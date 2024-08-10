أفضل 13 مثالاً على نظام تخطيط موارد المؤسسات لعام 2025

يعمل حل تخطيط موارد المؤسسة (ERP) كمصدر وحيد للحقيقة لجميع البيانات المؤسسية. وهو يوفر قاعدة بيانات مشتركة يمكن للمستخدمين المصرح لهم الوصول إليها بحيث تُتخذ القرارات بناء على جميع المعلومات المتاحة.

تتيح هذه النظرة الشاملة للمؤسسة اتخاذ قرارات قائمة على البيانات بشأن تحسين العمليات,

إدارة الموارد

وتوفير التكاليف. ونتيجة لذلك، تتحسن نتائج الأعمال ويتحسن استخدام الموظفين لوقتهم بشكل أكثر فعالية.

ولكن كيف تختار نظام تخطيط موارد المؤسسات المناسب لمتطلباتك؟ خاصة مع وجود العديد من الخيارات المتاحة.

نحن نريد لمؤسستك أن تنجح، لذلك قمت وفريقي بالبحث في أفضل أمثلة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات المتاحة. في هذا المنشور، سنناقش في هذا المنشور ميزاتها وقيودها وخطط التسعير الخاصة بها، حتى تكون في وضع جيد لاتخاذ القرار الصحيح.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في نظام تخطيط موارد المؤسسات؟

أفضل

أدوات برمجيات تخطيط موارد المؤسسات

مليئة بالميزات التي يمكنها تحديث عملياتك وتعزيز الكفاءة

عند اتخاذ قرار بشأن أفضل مثال على أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، فإن العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها هي

المواءمة مع احتياجات العمل: هل تتطلع إلى تبسيط إدارة المشاريع؟ هل تريد سلسلة توريد أكثر إحكامًا؟ أم أنك تبحث عن مساعدة في تخصيص الموارد ? كل مجال من هذه المجالات فريد من نوعه، وينبغي أن تكون أداة تخطيط موارد المؤسسات الخاصة بك مصممة للتعامل مع هذا المجال المحدد

هل تتطلع إلى تبسيط إدارة المشاريع؟ هل تريد سلسلة توريد أكثر إحكامًا؟ أم أنك تبحث عن مساعدة في تخصيص الموارد ? كل مجال من هذه المجالات فريد من نوعه، وينبغي أن تكون أداة تخطيط موارد المؤسسات الخاصة بك مصممة للتعامل مع هذا المجال المحدد قدرات التكامل: يجب أن يكون برنامج تخطيط موارد المؤسسات الخاص بك قادرًا على الاندماج بسلاسة مع الأنظمة الحالية، مثل قاعدة بيانات المخزون لديك, البرامج اللوجستية أو حل إدارة الموارد البشرية؛ وهذا سيضمن أن وظائف عملك تعمل كوحدة واحدة

يجب أن يكون برنامج تخطيط موارد المؤسسات الخاص بك قادرًا على الاندماج بسلاسة مع الأنظمة الحالية، مثل قاعدة بيانات المخزون لديك, البرامج اللوجستية أو حل إدارة الموارد البشرية؛ وهذا سيضمن أن وظائف عملك تعمل كوحدة واحدة دعم العملاء: من المهم أن يكون لديك سهولة الوصول إلى الدعم، خاصةً خلال الأيام الأولى أثناء إعدادك أنت وفريقك لبرنامج تخطيط موارد المؤسسات والتعود عليه

من المهم أن يكون لديك سهولة الوصول إلى الدعم، خاصةً خلال الأيام الأولى أثناء إعدادك أنت وفريقك لبرنامج تخطيط موارد المؤسسات والتعود عليه إمكانية التخصيص: اختيار حل مرن لتخطيط موارد المؤسسات سيسمح لك بإضافة أو تعديل الميزات كما تراه مناسباً وتوسيع نطاقها مع نمو مؤسستك

اختيار حل مرن لتخطيط موارد المؤسسات سيسمح لك بإضافة أو تعديل الميزات كما تراه مناسباً وتوسيع نطاقها مع نمو مؤسستك سهولة الاستخدام: يجب أن تختار برنامج تخطيط موارد المؤسسات الذي يتيح لك ولفريقك الانطلاق بسرعة؛ فقد ينتهي الأمر بالكثير من منحنى التعلم إلى إبطال الغرض من البرنامج

يجب أن تختار برنامج تخطيط موارد المؤسسات الذي يتيح لك ولفريقك الانطلاق بسرعة؛ فقد ينتهي الأمر بالكثير من منحنى التعلم إلى إبطال الغرض من البرنامج التكلفة: على الرغم من أن نظام تخطيط موارد المؤسسات من الدرجة الأولى يعد استثماراً جديراً بالاهتمام، إلا أنه يجب عليك التفكير في تكاليف التنفيذ والصيانة واختيار خيار ذي قيمة جيدة مقابل المال

أفضل 13 نظامًا لتخطيط موارد المؤسسات لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp (الأفضل لتخطيط موارد المؤسسات وإدارة المشاريع)

ClickUp

هو حل شامل لإدارة المشاريع مليء بالميزات المصممة لتلبية احتياجات المؤسسة.

وباعتباره نظامًا أساسيًا قائمًا على السحابة، يوفر ClickUp رؤية على مستوى المؤسسة وأتمتة العمليات والتعاون في الوقت الفعلي عبر جميع الأقسام.

على سبيل المثال، فإن

برنامج ClickUp لإدارة الموارد

يرتقي بالعمل الجماعي متعدد الوظائف. فهو يساعد على وضع أهداف واضحة وتتبع التقدم المحرز وتحسين إعداد التقارير - كل ذلك في مكان واحد مناسب.

يمكنني إنشاء مستندات ومذكرات ويكي لتحديد قيود الموارد والملاحظات وتخزينها إلى جانب مشاريعي. يمكنني تضمين الملفات ووضع علامات على فريقي ومشاركتها بسهولة مع أي شخص. إنه مريح للغاية وبديهي.

ابقَ على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك مع برنامج ClickUp لإدارة الموارد

كما أن ClickUp قابل للتخصيص وفقًا لحجمك واحتياجاتك التنظيمية. من خلال التسلسل الهرمي للمجلدات والقوائم، من السهل الحفاظ على تنظيم حساباتي ومشاركة المشاريع مع العملاء مع التحكم في الرؤية باستخدام أذونات دقيقة - بغض النظر عن حجم المشروع أو الفريق.

مع

ClickUp CRM

يمكنك إدارة خط المبيعات والحسابات باستخدام تدفقات عمل الحالة المخصصة وحفظ القوالب للعملاء المحتملين والعملاء وتسليم المشاريع. يمكنك أيضًا تتبع الطلبات والعملاء المتوقعين وتسجيل النقاط باستخدام حقول مخصصة وإنشاء تقارير ثاقبة لتحليل أكثر ذكاءً.

قم بتبسيط عمليات إدارة علاقات العملاء وسير العمل باستخدام برنامج إدارة مشاريع إدارة علاقات العملاء من ClickUp

وهناك المزيد!

إن

قالب تخطيط موارد ClickUp

يوفر طريقة مريحة لتخصيص الموارد داخل الفريق أو القسم.

سواء كنت تتبع ساعات العمل أو إدارة المتعاقدين من الباطن أو تنظيم توافر الموظفين، فإن هذا القالب يساعدك على القيام بكل ذلك بشكل صحيح وسريع!

يمكنك تولي مسؤولية تخصيص الموارد، وزيادة إنجاز المشروع إلى أقصى حد ضمن الأطر الزمنية المحددة، وتحديد التعارضات المحتملة في الموارد، وتحسين التوافق التنظيمي مع أهداف العمل.

ClickUp أفضل الميزات

عروض قابلة للتخصيص : تجميع المهام أو تصفيتها أو إخفاؤها لتتبع سير العمل وربطها عبر جميع مشاريعك باستخدام عرض مخطط جانت البياني لClickUp

: تجميع المهام أو تصفيتها أو إخفاؤها لتتبع سير العمل وربطها عبر جميع مشاريعك باستخدام عرض مخطط جانت البياني لClickUp سهولة سير العمل : إنشاء المهام وتعيينها لعدة أعضاء في الفريق لتوزيع عبء العمل باستخدام مهام ClickUp

: إنشاء المهام وتعيينها لعدة أعضاء في الفريق لتوزيع عبء العمل باستخدام مهام ClickUp تكامل سلس : استيراد عملك الحالي بسهولة من منصات تخطيط موارد المؤسسات والأدوات الأخرى إلى ClickUp بنقرة واحدة فقط

: استيراد عملك الحالي بسهولة من منصات تخطيط موارد المؤسسات والأدوات الأخرى إلى ClickUp بنقرة واحدة فقط مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي: تبسيط تخطيط العمليات، وتلخيص وثائق الاستراتيجية، وتبسيط العقود باستخدام ClickUp Brain

قيود ClickUp

ClickUp Brain غير مشمول في الباقة المجانية للأبد

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي مع حزمة ميزات ClickUp

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,100 تقييم)

لقد ساعدنا استخدام ClickUp على التخطيط بشكل أفضل، والتسليم بشكل أسرع، وهيكلة فرقنا بكفاءة، وقد تضاعف حجم فريق الإنتاج لدينا منذ انضمامي إلى الشركة! لم يكن ذلك ممكنًا لو لم يكن لدينا هيكل متين لتخصيص الموارد وإدارة المشاريع.

نيكول بريسوفا، مديرة عمليات النمو، Walk the Room

2. Oracle Fusion Cloud ERP (الأفضل لإدارة العمليات العالمية المعقدة)

عبر

Oracle

إن Oracle Fusion Cloud ERP عبارة عن مجموعة تطبيقات برمجيات تخطيط موارد المؤسسات القائمة على السحابة والتي توفر ميزات مثل الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات اليدوية، والتحليلات في الوقت الفعلي لزيادة القدرة على التكيف مع السوق وتخطيط السيناريوهات، وقدرات وضع استراتيجيات الدمج والاستحواذ.

ومع ذلك، برزت بالنسبة لي إدارة الامتثال العالمية. كان التنقل بين لوائح الدول المختلفة سلساً، وكأنك تمتلك خبير امتثال مدمج في النظام.

تدمج Oracle ERP Cloud أيضًا قوانين الضرائب المحلية ومعايير إعداد التقارير تلقائيًا، مما يسهل الحفاظ على الامتثال دون الحاجة إلى تعديلات يدوية.

أفضل ميزات نظام Oracle Fusion Cloud ERP السحابي من Oracle

أتمتة تسويات الحسابات ومطابقة المعاملات

استخدام مكتبة من قواعد الأمان المبنية مسبقًا لضمان الامتثال قبل بدء التشغيل

قياس أداء الموردين الاستراتيجيين وتحسينه من خلال بطاقات الأداء والتحفيز

قيود Oracle Fusion Cloud ERP السحابية

مع محدودية خيارات التخصيص، يبدو تصميم شاشة إصدار سطح المكتب قديمًا

لاحظ بعض المستخدمين بطء أو فشل في التحديثات أثناء العمليات

تسعير Oracle Fusion Cloud ERP #### تسعير Oracle Fusion Cloud ERP

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Oracle Fusion Cloud ERP السحابية

G2: 4.1/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 مراجعة)

3. سيج إنتاكت (الأفضل للإدارة المالية بدقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي)

عبر

Sage Intacct

Sage Intacct عبارة عن منصة مالية وإدارة أصول قائمة على السحابة مع قدرات محاسبية عميقة، بما في ذلك إدارة النقد، و AR / AP، و

قوالب دفتر الأستاذ العام

.

يمكن لنظام Sage Intacct المدعوم بالذكاء الاصطناعي للكشف عن الشذوذ في Sage Intacct فحص آلاف المعاملات، والإبلاغ عن أي مخالفات وضمان دقة البيانات المالية وأمانها.

أفضل ميزات Sage Intacct

الوصول إلى المئات من التقارير ولوحات المعلومات متعددة الأبعاد في الوقت الفعلي

قارن ميزانيتك بالإنفاق الفعلي في الوقت الفعلي لتجنب التجاوزات المكلفة والتعاون مع فريقك بفعالية

أتمتة إدخال الفواتير ومعالجة المدفوعات؛ كما يمكنك تمييز معاملاتك وبياناتك التشغيلية بقيم الأبعاد

قيود Sage Intacct

أبلغ المستخدمون عن تأخيرات في مخصصات الدفع بسبب عدم القدرة على تنزيل معاملات التغذية المصرفية في نفس اليوم

يتطلب تغيير بلد البائع تحديث قائمة جهات الاتصال أولاً، الأمر الذي قد يكون مرهقًا

تسعير سيج إنتاكت

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات سيج إنتاكت #### تقييمات ومراجعات سيج إنتاكت

G2: 4.3/5 (3,200+ تقييم)

4.3/5 (3,200+ تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 460 تقييم)

4. SAP Business One (الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الاحتياجات المتكاملة لإدارة علاقات العملاء)

عبر

SAP

SAP Business One هو حل تخطيط موارد المؤسسات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وهو يسمح بالتحكم في كل جانب من جوانب العمليات التجارية اليومية تقريبًا، من المحاسبة والمخزون إلى الفواتير والمبيعات.

يتكامل SAP Business One مع Microsoft Outlook ويقوم بمزامنة جهات اتصال العملاء مباشرة، مما يجعل إدارة عمليات إدارة علاقات العملاء أكثر سلاسة. وهو يوفر وصولاً فورياً إلى معلومات العملاء المُحدَّثة، مما يؤدي إلى حل سريع لاستفسارات العملاء مع تعزيز تقديم الخدمات بشكل عام.

أفضل ميزات SAP Business One

تتبُّع جميع فرص المبيعات وأنشطة العملاء المحتملين من أول اتصال حتى إتمام الصفقة

تحسين عمليات التدقيق من خلال مطابقة المستندات، وتتبع مسارات المعلومات، وإدارة عملات متعددة

إنتاج تقارير من البيانات في الوقت الفعلي لتعزيز العمليات التجارية الأساسية

قيود SAP Business One

تنسيق عروض الأسعار محدود، مما يحول دون إدخال جميع المعلومات الضرورية لأوصاف المنتجات

غالبًا ما يتطلب المنتج تخصيصًا من بائعين خارجيين لتلبية معايير الصناعة، مما يؤثر على عملية التنفيذ

تسعير برنامج SAP Business One

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات SAP Business One SAP Business One

G2: 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم)

5. أكوماتيكا (الأفضل لحلول تخطيط موارد المؤسسات المرنة والقابلة للتطوير)

عبر

Acumatica

أكوماتيكا هو

برنامج إدارة المشتريات

مع نظام تخطيط موارد المؤسسات السحابي السحابي البديهي الذي يوفر مجموعة من أتمتة الخدمات المهنية و

أدوات تخطيط المشاريع

. تشتهر هذه الأداة بمرونتها وتصميمها الديناميكي، وهي مثالية لشركات البيع بالتجزئة ومتاحة للمستخدمين على مختلف مستويات الخبرة الفنية.

إحدى ميزات Acumatica البارزة هي أتمتة سير العمل القابلة للتخصيص في إدارة طلبات الشراء. ويمكنه تجميع الطلبات من مصادر متعددة في طلب شراء واحد وإعداد قواعد الموافقة بسهولة، مما يؤدي إلى تحسين عمليات الشراء.

أفضل ميزات Acumatica

استفد من تكاملات Amazon وBigCommerce و Shopify المضمنة في إصدار Acumatica Retail Edition لتبسيط عمليات البيع بالتجزئة

إدارة المعاملات اليومية، والأرصدة النقدية، وتحويلات الأموال، وتسويات الحسابات المصرفية في مكان واحد

إنشاء عروض الأسعار، وتحديثها، وربطها بإدارة علاقات العملاء، وتتبُّع الإصدارات لسهولة إدارة المشروع

قيود Acumatica

تم تطوير كل وحدة بشكل منفصل، مما يؤدي إلى حدوث أخطاء عند تمرير البيانات بين بعضها البعض

يجد بعض المستخدمين أن مصطلحات البرنامج مربكة

تسعير أكوماتيكا

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات أكوماتيكا

G2: 4.5/5 (1,200+ تقييم)

4.5/5 (1,200+ تقييم) Capteratica: 4.3/5 (أكثر من 120 تقييم)

6. أودو (الأفضل للتخصيص الشامل والمرونة مفتوحة المصدر)

عبر

Odoo

Odoo عبارة عن مجموعة تطبيقات أعمال متكاملة مفتوحة المصدر ومتكاملة تغطي تخصيصات مكتب المساعدة، وإدارة المشاريع، والموارد البشرية، والتصنيع، والتسويق، وغير ذلك. وهي مثالية للشركات التي تحتاج إلى أداة قابلة للتكيف بدرجة كبيرة لتناسب عملياتها الفريدة.

ومع ذلك، ما أثار اهتمامي هو تكامل التجارة الإلكترونية.

كان إنشاء متجر إلكتروني سهلًا، ولأنه كان مدمجًا مع وحدات Odoo الأخرى مثل المخزون والمبيعات والمحاسبة، كان كل شيء متزامنًا. أزال ذلك متاعب تحديث مستويات المخزون يدويًا أو تتبع الطلبات - تم التعامل مع كل ذلك تلقائيًا.

أفضل ميزات أودو

حافظ على أمان بياناتك مع PostgreSQL؛ لا داعي للقلق بشأن تنسيقات البيانات الخاصة أو قفل البرامج

استمتع بأداء سريع، وإدخال بيانات مبسط، وواجهة مستخدم سريعة الاستجابة

أتمتة الإجراءات وتصميم شاشات مخصصة وتخصيص التقارير باستخدام Odoo Studio

قيود أودو #### قيود أودو

يمكن أن يؤدي التخصيص المفرط إلى صعوبة صيانة النظام وتحديثه، خاصةً مع الحلول المطورة داخليًا

يمكن أن تنشأ مشكلات في الأداء في الشركات الكبيرة ذات تدفقات العمل المعقدة ومجموعات البيانات الكبيرة

تسعير أودو

تطبيق واحد مجانًا: مجانًا لتطبيق واحد فقط، عدد غير محدود من المستخدمين

مجانًا لتطبيق واحد فقط، عدد غير محدود من المستخدمين قياسي: 9.07 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.07 دولار شهريًا لكل مستخدم مخصص: 13.61 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أودو

G2: 4.2/5 (240+ تقييم)

4.2/5 (240+ تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 850 تقييم)

7. إبيكور (الأفضل لوظائف المكتب الخلفي الشاملة)

عبر

Epicor

Epicor هو نظام معرفي لتخطيط موارد المؤسسات مصمم لتلبية احتياجات مختلف الصناعات، بما في ذلك التصنيع والتوزيع والبيع بالتجزئة. وقد مكنت أدواته المتقدمة لتصور البيانات من تحويل مجموعات البيانات المعقدة إلى مخططات ورسوم بيانية سهلة الفهم.

جعل هذا التمثيل المرئي من السهل تحديد الاتجاهات وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية واتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة. وقد ساعدتني هذه الرؤى المتاحة بسهولة على البدء بشكل استباقي في

تخطيط العمليات

ومعالجة المشكلات بشكل أسرع.

أفضل ميزات Epicor

تبسيط وصقل العمليات اللوجستية والمبيعات والشراء في عملياتك اليومية

ضمان وظائف المكتب الخلفي الشاملة لصيانة المعدات ومبيعات قطع الغيار وإصلاحات الضمان

تلبية المعايير الدولية وأفضل ممارسات الصناعة مع حلول الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)

قيود Epicor

هناك منحنى تعليمي طفيف، وقد تبدو بعض عناصر نظام هيكلة البيانات زائدة عن الحاجة

في حين أنه يقدم مجموعة واسعة من خيارات التكامل، إلا أنه قد لا يتكامل بشكل متماسك مع كل مصدر بيانات ضروري لوظائف محددة

تسعير Epicor

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات إبيكور #### تقييمات ومراجعات إبيكور

G2: 4.0/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.0/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

8. Xero (الأفضل للمحاسبة وإدارة المشاريع سهلة الاستخدام)

عبر

Xero

Xero هو برنامج سهل الاستخدام يركز على تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ويركز على المحاسبة ويمكنه التعامل مع كل شيء بدءاً من إنشاء الفواتير تلقائياً والمطالبة بالمصروفات إلى دفع الفواتير وإنشاء التقارير.

تعمل خاصية المطابقة التلقائية للمعاملات على مواءمة المعاملات المصرفية المستوردة بذكاء مع المعاملات المصرفية التي أدخلها في النظام. وعندما يعثر البرنامج على تطابق، ما عليّ سوى النقر على "موافق" لمطابقة المعاملة.

كما يوفر Xero أيضاً تحديثات في الوقت الفعلي، بحيث يكون لديّ دائماً رؤية محدثة للتدفق النقدي الخاص بي.

أفضل مزايا Xero

استخدم أدوات Xero لتتبع الوظائف في Xero لمحاسبة مشروعك، والتخطيط، ووضع الميزانية، وعرض الأسعار، والفواتير

تمتع بإمكانية الوصول إلى البيانات المصرفية من أكثر من 21,000 مؤسسة مالية على مستوى العالم، مما يوفر الوقت من خلال التغذية المصرفية والتسوية الآلية

دع العملاء يدفعون بالطريقة؛ اقبل المدفوعات عبر الإنترنت عن طريق بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان أو الخصم المباشر مباشرةً من فاتورة Xero

قيود Xero

تم تصميم Xero في المقام الأول كبرنامج محاسبة وقد لا يقدم النطاق الكامل لـ أدوات التعاون المؤسسي

قد تجد المؤسسات الأكبر حجمًا أن Xero لا يتسع بكفاءة للتعامل مع أحجام المعاملات المتزايدة أو العمليات المعقدة أو احتياجات إعداد التقارير الشاملة

تسعير Xero

البداية: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المعيار: 46 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

46 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الممتاز: 62 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات زيرو #### تقييمات ومراجعات زيرو

G2: 4.3/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 2,900 تقييم)

9. مايكروسوفت ديناميكس 365 (الأفضل لإدارة علاقات العملاء القائمة على الذكاء الاصطناعي)

عبر

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 هو نظام متكامل للغاية لتخطيط موارد المؤسسات يستفيد من الذكاء الاصطناعي والبيانات في الوقت الفعلي لتعزيز العمليات التجارية. وهو معروف بوظائفه القوية وقدراته التكاملية.

أحد جوانبه الرئيسية هو تقديم رؤى المبيعات. يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل البيانات التاريخية والاتجاهات الحالية للتنبؤ بنتائج المبيعات المستقبلية. كما أنه يقترح أفضل الإجراءات التي يجب اتخاذها مع العملاء المحتملين والعملاء الحاليين.

وقد مكّنني وفريقي هذا المستوى من الرؤى من التركيز على الفرص ذات الفرص الأعلى للتحويلات، مما أدى في النهاية إلى زيادة المبيعات الإجمالية.

أفضل ميزات Microsoft Dynamics 365

إلغاء تعقيد إدارة أوامر العمل باستخدام Copilot، وإنشاء أمر عمل من رسالة بريد إلكتروني، أو جدولة أمر عمل، أو إنشاء استجابة عبر البريد الإلكتروني من لوحة تحكم واحدة

قم بإعداد المشغلات التلقائية بناءً على إجراءات أو أحداث العملاء، مثل زيارات الموقع الإلكتروني أو فتح البريد الإلكتروني أو عمليات الشراء، لإشراك العملاء في الوقت المناسب

عزِّز تجربة التوريد من خلال عمليات التثقيب إلى كتالوجات البائعين الخارجيين واستكشف خيارات إضافية لتسريع عملية تقديم الطلبات

قيود Microsoft Dynamics 365

بعض الميزات المتقدمة محدودة أو تتطلب وظائف إضافية إضافية، مما يزيد من التكلفة الإجمالية

واجهة المستخدم ليست سهلة الاستخدام، مما يجعل من الصعب التنقل عبر القوائم ومحددات الحقول

تسعير Microsoft Dynamics 365

مايكروسوفت مايكروسوفت ديناميكس 365 Business Central: نسخة تجريبية مجانية

نسخة تجريبية مجانية مايكروسوفت مايكروسوفت دايناميكس 365 أساسيات الأعمال المركزية: 70 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

70 دولاراً شهرياً لكل مستخدم مايكروسوفت مايكروسوفت دايناميكس 365 بريميوم المركزية للأعمال: 100 دولار شهرياً لكل مستخدم

100 دولار شهرياً لكل مستخدم أعضاء فريق عمل مايكروسوفت دايناميكس 365 مركزية الأعمال: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت ديناميكس 365

G2: 3.9/5 (أكثر من 660 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 660 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 5600 تقييم)

قراءة المزيد:

10 بدائل ومنافسين لـ Microsoft Dynamics 365 2024

10. Multiview ERP (أفضل منصة سحابية لتخطيط موارد المؤسسات صممها محاسبون للمحاسبين)

عبر

Multiview

Multiview ERP عبارة عن مجموعة من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات للإدارة المالية التي تتيح للمستخدمين دمج البيانات المالية من كيانات متعددة بسلاسة. وهذا مفيد بشكل خاص للمؤسسات ذات الهياكل المعقدة أو العديد من الشركات التابعة.

ساعدتني خيارات التخصيص التي توفرها الأداة للتقارير المالية على تخصيص التقارير لتلبية احتياجات محددة، مما يضمن أن تكون المعلومات المقدمة ذات صلة وقابلة للتنفيذ.

وسواء أكان الأمر يتعلق بإنشاء ميزانيات عمومية مفصلة أو بيانات الدخل أو تقارير التدفقات النقدية، كان بإمكاني التركيز على المقاييس الرئيسية الأكثر أهمية بالنسبة لعملي وفريقي.

Multiview ERP أفضل الميزات

استكشف المعلومات التفصيلية مباشرةً من الملخصات المعروضة في لوحات المعلومات والبيانات المالية باستخدام بيئة إعداد التقارير القوية في Multiview، ViewPoint

قياس الأصول الإنتاجية وإدارتها للحصول على ضوابط مالية أكثر إحكامًا، وتقليل الالتزامات الضريبية، وتبسيط عملية الاستحواذ على الأصول

تنبأ بأموالك، واجمع جميع بيانات الميزانية بشكل مركزي، وقم بإدارة عملية الموافقة، وقارن الميزانيات المخططة بالنتائج المالية الفعلية

قيود تخطيط موارد المؤسسات Multiview ERP

النظام ثقيل النقر، ويتطلب تغييرات متكررة في علامات التبويب

إضافة المستندات أمر شاق، حيث يجب تنزيل الملفات أولاً، ثم سحبها إلى التحميلات، وأخيرًا قصها ولصقها في علامة تبويب الإنتاج

تسعير نظام تخطيط موارد المؤسسات Multiview ERP

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات تخطيط موارد المؤسسات Multiview ERP

G2: 4.2/5 (أكثر من 190 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 190 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييم)

11. SYSPRO (الأفضل لكفاءة التصنيع والتوزيع)

عبر

SYSPRO

نظام SYSPRO هو نظام موثوق لتخطيط موارد المؤسسات تم تصميمه لتحسين الكفاءة التشغيلية، خاصة في قطاعي التصنيع والتوزيع.

فهو يوفر رؤية في الوقت الفعلي لمستويات المخزون عبر مواقع متعددة. وتساعد هذه الرؤية المركزية المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إعادة الترتيب ونقل المخزون.

على سبيل المثال، يقوم نظام SYSPRO تلقائيًا بحساب مستويات المخزون الآمن المثلى تلقائيًا استنادًا إلى المهل الزمنية وتغير الطلب، مما يضمن وجود مخزون احتياطي دائمًا لتلبية الارتفاعات غير المتوقعة في الطلب.

أفضل ميزات نظام SYSPRO

إضافة هيكلية إلى عملياتك مع قائمة المواد (BOM)؛ تسهيل التكاليف المتوقعة الدقيقة لتتبع تكاليف الإنتاج الفعلية

تتبُّع كل جزء من سلسلة التوريد وتحديده والإبلاغ عنه في الوقت الفعلي باستخدام نظام تتبُّع متكامل وقوي

إنشاء كشوف وطباعة الملصقات الخارجية بناءً على قيود التعبئة والتغليف

قيود SYSPRO

حلول تكامل التوصيل والتشغيل محدودة، مما يتطلب تطويرًا داخليًا للدعم

يتطلب أداء وظيفة واحدة في كثير من الأحيان العديد من الخطوات، ولا يكون النظام سهل الاستخدام دائمًا

تسعير نظام SYSPRO

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات SYSPRO

G2: 4.1/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

12. كويك بوكس إنتربرايز (الأفضل للإدارة المالية وإدارة المخزون الشاملة)

عبر

QuickBooks Enterprise

بينما يشتهر QuickBooks ببرمجيات المحاسبة، فإن QuickBooks Enterprise هو حل شامل لتخطيط موارد المؤسسات مفيد للشركات التي تتطلب تتبع وإدارة المخزون بشكل مفصل.

على سبيل المثال، ساعدني نظام التتبع المركزي الخاص به في الحفاظ على سجلات دقيقة وتقليل التناقضات، مما يضمن لي معرفة مكان كل عنصر بالضبط.

كما يمكنني أيضاً استخدام ما يصل إلى أربعة مستويات لتصنيف المخزون وتعيين تواريخ انتهاء الصلاحية لبيع الأصناف بسرعة أكبر في نظام تخطيط موارد المؤسسة.

QuickBooks Enterprise أفضل الميزات

استفد من أكثر من 200 تقرير مدمج قابل للتخصيص لإعداد التقارير والتحليلات الديناميكية

تحكم في عملية الاستلام والتعبئة والشحن بالكامل، بما في ذلك إرسال التعليمات إلى الأجهزة المحمولة

إنشاء نقاط إعادة طلب مخصصة، والتي تقوم بتشغيل تذكيرات تلقائية لإعادة الطلب عندما تنخفض مستويات المخزون عن الحد الأدنى المحدد لمنع نفاد المخزون

قيود QuickBooks Enterprise

لا توجد طريقة واضحة للعودة إلى الصفحة الأصلية بعد فتح المعاملة

أبلغ المستخدمون عن مواطن الخلل مثل اختفاء إدخالات دفتر اليومية إذا لم يكن للسطر الأول حساب، كما أن فلاتر الميزانية العمومية تؤدي إلى عدم مزامنة AR و AP

تسعير QuickBooks Enterprise

الذهبي: 1,922 دولارًا سنويًا

1,922 دولارًا سنويًا البلاتيني: 2,363 دولاراً سنوياً

2,363 دولاراً سنوياً الماسي: 4,668 دولارًا سنويًا

كويك بوكس إنتربرايز التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 940 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 940 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20,000 تقييم)

13. رؤية تخطيط موارد المؤسسات (الأفضل للتصنيع المعقد وإدارة سلسلة التوريد)

عبر

Visibility ERP

Visibility ERP هو برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للمصنعين الذين يطلبون تخطيط موارد المؤسسات. مثل SYSPRO و QuickBooks Enterprise، فهو يركز على المخزون والمشتريات. ومن أعظم مزاياه قدرته على ربط الأنشطة المتعلقة بالمشروع بسلاسة.

على سبيل المثال، يمكن ربط المواد المطلوبة لمشروع ما تلقائيًا بأوامر الشراء، مما يؤدي إلى تجنب

قيود الموارد

وضمان التسليم في الوقت المناسب. وباعتبارها منصة قوية، توفر منصة Visibility ERP لمستخدميها ميزات متقدمة مثل تحليلات البيانات في الوقت الفعلي وإعداد التقارير القابلة للتخصيص.

أفضل ميزات نظام الرؤية لتخطيط موارد المؤسسات

تكوين عروض الأسعار وأوامر البيع المعقدة وتسعيرها

تغيير ألوان الاختيارات والميزات تلقائيًا لإظهار انتهاكات القواعد أو الميزات الصالحة باستخدام أداة تكوين المنتج

ترحيل معاملات الوقت والمصروفات مباشرةً إلى مهام المشروع وخطوط أوامر المبيعات وعمليات أوامر العمل والنفقات العامة للأقسام

قيود رؤية تخطيط موارد المؤسسات

نادرًا ما تتم الإشارة إلى الوظائف أو النماذج الأحدث والحقول الجديدة في ملفات المساعدة، مما يؤدي إلى الارتباك بشأن الغرض منها وتأثيرها على المجالات الأخرى

هناك نقص في القدرة على تتبع المراجعات المتعددة للجزء في المخزون

أسعار الرؤية لتخطيط موارد المؤسسات

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات الرؤية لتخطيط موارد المؤسسات

G2: لا توجد مراجعات كافية

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تخطيط الموارد الرئيسي مع ClickUp!

إذا كنت تبحث عن طريقة لربط مختلف الأجزاء المتحركة في عملك، فيمكنك التوسع بشكل مستدام وآمن مع حل تخطيط موارد المؤسسات. فهو مصمم لجعل الحياة أسهل بغض النظر عن الصناعة، بدءًا من تمكين التعاون إلى ضمان دقة البيانات إلى دعم قابلية التوسع.

سيكون أي من أمثلة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات المذكورة أعلاه خيارًا مناسبًا لمؤسستك. ومع ذلك، إذا كنت تريد شيئًا يخفف من نقاط الألم لديك ويحقق النتائج دون متاعب، فلا تبحث عن ClickUp، فهو يجعل تخطيط الموارد أمرًا سهلاً بفضل ميزاته العديدة التي تركز على المستخدم.

لذلك إذا كنت مستعدًا لتجربة المزايا التي لا مثيل لها لإدارة عملياتك التجارية بسهولة,

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