Cách tạo bảng theo dõi phiên bản phát hành trong Google Trang tính

Các bản phát hành thường bị trễ. Và khi điều đó xảy ra, nguyên nhân gốc rễ hiếm khi nằm ở mã. Thường thì quy trình làm việc mới là vấn đề cần khắc phục:

Ngày triển khai thường nằm trong hộp thư đến của ai đó nhưng lại không bao giờ được cập nhật lên công cụ theo dõi

Quyền sở hữu thay đổi giữa chừng trong sprint, nhưng không ai báo cáo điều này

Số phiên bản bị lan truyền khắp các cuộc trò chuyện và cuộc họp hàng ngày đến mức không ai còn chắc chắn phiên bản nào là mới nhất

Nghiên cứu của PMI cho thấy chỉ khoảng một nửa các dự án phát hành phần mềm thành công hoàn toàn, trong khi 37% không đạt được mục tiêu và 13% thất bại hoàn toàn — thường do những lỗ hổng trong phối hợp và thực thi.

Giải pháp bắt đầu từ một hệ thống được chia sẻ duy nhất mà nhóm của bạn thực sự sử dụng.

Hãy để chúng tôi hướng dẫn bạn cách tạo công cụ theo dõi phiên bản trên Google Trang tính, giúp nhóm của bạn có một nơi đáng tin cậy để quản lý các phiên bản, dòng thời gian, người phụ trách và các yếu tố phụ thuộc, từ đó đảm bảo phiên bản tiếp theo của bạn được triển khai suôn sẻ.

Và nếu bạn muốn một không gian làm việc thống nhất hơn, nơi tất cả các dự án, công việc, tài liệu và cuộc trò chuyện của bạn được tập trung tại một nơi, chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách ClickUp giúp hiện thực hóa điều đó!

Trình theo dõi bản phát hành trong Google Trang tính là gì?

Bảng theo dõi phiên bản trên Google Trang tính là một bảng tính có cấu trúc ghi lại mọi phiên bản phần mềm đã có kế hoạch hoặc đã hoàn thành, sự kiện ra mắt sản phẩm hoặc việc triển khai nội dung.

Bảng theo dõi dữ liệu này ghi lại các thông tin quan trọng như số phiên bản, ngày phát hành, người phụ trách, trạng thái và các phụ thuộc trong một tài liệu chia sẻ. Đây là công cụ hữu ích cho các nhóm muốn có một cách miễn phí và quen thuộc để theo dõi quy trình quản lý phát hành của mình.

Công cụ theo dõi này hữu ích cho các bộ phận khác nhau:

Các nhà quản lý sản phẩm sử dụng bảng tính theo dõi này để điều phối việc ra mắt các tính năng trong các chu kỳ sprint và duy trì nhịp độ phát hành

Các trưởng nhóm kỹ thuật dựa vào công cụ này để theo dõi lịch trình triển khai và phát hiện các rào cản trước khi chúng làm gián đoạn quá trình ra mắt

Các nhóm tiếp thị đồng bộ hóa dòng thời gian chiến dịch của họ để đảm bảo nội dung quảng cáo được phát hành cùng lúc với các tính năng mới, giúp bộ phận tiếp thị và sản phẩm luôn đồng bộ

Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của bảng theo dõi nằm ở khả năng hiển thị thông tin minh bạch cho các bên liên quan. Khi mọi thành viên trong nhóm đều có thể xem những gì đang được phát hành và thời điểm cụ thể, bạn sẽ không còn phải lo lắng về việc bỏ sót các chi tiết quan trọng.

Một công cụ theo dõi phiên bản được duy trì tốt sẽ trở thành nguồn thông tin đáng tin cậy của nhóm bạn về lịch sử phiên bản và ghi chú phát hành. Tuy nhiên, khi số lượng phiên bản phát hành ngày càng tăng, một bảng tính cơ bản có thể trở nên khó quản lý nếu không có cấu trúc phù hợp.

🧠 Thông tin thú vị: Agile không bắt đầu từ phần mềm. Nó phát triển từ hàng thập kỷ tư duy lặp lại. Vào những năm 1930, Walter A. Shewhart đã giới thiệu chu kỳ Plan-Do-Study-Act(L ập kế hoạch - Thực hiện - Nghiên cứu - Hành động), sau đó được W. Edwards Deming phổ biến rộng rãi tại Nhật Bản sau chiến tranh. Toyota đã biến những ý tưởng này thành Hệ thống Sản xuất Toyota — đặt nền móng cho Lean và Agile hiện đại.

Cách tạo bảng theo dõi phiên bản phát hành trong Google Trang tính

Việc xây dựng một bảng tính theo dõi hiệu quả, có thể mở rộng theo quy mô nhóm của bạn chỉ cần vài bước đơn giản. Hãy làm theo hướng dẫn này để tạo một bảng theo dõi phiên bản phát hành trên Google Trang tính mà nhóm của bạn thực sự sẽ sử dụng.

1. Cài đặt bảng tính của bạn

Mở một Google Trang tính mới — hoặc tiết kiệm thời gian với mẫu bảng tính có sẵn — và ngay lập tức đặt cho nó một tên mô tả như “Bảng theo dõi phát hành sản phẩm quý 3”. Tên gọi rõ ràng giúp đồng nghiệp tìm thấy tài liệu đúng một cách nhanh chóng khi tìm kiếm trên các ổ đĩa chia sẻ.

Tiếp theo, hãy khóa hàng tiêu đề bằng cách chọn Chế độ xem > Freeze > 1 hàng. Bước nhỏ này giúp các nhãn cột luôn hiển thị khi bạn cuộn qua hàng chục bản phát hành. Bạn sẽ không bị mất bối cảnh. Hãy bắt đầu với một tab duy nhất, gọn gàng dành cho các bản phát hành đang hoạt động để duy trì sự tập trung; bạn có thể thêm các tab lưu trữ sau này khi các bản phát hành đã hoàn thành bắt đầu tích lũy.

Cuối cùng, hãy đặt ra quy tắc tránh sử dụng các ô hợp nhất. Mặc dù chúng có vẻ hữu ích cho việc định dạng, nhưng chúng làm hỏng các chức năng lọc, sắp xếp và xác thực dữ liệu, điều này làm suy yếu toàn bộ mục đích của một bảng theo dõi có cấu trúc.

2. Thêm các cột cần thiết cho dữ liệu phát hành

Các công cụ theo dõi tạm thời thường thiếu các trường thông tin quan trọng. Khi bảng tính của bạn không ghi lại đầy đủ chi tiết cần thiết, các thành viên trong nhóm sẽ phải rời khỏi tài liệu để tìm kiếm thông tin bổ sung trong email hoặc các công cụ khác.

Việc chuyển đổi giữa các công việc làm lãng phí thời gian và tăng nguy cơ bỏ sót chi tiết. Thực tế, các nghiên cứu cho thấy chúng ta chuyển đổi giữa các ứng dụng trung bình 1.200 lần mỗi ngày — điều này khiến chúng ta mất 4 giờ mỗi tuần để tập trung lại. Để tránh điều này, hãy xây dựng công cụ theo dõi công việc trên Google Trang tính của bạn với một bộ cột đầy đủ ngay từ đầu.

Dưới đây là các cột không thể thiếu:

Tên bản phát hành: Một mô tả ngắn gọn, rõ ràng hoặc tiêu đề chính thức của tính năng

Số phiên bản: Sử dụng hệ thống phiên bản ngữ nghĩa (ví dụ: v2.1.0) hoặc ID bản dựng nội bộ để kiểm soát phiên bản chính xác

Người chịu trách nhiệm: Người duy nhất chịu trách nhiệm về quá trình phát hành từ đầu đến cuối

Trạng thái: Trạng thái hiện tại của bản phát hành (ví dụ: Đang theo kế hoạch, Đang tiến độ, Kiểm tra chất lượng, Đã triển khai, Đã thu hồi)

Mục tiêu ngày phát hành: Ngày phát hành dự kiến để phục vụ công tác lập kế hoạch

Ngày thực tế: Ngày bản phát hành được tung ra, để trống cho đến khi quá trình triển khai hoàn thành

Yếu tố phụ thuộc: Bất kỳ bản phát hành, công việc hoặc nhóm nào mà bản phát hành này phụ thuộc vào

Ghi chú: Một cột tổng hợp chứa các liên kết đến tài liệu kỹ thuật, Tài liệu Yêu cầu Sản phẩm (PRD) hoặc báo cáo phân tích sau sự cố

Đối với các quy trình làm việc phức tạp hơn, bạn có thể thêm các cột về môi trường triển khai (ví dụ: staging so với production) hoặc mức độ ưu tiên. Mục tiêu là tùy chỉnh cấu trúc để thu thập đầy đủ thông tin mà nhóm của bạn cần để thảo luận về các bản phát hành mà không cần rời khỏi bảng tính.

3. Áp dụng định dạng có điều kiện để hiển thị trạng thái

Khi bảng theo dõi của bạn chỉ là một khối văn bản đen trắng, việc phát hiện vấn đề ngay lập tức gần như là không thể. Các vấn đề cản trở, các mục có nguy cơ và các bản phát hành quá hạn dễ bị lạc trong mớ thông tin lộn xộn.

Sự thiếu hụt phân cấp trực quan này dẫn đến phản hồi chậm trễ và vi phạm thời hạn vì thông tin quan trọng không được hiển thị. Không có gì ngạc nhiên khi gần một nửa số lãnh đạo cấp cao cho biết hơn 30% dự án công nghệ của họ bị chậm tiến độ hoặc vượt ngân sách.

Giải pháp là gì? Sử dụng định dạng có điều kiện để hiển thị ngay lập tức các điểm nghẽn. Bảng tính của bạn sẽ trở thành công cụ theo dõi tự động phát hiện các vấn đề.

Chuyển đến Định dạng > Định dạng có điều kiện. Chọn cột Trạng thái làm phạm vi, sau đó tạo quy tắc cho từng giá trị. Ví dụ:

Nếu văn bản chính xác là “Đã triển khai”, hãy cài đặt màu nền ô thành xanh lá cây

Nếu văn bản chính xác là “Đang có tiến độ”, hãy cài đặt màu nền ô thành màu vàng

Nếu văn bản chính xác là “Blocked” hoặc “Rolled Back”, hãy cài đặt màu nền ô thành đỏ

Hệ thống mã màu sắc đơn giản này giúp giảm đáng kể thời gian cần thiết để kiểm tra bảng tính nhằm phát hiện các vấn đề. Bạn có thể nhận ra một bản phát hành bị đình trệ mà không cần đọc một chữ nào. 🚦

Để có một mẫu bảng theo dõi tiến độ trên Google Trang tính nâng cao hơn nữa, hãy áp dụng các quy tắc bổ sung cho các mức độ ưu tiên hoặc các ngày đã qua để làm nổi bật các mục quá hạn — một chức năng quan trọng của bất kỳ phần mềm theo dõi ngày đáo hạn nào.

4. Tạo menu thả xuống để thực hiện mục nhập dữ liệu một cách nhất quán

Trình theo dõi của bạn chỉ đáng tin cậy như dữ liệu trong đó. Khi các thành viên trong nhóm nhập bất kỳ nội dung nào họ muốn vào trường trạng thái — “Đã xong”, “Hoàn thành”, “Đã phát hành” — việc lọc, sắp xếp và báo cáo sẽ trở nên bất khả thi.

Bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu bằng cách sử dụng menu thả xuống để xác thực dữ liệu trong các cột quan trọng. Điều này đảm bảo mọi người đều sử dụng cùng một ngôn ngữ.

Để thiết lập tính năng này, hãy chọn cột bạn muốn chuẩn hóa, ví dụ: cột Trạng thái. Sau đó, chuyển đến Dữ liệu > Xác thực dữ liệu và chọn “Menu thả xuống” từ danh sách tiêu chí. Nhập các giá trị trạng thái đã định nghĩa sẵn: Đang lên kế hoạch, Đang tiến hành, Kiểm tra chất lượng, Đã triển khai, Đã khôi phục.

Giờ đây, thay vì nhập liệu thủ công, người dùng sẽ lựa chọn từ danh sách. Mọi mục nhập đều được duy trì nhất quán. Lặp lại quy trình này cho bất kỳ cột nào khác có tập hợp tùy chọn hữu hạn, chẳng hạn như Mức độ ưu tiên (Cao, Trung bình, Thấp) hoặc Môi trường (Staging, Sản xuất).

5. Chia sẻ và cài đặt quyền truy cập cho nhóm của bạn

Một công cụ theo dõi sẽ vô dụng nếu những người cần thiết không thể truy cập, nhưng lại nguy hiểm nếu những người không được phép có thể thay đổi nó. Nếu không có kiểm soát truy cập phù hợp, bạn có nguy cơ tạo ra các "hộp đen" thông tin hoặc tệ hơn, khiến bản ghi chính thức bị hỏng do các thao tác chỉnh sửa hoặc xóa nhầm.

Các tài liệu chia sẻ thường gặp vấn đề ở giai đoạn này, khiến các nhóm mất niềm tin và quay trở lại với tình trạng giao tiếp lộn xộn. Đây là một triệu chứng phổ biến của một kế hoạch quản lý các bên liên quan yếu kém.

Sử dụng các tính năng chia sẻ tích hợp sẵn của Google Trang tính để quản lý quyền truy cập. Nhấp vào nút Chia sẻ ở góc trên bên phải và thêm người cộng tác bằng địa chỉ email của họ. Phân công vai trò một cách cẩn thận:

Trình chỉnh sửa: Dành cho chủ sở hữu và quản lý bản phát hành cần cập nhật trạng thái và chi tiết bản phát hành

Người bình luận: Dành cho các bên liên quan như bộ phận tiếp thị hoặc hỗ trợ, những người cần đặt câu hỏi hoặc đưa ra phản hồi mà không cần thay đổi dữ liệu

Người xem: Dành cho các nhà lãnh đạo hoặc các nhóm khác chỉ cần xem lịch trình phát hành

Khi thêm người cộng tác, hãy đảm bảo đã chọn Box “Thông báo cho mọi người” để họ nhận được email và biết về sự tồn tại của bảng theo dõi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đối với thông tin phát hành nhạy cảm, hãy tránh sử dụng tùy chọn chia sẻ “Bất kỳ ai có liên kết”. Mặc dù tiện lợi, nhưng tùy chọn này sẽ tạo ra rủi ro bảo mật nếu liên kết bị chuyển tiếp ra ngoài tổ chức của bạn.

Các thành phần chính của bảng theo dõi phiên bản phát hành

Sau vài tuần, bạn có thể nhận thấy bảng theo dõi của mình không được cập nhật. Điều này xảy ra khi bảng tính thiếu các yếu tố cơ bản giúp nó dễ sử dụng và duy trì.

Các nhóm dần dần rơi vào tình trạng hỗn loạn trong giao tiếp, liên tục yêu cầu cập nhật thông tin qua các cuộc trò chuyện và email.

👀 Bạn có biết? Nhân viên bị gián đoạn 275 lần mỗi ngày, tức khoảng 2 phút một lần, bởi các cuộc họp, email hoặc trò chuyện trong giờ công việc chính.

Để tránh điều này, hãy đảm bảo bảng theo dõi phiên bản của bạn bao gồm các thành phần bắt buộc sau:

Hàng tiêu đề với nhãn rõ ràng: Không nên có bất kỳ sự mơ hồ nào về mục đích của từng cột

Hệ thống phân loại trạng thái nhất quán: Tất cả thành viên trong nhóm phải thống nhất về một bộ các giai đoạn phát hành đã được định nghĩa sẵn

Trách nhiệm của người quản lý: Mỗi bản phát hành cần có một người quản lý cụ thể để đảm bảo trách nhiệm rõ ràng

Trường ngày tháng (mục tiêu và thực tế): Việc ghi lại cả ngày theo kế hoạch và ngày thực tế là rất quan trọng để theo dõi tốc độ phát triển theo thời gian

Bản đồ phụ thuộc : Một cột để ghi chú các rào cản ở giai đoạn trước và sau cung cấp bối cảnh quan trọng cho toàn bộ quy trình DevOps

Cột ghi chú hoặc liên kết: Cột này cung cấp một vị trí trung tâm để lưu trữ thông tin bối cảnh, chẳng hạn như liên kết đến nhật ký thay đổi, ghi chú phát hành hoặc cờ tính năng, mà không làm rối các trường khác

Tab Lưu trữ: Sau khi bản phát hành hoàn thành, hãy chuyển nó sang tab Lưu trữ để giữ cho chế độ xem chính gọn gàng và tập trung vào công việc đang diễn ra

Mẫu theo dõi bản phát hành miễn phí cho Google Trang tính

Tạo một công cụ theo dõi từ đầu có thể khiến bạn cảm thấy như một công việc vất vả, đặc biệt là khi bạn không chắc chắn nên bao gồm những trường thông tin nào. Hãy bỏ qua việc phải tự mày mò và tập trung vào bản phát hành chính.

Bạn không nhất thiết phải bắt đầu từ con số 0. Thư viện mẫu của Google cung cấp một số tùy chọn, trong khi các trang web của bên thứ ba cung cấp các mẫu bảng theo dõi Google Trang tính chuyên biệt hơn, được thiết kế riêng cho quy trình làm việc của phần mềm và sản phẩm.

Nếu bạn muốn một điểm khởi đầu có cấu trúc rõ ràng hơn, Mẫu Quản lý Bản phát hành của ClickUp là lựa chọn đáng xem xét. Mẫu này được thiết kế sẵn với các trường và cấu trúc mà hầu hết các công cụ theo dõi tự phát triển thường mất hàng tuần để xây dựng một cách tự nhiên.

Mẫu này bao gồm:

Trạng thái tùy chỉnh phù hợp với các giai đoạn phát hành thực tế: Đang phát triển, Sẵn sàng để thử nghiệm và Sẵn sàng để phát hành phù hợp với các giai đoạn phát hành thực tế: Đang phát triển, Sẵn sàng để thử nghiệm và Sẵn sàng để phát hành

Trường Tùy chỉnh cho Phiên bản phát hành, Ngày phát hành và Ghi chú phát hành, giúp việc quản lý phiên bản và tài liệu được tập trung tại một nơi duy nhất

Nhiều chế độ xem, bao gồm Tổng quan về bản phát hành, Dòng thời gian phát hành và Danh sách các tính năng cần phát triển, để các bên liên quan khác nhau có thể xem những thông tin họ thực sự cần mà không phải lục lọi qua các cột không liên quan

Chế độ xem Biểu đồ Gantt để trực quan hóa dòng thời gian và các mối phụ thuộc giữa các bản phát hành chỉ trong nháy mắt

P.S. Bạn có thể xuất mẫu này sang Tài liệu Google hoặc sử dụng trực tiếp trong Không gian Làm việc ClickUp của mình.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sau khi sao chép mẫu vào Drive của bạn hoặc tải xuống vào Không gian Làm việc ClickUp, hãy điều chỉnh các giá trị trong menu thả xuống để phù hợp với thuật ngữ của nhóm, loại bỏ các trường không áp dụng cho quy trình làm việc của bạn và thiết lập định dạng có điều kiện để phù hợp với các giai đoạn trạng thái.

Những thách thức thường gặp khi sử dụng công cụ theo dõi phiên bản trên Google Trang tính

Ban đầu, công cụ theo dõi trên Google Trang tính của bạn có thể khiến bạn cảm thấy hài lòng. Mọi thứ đều được tập trung tại một nơi, nhóm đang cập nhật nó và các bản phát hành diễn ra suôn sẻ. Nhưng khi nhóm của bạn phát triển và tần suất phát hành tăng lên, những trở ngại có thể bắt đầu xuất hiện.

Đây là những điểm yếu của Google Trang tính trong việc theo dõi bản phát hành:

Không có thông báo thời gian thực: Google Trang tính không thông báo cho bạn khi trạng thái phát hành thay đổi hoặc thời hạn bị trễ. Bạn phải nhớ kiểm tra bảng tính hoặc sẽ bỏ lỡ thông tin. Đối với các nhóm làm việc nhanh, khoảng cách giữa “đã cập nhật” và “được chú ý” chính là nơi mọi việc có thể bị bỏ sót

Xung đột phiên bản do chỉnh sửa đồng thời: Nhiều người cùng chỉnh sửa cùng một bảng tính tại cùng một thời điểm có thể dẫn đến các ô bị ghi đè và mất dữ liệu. Google Trang tính hỗ trợ chỉnh sửa đồng thời cơ bản, nhưng không có cơ chế giải quyết xung đột — bản ghi cuối cùng sẽ được ưu tiên, ngay cả khi nó sai.

Công thức có thể bị lỗi do sai sót của con người: Chỉ cần một phím bấm sai vị trí trong ô công thức cũng có thể làm hỏng các tính toán dữ liệu hoặc logic phụ thuộc của bạn mà không có dấu hiệu rõ ràng. Không có bản ghi kiểm tra nào cho biết điều gì đã thay đổi, ai đã thay đổi hay khi nào.

Nó không thể mở rộng theo độ phức tạp của các bản phát hành: Một bảng theo dõi với 10 bản phát hành và 5 cột vẫn có thể quản lý được. Tuy nhiên, khi có 100 bản phát hành trải rộng trên nhiều dòng sản phẩm, kèm theo các phụ thuộc, môi trường và triển khai theo từng đợt, bảng tính sẽ trở nên khó kiểm soát. Việc lọc và sắp xếp chỉ có thể giúp được đến mức nào đó trước khi cấu trúc sụp đổ dưới sức nặng của chính nó

Không tích hợp với quy trình làm việc thực tế của bạn: Công việc của nhóm bạn diễn ra trên Jira, GitHub hoặc một đường ống CI/CD—chứ không phải trong bảng tính. Google Trang tính nằm ngoài hệ sinh thái đó, điều này có nghĩa là việc cập nhật trạng thái đòi hỏi ai đó phải tự tay kết nối các thông tin lại với nhau. Công việc này gần như luôn bị xếp sau các ưu tiên khác

Quyền truy cập là kiểu "tất cả hoặc không gì cả". Bạn có thể gán các vai trò Trình chỉnh sửa, Bình luận hoặc Xem, nhưng không thể giới hạn quyền chỉnh sửa ở các hàng hoặc cột cụ thể. Nếu ai đó có quyền chỉnh sửa, họ có thể thay đổi bất cứ điều gì, kể cả các trường mà họ không có quyền can thiệp.

Đây không phải là lý do để bạn hoàn toàn tránh sử dụng Google Trang tính nếu bạn mới bắt đầu. Tuy nhiên, đây là những dấu hiệu đáng chú ý khi quy trình phát hành của bạn ngày càng hoàn thiện. Khi bảng theo dõi bắt đầu tạo ra nhiều công việc hơn thay vì giảm bớt, đã đến lúc bạn nên xem xét các giải pháp thay thế.

Cách theo dõi các bản phát hành trong ClickUp

Google Trang tính giúp bạn bắt đầu. ClickUp là nơi các nhóm tìm đến khi bảng tính không còn đáp ứng được nhu cầu.

Bắt đầu bằng cách tạo một thư mục chuyên dụng có tên “Releases”, với mỗi bản phát hành được liệt kê dưới dạng một danh sách công việc (ví dụ: v2.3 – Bản phát hành tháng 3). Bên trong, chia công việc thành các công việc riêng lẻ như “Luồng onboarding mới”, “Sửa lỗi thử lại thanh toán” hoặc “Cập nhật nội dung trang giá cả”.

Đây là cấu trúc cơ bản của bạn. Bây giờ, bạn có thể bổ sung các tính năng nâng cao để đơn giản hóa và tự động hóa việc theo dõi phiên bản.

Dưới đây là cách theo dõi bản phát hành trong ClickUp:

Quy trình làm việc tùy chỉnh cho từng loại bản phát hành: Thiết lập các trạng thái nhiệm vụ tùy chỉnh ClickUp riêng biệt cho các bản phát hành chính, bản vá và bản sửa lỗi khẩn cấp. Việc sửa lỗi nhanh không nên tuân theo quy trình tương tự như việc triển khai phiên bản đầy đủ, do đó mỗi loại bản phát hành sẽ bắt đầu với một quy trình làm việc được thiết kế riêng cho nó

Chọn các trạng thái tùy chỉnh chính xác trong ClickUp để phân loại và theo dõi công việc một cách hiệu quả

Bản đồ phụ thuộc giúp phát hiện các rào cản trước ngày triển khai: Chế độ xem Biểu đồ Gantt của ClickUp cho phép bạn lập bản đồ mối quan hệ giữa các công việc trong toàn bộ chu kỳ phát hành và nhận thông báo khi có rủi ro ở giai đoạn trước đó. Bạn sẽ thấy rào cản ngay khi nó xuất hiện, chứ không phải khi nó đã gây ra sự chậm trễ

Bảng điều khiển cho từng cấp độ bên liên quan: Bảng điều khiển của ClickUp cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan trực quan về tình trạng dự án, tiến độ của nhóm và các chỉ số chính, đồng thời bạn có thể kiểm soát ai xem được gì thông qua quyền truy cập dựa trên vai trò. Lãnh đạo nhận được bản tóm tắt; kỹ sư nhận được chi tiết. Không ai có quyền xem có thể vô tình ghi đè lên bảng theo dõi của bạn

Sử dụng AI Cards trong Bảng điều khiển ClickUp để tóm tắt hiệu suất sprint

Tự động hóa xử lý các công việc lặp đi lặp lại: ClickUp Automations cho phép bạn tự động cập nhật trạng thái, đăng bình luận, phân công công việc và gửi email dựa trên các điều kiện kích hoạt mà bạn định nghĩa. Các quy trình bàn giao định kỳ giữa QA, kỹ thuật và tiếp thị diễn ra mà không cần ai phải cập nhật ô bảng tính hay gửi email theo dõi thủ công. Đối với các nhà quản lý sản phẩm, bạn có thể cài đặt các tự động hóa để thông báo cho các bên liên quan qua email khi tất cả các công việc trong danh sách kiểm tra ra mắt tính năng đạt trạng thái “Hoàn thành”, hoặc chuyển các công việc chưa hoàn thành sang sprint tiếp theo khi sprint hiện tại đã đóng

GitHub, GitLab và Jira trong cùng một hệ thống: API và các tích hợp của ClickUp hỗ trợ đồng bộ hai chiều với các công cụ bên ngoài, bao gồm GitHub và Jira. Khi mã thay đổi, công cụ theo dõi sẽ tự động cập nhật — không ai cần phải thực hiện thủ công để đồng bộ hóa

Ghi chú phát hành được kết nối trực tiếp với công việc: Các nhiệm vụ ClickUp và tài liệu ClickUp đều nằm trong cùng một không gian làm việc, do đó ghi chú phát hành, nhật ký thay đổi và các liên kết PRD luôn được kết nối trực tiếp với công việc thực tế

Câu trả lời tức thì trên toàn bộ không gian làm việc của bạn: Hỏi ClickUp Brain, AI tích hợp sẵn của ClickUp, những câu hỏi như “Điều gì đang cản trở phiên bản v2.3?” hoặc “Điều gì đã được triển khai trong tuần này?” và nhận được câu trả lời chi tiết dựa trên công việc thực tế, không phải từ các tài liệu tĩnh

Giữ cho các nhóm của bạn luôn đồng bộ với các cập nhật sản phẩm theo thời gian thực — tập trung, dễ truy cập và luôn được cập nhật trong ClickUp

Ghi chú phát hành theo yêu cầu: Chuyển đổi các công việc đã hoàn thành, bản cập nhật và các cuộc thảo luận thành ghi chú phát hành chuyên nghiệp hoặc bản cập nhật cho các bên liên quan chỉ trong vài giây với ClickUp Brain

Các Super Agent xử lý công việc một cách độc lập: Không giống như Google Trang tính, ClickUp cung cấp cho bạn những đồng nghiệp AI hiểu bối cảnh công việc của bạn trong ClickUp. Super Agent là những trợ lý giống con người đầu tiên trên thế giới có thể tự động thực hiện công việc. Chúng phát hiện sớm các công việc bị chặn, các phụ thuộc bị bỏ sót hoặc các thời hạn bị trễ, để các vấn đề được phát hiện trước khi chúng làm hỏng bản phát hành. Chúng cũng có thể thông báo cho bộ phận QA, cập nhật danh sách kiểm tra phát hành hoặc chỉ định các nhiệm vụ theo dõi ngay lập tức

Người dùng ClickUp đã rất ấn tượng với độ sâu của các tính năng ClickUp dành cho các nhóm sản phẩm và kỹ thuật:

⚠️ Trong Google Trang tính, việc theo dõi bản phát hành trở thành một công việc thủ công. Ai đó cập nhật các hàng, theo dõi các thay đổi trạng thái và hy vọng bảng tính phản ánh đúng thực tế. Nó luôn hơi lỗi thời, và bối cảnh (tại sao một thứ gì đó thay đổi, điều gì đang cản trở, ai chịu trách nhiệm) lại nằm ở một nơi khác.

✅ Trong ClickUp, việc theo dõi không phải là một lớp phủ bên ngoài công việc. Nó được tích hợp sẵn vào hệ thống. Các công việc, trạng thái, quy trình tự động hóa và AI đều hoạt động trên cùng một hệ thống, do đó các cập nhật diễn ra đồng bộ với tiến độ công việc. Thay vì phải duy trì một bảng tính, kế hoạch phát hành của bạn luôn được cập nhật, kết nối và chính xác liên tục mà không cần nỗ lực thêm.

Bắt đầu theo dõi các bản phát hành mà không phải lo lắng về bảng tính

Bảng theo dõi phiên bản trên Google Trang tính là một điểm khởi đầu tốt. Nó miễn phí, quen thuộc và hoàn thành tốt việc cần làm khi khối lượng phiên bản của bạn còn ở mức có thể quản lý được.

Tuy nhiên, khi nhóm của bạn mở rộng, việc duy trì thủ công sẽ trở nên nặng nề hơn. Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp mang đến cho bạn những tính năng mà bảng tính không thể có: chuyển giao tự động hóa, theo dõi phụ thuộc theo thời gian thực, tài liệu tích hợp và bảng điều khiển giúp mọi bên liên quan luôn cập nhật thông tin. Hãy bắt đầu sử dụng ClickUp miễn phí ngay hôm nay và triển khai bản phát hành tiếp theo một cách suôn sẻ.

Câu hỏi thường gặp về việc tạo bảng theo dõi phiên bản phát hành trong Google Trang tính

Nhiều thành viên trong nhóm có thể chỉnh sửa bảng theo dõi phiên bản trên Google Trang tính cùng lúc không?

Có. Google Trang tính hỗ trợ cộng tác thời gian thực, do đó nhiều thành viên trong nhóm có thể chỉnh sửa cùng một bảng theo dõi đồng thời. Bạn sẽ thấy con trỏ của từng người hiển thị trực tiếp khi họ thực hiện thay đổi. Tuy nhiên, việc chỉnh sửa đồng thời trên cùng một ô có thể gây ra hiện tượng ghi đè, và không có cơ chế giải quyết xung đột; bản chỉnh sửa cuối cùng sẽ được ưu tiên. Đối với các nhóm nhỏ có sự phân công rõ ràng về quyền sở hữu các hàng khác nhau, phương pháp này hoạt động tốt. Đối với các nhóm lớn hơn cùng chỉnh sửa nhiều vào cùng một lúc, đây là một rủi ro cần được quản lý thông qua việc phân định rõ ràng quyền sở hữu cột hoặc quyền truy cập dựa trên vai trò.

Công cụ theo dõi phiên bản khác với công cụ theo dõi dự án như thế nào?

Bảng theo dõi dự án quản lý phạm vi rộng của một dự án — các công việc, cột mốc, người phụ trách và dòng thời gian trên toàn bộ sáng kiến. Bảng theo dõi bản phát hành có phạm vi hẹp hơn và cụ thể hơn: nó tập trung vào những gì đang được phát hành, khi nào và ở trạng thái nào. Nó ghi lại số phiên bản, ngày triển khai, môi trường, các phụ thuộc và trạng thái khôi phục: những trường thông tin mà bảng theo dõi dự án chung không bao gồm. Hãy coi bảng theo dõi dự án là kế hoạch và bảng theo dõi bản phát hành là bảng kê hàng hóa.

Việc cần làm khi bảng theo dõi phiên bản trên Google Trang tính của mình trở nên quá phức tạp?

Bắt đầu bằng cách kiểm tra nguyên nhân gây ra sự phức tạp — quá nhiều bản phát hành, quá nhiều cột, quá nhiều người có quyền chỉnh sửa, hoặc cả ba yếu tố này. Lưu trữ các bản phát hành đã hoàn thành vào một tab riêng để giảm bớt sự lộn xộn trong chế độ xem chính. Tăng cường kiểm tra dữ liệu để đảm bảo các mục nhập luôn nhất quán và có thể lọc được. Nếu điều đó không giải quyết được vấn đề, đó thường là dấu hiệu cho thấy bạn đã vượt quá khả năng của định dạng này. Một nền tảng theo dõi dự án như ClickUp xử lý quy mô, tích hợp và tự động hóa mà bảng tính không thể làm được, mà không yêu cầu bạn phải theo dõi liên tục để duy trì hoạt động của công cụ theo dõi.