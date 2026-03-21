10 mẫu hệ thống bộ nhớ AI miễn phí dành cho nhóm

Bạn có bao giờ đặt câu hỏi cho AI nhưng lại nhận được câu trả lời khá mơ hồ? Điều đó xảy ra khi AI của bạn không biết gì về nhóm của bạn và quên thông tin ngay khi tab đã được đóng.

Để AI có thể ghi nhớ và lưu trữ dữ liệu về công việc của bạn, bạn cần một cơ sở kiến thức nhất quán và cập nhật nhất mà AI có thể tham khảo khi trả lời.

Hướng dẫn này sẽ giới thiệu cho bạn 10 mẫu hệ thống bộ nhớ AI miễn phí, giúp biến tất cả kiến thức rời rạc thành một cơ sở dữ liệu có cấu trúc và có thể tìm kiếm mà AI của bạn có thể sử dụng. Đột nhiên, AI của bạn sẽ không còn quên và bắt đầu phát triển dựa trên những gì nó đã biết — giống như một đồng đội sở hữu trí nhớ tổ chức.

Tổng quan về các mẫu hệ thống bộ nhớ AI

Dưới đây là tổng quan nhanh về các mẫu hệ thống bộ nhớ AI được đề cập trong hướng dẫn này và loại kiến thức mà mỗi mẫu giúp nhóm của bạn cấu trúc cho AI:

Hệ thống bộ nhớ AI là gì?

Hệ thống bộ nhớ AI giúp lưu trữ, tổ chức và truy xuất thông tin để các công cụ AI có thể truy cập bối cảnh liên quan khi tạo ra phản hồi hoặc hoàn thành công việc. Hãy xem nó như một bộ nhớ dài hạn cho hệ thống AI của toàn bộ nhóm.

Trong thực tế, nó giúp AI ghi nhớ những điều như:

Kiến thức có thể tái sử dụng từ tài liệu, công việc và ghi chú

Quyết định dự án

Hướng dẫn thương hiệu

Các cuộc hội thoại trước đây

Quy trình làm việc và Quy trình tiêu chuẩn (SOP)

Bối cảnh khách hàng hoặc nhóm

🤔 Một cách đơn giản để hiểu vấn đề: Lệnh nhắc nhở cho AI biết bạn muốn gì ngay lúc này. Bộ nhớ cho AI biết những gì nó nên biết từ trước.

Tại sao các nhóm cần các mẫu hệ thống bộ nhớ AI

Chỉ yêu cầu nhóm của bạn “ghi chép nhiều hơn” là công thức dẫn đến thất bại. Nếu không có cấu trúc chung, bạn sẽ phải đối mặt với những ghi chú ngẫu nhiên, tên tệp không nhất quán và thông tin rải rác ở hàng chục nơi khác nhau. Dữ liệu lộn xộn, không có cấu trúc này gần như vô dụng đối với AI, vốn phát triển mạnh nhờ tính nhất quán.

Các mẫu hệ thống bộ nhớ AI giải quyết vấn đề này bằng cách tạo ra một định dạng chuẩn hóa cho kiến thức tổ chức của bạn. Với nó, bạn sẽ có được:

Tính nhất quán giữa các thành viên trong nhóm: Các mẫu tạo ra một định dạng dễ dự đoán, có nghĩa là AI của bạn biết chính xác nơi cần tìm kiếm các loại thông tin cụ thể, giúp quá trình truy xuất thông tin diễn ra nhanh hơn và chính xác hơn

Giảm bớt khó khăn trong quá trình làm quen: Khi các quy trình và lịch sử dự án của nhóm được lưu trữ dưới định dạng có cấu trúc và có thể tìm kiếm, nhân viên mới và các trợ lý AI có thể tự tìm kiếm câu trả lời, từ đó giảm bớt Khi các quy trình và lịch sử dự án của nhóm được lưu trữ dưới định dạng có cấu trúc và có thể tìm kiếm, nhân viên mới và các trợ lý AI có thể tự tìm kiếm câu trả lời, từ đó giảm bớt khó khăn trong quá trình làm quen và tránh làm gián đoạn công việc của các thành viên cấp cao trong nhóm

Tăng cường giá trị của AI: Càng có nhiều bối cảnh có cấu trúc mà AI của bạn có thể truy cập, nó càng trở nên thông minh hơn. Các mẫu tạo ra hiệu ứng "bánh đà", trong đó mỗi tài liệu mới giúp AI của bạn trở nên hữu ích hơn cho công việc tiếp theo

Loại bỏ việc cài đặt bối cảnh lặp đi lặp lại: Cuối cùng, bạn có thể ngừng việc sao chép và dán cùng một bản tóm tắt dự án vào mọi lời nhắc và để AI tự động lấy bối cảnh đó từ hệ thống bộ nhớ đã cài đặt của bạn

👀 Bạn có biết? Nhiều nhóm chi tiền cho các công cụ AI mạnh mẽ, nhưng lại không cung cấp đủ dữ liệu và quy trình làm việc rời rạc. Chỉ mục Sẵn sàng cho AI của Cisco cho thấy chỉ khoảng 13% tổ chức trên toàn cầu là “Những người dẫn đầu” — thực sự có vị trí để khai thác giá trị thực sự của AI — bởi vì dữ liệu của họ sạch sẽ, tập trung và sẵn sàng để tích hợp.

10 mẫu hệ thống bộ nhớ AI tốt nhất cho các nhóm

Các mẫu này được thiết kế để giải quyết các vấn đề cụ thể về bộ nhớ bằng cách cấu trúc kiến thức của nhóm, giúp AI có thể hiểu và tham chiếu một cách hiệu quả. Mỗi mẫu đều biến thông tin rời rạc thành một tài nguyên đáng tin cậy và có thể tìm kiếm được cho trợ lý AI của bạn. 📚

1. Mẫu Tài liệu Nhóm của ClickUp

Các quy trình quan trọng nhất của nhóm thường chỉ tồn tại trong đầu óc của một vài nhân viên cấp cao — đây là một rủi ro rất lớn. Khi họ đi nghỉ hoặc rời công ty, kiến thức ngầm đó sẽ biến mất, buộc những người còn lại phải bắt đầu lại từ đầu.

Mẫu Team Docs của ClickUp giúp giải quyết vấn đề này bằng cách tạo ra một tài liệu tập trung và luôn được cập nhật cho các quy trình tiêu chuẩn (SOP), hướng dẫn và kiến thức tổ chức của nhóm.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tập hợp Mục tiêu, Tài nguyên chính và Bối cảnh nhóm vào một tài liệu duy nhất, biến nó thành một wiki được xác thực

Tổ chức các quy trình thành các trang riêng biệt, sau đó liên kết từng bước trở lại công việc bằng các nhiệm vụ ClickUp

Ghi lại các cuộc họp hàng tuần dưới dạng các trang có thể tái sử dụng, sau đó @đề cập đến người chịu trách nhiệm và biến các quyết định thành các nhiệm vụ theo dõi

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý vận hành cần một nơi lưu trữ duy nhất và có thể tìm kiếm để quản lý các quy trình tiêu chuẩn (SOP), tài liệu hướng dẫn nhập môn và các quyết định định kỳ của nhóm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết hợp tính năng này với ClickUp AI Notetaker để tự động ghi lại kiến thức của nhóm. Gửi Notetaker đến cuộc gọi Zoom, Google Meet hoặc Microsoft Teams hàng tuần của bạn từ ClickUp. Tính năng này sẽ ghi lại cuộc họp, tạo tài liệu ghi chú kết nối và chuyển các mục hành động thành các công việc ClickUp được giao ngay khi cuộc gọi kết thúc. Tự động chuyển đổi các cuộc họp thành ghi chú, bản ghi âm và công việc với ClickUp AI Notetaker

2. Mẫu ghi chú nghiên cứu của ClickUp

Khi dữ liệu nghiên cứu được ghi chép theo cách khác nhau mỗi lần, việc tái sử dụng sẽ trở nên khó khăn. Mọi người nhớ kết luận, nhưng bối cảnh và bằng chứng lại bị lãng quên.

Mẫu Bản ghi nghiên cứu của ClickUp cung cấp cho các nhóm làm việc nhiều về nghiên cứu một phương pháp có thể lặp lại để ghi chép những gì đã được khám phá và tìm thấy, cùng với các bước tiếp theo. Mẫu này được xây dựng trên ClickUp Docs, có nghĩa là mỗi bản ghi sẽ trở thành một bản ghi có thể tìm kiếm mà nhóm của bạn có thể tham khảo sau này thay vì phải thực hiện lại cùng một công việc.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi lại tóm tắt nghiên cứu, bối cảnh, thách thức và kết luận theo một định dạng nhất quán

Sử dụng phần “Cần thực hiện” để nêu rõ các quyết định, sau đó chuyển chúng thành nhiệm vụ ClickUp với người chịu trách nhiệm và ngày đáo hạn

Lưu trữ các nguồn, liên kết và tệp tin trong phần Tài nguyên & Tệp đính kèm để giữ lại lý do đằng sau đề xuất

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhóm làm việc nhiều về nghiên cứu (sản phẩm, tiếp thị, trải nghiệm người dùng, chiến lược) cần một kho lưu trữ có thể tìm kiếm được các kết quả nghiên cứu và quyết định.

🔮 Lợi thế của ClickUp: Biến mọi bản ghi nhớ nghiên cứu thành một nút bộ nhớ AI có thể tái sử dụng với ClickUp Enterprise Search. Khi ai đó hỏi: “Chúng ta đã xem xét vấn đề này chưa?”, bạn có thể tìm kiếm trong các bản ghi nhớ, công việc, trò chuyện và ghi chú cuộc họp để tìm câu trả lời, kèm theo trích dẫn dẫn về nguồn gốc ban đầu. Nó cũng có thể trích xuất bối cảnh từ các công cụ như Google Drive, Confluence, SharePoint và các nền tảng khác, giúp phần “Tài nguyên & Tệp đính kèm” của bạn được hỗ trợ bởi bằng chứng thực tế. Đồng thời, hệ thống này tuân thủ các quyền truy cập hiện có từ các ứng dụng đó, đảm bảo hệ thống trí nhớ của bạn luôn đáng tin cậy và bảo mật. Tìm kiếm các ghi chú nghiên cứu trên ClickUp và các ứng dụng kết nối kèm theo nguồn trích dẫn bằng ClickUp Enterprise Search

3. Mẫu ghi chú cuộc họp định kỳ của ClickUp

Khi các cuộc họp định kỳ không mang lại kết quả nhất quán, các cập nhật tương tự sẽ bị lặp lại, dẫn đến việc các quyết định và mục nhiệm vụ hành động bị bỏ sót.

Mẫu Ghi chú Cuộc họp Định kỳ của ClickUp là một hệ thống đơn giản “một trang cho mỗi cuộc họp” mà bạn có thể tái sử dụng hàng tuần. Được xây dựng trên ClickUp Tài liệu, mẫu này đi kèm với các trang con có ngày tháng (như 16/11 và 23/11) giúp giữ nguyên bối cảnh của mỗi cuộc họp. Bạn có thể ghi lại danh sách tham dự, số người tham dự tối thiểu và mục đích cuộc họp ở phần trên, sau đó ghi lại luồng cuộc họp chi tiết ở phần dưới — phần tổng kết, mục đích, danh sách việc cần làm và các nhiệm vụ được giao.

Nó tạo ra một nhật ký quyết định có thể tìm kiếm, biến những cuộc hội thoại thoáng qua thành một bản ghi vĩnh viễn.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Mỗi phiên sẽ được lưu thành một tài liệu có ngày tháng riêng, giúp dễ dàng theo dõi những thay đổi từ tuần này sang tuần khác

Sử dụng các tiêu đề lớn có sẵn cho mục đích, danh sách việc cần làm và các nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo ghi chú vẫn dễ đọc ngay cả khi thời gian eo hẹp

Sử dụng các nút chuyển đổi để ẩn các ghi chú chi tiết và giữ cho trang tập trung vào kết quả và các bước tiếp theo

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhóm đa chức năng muốn có một bản ghi đáng tin cậy và có thể tìm kiếm về các quyết định dự án, quyền sở hữu và các cột mốc quan trọng.

🧠 Thông tin thú vị: Thuật ngữ “Trí tuệ nhân tạo” xuất phát từ một đề xuất. Năm 1955, John McCarthy và các đồng nghiệp đã đề xuất một chương trình nghiên cứu mùa hè kéo dài hai tháng tại Dartmouth và tự tin khẳng định rằng “mọi khía cạnh của việc học… đều có thể… được mô tả” để máy móc có thể mô phỏng nó. Đề xuất lạc quan đó về cơ bản đã đặt tên cho trường này và tạo nên thói quen đặc trưng của nó là đặt ra những dòng thời gian đầy tham vọng.

4. Mẫu tài liệu dự án của ClickUp

Bối cảnh quan trọng của bạn có đang bị phân tán rải rác trong các email, chuỗi trò chuyện, bản trình chiếu và trí nhớ của người quản lý dự án không? Điều này có thể khiến các thành viên mới trong nhóm hoặc trợ lý AI không thể nắm bắt được bức tranh toàn cảnh về mục tiêu, trạng thái hoặc lịch sử của dự án.

Đó là lý do tại sao Mẫu Tài liệu Dự án của ClickUp tập trung mọi thứ vào một nơi duy nhất.

Nó ghi lại phạm vi dự án, các bên liên quan, các cột mốc quan trọng, các mối phụ thuộc và bài học kinh nghiệm, tạo ra một nguồn thông tin duy nhất mà bất kỳ ai cũng có thể tham khảo.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bảng “Các thành viên chính của nhóm dự án” giúp dễ dàng tìm thấy vai trò và trách nhiệm, ngay cả khi dự án đang diễn ra

Sử dụng tính năng Bình luận được giao trong ClickUp để gắn thẻ chủ sở hữu trực tiếp vào một quyết định, câu hỏi hoặc vấn đề đang mở — sau đó giải quyết các bình luận khi các vấn đề được xử lý

Giữ bối cảnh quan trọng (ai, cái gì, khi nào và lý do) trong một tài liệu, giúp các công cụ AI dễ dàng tham chiếu

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhóm dự án muốn có một wiki dự án có thể tìm kiếm, luôn cập nhật, giúp lưu giữ các quyết định, bối cảnh và tiến trình thực hiện.

✨ Thêm một điều nữa: Tại sao phải lãng phí thời gian để tổng hợp lại trạng thái dự án mỗi khi ai đó yêu cầu cập nhật? Hãy thử Trợ lý AI Báo cáo Trạng thái Dự án của ClickUp để tạo ra các bản cập nhật tiến độ có tổ chức, sẵn sàng cho các bên liên quan với ít nỗ lực thủ công hơn nhiều. Tạo các bản cập nhật tiến độ ngắn gọn và súc tích với Trợ lý AI Báo cáo Trạng thái Dự án của ClickUp

5. Mẫu tài liệu khung quyết định của ClickUp

Các nhóm thường mất thời gian khi không thể truy vết cách một quyết định được đưa ra. Kết quả được chia sẻ, nhưng các yếu tố đánh đổi, ý kiến của các bên liên quan và dữ liệu hỗ trợ nhanh chóng bị lãng quên.

Mẫu tài liệu Khung Quyết định của ClickUp biến mọi quyết định quan trọng thành một tài sản trí tuệ có thể tái sử dụng. Điều này đảm bảo nhóm của bạn (và AI) có thể trả lời câu hỏi “Chúng ta đã quyết định điều gì và tại sao?” mà không cần phải suy đoán.

Nó cũng bao gồm các phần chuyên biệt dành cho Tác động của Quyết định, Tiến độ, Các bên liên quan, Bối cảnh, Các phương án, Dữ liệu hỗ trợ, Các mục cần thực hiện và Quyết định cuối cùng. Cấu trúc này giúp quá trình lập luận của bạn có thể tìm kiếm được, nhất quán và dễ dàng cho các công cụ AI tham chiếu sau này.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi lại bối cảnh, các ràng buộc và dữ liệu hỗ trợ bên cạnh quyết định cuối cùng để tham khảo trong tương lai

Tập hợp các phương án thay thế tại một nơi, giúp dễ dàng xem xét lại các sự đánh đổi khi ưu tiên thay đổi

Thêm các trang con dành cho đánh giá nhà cung cấp, ghi chú rủi ro, tóm tắt cuộc họp hoặc nghiên cứu hỗ trợ, sau đó liên kết chúng từ tài liệu quyết định chính

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhóm lãnh đạo và vận hành muốn có một nhật ký có thể tìm kiếm về các quyết định có tác động lớn.

📮 ClickUp Insight: 92% nhân viên làm việc với kiến thức có nguy cơ mất các quyết định quan trọng bị phân tán trên các kênh trò chuyện, email và bảng tính. Nếu không có một hệ thống thống nhất để ghi lại và theo dõi các quyết định, những thông tin kinh doanh quan trọng sẽ bị lạc trong biển thông tin kỹ thuật số. Với tính năng Quản lý công việc của ClickUp, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về điều này. Tạo công việc từ các cuộc trò chuyện, bình luận công việc, tài liệu và email chỉ với một cú nhấp chuột!

6. Mẫu theo dõi lỗi và vấn đề của ClickUp

Mẫu theo dõi lỗi và vấn đề của ClickUp được thiết kế dành cho các nhóm sản phẩm và kỹ thuật cần một hệ thống đáng tin cậy để ghi nhận lỗi, phân loại chúng nhanh chóng và triển khai các bản sửa lỗi đến phiên bản phát hành. Mẫu này đặc biệt hữu ích khi các báo cáo đến từ nhiều nguồn khác nhau—hỗ trợ khách hàng, kiểm thử chất lượng (QA), người dùng beta và các nhóm nội bộ—và bạn cần mọi vấn đề được đưa vào một quy trình làm việc duy nhất với bối cảnh phù hợp.

Mẫu này kết hợp quy trình “báo cáo → phân loại → khắc phục → xác minh → triển khai” với các chế độ xem linh hoạt, giúp dễ dàng thực hiện việc phân loại hàng ngày, đảm bảo các nhóm làm việc không bị tắc nghẽn và đang theo dõi những vấn đề quan trọng đối với việc phát hành.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng ClickUp Forms để thu thập các bước tái hiện, môi trường, mức độ nghiêm trọng và ảnh chụp màn hình theo định dạng nhất quán, sau đó tự động tạo các công việc lỗi được gắn nhãn chính xác

Vẽ bản đồ các bước phân loại và chuyển giao trên ClickUp Bảng trắng , sau đó đảm bảo nhóm luôn đồng bộ về những gì diễn ra tại mỗi điểm quyết định

Chuyển đổi giữa hơn 15 chế độ xem ClickUp có thể tùy chỉnh để quản lý công việc theo cách của bạn — Danh sách tổng hợp để duy trì sự gọn gàng của danh sách công việc, Bảng để theo dõi trạng thái luồng công việc và các chế độ xem được lọc theo nhóm, tính năng hoặc mức độ nghiêm trọng

✅ Phù hợp nhất cho: Trưởng nhóm QA và quản lý kỹ thuật phụ trách phân loại lỗi với khối lượng lớn trên nhiều nhóm.

7. Bắt đầu nhanh: Mẫu Quản lý sản phẩm của ClickUp

Kiến thức về sản phẩm thường rất phân mảnh. Lý do đằng sau một tính năng nằm trong tài liệu PRD, nội dung cụ thể nằm trong công việc, còn các yêu cầu của các bên liên quan lại bị chôn vùi trong email. Điều này khiến việc có được chế độ xem tổng thể trở nên vô cùng khó khăn đối với bất kỳ ai, kể cả AI.

Mẫu " Quick Start: Quản lý Sản phẩm " của ClickUp tích hợp các yêu cầu sản phẩm, lộ trình phát triển, phản hồi của người dùng và việc ưu tiên tính năng vào một hệ thống kết nối.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng Trạng thái tùy chỉnh của ClickUp để di chuyển các epic từ "Ưu tiên" → "Đang thiết kế" → "Đang phát triển" → "Sẵn sàng triển khai"

Thêm nhãn MoSCoW và kích thước áo thun vào mỗi epic để nắm bắt “mức độ quan trọng” và “mức độ nỗ lực” trong cùng một chế độ xem

Gán các epic vào các sprint trên ClickUp và đảm bảo việc triển khai luôn gắn liền với lộ trình, với ngày đáo hạn và người chịu trách nhiệm hiển thị rõ ràng ngay từ cái nhìn đầu tiên

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý sản phẩm cần một không gian làm việc sẵn sàng sử dụng để theo dõi các epic, sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc và lưu giữ lý do đằng sau các quyết định để dễ dàng tra cứu sau này.

🛠️ Nếu nhóm của bạn vẫn phải kiểm tra chéo qua năm công cụ chỉ để xác minh một thông tin, thì hệ thống AI của bạn chưa giải quyết được vấn đề quá tải thông tin. ClickUp Brain nằm ở trung tâm quy trình làm việc và kết nối kiến thức, giúp bạn tìm kiếm câu trả lời tại một nơi duy nhất, bất kể thông tin đó nằm ở đâu. Tìm kiếm và hiểu dữ liệu phức tạp chỉ trong vài giây với ClickUp Brain

8. Mẫu cuộc họp 1-1 của ClickUp

Với tư cách là người quản lý, bạn đang phải cân bằng giữa các mục tiêu, thách thức và khát vọng nghề nghiệp của nhiều nhân viên trực thuộc. Rất dễ để quên các nhiệm vụ cần thực hiện từ cuộc họp 1-on-1 tháng trước hoặc lĩnh vực phát triển cụ thể mà bạn đã hứa sẽ hỗ trợ. Mẫu 1-on-1 của ClickUp cung cấp một không gian dành cho các cuộc họp 1-on-1 định kỳ.

Nó giúp bạn theo dõi các chủ đề thảo luận, phản hồi, cam kết và ghi chú phát triển nghề nghiệp theo thời gian, tạo ra một chuỗi thông tin liên tục cho từng thành viên trong nhóm. Điều này giúp tổng hợp thông tin để các công cụ AI tham chiếu và theo dõi theo thời gian, hoàn toàn dựa trên dữ liệu bối cảnh.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lưu mỗi buổi gặp gỡ 1-1 dưới dạng một trang, tạo ra một dòng thời gian rõ ràng về mục tiêu, quyết định và ghi chú huấn luyện

Xuất bản hệ thống 1-on-1 của bạn dưới dạng trang wiki luôn được cập nhật cho bạn, nhóm lãnh đạo hoặc các đối tác nhân sự

Xuất tài liệu sang PDF, HTML hoặc markdown để đánh giá hiệu suất hoặc đáp ứng yêu cầu tài liệu

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý nhân sự tổ chức các buổi họp 1-1 định kỳ và muốn có một bản ghi có thể tìm kiếm được về các cam kết, phản hồi và kế hoạch phát triển.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cài đặt nhắc nhở ClickUp để xuất các ghi chú cuộc họp 1-1 hàng quý sang định dạng PDF và chia sẻ với cấp dưới trực tiếp của bạn. Điều này tạo ra một bản ghi chung về tiến độ và ngăn chặn tình trạng “tôi không nhớ chúng ta đã thảo luận về điều đó”.

9. Mẫu Sổ tay công việc của ClickUp

Các nhà lãnh đạo đang phải hành động trong tình trạng mù mờ, khi đặt câu hỏi “Những ưu tiên hàng đầu của chúng ta trong quý này là gì?” lại nhận được năm câu trả lời khác nhau từ năm nhóm khác nhau. Khi mỗi bộ phận đang theo dõi công việc của mình bằng một công cụ hoặc định dạng khác nhau, sẽ không có một nguồn thông tin duy nhất đáng tin cậy cho các sáng kiến của tổ chức. Điều này tạo ra các “hộp kín” và khiến việc thống nhất chiến lược trở nên gần như bất khả thi.

Mẫu "The Book of Work" của ClickUp cung cấp chế độ xem toàn diện, ở cấp độ danh mục, để theo dõi tất cả các sáng kiến đang hoạt động, phân bổ nguồn lực và trạng thái tại một nơi duy nhất.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng các phần "Dự án thiết yếu" và "Dự án tùy chọn" để làm rõ các sự đánh đổi trước khi các nhóm cam kết sức chứa

Sử dụng phần Phân tích Dự án để tổng hợp trạng thái các sáng kiến và phát hiện sớm các công việc bị chậm trễ

Đưa toàn bộ tài liệu vào các cuộc họp lập kế hoạch và cập nhật các ưu tiên tại một nơi duy nhất

✅ Phù hợp nhất cho: Các trưởng nhóm PMO, trưởng bộ phận và lãnh đạo vận hành cần có chế độ xem cập nhật về tất cả các sáng kiến để lập kế hoạch và ưu tiên hàng quý.

10. Mẫu lời nhắc ChatGPT cho kỹ thuật của ClickUp

Một kỹ sư cấp cao của bạn phát hiện ra một lời nhắc tuyệt vời để gỡ lỗi một vấn đề phức tạp, nhưng kiến thức đó chỉ nằm trong đầu họ. Phần còn lại của nhóm tiếp tục gặp khó khăn với những lời nhắc kém hiệu quả hơn, giới hạn năng suất của họ. Mẫu Lời nhắc ChatGPT cho Kỹ thuật của ClickUp tạo ra một thư viện chung cho các lời nhắc đã được kiểm chứng.

Đây là không gian để nhóm của bạn thu thập và hoàn thiện các lời nhắc tốt nhất cho các công việc phổ biến như đánh giá mã nguồn, tạo tài liệu và đưa ra quyết định về kiến trúc.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng các trang lồng nhau và các phần có thể chuyển đổi để nhóm các lời nhắc theo “báo cáo lỗi”, “viết mã”, “tái cấu trúc”, “tài liệu” hoặc bất kỳ danh mục nào mà nhóm của bạn sử dụng

Lưu trữ các lời nhắc dạng “điền vào chỗ trống” mà các kỹ sư có thể sao chép nhanh chóng, sau đó điều chỉnh với các biến phù hợp cho công việc cụ thể.

Cập nhật lời nhắc khi tiêu chuẩn của bạn thay đổi, sử dụng lịch sử phiên bản để theo dõi những gì đã thay đổi và thời điểm thay đổi

✅ Phù hợp nhất cho: Các trưởng nhóm kỹ thuật hoặc nhóm nền tảng đang xây dựng một tài liệu hướng dẫn lời nhắc chia sẻ, có thể tìm kiếm cho tổ chức phát triển của họ.

Cách sử dụng các mẫu hệ thống bộ nhớ AI trong ClickUp

Nhận ra rằng bạn cần một hệ thống bộ nhớ là một chuyện; việc thực sự xây dựng nó lại là chuyện khác. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy như một nhiệm vụ khổng lồ, dẫn đến tình trạng "đóng băng phân tích". Khóa là bắt đầu từ những bước nhỏ và biến nó thành một phần tự nhiên trong quy trình làm việc của bạn.

Dưới đây là cách bắt đầu trong ClickUp:

Bắt đầu từ những lỗ hổng kiến thức gây cản trở lớn nhất: Đừng cố làm mọi thứ cùng một lúc. Xác định lĩnh vực mà nhóm của bạn thường xuyên phải giải thích lại bối cảnh hoặc mất thông tin nhất. Đó là việc ra quyết định? Phạm vi dự án? Hãy bắt đầu từ đó Nhập mẫu vào không gian làm việc của bạn: Bạn không cần phải xây dựng từ đầu. Sử dụng Thư viện Mẫu của ClickUp để tìm và thêm các mẫu này trực tiếp vào không gian làm việc của bạn. Sau đó, bạn có thể tùy chỉnh bất kỳ trường hoặc phần nào để phù hợp với thuật ngữ và quy trình làm việc của nhóm. Xây dựng thói quen ghi chép: Tích hợp việc ghi chép vào quy trình làm việc hiện tại của bạn bằng Tích hợp việc ghi chép vào quy trình làm việc hiện tại của bạn bằng ClickUp tự động hóa . Ví dụ: cài đặt một tự động hóa để tự động tạo tài liệu ghi chú cuộc họp mới từ Mẫu ghi chú cuộc họp định kỳ của bạn mỗi khi một sự kiện mới được thêm vào lịch của nhóm Kết nối các mẫu với ClickUp Brain: Đây là bước đơn giản nhất vì nó diễn ra tự động. Truy cập các tính năng Đây là bước đơn giản nhất vì nó diễn ra tự động. Truy cập các tính năng AI trò chuyện và bối cảnh tích hợp sẵn trong không gian làm việc của bạn thông qua ClickUp Brain. Nó tự động chỉ mục tất cả tài liệu (Docs) và công việc (Tasks) của bạn, do đó bất kỳ thông tin nào bạn ghi lại trong các mẫu này sẽ ngay lập tức trở thành một phần của cơ sở kiến thức mà AI của bạn có thể tìm kiếm và tham chiếu. Tối ưu hóa dựa trên hiệu quả của AI: Hãy chú ý đến những mẫu mà AI tham chiếu hiệu quả nhất. Nếu bạn nhận thấy AI gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin cụ thể, hãy tinh chỉnh cấu trúc của mẫu. Bạn có thể cần thêm các nhãn trường cụ thể hơn, sử dụng định dạng nhất quán hơn hoặc chia nhỏ thông tin phức tạp thành các phần rõ ràng hơn để nâng cao độ chính xác khi truy xuất.

Xây dựng hệ thống bộ nhớ AI luôn chính xác

Một mẫu là một khởi đầu tuyệt vời. Tuy nhiên, hệ thống trí nhớ AI chỉ hoạt động hiệu quả khi bối cảnh bên trong nó đáng tin cậy, cập nhật và minh bạch.

Đó chính là điểm mà hầu hết các nhóm gặp khó khăn. Ai có thời gian để sao chép thông tin thủ công vào một công cụ “bộ nhớ AI” riêng biệt bên cạnh công việc hàng ngày của họ?

Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp giải quyết vấn đề này một cách vô cùng mượt mà. Cùng với hơn 1.000 mẫu, nó kết hợp tài liệu, nhiệm vụ, Bảng trắng, biểu mẫu và nhiều tính năng khác. Điều này có nghĩa là nhóm của bạn có thể ghi lại bối cảnh như một phần của công việc hàng ngày. Sau đó, ClickUp AI có thể sử dụng bối cảnh không gian làm việc động này để trả lời câu hỏi, tóm tắt các thay đổi và hiển thị các chi tiết phù hợp mà bạn không cần phải giải thích lại mọi thứ.

Câu hỏi thường gặp

Các mẫu hệ thống bộ nhớ AI được thiết kế để AI có thể truy xuất và tái sử dụng thông tin, chứ không chỉ đơn thuần là để con người đọc được. Khác với các mẫu tài liệu thông thường ghi lại nội dung dưới dạng đoạn văn tự do, các mẫu hệ thống trí nhớ AI sử dụng các phần nhất quán, trường có nhãn và cấu trúc lặp lại (chủ sở hữu, quyết định, định nghĩa, trạng thái, liên kết đến công việc nguồn) để AI có thể tìm thấy bối cảnh chính xác một cách đáng tin cậy và áp dụng nó cho các công việc khác nhau. Chúng cũng được thiết kế để được cập nhật liên tục khi công việc phát triển, biến mẫu thành một lớp kiến thức sống động thay vì một tài liệu chỉ sử dụng một lần.

Có (và thực tế là tự động)! ClickUp Brain chỉ mục tất cả nội dung trong ClickUp Tài liệu và Nhiệm vụ của bạn, do đó bất kỳ thông tin nào được ghi lại trong các mẫu này đều trở thành một phần của cơ sở kiến thức mà nó sử dụng để trả lời câu hỏi.

Bộ nhớ ngắn hạn mang tính đối thoại và dựa trên phiên làm việc, giống như khi ChatGPT ghi nhớ những gì bạn đã nói trước đó trong cuộc hội thoại. Bộ nhớ dài hạn thì bền vững và áp dụng cho toàn nhóm, và đó chính là điều mà các mẫu này tạo ra — một cơ sở kiến thức không biến mất khi bạn đóng tab.