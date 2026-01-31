Top 10 nền tảng quản lý đại lý AI đáng thử trong năm 2026

Các doanh nghiệp mong muốn có các hệ thống thông minh có thể suy nghĩ, ra quyết định và thực hiện hành động khi cần thiết. Trong thực tế, điều đó dễ nói hơn là hoàn thành.

Bởi vì khi công việc được phân tán qua quá nhiều công cụ, với quá nhiều người tham gia, các lỗ hổng trong tự động hóa bắt đầu lộ ra.

Và càng phức tạp quy trình làm việc của bạn, việc xác định nguyên nhân và lý do tại sao hệ thống gặp sự cố càng trở nên khó khăn hơn.

Sự thay đổi này đã khiến việc phát triển đại lý trở thành ưu tiên hàng đầu. Không phải vì họ có thể viết tin nhắn hoặc tóm tắt tài liệu (đó là phần dễ dàng), mà vì họ có thể hành động độc lập bên trong các công cụ của bạn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích các nền tảng quản lý trợ lý AI hàng đầu, điểm mạnh của từng nền tảng và cách chọn nền tảng phù hợp nhất cho quy trình làm việc của bạn.

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn nền tảng quản lý AI agent?

Các tác nhân AI không phải là một xu hướng nhất thời. Gartner dự đoán các tác nhân AI sẽ xử lý 15% các quyết định liên quan đến công việc hàng ngày.

Vậy nếu nhóm của bạn đang cân nhắc việc áp dụng các tác nhân AI, đây là những tính năng mà nền tảng quản lý tác nhân của bạn nên có:

Dễ dàng xây dựng quy trình làm việc: Giúp bạn dễ dàng định nghĩa các bước, điều kiện kích hoạt, điều kiện và quy trình phê duyệt mà không biến nó thành một dự án phức tạp.

Tích hợp công cụ thực sự hiệu quả: Kết nối với hệ thống công nghệ hiện có của bạn, bao gồm CRM, công cụ quản lý vé, ứng dụng nhắn tin, cơ sở dữ liệu và các công cụ nội bộ.

Tổ chức và thực thi đa bước: Hỗ trợ các quy trình làm việc đa bước như ‘phát hiện → quyết định → thực hiện → cập nhật → thông báo’ mà không bị gián đoạn giữa chừng.

Tính năng hiển thị toàn diện và gỡ lỗi: Cung cấp nhật ký, lịch sử thực thi và các bước theo dõi chi tiết để nhóm của bạn có thể phát hiện và khắc phục vấn đề nhanh chóng.

Quản trị và rào cản: Cung cấp quyền truy cập, quyền truy cập dựa trên vai trò, phê duyệt của con người và khả năng giới hạn những gì một tác nhân có thể làm.

Độ tin cậy ở quy mô lớn: Hỗ trợ thử lại, xử lý hàng đợi, phục hồi lỗi và hiệu suất ổn định khi sử dụng tăng lên.

Tính linh hoạt về chi phí và mô hình: Cho phép bạn kiểm soát chi phí, theo dõi sử dụng và chọn mô hình phù hợp dựa trên yêu cầu công việc.

Tổng quan về các nền tảng quản lý AI Agent

Công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá (USD/người dùng/tháng) ClickUp Các tác nhân AI kích hoạt hành động dựa trên sự kiện trong không gian làm việc, vai trò tác nhân được xây dựng sẵn, tóm tắt AI, quy tắc tự động hóa có nhật ký, tìm kiếm kết nối qua tài liệu/công việc/ứng dụng. Các nhóm muốn tích hợp các tác nhân AI vào quy trình làm việc của dự án và vận hành (quản lý dự án, vận hành, tiếp thị, nhóm phát triển) Miễn phí vĩnh viễn; Có sẵn tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Voiceflow Trình tạo luồng trực quan kéo và thả, triển khai đa kênh (trò chuyện, giọng nói, web, IVR), kết nối cơ sở kiến thức, tích hợp qua các trình kết nối, kiểm thử thời gian thực, nhật ký phân tích. Các nhóm phát triển các tác nhân AI trong cuộc hội thoại quy mô lớn (nhóm CX, nhóm chatbot, nhóm sản phẩm) Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $60/tháng. Devin AI Trợ lý kỹ thuật AI có thể tái cấu trúc, phát triển tính năng, giao diện tương tự IDE 'Ask Devin', quy trình làm việc song song của trợ lý, tự động tạo tài liệu, và yêu cầu phê duyệt của con người trước khi triển khai thay đổi. Các tổ chức kỹ thuật muốn thực thi phần mềm do AI dẫn dắt (nhóm phát triển, nhóm nền tảng) Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng LangChain Khung làm việc đại lý mã nguồn mở, gọi công cụ động, tương tác API và nguồn dữ liệu, quy trình làm việc có trạng thái LangGraph, công cụ xây dựng đại lý LangSmith, khả năng quan sát, nhật ký, kiểm thử. Những nhà phát triển muốn tạo ra các tác nhân tùy chỉnh được hỗ trợ bởi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với tính linh hoạt hoàn toàn (nhà phát triển, kỹ sư AI) Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $39/tháng. n8n Nền tảng mã nguồn mở, có thể tự triển khai, quy trình làm việc dựa trên nút đồ họa, webhooks, công việc LLM (tóm tắt, phân loại), logic tùy chỉnh bằng JavaScript/Python, các kiểm soát quản trị. Các nhóm vận hành và tự động hóa muốn có các quy trình làm việc tương tự như agent trên các ứng dụng (RevOps, IT, vận hành, nhóm tự động hóa) Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ 24€ mỗi tháng. Crew AI Hợp tác đa tác nhân (thành viên nhóm), trình chỉnh sửa trực quan, trợ lý AI tích hợp, API, nhật ký, đường dẫn suy luận, RBAC, tác nhân được container hóa, tùy chọn triển khai tại chỗ/VPC. Các nhóm quản lý hệ thống đa tác nhân (quản lý AI doanh nghiệp, nhóm phát triển, chủ sở hữu quy trình làm việc) Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $25/tháng. Microsoft Copilot AI tích hợp sẵn trong Word, Excel, Outlook, Teams, Copilot Studio cho quy trình làm việc của các tác nhân, bối cảnh Microsoft Graph, tuân thủ và bảo mật thông qua các điều khiển Azure, các mẫu doanh nghiệp (tài chính, pháp lý, CNTT). Các công ty ưu tiên Microsoft muốn tích hợp các tác nhân năng suất AI vào M365 Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $27,25/tháng. Vellum AI Trình tạo giao diện trực quan, tạo quy trình làm việc từ tiếng Anh thông thường, kết hợp giao diện người dùng đồ họa (GUI) và mã nguồn, so sánh các lệnh kích hoạt song song, gọi hàm, quy trình làm việc nhiều bước, các biện pháp bảo mật (SSO, HIPAA, đám mây riêng). Các nhóm phát triển quy trình làm việc và tác nhân cấp doanh nghiệp (nhóm sản phẩm, vận hành, nhà phát triển AI) Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $25/tháng. IBM watsonx watsonx Orchestrate: Quy trình làm việc kéo và thả, quản trị đại lý doanh nghiệp, tìm kiếm AI nội bộ, kết nối với Db2, Cloud Pak for Data, bảng điều khiển, nhật ký, dấu vết kiểm toán, mẫu ngành. Các doanh nghiệp cần AI được quản lý, điều phối và tuân thủ (các tổ chức CIO, bộ phận vận hành quy mô lớn) Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $1050/tháng. Stack AI Các tác nhân dựa trên bảng tính, tác nhân điều khiển bằng bảng, trò chuyện trên tập dữ liệu có cấu trúc, các tác vụ kích hoạt, hành động trong các công cụ như ClickUp, Slack, Gmail, Zapier, phân nhánh, khôi phục phiên bản, vòng phản hồi, bảo mật doanh nghiệp và quyền truy cập. Các nhóm muốn triển khai đại lý AI một cách đơn giản trên dữ liệu quy trình làm việc (ops, Airtable, người dùng bảng tính) Có kế hoạch miễn phí; Giá tùy chỉnh

Các nền tảng quản lý đại lý AI tốt nhất

Tiếp theo, hãy cùng xem qua các nền tảng quản lý AI agent hàng đầu và xem mỗi nền tảng phù hợp nhất với mục đích nào.

1. ClickUp (Tốt nhất cho quản lý dự án thống nhất và tự động hóa quy trình làm việc)

Khi nghe đến 'trợ lý AI', nhiều người thường tưởng tượng đó là một bot độc lập hoạt động bên ngoài lĩnh vực kinh doanh.

Là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, ClickUp thay đổi hoàn toàn khái niệm đó. Đây là nền tảng quản lý trợ lý AI cung cấp các thông tin cần thiết để trợ lý hoạt động: công việc, tài liệu, trò chuyện, chủ sở hữu, ngày đáo hạn, phụ thuộc, ưu tiên và nhiều hơn nữa.

Thay vì tạo ra một tác nhân rồi mới tìm cách tích hợp nó vào quy trình của bạn, bạn bắt đầu với quy trình và tác nhân sẽ được tích hợp vào đó.

Đây là những yếu tố giúp điều đó trở nên khả thi.

ClickUp Super Agents: Được thiết kế sẵn và tùy chỉnh theo quy trình làm việc của bạn.

ClickUp Super Agents luôn theo dõi không gian làm việc của bạn và có thể được đào tạo để thực hiện các hành động cụ thể dựa trên các điều kiện kích hoạt. Các đại lý này hoạt động dựa trên logic do bạn định nghĩa, nhưng chúng vượt xa các quy tắc tự động hóa cơ bản.

Sử dụng Trình quản lý dự án (Project Manager Agent) để thực hiện các quy trình làm việc của quản lý dự án từ đầu đến cuối.

Các tác nhân chuyên dụng này có thể phân tích ngữ cảnh, kích hoạt các quy trình làm việc phù hợp và giao tiếp với con người (hoặc với nhau) để thúc đẩy công việc tiến triển.

ClickUp bao gồm nhiều trải nghiệm đại lý được xây dựng sẵn dành cho các quy trình làm việc cụ thể.

Ví dụ:

Project Manager Super Agent giúp dự án tiến triển bằng cách tổ chức công việc, cập nhật trạng thái và đang theo dõi các cột mốc quan trọng.

Brand Voice Writer Super Agent chỉnh sửa nội dung để phù hợp với giọng điệu và phong cách thương hiệu.

Work Breakdown Super Agent chia nhỏ các công việc phức tạp thành các công việc con và gán người được giao cùng ngày đáo hạn.

Với một đại lý lập trình AI chuyên dụng như Codegen, các quy trình làm việc của bạn sẽ trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Để quản lý các tác nhân AI một cách hiệu quả, ClickUp cho phép bạn cấu hình:

Công cụ mà tác nhân được phép sử dụng (và loại bỏ chúng nếu bạn muốn thiết lập các giới hạn chặt chẽ hơn)

Nguồn kiến thức để agent có thể lấy thông tin bối cảnh từ không gian làm việc của bạn và các ứng dụng bên ngoài được phê duyệt.

Ngoài ra, khi bạn muốn xây dựng một AI agent hoạt động giống như kinh doanh của bạn (theo quy tắc của bạn, quy trình chuyển giao của bạn, và các đường dẫn nâng cấp của bạn), ClickUp hỗ trợ các agent tùy chỉnh có thể hành động và thực thi dựa trên cách không gian làm việc của bạn được cài đặt.

Video này cho thấy cách bạn có thể tạo ra đại lý của riêng mình trong vòng chưa đầy 20 phút ⏰:

ClickUp Brain: Trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng nhận biết ngữ cảnh đằng sau các đại lý.

Nếu các tác nhân AI là những người thực hiện công việc, thì ClickUp Brain là lớp hỗ trợ giúp các tác nhân hiểu rõ công việc của bạn vì nó được kết nối với thông tin không gian làm việc của bạn (các công việc, tài liệu, chủ sở hữu, hạn chót, bình luận) và thậm chí các ứng dụng được kết nối.

Bạn sẽ nhận được hai lợi ích lớn:

🎯 Hiểu rõ bối cảnh hơn (các tác nhân không đoán mò). Chúng đưa ra quyết định dựa trên lịch sử dự án thực tế, các mối quan hệ phụ thuộc và ưu tiên của nhóm. Vì vậy, thay vì liên hệ ngẫu nhiên với đồng nghiệp hoặc lặp lại các công việc, chúng hoạt động theo cách phản ánh quy trình làm việc của nhóm bạn.

🎯 Thực thi nhanh hơn (các tác nhân có thể tóm tắt, lập kế hoạch và thực hiện trong cùng một nơi). Vì mọi thứ diễn ra trong cùng một hệ thống, các tác nhân có thể đọc các cập nhật, tạo tóm tắt và giao công việc mà không cần chuyển đổi nền tảng hoặc lấy dữ liệu từ các nguồn không kết nối.

Tóm tắt dự án được hỗ trợ bởi AI: Tóm tắt có ngữ cảnh, có thể hành động ở nhiều cấp độ dự án.

Tóm tắt dự án được hỗ trợ bởi AI của ClickUp biến các cập nhật rời rạc thành sự rõ ràng tức thì. Bạn có thể nhanh chóng hiểu được tiến độ và các rào cản mà không cần phải đọc từng mục trong không gian làm việc của mình.

Ngoài việc cập nhật dự án, tính năng này còn hỗ trợ tích cực cho quá trình thực thi. ClickUp Brain tự động hóa các công việc bằng AI, chẳng hạn như tự động tạo các công việc con, xác định các mối quan hệ phụ thuộc và điều chỉnh dòng thời gian dựa trên tiến độ dự án. Hành động như một điều phối viên dự án thông minh, nó không chỉ tóm tắt những gì đã xảy ra mà còn nhấn mạnh những vấn đề cần chú ý, giúp bạn điều chỉnh hướng đi nhanh chóng.

Chỉ cần yêu cầu một bản tóm tắt dự án, bạn sẽ nhận được một bản tóm tắt thông minh với các thông tin có ngữ cảnh và các đề xuất sẵn sàng thực hiện.

Tự động hóa: Tối ưu hóa công việc thường xuyên và giảm bớt nỗ lực thủ công.

ClickUp Tự động hóa cho phép bạn tạo các quy trình làm việc theo mô hình "kích hoạt-điều kiện-tác động" trong một trình xây dựng trực quan đơn giản.

Chuyển đổi tính năng tự động hóa cần thiết hoặc tùy chỉnh quy tắc dựa trên AI theo quy trình làm việc của bạn.

Để thiết lập nhanh chóng, bạn sẽ có thư viện các mẫu tự động hóa sẵn có để xử lý các quy trình làm việc phổ biến, chẳng hạn như phân công công việc, đăng bình luận, thay đổi trạng thái, di chuyển danh sách công việc và nhiều hơn nữa.

Bạn cũng có thể tự động hóa email được kích hoạt bởi các sự kiện ClickUp, chẳng hạn như khi một biểu mẫu được gửi hoặc trạng thái công việc thay đổi. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn duy trì giao tiếp chủ động với các bên liên quan hoặc khách hàng.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Nhận không gian làm việc chuyên dụng để tăng cường sự rõ ràng trong hoạt động : Phần mềm Quản lý Dự án ClickUp giúp bạn phân loại vé, giao nhiệm vụ cho chủ sở hữu, theo dõi tiến độ và thu thập thông tin chi tiết.

Theo dõi tiến độ và rủi ro theo thời gian thực : Tạo : Tạo các bảng điều khiển ClickUp động với dữ liệu tự động cập nhật và nhúng thẻ AI để có tóm tắt nhanh về những thay đổi đang diễn ra.

Hợp tác mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh : Sử dụng : Sử dụng ClickUp Chat để thảo luận công việc ngay trong nền tảng. AI có thể tham gia cuộc trò chuyện, tóm tắt nội dung và tự động tạo các công việc theo dõi.

Tìm kiếm thông minh hơn, không phải vất vả hơn: ClickUp Enterprise Search giúp tìm kiếm các công việc, tài liệu, bình luận và tệp tin phù hợp một cách nhanh chóng, hỗ trợ các trợ lý AI trích xuất thông tin từ công việc thực tế của bạn.

Giới hạn của ClickUp

Giao diện có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp, và một số cấu hình AI nâng cao có thể đòi hỏi thời gian để làm quen.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Dưới đây là đánh giá của một người dùng Reddit về ClickUp Super Agents:

Hiện tại, chúng tôi đã thiết lập một agent để kích hoạt khi một tính năng hoặc lỗi được đánh dấu là đã phát hành. Agent này đọc nhiệm vụ ClickUp và đối chiếu với GitHub, sau đó tự động cập nhật tài liệu ghi chú phát hành liên tục của chúng tôi và thông báo cho nhóm bán hàng và tiếp thị. Đến nay, nó đã hoàn thành việc tổng hợp tất cả các mô tả công việc và bình luận của nhà phát triển thành các ghi chú sạch sẽ, dễ đọc, được định dạng theo cách mà nhóm tiếp thị không chuyên về kỹ thuật của chúng tôi có thể dễ dàng hiểu được.

📌 Bạn có biết? Hầu hết các hệ thống AI đại lý không hoạt động hoàn toàn tự động. 70% quyết định do AI đưa ra vẫn cần được con người xác minh, và 87% doanh nghiệp sử dụng AI đại lý cho biết nó cần sự giám sát.

2. Voiceflow (Phù hợp nhất cho việc xây dựng và mở rộng quy mô các tác nhân AI trong cuộc hội thoại)

qua Voiceflow

Voiceflow được thiết kế để xây dựng các tác nhân cuộc hội thoại, cả cho trò chuyện và giọng nói. Giao diện sơ đồ luồng kéo và thả của nó giúp việc thiết kế trở nên giống như phác thảo ý tưởng hơn là mã hóa. Bạn có thể vạch ra toàn bộ cuộc hội thoại của khách hàng trong vài phút, kiểm tra ngay lập tức và điều chỉnh mà không cần bắt đầu lại từ đầu.

Công cụ này cho phép bạn thiết kế một đại lý duy nhất và triển khai nó trên nhiều kênh khác nhau, như trò chuyện trực tuyến, ứng dụng nhắn tin và thậm chí là điện thoại (IVR), mà không cần phải làm lại logic. Loại hỗ trợ đa kênh này giúp tiết kiệm thời gian và duy trì tính nhất quán, đặc biệt nếu bạn đang cố gắng xây dựng một lực lượng lao động AI có thể xử lý hỗ trợ và truy vấn trên mọi điểm tiếp xúc.

Các đại lý có thể truy cập các câu hỏi thường gặp (FAQ), tài liệu hỗ trợ và nội dung sản phẩm theo thời gian thực, vì vậy khi nhóm vận hành cập nhật thông tin, câu trả lời của đại lý cũng được cập nhật ngay lập tức.

Các tính năng nổi bật của Voiceflow

Tích hợp ngay lập tức với các công cụ như Zendesk, Shopify và Google Trang tính thông qua các kết nối sẵn có.

Mở rộng chức năng với logic tùy chỉnh bằng trình chỉnh sửa mã tích hợp và API.

Quản lý các tác nhân và công việc của nhóm bằng cách sử dụng không gian làm việc chia sẻ, quản lý phiên bản và phân công công việc.

Kiểm tra các cuộc hội thoại trong thời gian thực và tinh chỉnh luồng với các công cụ phân tích tích hợp và nhật ký cuộc hội thoại.

Giới hạn của Voiceflow

Nó thiếu tính năng "human-in-the-loop", điều này khiến việc kiểm soát chất lượng trở nên khó khăn hơn cho các nhóm.

Giá cả của Voiceflow

Dùng thử miễn phí

Starter : Miễn phí

Pro : $60/tháng

Kinh doanh: $150/tháng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Voiceflow

G2: 4.6/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Voiceflow?

Dưới đây là đánh giá của một người dùng G2 về Voiceflow:

Điều tôi thích nhất ở Voiceflow là sự trực quan và linh hoạt tuyệt vời của nó! Công cụ thiết kế luồng trực quan giúp việc thiết kế các cuộc hội thoại phức tạp trở nên dễ dàng mà không gây áp lực. Tôi rất thích việc có thể nhanh chóng tạo mẫu, thử nghiệm và triển khai cả trợ lý giọng nói và chatbot trong cùng một nền tảng.

⭐ Ưu điểm của ClickUp: Hầu hết các nhóm gặp khó khăn trong việc đạt được kết quả thực tế từ AI. Chỉ 7,2% cho biết chiến lược của họ mang lại ROI mạnh mẽ, và gần một nửa đã ngừng sử dụng các công cụ họ đã áp dụng vào năm ngoái. Lý do chính? Sự lan rộng của AI, tức là quá nhiều công cụ không kết nối, thiếu sự phối hợp. ClickUp BrainGPT thay đổi cuộc chơi. Nó tích hợp tất cả các tính năng, bao gồm tìm kiếm, tự động hóa và tạo/lập nội dung, vào một không gian làm việc thông minh duy nhất, giúp bạn không cần phải tìm kiếm hàng chục ứng dụng để hoàn thành công việc.

3. Devin AI (Phù hợp nhất cho tự động hóa công nghệ phần mềm doanh nghiệp)

qua Devin AI

Devin AI được phát triển đặc biệt để tự động hóa các quy trình làm việc trong phát triển phần mềm bằng các tác nhân AI. Bạn có thể đưa ra các chỉ dẫn cho công cụ như “tối ưu hóa mô-đun này” hoặc “tạo bảng điều khiển báo cáo”, và nó sẽ tự động thực hiện trên toàn bộ mã nguồn của bạn. Nhiều loại tác nhân AI hoạt động song song để xử lý các công việc như di chuyển ETL hoặc tối ưu hóa quy mô lớn.

Giao diện trực quan 'Ask Devin' hoạt động như một trợ lý IDE được hỗ trợ bởi AI. Bạn có thể tải lên mã, đặt câu hỏi hoặc chỉ cần nhận được giải thích nhanh chóng. Vì nó duy trì ngữ cảnh xuyên suốt các tương tác, nó mang lại cảm giác mượt mà hơn so với việc liên tục chuyển đổi giữa tài liệu và công cụ.

Và mọi thứ đều được ghi lại. Vì vậy, nếu Devin giải quyết một vấn đề nào đó một lần, nó có thể được tìm kiếm lần sau. Nó giống như có một tác nhân phát triển có thể mã hóa, tài liệu hóa và học hỏi trong quá trình làm việc.

Các tính năng nổi bật của Devin AI

Truy vấn mã nguồn và dữ liệu thông qua Devin trong Slack hoặc Teams, ví dụ như yêu cầu ‘hiển thị thống kê người dùng’ hoặc ‘gỡ lỗi nhật ký này’.

Tự động tạo tài liệu cho các kho mã nguồn lớn bằng sơ đồ hệ thống được tạo tự động và giải thích bằng tiếng Anh thông thường.

Mở rộng quy trình làm việc của các tác nhân trên các nhóm với các điều khiển tính toán cho hàng đợi công việc đồng thời.

Giữ con người trong vòng lặp với các bước phê duyệt tích hợp sẵn trước khi triển khai bất kỳ thay đổi nào.

Giới hạn của Devin AI

Chất lượng đầu ra có thể không ổn định phụ thuộc vào độ phức tạp của công việc và bối cảnh.

Giá cả của Devin AI

Core: Trả theo nhu cầu, bắt đầu từ $20

Nhóm: $500/tháng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Devin AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Devin AI?

Dưới đây là đánh giá của một người dùng Reddit về Devin AI:

Một trong những công ty của tôi đã áp dụng Devin khá sớm. Trên bề mặt, nó rất ấn tượng. Tích hợp với Slack khiến nó trở nên cực kỳ dễ tiếp cận. Giao diện người dùng (UX) của họ thực sự tuyệt vời. Tôi cảm thấy nó đáng giá với mức giá tương đối cao.

📮 ClickUp Insight: Chỉ 10% số người tham gia khảo sát của chúng tôi thường xuyên sử dụng công cụ tự động hóa và tích cực tìm kiếm cơ hội mới để tự động hóa. Điều này nhấn mạnh một yếu tố quan trọng chưa được khai thác để nâng cao năng suất - hầu hết các nhóm vẫn đang phụ thuộc vào công việc thủ công có thể được tối ưu hóa hoặc loại bỏ.

4. LangChain (Phù hợp nhất cho các khung làm việc đại lý được điều khiển bởi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có thể tùy chỉnh)

qua LangChain

LangChain là mã nguồn mở, nghĩa là bạn có thể tùy chỉnh hoàn toàn cách các tác nhân AI của mình hoạt động. Nó đi kèm với các mẫu sẵn có, chẳng hạn như ReAct, để giúp bạn bắt đầu nhanh chóng. Bạn chỉ cần kết nối các lời nhắc, công cụ và hành động, và công cụ sẽ tự động điều phối luồng làm việc ở chế độ nền.

Các tác nhân có thể chủ động đưa ra quyết định, gọi các API bên ngoài, tìm kiếm trong cơ sở kiến thức và tương tác với các nguồn dữ liệu dựa trên đầu vào của người dùng. Với LangGraph, các tác nhân có thể lưu trữ trạng thái, tạm dừng công việc và tiếp tục từ nơi đã dừng mà không mất bối cảnh, điều này lý tưởng cho các quy trình kinh doanh không thể hoàn thành trong một lần.

Các tính năng nổi bật của LangChain

Tạo các tác nhân một cách trực quan bằng cách sử dụng giao diện không cần mã trong LangSmith’s Agent Builder.

Kết nối dễ dàng với các mô hình hoặc công cụ AI khác nhau thông qua hơn 1.000 tích hợp, bao gồm GPT, Claude, cơ sở dữ liệu và API tìm kiếm.

Theo dõi và gỡ lỗi với LangSmith: truy cập nhật ký đầy đủ, chỉ số hiệu suất và công cụ kiểm thử.

Thử nghiệm nhanh chóng với các mẫu đại lý có sẵn cho tóm tắt, kiểm tra chất lượng (QA) và nhiều tác vụ khác.

Giới hạn của LangChain

Có thể cảm thấy phức tạp đối với người mới bắt đầu vì đường cong học tập dốc và tài liệu hướng dẫn khá phức tạp.

Các bản cập nhật diễn ra nhanh chóng, do đó một số lớp/hàm có thể bị loại bỏ nhanh chóng và gây lỗi cho mã cũ.

Giá cả của LangChain

Nhà phát triển: Miễn phí

Thêm: $39/người dùng được cấp phép/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về LangChain

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về LangChain?

Dưới đây là đánh giá của một người dùng G2 về LangChain:

Đây là khung làm việc ưa thích của tôi cho tất cả các trường hợp sử dụng AI đại lý hoặc AI sinh thành mà tôi đã xây dựng bằng Python. Nó rất dễ cài đặt, chỉ cần sử dụng lệnh pip install, và tài liệu hướng dẫn cũng rất phong phú. Số lượng tính năng và độ linh hoạt mà nó cung cấp cũng rất tốt.

5. n8n (Tốt nhất cho tự động hóa quy trình làm việc nguồn mở với AI)

qua n8n

Nếu bạn muốn xây dựng các quy trình tự động hóa được hỗ trợ bởi AI mà không bị ràng buộc bởi nhà cung cấp, n8n là một lựa chọn tốt. Nó là mã nguồn mở và có thể tự lưu trữ, vì vậy bạn có thể chạy mọi thứ trên hạ tầng của riêng mình và có toàn quyền kiểm soát dữ liệu và quy trình. Bạn có thể tích hợp bất kỳ mô hình ngôn ngữ lớn nào, cài đặt các quy tắc kinh doanh của riêng mình và bắt đầu triển khai.

Trình chỉnh sửa trực quan cực kỳ dễ sử dụng. Mỗi bước là một nút trên canvas. Bạn chỉ cần kéo các công việc AI vào, kết nối chúng với các trình kích hoạt hoặc cơ sở dữ liệu, và bạn đã có một agent.

Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò cho phép bạn xác định ai có thể tạo, xem xét hoặc chạy quy trình làm việc, trong khi tính năng quản lý phiên bản giúp dễ dàng theo dõi thay đổi và khôi phục lỗi. Với việc tách biệt môi trường (dev, staging, prod), các nhóm có thể an toàn thử nghiệm và cải tiến các quy trình tự động hóa trước khi triển khai.

Các tính năng nổi bật của n8n

Xây dựng tự động hóa với hơn 500 kết nối sẵn có bao gồm CRM, cơ sở dữ liệu, công cụ đám mây và nhiều hơn nữa.

Kích hoạt các quy trình làm việc AI bằng cách sử dụng webhooks, lịch trình hoặc sự kiện từ bất kỳ hệ thống tích hợp nào.

Thực hiện các công việc AI như tóm tắt hoặc phân loại bằng cách sử dụng API của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Giới hạn của n8n

Các thông báo lỗi có thể quá chung chung, do đó việc khắc phục vấn đề đòi hỏi thêm thời gian và nỗ lực.

Giá cả của n8n

Dùng thử miễn phí

Gói cơ bản: 24€ mỗi tháng

Pro: 60€ mỗi tháng

Kinh doanh: 800€ mỗi tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về n8n

G2: 4.8/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (40+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về n8n?

Dưới đây là đánh giá của một người dùng Capterra về n8n:

Tính năng tự lưu trữ của nền tảng này thật ấn tượng. Ngoài ra, nó cho phép viết các kịch bản tự động hóa bằng Typescript hoặc JavaScript. Đối với một nhà phát triển web, điều này thật tuyệt vời vì không cần phải học một ngôn ngữ riêng biệt cho tự động hóa.

6. Crew AI (Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp quản lý nhóm đại lý AI)

qua Crew AI

CrewAI được thiết kế để giúp nhiều AI agent làm việc cùng nhau như một nhóm thực sự. Bạn có thể thiết lập các thành viên trong nhóm, giao vai trò cho họ, định nghĩa cách họ nên hợp tác, và nền tảng sẽ tự động điều phối mọi thứ phía sau hậu trường. Quy trình thiết lập rất đơn giản với trình chỉnh sửa trực quan và trợ lý AI tích hợp, giúp bạn tạo ra các quy trình làm việc một cách dễ dàng.

Kỹ sư có thể truy cập API để tùy chỉnh logic, trong khi những người không có kiến thức kỹ thuật như quản lý dự án vẫn có thể cấu hình và quản lý các tác nhân thông qua giao diện người dùng mà không cần chạm vào mã.

Công cụ này cũng kết nối với các công cụ như CRM, email và webhooks, vì vậy sau khi đội ngũ của bạn đã sẵn sàng, họ có thể trả lời tin nhắn, cập nhật hệ thống và kích hoạt các hành động trên các ứng dụng. Đối với việc theo dõi, bạn sẽ nhận được nhật ký chi tiết về mọi hoạt động của từng đại lý và lý do, giúp việc gỡ lỗi trở nên dễ dàng.

Các tính năng nổi bật của Crew AI

Sử dụng AI Copilot tích hợp sẵn của CrewAI để tạo quy trình làm việc cho các tác nhân từ các bản tóm tắt bằng tiếng Anh thông thường.

Mô phỏng hành vi của các tác nhân, cài đặt quy tắc và quản lý tập trung các cấu hình mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để đảm bảo sự phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

Quản lý triển khai đa nhóm bằng RBAC, các tác nhân được container hóa và bảng điều khiển tập trung.

Chọn triển khai tại chỗ hoặc trong VPC, với các tính năng cấp doanh nghiệp như tuân thủ SOC2 và tích hợp Azure AD/SSO.

Giới hạn của Crew AI

Đường cong học tập dốc đối với người mới bắt đầu, đặc biệt nếu bạn chưa quen với hệ thống đa tác nhân.

Việc gỡ lỗi và tinh chỉnh kết quả có thể đòi hỏi thêm nhiều lần trao đổi trước khi đạt được mức độ sẵn sàng cho sản xuất.

Giá cả của Crew AI

Cơ bản : Miễn phí

Chuyên nghiệp: $25/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Crew AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Crew AI?

Dưới đây là đánh giá của một người dùng Reddit về Crew AI:

Gần đây, tôi đã sử dụng CrewAI để xây dựng các quy trình công việc đa tác nhân, và tổng thể trải nghiệm rất tích cực. Việc phân chia công việc và phối hợp giữa các tác nhân diễn ra mượt mà.

7. Microsoft Copilot (Tốt nhất cho năng suất AI tích hợp trong Microsoft 365)

qua Microsoft Copilot

Nếu bạn thực hiện công việc trong hệ sinh thái Microsoft 365, Microsoft Copilot giống như một phần mở rộng tự nhiên của quy trình làm việc của bạn.

Đây là một trong những cách dễ dàng nhất để bắt đầu sử dụng các tác nhân AI cho năng suất, vì Copilot đã được tích hợp sẵn vào các công cụ như Word, Excel, Outlook và Teams. Bạn chỉ cần sử dụng Copilot Studio để định nghĩa những việc cần làm của tác nhân (như tự động hóa việc đối chiếu tài chính hoặc xử lý vé nội bộ), chọn dữ liệu mà nó nên truy cập, và nó sẽ cài đặt mọi thứ với hệ sinh thái Microsoft làm trung tâm.

Người dùng cũng có thể trò chuyện với Copilot trong các ứng dụng này và nhận được các phản hồi hữu ích, phù hợp với ngữ cảnh. Và vì nó sử dụng Microsoft Graph, nó hiểu dữ liệu của bạn trên toàn tổ chức chứ không chỉ trong một ứng dụng tại một thời điểm.

Các tính năng nổi bật của Microsoft Copilot

Cung cấp công việc trực tiếp trên các ứng dụng Microsoft 365 như Word, Excel, Teams và Outlook để tóm tắt hoặc phân tích mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh.

Áp dụng các biện pháp bảo mật và tuân thủ cấp doanh nghiệp với các kiểm soát dựa trên Azure, bao gồm chính sách DLP và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò thông qua Azure AD.

Triển khai các tác nhân với các mẫu có sẵn cho các quy trình làm việc như tài chính, pháp lý hoặc CNTT, và tùy chỉnh chúng để phù hợp với nhu cầu của nhóm của bạn.

Giới hạn của Microsoft Copilot

Các phản hồi có thể không nhất quán và thường cần được tinh chỉnh, do đó chúng không phải lúc nào cũng tiết kiệm thời gian như mong đợi.

Giá của Microsoft Copilot

Microsoft Copilot Studio (Kế hoạch đặt trước): Giá tùy chỉnh

Microsoft Copilot Studio (Trả theo nhu cầu): Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Microsoft Copilot

G2: 4.4/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Microsoft Copilot?

Dưới đây là đánh giá của một người dùng G2 về Microsoft Copilot:

Copilot Studio đang giúp giải quyết thách thức trong việc xây dựng các tác nhân AI trong cuộc hội thoại mà không cần viết quá nhiều mã. Tôi có thể thiết kế và triển khai các tác nhân AI để xử lý các truy vấn nội bộ, tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại hoặc hướng dẫn người dùng qua các quy trình — tất cả với chi phí kỹ thuật tối thiểu.

🔍 Bạn có biết? Các tác nhân bị cô lập trở thành rủi ro thực sự khi chúng có thể truy cập trực tiếp vào hệ thống sản xuất. Trong các thiết lập nghiêm ngặt, các tác nhân nên chạy trong môi trường sandbox trước tiên, để ngay cả khi chúng mắc lỗi, cũng không ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu sản xuất hoặc làm gián đoạn các quy trình làm việc thực tế.

8. Vellum AI (Phù hợp nhất để xây dựng các quy trình làm việc và tác nhân AI cấp doanh nghiệp)

qua Vellum AI

Đối với việc xây dựng tác nhân, mô tả công việc bằng ngôn ngữ thông thường, và Vellum sẽ tạo ra một tác nhân hoạt động có thể kết nối với các công cụ, xử lý logic và hiển thị chính xác những gì nó thực hiện trong mỗi lần chạy.

Trình xây dựng trực quan cho phép bạn kéo và thả các lời nhắc, mô hình và nguồn dữ liệu trong giao diện người dùng đồ họa (GUI) hoặc nhúng chúng vào mã. Phương pháp kết hợp này cho phép các nhóm kỹ thuật và phi kỹ thuật hợp tác trên cùng một thiết kế đại lý.

Trong trình chỉnh sửa prompt, bạn có thể so sánh kết quả prompt song song, điều chỉnh và chạy lại ngay lập tức. Hỗ trợ gọi hàm, vì vậy các agent của bạn có thể truy cập API hoặc thực thi logic giữa luồng.

Các tính năng nổi bật của Vellum AI

Cài đặt các tác nhân để chạy theo từng bước hoặc cùng lúc, bao gồm cả các tác nhân nhỏ hơn hoạt động cùng nhau trong các quy trình làm việc lớn.

Thử nghiệm và theo dõi các tác nhân của bạn bằng các công cụ tích hợp sẵn để so sánh các phiên bản, đo lường hiệu suất và xem họ đã làm gì.

Cho phép các tác nhân truy xuất thông tin từ tài liệu hoặc cơ sở dữ liệu của công ty để họ có thể đưa ra quyết định thông minh và có căn cứ hơn.

Đảm bảo bảo mật cho mọi thứ với các tính năng như SSO, hỗ trợ HIPAA, thiết lập đám mây riêng và hỗ trợ cho các nhóm có quy tắc dữ liệu nghiêm ngặt.

Giới hạn của Vellum AI

Mở rộng quy mô các tác nhân trên quá nhiều công cụ sẽ làm giảm độ tin cậy, vì việc điều phối các công cụ trở nên khó kiểm soát hơn.

Giá cả của Vellum AI

Miễn phí

Pro: $25/tháng

Kinh doanh: $50/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Vellum AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Vellum AI?

Dưới đây là đánh giá của một người dùng Reddit về Vellum AI:

Vellum cực kỳ tiện lợi như một công cụ xây dựng tác nhân vì bạn chỉ cần mô tả những gì bạn muốn và nó sẽ tự động tạo ra quy trình làm việc cho bạn. Không cần thời gian học hỏi. Phương pháp mã hóa linh hoạt của họ trong tự động hóa AI rất hợp lý nếu bạn không muốn dành thời gian phát triển kỹ thuật cho việc này.

📊 Thông báo thống kê: Việc điều phối các tác nhân không chỉ giúp quy trình làm việc trông gọn gàng hơn; nó có thể thay đổi kết quả. Một số ước tính cho thấy rằng các hệ thống tác nhân được điều phối tốt có thể cải thiện kết quả thị trường từ 15–30%. Điều này có nghĩa là gì? Lợi thế cạnh tranh chỉ đến từ việc có các tác nhân làm việc cùng nhau với các vai trò rõ ràng, quy trình chuyển giao và các rào cản an toàn.

9. IBM WatsonX (Phù hợp nhất cho phát triển và quản trị AI doanh nghiệp)

qua IBM Watsonx

IBM WatsonX là nền tảng AI toàn diện bao gồm các công cụ quản lý tác nhân. Với WatsonX Orchestrate, bạn có thể tạo quy trình làm việc bằng cách kéo và thả các bước, đồng thời tự động hóa các công việc phức tạp như kiểm tra hợp đồng hoặc chuyển giao hỗ trợ khách hàng. Các tác nhân đa bước này có thể kết nối giữa các công cụ của IBM và bên thứ ba.

Bạn có thể tinh chỉnh các mô hình được đào tạo sẵn của IBM, như watsonx. data, cho các trường hợp sử dụng AI của riêng mình và xây dựng các tác nhân được tùy chỉnh theo nhu cầu của tổ chức. Nếu bạn thuộc phía kỹ thuật, có sẵn một SDK cho phép bạn lập trình, quản lý phiên bản và quản lý các tác nhân như trong các dự án phần mềm thực tế.

Các tính năng nổi bật của IBM WatsonX

Trả lời các câu hỏi cụ thể của công ty bằng AI Search, một công cụ tìm kiếm AI bảo mật, truy xuất thông tin từ các tài liệu và cơ sở dữ liệu nội bộ của bạn.

Kết nối trực tiếp với các nguồn dữ liệu doanh nghiệp như Cloud Pak for Data hoặc Db2, để các đại lý có thể lấy dữ liệu thời gian thực và thực hiện công việc trong hệ thống phân tích hiện có của bạn.

Theo dõi hiệu suất của các tác nhân thông qua các bảng điều khiển tích hợp, nhật ký và công cụ tuân thủ như nhật ký kiểm tra và kiểm tra thiên vị.

Bắt đầu nhanh chóng với các mẫu đại lý được thiết kế sẵn dành cho các ngành như dịch vụ khách hàng hoặc chuỗi cung ứng.

Giới hạn của IBM WatsonX

Cảm giác rất nặng về doanh nghiệp, do đó việc thử nghiệm nhanh chóng và xây dựng các tác nhân nhẹ có thể chậm hơn dự kiến.

Giá cả của IBM WatsonX

Dùng thử miễn phí

Miễn phí: Lên đến 300.000 token mỗi tháng

Quan trọng: Giá cả tùy chỉnh

Tiêu chuẩn: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về IBM WatsonX

G2 : 4.4/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về IBM WatsonX?

Dưới đây là đánh giá của một người dùng G2 về IBM WatsonX:

IBM Watson x orchestrate thực sự ấn tượng vì nó loại bỏ sự phức tạp của tự động hóa và làm cho quá trình này trở nên trực quan. Thay vì phụ thuộc vào mã phức tạp hoặc nhiều công cụ không liên kết, nó cho phép bạn giao phó các công việc bằng ngôn ngữ thông thường và để các tác nhân AI làm việc cùng nhau một cách trơn tru.

qua Stack AI

Stack AI phù hợp để tự động hóa các công việc thường yêu cầu nỗ lực thủ công hoặc chuyên môn kỹ thuật sâu. Các tác nhân AI có thể phân tích dữ liệu, trả lời câu hỏi, trích xuất thông tin có cấu trúc và thực hiện hành động dựa trên thông tin mà không cần mã hóa.

Bạn sẽ có một công cụ xây dựng quy trình làm việc trực quan, không cần mã phức tạp, để thiết kế logic và kết nối các hệ thống trên một giao diện đồ họa. Nhờ đó, các chuyên gia trong lĩnh vực có thể tạo ra các giải pháp mà không cần kỹ năng lập trình sâu.

Nền tảng này có các công cụ tích hợp sẵn để chuyển đổi tài liệu không cấu trúc (PDF, bản quét, biểu mẫu) thành dữ liệu có cấu trúc. Để trích xuất dữ liệu hiệu quả, bạn có thể tạo các tác nhân có thể lấy câu trả lời từ cơ sở kiến thức của công ty kèm theo trích dẫn bằng cách sử dụng công nghệ Retrieval-Augmented Generation (RAG).

Các tính năng nổi bật của Stack AI

Kích hoạt các hành động tự động hóa trong các công cụ như ClickUp, Slack, Gmail hoặc Zapier khi các điều kiện cụ thể được đáp ứng trong bảng dữ liệu của bạn.

Cải thiện độ chính xác của các tác nhân theo thời gian thông qua vòng phản hồi đang theo dõi các yêu cầu và điều chỉnh theo sở thích của nhóm của bạn.

Đảm bảo bảo mật cấp doanh nghiệp thông qua SSO, quyền truy cập chi tiết và mã hóa. Các tác nhân chỉ truy cập dữ liệu mà người dùng được phép xem.

Giới hạn của Stack AI

Một số tích hợp/plugin có thể gây nhầm lẫn hoặc không nhất quán, điều này làm chậm quá trình tự động hóa quy trình làm việc của các tác nhân trong thực tế.

Các quy trình làm việc của đại lý có thể cảm thấy giống như các tự động hóa nâng cao hơn là các đại lý tự chủ thực sự.

Giá cả của Stack AI

Miễn phí

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Stack AI

G2: 4.5/5 (30+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Stack AI?

Dưới đây là đánh giá của một người dùng G2 về Stack AI:

Tôi chủ yếu sử dụng Stack AI để xây dựng các tác nhân giúp tôi tổ chức và tăng tốc các quy trình làm việc sáng tạo, như chuyển đổi ghi chú của khách hàng thành bản tóm tắt hoặc trích xuất thông tin nhanh từ báo cáo. Tôi cũng đã sử dụng nó để cài đặt các chatbot đơn giản — cả cho mục đích nội bộ (trả lời câu hỏi của nhóm) và cho các dự án của khách hàng nơi chatbot là lựa chọn hợp lý.

Cách dễ nhất để bắt đầu với các tác nhân AI? Hãy thử ClickUp

Nếu bạn mới bắt đầu tìm hiểu về các nền tảng AI agent tốt nhất, việc bị choáng ngợp là điều dễ hiểu. Một số nền tảng mạnh mẽ nhưng quá phức tạp. Những nền tảng khác trông đơn giản nhưng thiếu các tính năng quan trọng.

ClickUp là lựa chọn hoàn hảo. Nó đủ linh hoạt cho các nhóm muốn kiểm soát, nhưng cũng thân thiện với người mới bắt đầu nếu bạn muốn hoàn thành công việc nhanh chóng.

Bạn có thể tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, tích hợp AI và đang theo dõi mọi thứ tại một nơi duy nhất (tạm biệt sự phân tán công cụ 👋🏻). Dù bạn đang làm việc một mình hay mở rộng quy mô, nó đều hoạt động.

Đăng ký miễn phí trên ClickUp.