أفضل 10 بدائل لـ GPT3 مع ميزات الكتابة بالذكاء الاصطناعي في 2025

هل تتذكر الوقت الذي شعرت فيه أن الكتابة محدودة بقيود الإبداع البشري والوقت؟

لقد أعاد ظهور GPT-3 تشكيل علاقتنا بالكلمات والذكاء الاصطناعي.

لقد ولّت أيام النص المتكرر غير الملهم؛ فقد أحدثت تقنية GPT-3 الرائدة ثورة في نهجنا في توليد النثر، مما أدى إلى زيادة الإبداع والكفاءة.

مع حلول عام 2024، تتحول الأضواء إلى البحث عن بدائل GPT3، حيث يتنافس كل منها لإضافة لمسة فريدة إلى هذه القصة.

ولكن لماذا البحث عن خيارات أخرى؟

إن هؤلاء المتنافسين أكثر من مجرد مرآة لمواهب GPT3؛ فهم يجلبون ذوقهم إلى الطاولة. فهي تلبي مجموعة من الاحتياجات في معالجة اللغة الطبيعية وتوليدها. المشهد غني بخيارات الكتابة الإبداعية، أو الترجمة الآلية، أو نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة.

دعونا نلقي نظرة على أفضل 10 بدائل تعيد تعريف مشهد الذكاء الاصطناعي.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل GPT3؟

عند البحث عن بدائل GPT3، يجب أن تسترشد بعدة عوامل حيوية في اختيارك. وتشمل هذه العوامل

حجم النموذج ودرجة تعقيده: ابحث عن نماذج ذات معلمات متنوعة للمهام اللغوية المعقدة. ضع في اعتبارك أيضًا قوة الحوسبة المطلوبة دعم اللغات: تأكد من أن النموذج يدعم لغات متعددة إذا كنت تحتاج إلى قدرات متعددة اللغات الأداء: قم بتقييم مدى جودة أداء النموذج للمهام ذات الصلة باحتياجاتك، مثل توليد النصوص أو الذكاء الاصطناعي التخاطبي أو التفكير المنطقي التدريب والضبط الدقيق: تحقق مما إذا كان النموذج يسمح بضبط بياناتك المحددة، مما يعزز فعاليته لحالة الاستخدام الخاصة بك النماذج مفتوحة المصدر مقابل النماذج المملوكة: توفر النماذج مفتوحة المصدر مزيدًا من التخصيص والدعم المجتمعي، بينما قد تتمتع النماذج المملوكة بدعم واستقرار أفضل الاعتبارات الأخلاقية: ضع في اعتبارك كيفية تعامل النموذج مع البيانات الحساسة ونهجه في ممارسات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية.

أفضل 10 بدائل لـ GPT3 لاستخدامها في عام 2024

إليك أفضل 10 بدائل تقدم مزيجاً فريداً من الابتكار والكفاءة والميزات المتخصصة. وهي تلعب دوراً هاماً في وضع معايير جديدة في توليد اللغة الطبيعية وفهمها.

1. كليك أب

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع، وتلخيص النص وصقله، وإنشاء ردود على البريد الإلكتروني، والمزيد ClickUp يُحدث ثورة في إدارة المهام والعمليات الإبداعية مع ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. تعمل إمكانات الذكاء الاصطناعي على تحسين تجربة الكتابة بشكل كبير، وتساعد المستخدمين في إنشاء المهام وإدارتها بكفاءة. يمتد تكامل الذكاء الاصطناعي هذا إلى مستندات ClickUp ، الذي يساعد في صياغة المستندات وتحريرها وتنظيمها، مما يسهل عملية التوثيق.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل الذكاء الاصطناعي في ClickUp على تسهيل جلسات التفكير والعصف الذهني، مما يوفر للمستخدمين اقتراحات ورؤى ذكية تشجع على الإبداع.

أفضل ميزات ClickUp

يمكن للذكاء الاصطناعي ClickUp AI إنشاء أنواع لا حصر لها من المستندات مثل ملخصات المشاريع، وخطط الدروس، وغيرها من المستندات لتسريع سير عملك

المساعدة في الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي : يساعد في إنشاء وتنقيح محتوى رسائل البريد الإلكتروني والتقارير والكتابة الإبداعية

يساعد في إنشاء وتنقيح محتوى رسائل البريد الإلكتروني والتقارير والكتابة الإبداعية أدوات التفكير والعصف الذهني القائمة على الذكاء الاصطناعي : يسهّل الجلسات الإبداعية مع اقتراحات ورؤى ذكية

يسهّل الجلسات الإبداعية مع اقتراحات ورؤى ذكية أدوات الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي : يحسّن إدارة وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء المحتوى

يحسّن إدارة وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء المحتوى تحسين إنشاء المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي : إنشاء المهام وإدارتها بذكاء، مما يحسن التنظيم والكفاءة

استخدم ClickUp AI لإنشاء تحديثات المهام والملخصات والمزيد تلقائيًا بضغطة زر واحدة

منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي : إنشاء المحتوى تلقائيًا لمختلف المنصات

إنشاء المحتوى تلقائيًا لمختلف المنصات مولدات المخطط التفصيلي : تبسيط عملية إنشاء الخطوط العريضة المنظمة للمشاريع والمستندات

تبسيط عملية إنشاء الخطوط العريضة المنظمة للمشاريع والمستندات قوالب سير العمل : يوفر قوالب قابلة للتخصيص لتحسين كفاءة سير العمل

ميزات تعزيز الإنتاجية : يوفر أدوات وعمليات تكامل لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد

قيود ClickUp

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي للاستفادة الكاملة من جميع الميزات

يمكن تحسين التكامل مع بعض الأدوات الخارجية

تسعير #### ClickUp

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار يتوفر ClickUp AI على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات إضافية لكل مساحة عمل

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

2. كتابيسونيك

عبر Writesonic

Writesonic هي شركة بارزة بديل GPT3 يقدم مجموعة من أدوات إنشاء المحتوى وتحسينه. ستحصل على قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للكتابة والمحادثة والعصف الذهني الإبداعي. يساعد برنامج Writesonic المستخدمين على إنشاء نصوص عالية الجودة بسرعة، مما يجعله أحد الأصول القيمة.

أفضل ميزات Writesonic

تشاتسونيك: ميزة بارزة لإنشاء المحتوى، يشبه Chatsonic تطبيق ChatGPT ولكن مع وظائف إضافية مثل تكامل بحث Google، مما يتيح الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي وتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي

ميزة بارزة لإنشاء المحتوى، يشبه Chatsonic تطبيق ChatGPT ولكن مع وظائف إضافية مثل تكامل بحث Google، مما يتيح الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي وتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي استجابات واقعية محدثة: من خلال تكامله مع جوجل، يوفر Writesonic المعلومات والمراجع الحالية، وهو أمر ضروري لمنشئي المحتوى الذين يحتاجون إلى أحدث البيانات

من خلال تكامله مع جوجل، يوفر Writesonic المعلومات والمراجع الحالية، وهو أمر ضروري لمنشئي المحتوى الذين يحتاجون إلى أحدث البيانات مكتبة مطالبات واسعة النطاق: يتوفر أكثر من 1,000 مطالبة، تلبي مختلف حالات الاستخدام، وهو أمر مفيد للتسويق والمبيعات

يتوفر أكثر من 1,000 مطالبة، تلبي مختلف حالات الاستخدام، وهو أمر مفيد للتسويق والمبيعات إمكانيات متعددة اللغات: يكسر برنامج Writesonic حواجز اللغة، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات لمشاركة الجمهور العالمي

قيود برنامج Writesonic

قد تتطلب بعض التعلم للمستخدمين الجدد على أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي

يمكن أن يختلف عمق المحتوى الذي يتم إنشاؤه اعتمادًا على مدى تعقيد المهمة

تسعير #### تسعير Writesonic

الخطة المجانية: 0 دولار شهريًا، 10,000 كلمة/شهرًا، نموذج GPT 3.5

0 دولار شهريًا، 10,000 كلمة/شهرًا، نموذج GPT 3.5 خطة فري لانسر: 16 دولارًا شهريًا (دفعة سنوية) أو 20 دولارًا شهريًا (دفعة شهرية)، عدد كلمات غير محدود، نموذج GPT 3.5 فقط

16 دولارًا شهريًا (دفعة سنوية) أو 20 دولارًا شهريًا (دفعة شهرية)، عدد كلمات غير محدود، نموذج GPT 3.5 فقط خطة الفريق الصغير: تبدأ من 33 دولارًا شهريًا مقابل 400,000 كلمة، ونماذج GPT 3.5 و GPT 4 و GPT 4-32 ألف كلمة

تبدأ من 33 دولارًا شهريًا مقابل 400,000 كلمة، ونماذج GPT 3.5 و GPT 4 و GPT 4-32 ألف كلمة خطة المؤسسات: 500 دولار أمريكي شهريًا، باقات مخصصة متوفرة

تقييمات ومراجعات Writesonic

G2 : 4.8/5 (1,840 تقييم)

: 4.8/5 (1,840 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,792 تقييمات المستخدمين)

3. جاسبر

عبر جاسبر

Jasper.AI، وهو منافس هائل لبدائل GPT3، مُصمَّم خصيصًا للشركات التي تبحث عن قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وهو مُصمَّم لتعزيز الإنتاجية في إنشاء المحتوى، بدءاً من العصف الذهني وحتى الإنجاز. إنه أداة مفضلة لأي شخص يحتاج إلى إنشاء نص أو التفاعل مع روبوت دردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Jasper.AI

قاعدة معرفية واسعة : إن المعرفة الواسعة لـ Jasper.AI من مليارات مصادر الويب تزوّده بمناقشة الموضوعات المعقدة بفهم تفصيلي

: إن المعرفة الواسعة لـ Jasper.AI من مليارات مصادر الويب تزوّده بمناقشة الموضوعات المعقدة بفهم تفصيلي واجهة الذكاء الاصطناعي التفاعلية: واجهة سهلة الاستخدام لجاسبر.دردشة تبسط التفاعل مع الذكاء الاصطناعي، مما يجعله أكثر سهولة وجاذبية

واجهة سهلة الاستخدام لجاسبر.دردشة تبسط التفاعل مع الذكاء الاصطناعي، مما يجعله أكثر سهولة وجاذبية الذاكرة السياقية: قدرتها على تذكّر التفاعلات السابقة في الدردشة توفر تدفق محادثة أكثر تماسكاً وإدراكاً للسياق

قدرتها على تذكّر التفاعلات السابقة في الدردشة توفر تدفق محادثة أكثر تماسكاً وإدراكاً للسياق إنشاء محتوى متنوع: يبرع في إنشاء مجموعة واسعة من المحتوى، من منشورات المدونات إلى النصوص، مما يضيف تنوعًا في قدرات الذكاء الاصطناعي

قيود Jasper.AI

الخصوصية في التعليمات: قد يتطلب جاسبر مطالبات دقيقة للحصول على أفضل النتائج، خاصة في المهام المعقدة

تسعير Jasper.AI

خطة المبتكر: 39 دولارًا شهريًا

39 دولارًا شهريًا خطة الفرق: 99 دولارًا شهريًا

99 دولارًا شهريًا خطة الأعمال: تفاصيل الأسعار متاحة عند الاتصال بالمبيعات

Jasper.AI التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (1,232 تقييم)

4.7/5 (1,232 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,819 تقييم)

4. جوجل بارد

عبر جوجل بارد باعتباره أحد البدائل البارزة بين بدائل GPT3، يبرز Google BARD كنموذج لغوي كبير قوي تم تطويره لتلبية المتطلبات المتزايدة لمعالجة اللغة الطبيعية وتوليدها. إن قدراته في التعامل مع مجموعة واسعة من مهام اللغة الطبيعية تجعله الخيار الأفضل لمن يبحثون عن بدائل لـ GPT3.

أفضل ميزات Google BARD

فهم متقدم للغة الطبيعية: بارد بارد بارع في فهم اللغة الطبيعية وتوليدها، مما يجعله فعالاً للغاية في مجموعة من التطبيقات، بدءاً من الذكاء الاصطناعي التخاطبي إلى إنشاء المحتوى

بارد بارد بارع في فهم اللغة الطبيعية وتوليدها، مما يجعله فعالاً للغاية في مجموعة من التطبيقات، بدءاً من الذكاء الاصطناعي التخاطبي إلى إنشاء المحتوى دعم متعدد اللغات : يدعم هذا النموذج لغات متعددة، مما يجعله متعدد الاستخدامات للاستخدام العالمي

: يدعم هذا النموذج لغات متعددة، مما يجعله متعدد الاستخدامات للاستخدام العالمي التعلّم العميق والتقنية القائمة على الشبكة العصبية: تستفيد BARD من منهجيات التعلّم العميق المتطورة، مما يوفر أداءً فائقًا في المهام اللغوية

قيود Google BARD

كثيفة الموارد: تتطلب قوة حوسبة كبيرة، وهو ما قد لا يكون ممكنًا لجميع المستخدمين

تتطلب قوة حوسبة كبيرة، وهو ما قد لا يكون ممكنًا لجميع المستخدمين التكامل المعقد: يمكن أن يكون دمج BARD في الأنظمة الحالية أمرًا صعبًا للمستخدمين الذين ليس لديهم خبرة تقنية

تسعير جوجل بارد

Google Bard مجاني بالكامل، ولا يوجد حد لعدد الأسئلة التي يمكن للمستخدمين طرحها

تقييمات ومراجعات Google Bard

G2: 4.3/5 (32 تقييم)

4.3/5 (32 تقييم) Capterra: التقييم غير متوفر

5. Copy.AI

عبر Copy.ai يبرز Copy.AI كبديل بارز لـ GPT3 في عام 2024، حيث يلبي احتياجات أولئك الذين يحتاجون إلى حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتوليد النصوص والمهام اللغوية المختلفة. وهو يستفيد من نموذج لغوي كبير لإنتاج نصوص شبيهة بالنصوص البشرية، مما يجعله خياراً مفضلاً لاحتياجات الكتابة الشخصية والمهنية.

أفضل الميزات #### Copy.ai

توليد نصوص تعتمد على الذكاء الاصطناعي : يتفوق Copy.AI في توليد محتوى إبداعي وجذاب، بدءًا من منشورات المدونة وحتى نسخ التسويق، باستخدام تقنيات متقدمة لتوليد اللغة الطبيعية

: يتفوق Copy.AI في توليد محتوى إبداعي وجذاب، بدءًا من منشورات المدونة وحتى نسخ التسويق، باستخدام تقنيات متقدمة لتوليد اللغة الطبيعية إمكانات معالجة اللغة الطبيعية (NLP): الأداة مجهزة بتقنية متطورة لمعالجة اللغة الطبيعية، مما يسمح لها بفهم اللغة ومعالجتها بفعالية لمختلف المهام

الأداة مجهزة بتقنية متطورة لمعالجة اللغة الطبيعية، مما يسمح لها بفهم اللغة ومعالجتها بفعالية لمختلف المهام واجهة سهلة الاستخدام للمستخدمين غير التقنيين: صُممت المنصة بحيث يسهل الوصول إليها، مما يتيح للمستخدمين الذين ليس لديهم خلفية تقنية تذكر الاستفادة من قوة نموذج اللغة واسع النطاق لتوليد النصوص

قيود Copy.AI

عمق توليد المحتوى: على الرغم من فعاليتها في توليد المحتوى القصير، إلا أنها قد تواجه صعوبة في إنشاء محتوى أكثر تعمقًا وطولاً

على الرغم من فعاليتها في توليد المحتوى القصير، إلا أنها قد تواجه صعوبة في إنشاء محتوى أكثر تعمقًا وطولاً خيارات التخصيص: هناك قيود فيما يتعلق بضبط الذكاء الاصطناعي على أنماط كتابة معينة أو مصطلحات خاصة بالصناعة

تسعير #### Copy.AI

الخطة المجانية: مجانية إلى الأبد

مجانية إلى الأبد الخطة الاحترافية : 36 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا بسعر 432 دولارًا)

: 36 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا بسعر 432 دولارًا) خطة الفريق : 186 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا بسعر 2,232 دولارًا)

: 186 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا بسعر 2,232 دولارًا) خطة النمو : 1,000 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا بسعر 12,000 دولار)

: 1,000 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا بسعر 12,000 دولار) خطة النطاق : 3,000 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا بسعر 36,000 دولار)

: 3,000 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا بسعر 36,000 دولار) خطة المشاريع المخصصة: الأسعار متاحة عند الاتصال بالمبيعات

Copy.AI التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (176 تقييم)

6. ديالوجبت

عبر DialoGPT يبرز DialoGPT كلاعب مهم بين بدائل GPT3، خاصةً لأولئك الذين يبحثون عن قدرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي التخاطبي. وباعتباره نموذجًا لغويًا كبيرًا تم تطويره مع التركيز على الحوار، فإنه يوفر تفاعلات دقيقة وديناميكية، مما يجعله خيارًا مفضلاً لروبوتات الدردشة والواجهات التخاطبية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات DialoGPT

إمكانيات محادثة متقدمة: تتفوق DialoGPT في توليد نصوص شبيهة بالبشر، مما يوفر تجارب حوار واقعية وجذابة

تتفوق DialoGPT في توليد نصوص شبيهة بالبشر، مما يوفر تجارب حوار واقعية وجذابة الضبط لسياق محدد: ضبط النموذج لسيناريوهات محددة، مما يعزز فعاليته في مختلف مهام معالجة اللغة الطبيعية

ضبط النموذج لسيناريوهات محددة، مما يعزز فعاليته في مختلف مهام معالجة اللغة الطبيعية التعامل مع المحادثات متعددة الأدوار: يدير بمهارة المحادثات متعددة الأدوار، ويفهم السياق ويستجيب له عبر عدة تبادلات

يدير بمهارة المحادثات متعددة الأدوار، ويفهم السياق ويستجيب له عبر عدة تبادلات قابلية التوسع للنماذج واسعة النطاق: يمكن توسيع نطاق هذا النموذج للتعامل مع أحجام كبيرة من بيانات المحادثة، مما يجعله مناسبًا لأبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق

قيود DialoGPT

متطلبات طاقة الحوسبة: قد تتطلب قدراته المتطورة موارد حوسبة كبيرة

أسعار DialoGPT

DialoGPT هو نموذج مفتوح المصدر، ويمكن الوصول إليه على نطاق واسع دون تكاليف مباشرة. ومع ذلك، فإن تطبيقه في الأنظمة واسعة النطاق قد ينطوي على نفقات متعلقة بالبنية التحتية

تقييمات ومراجعات DialoGPT

كمشروع مفتوح المصدر، ليس لدى DialoGPT تقييمات موحدة مثل المنتجات التجارية. يُقدِّر مجتمع الذكاء الاصطناعي DialoGPT تقديراً كبيراً لقدراته على المحادثة

7. لامدا

عبر جوجل لامدا يمثل نموذج اللغة لتطبيقات الحوار (LaMDA) من جوجل قفزة كبيرة في بدائل GPT3. تم تصميم LaMDA لتوليد نص شبيه بالبشر كنموذج لغوي كبير، مع التركيز على تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي التخاطبي.

تم تصميمه لفهم مجموعة واسعة من الموضوعات والاستجابة لها، مما يجعله خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن نموذج لغوي متطور لتطبيقات متنوعة.

أفضل ميزات لامدا

قدرات محادثة متطورة: يتفوق نموذج LaMDA في إنتاج محادثات أكثر طبيعية ومفتوحة، مما يضع معيارًا جديدًا في الذكاء الاصطناعي التخاطبي

يتفوق نموذج LaMDA في إنتاج محادثات أكثر طبيعية ومفتوحة، مما يضع معيارًا جديدًا في الذكاء الاصطناعي التخاطبي فهم واسع النطاق للموضوعات: يتفاعل هذا النموذج مع مجموعة واسعة من الموضوعات، ويقدم استجابات ذات صلة ومناسبة للسياق

يتفاعل هذا النموذج مع مجموعة واسعة من الموضوعات، ويقدم استجابات ذات صلة ومناسبة للسياق ضبط لحالات استخدام محددة: ضبط نموذج LaMDA لتطبيقات معينة، مما يعزز أداءه في مجالات متخصصة مثل خدمة العملاء أو رواية القصص الإبداعية

ضبط نموذج LaMDA لتطبيقات معينة، مما يعزز أداءه في مجالات متخصصة مثل خدمة العملاء أو رواية القصص الإبداعية دعم متعدد اللغات: يدعم لغات متعددة، مما يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات للتطبيقات العالمية

قيود LaMDA

كثافة الموارد: نظرًا لكونه نموذجًا واسع النطاق، فإنه يتطلب قوة حوسبة كبيرة لتحقيق الأداء الأمثل

نظرًا لكونه نموذجًا واسع النطاق، فإنه يتطلب قوة حوسبة كبيرة لتحقيق الأداء الأمثل الوصول العام المحدود: في الوقت الحالي، الوصول إلى لامدا مقيد أكثر مقارنةً ببعض النماذج الأخرى، مما يحد من توافره للاستخدام على نطاق واسع

تسعير لامدا

حتى الآن، لم تكشف جوجل علنًا عن تفاصيل تسعير لامدا. يُستخدم بشكل أساسي داخليًا، وفي منتجات مختارة من Google

تقييمات ومراجعات لامدا

نظرًا لإصداره المحدود للجمهور، لا توجد تقييمات ومراجعات متاحة للمستخدمين ل LaMDA حتى الآن. ومع ذلك، فقد حظي باهتمام وإشادة ملحوظة داخل مجتمع أبحاث الذكاء الاصطناعي

8. وجه المعانقة

عبر عناق الوجه برزت شركة Hugging Face كمنافس جدير بالملاحظة لبدائل GPT3. إنها شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي معروفة بمساهماتها الكبيرة. تلبي Hugging Face احتياجات أولئك الذين يبحثون عن خيارات قوية ومفتوحة المصدر في النماذج اللغوية واسعة النطاق، حيث تقدم مجموعة واسعة من النماذج المدربة مسبقاً.

أفضل ميزات Hugging Face

مجموعة متنوعة من النماذج المُدربة مسبقًا: يوفر إمكانية الوصول إلى العديد من النماذج اللغوية، بما في ذلك النماذج اللغوية الكبيرة والنماذج الانحدارية التلقائية، المناسبة لمجموعة متنوعة من مهام اللغة الطبيعية

يوفر إمكانية الوصول إلى العديد من النماذج اللغوية، بما في ذلك النماذج اللغوية الكبيرة والنماذج الانحدارية التلقائية، المناسبة لمجموعة متنوعة من مهام اللغة الطبيعية فهم اللغة الطبيعية وتوليدها: نماذجها بارعة في إنتاج نصوص شبيهة بالنصوص البشرية، وهي مفيدة في الذكاء الاصطناعي التخاطبي وتوليد النصوص وغيرها

نماذجها بارعة في إنتاج نصوص شبيهة بالنصوص البشرية، وهي مفيدة في الذكاء الاصطناعي التخاطبي وتوليد النصوص وغيرها مرنة في البحث والتطوير: تحظى بتقدير كبير في البحث العلمي ومشاريع أبحاث الذكاء الاصطناعي، فهي تقدم نماذج يمكن ضبطها لمهام محددة للتعلم العميق

قيود الوجه المعانق

التعقيد بالنسبة للمبتدئين: يمكن أن تكون المجموعة الواسعة من النماذج والميزات مربكة للوافدين الجدد في مجال البرمجة اللغوية العصبية أو الذكاء الاصطناعي

يمكن أن تكون المجموعة الواسعة من النماذج والميزات مربكة للوافدين الجدد في مجال البرمجة اللغوية العصبية أو الذكاء الاصطناعي متطلبات الموارد: قد تتطلب بعض النماذج واسعة النطاق قوة حوسبة كبيرة، وهو ما قد يكون قيدًا على المستخدمين الذين لديهم أجهزة أقل قوة

تسعير الوجه المعانق

محور HF (خطة مجانية): مجاناً

HF (خطة مجانية): مجاناً الحساب الاحترافي: 9 دولارات شهريًا

9 دولارات شهريًا محور المؤسسات: بدءًا من 20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا

بدءًا من 20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا أجهزة المساحات: ابتداءً من 0.05 دولار/ساعة

ابتداءً من 0.05 دولار/ساعة نقاط نهاية الاستدلال: بدءاً من 0.06 دولار/ساعة

بدءاً من 0.06 دولار/ساعة القطار الآلي: بدءاً من 0 دولار/ساعة

تقييمات ومراجعات وجه المعانقة

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: التقييمات غير متوفرة

9. Otter.AI

عبر قضاعة الذكاء الاصطناعي يبرز Otter.AI كأحد البدائل الهائلة لـ GPT3 في عام 2024، خاصةً لأولئك الذين يبحثون عن قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في النسخ والتعرف على الصوت. إن تركيزها على تسخير الذكاء الاصطناعي لمعالجة اللغة الطبيعية وتوليدها يميزها عن غيرها، مما يجعلها أداة أساسية للمحترفين والشركات على حد سواء.

Otter.AI أفضل الميزات

النسخ المعزز بالذكاء الاصطناعي: يتفوق Otter.AI في تحويل الكلام إلى نص بدقة عالية باستخدام نماذج لغوية متقدمة

يتفوق Otter.AI في تحويل الكلام إلى نص بدقة عالية باستخدام نماذج لغوية متقدمة النسخ في الوقت الحقيقي : قدرته على النسخ في الوقت الفعلي تجعله مثاليًا للاجتماعات والمحاضرات والمقابلات

: قدرته على النسخ في الوقت الفعلي تجعله مثاليًا للاجتماعات والمحاضرات والمقابلات التعرّف على الصوت : يمكن للذكاء الاصطناعي في المنصة التعرف على المتحدثين المختلفين، مما يعزز وضوح النسخ وسهولة استخدامه

: يمكن للذكاء الاصطناعي في المنصة التعرف على المتحدثين المختلفين، مما يعزز وضوح النسخ وسهولة استخدامه تلخيص مدعوم بالذكاء الاصطناعي: يقدم Otter.AI ميزة تلخيص المحادثات أو المستندات الطويلة، وهو دليل على فهمه المتطور للغة الطبيعية

يقدم Otter.AI ميزة تلخيص المحادثات أو المستندات الطويلة، وهو دليل على فهمه المتطور للغة الطبيعية الاندماج مع الاجتماعات الافتراضية: يتكامل الذكاء الاصطناعي بسلاسة مع منصات الاجتماعات الافتراضية الشهيرة، مما يوفر تدوينًا مباشرًا وملخصات ما بعد الاجتماع

قيود الذكاء الاصطناعي

الدقة في البيئات الصاخبة: على الرغم من دقته العالية، إلا أن أداءه قد يختلف في البيئات الصاخبة للغاية

على الرغم من دقته العالية، إلا أن أداءه قد يختلف في البيئات الصاخبة للغاية دعم محدود للغة: يدعم البرنامج حاليًا اللغة الإنجليزية بشكل أساسي، وهو ما قد يمثل قيدًا على المستخدمين متعددي اللغات

أسعار #### Otter.AI

أساسي: مجانًا

مجانًا الإحترافية: 10 دولارات أمريكية لكل مستخدم/شهر (تُدفع سنويًا)

10 دولارات أمريكية لكل مستخدم/شهر (تُدفع سنويًا) الشركات : 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

Otter.AI التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (128 تقييمًا)

Capterra: 4.5/5 (65 تقييم مستخدم)

10. بلوم

عبر بلوم بلوم هو بديل قوي لـ GPT3 يبرز كنموذج لغوي كبير قوي ومتعدد الاستخدامات. تم تطويره من قبل شركة Hugging Face's BigScience، وهو مصمم لمهام لغوية متنوعة، مما يدل على قدرات مذهلة في معالجة اللغة الطبيعية.

بلوم أفضل الميزات

نموذج اللغة الانحداري التلقائي: بلوم هو نموذج لغوي كبير انحداري تلقائي بارع في توليد نص متماسك وشبيه بالبشر من المطالبات

بلوم هو نموذج لغوي كبير انحداري تلقائي بارع في توليد نص متماسك وشبيه بالبشر من المطالبات توليد نص متعدد الاستخدامات: بالإضافة إلى بيانات التدريب الخاصة به، يقوم بلوم بتنفيذ مهام نصية مختلفة من خلال التعامل معها كتحديات توليد النصوص

بالإضافة إلى بيانات التدريب الخاصة به، يقوم بلوم بتنفيذ مهام نصية مختلفة من خلال التعامل معها كتحديات توليد النصوص بنية قائمة على المحولات: يستفيد هذا النموذج من بنية نموذج اللغة القائم على المحولات، والمعروف بفعاليته في التعامل مع المهام اللغوية واسعة النطاق

. قيود بلوم

منحنى التعلم: يشكل الحجم الهائل للنموذج تحديًا تعليميًا للمستخدمين الجدد.

تسعير #### بلوم

إنه مشروع مفتوح المصدر وليس له هيكل تسعير مباشر للوصول إلى النموذج نفسه.

تقييمات ومراجعات بلوم

تقييمات بلوم على G2 و Capterra غير متاحة بسهولة. قد لا يكون Bloom مدرجًا على هذه المنصات.

أفضل بديل لـ GPT3 بالنسبة لك

بينما نختتم استكشافنا لأفضل 10 بدائل لـ GPT3 في عام 2024، من الواضح أن عالم الكتابة بالذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية لا يزدهر فحسب - بل يتطور بوتيرة ملحوظة. يجلب كل بديل من هذه البدائل نقاط قوته وابتكاراته الفريدة، مما يدفع حدود ما هو ممكن في التواصل والإبداع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

من تعزيز إدارة المهام إلى فتح آفاق جديدة في القدرات متعددة اللغات، هذه النماذج هي أكثر من مجرد أدوات؛ إنها شركاء في رحلتنا نحو عالم أكثر كفاءة وتعبيرًا وتواصلًا. مع تقدم التكنولوجيا، يبقى شيء واحد مؤكد: مستقبل الكتابة بالذكاء الاصطناعي مشرق ومتنوع ومليء بالإمكانات.

وسواء كان الأمر يتعلق بمجموعة غنية من الميزات أو القدرة على التكيف المطلق، فإن ClickUp يبرز كرائد واضح. بالإضافة إلى ميزاته الرائعة، هناك جانب الذكاء الاصطناعي الذي يضيف إلى قدراتك في الكتابة. هناك جانب آخر يضيف إلى جاذبية ClickUp وهو القدرة على التعاون بين أصحاب المصلحة والمهام لضمان أن تكون المخرجات متناغمة مع التوقعات. الاشتراك مجانًا اليوم!