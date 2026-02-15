10 lựa chọn thay thế Taiga tốt nhất vào năm 2026

Hầu hết các nhóm Agile đều gặp phải cùng một vấn đề với Taiga: công cụ ban đầu nhẹ nhàng và thân thiện với nhà phát triển trở thành gánh nặng bảo trì khi cần tích hợp doanh nghiệp, khả năng hiển thị đa chức năng hoặc các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI mà không yêu cầu bằng cấp DevOps để cài đặt—đặc biệt quan trọng khi 84% tổ chức Agile đã áp dụng AI.

Hướng dẫn này phân tích 10 giải pháp thay thế cho Taiga. Bạn sẽ tìm thấy các nền tảng tất cả trong một như ClickUp giúp loại bỏ sự phức tạp của nhiều công cụ, cùng với các tùy chọn chuyên biệt như Jira cho chức năng Scrum sâu rộng. Mục tiêu là giúp bạn tìm ra giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế của nhóm - không chỉ là những gì đã hoạt động khi bạn còn là một nhóm 5 kỹ sư trong gara.

Các giải pháp thay thế Taiga trong nháy mắt

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Các nhóm muốn một không gian làm việc tất cả trong một được hỗ trợ bởi AI để thay thế nhiều công cụ khác nhau. ClickUp Brain, Sprints, tự động hóa, 15+ chế độ xem, tài liệu, trò chuyện Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. monday. com Các nhóm cần bảng trực quan và triển khai nhanh chóng giữa các bộ phận. Bảng tùy chỉnh, Tự động hóa không cần mã, Nhiều chế độ xem Kế hoạch bắt đầu từ $12/người dùng/tháng Jira Các nhóm phát triển phần mềm thực hiện các sprint Agile có cấu trúc. Bảng Scrum/Kanban, JQL, hơn 5.700 ứng dụng trên Marketplace Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $8.15/người dùng/tháng Asana Các nhóm làm việc đa chức năng cần khả năng hiển thị danh mục đầu tư và quy trình làm việc dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). Work Graph, AI Studio, Danh mục đầu tư, Khối lượng công việc Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $10.99/người dùng/tháng Trello Các nhóm muốn sử dụng bảng Kanban đơn giản với thiết lập tối thiểu. Bảng kéo và thả, Tự động hóa Butler, Power-Ups Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $5/người dùng/tháng Wrike Các nhóm doanh nghiệp cần quản trị, báo cáo và kiểm soát dự án nâng cao. Trí tuệ công việc AI, Bản đồ chiến lược nâng cao, Kiểm tra Kế hoạch bắt đầu từ $9.80/người dùng/tháng. Notion Các nhóm kết hợp tài liệu, wiki và công việc nhẹ nhàng. Cơ sở dữ liệu quan hệ, Notion AI, Mẫu linh hoạt Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $10/người dùng/tháng Zoho Dự án Các nhóm đã sử dụng hệ sinh thái Zoho Biểu đồ Gantt, Theo dõi thời gian, Tích hợp Zoho gốc Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $5/người dùng/tháng Smartsheet Các nhóm quen thuộc với bảng tính trong các ngành công nghiệp được quy định hoặc phức tạp Giao diện dựa trên lưới, Trung tâm Điều khiển, Chứng nhận tuân thủ. Kế hoạch bắt đầu từ $9/người dùng/tháng Basecamp Các nhóm làm việc từ xa muốn giao tiếp async đơn giản và đang theo dõi dự án nhẹ nhàng. Bảng tin, Kiểm tra tiến độ, Biểu đồ Hill Kế hoạch bắt đầu từ $15/người dùng/tháng

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và trung lập với nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế Taiga?

Taiga là một công cụ quản lý dự án mã nguồn mở được thiết kế cho các nhóm Agile sử dụng quy trình làm việc Scrum hoặc Kanban. Đây là mục yêu thích của các nhà phát triển muốn sử dụng giải pháp tự lưu trữ mà không phải trả phí bản quyền. Tuy nhiên, khi nhóm của bạn phát triển hoặc các dự án trở nên phức tạp hơn, bạn có thể nhận thấy một số hạn chế bắt đầu xuất hiện.

Có thể bạn đã chán ngán với việc duy trì kỹ thuật đi kèm với công cụ tự lưu trữ. Hoặc có thể các nhóm marketing và thiết kế của bạn thấy giao diện phần mềm Taiga quá cứng nhắc và tập trung vào lập trình viên cho các quy trình làm việc sáng tạo của họ. Sự cọ xát này dẫn đến việc các nhóm tự tạo hệ thống riêng trong các công cụ khác, gây ra các silo thông tin và khiến việc nhìn thấy bức tranh toàn cảnh trở nên bất khả thi.

Dưới đây là những yếu tố thường thúc đẩy việc tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Taiga:

Khoảng trống tích hợp: Taiga không có kết nối sẵn với nhiều công cụ kinh doanh phổ biến, buộc bạn phải thực hiện mục nhập thủ công và sử dụng các giải pháp thay thế tốn thời gian.

Thách thức mở rộng: Trách nhiệm tự lưu trữ yêu cầu nguồn lực kỹ thuật và bảo trì mà nhiều nhóm đang phát triển không thể dành ra.

Giới hạn độ sâu tính năng: Bạn cần hơn cả các bảng cơ bản. Các tính năng báo cáo nâng cao, Bạn cần hơn cả các bảng cơ bản. Các tính năng báo cáo nâng cao, quản lý tài nguyên và tính năng được hỗ trợ bởi AI đang trở nên thiết yếu, và mô hình mã nguồn mở của Taiga đang tụt hậu.

Hợp tác giữa các nhóm kém hiệu quả: Khi các nhóm không phải phát triển không thể dễ dàng sử dụng công cụ chính của dự án, họ sẽ ngừng sử dụng nó. Điều này đẩy giao tiếp sang các ứng dụng khác và khiến việc đồng bộ hóa thực sự trở thành một thách thức liên tục.

Lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào kích thước nhóm và mức độ thành thạo kỹ thuật của bạn. Nó cũng phụ thuộc vào việc bạn muốn thoát khỏi tình trạng phân mảnh công cụ — sự phân tán công việc trên nhiều công cụ không kết nối, hiện ảnh hưởng đến các công ty triển khai 101 ứng dụng SaaS khác nhau — bằng một không gian làm việc tất cả trong một, hay chỉ cần một công cụ chuyên dụng thân thiện với người dùng.

📮 ClickUp Insight: 1 trong 4 nhân viên sử dụng bốn công cụ trở lên chỉ để tạo bối cảnh cho công việc. Một chi tiết quan trọng có thể bị ẩn trong email, được mở rộng trong một chủ đề trên Slack và được ghi chép trong một công cụ riêng biệt, buộc các nhóm phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin thay vì hoàn thành công việc. ClickUp tích hợp toàn bộ quy trình làm việc của bạn vào một nền tảng thống nhất. Với các tính năng như Quản lý Dự án Email ClickUp, Trò chuyện ClickUp, Tài liệu ClickUp và ClickUp Brain, mọi thứ đều được kết nối, đồng bộ và truy cập ngay lập tức. Hãy tạm biệt "công việc về công việc" và lấy lại thời gian năng suất của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm có thể tiết kiệm được 5+ giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

Các lựa chọn thay thế Taiga tốt nhất để sử dụng

Mỗi công cụ dưới đây giải quyết các vấn đề cụ thể khiến các nhóm rời bỏ Taiga. io. Chúng tôi đã phân loại chúng theo các điểm mạnh cốt lõi để bạn có thể nhanh chóng tìm thấy công cụ phù hợp với nhu cầu của mình.

Nhận chế độ xem tổng quan về kế hoạch phát triển của bạn với ClickUp

Bạn đang rời bỏ Taiga vì mệt mỏi với việc công việc bị phân tán trên nhiều ứng dụng khác nhau? Bạn có công việc ở một nơi, tài liệu ở nơi khác và cuộc hội thoại của nhóm ở một nơi thứ ba. Tình trạng phân tán thông tin này —khi các nhóm lãng phí hàng giờ tìm kiếm thông tin trên các ứng dụng không kết nối—có nghĩa là bạn dành nhiều thời gian tìm kiếm thông tin hơn là thực sự làm việc, và điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, với 70% nhân viên dành hơn một giờ để tìm kiếm một thông tin duy nhất.

Loại bỏ sự hỗn loạn này và đưa quản lý dự án, tài liệu và giao tiếp nhóm vào một nền tảng duy nhất với ClickUp, nền tảng AI tích hợp đầu tiên trên thế giới — một nền tảng thống nhất nơi dự án, tài liệu và cuộc hội thoại được kết hợp với AI bối cảnh được tích hợp như lớp trí tuệ. Nó được thiết kế để thay thế nhiều công cụ bằng cách đưa quản lý dự án, tài liệu và giao tiếp nhóm vào một nền tảng duy nhất. Thay vì phải trả tiền và quản lý các ứng dụng riêng biệt, bạn sẽ có một môi trường thống nhất nơi tất cả công việc của bạn được lưu trữ và kết nối.

Chuyển từ tình trạng phân tán công việc sang sự hội tụ với ClickUp

Ngừng lãng phí thời gian vào việc cập nhật trạng thái thủ công và lục lọi các chủ đề bình luận. Sử dụng trợ lý AI ClickUp Brain để hiểu toàn bộ không gian làm việc của bạn. Bạn có thể yêu cầu nó tóm tắt hoạt động của công việc, tạo bản tóm tắt dự án hoặc trả lời các câu hỏi về các rào cản. Vì nó được tích hợp mọi nơi, bạn chỉ cần @đề cập Brain trong một công việc hoặc tin nhắn trò chuyện để nhận phản hồi tức thì, dựa trên ngữ cảnh từ các dự án thực tế của bạn.

@Brain sẽ đăng một phản hồi có chủ đề cho bình luận hoặc tin nhắn của bạn.

Đối với các nhóm cần các tính năng Agile mạnh mẽ, quản lý toàn bộ chu kỳ phát triển với ClickUp Sprints. Bạn có thể tạo các Thư mục sprint chuyên dụng, quản lý danh sách công việc chưa hoàn thành và sử dụng Điểm Sprint để ước tính nỗ lực. Hiển thị tiến độ của nhóm với biểu đồ Velocity đang theo dõi lượng công việc trung bình hoàn thành qua nhiều sprint, giúp bạn lập kế hoạch chính xác hơn.

Quản lý các sprint phát triển và danh sách công việc chưa hoàn thành với ClickUp Sprints

ClickUp Super Agents hoạt động ở cấp độ không gian làm việc, liên tục theo dõi các dự án, hoạt động và tín hiệu trên toàn bộ môi trường của bạn. Trong chế độ xem này, Super Agent phân tích dữ liệu sprint, phát hiện các rủi ro như ưu tiên quá hạn và cung cấp các thông tin có thể hành động mà không cần theo dõi thủ công. Thay vì chỉ báo cáo, nó chủ động đề xuất các bước tiếp theo như tạo lịch trình hoặc tập trung nhóm vào công việc có tác động lớn nhất.

Và bạn cuối cùng có thể loại bỏ công việc thủ công tốn thời gian. Tạo quy tắc workflow không cần mã với các kích hoạt và hành động đơn giản bằng ClickUp Automations. Ví dụ, bạn có thể thiết lập quy tắc để tự động thay đổi trạng thái của công việc khi đến ngày đáo hạn hoặc gán công việc mới cho một người cụ thể khi nó được tạo ra.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

ClickUp Brain: Nhận tóm tắt công việc được hỗ trợ bởi AI, tạo báo cáo và trả lời câu hỏi dựa trên ngữ cảnh từ các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại của bạn bằng trợ lý AI này được tích hợp trên toàn bộ không gian làm việc của bạn.

ClickUp Sprints: Lập kế hoạch và thực hiện các sprint với các tính năng chuyên dụng cho quản lý backlog, lập kế hoạch sprint và theo dõi tốc độ, đồng thời sử dụng Sprint Points để ước tính nỗ lực và theo dõi sức chứa của nhóm.

ClickUp Automations: Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như thay đổi trạng thái, giao công việc hoặc đăng bình luận để tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng trình tạo trigger-and-action không cần mã đơn giản.

15+ Chế độ xem: Vượt ra ngoài các bảng cơ bản. Hiển thị công việc của bạn với hơn 15 tùy chọn khác nhau, bao gồm Vượt ra ngoài các bảng cơ bản. Hiển thị công việc của bạn với hơn 15 tùy chọn khác nhau, bao gồm chế độ xem Kanban chế độ xem Gantt , chế độ xem Danh sách công việc, chế độ xem Lịch và chế độ xem Dòng thời gian, tất cả đều sử dụng cùng một dữ liệu cơ bản.

ClickUp Docs: Giữ cho các bản tóm tắt dự án, ghi chú cuộc họp và wiki của bạn được kết nối với công việc mà chúng tham chiếu bằng cách tạo, chỉnh sửa và hợp tác trên các tài liệu được liên kết trực tiếp với các công việc của bạn. Giữ cho các bản tóm tắt dự án, ghi chú cuộc họp và wiki của bạn được kết nối với công việc mà chúng tham chiếu bằng cách tạo, chỉnh sửa và hợp tác trên các tài liệu được liên kết trực tiếp với các công việc của bạn.

ClickUp Chat: Giữ các cuộc hội thoại liên quan đến dự án khỏi các chủ đề email phân tán và tập trung vào một nơi có thể tìm kiếm được với các cuộc hội thoại thời gian thực trong các kênh hoặc tin nhắn trực tiếp ngay bên cạnh công việc của bạn. Giữ các cuộc hội thoại liên quan đến dự án khỏi các chủ đề email phân tán và tập trung vào một nơi có thể tìm kiếm được với các cuộc hội thoại thời gian thực trong các kênh hoặc tin nhắn trực tiếp ngay bên cạnh công việc của bạn.

Ưu và nhược điểm của ClickUp

Ưu điểm:

Một nền tảng tất cả trong một thực sự: Nó thay thế nhu cầu sử dụng các công cụ quản lý dự án, tài liệu và giao tiếp riêng biệt, giúp giảm thiểu sự phức tạp của các công cụ và chi phí đăng ký. Nó thay thế nhu cầu sử dụng các công cụ quản lý dự án, tài liệu và giao tiếp riêng biệt, giúp giảm thiểu sự phức tạp của các công cụ và chi phí đăng ký.

Trí tuệ nhân tạo (AI) nhận thức ngữ cảnh: Nhận câu trả lời và tóm tắt dựa trên dữ liệu cụ thể của không gian làm việc của bạn với ClickUp Brain, giúp nó trở nên hữu ích hơn nhiều so với các chatbot AI thông thường.

Độ linh hoạt vô song: Nền tảng này thích ứng với bất kỳ phương pháp luận nào, từ Scrum nghiêm ngặt đến Kanban hoặc thậm chí quản lý dự án truyền thống, mà không ép buộc bạn phải tuân theo một quy trình làm việc duy nhất.

Nhược điểm:

Số lượng tính năng khổng lồ có thể tạo ra một đường cong học tập dốc đối với người dùng mới quen với các công cụ đơn giản hơn.

Ứng dụng di động hiện đã hoạt động nhưng chưa cung cấp đầy đủ tính năng như phiên bản desktop.

Để tận dụng tối đa nền tảng, cần có quy trình thiết lập và hướng dẫn sử dụng có chủ đích.

Giá cả của ClickUp

[pricing=bảng]

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 4.000 đánh giá)

🐞 Xem video này để học cách viết báo cáo lỗi rõ ràng, sẵn sàng cho nhà phát triển, giúp giảm thiểu việc trao đổi qua lại và đẩy nhanh quá trình sửa lỗi.

2. monday.com (Phù hợp nhất cho bảng dự án trực quan, dễ sử dụng với khả năng áp dụng nhanh chóng của nhóm)

Nếu các đồng nghiệp không chuyên về kỹ thuật của bạn thấy giao diện của Taiga khó hiểu, monday.com là một làn gió mới. Nó nổi tiếng với thiết kế màu sắc, trực quan và dễ sử dụng, giúp quản lý dự án trở nên ít nhàm chán hơn. Các bảng kéo và thả dễ dàng cho bất kỳ ai sử dụng, điều này có nghĩa là việc áp dụng nhanh chóng trên toàn tổ chức của bạn.

Nền tảng được xây dựng dựa trên khái niệm “Hệ điều hành làm việc” (Work OS), cho phép bạn tùy chỉnh bảng làm việc cho hầu hết mọi quy trình làm việc, từ chiến dịch tiếp thị đến phát triển phần mềm. Bạn có thể thêm hơn 20 loại cột khác nhau để theo dõi mọi thứ từ trạng thái, người được giao nhiệm vụ, công thức tính toán đến theo dõi thời gian. Sự rõ ràng về mặt trực quan này giúp mọi người dễ dàng nhận biết những gì đang có tiến độ, những gì bị tắc nghẽn và những gì đã hoàn thành mà không cần kiến thức kỹ thuật.

monday.com cũng cung cấp các tính năng AI để giúp tạo công việc, tóm tắt cập nhật và viết nội dung. Trình xây dựng tự động hóa của nó sử dụng logic đơn giản “nếu điều này, thì điều kia”, cho phép bạn tạo quy tắc mà không cần viết mã.

monday.com - Tính năng nổi bật

Bảng tùy chỉnh: Tùy chỉnh bảng dự án của bạn với hơn 20 loại cột để phù hợp với quy trình làm việc cụ thể của bạn.

Tự động hóa không cần mã: Cài đặt các quy tắc đơn giản để tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như thông báo cho các thành viên trong nhóm hoặc thay đổi trạng thái của công việc.

Nhiều chế độ xem: Dễ dàng chuyển đổi giữa các cách khác nhau để hiển thị công việc của bạn, bao gồm chế độ xem Bảng, Kanban, Dòng thời gian và Lịch.

monday.com: Ưu và nhược điểm

Ưu điểm:

Giao diện trực quan cao: Người dùng mới có thể bắt đầu sử dụng trong vài phút với ít đào tạo.

Phù hợp với nhiều bộ phận: Nền tảng cung cấp các sản phẩm chuyên biệt cho CRM, Phát triển và Dịch vụ, giúp tiêu chuẩn hóa quy trình trên toàn công ty.

Thư viện mẫu phong phú: Phạm vi rộng của các mẫu được xây dựng sẵn giúp bạn cài đặt nhanh chóng.

Nhược điểm:

Giá cả có thể phức tạp, với yêu cầu số lượng người dùng được cấp phép tối thiểu và các gói giá có thể tốn kém đối với các nhóm nhỏ.

Quyền truy cập của khách hàng được tính phí, điều này có thể dẫn đến chi phí không mong muốn.

Một số tính năng chính, như theo dõi thời gian, chỉ có sẵn trên các kế hoạch cao cấp.

Giá cả của monday.com

Gói cơ bản: $12/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Giá tiêu chuẩn: $17/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Giá: $28/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về monday.com

G2: 4.7/5 (hơn 12.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.800 đánh giá)

3. Jira (Phù hợp nhất cho các nhóm phát triển phần mềm thực hiện các sprint Agile)

qua Jira

Khi so sánh Taiga với các công cụ doanh nghiệp, Jira thường là cái tên đầu tiên được nhắc đến. Cả hai đều được thiết kế cho quy trình làm việc Agile, nhưng Jira cung cấp mức độ chi tiết, khả năng tùy chỉnh và tích hợp mà Taiga, với tư cách là một công cụ mã nguồn mở, không thể sánh kịp. Đó là lý do tại sao Jira trở thành tiêu chuẩn ngành.

Jira được thiết kế chuyên biệt cho các nhóm phát triển phần mềm, nổi bật với các bảng Scrum và Kanban, cùng các tính năng lập kế hoạch sprint, quản lý backlog và theo dõi tốc độ. Đối với người dùng nâng cao, JQL (Ngôn ngữ truy vấn Jira) cho phép tạo/lập các bộ lọc và báo cáo tùy chỉnh chi tiết. Sức mạnh thực sự của nền tảng này được khai thác thông qua hệ sinh thái của nó, với hơn 5.700 ứng dụng trên Atlassian Marketplace và tích hợp mượt mà với các công cụ như Confluence và Bitbucket.

Sức mạnh này đi kèm với một sự đánh đổi: độ phức tạp. Giao diện có thể gây choáng ngợp cho người dùng không chuyên, và việc thiết lập đúng cách đòi hỏi nhiều thời gian và chuyên môn.

Các tính năng nổi bật của Jira

Bảng Scrum và Kanban: Quản lý các sprint với các tính năng chi tiết như quản lý backlog, biểu đồ burndown và giới hạn công việc đang thực hiện (WIP).

JQL (Ngôn ngữ truy vấn Jira): Tạo các truy vấn mạnh mẽ và tùy chỉnh để xây dựng bộ lọc và báo cáo chính xác cho bảng điều khiển của bạn.

Hơn 5.700 ứng dụng trên Marketplace: Mở rộng khả năng của Jira với thư viện khổng lồ các tích hợp của bên thứ ba cho hầu hết mọi nhu cầu.

Ưu và nhược điểm của Jira

Ưu điểm:

Chức năng Agile chuyên sâu: Các tính năng về kế hoạch sprint, theo dõi tốc độ và quản lý phát hành của nó đã được phát triển hoàn thiện và được tin cậy bởi hàng nghìn nhóm phát triển.

Quy trình làm việc có thể tùy chỉnh cao: Bạn có thể định nghĩa chính xác lộ trình mà các vấn đề của bạn sẽ đi qua bằng các điều kiện tùy chỉnh, trình kiểm tra và các hàm sau.

Hệ sinh thái Atlassian mạnh mẽ: Tích hợp gốc với Confluence, Bitbucket và Trello tạo ra một môi trường mạnh mẽ, thống nhất cho phát triển phần mềm.

Nhược điểm:

Có một đường cong học tập dốc, đặc biệt đối với các thành viên không kỹ thuật hoặc những người mới làm quen với các phương pháp Agile trong nhóm.

Sự phức tạp trong cấu hình có thể dẫn đến các đối tượng/kỳ/phiên bản phình to và khó duy trì theo thời gian.

Các tính năng bảo mật quan trọng như SSO/SCIM là một phần của gói đăng ký riêng biệt, bổ sung.

Giá cả của Jira

Miễn phí

Giá tiêu chuẩn: Từ $8.15/người dùng/tháng

Premium: Từ $16/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Jira

G2: 4.3/5 (hơn 5.900 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 14.000 đánh giá)

4. Asana (Phù hợp nhất cho các nhóm đa chức năng cần khả năng hiển thị danh mục đầu tư và quy trình làm việc AI)

qua Asana

Nếu tổ chức của bạn đã vượt qua sự tập trung vào nhà phát triển của Taiga, Asana cung cấp một giải pháp có sức hấp dẫn rộng hơn. Đây là nền tảng quản lý công việc doanh nghiệp tập trung vào tự động hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và được thiết kế để phục vụ các nhóm marketing, vận hành và sản phẩm – không chỉ riêng các kỹ sư.

Điểm khác biệt chính của Asana là mô hình dữ liệu Work Graph, giúp hiển thị mối quan hệ giữa các công việc, dự án, con người và mục tiêu. Điều này cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách công việc kết nối trong tổ chức, điều mà các công cụ bị cô lập không thể cung cấp. AI Studio của Asana cho phép bạn tạo các luồng làm việc AI tùy chỉnh, không cần mã hóa, để tự động hóa các tác vụ như định tuyến công việc, gửi cập nhật trạng thái và nhắc nhở thành viên nhóm về hạn chót.

Với các chế độ xem như Danh sách công việc, Bảng và Dòng thời gian theo phong cách Gantt, Asana cung cấp nhiều cách để trực quan hóa công việc. Đối với lãnh đạo, Danh mục đầu tư cung cấp cái nhìn tổng quan cấp cao về trạng thái dự án trên toàn công ty.

Các tính năng nổi bật của Asana

Mô hình dữ liệu Work Graph: Xem cách công việc được kết nối trong tổ chức của bạn, tự động hiển thị các phụ thuộc và rào cản.

AI Studio: Tạo các quy trình làm việc AI không cần mã để tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và tối ưu hóa quy trình.

Danh mục đầu tư và Khối lượng công việc: Nắm bắt tầm nhìn cấp cao về tình trạng dự án và quản lý sức chứa của nhóm để ngăn ngừa tình trạng quá tải.

Ưu và nhược điểm của Asana

Ưu điểm:

Sự công nhận mạnh mẽ từ ngành: Asana là nhà lãnh đạo trong các báo cáo phân tích của Gartner và Forrester, khẳng định khả năng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp của mình.

Phù hợp cho tất cả các bộ phận: Nó hoạt động hiệu quả cho các chiến dịch tiếp thị và ra mắt sản phẩm cũng như cho phát triển phần mềm.

Tích hợp mạnh mẽ: Nó kết nối với hơn 200 ứng dụng phổ biến, bao gồm Microsoft, Google, Slack và HubSpot.

Nhược điểm:

Các kế hoạch trả phí có yêu cầu số lượng người dùng được cấp phép tối thiểu, điều này có thể là thách thức đối với các nhóm nhỏ.

Một số người dùng đã bày tỏ sự bất mãn với chính sách thanh toán và gia hạn tự động của nền tảng.

Các tính năng nâng cao như Danh mục đầu tư chỉ có sẵn trong các kế hoạch có giá cao hơn.

Giá cả của Asana

Cá nhân: Miễn phí

Gói cơ bản: $10.99/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Gói Nâng cao: $24.99/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Asana

G2: 4.4/5 (hơn 10.500 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (12.800+ đánh giá)

📮 ClickUp Insight: 88% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho các công việc cá nhân, nhưng hơn 50% lại e ngại sử dụng nó trong công việc. Ba rào cản chính? Thiếu tích hợp mượt mà, khoảng trống kiến thức hoặc lo ngại về bảo mật. Nhưng nếu AI được tích hợp sẵn vào không gian làm việc của bạn và đã được bảo mật? ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, biến điều này thành hiện thực. Nó hiểu các yêu cầu bằng ngôn ngữ thông thường, giải quyết cả ba lo ngại về việc áp dụng AI đồng thời kết nối cuộc trò chuyện, công việc, tài liệu và kiến thức của bạn trên toàn bộ không gian làm việc. Tìm câu trả lời và thông tin chi tiết chỉ với một cú nhấp chuột!

5. Trello (Phù hợp nhất cho bảng Kanban đơn giản với thiết lập tối thiểu)

qua Trello

Trello là biểu tượng của sự đơn giản, và đó chính là điểm mạnh lớn nhất của nó. Nếu Taiga cảm thấy quá phức tạp so với nhu cầu thực tế của nhóm, Trello cung cấp một giải pháp đơn giản: Bảng, danh sách công việc và thẻ. Đây là hệ thống trực quan mà bạn có thể hiểu ngay trong vài phút — chỉ cần kéo các công việc giữa các cột để thể hiện tiến độ.

Là một sản phẩm của Atlassian, Trello tích hợp mượt mà với Jira và Confluence, rất phù hợp cho các nhóm cần một công cụ đơn giản cho một số dự án và một công cụ mạnh mẽ hơn cho các dự án khác. Tính năng tự động hóa Butler có thể xử lý các tác vụ lặp lại như di chuyển thẻ hoặc cài đặt ngày đáo hạn, trong khi Power-Ups cho phép bạn thêm tích hợp và Trường Tùy chỉnh.

Giới hạn chính của Trello là nó không cố gắng trở thành một giải pháp tất cả trong một. Đối với các nhóm chỉ cần một cách trực quan để theo dõi công việc mà không cần đến quy trình kế hoạch sprint hoặc báo cáo nâng cao, Trello là lựa chọn hoàn hảo.

Các tính năng nổi bật của Trello

Bảng Kanban kéo và thả: Giao diện vô cùng trực quan, giúp bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu sử dụng ngay lập tức.

Tự động hóa Butler: Tự động hóa các tác vụ đơn giản, lặp đi lặp lại bằng các trigger dựa trên quy tắc để giữ cho Bảng làm việc của bạn luôn được cập nhật.

Tính năng nâng cao: Mở rộng chức năng của Trello bằng cách thêm tích hợp, Trường Tùy chỉnh và các chế độ xem khác nhau vào bảng của bạn.

Ưu và nhược điểm của Trello

Ưu điểm:

Đường cong học tập cực kỳ thấp: Ảnh hưởng trực quan của bảng và thẻ được hiểu rộng rãi, vì vậy gần như không cần đào tạo.

Dễ dàng triển khai: Ứng dụng sử dụng hình ảnh bảng và thẻ, giúp các thành viên mới có thể làm quen mà không cần đào tạo nhiều.

Là một phần của hệ sinh thái Atlassian: Nó kết nối sẵn với Jira và Confluence, cung cấp một lộ trình để sử dụng các công cụ mạnh mẽ hơn khi cần thiết.

Nhược điểm:

Nó thiếu các tính năng quản lý dự án nâng cao như biểu đồ Gantt, phụ thuộc và quản lý tài nguyên.

Khả năng báo cáo và phân tích rất cơ bản so với các nền tảng toàn diện hơn.

Đối với các dự án phức tạp có nhiều công việc, việc quản lý có thể trở nên lộn xộn và khó khăn.

Giá cả của Trello

Miễn phí

Giá tiêu chuẩn: $5/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Gói Premium: $10/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Enterprise: Từ $17,50/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Trello

G2: 4.4/5 (hơn 13.500 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 23.000 đánh giá)

6. Wrike (Phù hợp nhất cho các nhóm doanh nghiệp có nhu cầu quản lý danh mục đầu tư phức tạp và yêu cầu quản trị cao)

qua Wrike

Wrike được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và lớn cần quản trị nâng cao, quản lý danh mục dự án và khả năng hiển thị xuyên bộ phận. Nếu bạn đang chuyển sang Wrike vì tổ chức của bạn đã phát triển vượt quá khả năng hỗ trợ của một công cụ Agile dành cho một nhóm, Wrike cung cấp hạ tầng để quản lý công việc trên toàn bộ doanh nghiệp.

Lớp AI của nó, Work Intelligence, cung cấp các tính năng như Copilot để trả lời câu hỏi, dự đoán rủi ro cho dự án và tóm tắt tự động. Đối với các nhóm sáng tạo, tính năng kiểm duyệt của Wrike hỗ trợ hơn 30 định dạng tệp, cho phép xem xét và phê duyệt cộng tác trực tiếp trên nền tảng.

Sức mạnh của Wrike cũng chính là thách thức chính của nó. Nó đòi hỏi một khoản đầu tư đáng kể vào việc thiết lập và cấu hình, và đường cong học tập dốc hơn so với nhiều giải pháp thay thế khác.

Các tính năng nổi bật của Wrike

Work Intelligence AI: Sử dụng AI để nhận tóm tắt dự án, dự đoán rủi ro và tự động hóa các công việc thường xuyên.

Bản đồ chiến lược nâng cao: Lập kế hoạch công việc cho nhiều nhóm với bản đồ phụ thuộc và lập kế hoạch sức chứa.

Kiểm tra cho hơn 30 định dạng tệp: Tối ưu hóa quy trình đánh giá sáng tạo với các công cụ đánh dấu tích hợp và kiểm soát phiên bản.

Ưu và nhược điểm của Wrike

Ưu điểm:

Bảo mật cấp doanh nghiệp: Wrike cung cấp chứng nhận SOC 2 và ISO, cùng với hỗ trợ HIPAA, phù hợp cho các ngành công nghiệp có quy định nghiêm ngặt.

Đánh giá cao từ các nhà phân tích: Nó được công nhận là nhà lãnh đạo bởi Gartner, xác nhận vị trí của nó như một nền tảng sẵn sàng cho doanh nghiệp.

Quản lý danh mục đầu tư mạnh mẽ: Trung tâm Điều khiển cung cấp cho các Văn phòng Quản lý Dự án (PMO) khả năng hiển thị và kiểm soát cần thiết để quản lý các chương trình quy mô lớn.

Nhược điểm:

Nền tảng này có đường cong học tập dốc và yêu cầu thiết lập ban đầu phức tạp.

Nhiều tính năng mạnh mẽ nhất chỉ có sẵn dưới dạng các tiện ích bổ sung trả phí, điều này có thể làm tăng đáng kể tổng chi phí.

Giao diện có thể gây choáng ngợp cho các nhóm nhỏ hoặc những nhóm có nhu cầu đơn giản.

Giá cả của Wrike

Miễn phí

Nhóm: $9.80/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Kinh doanh: $24,80/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Pinnacle: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Wrike

G2: 4.2/5 (hơn 3.700 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 2.600 đánh giá)

7. Notion (Phù hợp nhất cho các nhóm kết hợp tài liệu, wiki và theo dõi dự án nhẹ nhàng)

qua Notion

Notion không phải là công cụ quản lý dự án truyền thống; đây là một không gian làm việc mô-đun nơi bạn có thể xây dựng hệ thống của riêng mình bằng cách sử dụng trang, cơ sở dữ liệu và khối. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm cần khả năng tài liệu mạnh mẽ bên cạnh việc theo dõi công việc, vì nó kết hợp wiki, tài liệu và dự án vào một môi trường linh hoạt duy nhất.

Trái tim của Notion là hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ. Bạn có thể tạo các bảng liên kết với nhau, cho phép tổng hợp dữ liệu giữa các dự án và xây dựng các chế độ xem tùy chỉnh như Kanban, Lịch và Danh sách công việc từ cùng một nguồn dữ liệu. Notion AI nâng cao khả năng này bằng cách cung cấp các tính năng tóm tắt, tạo nội dung và tìm kiếm trên toàn bộ không gian làm việc của bạn.

Sự linh hoạt này vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu. Mặc dù bạn có thể xây dựng gần như bất kỳ quy trình làm việc nào bạn có thể tưởng tượng, nhưng bạn phải tự mình xây dựng nó.

Các tính năng nổi bật của Notion

Cơ sở dữ liệu quan hệ: Tạo các bảng liên kết để kết nối các công việc, dự án và thành viên nhóm, với tính năng tổng hợp dữ liệu tự động.

Notion AI: Tóm tắt trang, tạo nội dung và tìm kiếm toàn bộ không gian làm việc bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Khối và mẫu linh hoạt: Tạo trang từ đầu hoặc sử dụng một trong hơn 5.000 mẫu có sẵn để bắt đầu nhanh chóng.

Ưu và nhược điểm của Notion

Ưu điểm:

Tuyệt vời cho việc tài liệu hóa: Giữ cho các wiki, tài liệu kỹ thuật và ghi chú cuộc họp của bạn được kết nối với các công việc mà không cần chuyển đổi công cụ.

Rất linh hoạt: Bạn có thể xây dựng hệ thống chính xác mà nhóm của bạn cần mà không bị cản trở bởi các tính năng không sử dụng.

Hệ sinh thái mẫu mạnh mẽ: Một cộng đồng người dùng lớn là nhà cung cấp các mẫu cho hầu hết mọi trường hợp sử dụng.

Nhược điểm:

Việc cài đặt cơ sở dữ liệu phức tạp và công thức nâng cao đòi hỏi một quá trình học tập phức tạp.

Hiệu suất có thể trở nên chậm chạp khi làm việc với các cơ sở dữ liệu rất lớn.

Các tính năng quản lý dự án truyền thống như biểu đồ Gantt và mối quan hệ phụ thuộc thường yêu cầu các giải pháp sáng tạo để khắc phục.

Giá cả của Notion

Miễn phí

Thêm: $10/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Kinh doanh: $18/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion

G2: 4.7/5 (hơn 5.800 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.200 đánh giá)

va Zoho Dự án

Zoho Projects là công cụ quản lý dự án thực tiễn mang lại giá trị cao nhất cho các nhóm đã đầu tư vào hệ sinh thái Zoho. Nó tích hợp mượt mà với các ứng dụng Zoho khác như Zoho CRM, Zoho Desk và Zoho Analytics, tạo ra một nền tảng thống nhất cho các hoạt động kinh doanh của bạn.

Bộ tính năng của nó bao gồm biểu đồ Gantt với các mối quan hệ phụ thuộc, bảng Kanban, theo dõi thời gian và theo dõi vấn đề. Đối với các doanh nghiệp dựa trên dịch vụ, tích hợp với Zoho Invoice cho phép quản lý bảng chấm công và thanh toán cho khách hàng một cách dễ dàng. Mặc dù giao diện có thể trông hơi cũ so với một số đối thủ cạnh tranh, nhưng nó đơn giản và hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

Zoho Projects là một lựa chọn đáng tin cậy và có giá cả cạnh tranh, khiến nó trở thành sự lựa chọn tự nhiên cho các nhóm từ nhỏ đến trung bình đã sử dụng các sản phẩm Zoho khác.

Các tính năng nổi bật của Zoho Projects

Biểu đồ Gantt có mối quan hệ phụ thuộc: Hiển thị dòng thời gian của dự án và xác định đường dẫn quan trọng để đảm bảo dự án của bạn luôn đi đúng hướng.

Theo dõi thời gian và bảng chấm công: Ghi lại thời gian cho các công việc và tạo bảng chấm công để thanh toán hoặc báo cáo nội bộ.

Tích hợp hệ sinh thái Zoho: Kết nối với các ứng dụng Zoho khác mà không cần công cụ của bên thứ ba, đảm bảo luồng dữ liệu mượt mà trên toàn bộ kinh doanh của bạn.

Ưu và nhược điểm của Zoho Dự án

Ưu điểm:

Giá trị hệ sinh thái vững chắc: Các nhóm đã sử dụng sản phẩm Zoho được hưởng lợi từ luồng dữ liệu liền mạch giữa các công cụ kinh doanh của họ.

Tích hợp Zoho gốc: Nếu bạn đã là người dùng Zoho, nó sẽ hoàn toàn phù hợp với bộ công cụ hiện có của bạn.

Tính năng cốt lõi mạnh mẽ: Nó đáp ứng đầy đủ các nhu cầu quản lý dự án cơ bản, bao gồm biểu đồ Gantt, bảng Kanban và theo dõi thời gian.

Nhược điểm:

Giao diện người dùng có cảm giác không hiện đại bằng một số đối thủ cạnh tranh.

Nó thiếu các tính năng nâng cao như trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa phức tạp và quản lý danh mục đầu tư.

Các mẫu thiết kế có thể ít trực quan hơn đối với người dùng chưa quen thuộc với các sản phẩm của Zoho.

Giá cả của Zoho Dự án

Miễn phí

Gói Premium: $5/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Enterprise: $10/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Zoho Dự án

G2: 4.3/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 500 đánh giá)

9. Smartsheet (Phù hợp nhất cho các nhóm quen thuộc với bảng tính trong các ngành công nghiệp có quy định nghiêm ngặt)

qua Smartsheet

Smartsheet được thiết kế cho các nhóm quen thuộc với bảng tính nhưng cần sức mạnh quản lý dự án cao hơn. Giao diện lưới của nó tương tự Excel, nhưng được bổ sung các tính năng như biểu đồ Gantt, tự động hóa và công cụ hợp tác. Điều này giúp các nhóm quen làm việc với hàng và cột dễ dàng chuyển sang sử dụng Smartsheet.

Nền tảng này là lựa chọn mạnh mẽ cho các ngành công nghiệp được quy định, cung cấp chứng nhận FedRAMP Moderate cho công việc của chính phủ và tuân thủ HIPAA cho lĩnh vực y tế. Trung tâm Điều khiển của nó cung cấp quản trị ở mức độ PMO, cho phép các tổ chức tiêu chuẩn hóa mẫu dự án và duy trì tính nhất quán ở quy mô lớn.

Nhiều tính năng cao cấp của Smartsheet được cung cấp dưới dạng các tiện ích bổ sung có trả phí. Tuy nhiên, sự kết hợp độc đáo giữa sự quen thuộc của bảng tính và các chứng nhận tuân thủ khiến nó trở thành một công cụ giá trị cho một đối tượng người dùng cụ thể.

Các tính năng nổi bật của Smartsheet

Giao diện lưới: Bố cục hàng và cột quen thuộc giúp người dùng Excel dễ dàng bắt đầu.

Trung tâm Điều khiển: Tiêu chuẩn hóa mẫu dự án và quy trình quản lý trên toàn tổ chức để đảm bảo tính nhất quán cao hơn.

Chứng nhận tuân thủ: Nó đáp ứng một phạm vi rộng của các yêu cầu quy định, bao gồm FedRAMP, DoD IL4 và HIPAA.

Ưu và nhược điểm của Smartsheet

Ưu điểm:

Giao diện quen thuộc: Đường cong học tập rất thấp đối với bất kỳ ai đã từng sử dụng bảng tính trước đây.

Vị thế tuân thủ mạnh mẽ: Đây là một lựa chọn khả thi cho các tổ chức chính phủ và y tế có yêu cầu tuân thủ quy định nghiêm ngặt.

Mạnh mẽ cho các quy trình làm việc có lượng dữ liệu lớn: Nó có thể xử lý các tình huống dữ liệu phức tạp với công thức xuyên bảng tính và tính năng nhập dữ liệu.

Nhược điểm:

Nhiều tính năng mạnh mẽ nhất chỉ có sẵn dưới dạng các tiện ích bổ sung đắt tiền.

Ngoài lưới cơ bản, các công thức và tính năng nâng cao có đường cong học tập dốc.

Giao diện có thể cảm thấy lộn xộn đối với các nhóm có nhu cầu quản lý công việc đơn giản.

Giá cả của Smartsheet

Giá: $9/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Kinh doanh: $19/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Smartsheet

G2: 4.5/5 (hơn 16.500 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 3.200 đánh giá)

10. Basecamp (Phù hợp nhất cho các nhóm làm việc từ xa muốn giao tiếp dự án đơn giản và có định hướng rõ ràng)

qua Basecamp

Basecamp được xây dựng dựa trên triết lý “ít là nhiều”. Nó cố ý tránh tình trạng quá tải tính năng, tập trung vào sự đơn giản và giao tiếp rõ ràng. Nó được thiết kế cho các nhóm làm việc từ xa có giá trị đối với công việc không đồng bộ. Các tính năng như Bảng tin nhắn thay thế các chủ đề email, và Kiểm tra tự động giúp cập nhật thông tin nhóm mà không cần cuộc họp.

Một trong những tính năng độc đáo nhất của nó là Biểu đồ Hill. Những biểu đồ này cung cấp một cách tiếp cận khác để trực quan hóa tiến độ dự án bằng cách hiển thị liệu công việc vẫn đang ở giai đoạn "đang tìm hiểu" hay đã chuyển sang giai đoạn "thực hiện". Điều này mang lại cái nhìn chân thực hơn về tình trạng thực sự của các dự án.

Giá cố định của Basecamp là một điểm khác biệt khác. Bạn chỉ cần trả một mức giá cho toàn bộ nhóm của mình, điều này có thể rất tiết kiệm chi phí cho các tổ chức lớn.

Các tính năng nổi bật của Basecamp

Bảng tin: Giữ các cuộc hội thoại được tổ chức theo chủ đề và dễ dàng tìm kiếm trong từng dự án.

Kiểm tra tự động: Lên lịch các câu hỏi định kỳ để nhận cập nhật thường xuyên từ nhóm mà không cần tổ chức cuộc họp.

Biểu đồ Hill: Một cách độc đáo để trực quan hóa tiến độ dự án, cho thấy mức độ không chắc chắn còn lại trong dự án.

Ưu và nhược điểm của Basecamp

Ưu điểm:

Giao diện đơn giản, tập trung: Nó thực hiện một số việc cần làm rất tốt, mà không có sự phức tạp của các nền tảng tất cả trong một.

Thành viên nhóm không giới hạn: Thêm toàn bộ tổ chức của bạn mà không cần lo lắng về việc mở rộng theo từng người dùng được cấp phép.

Hỗ trợ mạnh mẽ cho giao tiếp không đồng bộ: Được thiết kế từ đầu dành cho các nhóm làm việc từ xa và phân tán.

Nhược điểm:

Nó thiếu các tính năng quản lý dự án nâng cao như biểu đồ Gantt, mối quan hệ phụ thuộc và báo cáo chi tiết.

Nó không phù hợp cho các quy trình làm việc Agile phức tạp hoặc quy trình phát triển phần mềm.

Các tùy chọn tùy chỉnh được giới hạn rất nhiều so với các đối thủ cạnh tranh linh hoạt hơn.

Giá cả của Basecamp

Basecamp: $15/người dùng/tháng

Basecamp Pro Không giới hạn: $299/tháng

Đánh giá và nhận xét về Basecamp

G2: 4. 1/5 (5.300+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (14.400+ đánh giá)

Chọn giải pháp thay thế Taiga phù hợp cho nhóm của bạn ✨

Việc tìm kiếm giải pháp thay thế Taiga phù hợp phụ thuộc vào việc hiểu rõ nhu cầu thực sự của nhóm của bạn – không chỉ dựa vào những tính năng ấn tượng trên trang giới thiệu. Nếu bạn là nhóm phát triển cần Agile doanh nghiệp, độ sâu của Jira khó có thể sánh kịp. Nếu sự đơn giản là ưu tiên hàng đầu, Trello hoặc Basecamp sẽ loại bỏ sự phức tạp.

Nhưng nếu bạn đã chán ngán việc phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau cho các công việc, tài liệu và giao tiếp, ClickUp sẽ gom tất cả lại một chỗ. Và bạn sẽ có AI thực sự hiểu công việc của bạn. Không còn tình trạng phân tán ngữ cảnh, không còn phải lục lọi qua năm ứng dụng để tìm thứ bạn cần. Công cụ tốt nhất là công cụ mà nhóm của bạn thực sự sử dụng một cách nhất quán.

Bắt đầu từ vấn đề lớn nhất của bạn, tìm giải pháp phù hợp để giải quyết trực tiếp vấn đề đó và phát triển từ đó. Bắt đầu miễn phí với ClickUp và xem cách không gian làm việc tích hợp thay đổi cách nhóm của bạn làm việc.