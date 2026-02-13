Cách tạo sách hướng dẫn thử nghiệm giá: Chiến lược & Ví dụ

Hãy tưởng tượng bạn đang vận hành một sản phẩm SaaS với nhu cầu ổn định và số lượng đăng ký dự đoán được. Mặc dù tăng trưởng chưa bị đình trệ, nhưng doanh thu trên mỗi khách hàng đã không thay đổi trong quý vừa qua.

Giá hiện tại của bạn đang hoạt động, nhưng bạn không chắc liệu đó có phải là giá phù hợp hay không.

Bạn có thể thấy hai hướng tiếp cận rõ ràng để thử nghiệm tối ưu hóa giá cả.

Bạn có thể tăng giá và kiểm tra sự sẵn sàng của khách hàng. Hoặc bạn có thể giảm giá để xem liệu lượng khách hàng tăng và tốc độ chấp nhận nhanh hơn có bù đắp được sự sụt giảm doanh thu trên mỗi người dùng hay không.

Thay vì đoán mò, bạn hãy thực hiện một thí nghiệm định giá.

Bạn thử nghiệm mức giá cao hơn cho một phân khúc cụ thể, giới thiệu mức giá thấp hơn cho người dùng mới và đang theo dõi cách mỗi thay đổi ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ rời bỏ và doanh thu mở rộng.

Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng một bộ công cụ thử nghiệm giá có thể lặp lại. Bộ công cụ này giúp bạn thử nghiệm các chiến lược giá khác nhau và tối đa hóa cả doanh thu và giá trị trọn đời của khách hàng theo thời gian.

⭐ Tính năng mẫu nổi bật Mẫu định giá sản phẩm ClickUp giúp bạn quản lý toàn bộ danh mục sản phẩm và giá cả tại một nơi duy nhất, mà không lo mất dấu các thay đổi, trách nhiệm và quá trình triển khai. Tải miễn phí mẫu Quản lý giá cả, SKU và các thay đổi trong danh mục sản phẩm trong một quy trình làm việc có tổ chức với mẫu ClickUp Product Pricing Template. Sử dụng nó để lưu trữ mỗi sản phẩm như một công việc và theo dõi chi tiết như SKU, thương hiệu, loại sản phẩm và các biến thể như kích thước hoặc loại. Nó đặc biệt hữu ích khi bạn chuyển đổi giữa các danh mục và cần xem nhanh những gì hiện có trong danh mục sản phẩm.

Thử nghiệm định giá là gì?

Thử nghiệm giá là các thử nghiệm trong đó bạn cố ý thay đổi giá (hoặc giảm giá, gói sản phẩm, v.v.) cho một số khách hàng và đo lường sự thay đổi trong hành vi và kết quả kinh doanh để tìm ra mức giá tốt hơn.

Nói cách khác, nó đặt câu hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra với doanh thu, lợi nhuận và hành vi của khách hàng nếu chúng ta áp dụng mức giá này thay vì đó?”

🎯 Ví dụ: Giả sử bạn bán một khóa học lập trình. Giá hiện tại (Nhóm đối chứng – Nhóm A): $100

Giá thử nghiệm (Nhóm điều trị – Nhóm B): $120 Nửa số khách truy cập sẽ thấy giá hiện tại là $100, và nửa còn lại sẽ thấy giá thử nghiệm là $120. Sau 1 tuần: Nhóm Giá Khách truy cập Mua hàng Chuyển đổi Doanh thu A $100 1.000 60 6% $6,000 B $120 1.000 50 5% $6,000 Ở mức giá $100 , nhiều người mua hơn (tỷ lệ chuyển đổi cao hơn)

Ở mức giá $120, ít người mua hơn, nhưng mỗi đơn hàng có giá trị cao hơn. Trong trường hợp này, doanh thu là như nhau. Nếu chi phí của bạn ổn định, bạn có thể ưa chuộng mức $120 (ít học sinh hơn để hỗ trợ với cùng một số tiền).

⚡ Thư viện mẫu: Mẫu thử nghiệm tăng trưởng miễn phí để phát triển kinh doanh của bạn

Các thành phần chính của một bộ công cụ thí nghiệm định giá

Sổ tay thí nghiệm định giá của bạn nên bao gồm các yếu tố sau, đồng thời phải phù hợp với chiến lược định giá tổng thể của bạn:

Mục tiêu định giá: Mục tiêu rõ ràng cho thí nghiệm, chẳng hạn như cải thiện tỷ lệ chuyển đổi, tăng ARPU, giảm tỷ lệ rời bỏ hoặc xác thực chiến lược định giá mở rộng.

Giả thuyết về giá: Một tuyên bố có thể kiểm chứng liên kết một thay đổi cụ thể về giá với kết quả kinh doanh dự kiến và xác định mức độ rủi ro có thể chấp nhận được.

Phân khúc khách hàng mục tiêu: Đối tượng cụ thể mà thí nghiệm áp dụng, chẳng hạn như người dùng mới, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), người dùng cao cấp, khu vực địa lý cụ thể hoặc tài khoản do bộ phận bán hàng dẫn dắt.

Chỉ số giá trị được thử nghiệm: Đơn vị mà khách hàng trả tiền hoặc nhận thấy giá trị, chẳng hạn như số lượng người dùng được cấp phép, mức độ sử dụng, tính năng, giao dịch hoặc số lần gọi API.

Yếu tố giá cả đang được thử nghiệm: Biến số cụ thể được thay đổi, bao gồm mức giá, gói sản phẩm, giới hạn sử dụng, chu kỳ thanh toán, giảm giá hoặc kế hoạch dịch vụ.

Thiết kế và phương pháp thử nghiệm: Phương pháp thử nghiệm được sử dụng, chẳng hạn như trang giá A/B, triển khai theo nhóm khách hàng, thử nghiệm theo khu vực địa lý hoặc kiểm soát tính năng.

Chỉ số thành công chính: Chỉ số duy nhất được sử dụng để đánh giá thành công, chẳng hạn như doanh thu trên mỗi khách truy cập, tỷ lệ chuyển đổi, kích thước giao dịch trung bình hoặc tỷ lệ giữ chân khách hàng.

Chỉ số giám sát: Các chỉ số phụ được theo dõi để phát hiện sớm tác động tiêu cực, bao gồm tỷ lệ rời bỏ, tỷ lệ giảm hoạt động, số lượng phiếu hỗ trợ hoặc thời gian chu kỳ bán hàng.

Quy tắc về niềm tin của khách hàng và phạm vi áp dụng: Hướng dẫn xác định đối tượng xem thử nghiệm, thời gian chạy thử nghiệm và cách bảo vệ niềm tin của khách hàng thông qua giao tiếp hoặc chính sách miễn trừ.

Tiêu chí ra quyết định và triển khai: Các quy tắc được định trước để xác định liệu thay đổi giá chiến lược có được triển khai, điều chỉnh hay hủy bỏ hay không. Điều này loại bỏ sự thiên vị và cho phép đưa ra quyết định định giá tự tin dựa trên dữ liệu.

👀 Bạn có biết? Giá như ‘$9.99’ là một thủ thuật tâm lý. Não của bạn bị thu hút bởi con số đầu tiên, vì vậy $9.99 có cảm giác như không gần bằng $10, mặc dù chỉ cách nhau một xu.

Quy trình thí nghiệm định giá từng bước

Dưới đây là các bước để triển khai một thí nghiệm định giá hiệu quả phù hợp với kỳ vọng của khách hàng:

Bước 1: Nghiên cứu và hình thành giả thuyết

Đầu tiên, bạn cần có chế độ xem tổng quan về cách giá hiện tại của bạn đang hoạt động. Bắt đầu bằng cách thu thập một bộ dữ liệu cụ thể (không phải là một cuộc kiểm toán toàn diện của công ty). Điều này bao gồm:

Tỷ lệ chuyển đổi theo kế hoạch và mức giá trong các chu kỳ gần đây

Các mẫu nâng cấp và hạ cấp qua các cấp độ và phân khúc khách hàng chính.

Các lý do khiến khách hàng rời bỏ đề cập đến giá cả hoặc giá trị.

Ghi chú về thắng/thua từ bộ phận bán hàng liên quan đến giá cả hoặc đối thủ cạnh tranh.

Trang giá của đối thủ cạnh tranh, cấu trúc mô hình định giá và gói sản phẩm cho các cấp độ tương đương (bao gồm việc họ có sử dụng mô hình định giá dựa trên sử dụng hay không).

Sau đó, tập trung vào vấn đề chính về giá cả. Nếu bạn không thể diễn đạt vấn đề đó trong một hoặc hai câu, bạn chưa sẵn sàng để thử nghiệm nó.

Một số câu hỏi sẽ giúp bạn ở giai đoạn này là: Khách hàng đang lựa chọn một kế hoạch cụ thể nhiều hơn so với các kế hoạch khác hoặc các mức giá cụ thể ở đâu?

Ở mức giá nào chúng ta thấy sự thay đổi đột ngột trong tỷ lệ chuyển đổi hoặc tỷ lệ rời bỏ?

Những phân khúc khách hàng nào phàn nàn về giá, và những phân khúc nào không bao giờ đề cập đến nó?

Chúng ta có rẻ hơn hay đắt hơn so với các đối thủ cạnh tranh chính cho cùng giá trị và mô hình định giá (ví dụ: định giá theo số lượng ghế so với định giá theo sử dụng)?

Cách ClickUp hỗ trợ

Bạn cần một nguồn thông tin duy nhất để lưu trữ nghiên cứu này. Để làm điều này, hãy sử dụng ClickUp Docs, nền tảng tài liệu hợp tác và được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) tốt nhất.

Ghi chép các giả thuyết về giá cả và tập trung nghiên cứu hỗ trợ một cách hợp tác thông qua ClickUp Docs.

Chuyển đổi tài liệu thành trung tâm nghiên cứu giá cả với các trang con dành cho phân tích đối thủ cạnh tranh và báo cáo thí nghiệm. Bạn có thể nhúng các chỉ số sử dụng, chi phí thu hút khách hàng, v.v., cùng với kết quả thí nghiệm.

Trong Docs, bạn có thể nhúng video YouTube, Google Trang tính, bảng, tệp PDF và nhiều nội dung khác để cung cấp thêm bối cảnh.

Tổ chức nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, thí nghiệm và chỉ số định giá trong một trung tâm tập trung với ClickUp Tài liệu.

Điều tuyệt vời nhất là: Vì tài liệu được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) với ClickUp Brain, các lợi ích sẽ được nhân lên.

Bạn có thể tổng hợp các thí nghiệm trước đây, xác định các mẫu để định hướng chiến lược định giá trong tương lai, hoặc thậm chí phác thảo ý tưởng cho việc thử nghiệm định giá biến đổi.

Tổng hợp các thí nghiệm định giá, phát hiện các mẫu chung và đề xuất ý tưởng thử nghiệm mới từ tài liệu với ClickUp Brain.

👀 Bạn có biết? Hai người có thể tạo cùng một giỏ hàng Instacart từ cùng một cửa hàng nhưng vẫn thấy tổng số tiền khác nhau. Một cuộc điều tra gần đây với 437 người mua sắm tại bốn thành phố cho thấy khoảng 75% mục có giá khác nhau, với khoảng cách trung bình khoảng 13% và một số chênh lệch lên đến 23%.

Bước 2: Thiết kế thí nghiệm

Bây giờ, tách biệt tác động của giá khỏi các yếu tố khác!

Nói cách khác, đề xuất, thông điệp, phễu và trải nghiệm đều giữ nguyên trong khi bạn chỉ thay đổi số và đối tượng xem nó.

Bạn có thể cấu trúc điều đó theo một số cách:

Các phương pháp thử nghiệm A/B

Thử nghiệm dựa trên phân khúc: Hiển thị các mức giá khác nhau cho các phân khúc khách hàng khác nhau, ví dụ: tài khoản nhỏ so với tài khoản trung bình, hoặc tự phục vụ so với hỗ trợ bán hàng. Rất hữu ích khi bạn đã phân khúc sản phẩm và muốn điều chỉnh độ nhạy giá theo từng nhóm.

Thử nghiệm dựa trên nhóm đối tượng: Ra mắt mức giá mới cho một nhóm đối tượng được xác định rõ ràng bắt đầu vào một thời điểm cụ thể, sau đó so sánh hành vi của nhóm này trong vài tuần hoặc vài tháng với nhóm đối tượng trước đó sử dụng mức giá cũ (phù hợp cho các sản phẩm dựa trên đăng ký hoặc sử dụng, nơi các mẫu hành vi lâu dài có ý nghĩa).

Thử nghiệm giá theo khu vực: Áp dụng mức giá cao hơn hoặc thấp hơn ở một khu vực trong khi giữ nguyên mức giá hiện tại ở khu vực khác. Phương pháp này hiệu quả khi bạn có phân chia khu vực rõ ràng và muốn kiểm soát rủi ro đồng thời vẫn nhận được phản hồi thực tế từ thị trường.

Thử nghiệm giữa khách hàng mới và khách hàng hiện tại: Áp dụng giá mới chỉ cho khách hàng mới và giữ nguyên cấu trúc giá cũ cho khách hàng hiện tại. Điều này giúp tránh phản ứng tiêu cực và cho phép bạn đo lường tác động của giá mới đối với việc thu hút khách hàng mới trước khi ảnh hưởng đến cơ sở khách hàng hiện tại.

Kiểm soát thí nghiệm

Giữ nguyên mọi yếu tố ngoại trừ giá (các tính năng, thông điệp, luồng thanh toán, khuyến mãi)

Xác định nhóm đối chứng rõ ràng duy trì mức giá hiện tại trong suốt thời lượng thử nghiệm.

Xác định kích thước mẫu tối thiểu và thời lượng thử nghiệm cần thiết để có kết quả có ý nghĩa (không ai muốn phản ứng quá mức với những biến động ban đầu 😮‍💨)

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Sử dụng chế độ xem bảng để liệt kê tất cả các thí nghiệm mà từng bộ phận đang thực hiện. Thêm người được giao, trạng thái, ngày đáo hạn và ưu tiên để không bỏ sót bất kỳ điều gì. Theo dõi và quản lý các thử nghiệm giá trong một bảng điều khiển tập trung bằng cách sử dụng chế độ xem bảng của ClickUp. Nó hoạt động như một bảng tính linh hoạt, nhưng mỗi hàng vẫn là một công việc thực tế mà bạn có thể mở, bình luận và cập nhật trong bối cảnh cụ thể. Sử dụng chế độ xem bảng để liệt kê tất cả các thí nghiệm mà từng bộ phận đang thực hiện. Thêm người được giao, trạng thái, ngày đáo hạn và mức độ ưu tiên để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thí nghiệm nào.

Bước 3: Triển khai thử nghiệm

Ở giai đoạn này, thiết lập nên trả lời một câu hỏi: ‘Điều gì xảy ra với người dùng cụ thể này ở mức giá cụ thể này?’

Tóm tắt:

Khu vực Cài đặt của bạn Các câu hỏi cần đặt ra Cấu hình giá Xác định giá kiểm soát và giá biến thể trong các cờ hoặc cấu hình, liên kết với ID thử nghiệm. Tôi có thể bật hoặc tắt từng biến thể cho nhóm đối tượng phù hợp mà không cần phát hành phiên bản mới không? Các giao diện tương tác với khách hàng Cập nhật trang giá, bán hàng nâng cấp trong ứng dụng, quy trình thanh toán, email và hóa đơn. Liệu cùng một người dùng có bao giờ thấy hai mức giá khác nhau cho cùng một ưu đãi không? Thanh toán và thu phí Chuyển thông tin biến thể vào hệ thống thanh toán và hóa đơn. Việc cần làm là kiểm tra xem các yếu tố như thuế, tiền tệ, làm tròn, phiếu giảm giá và phân bổ theo tỷ lệ có còn hoạt động chính xác theo từng biến thể không. Phân tích và ghi nhật ký Gắn ID thử nghiệm và biến thể vào các sự kiện và phễu quan trọng. Tôi có thể theo dõi toàn bộ quá trình từ 'thấy giá X' đến 'được tính phí X' cho bất kỳ người dùng nào trong thử nghiệm không? Các biện pháp bảo vệ và khôi phục Tạo công tắc tắt tính năng và quy trình khôi phục nhanh. Nếu có sự cố xảy ra, liệu chúng ta có biết chính xác việc cần làm đầu tiên, thứ hai và thứ ba để khắc phục sự cố?

Thực hiện một thử nghiệm nhỏ. Thực hiện các giao dịch thực tế qua từng biến thể, xem hóa đơn và kiểm tra nhật ký.

Cách ClickUp hỗ trợ

Thay vì phải phối hợp thủ công việc thiết lập giữa các nhóm, bạn có thể tự động hóa nền tảng vận hành của thử nghiệm. ClickUp Automations giúp bạn:

Tự động kích hoạt các công việc triển khai khi trạng thái thử nghiệm chuyển sang “Được phê duyệt”.

Chỉ định người chịu trách nhiệm cho việc cập nhật trang giá, cấu hình thanh toán, gắn thẻ phân tích và kiểm tra chất lượng (QA).

Đảm bảo thứ tự thực hiện để hệ thống thanh toán và phân tích được cài đặt trước khi thí nghiệm được triển khai.

Thông báo ngay lập tức cho các bên liên quan nếu thẻ Rollback được thêm vào công việc; thẻ có tiêu đề Rollback có thể kích hoạt thông báo cho các bên liên quan.

Cài đặt ClickUp tự động hóa để đảm bảo mọi thí nghiệm định giá đều được thực hiện theo cùng một quy trình thực thi có kiểm soát, với quyền sở hữu rõ ràng.

Bạn cũng có thể tích hợp các biện pháp bảo vệ trực tiếp vào quy trình làm việc.

Video này hướng dẫn bạn cách tự động hóa các quy trình làm việc hàng ngày:

⚡ Thư viện mẫu: Mẫu báo cáo miễn phí cho ClickUp và Google Analytics

Bước 4: Phân tích kết quả

Bước này trả lời câu hỏi liệu thí nghiệm định giá đã hoàn thành nhiệm vụ của nó hay chưa. Điều đó nói lên điều gì về cách bạn nên định giá trong tương lai?

Cách đơn giản nhất để duy trì tính trung thực ở đây là phân tích kết quả theo từng lớp.

Sử dụng tài liệu này làm hướng dẫn chi tiết:

Lớp Những gì bạn cần kiểm tra Công cụ hữu ích Kiểm tra tính hợp lý của dữ liệu Phân chia lưu lượng truy cập, cân bằng nhóm đối tượng, sự kiện kích hoạt, không có tỷ lệ mẫu bất thường. Amplitude, Mixpanel, GA4 Kết quả kinh doanh cốt lõi Doanh thu hoặc lợi nhuận trên mỗi khách truy cập, so sánh giữa nhóm thử nghiệm và nhóm đối chứng, kiểm tra độ tin cậy cơ bản. BigQuery, Snowflake, Looker, Tableau, Excel Hành vi theo phân khúc Sự khác biệt theo kế hoạch, khu vực, kênh, khách hàng mới so với khách hàng hiện tại Phân đoạn trong Amplitude hoặc Mixpanel, SQL Dấu hiệu rủi ro ngắn hạn Hoàn tiền, hạ cấp, tỷ lệ hủy đăng ký sớm, vé "quá đắt" Zendesk, Intercom, Help Scout Phát triển theo thời gian Sự tăng đột biến hoặc suy giảm ban đầu, mô hình ngày trong tuần so với cuối tuần Biểu đồ chuỗi thời gian trong BI hoặc phân tích sản phẩm

📚 Xem thêm: Cách chọn chiến lược định giá sản phẩm phù hợp để đạt thành công

Bước 5: Báo cáo và chia sẻ kiến thức

Nếu một người không tham gia cuộc họp đọc tóm tắt thí nghiệm của bạn một tháng sau, liệu họ có thể đưa ra quyết định tương tự như bạn vừa làm không? Nếu câu trả lời là không, thí nghiệm đó thực sự chưa hoàn thành.

Báo cáo nên tập trung vào việc ghi nhận các quyết định có thể chịu đựng được sự thay đổi của thời gian và bối cảnh.

Tóm tắt:

Phần Nội dung bạn viết Ví dụ mẫu Tiêu đề Một hoặc hai câu về thử nghiệm, đối tượng mục tiêu và quyết định. ‘Chúng tôi đã thử nghiệm việc tăng giá gói Pro từ 39 lên 45 đô la cho các đăng ký tự phục vụ mới. Chúng tôi đang triển khai điều này tại Mỹ và EU.’ Các số quan trọng Chỉ số chính cùng với một hoặc hai chỉ số hỗ trợ, kèm theo hướng dẫn. ‘Lợi nhuận trên mỗi khách hàng mới tăng 6%. Tỷ lệ chuyển đổi giảm 0,3 điểm (không đáng kể). Tỷ lệ hoàn tiền ổn định.’ Ai đã phản ứng như thế nào Một chế độ xem tổng quan theo từng phân khúc ‘Các nhóm có dưới 5 người dùng được cấp phép nhạy cảm hơn một chút. Các nhóm có trên 10 người dùng được cấp phép hầu như không phản ứng với giá mới.’ Rủi ro Những dấu hiệu cảnh báo nào bạn sẽ theo dõi? ‘Sự gia tăng nhẹ về số lượng vé được đánh giá là “quá đắt” từ các nhóm nhỏ, nhưng số lượng hiện tại vẫn còn thấp. ’ Bước tiếp theo Các hành động cụ thể và bất kỳ thử nghiệm tiếp theo nào mà nó mở ra. ‘Triển khai cho tất cả các tài khoản đăng ký tự phục vụ mới tại Mỹ và EU. Thử nghiệm tiếp theo: hướng các nhóm nhỏ đến gói Starter.’

Một bản tóm tắt hoàn chỉnh có thể trông như sau:

‘Chúng tôi đã tăng giá gói Pro từ $39 lên $45 cho các đăng ký tự phục vụ mới tại Mỹ và EU. Lợi nhuận trên mỗi khách hàng mới tăng khoảng 6% mà không có sự thay đổi đáng kể về tỷ lệ hủy đăng ký sớm, vì vậy chúng tôi đang triển khai điều này cho tất cả khách hàng tự phục vụ mới trong các khu vực này. Các nhóm nhỏ hơn cho thấy độ nhạy cảm với giá cao hơn một chút và tạo ra một số phiếu "quá đắt", nhưng các nhóm lớn hơn hầu như không phản ứng. Chúng tôi sẽ theo dõi hỗ trợ trong bốn tuần nữa và thiết kế một thử nghiệm tiếp theo để khuyến khích các nhóm nhỏ hơn chuyển sang gói Starter giá rẻ hơn thay vì giảm giá gói Pro.

Cách ClickUp hỗ trợ

Khi thực hiện các thí nghiệm định giá, các ghi chú rời rạc và báo cáo tĩnh nhanh chóng trở nên không hiệu quả. Kết quả định giá thường phức tạp và phụ thuộc vào thời gian.

Một bảng tính có thể hiển thị số liệu, nhưng nó không thể ghi lại lý do tại sao một quyết định được đưa ra, cách các phân khúc khác nhau phản ứng, hoặc những rủi ro nào đã được chấp nhận một cách có ý thức.

Bạn cần một chế độ xem duy nhất để theo dõi các chỉ số, bối cảnh và quyết định được liên kết chặt chẽ theo thời gian.

Các bảng điều khiển ClickUp đóng vai trò là trung tâm báo cáo và ghi chép quyết định cho các thí nghiệm định giá. Chúng giúp bạn:

So sánh hiệu suất trước và sau thử nghiệm giữa các nhóm đối tượng.

Theo dõi các chỉ số chính và chỉ số an toàn theo thời gian thực.

Theo dõi phản ứng ở cấp độ phân khúc như tỷ lệ rời bỏ, hoàn tiền hoặc phiếu hỗ trợ.

Phát hiện các tín hiệu cảnh báo sớm trước khi triển khai quy mô lớn.

Hiển thị hiệu suất của thí nghiệm định giá với bảng điều khiển ClickUp.

⭐ Bonus: Kết hợp Bảng điều khiển với Thẻ AI để biến dữ liệu thô thành các tóm tắt sẵn sàng cho quyết định. Dưới đây là cách sử dụng kết hợp này 👇

📮 ClickUp Insight: Khảo sát về mức độ trưởng thành của AI của chúng tôi cho thấy 38% nhân viên trí thức không sử dụng AI, và chỉ 12% đã tích hợp hoàn toàn AI vào quy trình làm việc của họ. Khoảng trống này thường do các công cụ không kết nối và trợ lý AI chỉ hoạt động như một lớp bề mặt. Khi AI không được tích hợp vào nơi diễn ra các công việc, tài liệu và thảo luận, việc áp dụng trở nên chậm chạp và không nhất quán. Giải pháp? Bối cảnh sâu! ClickUp Brain loại bỏ rào cản ngữ cảnh bằng cách tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc ClickUp của bạn. Nó có thể truy cập qua mọi công việc, tài liệu, tin nhắn và quy trình làm việc, và luôn nắm rõ những gì bạn và nhóm của bạn đang thực hiện.

Bước 6: Mở rộng hoặc kết thúc thử nghiệm

Mỗi thí nghiệm định giá nên kết thúc với kết quả rõ ràng. Nếu kết quả không dẫn đến việc triển khai, cải tiến hoặc dừng lại, thí nghiệm đã không hoàn thành việc cần làm.

Nếu thí nghiệm đạt được chỉ số thành công chính và nằm trong giới hạn an toàn, hãy mở rộng nó một cách có chủ đích.

Nếu kết quả trung lập hoặc hỗn hợp, không nên ép buộc đưa ra quyết định. Kết thúc thí nghiệm, ghi chép lại những bài học kinh nghiệm và hoàn thiện giả thuyết.

Nếu thử nghiệm rõ ràng không đạt hiệu quả hoặc kích hoạt các giới hạn an toàn, hãy ngừng ngay lập tức. Khôi phục trạng thái ban đầu cho khách hàng bị ảnh hưởng, thông báo minh bạch khi cần thiết và ghi chép lý do thử nghiệm thất bại. Những kết quả tiêu cực này cũng rất quý giá vì chúng giúp thu hẹp các lựa chọn định giá trong tương lai và ngăn chặn những sai lầm lặp lại.

Mở rộng quy mô giúp tăng doanh thu. Ngừng cung cấp dịch vụ giúp bảo vệ niềm tin. Cả hai đều là dấu hiệu của một thực hành thử nghiệm giá cả lành mạnh.

⚡ Thư viện mẫu: Mẫu sổ tay kinh doanh miễn phí để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh

Khung tham chiếu cho các thí nghiệm định giá cần tuân theo

Dưới đây là một số khung thử nghiệm giá bạn có thể thử:

1. Thử nghiệm độ nhạy giá (WTP Bands)

👀 Điều gì được kiểm tra: Mức giá mà khách hàng sẵn sàng chi trả trước khi nhu cầu giảm.

🛠️ Cách thức hoạt động: Thử nghiệm nhiều mức giá khác nhau trên các nhóm khách hàng và đo lường tỷ lệ chuyển đổi, doanh thu trên mỗi khách truy cập và tỷ lệ rời bỏ.

🎯 Phù hợp nhất khi:

Bạn không chắc liệu giá cả có quá thấp hay quá cao.

Bạn muốn thiết lập mức giá tối đa và tối thiểu.

2. Thử nghiệm ranh giới giữa miễn phí và trả phí

👀 Điều gì được kiểm tra: Xác định ranh giới giữa giá trị miễn phí và giá trị trả phí.

🛠️ Cách thức hoạt động: Di chuyển các tính năng, giới hạn sử dụng hoặc quyền truy cập hỗ trợ giữa các gói miễn phí và trả phí và theo dõi tỷ lệ chuyển đổi.

🎯 Phù hợp nhất khi:

Người dùng miễn phí tương tác mạnh mẽ nhưng không chuyển đổi.

Gói miễn phí đang làm giảm doanh thu.

3. Khung giá neo và giá mồi

👀 Điều gì được kiểm tra: Cách bối cảnh ảnh hưởng đến việc lựa chọn kế hoạch và mức độ dễ tiếp cận về mặt tài chính.

🛠️ Cách thức hoạt động: Giới thiệu kế hoạch mồi hoặc kế hoạch giả để hướng dẫn người dùng đến kế hoạch mục tiêu.

🎯 Phù hợp nhất khi:

Hầu hết người dùng tập trung vào một kế hoạch.

Việc áp dụng ở phân khúc trung cấp còn yếu.

🧠 Thú vị: Năm 1999, Coca-Cola được cho là đã thử nghiệm các máy bán hàng tự động có thể tăng giá khi thời tiết nóng lên. Đó cơ bản là 'giá biến động'… nhưng cho nước ngọt, nhiều năm trước khi các ứng dụng làm điều đó trở nên phổ biến.

4. Thử nghiệm chỉ số giá trị

👀 Điều gì được kiểm tra: Đơn vị giá trị nào mà khách hàng cảm thấy thoải mái nhất khi chi trả.

🛠️ Cách thức hoạt động: Thử nghiệm giá dựa trên số lượng người dùng được cấp phép, mức độ sử dụng, kết quả hoặc khối lượng thay vì phí cố định.

🎯 Phù hợp nhất khi:

Sử dụng có thể khác nhau đáng kể giữa các khách hàng.

Người dùng cao cấp cảm thấy bị tính phí quá thấp hoặc quá cao.

ClickUp sử dụng chiến lược đóng gói theo cấp độ và chiến lược neo giá. Trang giá hiển thị nhiều gói dịch vụ phân cấp (Miễn phí vĩnh viễn, Không giới hạn, Doanh nghiệp, Business Plus, Doanh nghiệp). Mỗi gói có bộ tính năng và giới hạn sử dụng được định nghĩa rõ ràng, tăng dần theo mức giá. Đây là khung cấu trúc gói dịch vụ và kế hoạch kinh điển, nơi giá trị được truyền tải thông qua thiết kế gói dịch vụ thay vì chỉ dựa vào giá niêm yết. Chiến lược định giá của ClickUp Bằng cách cung cấp Gói Miễn phí vĩnh viễn với các tính năng mạnh mẽ cùng các gói trả phí, ClickUp cũng áp dụng chiến lược định giá neo (anchoring) – gói miễn phí và các gói thấp hơn làm cho các gói có giá trị cao hơn trông hấp dẫn hơn khi so sánh trực tiếp.

Ví dụ về các thí nghiệm định giá thành công

Hãy xem cách các công ty khác đã triển khai các thí nghiệm về chiến lược định giá: 🌸

1. Giá biến động của Uber (Điều chỉnh cung cầu theo thời gian thực)

Chính sách giá biến động của Uber (một hệ số nhân động được áp dụng trong thời gian cao điểm) ban đầu được triển khai như một thí nghiệm để xem liệu tín hiệu giá có thể cân bằng lại giữa tài xế và hành khách hay không.

qua Uber

Phân tích nội bộ cho thấy việc tăng giá trong các kỳ cao điểm khiến một số hành khách phải chờ đợi, đồng thời thu hút thêm nhiều tài xế vào khu vực tăng giá. Điều này, ngược lại, đã giảm thời gian chờ đợi và tăng số chuyến đi hoàn thành trong các sự kiện đông đúc.

2. Kế hoạch giá mới của Netflix (Kế hoạch di động cấp thấp)

Netflix đã bắt đầu thử nghiệm kế hoạch đăng ký giá rẻ hơn tại Ấn Độ và các thị trường châu Á khác. Kế hoạch chỉ dành cho thiết bị di động có giá khởi điểm là $2.80/tháng.

qua Netflix

Điểm mấu chốt là bạn chỉ có thể xem trên một thiết bị. Mục tiêu ở đây là làm cho dịch vụ trở nên dễ tiếp cận hơn trong thị trường nhạy cảm về giá. Và dường như điều này đã phát huy hiệu quả khá tốt! Netflix cho biết kết quả đủ mạnh để họ có thể đưa ra các kế hoạch dịch vụ giá rẻ tương tự ở các quốc gia khác.

3. Chiến lược ba cấp độ của The Economist (Giá mồi để thúc đẩy cấp độ cao cấp)

Tạp chí The Economist nổi tiếng với gói đăng ký ba cấp độ:

Chỉ dành cho web: $59

Chỉ in: $125 (giá mồi)

Web và in ấn: $125

qua The Strategy Story

Khi Dan Ariely thử nghiệm cấu trúc này với sinh viên, việc thêm tùy chọn "chỉ in với giá $125" đã khiến người dùng chuyển sang gói cao cấp. Tỷ lệ chọn gói $125 bao gồm cả web và in đã tăng từ 68% lên 84%.

Doanh thu trên mỗi 100 khách hàng tăng vì có nhiều người hơn chọn tùy chọn giá cao hơn mà không thay đổi giá tối đa thực tế.

Những sai lầm phổ biến trong thí nghiệm định giá

Dưới đây là một số sai lầm phổ biến mà bạn cần lưu ý:

❌ Kích thước mẫu không đủ

Thực hiện thử nghiệm với quá ít khách hàng sẽ dẫn đến kết quả không đáng tin cậy. Bạn có thể kết luận rằng việc thay đổi giá là thành công hoặc không thành công khi kết quả chỉ là biến động ngẫu nhiên.

✅ Sửa: Trong công cụ định giá, tính toán kích thước mẫu cần thiết trước khi triển khai bằng phân tích sức mạnh thống kê. Hãy đặt mục tiêu đạt ít nhất 80% sức mạnh thống kê và tính đến tỷ lệ chuyển đổi cơ sở, kích thước hiệu ứng dự kiến và mức độ tin cậy mong muốn (thường là 95%). Sử dụng các công cụ tính toán kích thước mẫu trực tuyến hoặc tham khảo ý kiến của chuyên gia phân tích dữ liệu để xác định số lượng khách hàng tối thiểu cần có trong mỗi nhóm.

❌ Không tính đến hiện tượng cạnh tranh nội bộ

Một mức giá mới có thể được chấp nhận mạnh mẽ, nhưng bạn không đo lường số lượng khách hàng đã hạ cấp từ các mức giá cao hơn hoặc sẽ chọn các tùy chọn đắt tiền hơn.

✅ Sửa: Đo lường tác động của doanh thu ròng trên tất cả các cấp độ, không chỉ việc áp dụng tùy chọn mới. Tính toán xem cấu trúc giá mới có tăng tổng doanh thu hay chỉ làm thay đổi vị trí của khách hàng. Xem xét phân tích nhóm khách hàng để nhận diện các mẫu nâng cấp/hạ cấp tự nhiên.

❌ Không phân đoạn đúng cách

Xử lý tất cả khách hàng theo cách giống nhau sẽ bỏ qua những khác biệt quan trọng trong cách các nhóm khác nhau phản ứng với giá cả. Khách hàng mới, người dùng thường xuyên, các ngành công nghiệp khác nhau hoặc các thị trường địa lý có thể phản ứng rất khác nhau.

✅ Sửa: Xác định các phân khúc khách hàng chính ngay từ đầu (khách hàng mới so với khách hàng quay lại, doanh nghiệp vừa và nhỏ so với doanh nghiệp lớn, khu vực địa lý, mức độ sử dụng) và đảm bảo mỗi phân khúc có kích thước mẫu đủ. Phân tích kết quả cả tổng thể và theo từng phân khúc. Điều này cho thấy liệu thay đổi giá có hiệu quả cho tất cả mọi người hay chỉ cho các nhóm cụ thể.

❌ Sai lệch trong việc lựa chọn nhóm thử nghiệm

Nhóm không ngẫu nhiên có nghĩa là bạn đang đo lường sự khác biệt giữa các loại khách hàng thay vì tác động của sự thay đổi giá của bạn.

✅ Sửa lỗi: Sử dụng ngẫu nhiên hóa đúng cách để phân bổ khách hàng vào nhóm đối chứng và nhóm thử nghiệm. Kiểm tra xem các nhóm trong thử nghiệm A/B có cân bằng về các đặc điểm chính (dân số, hành vi mua hàng trước đây, kênh thu hút khách hàng) hay không. Đối với khách hàng hiện tại, hãy xem xét thiết kế cặp tương ứng, trong đó các khách hàng tương tự được chia thành các nhóm khác nhau.

Để thực hiện các thí nghiệm định giá một cách đáng tin cậy, bạn cần các công cụ có thể kiểm soát mức độ tiếp xúc, ghi lại những gì mỗi người dùng đã xem và kết nối điều đó với số tiền họ cuối cùng đã thanh toán. Các công cụ này bao gồm:

1. ClickUp (Phù hợp nhất để thực hiện các thí nghiệm định giá từ đầu đến cuối trong một không gian làm việc tích hợp được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo)

Yêu cầu một đồng nghiệp hướng dẫn bạn qua thí nghiệm định giá gần đây nhất và xem liệu họ có kéo theo một loạt tài liệu, bảng điều khiển BI và chuỗi email hay không. Trời ơi, nếu họ làm vậy, bạn sẽ biết hệ thống này hỏng hóc đến mức nào!

ClickUp đóng vai trò là một Không gian Làm việc AI tích hợp, kết nối toàn bộ quy trình vào một hệ thống duy nhất để chấm dứt tình trạng phân tán công việc. Nghiên cứu và giả thuyết được lưu trữ trong tài liệu được kiểm soát phiên bản, thực thi thông qua các tác vụ, và hiệu suất được hiển thị trên bảng điều khiển. Để kết nối tất cả, bạn có AI làm việc bối cảnh và môi trường nhất thế giới nằm trên cùng, loại bỏ hoàn toàn việc chuyển đổi bối cảnh.

Hãy cùng xem xét nó:

Giao cho mỗi thí nghiệm định giá một người chịu trách nhiệm và một lộ trình cụ thể.

Nhiệm vụ ClickUp giúp bạn biến ý tưởng định giá thành một khái niệm cụ thể sẵn sàng triển khai. Nói một cách đơn giản, mỗi thí nghiệm trở thành một công việc với người được giao, trạng thái, ưu tiên và thời hạn để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn nào về ai sẽ thực hiện và khi nào.

Biến các thí nghiệm định giá thành công việc có thể theo dõi với người được giao, ưu tiên và dòng thời gian bằng cách sử dụng nhiệm vụ ClickUp.

Dưới mỗi công việc, bạn cũng có thể thêm các công việc con như ‘cài đặt giá trong hệ thống thanh toán’ hoặc ‘phân tích kết quả’. Và nếu bạn muốn cá nhân hóa tốt hơn, hãy sử dụng ClickUp Trường Tùy chỉnh cho tất cả các yếu tố liên quan mà bạn muốn tính toán, như ID thử nghiệm, biến thể giá hoặc phân khúc mục tiêu.

Phân chia thí nghiệm thành các công việc con và theo dõi các biến thể và phân khúc bằng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp.

Để theo dõi tiến độ, hãy sử dụng phần bình luận của Tasks để thông báo cho các thành viên được giao công việc và tiến hành các cuộc hội thoại mở về các chủ đề liên quan đến thử nghiệm.

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp để thiết kế, thực hiện và học hỏi từ mọi thí nghiệm định giá.

ClickUp Brain có thể hoạt động như một "trợ lý định giá" giúp biến dữ liệu lộn xộn thành các ý tưởng có thể kiểm tra. Nó quét các tài liệu, công việc, ghi chú hiện có của bạn, thậm chí cả tóm tắt cuộc họp để phát hiện các vấn đề định giá lặp lại (như "quá đắt cho các nhóm nhỏ" hoặc "các gói dịch vụ gây nhầm lẫn") và biến chúng thành các giả thuyết.

Chuyển đổi phản hồi về giá thành thành các giả thuyết có thể kiểm chứng bằng cách phân tích bối cảnh không gian làm việc của bạn với ClickUp Brain.

Từ đó, sử dụng nó để phác thảo cấu trúc thử nghiệm (những phân khúc nào là mục tiêu, những biến thể nào cần thử nghiệm và những chỉ số nào cần theo dõi) dựa trên bối cảnh mà nó lấy từ không gian làm việc của bạn.

Sau khi các thử nghiệm kết thúc, nó có thể soạn thảo các câu hỏi thường gặp (FAQ) dành cho khách hàng, nội dung trang giá cả hoặc tài liệu hỗ trợ bán hàng nội bộ dựa trên mức giá đã chọn, tất cả đều tuân thủ giọng điệu thương hiệu của bạn.

Thiết kế các thí nghiệm định giá và soạn thảo thông điệp triển khai theo giọng điệu thương hiệu của bạn với ClickUp Brain.

Theo thời gian, vì mọi thứ đều được lưu trữ trong ClickUp, Brain trở thành một bản ghi có thể tìm kiếm về các thử nghiệm định giá trước đây. Điều đó có nghĩa là bạn có thể hỏi, “Lần trước khi chúng ta thử X, kết quả ra sao?” và tránh phải làm lại từ đầu mỗi lần.

Chuyển đổi cuộc hội thoại thành thông tin về giá với trợ lý AI trên desktop của ClickUp.

ClickUp Brain MAX, trợ lý AI desktop đáng tin cậy nhất, có thể trích xuất ngữ cảnh từ các giả thuyết, công việc thử nghiệm, bảng điều khiển và thậm chí các nguồn bên ngoài của bạn. Bạn có thể chuyển đổi giữa các mô hình AI bên ngoài như ChatGPT, Claude và Gemini — tùy thuộc vào công việc cụ thể.

Kết hợp thông tin từ các giả thuyết, thí nghiệm, bảng điều khiển và nguồn dữ liệu bên ngoài bằng cách sử dụng nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) với ClickUp Brain MAX.

Hỏi, “Chúng ta đã thực hiện những thí nghiệm định giá nào trên gói Pro trong sáu tháng qua?” và BrainGPT có thể tóm tắt khung thí nghiệm định giá đầy đủ, kết quả chính và quyết định trong một bản tóm tắt.

Với Connected Search, khi kết nối từng ứng dụng với ClickUp, bạn có thể tìm kiếm thông tin từ các ứng dụng bên ngoài.

Ví dụ: Tìm tất cả tài liệu nơi bộ phận Hỗ trợ Khách hàng đề cập đến việc các đội nhóm nhỏ phản đối về giá. Tính năng Tìm kiếm Kết nối sẽ tìm kiếm trên ClickUp và các thiết bị kết nối. Bạn có bằng chứng chính xác để thực hiện các thí nghiệm định giá.

Tìm kiếm trên ClickUp và các ứng dụng kết nối để thu thập bằng chứng giá cả chính xác của khách hàng với ClickUp Brain MAX.

BrainMAX’s Talk to Text giúp quá trình này trở nên mượt mà hơn! Điều đó có nghĩa là, bộ phận bán hàng hoặc dịch vụ khách hàng có thể ghi chú ngay sau cuộc gọi, và Brain MAX sẽ liên kết thông tin đó với thí nghiệm phù hợp hoặc biến nó thành một giả thuyết mới để thử nghiệm.

Sử dụng Super Agents làm đồng nghiệp AI của bạn cho các thí nghiệm định giá.

ClickUp Super Agents hoạt động như những đồng đội AI tự động được tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc ClickUp của bạn. Chúng có quyền truy cập vào dữ liệu từ Không gian Làm việc ClickUp và các ứng dụng kết nối mà bạn cung cấp cho chúng.

Chúng chỉ lưu trữ dữ liệu nếu bạn kích hoạt tính năng này trong hồ sơ cá nhân của từng Agent.

Hợp tác với các đồng nghiệp AI tự động có khả năng hiểu các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện và mục tiêu thông qua ClickUp Super Agents.

📌 Ví dụ về cách Super Agents hỗ trợ thử nghiệm định giá. Bạn có thể cấu hình Super Agents để: Theo dõi các thí nghiệm đang diễn ra và cảnh báo khi các chỉ số cảnh báo như tỷ lệ rời bỏ hoặc hoàn tiền vượt quá ngưỡng.

Theo dõi dòng thời gian thí nghiệm và thông báo cho chủ sở hữu khi phân tích hoặc quyết định bị chậm trễ.

So sánh kết quả hiện tại với các thử nghiệm định giá trước đây và tự động hiển thị bối cảnh lịch sử.

Đề xuất các bước tiếp theo, chẳng hạn như mở rộng quy mô, lặp lại hoặc ngừng triển khai, dựa trên các quy tắc đã được định trước. Xây dựng Super Agent đầu tiên của bạn với ClickUp 👇

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Đánh giá nỗ lực cho thí nghiệm: Sử dụng Sử dụng ClickUp ước lượng thời gian để xác định kích thước cho từng thử nghiệm định giá, giúp bạn cân bằng giữa tác động và nỗ lực, đồng thời tránh quá tải nhóm với quá nhiều thí nghiệm so với khả năng xử lý của quý.

Thu thập ý tưởng và phản hồi: Thu thập các ý tưởng định giá mới hoặc phản hồi của khách hàng thông qua Thu thập các ý tưởng định giá mới hoặc phản hồi của khách hàng thông qua ClickUp Form , biến mỗi bài nộp/gửi thành một công việc với các trường như phân khúc mục tiêu, mức giá đề xuất và tác động dự kiến.

Thiết kế mô hình định giá một cách trực quan: Sử dụng Sử dụng Bảng trắng ClickUp để phác thảo các bậc giá, phân khúc khách hàng và lộ trình nâng cấp, sau đó chuyển đổi các ghi chú dán và hình dạng thành các công việc để luồng brainstorming chuyển thẳng sang thực thi.

Xem thí nghiệm từ mọi góc độ: Chuyển đổi giữa Chuyển đổi giữa các chế độ xem ClickUp như dạng danh sách, Bảng, Lịch và Bảng để tổ chức thí nghiệm theo giai đoạn, chủ sở hữu, ngày ra mắt hoặc khu vực, mà không làm mất dữ liệu hoặc bối cảnh cơ bản.

Giới hạn của ClickUp

Sự phong phú về tính năng của ClickUp có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp.

Giá cả ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.800 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp?

Một người đánh giá trên G2 cho biết,

ClickUp hoàn toàn có thể tùy chỉnh, cho phép chúng ta tạo ra các quy trình công việc phù hợp với mọi khía cạnh của kinh doanh. Dù là nhóm tài chính, marketing, pháp lý hay những người làm việc trực tiếp tại tuyến đầu, ClickUp có thể quản lý mọi thông tin và quy trình một cách liền mạch, tích hợp, không rắc rối và không gây cản trở.

ClickUp hoàn toàn có thể tùy chỉnh, cho phép chúng ta tạo ra các quy trình làm việc phù hợp với mọi khía cạnh của kinh doanh. Dù là nhóm tài chính, marketing, pháp lý hay những người làm việc trực tiếp tại tuyến đầu vận hành, ClickUp có thể quản lý mọi thông tin và quy trình một cách liền mạch, tích hợp, không rắc rối và không gây cản trở.

2. Chargebee (Phù hợp nhất cho việc thử nghiệm và triển khai giá cả đăng ký trực tiếp tại lớp thanh toán)

qua Chargebee

Chargebee là nền tảng quản lý thanh toán và doanh thu theo mô hình đăng ký, được thiết kế dành cho các doanh nghiệp kinh doanh có doanh thu định kỳ. Nền tảng này hỗ trợ nhiều mô hình định giá (định giá cố định, theo cấp độ, theo khối lượng, theo sử dụng và kết hợp) và cho phép bạn tạo các kế hoạch mới, mã giảm giá, dùng thử miễn phí và biến thể giá theo khu vực.

Các nhóm sử dụng Chargebee ở tầng thanh toán để thực hiện thử nghiệm A/B về giá cả và gói dịch vụ, so sánh tác động doanh thu ở cấp độ nhóm khách hàng, và triển khai các thay đổi thành công một cách nhanh chóng, thường trong vòng dưới một giờ, đồng thời duy trì tính nhất quán trong việc lập hóa đơn, thuế và ghi nhận doanh thu.

Các tính năng nổi bật của Chargebee

Tạo, sao chép và chỉnh sửa các kế hoạch, tiện ích bổ sung và tiền tệ trong danh mục sản phẩm của Chargebee để triển khai các mức giá mới hoặc toàn bộ mô hình định giá.

Tạo các phiên bản giá khác nhau cho cùng một kế hoạch (ví dụ: Pro với giá $49 và Pro với giá $59) kèm theo ngày hiệu lực và tùy chỉnh theo khu vực để giới thiệu các mức giá mới mà không ảnh hưởng đến các SKU hiện có.

Giữ nguyên mức giá hiện tại cho các khách hàng hiện tại trong khi chuyển đổi có lựa chọn các nhóm khách hàng được chọn bằng các bộ lọc như dải MRR, vị trí địa lý hoặc thời hạn hợp đồng.

Giới hạn của Chargebee

Quản lý thanh toán và đăng ký trên thiết bị di động có thể cảm thấy rời rạc, với các luồng bị gián đoạn hoặc hoạt động không nhất quán giữa các thiết bị.

Báo cáo thường không đáng tin cậy, khiến việc tin tưởng vào phân tích đăng ký và doanh thu trở nên khó khăn nếu không có xác minh bổ sung.

Chargebee định giá

Gói cơ bản: Miễn phí (cho 250.000 USD đầu tiên của tổng doanh thu, sau đó là 0,75% trên doanh thu)

Hiệu suất: $7,188/năm cho doanh thu lên đến $100.000 mỗi tháng

Enterprise: Định giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Chargebee

G2: 4. 4/5 (900+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (90+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Chargebee?

Một người đánh giá trên Capterra cho biết,

Chargebee giúp việc cài đặt thanh toán tự động, tạo/lập gói đăng ký và mã khuyến mãi cho khách hàng của chúng tôi trở nên rất dễ dàng. Giao diện người dùng khá trực quan và dễ sử dụng, đồng thời kết nối với hầu hết các công nghệ trong hệ thống của chúng tôi, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc.

Chargebee giúp việc cài đặt thanh toán tự động, tạo/lập gói đăng ký và mã khuyến mãi cho khách hàng của chúng tôi trở nên rất dễ dàng. Giao diện người dùng khá trực quan và dễ sử dụng, đồng thời kết nối với hầu hết các công nghệ trong hệ thống của chúng tôi, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc.

3. Recurly (Phù hợp nhất để thử nghiệm các phiên bản kế hoạch đăng ký với các tính năng kiểm soát vòng đời và giữ chân khách hàng)

qua Recurly

Recurly là nền tảng quản lý đăng ký cho phép bạn tạo các phiên bản kế hoạch mới với các mức giá hoặc chu kỳ thanh toán khác nhau, duy trì các kế hoạch cũ cho khách hàng hiện tại và chỉ áp dụng giá mới cho các phân khúc khách hàng cụ thể.

Các phân tích doanh thu và tỷ lệ hủy đăng ký sau đó cho phép bạn so sánh MRR, nâng cấp, hạ cấp và hủy đăng ký theo phiên bản kế hoạch dịch vụ, giúp mỗi thí nghiệm định giá được đánh giá dựa trên tác động thực tế của nó đối với đăng ký và giữ chân khách hàng.

Các tính năng nổi bật của Recurly

Quản lý vòng đời đăng ký với Recurly Subscriptions để thử nghiệm các kế hoạch mới, giá cả và điều khoản thanh toán, trong khi việc tính toán theo tỷ lệ, gia hạn và thu hồi nợ được xử lý một cách nhất quán ở hậu trường.

Bán hàng và thử nghiệm trên Shopify với Recurly Commerce để ra mắt sản phẩm đăng ký, điều chỉnh các ưu đãi và so sánh hiệu quả của các mức giá hoặc gói sản phẩm khác nhau tại trang thanh toán.

Tăng doanh số bán hàng và giữ chân khách hàng với Recurly Engage để kích hoạt các chiến dịch nâng cấp, thu hút lại khách hàng và giảm giá với mục tiêu đạt được hành vi của người đăng ký ở từng mức giá.

Giới hạn của Recurly

Xử lý việc địa phương hóa giá và các tùy chọn bao gồm thuế so với không bao gồm thuế có thể gây phiền phức khi bạn đang cố gắng triển khai nhanh chóng các chiến lược giá mới.

Việc cài đặt các thử nghiệm A/B về giá có cấu trúc không hề đơn giản, do đó nhiều logic thử nghiệm vẫn phải được thực hiện bên ngoài công cụ.

Giá cả của Recurly

Định giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Recurly

G2: 4/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 60 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Recurly?

Một nhà đánh giá của Trustradius cho biết,

Chúng tôi sử dụng Recurly để quản lý các chương trình thành viên trả phí của mình. Nó hoạt động rất tốt trong việc xử lý các chu kỳ thanh toán khác nhau (hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm) cho hai chương trình thành viên của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng Recurly để quản lý các chương trình thành viên trả phí của mình. Nó hoạt động rất tốt trong việc xử lý các chu kỳ thanh toán khác nhau (hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm) cho hai chương trình thành viên của chúng tôi.

Nâng cao hiệu quả các thí nghiệm định giá với ClickUp

Một bộ công cụ thí nghiệm định giá chỉ là lý thuyết nếu không được áp dụng thực tế.

Sự thay đổi thực sự diễn ra khi bạn có một nơi mà mọi bước từ nghiên cứu và giả thuyết đến chỉ số và quyết định cuối cùng được tích hợp chặt chẽ với nhau.

Và đó chính là điều ClickUp hứa hẹn (và thực hiện). Nó cung cấp cho bạn một Không gian Làm việc AI tích hợp, nơi các ý tưởng định giá bắt đầu từ tài liệu, chuyển thành công việc cụ thể trong các công việc, thể hiện tác động trên bảng điều khiển, và được ClickUp Brain và Brain MAX kết hợp lại thành một bộ nhớ sống động về mọi thứ bạn đã thử.

Không cần phải lục lọi qua các bộ tài liệu ngẫu nhiên, không cần phải đoán xem điều gì đã xảy ra lần cuối cùng bạn thay đổi giá.

Hãy thử ClickUp miễn phí ngay hôm nay!