للموظف الواحد شهريًا

بريميوم: 3 دولارات للموظف الواحد شهريًا

المؤسسة: 5 دولارات/موظف يتم دفعها شهرياً

بيبول بلس: 8 دولارات للموظف الواحد شهريًا

تقييمات ومراجعات Zoho People

G2: 4.4/5 (280+ تقييم)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 230 تقييمًا)

اعثر على أفضل بديل BambooHR لمؤسستك في ClickUp

عمليات الموارد البشرية الفعالة لها تأثير إيجابي على المنظمة بأكملها. فهي تؤدي إلى زيادة رضا الموظفين، وسلاسة أداء خدمات المزايا، وبيئة عمل أكثر سعادة. وهذا يفيد في الاحتفاظ بالموظفين ويساعد على تحسين صافي أرباح المؤسسة.

يمكن أن تساعدك أدوات الموارد البشرية المناسبة على تحقيق ذلك. تمنحك أفضل بدائل BambooHR ميزات رئيسية للمساعدة في تقليل عبء العمل الإداري، وتبسيط إدارة الأفراد، وخلق تجربة أفضل للموظفين.

إذا كنت تبحث عن بدائل ل BambooHR، جرب ClickUp. ClickUp هو خيار متعدد الاستخدامات يمكنه تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والشركات متوسطة الحجم والمؤسسات الكبيرة.

يُعرف ClickUp في المقام الأول كأداة لإدارة المشاريع، ولكنه يقدم أيضاً مجموعة شاملة من ميزات إدارة الموارد البشرية. باستخدام ClickUp، يمكنك تبسيط عمليات الموارد البشرية وتحسين التواصل مع موظفيك.

يوفر ClickUp مساحات عمل قابلة للتخصيص، وأكثر من 1,000 عملية تكامل، والعديد من إمكانات الأتمتة. يمكنك جعل احتياجاتك من الموارد البشرية مركزية، من التوظيف إلى التدريب وغير ذلك، مع حلول وقوالب لكل جانب من جوانب إدارة الموارد البشرية.

اشترك في ClickUp اليوم لتمكين فريق الموارد البشرية لديك بنظام إدارة أكثر كفاءة وفعالية.