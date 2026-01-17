15 Phần mềm quản lý bán hàng quảng cáo

Hầu hết các nhóm bán hàng quảng cáo dành cả tuần chỉ để đồng bộ hóa thông tin.

Họ cập nhật CRM, nhập lại thông tin khách hàng vào công cụ quản lý dự án và nhắn tin cho các thành viên trong nhóm qua công cụ trò chuyện để kiểm tra xem tài sản sáng tạo đã sẵn sàng chưa.

Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu 15 nền tảng quản lý bán hàng quảng cáo hứa hẹn sẽ giải quyết tình trạng hỗn loạn này.

Từ các không gian làm việc thống nhất kết nối toàn bộ quy trình từ bán hàng đến giao hàng cho đến các công cụ chuyên biệt được thiết kế cho các loại kho quảng cáo cụ thể, chúng tôi đã bao quát tất cả.

Tổng quan về phần mềm quản lý bán hàng quảng cáo

Bảng so sánh này tóm tắt các tùy chọn hàng đầu. 🛠️

ClickUp CRM, Công việc, Trò chuyện & Tài liệu; Trợ lý AI thông minh; Chuyển giao tự động hóa Từ doanh nghiệp nhỏ đến doanh nghiệp lớn (Nhóm bán hàng/vận hành đa chức năng) Miễn phí vĩnh viễn; Có các gói trả phí sẵn có Salesforce Media Cloud Mô hình dữ liệu truyền thông; Agentforce AI; Quản lý đơn đặt hàng đa kênh Doanh nghiệp toàn cầu (Các tổ chức truyền thông phức tạp với nhiều bộ phận) Từ $165/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm) HubSpot Ads Theo dõi ROI khép kín; Đồng bộ hóa đối tượng CRM; Tự động hóa tiếp thị Doanh nghiệp vừa và nhỏ đến thị trường trung bình (Nhóm bán hàng tập trung vào tiếp thị) Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $20/người dùng được cấp phép/tháng Pipedrive Quy trình làm việc trực quan theo phương pháp Kanban; Hướng dẫn dựa trên hoạt động; Trợ lý AI Doanh nghiệp có kích thước vừa và nhỏ (Nhân viên bán hàng có tốc độ cao, làm việc trực quan) Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $19/người dùng/tháng Freshsales Freddy AI đánh giá tiềm năng khách hàng; Tích hợp điện thoại/email; Quy trình bán hàng Doanh nghiệp có kích thước vừa và nhỏ (Nhóm ưu tiên tương tác với khách hàng tiềm năng) Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $11/người dùng/tháng Zoho CRM Zia AI; Canvas UI designer; Tích hợp sâu với hệ sinh thái Zoho Từ cá nhân đến Enterprise (Phù hợp với ngân sách, nhóm có khả năng mở rộng) Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $20/người dùng/tháng ADvendio Tích hợp sẵn với Salesforce; Quản lý kho hàng đa kênh; Thanh toán tự động hóa Từ thị trường trung bình đến doanh nghiệp (Nhà xuất bản và chuyên gia vận hành quảng cáo) Giá cả tùy chỉnh Google Ad Manager Đấu giá thống nhất; Phân bổ động; Báo cáo hiệu suất nâng cao Nhà xuất bản quy mô trung bình đến lớn (Quản lý hoạt động quảng cáo và tối ưu hóa doanh thu) Giá cả tùy chỉnh Meta Ads Manager Advantage+ AI sáng tạo; Mục tiêu chính xác; Phạm vi tiếp cận đa nền tảng Từ cá nhân đến các agency lớn (Nhà tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất) Không phí nền tảng (Thanh toán theo chi tiêu quảng cáo) Zendesk Sell Chế độ xem bán hàng/hỗ trợ thống nhất; Danh sách thông minh; Công cụ bán hàng di động Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Nhóm bán hàng tập trung vào mối quan hệ) Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $25/tháng Insightly Kết nối mối quan hệ; Theo dõi dự án tích hợp; AppConnect Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Nhóm phụ trách bán hàng và giao hàng) Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $29/người dùng/tháng Monday Sales CRM Bảng điều khiển không cần mã; Theo dõi giao dịch trực quan; Tăng cường dữ liệu khách hàng tiềm năng bằng AI Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Nhóm bán hàng trực quan, hợp tác) Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $18/người dùng được cấp phép/tháng WideOrbit Quản lý lưu lượng phát sóng; Tự động hóa thanh toán; Phân tích phạm vi tiếp cận Các tổ chức truyền thông phát sóng (Nhóm bán hàng và quản lý lưu lượng truy cập của TV/Radio) Giá cả tùy chỉnh Bitrix24 CRM tất cả trong một; Cuộc gọi video; Tùy chọn tự lưu trữ; Mạng nội bộ xã hội Từ cá nhân đến doanh nghiệp vừa (Nhóm cần một giải pháp "tất cả trong một" cho doanh nghiệp) Giá cả tùy chỉnh AdRoll Tiếp thị lại đa kênh; Báo cáo phân bổ; Trí tuệ nhân tạo (AI) tạo đối tượng tương tự Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Nhóm phát triển thương mại điện tử & D2C) Giá cả tùy chỉnh

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Phần mềm quản lý bán hàng quảng cáo là gì?

Phần mềm quản lý bán hàng quảng cáo là một nền tảng chuyên biệt giúp các công ty truyền thông, nhà xuất bản và nhóm quảng cáo quản lý toàn bộ chu trình bán hàng quảng cáo. Quy trình bắt đầu từ việc tạo/lập khách hàng tiềm năng và lập đề xuất, qua việc thực hiện chiến dịch và đang theo dõi doanh thu.

Nó kết nối khoảng cách giữa chức năng CRM truyền thống và nhu cầu đặc thù của việc bán hàng quảng cáo trên các kênh kỹ thuật số, in ấn, truyền hình và ngoài trời. Thay vì phải sử dụng nhiều công cụ rời rạc, các không gian làm việc tích hợp loại bỏ sự phân mảnh này bằng cách hợp nhất mọi thứ vào một nền tảng duy nhất, thống nhất.

Các yếu tố chính của các nền tảng này bao gồm:

Quản lý quy trình bán hàng: Đang theo dõi mối quan hệ với nhà quảng cáo từ giai đoạn tiềm năng đến khi giao dịch đã đóng.

Quản lý kho hàng: Hiển thị tình trạng sẵn có của các vị trí quảng cáo và lịch trình.

Tự động hóa đề xuất và hợp đồng: Tối ưu hóa quy trình từ báo giá đến ký kết hợp đồng, từ bộ tài liệu quảng cáo đến đơn đặt hàng.

Quản lý chiến dịch: Đảm bảo các tài sản sáng tạo, thời hạn và sản phẩm đầu ra được đồng bộ hóa cho quá trình triển khai chiến dịch.

Theo dõi và báo cáo doanh thu: Theo dõi hiệu suất so với mục tiêu để quản lý doanh thu hiệu quả hơn.

⚡️ Kho mẫu: Mẫu quảng cáo được chuyên gia phê duyệt dành cho nhà tiếp thị

Những yếu tố cần xem xét khi chọn phần mềm quản lý bán hàng quảng cáo

Nhóm của bạn đang gặp khó khăn vì bạn đã chọn một công cụ dựa trên danh sách tính năng dài, chỉ để phát hiện ra nó không phù hợp với quy trình làm việc thực tế của bạn.

Công cụ quản lý bán hàng quảng cáo tốt nhất phụ thuộc vào việc bạn đang bán hàng trực tiếp, chương trình tự động hay kết hợp, cũng như mức độ tích hợp cần thiết giữa quy trình bán hàng và giao hàng. Dưới đây là những yếu tố cần xem xét:

Quản lý quy trình bán hàng và liên hệ: Phần mềm của bạn cần có khả năng quản lý các mối quan hệ phức tạp với nhà quảng cáo thông qua nhiều điểm liên hệ. Nó cần cho phép bạn theo dõi các giao dịch trên các sản phẩm quảng cáo khác nhau (như quảng cáo hiển thị, video và tài trợ) và hỗ trợ các giai đoạn bán hàng tùy chỉnh phù hợp với quy trình thực tế của bạn.

Khả năng phối hợp chiến dịch: Đảm bảo đội ngũ bán hàng có thể chuyển giao công việc cho bộ phận vận hành một cách trơn tru mà không cần nhập lại dữ liệu. Công cụ này nên kết nối các đề xuất với các công việc chiến dịch thực tế và hiển thị trạng thái sáng tạo, phân phối và ngày ra mắt.

Báo cáo và thông tin doanh thu: Bạn cần có khả năng theo dõi giá trị quy trình bán hàng, Bạn cần có khả năng theo dõi giá trị quy trình bán hàng, mục tiêu OKR bán hàng , tỷ lệ thành công và độ chính xác của dự báo theo thời gian thực. Hãy tìm phần mềm có thể theo dõi doanh thu so với mục tiêu theo nhân viên bán hàng hoặc khách hàng và cung cấp báo cáo tùy chỉnh mà không cần đến chuyên gia dữ liệu.

Tích hợp và tự động hóa quy trình làm việc: Công cụ phù hợp phải kết nối với máy chủ quảng cáo, hệ thống thanh toán và các ứng dụng giao tiếp của bạn. Nó nên tự động hóa các bước theo dõi, cập nhật trạng thái và thông báo chuyển giao, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp ưu tiên các khách hàng tiềm năng.

📮 ClickUp Insight: 1 trong 4 nhân viên sử dụng bốn công cụ trở lên chỉ để tạo bối cảnh trong công việc. Một chi tiết quan trọng có thể bị ẩn trong email, được mở rộng trong một chủ đề Slack và được ghi chép trong một công cụ riêng biệt, buộc các nhóm phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin thay vì tập trung vào công việc. ClickUp tích hợp toàn bộ quy trình làm việc của bạn vào một nền tảng thống nhất. Với các tính năng như Quản lý Dự án Email ClickUp, Trò chuyện ClickUp, Tài liệu ClickUp và ClickUp Brain, mọi thứ đều được kết nối, đồng bộ và truy cập ngay lập tức. Hãy tạm biệt "công việc về công việc" và lấy lại thời gian năng suất của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm có thể tiết kiệm được 5+ giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

Top 15 Phần mềm quản lý bán hàng quảng cáo

1. ClickUp (Tốt nhất cho quy trình làm việc thống nhất từ bán hàng đến giao hàng)

Quản lý tất cả tài liệu, dự án, cuộc hội thoại và hơn thế nữa trên một nền tảng toàn diện với ClickUp

Bán hàng quảng cáo hiếm khi thất bại vì phần thuyết trình. Chúng thất bại ở khâu chuyển giao.

Khi một giao dịch được chốt, sự hào hứng dâng cao, nhưng sau đó thực tế ập đến. Bản tóm tắt nằm ở một nơi, chi tiết chiến dịch nằm trong hộp thư đến của ai đó, dòng thời gian được "thảo luận" trong trò chuyện, và bộ phận marketing bắt đầu triển khai mà không có đầy đủ thông tin. Đến khi các câu hỏi nảy sinh, động lực đã bắt đầu suy giảm.

Là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách xem quảng cáo bán hàng và tiếp thị như một quy trình làm việc liên tục, không phải hai bộ phận riêng biệt trao đổi ghi chú qua các công cụ khác nhau. Đây là cách thức hoạt động.

Quản lý quy trình bán hàng trong ClickUp CRMĐội ngũ bán hàng của bạn có thể theo dõi nhà quảng cáo, đại lý, giá trị giao dịch, kho hàng và các giai đoạn trực tiếp trong ClickUp CRM. Các Trường Tùy chỉnh ghi lại mọi thông tin quan trọng cho quảng cáo: ngân sách, vị trí quảng cáo, định dạng, ngày chạy quảng cáo, đối tượng mục tiêu và yêu cầu sáng tạo. Không có thông tin nào bị kẹt trong bản trình bày hoặc chủ đề email. Khi các giao dịch di chuyển qua các giai đoạn, ClickUp duy trì một quy trình bán hàng trực tiếp, dễ hiển thị mà bộ phận marketing có thể xem ngay lập tức.

Dễ dàng thu thập các chi tiết quan trọng với Trường Tùy chỉnh trong nhiệm vụ ClickUp.

Marketing thực thi với đầy đủ bối cảnh từ bán hàng Marketing làm việc trực tiếp từ nhiệm vụ ClickUp, liên kết trở lại giao dịch ban đầu. Bản tóm tắt sáng tạo, thông số kỹ thuật, phê duyệt và danh sách kiểm tra ra mắt đều được lưu trữ trong cùng một không gian làm việc. Nếu ai đó hỏi, “Tại sao quảng cáo này được cấu trúc như vậy?” câu trả lời đã có sẵn. ClickUp Brain kết nối các chiến dịch trước đây, ghi chú từ chu kỳ bán hàng, tiêu chuẩn hiệu suất và các cuộc hội thoại, giúp các nhóm không mất thời gian tìm kiếm hoặc giải thích lại.

Mọi cuộc hội thoại, công việc và tác vụ đều có thể tìm kiếm được với trí tuệ nhân tạo (AI) trong ClickUp.

Khi giao dịch được đóng → quá trình thực hiện bắt đầu tự độngKhi một cơ hội chuyển sang trạng thái Đã đóng/Thắng, ClickUp Tự động hóa và Super Agents sẽ tiếp quản. Các công việc chiến dịch được tạo ngay lập tức. Chủ sở hữu được chỉ định. Ngày đáo hạn được thiết lập dựa trên dòng thời gian chiến dịch. Một thư mục chiến dịch liên kết hoặc tài liệu được tạo ra với tất cả chi tiết giao dịch đã được điền sẵn.

Tạo các đại lý AI tùy chỉnh với các hướng dẫn đã được cấu hình sẵn thông qua ClickUp Super Agents

Cập nhật tự động trở lại bộ phận bán hàngKhi tiến độ chiến dịch tiếp thị diễn ra, trạng thái công việc và các cột mốc quan trọng sẽ được cập nhật tự động trở lại bộ phận bán hàng mà không cần cuộc họp thêm. Nhân viên bán hàng có thể đăng tóm tắt, đánh dấu các trì hoãn hoặc nhấn mạnh sự sẵn sàng ra mắt tự động. Bộ phận bán hàng luôn biết được những gì đang hoạt động, những gì bị chặn và những gì sắp tới. Điều đó có nghĩa là giao tiếp với khách hàng tốt hơn và ít phải vội vàng vào phút chót.

Hợp tác được tập trung, không phân tánThay vì phải chuyển đổi giữa Slack, email và các cuộc họp, các nhóm hợp tác trong ClickUp Chat, ngay bên cạnh các công việc và chiến dịch mà họ đang thảo luận. Các cuộc hội thoại được gắn liền với công việc, không bị chôn vùi trong các chủ đề mà sau này không ai có thể tìm thấy.

Giao tiếp với nhóm của bạn và tạo công việc ngay trong cửa sổ trò chuyện với ClickUp Chat

ClickUp loại bỏ rào cản giữa việc bán quảng cáo và triển khai chúng. Bộ phận bán hàng đóng giao dịch nhanh hơn vì quá trình triển khai có thể dự đoán được. Bộ phận tiếp thị triển khai chiến dịch với ít bất ngờ hơn vì thông tin đầy đủ. Lãnh đạo có cái nhìn thực tế về quy trình bán hàng, sức chứa và việc triển khai mà không cần phải theo dõi cập nhật!

Các tính năng nổi bật của ClickUp

ClickUp CRM: Tạo quy trình bán hàng tùy chỉnh phản ánh quy trình bán hàng quảng cáo thực tế của bạn với các giai đoạn: tiếp cận khách hàng tiềm năng, đề xuất, đàm phán và giao dịch thành công. Bạn có thể theo dõi giá trị giao dịch, ngày dự kiến hoàn tất và xác suất để tạo ra dự báo chính xác, đồng thời liên kết liên hệ với công ty để xem toàn bộ lịch sử mối quan hệ trong một chế độ xem duy nhất.

ClickUp Dashboards: Tạo tầm nhìn thời gian thực về giá trị quy trình bán hàng, tỷ lệ thành công và doanh thu so với mục tiêu mà không cần chờ báo cáo hàng tuần. Tạo Tạo tầm nhìn thời gian thực về giá trị quy trình bán hàng, tỷ lệ thành công và doanh thu so với mục tiêu mà không cần chờ báo cáo hàng tuần. Tạo bảng điều khiển bán hàng tùy chỉnh hiển thị các giao dịch theo nhân viên bán hàng hoặc dòng sản phẩm, giúp bạn phát hiện các điểm nghẽn ngay lập tức và hành động trước khi cơ hội trôi qua.

ClickUp Brain: Nhận sự hỗ trợ từ trí tuệ nhân tạo (AI) thực sự hiểu bối cảnh bán hàng của bạn vì nó được kết nối với toàn bộ không gian làm việc của bạn. Tóm tắt lịch sử giao tiếp với khách hàng trước các cuộc gọi khám phá, soạn thảo email theo dõi cá nhân hóa dựa trên ghi chú cuộc họp và xác định các giao dịch cần chú ý dựa trên mẫu hoạt động.

ClickUp Tự động hóa: Loại bỏ các bước chuyển giao thủ công và cập nhật trạng thái bằng các quy trình làm việc dựa trên quy tắc. Tự động thông báo cho bộ phận vận hành khi giao dịch được hoàn tất, tạo các công việc thiết lập chiến dịch với thông tin khách hàng đã được điền sẵn, và kích hoạt các lời nhắc nhở khi giao dịch không có tiến triển.

ClickUp Docs: Giữ các đề xuất, bộ tài liệu truyền thông và mẫu đơn đặt hàng quảng cáo kết nối với các giao dịch và chiến dịch. Hợp tác trả lời RFP theo thời gian thực với tính năng bình luận và lịch sử phiên bản, để không có gì bị lạc trong các tệp đính kèm email. Giữ các đề xuất, bộ tài liệu truyền thông và mẫu đơn đặt hàng quảng cáo kết nối với các giao dịch và chiến dịch. Hợp tác trả lời RFP theo thời gian thực với tính năng bình luận và lịch sử phiên bản, để không có gì bị lạc trong các tệp đính kèm email.

Ưu và nhược điểm của ClickUp

Ưu điểm:

Thay vì phải trả tiền cho các công cụ CRM và quản lý dự án riêng biệt, mọi thứ đều được tích hợp trên một nền tảng duy nhất, giúp thông tin khách hàng và trạng thái chiến dịch luôn được kết nối.

Dù bạn đang bán các chiến dịch trực tiếp hay kho hàng quảng cáo tự động, các Trường Tùy chỉnh và chế độ xem của ClickUp sẽ thích ứng với quy trình của bạn.

ClickUp Brain trở nên thông minh hơn khi nhóm của bạn sử dụng nó, học hỏi từ các mẫu bán hàng cụ thể và các giao dịch thành công của bạn để đưa ra các đề xuất tốt hơn.

Nhược điểm:

Sự đa dạng của các tùy chọn tùy chỉnh có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp ban đầu; các nhóm sẽ được hưởng lợi khi bắt đầu với các mẫu có sẵn.

Chức năng của ứng dụng di động, mặc dù khá toàn diện, nhưng vẫn chưa bao gồm tất cả các tính năng của phiên bản desktop.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.900 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (4.100+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Sự linh hoạt của ClickUp là lợi thế lớn nhất đối với chúng tôi. Chúng tôi đã tùy chỉnh toàn bộ không gian làm việc theo quy trình kinh doanh của mình thay vì điều chỉnh quy trình để phù hợp với công cụ. Chúng tôi sử dụng nó cho các bộ phận Khách hàng, Phát triển, Vận hành, Tuân thủ, Tài chính và Công nghệ, và việc tập trung mọi thứ vào một nơi đã mang lại cấu trúc mạnh mẽ và hiển thị. Các trạng thái tùy chỉnh, trường dữ liệu, tự động hóa và bảng điều khiển giúp chúng tôi quản lý quá trình onboarding, tuân thủ, tích hợp và theo dõi nội bộ một cách trơn tru, với sự phụ thuộc ít hơn nhiều vào email và các cuộc theo dõi.

2. Salesforce Media Cloud (Phù hợp nhất cho các hoạt động truyền thông phức tạp của doanh nghiệp)

qua Salesforce

Salesforce Media Cloud là giải pháp hàng đầu dành cho các công ty truyền thông quy mô doanh nghiệp cần quản lý các hoạt động quảng cáo phức tạp, đa kênh. Nó vượt xa một hệ thống CRM cơ bản bằng cách cung cấp mô hình dữ liệu ngành chuyên biệt, tích hợp quản lý bán hàng, quản lý người đăng ký và khai thác nội dung.

Nền tảng này có tính năng động cơ CPQ mạnh mẽ, có thể xử lý định giá dựa trên thuộc tính phức tạp và hệ số nhân theo mùa mà không gặp khó khăn. Với việc tích hợp Agentforce AI gần đây, các nhóm nay có thể chủ động phát hiện thông tin chi tiết và tự động hóa quy trình từ báo giá đến thu tiền trên cả kênh kỹ thuật số và truyền thống.

Nó hiệu quả trong việc giải quyết vấn đề "các silo dữ liệu" bằng cách tích hợp dự báo hàng tồn kho và quản lý đơn đặt hàng dưới một nền tảng duy nhất. Mặc dù việc triển khai đòi hỏi cam kết nghiêm túc, nhưng lợi ích mang lại là một nguồn thông tin duy nhất cho toàn bộ chuỗi giá trị truyền thông của bạn. Đây là lựa chọn phù hợp cho các tổ chức muốn mở rộng doanh thu quảng cáo đồng thời duy trì độ chính xác trong thanh toán.

Các tính năng nổi bật của Salesforce Media Cloud trên đám mây

Quản lý bán hàng quảng cáo: Theo dõi các giao dịch truyền thông phức tạp liên quan đến nhiều sản phẩm và mô hình định giá trong một chế độ xem thống nhất.

Hệ thống quản lý đơn đặt hàng: Chuyển đổi các giao dịch đã đóng thành đơn đặt hàng vận hành mà không cần nhập lại dữ liệu hoặc chuyển giao thủ công.

Tối ưu hóa doanh thu: Sử dụng trí tuệ nhân tạo Einstein để xác định cơ hội định giá và dự báo nhu cầu.

Ưu và nhược điểm của Salesforce Media Cloud trên đám mây

Ưu điểm:

Được thiết kế chuyên biệt cho các quy trình làm việc đặc thù của việc bán quảng cáo, giúp giảm thiểu nhu cầu tùy chỉnh.

Cung cấp chế độ xem thống nhất trên các kênh kỹ thuật số, truyền hình và in ấn.

Phù hợp để xử lý khối lượng và độ phức tạp của các tổ chức truyền thông quy mô lớn.

Nhược điểm:

Việc triển khai thường phức tạp và thường yêu cầu sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn bên ngoài.

Độ phức tạp của hàm tạo ra một đường cong học tập dốc.

Việc tùy chỉnh vượt quá các cấu hình tiêu chuẩn yêu cầu chuyên môn phát triển Salesforce.

Giá cả của Salesforce Media Cloud trên đám mây

Growth: Từ $165 mỗi người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Nâng cao: Từ $475 mỗi người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Salesforce Media Cloud

G2: 4.3/5 (hơn 18.000 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (18.700+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Salesforce Media Cloud?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Đối với tôi, tính năng nổi bật nhất là khả năng tự động hóa của nền tảng. Journey Builder, phân đoạn đối tượng và các chiến dịch kích hoạt đều rất hiệu quả khi được cấu hình đúng cách. Mặc dù có một giai đoạn học tập ban đầu, nhưng sau khi làm quen với hệ thống, nó chứng minh được độ tin cậy và yêu cầu bảo trì tối thiểu. Một điểm mạnh khác là khả năng tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn. Sử dụng Marketing Cloud kết hợp với Data Cloud đã thực sự thay đổi quy trình làm việc của tôi. Sự kết hợp này cho phép tôi thu được những thông tin giá trị, tạo ra các phân khúc thông minh hơn, kích hoạt đối tượng và gửi các thông điệp cá nhân hóa mang tính liên quan và mục đích rõ ràng.

Đối với tôi, tính năng nổi bật nhất là khả năng tự động hóa của nền tảng. Journey Builder, phân đoạn đối tượng và các chiến dịch kích hoạt đều rất hiệu quả khi được cấu hình đúng cách. Mặc dù có một giai đoạn học tập ban đầu, nhưng sau khi làm quen với hệ thống, nó chứng minh được độ tin cậy và yêu cầu bảo trì tối thiểu. Một điểm mạnh khác là khả năng tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn. Sử dụng Marketing Cloud kết hợp với Data Cloud đã thực sự thay đổi quy trình làm việc của tôi. Sự kết hợp này cho phép tôi thu được những thông tin giá trị, tạo ra các phân khúc thông minh hơn, kích hoạt đối tượng và gửi các thông điệp cá nhân hóa mang tính liên quan và mục đích rõ ràng.

3. HubSpot Marketing Hub (Tốt nhất cho việc phân bổ khách hàng tiềm năng tích hợp CRM)

qua HubSpot Marketing Hub

Các nhóm marketing chạy quảng cáo trên các công cụ chuyên biệt cho từng nền tảng, trong khi bộ phận bán hàng thực hiện công việc của mình trên một hệ thống CRM riêng biệt. Sự thiếu kết nối này khiến việc xác định các chiến dịch thực sự mang lại doanh thu so với chỉ lượt nhấp chuột trở nên bất khả thi, dẫn đến việc lãng phí chi phí quảng cáo.

HubSpot Marketing Hub được thiết kế cho nhóm hiện đại tin rằng tiếp thị và bán hàng không nên tách biệt trong các cuộc hội thoại. Tính năng nổi bật của nó là khả năng kết nối quảng cáo Google, Meta và LinkedIn trực tiếp với dữ liệu CRM của bạn để báo cáo khép kín thực sự.

Thay vì chỉ đang theo dõi số lần nhấp chuột, bạn có thể xem chiến dịch quảng cáo cụ thể nào đã dẫn đến hợp đồng ký kết và giá trị trọn đời cao. Nền tảng cho phép bạn đồng bộ danh sách CRM với các nền tảng quảng cáo tự động, đảm bảo chiến dịch tái tiếp thị của bạn tập trung chính xác vào các khách hàng tiềm năng thực sự.

Với tính năng “ChatSpot” và đánh giá điểm tiềm năng khách hàng dự đoán, phần mềm giúp bạn xác định những khách hàng tiềm năng sẵn sàng mua hàng trước khi họ thậm chí còn chưa hỏi. Nó đơn giản hóa sự phức tạp của việc phân bổ đa kênh thành các bảng điều khiển trực quan mà bất kỳ ai trong nhóm đều có thể hiểu. Đối với các thương hiệu đang phát triển, nó cung cấp sự kết hợp hoàn hảo giữa tự động hóa cao cấp và giao diện không yêu cầu bằng cấp về khoa học máy tính.

Các tính năng nổi bật của HubSpot Marketing Hub

Đối tượng được hỗ trợ bởi CRM: Đồng bộ danh sách liên hệ trực tiếp với các nền tảng quảng cáo để nhắm mục tiêu dựa trên dữ liệu khách hàng thực tế.

Báo cáo phân bổ: Xem các chiến dịch quảng cáo nào đóng góp vào doanh thu thực tế, không chỉ là lượt nhấp chuột hoặc điền biểu mẫu.

Gợi ý tối ưu hóa quảng cáo: Nhận đề xuất để cải thiện hiệu suất chiến dịch dựa trên kết quả từ hệ thống CRM.

Ưu và nhược điểm của HubSpot Marketing Hub

Ưu điểm:

Cung cấp báo cáo khép kín thực sự bằng cách theo dõi các liên hệ qua toàn bộ quy trình bán hàng.

Tối ưu hóa quản lý đối tượng bằng cách đồng bộ hóa các phân khúc CRM trên các nền tảng.

Hỗ trợ tích hợp sẵn cho các nhóm đã sử dụng HubSpot CRM

Nhược điểm:

Chức năng chỉ giới hạn trên Google, Facebook/Instagram và LinkedIn.

Các tính năng quản lý quảng cáo nâng cao vẫn yêu cầu công việc trên các nền tảng gốc.

Độ chính xác của việc phân bổ phụ thuộc vào việc thiết lập theo dõi đúng cách.

Giá cả của HubSpot Marketing Hub

Miễn phí

Starter: Bắt đầu từ $20/tháng

Chuyên nghiệp: Bắt đầu từ $890/tháng

Enterprise: Bắt đầu từ $3.600/tháng

Đánh giá và nhận xét về HubSpot Marketing Hub

G2: 4.4/5 (hơn 11.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 6.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về HubSpot Marketing Hub?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Điều tôi thích nhất ở HubSpot Marketing Hub là nó rất dễ sử dụng và chúng ta có thể tạo ra và tổ chức toàn bộ danh sách khách hàng tiềm năng của cả nhóm thông qua một cổng thông tin duy nhất, giúp mọi thứ không trở nên phức tạp và mỗi người có thể xem danh sách khách hàng tiềm năng của mình trong chế độ xem hiệu quả.

Điều tôi thích nhất ở HubSpot Marketing Hub là nó rất dễ sử dụng và chúng ta có thể tạo ra và tổ chức toàn bộ danh sách khách hàng tiềm năng của cả nhóm thông qua một cổng thông tin duy nhất, giúp mọi thứ không trở nên phức tạp và mỗi người có thể xem danh sách khách hàng tiềm năng của mình trong chế độ xem hiệu quả.

4. Pipedrive (Phù hợp nhất cho bán hàng dựa trên hoạt động trực quan)

qua Pipedrive

Pipedrive được thiết kế bởi những người làm bán hàng, dành cho những người làm bán hàng, ưu tiên tiến độ thực tế của một giao dịch hơn là công việc hành chính. Nó tiên phong trong việc sử dụng quy trình làm việc trực quan theo phong cách Kanban, giúp bạn dễ dàng theo dõi chính xác vị trí của từng nhà quảng cáo trong phễu bán hàng của mình.

Triết lý "Bán hàng dựa trên hoạt động" đảm bảo nhân viên bán hàng của bạn luôn tập trung vào bước tiếp theo, dù đó là cuộc gọi theo dõi hay đánh giá bản tóm tắt sáng tạo. Trợ lý bán hàng AI hoạt động như một huấn luyện viên cá nhân, cảnh báo về các giao dịch bị đình trệ và đề xuất thời điểm tốt nhất để liên hệ với khách hàng. Bạn có thể tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại—chẳng hạn như tạo công việc chiến dịch khi giao dịch bước vào giai đoạn đàm phán—mà không cần sự trợ giúp từ bộ phận CNTT.

Nền tảng này nổi tiếng với sự dễ dàng trong việc áp dụng, nghĩa là nhóm của bạn sẽ thực sự sử dụng nó thay vì chống đối. Đây là công cụ đóng giao dịch gọn nhẹ dành cho các nhóm muốn có quy trình bán hàng tốc độ cao mà không bị cồng kềnh như các hệ thống doanh nghiệp lớn.

Các tính năng nổi bật của Pipedrive

Quy trình bán hàng trực quan: Kéo và thả các giao dịch qua các giai đoạn với khả năng hiển thị tức thì tình trạng của quy trình bán hàng.

Bán hàng dựa trên hoạt động: Theo dõi và lên lịch các hoạt động thúc đẩy giao dịch tiến triển, kèm theo nhắc nhở cho các hoạt động sắp tới.

Trợ lý bán hàng AI: Nhận đề xuất tự động hóa về các bước tiếp theo và ưu tiên giao dịch dựa trên mô hình quy trình bán hàng.

Ưu và nhược điểm của Pipedrive

Ưu điểm:

Thiết kế giao diện trực quan và gọn gàng giúp tăng cường sự chấp nhận của nhân viên bán hàng.

Mọi tính năng đều được thiết kế để hỗ trợ đóng giao dịch, không chỉ để theo dõi hành chính.

Ứng dụng di động cung cấp quyền truy cập đầy đủ vào quy trình bán hàng, điều này rất quan trọng đối với các nhóm bán hàng ngoài hiện trường.

Nhược điểm:

Thiếu các tính năng tự động hóa tiếp thị và quản lý chiến dịch mạnh mẽ, khác với các giải pháp thay thế Pipedrive khác.

Khả năng báo cáo không thể sánh ngang với độ sâu của các nền tảng CRM doanh nghiệp.

Các tùy chọn tùy chỉnh bị hạn chế hơn so với các nền tảng linh hoạt cao.

Giá cả của Pipedrive

Cần thiết: $19 mỗi người dùng/tháng

Nâng cao: $34 mỗi người dùng/tháng

Chuyên nghiệp: $64 mỗi người dùng/tháng

Power/Enterprise: $89 mỗi người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Pipedrive

G2: 4.3/5 (hơn 1.800 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (2.900+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Pipedrive?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi thấy Pipedrive rất tuyệt vời cho việc quản lý khách hàng và cuộc gọi. Tôi thực sự thích cách nó cho phép tôi tổ chức thông tin và liên hệ với khách hàng, đồng thời theo dõi ai đã gọi, số lần gọi và lý do cho mỗi cuộc gọi. Tôi cũng đánh giá cao khả năng ghi chú về các tương tác của mình, điều này giúp tôi duy trì sự tổ chức với mỗi khách hàng.

Tôi thấy Pipedrive rất tuyệt vời cho việc quản lý khách hàng và cuộc gọi. Tôi thực sự thích cách nó cho phép tôi tổ chức thông tin và liên hệ với khách hàng, đồng thời theo dõi ai đã gọi, số lần gọi và lý do cho mỗi cuộc gọi. Tôi cũng đánh giá cao giá trị của khả năng ghi chú về các tương tác của mình, điều này giúp tôi duy trì sự tổ chức với mỗi khách hàng.

5. Freshsales (Tốt nhất cho đánh giá khách hàng tiềm năng dựa trên trí tuệ nhân tạo)

qua Freshsales

Freshsales mang đến một mức độ thông minh mới cho quy trình bán hàng quảng cáo bằng cách tích hợp giao tiếp và trí tuệ nhân tạo (AI) trực tiếp vào màn hình giao dịch. Hệ thống AI độc quyền Freddy của nó đánh giá các khách hàng tiềm năng theo thời gian thực, giúp bạn loại bỏ những thông tin không cần thiết và tập trung vào các nhà quảng cáo có ý định cao.

Với các tính năng tích hợp sẵn như điện thoại, email và trò chuyện, nhóm của bạn không cần phải chuyển tab để ghi lại cuộc hội thoại hoặc ghi âm cuộc gọi với khách hàng. Tính năng “Sales Sequences” của nền tảng cho phép bạn tự động hóa các hoạt động tiếp cận cá nhân hóa, mang lại cảm giác thân thiện nhưng hoạt động hoàn toàn tự động. Bạn có thể theo dõi toàn bộ hành trình của khách hàng, bao gồm các tương tác trên website và các phiếu hỗ trợ trước đây, ngay bên cạnh các ghi chú bán hàng của mình.

Các tính năng nổi bật của Freshsales

Freddy AI: Nhận điểm đánh giá khách hàng tiềm năng thông minh, ưu tiên các liên hệ có khả năng chuyển đổi cao nhất dựa trên các tín hiệu tương tác.

Tích hợp điện thoại và email: Gọi điện và gửi email trực tiếp từ hồ sơ liên hệ với tính năng ghi nhật ký tự động.

Quy trình bán hàng: Tự động hóa các chiến dịch tiếp cận đa bước có khả năng điều chỉnh dựa trên phản hồi của khách hàng tiềm năng.

Ưu và nhược điểm của Freshsales

Ưu điểm:

Giao tiếp thống nhất loại bỏ việc chuyển đổi công cụ và nâng cao năng suất làm việc.

Trí tuệ nhân tạo (AI) cung cấp các đề xuất thực tế dựa trên dữ liệu của bạn, không phải là lời khuyên chung chung.

Giao diện sạch sẽ, hiện đại giúp giảm bớt gánh nặng nhận thức khi điều hướng các hệ thống phức tạp.

Nhược điểm:

Tùy chỉnh nâng cao có thể yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật.

Độ sâu báo cáo không tương đương với các nền tảng doanh nghiệp.

Hệ sinh thái tích hợp nhỏ hơn so với các nền tảng CRM lớn.

Giá cả của Freshsales

Miễn phí: $0

Growth: $11 mỗi người dùng/tháng

Pro: $47 mỗi người dùng/tháng

Doanh nghiệp: $71 mỗi người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Freshsales

G2: 4.5/5 (1.100+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (600+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Freshsales?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi thích sự tiết kiệm chi phí của Freshsales; với mức giá đó, bạn sẽ nhận được một bộ công cụ đầy đủ với nhiều tính năng như chuỗi email và khả năng gửi email hàng loạt. Việc cài đặt mọi thứ rất dễ dàng vì phần mềm cung cấp hướng dẫn từng bước. Chúng tôi đã tạo các trường thông tin tài khoản và công ty, và Freshsales cung cấp các mẫu sẵn có cho các mục khác. Chúng tôi đã kiểm tra sức khỏe email mà không cần kết nối hộp thư đến, sau đó kiểm tra với thiết lập DKIM, SPF & DMARC trên Freshsales. Bạn có thể sử dụng Chuỗi email để gửi email theo logic nhất định, như gửi email theo dõi cho khách hàng đã mở email. Nó cho phép bạn gửi các chiến dịch email tự động hóa, và với tính năng gửi email hàng loạt, chúng ta có thể gửi một email duy nhất như một chiến dịch và cá nhân hóa mọi khía cạnh của từng email.

Tôi thích sự tiết kiệm chi phí của Freshsales; với mức giá đó, bạn sẽ nhận được một bộ công cụ đầy đủ với nhiều tính năng như chuỗi email và khả năng gửi email hàng loạt. Việc cài đặt mọi thứ rất dễ dàng vì phần mềm cung cấp hướng dẫn từng bước. Chúng tôi đã tạo các trường thông tin tài khoản và công ty, và Freshsales cung cấp các mẫu sẵn có cho các mục khác. Chúng tôi đã kiểm tra sức khỏe email mà không cần kết nối hộp thư đến, sau đó kiểm tra với thiết lập DKIM, SPF & DMARC trên Freshsales. Bạn có thể sử dụng Chuỗi email để gửi email theo logic nhất định, như gửi email theo dõi cho khách hàng đã mở email. Nó cho phép bạn gửi các chiến dịch email tự động hóa, và với tính năng gửi email hàng loạt, chúng ta có thể gửi một email duy nhất như một chiến dịch và cá nhân hóa mọi khía cạnh của từng email.

6. Zoho CRM (Phù hợp nhất cho chi phí hợp lý và tùy chỉnh sâu)

qua Zoho CRM

Các nhóm đang phát triển cần tính năng CRM có khả năng mở rộng, nhưng các nền tảng doanh nghiệp lại đắt đỏ, trong khi các công cụ dành cho doanh nghiệp nhỏ lại nhanh chóng trở nên không phù hợp.

Zoho CRM là "chuyên gia linh hoạt" dành cho các nhóm có ngân sách hạn chế nhưng vẫn đòi hỏi sức mạnh cấp doanh nghiệp và khả năng tùy chỉnh sâu rộng. Phần mềm này cung cấp một phạm vi tính năng đa dạng, từ tự động hóa quy trình làm việc đến trợ lý AI Zia, có thể dự đoán thời điểm chốt giao dịch và phát hiện các bất thường trong dữ liệu của bạn.

Giao diện thiết kế Canvas của nền tảng cho phép bạn tùy chỉnh hoàn toàn giao diện người dùng để phù hợp với thuật ngữ chuyên ngành và quy trình bán hàng quảng cáo của nhóm. Vì là một phần của hệ sinh thái Zoho rộng lớn, phần mềm này tích hợp sẵn với mọi ứng dụng từ phần mềm thanh toán đến nền tảng webinar. Bạn có thể cài đặt "SalesSignals" để nhận thông báo ngay lập tức khi khách hàng tiềm năng mở email hoặc truy cập trang giá cả, giúp bạn nắm bắt thời điểm hoàn hảo.

Các tính năng nổi bật của Zoho CRM

Trợ lý AI Zia: Nhận dự đoán về khả năng chốt giao dịch và thời điểm tốt nhất để liên hệ với khách hàng tiềm năng.

Tự động hóa quy trình làm việc: Xây dựng các quy tắc tự động hóa phức tạp mà không cần mã bằng công cụ xây dựng quy trình làm việc trực quan.

Giao tiếp đa kênh: Tương tác với khách hàng tiềm năng qua email, điện thoại, trò chuyện trực tuyến và mạng xã hội ngay trong hệ thống CRM.

Ưu và nhược điểm của Zoho CRM

Ưu điểm:

Cung cấp giá trị vượt trội, mang đến các tính năng doanh nghiệp mà không cần chi phí doanh nghiệp.

Tích hợp sâu với các sản phẩm Zoho khác tạo ra một nền tảng kinh doanh thống nhất.

Rất linh hoạt để thích ứng với hầu hết mọi quy trình bán hàng

Nhược điểm:

Sự đa dạng của các tùy chọn có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp.

Một số tính năng nâng cao yêu cầu kế hoạch dịch vụ cao cấp hơn.

Thời gian phản hồi hỗ trợ có thể thay đổi

Giá cả của Zoho CRM

Miễn phí

Tiêu chuẩn: $20 mỗi người dùng/tháng

Chuyên nghiệp: $35 mỗi người dùng/tháng

Enterprise: $50 mỗi người dùng/tháng

Ultimate: $65 mỗi người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (2.600+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (6.900+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá Zoho CRM như thế nào?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Đối với các nhóm muốn kiểm soát mà không cần hệ thống phức tạp của doanh nghiệp, Zoho CRM vô cùng linh hoạt và tiết kiệm chi phí. Các tích hợp trong hệ sinh thái Zoho diễn ra mượt mà, và các tùy chọn tùy chỉnh (trường dữ liệu, quy trình làm việc, tự động hóa) rất đa dạng. Phần mềm này rất phù hợp để theo dõi quy trình bán hàng, hoạt động và các bước theo dõi tại một địa điểm duy nhất cho hoạt động tuyển dụng hoặc bán hàng. Khi được cài đặt đúng cách, báo cáo sẽ rất đáng tin cậy.

Đối với các nhóm muốn kiểm soát mà không cần hệ thống phức tạp, Zoho CRM vô cùng linh hoạt và tiết kiệm chi phí. Các tích hợp trong hệ sinh thái Zoho diễn ra mượt mà, và các tùy chọn tùy chỉnh (trường dữ liệu, quy trình làm việc, tự động hóa) rất đa dạng. Phần mềm này rất phù hợp để theo dõi quy trình bán hàng, hoạt động và các bước theo dõi trong một địa điểm duy nhất cho hoạt động tuyển dụng hoặc bán hàng. Khi được cài đặt đúng cách, báo cáo sẽ rất đáng tin cậy.

7. ADvendio (Phù hợp nhất cho hoạt động quảng cáo tích hợp với Salesforce)

qua ADvendio

Các công ty truyền thông sử dụng Salesforce cho CRM thường thiếu các tính năng tích hợp sẵn để quản lý kho quảng cáo và đơn đặt hàng, dẫn đến việc tạo ra các silo dữ liệu và gây ra các vấn đề tích hợp.

ADvendio là một giải pháp mạnh mẽ tích hợp sẵn với Salesforce, được thiết kế đặc biệt để kết nối khoảng cách giữa mua quảng cáo và bán quảng cáo. Vì nó hoạt động trực tiếp trong hệ sinh thái Salesforce, công cụ này loại bỏ nhu cầu đồng bộ dữ liệu phức tạp và đảm bảo một nguồn dữ liệu duy nhất cho toàn bộ hoạt động quảng cáo của bạn.

Nền tảng này nổi bật với khả năng quản lý kho hàng đa kênh, cho phép bạn theo dõi tình trạng sẵn có của các tài sản quảng cáo trên các kênh kỹ thuật số, in ấn và ngoài trời theo thời gian thực. Hệ thống tài chính tích hợp sẵn tự động hóa quy trình phức tạp từ đơn đặt hàng đã ký đến hóa đơn cuối cùng, giảm đáng kể lỗi thủ công. Với tích hợp chương trình với các nền tảng SSP và sàn giao dịch lớn, nó cung cấp chế độ xem thống nhất về cả nguồn thu nhập trực tiếp và tự động.

Các tính năng nổi bật của ADvendio

Quản lý đơn đặt hàng: Quản lý toàn bộ quy trình bán hàng quảng cáo từ đề xuất đến triển khai chiến dịch trong Salesforce

Dự báo tồn kho: Xem tình trạng sẵn có theo thời gian thực của các sản phẩm quảng cáo trước khi commit với khách hàng.

Tích hợp chương trình tự động: Kết nối bán hàng trực tiếp với nhu cầu chương trình tự động thông qua quản lý kho hàng thống nhất.

Ưu và nhược điểm của ADvendio

Ưu điểm:

Là ứng dụng gốc của Salesforce, nó loại bỏ các thách thức tích hợp.

Hiểu rõ các quy trình làm việc trong quảng cáo như thẻ giá và bồi thường, những điều mà các công cụ thông thường không thể làm được.

Phù hợp với các mô hình kinh doanh truyền thông khác nhau, từ chỉ kỹ thuật số đến đa kênh.

Nhược điểm:

Yêu cầu Salesforce làm nền tảng cơ sở.

Độ phức tạp của việc triển khai tương đương với các dự án Salesforce

Các tính năng ngoài hoạt động quảng cáo có thể yêu cầu các ứng dụng Salesforce bổ sung.

Giá cả của ADvendio

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ADvendio

G2: 4.6/5 (15+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (5+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ADvendio?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Advendio là một phần mềm CRM tuyệt vời, rất phù hợp cho tất cả các quy trình bán hàng liên quan đến dịch vụ truyền thông. Quản lý khách hàng, phân loại, đề xuất, xác nhận đơn đặt hàng, gửi email, báo cáo và nhiều tính năng khác được thực hiện rất tốt. Phần mềm này hoàn toàn chạy trên đám mây, bạn không cần lo lắng về sao lưu dữ liệu hay bảo trì phần mềm, tính khả dụng của nó đối với tôi cho đến nay là 100%.

Advendio là một phần mềm CRM tuyệt vời, rất phù hợp cho tất cả các quy trình bán hàng liên quan đến việc bán dịch vụ truyền thông. Quản lý khách hàng, phân loại, đề xuất, xác nhận đơn đặt hàng, gửi email, báo cáo và nhiều tính năng khác được thực hiện rất tốt. Phần mềm này hoàn toàn chạy trên đám mây, bạn không cần lo lắng về sao lưu dữ liệu hay bảo trì phần mềm, tính khả dụng của nó là 100% đối với tôi cho đến nay.

📖 Đọc thêm: 10 Tính năng quan trọng của phần mềm quản lý bán hàng để thành công

8. Google Ad Manager (Tốt nhất cho việc tối ưu hóa doanh thu kỹ thuật số của nhà xuất bản)

qua Google Ads

Google Ad Manager vẫn là tiêu chuẩn vàng cho các nhà xuất bản cần tối đa hóa doanh thu từ một lượng lớn lượt hiển thị kỹ thuật số. Công nghệ đấu giá thống nhất của nó buộc mọi nguồn cầu - bao gồm các giao dịch trực tiếp và người mua chương trình - phải cạnh tranh đồng thời cho từng vị trí quảng cáo.

Gần đây, nền tảng này đã được nâng cấp với tính năng “Báo cáo tương tác” sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chủ động phát hiện cơ hội doanh thu và xác định các điểm nghẽn trong quá trình phân phối. Nó cung cấp quyền kiểm soát chi tiết đối với kho hàng của bạn, từ các băng rôn quảng cáo tiêu chuẩn đến các vị trí quảng cáo có giá trị cao trên CTV và video. Tính năng phân bổ động của hệ thống đảm bảo bạn không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền bằng cách tự động ưu tiên các quảng cáo có mức trả cao nhất theo thời gian thực.

Mặc dù giao diện của nó nổi tiếng là phức tạp, nhưng độ sâu của dữ liệu và khả năng tích hợp với hệ sinh thái Google rộng lớn khiến nó trở thành công cụ không thể thiếu cho các trang web có lượng truy cập cao. Đối với các nhà xuất bản muốn kiểm soát hoàn toàn chiến lược kiếm tiền của mình, nền tảng này là công cụ mạnh mẽ nhất trong ngành.

Các tính năng nổi bật của Google Ad Manager

Đấu giá thống nhất: Tối đa hóa doanh thu bằng cách cho tất cả các nguồn cầu cạnh tranh đồng thời cho mỗi lượt hiển thị.

Phân bổ động: Tự động cân bằng các chiến dịch bán trực tiếp với nhu cầu chương trình để tối ưu hóa tỷ lệ lấp đầy và doanh thu.

Báo cáo nâng cao: Nắm bắt hiệu suất doanh thu theo các chiều như đơn vị quảng cáo, khu vực địa lý và thiết bị.

Ưu và nhược điểm của Google Ad Manager

Ưu điểm:

Tích hợp với hệ sinh thái quảng cáo của Google mang lại nhu cầu lớn cho các nhà xuất bản.

Các thuật toán tiên tiến liên tục tối ưu hóa doanh thu trong các tình huống phức tạp.

Phù hợp với mọi kích thước, bao gồm gói miễn phí cho các nhà xuất bản nhỏ.

Nhược điểm:

Sự phức tạp của các tính năng tạo ra một đường cong học tập dốc.

Tạo sự phụ thuộc vào hệ sinh thái của Google

Quyền truy cập hỗ trợ thay đổi tùy theo cấp độ nhà xuất bản.

Giá của Google Ad Manager

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Google Ad Manager

G2: 4.2/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (30+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Google Ad Manager?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi thích Google Ad Manager vì khả năng kiểm soát quảng cáo mạnh mẽ và phân tích chi tiết. Nó cung cấp khả năng nhắm mục tiêu chính xác, định dạng quảng cáo linh hoạt và công cụ tối ưu hóa doanh thu mạnh mẽ. Tôi cũng đánh giá cao cách nó giúp tôi tối ưu hóa việc phân phối quảng cáo, theo dõi hiệu suất và tối đa hóa doanh thu một cách hiệu quả. Việc chuyển sang Google Ad Manager từ các mạng quảng cáo cơ bản và đặt quảng cáo trực tiếp đã mang lại khả năng kiểm soát tốt hơn, khả năng mở rộng và báo cáo chi tiết tất cả trong một nền tảng.

Tôi thích Google Ad Manager vì khả năng kiểm soát quảng cáo mạnh mẽ và phân tích chi tiết. Nó cung cấp khả năng nhắm mục tiêu chính xác, định dạng quảng cáo linh hoạt và công cụ tối ưu hóa doanh thu mạnh mẽ. Tôi cũng đánh giá cao cách nó giúp tôi tối ưu hóa việc phân phối quảng cáo, theo dõi hiệu suất và tối đa hóa doanh thu một cách hiệu quả. Việc chuyển sang Google Ad Manager từ các mạng quảng cáo cơ bản và đặt quảng cáo trực tiếp đã mang lại sự kiểm soát tốt hơn, khả năng mở rộng và báo cáo chi tiết tất cả trong một nền tảng duy nhất.

9. Meta Ads Manager (Tốt nhất cho phạm vi tiếp cận của chiến dịch truyền thông xã hội)

qua Meta Ads

Các nhóm thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận đối tượng mục tiêu một cách hiệu quả trên các nền tảng mạng xã hội, lãng phí ngân sách vào các lượt hiển thị không liên quan vì tối ưu hóa thủ công không thể theo kịp các thuật toán của nền tảng.

Meta Ads Manager là trung tâm điều khiển thiết yếu để tiếp cận hàng tỷ người dùng trên Facebook, Instagram, Messenger và Threads. Các công cụ Advantage+ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) của nền tảng này tự động hóa các biến thể sáng tạo và mục tiêu đối tượng để tìm ra các kết hợp hiệu quả nhất. Nó cho phép bạn tạo các đối tượng tùy chỉnh sâu bằng cách sử dụng dữ liệu CRM của riêng bạn hoặc lưu lượng truy cập trang web được theo dõi qua API Conversions để tái tiếp thị với độ chính xác cao.

Bảng điều khiển trực quan đơn giản hóa quy trình bằng cách thử nghiệm A/B tiêu đề và tài sản video để xác định yếu tố thực sự thúc đẩy chuyển đổi. Với hỗ trợ tích hợp cho các định dạng tương tác như Reels và Carousel ads, phần mềm cung cấp khả năng nhắm mục tiêu hành vi nâng cao, trở thành công cụ "bắt buộc phải có" cho các thương hiệu muốn mở rộng quy mô thu hút khách hàng nhanh chóng. Đây là công cụ tối ưu để chuyển đổi tương tác trên mạng xã hội thành doanh thu đo lường được thông qua các chiến dịch được tối ưu hóa bằng trí tuệ nhân tạo.

Các tính năng nổi bật của Meta Ads Manager

Định hướng đối tượng: Xây dựng đối tượng chính xác dựa trên nhân khẩu học, sở thích, hành vi và dữ liệu tùy chỉnh như danh sách khách hàng.

Tối ưu hóa chiến dịch: Hãy để các thuật toán của Meta tối ưu hóa việc phân phối quảng cáo hướng đến đối tượng bạn chọn, dù đó là chuyển đổi, khách hàng tiềm năng hay lưu lượng truy cập.

Phạm vi tiếp cận đa nền tảng: Quản lý các chiến dịch trên Facebook, Instagram và Messenger từ một giao diện duy nhất.

Ưu và nhược điểm của Meta Ads Manager

Ưu điểm:

Quy mô đối tượng không có đối thủ, tiếp cận hàng tỷ người dùng trên toàn cầu

Khả năng nhắm mục tiêu tiên tiến dựa trên dữ liệu được khai báo và tín hiệu hành vi.

Nhà quảng cáo được hưởng lợi từ việc Meta liên tục đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) cho việc phân phối quảng cáo.

Nhược điểm:

Việc xác định nguồn gốc đã trở nên phức tạp hơn do các thay đổi về bảo mật trên iOS.

Sự phụ thuộc vào nền tảng có nghĩa là các thay đổi thuật toán có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất.

Mệt mỏi sáng tạo đòi hỏi việc cập nhật nội dung liên tục.

Giá của Meta Ads Manager

Không phí nền tảng

Trả theo nhu cầu

Đánh giá và nhận xét về Meta Ads Manager

G2: 4.2/5 (hơn 600 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (800+ đánh giá)

📖 Đọc thêm: Cách AI tạo ra những khoảnh khắc đột phá cho quản lý bán hàng để thúc đẩy doanh thu

10. Zendesk Sell (Tốt nhất cho khả năng hiển thị bán hàng và hỗ trợ)

qua Zendesk Sell

Các nhóm bán hàng thường thiếu thông tin về các tương tác hỗ trợ, dẫn đến những cuộc hội thoại khó xử khi nhân viên bán hàng không biết về các vấn đề gần đây.

Zendesk Sell là phần mềm CRM hàng đầu cho các nhóm tin rằng vũ khí mạnh nhất của nhân viên bán hàng là lịch sử trải nghiệm đầy đủ của khách hàng. Nó độc đáo trong việc xóa bỏ rào cản giữa bộ phận bán hàng và hỗ trợ bằng cách hiển thị cho nhân viên bán hàng tất cả các phiếu yêu cầu đang mở và khiếu nại trước đây trực tiếp trong hồ sơ khách hàng. Sự minh bạch này giúp tránh tình trạng "liên hệ khó xử" và cho phép đội ngũ của bạn điều chỉnh thời điểm tiếp cận dựa trên mức độ hài lòng hiện tại của khách hàng.

“Danh sách công việc thông minh” trong công cụ tự động ưu tiên các công việc hàng ngày của bạn, đảm bảo bạn theo dõi các khách hàng tiềm năng nóng nhất vào đúng thời điểm. Ứng dụng di động của nó là một trong những ứng dụng tốt nhất trong ngành, cung cấp công cụ định vị địa lý và truy cập ngoại tuyến cho nhân viên bán hàng luôn di chuyển.

Các tính năng nổi bật của Zendesk Sell

Chế độ xem khách hàng thống nhất: Xem dữ liệu quy trình bán hàng cùng với lịch sử vé hỗ trợ trong một giao diện duy nhất.

Danh sách công việc thông minh: Tạo danh sách công việc động tự động cập nhật để ưu tiên các hoạt động hàng ngày cho nhân viên bán hàng.

Theo dõi email và cuộc gọi: Ghi lại tất cả các cuộc giao tiếp tự động với đầy đủ thông tin chi tiết được gắn vào hồ sơ liên hệ và giao dịch dưới dạng tệp đính kèm.

Ưu và nhược điểm của Zendesk Sell

Ưu điểm:

Tích hợp sẵn với Zendesk Support mang lại tầm nhìn độc đáo về khách hàng.

Giao diện sạch sẽ, tập trung giúp tránh tình trạng quá tải tính năng và dễ sử dụng cho nhân viên bán hàng.

Ứng dụng di động mạnh mẽ cho phép nhóm bán hàng ngoài hiện trường làm việc từ bất kỳ đâu.

Nhược điểm:

Giá trị đề xuất mạnh mẽ nhất dành cho người dùng hiện tại của Zendesk Support

Các tùy chọn tùy chỉnh bị giới hạn hơn so với các nền tảng CRM khác.

Khả năng báo cáo không thể sánh được với độ sâu của các công cụ phân tích bán hàng doanh nghiệp.

Giá cả của Zendesk Sell

Nhóm Sell: $25 mỗi người dùng/tháng

Sell Growth: $69 mỗi người dùng/tháng

Sell Professional: $149 mỗi người dùng/tháng

Sell Doanh nghiệp: Bắt đầu từ $199 mỗi người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Zendesk Sell

G2: 4.2/5 (480+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (150+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Zendesk?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Một trong những điều tôi thích nhất về Zendesk Support Suite là giao diện trực quan và dễ sử dụng, ngay cả đối với các thành viên mới trong đội ngũ. Giao diện sạch sẽ và được tổ chức khoa học, giúp quản lý nhiều cuộc hội thoại trên các kênh như email, trò chuyện và mạng xã hội một cách dễ dàng tại một nơi duy nhất. Hệ thống vé hỗ trợ đặc biệt mạnh mẽ—nó giúp chúng tôi theo dõi yêu cầu của khách hàng, phân công công việc một cách hiệu quả và theo dõi tiến độ mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Một trong những điều tôi thích nhất về Zendesk Support Suite là giao diện trực quan và dễ sử dụng, ngay cả đối với các thành viên mới trong nhóm. Giao diện sạch sẽ và được tổ chức khoa học, giúp quản lý nhiều cuộc hội thoại trên các kênh như email, trò chuyện và mạng xã hội một cách dễ dàng tại một nơi duy nhất. Hệ thống vé hỗ trợ đặc biệt mạnh mẽ—nó giúp chúng tôi theo dõi yêu cầu của khách hàng, phân công công việc một cách hiệu quả và theo dõi tiến độ mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

11. Insightly (Tốt nhất cho việc kết nối bán hàng với dự án)

qua Insightly

Insightly giải quyết vấn đề "giao tiếp gián đoạn" bằng cách kết hợp hệ thống CRM hiệu suất cao với hệ thống quản lý dự án mạnh mẽ trên cùng một nền tảng. Thay vì mất đà sau khi giao dịch được ký kết, bạn có thể ngay lập tức chuyển đổi cơ hội thành dự án với tất cả tệp tin và ghi chú gốc được giữ nguyên.

Tính năng "Relationship Linking" độc đáo của nó vượt xa các danh sách cơ bản để hiển thị mạng lưới phức tạp của các liên hệ, tổ chức và dự án trước đây kết nối các bên liên quan của bạn. Trí tuệ nhân tạo "Insightly Copilot" giúp tóm tắt các chủ đề email dài và soạn thảo các phản hồi theo dõi để duy trì quy trình bán hàng hoạt động với tốc độ tối đa. Nó cũng cung cấp bộ công cụ tự động hóa tiếp thị tích hợp, cho phép bạn triển khai các chiến dịch tạo khách hàng tiềm năng phối hợp, trực tiếp đưa vào phễu bán hàng của bạn.

Công cụ AppConnect của Insightly cung cấp tích hợp không cần mã với hơn 2.000 công cụ khác, biến nó thành một trung tâm linh hoạt cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của bạn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm cần duy trì sự tổ chức từ giai đoạn đề xuất ban đầu cho đến khi triển khai chiến dịch cuối cùng.

Các tính năng nổi bật của Insightly

Kết nối mối quan hệ: Kết nối các liên hệ, tổ chức và dự án thông qua các bản đồ mối quan hệ hiển thị để hiểu rõ mạng lưới các bên liên quan.

Quản lý dự án tích hợp: Chuyển đổi các cơ hội đã đóng thành dự án mà không cần nhập lại thông tin.

Tự động hóa quy trình làm việc: Xây dựng các quy trình tự động cho việc phân phối khách hàng tiềm năng, phân công công việc và thông báo qua email.

Ưu và nhược điểm của Insightly

Ưu điểm:

Sự kết hợp giữa CRM và quản lý dự án giải quyết vấn đề chuyển giao từ bán hàng đến giao hàng.

Trí tuệ quan hệ giúp các nhóm hiểu rõ các mối quan hệ phức tạp giữa các bên liên quan trong bán hàng B2B.

Cung cấp các tính năng mạnh mẽ cho doanh nghiệp kinh doanh đang phát triển với mức giá hợp lý.

Nhược điểm:

Các tính năng quản lý dự án không thể sánh được với độ sâu của các nền tảng chuyên dụng.

Tùy chỉnh báo cáo yêu cầu một chút thời gian để làm quen.

Tích hợp email có thể gặp phải tình trạng trễ đồng bộ trong một số trường hợp.

Giá cả của Insightly

Plus: $29 mỗi người dùng/tháng

Chuyên nghiệp: $49 mỗi người dùng/tháng

Doanh nghiệp: $99 mỗi người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Insightly

G2: 4.2/5 (890+ đánh giá)

Capterra: 4.0/5 (600+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Insightly?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi rất thích các tính năng mới trong Insightly Marketing. Các mẫu email và quá trình tạo/lập email thật tuyệt vời, và chúng tôi tận dụng rất tốt tính năng hành trình (journeys).

Tôi rất thích các tính năng mới trong Insightly Marketing. Các mẫu email và quá trình tạo/lập email thật tuyệt vời, và chúng tôi tận dụng rất tốt tính năng hành trình khách hàng.

12. Monday Sales CRM (Phù hợp nhất cho tính linh hoạt trực quan, không cần mã nguồn)

qua Monday

Monday Sales CRM biến thế giới theo dõi bán hàng truyền thống cứng nhắc thành một không gian làm việc trực quan, sinh động mà các nhóm thực sự thích sử dụng. Được xây dựng trên nền tảng không cần mã linh hoạt, nó cho phép bạn kéo và thả để tạo ra một quy trình bán hàng hoàn toàn tùy chỉnh mà không cần đến lập trình viên.

Chế độ xem "Bảng" cung cấp cái nhìn tổng quan về tình trạng giao dịch của bạn, sử dụng các trạng thái được mã hóa bằng màu sắc để chỉ ra chính xác nơi một chiến dịch bị tắc nghẽn. Với các tính năng tự động hóa tích hợp, bạn có thể kích hoạt thông báo tức thì cho nhóm sáng tạo ngay khi đơn đặt hàng được ký kết.

Các tính năng AI bao gồm tự động hóa nâng cao thông tin khách hàng tiềm năng, thu thập dữ liệu từ khắp các nguồn trên web để giúp bạn có lợi thế ngay từ đầu với mỗi khách hàng tiềm năng. Nó kết nối khoảng cách giữa bộ phận bán hàng và vận hành bằng cách lưu trữ tất cả thông tin liên lạc và tài liệu trong một nền tảng trung tâm, có thể tìm kiếm.

Các tính năng nổi bật của Monday Sales CRM

Quy trình bán hàng tùy chỉnh: Tạo quy trình bán hàng phù hợp với quy trình của bạn bằng cách tùy chỉnh kéo và thả.

Quản lý giao dịch trực quan: Xem toàn bộ quy trình bán hàng của bạn chỉ với một chế độ xem tổng quan, với các trạng thái được mã hóa bằng màu sắc và chế độ xem bảng trực quan.

Tích hợp quản lý công việc gốc: Kết nối các hoạt động bán hàng với các chiến dịch tiếp thị, quy trình onboarding khách hàng và yêu cầu hỗ trợ.

Ưu và nhược điểm của Monday Sales CRM

Ưu điểm:

Tính linh hoạt không cần mã hóa cho phép các nhóm xây dựng hệ thống CRM chính xác theo nhu cầu của họ.

Giao diện trực quan, dễ sử dụng giúp giảm thiểu thời gian đào tạo và thúc đẩy việc áp dụng phần mềm bởi người dùng.

Tạo ra một nền tảng thống nhất cho bán hàng và vận hành dành cho người dùng hiện tại của monday.com

Nhược điểm:

Các tính năng chuyên biệt cho bán hàng như chuỗi email chưa phát triển bằng các nền tảng chuyên dụng.

Sự linh hoạt có thể dẫn đến các thiết lập không nhất quán nếu không được quản lý cẩn thận.

Báo cáo, mặc dù có giao diện trực quan, có thể không đáp ứng nhu cầu phân tích bán hàng sâu sắc của các nhóm, so với một số giải pháp thay thế của Monday.

Giá cả của Monday Sales CRM

Cơ bản: $18 mỗi người dùng được cấp phép/tháng

Tiêu chuẩn: $25 mỗi người dùng được cấp phép/tháng

Pro: $41 mỗi người dùng được cấp phép/tháng

Doanh nghiệp: Báo giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Monday Sales CRM

G2: 4.6/5 (hơn 1.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (4.500+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Monday Sales CRM?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi thực sự yêu thích tính năng email và hoạt động của monday CRM, cho phép tự động gắn thẻ email cho khách hàng và khách hàng tiềm năng, giúp việc theo dõi trở nên vô cùng hiệu quả. Tính năng tự động hóa này, kết hợp với các tính năng AI, giúp tôi dễ dàng trích xuất thông tin quan trọng như ngày theo dõi và chi tiết quan trọng. Trung tâm Quy trình Làm việc (Workflow Center) là một tính năng nổi bật khác, cung cấp tự động hóa nâng cao tương tự như các câu lệnh "nếu điều này thì làm điều kia", giúp công việc của tôi tiến triển và tránh tình trạng trì trệ, cuối cùng tiết kiệm cả thời gian và chi phí.

Tôi thực sự yêu thích tính năng email và hoạt động của monday CRM, cho phép tự động gắn thẻ email cho khách hàng và khách hàng tiềm năng, giúp việc theo dõi trở nên vô cùng hiệu quả. Tính năng tự động hóa này, kết hợp với các tính năng AI, giúp tôi dễ dàng trích xuất thông tin quan trọng như ngày theo dõi và chi tiết quan trọng. Trung tâm Quy trình Làm việc (Workflow Center) là một tính năng nổi bật khác, cung cấp tự động hóa nâng cao tương tự như các câu lệnh "nếu điều này thì làm điều kia", giúp công việc của tôi tiến triển và tránh tình trạng trì trệ, cuối cùng tiết kiệm cả thời gian và chi phí.

13. WideOrbit (Phù hợp nhất cho truyền hình và đài phát thanh)

qua WideOrbit

Các công ty truyền thông phát sóng hoạt động với quy trình làm việc hoàn toàn khác biệt so với quảng cáo kỹ thuật số, và các công cụ chung không hiểu các khái niệm như avails, makegoods hoặc lịch trình phức tạp của truyền thông tuyến tính.

WideOrbit vẫn là tiêu chuẩn ngành không thể phủ nhận cho các công ty truyền thông phát sóng cần quản lý sự phức tạp cao của kho hàng tuyến tính. Khác với các công cụ chỉ dành cho kỹ thuật số, WideOrbit được thiết kế chuyên biệt để xử lý các thách thức đặc thù của truyền hình và radio, từ quản lý "avails" đến lịch trình chính xác các vị trí quảng cáo.

Hệ thống thanh toán tích hợp tự động xử lý các trường hợp hủy bỏ và "bù đắp", đảm bảo báo cáo tài chính chính xác đến từng xu. Kết nối giữa bộ phận bán hàng, quản lý lưu lượng và lãnh đạo cấp cao, phần mềm tạo ra luồng dữ liệu liền mạch, tối ưu hóa doanh thu trên mọi lưới phát sóng. Các tính năng khác bao gồm tích hợp dữ liệu khán giả nâng cao, cho phép các đài truyền hình chứng minh giá trị của phạm vi tiếp cận thông qua phân tích thời gian thực. Đối với các tổ chức hoạt động trong không gian truyền thông truyền thống, phần mềm này cung cấp hạ tầng chuyên biệt mà các hệ thống CRM thông thường không thể sánh kịp.

Các tính năng nổi bật của WideOrbit

Quản lý lưu lượng: Lên lịch các vị trí quảng cáo trên các lưới phát sóng phức tạp, tránh xung đột và tối ưu hóa kho hàng.

Tự động hóa hóa đơn: Tạo hóa đơn phản ánh chính xác nội dung đã phát sóng, bao gồm cả các khoản bồi thường và thay thế.

Tích hợp dữ liệu đối tượng: Kết nối dữ liệu xếp hạng để chứng minh hiệu quả chiến dịch cho nhà quảng cáo.

Ưu và nhược điểm của WideOrbit

Ưu điểm:

Kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực truyền thông giúp giảm thiểu việc tùy chỉnh và triển khai nhanh chóng.

Phần mềm này bao quát toàn bộ quy trình quảng cáo truyền hình từ bán hàng đến thanh toán trong một hệ thống duy nhất.

Là tiêu chuẩn ngành, nó cung cấp một nền tảng trưởng thành và ổn định.

Nhược điểm:

Sự chuyên môn hóa là một giới hạn đối với các công ty có hoạt động kỹ thuật số quy mô lớn.

Việc triển khai yêu cầu nguồn lực chuyên trách và đào tạo.

Giao diện người dùng có thể trông cũ kỹ so với các nền tảng mới hơn.

Giá cả của WideOrbit

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về WideOrbit

G2: 4. 1/5 (50+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về WideOrbit?

Một đánh giá của người dùng cho biết :

Dễ sử dụng. Có thể tùy chỉnh và tạo nhiều đơn đặt hàng.

Dễ sử dụng. Có thể tùy chỉnh và tạo nhiều đơn đặt hàng.

qua Bitrix24

Bitrix24 là một nền tảng số toàn diện, thay thế nhu cầu sử dụng hàng chục dịch vụ riêng lẻ. Nó tích hợp hệ thống CRM hiệu suất cao với quản lý dự án, video họp và công cụ xây dựng website vào một môi trường thống nhất.

Công cụ này nổi bật với khả năng hợp tác nội bộ, cung cấp các "Dòng hoạt động" theo phong cách mạng xã hội và cửa sổ trò chuyện tức thì ngay bên cạnh các giao dịch bán hàng đang diễn ra. Bạn có thể tự động hóa toàn bộ quy trình bán hàng, từ biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng tiềm năng trên trang web của bạn cho đến chữ ký điện tử cuối cùng trên hợp đồng.

Đối với các nhóm có yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt, đây là một trong số ít nền tảng hiện đại vẫn cung cấp phiên bản tự lưu trữ tại chỗ. Trí tuệ nhân tạo "Super Agent" của nó giúp bạn quản lý lịch trình, tóm tắt ghi chú cuộc họp và thậm chí soạn thảo nội dung tiếp thị cho chiến dịch tiếp cận tiếp theo của bạn.

Các tính năng nổi bật của Bitrix24

Hệ thống CRM toàn diện: Quản lý khách hàng tiềm năng, giao dịch và báo giá với quy trình bán hàng tùy chỉnh và quy tắc tự động hóa.

Tích hợp hợp tác: Trò chuyện, cuộc gọi video và dòng hoạt động giúp các nhóm kết nối trong bối cảnh hồ sơ CRM.

Quản lý dự án và công việc: Theo dõi dự án bằng biểu đồ Gantt và bảng Kanban, kết nối với các giao dịch CRM.

Ưu và nhược điểm của Bitrix24

Ưu điểm:

Giá trị tốt, tích hợp nhiều công cụ vào một nền tảng duy nhất để tiết kiệm chi phí.

Có sẵn tùy chọn tự lưu trữ cho các tổ chức có yêu cầu bảo mật cụ thể.

Gói miễn phí phong phú cho phép các nhóm đánh giá nền tảng một cách toàn diện.

Nhược điểm:

Sự đa dạng của các tính năng có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp.

Các thành phần riêng lẻ có thể không đạt được độ sâu như các công cụ chuyên biệt hàng đầu.

Giao diện có thể trông lộn xộn với quá nhiều tính năng so với các lựa chọn thay thế của Bitrix24

Giá cả của Bitrix24

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Bitrix24

G2: 4. 1/5 (590+ đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (800+ đánh giá)

15. AdRoll (Phù hợp nhất cho các chiến dịch tiếp thị lại trong thương mại điện tử)

qua AdRoll

AdRoll hoạt động như một công cụ mạnh mẽ giúp các thương hiệu thương mại điện tử và D2C biến người dùng sử dụng trình duyệt thông thường thành khách hàng trung thành. Phần mềm này chuyên về tái tiếp thị (retargeting) tiên tiến, cho phép bạn theo dõi người dùng có ý định mua hàng cao với thông điệp tùy chỉnh và nhất quán trên các mạng quảng cáo, mạng xã hội và email.

Công cụ này cũng đơn giản hóa quá trình phân bổ đa kênh thường gây phiền toái bằng cách cho bạn biết chính xác cách mỗi điểm tiếp xúc đóng góp vào giao dịch cuối cùng. Với tích hợp sẵn cho Shopify và WooCommerce, bạn có thể đồng bộ hóa danh mục sản phẩm và khởi chạy các chiến dịch sáng tạo động chỉ với vài cú nhấp chuột.

Nó loại bỏ các rào cản kỹ thuật khi tham gia vào quảng cáo kỹ thuật số cao cấp, giúp các thương hiệu nhỏ có cùng sức mạnh tái tiếp thị như các tập đoàn bán lẻ toàn cầu. Đến năm 2026, bộ công cụ “Brand Awareness” của nó đã được nâng cấp để giúp bạn tiếp cận các đối tượng tương tự mới, phản ánh chính xác các khách hàng hiện tại tốt nhất của bạn.

Các tính năng nổi bật của AdRoll

Tiếp thị lại đa kênh: Tiếp cận khách truy cập website thông qua thông điệp đồng bộ trên các mạng quảng cáo hiển thị, Facebook và email.

Phân đoạn đối tượng: Tạo các phân đoạn dựa trên hành vi trên website, như các trang đã truy cập hoặc tình trạng bỏ giỏ hàng.

Phân bổ doanh thu: Kết nối lượt hiển thị quảng cáo và lượt nhấp chuột với các giao dịch mua hàng thực tế thông qua theo dõi đa thiết bị.

Ưu và nhược điểm của AdRoll

Ưu điểm:

Quản lý đa kênh đơn giản hóa giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao tính nhất quán.

Tập trung vào thương mại điện tử có nghĩa là nó hiểu các quy trình làm việc như nguồn cấp dữ liệu sản phẩm và nội dung sáng tạo động.

Giúp công nghệ tái tiếp thị trở nên dễ tiếp cận với các thương hiệu không có nhóm vận hành quảng cáo chuyên biệt.

Nhược điểm:

Giới hạn khả năng ở giai đoạn đầu của phễu tiếp thị cho các chiến dịch nâng cao nhận thức.

Độ chính xác của việc phân bổ đã bị ảnh hưởng bởi các thay đổi về bảo mật của trình duyệt.

Các tùy chọn sáng tạo bị giới hạn hơn so với các công cụ sáng tạo chuyên dụng.

Giá cả của AdRoll

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về AdRoll

G2: 4.0/5 (690+ đánh giá)

Capterra: 4.0/5 (hơn 500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về AdRoll?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Điều tôi thích nhất ở AdRoll là khả năng tái tiếp thị trên nhiều kênh từ một nơi duy nhất một cách dễ dàng. Quy trình thiết lập đơn giản và báo cáo rõ ràng đủ để nhanh chóng hiểu được yếu tố nào đang thúc đẩy chuyển đổi. Đặc biệt hữu ích để duy trì sự hiện diện trong tâm trí của người dùng có ý định mua hàng cao mà không cần nỗ lực thủ công lớn.

Điều tôi thích nhất ở AdRoll là khả năng tái tiếp thị trên nhiều kênh từ một nơi duy nhất một cách dễ dàng. Quy trình thiết lập đơn giản và báo cáo rõ ràng đủ để nhanh chóng hiểu được yếu tố nào đang thúc đẩy chuyển đổi. Đặc biệt hữu ích để duy trì sự hiện diện trong tâm trí của người dùng có ý định mua hàng cao mà không cần nỗ lực thủ công lớn.

Phần mềm quản lý bán hàng quảng cáo tốt nhất phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn — cho dù bạn đang bán hàng trực tiếp, quản lý quảng cáo tự động hay điều phối các chiến dịch tùy chỉnh. Lựa chọn phù hợp cần cân bằng giữa quản lý quy trình bán hàng, phối hợp chiến dịch và khả năng báo cáo. Các nhóm lựa chọn nền tảng tích hợp thay vì các giải pháp riêng lẻ sẽ dành ít thời gian hơn cho công việc hành chính và nhiều thời gian hơn để xây dựng mối quan hệ với nhà quảng cáo. Sẵn sàng kết hợp quy trình bán hàng quảng cáo và quản lý chiến dịch của bạn? Bắt đầu miễn phí với ClickUp. ✅

Kết hợp quảng cáo và bán hàng của bạn

Phần mềm quản lý bán hàng quảng cáo tốt nhất phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn — cho dù bạn đang bán hàng trực tiếp, quản lý quảng cáo tự động hay điều phối các chiến dịch tùy chỉnh.

Lựa chọn phù hợp cần cân bằng giữa quản lý quy trình bán hàng, phối hợp chiến dịch và khả năng báo cáo.

Các nhóm lựa chọn nền tảng tích hợp thay vì các giải pháp riêng lẻ sẽ dành ít thời gian hơn cho công việc hành chính và nhiều thời gian hơn để xây dựng mối quan hệ với nhà quảng cáo.

Sẵn sàng kết hợp quy trình bán hàng quảng cáo và quản lý chiến dịch của bạn? Bắt đầu miễn phí với ClickUp. ✅

Câu hỏi thường gặp

Phần mềm quản lý bán hàng quảng cáo bao gồm các tính năng chuyên biệt cho ngành như quản lý kho hàng, bảng giá và quản lý chiến dịch quảng cáo - những tính năng mà các hệ thống CRM thông thường không có. Trong khi CRM đang theo dõi mối quan hệ khách hàng, các nền tảng bán hàng quảng cáo còn quản lý sản phẩm bạn đang bán và cách thức phân phối chúng.

Các nền tảng quản lý dự án có thể xử lý việc theo dõi quy trình bán hàng và phối hợp chiến dịch, đặc biệt là cho các giải pháp quảng cáo tùy chỉnh. Tuy nhiên, các nhóm có nhu cầu quản lý kho hàng phức tạp vẫn có thể cần các công cụ chuyên biệt, mặc dù các không gian làm việc tích hợp giúp giảm bớt nhu cầu sử dụng nhiều hệ thống.

Hãy tìm kiếm các tính năng AI thực tiễn như đánh giá điểm tiềm năng để ưu tiên tiếp cận, phân tích giao dịch để xác định cơ hội có nguy cơ cao, và đề xuất tự động hóa theo dõi. Các tính năng AI tốt nhất cung cấp thông tin có thể hành động giúp bạn bán hàng thông minh hơn, không chỉ tạo ra nhiều báo cáo hơn.

Đúng vậy, các gói miễn phí từ các nền tảng như ClickUp, HubSpot và Zoho mang lại giá trị thực sự cho các nhóm nhỏ mới bắt đầu. Bạn nên đánh giá các giới hạn về số lượng người dùng và tính năng, nhưng các tùy chọn miễn phí hoàn toàn là điểm khởi đầu khả thi.