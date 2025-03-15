10 برامج لإدارة المخزون في تخطيط موارد المؤسسات ERP للتحكم في المخزون وكفاءته

هل سئمت من المخزون الذي يظل خاملاً لأشهر بينما تطارد العناصر التي طلبها العملاء منذ أسابيع؟ يمكن بسهولة أن يكون المخزون منقذًا ومصدرًا للصداع في نفس الوقت، اعتمادًا على مدى جودة إدارتك له.

الحل؟ نظام متكامل لإدارة المخزون في تخطيط موارد المؤسسات ERP يقوم بتجديد المخزون بناءً على أحدث طلبات الإنتاج. الحل الصحيح يخفف العبء عن فريقك بينما يقود تحسين المخزون وصحة المخزون.

لا تقلق، نحن معك. لتوفير وقتك وجهدك وربما حتى مخزونك، إليك أفضل 10 برامج لإدارة المخزون في تخطيط موارد المؤسسات مع الميزات الرئيسية والقيود وتقييمات المستخدمين.

⏰ ملخص 60 ثانية يعد اعتماد الحل الصحيح أمرًا حيويًا لتجنب نفاد المخزون أو التراكمات الزائدة عند التعامل مع العديد من المكونات النشطة. فيما يلي أفضل 10 حلول برمجيات لإدارة المخزون في تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لتبنيها: ClickUp (الأفضل لتبسيط وإدارة عمليات المخزون)

SAP Business One (الأفضل للعمليات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم)

Odoo (الأفضل لتخصيص مراقبة المخزون)

Zoho Inventory (الأفضل لتتبع المخزون المتعمق)

Epicor ERP (الأفضل للتوزيع الذي يركز على التصنيع)

أوراكل NetSuite (الأفضل لإدارة المخزون القائم على السحابة)

مايكروسوفت ديناميكيات 365 (الأفضل لتحسين المخزون المرتكز على المنتج)

Sage X3 (الأفضل لإدارة المخزون الذي يركز على التمويل)

ERPNext (الأفضل لتتبع المخزون مفتوح المصدر)

برنامج SAP S/4HANA (الأفضل لرؤى المخزون على مستوى المؤسسة)

فهم إدارة المخزون في تخطيط موارد المؤسسات

أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) هي وحدات تساعد شركتك على إدارة معلومات الإنتاج واللوجستيات والمبيعات والتمويل. تساعدك على تصور ما تحتاجه، ولماذا، وكيفية تمويله.

يساعد اعتماد نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP للمخزون على استخدام تلك البيانات لتحسين تتبع المخزون والتحكم فيه. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد سجلات يدوية؛ كل شيء يعتمد على النظام. في الأساس، لا تُعد أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ERP من الإضافات؛ بل هي من أساسيات التشغيل الأساسية.

فيما يلي الطرق الرئيسية لدمجها في أنظمة المخزون الخاصة بك:

قم بتحديث مستويات المخزون على الفور مع كل عملية استلام أو بيع أو حركة

تشغيل إعادة الطلبات الآلية عندما تصل المخزونات إلى حد معين

دمج بيانات المخزون عبر المستودعات والمخازن للحصول على رؤية موحدة

تسهيل تنبؤات الاستهلاك من خلال بيانات تطوير المخزون القائمة على الطلب

ادمج مع تقنية المسح الضوئي لضمان رسم الخرائط والسجلات على مراحل

اربط تكاليف المخزون بالمحاسبة للحصول على رؤى مالية في الوقت الفعلي.

قم بمحاذاة الموردين والمستودعات والشاحنين وفرق المبيعات مع تكامل EDI (التبادل الإلكتروني للبيانات)

هل ما زلت متشككًا في كيفية الارتقاء بالمستوى؟ إليك كيف تتميز حلول المخزون التي تعتمد على تخطيط موارد المؤسسات عن الحلول التقليدية:

الميزات إدارة مخزون تخطيط موارد المؤسسات إدارة المخزون التقليدية دقة البيانات تحديثات عالية وفي الوقت الفعلي عرضة للأخطاء اليدوية الأتمتة أتمتة التتبع وإعادة الترتيب عمليات يدوية، أبطأ القابلية للتطوير يتعامل بسهولة مع مواقع متعددة تقتصر على مواقع محددة الاندماج يتصل بالتمويل والمبيعات والموردين مستقل ويركز فقط على مستويات المخزون الحاليةأدنى حد من التكامل الوضوح رؤى إدارة سلسلة التوريد الشاملة مجزأة ومتأخرة

🔎 هل تعلم؟ كان أقدم شكل معروف لنظام الجرد باستخدام الألواح الطينية في بلاد ما بين النهرين القديمة - حيث كانت السجلات تفصّل كميات الحبوب والحيوانات وغيرها من السلع المخزنة في المستودعات!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة المخزون في تخطيط موارد المؤسسات؟

إن الإمكانات التي تتمتع بها الحلول التي تعتمد على تخطيط موارد المؤسسات (ERP) غالبًا ما جعلت اختيار الحل المناسب أكثر أهمية. احصل عليه بشكل صحيح وابدأ بقوة من خلال إعطاء الأولوية لهذه الجوانب الرئيسية:

التتبع في الوقت الحقيقي : اختر الحلول التي تقوم بتحديث مستويات المخزون على الفور. بيانات المخزون المحدثة تمنع فائض المخزون وتزيل النقص في المخزون وتحسن دقة التنبؤ

إمكانيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة : اختر الأدوات ذات الأتمتة لمهام مثل معالجة الطلبات وتحديثات المخزون. يؤدي ذلك إلى تسريع العمليات من خلال التجديد والتنبؤ القائم على الذكاء الاصطناعي

قابلية التوسع والتخصيص : اختر برنامجًا يحتوي على وحدات مرنة وميزات قابلة للتكوين للتكيف مع نمو الأعمال. تصميم مهام سير العمل لتلائم احتياجات المخزون الفريدة ومتطلبات الصناعة

تقارير وتحليلات متقدمة: حدد أولويات المنصات باستخدام لوحات المعلومات التحليلية وتصورات الاتجاهات. التركيز على الرؤى القائمة على البيانات لتحسين تكاليف المخزون

💡 نصيحة للمحترفين: تعد ترقية نظام تخطيط موارد المؤسسات من أكثر قرارات تكنولوجيا المعلومات تكلفة، وغالبًا ما تكلف الشركات حوالي 500 مليون دولار. لذا، من الأفضل أن تضع قائمة بالميزات التي يجب أن تمتلكها قبل فحص الخيارات.

أفضل 10 برامج لإدارة المخزون في تخطيط موارد المؤسسات

مع تجهيز ما تحتاجه، دعنا ننتقل إلى أفضل الخيارات في السوق.

1. ClickUp (الأفضل لتبسيط وإدارة عمليات المخزون)

أنشئ حقول بيانات المخزون المخصصة، وراقب كشوف تتبع المخزون، وقم بدمجها عبر جميع وظائف الأعمال باستخدام ClickUp Table View

البرنامج الأول هو ClickUp، وهو تطبيق كل شيء للعمل، وهو مناسب بشكل خاص لشيء منهجي وحاسم مثل إدارة المخزون. فهو يوفر أكثر من 30 ميزة لتصور وتتبع مخزونك.

من أهم هذه الإمكانيات هو عرض الجدول في ClickUp، وهو بديل ذكي لجداول بيانات تتبع المخزون التقليدية. تسمح هذه الميزة الديناميكية للمستخدمين بتسجيل تفاصيل المنتج بدقة، وتعيين المسؤوليات، وتحديد أولويات المهام، ومراقبة حالة المخزون ضمن واجهة قابلة للتخصيص.

من خلال الاستفادة من الحقول المخصصة، يمكن للشركات دمج مقاييس المخزون المتخصصة مثل عمر المخزون والاستهلاك الشهري المتوقع ونقاط إعادة الطلب، واكتساب رؤى أعمق في عملياتها. علاوة على ذلك، تسهل طريقة عرض الجدول إنشاء المهام بسلاسة، مما يتيح المتابعة الفورية للمشكلات المحددة مباشرةً داخل مساحة المخزون.

بفضل دعمه للتعليق الفوري، والترميز اللوني الغني، وخيارات التصدير المتعددة، يضمن ClickUp تحسين المخزون بشكل منهجي وقابل للتتبع ومشاركة البيانات بكفاءة، مما يحول إدارة المخزون المعقدة إلى عملية مبسطة وتعاونية.

يمكن للشركات أيضًا استخدام تكاملات ClickUp لـ ربط مساحة عمل إدارة المخزون الخاصة بهم مع حلول الموارد البشرية المحلية والخارجية ، وإدارة الشؤون المالية، وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM).

هناك المزيد! ClickUp Brain، مساعد ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يجعل المنصة رائعة لتحليل بيانات المخزون المتعمقة بالإضافة إلى إنشاء ملخصات ورؤى سريعة. اطلب من مساعد الذكاء الاصطناعي تحديثات فورية عن النقص القادم، والتقادم المحتمل، والتغييرات في مستندات سياسة التخزين.

احصل على رؤى فورية من الملفات بمجرد مشاركة الرابط مع ClickUp Brain

يمكن أن يساعدك ClickUp Brain أيضًا في إنشاء أتمتة متقدمة لتعيين المهام، وإنشاء أوامر الشراء والتواصل الروتيني للتقارير.

هل تحتاج إلى توفير بعض وقت الإعداد؟ يتميز ClickUp أيضًا بمكتبة واسعة من قوالب المخزون لبدء فريقك على الفور. إن قالب ClickUp لإدارة المخزون هو الحل المصمم مسبقًا الذي تحتاجه لإدارة الطلبات بسلاسة.

احصل على قالب مجاني ابق على اطلاع دائم بكميات الطلبات، والتكاليف، وحالات التسليم، ومهل التجديد، والاستراتيجيات مع قوالب إدارة المخزون ClickUp

تأتي مع

أكثر من ثمانية حقول مخصصة، كل منها متخصص للتركيز على حالات التجديد المختلفة

يساعد عرض الجدول الزمني في التحكم في نقاط إعادة الترتيب وفقًا لتسلسل الإنتاج

مرمزة بالألوان لسهولة التتبع وعناصر الميزانية لإبقاء الفرق متوافقة مع حدود الائتمان الأسبوعية وأهداف المبيعات

قالب جرد ClickUp Inventory هو خيار بسيط آخر لتتبع المخزون والمدفوعات ومواقع البائعين. يعمل نموذج الطلبات المخصص له على تبسيط الطلبات الداخلية ويجعل سجلات التسليم أكثر وضوحًا.

اختر أفضل الميزات

قيود النقر فوق القيود

قد يستغرق إتقان جميع الميزات بعض الوقت

تسعير ClickUp*

مجاني للأبد

غير محدود: 7$/شهرًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل عضو

انقر فوق التقييم والمراجعات

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,300 تقييم)

تلخص هذه المراجعة عبر الإنترنت بدقة ما يقدمه ClickUp لإدارة المخزون:

إن تعدد استخداماته جعلته يحل محل جميع الأدوات التي كنا نستخدمها سابقًا تقريبًا - ويكي الشركة، ولوحات SCRUM، ولوحات GTD للإدارة، ووثائق الامتثال، والجداول الزمنية للتسويق، وحتى نظام تتبع مخزون الشركة - حيث كان من الأسهل التعامل مع كل ذلك في ClickUp.

إن تعدد استخداماته جعلته يحل محل جميع الأدوات التي كنا نستخدمها سابقًا تقريبًا - ويكي الشركة، ولوحات SCRUM، ولوحات GTD للإدارة، ووثائق الامتثال، والجداول الزمنية للتسويق، وحتى نظام تتبع مخزون الشركة - حيث كان من الأسهل التعامل مع كل ذلك في ClickUp.

2. برنامج SAP Business One (الأفضل للعمليات التجارية الصغيرة ومتوسطة الحجم)

عبر SAP Business One

كلمة ERP مرادفة لكلمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مع عملاق البرمجيات SAP. أحد عروضها هو SAP Business One، وهو أحد حلول إدارة المخزون في تخطيط موارد المؤسسات مصمم خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يوفر البرنامج عمليات انتقاء وتعبئة قابلة للتخصيص وجمع البيانات آليًا، مما يعزز الكفاءة التشغيلية واتخاذ القرارات.

يحتوي Business One على تحليلات متكاملة للحصول على رؤية واضحة تمامًا لمستويات المخزون. كما أنه يأتي مع تنبيهات تلقائية لمنع نفاد المخزون أو الإفراط في التخزين. بالإضافة إلى ذلك، فهو يربط إدارة المخزون بسلاسة مع الإنتاج والتمويل والمبيعات، مما يمنحك صورة شاملة.

أفضل ميزات برنامج SAP Business One

قم بإجراء فحوصات فورية للتوافر وتتبع مستويات مخزون الأصناف مع رؤية في الوقت الفعلي

قم بإدارة المخزون بكفاءة في الوقت الفعلي عبر مستودعات متعددة

مراجعة تطوير المخزون مع معاملات المخزون المخصصة لتخطيط المخزون

قيود برنامج SAP Business One

يمكن أن يستغرق الإعداد والتكوين الأولي وقتًا طويلاً ويتطلب خبرة عالية المستوى

يأتي مع واجهة قديمة، وتخصيصه للعمليات التجارية الفريدة مكلف للغاية

تسعير برنامج SAP Business One

التسعير المخصص

تصنيف ومراجعات برنامج SAP Business One

ج2: 4. 3/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن SAP Business One؟

ممتاز في الأتمتة الشاملة والحاسمة في إعداد التقارير في الوقت الفعلي. يتكامل مع كل منتجات SAP، خاصةً نقل البيانات من كونكور بسهولة وسلاسة.

ممتاز في الأتمتة الشاملة والحاسمة في إعداد التقارير في الوقت الفعلي. يتكامل مع كل منتجات SAP، خاصةً نقل البيانات من كونكور بسهولة وسلاسة.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل برامج وأدوات إدارة المشتريات

3. أودو (الأفضل لتخصيص مراقبة المخزون)

عبر أودو

هل تبحث عن حل أكثر حداثة وسهل التعديل؟ يُعد Odoo مكانًا رائعًا للبدء في إدارة المخزون بكفاءة. تتميز هذه الأداة بمميزات واسعة النطاق، بما في ذلك مواقع افتراضية مفصلة للمخزون مثل المخازن الباردة أو الرفوف. كما أنها تتيح للفرق إضافة قواعد واضحة في المهل الزمنية واختيار وضع الشحن لإدارة الطلبات بشكل قوي.

يوفر النظام تتبعًا في الوقت الفعلي لمستويات المخزون عبر مستودعات متعددة، ويدعم آليات التوجيه المتقدمة، ويتكامل بسلاسة مع ماسحات الباركود لتبسيط العمليات. تتيح واجهته سهلة الاستخدام وميزاته القابلة للتخصيص للشركات تكييف النظام مع احتياجاتها الخاصة، مما يعزز الدقة الشاملة في التعامل مع المخزون.

أفضل ميزات أودو*

تنفيذ مسارات شحن متقدمة من خلال التعاقد من الباطن، والإرساء المتبادل، والتخطيط المتبادل بين الأرصفة

وفر الوقت في تجديد المخزون من خلال الطلبات الآلية لأجيال عروض الأسعار وأوامر التحويل بين المستودعات

تبسيط إعداد تقارير نهاية الربع وتعديلات الأسعار من خلال تقارير التكلفة المتعمقة في الوقت الفعلي

قيود أودو

يأتي بجودة دعم عملاء غير متناسقة، وفقًا لبعض المستخدمين

قد يصبح التطبيق مكلفًا للغاية مع نمو فريقك

تسعير أودو

تطبيق واحد مجانًا: $0

المعيار: 38. 90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

مخصص: 58. 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أودو*

ج2: 4. 3/5 (أكثر من 250 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (1,200+ تقييم)

📮 ClickUp Insight: اكتشفنا مؤخرًا أن حوالي 33% من العاملين في مجال المعرفة يراسلون من 1 إلى 3 أشخاص يوميًا للحصول على السياق الذي يحتاجونه. ولكن ماذا لو كانت جميع المعلومات موثقة ومتاحة بسهولة؟ مع وجود مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي الخاص ب ClickUp Brain بجانبك، يصبح تبديل السياق شيئًا من الماضي. اطرح السؤال من مساحة عملك، وسيقوم ClickUp Brain بسحب المعلومات من مساحة عملك و/أو تطبيقات الطرف الثالث المتصلة!

4. Zoho Inventory (الأفضل لتتبع المخزون بشكل متعمق)

عبر Zoho Inventory

Zoho Inventory هو نظام لإدارة المخزون قائم على السحابة لتخطيط موارد المؤسسات ERP مصمم لمساعدة الشركات على إدارة مخزونها وطلباتها ومبيعاتها بكفاءة عبر قنوات متعددة. وهو يوفر ميزات شاملة، مثل التتبع الشامل لمستويات المخزون متعدد المستودعات، والمسح الضوئي للرموز الشريطية، والفواتير السلسة.

يحتوي Zoho Inventory على خاصية التتبع التسلسلي وتتبع الدُفعات لربط الإنتاج والمستودع بفعالية. كما يعمل الحل أيضًا على تبسيط العمليات من خلال خيارات إعداد التقارير السريعة و سير عمل الاتصالات الآلي. تُمكِّن هذه الميزات الشركات من تحسين العمليات وتقليل الأخطاء اليدوية والحفاظ على مستويات المخزون المثلى.

أفضل ميزات برنامج Zoho Inventory*

تحديث المخزون لحساب الأضرار أو الخسائر أو التناقضات مع خيار تعديل المخزون

قم بتصور وتحسين كيفية وضع المنتجات في الصناديق المخصصة لها باستخدام هندسة التغليف

حدد استراتيجيات التقييم الخاصة بك مع التسعير القابل للتخصيص لمختلف العملاء أو البائعين أو المناطق

قيود الجرد Zoho Inventory Inventory

يفتقر إلى أدوات تخطيط التصنيع وسلسلة التوريد العميقة الموجودة في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات كاملة النطاق

لا يدعم الشركات ذات الحجم الكبير التي تحتاج إلى أتمتة شاملة ومزامنة متعددة المواقع

تسعير مخزون زوهو

مجانًا

المعيار: 39$/شهرًا (لمستخدمين اثنين)

احترافي: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (لمستخدمين اثنين)

القسط: 159 دولارًا شهريًا (لمستخدمين اثنين)

المؤسسة: 299 دولارًا شهريًا (لسبعة مستخدمين) (تتوفر مواقع وأوامر ومستخدمون وعمليات مسح تلقائي وتخزين إضافية كإضافات)

🧠 حقيقة ممتعة: نظام إدارة المخزون ERP هو صناعة تبلغ قيمتها 2.3 مليار دولار، وقد يكون العثور على البرنامج الصحيح أمرًا مربكًا.

تقييم ومراجعات زوهو للمخزون

ج2: 4. 3/5 (أكثر من 90 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 350 تقييم)

5. Epicor ERP (الأفضل للتوزيع الذي يركز على التصنيع)

عبر Epicor ERP

هل عملياتك أكثر توجهاً نحو الإنتاج؟ غالبًا ما تفضل فرق التصنيع حلولًا مثل Epicor ERP، وهو حل شامل لتخطيط موارد المؤسسة مصمم لتعزيز إدارة المخزون للشركات في مختلف الصناعات. يتضمن هذا النظام القوي لتخطيط موارد المؤسسات أساسيات سلسلة التوريد مثل التنبؤ بالمخزون، وإدارة الطلبات، والأتمتة الأساسية.

تقوم وحدة إدارة المخزون المتقدمة بتتبع مستويات المخزون بدقة عبر مواقع ومستودعات متعددة. وهو يدعم طرقًا مختلفة للمخزون، مثل LIFO (آخر داخل، أول خارج)، وFIFO (أول داخل، أول خارج)، ومتوسط التكلفة. بالإضافة إلى أنه يوفر أدوات إعداد تقارير متقدمة مثل تحليل ماذا لو للحصول على رؤى متعمقة ودقيقة.

أفضل ميزات برنامج ERP لتخطيط موارد المؤسسات

عزز كفاءة سير عمل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مع عمليات تكامل نظام Epicor البيئي مثل Kinetic و Prophet 21 و BisTrack

أتمتة العمليات مثل إدخال الطلبات والشراء والإنتاج، مما يقلل من الجهد اليدوي ويزيد من الكفاءة

الاحتفاظ بسجلات تفصيلية لعناصر المخزون لأغراض مراقبة الجودة والامتثال من خلال إمكانيات تتبع القطع والتسلسل

*قيود تخطيط موارد المؤسسات

عدم وضوح الأسعار وعدم وجود فترة تجريبية قد يجعل من الصعب على الفرق اعتماد الأداة

قد يصبح الأداء والاستجابة أبطأ بعد الترحيل إلى نظامها السحابي

*تسعير برنامج تخطيط موارد المؤسسات

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات برنامج تخطيط موارد المؤسسات Epicor ERP*

G2: 4/5 (1,100+ تقييم)

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Epicor ERP؟

سهولة القدرة على إدارة المحاسبة والمخزون في مكان واحد. لديه الكثير من الأدوات القوية.

سهولة القدرة على إدارة المحاسبة والمخزون في مكان واحد. لديه الكثير من الأدوات القوية.

6. Oracle NetSuite (الأفضل لإدارة المخزون القائم على السحابة)

عبر Oracle NetSuite

يتميز نظام Oracle NetSuite من Oracle NetSuite بنهج النظام السحابي بنسبة 100% مع الحد الأدنى من تكاليف الترقية. وهو يوفر تصورات ومخططات بيانية قابلة للتخصيص، مما يجعل لوحات المعلومات الخاصة به مثالية للعروض التقديمية. تتضمن رؤيته في الوقت الفعلي نظرة عامة بزاوية 360 درجة على مؤشرات الأداء الرئيسية التي يختارها المستخدم، وجرد المخزون حسب الموقع، ومستويات المخزون المتوقعة.

تستخدم ميزة التجديد المستند إلى الطلب في النظام بيانات المبيعات التاريخية والاتجاهات الموسمية لإدارة نقاط إعادة الطلب بشكل ديناميكي، مما يضمن إعادة التخزين في الوقت المناسب وتقليل نفاد المخزون. بالإضافة إلى ذلك، تسمح خاصية التنفيذ متعدد المواقع في NetSuite بقواعد تنفيذ محددة مسبقًا، مما يلغي الشحنات المتعددة لطلب واحد وتجنب رسوم الشحن الزائدة.

أوراكل NetSuite أفضل الميزات

أتمتة عمليات جرد المخزون باستخدام برنامج العد الذكي من NetSuite

تخلص من الشحنات المكررة ورسوم الشحن الزائدة باستخدام قواعد التنفيذ الخاصة بالموقع

عزز دقة عمليات تدقيق المخزون من خلال عمليات الجرد الذكي للمخزون

قيود أوراكل NetSuite

يمكن أن تصبح عمليات التنفيذ مكلفة للغاية وشاقة للشركات الصغيرة

غالبًا ما يتم دفع الدعم المخصص المطلوب في البيئات المخصصة

تسعير أوراكل NetSuite

التسعير المخصص

تصنيف ومراجعات أوراكل NetSuite

G2: 4/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

7. مايكروسوفت ديناميكس 365 (الأفضل لتحسين المخزون المرتكز على المنتج)

عبر Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 هو حل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الذي يجمع كل ما هو مألوف ومألوف في منتجات Office الشهيرة مثل Excel و Outlook. يوفر هذا الحل تخزيناً في الوقت الفعلي متعدد المواقع ووحدة قوية لعمليات الشراء.

كما أنه يتكامل مع مجموعة أدوات مايكروسوفت، بما في ذلك Power BI وPower Automate وOffice 365 وTeams وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، يتيح Microsoft Dynamics 365 للعملاء استخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين للمهام الروتينية. يعمل تكامل النظام مع العمليات التجارية الأخرى، مثل المبيعات والمشتريات، على تبسيط العمليات وتعزيز عملية اتخاذ القرار.

أفضل ميزات برنامج مايكروسوفت دايناميكس 365

قم بتجديد المخزون من خلال الرؤى باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تعالج الأرقام الفعلية والطلب والتوافر

قم بإعداد نقاط إعادة الطلب التلقائي لتبسيط عملية التجديد، وضمان إعادة التخزين في الوقت المناسب بناءً على عتبات محددة مسبقًا

الوصول إلى لوحات المعلومات المستندة إلى الأدوار والدورات التدريبية لإعداد سير العمل بسرعة وسهولة

قيود مايكروسوفت دايناميكس 365

تقتصر عمليات التكامل على نظام مايكروسوفت البيئي

قد تفتقر إلى إمكانية الوصول التي تحتاجها الفرق البعيدة

أسعار مايكروسوفت دايناميكس 365

تجربة مجانية

Dynamics 365 Business Central Essentials: 70$/شهرًا لكل مستخدم

Dynamics 365 Business Central Premium: 100 دولار/شهرياً لكل مستخدم

Dynamics 365 Business Central أعضاء فريق العمل: 8$/شهرًا لكل مستخدم

تقييم ومراجعات برنامج مايكروسوفت دايناميكس 365

G2: 4/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 5,700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Microsoft Dynamics 365؟

فهو يحتوي على حلول قوية جدًا للتمويل وسلسلة التوريد، ويمكن أن توفر لك أدوات لوحة التحكم رؤى في الوقت الفعلي لمبيعات المخزون وتوقعات الطلب. كما أنه سهل الدمج مع أدوات إدارة المخزون الأخرى مثل 365 Sales وCS

فهو يحتوي على حلول قوية جدًا للتمويل وسلسلة التوريد، ويمكن أن توفر لك أدوات لوحة التحكم رؤى في الوقت الفعلي لمبيعات المخزون وتوقعات الطلب. كما أنه سهل الدمج مع أدوات إدارة المخزون الأخرى مثل 365 Sales وCS

8. Sage X3 (الأفضل لسير عمل مخزون تخطيط موارد المؤسسات القابل للتخصيص)

عبر Sage X3

Sage X3 هو حل شامل لتخطيط موارد المؤسسات مصمم لتعزيز إدارة المخزون للشركات في مختلف الصناعات. يتيح تتبع مستويات المخزون في الوقت الفعلي للمؤسسات مراقبة المخزون عبر مواقع ومستودعات متعددة بكفاءة.

يدعم النظام أنواعًا مختلفة من المخزون، بما في ذلك الأصناف المصنعة والمشتراة والمتعاقد عليها من الباطن وغير المخزنة، مما يوفر المرونة في إدارة خطوط الإنتاج المتنوعة. بفضل معلومات المنتج القابلة للتحديد من قِبل المستخدم وقدرات التكامل، يضمن Sage X3 إمكانية وصول جميع الأقسام إلى بيانات المخزون الدقيقة والمحدثة، مما يسهل اتخاذ قرارات مستنيرة وعمليات مبسطة.

أفضل ميزات Sage X3 أفضل الميزات*

تأكد من معايير المنتج من خلال ميزات مراقبة الجودة، وإدارة القطع، والأرقام التسلسلية، ومدة الصلاحية، وتواريخ انتهاء الصلاحية

وسّع نطاق إدارة المخزون على نطاق عالمي مع دعم أصلي متعدد اللغات والعملات

احتياجات فريدة ومعقدة تناسب احتياجاتك الفريدة والمعقدة مع تخصيص واسع النطاق في سير العمل والميزات

قيود حكيم X3

يفتقر إلى التكامل الشامل مع وحدات الشحن والمبيعات مثل برامج إدارة مخزون التجارة الإلكترونية الأخرى

لديه تطبيق معقد ومجموعة كبيرة من الميزات التي قد لا تناسب الشركات الصغيرة والشركات الناشئة

تسعير حكيم X3

التسعير المخصص

تصنيف ومراجعات حكيم X3

ج2: 3. 9/5 (أكثر من 25 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 75 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: أفضل برامج إدارة مخزون التجارة الإلكترونية

9. ERPNext (الأفضل لتتبع المخزون مفتوح المصدر)

عبر ERPNext

هل تفضل المرونة مفتوحة المصدر في حلول المخزون الخاصة بك؟ ERPNext يقدم لك ذلك. فإلى جانب الأساسيات مثل تتبع الدُفعات وإدارة المخزون، يساعد البرنامج في التحقق من صحة الحركة من خلال عمليات فحص الجودة. بالإضافة إلى ذلك، تتم المعاملات بسلاسة مع إعدادات المستودعات المحددة مسبقًا وإعدادات طريقة التسعير.

يدعم النظام إنشاء متغيرات المنتجات والحفاظ عليها استنادًا إلى المعلمات، مثل الحجم أو اللون أو المادة، مما يسمح بإدارة مفصلة للعناصر. كما أنه يأتي مع برامج نصية سهلة التثبيت لنشر الخادم والعمليات الخاصة بك.

أفضل ميزات برنامج ERPNext

تتبع البضائع المخزنة في مواقع العملاء وإدارة الفواتير عند البيع من خلال مخزون الشحنات

إدارة خصومات العناصر للأطراف أو الشروط المختلفة مع إعدادات المخطط الترويجي

انقل المحاسبة إلى العالمية مع الفواتير متعددة العملات والمصروفات والتقارير المالية

قيود ERPNext

يقدم خيارات أقل للتوصيل والتشغيل مقارنة ببرامج تخطيط موارد المؤسسات المملوكة

قد تتباطأ مع مجموعات البيانات الكبيرة أو تدفقات العمل المعقدة

تسعير تخطيط موارد المؤسسات

الشركات الصغيرة: 50 دولار/شهرياً

المؤسسات: التسعير المخصص

حزمة النجاح: تبدأ من 1250 دولارًا (رسوم ثابتة) للتنفيذ

تقييمات ومراجعات برنامج ERPNext

ج2: 4. 2/5 (أكثر من 40 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 130 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الواقعيون عن ERPNext؟

ERPNext سهل التنفيذ، والدعم، والتخصيص نظرًا لأنه يستخدم فقط التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر، و Python JS، وما إلى ذلك.

ERPNext سهل التنفيذ، والدعم، والتخصيص نظرًا لأنه يستخدم فقط التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر، و Python JS، وما إلى ذلك.

10. SAP S/4HANA (الأفضل لرؤى المخزون على مستوى المؤسسة)

إن S/4HANA من SAP مخصص للمؤسسات الكبيرة أو تلك التي على وشك التوسع في هذا المجال. صُممت مجموعة تخطيط موارد المؤسسات من الجيل التالي لكل شيء في الوقت الفعلي مع الحوسبة داخل الذاكرة والأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين سير العمل. إن تكامل النظام مع وحدات SAP الأخرى، مثل المبيعات والتوزيع وتخطيط الإنتاج، يضمن سلاسة العمليات واتساق البيانات في جميع أنحاء سلسلة التوريد.

كما يتميز S/4HANA أيضًا بتحليلات مدمجة وواجهة بديهية من Fiori لتعزيز عملية اتخاذ القرارات التحليلية. كما يدعم أيضًا عمليات النشر السحابية والمحلية والمختلطة، مما يجعله قابلاً للتطوير للمؤسسات. باختصار، إنه باختصار قوة للتحول الرقمي.

أفضل ميزات برنامج SAP S/4HANA

إنشاء مستندات الخلف المطلوبة تلقائيًا لكل حركة بضائع، مثل المستندات المحاسبية ذات الصلة

عزز جودة المخزون والامتثال مع التقارير التنظيمية المدمجة وأتمتة إدارة المخاطر

تعامل مع خطوط الطلبات الموسعة باستخدام تقنيات الضغط والتخطيط العمودي في S/4HANA

قيود SAP SAP S/4HANA

الانتقال من أنظمة SAP القديمة يتطلب تخطيطًا مكثفًا

قد تحد العمليات الموحدة من التكوينات المخصصة العميقة

تسعير SAP S/4HANA

التسعير المخصص

تصنيف ومراجعات برنامج SAP S/4HANA

ج2: 4. 5/5 (أكثر من 750 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 300 تقييم)

📚 اقرأ أيضًا: أفضل برامج تحسين المخزون للاستخدام

📌تنويهات خاصة Infor CloudSuite (الأفضل لحلول تخطيط موارد المؤسسات الخاصة بالصناعة مع رؤى المخزون المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

Acumatica (الأفضل للشركات المتنامية التي تحتاج إلى تتبع المخزون القائم على السحابة والقابل للتطوير)

SYSPRO (الأفضل لشركات التصنيع والتوزيع متوسطة الحجم التي تحتاج إلى تحديثات المخزون في الوقت الفعلي)

أنظمة DEAR (الأفضل للتجارة الإلكترونية وشركات البيع بالتجزئة التي تدير مخزونًا معقدًا عبر قنوات متعددة)

تحقيق ذروة صحة المخزون مع ClickUp

تتجنب إدارة المخزون المدمجة في تخطيط موارد المؤسسات ERP إعاقة التدفق النقدي الزائد وتزيل مخاطر التكدس المفاجئ. بالإضافة إلى ذلك، لديك مجال أكبر لتحسين دقة المخزون، كل ذلك دون إعاقة خطوط الإنتاج أو مبيعات العملاء.

من المؤكد أن الحلول الواردة في هذا الدليل تناسب احتياجاتك الفريدة. ومع ذلك، من الضروري إعطاء الأولوية للإنتاجية والتحليلات على رأس أولويات رؤية المخزون.

يتصدر برنامج ClickUp ذلك من خلال إدارة المهام المتعددة الاستخدامات والأتمتة، مما يجعله خيارًا مثاليًا.

هل حان الوقت للحفاظ على المخزون الأخضر كقاعدة؟ اشترك مع ClickUp اليوم!