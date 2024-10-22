أفضل 10 برامج تسويق فيديو في 2025 (المراجعات &؛ الأسعار)

يحفز التسويق عبر الفيديو المشاركة كما تفعل القليل من الوسائط الأخرى. فيديوهات مصممة بشكل جيد تتماشى مع المحتوى الوارد والصادر أهداف التسويق ستجذب جمهورك، وتحسّن تصنيفات موقعك الإلكتروني على محرك البحث، وتبني الثقة والسلطة، وتؤدي إلى معدلات تحويل أعلى.

مع ازدياد شعبية التسويق عبر الفيديو، هناك المزيد والمزيد من أدوات برامج إدارة الحملات في السوق مصممة لدعم كل ما يتعلق بالفيديو. يمكن لمعظم الخيارات المساعدة في سرد القصص والتسجيل الصوتي وتحرير الفيديو، ولكن أفضل الأدوات يمكنها أيضًا تتبع مقاييس مثل المشاهدات ووقت المشاهدة والتفاعل والتحويلات، مما يتيح لك قياس فعالية حملاتك التسويقية.

سواء كنت تنشئ عروضًا للمنتجات، أو شهادات العملاء، أو مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هذه المنصات العشرة الأفضل تقييمًا لبرامج تسويق الفيديو ستحقق لك نتائج على مستوى هوليوود.

أنواع برامج تسويق الفيديو

تغطي أفضل أدوات برامج تسويق الفيديو مجموعة واسعة من الوظائف، وغالبًا ما تقوم بتنفيذ أو استبدال برامج تسويق الفيديو الأخرى برامج تسويق المحتوى . تتضمن بعض الفئات الأكثر شيوعًا لتطبيقات تسويق الفيديو ما يلي:

منصات استضافة الفيديو: الاستضافة جزء لا يتجزأ من أي استراتيجية لتسويق الفيديو. تملأ هذه المنصات هذه الحاجة بقدرات الاستضافة. يقدم معظمها أيضًا تحليلات للفيديو، وبعضها يحتوي على مشغلات فيديو قابلة للتخصيص

الاستضافة جزء لا يتجزأ من أي استراتيجية لتسويق الفيديو. تملأ هذه المنصات هذه الحاجة بقدرات الاستضافة. يقدم معظمها أيضًا تحليلات للفيديو، وبعضها يحتوي على مشغلات فيديو قابلة للتخصيص أدوات إنشاء مقاطع الفيديو وتحريرها: إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة عن طريق القص والقص وإعادة التهيئة. وبالإضافة إلى إمكانيات تحرير الفيديو، غالبًا ما تتضمن برامج تحرير الفيديو مكتبات من لقطات الفيديو المسجلة مسبقًا والتي يمكنك استخدامها في التسويق

إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة عن طريق القص والقص وإعادة التهيئة. وبالإضافة إلى إمكانيات تحرير الفيديو، غالبًا ما تتضمن برامج تحرير الفيديو مكتبات من لقطات الفيديو المسجلة مسبقًا والتي يمكنك استخدامها في التسويق منصات رسائل الفيديو ومنصات التخصيص: تعمل هذه الأدوات المتخصصة على تحسين جهود التسويق عبر الفيديو من خلال التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات التواصل الاجتماعي من أجل استراتيجية تسويق أكثر استهدافًا

تعمل هذه الأدوات المتخصصة على تحسين جهود التسويق عبر الفيديو من خلال التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات التواصل الاجتماعي من أجل استراتيجية تسويق أكثر استهدافًا برامج الفيديو المتحركة: تعمل هذه البرامج على أتمتة عملية إنشاء الفيديو لفيديوهات الرسوم المتحركة الجذابة، وغالباً ما تستخدم في الفيديوهات التوضيحية أو فيديوهات السبورة البيضاء

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تسويق الفيديو؟

نظرًا لتعدد أنواع الأدوات المتاحة، فإن أفضل أداة لتسويق الفيديو تعتمد على احتياجاتك. ومع ذلك، هناك بعض الأشياء الشائعة التي يجب أن تبحث عنها عند اختيار منصة تسويق الفيديو:

سهولة الاستخدام: الأداة سهلة الاستخدام ستعمل على إنشاء مقاطع فيديو احترافية ببضع نقرات فقط

الأداة سهلة الاستخدام ستعمل على إنشاء مقاطع فيديو احترافية ببضع نقرات فقط إدارة الفيديو: عند البحث عن منصة استضافة فيديو، حاول العثور على منصة ذات ميزات قوية لإدارة الفيديو

عند البحث عن منصة استضافة فيديو، حاول العثور على منصة ذات ميزات قوية لإدارة الفيديو التحليلات والرؤى: تحليلات الفيديو، مثل تفاعل المشاهدين وتتبع التحويل، ستظهر لك نوع الفيديو الذي يستجيب له جمهورك بشكل أفضل

تحليلات الفيديو، مثل تفاعل المشاهدين وتتبع التحويل، ستظهر لك نوع الفيديو الذي يستجيب له جمهورك بشكل أفضل الاندماج: يجب أن يعمل برنامج تسويق الفيديو بشكل جيد مع أدوات التسويق الأخرى وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك

يجب أن يعمل برنامج تسويق الفيديو بشكل جيد مع أدوات التسويق الأخرى وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك التكلفة: ابحث عن أداة تبدأ خططها بسعر شهري معقول للنسخة المدفوعة - وأعطِ الأولوية للأدوات ذات الخطط المجانية

ابحث عن أداة تبدأ خططها بسعر شهري معقول للنسخة المدفوعة - وأعطِ الأولوية للأدوات ذات الخطط المجانية التخصيص: تحقق من خيارات التخصيص المتاحة، مثل مشغلات الفيديو والقوالب ذات العلامات التجارية، لتتماشى مع هوية العلامة التجارية لشركتك

تحقق من خيارات التخصيص المتاحة، مثل مشغلات الفيديو والقوالب ذات العلامات التجارية، لتتماشى مع هوية العلامة التجارية لشركتك الدعم والتدريب: ابحث عن دعم العملاء الشامل والوثائق وموارد التدريب حتى تتمكن من البدء بسهولة

أفضل 10 برامج لتسويق الفيديو لاستخدامها في عام 2024

تقدم أفضل أدوات تسويق الفيديو لعام 2024 مجموعة من الوظائف. بعضها عبارة عن منصات استضافة، وبعضها يركز أكثر على تسجيل وتحرير مقاطع الفيديو، والبعض الآخر عبارة عن حلول شاملة ومتكاملة لجميع متطلبات تسويق الفيديو.

1.

انقر فوق

شارك تسجيلات الشاشة لإيصال رسالتك بدقة دون الحاجة إلى سلسلة رسائل بريد إلكتروني أو اجتماع شخصي مع Clip by ClickUp

ClickUp هي منصة إنتاجية شاملة مع وظيفة تسجيل الشاشة لإنشاء مقاطع الفيديو ومشاركتها بسهولة. مع كليك أب كليب يمكنك بسهولة إنشاء تسجيلات للشاشة يمكن مشاركتها على نطاق واسع داخل المنصة وخارجها. من خلال ClickUp، يمكنك من خلال ClickUp إيصال كل رسالة بدقة وسياق.

تقدم ClickUp فرق التسويق أكثر من مجرد طريقة سهلة لإنشاء مقاطع فيديو تسويقية. تحتوي المنصة على ميزات للعصف الذهني والتخطيط وتنفيذ برامج التسويق من جميع الأحجام. مع خاصية ClickUp إدارة المشاريع المرئية ميزات، يمكن لفرق التسويق تخزين أصول تسويق الفيديو والعثور عليها بسهولة، مما يجعلها منظمة ويمكن الوصول إليها.

علاوة على ذلك, انقر فوق الذكاء الاصطناعي هو أداة لتغيير قواعد اللعبة بالنسبة لمحترفي التسويق. فهو يساعد في إنشاء أفكار الحملات الإعلانية, الخطوط العريضة للمحتوى ورسائل البريد الإلكتروني للمبيعات، وغير ذلك، كل ذلك داخل منصة ClickUp.

ClickUp أفضل الميزات

تسجيل شاشتك على الفور وبدون حدود زمنية. تتضمن التسجيلات إدخال الصوت من الميكروفون الخاص بك

مشاركة مقاطع الفيديو على الفور من خلال رابط يتم تشغيله مباشرةً في المتصفح

يتكامل مع عناصر إدارة المشروع مثل تقويمات المحتوى و خطط التواصل إنشاء مهمة من التسجيل الخاص بك لإضفاء وضوح الفيديو على مشروعك وعملية إدارة المهام

استخدم قوة الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى أكثر إقناعاً لنصوص الفيديو والمحتوى المجاور لتشغيل وسائل التواصل الاجتماعي المشاريع

العمل مع ميزات التعاون القوية عبر العديد من ميزات ClickUp

طرح الأفكار باستخدام ميزة السبورة البيضاء

قيود ClickUp

تطبيق الهاتف المحمول ليس غنيًا بالميزات مثل إصدار سطح المكتب

عدد الميزات يمكن أن يجعل الواجهة مربكة لبعض المستخدمين الجدد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

2. فيديارد

عبر فيديارد Vidyard هو برنامج تسويق فيديو رائد يساعد فرق التسويق على تسخير قوة الفيديو. تقدم المنصة أدوات تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق أفضل النتائج الممكنة. تتيح لك ميزة استضافة الفيديو تجميع كل محتوى الفيديو الخاص بك في مكان واحد، مما يؤدي إلى إنشاء مركز سهل الاستخدام لجميع أدوات تسويق الفيديو الخاصة بك.

تسمح التحليلات المتقدمة للمسوقين بتتبع مشاهدي الفيديو وفهم كيفية تفاعل الجمهور مع المحتوى. لمزيد من الوظائف، تتكامل Vidyard مع العديد من الأدوات الشائعة.

أفضل ميزات Vidyard

استخدم رسائل الفيديو من Vidyard للتميز وإنشاء اتصالات أفضل مع العملاء المحتملين

مركزية مقاطع الفيديو والمستندات وموارد المبيعات الأخرى في مكان واحد للتعاون مع أصحاب المصلحة

أتمتة البيع الخارجي باستخدام أدوات التنقيب المدعومة بالذكاء الاصطناعي

إدارة مقاطع الفيديو الخاصة بك وتحسينها باستخدام استضافة الفيديو من Vidyard وتحليلات الفيديو المتقدمة

قم بتبسيط تخطيط الفيديو من خلال السماح لمُنشئ البرامج النصية المدعوم بالذكاء الاصطناعي بإنشاء نصوص مخصصة لكل عميل محتمل حتى تتمكن من توسيع نطاق إنتاج المحتوى قيود فيديارد

أعرب المستخدمون عن رغبتهم في الحصول على المزيد من ميزات تحرير الفيديو المضمنة في البرنامج

منحنى التعلم قد يجعل من الصعب استخدام البرنامج على أكمل وجه

واجه بعض المستخدمين مشاكل في دمج Vidyard مع أدوات المبيعات الأخرى الخاصة بهم

تسعير Vidyard

مجاني

احترافي: 19 دولارًا شهريًا

بلس: 59 دولارًا شهريًا

الأعمال: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات فيديارد

G2: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

3. لوم

عبر تلوح في الأفق Loom هو برنامج رائد آخر لتسويق الفيديو مع التركيز على تسجيل الشاشة بنقرة واحدة. يعد Loom أحد أشهر أدوات تسويق الفيديو لعرض الأدوات الرقمية أو مشاركة البرامج التعليمية، ويوفر واجهة سهلة الاستخدام وتصميمًا بسيطًا لإنشاء مقاطع فيديو احترافية سهلة عبر الإنترنت.

أفضل ميزات برنامج Loom

تسجيل ومشاركة رسائل الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية

العمل بسرعة أكبر مع ميزات مثل العناوين التلقائية والملخصات التلقائية وإزالة كلمات الحشو

التكامل بسلاسة مع أدوات مثل Google Workspace وSlack

أنشئ مقاطع فيديو تفاعلية مع المهام وعبارات الحث على اتخاذ إجراء للحصول على تجربة أكثر جاذبية

تحديد أولويات الأمان باستخدام ميزات مثل SSO وSCIM ونُهج الاحتفاظ بالبيانات المخصصة

قيود #### قيود تلوح في الأفق

عانى بعض المستخدمين من بعض الأخطاء العرضية في استضافة الفيديو

تجربة المستخدم في التنقل بين مقاطع الفيديو يمكن أن تكون أفضل

أداة تحرير الفيديو للتشذيب ليست بديهية دائماً

تسعير #### لوم

للمبتدئين: مجاناً

الأعمال: 12.50 دولار شهريًا

الشركات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

لوم التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 1500 تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 350 تقييم)

4. ويستيا

عبر ويستيا يقدم Wistia مشغل فيديو عالي الجودة وقابل للتخصيص يمكن تضمينه بسهولة في موقع ويب. وهذا يجعل Wistia أداة تسويقية مثالية لأولئك الذين يرغبون في استخدام محتوى الفيديو مع الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من علامتهم التجارية الخاصة.

توفر التحليلات المتعمقة رؤى قيمة حول سلوك مشاهدي الفيديو، ويمكن للفرق استخدام هذه الرؤى لتحسين جهود التسويق. تُكمل إمكانيات تحرير الفيديو وأدوات توليد العملاء المحتملين مجموعة الميزات.

أفضل ميزات Wistia

يوفر Wistia منصة شاملة لمسوّقي الفيديو لإنشاء مقاطع الفيديو وإدارتها وقياس أدائها

يتيح محرر الفيديو البديهي للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو للمنتج ومقاطع فيديو توضيحية ومقاطع فيديو إرشادية وغير ذلك الكثير داخل المنصة

استضافة سريعة وآمنة للفيديو تضمن بقاء مقاطع الفيديو خالية من الإعلانات وخالية من أي تشتيت للانتباه

نماذج التقاط جهات الاتصال داخل الفيديو ونماذج الحث على اتخاذ إجراء التي تحوّل المشاهدين إلى عملاء محتملين بسهولة أكبر

بيانات فيديو دقيقة تُظهر تفاعلات المشاهدين ثانية بثانية وتتكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء

يساعد مشغل الفيديو في إنشاء هوية العلامة التجارية ويتضمن العديد من ميزات إمكانية الوصول

قيود Wistia

يتمنى بعض المستخدمين أن تعمل إمكانيات التصدير بشكل أفضل

تحليلات البيانات ليست مكتملة مثل بعض المنافسين

تسعير Wistia

مجاناً

زائد: 24 دولارًا شهريًا

احترافي: 99 دولارًا شهريًا

متقدم: 399 دولارًا في الشهر

بريميوم: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Wistia

G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

5. فيوند

عبر فيوند يمكّنك برنامج Vyond لتسويق الفيديو من إنشاء مقاطع فيديو رسوم متحركة، حتى لو لم تكن لديك خبرة في مجال الرسوم المتحركة. تتضمن المنصة مكتبة واسعة من القوالب الجاهزة والمحتويات الأخرى، بما في ذلك الشخصيات الكرتونية والدعائم والخلفيات.

تحتوي المنصة على ميزات لأولئك الذين بدأوا للتو في إدارة مشروع إنتاج الفيديو والمحترفين المتمرسين على حد سواء. بغض النظر عن مجموعة مهاراتك، ستتمكن من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة لتسويق الفيديو أو التدريب أو سرد القصص.

أفضل ميزات #### Vyond

إنتاج مقاطع فيديو رسوم متحركة احترافية تجذب الانتباه وتحقق نتائج ملموسة وتساعدك على تحقيق نتائج ملموسة

إنشاء مقاطع فيديو لأغراض متنوعة، مثل عروض المنتجات ومقاطع الفيديو التوضيحية والعروض التقديمية للمبيعات وغيرها

استفد من Vyond لزيادة التفاعل والعائد على الاستثمار والوعي بالعلامة التجارية والتحويلات من خلال مقاطع الفيديو التسويقية المصممة دون عناء

صمم مقاطع فيديو مصممة خصيصًا لعروض الفيديو والمتابعة التي تلقى صدى لدى العملاء المحتملين

قيود Vyond

يتأخر البرنامج في بعض الأحيان، خاصةً على اتصالات الإنترنت البطيئة

يرغب بعض المستخدمين في المزيد من التخصيص لحركات الشخصيات وتعبيرات الوجه

قد يكون العمل مع مقاطع الفيديو الكبيرة مرهقًا، مما يتطلب محتوى فيديو أقصر

تسعير Vyond

أساسي: 49 دولارًا شهريًا

بريميوم: 89 دولارًا شهريًا

احترافي: 179 دولارًا شهريًا

للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Vyond

G2: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

6. سيندسبارك

عبر سيندسبارك Sendspark عبارة عن منصة رسائل فيديو للتوعية والتسويق عبر الفيديو المخصص. يتيح هذا البرنامج للمستخدمين إنشاء رسائل فيديو من شخص إلى شخص أو من شخص إلى عدة أشخاص ومشاركتها بسهولة عبر قنوات متعددة، مثل البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الويب.

وتوفر المنصة العديد من ميزات التخصيص، مثل الصور المصغرة المخصصة والدعوات التفاعلية لاتخاذ إجراء. يمكن للشركات استخدام مقاطع الفيديو المخصصة هذه لإنشاء اتصالات جذابة وموثوقة مع شرائح العملاء الفردية.

أفضل ميزات Sendspark

تجاوز الضوضاء والتواصل على نطاق واسع مع رسائل الفيديو المخصصة

تجربة معدل استبقاء أعلى من الرسائل المصورة أو النصية

استخدام الفيديو غير المتزامن لتجنب رتابة اجتماعات الفيديو في الوقت الفعلي والسماح بالعمل عبر جداول زمنية متعددة

سجِّل مقاطع فيديو مخصصة بسهولة لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة للعملاء الأفراد ودمجها مع مقاطع فيديو أكبر

قيود Sendspark

ميزات تحرير الفيديو أساسية أكثر من بعض المنصات الأخرى

يجد بعض المستخدمين أن الأسعار باهظة الثمن بعض الشيء

قد يكون التكامل مع أدوات التسويق الأخرى صعباً في بعض الأحيان

أسعار Sendspark

مجاني

مبتدئ: 15 دولارًا شهريًا

سريع: 49 دولارًا شهريًا

الفريق: 149 دولارًا شهريًا (لخمسة مقاعد كحد أدنى)

Sendspark التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 350 تقييمًا)

كابيترا: 4.7/5 (81 تقييمًا)

7. باوتون

عبر باوتون منصة الرسوم المتحركة للفيديو سهلة الاستخدام هذه متخصصة في إنشاء العروض التقديمية المتحركة ومقاطع الفيديو التسويقية. تساعدك مكتبة القوالب والشخصيات والانتقالات على البدء بسرعة، بغض النظر عن مستوى خبرتك. على سبيل المثال، تجعل واجهة السحب والإفلات إضافة الرسوم المتحركة وتحريكها بسيطة ومباشرة.

أفضل ميزات Powtoon

التواصل بصرياً باستخدام مقاطع فيديو قصيرة ورسوم متحركة لتحسين وضوح التواصل عبر أنواع العمل

حلول متخصصة للموارد البشرية، والتدريب والتطوير، والاتصالات الداخلية، والتسويق، والتعليم

أنشئ مقاطع الفيديو الخاصة بك بغض النظر عن مهاراتك في التصميم أو التقنية باستخدام أدوات الرسوم المتحركة سهلة الاستخدام

يتضمن المئات من الشخصيات المتحركة والقوالب والخلفيات والموسيقى التصويرية

قيود Powtoon

يجد بعض المستخدمين أن منحنى التعلم الأولي صعبًا

مجموعة الميزات ليست متقدمة مثل بعض الخيارات الأخرى

تسعير Powtoon

لايت: 50 دولاراً في الشهر

احترافي: 190 دولارًا في الشهر

الوكالة: 117 دولارًا شهريًا (سنويًا فقط)

تقييمات ومراجعات Powtoon

G2: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 350 تقييم)

8. رندرفورست

عبر رندرفورست تقدم رندرفورست مجموعة واسعة من قوالب الفيديو وأدوات تحرير الفيديو لصنع فيديوهات ترويجية وفيديوهات ترويجية وفيديوهات أنيميشن توضيحية ومحتوى تسويقي. كما يتيح لك محرر الفيديو سهل الاستخدام عبر الإنترنت على المنصة نشر الفيديوهات مباشرة على منصات استضافة الفيديوهات مثل فيسبوك ويوتيوب بنقرة واحدة.

يأتي البرنامج مع معرض كبير من القوالب واللقطات المخزنة والموسيقى المرخصة تجاريًا لجعل إنتاج الفيديو أسرع وتعزيز الإبداع.

رندرفورست أفضل الميزات

إنشاء مقاطع فيديو ورسوم متحركة مذهلة والمزيد بدون خبرة في التصميم أو الإنتاج

استخدم مقدمات ونهايات وتصورات موسيقية بجودة البث لإنتاج مخرجات عالية الجودة

إنشاء مواقع ويب سريعة الاستجابة وعالية السرعة ومحسّنة بشكل احترافي لجذب وزيادة عدد الزيارات

تمتع بإنشاء تصميمات للعروض التقديمية المتطورة والشعارات والنماذج بالحجم الطبيعي ورسومات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرسومات الترويجية

قيود رندرفورست

يشعر المستخدمون على الباقة المجانية أن الميزات محدودة أكثر مما ينبغي أن تكون عليه

يجد المستخدمون أن هيكل التسعير، خاصة في الباقة الأعلى، باهظ الثمن

يرغب بعض المستخدمين في المزيد من خيارات التخصيص للقوالب

تسعير رندرفورست

مجاني

لايت: 14.99 دولار شهريًا

احترافي: 29.99 دولارًا في الشهر

الأعمال: 49.99 دولارًا شهريًا

رندرفورست التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

كابيترا: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

9. أنيموتو

عبر أنيموتو يحول Animoto الصور ومقاطع الفيديو إلى مقاطع فيديو تسويقية مقنعة. وبفضل مجموعة من القوالب وخيارات الموسيقى وميزات التخصيص، يجعل Animoto إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة أمرًا سهلاً ومباشرًا.

تضمن الواجهة سهلة الاستخدام لمنصة إنشاء مقاطع الفيديو الفريدة هذه أنه حتى أولئك الذين ليس لديهم أي خبرة في تحرير الفيديو يمكنهم إنشاء محتوى جذاب على وسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع فيديو ترويجية. تتيح لك البنية القائمة على السحابة العمل على المشاريع من أي مكان، مما يوفر المرونة والراحة.

أفضل ميزات Animoto

إنشاء مقاطع فيديو احترافية بسهولة باستخدام أدوات التحرير بالسحب والإفلات والتأثيرات المرئية

قوالب معدة مسبقًا تغطي موضوعات الاحتفال ومكان العمل والتسويق والموضوعات الشخصية والتعليمية

تحميل الوسائط بسهولة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو الاستيراد من التخزين السحابي

تطبيق علامتك التجارية وتخصيص مقاطع الفيديو بالألوان والخطوط والشعارات والتأثيرات والرسوم المتحركة والانتقالات

جمع التعليقات مباشرةً على الفيديو مع تعليقات مختومة بالوقت

شارك مقاطع الفيديو باستخدام أدوات المشاركة الاجتماعية والتضمين والبريد الإلكتروني المدمجة

قيود أنيموتو

خيارات التخصيص محدودة أكثر من بعض الخيارات الأخرى

التكامل مع أدوات أو منصات التسويق الأخرى قد يكون صعباً

يعاني بعض المستخدمين أحياناً من بطء عرض مقاطع الفيديو

تسعير #### تسعير أنيموتو

مجاني

أساسي: 16 دولاراً في الشهر

احترافي: 29 دولارًا شهريًا

الفرق: 79 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات أنيموتو

G2: 4.4/5 (91 تقييم)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 150 تقييم)

10. فيميو

عبر فيميو Vimeo هي منصة راسخة لاستضافة الفيديو معروفة بجودة تشغيل الفيديو العالية الجودة وميزاتها الاحترافية. وهي منصة استضافة ومشاركة في المقام الأول. لكن Vimeo يتميز عن المنافسين الآخرين بإعدادات الخصوصية القوية والتخصيص والتحليلات.

إنه خيار شائع لمحترفي الإنشاء الذين يحتاجون إلى عرض فيديو مصقول لجمهورهم. وكثيراً ما يستخدمه المسوقون لاستضافة المحتوى الترويجي أو المواد التعليمية.

أفضل ميزات Vimeo

إنشاء المحتوى وتحريره ومشاركته بسرعة بغض النظر عن ميزانيتك أو خبرتك

بث مقاطع الفيديو واستضافتها بدقة 4k و8k HDR وبخاصية Dolby Vision

تخصيص مشغل الفيديو الخاص بك ليتناسب بشكل أفضل مع علامتك التجارية وتفضيلاتك

إنشاء الفصول تلقائياً، وتطبيق مجموعة أدوات علامتك التجارية، وتحسين مقاطع الفيديو لتحسين محركات البحث

تسجيل مقاطع الفيديو وتحميلها وقصها وقصها واقتصاصها وتشذيبها وإنشاء صور GIF والمزيد باستخدام منشئ نصوص الذكاء الاصطناعي والتحرير المدعوم بالذكاء الاصطناعي

قيود Vimeo

يجد بعض المستخدمين أن خطط التسعير لا تتوافق دائمًا مع احتياجاتهم، مما يتطلب منهم الدفع مقابل ميزات لا يستخدمونها

يجد بعض المستخدمين أن واجهة إدارة الفيديو أقل سهولة من منصات الاستضافة الأخرى

يشعر المستخدمون أحيانًا كما لو أن مقاطع الفيديو الخاصة بهم تُحذف بشكل غير عادل بسبب سياسات المحتوى الغامضة ولكن المفروضة بصرامة

تسعير Vimeo

مجاني

للمبتدئين: 20 دولارًا شهريًا

قياسي: 33 دولارًا شهريًا

متقدم: 108 دولارات شهريًا

للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات فيميو

G2: 4.2/5 (أكثر من 350 تقييم)

كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 950 تقييم)

أنشئ مقاطع فيديو مبهرة باستخدام أدوات التسجيل الصحيحة وميزات إدارة المشاريع

أحدث تطور برامج تسويق الفيديو ثورة في كيفية تفاعل الشركات مثل شركتك مع عملائك. تلبي مجموعة الأدوات المتاحة الاحتياجات المتنوعة، من الإنشاء والتحرير إلى التوزيع والتحليل، مما يمكّنك من صياغة محتوى فيديو مقنع يلقى صدى لدى جمهورك المستهدف.

لسوء الحظ، لا تندمج العديد من أدوات تسويق الفيديو مباشرةً في إدارة مشروعك ومنصات التسويق العامة. جرّب ClickUp وتجنّب الانعزال التسويقي غير الضروري، والتواصل غير المترابط، والتتبع الضعيف لتقدم مشروع الفيديو الخاص بك عبر أدوات مختلفة.

من وظيفة تسجيل الشاشة إلى معالم المشروع وأدوات التعاون الجماعي، فإن ClickUp مليء بالميزات التي ستحبها لإنشاء مقاطع الفيديو وغيرها. يمكن أن تحل المنصة الشاملة محل العديد من الأدوات في مجموعتك التقنية وتصبح حلاً موحداً لجميع احتياجاتك الإنتاجية. ومع خطتنا المجانية للأبد، يمكنك أن ترى كيف يعمل ClickUp اليوم مجاناً.