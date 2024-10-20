أفضل 10 برامج لإدارة الطلبات في عام 2025

سواء كنت تدير متجرًا للتجارة الإلكترونية أو متجرًا فعليًا للبيع بالتجزئة أو شركة B2B، فإن امتلاك برنامج إدارة الطلبات المناسب هو المفتاح لزيادة المبيعات ورضا العملاء.

فأين تجد الأداة المثالية لهذه المهمة؟ هنا.

لقد أمضينا الأسابيع القليلة الماضية في إجراء بحث شامل، ومراجعة المواصفات الفنية، والأهم من ذلك، قراءة مراجعات المستخدمين الحقيقية. والنتيجة؟

لقد قمنا بتقطير الخيارات الهائلة المتاحة وصولاً إلى أفضل 10 حلول لإدارة الطلبات لعام 2024 وما بعده، من أجلك فقط. ابق معنا، وسنرشدك إلى الحل الذي يتوافق تمامًا مع احتياجات عملك الفريدة. 💼

ما هو برنامج إدارة الطلبات؟

برنامج إدارة الطلبات (OMS) هو مركز قيادة رقمي لـ إدارة دورة حياة الطلبات بأكملها . عندما تتلقى طلبًا، فإنه يمر بسلسلة من الخطوات قبل وصوله إلى العميل - المعالجة وفحص المخزون والشحن وتتبع التسليم.

يعمل نظام OMS على مركزية وأتمتة هذه العمليات. وهذا يعني توديع جداول البيانات والعمليات اليدوية والأخطاء البشرية - والترحيب بالتحكم في المخزون في الوقت الفعلي وإمكانية رؤية المخزون ومعالجة الطلبات بشكل أسرع، ونظرة عامة أفضل لإدارة بيانات المبيعات والرؤى المالية عبر عملية إدارة الطلبات.

كيفية اختيار نظام إدارة الطلبات المناسب

اختيار أنظمة إدارة الطلبات المناسبة لـ إدارة أعمالك سيخلصك من التوتر والصداع في المستقبل. إليك دليل مختصر لاتخاذ هذا القرار دون عناء.

ابحث عن برنامج لرؤية المخزون لإدارة الطلبات يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام لتسهيل منحنى التعلم لك ولفريقك

تأكد من أن أنظمة إدارة الطلبات التي تختارها توفر تدريبًا مناسبًا وموارد شاملة ودعمًا سريع الاستجابة لزيادة استخدام الميزات وحل المشكلات بشكل أسرع

يجب أن يتكامل نظام إدارة الطلبات الخاص بك بسهولة مع قنوات المبيعات، ونظام المحاسبة، ومعالجات الدفع، وأدوات إدارة علاقات العملاء (CRM)، وبرامج إدارة المشاريع المستخدمة في عملك

يجب أن يسمح لك نظام إدارة الطلبات الذي اخترته بإعداد تدفقات عمل آلية للتعامل مع طلبات الطلبات ومعالجتها وتتبعها وتنفيذها

اختر أنظمة إدارة الطلبات التي يمكن أن تتوسع مع عملك - يجب أن تكون قادرة على التعامل مع قنوات المبيعات المتزايدة وحجم الطلبات، بالإضافة إلى أعضاء الفريق الإضافيين، دون التأثير على الأداء 📉

إعطاء الأولوية لخيارات نظام إدارة الطلبات التي تحتوي على تقارير وتحليلات مفصلة عن المبيعات والمخزون وسلوك العملاء وأداء الفريق حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات استراتيجية

10 أفضل 10 برامج لإدارة الطلبات 2024

إليك قائمتنا المنتقاة لأفضل 10 برامج لإدارة الطلبات متوفرة في السوق اليوم. سواء كنت تاجر تجزئة صغير تبحث عن نظام بسيط أو مؤسسة كبيرة تبحث عن أداة للقيام بكل شيء، فإن هذه القائمة تحتوي على شيء للجميع. دعنا نلقي نظرة.

1. ClickUp

إنشاء نماذج مخصصة مع النص والتاريخ والمرفقات والمزيد داخل ClickUp مباشرةً

ClickUp هو أداة سهلة الاستخدام ومتعددة الاستخدامات برنامج إدارة المشاريع الذي يمكن تخصيصه بسهولة ليناسب سير عمل إدارة الطلبات لديك. استخدم الحقول المخصصة لالتقاط تفاصيل الطلبات مثل أرقام معرف الطلب ومعلومات الاتصال بالعميل ومواصفات المنتج والجداول الزمنية للتسليم.

ميزة أخرى قوية هي نماذج ClickUp . يتيح لك جمع تفاصيل الطلبات مباشرةً من العملاء باستخدام الحقول المخصصة التي قمت بإعدادها. وهذا يجعل تلقي الطلبات أكثر سلاسة ودقة منذ البداية. يمكنك أيضًا استخدامه لجمع الملاحظات لـ تحسين منتجاتك و خدمة العملاء .

إعداد الحالات المخصصة لتتبع الطلبات في مراحل مختلفة مثل الطلبات الجديدة والتعبئة والتعبئة والتعبئة والتعبئة والتسليم. تُعد قوائم ClickUp's Listand Kanbanviews مثالية لإدارة المخزون وتصور خط الطلبات الخاص بك. من خلال واجهة سحب وإفلات بسيطة، يمكنك بسهولة تحديث المخزون الخاص بك ونقل الطلبات عبر مراحل خط الأنابيب المختلفة.

هل تحتاج إلى التحدث بسرعة عن طلب ما مع فريقك؟ بدلاً من الاعتماد على أدوات التواصل ، ما عليك سوى التعليق على المهمة (أي الطلب) في ClickUp. هذا يحافظ على تنظيم المناقشات في سياقها للرجوع إليها في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، تُبقي الإشعارات والتذكيرات فريقك على اطلاع على مستويات المخزون والمواعيد النهائية لتنفيذ الطلبات. ⏰

ولا تحتاج إلى إنشاء مهام سير عملك من الصفر. يمكنك البدء باستخدام أي من أكثر من 1000 نموذج مجاني من ClickUp، والتي تشمل:

ClickUp أفضل الميزات

الوصول إلى ClickUp عبر الويب وعبر العديد من الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب بمزامنة مثالية

إنشاء لوحات معلومات مخصصة لتصور نشاط أوامر المبيعات، وتقييم أداء الفريق، وتتبع التقدم المحرز نحو أهداف العمل ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

أتمتة المهام المتكررة باستخدام أي من أكثر من 100 عملية أتمتة جاهزة من Clickup (على سبيل المثال، عندما تتغير حالة الطلب، سيتم أيضًا تغيير الشخص المعين للطلب)

التكامل بسلاسة مع أكثر من 100 أداة عمل بما في ذلك أنظمة إدارة علاقات العملاء مثل Salesforce و Hubspot و Zendesk

شاهد مقاطع الفيديو التوضيحية والبرامج التعليمية والندوات عبر الإنترنت من ClickUp للاطلاع على ميزاته الشاملة

قيود ClickUp

النماذج محدودة في الباقة المجانية

سيحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت للاعتياد على ميزات ClickUp الشاملة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. زوهو إنفانتوري

عبر مخزون زوهوزوهو المخزون عبارة عن إدارة المخزون برنامج لتبسيط الطلبات البسيطة وسير عمل المخزون. يمكنك تتبع مستويات المخزون، وإدارة مستودعات متعددة، والتكامل مع قنوات البيع الشهيرة مثل Shopify وAmazon وEbay وEtsy.

على عكس الأدوات الأخرى، يتيح لك Zoho Inventory عرض المنتجات وبيعها بعملات متعددة، مع التحويل التلقائي إلى عملتك الأساسية. كما أنها تتكامل مع بوابات الدفع الرئيسية مثل PayPal وStripe وRazorPay لقبول المدفوعات لمرة واحدة أو متكررة.

Zoho Inventory أفضل الميزات

الوصول إلى Zoho Inventory عبر الويب بالإضافة إلى تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي Android وiOS 📱

استخدام ميزة مسح الرمز الشريطي لحساب المخزون بشكل أسرع وأكثر دقة

تواصل مع أكثر من 25 شركة شحن بما في ذلك DHL وFedEx وUPS وUSPS للحصول على أسعار شحن في الوقت الفعلي وتسليم الطلبات العالمية

الاندماج بسلاسة مع Zoho Books وتطبيقات Zoho الأخرى مثل Zoho Analytics وZoho CRM

قيود المخزون Zoho Inventory

التقارير أساسية وغير قابلة للتخصيص

أبلغ المستخدمون عن عدم اتساق دعم العملاء

يقول البعض إن إعداده معقد

تسعير Zoho Inventory

مجاني

قياسي: 49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا احترافي: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الممتاز: 249 دولارًا في الشهر

249 دولارًا في الشهر الصفوة: 299 دولاراً شهرياً

299 دولاراً شهرياً أقصى حد: 399 دولارًا في الشهر

Zoho Inventory التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (81 تقييمًا)

4.3/5 (81 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (372 تقييمًا)

3. كويك بوكس أونلاين

عبر كويك بوكس أونلاين QuickBooks Online عبارة عن منصة محاسبة قائمة على السحابة لإدارة الشؤون المالية لشركتك. يتيح لك تتبع الدخل والمصروفات، وإدارة الفواتير وكشوف المرتبات، وإنشاء تقارير مالية مفصلة.

بالإضافة إلى هذه الميزات المحاسبية، يتيح لك QuickBooks الاتصال بقنوات مبيعات متعددة مثل Amazon وEbay وShopify وSquare وEtsy لتتبع مستويات المخزون. بعد إجراء عملية شراء، يمكنك إرسال الفواتير للمدفوعات المعلقة أو إيصالات المبيعات للمدفوعات المكتملة. 💸

أفضل ميزات QuickBooks Online

قم بإعداده بحيث يتم تطبيق ضريبة المبيعات تلقائياً على فواتيرك

ربط QuickBooks مباشرةً بحساباتك المصرفية وبطاقاتك الائتمانية

تعيين مستويات إعادة ترتيب الأصناف، وإنشاء أوامر الشراء ، وتسجيل الأصناف كمصروفات عند الاستلام والدفع

إنشاء تقارير مالية مثل الأرباح والخسائر، وبيان التدفقات النقدية، والميزانية العمومية، وملخص تقادم الحسابات المستحقة القبض

قيود QuickBooks Online

أبلغ المستخدمون عن وجود خلل في بعض الأحيان بعد التحديثات

تم الإبلاغ عن أن دعم العملاء لا يفي بالغرض

الخطط الأعلى فقط هي التي توفر اتصال المبيعات متعدد القنوات وإدارة المخزون

تسعير كويك بوكس أونلاين

البداية البسيطة: 30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الأساسيات: 60 دولارًا في الشهر

60 دولارًا في الشهر الإضافة: 90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا متقدم: 200 دولار/شهريًا

كويك بوكس أونلاين التقييمات والمراجعات

G2: 4.0/5 (3,100+ تقييم)

4.0/5 (3,100+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,200 تقييم)

4. جوتفورم

عبر جوتفورمجوتفورم . يتيح لك ذلك جمع تفاصيل الطلبات ذات الصلة (مثل معلومات الاتصال بالعميل ومواصفات الطلب ومعلومات الشحن) وقبول المدفوعات من العملاء. 💳

يمكن بسهولة تتبع عمليات إرسال الطلبات وإدارتها داخل جداول Jotform. بفضل عمليات التكامل الأصلية الخاصة به، يمكنك أيضًا اختيار إدارة هذه الطلبات المرسلة داخل أدوات إدارة علاقات العملاء مثل Hubspot و Salesforce أو برامج إدارة المشاريع مثل تريلو و ClickUp

أفضل ميزات #### Jotform

تخصيص أي من قوالب نماذج الطلبات التي يزيد عددها عن 900 نموذج طلب لتتماشى مع أسلوب علامتك التجارية وجمع تفاصيل الطلبات

يتيح لك ترجمة نماذج الطلبات إلى أكثر من 100 لغة بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والهولندية والإيطالية

يسمح لك بالاتصال بأكثر من 40 معالج دفع بما في ذلك PayPal وStripe و Authorize.Net وSquare

يمكنك مشاركة الوصول إلى النماذج الخاصة بك عبر الروابط، ورموز الاستجابة السريعة، وتضمين صفحات الويب

قيود جوتفورم

الباقة المجانية تسمح فقط بخمسة نماذج و100 عملية إرسال شهرية

أبلغ المستخدمون أنه يصبح بطيئًا ومضطربًا في بعض الأحيان

تسعير #### تسعير Jotform

خطة مجانية

البرونزية: 39 دولارًا في الشهر

39 دولارًا في الشهر الفضية: 49 دولارًا في الشهر

49 دولارًا في الشهر الذهبية: 129 دولارًا شهريًا

129 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جوتفورم #### تقييمات ومراجعات جوتفورم

G2: 4.7/5 (204 تقييمات)

4.7/5 (204 تقييمات) Capterra: 4.6/5 (1,550+ تقييم)

5. لينوركس

عبر لين ووركس تعمل Linnworks على تبسيط إدارة المخزون والطلبات عبر العديد من منصات التجارة الإلكترونية والأسواق مثل Amazon و eBay و Shopify و Magento و WooCommerce. يعمل هذا على مزامنة مستويات المخزون في جميع المجالات ويمنع التخزين الزائد ونفاد المخزون.

أتمتة إنشاء ملصقات الشحن وتتبعها من خلال الاتصال مباشرةً بمنصات الشحن عبر Linnworks. بالإضافة إلى ذلك، توفر أدوات إعداد التقارير والتحليلات الخاصة به عرضًا شاملاً لأداء المبيعات وحالة المخزون لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.

أفضل ميزات Linnworks

احصل على نظرة عامة على المنتجات الأكثر مبيعاً والمنتجات المعرضة لخطر النفاد

أتمتة المهام المتكررة مثل إنشاء أوامر الشراء، وتعيين شركات النقل، ودمج طلبات متعددة من نفس العميل للشحن 🚚

تصور الأداء المالي عبر منصات تجارة إلكترونية متعددة خلال فترة زمنية محددة

التكامل مباشرةً مع أكثر من 30 شركة نقل رئيسية ومقدمي الخدمات اللوجستية من جهات خارجية مثل DHL وUPS وFedEx وEasyship

قيود Linnworks

أبلغ المستخدمون عن وجود أخطاء في بعض الأحيان

يقول بعض المستخدمين أن خطط التسعير باهظة الثمن

قد يستغرق دعم العملاء بضعة أيام للرد

تسعير Linnworks

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Linnworks

G2: 4.3/5 (66 تقييم)

4.3/5 (66 تقييم) Capterra: 4.0/5 (26 تقييم)

6. برايتبيرل

عبر برايت بيرل Brightpearl هي منصة لإدارة الطلبات مصممة خصيصًا لتجار الجملة وتجار التجزئة متعددي القنوات. تعمل على تبسيط تتبع المخزون وإدارة الطلبات متعددة القنوات عبر منصات مثل Amazon و eBay و Walmart و Shopify. كما أنها تتكامل مع بوابات الدفع وبرامج المحاسبة ومزودي خدمات الشحن لتبسيط عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بك.

الميزة الرئيسية هي قدرته على الحفظ التلقائي للملفات الشخصية للعملاء، بما في ذلك تفاصيل الاتصال وسجل الطلبات والتفاعلات السابقة. هذا يجعل من السهل مكافأة عملائك الأكثر ولاءً وإنشاء تجارب أكثر تخصيصاً لشرائح عملاء محددة.

Brightpearl أفضل الميزات

يتيح لك أتمتة تخصيص المخزون وعملية تنفيذ الطلبات والفواتير

يمكنك قبول المدفوعات عبر سبع بوابات بما في ذلك PayPal وStripe وSquare وAuthorize.Net

استخدم أداة مخطط المخزون للتنبؤ بالطلب ودائمًا شراء المنتجات المناسبة في الوقت المناسب تصور مقاييس مثل المنتجات الأكثر مبيعًا، وقيمة الطلبات حسب البلد، والإيرادات، والإنفاق الإعلاني، وتكلفة التحويل، وقيمة عمر العميل



قيود Brightpearl

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

أبلغ المستخدمون عن بطء التطبيق في بعض الأحيان

تسعير برايتبيرل

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Brightpearl #### تقييمات ومراجعات Brightpearl

G2: 4.5/5 (70 تقييم)

4.5/5 (70 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

7. نت سويت

عبر نت سويت NetSuite هو حل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للشركات سريعة النمو والمؤسسات الكبيرة التي تعطي الأولوية للمرونة وقابلية التوسع. يأتي مع وحدات قابلة للتخصيص لمهام مثل الفواتير والتمويل والمخزون وعلاقات العملاء.

تمنحك لوحات المعلومات أنت وفريقك لمحة واضحة عن مقاييس أداء الأعمال. والأفضل من ذلك: يعني الوصول القائم على الأدوار أن كل شخص يرى فقط البيانات ذات الصلة بدوره المحدد. 🧑‍💻

أفضل ميزات NetSuite

إضافة حقول مخصصة لجمع وتخزين التفاصيل حول كل عنصر في قاعدة البيانات الخاصة بك

إعداد الضرائب ليتم حسابها تلقائيًا وتطبيقها على المعاملات التجارية

إنشاء عمليات بحث محفوظة عبر وحدات مختلفة للوصول بسرعة إلى مجموعات البيانات التي تطابق معايير محددة

إنشاء أكثر من 100 تقرير بما في ذلك نشاط المخزون، والمبيعات حسب المنتج (أو مصدر العميل المحتمل أو رمز الترويج)، والدخل، وبيانات التدفق النقدي

قيود NetSuite

يتطلب التخصيص مهارات تقنية محددة

يُبلغ المستخدمون عن بطء النظام عند تحديث إدخال أو تحميل التقارير

تسعير NetSuite

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات NetSuite

G2: 4.0/5 (2,600+ تقييم)

4.0/5 (2,600+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (1,300+ تقييم)

8. مدير الطلبات الموسع

عبر مدير الطلبات الموسع تم تصميم Extensiv Order Manager لشركات التجارة الإلكترونية لتبسيط ومزامنة عملياتها على منصة واحدة. ويحقق ذلك من خلال التكامل مع العديد من منصات التجارة الإلكترونية والأسواق والمستودعات وشركات الشحن ومقدمي الخدمات اللوجستية من جهات خارجية.

تتمثل إحدى ميزاته البارزة في القدرة على إنشاء أوامر الشراء تلقائيًا باستخدام البيانات التاريخية والرؤى عندما تصل كميات العناصر إلى عتبات معينة. وهذا يضمن أن تكون مستويات المخزون مهيأة دائماً لتلبية الطلب.

أفضل ميزات برنامج Extensiv Order Manager

تجميع المنتجات وتتبع المخزون بدقة، حتى عندما تُباع الأجزاء بشكل فردي 📦

تخزين تفاصيل البائعين وإدارتها، بما في ذلك معلومات الاتصال بهم، والحد الأدنى لكمية الطلب، ومهل التسليم

إعداد قواعد لتوجيه الطلبات إلى المستودع المناسب، وتقسيم الطلبات عبر مستودعات متعددة، والاتصال بأفضل خدمة شحن

إنشاء التقارير بما في ذلك قيمة المخزون وتقادمه، وربحية وحدة حفظ المخزون (SKU)، وتوقعات الطلبات

قيود برنامج Extensiv لإدارة الطلبات

PayPal هي بوابة الدفع الوحيدة المتاحة

يقول المستخدمون أن الإعداد معقد ويستغرق وقتًا طويلاً

يقول البعض أنه يحدث خلل في بعض الأحيان

تسعير مدير طلبات إكستنشيف إكستنشيف

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات مدير طلبات إكستنشيف إكستنشيف لإدارة الطلبات

G2: 4.5/5 (63 مراجعة)

4.5/5 (63 مراجعة) Capterra: 4.8/5 (107 تقييمات)

9. نماذج جوجل

عبر نماذج جوجلنماذج جوجل هو أداة مجانية لإنشاء النماذج عبر الإنترنت للشركات الصغيرة التي تحتاج إلى نظام بسيط لإدارة الطلبات. يمكنك تصميم نماذج مع مجموعة متنوعة من أنواع المدخلات (مثل النص والتاريخ والوقت والقوائم المنسدلة) لجمع الطلبات من العملاء.

بالإضافة إلى ذلك، يعد تخصيص مظهر النموذج بالألوان والخطوط والصور واللافتات أمرًا سهلاً للغاية. بعد إنشاء نماذج الطلبات الخاصة بك، يمكن مشاركتها بسهولة عبر البريد الإلكتروني، والروابط المباشرة، وتضمين الموقع الإلكتروني، وعلى منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر.

أفضل ميزات نماذج Google

التنقل في واجهته بسهولة حتى لو كانت هذه هي المرة الأولى لك

ربط الردود بجداول بيانات Google لمزيد من التحليل

طباعة جميع الردود أو تنزيلها كملف CSV

إيقاف قبول الردود بضغطة زر واحدة

قيود نماذج Google

لا يوجد سوى عدد قليل من القوالب وأنواع الخطوط للاختيار من بينها

توقع تكامل محدود مع تطبيقات الطرف الثالث

تسعير نماذج جوجل

مجاناً

تقييمات ومراجعات نماذج جوجل

G2: لا توجد تقييمات

لا توجد تقييمات Capterra: 4.7/5 (أكثر من 10,600 تقييم)

10. أودو

عبر أودو أودو هو آخر حل تخطيط موارد المؤسسات لتوحيد العمليات التجارية الأساسية في مكان واحد. يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة من التطبيقات لإدارة مجالات مثل المخزون والمبيعات والتسويق والمحاسبة والموارد البشرية.

يتيح هذا التصميم المعياري للشركات البدء بالتطبيقات الأساسية والتوسع حسب الحاجة. وباعتباره برنامجاً مفتوح المصدر، فإنه يحتوي على إصدار مجتمعي مجاني يمكنك تنزيله وتخصيصه ليناسب احتياجات عملك. ولكن إذا كنت تتطلع إلى الاستضافة والصيانة والدعم عبر الإنترنت، فإن إصدار المؤسسة هو ما يناسبك.

أفضل ميزات أودو

الوصول إلى Odoo عبر الويب وكذلك أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة

تتبع المخزون وحركة المنتجات والمبيعات عبر جميع قنوات البيع

دمج ماسحات الباركود وأنظمة نقاط البيع (POS) مع المخزون لمزامنة البيانات في الوقت الفعلي

إنشاء تقارير مخصصة عن المخزون المتوقع، وتقييم المخزون، وتحليل المخزون والمستودعات

قيود أودو

تأخر واجهة المستخدم عند العمل مع البيانات الضخمة

إصدار المجتمع لا يحتوي على جميع تطبيقات أودو، وبعض التطبيقات المتاحة لها وظائف محدودة

تسعير أودو

واحد التطبيق مجانًا: $0

$0 قياسي: 9.10 دولار/شهريًا لكل مستخدم

9.10 دولار/شهريًا لكل مستخدم مخصص: 13.60 دولار/شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أودو

G2: 4.2/5 (225 تقييم)

4.2/5 (225 تقييم) Capterra: 4.1/5 (704 تقييم)

تبسيط سير العمل الخاص بك باستخدام برنامج إدارة الطلبات

مع أفضل 10 حلول برمجية لإدارة الطلبات في متناول يدك, تبسيط عملياتك التجارية لم يكن أسهل من أي وقت مضى. أثناء استكشافك لهذه الخيارات، ضع في اعتبارك كيفية توافق كل منها مع احتياجات عملك وأهدافه المحددة حتى تتمكن من اختيار الخيار المناسب.

وإذا كنت تبحث عن منصة تدمج بشكل جميل بين إدارة الطلبات وإدارة المشاريع وعلاقات العملاء، فعليك أن تتحقق من ClickUp. قد يكون هذا هو ما يحتاجه عملك للحفاظ على ابتسامة عملائك وحساباتك المصرفية لفترة طويلة. 🤩 اشترك في ClickUp اليوم .