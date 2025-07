Đại lý AI và AI tạo ra nội dung: Sự khác biệt chính và các trường hợp sử dụng

Hiện nay, gần 75% người lao động sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong môi trường làm việc.

Thời kỳ của AI truyền thống duy nhất để nhận dạng mẫu và phân tích dữ liệu đã qua rồi. Từ mã hóa đến viết và nghiên cứu, đây là sự khởi đầu của AI theo ngữ cảnh, tương lai của công việc.

Ngày nay, nhiều loại AI khác nhau đang hỗ trợ một phạm vi rộng các ứng dụng trong thế giới thực. Hai loại AI chính đang định hình các ngành công nghiệp hiện đại là AI đại lý và AI tạo ra.

Sự khác biệt nằm ở cách chúng xử lý và sử dụng dữ liệu đào tạo. Trong khi một bên hoạt động như một trợ lý ảo có kỹ năng cao, bên kia lại giống như một đối tác sáng tạo.

Bài viết này sẽ phân tích những điểm khác biệt độc đáo, ưu điểm và các trường hợp ứng dụng của AI agent so với AI tạo sinh.

Mô hình AI tạo ra khác với AI đại lý như thế nào về mặt chức năng?

Dưới đây là những điểm khác biệt chính giữa AI agent và AI tạo ra nội dung:

Tính năng Trí tuệ nhân tạo (AI) đại lý Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) Chức năng Tự động thực hiện công việc, ra quyết định và tương tác với người dùng hoặc hệ thống Chuyên tạo nội dung mới, chẳng hạn như văn bản, hình ảnh, âm nhạc và mã, dựa trên các mẫu đã học Kết quả Tạo ra các hành động, quyết định và phản hồi dựa trên các quy tắc đã định trước hoặc học tăng cường Sản xuất nội dung sáng tạo, bao gồm văn bản, nghệ thuật, âm nhạc và các cuộc hội thoại giống như con người thực tế Ứng dụng thực tế Cung cấp sức mạnh cho chatbot, trợ lý ảo, xe tự hành, bot hỗ trợ khách hàng và hệ thống giao dịch tự động Tạo hình ảnh, sáng tác văn học, sáng tác âm nhạc, nội dung tiếp thị được cá nhân hóa và hỗ trợ mã hóa dựa trên AI Mục tiêu Thực hiện các công việc được định sẵn một cách hiệu quả và chính xác Bắt chước sự sáng tạo của con người để tạo ra nội dung gốc, chất lượng cao Tương tác người dùng Hoạt động theo hướng mục tiêu, phản hồi các lệnh hoặc truy vấn cụ thể Hỗ trợ khám phá mở, cho phép người dùng tinh chỉnh và điều chỉnh kết quả đầu ra Quá trình học tập Tuân thủ logic dựa trên quy tắc, học tăng cường hoặc thích ứng với dữ liệu thời gian thực để cải thiện hiệu suất Được đào tạo trên các bộ dữ liệu khổng lồ bằng các mô hình học máy như GPT và mô hình khuếch tán Ví dụ thực tế Siri, Alexa, xe tự lái, phần mềm phân tích dự đoán và hệ thống đề xuất ChatGPT, Midjourney, DALL·E và các nhà soạn nhạc AI

Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu chi tiết.

AI Agent là gì?

AI agent là một chương trình phần mềm tập trung vào công việc, hoạt động tự động để thực hiện các công việc cụ thể. Nó đưa ra quyết định và tương tác với môi trường dựa trên các mục tiêu đã định trước.

Hãy tưởng tượng một AI agent như một trợ lý kỹ thuật số có trí tuệ riêng. Khác với phần mềm cơ bản tuân theo các quy tắc đã được thiết lập sẵn, hệ thống AI này đưa ra quyết định độc lập dựa trên những gì nó quan sát và học hỏi từ môi trường xung quanh.

AI agent làm việc có phương pháp thông qua một loạt các bước, thực hiện các công việc phức tạp dựa trên dữ liệu đầu vào, khiến nó trở thành công cụ quản lý dự án lý tưởng. Nó hoạt động độc lập, phân tích môi trường, thích ứng với thông tin mới và liên tục cải thiện dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ.

Dưới đây là giải thích bằng hình ảnh để trả lời câu hỏi ‘AI agent là gì?’ 🎥

Ứng dụng thực tế của AI agent

Các công cụ AI có nhiều ứng dụng thực tế trong tự động hóa. Hãy so sánh và đối chiếu các ứng dụng của AI tạo ra nội dung và AI agent trong các ngành công nghiệp khác nhau:

Dịch vụ khách hàng: Các công ty sử dụng AI agent để xử lý các câu hỏi thường gặp của khách hàng, giúp đội ngũ hỗ trợ con người có thời gian giải quyết các vấn đề phức tạp hơn

Ví dụ, Bệnh viện Ottawa sử dụng các đại lý AI để giúp giảm lo lắng cho bệnh nhân bằng cách cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác về các thủ tục.

Trợ lý cá nhân: Các mô hình ngôn ngữ lớn hỗ trợ các trợ lý AI quản lý lịch, cài đặt nhắc nhở và trả lời câu hỏi theo yêu cầu. Những trợ lý kỹ thuật số này giúp công việc hàng ngày trở nên suôn sẻ hơn bằng cách hiểu và phản hồi ngôn ngữ tự nhiên

Ví dụ, trợ lý AI Erica của Bank of America xử lý hơn một triệu câu hỏi của khách hàng mỗi ngày. Erica giúp thực hiện các công việc như kiểm tra số dư tài khoản và theo dõi mẫu chi tiêu. Erica sử dụng trí tuệ nhân tạo để học hỏi, thích ứng và phản hồi dựa trên phản hồi thời gian thực và điều kiện thay đổi.

Tự động hóa: Công nghệ AI thúc đẩy mọi thứ, từ ô tô tự lái xử lý điều kiện đường xá theo thời gian thực đến hệ thống bán lẻ phân tích mẫu mua sắm và đề xuất sản phẩm

🧠 Thông tin thú vị: Tàu thám hiểm sao Hỏa Curiosity Rover của NASA sử dụng AI để phân tích địa hình. Nó tự động lựa chọn các lộ trình thám hiểm, chứng minh rằng các AI agent có thể hoạt động độc lập, ngay cả trong những môi trường khắc nghiệt.

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh là gì?

AI tạo ra là một nhánh của trí tuệ nhân tạo, tạo ra nội dung bằng cách nghiên cứu và học hỏi từ các mẫu dữ liệu hiện có. Nó sử dụng các mô hình học máy tinh vi, đặc biệt là các thuật toán học sâu, để tạo ra văn bản, hình ảnh, video, âm thanh và thậm chí cả mã phần mềm.

Một số ứng dụng AI sử dụng AI tạo ra nội dung để tạo ra các kết quả ban đầu theo yêu cầu hoặc đề xuất. Công nghệ này rất hữu ích cho các công việc sáng tạo và liên quan đến nội dung, từ sáng tác âm nhạc và hình ảnh đến chiến lược tiếp thị và thiết kế.

Ứng dụng thực tế của AI tạo sinh

Các công ty thực tế đã và đang áp dụng AI tạo ra nội dung vào công việc một cách thú vị:

Tạo/lập nội dung: AI tạo ra có thể tạo bài đăng blog, quảng cáo và nội dung mạng xã hội bằng cách tạo văn bản, hình ảnh và video dựa trên các lời nhắc

Lấy Akbank làm ví dụ. Ngân hàng thương mại này đã sử dụng các công cụ viết AI để tăng tốc độ tạo/lập nội dung lên 40% và tăng tỷ lệ nhấp chuột vào chiến dịch lên 70%. Các thương hiệu lớn cũng sử dụng AI tạo ra nội dung như một chiến lược tiếp thị. Coca-Cola hợp tác với OpenAI để xây dựng một nền tảng nơi người hâm mộ có thể tạo ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo bằng cách sử dụng các yếu tố thương hiệu biểu tượng của công ty.

Tạo video: Tương tự, AI tạo ra có thể được sử dụng để tạo video. Nó tạo ra hình ảnh động, cải thiện chất lượng hình ảnh và tổng hợp hình ảnh thực tế từ văn bản hoặc hình ảnh

Năng suất của công ty sáng tạo Lucid Dream Network đã tăng 350% nhờ sử dụng các công cụ video AI.

Thiết kế sản phẩm: AI tạo ra tăng tốc thiết kế sản phẩm bằng cách tạo ra các nguyên mẫu và tối ưu hóa cấu trúc. Nó cũng đề xuất các thiết kế sáng tạo dựa trên các tham số đầu vào

Trong lĩnh vực thời trang, các dự án như ClothingGAN trên GitHub cho thấy AI tạo ra có thể khơi dậy những ý tưởng thiết kế mới mẻ như thế nào.

Loại AI nào phù hợp với nhu cầu của bạn?

Khi nào nên sử dụng AI agent và khi nào nên sử dụng AI tạo ra nội dung sẽ phụ thuộc vào mục tiêu kinh doanh hoặc dự án cá nhân của bạn.

Trợ lý AI: Trợ lý kỹ thuật số thông minh của bạn

AI agent rất hữu ích cho năng suất. Thế mạnh của chúng nằm ở khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định trong tích tắc dựa trên các tham số đã đặt. Ví dụ: sử dụng AI agent trong dịch vụ khách hàng có thể giúp trả lời ngay lập tức các câu hỏi phổ biến và chuyển các vấn đề phức tạp đến nhân viên hỗ trợ.

Hãy cùng khám phá một số cách sử dụng AI agent trong các công cụ năng suất:

✅ Tự động hóa công việc

AI agent tự động hóa các công việc như nhập dữ liệu và quản lý email, giải phóng thời gian cho công việc chiến lược. Chúng cũng hợp lý hóa việc lập lịch và phối hợp.

✅ Hỗ trợ ra quyết định và thông tin chi tiết

AI agent phân tích dữ liệu để xác định xu hướng và cung cấp thông tin chi tiết để đưa ra quyết định tốt hơn. Chúng cũng dự đoán nhu cầu để tối ưu hóa quản lý hàng tồn kho.

✅ Dịch vụ và hỗ trợ khách hàng

Chúng học hỏi từ các tương tác và có thể đưa ra các phản hồi được cá nhân hóa, giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

✅ Quản lý dự án

AI đại lý có thể tự động hóa việc quản lý công việc, phân công nhiệm vụ và thời hạn. Nó tăng cường sự hợp tác bằng cách tổ chức kiến thức, thời gian và mục tiêu. Nó cũng có thể hỗ trợ lập ngân sách, theo dõi chi phí, lập kế hoạch đầu tư và phân bổ nguồn lực.

📮 Thông tin chi tiết về ClickUp: 88% người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng các công cụ AI cho các công việc cá nhân hàng ngày và 55% sử dụng chúng nhiều lần trong ngày. Còn AI trong công việc thì sao? Với ClickUp Brain hỗ trợ tất cả các khía cạnh của quản lý dự án, quản lý kiến thức và hợp tác, bạn có thể tiết kiệm tới hơn 3 giờ mỗi tuần, thời gian mà bạn thường dành để tìm kiếm thông tin, giống như 60% người dùng ClickUp!

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh: Nguồn sức mạnh sáng tạo

AI tạo ra nội dung là lựa chọn tốt nhất nếu bạn cần tạo ra nội dung mới, cung cấp nguồn cảm hứng sáng tạo hoặc hỗ trợ viết, thiết kế hoặc mã hóa. Công nghệ này khai thác sức sáng tạo của con người và được sử dụng rộng rãi trong marketing, truyền thông và giải trí.

Dưới đây là cách thức:

✅ Tạo/lập nội dung tự động

AI tạo ra tự động hóa các bản sao tiếp thị, bài đăng trên mạng xã hội, nội dung video và chiến dịch quảng cáo, giúp giảm đáng kể thời gian sản xuất. Các phương tiện truyền thông dựa vào khả năng này để soạn thảo các bài báo và tóm tắt tin tức, trong khi ngành công nghiệp giải trí sử dụng nó để viết kịch bản, thiết kế ký tự và sáng tác nhạc.

✅ Thông tin dựa trên dữ liệu và cá nhân hóa

Các nhà tiếp thị tận dụng AI tạo ra để cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng, cải thiện mức độ tương tác và tỷ lệ chuyển đổi. Hệ thống đề xuất dựa trên AI có thể đề xuất nội dung phù hợp, nâng cao trải nghiệm của người dùng.

Ngoài ra, nếu bạn là người tạo ra trò chơi, bạn có thể sử dụng Gen AI để dự đoán sở thích của khán giả để cung cấp thông tin cho quá trình tạo/lập của mình.

✅ Nâng cao sự tương tác của khán giả

Vì AI tạo ra nội dung tập trung vào cá nhân hóa, bạn có thể sử dụng nó để tùy chỉnh các chiến dịch tiếp thị qua email, quảng cáo và đề xuất sản phẩm. Điều này có thể giúp tăng tương tác với khách hàng và cải thiện khả năng giữ chân và tương tác của khách hàng.

✅ Hợp lý hóa sản xuất và quy trình làm việc

Các nhà tiếp thị có thể sử dụng AI tạo ra để điều chỉnh chiến dịch và nhắm mục tiêu đối tượng theo thời gian thực. Các chuyên gia truyền thông cũng có thể tận dụng các công cụ chỉnh sửa video và tạo hình ảnh dựa trên AI để nâng cao hiệu quả và giảm thời gian phát triển.

👀 Bạn có biết? Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) là một loại mô hình AI tạo ra nội dung được thiết kế đặc biệt cho các công việc dựa trên văn bản như cuộc hội thoại, tóm tắt và dịch thuật. Tương tự, các đại lý AI được thiết kế để tự động hóa các công việc, ra quyết định và tương tác với người dùng hoặc môi trường.

AI Agent và AI tạo ra hội tụ trong ClickUp

AI là tương lai của công việc. Và chúng ta đã thấy nhiều ví dụ về cách AI agent và AI tạo ra nội dung có thể giúp nhân viên tiết kiệm hàng chục giờ mỗi tuần.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi giữa nhiều công cụ AI sẽ làm gián đoạn luồng công việc của bạn. Tệ hơn nữa? Nó thiếu bối cảnh và không thể cung cấp sự trợ giúp thực sự. Cơ sở kiến thức, trò chuyện, lịch và công việc của bạn nằm trên các nền tảng khác nhau, không kết nối với nhau, và không phải lúc nào cũng dễ dàng (hoặc nên) cho phép nhiều công cụ AI truy cập vào dữ liệu công việc của bạn.

Cách ClickUp loại bỏ sự phát triển quá mức của các công cụ AI

Những gì bạn cần là một AI mạnh mẽ kết hợp sức mạnh của các AI agent, nhiều mô hình AI tạo ra nội dung, với bối cảnh ĐẦY ĐỦ của hệ sinh thái công việc rộng lớn hơn và các ứng dụng được kết nối, cùng với sự đảm bảo về bảo mật.

Và đó chính xác là những gì ClickUp Brain mang lại. Là một mạng nơ-ron được hỗ trợ bởi AI, nó kết nối liền mạch các công việc, tài liệu, con người và toàn bộ hệ thống kiến thức của công ty bạn, giúp công việc trở nên thông minh và hiệu quả hơn.

Sử dụng giọng nói để tạo công việc, tóm tắt cuộc họp, tự động hóa việc theo dõi hoặc tạo hình ảnh với Talk to text

Tìm kiếm và truy xuất thông tin từ bất kỳ ứng dụng được kết nối nào, sau đó hành động dựa trên thông tin đó với AI

Trò chuyện với các mô hình AI mới nhất như ChatGPT, Claude và Gemini để mã hóa, viết, suy luận phức tạp và hơn thế nữa mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng

Tạo hình ảnh, công việc, tin nhắn, dự án và hơn thế nữa mà không cần kỹ thuật nhắc nhở hay nhập liệu thủ công.

Chúng tôi còn tiến xa hơn với ClickUp Brain MAX: một trợ lý AI dành riêng cho máy tính, hợp nhất AI, tìm kiếm và tự động hóa trên mọi ứng dụng công việc, mở ra một kỷ nguyên mới của AI theo ngữ cảnh và chấm dứt sự hỗn loạn của các công cụ AI không kết nối với nhau.

Sử dụng ClickUp Brain cho các công việc, tài liệu và trò chuyện

ClickUp Brain cho phép sử dụng nhiều mô hình Gen AI như Claude, ChatGPT và Gemini, giúp bạn nhận được phản hồi tốt nhất với Brain. Bạn cũng không cần sử dụng nhiều LLM.

Nancy Hamlet, chủ sở hữu của Kokua Creative Group, một người dùng ClickUp, trích dẫn:

ClickUp là lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ cơ quan nào muốn quản lý các dự án với nhiều thành viên trong nhóm. Chúng tôi sử dụng nó để quản lý các dự án thiết kế sáng tạo, nội dung, mạng xã hội, dự án trang web và một loạt các dự án khác. Mỗi khách hàng có bảng riêng và chúng tôi có thể xem các dự án theo khách hàng hoặc trên toàn doanh nghiệp. ”

Nancy Hamlet, chủ sở hữu của Kokua Creative Group, một người dùng ClickUp, trích dẫn:

ClickUp là lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ cơ quan nào muốn quản lý các dự án với nhiều thành viên trong nhóm. Chúng tôi sử dụng nó để quản lý các dự án thiết kế sáng tạo, nội dung, mạng xã hội, dự án trang web và một loạt các dự án khác. Mỗi khách hàng có bảng riêng và chúng tôi có thể xem các dự án theo khách hàng hoặc trên toàn doanh nghiệp. "

Đơn giản hóa việc lập kế hoạch dự án và tự động hóa công việc

Cần câu trả lời nhanh về công việc, tài liệu hoặc cập nhật của nhóm? ClickUp Brain cung cấp cho bạn câu trả lời tức thì dựa trên ngữ cảnh bằng cách phân tích dữ liệu không gian làm việc của bạn. Không còn phải gửi tin nhắn cho đồng nghiệp hoặc tìm kiếm trong các tin nhắn cũ nữa.

Nhận báo cáo trạng thái tức thì về các nhiệm vụ, tài liệu và thành viên trong nhóm của bạn với ClickUp Brain

AI có thể chia nhỏ các dự án phức tạp thành các phần dễ quản lý. Giả sử bạn đang lên kế hoạch ra mắt một sản phẩm. ClickUp Brain giúp tạo các công việc con, đặt thời hạn và phân công trách nhiệm. Nó thậm chí còn tạo bản tóm tắt tiến độ theo thời gian thực mà bạn không cần phải mở từng công việc riêng lẻ.

Ngoài Brain, ClickUp còn tự hào có hai loại AI agent:

1. ClickUp AI agent được tạo sẵn

Các đại lý tự động này được tạo sẵn để phản hồi các kích hoạt nhất định, sau đó đăng cập nhật, báo cáo hoặc câu trả lời tại một địa điểm cụ thể.

Ví dụ: nhóm Quản lý dự án có một Kênh dành riêng cho sáng kiến triển khai các quy trình mới. Một thành viên trong nhóm thiết lập Trợ lý trả lời tự động. Một bên liên quan từ nhóm khác hỏi: Ai là trưởng dự án ở đây? Vài giây sau, Trợ lý tự động trả lời của Kênh trả lời với tên của trưởng dự án và hai nguồn thông tin mà họ tìm thấy.

Tăng cường hiệu suất công việc của bạn với các đại lý AI được thiết kế sẵn của ClickUp, được thiết kế để tự động hóa các nhiệm vụ và tăng năng suất một cách dễ dàng.

Dưới đây là các loại AI agent được tạo sẵn, sẵn sàng sử dụng trong ClickUp:

2. Tùy chỉnh Autopilot Agents của ClickUp

Các Trợ lý Tự động Tùy chỉnh của ClickUp thích ứng với những thay đổi trong Không gian Làm việc của bạn để tự động hành động dựa trên các hướng dẫn được đưa ra. Sử dụng trình tạo không cần mã của chúng tôi để thiết lập Trợ lý Tự động Tùy chỉnh trong nhiều Không gian, Thư mục, Danh sách công việc và Trò chuyện trong Không gian Làm việc của bạn.

Mở khóa tự động hóa với AI agent tùy chỉnh của ClickUp, cho phép các cuộc hội thoại thông minh và làm việc nhóm hiệu quả

Ví dụ: Kênh của nhóm Nhân sự nhận được rất nhiều câu hỏi. Trưởng nhóm Nhân sự muốn sử dụng AI để trả lời một số câu hỏi này và giải phóng thời gian cho nhóm của mình. Họ tạo một Tác nhân Autopilot tùy chỉnh trong Kênh, với hướng dẫn chỉ trả lời câu hỏi nếu câu trả lời có trong kiến thức mà tác nhân có thể truy cập. Sau đó, họ chỉ định rằng Autopilot Agent chỉ nên trả lời khi tin nhắn của người dùng chứa ví dụ rõ ràng và trực tiếp. Họ thậm chí còn cung cấp cho Autopilot Agent các ví dụ về câu hỏi.

Viết thông minh hơn, tạo nội dung nhanh hơn và giao tiếp hiệu quả hơn

Trợ lý viết trong ClickUp Brain hoạt động như một trình chỉnh sửa cá nhân của bạn. Nó giúp hoàn thiện nội dung của bạn bằng tính năng kiểm tra chính tả tích hợp và đề xuất các cải tiến dựa trên phong cách viết và ngữ cảnh của bạn.

Sử dụng các công cụ AI của ClickUp Brain trong Tài liệu của bạn để viết, tạo ý tưởng, tóm tắt, dịch, chỉnh sửa và hơn thế nữa

Muốn trả lời tin nhắn nhanh hơn? Tính năng trả lời nhanh bằng AI cho phép bạn nhập một ghi chú ngắn gọn, sau đó tạo ra một câu trả lời chuyên nghiệp phù hợp với giọng điệu bạn muốn truyền tải.

Đối với tin nhắn thoại, ClickUp Brain tự động tạo bản ghi văn bản, giúp bạn dễ dàng tham khảo các điểm thảo luận sau này. Bạn cũng có thể sử dụng khả năng AI tạo ra nội dung của ClickUp Brain bằng cách tạo hình ảnh với các lời nhắc trên bảng trắng để làm cho bản trình bày của bạn trở nên hấp dẫn hơn.

Tạo hình ảnh dễ dàng với trình tạo hình ảnh AI trong Bảng trắng ClickUp

Tận dụng tự động hóa trong quản lý dự án của bạn

ClickUp Brain hoạt động như một quản lý dự án AI với các chức năng sau:

Tạo báo cáo hàng ngày nêu bật các điểm tiến độ quan trọng

Tạo bản cập nhật công việc tóm tắt những thay đổi gần đây và các bước tiếp theo

Phân tích tài liệu và chủ đề bình luận để phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn

Giúp xây dựng tự động hóa quy trình làm việc bằng các lệnh tiếng Anh đơn giản

Đặt nhiệm vụ của bạn sang chế độ tự động với ClickUp Automations

Các nhóm cũng có thể sử dụng các mẫu nhắc AI để tăng tốc các công việc hàng ngày. Khi viết báo cáo lỗi hoặc soạn thảo bản cập nhật dự án, các mẫu này cung cấp các điểm khởi đầu có cấu trúc để duy trì tính nhất quán đồng thời tiết kiệm thời gian quý báu.

Cho phép hợp tác và kết nối thời gian thực

ClickUp Chat là công cụ nhắn tin thời gian thực của nền tảng, được hỗ trợ bởi các đại lý AI. Nó không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc hội thoại mà còn tích cực cải thiện chúng bằng cách kết hợp các thông tin chi tiết có liên quan từ các dự án, nhiệm vụ và tài liệu của bạn.

Sử dụng ClickUp Brain trong ClickUp Chat để kết nối và cộng tác hiệu quả trong mọi công việc

Với AI làm cốt lõi, ClickUp Chat có thể tóm tắt các cuộc thảo luận, lấy các chi tiết quan trọng của dự án và thậm chí tạo nhiệm vụ trực tiếp từ các cuộc hội thoại của bạn.

Dưới đây là cách nó thay đổi cách hợp tác trong môi trường làm việc:

✅ Truy xuất thông tin tức thì: Cần một tệp từ Google Drive? Chỉ cần yêu cầu ClickUp Chat (đảm bảo Drive được kết nối với tài khoản ClickUp của bạn) ✅ Tóm tắt nhanh: Nếu bạn bỏ lỡ một chủ đề quan trọng, bạn có thể nhấp vào "catch me up" để xem bản tóm tắt do AI tạo ra✅ Tạo công việc khi đang di chuyển: Phân công công việc trong khi trò chuyện, liên kết chúng với các dự án và tự động phân công thành viên nhóm — tất cả mà không cần rời khỏi trò chuyện✅ Quy trình làm việc được tối ưu hóa: Kết nối công việc và tài liệu trong trò chuyện một cách dễ dàng để giảm thiểu việc chuyển đổi ứng dụng

Tương lai của AI: Giải pháp AI hoàn chỉnh cho công việc của ClickUp

Sự khác biệt giữa AI agent và AI tạo ra nội dung cho thấy rõ những điểm mạnh độc đáo của chúng. AI agent xuất sắc trong việc thực hiện các công việc một cách độc lập và ra quyết định trong thời gian thực, như có thể thấy trong ô tô tự lái và trợ lý thông minh.

AI tạo ra nội dung mới rất xuất sắc. Nó học hỏi từ các bộ dữ liệu khổng lồ, hỗ trợ mọi thứ từ xử lý ngôn ngữ tự nhiên đến sáng tạo nghệ thuật.

ClickUp kết hợp cả hai!

Trên một nền tảng duy nhất, bạn có được năng suất phân tích của AI agent và tính linh hoạt sáng tạo của AI tạo ra. Từ thực thi nhiệm vụ tự động đến quản lý dự án nhận thức bối cảnh, ClickUp Brain là câu trả lời cho quy trình làm việc tiên tiến của bạn.

Bạn còn chần chừ gì nữa? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!