Cách các AI Super Agents cải thiện việc thực thi quản lý dự án

Nếu bạn là một nhà quản lý dự án, công việc hàng ngày của bạn có lẽ không chỉ đơn thuần là “quản lý dự án”. Bạn có cảm giác như đang phải chạy theo các bản cập nhật, tham gia những cuộc họp gấp rút vào phút chót và ghép nối thông tin từ hàng tá công cụ khác nhau.

Dữ liệu đã chứng minh điều đó.

⚠️ Chỉ mục Xu hướng Công việc của Microsoft cho thấy nhân viên bị gián đoạn công việc cứ sau 2 phút — lên đến 275 lần mỗi ngày do các cuộc họp, email và thông báo. Gần một nửa số nhân viên cho biết công việc cảm thấy hỗn loạn và rời rạc, và phần lớn thời gian của họ dành cho việc phối hợp thay vì thực thi.

Các nhà quản lý dự án hiếm khi thất bại trong việc triển khai. Vấn đề lớn hơn là chính quá trình triển khai đang gặp trục trặc.

Thay vì tập trung vào kết quả, bạn lại bị mắc kẹt trong việc quản lý “công việc về công việc”: sao chép và dán các bản cập nhật trạng thái, lãng phí thời gian vào việc theo dõi, dọn dẹp các công việc và liên tục chuyển đổi ngữ cảnh.

Đây chính xác là nơi AI được kỳ vọng sẽ hỗ trợ. Tuy nhiên, phần lớn các công cụ chỉ giúp bạn thực hiện các quy trình lỗi thời đó nhanh hơn mà thôi.

Các AI Super Agents có điểm khác biệt.

Họ không chỉ hỗ trợ—mà còn chịu trách nhiệm toàn diện cho các vòng lặp thực thi. Họ đang theo dõi các công việc, xác định các ưu tiên, theo dõi tiến độ và duy trì sự tiến triển của dự án mà không cần can thiệp thủ công liên tục.

Sự chuyển đổi đó — từ việc quản lý công việc sang việc thực sự hoàn thành công việc — chính là yếu tố quyết định cách AI Super Agents cải thiện việc thực thi quản lý dự án.

AI Super Agents trong quản lý dự án là gì?

AI Super Agents là các hệ thống AI tự động được thiết kế để thực hiện các công việc phức tạp, nhiều bước trên nhiều ứng dụng và nguồn dữ liệu khác nhau mà không cần bạn phải hướng dẫn từng bước. Bạn chỉ cần đặt ra mục tiêu, và chúng sẽ tự động xác định các bước cần thiết để đạt được mục tiêu đó.

Khác với các trợ lý AI cơ bản chỉ phản hồi các lệnh đơn lẻ, Super Agents hoạt động hoàn toàn tự chủ.

📌 Một AI Super Agent có thể nhận một mục tiêu cấp cao, chẳng hạn như “Khởi động chiến dịch tiếp thị mới,” và tự động chia nhỏ nó thành các công việc con, tìm các bản tóm tắt sáng tạo liên quan trong tài liệu của bạn, và phân công công việc ban đầu cho các thành viên phù hợp trong nhóm.

Ví dụ, các ClickUp Super Agents hoạt động ngay trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn. Chúng được thiết kế để thực hiện các hành động trên toàn bộ các dự án của bạn. Chúng có thể theo dõi các nhiệm vụ ClickUp, phân tích ngữ cảnh từ tài liệu ClickUp, cuộc trò chuyện và bình luận, kích hoạt quy trình làm việc, cập nhật trạng thái và tạo ra kết quả một cách độc lập mà không cần giám sát liên tục. Vì chúng không phải là công cụ bên ngoài cố gắng "nhìn trộm" qua khe cửa, nên không bao giờ mất đi ngữ cảnh, giúp các hành động của chúng trở nên thông minh và chính xác hơn.

Điều gì khiến các Super Agents của ClickUp trở nên “siêu việt” (và thực sự hữu ích cho quản lý dự án)

Hầu hết các công cụ AI chỉ dừng lại ở việc giúp bạn tạo ra. ClickUp Super Agents được thiết kế để quản lý liên tục quá trình thực thi.

Dưới đây là cách thức hoạt động của nó trong thực tế:

🧠 Chúng có khả năng nhận biết bối cảnh theo mặc địnhSuper Agents không hoạt động một cách độc lập. Chúng thu thập thông tin từ các công việc, tài liệu, bình luận, Trường Tùy chỉnh và dòng thời gian của bạn để hiểu rõ những gì đang thực sự diễn ra trong dự án. Vì vậy, thay vì phải hỏi, “Trạng thái hiện tại thế nào?”—bạn đã có một trợ lý đang theo dõi nó.

🎬 Chúng hoạt động dựa trên các sự kiện kích hoạt, không phải lệnh điều khiểnBạn không cần phải nhớ “sử dụng AI”. Các AI Super Agents có thể được cấu hình để tự động chạy khi có sự kiện xảy ra — như thay đổi trạng thái, trễ hạn hoặc khi có công việc mới được tạo. Điều đó có nghĩa là quá trình thực thi vẫn tiếp tục diễn ra ngay cả khi bạn không trực tiếp quản lý.

✅ Họ thực hiện hành động, không chỉ đưa ra đề xuấtĐây là sự thay đổi lớn. Các Super Agents không chỉ đề xuất các bước tiếp theo. Họ có thể phân công công việc, cập nhật mức độ ưu tiên, đăng tóm tắt hoặc báo cáo rủi ro lên cấp trên một cách tự động. Lớp điều phối bắt đầu biến mất.

⛓️ Họ thực thi các quy trình làm việc nhiều bước trên nhiều công cụThực thi dự án không bao giờ chỉ là một hành động đơn lẻ. Đó là một chuỗi các bước: Xem xét → phê duyệt → phân công → theo dõi. Super Agents xử lý các quy trình làm việc nhiều bước này mà không làm gián đoạn bối cảnh công việc hay cần phải chuyển giao công việc.

🤝 Nghiên cứu trường hợp: ClickUp X Bell Direct Họ là ai Bell Financial Group (ASX: BFG) là một trong những công ty môi giới chứng khoán, đầu tư và tư vấn tài chính hàng đầu tại Úc, cung cấp các dịch vụ môi giới toàn diện và trực tuyến, tài chính doanh nghiệp, cùng các dịch vụ tư vấn tài chính cho khách hàng riêng tư, tổ chức và doanh nghiệp. Nhóm vận hành của tập đoàn được điều hành bởi công ty con của họ, Third Party Platform, hoạt động dưới tên thương mại Bell Direct. Thách thức của họ Nhóm vận hành của Bell Direct đã dành quá nhiều thời gian cho “công việc liên quan đến công việc”. Với hơn 800 email từ khách hàng đến mỗi ngày, mỗi tin nhắn đều phải được đọc, phân loại, sắp xếp theo mức độ ưu tiên và chuyển tiếp thủ công — điều này làm chậm tiến độ của các nhóm và gây áp lực lên chất lượng dịch vụ. Giải pháp ClickUp Thay vì thêm một giải pháp riêng lẻ khác, Bell Direct đã tập trung các hoạt động của mình trên ClickUp và triển khai một AI Super Agent mà họ gọi là Delegator. Hoạt động như một đồng đội tự động, công cụ này đọc mọi email đến, phân loại mức độ khẩn cấp và bối cảnh, rồi chuyển công việc đến đúng người cần thiết theo thời gian thực — mà không cần sự can thiệp của con người. Tự động hóa quy trình làm việc từ đầu đến cuối với các AI Super Agents không cần mã trong ClickUp Kết quả Tăng 20% hiệu quả hoạt động, giải phóng sức chứa tương đương với hai nhân viên toàn thời gian, và cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhanh chóng, nhất quán hơn trên quy mô lớn. 👉🏼 Bạn tò mò muốn biết các nhóm đang cài đặt quy trình làm việc như thế nào với Super Agents?

Công cụ quản lý dự án hiện tại của bạn có lẽ giống như một tủ hồ sơ kỹ thuật số. Nó rất tuyệt vời để lưu trữ thông tin — nó chứa các công việc, dòng thời gian và các mối quan hệ phụ thuộc của bạn — nhưng nó hoàn toàn thụ động. Với chỉ 23% nhân viên hoàn toàn hài lòng với các ứng dụng công việc của họ, rõ ràng những công cụ này không đáp ứng được nhu cầu thực thi.

Điều này có nghĩa là bạn vẫn là động lực duy nhất của dự án. Bạn là người phải phát hiện rủi ro về sự phụ thuộc, bạn là người phải tổng hợp báo cáo trạng thái hàng tuần, và bạn là người phải nhắc nhở mọi người cập nhật công việc của họ. Đúng vậy, đây chính là công thức hoàn hảo dẫn đến lỗi của con người và bỏ sót chi tiết.

Các AI Agent hoàn toàn thay đổi cục diện này. Chúng biến công cụ quản lý dự án của bạn từ một công cụ ghi chép thụ động thành một đối tác thực thi chủ động. Chúng chủ động theo dõi tình trạng các dự án của bạn, xác định những vấn đề cần chú ý và có thể tự thực hiện hành động hoặc đưa ra các đề xuất để bạn phê duyệt.

Khả năng Các công cụ quản lý dự án truyền thống Các AI Super Agents Cập nhật công việc Yêu cầu mục nhập thủ công từ các thành viên trong nhóm Các bản cập nhật tự động được chia sẻ dựa trên hoạt động và bối cảnh Theo dõi các mối phụ thuộc Màn hình hiển thị cần có sự giám sát của con người Cảnh báo chủ động và tự động điều chỉnh lịch trình Báo cáo trạng thái Yêu cầu biên dịch thủ công và theo dõi các bản cập nhật Được tạo ra theo thời gian thực từ dữ liệu dự án trực tiếp Phối hợp giữa các công cụ Yêu cầu các tích hợp phức tạp, thường dễ gặp sự cố Bối cảnh tích hợp sẵn trên tất cả các hệ thống kết nối Hỗ trợ ra quyết định Cung cấp dữ liệu thông qua các bảng điều khiển và bộ lọc Cung cấp các đề xuất phù hợp với ngữ cảnh kèm theo lý do

🔑 Điểm chính: Các công cụ quản lý dự án truyền thống hiển thị thông tin. Super Agents mang lại động lực.

Cách các AI Super Agents cải thiện việc thực thi dự án

Các AI Super Agents cách mạng hóa việc thực thi quản lý dự án bằng cách tự động hóa việc phối hợp, loại bỏ sự phân tán thông tin và đẩy nhanh chu kỳ ra quyết định trong các tình huống thực tế.

Hãy cùng xem điều đó diễn ra như thế nào.

Việc thực hiện dự án thường diễn ra chậm chạp vì phần lớn công việc nằm ở khâu phối hợp. Và phối hợp chính là nơi mà những vấn đề nhỏ tích tụ lại.

Thông tin bị phân tán trên 12 ứng dụng, tạo ra một mạng lưới thông tin rối rắm khổng lồ . Bạn dành cả ngày để tìm kiếm câu trả lời thay vì đưa ra quyết định. Việc chuyển giao giữa các nhóm bị bỏ sót, các quyết định quan trọng bị trì hoãn hàng ngày trong khi bạn chờ đợi thông tin chính xác, và đà tiến triển của dự án dần mất đi chỉ vì những công việc theo dõi nhỏ nhặt bị lãng quên.

Tất cả những điểm nghẽn trong quá trình thực thi này đều cản trở tiến độ. Điều này khiến chúng trở thành đối tượng lý tưởng cho tự động hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo.

Các AI Super Agents cải thiện quy trình làm việc của dự án bằng cách bước vào tầng thực thi (chứ không chỉ đứng ngoài quan sát).

Chúng loại bỏ tình trạng thông tin phân tán: Một trợ lý có quyền truy cập vào không gian làm việc thống nhất không cần bạn phải thu thập thông tin thủ công. Nó có thể thu thập thông tin từ các công việc dự án, tài liệu kế hoạch và lịch sử trò chuyện của nhóm để hiểu rõ toàn cảnh trước khi hành động

Chúng giảm bớt gánh nặng phối hợp: Thay vì bạn phải tự tay phân công công việc, theo dõi trạng thái và truyền đạt yêu cầu giữa các nhóm kỹ thuật và thiết kế, các siêu đại lý sẽ đảm nhận công việc hậu cần này. Chúng biết khi nào một công việc thiết kế hoàn thành và có thể tự động kích hoạt phiếu phát triển, thông báo cho những người liên quan và cập nhật dòng thời gian của dự án

Chúng giúp đẩy nhanh chu kỳ ra quyết định: Khi một đại lý phát hiện ra một rào cản tiềm ẩn kèm theo toàn bộ bối cảnh liên quan — công việc, những người liên quan, tác động đến các giai đoạn sau — quyết định có thể được đưa ra trong vài phút, chứ không phải vài ngày, từ đó đẩy nhanh Khi một đại lý phát hiện ra một rào cản tiềm ẩn kèm theo toàn bộ bối cảnh liên quan — công việc, những người liên quan, tác động đến các giai đoạn sau — quyết định có thể được đưa ra trong vài phút, chứ không phải vài ngày, từ đó đẩy nhanh chu kỳ ra quyết định . Bạn không còn phải chờ đến cuộc họp đồng bộ hàng tuần mới phát hiện ra rằng một yếu tố phụ thuộc quan trọng đang bị tắc nghẽn

Họ thực hiện các công việc nhiều bước từ đầu đến cuối: Các dự án dễ mất đà khi các công việc hành chính nhỏ tích tụ lại. Các AI Super Agents duy trì hoạt động trơn tru của hệ thống bằng cách xử lý các công việc theo dõi định kỳ, gửi lời nhắc nhở về thời hạn và tổng hợp các cập nhật trạng thái mà không cần sự can thiệp của con người

Khi các trợ lý đảm nhận việc cập nhật, theo dõi, quản lý công việc và phối hợp, bạn sẽ không còn phải đóng vai trò là “chất kết dính” giữ mọi thứ lại với nhau. Từ đó, bạn có thể thực sự làm những gì mà các nhà quản lý dự án làm tốt nhất: tập trung vào rủi ro và chiến lược để giải phóng các công việc có tác động lớn! 📮 ClickUp Insight: 19% người dùng cho biết họ muốn các AI Agent hỗ trợ quản lý quy trình làm việc của dự án. Tuy nhiên, quy trình quản lý dự án không đơn thuần là một danh sách kiểm tra. Đó là một hệ thống động với những sự đánh đổi, chuyển giao và ưu tiên thay đổi liên tục, nơi kế hoạch của ngày hôm qua hiếm khi phản ánh thực tế của ngày hôm nay. Các Super Agents của ClickUp được thiết kế để phản ứng với tình trạng công việc của bạn, chứ không chỉ đơn thuần là các chỉ thị. Chúng thực hiện công việc theo lịch trình do bạn xác định và theo dõi các tín hiệu kích hoạt như câu hỏi được đặt ra, công việc mới được tạo hoặc biểu mẫu được gửi, đồng thời có thể chủ động phát hiện các vấn đề!

Khi các trợ lý đảm nhận việc cập nhật, theo dõi, quản lý công việc và phối hợp, bạn sẽ không còn phải đóng vai trò là “chất kết dính” giữ mọi thứ lại với nhau. Từ đó, bạn có thể thực sự làm những việc cần làm để giải phóng các công việc có tác động lớn!

📮 ClickUp Insight: 19% người dùng cho biết họ muốn các AI Agent hỗ trợ quản lý quy trình làm việc của dự án. Tuy nhiên, quy trình quản lý dự án không đơn thuần là một danh sách kiểm tra. Đó là một hệ thống động với những sự đánh đổi, chuyển giao và ưu tiên thay đổi liên tục, nơi kế hoạch của ngày hôm qua hiếm khi phản ánh thực tế của ngày hôm nay. Các Super Agents của ClickUp được thiết kế để phản ứng với tình trạng công việc của bạn, chứ không chỉ đơn thuần là các chỉ thị. Chúng thực hiện công việc theo lịch trình do bạn xác định và theo dõi các tín hiệu kích hoạt như câu hỏi được đặt ra, công việc mới được tạo hoặc biểu mẫu được gửi, đồng thời có thể chủ động phát hiện các vấn đề!

Các tính năng chính của AI Agents trong việc thực thi dự án

Các AI Agent tập trung vào thực thi hoạt động hiệu quả nhờ một số tính năng mạnh mẽ. Mỗi tính năng được thiết kế để giải quyết một thách thức cụ thể đang làm chậm tiến độ các dự án trong thực tế. Dưới đây là các tính năng đó:

Quản lý và sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc tự động hóa

Bạn đang phải xử lý 100 công việc, trong khi nhóm của bạn còn 1.000 công việc nữa. Việc tự mình xác định xem điều gì thực sự là quan trọng nhất để thực hiện tiếp theo luôn là một cuộc đấu tranh đầy đau đầu. Các ưu tiên thay đổi và cạnh tranh dựa trên thông tin mới, nhưng danh sách công việc cần làm của bạn không tự động sắp xếp lại một cách kỳ diệu.

Việc phỏng đoán này khiến các nhóm tập trung vào các công việc ít tác động. Trong khi đó, các mục thuộc đường dẫn quan trọng lại bị bỏ qua cho đến khi tình hình trở nên cấp bách.

Con người gần như không thể đánh giá lại một cách hoàn hảo mạng lưới phức tạp các mối phụ thuộc của dự án theo thời gian thực, nhưng một trợ lý ảo thì có thể. Nó phân tích khối lượng công việc, thời hạn, các mối phụ thuộc và sức chứa của nhóm dựa trên dữ liệu Không gian Làm việc của bạn để tự động sắp xếp thứ tự và ưu tiên các công việc, đảm bảo công việc quan trọng nhất luôn nằm ở đầu danh sách công việc.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cập nhật ưu tiên của nhóm một cách linh hoạt bằng cách tạo một ClickUp Super Agent "Daily Focus". Bạn có thể cài đặt để nó chạy vào mỗi buổi sáng theo lịch trình cố định và quét không gian làm việc để phát hiện các cập nhật công việc, rào cản, phụ thuộc và thay đổi dòng thời gian. Nếu một rào cản đột ngột được giải quyết, Super Agent có thể tự động đẩy công việc đã được giải phóng lên đầu danh sách công việc của thành viên nhóm, đảm bảo không lãng phí thời gian chờ đợi việc sắp xếp lại ưu tiên thủ công.

Đây chính xác là việc cần làm của Yvonne “Yvi” Heimann, một Chuyên gia Tư vấn Được ClickUp Chứng nhận và Huấn luyện viên Năng suất Kinh doanh.

Siêu Trợ lý Her Daily Focus hoạt động vào mỗi sáng lúc 8 giờ, quét toàn bộ không gian làm việc của cô ấy và cung cấp một danh sách công việc ngắn gọn, sẵn sàng để ra quyết định về các ưu tiên hàng đầu. Danh sách này bao gồm các nhãn bối cảnh và hành động như Việc cần làm, Quyết định hoặc Phân công.

Thay vì phải lục lọi các bảng điều khiển, hộp thư đến và bảng công việc, cô ấy bắt đầu ngày mới bằng cách:

3 ưu tiên được xếp hạng rõ ràng, gắn liền với thời hạn thực tế, quyền sở hữu và hoạt động

Lý do tại sao mỗi công việc lại quan trọng trong bối cảnh hiện nay , loại bỏ sự phỏng đoán

Các “mục cần theo dõi” bổ sung để không bỏ sót bất kỳ vấn đề quan trọng nào

Tác động là ngay lập tức:

Không còn phải mất thời gian để tìm hiểu xem nên làm công việc gì nữa

Giảm thiểu các công việc bị đình trệ do bỏ sót các phụ thuộc hoặc các bản cập nhật bị bỏ qua

Sự giảm đáng kể về thời gian kiểm tra trạng thái và chi phí phối hợp

Đã lâu rồi tôi mới cảm thấy năng suất như vậy.

Đã lâu rồi tôi mới cảm thấy năng suất như vậy.

Đã lâu rồi tôi mới cảm thấy năng suất như vậy.

🎥 Xem cô ấy mô tả cách thiết lập Super Agent và tác động của nó trong video giải thích dài 3 phút này:

🎥 Xem cô ấy mô tả cách thiết lập Super Agent và tác động của nó trong video giải thích dài 3 phút này:

👉🏼 Nếu bạn tò mò về cách xây dựng một AI Agent hoặc muốn khám phá các AI Agent tốt nhất cho quản lý dự án, công nghệ này dễ tiếp cận hơn bạn nghĩ. (Và đúng vậy: người phụ trách vận hành của bạn vẫn là người được ghi nhận công lao, chứ không phải Agent. Đúng như lẽ ra phải thế.)

Theo dõi tiến độ và báo cáo theo thời gian thực

Cuối tuần đã đến, và bạn phải chuẩn bị báo cáo trạng thái cho ban lãnh đạo. Điều này có nghĩa là bạn phải dành hàng giờ để thu thập thông tin cập nhật từ năm người khác nhau, lục lọi các bản ghi trò chuyện trên ClickUp và các chủ đề email, rồi tự tay tổng hợp một tài liệu ClickUp mà ngay khi bạn nhấn nút “gửi” thì nó đã lỗi thời rồi.

Quy trình này gây lãng phí thời gian cho tất cả các bên liên quan và dẫn đến việc lãnh đạo đưa ra quyết định dựa trên thông tin lỗi thời, không đầy đủ. Trạng thái “thực tế” của dự án vẫn là một ẩn số cho đến khi báo cáo được tổng hợp một cách vất vả.

AI Super Agent đóng vai trò như một thư ký dự án không mệt mỏi. Nó liên tục theo dõi tiến độ hoàn thành nhiệm vụ trên ClickUp, thời gian ghi nhận cho các sản phẩm đầu ra và tiến độ các cột mốc quan trọng để theo dõi tiến độ dự án và tạo ra các báo cáo trạng thái chính xác tuyệt đối mà không cần bất kỳ thao tác thủ công nào. Nó có thể ngay lập tức phát hiện khi tiến độ thực tế của dự án lệch khỏi kế hoạch và thông báo cho bạn ngay lập tức.

Illia Shevchenko, Chuyên gia được ClickUp chứng nhận (Nhà sáng lập tại sProcess), đã giải quyết một nút thắt cổ chai trong việc báo cáo kéo dài tại một công ty thiết kế website bằng cách xây dựng một Super Agent đồng bộ trạng thái đơn giản . Ban lãnh đạo cần được hiển thị thông tin, nhưng các nhà phát triển lại liên tục bị gián đoạn để viết các bản cập nhật. Vì vậy, thay vì thêm một tầng báo cáo nữa, anh ấy đã tự động hóa quy trình này bằng Super Agents. Tự động hóa việc cập nhật trạng thái dự án với ClickUp Super Agents Trợ lý này hoạt động theo lịch trình, quét các công việc thực tế của các công việc trên các dự án và tạo ra các bản cập nhật trạng thái rõ ràng, sẵn sàng trình bày với lãnh đạo. Không ai cần phải tạm dừng công việc thực tế để truyền đạt các cập nhật dự án thủ công. Nhờ có trợ lý này, các công cụ theo dõi dự án và tài liệu trạng thái luôn được cập nhật tự động ở chế độ nền.

Xác định rủi ro dự báo

Quá thường xuyên, bạn chỉ phát hiện ra rủi ro của dự án khi nó đã trở thành một tình huống khẩn cấp nghiêm trọng. Một sản phẩm đầu ra quan trọng bị trễ hạn, một yếu tố phụ thuộc quan trọng bị bỏ sót, và giờ đây cả nhóm đang phải vất vả ứng phó trong một tình huống khẩn cấp.

Đó thực sự không phải là cảm giác dễ chịu chút nào. Bạn bị mắc kẹt trong thế phòng thủ, liên tục phải phản ứng với các vấn đề thay vì chủ động giải quyết chúng. Các AI Agent thay đổi điều này bằng cách phân tích các mẫu trong dữ liệu dự án của bạn để xác định rủi ro trước khi chúng trở thành trở ngại. Chúng có thể phát hiện khi một công việc có xu hướng chậm tiến độ, khi các phụ thuộc đang gặp rủi ro, hoặc khi xung đột về nguồn lực sắp gây ra vấn đề vào tuần tới. Điều này giúp bạn có thời gian để điều chỉnh hướng đi khi vấn đề vẫn còn nhỏ.

Với quyền truy cập vào dữ liệu lịch sử dự án và các mẫu hoạt động hiện tại, ClickUp Super Agents có thể phát hiện rủi ro kèm theo bối cảnh cụ thể và có thể hành động. Hãy tưởng tượng bạn nhận được một cảnh báo như sau: “Công việc này có tiến độ lâu hơn ba ngày so với thời gian thông thường của các công việc tương tự, và nó đang cản trở ba đầu ra tiếp theo.” Đó là một hệ thống cảnh báo sớm giúp bạn quản lý chủ động.

🎥 Dưới đây là bản demo ngắn về Super Agent cho Quản lý Rủi ro, giúp theo dõi các nhiệm vụ ClickUp của bạn, tóm tắt các rủi ro chính và đề xuất các biện pháp giảm thiểu — để bộ phận PMO của bạn không còn phải vướng bận với các bảng tính và các cuộc họp về trạng thái.

Phối hợp quy trình làm việc giữa các nhóm

Dự án của bạn liên quan đến nhiều bộ phận — như tiếp thị, thiết kế và kỹ thuật. Mỗi nhóm có thể hoạt động hiệu quả riêng lẻ, nhưng bạn có biết dự án thường bị đình trệ ở đâu nhất không? Chính là tại các điểm giao nhau giữa các bộ phận. Tại các điểm chuyển giao. Đây là một triệu chứng điển hình của Work Sprawl , khi sự thiếu hợp tác liên chức năng làm gián đoạn các quy trình.

Các AI Agent đóng vai trò như sợi dây kết nối giúp lấp đầy những khoảng trống này. Chúng hiểu trình tự quy trình làm việc của bạn và có thể tự động kích hoạt các hành động phù hợp khi các điều kiện được đáp ứng. Chúng quản lý việc chuyển giao công việc để bạn không phải lo lắng về điều đó.

Phân bổ tài nguyên thông minh

Việc phân công công việc không nên giống như một canh bạc—nhưng hầu hết các ngày, nó lại như vậy.

Bạn đang đối mặt với một công việc mới, lướt qua nhóm trong đầu: Ai rảnh? Ai có thể đảm nhận công việc này? Ai sẽ không phản đối? Thế là bạn giao công việc cho người có vẻ ít bận rộn nhất. Và đó chính là lúc mọi chuyện bắt đầu rối ren.

Những nhân viên xuất sắc nhất của bạn lại âm thầm đảm nhận thêm nhiều công việc. Trong khi đó, một số người khác có sức chứa nhưng lại bị bỏ qua. Vài tuần sau, bạn phải đối mặt với tình trạng kiệt sức ở một bên và tình trạng nhân lực không được sử dụng hiệu quả ở bên kia — mà không thực sự biết điều đó đã xảy ra như thế nào.

Một AI agent thay đổi động lực đó trong việc phân bổ nguồn lực.

Thay vì dựa vào cảm tính, hệ thống này xem xét khối lượng công việc thực tế, kỹ năng, các nhiệm vụ trước đây và thời hạn để đề xuất (hoặc phân công) công việc phù hợp cho đúng người vào đúng thời điểm.

Điều này càng trở nên hữu ích hơn khi bạn làm việc với các nhà thầu hoặc nhóm phân tán. Bạn không chỉ phân công dựa trên sự sẵn sàng—mà còn ghép công việc với nhân sự phù hợp nhất cho công việc cụ thể đó.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng tính năng AI Assign trong ClickUp để loại bỏ sự phỏng đoán trong việc phân phối công việc Tính năng AI Assign của ClickUp tự động phân công công việc cho đúng người dựa trên kỹ năng, khối lượng công việc và bối cảnh công việc. Bạn có thể xác định ai sẽ phụ trách công việc nào (ví dụ: thiết kế, backend, QA), và AI sẽ sử dụng lời nhắc của bạn cùng chi tiết công việc để phân công công việc ngay lập tức. Nó cũng có thể tự động phân công lại công việc khi ưu tiên thay đổi — giúp nhóm của bạn duy trì sự cân bằng mà không cần can thiệp thủ công. Điều này giống như việc sở hữu một công cụ quản lý nguồn lực thông minh, liên tục đảm bảo khối lượng công việc được phân bổ công bằng và phù hợp.

Cách bắt đầu sử dụng các AI Agent cho quản lý dự án

Ý tưởng “triển khai AI” có thể nghe có vẻ quá sức, và rất dễ rơi vào tình trạng “đóng băng phân tích”. Khóa là bắt đầu từ những việc nhỏ và tiến hành một cách có hệ thống.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo bạn đã chuẩn bị sẵn một số yếu tố cơ bản sau:

Dữ liệu dự án được tập trung: Các đại lý cần dữ liệu chất lượng để thực hiện công việc hiệu quả. Hãy đảm bảo rằng các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại của bạn được lưu trữ trong một hệ thống duy nhất và thống nhất

Định nghĩa quy trình làm việc rõ ràng: Các Super Agents sẽ tự động hóa các quy trình mà bạn xác định. Hãy dành thời gian để vạch ra các quy trình làm việc chính của bạn, bao gồm các yếu tố kích hoạt, các bước và kết quả mong muốn

Sự thống nhất trong nhóm: Đảm bảo mọi người đều thống nhất về tiêu chí hoàn thành đối với các loại công việc chính. Tính nhất quán là yếu tố then chốt để tự động hóa thành công

Khi đã có nền tảng đó, hãy làm theo các bước sau để triển khai một cách suôn sẻ:

Kiểm tra các điểm nghẽn trong quá trình thực thi hiện tại: Hãy tập hợp nhóm của bạn lại và xác định một hoặc hai điểm mà dự án thường xuyên bị chậm trễ. Có phải là quá trình bàn giao giữa bộ phận thiết kế và phát triển? Hay là quy trình báo cáo trạng thái hàng tuần? Đây chính là những mục tiêu có giá trị cao nhất để tự động hóa Bắt đầu với một quy trình làm việc duy nhất: Đừng cố tự động hóa mọi thứ cùng một lúc. Hãy chọn một Đừng cố tự động hóa mọi thứ cùng một lúc. Hãy chọn một quy trình làm việc có thể lặp lại với các điều kiện kích hoạt và kết quả rõ ràng, và tập trung vào việc thực hiện quy trình đó một cách hoàn hảo trước khi mở rộng. Xác định tiêu chí thành công: Làm thế nào để biết rằng hệ thống thực sự đang hỗ trợ? Bạn đang hướng đến việc rút ngắn thời gian chu kỳ, giảm thiểu việc trễ hạn hay giảm thời gian dành cho các cuộc họp về trạng thái tiến độ? Hãy thiết lập các chỉ số cơ sở trước khi bắt đầu để có thể đo lường tác động Theo dõi và điều chỉnh: Các AI Super Agents học hỏi và cải thiện dựa trên bối cảnh mà chúng có. Hãy thường xuyên xem xét các hành động của chúng, đặc biệt là trong giai đoạn đầu. Sửa chữa bất kỳ sai sót nào và cung cấp phản hồi để giúp chúng trở nên thông minh hơn theo thời gian Mở rộng dần dần: Khi quy trình làm việc đầu tiên đã vận hành trơn tru và nhóm của bạn tin tưởng vào hệ thống, hãy xác định điểm nghẽn lớn tiếp theo và lặp lại quy trình. Việc áp dụng từng bước là chìa khóa cho thành công lâu dài

Cách các Super Agents của ClickUp giúp tối ưu hóa việc thực thi dự án

Nhiều công cụ AI tự động hóa yêu cầu tích hợp phức tạp để kết nối với công cụ quản lý dự án của bạn. Do đó, chúng không thực sự hiểu công việc của bạn vì thiếu bối cảnh đầy đủ, dẫn đến một vấn đề mới: AI sprawl — sự phát triển không kiểm soát của các công cụ AI mà không có sự giám sát hay chiến lược. Giờ đây, bạn phải quản lý cả công cụ quản lý dự án và một công cụ AI riêng biệt, điều này chỉ làm tăng thêm sự phức tạp.

Truy cập 100% bối cảnh mà không cần kết nối bên ngoài thông qua ClickUp Super Agents. Đây là tính năng tích hợp sẵn, hoạt động ngay trong Không gian Làm việc AI Tích hợp (Converged AI Workspace) của ClickUp. Điều này có nghĩa là chúng luôn có 100% bối cảnh, mọi lúc, mà không cần dựa vào bất kỳ kết nối bên ngoài nào.

Điểm khác biệt chính: ✨

Bối cảnh thống nhất: Super Agents có thể xem mọi thứ tại một nơi duy nhất — các nhiệm vụ ClickUp, tài liệu ClickUp, cuộc hội thoại trên ClickUp Chat và dữ liệu từ các ứng dụng kết nối. Không có giới hạn API, không có độ trễ đồng bộ hóa và không có khoảng trống về bối cảnh, điều này có nghĩa là các hành động của họ thông minh và đáng tin cậy hơn rất nhiều

Thực thi tự động nhiều bước: Đây không phải là những chatbot đơn giản chỉ trả lời câu hỏi. Chúng là những đại lý thực sự có thể hoàn thành toàn bộ quy trình làm việc. Bạn có thể giao cho chúng một mục tiêu tổng quát, và chúng sẽ xử lý các công việc con, mối quan hệ phụ thuộc và công tác phối hợp cần thiết để đạt được mục tiêu đó

Kiểm soát có sự tham gia của con người: Tự chủ mà không có trách nhiệm giải trình sẽ dẫn đến hỗn loạn. Các ClickUp Super Agents hoạt động với sự minh bạch hoàn toàn. Bạn có thể xem họ đang làm gì và tại sao họ làm điều đó thông qua tính năng ClickUp Audit Logging , và bạn có thể can thiệp bất cứ lúc nào, cung cấp Tự chủ mà không có trách nhiệm giải trình sẽ dẫn đến hỗn loạn. Các ClickUp Super Agents hoạt động với sự minh bạch hoàn toàn. Bạn có thể xem họ đang làm gì và tại sao họ làm điều đó thông qua tính năng, và bạn có thể can thiệp bất cứ lúc nào, cung cấp sự kiểm soát cần thiết của con người trong quy trình . Các hành động của họ cũng được điều chỉnh bởi cấu trúc quyền truy cập ClickUp của không gian làm việc của bạn, đảm bảo rằng họ không bao giờ truy cập hoặc sửa đổi những thứ mà họ không được phép.

Tích hợp sẵn với công việc hiện tại của bạn: Nếu nhóm của bạn đã sử dụng ClickUp, bạn có thể triển khai Super Agents mà không gây gián đoạn. Không cần di chuyển dữ liệu, không cần quản lý hệ thống song song và nhóm của bạn cũng không phải đối mặt với quá trình học tập phức tạp. Chúng hoạt động với các dự án và quy trình làm việc mà bạn đã có sẵn

Điều hữu ích nhất về ClickUp là nó thực sự điều hành toàn bộ công ty của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng ClickUp suốt cả ngày, cho việc quản lý công việc, Super Agents, giao tiếp nội bộ đội ngũ, lịch nội dung, tài liệu, chiến dịch đang được theo dõi và còn nhiều hơn thế nữa. Đối với chúng tôi, đây không chỉ là một công cụ quản lý dự án, mà còn là hệ điều hành của chúng tôi. Các Super Agents là một lợi thế rất lớn. Vì toàn bộ quy trình làm việc của chúng tôi đều nằm trong ClickUp, các Super Agents có thể hỗ trợ hầu hết mọi thứ chúng tôi cần. Họ giúp chúng tôi làm việc nhanh hơn, suy nghĩ rõ ràng hơn và thực hiện hiệu quả hơn mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ. Dễ dàng triển khai là một lợi thế lớn khác. Việc cài đặt và hướng dẫn sử dụng cho cả thành viên nhóm lẫn khách hàng vô cùng đơn giản. Chúng tôi xây dựng lịch nội dung ngay trong ClickUp và mời cả những khách hàng ít am hiểu công nghệ nhất tham gia với tư cách khách để xem xét và để lại ghi chú. Họ liên tục chia sẻ rằng nền tảng này rất trực quan và dễ sử dụng, giúp quá trình hợp tác trở nên liền mạch.

Điều hữu ích nhất về ClickUp là nó thực sự điều hành toàn bộ công ty của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng ClickUp suốt cả ngày, cho việc quản lý công việc, Super Agents, giao tiếp nội bộ nhóm, lịch nội dung, tài liệu, theo dõi chiến dịch và còn nhiều hơn thế nữa. Đối với chúng tôi, đây không chỉ là một công cụ quản lý dự án, mà còn là hệ điều hành của chúng tôi. Các Super Agents là một lợi thế rất lớn. Vì toàn bộ quy trình làm việc của chúng tôi đều nằm trong ClickUp, các Super Agents có thể hỗ trợ hầu hết mọi thứ chúng tôi cần. Họ giúp chúng tôi làm việc nhanh hơn, suy nghĩ rõ ràng hơn và thực hiện hiệu quả hơn mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ. Dễ dàng triển khai là một lợi thế lớn khác. Việc thiết lập và hướng dẫn sử dụng cho cả thành viên nhóm lẫn khách hàng vô cùng đơn giản. Chúng tôi xây dựng lịch nội dung trong ClickUp và mời cả những khách hàng ít am hiểu công nghệ nhất tham gia với tư cách khách để xem xét và để lại ghi chú. Họ liên tục cho biết công cụ này rất trực quan và dễ sử dụng, giúp quá trình hợp tác diễn ra mượt mà.

Điều hữu ích nhất về ClickUp là nó thực sự điều hành toàn bộ công ty của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng ClickUp suốt cả ngày, cho việc quản lý công việc, Super Agents, giao tiếp nội bộ nhóm, lịch nội dung, tài liệu, theo dõi chiến dịch và còn nhiều hơn thế nữa. Đối với chúng tôi, đây không chỉ là một công cụ quản lý dự án, mà còn là hệ điều hành của chúng tôi. Các Super Agents là một lợi thế rất lớn. Vì toàn bộ quy trình làm việc của chúng tôi đều nằm trong ClickUp, các Super Agents có thể hỗ trợ hầu hết mọi thứ chúng tôi cần. Họ giúp chúng tôi làm việc nhanh hơn, suy nghĩ rõ ràng hơn và thực hiện hiệu quả hơn mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ. Dễ dàng triển khai là một lợi thế lớn khác. Việc cài đặt và hướng dẫn sử dụng cho cả thành viên nhóm lẫn khách hàng vô cùng đơn giản. Chúng tôi xây dựng lịch nội dung ngay trong ClickUp và mời cả những khách hàng ít am hiểu công nghệ nhất tham gia với tư cách khách để xem xét và để lại ghi chú. Họ liên tục chia sẻ rằng nền tảng này rất trực quan và dễ sử dụng, giúp quá trình hợp tác diễn ra mượt mà.

Dành ít thời gian hơn cho các công việc hậu cần tẻ nhạt và nhiều thời gian hơn cho các công việc có tác động lớn đòi hỏi sự phán đoán của con người với ClickUp Super Agents. Các Super Agents sẽ đảm nhận phần việc điều phối, giúp nhóm của bạn tập trung vào chiến lược, sự sáng tạo và giải quyết các vấn đề phức tạp.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Các trợ lý AI phản hồi các yêu cầu riêng lẻ để hoàn thành các công việc đơn lẻ, như tóm tắt một tài liệu. Các AI Agent có thể tự động thực thi các quy trình làm việc nhiều bước, đưa ra quyết định dựa trên ngữ cảnh và thực hiện hành động trên các hệ thống kết nối mà không cần hướng dẫn từng bước.

Đúng vậy, phối hợp liên chức năng là một trường hợp sử dụng chính của các AI Agent. Chúng có thể quản lý việc chuyển giao công việc giữa các nhóm, đảm bảo hiển thị tính minh bạch xuyên suốt các ranh giới bộ phận và kích hoạt các quy trình làm việc bao quát nhiều nhóm, miễn là chúng có quyền truy cập vào dữ liệu dự án liên quan.

Trong ClickUp, các AI Super Agents cấp doanh nghiệp được xây dựng với bảo mật là trọng tâm, bao gồm các tính năng như Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) của ClickUp, Nhật ký kiểm tra chi tiết và Mã hóa dữ liệu đầu cuối. Các ClickUp Super Agents kế thừa Cấu trúc quyền truy cập hiện có của không gian làm việc, do đó chúng chỉ truy cập và xử lý dữ liệu mà người dùng với quyền truy cập tương ứng được phép xem.