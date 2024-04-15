أفضل 10 برامج لإدارة مخزون التجارة الإلكترونية في عام 2025

يمكن أن يؤدي سوء التخطيط لعملية إدارة المخزون إلى خسارة المبيعات والإضرار بسمعة شركتك. كما يمكن أن تكون مصدراً كبيراً للهدر والتكاليف الإضافية.

لهذا السبب، بصفتك شركة تجارة إلكترونية، يجب أن يكون لديك نظام فعال لإدارة المخزون. يمكن للمنشآت الصغيرة القيام بذلك من خلال قوالب المخزون ولكن يجب على الأعمال التجارية المتنامية أن تستثمر في التجارة الإلكترونية برنامج إدارة المخزون . يمكن أن يساعدك في تخطيط بيانات المخزون وتتبعها وإدارتها بفعالية عبر سلسلة التوريد بأكملها.

سنستكشف أفضل 10 مخزون للتجارة الإلكترونية و برامج إدارة المشتريات خيارات ومناقشة الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها عند اختيار أفضلها لشركتك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج إدارة مخزون التجارة الإلكترونية؟

ضع في اعتبارك العوامل الرئيسية التالية عند تقييم خيارات برامج إدارة مخزون التجارة الإلكترونية:

تتبع المخزون والرؤية: ابحث عن حل برمجي يتيح لك تتبع المخزون في الوقت الفعلي عبر قنوات متعددة. ضع في اعتبارك ما إذا كان البرنامج يحتوي على ميزة لتحسين إدارة المخزون لمنع نفاد المخزون أو الإفراط في التخزين.

ابحث عن حل برمجي يتيح لك تتبع المخزون في الوقت الفعلي عبر قنوات متعددة. ضع في اعتبارك ما إذا كان البرنامج يحتوي على ميزة لتحسين إدارة المخزون لمنع نفاد المخزون أو الإفراط في التخزين. إدارة متعددة المواقع: إذا كان لديك عدة مستودعات أو مواقع بيع بالتجزئة، اختر برنامجاً لإدارة المخزون متعدد المواقع بسهولة. يجب أن يتيح التنسيق بين جميع منافذ البيع والمستودعات الخاصة بك

إذا كان لديك عدة مستودعات أو مواقع بيع بالتجزئة، اختر برنامجاً لإدارة المخزون متعدد المواقع بسهولة. يجب أن يتيح التنسيق بين جميع منافذ البيع والمستودعات الخاصة بك تحسين المخزون: ابحث عن أنظمة إدارة المخزون التي تساعدك على تحسين مستويات المخزون بناءً على عدد المخزون وأنماط الطلب والموسمية وبيانات المبيعات التاريخية

ابحث عن أنظمة إدارة المخزون التي تساعدك على تحسين مستويات المخزون بناءً على عدد المخزون وأنماط الطلب والموسمية وبيانات المبيعات التاريخية تجميع المواد وتصنيفها: ابحث عن حلول برمجيات إدارة المخزون التي تساعدك على تجميع عناصر المخزون في فئات محددة مسبقًا (على سبيل المثال، حسب نوع المنتج أو العلامة التجارية أو وحدة حفظ المخزون). يمكن أن يساعدك ذلك في تحليل المنتجات الأكثر طلبًا ويتيح لك تعديل استراتيجيتك وفقًا لذلك

ابحث عن حلول برمجيات إدارة المخزون التي تساعدك على تجميع عناصر المخزون في فئات محددة مسبقًا (على سبيل المثال، حسب نوع المنتج أو العلامة التجارية أو وحدة حفظ المخزون). يمكن أن يساعدك ذلك في تحليل المنتجات الأكثر طلبًا ويتيح لك تعديل استراتيجيتك وفقًا لذلك التقارير والتحليلات: اختر برنامج إدارة المخزون الذي يُنشئ تقارير ثاقبة عن المبيعات وحركة المخزون وأداء المنتج بمرور الوقت. يمكن أن يوفر لك تحليل بيانات المخزون لديك الكثير من الوقت والمال، ويساعدك على فهم أعمالك بشكل أفضل، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات

اختر برنامج إدارة المخزون الذي يُنشئ تقارير ثاقبة عن المبيعات وحركة المخزون وأداء المنتج بمرور الوقت. يمكن أن يوفر لك تحليل بيانات المخزون لديك الكثير من الوقت والمال، ويساعدك على فهم أعمالك بشكل أفضل، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات الدعم: أعط الأولوية للمنصة التي تقدم دعمًا سريع الاستجابة للعملاء إلى جانب ميزات إدارة المخزون

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## أفضل 10 برامج لإدارة المخزون في التجارة الإلكترونية لاستخدامها

الآن بعد أن تعرفت على الميزات التي يجب البحث عنها عند شراء برنامج إدارة المخزون لعملك، إليك قائمة ببعض أفضل برامج إدارة مخزون التجارة الإلكترونية الموجودة حاليًا في السوق.

1. كليك أب

ابق على اطلاع على بيانات المخزون في الوقت الفعلي مع منصة ClickUp لإدارة المشاريع

ClickUp هي منصة لإدارة المخزون و أداة لإدارة العمليات للشركات الصغيرة والكبيرة التي يمكن أن تساعد في إدارة عمليات التجارة الإلكترونية، ومخزون المنتجات، والأهداف، وغير ذلك.

إلى جانب حل إدارة المشاريع من ClickUp ، تبسيط إدارة المخزون من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص تعرض مقاييس في الوقت الفعلي، وقوائم منظمة لتتبع المخزون، وسير العمل الآلي لإدارة المهام بكفاءة.

ويضمن تكامله مع منصات التجارة الإلكترونية مزامنة دقيقة لبيانات المخزون لتحسين العمليات التجارية واتخاذ قرارات مستنيرة.

ClickUp أفضل الميزات

قم بإنشاء لوحات معلومات مخصصة تعرض مقاييس المخزون الرئيسية، مثل مستويات المخزون وبيانات المبيعات وحالات الطلبات، في نظرة عامة مركزية لعمليات المخزون باستخدام لوحات معلومات ClickUp

تصور المنتجات المتاحة لديك والمخزون والمخزونات والمخزونات الأخرى على لوحات معلومات ClickUp

أنشئ قوائم منظمة باستخدام قوائم ClickUp لتتبع المخزون، وتصنيف العناصر حسب وحدة حفظ المخزون أو الموقع أو السمات الأخرى

أتمتة المهام الروتينية مثل تنبيهات انخفاض المخزون وأنشطة تجديد المخزون. تبسيط عمليات إدارة المخزون باستخدام إمكانيات التشغيل الآلي مثل مشغلات المهام والمهام المتكررة

تحليل البيانات دون عناء باستخدام طريقة عرض الجدول في ClickUp لإدارة المعلومات المنظمة

تنظيم تفاصيل المخزون في أوراق بيانات باستخدام طريقة عرض الجدول في ClickUp وإدارة الجداول الزمنية لإعادة تخزين المنتجات وعمليات التسليم باستخدام طريقة عرض التقويم في ClickUp إدارة وتحديث مستويات المخزون وتوافر المخزون وتحركات المخزون وتغييرات التكلفة باستخدامقالب إدارة المخزون في ClickUp



قم بإدارة المخزون الخاص بك وأعد التخزين دائمًا في الوقت المحدد باستخدام قالب إدارة المخزون من ClickUp

قيود النقر فوق

لديه منحنى تعليمي حاد بسبب جميع الميزات المتاحة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات/مستخدم شهريًا

: 7 دولارات/مستخدم شهريًا للشركات : 12 دولار/مستخدم شهرياً

: 12 دولار/مستخدم شهرياً المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. InFlow InFlow InFlow Inventory

عبر في تدفق المخزون inFlow InFlow Inventory هو برنامج شامل لإدارة مخزون التجارة الإلكترونية مصمم لتبسيط التحكم في المخزون للشركات من جميع الأحجام.

فهو يدمج معلومات المخزون والطلبات، ويقدم رؤى في الوقت الفعلي لمستويات المخزون وتحركاته.

تشمل ميزاته الترميز الشريطي وإدارة المخازن متعددة المواقع والتحليلات، والتي تتيح لك تتبع المخزون وإعادة ترتيبه وتحسينه بكفاءة.

inFlow InFlow Inventory أفضل الميزات

التكامل مع العديد من منصات مبيعات التجارة الإلكترونية، مثل الأسواق عبر الإنترنت والمواقع الإلكترونية والمتاجر التقليدية، لإدارة المخزون من واجهة واحدة

تبسيط عملية الاستلام والانتقاء وإدارة المخزون، وتحسين الدقة والكفاءة مع تقليل الأخطاء اليدوية باستخدام المسح الضوئي للباركود والتعرف على الترددات الراديوية (RFID)

مراقبة مستويات المخزون والمبيعات وأوامر الشراء في الوقت الفعلي عبر مواقع متعددة. يساعد ذلك في الحفاظ على دقة سجلات المخزون ويمنع حالات نفاد المخزون أو زيادة المخزون

الاستفادة من برنامج إدارة الطلبات لمساعدة الفرق على إنشاء الطلبات ومعالجتها وتتبعها. يمكنك أيضًا إنشاء قالب طلب الشراء لدورة الشراء اللاحقة

قيود المخزون inFlow inFlow

قابلية محدودة للتوسع بالنسبة لشركات التجارة الإلكترونية الكبيرة أو سريعة النمو

قد تتطلب قيود التكامل أيضًا عملًا يدويًا إضافيًا أو تطويرًا مخصصًا

تسعير inFlow InFlow InFlow Inventory

رائد أعمال: 110 دولارات شهريًا

110 دولارات شهريًا الشركات الصغيرة: 279 دولارًا شهريًا

279 دولارًا شهريًا متوسط الحجم: 549 دولاراً شهرياً

549 دولاراً شهرياً المؤسسات: 1319 دولاراً شهرياً

inFlow InFlow InFlow Inventory التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

3. كاتانا

عبر كاتانا Katana هو برنامج مصمم خصيصًا لشركات التجارة الإلكترونية للمساعدة في إدارة مخزونها.

يوفر تخطيط الإنتاج المرئي وتتبع المخزون في الوقت الفعلي ويتكامل مع منصات التجارة الإلكترونية الشهيرة مثل Shopify و WooCommerce.

باستخدام تخطيط متطلبات المواد (MRP) وواجهة سهلة الاستخدام، يساعدك Katana على تبسيط عمليات الإنتاج، وتحسين مستويات المخزون، وتعزيز الكفاءة التشغيلية الإجمالية.

كاتانا أفضل الميزات

تبسيط تخطيط الإنتاج والموارد من خلال واجهة سهلة الاستخدام، والتتبع في الوقت الفعلي، والاستخدام الأمثل للموارد

مراقبة المخزون، وأوامر المبيعات، وعمليات التصنيع في الوقت الفعلي لتحسين مستويات المخزون، ومنع نفاذ المخزون أو زيادة المخزون، وإدارة الموارد بكفاءة

تتبع المقاييس المالية مثل الإيرادات والأرباح وما إلى ذلك، لمعرفة المنتجات التي تحقق أداءً جيدًا

التكامل مع المنصات الشائعة مثل Shopify وWooCommerce وAmazon، مما يسمح بالمزامنة التلقائية لأوامر المبيعات ومستويات المخزون وبيانات المنتجات

قيود كاتانا

يمكن أن يكون إعداد عمليات التكامل مع بعض منصات التجارة الإلكترونية معقدًا

قد تفتقر قدرات كاتانا لإعداد التقارير إلى الميزات المتقدمة اللازمة للتحليل المتعمق

تسعير كاتانا

المبتدئين: 199 دولارًا شهريًا

199 دولارًا شهريًا المعيار: 399 دولارًا في الشهر

399 دولارًا في الشهر احترافي: 899 دولارًا أمريكيًا في الشهر

899 دولارًا أمريكيًا في الشهر احترافي بلس: 199 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات #### كاتانا

G2: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 160 تقييم)

4. سكوفولت من لينوركس

عبر SkuVault Core SkuVault هو برنامج متقدم لإدارة مخزون التجارة الإلكترونية من Linnworks يتيح التحكم الدقيق في المخزون، ويتكامل بسلاسة مع قنوات البيع المختلفة، ويوفر ميزات مثل التجديد الديناميكي وإعداد التقارير في الوقت الفعلي.

يمكنك استخدام الأداة لضمان الإدارة الدقيقة للمخزون باستخدام أدوات إدارة المخزون الشاملة، بما في ذلك تتبع الدُفعات والمخزون المتسلسل.

SkuVault أفضل الميزات

تحسين عمليات المستودعات وتعزيز كفاءة تنفيذ الطلبات من خلال تكامل نظام إدارة المستودعات (WMS)

الحد من حالات نفاد المخزون والمخزون الزائد من خلال التجديد الديناميكي الذي يُنشئ أوامر التجديد تلقائيًا بناءً على عتبات محددة مسبقًا

قم بإدارة مخزونك مركزيًا من خلال تكامل المبيعات متعدد القنوات الذي يمكنه مزامنة مستويات المخزون عبر قنوات البيع المختلفة مثل Amazon وEBay وShopify

احصل على رؤى حول أداء المخزون واتجاهات المبيعات والمقاييس التشغيلية لاتخاذ قرارات مستنيرة وصياغة الاستراتيجيات باستخدام تقارير SkuVault في الوقت الفعلي

قيود SkuVault

قد يكون له منحنى تعليمي حاد لبعض المستخدمين بسبب ميزاته الشاملة وخيارات التخصيص

وجد بعض المستخدمين أن عملية المسح المتكرر تستغرق وقتاً طويلاً

تسعير SkuVault

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات SkuVault

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم)

5. سين7 كور

عبر Cin7 Core صُممت Cin7 Core للمصنعين وبائعي المنتجات، وهي رائعة للشركات الصغيرة من جميع الأنواع - تجار التجزئة أو تجار الجملة أو البائعين عبر الإنترنت.

فهو يساعد الشركات على إدارة العمليات الهامة مثل إدارة الطلبات وتتبع المخزون وقوائم المنتجات عبر قنوات البيع المختلفة وجعلها مركزية وأتمتة العمليات الهامة مثل إدارة الطلبات وتتبع المخزون وقوائم المنتجات عبر قنوات البيع المختلفة.

ومن خلال ميزات مثل المزامنة في الوقت الحقيقي، وإعداد التقارير القابلة للتخصيص، والتكامل السلس، تُمكِّن Cin7 Core فرق العمل من إدارة المخزون بكفاءة، وتقليل نفاد المخزون، وتعزيز سرعة التشغيل بشكل عام.

أفضل ميزات Cin7 Core

إدارة المخزون عبر قنوات مبيعات متعددة من خلال مزامنة بيانات المخزون وتبسيط عمليات تنفيذ الطلبات

احصل على رؤى قيّمة حول المقاييس الرئيسية، مثل أداء المبيعات ومعدل دوران المخزون، باستخدام أدوات إعداد تقارير قوية. يمكّنك ذلك من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات

إدارة كل من قنوات البيع عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت من منصة واحدة مع إمكانيات نقاط البيع المدمجة

تتبُّع تواريخ انتهاء الصلاحية وإدارة عمليات الاستدعاء من خلال تتبع الدُفعات والعناصر التسلسلية

صمم النظام بما يتناسب مع عملياتك التجارية المحددة وحسِّن العمليات من خلال تدفقات العمل المخصصة وقواعد التشغيل الآلي

قيود Cin7 الأساسية

قد يكون له منحنى تعليمي حاد للمستخدمين بسبب ميزاته الشاملة وخيارات التخصيص

عملية تنفيذ معقدة، تتطلب وقتًا طويلاً وموارد كبيرة للإعداد والتكامل مع الأنظمة الحالية

تسعير Cin7 Core

قياسي: 295 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

295 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المحترف: 449 دولارًا شهريًا

449 دولارًا شهريًا متقدم: 999 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

999 دولارًا أمريكيًا/شهريًا أمني: تسعير مخصص

Cin7 Core التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

6. مستشار مخزون سيج

عبر مستشار مخزون سيج يعد Sage Inventory Advisor أداة ذكية لإدارة المخزون لشركات التجارة الإلكترونية.

يستخدم خوارزميات تنبؤ متقدمة لتحسين مستويات المخزون ومنع نفاد المخزون وتقليل المخزون الزائد.

يساعدك Sage Inventory Advisor على اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز الكفاءة وتحسين رضا العملاء والتحكم في المخزون بشكل عام من خلال توفير رؤى في الوقت الفعلي حول الطلب على المنتجات وأداء الموردين وتنفيذ الطلبات.

أفضل ميزات مستشار المخزون Sage Inventory Advisor

التنبؤ بالطلب المستقبلي بدقة مع خوارزميات التنبؤ المتقدمة التي تساعدك على تحسين مستويات المخزون وتقليل التكاليف

تقليل نفاد المخزون وضمان إعادة التخزين في الوقت المناسب من خلال التجديد الديناميكي للمخزون الذي يعمل على أتمتة طلب المخزون مع الطلب في الوقت الفعلي والاقتراحات المستندة إلى الوقت الفعلي

تتبع مقاييس أداء الموردين مثل موثوقية التسليم ومهل التسليم. إدارة علاقات الموردين بشكل استباقي وضمان سلاسة عمليات سلسلة التوريد

تحسين محفظة المخزون من خلال التحليل الشامل لسلامة المخزون الذي يحدد العناصر بطيئة الحركة أو المتقادمة

احصل على رؤى قابلة للتنفيذ حول أداء المخزون من خلال لوحة معلومات سهلة الاستخدام تسلط الضوء على مجالات التحسين

قيود مرشد مخزون Sage Inventory Advisor

قد تكون معقدة للغاية بالنسبة للشركات الصغيرة ذات احتياجات المخزون البسيطة

مستوى التخصيص المتاح قد لا يستوعب بشكل كامل العمليات التجارية الفريدة أو متطلبات الصناعة المحددة، مما يحد من قدرته على التكيف

تسعير Sage Inventory Advisor

يبدأ من 199 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات مرشد المخزون Sage Inventory Advisor

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

7. هيلكيم

عبر هيلسيم Helcim هو معالج دفع يساعد الشركات على قبول المدفوعات عبر الإنترنت وغير متصل بالإنترنت.

وهي توفر أدوات مثل أنظمة نقاط البيع (POS) والمحطات الافتراضية والفواتير عبر الإنترنت للدفع عبر الإنترنت وخارجها.

إنها منصة ذكية مصممة لتحسين تسعير المنتجات وأدائها.

وهي تحلل اتجاهات السوق وأسعار المنافسين وسلوك العملاء لتوفير رؤى قابلة للتنفيذ للشركات.

Helcim أفضل الميزات

قلل التكاليف مع زيادة حجم معاملاتك مع هيكل التسعير الشامل من Helcim الذي يوفر تسعيرًا شفافًا

إدارة مدفوعات التجارة الإلكترونية من البداية إلى النهاية من خلال حل قوي للدفع عبر الإنترنت يمكّنك من قبول المدفوعات عبر الإنترنت

قم بمعالجة المعاملات مباشرةً من جهازك المحمول باستخدام محطات طرفية افتراضية تتيح لك قبول المدفوعات في أي مكان

منع فقدان البيانات والتعرض القانوني من خلال تشفير البيانات، والترميز، وأنظمة الحماية من الاحتيال

قيود Helcim

قد لا تفي خيارات التخصيص في Helcim باحتياجات الشركات الكبيرة أو تلك التي لديها متطلبات فريدة من نوعها

تسعير #### Helcim

محطة Helcim الذكية: 329 دولارًا أمريكيًا

329 دولارًا أمريكيًا قارئ بطاقات Helcim: 99 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات هيلكيم #### تقييمات ومراجعات هيلكيم

G2: ليست هناك تقييمات كافية

ليست هناك تقييمات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

8. حوض السمك

عبر حوض السمك Fishbowl هو نظام لإدارة المخزون و برنامج تصنيع التي تساعد على أتمتة وتوسيع نطاق الأعمال التجارية من أي حجم.

يساعدك على تبسيط عمليات المخزون وتحسين الكفاءة والحفاظ على مستويات المخزون المثلى لتلبية طلب العملاء.

من خلال تكامل QuickBooks، يعمل Fishbowl على تبسيط التحكم في المخزون ويوفر رؤية سحابية في الوقت الفعلي عبر مواقع متعددة.

أفضل الميزات #### Fishbowl

قبول المدفوعات عبر الإنترنت مع حل قوي للدفع عبر الإنترنت

تتبع مستويات المخزون ومواقعه وحركاته في الوقت الفعلي من خلال تتبع المخزون المتقدم الذي يوفر إمكانيات رائعة لإدارة المخزون لأعمالك

تتبع دورة حياة المنتج بالكامل بدءاً من المواد الخام وحتى تسليم العميل مع ميزات التتبع المستمر

قم بمعالجة طلبات العملاء بسرعة مع التحديثات والمشكلات وتفاصيل الشحن في مكان واحد

قيود حوض السمك

في حين أن Fishbowl غني بالميزات، إلا أنه يمكن أن يمثل قيودًا في التخصيص

يتكامل Fishbowl مع العديد من الأنظمة، ولكنه قد لا يغطي جميع الأنظمة الأساسية المحددة التي تستخدمها بعض الشركات

تسعير #### Fishbowl

Fishbowl Drive: التخزين - بدءًا من 329 دولارًا أمريكيًا

التخزين - بدءًا من 329 دولارًا أمريكيًا Fishbowl Advanced: التخزين - بدءًا من 329 دولارًا أمريكيًا

التخزين - بدءًا من 329 دولارًا أمريكيًا حوض السمك المتقدم: التصنيع - بدءًا من 429 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات حوض السمك

G2: 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 800 تقييم)

9. فيكو

عبر فيقو Veeqo هي منصة سحابية لإدارة المخزون ومنصة بيع بالتجزئة متعددة القنوات تساعدك على إدارة المخزون والطلبات والشحن عبر قنوات البيع المختلفة، بما في ذلك Amazon و eBay و Shopify.

تهدف Veeqo إلى تبسيط عمليات التجارة الإلكترونية وتحسين دقة الطلبات وتعزيز تجربة العملاء من خلال أدواتها القوية لإدارة المخزون.

أفضل ميزات Veeqo

تتبُّع مستويات المخزون ومزامنة بيانات المخزون عبر قنوات البيع المتعددة من خلال إدارة المخزون المركزية

إدارة المخزون واستلام الطلبات واستكمال الشحنات أثناء التنقل باستخدام تطبيق الهاتف المحمول

عزِّز كفاءتك في عمليات المستودعات باستخدام إمكانيات مسح الباركود

إنشاء ملصقات الشحن، وأتمتة التنفيذ، وتسليم الطلبات بكفاءة مع حلول إدارة الشحن المتكاملة وأسعار شركات النقل في الوقت الفعلي

قم بتخصيص النظام وفقًا لاحتياجاتك الخاصة من خلال عمليات التكامل الشاملة التي توفرها Veeqo مع منصات التجارة الإلكترونية والأسواق وبرامج المحاسبة وشركات الشحن الشهيرة، بالإضافة إلى الميزات القابلة للتخصيص وسير العمل

قيود Veeqo

قد تبدو مجموعة ميزات Veeqo الشاملة صعبة على بعض المستخدمين

تسعير فييكو

مجانًا

تقييمات ومراجعات فييكو

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.3/5 (أكثر من 70 تقييم)

10. شيب بوب

عبر سفينة بوب ShipBob هو مزود خدمات لوجستية خارجي يقدم لشركات التجارة الإلكترونية حلاً شاملاً للوفاء بالطلبات.

فهي تتولى تخزين المخزون، ومعالجة الطلبات، والخدمات اللوجستية للشحن، مما يساعد الشركات على تبسيط عمليات الوفاء بالطلبات وتسليم الطلبات للعملاء بكفاءة.

تهدف ShipBob إلى تبسيط عملية الشحن، وتقليل تكاليف الشحن، وتحسين الكفاءة اللوجستية الإجمالية لتجار التجزئة عبر الإنترنت، وذلك من خلال مراكز الوفاء بالطلبات الموجودة في مواقع استراتيجية.

أفضل ميزات ShipBob

اشحن منتجاتك بسرعة وبتكلفة زهيدة، مع تخزينها في أكثر من 50 مركزاً لتلبية الطلبات على مستوى العالم

تتبُّع مستويات المخزون، ومراقبة حركة المخزون، وتحسين مساحة التخزين من أجل عمليات مبسطة

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي عن حالة طلباتك من خلال تتبع الطلبات والرؤية طوال عملية التنفيذ بالكامل

قيود شيب بوب

قد يتطلب دمج ShipBob مع منصات التجارة الإلكترونية الحالية خبرة فنية وموارد تطوير إضافية

تسعير #### تسعير ShipBob

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات شيب بوب

G2: 3.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

3.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 3.7/5 (أكثر من 90 تقييم)

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## تبسيط إدارة المخزون باستخدام الأداة المناسبة

يمكن أن تكون إدارة مخزون التجارة الإلكترونية معقدة وصعبة، خاصة بالنسبة للشركات المتنامية التي تحتاج إلى التعامل مع مخزونات كبيرة ومتنوعة.

ومع ذلك، باستخدام الأداة المناسبة، يمكنك تبسيط عمليات إدارة المخزون الخاص بك، وتوفير الوقت والمال والموارد.

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية قوية ومتعددة الاستخدامات يمكنها مساعدتك في إدارة مخزون التجارة الإلكترونية بفعالية. يمكن أن تساعدك على تبسيط إدارة مخزون التجارة الإلكترونية وتعزيز أداء عملك. الاشتراك إلى ClickUp اليوم وشاهد الفرق بنفسك!