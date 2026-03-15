Top 10 lựa chọn thay thế Amazon Q năm 2026

Amazon Q là một công cụ AI được thiết kế để hỗ trợ các nhà phát triển làm việc trong môi trường AWS, giúp thực hiện các công việc như tạo mã và trả lời các truy vấn liên quan đến đám mây. Tuy nhiên, tính hữu ích của nó có thể bị giới hạn khi công việc phát triển vượt ra ngoài phạm vi AWS.

Như một người đánh giá trên G2 đã ghi chú,

Amazon Q Developer ít hữu ích hơn khi sử dụng ngoài hệ sinh thái AWS và mang lại giá trị giới hạn cho các dự án không sử dụng AWS hoặc có phần frontend chiếm ưu thế.

Đối với các nhóm làm việc trên nhiều nền tảng hoặc quản lý quy trình phát triển rộng hơn, việc chỉ dựa vào một công cụ tập trung vào AWS có thể là chưa đủ.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các lựa chọn thay thế Amazon Q hàng đầu giúp bạn quản lý quy trình phát triển và sử dụng AI hiệu quả hơn trong các dự án phần mềm của mình. 🏁

🧠 Bạn có biết không? Thuật ngữ “lỗi máy tính ” 🐞 trở nên phổ biến sau khi một con côn trùng thật xuất hiện trong phòng thí nghiệm máy tính. Vào những năm 1940, nhóm của Grace Hopper đã phát hiện một con bướm đêm bị kẹt trong máy Harvard Mark II, ghi nhận đây là “trường hợp thực tế đầu tiên phát hiện ra lỗi”, và từ đó tên gọi này được dùng để chỉ các sự cố phần mềm (và phần cứng) từ đó đến nay.

Tổng quan về các lựa chọn thay thế Amazon Q hàng đầu

Để giúp bạn đánh giá các lựa chọn nhanh hơn, bảng dưới đây so sánh các giải pháp thay thế Amazon Q hàng đầu dựa trên các tính năng cốt lõi và giá cả.

Tên công cụ Các tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Quản lý công việc thời gian thực, kế hoạch sprint, tạo nội dung được hỗ trợ bởi AI với ClickUp Brain, tự động hóa quy trình làm việc với Automations và AI Super Agents Không gian làm việc AI toàn diện để quản lý quy trình phát triển phần mềm, công việc, tài liệu, hợp tác và tự động hóa dành cho các startup, nhóm quy mô vừa và các doanh nghiệp lớn Miễn phí vĩnh viễn; Có sẵn tùy chỉnh cho doanh nghiệp Microsoft Copilot Hỗ trợ AI trên các ứng dụng Microsoft 365, tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI trên dữ liệu tổ chức, GitHub Copilot để hoàn thành mã và tạo hàm trực tiếp, tạo nội dung và tạo ứng dụng ngay trong các công cụ của Microsoft Các tổ chức đã sử dụng Microsoft 365, GitHub và Azure và muốn tích hợp trợ lý AI vào các công cụ năng suất và phát triển Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ khoảng $25. 20 USD/người dùng mỗi tháng Cursor Trình chỉnh sửa mã nguồn được hỗ trợ bởi AI, xây dựng trên nền tảng VS Code, cho phép lập trình theo kiểu cuộc hội thoại với các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên, các chế độ tương tác Agent/Manual/Ask, lựa chọn mô hình với BYOK và các tác nhân chạy nền để thực hiện các công việc như tạo/lập nhánh và yêu cầu Hợp nhất Các nhà phát triển muốn có một môi trường lập trình tích hợp AI với khả năng tương tác sâu hơn với cơ sở mã và tự động hóa Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng Tabnine Tính năng tự động hoàn thành mã AI trực tiếp trong các môi trường phát triển tích hợp (IDE), Enterprise Context Engine thích ứng với cơ sở mã và tiêu chuẩn của bạn, chính sách lập trình dựa trên quy tắc, tạo và xác thực mã dựa trên Jira, cùng các triển khai bảo mật bao gồm cả môi trường tại chỗ và môi trường cách ly hoàn toàn. Các ngành công nghiệp chịu sự quản lý chặt chẽ muốn có tính năng hoàn thành mã AI bảo mật, được tùy chỉnh phù hợp với cơ sở mã nguồn nội bộ và quy trình phát triển của họ Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $39/người dùng/tháng IBM Watsonx Code Assistant Tạo và chuyển đổi mã tập trung vào doanh nghiệp, hỗ trợ hiện đại hóa từ COBOL sang Java, tạo kịch bản tự động hóa CNTT cho Ansible và Red Hat OpenShift, kiểm tra độ tương đồng mã để đánh giá rủi ro bản quyền, và các biện pháp kiểm soát bảo mật cấp doanh nghiệp Các nhóm doanh nghiệp đang hiện đại hóa các hệ thống cũ và cơ sở mã nguồn lớn, đặc biệt là những nhóm sử dụng các ngôn ngữ lập trình cũ hoặc quy trình tự động hóa CNTT phức tạp Giá cả tùy chỉnh Moveworks Công cụ suy luận tự động thực hiện các công việc nhiều bước tại nơi làm việc, tìm kiếm doanh nghiệp và thực thi công việc trong một giao diện duy nhất, tự động hóa yêu cầu dịch vụ và quản lý quyền truy cập, trợ lý đa ngôn ngữ có sẵn trên các nền tảng trò chuyện, trình duyệt, mạng nội bộ và cổng thông tin dịch vụ Các nhóm doanh nghiệp muốn có một trợ lý AI để tự động hóa hỗ trợ CNTT, yêu cầu dịch vụ của nhân viên và quy trình làm việc nội bộ trên các ứng dụng kinh doanh Giá cả tùy chỉnh Kore.ai Nền tảng tự động hóa quy trình làm việc và đại lý AI, tìm kiếm doanh nghiệp dựa trên đại lý trên cả dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc, Trình tạo đại lý AI với các công cụ không cần mã/ít mã, điều phối đa đại lý và tích hợp với các công cụ hợp tác như Teams và Slack Các tổ chức đang xây dựng các tác nhân AI để tự động hóa quy trình làm việc doanh nghiệp, truy cập kiến thức và hoạt động dịch vụ nội bộ Giá cả tùy chỉnh Qodo Nền tảng đánh giá mã nguồn được hỗ trợ bởi AI với công cụ bối cảnh kho lưu trữ, phát hiện và xác thực lỗi tự động, thực thi các tiêu chuẩn lập trình thông qua các quy tắc quản trị, tích hợp CI/CD và Git để tự động hóa quy trình đánh giá mã nguồn Các nhóm phát triển mong muốn thực hiện đánh giá mã nguồn tự động hóa, phát hiện lỗi và đảm bảo chất lượng mã nguồn trên các kho mã nguồn quy mô lớn Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $38/người dùng/tháng ChatGPT Enterprise Truy cập vào các mô hình AI tiên tiến cho các tác vụ suy luận, nghiên cứu, viết lách và lập trình, tạo GPT tùy chỉnh cho quy trình làm việc nội bộ, tích hợp với các công cụ như GitHub, SharePoint và Google Drive, cùng với bảo mật cấp doanh nghiệp và các quyền kiểm soát của quản trị viên. Các doanh nghiệp đang tìm kiếm một trợ lý AI đa năng cho các công việc nghiên cứu, hỗ trợ lập trình, tài liệu và nâng cao năng suất Giá cả tùy chỉnh Windsurf Môi trường lập trình được hỗ trợ bởi AI với Cascade agent để thực hiện các công việc phát triển từng bước, Supercomplete để tạo các khối mã lớn hơn, bộ nhớ AI liên tục để lưu trữ bối cảnh dự án, cùng tính năng tìm kiếm web và tài liệu tích hợp sẵn để hỗ trợ lập trình Các nhà phát triển muốn có một môi trường lập trình tích hợp AI với các trợ lý giúp tạo và tinh chỉnh mã nguồn trên các dự án Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $15/tháng

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế Amazon Q?

Mặc dù Amazon Q cung cấp các tính năng hữu ích cho các nhà phát triển làm việc trong hệ sinh thái AWS, nhiều nhóm phát triển vẫn tìm kiếm các giải pháp thay thế hỗ trợ các quy trình kỹ thuật rộng hơn hoặc cung cấp các khả năng AI vượt ra ngoài môi trường tập trung vào AWS.

Dưới đây là một số tính năng cần lưu ý khi đánh giá các giải pháp thay thế cho Amazon Q:

Hỗ trợ quy trình phát triển từ đầu đến cuối: Giúp quản lý mọi thứ từ kế hoạch và theo dõi sprint đến tự động hóa và mã hóa trên cùng một nền tảng

Hợp tác liên nhóm: Cho phép các nhà quản lý sản phẩm và nhà phát triển làm việc trong cùng một không gian làm việc với các công việc và cuộc thảo luận được chia sẻ

Hỗ trợ AI vượt ra ngoài phát triển trên đám mây : Sử dụng AI để tạo tài liệu, tóm tắt các cuộc thảo luận, trả lời các câu hỏi về dự án và hỗ trợ các công việc phát triển trên toàn bộ không gian làm việc

Tự động hóa quy trình làm việc và các tác nhân thông minh: Tự động hóa các tác vụ phát triển lặp đi lặp lại như phân loại lỗi, phân công công việc, cập nhật trạng thái và điều phối việc đánh giá

Tích hợp linh hoạt với các công cụ hiện có: Kết nối môi trường phát triển của bạn với các công cụ như kho lưu trữ Git và hệ thống tài liệu

Kiến thức và bối cảnh dự án được tích hợp: Cho phép bạn truy cập các công việc, tài liệu, cuộc hội thoại và cập nhật dự án trong một không gian làm việc có thể tìm kiếm được để giảm thiểu việc chuyển đổi bối cảnh

📮 ClickUp Insight: 62% số người được hỏi của chúng tôi tin dùng các công cụ AI trò chuyện như ChatGPT và Claude. Giao diện chatbot quen thuộc cùng khả năng đa năng của chúng—tạo nội dung, phân tích dữ liệu và nhiều hơn nữa—có thể là lý do khiến chúng trở nên phổ biến trong nhiều vai trò và ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, nếu người dùng phải chuyển sang tab khác để đặt câu hỏi cho AI mỗi lần, chi phí chuyển đổi và chi phí chuyển đổi ngữ cảnh liên quan sẽ tích lũy theo thời gian. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho ClickUp Brain. Nó hoạt động ngay trong Không gian Làm việc của bạn, biết bạn đang làm gì, có thể hiểu các lệnh bằng văn bản thuần túy và cung cấp cho bạn những câu trả lời cực kỳ phù hợp với các công việc của bạn! Trải nghiệm sự cải thiện gấp đôi về năng suất với ClickUp!

Các lựa chọn thay thế Amazon Q tốt nhất để sử dụng

Bây giờ, hãy cùng khám phá các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Amazon Q, cùng với các tính năng chính, giới hạn, giá cả, xếp hạng và đánh giá của chúng.

1. ClickUp (Tốt nhất cho quản lý công việc thống nhất với bối cảnh được hỗ trợ bởi AI trong các quy trình phát triển)

Phát triển phần mềm hiếm khi chỉ diễn ra trong một công cụ duy nhất. Bạn đang theo dõi các công việc trong hệ thống quản lý dự án, soạn thảo tài liệu ở nơi khác, cộng tác trong các ứng dụng trò chuyện và dựa vào các công cụ AI riêng biệt để hỗ trợ việc viết mã.

Việc liên tục chuyển đổi giữa các công cụ này có thể làm chậm quá trình phát triển và khiến các nhóm khó duy trì sự đồng bộ. ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách tích hợp các công việc, tài liệu, hợp tác và quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI vào một không gian làm việc AI hội tụ dành cho các nhóm phát triển phần mềm.

Hãy cùng khám phá cách Nền tảng Phát triển Phần mềm ClickUp giúp các nhóm hợp nhất quy trình phát triển của họ vào một không gian làm việc AI thống nhất.

Biến ý tưởng sản phẩm thành các công việc phát triển có thể theo dõi

Khi lên kế hoạch cho bản phát hành tiếp theo, bạn thường chia nhỏ các yêu cầu sản phẩm thành các công việc sẵn sàng cho sprint để phân công công việc và theo dõi các lỗi khi chúng xuất hiện. Với Nhiệm vụ ClickUp, bạn có thể quản lý tất cả những việc này tại một nơi duy nhất.

Tạo các công việc cho các tính năng hoặc cải tiến, phân công cho các nhà phát triển phù hợp, đặt ngày đáo hạn và lưu trữ tài liệu cùng các bản cập nhật trực tiếp trong công việc.

Lập kế hoạch sprint, phân công công việc và theo dõi tiến độ tại một nơi duy nhất với nhiệm vụ ClickUp, được thiết kế dành riêng cho các nhóm phát triển phần mềm hiện đại

Khi tiến độ phát triển tiến triển, bạn có thể sắp xếp các công việc tồn đọng và theo dõi các mối phụ thuộc bằng hơn 15 chế độ xem tùy chỉnh. Chuyển đổi giữa bảng sprint, biểu đồ Gantt hoặc chế độ xem Khối lượng công việc để quản lý các công việc theo định dạng phù hợp với quy trình làm việc của nhóm, đồng thời đảm bảo mọi công việc đều được kết nối với chu kỳ phát hành lớn hơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thay vì phải tìm kiếm chi tiết lỗi qua các cuộc trò chuyện và email, hãy sử dụng ClickUp Forms để thu thập báo cáo lỗi hoặc yêu cầu tính năng và chuyển đổi chúng trực tiếp thành nhiệm vụ ClickUp. Với logic điều kiện, biểu mẫu sẽ đặt các câu hỏi tiếp theo dựa trên từng câu trả lời, giúp bạn thu thập chính xác các chi tiết mà các nhà phát triển cần để chuyển các vấn đề vào danh sách công việc tồn đọng nhanh hơn. Ghi nhận báo cáo lỗi và yêu cầu tính năng ngay lập tức và biến chúng thành công việc cụ thể với ClickUp Biểu mẫu

Nhận câu trả lời ngay lập tức và tạo nội dung

Quá trình công việc phát triển tạo ra một luồng thông tin liên tục, từ các cuộc thảo luận về sprint và tài liệu kỹ thuật đến cập nhật công việc và quyết định dự án. ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn, giúp bạn truy xuất thông tin và tạo nội dung mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Với ClickUp Brain, bạn có thể:

Tóm tắt các bản cập nhật sprint và các cuộc hội thoại về công việc để nhanh chóng nắm bắt tiến độ

Hãy đặt các câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên như “Những rào cản nào đang ảnh hưởng đến sprint này?” và nhận câu trả lời ngay lập tức từ các công việc và cuộc thảo luận

Soạn thảo các đoạn mã, giải thích các thuật toán phức tạp và cải tiến mã nguồn để hỗ trợ các công việc phát triển phần mềm

Soạn thảo ghi chú kỹ thuật hoặc phát hành tài liệu kỹ thuật dựa trên bối cảnh dự án hiện có

Nhận đề xuất mã nguồn theo thời gian thực và hiển thị ngay lập tức các thông tin chi tiết về phát triển với ClickUp Brain

Ngoài ra, bạn có thể dịch mã giữa các ngôn ngữ lập trình bằng ClickUp Brain, giúp việc điều chỉnh các triển khai hiện có để phù hợp với các nền tảng công nghệ khác nhau trở nên dễ dàng hơn.

Dịch mã giữa các ngôn ngữ lập trình nhanh hơn với ClickUp Brain

Vì AI dành cho các nhóm phát triển phần mềm hiểu bối cảnh không gian làm việc của bạn, bạn sẽ dành ít thời gian hơn để tìm kiếm trong các cuộc hội thoại hoặc tài liệu và có nhiều thời gian hơn để tập trung vào công việc phát triển.

💟 Thêm một điều nữa: Muốn nâng cao năng suất AI lên một tầm cao mới? ClickUp Brain MAX là trợ lý AI trên máy tính để bàn giúp loại bỏ tình trạng phân tán AI bằng cách tích hợp AI, tìm kiếm và tự động hóa trên tất cả các công cụ công việc của bạn. Nó kết nối Không gian Làm việc ClickUp, các ứng dụng được kết nối và tìm kiếm trên web để cung cấp hỗ trợ AI thực sự phù hợp với ngữ cảnh. Brain MAX tích hợp nhiều tính năng mạnh mẽ trong một nền tảng duy nhất:

Nhận câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh từ dữ liệu công việc của bạn, chứ không chỉ là các kết quả chung chung trên web

Tìm kiếm trên tất cả các ứng dụng công việc của bạn, bao gồm ClickUp, Google Drive, GitHub và Figma

Sử dụng AI ưu tiên giọng nói với Talk-to-Text để đọc ý tưởng, giao công việc, soạn thảo email hoặc tóm tắt cuộc họp nhanh hơn Đặt câu hỏi về các dự án của bạn, tạo tài liệu và thực hiện công việc nhanh hơn với ClickUp BrainMAX

ClickUp Tự động hóa xử lý các quy trình làm việc dựa trên quy tắc lặp lại trong suốt các chu kỳ phát triển. Ví dụ: khi một lỗi được báo cáo, hệ thống có thể tự động tạo một công việc, giao công việc đó cho đồng nghiệp phù hợp, gắn nhãn và chuyển công việc vào hàng đợi phân loại lỗi. Khi một yêu cầu Hợp nhất đã sẵn sàng để xem xét, hệ thống có thể thông báo cho người xem xét và kích hoạt bước tiếp theo trong quy trình làm việc của sprint

Giữ cho quy trình phát triển diễn ra tự động bằng cách kích hoạt các hành động thông qua ClickUp tự động hóa

ClickUp Super Agents nâng tầm quy trình này bằng cách tích hợp trí tuệ nhân tạo vào các quy trình làm việc. Thay vì chỉ tuân theo các quy tắc, các trợ lý AI dành cho mã hóa này có thể theo dõi hoạt động trên các công việc và cuộc hội thoại để trả lời câu hỏi và điều phối các hành động trên các dự án.

Tự động hóa việc cập nhật trạng thái dự án với ClickUp Super Agents

Thu hẹp khoảng cách giữa kế hoạch và viết mã

Đằng sau mỗi tính năng mới hoặc bản sửa lỗi là một công việc đang chờ được triển khai. Trong quy trình làm việc phù hợp, công việc đó có thể chuyển từ ý tưởng sang triển khai.

ClickUp CodeGen Agent hoạt động như một đồng đội phát triển AI, có thể viết mã và trả lời các câu hỏi lập trình bằng cách sử dụng các hướng dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên ngay trong không gian làm việc của bạn. Thay vì phải chuyển đổi giữa công cụ quản lý dự án và các trợ lý lập trình AI, bạn có thể giao các công việc phát triển trực tiếp từ ClickUp.

Biến ý tưởng tính năng và báo cáo lỗi thành mã nguồn hoạt động nhanh hơn với ClickUp CodeGen Agents

Ví dụ: bạn có thể giao công việc cho trợ lý CodeGen hoặc đề cập đến nó trong phần bình luận để kích hoạt các hành động liên quan đến mã nguồn. Trợ lý này có thể giúp tinh chỉnh mã nguồn và hỗ trợ công việc phát triển trong khi nhóm của bạn xem xét và hoàn thiện kết quả đầu ra.

🏁 Bắt đầu nhanh: Bạn có thể kích hoạt CodeGen bằng ba cách đơn giản: Giao công việc cho CodeGen để kích hoạt công cụ và để nó bắt đầu thực hiện công việc triển khai

@đề cập CodeGen trong phần bình luận của công việc để yêu cầu hỗ trợ về các tác vụ lập trình hoặc câu hỏi liên quan đến lập trình

Sử dụng Tự động hóa để giao công việc cho CodeGen khi các điều kiện quy trình làm việc cụ thể được đáp ứng. Ghi chú: Các tác nhân CodeGen không phải là người được giao công việc theo cách truyền thống. Việc giao công việc sẽ kích hoạt tác nhân thực hiện, trong khi đồng nghiệp con người vẫn chịu trách nhiệm kiểm tra và hoàn thành công việc.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Quản lý cuộc hội thoại và hợp tác: Trò chuyện với nhóm của bạn và ngay lập tức chuyển các cuộc họp đứng hoặc chủ đề thảo luận thành các công việc có thể thực hiện được bằng Trò chuyện với nhóm của bạn và ngay lập tức chuyển các cuộc họp đứng hoặc chủ đề thảo luận thành các công việc có thể thực hiện được bằng ClickUp Chat

Tập trung tài liệu kỹ thuật : Lưu trữ PRD, thông số kỹ thuật và SOP trong một không gian làm việc có thể tìm kiếm và kết nối chúng với công việc phát triển bằng : Lưu trữ PRD, thông số kỹ thuật và SOP trong một không gian làm việc có thể tìm kiếm và kết nối chúng với công việc phát triển bằng ClickUp Docs

Theo dõi hiệu suất sprint: Theo dõi tốc độ, các bản phát hành, các sprint và tiến độ khắc phục lỗi với các thông tin chi tiết theo thời gian thực bằng cách sử dụng Theo dõi tốc độ, các bản phát hành, các sprint và tiến độ khắc phục lỗi với các thông tin chi tiết theo thời gian thực bằng cách sử dụng Bảng điều khiển ClickUp

Tự động ghi lại thông tin từ cuộc họp: Ghi lại các cuộc họp standup và retro, ghi chép các quyết định quan trọng và đang theo dõi các bước tiếp theo bằng Ghi lại các cuộc họp standup và retro, ghi chép các quyết định quan trọng và đang theo dõi các bước tiếp theo bằng công cụ ClickUp AI Notetaker được hỗ trợ bởi AI

Hình dung và lập kế hoạch quy trình làm việc: Phát triển ý tưởng trên các bảng vẽ kỹ thuật số và chuyển đổi chúng thành các công việc cụ thể ngay lập tức với Phát triển ý tưởng trên các bảng vẽ kỹ thuật số và chuyển đổi chúng thành các công việc cụ thể ngay lập tức với ClickUp Bảng trắng

Giới hạn của ClickUp

Người dùng mới có thể cần một chút thời gian để làm quen với nền tảng này

Giá của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4,7/5 (hơn 11.160 đánh giá)

Capterra: 4,6/5 (hơn 4.540 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Tôi thích giao diện người dùng; đây là một nền tảng mô-đun. Nó giúp các nhà quản lý sản phẩm tổ chức các đợt sprint và phân công công việc cho các thành viên trong nhóm để đạt được các cột mốc quan trọng. Nó cũng giúp theo dõi tiến độ dự án, mục tiêu và các cột mốc quan trọng. Nền tảng này tích hợp sẵn các công cụ CI/CD như GitHub và GitLab.

🧠 Thông tin thú vị: Dù AI đang ngày càng phổ biến trong lĩnh vực phát triển phần mềm, bối cảnh vẫn là một thách thức. Khoảng 65% nhà phát triển sử dụng AI để tái cấu trúc mã và gần 60% sử dụng AI để kiểm thử, viết hoặc đánh giá mã cho biết các trợ lý lập trình AI của họ vẫn bỏ sót những bối cảnh quan trọng.

qua Microsoft Copilot

Nếu bạn đang sử dụng Microsoft 365, GitHub, Windows hoặc Azure, Microsoft Copilot hoạt động trực tiếp trong các môi trường đó. Bạn có thể sử dụng nó trong Word, Excel, Outlook, Teams và các công cụ phát triển để tóm tắt các cuộc hội thoại và phân tích dữ liệu mà không cần thoát khỏi ứng dụng.

Thông qua GitHub Copilot, bạn có thể thực hiện các thao tác chuyển đổi mã do AI tạo ra ngay trong môi trường IDE của mình, bao gồm tính năng tự động hoàn thành mã và tạo hàm. Thiết lập này rất phù hợp với quy trình phát triển dựa trên GitHub, trong khi các tính năng dành cho nhà phát triển của Amazon Q lại được tích hợp chặt chẽ hơn với các dịch vụ AWS khác.

Công cụ này hoạt động trong khuôn khổ bảo mật và quản lý danh tính của Microsoft, chẳng hạn như Azure Active Directory và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò. Đối với các tổ chức đã chuẩn hóa trên cơ sở hạ tầng Microsoft, việc truy cập và quản trị AI có thể được quản lý thông qua các hệ thống hiện có.

Các tính năng nổi bật của Microsoft Copilot

Tạo nội dung nhanh chóng bằng cách biến ý tưởng thành các tài liệu thiết kế, video, podcast hoặc khảo sát thông qua các lời nhắc hoặc bộ nhận diện thương hiệu của công ty bạn

Tạo ứng dụng tùy chỉnh chỉ trong vài phút để tối ưu hóa các công việc bằng cách sử dụng dữ liệu công việc của bạn, đồng thời tạo ra các công cụ sẵn sàng sử dụng và dễ dàng chia sẻ với nhóm của bạn

Kết nối hiệu quả với đồng nghiệp bằng cách sử dụng People Agent để tìm kiếm đồng đội theo vai trò hoặc kỹ năng và xác định các cộng sự quan trọng

Giới hạn của Microsoft Copilot

Tích hợp sâu với hệ sinh thái Microsoft rất hữu ích, nhưng cũng có thể gây cảm giác hạn chế đối với các nhóm thực hiện công việc trên nhiều nền tảng

Các phản hồi có thể trở nên chung chung trong các tình huống phức tạp liên quan đến ngữ cảnh dài hoặc suy luận nhiều lớp

Giá của Microsoft Copilot

Cá nhân

Microsoft 365 Personal: $9,99/tháng

Microsoft 365 Family: $12,99/tháng

Microsoft 365 Premium: $19,99/tháng

Đánh giá và nhận xét về Microsoft Copilot

G2: 4,5/5 (hơn 230 đánh giá)

Capterra: 4,5/5 (hơn 20 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Microsoft Copilot?

Dưới đây là ý kiến của một người dùng:

Điều tôi thích nhất khi sử dụng Copilot hàng ngày là cách nó tích hợp trực tiếp với IDE và luồng lập trình của tôi một cách mượt mà. Các đề xuất trực tiếp rất dễ chấp nhận hoặc từ chối, và giao diện người dùng nhìn chung rất tự nhiên và không gây phiền hà. Nó giống như có một trợ thủ thầm lặng bên cạnh, sẵn sàng giúp đỡ khi tôi cần, mà không yêu cầu tôi phải thay đổi luồng làm việc thông thường của mình.

3. Cursor (Tốt nhất cho việc viết mã tích hợp AI trực tiếp trong môi trường phát triển)

qua Cursor

Cursor là trình chỉnh sửa mã nguồn được hỗ trợ bởi AI, được xây dựng dựa trên Visual Studio Code. Nó tích hợp AI trực tiếp vào môi trường phát triển, cho phép bạn viết và gỡ lỗi mã nguồn bằng cách sử dụng các lệnh nhập liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Tính năng trò chuyện tích hợp hỗ trợ các cuộc hội thoại nhiều lượt trao đổi và chấp nhận đầu vào hình ảnh, điều này có thể hữu ích khi thực hiện các công việc với các dự án phức tạp hoặc chưa quen thuộc. So với vị trí trợ lý doanh nghiệp rộng hơn của Amazon Q, Cursor tập trung cụ thể vào các công việc lập trình thực tế.

Có ba chế độ tương tác. Với chế độ Agent, AI có thể đọc và chỉnh sửa mã trên nhiều tệp. Trong chế độ Manual, nó đề xuất các thay đổi để bạn xem xét trước khi áp dụng. Chế độ Ask chỉ cho phép đọc và được thiết kế để hiểu hoặc khám phá mã nguồn mà không thực hiện chỉnh sửa.

Mô hình tự chủ ở cấp độ tệp và chỉnh sửa có kiểm soát này chi tiết hơn so với phương pháp hỗ trợ cuộc hội thoại chung của Amazon Q.

Các tính năng nổi bật của Cursor

Tham chiếu bối cảnh cụ thể bằng cách sử dụng @references để hướng dẫn AI đến các tệp cụ thể hoặc các cuộc hội thoại trước đó và đảm bảo các phản hồi luôn nhất quán

Lựa chọn mô hình ngôn ngữ ưa thích của bạn, chẳng hạn như GPT-4o, Claude 3 hoặc các mô hình khác, và sử dụng khóa API của riêng bạn (BYOK) để có quyền kiểm soát cao hơn về việc sử dụng và cấu hình

Chạy các tác vụ nền để tự động hóa các quy trình làm việc như tạo nhánh GitHub và gửi yêu cầu Hợp nhất với sự can thiệp thủ công tối thiểu

Giới hạn của con trỏ

Đôi khi nó có thể đưa ra các đề xuất không chính xác hoặc quá quyết đoán, đặc biệt khi xử lý các logic phức tạp hoặc các tình huống ngoại lệ.

Giá của Cursor

Kế hoạch cá nhân:

Hobby: Miễn phí

Pro: $20/tháng

Pro+: $60/tháng

Ultra: $200/tháng

Gói Doanh nghiệp:

Nhóm: $40/người dùng mỗi tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Cursor

G2: 4,5/5 (hơn 30 đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Cursor?

Đây là chia sẻ của một người dùng dựa trên trải nghiệm của họ:

Sau 2 tháng sử dụng CursorAI hàng ngày, tôi có thể khẳng định điều này: nó hoàn toàn xứng đáng nếu bạn coi nó như một công cụ thực sự và nếu bạn biết việc cần làm. Không có CursorAI: một dự án MVP mất một tuần. Với CursorAI: cùng một dự án chỉ mất một ngày, với mã gọn gàng hơn và cấu trúc tốt hơn.

📮 ClickUp Insight: Trong khi 34% người dùng hoàn toàn tin tưởng vào các hệ thống AI, một nhóm người dùng lớn hơn một chút (38%) vẫn duy trì phương châm “tin tưởng nhưng phải xác minh”. Một công cụ độc lập không quen thuộc với bối cảnh công việc của bạn thường có nguy cơ cao hơn trong việc tạo ra các phản hồi không chính xác hoặc không thỏa đáng. Đó là lý do chúng tôi phát triển ClickUp Brain, công cụ AI kết nối quản lý dự án, quản lý kiến thức và hợp tác trong không gian làm việc của bạn, đồng thời tích hợp các công cụ của bên thứ ba. Nhận được các phản hồi phù hợp với ngữ cảnh mà không cần chuyển đổi qua lại giữa các công cụ và trải nghiệm hiệu suất làm việc tăng gấp 2–3 lần, giống như các khách hàng của chúng tôi tại Seequent.

4. Tabnine (Tốt nhất cho tính năng hoàn thành mã AI bảo mật, được thiết kế riêng cho cơ sở mã nguồn doanh nghiệp)

qua Tabnine

Là một trợ lý hoàn thành mã AI, Tabnine hoạt động ngay trong IDE của bạn và đề xuất mã khi bạn gõ. Công cụ này tập trung vào việc hoàn thành mã trực tiếp thay vì giao diện trò chuyện, giúp bạn viết mã nhanh hơn mà không cần rời khỏi môi trường phát triển.

Nền tảng này có thể thích ứng với thiết lập phát triển của tổ chức bạn thông qua Enterprise Context Engine. Thay vì chỉ dựa vào dữ liệu đào tạo chung, nền tảng này học hỏi từ cơ sở mã nguồn, kiến trúc, khung công tác và tiêu chuẩn lập trình nội bộ của bạn. Điều này giúp đảm bảo các đề xuất phù hợp với thực tiễn phát triển thực tế của nhóm bạn.

Bạn cũng có thể triển khai công cụ này theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu hạ tầng của mình. Công cụ có thể chạy dưới dạng dịch vụ SaaS, trên hạ tầng riêng hoặc trong môi trường hoàn toàn cách ly mạng. Các tùy chọn này giúp các tổ chức giữ dữ liệu phát triển trong các hệ thống được kiểm soát đồng thời đáp ứng các yêu cầu về bảo mật và tuân thủ.

Các tính năng nổi bật của Tabnine

Biến các tiêu chuẩn và chính sách lập trình thành các quy tắc có thể áp dụng để hướng dẫn các đề xuất của AI và duy trì tính nhất quán trong toàn bộ cơ sở mã của bạn

Tự động triển khai và xác thực các yêu cầu Jira bằng cách tạo mã từ các vấn đề Jira và xác minh rằng mã đó phù hợp với các yêu cầu đã được ghi chép

Bảo vệ dữ liệu phát triển bằng các biện pháp bảo mật tích hợp sẵn như Transport Layer Security (TLS), mã hóa đầu cuối, không lưu trữ mã và tuân thủ quy định về xử lý dữ liệu

Giới hạn của Tabnine

Nền tảng này có thể kém tin cậy hơn khi thực hiện công việc với các khung giao diện người dùng JavaScript, đặc biệt là Vue.js. Các đề xuất đôi khi có thể dẫn đến các mẫu triển khai không chính xác

Giá của Tabnine

Tabnine Code Assistant: $39/người dùng mỗi tháng (thanh toán hàng năm)

Tabnine Agentic Platform: 59 USD/người dùng mỗi tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Tabnine

G2: 4.1/5 (hơn 40 đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Tabnine?

Dưới đây là phản hồi từ một người dùng:

Tabnine là một trợ lý lập trình tuyệt vời dành cho các nhà phát triển phần mềm. Lượng thời gian mà nó đã giúp tôi tiết kiệm trong sự nghiệp là rất lớn. Nó đã giúp tăng năng suất làm việc của tôi. Tôi không còn phải viết các mẫu lớp nhàm chán nữa. Chỉ cần nhấn nút Tab, toàn bộ mã nguồn của tôi sẽ được hoàn thành. Ngoài ra, việc tích hợp với các trình chỉnh sửa mã nguồn cũng rất dễ dàng.

5. IBM watsonx Assistant (Tốt nhất cho việc hiện đại hóa mã nguồn doanh nghiệp và chuyển đổi hệ thống cũ)

qua IBM Watsonx Assistant

IBM watsonx Code Assistant là một công cụ AI dành cho phát triển phần mềm và hiện đại hóa mã nguồn. Công cụ này vượt xa chức năng hoàn thành mã cơ bản bằng cách sử dụng các mô hình chuyên biệt, đã được huấn luyện sẵn để tạo và chuyển đổi mã trong môi trường doanh nghiệp.

Công cụ này hỗ trợ các dự án hiện đại hóa, trong đó các nhóm cập nhật hoặc di chuyển các hệ thống cũ sang các công nghệ mới hơn. Ví dụ, công cụ này có thể chuyển đổi mã cũ như COBOL sang các ngôn ngữ hiện đại như Java, cho phép bạn dần dần chuyển đổi các ứng dụng quan trọng mà không cần xây dựng lại từ đầu.

Nền tảng này cũng cung cấp các công việc tự động hóa CNTT và giúp bạn nâng cao hiệu quả. Bạn có thể mô tả một công việc vận hành bằng ngôn ngữ tự nhiên, và trợ lý sẽ tạo các kịch bản tự động hóa cho các nền tảng như Ansible và Red Hat OpenShift.

Các tính năng nổi bật của IBM Watsonx Assistant

Quét mã để kiểm tra tính tương đồng nhằm phát hiện các rủi ro tiềm ẩn về giấy phép và cung cấp các tham chiếu đến nguồn gốc và giấy phép ban đầu

Bảo vệ mã nguồn độc quyền bằng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt, bao gồm việc không sử dụng mã nguồn cho quá trình huấn luyện mô hình và bảo hiểm quyền sở hữu trí tuệ thông qua IBM Granite

Bảo toàn logic kinh doanh quan trọng trong quá trình hiện đại hóa để đảm bảo các quy tắc cốt lõi và hành vi của ứng dụng vẫn được giữ nguyên

Giới hạn của IBM Watsonx Assistant

Các tùy chọn tùy chỉnh bị giới hạn, điều này có thể khiến công cụ này không phù hợp lắm với các dự án phát triển chuyên sâu.

Nó có phạm vi hỗ trợ giới hạn đối với các ngôn ngữ như JavaScript, Python và Rust

Giá của IBM Watsonx Assistant

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về IBM Watsonx Assistant

G2: 4. 2/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về IBM Watsonx Assistant?

Một người dùng đã chia sẻ nhận xét sau:

Tôi rất thích IBM watsonx Code Assistant vì công nghệ ấn tượng của nó, điều này thực sự nổi bật đối với tôi. Công cụ này hỗ trợ đáng kể trong việc hiểu các mã cũ, đặc biệt là những mã được tài liệu hóa kém, đây là một lợi ích quan trọng đối với các nhà phát triển như tôi. Tôi cũng đánh giá cao khả năng xử lý mã toàn cầu một cách hiệu quả trên các hệ thống máy chủ chính mà không gây áp lực lớn lên CPU. Những tính năng này khiến nó trở thành một tài sản quý giá cho các dự án của tôi.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Amazon Q không phải lúc nào cũng có nghĩa là phải chọn một công cụ khác. Đôi khi, điểm khởi đầu tốt hơn là một quy trình phát triển sẵn có. Ví dụ, Mẫu Phát triển Phần mềm ClickUp cung cấp cho nhóm của bạn một hệ thống có cấu trúc để quản lý toàn bộ vòng đời phát triển, từ chiến lược và lộ trình sản phẩm đến kế hoạch sprint và việc đang theo dõi phiên bản phát hành. Tải mẫu miễn phí Bắt đầu tối ưu hóa quy trình phát triển của bạn với Mẫu Phát triển Phần mềm ClickUp Nó bao gồm các quy trình được xây dựng sẵn cho quản lý danh sách công việc, theo dõi lỗi, nghiên cứu người dùng, quy trình làm việc theo sprint và các kịch bản kiểm thử QA, cùng với danh sách công việc cho các sự cố bảo mật và yêu cầu hỗ trợ.

6. Moveworks (Tốt nhất để tự động hóa quy trình hỗ trợ nhân viên và dịch vụ bằng AI doanh nghiệp)

qua Moveworks

Moveworks là trợ lý AI dành cho doanh nghiệp, giúp nhân viên tìm kiếm thông tin và hoàn thành các công việc tại nơi làm việc trên các ứng dụng kinh doanh.

Một Trình xử lý lý luận tự chủ (Agentic Reasoning Engine) xử lý các yêu cầu của nhân viên bằng cách chia chúng thành các bước và thực hiện các hành động trên các hệ thống kết nối. Điều này cho phép trợ lý hoàn thành các công việc nhiều bước như cấp quyền truy cập hệ thống hoặc giải quyết các yêu cầu dịch vụ.

Công cụ này còn tích hợp chức năng tìm kiếm doanh nghiệp và thực thi công việc trong một giao diện duy nhất. Nhân viên của bạn có thể truy xuất thông tin từ cơ sở kiến thức hoặc các hệ thống nội bộ và thực hiện các hành động dựa trên thông tin đó mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ. Khả năng truy cập qua trò chuyện, trình duyệt, mạng nội bộ và cổng thông tin dịch vụ, cùng với hỗ trợ đa ngôn ngữ, cho phép bạn sử dụng trợ lý này ở bất kỳ đâu bạn thực hiện công việc.

Các tính năng nổi bật của Moveworks

Đảm bảo bảo mật và tuân thủ tiêu chuẩn doanh nghiệp với các biện pháp bảo vệ và tiêu chuẩn tích hợp sẵn như ISO 27001, SOC 2, HIPAA, GDPR và FedRAMP

Triển khai các tác nhân AI có thể tùy chỉnh để tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp trên các ứng dụng kinh doanh bằng cách sử dụng các mẫu có sẵn và MCP

Tự động tạo tài liệu bằng cách sử dụng AI để phân tích các phiếu hỗ trợ và trích xuất những thông tin hữu ích

Giới hạn của Moveworks

Việc tích hợp sâu và cấu hình có thể mất thời gian, đặc biệt là ngoài các môi trường ServiceNow cốt lõi

Giá cả của Moveworks

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Moveworks

G2: 4.6/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Moveworks?

Dưới đây là cách một người dùng mô tả trải nghiệm của họ:

Gần đây, tôi đã có thời gian để khám phá Movework AI Copilot và tìm hiểu các tính năng của nó. Là một nhà phát triển AI, tôi rất vui khi thấy cách Movework tự động hóa các công việc hàng ngày cần thiết liên quan đến hỗ trợ CNTT và các chức năng hỗ trợ khác. Rất tốt.

7. Kore.ai (Tốt nhất để xây dựng các tác nhân AI và tự động hóa quy trình làm việc của doanh nghiệp)

Với nền tảng AI doanh nghiệp của Kore, bạn có thể xây dựng các tác nhân AI và quy trình tự động hóa cho các hoạt động kinh doanh. Bạn có thể triển khai các tác nhân này để truy cập dữ liệu doanh nghiệp và thực hiện các hành động trên các hệ thống và ứng dụng được kết nối.

Nền tảng này hỗ trợ tính năng tìm kiếm do đại lý điều khiển, cho phép truy xuất câu trả lời từ cả các nguồn dữ liệu doanh nghiệp có cấu trúc và không có cấu trúc. Nền tảng này có thể hiển thị thông tin theo thời gian thực đồng thời áp dụng các biện pháp kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, đảm bảo người dùng chỉ nhìn thấy dữ liệu mà họ được phép truy cập.

AI Agent Builder hỗ trợ cả phương pháp không cần mã và phương pháp dành cho nhà phát triển. Bạn có thể tạo và triển khai các tác nhân (agent), đồng thời cho phép nhiều tác nhân hợp tác và xử lý các quy trình làm việc phức tạp thông qua sự tương tác phối hợp giữa các tác nhân.

Các tính năng nổi bật của Kore.ai

Quản lý các tác nhân AI trên các nhóm và không gian làm việc bằng cách sử dụng các vai trò quản trị viên theo cấp độ đồng thời duy trì nhật ký kiểm tra để đảm bảo tính minh bạch

Kích hoạt các tác nhân AI bằng lời nhắc hoặc sử dụng các mẫu có sẵn với quyền truy cập vào hơn 200 mẫu tác nhân được thiết kế cho các chức năng doanh nghiệp

Truy cập các trợ lý AI thông qua trò chuyện, giọng nói hoặc trợ lý ảo, và tích hợp chúng vào các công cụ hợp tác như Microsoft Teams, Slack hoặc Copilot

Giới hạn của Kore.ai

Việc chuyển đổi ngôn ngữ trong quy trình làm việc không phải lúc nào cũng diễn ra mượt mà và có thể yêu cầu người dùng phải thiết lập lại bối cảnh trong cuộc hội thoại

Giá của Kore.ai

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Kore.ai

G2: 4.6/5 (hơn 460 đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Kore.ai?

Một người dùng đã chia sẻ trải nghiệm của họ:

Tôi đã sử dụng Kore.ai trong một thời gian rất dài. Tôi đã sử dụng nền tảng này để phát triển nhiều chatbot cấp doanh nghiệp cho khách hàng của mình. Việc xây dựng chatbot với giao diện người dùng ấn tượng rất dễ dàng. Nhờ Kore.ai, tôi đã học được cách thiết kế Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) cho chatbot và nâng cao kỹ năng thiết kế chatbot của mình. Không có gì nghi ngờ rằng Kore.ai là một trong những nền tảng chatbot AI tốt nhất.

🧠 Bạn có biết? Nhà lập trình máy tính đầu tiên trên thế giới sống vào thế kỷ 19. Nhà toán học người Anh Ada Lovelace đã viết chương trình máy tính đầu tiên vào năm 1843, rất lâu trước khi máy tính hiện đại ra đời. Bà đã tạo ra một thuật toán để tính toán các số Bernoulli cho Máy Phân tích của Charles Babbage, khiến bà được công nhận rộng rãi là nhà lập trình máy tính đầu tiên trong lịch sử.

8. Qodo (Tốt nhất cho việc kiểm tra mã nguồn tự động hóa dựa trên AI và đảm bảo chất lượng)

qua Qodo

Khi thực hiện công việc với các cơ sở mã phức tạp, việc duy trì chất lượng mã nhất quán ngay từ đầu có thể trở nên khó khăn. Qodo là nền tảng đánh giá mã được hỗ trợ bởi AI, được thiết kế để giúp bạn phát hiện lỗi và nâng cao độ tin cậy của phần mềm trong toàn bộ quy trình phát triển.

Một công cụ phân tích ngữ cảnh (context engine) phân tích các mối quan hệ giữa các tệp và kho lưu trữ, giúp bạn xác định các rủi ro có thể ảnh hưởng đến nhiều dịch vụ hoặc các phần của hệ thống. Bạn có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ thông qua quá trình xác thực tự động hóa và cập nhật mã nguồn được kiểm chứng trên nhiều kho lưu trữ.

Nền tảng này cũng sử dụng nhiều tác nhân AI chuyên dụng để tự động hóa các công việc như phát hiện lỗi, kiểm tra độ bao phủ kiểm thử, cập nhật tài liệu và tạo nhật ký thay đổi.

Trong khi Amazon Q chủ yếu hỗ trợ các nhà phát triển bằng các đề xuất mã nguồn, Qodo tập trung vào việc kiểm tra mã nguồn tự động hóa và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn mã nguồn trong suốt vòng đời phát triển phần mềm.

Các tính năng nổi bật của Qodo

Áp dụng các tiêu chuẩn lập trình riêng của tổ chức bằng cách tích hợp các quy tắc và chính sách quản trị vào quy trình kiểm tra mã nguồn tự động hóa

Ưu tiên các lỗi nghiêm trọng và rủi ro bảo mật bằng cách lọc bỏ các đánh giá không liên quan ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống

Tích hợp đánh giá mã nguồn bằng AI vào quy trình làm việc Git và CI/CD để tự động xác thực các thay đổi trên GitHub, GitLab và các đường ống phát triển khác

Giới hạn của Qodo

Các đề xuất của nền tảng này đôi khi có thể không phù hợp với các tình huống mã hóa rất cụ thể hoặc thuộc lĩnh vực ngách.

Giá của Qodo

Nhà phát triển: Miễn phí

Nhóm: 38 USD/người dùng mỗi tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Qodo

G2: 4.8/5 (hơn 60 đánh giá)

Capterra: Không có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Qodo?

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng:

Tôi sử dụng Qodo gần như hàng ngày như một phần không thể thiếu trong quy trình lập trình của mình. Độ tin cậy và giá trị ổn định của nó khiến nó trở thành công cụ không thể thiếu trong IDE của tôi. Việc cài đặt Qodo vô cùng đơn giản. Nó tích hợp mượt mà với Visual Studio Code, và tôi có thể bắt đầu sử dụng các tính năng của nó ngay lập tức mà không cần bất kỳ cấu hình phức tạp nào.

9. ChatGPT Enterprise (Phù hợp nhất để hỗ trợ AI trên toàn doanh nghiệp trong các lĩnh vực nghiên cứu, viết lách, mã hóa và phân tích)

qua ChatGPT Enterprise doanh nghiệp

ChatGPT Enterprise, phiên bản doanh nghiệp của ChatGPT, giúp bạn sử dụng AI cho các công việc như nghiên cứu, viết lách, lập trình và phân tích dữ liệu.

Nó cung cấp quyền truy cập vào các mô hình AI tiên tiến có khả năng suy luận phức tạp và giải quyết vấn đề nhiều bước. Bạn có thể xử lý các truy vấn chi tiết hoặc phân tích các vấn đề kỹ thuật chỉ trong một cuộc hội thoại duy nhất.

Nền tảng này cũng cho phép bạn chạy các tác nhân từ một lời nhắc duy nhất để xử lý các công việc phức tạp. Ví dụ: bạn có thể giao công việc lập trình cho Codex và tiến hành nghiên cứu sâu, hoặc quản lý các dự án nhiều bước trong cùng một quy trình làm việc.

Các tính năng nổi bật của ChatGPT Enterprise

Xây dựng và triển khai các mô hình GPT tùy chỉnh phù hợp với các công việc cụ thể và cơ sở kiến thức nội bộ

Kết nối ChatGPT với dữ liệu công ty bằng các ứng dụng tích hợp sẵn hoặc tích hợp tùy chỉnh với các công cụ như Microsoft SharePoint, GitHub, Google Drive và Box

Bảo vệ và kiểm soát dữ liệu công ty bằng các biện pháp bảo mật cấp doanh nghiệp để đảm bảo dữ liệu của bạn không bị sử dụng cho việc huấn luyện mô hình, đồng thời quyền truy cập được quản lý thông qua các biện pháp kiểm soát hành chính

Giới hạn của ChatGPT Enterprise

Một số phản hồi có thể quá chung chung đối với các vấn đề mã cụ thể và có thể cần thêm bối cảnh

Giá của ChatGPT Enterprise doanh nghiệp

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ChatGPT Enterprise

G2: 4,7/5 (hơn 1.850 đánh giá)

Capterra: 4,5/5 (hơn 310 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ChatGPT Enterprise doanh nghiệp?

Hãy xem đánh giá của người dùng này:

Tôi thích cách ChatGPT dễ sử dụng và nhanh chóng, giúp tôi dễ dàng đặt câu hỏi liên quan đến mã, tài liệu hoặc email và nhận được câu trả lời rõ ràng ngay lập tức. Tôi đánh giá cao việc nó giúp tôi phân tích vấn đề từng bước một, nâng cao năng suất làm việc mà không làm phức tạp quy trình làm việc của tôi. Tôi cũng thích việc có thể đặt câu hỏi tiếp theo và tinh chỉnh câu trả lời cho đến khi chúng hoàn toàn phù hợp với những gì tôi cần.

🧠 Thông tin thú vị: John Backus đã khám phá ra niềm đam mê thực sự của mình trong lĩnh vực máy tính và sau đó đã tạo ra Fortran, ngôn ngữ lập trình cấp cao đầu tiên được sử dụng rộng rãi. Công việc của ông đã góp phần biến lập trình từ những lệnh máy phức tạp thành thứ mà con người thực sự có thể viết và hiểu được.

10. Windsurf (Tốt nhất cho việc lập trình có sự hỗ trợ của AI với quy trình phát triển dựa trên tác nhân)

qua Windsurf

Windsurf là một môi trường lập trình được hỗ trợ bởi AI, được thiết kế để hỗ trợ các nhà phát triển trong quá trình viết và quản lý mã nguồn.

Cascade, công cụ AI của họ, thực hiện các công việc phát triển từng bước một để tạo mã và tinh chỉnh các bản triển khai trong quá trình bạn xây dựng. Bạn có thể mô tả những gì bạn muốn tạo ra bằng ngôn ngữ tự nhiên, và công cụ này sẽ lặp lại yêu cầu cho đến khi công việc hoàn thành.

Tính năng Supercomplete dự đoán ý định của nhà phát triển và tạo ra các khối mã lớn hơn, chẳng hạn như các hàm, dựa trên bối cảnh dự án. Thay vì chỉ đề xuất dòng mã tiếp theo, tính năng này phân tích các mẫu trong cơ sở mã để giúp tạo ra các triển khai hoàn chỉnh hơn.

Hơn nữa, bộ nhớ AI liên tục cho phép công cụ lưu giữ các quy tắc dự án và tùy chọn của nhà phát triển. Điều này giúp AI tuân thủ các tiêu chuẩn đã thiết lập và duy trì tính nhất quán với cơ sở mã.

Các tính năng nổi bật của Windsurf

Tìm kiếm trên web và tài liệu để phân tích và chia nhỏ các trang, cung cấp cho Cascade bối cảnh phù hợp và cập nhật cho các công việc mã hóa

Cập nhật các lược đồ và giao diện trên toàn bộ cơ sở mã của bạn bằng cách truyền các thay đổi về kiểu và cấu trúc qua các tệp chỉ với một đề xuất duy nhất

Xem trước trang web của bạn trực tiếp trong IDE và lựa chọn các thành phần để gửi đến Cascade nhằm cập nhật hoặc tinh chỉnh ngay lập tức

Giới hạn của Windsurf

Mô hình SWE-1 có thể phản hồi chậm, đòi hỏi thời gian chờ lâu hơn để nhận kết quả

Terminal Cascade có thể gặp phải các lỗi ảnh hưởng đến độ tin cậy khi thực thi lệnh

Giá của Windsurf

Miễn phí

Pro: $15 mỗi tháng

Nhóm: $30/người dùng mỗi tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Windsurf

G2: 4. 2/5 (hơn 20 đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Windsurf?

Một ghi chú gần đây của người dùng ghi chú:

Nếu bạn đã có kiến thức kỹ thuật và hiểu biết về lập trình, Windsurf có thể là một nền tảng hữu ích để gỡ lỗi và viết lại mã. Nền tảng này đã giúp tôi mở rộng khả năng lập trình, vì tôi không phải là một lập trình viên truyền thống. Tôi đã có thể cải thiện mã cơ bản và hàm của mình nhanh hơn nhiều so với việc thực hiện thủ công.

🧠 Bạn có biết? AI đang trở thành người bạn đồng hành hàng ngày của các nhà phát triển. Khoảng 82% nhà phát triển sử dụng trợ lý lập trình AI hàng ngày hoặc hàng tuần, và 59% sử dụng song song ba công cụ trở lên để hỗ trợ quy trình phát triển của họ.

