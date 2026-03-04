Các công cụ AI có thể thay thế toàn bộ nhóm

AI hiện đang xử lý các công việc từng yêu cầu cả bộ phận, và các công cụ được phát triển cho mục đích này đang trở nên thực sự mạnh mẽ.

40% ứng dụng doanh nghiệp sẽ tích hợp các tác nhân AI chuyên biệt cho từng công việc vào cuối năm nay, tăng từ mức dưới 5%.

Đối với các nhóm nhỏ, sự chuyển đổi này có tác động lớn hơn. Bộ công cụ phù hợp có thể xử lý toàn bộ quy trình làm việc thay vì các công việc riêng lẻ, điều này thay đổi những gì một nhóm gọn nhẹ có thể thực sự hoàn thành.

Bài viết này giới thiệu các công cụ AI có thể thay thế cả một nhóm. Chúng tôi phân tích lý do tại sao chúng đáng để xem xét và những yếu tố cần lưu ý trước khi quyết định commit.

Trước khi bắt đầu, việc hiểu cách sử dụng các công cụ AI một cách hiệu quả sẽ giúp bạn đánh giá từng tùy chọn dựa trên nhu cầu thực tế của quy trình làm việc của mình.

Tính tự chủ: Công cụ có thể hoàn thành các công việc một cách độc lập hay vẫn cần sự can thiệp của con người?

Tính tương thích với quy trình làm việc: Nó có thể tích hợp vào các quy trình hiện tại của bạn, hay bạn phải xây dựng lại mọi thứ xung quanh nó?

Độ sâu khả năng: Nó có thể xử lý toàn bộ công việc hoặc bộ phận một cách đáng tin cậy, hay chỉ bao phủ một phần nhỏ của quy trình?

Độ tin cậy ở quy mô lớn: Liệu nó có hoạt động ổn định khi cả nhóm phụ thuộc vào nó, chứ không chỉ một người?

Hỗ trợ tích hợp: Liệu nó có kết nối với các công cụ hiện có của bạn mà không cần thiết lập thêm cho mỗi kết nối?

Giá cả dự đoán được: Chi phí có rõ ràng và ổn định, hay các khoản phí dựa trên sử dụng có thể gây ra hóa đơn bất ngờ khi doanh nghiệp phát triển?

Bảo mật và tuân thủ: Liệu nó có đáp ứng các yêu cầu của nhóm về bảo mật dữ liệu và quản trị doanh nghiệp không?

Dưới đây là tổng quan về tất cả các công cụ được đề cập trong hướng dẫn này. 📊

Công cụ Tính năng nổi bật Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và lớn, và các doanh nghiệp. Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và lớn, doanh nghiệp Miễn phí vĩnh viễn; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp GitHub Copilot Gợi ý mã nguồn theo thời gian thực, chỉnh sửa nhiều tệp cùng lúc, lệnh gạch chéo, bối cảnh không gian làm việc thông minh. Các nhà phát triển cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp lớn Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $10/người dùng/tháng Qodo Tự động hóa tạo bài kiểm tra, đánh giá yêu cầu kéo (PR), phân tích đa repo, bảo mật doanh nghiệp. Nhà phát triển, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp lớn Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $38/người dùng/tháng Claude Cửa sổ ngữ cảnh lớn, mã dựa trên tác nhân, tích hợp MCP, Dự án và Tài liệu. Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $20/tháng Replit Tạo ứng dụng toàn diện, mã vibe, chỉnh sửa đa người dùng, triển khai tích hợp sẵn. Các nhà phát triển cá nhân, doanh nghiệp nhỏ Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $25/tháng Builder. io Chuyển đổi Figma sang mã nguồn, chỉnh sửa CMS trực quan, thử nghiệm A/B, kiểm soát thành phần tùy chỉnh Nhóm sản phẩm và kỹ thuật, các doanh nghiệp Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $30/người dùng/tháng Jasper Kiểm soát giọng điệu thương hiệu, quy trình nội dung, không gian làm việc Canvas, quy trình tiếp thị đã được xây dựng sẵn. Nhóm marketing, các công ty tầm trung, doanh nghiệp lớn Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $69/người dùng được cấp phép/tháng Notion AI Tìm kiếm trên toàn bộ không gian làm việc, tự động hóa cơ sở dữ liệu, ghi chú cuộc họp bằng AI, tạo tài liệu. Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $12/thành viên/tháng Midjourney Tạo hình ảnh từ văn bản, duy trì phong cách nhất quán, trộn hình ảnh, mở rộng khung vẽ. Nhà thiết kế, nhà tiếp thị, nhóm sáng tạo Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $10/tháng Canva AI Magic Design, Magic Write, Magic Media, xóa nền, hỗ trợ đa ngôn ngữ Nhà tiếp thị, người tạo, người không phải là nhà thiết kế Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $12.99/người dùng/tháng Otter AI Chuyển đổi văn bản tự động, nhãn người nói, tóm tắt AI, OtterPilot, Trò chuyện AI Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $16.99/người dùng/tháng Fireflies AI Ghi chép cuộc họp, trí tuệ cuộc hội thoại, hơn 200 tích hợp, tóm tắt AI Nhóm bán hàng, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp lớn Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $18/người dùng được cấp phép/tháng Zapier Zaps đa bước, Trợ lý AI, logic điều kiện, Bảng và Giao diện Doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và lớn, tập đoàn Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $29.99/tháng HubSpot Tự động hóa email, tạo nội dung bằng AI, cá nhân hóa CRM, báo cáo phân bổ. Nhóm marketing, các công ty tầm trung, doanh nghiệp lớn Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $15/người dùng được cấp phép/tháng Descript Chỉnh sửa video dựa trên văn bản, Studio Sound, loại bỏ từ thừa, tạo clip tự động. Người tạo nội dung, nhóm marketing Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $24/người/tháng Voiceflow Trình tạo đại lý trực quan, cơ sở kiến thức, hỗ trợ nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), phân tích cuộc hội thoại. Đội ngũ sản phẩm và hỗ trợ, nhà phát triển Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $60/tháng Uizard Thiết kế giao diện người dùng từ văn bản, quét sơ đồ wireframe, chủ đề AI, bản đồ nhiệt dự đoán. Nhà thiết kế, nhóm sản phẩm, startup Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $19/người dùng/tháng Paradox Olivia AI - Tuyển dụng, lịch phỏng vấn, ứng tuyển trên thiết bị di động, tuyển dụng đa ngôn ngữ Nhóm nhân sự, các doanh nghiệp lớn Giá cả tùy chỉnh Lindy Các tác nhân AI tự động, đám mây tác nhân, tự động hóa ngôn ngữ tự nhiên, quản lý hộp thư đến Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $49.99/tháng Gong Trí tuệ cuộc hội thoại, đang theo dõi sức khỏe giao dịch, dự báo doanh thu, huấn luyện bán hàng Nhóm bán hàng, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp lớn Giá cả tùy chỉnh

Hãy đánh giá cách các công cụ này loại bỏ sự phối hợp thủ công và thực thi lặp đi lặp lại.

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

1. ClickUp (Phù hợp nhất để thay thế các hoạt động rời rạc, quản lý dự án và hợp tác)

Thử dùng ClickUp Super Agents miễn phí Tạo các đồng nghiệp AI tùy chỉnh (ClickUp Super Agents) bằng cách sử dụng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên trong ClickUp.

Hầu hết các công cụ AI hứa hẹn sẽ thay thế các nhóm, nhưng chúng hoạt động độc lập. Chúng không thể theo dõi dòng thời gian của dự án của bạn hoặc kết nối với cách tổ chức của bạn thực sự hoàn thành công việc. Sự thiếu kết nối này tạo ra ma sát thay vì giải quyết nó.

ClickUp’s Converged AI Không gian Làm việc giải quyết trực tiếp khoảng trống này. Là một nền tảng được hỗ trợ bởi AI, nó tích hợp trí tuệ nhân tạo vào mọi khía cạnh của quy trình làm việc của bạn, từ tạo/lập công việc đến tự động hóa quản lý dự án.

Hãy xem cách nó loại bỏ lớp phối hợp thủ công thường đòi hỏi cả nhóm vận hành.

Chuyển đổi dữ liệu dự án từ khắp không gian làm việc của bạn thành những thông tin có giá trị để đưa ra quyết định.

ClickUp Brain là một mạng thần kinh kết nối toàn bộ không gian làm việc của bạn trong ClickUp. Với vai trò là trợ lý AI của bạn, nó thu thập thông tin được lưu trữ trong các tài liệu ClickUp, ghi chú cuộc họp, công việc, cuộc hội thoại, v.v., để cung cấp cho các nhóm bối cảnh cần thiết để thực hiện công việc nhanh hơn.

Từ việc trích xuất các mục cần thực hiện từ bản tóm tắt cuộc họp đến phân tích xu hướng khối lượng công việc, công cụ này giúp tự động hóa báo cáo, xác định các rào cản, tạo bản cập nhật dự án và trả lời các câu hỏi thời gian thực về công việc đang diễn ra.

Giải quyết vấn đề nhanh hơn với các thông tin công việc được hỗ trợ bởi AI thông qua ClickUp Brain

Ngoài ra, bạn còn có quyền truy cập vào nhiều mô hình AI cao cấp, bao gồm ChatGPT, Claude và Gemini, mà không cần chuyển đổi công cụ, giúp bạn lựa chọn mô hình phù hợp cho từng trường hợp sử dụng.

Truy cập nhiều mô hình AI từ một giao diện thống nhất với ClickUp

Ngoài ra, với ClickUp Brain MAX, bạn có thể mang trí tuệ nhân tạo nhận thức ngữ cảnh trực tiếp lên màn hình desktop của mình. Với vai trò là ứng dụng AI đa năng, nó thống nhất ngữ cảnh không chỉ từ bên trong ClickUp mà còn từ các ứng dụng kết nối với ClickUp như Figma, Google Drive và GitHub, mang đến cho bạn câu trả lời ngay lập tức. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Talk to Text để chuyển đổi giọng nói thành văn bản: soạn thảo tin nhắn, lên lịch cuộc họp, tạo công việc và đọc toàn bộ tài liệu — nhanh gấp 4 lần so với gõ tay!

Đây là cách nó hoạt động:

Triển khai các đồng nghiệp AI tự động với khả năng nhận thức toàn bộ không gian làm việc.

Với ClickUp Super Agents, bạn sẽ có các trợ lý tự động thực thi logic đa bước dựa trên ưu tiên và bối cảnh của bạn. Khác với các bot công việc cơ bản, các tác nhân này hoạt động trong bối cảnh không gian làm việc đầy đủ và có thể xử lý các quy trình làm việc phức tạp của tác nhân AI một cách độc lập.

Triển khai các đồng nghiệp AI tự động với ClickUp Super Agents

Chúng mang đến hơn 500 tính năng độc đáo cho nhóm của bạn, từ phân loại yêu cầu, soạn thảo tài liệu đến điều phối dự án, hoạt động liên tục và xử lý công việc ngay cả ngoài giờ làm việc.

Bạn có thể @đề cập đến Super Agents trong bình luận công việc, giao nhiệm vụ trực tiếp cho họ hoặc cấu hình để họ hoạt động tự động. Họ theo dõi công việc đến, phát hiện vấn đề trước khi chúng trở nên nghiêm trọng và chuyển đổi cuộc thảo luận trong cuộc họp thành các tác vụ được giao kèm theo thời hạn.

Cách các Super Agents được cấu trúc và triển khai quyết định mức độ thực thi công việc tự động mà nhóm của bạn có thể khai thác, và mọi hành động họ thực hiện đều được ghi lại trong nhật ký kiểm tra.

🚨 Ghi chú quan trọng: Chính sách AI của ClickUp ngăn các nhà cung cấp truy cập dữ liệu của bạn cho mục đích đào tạo mô hình hoặc lưu trữ. Nền tảng này duy trì các chứng nhận tuân thủ GDPR, ISO 42001, HIPAA và SOC 2.

Cung cấp cho mỗi nhóm của bạn một nhà phát triển 24/7 với Codegen

Việc ClickUp mua lại Codegen mang khả năng lập trình tự động trực tiếp vào không gian làm việc của bạn. Codegen là một tác nhân lập trình AI cho phép bất kỳ ai trong công ty của bạn hoạt động như một nhà phát triển, giải quyết các tác vụ tồn đọng mà không cần tăng nhân sự.

Tự động hóa quá trình chuyển giao từ đề xuất của AI sang Yêu cầu Hợp nhất thực tế trong quy trình làm việc của nhóm với ClickUp Codegen.

Loại bỏ công việc lặp đi lặp lại với các tự động hóa thông minh

Hệ thống tự động hóa của ClickUp xử lý các công việc lặp đi lặp lại khiến nhóm làm việc chậm lại. Thay vì thực hiện thủ công các bước tương tự mỗi lần, bạn có thể thiết lập các quy tắc tự động kích hoạt dựa trên các sự kiện cụ thể.

Với hơn 100 mẫu có sẵn bao phủ các tình huống phổ biến như phân công công việc, thông báo hạn chót và tiến độ trạng thái, hầu hết các quy trình làm việc có thể được tự động hóa mà không cần bắt đầu từ đầu.

Kích hoạt các hành động đúng đắn một cách tự động hóa và vận hành các hoạt động một cách trơn tru với ClickUp tự động hóa.

Đối với các quy trình làm việc yêu cầu logic tùy chỉnh, công cụ Automation Builder không cần mã cho phép bạn thiết kế các chuỗi kích hoạt-hành động mà không cần kiến thức kỹ thuật. Các mẫu phân công động cũng được hỗ trợ, cho phép chuyển công việc đến người khởi tạo sự kiện hoặc bất kỳ ai đang theo dõi công việc, điều này tự nhiên thích ứng với các nhóm có trách nhiệm thay đổi.

Dưới đây là cách bạn có thể tự động hóa quy trình làm việc chỉ trong 5 phút và tiết kiệm hơn 5 giờ mỗi tuần ✨

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Các tùy chọn tùy chỉnh phong phú có thể làm cho người dùng mới cảm thấy choáng ngợp trong quá trình thiết lập ban đầu.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 11.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp?

Một đánh giá của người dùng trên G2 viết:

Thành thật mà nói, ClickUp đã trở thành trung tâm điều khiển cho toàn bộ cuộc sống của tôi — công việc, dự án, nhắc nhở, nhiệm vụ tuân thủ, tuyển dụng, mọi thứ. Tôi thậm chí không còn coi nó là "phần mềm quản lý công việc" nữa. Nó giống như bộ não bên ngoài của tôi.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Các nhóm muốn giảm bớt công việc thủ công có thể xem xét việc tận dụng AI trong quản lý dự án để tận dụng tối đa các khả năng này.

📮 ClickUp Insight: Một nhân viên văn phòng trung bình phải liên hệ với 6 người để hoàn thành công việc. Điều này có nghĩa là hàng ngày phải liên hệ với 6 kết nối chính để thu thập thông tin cần thiết, thống nhất ưu tiên và đẩy mạnh tiến độ dự án. Thách thức là có thật—việc theo dõi liên tục, nhầm lẫn phiên bản và các "vùng tối" về thông tin đang làm suy giảm năng suất của nhóm. Một nền tảng tập trung như ClickUp, với tính năng Tìm kiếm Kết nối và Quản lý Kiến thức AI, giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp thông tin bối cảnh ngay lập tức trong tầm tay bạn.

2. GitHub Copilot (Tốt nhất cho việc hoàn thành mã nguồn bằng AI)

qua GitHub

Bạn muốn một trợ lý lập trình AI hoạt động bên trong môi trường phát triển của mình thay vì bên cạnh nó? GitHub Copilot sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn. Khả năng nhận biết mã nguồn theo thời gian thực là điểm mạnh cốt lõi của nó. Nó đọc tệp hiện tại và bối cảnh dự án xung quanh để đưa ra các đề xuất liên quan mà không làm gián đoạn nhà phát triển khỏi trình chỉnh sửa.

Copilot Trò Chuyện và các tính năng kiểu đại lý mở rộng khả năng này vượt xa tính năng tự động hoàn thành. Các thay đổi có thể được áp dụng trên nhiều tệp, các bài kiểm tra có thể được tạo ra, và các công việc lập trình tự động khác có thể được xử lý từ đầu đến cuối. Điều này giống như có một lập trình viên AI đồng hành bên cạnh bạn trong thời gian thực.

Các tính năng nổi bật của GitHub Copilot

Hoàn thành các dòng và hàm nhanh hơn với các đề xuất văn bản ảo xuất hiện theo thời gian thực khi bạn gõ.

Giải thích mã nguồn, khắc phục vấn đề hoặc kích hoạt việc tái cấu trúc mã bằng cách đặt câu hỏi trong IDE của bạn bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Áp dụng các thay đổi nhất quán trên toàn bộ cơ sở mã bằng cách chỉnh sửa nhiều tệp cùng lúc với Copilot Edits.

Giải quyết lỗi và tạo tài liệu ngay lập tức thông qua các lệnh slash như /fix, /explain và /doc.

Tận dụng ngữ cảnh toàn dự án với khả năng nhận thức không gian làm việc để các đề xuất luôn phù hợp với toàn bộ cơ sở mã.

Giới hạn của GitHub Copilot

Các đề xuất có thể không nhất quán hoặc không chính xác và có thể yêu cầu kiểm tra thủ công.

Chi phí đăng ký có thể là rào cản đối với sinh viên và các nhà phát triển độc lập.

Giá của GitHub Copilot

Miễn phí

Pro: $10/người dùng/tháng

Pro+: $39/người dùng/tháng

Kinh doanh: $19/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: $39/người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về GitHub Copilot

G2: 4.5/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (30+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về GitHub Copilot?

Một người dùng trên G2 cho biết:

Tôi thấy GitHub Copilot vô cùng dễ sử dụng và yêu thích cách nó tích hợp mượt mà với nhiều trình chỉnh sửa của tôi như Visual Studio Code và IntelliJ… Công cụ này giúp tôi hiểu các yêu cầu công việc mà không cần viết mã, tạo mã, phân tích các giải pháp khác nhau để chọn giải pháp tốt nhất, và thậm chí xem xét các yêu cầu Hợp nhất chỉ bằng cách lựa chọn Copilot làm người xem xét. Nó cũng cung cấp một hộp chat trong trình chỉnh sửa của tôi, cho phép tôi đẩy các thay đổi mã nguồn, commit mã nguồn và tạo Yêu cầu Hợp nhất hoặc nhánh tính năng một cách dễ dàng.

3. Qodo (Tốt nhất cho kiểm thử mã tự động hóa và tái cấu trúc mã)

qua Qodo AI

Qodo (trước đây là CodiumAI) là nền tảng AI về tính toàn vẹn mã nguồn, tập trung vào việc nâng cao chất lượng phần mềm thông qua việc tự động hóa đánh giá và tạo mã thử nghiệm. Thay vì hoạt động bên ngoài quy trình phát triển, nó tích hợp các tác nhân AI trực tiếp vào các IDE, quy trình làm việc Git và công cụ CLI, giúp mọi thứ diễn ra trong môi trường mà các nhà phát triển đã quen sử dụng.

Nền tảng này được thiết kế cho các cơ sở mã nguồn phức tạp, đa kho lưu trữ. Nó sử dụng phân tích dựa trên ngữ cảnh để phát hiện lỗi, chỉ ra rủi ro và áp dụng các tiêu chuẩn lập trình, từ đó tối ưu hóa vòng phản hồi trong toàn bộ chu kỳ phát triển.

Các tính năng nổi bật của Qodo AI

Kiểm tra yêu cầu Hợp nhất (pull requests) một cách thông minh để phát hiện các vấn đề logic, lỗi, và rủi ro bảo mật hoặc kiến trúc trước khi hợp nhất.

Tạo ra các đề xuất mã nguồn có khả năng nhận biết ngữ cảnh, được rút ra từ sự hiểu biết về mã nguồn ở cấp độ nhiều tệp và phụ thuộc.

Tự động tạo các bài kiểm tra đơn vị và tích hợp, bao phủ các trường hợp biên và các đường dẫn mã chưa được kiểm tra mà việc kiểm tra thủ công thường bỏ sót.

Quét các kho lưu trữ mã nguồn lớn, đa kho để phát hiện rủi ro, trùng lặp và tác động dây chuyền của các thay đổi đề xuất.

Cấu hình chính sách bảo mật, kiểm tra tuân thủ và các tùy chọn triển khai để phù hợp với nhu cầu của môi trường của bạn.

Giới hạn của Qodo AI

Các đề xuất có thể không nhất quán và các hiện tượng ảo giác thỉnh thoảng xảy ra có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của quá trình kiểm thử và đánh giá.

Giá cả của Qodo AI

Nhà phát triển: Miễn phí

Nhóm: $38/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Qodo AI

G2: 4.8/5 (hơn 60 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Qodo AI?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi thích rằng nó có thể sử dụng tệp, dòng mã hoặc toàn bộ dự án làm bối cảnh khi bạn đưa ra yêu cầu. Đôi khi điều này hữu ích nếu bạn cần câu trả lời cụ thể hoặc tổng quát. Tôi sử dụng nó gần như hàng ngày trong công việc của mình và nó rất dễ sử dụng. Dễ dàng tích hợp vào Visual Studio Code.

Tôi thích rằng nó có thể sử dụng tệp, dòng mã hoặc toàn bộ dự án làm bối cảnh khi bạn đưa ra yêu cầu. Đôi khi điều này hữu ích nếu bạn cần câu trả lời cụ thể hoặc tổng quát. Tôi sử dụng nó gần như hàng ngày trong công việc của mình và nó rất dễ sử dụng. Dễ dàng tích hợp vào Visual Studio Code.

👀 Bạn có biết? Qodo đã đổi thương hiệu vào năm 2024 để nhấn mạnh "Chất lượng" + "Mã nguồn" là cốt lõi của mọi công cụ. Tên gọi này thể hiện niềm tin của họ rằng chất lượng nên là động lực cho mọi dòng mã, bài kiểm tra và đánh giá trong quá trình phát triển.

4. Claude (Phù hợp nhất cho suy luận dài và phản hồi có ngữ cảnh)

qua Anthropic

Claude là một trợ lý AI tạo sinh và một gia đình các mô hình ngôn ngữ lớn được phát triển bởi Anthropic, được xây dựng dựa trên tiếp cận AI Hiến pháp tập trung vào an toàn. Tóm tắt tài liệu, soạn thảo nội dung, phân tích tệp và giải quyết vấn đề qua cuộc hội thoại là những trường hợp sử dụng phổ biến nhất của nó.

Ba cấp độ mô hình đáp ứng các nhu cầu khác nhau: Opus xử lý các công việc suy luận phức tạp, Sonnet cân bằng hiệu suất hàng ngày, và Haiku xử lý các công việc nhanh chóng, nhẹ nhàng. Hỗ trợ lập trình đa ngôn ngữ, giải thích hình ảnh và công việc với các bối cảnh tài liệu dài và phức tạp được tích hợp trên cả ba cấp độ.

Các tính năng nổi bật của Claude

Hoàn thành các công việc phát triển một cách tự động bằng cách sử dụng trợ lý lập trình tự động có khả năng thu thập ngữ cảnh và chạy các bài kiểm tra.

Xử lý và tái cấu trúc các cơ sở mã phức tạp, đa tệp trong một lần chạy bằng cách sử dụng các cửa sổ ngữ cảnh lớn.

Kết nối với các công cụ và nguồn dữ liệu thông qua tích hợp Model Context Protocol (MCP) với các nền tảng như GitHub và cơ sở dữ liệu bên ngoài.

Quản lý cuộc trò chuyện, xem xét kết quả đầu ra và thực hiện công việc với tài liệu có cấu trúc, mã và biểu đồ bằng cách sử dụng Dự án và Artifacts.

Phân tích hình ảnh, biểu đồ và tệp tin trong khi sử dụng bộ nhớ, phong cách viết tùy chỉnh và hỗ trợ công việc song song.

Giới hạn của Claude

Giới hạn sử dụng, giới hạn ký tự và thời hạn trò chuyện có thể làm gián đoạn các quy trình làm việc dài hơn.

Giá cả của Claude

Miễn phí

Pro: $20/tháng

Max: $100/người dùng/tháng

Giá tiêu chuẩn: $25/người dùng được cấp phép/tháng

Premium: $125/người dùng được cấp phép/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Claude

G2: 4. 4/5 (90+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (20+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Claude?

Một người dùng chia sẻ:

Claude rất giỏi trong việc hiểu bối cảnh và phản hồi một cách rõ ràng, có cấu trúc và suy nghĩ kỹ lưỡng. Các câu trả lời cảm thấy tự nhiên và được giải thích rõ ràng, đặc biệt đối với các chủ đề phức tạp, tài liệu và cuộc hội thoại dài. Nó đặc biệt hữu ích cho việc viết, tóm tắt nội dung, xem xét tài liệu và brainstorming ý tưởng. Giọng điệu chuyên nghiệp nhưng dễ hiểu, khiến nó thoải mái để sử dụng hàng ngày.

Claude rất giỏi trong việc hiểu bối cảnh và phản hồi một cách rõ ràng, có cấu trúc và suy nghĩ kỹ lưỡng. Các câu trả lời cảm thấy tự nhiên và được giải thích rõ ràng, đặc biệt đối với các chủ đề phức tạp, tài liệu và cuộc hội thoại dài. Nó đặc biệt hữu ích cho việc viết, tóm tắt nội dung, xem xét tài liệu và brainstorming ý tưởng. Giọng điệu chuyên nghiệp nhưng dễ hiểu, khiến nó thoải mái để sử dụng hàng ngày.

🔍 Bạn có biết? Anthropic đặt tên cho Claude theo Claude Shannon, thiên tài kỳ lạ đã phát minh ra lý thuyết thông tin, vừa tung hứng vừa brainstorming về bit/byte, và tạo ra những cỗ máy điên rồ như một chiếc kèn phun lửa. Họ muốn một AI thông minh và tò mò như chính Shannon!

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Claude AI

5. Replit (Phù hợp nhất cho lập trình hợp tác, dựa trên trình duyệt)

qua Replit

Nếu có một ứng dụng nào đó đã trở thành biểu tượng của vibe coding, đó chính là Replit. Triết lý thiết kế của nền tảng này là gì? Bạn mô tả những gì bạn muốn, và AI sẽ xây dựng hoặc tinh chỉnh nó theo yêu cầu.

Nó cung cấp một môi trường phát triển dựa trên trình duyệt, nơi các ứng dụng được xây dựng, kiểm thử và triển khai từ một không gian làm việc duy nhất mà không cần thiết lập cục bộ. Trình tự động Replit Agent nằm ở trung tâm của trải nghiệm, xử lý các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên và quản lý mọi thứ từ việc tạo mã đến triển khai ứng dụng hoạt động.

Toàn bộ vòng lặp phát triển được thực hiện trong cùng một IDE dựa trên đám mây, do đó không cần chuyển đổi giữa các công cụ ở bất kỳ giai đoạn nào.

Các tính năng nổi bật của Replit

Tạo ứng dụng full-stack từ các lệnh ngôn ngữ tự nhiên bằng cách sử dụng Replit Agent tự động.

Chuyển đổi ảnh chụp màn hình hoặc bản thiết kế thành ứng dụng hoạt động đầy đủ, bao gồm giao diện người dùng (UI), hệ thống backend và thiết lập cơ sở dữ liệu.

Áp dụng các thay đổi mã nguồn đồng bộ trên nhiều tệp bằng cách tận dụng khả năng nhận thức ngữ cảnh toàn dự án.

Triển khai ứng dụng ngay lập tức thông qua dịch vụ lưu trữ và hạ tầng tích hợp sẵn mà không cần cấu hình bên ngoài.

Hợp tác với đồng nghiệp trong thời gian thực bằng cách sử dụng tính năng chỉnh sửa đa người dùng trong cùng một môi trường phát triển.

Giới hạn của Replit

Các vấn đề về hiệu suất và hành vi không ổn định có thể xuất hiện trong các dự án hoặc tập dữ liệu lớn hơn.

Giá cả của Replit

Starter: Miễn phí

Replit Core: $20/tháng

Replit Pro: $100/người dùng/tháng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Replit

G2: 4.5/5 (290+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (150+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Replit?

Trên Capterra, một đánh giá của người dùng cho biết:

Sản phẩm tổng thể rất tuyệt vời. Đây thực sự là một bước đột phá cho những người không biết mã có thể tạo ra những gì họ mong muốn. Đây là một bước tắt lớn khi chuyển giao cho các nhà phát triển chuyên nghiệp, xây dựng các công cụ nội bộ (nơi không nhất thiết mọi thứ phải hoạt động hoàn hảo) và nếu bạn muốn khám phá thế giới phát triển phần mềm cho khách hàng, v.v., thì đây là một khởi đầu tuyệt vời và làm cho nó thân thiện với người dùng và toàn diện hơn so với các giải pháp khác trên thị trường.

Sản phẩm tổng thể rất tuyệt vời. Đây thực sự là một bước đột phá cho những người không biết mã có thể tạo ra những gì họ mong muốn. Đây là một bước tắt lớn khi chuyển giao cho các nhà phát triển chuyên nghiệp, xây dựng các công cụ nội bộ (nơi không nhất thiết mọi thứ phải hoạt động hoàn hảo) và nếu bạn muốn khám phá thế giới phát triển phần mềm cho khách hàng, v.v., thì đây là một khởi đầu tuyệt vời và làm cho nó thân thiện với người dùng và toàn diện hơn so với các giải pháp khác trên thị trường.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Replit trong phát triển đám mây

6. Builder. io (Phù hợp nhất cho phát triển giao diện người dùng với hệ thống quản lý nội dung không giao diện)

Builder. io là nền tảng frontend được hỗ trợ bởi AI, cho phép các nhóm thiết kế, tạo mẫu và triển khai giao diện người dùng (UI) sản phẩm trực tiếp trên các ứng dụng hiện có. Nền tảng này tương thích với mã nguồn và hệ thống thiết kế hiện tại, giúp thực hiện các thay đổi về mặt hình ảnh mà không cần can thiệp vào mã nguồn cơ bản.

Các nhóm phát triển ứng dụng không cần mã (no-code) và công cụ ít mã (low-code) sẽ thấy phương pháp này thực tiễn, vì nó hỗ trợ tạo mẫu với dữ liệu thực tế và triển khai cập nhật mà không cần sự tham gia sâu của kỹ sư.

Các tính năng nổi bật của Builder. io

Chuyển đổi thiết kế Figma thành mã tương thích với mọi thiết bị bằng công cụ Visual Copilot được hỗ trợ bởi AI.

Chỉnh sửa trang web một cách trực quan thông qua hệ thống quản lý nội dung (CMS) kéo và thả, hoạt động trực tiếp với mã nguồn hiện có của bạn.

Đăng ký các thành phần tùy chỉnh để các nhà phát triển giữ quyền kiểm soát trong khi người dùng không có kiến thức kỹ thuật có thể tự xây dựng trang web một cách độc lập.

Tạo các phần, trang và nội dung bên trong nền tảng bằng các lệnh AI đơn giản.

Tối ưu hóa hiệu suất và trải nghiệm người dùng thông qua các công cụ thử nghiệm A/B và cá nhân hóa tích hợp sẵn.

Giới hạn của Builder. io

Tài liệu lỗi thời và không rõ ràng khiến việc thiết lập và khắc phục sự cố trở nên khó khăn hơn so với mức cần thiết.

Giá cả của Builder. io

Miễn phí

Pro: $30/người dùng/tháng

Nhóm: $50/người dùng/tháng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Builder. io

G2: 4.6/5 (20+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Builder. io?

Đây là phản hồi của người dùng:

Builder giúp các kỹ sư và tổ chức kinh doanh của chúng tôi hoạt động nhanh hơn. Chúng tôi đã có thể chuyển sang sử dụng Builder và bắt đầu phát triển chỉ trong 20 ngày. Khả năng cho phép tổ chức kinh doanh hoạt động mà không cần kỹ sư đã mang lại giá trị vô cùng lớn. Việc thử nghiệm A/B đã chứng minh là một bước ngoặt. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp nội dung và sản phẩm mà khách hàng quan tâm nhất, đồng thời giảm thiểu sự phỏng đoán trong các nhóm của chúng tôi.

Builder giúp các kỹ sư và tổ chức kinh doanh của chúng tôi hoạt động nhanh hơn. Chúng tôi đã có thể chuyển sang sử dụng Builder và bắt đầu phát triển chỉ trong 20 ngày. Khả năng cho phép tổ chức kinh doanh thực hiện công việc mà không cần kỹ sư đã mang lại giá trị vô cùng lớn. Việc thử nghiệm A/B đã chứng minh là một bước ngoặt. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp nội dung và sản phẩm mà khách hàng quan tâm nhất, đồng thời giảm thiểu sự phỏng đoán trong các nhóm của chúng tôi.

7. Jasper (Tốt nhất cho nội dung tiếp thị do AI điều khiển)

qua Jasper

Giữ giọng điệu thương hiệu nhất quán trên tất cả các nội dung là yếu tố cốt lõi của tiếp thị nội dung được hỗ trợ bởi AI. Và đó chính là điều Jasper giúp bạn đạt được. Nhóm đào tạo nền tảng AI này dựa trên giọng điệu và kiến thức công ty của họ, và những hướng dẫn đó được áp dụng cho mọi loại nội dung.

Sử dụng nó để tạo bài viết blog, nội dung quảng cáo và tài sản tiếp thị thông qua các mẫu, trợ lý AI và quy trình làm việc có cấu trúc. Là công cụ tạo nội dung AI dành cho nhóm tiếp thị, nó cũng hỗ trợ brainstorming qua trò chuyện, tạo hình ảnh, hỗ trợ đa ngôn ngữ và các mẫu có sẵn cho các công việc tiếp thị thông dụng.

Các tính năng nổi bật của Jasper

Tự động hóa quy trình làm việc tiếp thị từ đầu đến cuối bằng cách kết nối các tác nhân AI trực tiếp với các đường ống nội dung.

Bảo toàn giọng điệu thương hiệu và sự đồng nhất với đối tượng mục tiêu trên tất cả các đầu ra thông qua các kiểm soát kiến thức của Jasper IQ.

Soạn thảo, xem xét và hợp tác trên nội dung trong không gian làm việc Canvas bằng trình chỉnh sửa được hỗ trợ bởi AI.

Tạo các chiến dịch, blog và các tài sản khác nhanh hơn với các ứng dụng tiếp thị có sẵn và mẫu quy trình làm việc.

Giới hạn của Jasper

Giới hạn các tùy chọn cấp nhập môn có giá cả phải chăng

Giá cả của Jasper

Dùng thử miễn phí

Pro: $69/người dùng được cấp phép/tháng

Kinh doanh: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Jasper

G2: 4.7/5 (1.200+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (1.800+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Jasper?

Trích từ đánh giá của người dùng trên G2:

Jasper là một công cụ đơn giản nhưng mang tính cách mạng, đã giúp tối ưu hóa quy trình tạo/lập nội dung của chúng tôi. Nó liên tục cung cấp các bản nháp đầu tiên hoàn toàn phù hợp với giọng điệu thương hiệu của chúng tôi, giúp tiết kiệm thời gian và nỗ lực. Nó giống như có thêm một đồng nghiệp thực sự hiểu rõ thương hiệu của bạn. Việc triển khai và tích hợp vào bộ công cụ của chúng tôi cũng rất dễ dàng. Các thành viên trong nhóm của tôi và tôi đã bắt đầu sử dụng gần như hàng ngày sau khi bắt đầu.

🧠 Thú vị: Jasper ban đầu được ra mắt với tên Jarvis.ai, một lời tri ân trực tiếp đến J.A.R.V.I.S. trong Iron Man. Sau khi trở nên phổ biến, Disney đã gặp vấn đề về việc ngừng sử dụng, và việc đổi tên thành Jasper diễn ra ngay sau đó.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Jasper AI

8. Notion AI (Tốt nhất cho tài liệu và cơ sở kiến thức được hỗ trợ bởi AI)

qua Notion

Notion AI là trợ lý AI được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc Notion. Nó giúp người dùng viết, chỉnh sửa và tổ chức thông tin mà không cần chuyển sang các công cụ bên ngoài, dựa trên ngữ cảnh thực tế của không gian làm việc để cung cấp câu trả lời phù hợp và tự động xử lý các công việc thường xuyên.

Quản lý kiến thức, soạn thảo tài liệu và tìm kiếm xuyên ứng dụng đều diễn ra trong một môi trường kết nối duy nhất. Tự động hóa cơ sở dữ liệu điền thông tin và trích xuất các mục cần thực hiện mà không cần nhập liệu thủ công, trong khi các tính năng như ghi chú cuộc họp AI và tìm kiếm doanh nghiệp mở rộng tính hữu ích của nó vượt xa sự hỗ trợ viết đơn thuần.

Các tính năng nổi bật của Notion AI

Tìm kiếm trên Notion, Slack, Google Drive và các ứng dụng kết nối khác để tìm câu trả lời tại một nơi duy nhất.

Trò chuyện với trợ lý AI hiểu bối cảnh không gian làm việc và tài liệu công ty của bạn.

Tự động tạo ghi chú cuộc họp, tóm tắt, danh sách công việc và các bước theo dõi.

Viết, chỉnh sửa, dịch và định dạng tài liệu trực tiếp trong trình chỉnh sửa Notion.

Tạo cơ sở dữ liệu, mẫu và quy trình làm việc có cấu trúc từ các lệnh đơn giản.

Giới hạn của Notion AI

Giao diện phức tạp và hướng dẫn onboarding giới hạn tạo ra một đường cong học tập đáng kể cho người dùng mới.

Giá cả của Notion AI

Miễn phí

Thêm: $12/thành viên/tháng

Kinh doanh: $24/thành viên/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion AI

G2: 4.6/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (2.600+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Notion AI?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi thực sự thích Notion AI vì nó có thể xử lý mọi thứ trong Notion, không chỉ những gì tôi đã thêm vào, mà còn mọi thứ trong công ty và cung cấp cho tôi câu trả lời. Điều này thật tuyệt vời vì nó giúp tôi tìm kiếm câu trả lời nhanh hơn nhiều so với việc tự mình kiểm tra mọi thứ. Việc có thể gắn nhãn cho các mục và sử dụng thẻ đó trên toàn bộ Notion cũng rất hữu ích.

9. Midjourney (Tốt nhất cho việc tạo hình ảnh AI chất lượng cao)

qua Midjourney

Midjourney là một công cụ AI tạo hình ảnh dựa trên ngôn ngữ tự nhiên, tạo ra các hình ảnh nghệ thuật và chân thực như ảnh thật từ các lệnh văn bản. Được phát triển bởi một phòng nghiên cứu độc lập, công cụ này tập trung vào việc tạo ra các hình ảnh chất lượng cao, mang phong cách riêng biệt cho thiết kế, tiếp thị và công việc sáng tạo.

Công cụ AI này hoạt động chủ yếu thông qua một bot Discord kết hợp với giao diện web để quản lý hình ảnh. Nó hoạt động theo mô hình đăng ký và được sử dụng rộng rãi cho nghệ thuật khái niệm, hình ảnh sản phẩm và thử nghiệm sáng tạo.

Các tính năng nổi bật của Midjourney

Tạo ra các hình ảnh chi tiết cao, nghệ thuật hoặc chân thực như ảnh thật từ các mô tả văn bản đơn giản.

Giữ nguyên phong cách ký tự hoặc phong cách hình ảnh nhất quán trên nhiều cảnh trong cùng một dự án.

Kết hợp nhiều hình ảnh tham chiếu lại với nhau để tạo ra các đầu ra độc đáo và có phong cách riêng.

Mở rộng bố cục ra ngoài bằng các công cụ Zoom và pan, cho phép mở rộng khung vẽ vượt ra ngoài khung hình ban đầu.

Tinh chỉnh tỷ lệ khung hình và cường độ phong cách để có kiểm soát chính xác hơn đối với hình ảnh cuối cùng.

Giới hạn của Midjourney

Để đạt được các chi tiết nghệ thuật cụ thể hoặc kết quả nhất quán, cần có các lệnh kích hoạt chính xác và nhiều lần lặp lại.

Các chi tiết nhỏ và cảnh phức tạp có thể tạo ra kết quả bị biến dạng hoặc không thực tế.

Giá cả của Midjourney

Cơ bản: $10/tháng

Giá tiêu chuẩn: $30/tháng

Pro: $60/tháng

Mega: $120/tháng

Đánh giá và nhận xét về Midjourney

G2: 4. 4/5 (90+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Midjourney?

Dưới đây là một đánh giá tích cực từ người dùng:

Midjourney liên tục tạo ra những hình ảnh có độ phân giải cao, đẹp mắt, thường vượt xa mong đợi về chi tiết và chất lượng. Khả năng diễn giải các yêu cầu một cách sáng tạo của nó khiến nó trở thành công cụ tuyệt vời cho nghệ thuật khái niệm, bảng tâm trạng và thiết kế thử nghiệm.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Midjourney

10. Canva AI (Tốt nhất cho thiết kế hình ảnh nhanh chóng với sự hỗ trợ của AI)

qua Canva

Canva AI là bộ công cụ AI tạo sinh được tích hợp trực tiếp vào nền tảng Canva. Các nhà tiếp thị và người tạo sử dụng nó để tạo nội dung chuyên nghiệp một cách nhanh chóng, ngay cả khi không có kinh nghiệm thiết kế trước đó, bằng cách chuyển từ ý tưởng đến thiết kế hoàn chỉnh trong một giao diện duy nhất.

Một trợ lý cuộc hội thoại điều khiển trải nghiệm, tự động tạo bố cục, viết nội dung và áp dụng phong cách thương hiệu. Thay vì phụ thuộc vào các công cụ riêng biệt cho từng chức năng sáng tạo, mọi thứ diễn ra tại một nơi duy nhất.

Các tính năng nổi bật của Canva AI

Tạo ra các bài thuyết trình, bài đăng và video hoàn thành từ các gợi ý văn bản bằng Magic Design.

Mở rộng hoặc chỉnh sửa nội dung trực tiếp trong các dự án với trợ lý AI Magic Write.

Tạo hình ảnh và video ngắn từ mô tả văn bản thông qua Magic Media

Xóa, thay thế hoặc thêm các yếu tố vào ảnh bằng Magic Edit và Magic Eraser mà không cần phần mềm bên ngoài.

Dịch văn bản thiết kế sang hơn 100 ngôn ngữ trực tiếp trong bất kỳ dự án nào.

Giới hạn của Canva AI

Độ sâu tính năng còn hạn chế so với các công cụ thiết kế tiên tiến hơn, điều này giới hạn khả năng thực hiện các công việc thiết kế phức tạp.

Phiên bản miễn phí giới hạn truy cập vào các tính năng chính.

Giá cả của Canva AI

Miễn phí

Pro: $12.99/tháng/người dùng

Nhóm: $14.99/tháng/người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Canva AI

G2: 4.7/5 (6.800+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 13.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Canva AI?

Người dùng đánh giá cao tính thân thiện với người dùng của Canva:

Canva là ứng dụng tốt nhất. Nó cung cấp chỉnh sửa ảnh tức thì và nhiều mẫu sẵn có. Hiện tại, các công cụ AI là phần tốt nhất đối với tôi: với sự trợ giúp của chúng, tôi có thể chỉnh sửa ảnh, hoàn thiện chúng và thay đổi các phần của hình ảnh. Nó cũng có công cụ Magic Eraser. Đối với video, nó cung cấp phụ đề được tạo tự động và cải thiện chất lượng giọng nói.

📑 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Canva

11. Otter AI (Tốt nhất cho việc chuyển đổi văn bản cuộc họp bằng AI)

qua Otter

Cần một trợ lý cuộc họp AI có thể ghi lại cuộc hội thoại và chuyển đổi chúng thành các ghi chú có cấu trúc, dễ sử dụng? Otter.ai là một lựa chọn tốt. Thay vì phải ghi chép thủ công hoặc phát lại bản ghi âm, các nhóm sẽ nhận được bản ghi chép, tóm tắt và các mục hành động được tạo tự động theo thời gian thực.

Một công cụ ghi chú AI tham gia cuộc gọi, nhận diện người nói và tóm tắt các điểm chính mà không cần bất kỳ thao tác thủ công nào. Công cụ này tích hợp với lịch, nền tảng hợp tác và hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM), giúp thông tin từ cuộc họp được truyền tải mượt mà vào các công cụ kết nối.

Các tính năng nổi bật của Otter AI

Ghi âm và chuyển đổi văn bản các cuộc họp Zoom, Google Meet và Microsoft Teams tự động bằng OtterPilot

Tạo bản ghi âm trực tiếp có nhãn của người nói kèm theo dấu thời gian để dễ dàng tra cứu sau mỗi phiên.

Trích xuất thông tin hoặc soạn thảo các bước tiếp theo từ nội dung cuộc họp bằng cách truy vấn trực tiếp Otter AI Chat.

Cải thiện độ chính xác theo thời gian bằng cách xây dựng từ vựng tùy chỉnh và tổ chức bản ghi chép bằng các thư mục chia sẻ và bình luận.

Giới hạn của Otter AI

Khó khăn trong việc phân biệt giọng nói khi nhiều người nói chồng chéo lên nhau

Độ chính xác của việc chuyển đổi văn bản sang giọng nói giảm trong môi trường ồn ào hoặc khi có giọng nói có giọng điệu mạnh.

Giá cả của Otter AI

Miễn phí

Pro: $16.99/người dùng/tháng

Kinh doanh: $24/người dùng/tháng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Otter AI

G2: 4.4/5 (450+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (100+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Otter AI?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Otter. ai rất dễ sử dụng và làm rất tốt việc ghi lại chính xác các cuộc hội thoại trong cuộc họp theo thời gian thực. Nó giúp tôi tiết kiệm thời gian bằng cách tự động tạo ra các ghi chú rõ ràng, tóm tắt và các điểm hành động, điều này đặc biệt hữu ích cho các cuộc họp hàng ngày và cuộc họp đánh giá.

📮ClickUp Insight: Chúng tôi phát hiện ra rằng 27% số người tham gia khảo sát sử dụng sổ ghi chú kỹ thuật số cho các cuộc họp, trong khi chỉ 12% sử dụng công cụ ghi chú AI. Khoảng cách này đáng chú ý vì 64% số người tham gia gặp khó khăn với các bước tiếp theo không rõ ràng trong gần một nửa số cuộc họp của họ. ClickUp AI Notetaker thay đổi cách theo dõi sau cuộc họp! Tự động ghi lại mọi chi tiết quan trọng, xác định rõ các mục cần thực hiện và ngay lập tức giao công việc cho các thành viên trong nhóm — loại bỏ những câu hỏi khó chịu như “Chúng ta đã quyết định gì?” sau cuộc họp. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm sử dụng tính năng quản lý cuộc họp của ClickUp báo cáo giảm tới 50% các cuộc hội thoại và cuộc họp không cần thiết!

12. Fireflies AI (Tốt nhất cho ghi chú cuộc họp tự động hóa và phân tích)

Fireflies. ai là trợ lý họp AI tự động ghi lại, tổ chức và phân tích các cuộc hội thoại. Nó tham gia các cuộc họp trên Zoom, Google Meet và Microsoft Teams, sau đó chuyển đổi bản ghi âm thành các bản tóm tắt có cấu trúc với các điểm chính và mục cần thực hiện.

Công cụ này xây dựng một cơ sở kiến thức có thể tìm kiếm từ các cuộc hội thoại của bạn theo thời gian. Các khoảnh khắc cụ thể, quyết định trong quá khứ và các chủ đề lặp lại có thể được truy xuất mà không cần phát lại toàn bộ bản ghi âm.

Các tính năng nổi bật của Fireflies AI

Tìm chính xác những gì đã được nói bằng cách sử dụng tìm kiếm từ khóa được hỗ trợ bởi AI với kết quả có dấu thời gian trên tất cả các cuộc họp trước đây.

Phát hiện các mẫu hành động có thể áp dụng bằng cách đang theo dõi các chỉ số thông minh trong cuộc hội thoại như thời gian nói của người nói và xu hướng cảm xúc.

Tự động đồng bộ hóa ghi chú và nhật ký cuộc gọi trên hơn 200 tích hợp ứng dụng, bao gồm CRM và công cụ quản lý dự án.

Cung cấp các tóm tắt chi tiết kèm theo các mục cần thực hiện và điểm chính ngay sau khi mỗi cuộc hội thoại kết thúc.

Giới hạn của Fireflies AI

Tóm tắt AI có thể không nhất quán, đôi khi sao chép nội dung và tiêu tốn thêm tín dụng.

Giá cả của Fireflies AI

Miễn phí

Pro: $18/người dùng được cấp phép/tháng

Kinh doanh: $29/người dùng được cấp phép/tháng

Enterprise: $39/người dùng được cấp phép/tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Fireflies AI

G2: 4.7/5 (700+ đánh giá)

Capterra: 4.9/5 (hơn 300 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Fireflies AI?

Một đánh giá của người dùng trên G2 khen ngợi công cụ này:

Tôi sử dụng Fireflies. ai để tự động ghi chép nội dung cuộc họp và các mục cần thực hiện, điều này thực sự hữu ích. Tôi cũng thích các hàm và nút điều khiển dễ truy cập, giúp phần mềm trở nên thân thiện với người dùng. Nó hoạt động tốt với Google Meets, Zoom, Slack và Tài liệu Google, tất cả đều là các công cụ tôi sử dụng hàng ngày. Quy trình thiết lập ban đầu rất thân thiện với người dùng và dễ tích hợp.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Fireflies AI

qua Zapier

Nếu bạn cần một nền tảng tự động hóa không cần mã nguồn có thể kết nối hàng nghìn ứng dụng và loại bỏ công việc thủ công lặp đi lặp lại trong các hoạt động hàng ngày, hãy thử Zapier. Sử dụng nó để xây dựng các quy trình làm việc tự động gọi là Zaps, kích hoạt các hành động trên các ứng dụng mà không cần viết mã.

Nguyên lý rất đơn giản: một sự kiện kích hoạt trong một ứng dụng sẽ khởi động một hành động trong ứng dụng khác. Việc gửi một biểu mẫu mới có thể tạo ra một liên hệ CRM, gửi thông báo Slack và cập nhật bảng tính cùng lúc. Các nhóm muốn đi sâu vào tự động hóa quy trình làm việc bằng AI sẽ thấy phạm vi tích hợp của Zapier là một điểm khởi đầu tốt.

Các tính năng nổi bật của Zapier

Loại bỏ việc nhập mục nhập thủ công bằng cách kết nối hàng nghìn ứng dụng và tự động đồng bộ hóa các công cụ của bạn.

Xây dựng và khắc phục sự cố tự động hóa nhanh hơn với AI Copilot, công cụ chấp nhận các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên để tạo và tinh chỉnh quy trình làm việc.

Kích hoạt nhiều hành động từ một sự kiện duy nhất bằng cách xây dựng các Zaps đa bước thay vì dựa vào tự động hóa đơn giản một-đối-một.

Thực hiện các hành động khác nhau dựa trên bộ lọc hoặc điều kiện cụ thể bằng cách áp dụng logic điều kiện với Paths.

Lưu trữ và quản lý dữ liệu bằng cách sử dụng Bảng và Giao diện để xây dựng các công cụ nội bộ nhẹ nhàng mà không cần rời khỏi nền tảng.

Giới hạn của Zapier

Việc gỡ lỗi và khắc phục sự cố trong các quy trình làm việc lớn có thể phức tạp và tốn thời gian.

Người dùng không có kinh nghiệm tự động hóa trước đó sẽ gặp phải một đường cong học tập đáng kể.

Giá cả của Zapier

Miễn phí

Gói Chuyên nghiệp: $29.99/tháng

Nhóm: $103,50/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zapier

G2: 4.5/5 (hơn 1.700 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Zapier?

Một đánh giá trên G2 chia sẻ:

Zapier đã giúp tôi tiết kiệm hàng trăm giờ bằng cách tự động hóa các công việc nhàm chán, giúp tôi tập trung vào công việc sáng tạo. Tôi yêu thích cách tiếp cận mô-đun của nó, cho phép tôi xây dựng các quy trình tự động hóa khá phức tạp. Ví dụ yêu thích của tôi là sử dụng bảng tính để kích hoạt email nhắc nhở sự kiện qua Gmail. Chỉ cần thêm một vài mục vào bảng tính, hệ thống sẽ tự động tạo và gửi email cá nhân hóa, điều này đã tiết kiệm cho tôi vô số giờ làm việc.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Zapier

14. HubSpot (Tốt nhất cho tự động hóa tiếp thị dựa trên AI)

qua HubSpot

Nền tảng tiếp thị được hỗ trợ bởi AI của HubSpot Marketing Hub được thiết kế để giúp các nhóm thu hút khách truy cập, chuyển đổi khách hàng tiềm năng và tăng doanh thu thông qua các chiến lược tiếp thị inbound. Tiếp thị qua email, mạng xã hội, SEO, quảng cáo và dữ liệu CRM đều được tích hợp trong một hệ thống duy nhất, vì vậy mọi thứ từ theo dõi chiến dịch đến báo cáo hiệu suất đều diễn ra trong cùng một không gian làm việc.

Tạo nội dung, theo dõi quảng cáo và thu thập khách hàng tiềm năng thông qua biểu mẫu, trò chuyện và trang đích được xử lý một cách tự nhiên. Các tính năng AI cá nhân hóa trải nghiệm website trên quy mô lớn, trong khi báo cáo phân bổ tích hợp liên kết hoạt động tiếp thị trực tiếp với kết quả của quy trình bán hàng và doanh thu.

Các tính năng nổi bật của HubSpot

Tự động hóa các chiến dịch email, đánh giá điểm khách hàng tiềm năng và các chuỗi nuôi dưỡng khách hàng trên nhiều kênh từ một công cụ xây dựng quy trình làm việc duy nhất.

Tạo blog, email và nội dung mạng xã hội bằng các công cụ viết AI tích hợp sẵn mà không cần chuyển đổi nền tảng.

Nhập dữ liệu CRM gốc vào các chiến dịch để tùy chỉnh thông điệp dựa trên tương tác thực tế của khách hàng.

Thu thập và phân loại khách hàng tiềm năng thông qua trang đích, biểu mẫu và chatbot, tất cả đều được tích hợp trực tiếp vào quy trình làm việc.

Đo lường hiệu quả với bảng điều khiển phân tích và báo cáo phân bổ đa kênh liên kết với doanh thu.

Giới hạn của HubSpot

Giá cả có thể trở nên đắt đỏ đối với các startup hoặc người dùng cá nhân cần nhiều tiện ích bổ sung.

Nền tảng này có đường cong học tập dốc.

Giá cả của HubSpot

Miễn phí

Gói cơ bản: $15/người dùng được cấp phép/tháng

Chuyên nghiệp: $890/tháng

Enterprise: $3.600/tháng

Đánh giá và nhận xét của HubSpot

G2: 4.4/5 (hơn 14.400 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (6.200+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về HubSpot?

Một đánh giá của người dùng viết:

Điều tôi thích nhất ở HubSpot Marketing Hub là mọi thứ đều được tập trung trên một nền tảng duy nhất. Điều này giúp quản lý chiến dịch, tự động hóa quy trình công việc, theo dõi hiệu suất và đồng bộ hóa nỗ lực tiếp thị với bán hàng trở nên rất dễ dàng—tất cả mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ. Các báo cáo và phân tích đặc biệt hữu ích vì chúng cung cấp những thông tin rõ ràng về những gì đang hoạt động hiệu quả và nơi cần tối ưu hóa.

15. Descript (Tốt nhất cho chỉnh sửa âm thanh và video bằng AI)

qua Descript

Hãy xem Descript như một nền tảng được hỗ trợ bởi AI cho phép bạn chỉnh sửa video và âm thanh như một tài liệu văn bản. Các bản ghi âm được tự động chuyển đổi thành giao diện dạng tài liệu, vì vậy các thay đổi được thực hiện trên bản ghi sẽ được áp dụng trực tiếp vào dòng thời gian âm thanh hoặc video mà không cần chạm vào trình chỉnh sửa truyền thống.

Ghi âm, chuyển đổi văn bản, chỉnh sửa và xuất bản đều diễn ra trong một không gian làm việc duy nhất. Trợ lý AI của nền tảng, Underlord, xử lý các công việc sản xuất tốn thời gian như loại bỏ tiếng ồn, làm sạch từ thừa và sửa chữa giọng nói thông qua công nghệ nhân bản AI.

Các tính năng nổi bật của Descript

Chỉnh sửa dòng thời gian video và podcast bằng cách viết lại hoặc xóa các từ trực tiếp trong bản chép lời.

Dọn dẹp âm thanh ngay lập tức bằng Studio Sound để loại bỏ tiếng ồn nền và tiếng vang khỏi bất kỳ bản ghi âm nào.

Loại bỏ các từ thừa và khoảng dừng dài một cách tự động để tạo ra nội dung chuyên nghiệp.

Tự động trích xuất các đoạn video ngắn từ các bản ghi âm dài, được định dạng cho TikTok, Instagram và YouTube Shorts.

Giới hạn của Descript

Có đường cong học tập dốc đối với người dùng mới.

Hiệu suất chậm và các sự cố treo máy có thể làm gián đoạn quy trình làm việc, đặc biệt là với các dự án phức tạp.

Giá cả của Descript

Miễn phí

Người đam mê: $24/người/tháng

Người tạo: $35/người/tháng

Kinh doanh: $65/người/tháng

Đánh giá và nhận xét về Descript

G2: 4.6/5 (800+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (170+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Descript?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Các tác nhân chỉnh sửa video AI trong các công cụ như Descript thực sự đã trở thành cứu tinh. Chúng tự động loại bỏ các từ thừa và khoảng dừng gượng gạo, giúp bản cắt cuối cùng nghe chuyên nghiệp mà không cần tôi phải dành hàng giờ cho công việc trên dòng thời gian.

16. Voiceflow (Tốt nhất cho thiết kế AI trong cuộc hội thoại)

qua Voiceflow

Voiceflow là nền tảng không mã và ít mã cho phép thiết kế, tạo mẫu và triển khai các tác nhân trò chuyện được hỗ trợ bởi AI. Các nhóm sản phẩm và hỗ trợ sử dụng nó để xây dựng chatbot và trợ lý giọng nói mà không cần nỗ lực kỹ thuật phức tạp.

Bảng vẽ trực quan cho phép các nhóm thiết kế luồng cuộc hội thoại, kết nối API và quản lý logic mà không cần viết mã phức tạp. Bạn có thể xây dựng công cụ đại lý AI cho trải nghiệm khách hàng, với hỗ trợ cơ sở kiến thức, triển khai đa kênh và quyền truy cập dựa trên vai trò, giúp các nhóm có thể xây dựng và quản lý đại lý từ một không gian làm việc duy nhất.

Các tính năng nổi bật của Voiceflow

Xây dựng các tác nhân AI một cách trực quan với giao diện kéo và thả, không cần viết mã phức tạp, giúp tạo mẫu nhanh chóng và hợp tác hiệu quả.

Tạo các phản hồi có ngữ cảnh bằng cách sử dụng cơ sở kiến thức có khả năng xử lý tài liệu và câu hỏi thường gặp.

Chuyển đổi giữa các nhà cung cấp LLM khác nhau để tối ưu hóa hiệu suất và chi phí.

Kiểm tra và theo dõi các cuộc hội thoại với các công cụ thiết kế mẫu tích hợp và phân tích để kiểm soát chất lượng.

Giới hạn của Voiceflow

Khoảng trống trong tài liệu và sự thiếu hụt các công cụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản tích hợp sẵn.

Việc thiết lập tích hợp có thể cảm thấy phức tạp đối với người dùng mới.

Giá cả của Voiceflow

Miễn phí

Pro: $60/tháng

Kinh doanh: $150/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Voiceflow

G2: 4.6/5 (100+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Voiceflow?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Điều tôi thích nhất ở Voiceflow là sự trực quan và linh hoạt đáng kinh ngạc của nó! Trình xây dựng luồng trực quan giúp việc thiết kế các cuộc hội thoại phức tạp trở nên dễ dàng mà không gây áp lực. Tôi rất thích việc có thể nhanh chóng tạo mẫu, thử nghiệm và triển khai cả trợ lý giọng nói và chatbot trong cùng một nền tảng.

17. Uizard (Tốt nhất cho thiết kế giao diện người dùng/trải nghiệm người dùng (UI/UX) được hỗ trợ bởi AI)

qua Uizard

Uizard là một công cụ thiết kế mẫu dựa trên web, được hỗ trợ bởi AI, giúp người dùng tạo ra các bản phác thảo, mô phỏng và mẫu thiết kế cho ứng dụng và trang web mà không cần kinh nghiệm thiết kế chính thức. Ý tưởng cốt lõi rất đơn giản: biến các lệnh văn bản hoặc bản vẽ tay thành các thiết kế giao diện có thể chỉnh sửa, giúp các nhóm có thể hình dung ý tưởng mà không cần chờ đợi nhà thiết kế.

Autodesigner xử lý việc chuyển đổi văn bản thành giao diện người dùng (UI), trong khi Wireframe Scanner chuyển đổi các bản phác thảo vẽ tay thành bố cục kỹ thuật số. Với trình chỉnh sửa kéo và thả, các thành phần đã được xây dựng sẵn và khả năng hợp tác thời gian thực, các nhóm có thể tinh chỉnh và chia sẻ các bản mẫu tương tác mà không cần rời khỏi Không gian Làm việc.

Các tính năng nổi bật của Uizard

Tạo các mẫu giao diện người dùng (UI) có thể chỉnh sửa trên nhiều màn hình từ các lệnh văn bản đơn giản.

Chuyển đổi ảnh chụp màn hình hoặc bản vẽ tay thành thiết kế kỹ thuật số có thể chỉnh sửa.

Tạo và áp dụng các chủ đề với trợ lý thiết kế AI có khả năng điều chỉnh màu sắc, phông chữ và phong cách.

Sử dụng bản đồ nhiệt dự đoán để ước tính sự chú ý của người dùng và tối ưu hóa bố cục.

Giới hạn của Uizard

Các thiết kế do AI tạo ra thường cần được tinh chỉnh thủ công trước khi sẵn sàng cho sản xuất.

Một số người dùng cho rằng nó thiếu độ sâu so với các công cụ thiết kế nâng cao hơn.

Giá cả của Uizard

Miễn phí

Pro: $19/người dùng/tháng

Kinh doanh: $39/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Uizard

G2: 4.5/5 (40+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (190+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Uizard?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Uizard là một ứng dụng vô cùng thân thiện với người dùng, cho phép người dùng tạo ra các thiết kế kỹ thuật số một cách trực quan. Các tính năng đa dạng của Uizard đáp ứng một phạm vi rộng của nhu cầu thiết kế khác nhau đồng thời mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà. Giao diện người dùng trực quan giúp người dùng nhanh chóng và hiệu quả tạo ra các thiết kế chất lượng cao mà không cần kiến thức kỹ thuật sâu rộng.

18. Paradox (Tốt nhất cho tự động hóa tuyển dụng dựa trên AI)

qua Paradox

Tự động hóa các chiến dịch tuyển dụng quy mô lớn như sàng lọc, lên lịch và giao tiếp với ứng viên bằng nền tảng AI cuộc hội thoại của Paradox. Olivia, trợ lý AI của nền tảng, xử lý các tương tác trong quá trình tuyển dụng để nhà tuyển dụng có thể tập trung vào công việc yêu cầu phán đoán của con người.

Các doanh nghiệp lớn sử dụng nó cho cả tuyển dụng theo giờ và tuyển dụng chuyên nghiệp. Nó tích hợp với các hệ thống ATS chính, hỗ trợ giao tiếp đa ngôn ngữ và duy trì trải nghiệm ứng viên mà không yêu cầu ứng viên tải xuống bất kỳ thứ gì hoặc tạo tài khoản.

Các nhóm đang tìm cách xây dựng một tác nhân AI cho quy trình tuyển dụng sẽ thấy Olivia của Paradox là một tiêu chuẩn tốt để đánh giá khả năng xử lý của các tác nhân cuộc hội thoại tự động ở quy mô doanh nghiệp.

Các tính năng nổi bật của Paradox

Tự động hóa quá trình tuyển dụng quy mô lớn với Olivia, trợ lý AI trong cuộc hội thoại có khả năng sàng lọc ứng viên và thúc đẩy họ tiến lên 24/7.

Lên lịch phỏng vấn ngay lập tức bằng cách cho phép ứng viên chọn khung giờ trống, loại bỏ việc trao đổi qua lại giữa nhà tuyển dụng.

Thu thập phản hồi của ứng viên thông qua các cuộc khảo sát tích hợp để xác định các điểm gây bỏ cuộc và cải thiện trải nghiệm tuyển dụng.

Giới hạn của Paradox

Các công việc tuyển dụng phức tạp có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến để hoàn thành.

Các phản hồi của AI không phải lúc nào cũng xử lý chính xác mọi câu hỏi của ứng viên.

Giá cả nghịch lý

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Paradox

G2: 4.7/5 (30+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Paradox?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Quản lý ứng viên qua quy trình tuyển dụng trở nên dễ dàng và rõ ràng. Ngoài ra, việc giao tiếp qua văn bản với ứng viên cũng rất thuận tiện – và tất cả các tương tác đều được ghi lại để xem lại sau này và hoàn thiện quy trình cuộc hội thoại. Báo cáo và phân tích cũng rất xuất sắc. Khi chúng tôi bắt đầu, chúng tôi có nhu cầu cấp bách phải triển khai nền tảng này. Nhóm triển khai và hỗ trợ của Paradox đã rất xuất sắc – phản hồi nhanh chóng và hỗ trợ tận tình.

📚 Xem thêm: Phần mềm tự động hóa tuyển dụng để tối ưu hóa quy trình tuyển dụng

19. Lindy (Phù hợp nhất cho trợ lý điều hành AI và quy trình làm việc)

qua Lindy

Ai lại không muốn có một trợ lý làm việc AI có thể quản lý hộp thư đến, cuộc họp, lịch trình và các công việc thường ngày? Lindy làm được tất cả những điều đó và hơn thế nữa thông qua các tác nhân tự động. Tập trung vào các công việc hành chính hàng ngày như lên lịch, soạn thảo email và tóm tắt cuộc họp, giúp các chuyên gia tiết kiệm thời gian cho việc phối hợp.

Với các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên, bạn có thể kết nối các công cụ làm việc thông dụng để tự động hóa quy trình làm việc. Nó chủ động quản lý giao tiếp, chuẩn bị ghi chú cuộc họp và theo dõi tiến độ công việc trong khi học hỏi sở thích và phong cách viết của người dùng theo thời gian. Các nhóm đánh giá công cụ cho quy trình làm việc tự động sẽ thấy mô hình bầy đàn tác nhân phù hợp với các tác vụ hành chính khối lượng lớn trải dài trên nhiều hệ thống.

Đối với các nhóm có yêu cầu dữ liệu nghiêm ngặt, Lindy tuân thủ SOC 2 Type II, HIPAA và GDPR, sử dụng mã hóa AES-256 và cam kết rõ ràng không bao giờ bán hoặc sử dụng dữ liệu của bạn để đào tạo mô hình.

Các tính năng nổi bật của Lindy

Tự động hóa các công việc phức tạp với các tác nhân AI có khả năng hiểu bối cảnh và thực hiện mà không cần hướng dẫn từng bước.

Chạy các quy trình làm việc song song bằng cách sử dụng các nhóm tác nhân để xử lý lượng lớn công việc cùng một lúc.

Tạo các quy trình tự động hóa bằng ngôn ngữ tự nhiên và kết nối với hàng nghìn tích hợp ứng dụng kinh doanh.

Quản lý email, cuộc họp và lịch trình với trợ lý AI tích hợp sẵn.

Xây dựng quy trình làm việc nhiều bước bằng trình chỉnh sửa trực quan được thiết kế cho người dùng không chuyên.

Giới hạn của Lindy

Tạo một quy trình tự động hóa đơn giản là nhanh chóng, nhưng khi bạn bắt đầu thêm nhiều điều kiện, nhánh và tích hợp với các API khác nhau, việc lập kế hoạch và dùng thử để đảm bảo logic hoạt động chính xác là cần thiết.

Giá cả của Lindy

Pro: $49.99/tháng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Lindy

G2: 4.9/5 (hơn 150 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Lindy?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi đã sử dụng Lindy AI được một thời gian và điều tôi thích nhất là nó giúp tiết kiệm thời gian đáng kể. Nó xử lý các công việc lặp đi lặp lại và lịch trình với độ chính xác đáng ngạc nhiên, điều này thực sự giúp giảm bớt gánh nặng tinh thần của tôi. Điều nổi bật là cách tương tác với nó rất tự nhiên và dễ dàng — nó không cảm giác cứng nhắc hay khó sử dụng. Nó giống như có một trợ lý đáng tin cậy hoàn thành công việc lặng lẽ ở hậu trường.

20. Gong (Tốt nhất cho phân tích doanh thu và thông tin bán hàng)

qua Gong

Gong là nền tảng trí tuệ doanh thu giúp nắm bắt cách AI trong môi trường làm việc có thể biến các cuộc hội thoại hàng ngày với khách hàng thành thông tin chi tiết có cấu trúc về quy trình bán hàng. Các nhóm bán hàng sử dụng nó để cải thiện hiệu suất, theo dõi tình trạng giao dịch và hiển thị cái nhìn rõ ràng hơn về hoạt động của quy trình bán hàng.

Trong suốt chu kỳ bán hàng, nền tảng thu thập dữ liệu tương tác và chạy qua các mô hình AI được đào tạo dựa trên tín hiệu doanh thu. Kết quả là một bức tranh rõ ràng hơn về tình trạng của các giao dịch, những rủi ro cần chú ý và nội dung theo dõi cần tạo ra. Các nhóm có thể hướng dẫn nhân viên bán hàng và dự báo doanh thu dựa trên dữ liệu cuộc hội thoại thực tế thay vì ước tính.

Các tính năng nổi bật của Gong

Ghi âm, chuyển đổi thành văn bản và phân tích các cuộc gọi và cuộc họp của khách hàng với trí tuệ của cuộc hội thoại.

Phát hiện tín hiệu mua hàng, phản đối và cảm xúc thông qua phân tích ngữ nghĩa sâu.

Theo dõi tình trạng giao dịch và dự báo doanh thu dựa trên dữ liệu từ hàng trăm tín hiệu tương tác.

Huấn luyện nhóm bán hàng bằng các phân tích AI, bảng điểm tự động hóa và thư viện các cuộc gọi có hiệu suất cao nhất.

Kết nối với các hệ thống CRM chính và sử dụng AI để trả lời các câu hỏi liên quan đến giao dịch trong tất cả các cuộc hội thoại.

Giới hạn của Gong

Các tính năng AI đôi khi có thể cung cấp những thông tin không chính xác.

Các đề xuất và bản dịch email đôi khi thiếu bối cảnh cần thiết để có thể sử dụng ngay lập tức.

Giá cả của Gong

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Gong

G2: 4.7/5 (hơn 6.000 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 500 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Gong?

Một đánh giá của người dùng tóm tắt:

Tôi thấy Gong cực kỳ thân thiện với người dùng, điều này thực sự quan trọng đối với tôi. Tôi thích cách nó tích hợp tốt với tất cả các hệ thống của chúng tôi thông qua phần mở rộng Gong Everywhere. Việc ghi âm cuộc gọi kết hợp với ghi chú AI và tự động hóa các bước theo dõi trở nên vô cùng dễ dàng. Những tính năng này giúp tiết kiệm thời gian cho các công việc hành chính trong hoạt động hàng ngày của tôi, cho phép tôi tập trung hơn vào việc bán hàng và giao tiếp với khách hàng.

📚 Đọc thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Gong

Xây dựng một nhóm thông minh, có khả năng mở rộng và được hỗ trợ bởi AI với ClickUp

Thay thế một nhóm không có nghĩa là loại bỏ yếu tố con người; nó có nghĩa là loại bỏ các luồng lặp đi lặp lại khiến những nhân viên giỏi nhất của bạn không thể tập trung vào công việc tốt nhất của họ.

Bằng cách thống nhất hệ thống công nghệ của bạn trong ClickUp, bạn giảm thiểu "AI Sprawl " — một trong những nguyên nhân ẩn giấu gây giảm năng suất lớn nhất trong các doanh nghiệp đang phát triển. Các dự án, tài liệu, trò chuyện, tự động hóa và các tác nhân AI được tích hợp vào một không gian làm việc duy nhất để đảm bảo việc thực thi luôn đồng bộ với bối cảnh.

Sẵn sàng trang bị cho nhóm của bạn với AI? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅