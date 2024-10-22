أفضل 10 برامج تسويق فيديو في 2025 (المراجعات &؛ الأسعار)

يحفز التسويق عبر الفيديو المشاركة كما تفعل القليل من الوسائط الأخرى. فيديوهات مصممة بشكل جيد تتماشى مع المحتوى الوارد والصادر أهداف التسويق ستجذب جمهورك، وتحسّن تصنيفات موقعك الإلكتروني على محرك البحث، وتبني الثقة والسلطة، وتؤدي إلى معدلات تحويل أعلى.
مع ازدياد شعبية التسويق عبر الفيديو، هناك المزيد والمزيد من أدوات برامج إدارة الحملات في السوق مصممة لدعم كل ما يتعلق بالفيديو. يمكن لمعظم الخيارات المساعدة في سرد القصص والتسجيل الصوتي وتحرير الفيديو، ولكن أفضل الأدوات يمكنها أيضًا تتبع مقاييس مثل المشاهدات ووقت المشاهدة والتفاعل والتحويلات، مما يتيح لك قياس فعالية حملاتك التسويقية.
سواء كنت تنشئ عروضًا للمنتجات، أو شهادات العملاء، أو مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هذه المنصات العشرة الأفضل تقييمًا لبرامج تسويق الفيديو ستحقق لك نتائج على مستوى هوليوود.
أنواع برامج تسويق الفيديو
تغطي أفضل أدوات برامج تسويق الفيديو مجموعة واسعة من الوظائف، وغالبًا ما تقوم بتنفيذ أو استبدال برامج تسويق الفيديو الأخرى برامج تسويق المحتوى . تتضمن بعض الفئات الأكثر شيوعًا لتطبيقات تسويق الفيديو ما يلي:
- منصات استضافة الفيديو: الاستضافة جزء لا يتجزأ من أي استراتيجية لتسويق الفيديو. تملأ هذه المنصات هذه الحاجة بقدرات الاستضافة. يقدم معظمها أيضًا تحليلات للفيديو، وبعضها يحتوي على مشغلات فيديو قابلة للتخصيص
- أدوات إنشاء مقاطع الفيديو وتحريرها: إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة عن طريق القص والقص وإعادة التهيئة. وبالإضافة إلى إمكانيات تحرير الفيديو، غالبًا ما تتضمن برامج تحرير الفيديو مكتبات من لقطات الفيديو المسجلة مسبقًا والتي يمكنك استخدامها في التسويق
- منصات رسائل الفيديو ومنصات التخصيص: تعمل هذه الأدوات المتخصصة على تحسين جهود التسويق عبر الفيديو من خلال التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات التواصل الاجتماعي من أجل استراتيجية تسويق أكثر استهدافًا
- برامج الفيديو المتحركة: تعمل هذه البرامج على أتمتة عملية إنشاء الفيديو لفيديوهات الرسوم المتحركة الجذابة، وغالباً ما تستخدم في الفيديوهات التوضيحية أو فيديوهات السبورة البيضاء
ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تسويق الفيديو؟
نظرًا لتعدد أنواع الأدوات المتاحة، فإن أفضل أداة لتسويق الفيديو تعتمد على احتياجاتك. ومع ذلك، هناك بعض الأشياء الشائعة التي يجب أن تبحث عنها عند اختيار منصة تسويق الفيديو:
- سهولة الاستخدام: الأداة سهلة الاستخدام ستعمل على إنشاء مقاطع فيديو احترافية ببضع نقرات فقط
- إدارة الفيديو: عند البحث عن منصة استضافة فيديو، حاول العثور على منصة ذات ميزات قوية لإدارة الفيديو
- التحليلات والرؤى: تحليلات الفيديو، مثل تفاعل المشاهدين وتتبع التحويل، ستظهر لك نوع الفيديو الذي يستجيب له جمهورك بشكل أفضل
- الاندماج: يجب أن يعمل برنامج تسويق الفيديو بشكل جيد مع أدوات التسويق الأخرى وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك
- التكلفة: ابحث عن أداة تبدأ خططها بسعر شهري معقول للنسخة المدفوعة - وأعطِ الأولوية للأدوات ذات الخطط المجانية
- التخصيص: تحقق من خيارات التخصيص المتاحة، مثل مشغلات الفيديو والقوالب ذات العلامات التجارية، لتتماشى مع هوية العلامة التجارية لشركتك
- الدعم والتدريب: ابحث عن دعم العملاء الشامل والوثائق وموارد التدريب حتى تتمكن من البدء بسهولة
أفضل 10 برامج لتسويق الفيديو لاستخدامها في عام 2024
تقدم أفضل أدوات تسويق الفيديو لعام 2024 مجموعة من الوظائف. بعضها عبارة عن منصات استضافة، وبعضها يركز أكثر على تسجيل وتحرير مقاطع الفيديو، والبعض الآخر عبارة عن حلول شاملة ومتكاملة لجميع متطلبات تسويق الفيديو.
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شارك تسجيلات الشاشة لإيصال رسالتك بدقة دون الحاجة إلى سلسلة رسائل بريد إلكتروني أو اجتماع شخصي مع Clip by ClickUp
ClickUp هي منصة إنتاجية شاملة مع وظيفة تسجيل الشاشة لإنشاء مقاطع الفيديو ومشاركتها بسهولة. مع كليك أب كليب يمكنك بسهولة إنشاء تسجيلات للشاشة يمكن مشاركتها على نطاق واسع داخل المنصة وخارجها. من خلال ClickUp، يمكنك من خلال ClickUp إيصال كل رسالة بدقة وسياق.
تقدم ClickUp فرق التسويق أكثر من مجرد طريقة سهلة لإنشاء مقاطع فيديو تسويقية. تحتوي المنصة على ميزات للعصف الذهني والتخطيط وتنفيذ برامج التسويق من جميع الأحجام. مع خاصية ClickUp إدارة المشاريع المرئية ميزات، يمكن لفرق التسويق تخزين أصول تسويق الفيديو والعثور عليها بسهولة، مما يجعلها منظمة ويمكن الوصول إليها.
علاوة على ذلك, انقر فوق الذكاء الاصطناعي هو أداة لتغيير قواعد اللعبة بالنسبة لمحترفي التسويق. فهو يساعد في إنشاء أفكار الحملات الإعلانية, الخطوط العريضة للمحتوى ورسائل البريد الإلكتروني للمبيعات، وغير ذلك، كل ذلك داخل منصة ClickUp.
ClickUp أفضل الميزات
- تسجيل شاشتك على الفور وبدون حدود زمنية. تتضمن التسجيلات إدخال الصوت من الميكروفون الخاص بك
- مشاركة مقاطع الفيديو على الفور من خلال رابط يتم تشغيله مباشرةً في المتصفح
- يتكامل مع عناصر إدارة المشروع مثلتقويمات المحتوى وخطط التواصل
- إنشاء مهمة من التسجيل الخاص بك لإضفاء وضوح الفيديو على مشروعك وعملية إدارة المهام
- استخدم قوة الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى أكثر إقناعاً لنصوص الفيديو والمحتوى المجاور لتشغيلوسائل التواصل الاجتماعي المشاريع
- العمل مع ميزات التعاون القوية عبر العديد من ميزات ClickUp
- طرح الأفكار باستخدام ميزة السبورة البيضاء
قيود ClickUp
- تطبيق الهاتف المحمول ليس غنيًا بالميزات مثل إصدار سطح المكتب
- عدد الميزات يمكن أن يجعل الواجهة مربكة لبعض المستخدمين الجدد
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (2,000+ تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)
2. فيديارد
عبر فيديارد Vidyard هو برنامج تسويق فيديو رائد يساعد فرق التسويق على تسخير قوة الفيديو. تقدم المنصة أدوات تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق أفضل النتائج الممكنة. تتيح لك ميزة استضافة الفيديو تجميع كل محتوى الفيديو الخاص بك في مكان واحد، مما يؤدي إلى إنشاء مركز سهل الاستخدام لجميع أدوات تسويق الفيديو الخاصة بك.
تسمح التحليلات المتقدمة للمسوقين بتتبع مشاهدي الفيديو وفهم كيفية تفاعل الجمهور مع المحتوى. لمزيد من الوظائف، تتكامل Vidyard مع العديد من الأدوات الشائعة.
أفضل ميزات Vidyard
- استخدم رسائل الفيديو من Vidyard للتميز وإنشاء اتصالات أفضل مع العملاء المحتملين
- مركزية مقاطع الفيديو والمستندات وموارد المبيعات الأخرى في مكان واحد للتعاون مع أصحاب المصلحة
- أتمتة البيع الخارجي باستخدام أدوات التنقيب المدعومة بالذكاء الاصطناعي
- إدارة مقاطع الفيديو الخاصة بك وتحسينها باستخدام استضافة الفيديو من Vidyard وتحليلات الفيديو المتقدمة
قم بتبسيط تخطيط الفيديو من خلال السماح لمُنشئ البرامج النصية المدعوم بالذكاء الاصطناعي بإنشاء نصوص مخصصة لكل عميل محتمل حتى تتمكن منتوسيع نطاق إنتاج المحتوى
قيود فيديارد
- أعرب المستخدمون عن رغبتهم في الحصول على المزيد من ميزات تحرير الفيديو المضمنة في البرنامج
- منحنى التعلم قد يجعل من الصعب استخدام البرنامج على أكمل وجه
- واجه بعض المستخدمين مشاكل في دمج Vidyard مع أدوات المبيعات الأخرى الخاصة بهم
تسعير Vidyard
- مجاني
- احترافي: 19 دولارًا شهريًا
- بلس: 59 دولارًا شهريًا
- الأعمال: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات فيديارد
- G2: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)
- كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)
3. لوم
عبر تلوح في الأفق Loom هو برنامج رائد آخر لتسويق الفيديو مع التركيز على تسجيل الشاشة بنقرة واحدة. يعد Loom أحد أشهر أدوات تسويق الفيديو لعرض الأدوات الرقمية أو مشاركة البرامج التعليمية، ويوفر واجهة سهلة الاستخدام وتصميمًا بسيطًا لإنشاء مقاطع فيديو احترافية سهلة عبر الإنترنت.
أفضل ميزات برنامج Loom
- تسجيل ومشاركة رسائل الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية
- العمل بسرعة أكبر مع ميزات مثل العناوين التلقائية والملخصات التلقائية وإزالة كلمات الحشو
- التكامل بسلاسة مع أدوات مثل Google Workspace وSlack
- أنشئ مقاطع فيديو تفاعلية مع المهام وعبارات الحث على اتخاذ إجراء للحصول على تجربة أكثر جاذبية
- تحديد أولويات الأمان باستخدام ميزات مثل SSO وSCIM ونُهج الاحتفاظ بالبيانات المخصصة
قيود #### قيود تلوح في الأفق
- عانى بعض المستخدمين من بعض الأخطاء العرضية في استضافة الفيديو
- تجربة المستخدم في التنقل بين مقاطع الفيديو يمكن أن تكون أفضل
- أداة تحرير الفيديو للتشذيب ليست بديهية دائماً
تسعير #### لوم
- للمبتدئين: مجاناً
- الأعمال: 12.50 دولار شهريًا
- الشركات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار
لوم التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 1500 تقييم)
- كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 350 تقييم)
4. ويستيا
عبر ويستيا يقدم Wistia مشغل فيديو عالي الجودة وقابل للتخصيص يمكن تضمينه بسهولة في موقع ويب. وهذا يجعل Wistia أداة تسويقية مثالية لأولئك الذين يرغبون في استخدام محتوى الفيديو مع الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من علامتهم التجارية الخاصة.
توفر التحليلات المتعمقة رؤى قيمة حول سلوك مشاهدي الفيديو، ويمكن للفرق استخدام هذه الرؤى لتحسين جهود التسويق. تُكمل إمكانيات تحرير الفيديو وأدوات توليد العملاء المحتملين مجموعة الميزات.
أفضل ميزات Wistia
- يوفر Wistia منصة شاملة لمسوّقي الفيديو لإنشاء مقاطع الفيديو وإدارتها وقياس أدائها
- يتيح محرر الفيديو البديهي للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو للمنتج ومقاطع فيديو توضيحية ومقاطع فيديو إرشادية وغير ذلك الكثير داخل المنصة
- استضافة سريعة وآمنة للفيديو تضمن بقاء مقاطع الفيديو خالية من الإعلانات وخالية من أي تشتيت للانتباه
- نماذج التقاط جهات الاتصال داخل الفيديو ونماذج الحث على اتخاذ إجراء التي تحوّل المشاهدين إلى عملاء محتملين بسهولة أكبر
- بيانات فيديو دقيقة تُظهر تفاعلات المشاهدين ثانية بثانية وتتكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء
- يساعد مشغل الفيديو في إنشاءهوية العلامة التجارية ويتضمن العديد من ميزات إمكانية الوصول
قيود Wistia
- يتمنى بعض المستخدمين أن تعمل إمكانيات التصدير بشكل أفضل
- تحليلات البيانات ليست مكتملة مثل بعض المنافسين
تسعير Wistia
- مجاناً
- زائد: 24 دولارًا شهريًا
- احترافي: 99 دولارًا شهريًا
- متقدم: 399 دولارًا في الشهر
- بريميوم: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات Wistia
- G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)
- كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)
5. فيوند
عبر فيوند يمكّنك برنامج Vyond لتسويق الفيديو من إنشاء مقاطع فيديو رسوم متحركة، حتى لو لم تكن لديك خبرة في مجال الرسوم المتحركة. تتضمن المنصة مكتبة واسعة من القوالب الجاهزة والمحتويات الأخرى، بما في ذلك الشخصيات الكرتونية والدعائم والخلفيات.
تحتوي المنصة على ميزات لأولئك الذين بدأوا للتو في إدارة مشروع إنتاج الفيديو والمحترفين المتمرسين على حد سواء. بغض النظر عن مجموعة مهاراتك، ستتمكن من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة لتسويق الفيديو أو التدريب أو سرد القصص.
أفضل ميزات #### Vyond
- إنتاج مقاطع فيديو رسوم متحركة احترافية تجذب الانتباه وتحقق نتائج ملموسة وتساعدك على تحقيق نتائج ملموسة
- إنشاء مقاطع فيديو لأغراض متنوعة، مثل عروض المنتجات ومقاطع الفيديو التوضيحية والعروض التقديمية للمبيعات وغيرها
- استفد من Vyond لزيادة التفاعل والعائد على الاستثمار والوعي بالعلامة التجارية والتحويلات من خلال مقاطع الفيديو التسويقية المصممة دون عناء
- صمم مقاطع فيديو مصممة خصيصًا لعروض الفيديو والمتابعة التي تلقى صدى لدى العملاء المحتملين
قيود Vyond
- يتأخر البرنامج في بعض الأحيان، خاصةً على اتصالات الإنترنت البطيئة
- يرغب بعض المستخدمين في المزيد من التخصيص لحركات الشخصيات وتعبيرات الوجه
- قد يكون العمل مع مقاطع الفيديو الكبيرة مرهقًا، مما يتطلب محتوى فيديو أقصر
تسعير Vyond
- أساسي: 49 دولارًا شهريًا
- بريميوم: 89 دولارًا شهريًا
- احترافي: 179 دولارًا شهريًا
- للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات Vyond
- G2: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)
- كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)
6. سيندسبارك
عبر سيندسبارك Sendspark عبارة عن منصة رسائل فيديو للتوعية والتسويق عبر الفيديو المخصص. يتيح هذا البرنامج للمستخدمين إنشاء رسائل فيديو من شخص إلى شخص أو من شخص إلى عدة أشخاص ومشاركتها بسهولة عبر قنوات متعددة، مثل البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الويب.
وتوفر المنصة العديد من ميزات التخصيص، مثل الصور المصغرة المخصصة والدعوات التفاعلية لاتخاذ إجراء. يمكن للشركات استخدام مقاطع الفيديو المخصصة هذه لإنشاء اتصالات جذابة وموثوقة مع شرائح العملاء الفردية.
أفضل ميزات Sendspark
- تجاوز الضوضاء والتواصل على نطاق واسع مع رسائل الفيديو المخصصة
- تجربة معدل استبقاء أعلى من الرسائل المصورة أو النصية
- استخدام الفيديو غير المتزامن لتجنب رتابة اجتماعات الفيديو في الوقت الفعلي والسماح بالعمل عبر جداول زمنية متعددة
- سجِّل مقاطع فيديو مخصصة بسهولة لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة للعملاء الأفراد ودمجها مع مقاطع فيديو أكبر
قيود Sendspark
- ميزات تحرير الفيديو أساسية أكثر من بعض المنصات الأخرى
- يجد بعض المستخدمين أن الأسعار باهظة الثمن بعض الشيء
- قد يكون التكامل مع أدوات التسويق الأخرى صعباً في بعض الأحيان
أسعار Sendspark
- مجاني
- مبتدئ: 15 دولارًا شهريًا
- سريع: 49 دولارًا شهريًا
- الفريق: 149 دولارًا شهريًا (لخمسة مقاعد كحد أدنى)
Sendspark التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 350 تقييمًا)
- كابيترا: 4.7/5 (81 تقييمًا)
7. باوتون
عبر باوتون منصة الرسوم المتحركة للفيديو سهلة الاستخدام هذه متخصصة في إنشاء العروض التقديمية المتحركة ومقاطع الفيديو التسويقية. تساعدك مكتبة القوالب والشخصيات والانتقالات على البدء بسرعة، بغض النظر عن مستوى خبرتك. على سبيل المثال، تجعل واجهة السحب والإفلات إضافة الرسوم المتحركة وتحريكها بسيطة ومباشرة.
أفضل ميزات Powtoon
- التواصل بصرياً باستخدام مقاطع فيديو قصيرة ورسوم متحركة لتحسين وضوح التواصل عبر أنواع العمل
- حلول متخصصة للموارد البشرية، والتدريب والتطوير، والاتصالات الداخلية، والتسويق، والتعليم
- أنشئ مقاطع الفيديو الخاصة بك بغض النظر عن مهاراتك في التصميم أو التقنية باستخدام أدوات الرسوم المتحركة سهلة الاستخدام
- يتضمن المئات من الشخصيات المتحركة والقوالب والخلفيات والموسيقى التصويرية
قيود Powtoon
- يجد بعض المستخدمين أن منحنى التعلم الأولي صعبًا
- مجموعة الميزات ليست متقدمة مثل بعض الخيارات الأخرى
تسعير Powtoon
- لايت: 50 دولاراً في الشهر
- احترافي: 190 دولارًا في الشهر
- الوكالة: 117 دولارًا شهريًا (سنويًا فقط)
تقييمات ومراجعات Powtoon
- G2: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 350 تقييم)
8. رندرفورست
عبر رندرفورست تقدم رندرفورست مجموعة واسعة من قوالب الفيديو وأدوات تحرير الفيديو لصنع فيديوهات ترويجية وفيديوهات ترويجية وفيديوهات أنيميشن توضيحية ومحتوى تسويقي. كما يتيح لك محرر الفيديو سهل الاستخدام عبر الإنترنت على المنصة نشر الفيديوهات مباشرة على منصات استضافة الفيديوهات مثل فيسبوك ويوتيوب بنقرة واحدة.
يأتي البرنامج مع معرض كبير من القوالب واللقطات المخزنة والموسيقى المرخصة تجاريًا لجعل إنتاج الفيديو أسرع وتعزيز الإبداع.
رندرفورست أفضل الميزات
- إنشاء مقاطع فيديو ورسوم متحركة مذهلة والمزيد بدون خبرة في التصميم أو الإنتاج
- استخدم مقدمات ونهايات وتصورات موسيقية بجودة البث لإنتاج مخرجات عالية الجودة
- إنشاء مواقع ويب سريعة الاستجابة وعالية السرعة ومحسّنة بشكل احترافي لجذب وزيادة عدد الزيارات
- تمتع بإنشاء تصميمات للعروض التقديمية المتطورة والشعارات والنماذج بالحجم الطبيعي ورسومات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرسومات الترويجية
قيود رندرفورست
- يشعر المستخدمون على الباقة المجانية أن الميزات محدودة أكثر مما ينبغي أن تكون عليه
- يجد المستخدمون أن هيكل التسعير، خاصة في الباقة الأعلى، باهظ الثمن
- يرغب بعض المستخدمين في المزيد من خيارات التخصيص للقوالب
تسعير رندرفورست
- مجاني
- لايت: 14.99 دولار شهريًا
- احترافي: 29.99 دولارًا في الشهر
- الأعمال: 49.99 دولارًا شهريًا
رندرفورست التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)
- كابيترا: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)
9. أنيموتو
عبر أنيموتو يحول Animoto الصور ومقاطع الفيديو إلى مقاطع فيديو تسويقية مقنعة. وبفضل مجموعة من القوالب وخيارات الموسيقى وميزات التخصيص، يجعل Animoto إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة أمرًا سهلاً ومباشرًا.
تضمن الواجهة سهلة الاستخدام لمنصة إنشاء مقاطع الفيديو الفريدة هذه أنه حتى أولئك الذين ليس لديهم أي خبرة في تحرير الفيديو يمكنهم إنشاء محتوى جذاب على وسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع فيديو ترويجية. تتيح لك البنية القائمة على السحابة العمل على المشاريع من أي مكان، مما يوفر المرونة والراحة.
أفضل ميزات Animoto
- إنشاء مقاطع فيديو احترافية بسهولة باستخدام أدوات التحرير بالسحب والإفلات والتأثيرات المرئية
- قوالب معدة مسبقًا تغطي موضوعات الاحتفال ومكان العمل والتسويق والموضوعات الشخصية والتعليمية
- تحميل الوسائط بسهولة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو الاستيراد من التخزين السحابي
- تطبيق علامتك التجارية وتخصيص مقاطع الفيديو بالألوان والخطوط والشعارات والتأثيرات والرسوم المتحركة والانتقالات
- جمع التعليقات مباشرةً على الفيديو مع تعليقات مختومة بالوقت
- شارك مقاطع الفيديو باستخدام أدوات المشاركة الاجتماعية والتضمين والبريد الإلكتروني المدمجة
قيود أنيموتو
- خيارات التخصيص محدودة أكثر من بعض الخيارات الأخرى
- التكامل مع أدوات أو منصات التسويق الأخرى قد يكون صعباً
- يعاني بعض المستخدمين أحياناً من بطء عرض مقاطع الفيديو
تسعير #### تسعير أنيموتو
- مجاني
- أساسي: 16 دولاراً في الشهر
- احترافي: 29 دولارًا شهريًا
- الفرق: 79 دولارًا في الشهر
تقييمات ومراجعات أنيموتو
- G2: 4.4/5 (91 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 150 تقييم)
10. فيميو
عبر فيميو Vimeo هي منصة راسخة لاستضافة الفيديو معروفة بجودة تشغيل الفيديو العالية الجودة وميزاتها الاحترافية. وهي منصة استضافة ومشاركة في المقام الأول. لكن Vimeo يتميز عن المنافسين الآخرين بإعدادات الخصوصية القوية والتخصيص والتحليلات.
إنه خيار شائع لمحترفي الإنشاء الذين يحتاجون إلى عرض فيديو مصقول لجمهورهم. وكثيراً ما يستخدمه المسوقون لاستضافة المحتوى الترويجي أو المواد التعليمية.
أفضل ميزات Vimeo
- إنشاء المحتوى وتحريره ومشاركته بسرعة بغض النظر عن ميزانيتك أو خبرتك
- بث مقاطع الفيديو واستضافتها بدقة 4k و8k HDR وبخاصية Dolby Vision
- تخصيص مشغل الفيديو الخاص بك ليتناسب بشكل أفضل مع علامتك التجارية وتفضيلاتك
- إنشاء الفصول تلقائياً، وتطبيق مجموعة أدوات علامتك التجارية، وتحسين مقاطع الفيديو لتحسين محركات البحث
- تسجيل مقاطع الفيديو وتحميلها وقصها وقصها واقتصاصها وتشذيبها وإنشاء صور GIF والمزيد باستخدام منشئ نصوص الذكاء الاصطناعي والتحرير المدعوم بالذكاء الاصطناعي
قيود Vimeo
- يجد بعض المستخدمين أن خطط التسعير لا تتوافق دائمًا مع احتياجاتهم، مما يتطلب منهم الدفع مقابل ميزات لا يستخدمونها
- يجد بعض المستخدمين أن واجهة إدارة الفيديو أقل سهولة من منصات الاستضافة الأخرى
- يشعر المستخدمون أحيانًا كما لو أن مقاطع الفيديو الخاصة بهم تُحذف بشكل غير عادل بسبب سياسات المحتوى الغامضة ولكن المفروضة بصرامة
تسعير Vimeo
- مجاني
- للمبتدئين: 20 دولارًا شهريًا
- قياسي: 33 دولارًا شهريًا
- متقدم: 108 دولارات شهريًا
- للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات فيميو
- G2: 4.2/5 (أكثر من 350 تقييم)
- كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 950 تقييم)
أنشئ مقاطع فيديو مبهرة باستخدام أدوات التسجيل الصحيحة وميزات إدارة المشاريع
أحدث تطور برامج تسويق الفيديو ثورة في كيفية تفاعل الشركات مثل شركتك مع عملائك. تلبي مجموعة الأدوات المتاحة الاحتياجات المتنوعة، من الإنشاء والتحرير إلى التوزيع والتحليل، مما يمكّنك من صياغة محتوى فيديو مقنع يلقى صدى لدى جمهورك المستهدف.
لسوء الحظ، لا تندمج العديد من أدوات تسويق الفيديو مباشرةً في إدارة مشروعك ومنصات التسويق العامة. جرّب ClickUp وتجنّب الانعزال التسويقي غير الضروري، والتواصل غير المترابط، والتتبع الضعيف لتقدم مشروع الفيديو الخاص بك عبر أدوات مختلفة.
من وظيفة تسجيل الشاشة إلى معالم المشروع وأدوات التعاون الجماعي، فإن ClickUp مليء بالميزات التي ستحبها لإنشاء مقاطع الفيديو وغيرها. يمكن أن تحل المنصة الشاملة محل العديد من الأدوات في مجموعتك التقنية وتصبح حلاً موحداً لجميع احتياجاتك الإنتاجية. ومع خطتنا المجانية للأبد، يمكنك أن ترى كيف يعمل ClickUp اليوم مجاناً.