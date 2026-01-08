Cách AI Tạo Ra Những Khoảnh Khắc "Aha" Cho Quản Lý Bán Hàng Để Tăng Doanh Thu

Khoảnh khắc "eureka" nổi tiếng của Archimedes vẫn là cách diễn đạt ngắn gọn cho khoảnh khắc một vấn đề khó khăn cuối cùng trở nên rõ ràng. Trong lĩnh vực bán hàng, cảm giác tương tự xuất hiện dưới dạng "khoảnh khắc 'aha'", khi người dùng phát hiện ra một tính năng hoặc kết quả cụ thể và đột nhiên nhận ra giá trị của sản phẩm trong công việc thực tế của họ.

Các nhà quản lý bán hàng đang tích cực tìm kiếm khoảnh khắc đó. Trông có vẻ đơn giản từ bên ngoài, nhưng thường đến sau hàng tuần gọi điện, theo dõi, tương tác với người dùng và lắng nghe cẩn thận phản hồi của người dùng.

AI giúp giảm bớt gánh nặng đó. Nó xử lý các công việc lặp đi lặp lại, giúp nhóm của bạn có thêm thời gian để giải quyết những vấn đề thực sự quan trọng. Thực tế, các chuyên gia bán hàng tin rằng việc sử dụng công cụ AI có thể tăng số lượng khách hàng tiềm năng lên hơn 50%.

Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách AI tạo ra những khoảnh khắc "aha" cho các nhà quản lý bán hàng bằng cách phân tích các tín hiệu trong suốt hành trình của người dùng và hướng dẫn người dùng mới qua quá trình onboarding theo tốc độ của riêng họ.

Điều gì được coi là "khoảnh khắc 'aha'" cho các nhà quản lý bán hàng?

81% các nhà lãnh đạo doanh thu cho biết các giao dịch của nhóm họ phức tạp hơn bao giờ hết, điều này có nghĩa là khoảnh khắc "aha" càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Dưới đây là bốn loại thường xuất hiện, kèm theo các gợi ý thực tế, tín hiệu cần theo dõi và cách AI hỗ trợ người dùng trải nghiệm hành trình người dùng theo tốc độ của riêng họ.

1. Phát hiện một mẫu ẩn trong dữ liệu quy trình bán hàng

Điều này trông như thế nào: Tỷ lệ thành công của một kênh giảm, mặc dù khối lượng dường như vẫn ổn định. Số lượng cuộc họp đầu tiên tăng, nhưng số lượng cuộc họp thứ hai giảm mạnh.

Các chỉ số cần theo dõi: Kênh nguồn, thời gian phản hồi lần đầu, tỷ lệ cài đặt cuộc họp đầu tiên, tỷ lệ chuyển đổi cuộc họp thứ hai, ghi chú từ cuộc gọi và bản ghi lại phiên trên trang demo của bạn.

Cách AI hỗ trợ:

Xác định các mẫu hành vi xuyên suốt các phân khúc người dùng mà không cần bạn phải lục lọi qua hàng loạt cột dữ liệu. Nó cảnh báo về việc khách hàng tiềm năng từ kênh A được ghi nhận nhanh chóng nhưng bị đình trệ trước khi có bằng chứng về giá trị.

Phát hiện các hành động khóa đã từng giúp phân khúc này tiến triển, như gửi một video Loom ngắn hoặc thêm email chứng minh xã hội hai dòng trước buổi demo.

Hướng dẫn người dùng bằng cách khuyến khích nhân viên bán hàng trình bày các tính năng chính liên quan đến vai trò của khách hàng tiềm năng, giúp người dùng hiểu giá trị sản phẩm sớm hơn.

🌟 Khoảnh khắc "Aha" cho nhà quản lý: Chúng ta đang câu cá ở đúng ao nhưng sử dụng mồi sai sau cuộc gọi đầu tiên.

✨ Khoảnh khắc "Aha" cho người dùng: Tôi thấy cách kỹ thuật này giải quyết chính xác vấn đề của tôi, không chỉ là một vấn đề chung chung.

🧠 Bạn có biết? McKinsey ước tính "AI đại lý" có thể tạo ra hơn 60% giá trị gia tăng mà AI mang lại trong tiếp thị và bán hàng, với AI tạo sinh có giá trị lên đến $4,4 nghìn tỷ mỗi năm trên các ngành công nghiệp.

2. Phát hiện rủi ro trong giao dịch trước khi chúng trở nên nghiêm trọng

Điều này trông như thế nào: Một giao dịch nằm ở cùng một giai đoạn trong mười ngày. Tâm trạng trong email trở nên lạnh nhạt. Hoạt động dùng thử sản phẩm giảm sút.

Các tín hiệu cần theo dõi: Tuổi của giai đoạn, các câu hỏi chưa được trả lời trong ghi chú, bản ghi âm phiên cho thấy các cú nhấp chuột lặp lại ở một khu vực cụ thể và xu hướng cảm xúc của khách hàng.

Cách AI hỗ trợ:

Phân tích ghi chú cuộc gọi, email và bản ghi âm để phát hiện các rủi ro tiềm ẩn như tích hợp bị khối hoặc thiếu bên liên quan.

Đề xuất bước tiếp theo tốt nhất dựa trên các thành công trong quá khứ, chẳng hạn như mời quản trị viên tham gia cuộc gọi thiết lập ngắn hoặc chia sẻ danh sách kiểm tra một trang để giảm thiểu rào cản.

Tạo một chiến lược hỗ trợ nhẹ nhàng cho người dùng đã rời bỏ và người dùng có nguy cơ rời bỏ, tập trung vào giải quyết vấn đề thay vì áp dụng chiến lược bán hàng cứng rắn.

🌟 Khoảnh khắc "aha" cho nhà quản lý: Giao dịch này không phải là giao dịch lạnh. Nó đang gây nhầm lẫn.

✨ Khoảnh khắc "Aha" cho người dùng: Có một con đường rõ ràng dẫn đến thành công, và nhóm đang giúp tôi đi trên con đường đó.

📮 ClickUp Insight: 16% muốn kinh doanh nhỏ như một phần trong danh mục đầu tư của mình, nhưng chỉ 7% thực sự làm điều đó. Việc tự mình kinh doanh có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp, và sự do dự đó là có thật. Nếu bạn là nhà sáng lập độc lập, ClickUp BrainGPT sẽ hỗ trợ bạn như một đối tác. Hãy yêu cầu nó ưu tiên các cơ hội bán hàng, soạn thảo email tiếp cận hoặc đang theo dõi hàng tồn kho, trong khi các Trợ lý AI của ClickUp sẽ xử lý các công việc lặt vặt. Mọi công việc, từ tiếp thị đến giao hàng đơn đặt hàng, đều có thể được thực hiện thông qua các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI, giúp bạn có thêm thời gian để phát triển kinh doanh.

3. Xác định nội dung hoặc hành động có tác động lớn

Điều này trông như thế nào: Một chuỗi email hoạt động hiệu quả hơn. Một bản demo ngắn với hai tính năng khóa vượt trội hơn một bản tóm tắt dài. Trong vòng năm phút đầu tiên, một ví dụ thực tế giúp rút ngắn chu kỳ bán hàng.

Các chỉ số cần theo dõi: Tỷ lệ phản hồi theo mẫu, thời gian dành cho các phần demo cụ thể, các tour tính năng mà người dùng hoàn thành, và các ghi chú nơi khách hàng yêu cầu các bằng chứng tương tự.

Cách AI hỗ trợ:

Xác định nội dung tạo ra những khoảnh khắc "aha" cho người dùng mới so với người dùng nâng cao, và đề xuất nội dung nào nên gửi tiếp theo.

Kết nối tương tác của người dùng với giá trị của sản phẩm để người dùng mới nhận ra tại sao hai tính năng đó quan trọng, và nhiều người dùng có thể kích hoạt sản phẩm nhanh hơn.

Thu thập phản hồi của người dùng qua các biểu mẫu đơn giản và tóm tắt lại để đội ngũ của bạn biết nên giữ lại, loại bỏ hoặc làm rõ những gì.

🌟 Khoảnh khắc "Aha" cho nhà quản lý: Hai khoảnh khắc quan trọng giúp mọi thứ tiến triển. Hãy tập trung vào đó.

✨ Khoảnh khắc "Aha" cho người dùng: Điều này giải quyết công việc hàng ngày của tôi theo cách mà tôi có thể áp dụng ngay lập tức.

🧠 Bạn có biết? Một báo cáo gần đây cho thấy chỉ 28% thời gian trong tuần của nhân viên bán hàng thực sự được dành cho việc bán hàng, trong khi 72% còn lại bị chiếm dụng bởi các quản trị viên, theo dõi và công việc nội bộ.

4. Phát hiện các điểm yếu kém về chi phí và thời gian

Hình ảnh minh họa: Nhân viên bán hàng sao chép dữ liệu giữa các công cụ, đặt cuộc họp thủ công và theo dõi phê duyệt trong các chủ đề dài.

Các chỉ số cần theo dõi: Thời gian dành cho quản trị viên, việc chuyển đổi giữa các hệ thống, thời gian trung bình từ yêu cầu demo đến cuộc gọi được đặt lịch, và các thông báo nội bộ lặp lại.

Cách AI hỗ trợ:

Tự động hóa các cập nhật và tóm tắt lặp đi lặp lại để nhân viên bán hàng có thể dành nhiều thời gian hơn cho khách hàng.

Tạo bản nháp ngắn cho các cuộc theo dõi dựa trên ghi chú cuộc gọi, với nội dung quan trọng và loại bỏ những thông tin không cần thiết.

Cung cấp cái nhìn tổng quan hoàn thành cho phó chủ tịch trong một chế độ xem, giúp quá trình ra quyết định nhanh chóng hơn và nhóm có thể tập trung vào giá trị.

🌟 Khoảnh khắc "Aha" cho nhà quản lý: Chúng ta không cần thêm thời gian. Chúng ta cần ít bước hơn.

✨ Khoảnh khắc "Aha" cho người dùng: Mọi thứ diễn ra trơn tru và tôi có thể theo dõi tiến độ mà không cần phải hỏi.

📖 Xem thêm: Top 10 công cụ bán hàng AI giúp tăng tốc cuộc hội thoại

Một khung làm việc đơn giản để tạo ra những khoảnh khắc "aha" với AI

Những khoảnh khắc "aha" có vẻ tự nhiên, nhưng bạn có thể tạo ra chúng thông qua một quy trình lặp lại:

Dấu hiệu → Thông tin → Bước tiếp theo → Kết quả

Signals là những gì nhóm của bạn có thể quan sát (hoạt động sản phẩm, ghi chú cuộc gọi, thời gian tồn tại của giai đoạn, sự thay đổi về cảm xúc).

Thông tin là những gì AI làm rõ ("giao dịch này không phải là giao dịch lạnh - nó chỉ là giao dịch bối rối")

Bước tiếp theo là một hành động cụ thể mà nhân viên bán hàng có thể thực hiện ngay hôm nay.

Kết quả là sự thay đổi hành vi có thể đo lường được (thêm bên liên quan, hoàn thành thiết lập, yêu cầu đề xuất).

Dưới đây là cách thức hoạt động của nó trong thực tế:

Signal (điều gì đã thay đổi) Thông tin từ AI (ý nghĩa của nó) Bước tiếp theo tốt nhất (việc cần làm) Kết quả đang theo dõi Giai đoạn giao dịch chưa có tiến triển trong 7–10 ngày. Thiếu bên liên quan / Quy trình ra quyết định không rõ ràng Hỏi ai là người chịu trách nhiệm phê duyệt + lên lịch thiết lập quản trị viên trong 10 phút. Cuộc họp tiếp theo đã được đặt lịch; bên liên quan đã được thêm vào. Sử dụng giảm sau lần demo đầu tiên Giá trị không phụ thuộc vào quy trình làm việc thực tế Gửi một hướng dẫn nhanh 2 phút về quy trình làm việc chính xác cho vai trò của họ. Tính năng đã được kích hoạt; thời gian để đạt giá trị giảm. Email ngày càng ngắn gọn và lạnh lùng hơn. Đối tượng ẩn hoặc ưu tiên cạnh tranh Phát hiện các đối tượng + chia sẻ 1 bằng chứng liên quan đến ngành của họ Tỷ lệ phản hồi tăng; thời gian chu kỳ giảm Nhân viên bán hàng lặp lại các mẫu theo dõi tương tự. Playbook là chung chung, không dành riêng cho từng phân khúc. Thay thế bằng chuỗi hoạt động hiệu quả nhất cho phân khúc đó. Tỷ lệ thành công tăng; ít tương tác hơn

Mục tiêu không phải là "nhiều AI hơn". Mục tiêu là sự rõ ràng nhanh chóng: một thông tin đáng tin cậy giúp đưa ra một bước tiếp theo mà con người có thể thực hiện.

Các tính năng AI chính kích hoạt những khoảnh khắc "Aha"

Những khoảnh khắc "aha" nhanh nhất xuất hiện khi AI biến các hoạt động rời rạc thành một bước rõ ràng mà quản lý bán hàng có thể áp dụng ngay lập tức.

Bain ghi chú nhân viên bán hàng chỉ dành khoảng một phần tư thời gian cho việc bán hàng thực tế, và AI tự động hóa có thể vừa giải phóng thời gian bán hàng vừa nâng tỷ lệ thành công lên 30% khi kết hợp với việc tái thiết kế quy trình.

Vậy, hãy cùng xem qua một số trường hợp sử dụng mang lại những kết quả như vậy.

1. Đánh giá và phân loại khách hàng tiềm năng bằng AI

Khi việc đánh giá điểm tiềm năng khách hàng phản ánh chính xác hành vi thực tế của người dùng, thay vì dựa vào直觉, nó trở thành một trải nghiệm mang tính cách mạng.

Các mô hình hiện đại phân tích các điểm tiếp xúc qua email, trò chuyện, cuộc gọi và sử dụng sản phẩm để nhận diện các mẫu hành vi phân biệt giữa sự quan tâm thông thường và ý định thực sự. Điều này giúp nhóm của bạn tập trung vào các hành động khóa trong hành trình người dùng và giới thiệu các tính năng cốt lõi phù hợp với từng vai trò, giúp người dùng hiểu giá trị của sản phẩm sớm hơn.

Báo cáo mới nhất của McKinsey về Tình hình AI cho thấy việc áp dụng AI đang tăng nhanh trong lĩnh vực tiếp thị và bán hàng, điều này có nghĩa là đối thủ cạnh tranh của bạn đã bắt đầu đào tạo mô hình trên cùng thị trường mà bạn đang chia sẻ.

Lợi thế thuộc về các nhóm kết hợp dữ liệu với các quy tắc bằng ngôn ngữ thông thường, như “nếu cuộc họp đầu tiên đã được đặt lịch nhưng tỷ lệ sử dụng thấp, hãy gửi một video Loom dài hai phút trả lời câu hỏi hàng đầu cho phân khúc này”. Theo thời gian, các vòng phản hồi cải thiện mô hình khi luồng phản hồi của người dùng được đưa trở lại vào hệ thống đánh giá.

🧠 Bạn có biết? Theo báo cáo gần đây của Salesforce, 83% nhóm bán hàng sử dụng AI đã ghi nhận tăng trưởng doanh thu trong năm nay so với 66% nhóm không sử dụng AI.

2. Dự báo tự động hóa & cảnh báo rủi ro

Dự báo chính xác là chuỗi những khoảnh khắc "aha" nhỏ xuất hiện kịp thời để hành động. AI theo dõi tuổi của giai đoạn, sự sụt giảm tương tác, cảm xúc trong ghi chú và thậm chí cả bản ghi âm phiên, sau đó cảnh báo rủi ro tiềm ẩn trước khi giao dịch bị hủy.

McKinsey ước tính GenAI có thể tăng hàng trăm tỷ đô la về năng suất trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị, nhưng chỉ khi những thông tin này dẫn đến hành động, chứ không chỉ là một bảng điều khiển khác.

Sử dụng cảnh báo rủi ro để hướng dẫn người dùng theo tốc độ của họ với các gợi ý hữu ích, như mời quản trị viên tham gia một buổi thiết lập 10 phút hoặc gửi danh sách kiểm tra chứng minh giá trị khi hoạt động bị đình trệ. Điều này giúp giảm các trường hợp khẩn cấp vào phút chót, rút ngắn chu kỳ bán hàng và cung cấp cho lãnh đạo bối cảnh đáng tin cậy.

Để duy trì sự tập trung, hãy nhớ lời cảnh báo của Gartner rằng nhiều dự án "agentic" bị hủy bỏ do giá trị không rõ ràng, đó là lý do tại sao các cảnh báo đơn giản, có thể kiểm tra được lại vượt trội so với các hệ thống tự động hóa phức tạp. Giữ vòng lặp chặt chẽ: cảnh báo, hành động, học hỏi, lặp lại.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết hợp ClickUp Automations với ClickUp Thông báo để biến rủi ro thành công việc ngay khi nó xuất hiện. Ví dụ, nếu một giao dịch nằm ở một giai đoạn trong bảy ngày hoặc một trường thay đổi thành "khối", tự động gán bước cứu trợ và thông báo cho chủ sở hữu qua máy tính để bàn, điện thoại di động hoặc email để không có gì bị đình trệ trong im lặng. Bạn chọn các điều kiện kích hoạt, kênh và người nhận thông báo.

3. Trợ lý AI và tự động hóa để giảm thiểu công việc lặp lại

Hầu hết các nhóm mất thời gian bán hàng vào việc ghi chú, lên lịch và kiểm tra trạng thái. Trí tuệ nhân tạo Agentic có thể tự động hóa các quy trình nhiều bước như ghi chép cuộc gọi, soạn thảo các bước theo dõi từ bản ghi âm và đặt lịch cho bước tiếp theo, điều mà Bain cho rằng sẽ giúp tăng thời gian tương tác với khách hàng khi kết hợp với các quy trình tốt hơn.

Những thao tác nhỏ này tạo ra những khoảnh khắc hữu ích cho người dùng, chẳng hạn như gửi hướng dẫn thiết lập một trang ngay khi gặp trở ngại, giúp người dùng trải nghiệm tiến độ mà không cần thêm cuộc họp.

Bắt đầu với một quy trình làm việc lặp lại hàng ngày và đo lường thời gian tiết kiệm được.

Hãy chú ý đến các dấu hiệu sớm của sự mệt mỏi hoặc ROI không rõ ràng, vì các nhà phân tích thị trường cho biết việc áp dụng chậm lại khi người mua không thấy giá trị ngay lập tức.

📖 Xem thêm: Khám phá một ngày làm việc của quản lý bán hàng

4. Trường AI & thông tin bối cảnh

Các trường dữ liệu thô cho biết điều gì đã xảy ra. Các trường dữ liệu AI giải thích ý nghĩa của nó ngay tại thời điểm hiện tại.

Các tóm tắt ngắn gọn như “rào cản tiềm ẩn”, “điểm đau chính” và “bước tiếp theo tốt nhất” cung cấp cho quản lý những thông tin dựa trên dữ liệu liên quan đến những khoảnh khắc “aha” của sản phẩm, chứ không chỉ là danh sách công việc.

BCG phát hiện ra rằng các công ty sử dụng trợ lý ảo và AI bối cảnh đang vượt trội hơn vì họ đưa ra quyết định nhanh hơn với các tín hiệu rõ ràng hơn, không phải nhiều thông tin nhiễu. Hãy tích hợp những thông tin này vào luồng onboarding để người dùng mới nhận ra giá trị ở các giai đoạn sớm hơn của hành trình khách hàng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain để chuyển đổi các cuộc họp, trò chuyện và tài liệu thành các trường dữ liệu có cấu trúc trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn. Nó có thể trích xuất các nhiệm vụ cần thực hiện, điền vào trường "bước" sẵn sàng cho AI và tạo công việc từ ngữ cảnh cuộc hội thoại, giúp việc theo dõi tiến độ diễn ra mà không cần gõ thêm.

5. Huấn luyện thời gian thực & thông tin cuộc gọi

Huấn luyện hiệu quả nhất khi được thực hiện ngay lập tức, không phải một tuần sau. AI tóm tắt ghi chú cuộc gọi và bản ghi âm, nhấn mạnh các đối tượng và phát hiện những lúc sự chú ý giảm sút, giúp nhân viên bán hàng điều chỉnh ngay trong cuộc gọi tiếp theo.

Điều này tạo ra một khoảnh khắc "eureka" rõ ràng cho cả hai bên: quản lý thấy được những gì cần huấn luyện, và khách hàng tùy chỉnh nghe được một câu chuyện sắc bén hơn liên quan đến những điểm đau của họ.

Khi các đoạn video và tóm tắt được tích hợp vào các công việc, bạn sẽ xây dựng một thư viện các ví dụ thực tế để hướng dẫn người dùng mà không cần các cuộc họp dài dòng.

Chu kỳ Hype của Gartner nhắc nhở chúng ta cần giữ chân trên mặt đất, vì vậy hãy bắt đầu với một trường hợp sử dụng duy nhất, chẳng hạn như xử lý phản đối, và đo lường tác động đến tỷ lệ chuyển đổi. Khi vòng lặp này hiệu quả, người dùng mới sẽ chuyển từ giai đoạn quan tâm sang kích hoạt tài khoản nhanh hơn, và nhiều người dùng sẽ tăng cường tương tác với ít tương tác hơn.

📖 Xem thêm: Các tính năng quan trọng của phần mềm quản lý bán hàng để thành công

Cách ClickUp Tạo Ra Những Khoảnh Khắc "Aha" Đó

Các nhà lãnh đạo bán hàng hiếm khi gặp khó khăn vì thiếu dữ liệu. Họ gặp khó khăn vì dữ liệu đó bị phân tán.

Sự phân tán công việc khiến các giao dịch và nhiệm vụ được phân tán khắp các hệ thống CRM, bảng tính, chuỗi email và bảng điều khiển tự tạo. Sự phân tán ngữ cảnh che giấu câu chuyện thực sự trong các bản ghi cuộc gọi và phản hồi của người dùng, vốn nằm rải rác trong các công cụ khác nhau. Và sự phân tán AI tạo ra các trợ lý riêng biệt cho email, dự báo và đào tạo, mỗi cái chỉ nhìn thấy một phần của chu kỳ bán hàng.

Khi cả ba yếu tố xuất hiện cùng lúc, gần như không thể xác định được nơi người dùng thực sự nhận thấy giá trị hoặc điều gì thực sự kích hoạt khoảnh khắc "aha" trong hành trình của khách hàng.

Đó chính là lúc ClickUp phát huy tác dụng. Nó hoạt động như một không gian làm việc AI tích hợp cho đội ngũ bán hàng, nơi công việc, bối cảnh và AI được kết hợp trong một nền tảng duy nhất. Điều này giúp dễ dàng nhận diện các tín hiệu và hành động dựa trên chúng.

Hãy cùng xem ClickUp thực hiện điều này như thế nào.

Xem toàn bộ giao dịch chỉ trong một cái nhìn với ClickUp Brain

Tăng tốc những khoảnh khắc "Aha" của bạn với ClickUp Brain

Quản lý bán hàng sẽ có những khoảnh khắc "aha" rõ ràng nhất khi bức tranh toàn cảnh hiện ra mà không cần phải đào sâu. Bạn muốn mở một giao dịch và ngay lập tức thấy những thay đổi đã xảy ra, nơi người dùng do dự, và những hành động khóa nào sẽ giúp người dùng nhận ra giá trị.

Nó cũng xây dựng niềm tin vì nhóm tập trung vào những vấn đề thực sự khó khăn thay vì chỉ theo đuổi trạng thái. Theo thời gian, các mẫu hình sẽ biểu mẫu trong các phân khúc người dùng.

Người dùng mới thường cần bằng chứng đơn giản, trong khi người dùng nâng cao muốn độ sâu và tốc độ. Việc nhìn thấy các mẫu này trong một nơi duy nhất là cách AI tạo ra những khoảnh khắc "aha" cho các nhà quản lý bán hàng mà không cần thêm cuộc họp.

✅ Giải pháp của ClickUp: ClickUp Brain hoạt động ngay tại nơi công việc của bạn diễn ra. Hãy đặt một câu hỏi đơn giản như, “Điều gì đang là khối đối với các cơ hội này, và chúng ta nên làm gì tiếp theo?” và nó sẽ tóm tắt hoạt động, thu thập phản hồi từ người dùng và đề xuất bước tiếp theo mà bạn có thể giao ngay lập tức.

AI có thể chuyển đổi ghi chú cuộc gọi thành công việc, soạn thảo một bản theo dõi nhanh chóng và hướng dẫn người dùng đến những khoảnh khắc "aha" của sản phẩm dựa trên những gì khách hàng tương tự đã làm. Vì nó duy trì ngữ cảnh từ các công việc, tài liệu và trò chuyện, nhiều người dùng đạt được kích hoạt người dùng nhanh hơn với ít bước chuyển giao hơn.

2. Nhận thông tin cần thiết mà không cần tìm kiếm với ClickUp BrainGPT

Tổng hợp tất cả thông tin quan trọng của bạn với ClickUp BrainGPT

Các chi tiết quan trọng nằm rải rác trong các ghi chú CRM, tài liệu, email và trang web của đối thủ cạnh tranh. Việc tìm kiếm chúng làm gián đoạn tiến độ và trì hoãn thời điểm người dùng nhận ra họ đang đi đúng hướng.

Các nhà quản lý cần một bản tóm tắt ngắn gọn giúp kết nối các thông tin, để các thông tin dựa trên dữ liệu có thể được áp dụng vào quá trình ra quyết định hàng ngày.

✅ Giải pháp của ClickUp: ClickUp BrainGPT là trợ lý của bạn trên máy tính để bàn và trình duyệt. Nó tìm kiếm thông tin trên ClickUp, các ứng dụng kết nối và trên web, sau đó cung cấp câu trả lời cho bạn trong vài giây.

Trước khi gọi điện, bạn có thể yêu cầu AI tóm tắt trong một phút, bao gồm buổi demo gần nhất, các đối tượng phản đối và bước tiếp theo tốt nhất. ClickUp BrainGPT tạo ra một bản tóm tắt sạch sẽ với các liên kết, thêm một bản tóm tắt nhanh về đối thủ cạnh tranh và đề xuất một danh sách kiểm tra ngắn để hướng dẫn người dùng qua cột mốc tiếp theo.

Các thẻ Home Cards giúp bạn dễ dàng truy cập các mục gần đây và các hành động được đề xuất, đồng thời người dùng có thể tiến bộ đều đặn theo tốc độ của riêng mình.

📖 Xem thêm: Cách làm quản lý dự án cho nhóm bán hàng

3. Ghi lại mọi thông tin ngay khi bạn nghe thấy với tính năng Chuyển đổi giọng nói thành văn bản.

Tạo ra những khoảnh khắc "aha" nhanh hơn với tính năng Talk-To-Text của ClickUp.

Nhiều khoảnh khắc "aha" biến mất vì các ghi chú không bao giờ được chuyển từ đầu óc của nhân viên bán hàng sang hồ sơ. Sau một ngày bận rộn, việc gõ tóm tắt cuộc gọi và các nhiệm vụ hành động làm chậm tiến độ của mọi người. Nếu các nhóm ghi lại trải nghiệm người dùng khi chúng còn mới mẻ, quá trình huấn luyện sẽ được cải thiện và người dùng hiểu giá trị của sản phẩm sớm hơn. Việc ghi âm giọng nói cũng hữu ích trong các chuyến đi cùng hoặc thăm trường khi việc gõ phím trở nên khó khăn.

✅ Giải pháp của ClickUp: ClickUp BrainGPT’s Talk to Text chuyển đổi giọng nói của bạn thành văn bản chuyên nghiệp ở bất kỳ đâu bạn làm việc. Nói ghi chú khám phá của bạn một lần, và Talk to Text sẽ chỉnh sửa chúng, thêm cấu trúc và đưa chúng vào công việc hoặc tài liệu phù hợp.

Bạn có thể chỉ định các bước theo dõi, đề cập đến đồng nghiệp và gắn thẻ thời điểm người dùng phát hiện ra tính năng khóa. Những chi tiết này được tích hợp vào luồng huấn luyện và tiếp cận, giúp nhiều người dùng trải nghiệm những khoảnh khắc đột phá của sản phẩm mà không cần trao đổi thừa thãi.

📖 Xem thêm: Cách Nâng Cao Năng Suất Bán Hàng

4. Phát hiện rủi ro sớm và huấn luyện kịp thời với bảng điều khiển ClickUp

Giảm thiểu rủi ro sớm với bảng điều khiển ClickUp

Quản lý cần nhận diện rủi ro sớm, không phải vào cuối quý. Một chế độ xem đơn giản về tỷ lệ thành công, tuổi của giai đoạn và xu hướng tương tác giúp bạn nhận diện mô hình và hướng dẫn người dùng trước khi giao dịch bị trượt. Các cảnh báo nên cụ thể và thân thiện.

Ví dụ, nếu giai đoạn không thay đổi trong vòng bảy ngày, hãy mời quản trị viên tham gia một buổi thiết lập ngắn. Khi thông tin được truyền đạt đến đúng người vào đúng thời điểm, người dùng sẽ nhận ra giá trị sớm hơn và quá trình ra quyết định của đội ngũ được cải thiện.

✅ Giải pháp của ClickUp: Bảng điều khiển ClickUp biến dữ liệu không gian làm việc thành báo cáo động, và thông báo ClickUp giúp bạn luôn chủ động trước các tình huống trì hoãn. Thêm thẻ theo dõi sức khỏe quy trình bán hàng, tốc độ và các hành động quan trọng đã hoàn thành, sau đó cài đặt thông báo kích hoạt khi hoạt động giảm sút hoặc tâm lý thay đổi.

Mỗi cảnh báo có thể tạo ra một công việc, chỉ định chủ sở hữu và cung cấp đủ thông tin để bước giải quyết trở nên rõ ràng. Kết hợp điều này với một cuộc đánh giá ngắn hàng tuần, bạn sẽ phát hiện sớm các vấn đề, giúp người dùng đã rời bỏ quay lại và giữ cho người dùng mới tiếp tục quá trình luồng onboarding.

Những gì người dùng ClickUp chia sẻ

Chúng tôi rất ấn tượng với khả năng tùy chỉnh và tích hợp của ClickUp. Quan trọng nhất, các bảng điều khiển (Dashboards) của ClickUp đã thay đổi hoàn toàn quy trình báo cáo của chúng tôi. Giờ đây, chúng tôi có thể dễ dàng theo dõi khối lượng công việc, trình bày dữ liệu và có cái nhìn tổng quan về tất cả các dự án của mình trong một chế độ xem duy nhất.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết hợp biểu đồ Tuổi giai đoạn với thẻ Tóm tắt điều hành. Hãy để tóm tắt giải thích lý do tại sao tiến độ chậm lại và hành động cụ thể nào sẽ giúp phân khúc người dùng này hôm nay.

5. Để công việc thường xuyên tự động hóa với ClickUp AI Agents

Xử lý tất cả công việc lặt vặt với Trợ lý AI ClickUp

Sự lặp lại chiếm mất thời gian dành cho huấn luyện và sáng tạo. Nếu nhân viên xử lý các công việc lặp đi lặp lại như theo dõi tiến độ, tổng hợp trạng thái và trả lời câu hỏi đơn giản, nhóm có thể tập trung vào những điều thực sự quan trọng, chẳng hạn như hoàn thiện bài thuyết trình bán hàng bằng ví dụ thực tế hoặc giải quyết các vấn đề trong quá trình đánh giá bảo mật.

Các trợ lý AI hữu ích nhất khi hoạt động trong không gian làm việc của bạn và ghi lại các hành động của mình, để mọi thứ không còn là "hộp đen".

✅ Sự can thiệp của ClickUp: Các trợ lý AI của ClickUp hoạt động ngầm trong nền, sử dụng không gian làm việc và các công cụ kết nối của bạn để thực hiện, phản hồi và triển khai.

Cài đặt công cụ "Stalled Deal Rescuer" để theo dõi thời gian ở từng giai đoạn, đăng tóm tắt lý do ngắn gọn, soạn thảo lời nhắc nhở thân thiện và giao danh sách kiểm tra.

Tạo một trợ lý Live Answers để trả lời các câu hỏi nội bộ phổ biến như “Bản trình bày mới nhất ở đâu?” giúp nhân viên bán hàng làm việc nhanh hơn. Theo thời gian, các trợ lý này tạo ra một nhịp độ ổn định, nơi người dùng trải nghiệm tiến độ với ít thao tác hơn, và quản lý thấy được các chiến lược rõ ràng, có thể lặp lại để thúc đẩy hoạt động của người dùng.

Đồng nghiệp AI tạo ra những khoảnh khắc "aha" mà bạn có thể đo lường được

Đối với nhóm bán hàng, những khoảnh khắc tuyệt vời nhất là khi một giao dịch tiến triển mà không ai phải theo đuổi nó. Super Agents biến những khoảnh khắc đó thành thói quen. Chúng là những đồng nghiệp AI sống trong không gian Làm việc ClickUp của bạn, được giao cho các giao dịch, được đề cập trong các chủ đề thảo luận và chịu trách nhiệm cho công việc lặp đi lặp lại thường làm tắc nghẽn ngày làm việc của mọi người.

Tăng tốc quy trình làm việc với Super Agents trong ClickUp

Khác với các bot thông thường chỉ trả lời câu hỏi, Super Agents theo dõi toàn bộ quy trình bán hàng của bạn. Chúng thu thập thông tin thời gian thực từ các công việc, tài liệu, trò chuyện và công cụ kết nối để hiểu rõ diễn biến giao dịch, phát hiện rào cản, chuẩn bị các bước tiếp theo và thực thi quy trình làm việc từ đầu đến cuối. Bạn định nghĩa quy trình, giới hạn và công cụ — chúng thực thi lặp lại.

Lợi ích:

Nhiều khoảnh khắc hơn khi nhân viên bán hàng nói: “À, chính xác là điều tôi cần”

Và nhiều giao dịch được thúc đẩy vì các hành động đúng đắn được thực hiện tự động — được ghi lại, hiển thị và dễ dàng đo lường trong quy trình bán hàng của bạn.

Các Super Agents không thay thế kết nối con người trong bán hàng. Chúng loại bỏ các rào cản để nhóm của bạn có thể tập trung vào những điều quan trọng: xây dựng mối quan hệ và chốt đơn hàng.

6. Làm cho mỗi bản ghi tự giải thích với các trường AI của ClickUp

Sử dụng ClickUp AI Fields để tóm tắt và hướng dẫn các bước tiếp theo

Các trường dữ liệu thô cho bạn biết điều gì đã xảy ra. Các nhà quản lý bán hàng cũng cần biết tại sao điều đó xảy ra và việc cần làm tiếp theo. Một khoảnh khắc "aha" mạnh mẽ là khi mở một bản ghi và thấy rằng rào cản có thể là thiếu sự phê duyệt của quản trị viên, kèm theo một bước tiếp theo được đề xuất như "chia sẻ video hướng dẫn thiết lập".

Loại sự rõ ràng đó giúp hướng dẫn người dùng một cách nhanh chóng, đặc biệt là đối với người dùng mới cần một bước tiếp theo tập trung thay vì nhiều thông tin không cần thiết.

✅ Giải pháp của ClickUp: Các trường AI của ClickUp tự động điền các tóm tắt, cập nhật tiến độ, cảm xúc, danh mục và các mục cần thực hiện trên quy mô lớn. Bạn có thể tạo hàng loạt trước các cuộc đánh giá quy trình bán hàng, tự động cập nhật khi có thay đổi và tích hợp các trường AI vào các quy trình tự động hóa để giao công việc khi các giá trị cụ thể xuất hiện.

Thêm trường AI "Bước Tiếp Theo Tốt Nhất" và trường AI "Lý Do Khả Năng Thành Công Của Giao Dịch" để mỗi cơ hội đều có ghi chú huấn luyện riêng. Các mẫu hành vi qua các phân khúc người dùng trở nên rõ ràng, và các khoảnh khắc "aha" khác biệt nổi bật một cách rõ rệt.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Giữ các định dạng thông tin ngắn gọn. Ví dụ: đặt Summary thành ngắn gọn, tiến độ thành 7 ngày gần nhất và Action Items thành 1-3 điểm. Các trường thông tin ngắn gọn sẽ được đọc và thực hiện.

7. Cung cấp cho lãnh đạo một bản tóm tắt động giúp hướng dẫn hành động với ClickUp AI Cards.

Thêm báo cáo được hỗ trợ bởi AI vào bảng điều khiển và tổng quan ClickUp của bạn với ClickUp AI Cards

Các nhà lãnh đạo thường cần một chế độ xem tập trung và cập nhật về doanh số và doanh thu mà không cần phải đào sâu vào từng công việc. Một bản tóm tắt chính xác sẽ giải thích điều gì đã xảy ra, giá trị xuất hiện ở đâu trong hành trình của khách hàng và những hành động khóa nào cần được chú ý ngay lập tức. Khi bản tóm tắt đó được hiển thị trên một bảng điều khiển chia sẻ, người dùng sẽ trải nghiệm một quy trình mượt mà hơn và các nhóm luôn đồng bộ.

✅ Giải pháp của ClickUp: ClickUp AI Cards cung cấp các bản tóm tắt động cho Bảng điều khiển và Tổng quan của bạn. Thêm bản tóm tắt AI Executive Summary vào Tổng quan Bán hàng để cung cấp cái nhìn rõ ràng về tiến độ, rào cản và thành công theo phân khúc người dùng. Thêm AI StandUp để tạo điểm nhấn hàng ngày mà không cần họp và AI Project Update để xác định kế hoạch cho tuần.

Các thẻ này giúp hiển thị phản hồi của người dùng, chỉ ra nơi nhiều người dùng gặp khó khăn và hướng dẫn bạn đến bước tiếp theo để những khoảnh khắc "aha" xảy ra thường xuyên - không phải ngẫu nhiên.

Tự động hóa hồ sơ bán hàng và nhiều hơn nữa với ClickUp. Xem video để biết cách thực hiện:

Các bước thực tiễn để tận dụng AI cho những khoảnh khắc "aha"

1. Kiểm tra nơi thời gian và bối cảnh bị rò rỉ

Hầu hết các nhân viên bán hàng chỉ dành khoảng 28% thời gian trong tuần để thực sự bán hàng. Phần còn lại dành cho quản trị viên, tìm kiếm thông tin và cập nhật nội bộ.

Xác định các khu vực mà ghi chú và chi tiết giao dịch bị mất mát giữa các công cụ khác nhau. Những quá trình chuyển giao lộn xộn này chính là nơi đầu tiên mà AI có thể dọn dẹp sự lộn xộn và tạo ra khoảnh khắc "aha" mà bạn đang tìm kiếm.

📖 Xem thêm: Cách triển khai chiến lược bán hàng hướng sản phẩm cho SaaS

2. Phối hợp các điểm yếu với các khả năng cụ thể của AI

Nếu nhân viên bán hàng gặp khó khăn khi cập nhật trường dữ liệu, hãy sử dụng tính năng tóm tắt và điền tự động. Nếu quản lý thiếu chế độ xem rõ ràng về rủi ro, hãy sử dụng hệ thống đánh giá và xử lý các tín hiệu rủi ro.

Mục tiêu rất đơn giản. Chuyển các công việc thủ công sang AI, giúp nhân viên bán hàng có thêm thời gian tương tác với khách hàng. Khi triển khai hiệu quả, các nhóm sẽ thấy thời gian dành cho khách hàng tăng gấp đôi và tỷ lệ thành công tăng 30%.

3. Bắt đầu với một dự án thử nghiệm tập trung và các tiêu chí thành công rõ ràng.

Chọn một nhóm hoặc khu vực và thiết lập một trường hợp sử dụng cụ thể, chẳng hạn như đánh giá tiềm năng khách hàng kết hợp với cảnh báo rủi ro. Xác định tiêu chí thành công trước khi bắt đầu. Đó có thể là việc di chuyển qua các giai đoạn nhanh hơn, ít bị đình trệ hơn, hoặc mỗi nhân viên bán hàng nhận được một thông tin hữu ích mỗi ngày và biến nó thành hành động. Những lợi ích lớn nhất đến khi bạn thiết kế lại các bước xung quanh AI thay vì chỉ thêm một công cụ.

4. Đo lường tác động như một nhà khoa học

Theo dõi thời gian trước và sau bán hàng, tốc độ ống dẫn, số ngày bị tắc nghẽn ở giai đoạn và độ chính xác của dự báo.

Trí tuệ nhân tạo thế hệ mới (Gen AI) có thể tăng năng suất bán hàng lên khoảng 3% đến 5% so với chi phí bán hàng hiện tại. Bảng điều khiển của bạn nên chỉ ra nguồn gốc của sự tăng trưởng này, chẳng hạn như giảm số lần tương tác cần thiết để chuyển sang giai đoạn tiếp theo hoặc phản hồi nhanh hơn.

🧩 Thực tế thú vị: Hiệp hội Liên đoàn Bán hàng Trực tiếp Thế giới ước tính doanh thu bán lẻ toàn cầu từ bán hàng trực tiếp vào khoảng $167–173 tỷ trong những năm gần đây, với hơn 110 triệu đại diện độc lập tham gia trên các thị trường.

5. Chia sẻ những khoảnh khắc "aha" để xây dựng niềm tin.

Thu thập các câu chuyện ngắn thể hiện khoảnh khắc người dùng nhận ra giá trị. Đó có thể là một mô hình mà quản lý phát hiện ra trong các trường hợp ngoại lệ ở giai đoạn, một thông điệp giúp đẩy nhanh các giao dịch doanh nghiệp, hoặc phản hồi của người dùng tiết lộ một rào cản.

Chia sẻ những thành công này hàng tuần để chúng lan rộng. Nhiều nhóm vẫn dành hơn 70% thời gian cho các công việc không liên quan đến bán hàng, vì vậy việc thể hiện tiến độ thực sự giúp việc áp dụng trở nên bền vững.

Các ví dụ minh họa cho những khoảnh khắc "aha"

Dưới đây là ba ví dụ thực tế gần đây, nơi AI đã mang lại những khoảnh khắc "aha" rõ ràng cho các nhà lãnh đạo bán hàng và nâng cao kết quả.

Ironclad đã sử dụng trí tuệ cuộc hội thoại để nâng cao tỷ lệ thành công.

Ironclad đã triển khai AI của Gong để phân tích các cuộc gọi bán hàng, email và hoạt động của quy trình bán hàng nhằm xác định các mẫu hành vi đằng sau các giao dịch bị đình trệ và các giao dịch thành công.

Các nhà lãnh đạo bắt đầu nhận ra những kịch bản đang theo dõi giao tiếp và cách xử lý đối tượng giúp phân biệt giữa thành công và thất bại, sau đó huấn luyện nhân viên bán hàng về chính những hành vi đó.

Kết quả là sự cải thiện đáng kể về hiệu suất, bao gồm tăng 21% tỷ lệ thành công và tăng 36% tỷ lệ giữ chân khách hàng.

🧩 Thú vị: Mô hình AIDA ( Chú ý, Quan tâm, Mong muốn, Hành động) lần đầu tiên được nhà quảng cáo Elias St. Elmo Lewis hệ thống hóa vào năm 1898, và nó vẫn là kim chỉ nam cho cách các nhóm bán hàng hiện đại hướng dẫn khách hàng tiềm năng từ lần tiếp xúc đầu tiên đến khi chốt đơn.

2. Computer Gross đã áp dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) vào quá trình báo giá và luồng đơn đặt hàng.

Nhà phân phối Italy đã hợp tác với IBM để sử dụng WatsonX cho việc báo giá thông minh, định giá và theo dõi khách hàng trên hàng nghìn đối tác.

AI đã tóm tắt bối cảnh của các đơn đặt hàng trước đó, đề xuất các bước tiếp theo tốt nhất và cảnh báo rủi ro trong chu kỳ phê duyệt để các nhà quản lý có thể can thiệp kịp thời.

Họ báo cáo tăng 20% tỷ lệ chuyển đổi từ báo giá sang đơn đặt hàng và giảm 30% thời gian thu tiền. Nhóm cũng có được cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe của quy trình bán hàng mà không cần báo cáo thủ công thêm.

3. DataStax đã tái cấu trúc hoạt động tiếp thị ngoài với một bộ công cụ tiếp thị dựa trên AI.

Sau khi hợp nhất các công cụ và áp dụng AI của Amplemarket cho việc nhắm mục tiêu và tiếp cận, DataStax tập trung vào các hành động khóa thực sự giúp đẩy mạnh tiến trình của các tài khoản.

AI phân tích các tín hiệu hành vi của người dùng và bối cảnh thị trường để ưu tiên các nhóm mua hàng và cá nhân hóa các chuỗi tương tác trên quy mô lớn.

Trong vòng tám tháng, họ đã tạo ra hơn 150 cơ hội doanh nghiệp, ký kết 16 giao dịch và tạo ra hơn $205.000 doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) mới.

Những sai lầm thường gặp cần tránh

Cách nhanh nhất để bỏ lỡ những khoảnh khắc "aha" là thêm công cụ mà không khắc phục thói quen che giấu hành vi người dùng và làm im lặng phản hồi của họ.

Hãy lưu ý những bẫy sau:

Tự động hóa một quy trình làm việc phức tạp thay vì đơn giản hóa nó trước tiên, điều này khiến hành trình của người dùng bị chôn vùi trong nhiều cú nhấp chuột hơn và khiến các nhà quản lý phải đoán xem người dùng nhận ra giá trị ở đâu.

Theo đuổi các mô hình phức tạp mà không có trường sạch và định nghĩa chia sẻ, dẫn đến thông tin mâu thuẫn giữa các nhóm, và không ai tin tưởng vào bức tranh toàn cảnh.

Triển khai quá rộng quá sớm, không có giai đoạn thử nghiệm, không có tiêu chí thành công và không có kế hoạch để tận dụng những thành công nhỏ từ người dùng mới và người dùng chuyên sâu.

Bỏ qua bối cảnh thực tế từ các cuộc gọi, bản ghi âm phiên làm việc và ghi chú của khách hàng, điều này có nghĩa là những khoảnh khắc "aha" của sản phẩm không bao giờ đến được với quá trình huấn luyện hoặc quy trình onboarding.

Đo lường hoạt động thay vì kết quả, dẫn đến các cảnh báo được kích hoạt, nhưng ít hành động khóa được thực hiện, người dùng rời bỏ tăng lên, trong khi những khoảnh khắc "aha" khác không được phát hiện.

ClickUp và Đã đóng Giao dịch

Nếu có một điều cần nhớ, đó là: các nhóm bán hàng xuất sắc không đuổi theo những thông tin ồn ào. Họ tìm kiếm những tín hiệu nhỏ, rõ ràng nơi người dùng hiểu được giá trị của sản phẩm và động lực phát triển theo sau.

AI tạo ra những khoảnh khắc "aha" cho các nhà quản lý bán hàng trong thực tế. Một thông tin hữu ích, một bước tiếp theo và một ngày làm việc dễ chịu hơn cho nhóm.

Tại sao ClickUp lại nổi trội ở đây? Rất đơn giản. Tất cả thông tin đều được tập trung tại một nơi, vì vậy hành vi người dùng, phản hồi của người dùng và bối cảnh của quy trình bán hàng được hiển thị cùng nhau. ClickUp Brain biến các ghi chú rời rạc thành các bước tiếp theo rõ ràng. ClickUp AI Fields và AI Thẻ duy trì bức tranh tổng thể luôn cập nhật mà không cần nỗ lực thêm. ClickUp Bảng điều khiển và cảnh báo hướng dẫn người dùng tại đúng thời điểm trong hành trình của họ.

Đăng ký ClickUp miễn phí và để những khoảnh khắc "aha" đầu tiên của bạn xảy ra trong vài ngày, không phải vài tháng.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Đó là khoảnh khắc nhà quản lý bán hàng nhìn thấy bước tiếp theo rõ ràng từ dữ liệu phức tạp. Hãy xem xét phương trình “hành vi người dùng + phản hồi + bối cảnh = một hành động rõ ràng”. Trên thực tế, AI chuyển đổi tương tác của người dùng, nghiên cứu người dùng, ghi chú và hoạt động thành những thông tin đơn giản như “liên hệ bộ phận pháp lý ngay” hoặc “gửi nghiên cứu trường hợp đã tác động đến các phân khúc người dùng tương tự”.

AI phát hiện các mẫu mà con người bỏ qua, chẳng hạn như sự gia tăng đột biến ở giai đoạn, mức độ tương tác của người dùng, phản hồi bị đình trệ hoặc sự hài lòng của người dùng giảm sút trong email và cuộc gọi. Nó cảnh báo về người dùng có nguy cơ hủy dịch vụ và nhấn mạnh những điểm mà người dùng cảm thấy giá trị thấp trong hành trình của họ. Bạn nhận được thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu trước khi giao dịch bị hủy, để có thể hướng dẫn người dùng thực hiện các hành động khóa đúng lúc.

Bạn có thể sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt ngay lập tức tình trạng của quy trình bán hàng và các bước, ClickUp Brain MAX để tìm kiếm trong không gian làm việc và các ứng dụng kết nối, và ClickUp Talk to Text để ghi chú cuộc gọi ngay khi diễn ra. Thêm các trường AI để tự động tạo trạng thái và nhiệm vụ, và đặt thẻ AI trên bảng điều khiển để xem tóm tắt tổng quan mà không cần đào sâu. Cùng nhau, các công cụ này tiết lộ những khoảnh khắc đột phá của sản phẩm và giá trị thực sự của nó trong thời gian thực.

Gắn mỗi thông tin với một người chịu trách nhiệm, một ngày đáo hạn và một lần theo dõi. Giữ các trường dữ liệu gọn gàng, sử dụng định nghĩa chia sẻ và ghi chú ngắn gọn "vấn đề → thông tin → hành động → kết quả" để nhiều người dùng có thể thấy những gì đã hiệu quả. Theo thời gian, nhóm của bạn sẽ xây dựng được sự hiểu biết sâu sắc về những tín hiệu nào mang lại giá trị cao nhất cho các phân khúc người dùng khác nhau.

Nó có thể giúp thu gọn quy trình. Các bản tóm tắt, thẻ AI và bảng điều khiển cung cấp cái nhìn tổng quan trước khi họp, giúp các cuộc đánh giá tập trung vào quyết định chứ không phải cập nhật trạng thái. Nhiều người dùng ưa chuộng các bản cập nhật ngắn gọn, không đồng bộ, thay vì cuộc gọi tập trung chỉ khi nhóm cần giải quyết vấn đề hoặc phê duyệt tính năng mới trong quá trình onboarding.