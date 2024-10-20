أفضل 10 برامج لإدارة الطلبات في عام 2025

سواء كنت تدير متجرًا للتجارة الإلكترونية أو متجرًا فعليًا للبيع بالتجزئة أو شركة B2B، فإن امتلاك برنامج إدارة الطلبات المناسب هو المفتاح لزيادة المبيعات ورضا العملاء.
فأين تجد الأداة المثالية لهذه المهمة؟ هنا.
لقد أمضينا الأسابيع القليلة الماضية في إجراء بحث شامل، ومراجعة المواصفات الفنية، والأهم من ذلك، قراءة مراجعات المستخدمين الحقيقية. والنتيجة؟
لقد قمنا بتقطير الخيارات الهائلة المتاحة وصولاً إلى أفضل 10 حلول لإدارة الطلبات لعام 2024 وما بعده، من أجلك فقط. ابق معنا، وسنرشدك إلى الحل الذي يتوافق تمامًا مع احتياجات عملك الفريدة. 💼
ما هو برنامج إدارة الطلبات؟
برنامج إدارة الطلبات (OMS) هو مركز قيادة رقمي لـ إدارة دورة حياة الطلبات بأكملها . عندما تتلقى طلبًا، فإنه يمر بسلسلة من الخطوات قبل وصوله إلى العميل - المعالجة وفحص المخزون والشحن وتتبع التسليم.
يعمل نظام OMS على مركزية وأتمتة هذه العمليات. وهذا يعني توديع جداول البيانات والعمليات اليدوية والأخطاء البشرية - والترحيب بالتحكم في المخزون في الوقت الفعلي وإمكانية رؤية المخزون ومعالجة الطلبات بشكل أسرع، ونظرة عامة أفضل لإدارة بيانات المبيعات والرؤى المالية عبر عملية إدارة الطلبات.
كيفية اختيار نظام إدارة الطلبات المناسب
اختيار أنظمة إدارة الطلبات المناسبة لـ إدارة أعمالك سيخلصك من التوتر والصداع في المستقبل. إليك دليل مختصر لاتخاذ هذا القرار دون عناء.
- ابحث عن برنامج لرؤية المخزون لإدارة الطلبات يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام لتسهيل منحنى التعلم لك ولفريقك
- تأكد من أن أنظمة إدارة الطلبات التي تختارها توفر تدريبًا مناسبًا وموارد شاملة ودعمًا سريع الاستجابة لزيادة استخدام الميزات وحل المشكلات بشكل أسرع
- يجب أن يتكامل نظام إدارة الطلبات الخاص بك بسهولة مع قنوات المبيعات، ونظام المحاسبة، ومعالجات الدفع، وأدوات إدارة علاقات العملاء (CRM)، وبرامج إدارة المشاريع المستخدمة في عملك
- يجب أن يسمح لك نظام إدارة الطلبات الذي اخترته بإعداد تدفقات عمل آلية للتعامل مع طلبات الطلبات ومعالجتها وتتبعها وتنفيذها
- اختر أنظمة إدارة الطلبات التي يمكن أن تتوسع مع عملك - يجب أن تكون قادرة على التعامل مع قنوات المبيعات المتزايدة وحجم الطلبات، بالإضافة إلى أعضاء الفريق الإضافيين، دون التأثير على الأداء 📉
- إعطاء الأولوية لخيارات نظام إدارة الطلبات التي تحتوي على تقارير وتحليلات مفصلة عن المبيعات والمخزون وسلوك العملاء وأداء الفريق حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات استراتيجية
10 أفضل 10 برامج لإدارة الطلبات 2024
إليك قائمتنا المنتقاة لأفضل 10 برامج لإدارة الطلبات متوفرة في السوق اليوم. سواء كنت تاجر تجزئة صغير تبحث عن نظام بسيط أو مؤسسة كبيرة تبحث عن أداة للقيام بكل شيء، فإن هذه القائمة تحتوي على شيء للجميع. دعنا نلقي نظرة.
1. ClickUp
إنشاء نماذج مخصصة مع النص والتاريخ والمرفقات والمزيد داخل ClickUp مباشرةً
ClickUp هو أداة سهلة الاستخدام ومتعددة الاستخدامات برنامج إدارة المشاريع الذي يمكن تخصيصه بسهولة ليناسب سير عمل إدارة الطلبات لديك. استخدم الحقول المخصصة لالتقاط تفاصيل الطلبات مثل أرقام معرف الطلب ومعلومات الاتصال بالعميل ومواصفات المنتج والجداول الزمنية للتسليم.
ميزة أخرى قوية هي نماذج ClickUp . يتيح لك جمع تفاصيل الطلبات مباشرةً من العملاء باستخدام الحقول المخصصة التي قمت بإعدادها. وهذا يجعل تلقي الطلبات أكثر سلاسة ودقة منذ البداية. يمكنك أيضًا استخدامه لجمع الملاحظات لـ تحسين منتجاتك و خدمة العملاء .
إعداد الحالات المخصصة لتتبع الطلبات في مراحل مختلفة مثل الطلبات الجديدة والتعبئة والتعبئة والتعبئة والتعبئة والتسليم. تُعد قوائم ClickUp's Listand Kanbanviews مثالية لإدارة المخزون وتصور خط الطلبات الخاص بك. من خلال واجهة سحب وإفلات بسيطة، يمكنك بسهولة تحديث المخزون الخاص بك ونقل الطلبات عبر مراحل خط الأنابيب المختلفة.
هل تحتاج إلى التحدث بسرعة عن طلب ما مع فريقك؟ بدلاً من الاعتماد على أدوات التواصل ، ما عليك سوى التعليق على المهمة (أي الطلب) في ClickUp. هذا يحافظ على تنظيم المناقشات في سياقها للرجوع إليها في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، تُبقي الإشعارات والتذكيرات فريقك على اطلاع على مستويات المخزون والمواعيد النهائية لتنفيذ الطلبات. ⏰
ولا تحتاج إلى إنشاء مهام سير عملك من الصفر. يمكنك البدء باستخدام أي من أكثر من 1000 نموذج مجاني من ClickUp، والتي تشمل:
- Aقالب نموذج طلب المنتج لجمع طلبات العملاء وتفاصيل الدفع
- نموذجقالب تنفيذ الطلبات لتقليل الوقت المستغرق في معالجة الطلبات وشحنها وتسليمها
- Aنموذج طلب الشراء والمخزون لإدارة أوامر الشراء
- Aقالب نموذج طلب التوريد لتتبع التوريدات والمشتريات التجارية
ClickUp أفضل الميزات
- الوصول إلى ClickUp عبر الويب وعبر العديد من الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب بمزامنة مثالية
- إنشاءلوحات معلومات مخصصة لتصور نشاط أوامر المبيعات، وتقييم أداء الفريق، وتتبع التقدم المحرز نحوأهداف العمل ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)
- أتمتة المهام المتكررة باستخدام أي منأكثر من 100 عملية أتمتة جاهزة من Clickup (على سبيل المثال، عندما تتغير حالة الطلب، سيتم أيضًا تغيير الشخص المعين للطلب)
- التكامل بسلاسة مع أكثر من 100 أداة عمل بما في ذلك أنظمة إدارة علاقات العملاء مثل Salesforce و Hubspot و Zendesk
- شاهد مقاطع الفيديو التوضيحية والبرامج التعليمية والندوات عبر الإنترنت من ClickUp للاطلاع على ميزاته الشاملة
قيود ClickUp
- النماذج محدودة في الباقة المجانية
- سيحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت للاعتياد على ميزات ClickUp الشاملة
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)
2. زوهو إنفانتوري
عبر مخزون زوهوزوهو المخزون عبارة عن إدارة المخزون برنامج لتبسيط الطلبات البسيطة وسير عمل المخزون. يمكنك تتبع مستويات المخزون، وإدارة مستودعات متعددة، والتكامل مع قنوات البيع الشهيرة مثل Shopify وAmazon وEbay وEtsy.
على عكس الأدوات الأخرى، يتيح لك Zoho Inventory عرض المنتجات وبيعها بعملات متعددة، مع التحويل التلقائي إلى عملتك الأساسية. كما أنها تتكامل مع بوابات الدفع الرئيسية مثل PayPal وStripe وRazorPay لقبول المدفوعات لمرة واحدة أو متكررة.
Zoho Inventory أفضل الميزات
- الوصول إلى Zoho Inventory عبر الويب بالإضافة إلى تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي Android وiOS 📱
- استخدام ميزة مسح الرمز الشريطي لحساب المخزون بشكل أسرع وأكثر دقة
- تواصل مع أكثر من 25 شركة شحن بما في ذلك DHL وFedEx وUPS وUSPS للحصول على أسعار شحن في الوقت الفعلي وتسليم الطلبات العالمية
- الاندماج بسلاسة مع Zoho Books وتطبيقات Zoho الأخرى مثل Zoho Analytics وZoho CRM
قيود المخزون Zoho Inventory
- التقارير أساسية وغير قابلة للتخصيص
- أبلغ المستخدمون عن عدم اتساق دعم العملاء
- يقول البعض إن إعداده معقد
تسعير Zoho Inventory
- مجاني
- قياسي: 49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا
- احترافي: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا
- الممتاز: 249 دولارًا في الشهر
- الصفوة: 299 دولاراً شهرياً
- أقصى حد: 399 دولارًا في الشهر
Zoho Inventory التقييمات والمراجعات
- G2: 4.3/5 (81 تقييمًا)
- Capterra: 4.4/5 (372 تقييمًا)
3. كويك بوكس أونلاين
عبر كويك بوكس أونلاين QuickBooks Online عبارة عن منصة محاسبة قائمة على السحابة لإدارة الشؤون المالية لشركتك. يتيح لك تتبع الدخل والمصروفات، وإدارة الفواتير وكشوف المرتبات، وإنشاء تقارير مالية مفصلة.
بالإضافة إلى هذه الميزات المحاسبية، يتيح لك QuickBooks الاتصال بقنوات مبيعات متعددة مثل Amazon وEbay وShopify وSquare وEtsy لتتبع مستويات المخزون. بعد إجراء عملية شراء، يمكنك إرسال الفواتير للمدفوعات المعلقة أو إيصالات المبيعات للمدفوعات المكتملة. 💸
أفضل ميزات QuickBooks Online
- قم بإعداده بحيث يتم تطبيق ضريبة المبيعات تلقائياً على فواتيرك
- ربط QuickBooks مباشرةً بحساباتك المصرفية وبطاقاتك الائتمانية
- تعيين مستويات إعادة ترتيب الأصناف، وإنشاءأوامر الشراء، وتسجيل الأصناف كمصروفات عند الاستلام والدفع
- إنشاء تقارير مالية مثل الأرباح والخسائر، وبيان التدفقات النقدية، والميزانية العمومية، وملخص تقادم الحسابات المستحقة القبض
قيود QuickBooks Online
- أبلغ المستخدمون عن وجود خلل في بعض الأحيان بعد التحديثات
- تم الإبلاغ عن أن دعم العملاء لا يفي بالغرض
- الخطط الأعلى فقط هي التي توفر اتصال المبيعات متعدد القنوات وإدارة المخزون
تسعير كويك بوكس أونلاين
- البداية البسيطة: 30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا
- الأساسيات: 60 دولارًا في الشهر
- الإضافة: 90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا
- متقدم: 200 دولار/شهريًا
كويك بوكس أونلاين التقييمات والمراجعات
- G2: 4.0/5 (3,100+ تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,200 تقييم)
4. جوتفورم
عبر جوتفورمجوتفورم . يتيح لك ذلك جمع تفاصيل الطلبات ذات الصلة (مثل معلومات الاتصال بالعميل ومواصفات الطلب ومعلومات الشحن) وقبول المدفوعات من العملاء. 💳
يمكن بسهولة تتبع عمليات إرسال الطلبات وإدارتها داخل جداول Jotform. بفضل عمليات التكامل الأصلية الخاصة به، يمكنك أيضًا اختيار إدارة هذه الطلبات المرسلة داخل أدوات إدارة علاقات العملاء مثل Hubspot و Salesforce أو برامج إدارة المشاريع مثل تريلو و ClickUp
أفضل ميزات #### Jotform
- تخصيص أي من قوالب نماذج الطلبات التي يزيد عددها عن 900 نموذج طلب لتتماشى مع أسلوب علامتك التجارية وجمع تفاصيل الطلبات
- يتيح لك ترجمة نماذج الطلبات إلى أكثر من 100 لغة بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والهولندية والإيطالية
- يسمح لك بالاتصال بأكثر من 40 معالج دفع بما في ذلك PayPal وStripe و Authorize.Net وSquare
- يمكنك مشاركة الوصول إلى النماذج الخاصة بك عبر الروابط، ورموز الاستجابة السريعة، وتضمين صفحات الويب
قيود جوتفورم
- الباقة المجانية تسمح فقط بخمسة نماذج و100 عملية إرسال شهرية
- أبلغ المستخدمون أنه يصبح بطيئًا ومضطربًا في بعض الأحيان
تسعير #### تسعير Jotform
- خطة مجانية
- البرونزية: 39 دولارًا في الشهر
- الفضية: 49 دولارًا في الشهر
- الذهبية: 129 دولارًا شهريًا
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات جوتفورم #### تقييمات ومراجعات جوتفورم
- G2: 4.7/5 (204 تقييمات)
- Capterra: 4.6/5 (1,550+ تقييم)
5. لينوركس
عبر لين ووركس تعمل Linnworks على تبسيط إدارة المخزون والطلبات عبر العديد من منصات التجارة الإلكترونية والأسواق مثل Amazon و eBay و Shopify و Magento و WooCommerce. يعمل هذا على مزامنة مستويات المخزون في جميع المجالات ويمنع التخزين الزائد ونفاد المخزون.
أتمتة إنشاء ملصقات الشحن وتتبعها من خلال الاتصال مباشرةً بمنصات الشحن عبر Linnworks. بالإضافة إلى ذلك، توفر أدوات إعداد التقارير والتحليلات الخاصة به عرضًا شاملاً لأداء المبيعات وحالة المخزون لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.
أفضل ميزات Linnworks
- احصل على نظرة عامة على المنتجات الأكثر مبيعاً والمنتجات المعرضة لخطر النفاد
- أتمتة المهام المتكررة مثل إنشاء أوامر الشراء، وتعيين شركات النقل، ودمج طلبات متعددة من نفس العميل للشحن 🚚
- تصور الأداء المالي عبر منصات تجارة إلكترونية متعددة خلال فترة زمنية محددة
- التكامل مباشرةً مع أكثر من 30 شركة نقل رئيسية ومقدمي الخدمات اللوجستية من جهات خارجية مثل DHL وUPS وFedEx وEasyship
قيود Linnworks
- أبلغ المستخدمون عن وجود أخطاء في بعض الأحيان
- يقول بعض المستخدمين أن خطط التسعير باهظة الثمن
- قد يستغرق دعم العملاء بضعة أيام للرد
تسعير Linnworks
- اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات Linnworks
- G2: 4.3/5 (66 تقييم)
- Capterra: 4.0/5 (26 تقييم)
6. برايتبيرل
عبر برايت بيرل Brightpearl هي منصة لإدارة الطلبات مصممة خصيصًا لتجار الجملة وتجار التجزئة متعددي القنوات. تعمل على تبسيط تتبع المخزون وإدارة الطلبات متعددة القنوات عبر منصات مثل Amazon و eBay و Walmart و Shopify. كما أنها تتكامل مع بوابات الدفع وبرامج المحاسبة ومزودي خدمات الشحن لتبسيط عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بك.
الميزة الرئيسية هي قدرته على الحفظ التلقائي للملفات الشخصية للعملاء، بما في ذلك تفاصيل الاتصال وسجل الطلبات والتفاعلات السابقة. هذا يجعل من السهل مكافأة عملائك الأكثر ولاءً وإنشاء تجارب أكثر تخصيصاً لشرائح عملاء محددة.
Brightpearl أفضل الميزات
- يتيح لك أتمتة تخصيص المخزون وعملية تنفيذ الطلبات والفواتير
- يمكنك قبول المدفوعات عبر سبع بوابات بما في ذلك PayPal وStripe وSquare وAuthorize.Net
- استخدم أداة مخطط المخزون للتنبؤ بالطلب ودائمًاشراء المنتجات المناسبة في الوقت المناسب
- تصور مقاييس مثل المنتجات الأكثر مبيعًا، وقيمة الطلبات حسب البلد، والإيرادات، والإنفاق الإعلاني، وتكلفة التحويل، وقيمة عمر العميل
قيود Brightpearl
- منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد
- أبلغ المستخدمون عن بطء التطبيق في بعض الأحيان
تسعير برايتبيرل
- اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات Brightpearl #### تقييمات ومراجعات Brightpearl
- G2: 4.5/5 (70 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)
7. نت سويت
عبر نت سويت NetSuite هو حل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للشركات سريعة النمو والمؤسسات الكبيرة التي تعطي الأولوية للمرونة وقابلية التوسع. يأتي مع وحدات قابلة للتخصيص لمهام مثل الفواتير والتمويل والمخزون وعلاقات العملاء.
تمنحك لوحات المعلومات أنت وفريقك لمحة واضحة عن مقاييس أداء الأعمال. والأفضل من ذلك: يعني الوصول القائم على الأدوار أن كل شخص يرى فقط البيانات ذات الصلة بدوره المحدد. 🧑💻
أفضل ميزات NetSuite
- إضافة حقول مخصصة لجمع وتخزين التفاصيل حول كل عنصر في قاعدة البيانات الخاصة بك
- إعداد الضرائب ليتم حسابها تلقائيًا وتطبيقها على المعاملات التجارية
- إنشاء عمليات بحث محفوظة عبر وحدات مختلفة للوصول بسرعة إلى مجموعات البيانات التي تطابق معايير محددة
- إنشاء أكثر من 100 تقرير بما في ذلك نشاط المخزون، والمبيعات حسب المنتج (أو مصدر العميل المحتمل أو رمز الترويج)، والدخل، وبيانات التدفق النقدي
قيود NetSuite
- يتطلب التخصيص مهارات تقنية محددة
- يُبلغ المستخدمون عن بطء النظام عند تحديث إدخال أو تحميل التقارير
تسعير NetSuite
- اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات NetSuite
- G2: 4.0/5 (2,600+ تقييم)
- Capterra: 4.1/5 (1,300+ تقييم)
8. مدير الطلبات الموسع
عبر مدير الطلبات الموسع تم تصميم Extensiv Order Manager لشركات التجارة الإلكترونية لتبسيط ومزامنة عملياتها على منصة واحدة. ويحقق ذلك من خلال التكامل مع العديد من منصات التجارة الإلكترونية والأسواق والمستودعات وشركات الشحن ومقدمي الخدمات اللوجستية من جهات خارجية.
تتمثل إحدى ميزاته البارزة في القدرة على إنشاء أوامر الشراء تلقائيًا باستخدام البيانات التاريخية والرؤى عندما تصل كميات العناصر إلى عتبات معينة. وهذا يضمن أن تكون مستويات المخزون مهيأة دائماً لتلبية الطلب.
أفضل ميزات برنامج Extensiv Order Manager
- تجميع المنتجات وتتبع المخزون بدقة، حتى عندما تُباع الأجزاء بشكل فردي 📦
- تخزين تفاصيل البائعين وإدارتها، بما في ذلك معلومات الاتصال بهم، والحد الأدنى لكمية الطلب، ومهل التسليم
- إعداد قواعد لتوجيه الطلبات إلى المستودع المناسب، وتقسيم الطلبات عبر مستودعات متعددة، والاتصال بأفضل خدمة شحن
- إنشاء التقارير بما في ذلك قيمة المخزون وتقادمه، وربحية وحدة حفظ المخزون (SKU)، وتوقعات الطلبات
قيود برنامج Extensiv لإدارة الطلبات
- PayPal هي بوابة الدفع الوحيدة المتاحة
- يقول المستخدمون أن الإعداد معقد ويستغرق وقتًا طويلاً
- يقول البعض أنه يحدث خلل في بعض الأحيان
تسعير مدير طلبات إكستنشيف إكستنشيف
- اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات مدير طلبات إكستنشيف إكستنشيف لإدارة الطلبات
- G2: 4.5/5 (63 مراجعة)
- Capterra: 4.8/5 (107 تقييمات)
9. نماذج جوجل
عبر نماذج جوجلنماذج جوجل هو أداة مجانية لإنشاء النماذج عبر الإنترنت للشركات الصغيرة التي تحتاج إلى نظام بسيط لإدارة الطلبات. يمكنك تصميم نماذج مع مجموعة متنوعة من أنواع المدخلات (مثل النص والتاريخ والوقت والقوائم المنسدلة) لجمع الطلبات من العملاء.
بالإضافة إلى ذلك، يعد تخصيص مظهر النموذج بالألوان والخطوط والصور واللافتات أمرًا سهلاً للغاية. بعد إنشاء نماذج الطلبات الخاصة بك، يمكن مشاركتها بسهولة عبر البريد الإلكتروني، والروابط المباشرة، وتضمين الموقع الإلكتروني، وعلى منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر.
أفضل ميزات نماذج Google
- التنقل في واجهته بسهولة حتى لو كانت هذه هي المرة الأولى لك
- ربط الردود بجداول بيانات Google لمزيد من التحليل
- طباعة جميع الردود أو تنزيلها كملف CSV
- إيقاف قبول الردود بضغطة زر واحدة
قيود نماذج Google
- لا يوجد سوى عدد قليل من القوالب وأنواع الخطوط للاختيار من بينها
- توقع تكامل محدود مع تطبيقات الطرف الثالث
تسعير نماذج جوجل
- مجاناً
تقييمات ومراجعات نماذج جوجل
- G2: لا توجد تقييمات
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 10,600 تقييم)
10. أودو
عبر أودو أودو هو آخر حل تخطيط موارد المؤسسات لتوحيد العمليات التجارية الأساسية في مكان واحد. يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة من التطبيقات لإدارة مجالات مثل المخزون والمبيعات والتسويق والمحاسبة والموارد البشرية.
يتيح هذا التصميم المعياري للشركات البدء بالتطبيقات الأساسية والتوسع حسب الحاجة. وباعتباره برنامجاً مفتوح المصدر، فإنه يحتوي على إصدار مجتمعي مجاني يمكنك تنزيله وتخصيصه ليناسب احتياجات عملك. ولكن إذا كنت تتطلع إلى الاستضافة والصيانة والدعم عبر الإنترنت، فإن إصدار المؤسسة هو ما يناسبك.
أفضل ميزات أودو
- الوصول إلى Odoo عبر الويب وكذلك أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة
- تتبع المخزون وحركة المنتجات والمبيعات عبر جميع قنوات البيع
- دمج ماسحات الباركود وأنظمة نقاط البيع (POS) مع المخزون لمزامنة البيانات في الوقت الفعلي
- إنشاء تقارير مخصصة عن المخزون المتوقع، وتقييم المخزون، وتحليل المخزون والمستودعات
قيود أودو
- تأخر واجهة المستخدم عند العمل مع البيانات الضخمة
- إصدار المجتمع لا يحتوي على جميع تطبيقات أودو، وبعض التطبيقات المتاحة لها وظائف محدودة
تسعير أودو
- واحد التطبيق مجانًا: $0
- قياسي: 9.10 دولار/شهريًا لكل مستخدم
- مخصص: 13.60 دولار/شهرياً لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات أودو
- G2: 4.2/5 (225 تقييم)
- Capterra: 4.1/5 (704 تقييم)
تبسيط سير العمل الخاص بك باستخدام برنامج إدارة الطلبات
مع أفضل 10 حلول برمجية لإدارة الطلبات في متناول يدك, تبسيط عملياتك التجارية لم يكن أسهل من أي وقت مضى. أثناء استكشافك لهذه الخيارات، ضع في اعتبارك كيفية توافق كل منها مع احتياجات عملك وأهدافه المحددة حتى تتمكن من اختيار الخيار المناسب.
وإذا كنت تبحث عن منصة تدمج بشكل جميل بين إدارة الطلبات وإدارة المشاريع وعلاقات العملاء، فعليك أن تتحقق من ClickUp. قد يكون هذا هو ما يحتاجه عملك للحفاظ على ابتسامة عملائك وحساباتك المصرفية لفترة طويلة. 🤩 اشترك في ClickUp اليوم .