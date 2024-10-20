10 أفضل 10 بدائل لـ Odoo &؛ المنافسون في عام 2025

سواءً كان الأمر يتعلق بالفوترة أو التصنيع أو إدارة علاقات العملاء أو إدارة المشاريع أو غيرها من المهام، تساعدك البرامج على إبقاء الأمور على المسار الصحيح.

على الرغم من أن أودو أداة قوية لإدارة الأعمال في حد ذاتها، إلا أنها قد لا تكون الأنسب لاحتياجاتك. ربما تريد مجموعة ميزات محددة، أو حلاً أكثر ملاءمة للميزانية، أو تجربة مستخدم مختلفة.

أياً كان الأمر، فقد أوصلك إلى هذا السؤال: ما هي أفضل بدائل أودو؟

كما اتضح، لدينا الإجابة. 🤩

لقد بحثنا وبحثنا في العديد من الحلول البرمجية لتجميع هذه القائمة التي تضم أفضل 10 بدائل لأودو حتى تتمكن من تبسيط عملياتك والبدء في العمل.

ما هو أودو؟

أودو هي أداة لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) مصممة لتبسيط كل مجال من مجالات عملياتك التجارية. وهي تأتي مع تطبيقات لإدارة علاقات العملاء (CRM) والموارد البشرية والمبيعات والمحاسبة والتجارة الإلكترونية وغيرها.

عبر أودو إحدى ميزات أودو البارزة هي تصميمه المعياري. ما عليك سوى اختيار التطبيقات التي تحتاجها الآن وإضافة المزيد مع نموك. يوفر Odoo كلاً من الإصدارات مفتوحة المصدر وإصدارات المؤسسات، مما يلبي احتياجات الشركات التي تعطي الأولوية للمرونة غير المحدودة مقابل تلك التي ترغب في الاستعانة بمصادر خارجية للاستضافة والصيانة.

ومع ذلك، قد لا يكون Odoo مناسباً للجميع. ☕️

قد تفتقر التطبيقات في إصدار المؤسسة إلى بعض الميزات المتقدمة التي تحتاجها شركتك. يقفل الإصدار المجتمعي الوصول إلى بعض هذه التطبيقات ويحد من الميزات في البعض الآخر. يمكن أن يكون التسعير أيضاً مصدر قلق - إضافة المزيد من الوحدات أو المستخدمين يمكن أن يرفع التكاليف بسرعة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل إدارة علاقات العملاء في أودو؟

اختيار المثالي برنامج إدارة الأعمال ليست مهمة صغيرة. ولكن وجود قائمة قصيرة من الميزات الرئيسية يمكن أن يجعلها أسهل. لتبدأ، إليك بعض العناصر التي يجب وضعها في الاعتبار عند البحث عن بديل لأودو:

الوظائف : يجب أن تتعامل الأداة مع الاحتياجات الخاصة بمجال عملك والعمليات التجارية الأساسية مثل إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع والمحاسبة والمخزون

يجب أن تتعامل الأداة مع الاحتياجات الخاصة بمجال عملك والعمليات التجارية الأساسية مثل إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع والمحاسبة والمخزون التخصيص: اختر أداة قابلة للتخصيص لنمذجة عملياتك وسير عملك الفريد. ويشمل ذلك إنشاء حقول أو طرق عرض أو لوحات معلومات أو تقارير أو قواعد أتمتة مخصصة

اختر أداة قابلة للتخصيص لنمذجة عملياتك وسير عملك الفريد. ويشمل ذلك إنشاء حقول أو طرق عرض أو لوحات معلومات أو تقارير أو قواعد أتمتة مخصصة عمليات التكامل: اختر حلاً لإدارة الأعمال يمكنه الاتصال بسهولة مع مجموعتك التقنية الحالية من أجل انتقال سلس وتدفق سلس للبيانات بعد الإعداد (الإدارة المالية، إدارة سلسلة التوريد، إدارة المخزون، إدارة المشاريع، إلخ)

اختر حلاً لإدارة الأعمال يمكنه الاتصال بسهولة مع مجموعتك التقنية الحالية من أجل انتقال سلس وتدفق سلس للبيانات بعد الإعداد (الإدارة المالية، إدارة سلسلة التوريد، إدارة المخزون، إدارة المشاريع، إلخ) قابلية التوسع: يجب أن تنمو المنصة مع عملك، وتتعامل مع المزيد من المستخدمين والبيانات دون أي مشاكل

يجب أن تنمو المنصة مع عملك، وتتعامل مع المزيد من المستخدمين والبيانات دون أي مشاكل النشر: حدد ما إذا كنت تفضل حلاً قائماً على السحابة أو حلاً مستضافاً ذاتياً واستكشف الخيارات المتاحة

حدد ما إذا كنت تفضل حلاً قائماً على السحابة أو حلاً مستضافاً ذاتياً واستكشف الخيارات المتاحة إمكانية الوصول: اعتماداً على احتياجاتك، يجب أن تحتوي الأداة على تطبيق للهاتف المحمول للوصول إليها أثناء التنقل

اعتماداً على احتياجاتك، يجب أن تحتوي الأداة على تطبيق للهاتف المحمول للوصول إليها أثناء التنقل الموارد والدعم: اختر برنامج إدارة يوفر وثائق شاملة ودروساً تعليمية وفريق دعم عملاء موثوق به

## أفضل 10 بدائل لأودو لاستخدامها في عام 2024

قد يكون من الصعب العثور على برنامج لإدارة الأعمال يلبي جميع احتياجاتك. لحسن الحظ، ليس عليك القيام بذلك بمفردك. فيما يلي أفضل 10 خيارات لتحل محل Odoo، بما في ذلك نقاط قوة كل أداة وقيودها ومراجعات المستخدمين لمساعدتك على الاختيار الصحيح.

1. انقر فوق

استخدم ClickUp لإدارة مشاريعك بأكثر من 15 طريقة عرض، وقوالب مُصممة مسبقًا، والعديد من ميزات التعاون بكفاءة

النشر: السحابة فقط_

ClickUp هو تطبيق الكل في واحد مجموعة الإنتاجية مصممة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على إدارة عملياتها الأساسية. من خلال أكثر من 15 حقلاً وطريقة عرض مخصصة (مثل الجدول، وكانبان، والتقويم، وجانت)، يمكنك بسهولة تعديل الواجهة لتناسب سير العمل في أي قسم في شركتك.

إدارة سير عمل إدارة علاقات العملاء في غاية السهولة مع ClickUp. فرق المبيعات يمكن استخدام نماذج ClickUp لالتقاط وتتبع العملاء المحتملين في خط مبيعات مرئي. بمجرد إغلاق الصفقات، يمكنك الانتقال بسلاسة إلى إدارة حسابات العملاء والمشاريع. 🙌

أنشئ المهام، وحدد تواريخ الاستحقاق، وعيّن الأدوار حتى يعرف كل عضو في الفريق ما يتعين عليه القيام به بالضبط. لست بحاجة إلى تكرار هذه الخطوات في كل مرة - يمكن لأتمتة ClickUp التعامل مع العمل المزدحم، مما يتيح لك التركيز على العمل المهم.

ومع أكثر من 100 عملية تكامل أصلية، يمكنك الاتصال بأدواتك المفضلة وتخصيص مهام سير العمل بالكامل. ⚒️

إذا كنت تبحث عن بديل ميسور التكلفة لأودو مع إدارة علاقات العملاء المتقدمة، والمبيعات، و إدارة المشاريع الميزات، انتقل إلى ClickUp.

أفضل ميزات ClickUp:

إنشاء وإدارة مستندات الأعمال في الداخل مستندات ClickUp استخدم ClickUp AI لإنشاء أوصاف المهام وملخصات المستندات وعناصر الإجراءات من الملاحظات

التعاون مع فريقك من خلال @التعليقات والدردشة

إمكانية الوصول إلى ClickUp عبر الويب وسطح المكتب (ويندوز وماك ولينكس) والأجهزة المحمولة (أندرويد وiOS)

إنشاء لوحات معلومات مخصصة لمراقبة المشاريع وأداء الفريق ومقاييس الأعمال الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية

أكثر من 1,000 تكامل لتوفير كل ما تحتاج إليه في مكان واحد مناسب

قيود ClickUp:

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى بعض الميزات الموجودة في إصدارات الويب وسطح المكتب

يفتقر إلى ميزات المحاسبة المتقدمة، والمخزون، والتجارة الإلكترونية

تسعير ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

تقييمات ومراجعات ClickUp: متاح في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/شهر

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

2. أكوماتيكا

عبر أكوماتيكا النشر: السحابة أو _في مكان العمل

Acumatica هو نظام سحابي لتخطيط موارد المؤسسات للشركات المتوسطة والكبيرة التي تتطلع إلى إدارة المخزون ونقاط البيع (POS) وتتبع الوقت وكشوف المرتبات وعلاقات العملاء. يمكنك الاختيار من بين إصداراته الخمسة الخاصة بالصناعة: الأعمال العامة والتصنيع والتوزيع والتجارة الإلكترونية بالتجزئة والبناء.

مثل Odoo، يتيح لك Acumatica اختيار التطبيقات التي تحتاجها حاليًا فقط. ولكن بدلاً من فرض رسوم على كل مستخدم، فإنه يحاسب على أساس التطبيقات وسعة النظام التي تستخدمها. هذا التسعير رائع إذا كنت تمتلك شركة سريعة النمو - لن تدفع مبلغًا إضافيًا مقابل إضافة المزيد من المستخدمين. 💰

أفضل ميزات أكوماتيكا:

الوصول إلى Acumatica عبر تطبيقات الجوال التي تعمل بنظامي iOS و Android

إنشاء تقارير مالية وتشغيلية مخصصة بتنسيقات HTML و PDF و Excel و Word

إرسال الفواتير وكشوف الحسابات تلقائيًا إلى العملاء على فترات منتظمة

توصيل Acumatica بأكثر من 100 تطبيق خارجي بما في ذلك Shopify وAmazon وBigCommerce وVilixo وAvalara

قيود أكوماتيكا:

ليس لديه خطة مجانية أو إصدار تجريبي مجاني

يعد تخصيص التقارير باستخدام مصمم التقارير الخاص بهم أمرًا معقدًا

تسعير أكوماتيكا:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أكوماتيكا #### تقييمات ومراجعات أكوماتيكا:

G2: 4.4/5 (836 مراجعة)

4.4/5 (836 مراجعة) Capterra: 4.4/5 (100 تقييم)

3. كويكبوكس أونلاين

عبر كويك بوكس أونلاين النشر: السحابة فقط_

QuickBooks Online هو برنامج محاسبة سحابي مصمم للشركات الصغيرة. استخدمه لإنشاء فواتير احترافية، وقبول المدفوعات عبر الإنترنت، وحتى إعداد دورات فوترة منتظمة. كما أنه يساعد في تتبع النفقات، والتعامل مع كشوف المرتبات، وإدارة المخزون الأساسي. 💸

العديد من المحاسبين على دراية بـ QuickBooks Online، لذا إذا قررت الاستعانة بمصادر خارجية للمحاسبة، فمن السهل العثور على المساعدة.

أفضل ميزات QuickBooks Online:

ربط حساباتك المصرفية وحسابات بطاقات الائتمان لتسجيل المعاملات تلقائياً

إنشاء تقارير مالية متنوعة بما في ذلك بيانات الأرباح والخسائر، والميزانية العمومية، وحسابات القبض

دعوة المحاسبين لمراجعة دفاترك والتعاون لحل المشكلات 🧑‍💻

تواصل مع المئات من تطبيقات الجهات الخارجية بما في ذلك Shopify وEBay وSquare وPayPal

قيود Quickbooks Online:

أبلغ بعض المستخدمين أن دعم العملاء غير موثوق به

أدوات إدارة المخزون متوفرة فقط على الباقات الأغلى ثمناً

تسعير كويكبوكس أونلاين:

البداية البسيطة: 30 دولارًا أمريكيًا في الشهر

30 دولارًا أمريكيًا في الشهر الأساسيات: 60 دولارًا في الشهر

60 دولارًا في الشهر الإضافة: 90 دولارًا في الشهر

90 دولارًا في الشهر متقدم: 200 دولار/شهرياً

كويك بوكس أونلاين التقييمات والمراجعات:

G2: 4.0/5 (3,160 تقييم)

4.0/5 (3,160 تقييم) Capterra: 4.3/5 (6,377 تقييم)

4. زوهو وان

عبر زوهو وان النشر: السحابة فقط_

Zoho One هو نظام إدارة أعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة. فهو يحتوي على أكثر من 40 تطبيقًا لمساعدتك في إدارة المبيعات والتسويق والموارد البشرية والدعم والمحاسبة و عمليات تكنولوجيا المعلومات الأقسام مع ضمان سلاسة تدفق البيانات بينها.

تدفع سعرًا واحدًا للوصول إلى جميع التطبيقات. مثل Odoo، يمكنك البدء ببعض التطبيقات وإضافة المزيد حسب الحاجة. يمكنك أيضًا تعيين تطبيقات محددة للموظفين وتحديد أدوارهم داخل تلك التطبيقات.

إذا كنت تبحث عن بديل ل Odoo مع إمكانية الوصول إلى العديد من التطبيقات ولكن بتكلفة أقل بكثير، فقد يكون Zoho One هو الأنسب لك.

أفضل ميزات Zoho One:

تعاون بسلاسة داخل فرق متعددة الوظائف عبر الدردشة ومشاركة الشاشة ومكالمات الفيديو

أتمتة عمليات المبيعات والفواتير مثل تعيين العملاء المحتملين وإرسال رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة وإنشاء عروض الأسعار والفواتير

امنح العملاء إمكانية الوصول إلى بوابة للمدفوعات والوصول إلى عروض الأسعار والفواتير السابقة

احصل على رؤى شاملة من خلال سحب البيانات عبر جميع تطبيقات Zoho وتطبيقات الجهات الخارجية إلى لوحة التحكم

قيود Zoho One:

تصبح المنصة بطيئة وعربات التي تجرها الدواب في بعض الأحيان

أبلغ بعض المستخدمين عن عدم اتساق جودة الدعم ووقت الاستجابة

تسعير Zoho One:

جميع الموظفين التسعير : 35 دولارًا شهريًا لكل موظف

35 دولارًا شهريًا لكل موظف المستخدم المرن التسعير : 90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zoho One:

G2: 4.4/5 (أكثر من 18,400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 18,400 تقييم) Capterra: 4.2/5 (106 تقييمات)

5. SAP Business One

عبر SAP Business One النشر: السحابة أو _في مكان العمل

SAP Business One هو نظام SAP Business One هو نظام تخطيط موارد المؤسسات للشركات الصغيرة والمتوسطة مع وظائف خاصة بالصناعة لقطاعات التصنيع والمنتجات الاستهلاكية والخدمات المهنية وتجارة الجملة والتجزئة.

يحتوي على 15 وحدة تغطي إدارة علاقات العملاء والمبيعات والخدمات والإنتاج والمخزون. من إرسال التنبيهات التلقائية إلى توفير تحليلات متقدمة، يمنحك هذا البديل لـ Odoo كل ما تحتاجه لإدارة عملياتك وتحسينها. 🌻

على عكس Odoo، سيتعين عليك شراء جميع الوحدات. وعلى هذا النحو، فإن برنامج الأعمال ونظام تخطيط موارد المؤسسات هذا مثالي للصناعات المحددة التي يستهدفها.

أفضل ميزات SAP Business One:

مزامنة المخزون عبر مستودعات متعددة لإدارة المخزون بدقة

الاتصال مباشرة مع البنك الذي تتعامل معه، وتتبع جميع المعاملات، وأتمتة التسويات

تلقي إشعارات للانحرافات في مجالات مثل إجمالي الربح والحد الائتماني والحد الأدنى للمخزون عبر تنبيهات داخل التطبيق أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة

خصص لوحة التحكم الخاصة بك لتتبع التكاليف وأداء المبيعات والإيرادات والتدفقات النقدية

قيود SAP Business One:

محدودية وظائف الموارد البشرية وإدارة علاقات العملاء

تحتاج إلى استشاريين لأتمتة التقارير

تسعير SAP Business One:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات SAP Business One SAP Business One:

G2: 4.3/5 (505 تقييمات)

4.3/5 (505 تقييمات) Capterra: 4.3/5 (284 مراجعة)

6. سويتCRM

عبر سويتCRM النشر: السحابة أو _في مكان العمل

SuiteCRM هو نظام CRM مفتوح المصدر لتبسيط المبيعات, تسويق CRM وعمليات دعم العملاء. يحتوي على 26 وحدة لإدارة العملاء المحتملين وقوالب PDF لعروض الأسعار والفواتير, تقارير إدارة علاقات العملاء والمزيد. يمكنك إضافة وحدات نمطية أو إزالتها، وإعادة تسميتها، وتخصيص حقولها وتخطيطاتها وعلاقاتها.

في حين أن SuiteCRM مجاني للتحميل والاستخدام دون قيود، يمكنك شراء SuiteCRM المستضاف للحصول على نسخة سحابية. إذا كنت تبحث عن بديل مفتوح المصدر لـ Odoo بميزات CRM شاملة وتكاملات أصلية، فقد يكون SuiteCRM هو الحل الأمثل. 🍬

أفضل ميزات SuiteCRM:

جدولة الاجتماعات وتسجيل المكالمات وإنشاء رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من المنصة

عرض جدول زمني لجميع التفاعلات التي حدثت مع كل حساب في قاعدة بيانات العملاء قم بإنشاء أدوار لكل مستخدم حتى يتمكنوا من رؤية المعلومات ذات الصلة فقط لتنفيذ مهامهم

ربط SuiteCRM مع أكثر من 120 تطبيقًا بما في ذلك Quickbooks و Xero و Twilio و WhatsApp و Telegram

قيود SuiteCRM:

وثائق محدودة عن الوحدات النمطية

يصبح بطيئًا عند العمل مع قواعد البيانات الكبيرة

تسعير سويتCRM:

المبتدئين: 95 جنيهًا إسترلينيًا (117.59 دولارًا أمريكيًا) / شهريًا

95 جنيهًا إسترلينيًا (117.59 دولارًا أمريكيًا) / شهريًا الأعمال: 332.50 جنيهًا إسترلينيًا (411.55 دولارًا) / شهريًا

332.50 جنيهًا إسترلينيًا (411.55 دولارًا) / شهريًا القسط: 475.50 جنيهًا إسترلينيًا (587.93 دولارًا) / شهريًا

SuiteCRM التقييمات والمراجعات:

G2: 4.2/5 (88 تقييم)

4.2/5 (88 تقييم) Capterra: 4.1/5 (46 مراجعة)

7. مايكروسوفت ديناميكس 365

عبر مايكروسوفت ديناميكس 365 النشر: السحابة أو _في مكان العمل

Microsoft Dynamics 365 هو نظام رائد أداة برمجية لتخطيط موارد المؤسسات للمؤسسات المتوسطة إلى الكبيرة. وهي تغطي الشؤون المالية والمبيعات والتخزين وإدارة سلسلة التوريد والتصنيع وإدارة المشاريع.

Dynamics 365 قابل للتخصيص بدرجة كبيرة لمختلف الصناعات، خاصةً التصنيع والخدمات المالية والرعاية الصحية وتجارة التجزئة. إذا كنت جزءًا من مؤسسة كبيرة، فستجد على الأرجح أن تطبيق Dynamics 365 أسهل وأسرع وأقل تكلفة من أدوات تخطيط موارد المؤسسات المماثلة.

أفضل ميزات Microsoft Dynamics 365:

التكامل بسلاسة مع تطبيقات Microsoft 365، وPower BI، وLinkedIn

تحديد أولويات العملاء المحتملين حسب الإيرادات المحتملة وتتبعها رحلات العملاء للتجديدات وعمليات البيع المثلى 📈

إدارة المشاريع وتتبعها باستخدام الجداول الزمنية والتكاليف المتقدمة وضوابط الميزانية لضمان الربحية

تصميم لوحات معلومات مخصصة لعرض الأنشطة والمقاييس الخاصة بالأدوار المحددة

قيود Microsoft Dynamics 365:

قد يكون التكامل مع أنظمة الجهات الخارجية أمراً صعباً

لا يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على جميع الميزات ويحدث خلل في بعض الأحيان

تسعير Microsoft Dynamics 365:

أساسيات مركزية الأعمال: تبدأ من 70 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تبدأ من 70 دولارًا شهريًا لكل مستخدم البرنامج المميز للأعمال المركزية: يبدأ من 100 دولار شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت دايناميكس 365:

G2: 3.8/5 (أكثر من 1500 تقييم)

3.8/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 5,200 تقييم)

8. إبيكور الحركية

عبر إبيكور الحركية النشر: السحابة أو _في مكان العمل

Epicor Kinetic هو حل آخر من حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لقطاعات التصنيع والتوزيع والبيع بالتجزئة. وهو يتفوق في التعامل مع تدفقات عمل التصنيع المعقدة المصنوعة حسب الطلب أو التصنيع حسب الطلب.

استخدمه لإدارة وظائف الأعمال مثل الشؤون المالية، وعلاقات العملاء، وسلسلة التوريد، وإدارة المستودعات. إنه بديل رائع من Odoo للمؤسسات متوسطة الحجم أو الكبيرة التي تحتاج إلى مساعدة في احتياجات التصنيع المتقدمة أكثر من الموارد البشرية وإدارة علاقات العملاء.

أفضل ميزات Epicor Kinetic:

سهولة الوصول إليه على الهاتف المحمول

إعداد أداة تهيئة المنتجات لجمع وإدارة الطلبات المخصصة من العملاء

استخدام الإدخال النصي والصوري والصوتي لاسترداد معلومات قاعدة البيانات وتنفيذ الإجراءات (على سبيل المثال، تحويل عرض أسعار إلى طلب)

تواصل مع المنصات الشائعة مثل BigCommerce وQuickbooks وSalesforce وAvalara

قيود Epicor Kinetic:

الإعداد المعقد والتخصيص

أبلغ بعض المستخدمين عن دعم عملاء غير متسق ومتأخر، خاصة بالنسبة للمشكلات المعقدة

تسعير Epicor Kinetic:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Epicor Kinetic:

G2: 3.7/5 (423 مراجعة)

3.7/5 (423 مراجعة) Capterra: 3.8/5 (176 تقييم)

9. سيج 100

عبر سيج 100 النشر: في مكان العمل فقط_

Sage 100 هو حل محاسبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي تعمل في قطاعات التصنيع والتوزيع بالجملة والخدمات المهنية والبناء. 👷

إلى جانب المحاسبة، يتعامل Sage 100 أيضًا مع كشوف المرتبات وعلاقات العملاء وإدارة المخزون. ومن الميزات الرئيسية هي تتبع المخزون في الوقت الفعلي وتنبيهات الحالة. يساعد ذلك في الحفاظ على مستويات مخزون متسقة وعمليات مستودعات سلسة.

في حين أن Sage 100 متاح فقط للنشر المحلي، إلا أن المنصة تتعاون مع أطراف ثالثة لمساعدتك في الانتقال إلى السحابة إذا لزم الأمر.

سيج 100 أفضل الميزات:

تقييم ربحية المشروع ومراقبة الميزانيات باستخدام ميزة تقدير تكاليف الوظائف

الحصول على نظرة عامة على العمليات التجارية والأداء على لوحة التحكم

أتمتة المهام المتكررة مثل إنشاء أوامر الشراء والتقارير المحاسبية

احفظ الوظائف والتقارير المستخدمة بشكل متكرر في مكان واحد لسهولة الوصول إليها

قيود Sage 100:

يتطلب طرفًا ثالثًا للإعداد والترقيات

عمليات تكامل أصلية محدودة

تسعير Sage 100:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سيج 100

G2: 3.6/5 (193 مراجعة)

3.6/5 (193 مراجعة) Capterra: 4.1/5 (305 تقييمات)

10. أوراكل نتسويت

عبر أوراكل نتسويت النشر: السحابة فقط_

Oracle NetSuite هو نظام سحابي لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) مصمم للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. فهو يجمع بين الإدارة المالية وإدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية وإدارة الطلبات والموارد البشرية تحت سقف واحد.

للبدء مع NetSuite، ستدفع مقابل المنصة الأساسية، وأي وحدات خاصة بالصناعة تحتاجها، وعدد المستخدمين، ورسوم إعداد لمرة واحدة. ومع نمو أعمالك التجارية، يمكنك إضافة المزيد من الوحدات والمستخدمين إلى أدوات نمذجة العمليات التجارية. ✨

إذا كنت تبحث عن بديل Odoo الأكثر تشابهًا للعمليات المعقدة وتستطيع تحمل تكاليفه، فقد يكون NetSuite مناسبًا تمامًا.

أوراكل نتسويت أفضل الميزات:

إدارة العمليات عبر كيانات قانونية متعددة

إجراء عمليات بحث عالمية وحفظ عمليات البحث المتكررة لسهولة الوصول إليها

إنشاء عمليات مالية مخصصة و تقارير المبيعات لتتبع مقاييس الأعمال ومؤشرات الأداء الرئيسية

تواصل مع مئات التطبيقات الخارجية في التجارة الإلكترونية، وإدارة علاقات العملاء، ودعم العملاء، والمزيد

قيود Oracle Netsuite:

يتباطأ عند تحميل صفحات جديدة

التخصيص معقد وقد يتطلب منك تعيين استشاري

تسعير Oracle Netsuite:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Oracle Netsuite

G2: 4.0/5 (2,700+ تقييم)

4.0/5 (2,700+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (1,300+ تقييم)

ارفع مستوى عملياتك التجارية مع خيارات أفضل

كل بديل من أفضل بدائلنا لأودو له نقاط قوته الرئيسية ويلبي احتياجات أحجام وصناعات محددة من الشركات. قم بتقييمها بعناية للعثور على أفضل ما يناسب أعمالك. يجب أن تلبي الأداة المناسبة احتياجاتك الأساسية وتجعل عملك أسهل وتدعم نموك. 🌱

إذا كنت تبحث عن أداة بديهية ومتعددة الاستخدامات لإدارة العمليات لشركتك الصغيرة أو المتوسطة الحجم، فلا تبحث عن أداة أخرى غير ClickUp.

لست بحاجة إلى حجز عرض توضيحي أو فتح محفظتك. أنشئ حسابًا اليوم واستكشف جميع ميزات ClickUp مجانًا!