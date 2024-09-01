أفضل 10 برامج لتحسين المخزون لعام 2025

تُعد إدارة المخزون مهمة بالغة الأهمية لأي شركة، ولكن إليك حقيقة مدهشة: يحقق بائع التجزئة الصغير العادي في الولايات المتحدة دقة المخزون 63% .

ما هو السبب؟ غالبًا ما يكون خطأ بشريًا، مما يؤدي إلى مشاكل مكلفة مثل الإفراط في التخزين أو المبيعات الفائتة.

إذا كنت لا تزال تعتمد على جداول البيانات من أجل إدارة المخزون ، فقد تكون تهيئ نفسك لهذه المشاكل.

ولكن هناك أخبار جيدة! يمكن لمنصات برامج تحسين المخزون الحديثة أن تغير هذا الوضع. تأتي هذه الأدوات مليئة بالميزات لجعل عمليات سلسلة التوريد الخاصة بك أكثر كفاءة - من ماسحات الباركود إلى تكامل التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI).

يمكن للاستثمار في البرامج المناسبة أن يقلل بشكل كبير من تكاليف المخزون ويعزز الكفاءة ويوفر الوقت. على مدار العام الماضي، اختبرنا أنا وفريقي في ClickUp قائمة بأفضل 10 حلول برمجيات لتحسين المخزون لعام 2024، مع تسليط الضوء على أفضل الحلول المناسبة لمن هم الأنسب لهم وأسعارها وميزاتها الرئيسية.

ولكن أولاً، دعنا نتعرف على ما يجب أن تبحث عنه في برامج تحسين المخزون!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تحسين المخزون؟

يجب أن يعطي برنامج تحسين المخزون الموثوق به الأولوية للدقة. إليك ما يجب أن تبحث عنه للتأكد من أنه يلبي احتياجات عملك بشكل فعال:

التتبع في الوقت الحقيقي : تأكد من أن البرنامج يوفر مستويات وتحركات محدثة للمخزون لمنع نفاد المخزون والتخزين الزائد

: تأكد من أن البرنامج يوفر مستويات وتحركات محدثة للمخزون لمنع نفاد المخزون والتخزين الزائد المسح الضوئي للباركود : اختر الأنظمة التي تدعم المسح الضوئي للرمز الشريطي للتعرف على المنتجات وتتبعها بكفاءة

: اختر الأنظمة التي تدعم المسح الضوئي للرمز الشريطي للتعرف على المنتجات وتتبعها بكفاءة إمكانيات التكامل : تحقق مما إذا كان البرنامج يتكامل مع نقاط البيع وسلسلة التوريد وأنظمة المحاسبة لتدفق البيانات بسلاسة

: تحقق مما إذا كان البرنامج يتكامل مع نقاط البيع وسلسلة التوريد وأنظمة المحاسبة لتدفق البيانات بسلاسة التنبيهات الآلية : ابحث عن إمكانات الأتمتة حتى تتمكن من الحصول على إشعارات تلقائية للمخزون المنخفض وتواريخ انتهاء الصلاحية ونقاط إعادة الطلب لمنع حدوث مشكلات في المخزون

: ابحث عن إمكانات الأتمتة حتى تتمكن من الحصول على إشعارات تلقائية للمخزون المنخفض وتواريخ انتهاء الصلاحية ونقاط إعادة الطلب لمنع حدوث مشكلات في المخزون دعم متعدد القنوات : اختر برنامجًا يمكنه إدارة المخزون عبر قنوات البيع المختلفة للحفاظ على مزامنتها

: اختر برنامجًا يمكنه إدارة المخزون عبر قنوات البيع المختلفة للحفاظ على مزامنتها إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول : تأكد من توافق أنظمة المخزون مع مختلف الأجهزة لتعزيز المرونة والإدارة أثناء التنقل

: تأكد من توافق أنظمة المخزون مع مختلف الأجهزة لتعزيز المرونة والإدارة أثناء التنقل القابلية للتطوير : ابحث عن الأدوات التي يمكن أن تنمو مع عملك، والتعامل مع البيانات المتزايدة وتعقيدات المخزون مع توسعك

: ابحث عن الأدوات التي يمكن أن تنمو مع عملك، والتعامل مع البيانات المتزايدة وتعقيدات المخزون مع توسعك واجهة سهلة الاستخدام: اختر منصة بديهية تقلل من وقت التدريب وتعزز كفاءة الفريق

## أفضل 10 برامج لتحسين المخزون لاستخدامها في عام 2024

في القائمة أدناه، سأتناول في القائمة أدناه أفضل أدوات برامج تحسين المخزون لعام 2024. سأقدم أيضًا نظرة عامة موجزة عن كل أداة حتى تتمكن من مقارنة خياراتك بسهولة.

1. ClickUp (الأفضل لتخطيط المخزون وإدارته وتحسينه)

إذا كنت تبحث عن أداة تتفوق في تخطيط المخزون وتحسينه, كليك أب قد يكون ما تحتاجه بالضبط.

ClickUp هو أداة لإدارة العمليات للشركات من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة الصغيرة إلى الشركات الكبيرة. وهي رائعة للتعامل مع عمليات التجارة الإلكترونية، وإدارة مخزون المنتجات، وتحديد الأهداف.

ابق على اطلاع على بيانات المخزون في الوقت الفعلي مع منصة ClickUp لإدارة المشاريع

مع حل إدارة المشاريع من ClickUp ، يمكنك تبسيط عملياتك من خلال لوحات تحكم قابلة للتخصيص تعرض مقاييس في الوقت الفعلي، وتتبع المخزون بقوائم منظمة، وأتمتة سير العمل للحفاظ على سير المهام بسلاسة. لوحات معلومات ClickUp متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق، حيث تقدم عرضًا بزاوية 360 درجة لمعلومات المنتج الخاص بك.

تصور المنتجات المتاحة لديك والمخزون والمخزونات وقوائم الجرد الأخرى على لوحة معلومات ClickUp

يمكنك تعديل الواجهة لتناسب احتياجاتك، مع خيارات للحالات والجداول وأدوات إعداد التقارير المخصصة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك أدوات لوحة المعلومات سحب البيانات المهمة بسهولة مثل الوقت المتتبع والمخططات البيانية، مما يعزز كفاءة المخزون لديك.

إذا كنت تفضل تخطيطات منظمة, عرض الجدول في ClickUp قد يلفت انتباهك

تحليل البيانات دون عناء لإدارة المعلومات المنظمة باستخدام طريقة عرض الجدول في ClickUp

يتيح لك تنظيم الميزانيات وقوائم الجرد وتفاصيل العميل بتنسيق أنيق من الصفوف والأعمدة. إنشاء انقر فوق الحقول المخصصة لتسجيل أي شيء تقريبًا - تقدم المهمة، ومرفقات الملفات، وتقييمات النجوم، وأكثر من 15 نوعًا من الحقول.

إذا كنت ترغب في تتبع حركة المخزون وتوافره، فإن قوالب ClickUp المبنية مسبقًا فعالة بشكل لا يصدق. على سبيل المثال، فإن قالب إدارة المخزون ClickUp يبسّط التعامل مع المخزونات الكبيرة أو المعقدة. يساعدك على تتبع مستويات المخزون وتحركات المخزون وتغييرات التكلفة وتنظيم معلومات المنتج في قاعدة بيانات سهلة الاستخدام.

إدارة مخزونك وإعادة التخزين دائمًا في الوقت المحدد مع قالب إدارة المخزون من ClickUp

يساعدك هذا القالب أيضًا:

مراقبة مستويات المخزون وتوافر المخزون وحركته وتقلبات التكلفة

تنظيم تفاصيل المنتج، بما في ذلك الأسعار والصور، في قاعدة بيانات سهلة الاستخدام

تحليل اتجاهات المخزون لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إعادة التخزين

قالب تقرير الجرد الخاص ب ClickUp يعزز من الدقة في تتبع مستويات المنتجات، ويوفر رؤى حول سلسلة التوريد، ويبسط عملية الطلبات الخاصة بك. يتيح لك هذا القالب أيضًا تحديد أهداف المخزون، وتوقع الطلب، مما يضمن لك البقاء في صدارة النقص المحتمل.

تتبع مستويات المخزون لديك وحدد النقص بسرعة باستخدام نموذج تقرير المخزون

يسمح لك هذا القالب بـ

تصور سريع لمستويات المخزون في لمحة سريعة

تحديث البيانات بسهولة مع إدخال بدون رمز

تنظيم المنتجات في فئات لسهولة التنقل دون عناء

النقر فوق الأتمتة هي ميزة أخرى يمكنها تحسين إدارة المخزون بشكل كبير من خلال تبسيط المهام المتكررة وتقليل الأخطاء اليدوية. باستخدام الأتمتة، يمكنك إعداد مشغلات لتحديث مستويات المخزون تلقائيًا عند إضافة العناصر أو إزالتها، مما يضمن الدقة في الوقت الفعلي.

أتمتة إدارة المخزون مع أتمتة ClickUp Automations

يمكن تهيئة الإشعارات لتنبيهك عندما يصل المخزون إلى مستوى حرج، مما يحثك على اتخاذ القرار وإعادة التخزين في الوقت المناسب. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام أتمتة العميل لتصنيف بيانات المخزون وتنظيمها، مما يسهل تتبع الاتجاهات وتحليلها. هذا لا يوفر الوقت فحسب، بل يساعدك أيضًا على اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية في إدارة المخزون لديك.

ClickUp أفضل الميزات

التعامل مع عمليات إعادة تخزين المنتجات وعمليات التسليم باستخدام عرض تقويم ClickUp . عرض جداول تسليم الطلبات والمهام في الوقت الفعلي من خلال الجداول الزمنية التعاونية وتقويمات الموارد

تعيين تذكيرات لإعادة التخزين باستخدام انقر فوق المهام المتكررة تكامل ClickUp مع منصات التجارة الإلكترونية لضمان مزامنة بيانات المخزون بدقة لتحسين العمليات التجارية واتخاذ قرارات مستنيرة

تتبع مبيعات المنتجات وإدارة السعة باستخدام أدوات تخطيط عملية، بما في ذلك أدوات التخطيط الجاهزة وقوالب قائمة البائعين قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي حول الدرجة العالية من التخصيص

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/مستخدم شهريًا

7 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا

12 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل مساحة عمل لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. Zoho Inventory (الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم)

عبر مخزون زوهو يوفر Zoho مجموعة برامج شاملة تتضمن تطبيقات مختلفة، مثل Zoho CRM، ونظام مكتب المساعدة، و Zoho Inventory.

يقدم Zoho Inventory ميزات مثل تتبع المخزون, إدارة الطلبات وإدارة المستودعات، مما يجعلها مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

يتكامل Zoho مع منصات التجارة الإلكترونية الشهيرة مثل Shopify وAmazon وEtsy وEBay وZohoCommerce. على الرغم من أن خيارات التكامل محدودة إلى حد ما، إلا أن Zoho لا تزال أسعاره تنافسية مقارنةً بغيره من إدارة مخزون التجارة الإلكترونية الحلول

أفضل ميزات Zoho Inventory

إدارة المخزون بكفاءة باستخدام تقنية الباركود والتعرف على ترددات الراديو (RFID)

ضمان تناوب المنتجات في الوقت المناسب للبضائع القابلة للتلف

توفير أسعار شحن في الوقت الفعلي من شركات النقل العالمية الكبرى

قيود مخزون Zoho Inventory

التكامل المحدود مع منصات التجارة الإلكترونية والأسواق

يعتمد التسعير على حجم الطلبات الشهرية، مما يتطلب ترقية الخطة مع نمو أعمالك

تسعير Zoho Inventory

خطة مجانية (50 طلبًا ومستخدم واحد فقط)

(50 طلبًا ومستخدم واحد فقط) عادية: 39 دولارًا/شهريًا لكل مؤسسة (مع 500 طلب شهريًا ومستخدمين اثنين)

39 دولارًا/شهريًا لكل مؤسسة (مع 500 طلب شهريًا ومستخدمين اثنين) احترافية: 99 دولارًا شهريًا لكل مؤسسة (مع 3000 طلب شهري ومستخدمين اثنين)

99 دولارًا شهريًا لكل مؤسسة (مع 3000 طلب شهري ومستخدمين اثنين) الممتاز: 159 دولارًا شهريًا لكل مؤسسة (مع 7500 طلب شهري ومستخدمين اثنين)

159 دولارًا شهريًا لكل مؤسسة (مع 7500 طلب شهري ومستخدمين اثنين) المؤسسات: 299 دولارًا شهريًا لكل مؤسسة (مع 15000 طلب شهري وسبعة مستخدمين)

تقييمات ومراجعات Zoho Inventory

G2: 4.4/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (380+ تقييم)

3. Fishbowl Inventory (أفضل برنامج لإدارة المخزون قائم على السحابة)

عبر مخزون حوض السمك برنامج إدارة المخزون وسلسلة التوريد الذي يحظى بتقدير كبير، يتكامل برنامج Fishbowl بسلاسة مع QuickBooks لتبسيط عمليات المخزون. وهو يعزز الدقة من خلال المسح الضوئي للرمز الشريطي، مما يضمن التتبع الدقيق للعناصر في جميع أنحاء سلسلة التوريد، ويدعم مراقبة المخزون في الوقت الفعلي عبر مواقع متعددة - وهو مثالي للعمليات واسعة النطاق.

تتيح لك ميزة تتبع الأجزاء في البرنامج مراقبة المخزون باستخدام الأرقام التسلسلية أو أرقام اللوت أو تواريخ انتهاء الصلاحية، مما يعزز إمكانية التتبع والامتثال، خاصةً في الصناعات ذات اللوائح الصارمة.

أفضل ميزات #### أفضل ميزات برنامج Fishbowl Inventory

مناسب تمامًا لشركات الشحن واسعة النطاق والمصنعين

أتمتة إنشاء أوامر الشراء استنادًا إلى اتجاهات المبيعات ومتطلبات المخزون باستخدام نظام إدارة الطلبات فيشبول

الوصول إلى المخزون وإدارته أثناء التنقل باستخدام تطبيق الهاتف المحمول

قيود مخزون Fishbowl Inventory

يمكن أن تكون مكلفة للشركات التي لديها العديد من المستخدمين

تأتي الميزات الإضافية بتكاليف إضافية

تسعير جرد حوض السمك

محرك حوض السمك : 349 دولاراً شهرياً لمستخدمين اثنين

: 349 دولاراً شهرياً لمستخدمين اثنين حوض السمك المتقدم: 399 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين

تقييمات ومراجعات جرد حوض السمك

G2: 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 900 تقييم)

4. Cin7 (الأفضل لتجار التجزئة متعددي القنوات)

عبر سين 7 Cin7 هي أداة لإدارة المخزون قائمة على السحابة متاحة مجانًا لمتاجر Shopify للتجارة الإلكترونية. تتميز بمجموعة من الميزات وعمليات تكامل المنصات.

يستخدم هذا النظام المستند إلى الويب طريقة كانبان لتسهيل تجديد المخزون وإعادة ترتيب المخزون ويتضمن وظائف محاسبية مثل طريقة FIFO (الوارد أولاً يخرج أولاً).

يتميز نظام Cin7 عن غيره من الأنظمة الأخرى بأسعاره الفعالة من حيث التكلفة للشركات من أي حجم، وقدرته على التعامل مع عدد غير محدود من وحدات حفظ المخزون (SKUs).

أفضل ميزات Cin7

نقل المخزون بسلاسة بين المستودعات

إنشاء أوامر الشراء بسرعة بفضل ميزاته الآلية

الوصول إلى أنظمة نقاط البيع ومسح الباركود عبر جميع الخطط

قيود Cin7

تفتقر الخطة الأساسية إلى ميزات مثل اتصالات EDI وتكوينات 3PL

لا توجد خطط مجانية أو خيارات تجريبية متاحة

تسعير Cin7

Cin7 Core Standard : بدءًا من 349 دولارًا شهريًا

: بدءًا من 349 دولارًا شهريًا Cin7 Core Pro : بدءًا من 599 دولارًا شهريًا

: بدءًا من 599 دولارًا شهريًا Cin7 Core Advanced: ابتداءً من Cin7 Core Advanced: بدءاً من 999 دولاراً شهرياً

Cin7 (Core) التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 700 تقييم)

5. أوردورو (الأفضل للشحن والاستيفاء)

عبر أوردورو تقدم Ordoro ميزات تتيح لك إدارة الشحن، والتعامل مع دروبشيبينغ المخزون، والوصول المفتوح إلى واجهة برمجة التطبيقات، والتحليلات المتقدمة. تتيح المنصة التكامل السلس لقنوات المبيعات المختلفة لتعزيز عمليات التنفيذ.

سواء كنت تدير 100 عنصر من المخزون أو 500,000 طلب في الشهر، فإن هيكل بيانات التصدير الشامل ونظام المحاسبة في أوردورو يمكن أن يبسط إدارة المخزون لديك.

أفضل مزايا أوردورو

يوفر أتمتة حديثة للمشتريات من أجل عمليات مبسطة

يتيح إدارة مركزية للشركات ذات المستودعات المتعددة

التواصل مع منصات التجارة الإلكترونية الشهيرة مثل Shopify وMagento وWooCommerce

قيود أوردورو

يفتقر إلى إصدار محمول، على عكس العديد من خيارات برامج المخزون الأخرى

يمكن أن تكون الأسعار مرتفعة للشركات الصغيرة

تسعير أوردورو

الشحن : مجاناً

: مجاناً المخزون : 349 دولارًا شهريًا

: 349 دولارًا شهريًا الشحن: 299 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات أوردورو

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.8/5 (أكثر من 70 تقييم)

6. كويك بوكس للتجارة الإلكترونية (الأفضل للأعمال التجارية الإلكترونية المتنامية)

عبر كويك بوكس يُعرف QuickBooks Commerce (المعروف بواجهته سهلة الاستخدام وميزاته القوية، ويساعد QuickBooks Commerce (المعروف سابقًا باسم TradeGecko) الشركات على إدارة المخزون بكفاءة، وأتمتة سير العمل، وتحليل الأداء.

تتيح إمكانيات الأتمتة للأداة للشركات تبسيط المهام المتكررة وتقليل الأخطاء اليدوية. من خلال أتمتة العمليات مثل تنفيذ الطلبات وإنشاء أوامر الشراء وتعديلات المخزون، تعمل الأداة على تبسيط العمليات وتساعدك على توفير الوقت.

كويك بوكس للتجارة الإلكترونية أفضل الميزات

يتصل بسهولة مع Xero للمحاسبة المبسطة

مراقبة مستويات المخزون عبر مواقع وقنوات متعددة

تحسين عمليات المستودعات باستخدام ميزات مثل إدارة مواقع الحاويات وقوائم الانتقاء

قيود التجارة الإلكترونية في كويك بوكس

أبلغ بعض المستخدمين عن منحنى تعليمي حاد عند استخدام البرنامج لأول مرة

محدودية خيارات التخصيص لاحتياجات العمل المحددة

تسعير كويك بوكس للتجارة الإلكترونية

البداية البسيطة: 35 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

35 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الأساسيات: 65 دولارًا شهريًا

65 دولارًا شهريًا الإضافة: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا متقدم: 235 دولارًا أمريكيًا في الشهر

TradeGecko (التجارة الإلكترونية كويك بوكس) التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: غير متاح

7. أنظمة DEAR (الأفضل للتصنيع والبيع بالجملة)

عبر أنظمة DEAR نظرًا لكونها حل تخطيط موارد المؤسسات القائم على السحابة، فإن أنظمة DEAR Systems تغني عن الحاجة إلى بنية تحتية مكلفة لتكنولوجيا المعلومات مثل الخوادم والمفاتيح.

باستخدام هذه الأداة، يمكنك إدارة كل شيء بكفاءة بدءًا من المواد الخام إلى السلع التامة الصنع، مما يضمن سير سلسلة التوريد الخاصة بك بسلاسة من البداية إلى النهاية. وتتمثل إحدى الميزات البارزة في إمكانيات التنبؤ بالطلب، والتي تتيح لك التنبؤ باحتياجات المخزون بدقة، مما يقلل من المخزون الزائد ونفاد المخزون.

تعمل وحدة المشتريات في المنصة على تحسين قرارات الشراء بدقة وكفاءة. وهي تتميز بصفحة معلومات الموردين وأدوات إعداد التقارير المالية.

بالنسبة للشركات التي لا تزال تعتمد على أساليب التخطيط اليدوي للطلب، تقدم DEAR Systems أدوات يمكنها إحلالها محل الأساليب القديمة تخطيط السعة في Excel مع عمليات أكثر كفاءة وأوتوماتيكية. وهذا يضمن توافق عمليات الإنتاج الخاصة بك مع الطلب تمامًا، مما يزيد من الكفاءة ويقلل من الهدر.

أفضل ميزات أنظمة DEAR Systems

تحديد كل خطوة من سلسلة التوريد الخاصة بك وتحسينها باستخدامتحليل سلسلة القيمة احصل على إشعارات لطلبات التجديد الفوري عندما ينخفض المخزون مع تنبيهات نقطة إعادة الطلب

الوصول إلى أكثر من 300 تقرير قياسي للحصول على رؤى تفصيلية

قيود أنظمة DEAR

قد تكون التكلفة العالية عائقاً أمام الشركات الصغيرة

أسعار أنظمة DEAR Systems

يبدأ من 249 دولاراً شهرياً ل 5 مستخدمين

تقييمات ومراجعات أنظمة DEAR

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

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8. NetSuite ERP (الأفضل لإدارة المخزون على مستوى المؤسسة)

عبر NetSuite ERP يوفر NetSuite ERP مجموعة شاملة من الأدوات التي تغطي كل شيء من الإدارة المالية إلى مراقبة المخزون، مما يجعله متجرًا شاملاً للشركات التي تتطلع إلى تعزيز الكفاءة ودفع عجلة النمو.

تمنحك لوحات معلومات النظام في الوقت الفعلي نظرة عامة كاملة على عمليات إدارة المخزون لديك، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات بثقة.

يوفر NetSuite ERP رؤية في الوقت الفعلي لمستويات المخزون والتنبؤ بالطلب وإدارة الطلبات ، مما يضمن وجود المنتجات المناسبة في المكان المناسب في الوقت المناسب. يساعد ذلك على تقليل تكاليف الحمل ويقلل من مخاطر نفاد المخزون، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين رضا العملاء.

تتكامل المنصة بسلاسة مع البرامج اللوجستية ، مما يوفر رؤية شاملة وتحكمًا في عملياتك.

أفضل ميزات NetSuite لتخطيط موارد المؤسسات

إدارة العديد من الشركات الفرعية ووحدات الأعمال والكيانات القانونية بسهولة، مع دعم لغات وعملات متعددة

تحسين الجدولة في الوقت الحقيقي وإدارة المخزون بفعالية باستخدام التقويمات ومخططات جانت

الحصول على رؤية عالمية من خلال إدارة مواقع البائعين، وتخطيط متطلبات التوزيع، وأدوات التخطيط متعدد المواقع

قيود NetSuite لتخطيط موارد المؤسسات

منحنى تعليمي حاد، خاصة عند تخصيص منصة تخطيط موارد المؤسسات

هناك قيود على أنواع المستندات التي يمكنك تصديرها، ولا يتم نقل جميع المعلومات بشكل صحيح

تسعير NetSuite ERP

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات NetSuite ERP

G2: 4/5 (أكثر من 3,000 تقييم)

4/5 (أكثر من 3,000 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

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9. SAP IBP (الأفضل لتحسين المخزون في سلاسل التوريد المعقدة)

عبر SAP IBP باستخدام خوارزميات التعلم الآلي والبيانات في الوقت الفعلي، تتنبأ SAP IBP بدقة بالطلب المستقبلي، مما يسمح للشركات بمواءمة مستويات مخزونها مع احتياجات السوق.

ومن الميزات المهمة الأخرى تحسين المخزون متعدد المستويات (MEIO)، حيث تتيح SAP IBP للشركات تحسين المخزون عبر مواقع ومستويات متعددة داخل سلسلة التوريد، وتراعي هذه الميزة الترابط بين مستويات المخزون المختلفة، مما يتيح توزيعًا أكثر كفاءة وتقليل المخزون الزائد مع الحفاظ على مستويات خدمة عالية.

كما أنه يدعم تخطيط السيناريوهات، مما يمكّن الشركات من تقييم النتائج المحتملة للقرارات المختلفة، مثل التغييرات في مهل الموردين أو التحولات في طلب العملاء، واختيار الاستراتيجية الأكثر فعالية.

أفضل ميزات برنامج SAP IBP

تحقيق رؤية شاملة وتنبيهات وتحليلات لقياس الأداء والتنبؤ بالاضطرابات واستباق المشكلات

إجراء عمليات محاكاة في الوقت الفعلي لمختلف سيناريوهات الأعمال لتلبية متطلبات الأعمال المتزايدة

دعم التكامل السلس مع أنظمة SAP الأخرى وتطبيقات الجهات الخارجية لتحسين الوظائف

قيود SAP IBP

منحنى التعلم بسبب تعقيده وميزاته الشاملة

تستخدم الأداة تقنية RDP لبعض العمليات، وهي ليست أحدث التقنيات المتاحة

تسعير SAP IBP

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات SAP IBP

G2: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

10 . inFlow InFlow Inventory (الأفضل لإدارة المخزون سهلة الاستخدام)

عبر في تدفق المخزون صُمم نظام inFlow InFlow Inventory خصيصًا ل تبسيط التحكم في المخزون للشركات من أي حجم. فهو يركز بيانات المخزون وبيانات الطلبات، مما يوفر رؤية في الوقت الفعلي لمستويات المخزون وتحركاته في مراكز التوزيع الخاصة بك.

تشمل بعض ميزاته الرئيسية الترميز الشريطي وإدارة المستودعات متعددة المواقع والتحليلات التفصيلية، مما يتيح تتبع المخزون وإعادة طلبه وتحسينه بكفاءة.

inFlow InFlow Inventory أفضل الميزات

التكامل بسلاسة مع منصات مبيعات التجارة الإلكترونية المختلفة، بما في ذلك الأسواق عبر الإنترنت والمواقع الإلكترونية والمتاجر الفعلية، لإدارة المخزون من واجهة واحدة

تعزيز الدقة والكفاءة في الاستلام والانتقاء وإدارة المخزون باستخدام المسح الضوئي بالباركود والتعرف على الترددات الراديوية (تحديد الترددات الراديوية)

إنشاء الطلبات ومعالجتها وتتبعها، وتصميم نماذج طلبات الشراء لدورات الشراء المستقبلية

قيود المخزون inFlow inFlow

مشكلات قابلية التوسع للشركات الكبيرة أو سريعة النمو في التجارة الإلكترونية

تسعير inFlow InFlow InFlow Inventory

رائد أعمال : 110 دولارات شهرياً

: 110 دولارات شهرياً الأعمال الصغيرة : 279$/شهرًا

: 279$/شهرًا متوسط الحجم : 549 دولاراً في الشهر

: 549 دولاراً في الشهر المؤسسات: 1319 دولاراً في الشهر

inFlow InFlow Inventory التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.1/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 450 تقييم)

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اختيار أفضل برامج تحسين المخزون لعملك ## اختيار أفضل برامج تحسين المخزون لعملك

مع نمو الأعمال التجارية، يصبح تتبع المخزون اليدوي أكثر صعوبة، مما يؤدي إلى حدوث أخطاء وعناصر في غير محلها وتأخير في تنفيذ الطلبات - وهي مشكلات يمكن أن تؤثر سلبًا على عملياتك.

يمكن أن يكون التحويل إلى نظام تحسين المخزون القائم على السحابة أمرًا تحويليًا. فهو يبسط مراقبة المخزون، مما يسهل إدارة مستويات المخزون، ويقلل من الأخطاء، ويُبسِّط معالجة الطلبات.

إذا كنت مديراً للمخزون أو صاحب عمل، فإن ClickUp يقدم لك حلاً فعالاً لتحسين إدارة المخزون. فهو يتميز بالتتبع في الوقت الفعلي، وتدفقات العمل الآلية، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص، مما يضمن أن تكون عمليات المخزون لديك سلسة وفعالة قدر الإمكان. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم وشاهد الفرق بنفسك!