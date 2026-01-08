11 công cụ thay thế Upbase tốt nhất cho năng suất cá nhân và nhóm (2025)

Một người dùng G2 đã tóm tắt trải nghiệm của họ với Upbase như sau:

Điều tôi thích nhất ở Upbase là nó đủ đơn giản để phục vụ cho công việc của người kinh doanh độc lập. Ngoài ra, Upbase không ép buộc một phương pháp cụ thể. Nó linh hoạt nên bạn có thể sử dụng theo cách phù hợp nhất với mình.

Sự dễ sử dụng là lý do chính khiến Upbase hoạt động hiệu quả cho các doanh nhân độc lập. Khi bạn tự quản lý công việc của mình, bạn không muốn một công cụ làm phức tạp mọi thứ. Upbase luôn linh hoạt và dễ dàng điều chỉnh theo quy trình làm việc cá nhân của bạn.

Tuy nhiên, khi công việc của bạn phát triển, tính linh hoạt có thể không đủ. Nếu bạn đang quản lý nhiều dự án và khách hàng hoặc phối hợp với một nhóm ngày càng lớn, bạn có thể cần các tính năng đang theo dõi tiến độ mạnh mẽ hơn và tự động hóa quy trình làm việc.

Đó chính là lúc các giải pháp thay thế Upbase phát huy tác dụng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá các công cụ kế thừa những ưu điểm của Upbase đồng thời mang lại khả năng mở rộng linh hoạt hơn cho công việc của bạn hiện nay.

11 lựa chọn thay thế Upbase trong nháy mắt

Để giúp bạn so sánh các lựa chọn một cách nhanh chóng, đây là chế độ xem tổng quan về các lựa chọn thay thế Upbase tốt nhất.

Tên công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Kế hoạch dự án thống nhất, hơn 15 chế độ xem tác vụ, trợ lý AI với ClickUp Brain, theo dõi thời gian tích hợp, quản lý khối lượng công việc, lịch trình lịch, Tài liệu, Bảng điều khiển, Tự động hóa và mẫu Cá nhân và nhóm muốn quản lý các dự án phức tạp và mở rộng quy mô công việc mà không cần sử dụng quá nhiều công cụ Miễn phí vĩnh viễn; Giá cả tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp Trello Bảng Kanban với thẻ và danh sách công việc, tự động hóa Butler cho quy tắc và quy trình làm việc, Trí tuệ nhân tạo Trello cho brainstorming và tạo/lập mục, email và Slack để ghi chú thẻ, đồng bộ hóa thẻ và mẫu sẵn có. Cá nhân và các nhóm nhỏ muốn một cách đơn giản, trực quan để quản lý dự án và đang theo dõi tiến độ Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $6/tháng cho mỗi người dùng Monday. com Bảng và quy trình làm việc có thể tùy chỉnh cao, nhiều chế độ xem bao gồm Kanban, Gantt, Timeline, Calendar và Workload, bảng điều khiển thời gian thực, theo dõi thời gian tích hợp, WorkDocs, WorkForms và hơn 200 tích hợp ứng dụng. Các nhóm từ nhỏ đến trung bình cần quy trình làm việc linh hoạt, khả năng hiển thị khối lượng công việc và đang theo dõi dự án theo thời gian thực xuyên suốt các bộ phận. Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép Wrike Quy trình làm việc và trạng thái tùy chỉnh, tự động hóa cấp độ không gian, Wrike Bảng trắng cho việc brainstorming, biểu mẫu yêu cầu động, trí tuệ công việc được hỗ trợ bởi AI, bản thiết kế dự án và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò Các nhóm nhỏ quản lý các dự án phức tạp đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ, tiêu chuẩn hóa và khả năng mở rộng. Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/tháng cho mỗi người dùng Asana Quản lý công việc và công việc con, danh sách, bảng, lịch và chế độ xem dòng thời gian, danh mục đầu tư để hiển thị xuyên dự án, mục tiêu đang theo dõi, tóm tắt do AI hỗ trợ và phát hiện rủi ro, mẫu quy trình làm việc và quản lý quy trình có thể mở rộng. Các nhóm đa chức năng kích thước trung bình đến lớn muốn thực hiện công việc một cách có cấu trúc với khả năng hiển thị mục tiêu và kết quả. Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $13.49/tháng cho mỗi người dùng Akiflow Lịch trình công việc vào lịch, kế hoạch bằng ngôn ngữ tự nhiên, chế độ tập trung và chia thời gian, trợ lý AI phát hiện xung đột, ghi chú công việc nhanh qua thanh lệnh, và chia sẻ tình trạng sẵn sàng Những người sáng lập và cá nhân muốn công việc được sắp xếp chặt chẽ với lịch trình và thời gian rảnh rỗi hàng ngày của họ Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $34/tháng cho mỗi người dùng Basecamp Không gian dự án tập trung cho danh sách việc cần làm, tin nhắn, tệp tin và lịch trình, Biểu đồ Hill để theo dõi tiến độ rõ ràng, Trò chuyện nhóm Campfire và Pings cho giao tiếp, kiểm tra tự động, tham chiếu mục và theo dõi thời gian tích hợp cho thanh toán. Các nhóm nhỏ muốn hợp tác đơn giản, tập trung với bối cảnh dự án rõ ràng và thiết lập tối thiểu Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $15/tháng cho mỗi người dùng Jira Bảng Scrum và Kanban, vấn đề và lỗi đang theo dõi với khả năng truy vết đầy đủ, bản đồ đường dẫn nâng cao cho lập kế hoạch danh mục đầu tư và sức chứa, báo cáo hiệu suất và bảng điều khiển, kiểm soát bảo mật chi tiết, và tích hợp sâu với các công cụ phát triển. Các nhóm Agile và phát triển phần mềm quy mô lớn quản lý các dự án phức tạp, lỗi và quy trình làm việc quy mô lớn Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $7.91/tháng cho mỗi người dùng Zoho Dự án Lập kế hoạch dự án dựa trên cột mốc thời gian, phụ thuộc công việc, theo dõi thời gian tích hợp với hệ thống thanh toán, biểu đồ khối lượng công việc, tự động hóa quy trình làm việc với mẫu sẵn có, theo dõi vấn đề với cam kết dịch vụ (SLAs) và hợp tác trong bối cảnh. Các nhóm nhỏ đã sử dụng các ứng dụng Zoho và muốn có sự tích hợp chặt chẽ giữa quản lý dự án và thanh toán Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $3.90/tháng cho mỗi người dùng Notion Cơ sở dữ liệu tùy chỉnh cho công việc và dự án, dòng thời gian và nhiều chế độ xem dự án, bảng điều khiển đang theo dõi tiến độ, AI Autofill cho tự động hóa, quyền truy cập chi tiết, quy trình làm việc sprint và tài liệu yêu cầu sản phẩm (PRD) được kết nối bên trong công việc. Các nhóm kích thước nhỏ đến trung bình muốn kết hợp quản lý dự án linh hoạt với quản lý tài liệu và kiến thức Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng cho mỗi người dùng Todoist Nhập tác vụ bằng ngôn ngữ tự nhiên, công việc lặp lại linh hoạt, nhắc nhở qua Quick Add, chế độ xem Today để tập trung hàng ngày, đang theo dõi năng suất Karma và chia sẻ dự án công khai hoặc riêng tư. Cá nhân và các nhóm nhỏ muốn quản lý công việc nhẹ nhàng và xây dựng thói quen Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $2.93/tháng cho mỗi người dùng

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Tại sao nên chọn các lựa chọn thay thế cho Upbase?

Upbase là phần mềm quản lý công việc được thiết kế để giúp các doanh nghiệp nhỏ và nhóm duy trì sự tổ chức. Bạn có thể quản lý công việc, dự án và tài liệu cơ bản trong giao diện đơn giản mà không cần đến sự phức tạp của phần mềm doanh nghiệp.

Tuy nhiên, khi nhóm của bạn phát triển và công việc trở nên hợp tác và nhịp độ nhanh hơn, bạn có thể thấy Upbase trở nên giới hạn.

Dưới đây là những yếu tố cần xem xét khi chọn một giải pháp thay thế cho Upbase:

Quản lý thời gian và khối lượng công việc: Bao gồm tính năng theo dõi thời gian và ghi chép nỗ lực tích hợp sẵn, giúp bạn cân bằng khối lượng công việc và cải thiện độ chính xác trong việc giao hàng mà không cần sử dụng công cụ bổ sung.

Hợp tác nhóm thời gian thực : Hỗ trợ trò chuyện, chỉnh sửa tệp chung, bảng điều khiển và phân tích, giúp bạn luôn đồng bộ và cập nhật thông tin.

Báo cáo và phân tích nâng cao: Cung cấp các thông tin tích hợp sẵn, báo cáo tùy chỉnh và các chỉ số trực quan giúp bạn hiểu rõ hiệu suất của nhóm và tình trạng dự án mà không cần xuất dữ liệu sang các công cụ bên ngoài.

Lịch và lịch trình tích hợp: Cung cấp một lịch thống nhất kết hợp các công việc, hạn chót, cuộc họp và cột mốc.

Tự động hóa thông minh và phân tích AI: Tích hợp trợ lý thông minh tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và cung cấp câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh.

Tìm kiếm và truy cập kiến thức thống nhất: Cung cấp nội dung có thể tìm kiếm trên tất cả các ứng dụng và nguồn dữ liệu để giúp bạn tìm thấy những gì bạn cần mà không cần phải lục lọi qua nhiều công cụ khác nhau.

Quyền truy cập dựa trên vai trò và quản trị: Cho phép bạn cài đặt các quyền truy cập chi tiết trên các không gian, dự án và dữ liệu để duy trì bảo mật và tuân thủ khi tổ chức của bạn phát triển.

Các lựa chọn thay thế Upbase tốt nhất để sử dụng

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết từng lựa chọn thay thế Upbase, bao gồm các tính năng nổi bật, giới hạn, giá cả và đánh giá thực tế từ người dùng.

ClickUp (Phù hợp nhất cho việc kết hợp năng suất cá nhân và quy trình làm việc của nhóm)

Công việc ngày nay bị phân mảnh và trải rộng trên quá nhiều công cụ. Việc chuyển đổi liên tục giữa các công cụ không chỉ lãng phí thời gian mà còn khiến bạn dễ dàng mất dấu những điều thực sự quan trọng.

ClickUp giải quyết vấn đề này với một không gian làm việc AI tích hợp, kết hợp các dự án, công việc, lịch trình và kiến thức của nhóm. Với các đề xuất được hỗ trợ bởi AI và tự động hóa quy trình làm việc, bạn có thể ưu tiên công việc và hợp tác mà không gặp trở ngại.

Hãy cùng tìm hiểu cách phần mềm quản lý dự án ClickUp giúp bạn giảm thiểu sự phân tán công việc, tiết kiệm thời gian chuyển đổi giữa các công cụ và tập trung nhiều hơn vào việc hoàn thành công việc.

Lập kế hoạch và thiết lập dự án thống nhất

Sử dụng nhiệm vụ ClickUp để tổ chức công việc, giao quyền sở hữu và đang theo dõi tiến độ trong một không gian có cấu trúc duy nhất

ClickUp Tasks cung cấp cho bạn một không gian kết nối để lập kế hoạch và triển khai nhiều dự án, từ các dự án cá nhân đến các hoạt động của nhóm.

Bạn có thể tạo công việc và công việc con, chỉ định chủ sở hữu và đặt ngày đáo hạn, tất cả từ một nơi. Các dự án có thể bao gồm các giai đoạn và cột mốc giúp bạn bắt đầu công việc một cách rõ ràng và có mục tiêu.

Xem cách ClickUp tối ưu hóa quản lý dự án từ giai đoạn kế hoạch đến triển khai.

Sau khi cấu trúc dự án của bạn đã được thiết lập, bạn có thể lựa chọn giữa hơn 15 chế độ xem tùy chỉnh phù hợp nhất với cách bạn muốn đang theo dõi tiến độ.

Các chế độ xem này giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa việc thực hiện chi tiết các công việc và kế hoạch tổng thể cho dự án mà không cần rời khỏi ClickUp.

Hiển thị dự án một cách rõ ràng với nhiều chế độ xem dự án có thể điều chỉnh theo quy trình làm việc của nhóm

Lịch thông minh được hỗ trợ bởi AI cho việc lập lịch hiệu quả và phân tích dữ liệu

Lịch thông minh được hỗ trợ bởi AI của ClickUp tự động lên lịch các công việc ưu tiên và khối thời gian tập trung dựa trên thời hạn và khối lượng công việc của bạn. Khi kế hoạch thay đổi, nó có thể điều chỉnh lịch trình của bạn để các cuộc họp và công việc được cân bằng mà không cần điều chỉnh thủ công.

Tích hợp Outlook hoặc Lịch Google với lịch ClickUp của bạn, để tất cả các cuộc họp và công việc của bạn xuất hiện trong một chế độ xem kết hợp duy nhất.

Nhận chế độ xem thống nhất về các công việc, hạn chót và cuộc họp với Lịch AI ClickUp

Bạn sẽ nhận được bản ghi chép do AI tạo ra cho tất cả các cuộc họp của mình, và có thể tạo các mục hành động và chuyển chúng thành công việc ngay lập tức. Điều này biến lịch của bạn thành một công cụ kế hoạch giúp bạn ghi lại công việc khi nó diễn ra và nâng cao năng suất làm việc.

Theo dõi thời gian kết nối nỗ lực với kết quả

ClickUp Theo dõi Thời Gian cho phép bạn theo dõi và ghi lại thời gian ngay tại thời điểm công việc diễn ra. Bạn có thể theo dõi thời gian dành cho các công việc hoặc ghi lại số giờ sau khi hoàn thành công việc, đảm bảo nỗ lực được liên kết trực tiếp với công việc đã hoàn thành.

Theo dõi nỗ lực trực tiếp trong các công việc bằng ClickUp Theo dõi Thời gian để hiểu rõ thời gian công việc được sử dụng như thế nào

Khi dữ liệu thời gian được tổng hợp vào bảng chấm công và báo cáo, việc hiểu cách các dự án tiêu tốn thời gian và nơi khối lượng công việc đang bị quá tải trở nên dễ dàng hơn. Bằng cách so sánh ước tính kế hoạch với nỗ lực thực tế, bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về rủi ro giao hàng và sức chứa của nhóm.

🎯 Mẹo nhanh: Nếu công việc của bạn diễn ra trên nhiều thiết bị hoặc công cụ, ClickUp vẫn giúp việc theo dõi thời gian trở nên đơn giản. Theo dõi thời gian từ máy tính để bàn, thiết bị di động hoặc trình duyệt của bạn bằng phần mở rộng Chrome miễn phí, hoặc kết nối các công cụ như Toggl hoặc Clockify để đồng bộ hóa thời gian tự động. Bạn cũng có thể đánh dấu các mục nhập là có thể tính phí, để giờ làm việc sẵn sàng cho hóa đơn luôn hiển thị mà không cần đối chiếu thêm.

ClickUp Brain: Trợ lý công việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) của bạn

ClickUp Brain hoạt động như một trợ lý trong không gian làm việc, giúp bạn nắm bắt công việc đang diễn ra mà không cần phải lục lọi qua các tác vụ, bình luận hoặc tài liệu. Nó hiển thị thông tin bạn cần ngay khi bạn cần nó.

Sử dụng ClickUp Brain để tạo tóm tắt và phân tích trực tiếp từ các công việc và tài liệu của bạn

Thay vì phải viết thủ công các bản cập nhật trạng thái hoặc theo dõi, bạn có thể tin tưởng vào ClickUp Brain để chuyển đổi các đầu vào thô như ghi chú, tệp tin và cuộc hội thoại thành nội dung có thể sử dụng. Điều này giúp duy trì hoạt động hàng ngày diễn ra suôn sẻ đồng thời giảm bớt nỗ lực dành cho công việc hành chính.

Lập kế hoạch có bối cảnh: Tạo kế hoạch dự án, cột mốc và phân chia công việc dựa trên công việc hiện có và dữ liệu lịch sử

Giảm thiểu cập nhật thủ công: Tự động tạo bản nháp báo cáo trạng thái và tóm tắt tiến độ mà không cần phải theo dõi thông tin từ nhóm.

Công việc trên một lớp AI duy nhất: Sử dụng các mô hình tiên tiến như ChatGPT, Claude và Gemini mà không cần chuyển đổi công cụ hoặc mất bối cảnh dự án

Tự động hóa quy trình làm việc và giảm bớt nỗ lực thủ công

ClickUp Tự động hóa giúp loại bỏ công việc lặp đi lặp lại khỏi danh sách công việc của bạn. Thay vì cập nhật công việc thủ công hoặc theo dõi các cập nhật, bạn có thể cài đặt quy tắc để phân công công việc, thay đổi trạng thái, gửi thông báo hoặc di chuyển công việc sang giai đoạn tiếp theo ngay khi các điều kiện được đáp ứng. Điều này giúp dự án tiếp tục tiến triển ngay cả khi không có ai theo dõi chặt chẽ.

Với ClickUp AI Agents, tự động hóa được nâng lên một tầm cao mới. Các trợ lý này có thể dựa trên ngữ cảnh từ không gian làm việc của bạn để đề xuất các bước tiếp theo, tóm tắt các cập nhật và hỗ trợ quản lý luồng công việc giữa các dự án.

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và tiết kiệm thời gian với các trợ lý AI của ClickUp

Lập kế hoạch cho ngày của bạn với các mẫu có sẵn

Khi công việc của bạn tuân theo các mô hình quen thuộc, việc bắt đầu với một cấu trúc đã được kiểm chứng có thể tiết kiệm thời gian và giảm bớt mệt mỏi khi đưa ra quyết định. Các mẫu miễn phí của ClickUp cung cấp cho bạn một khung sườn đơn giản mà bạn có thể tùy chỉnh để phù hợp với thói quen hàng ngày của mình.

Ví dụ, mẫu Lịch trình hàng ngày ClickUp giúp bạn tổ chức các công việc hàng ngày và khối thời gian trong một nơi duy nhất. Bạn có thể lập kế hoạch cho ngày của mình và sử dụng chế độ xem Lịch để xem các hạn chót và lịch trình một cách rõ ràng. Nhờ đó, kế hoạch hàng ngày của bạn sẽ luôn thực tế và có thể thực hiện được.

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch và tổ chức ngày làm việc của bạn bằng mẫu ClickUp Daily Planner để biến các ưu tiên thành các công việc rõ ràng và có thể thực hiện được.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tính năng hiển thị dự án: Theo dõi tiến độ, ưu tiên và khối lượng công việc theo thời gian thực thông qua Theo dõi tiến độ, ưu tiên và khối lượng công việc theo thời gian thực thông qua các bảng điều khiển ClickUp có thể tùy chỉnh.

Tài liệu hợp tác: Tạo và chia sẻ các tài liệu như SOP, SOW và các tài liệu khác bằng Tạo và chia sẻ các tài liệu như SOP, SOW và các tài liệu khác bằng ClickUp Docs , liên kết trực tiếp các tài liệu liên quan với các công việc để cung cấp bối cảnh.

Hợp tác trực quan: Brainstorm ý tưởng, tạo bản đồ quy trình làm việc và chuyển đổi ý tưởng thành hành động bằng Brainstorm ý tưởng, tạo bản đồ quy trình làm việc và chuyển đổi ý tưởng thành hành động bằng ClickUp Bảng trắng

Giao tiếp theo ngữ cảnh: Giữ các cuộc hội thoại kết nối với các công việc và dự án thông qua Giữ các cuộc hội thoại kết nối với các công việc và dự án thông qua ClickUp Trò chuyện

Thu thập thông tin có cấu trúc: Thu thập yêu cầu, phản hồi hoặc yêu cầu và biến chúng thành công việc có thể thực hiện được với Thu thập yêu cầu, phản hồi hoặc yêu cầu và biến chúng thành công việc có thể thực hiện được với ClickUp Forms

Giới hạn của ClickUp

Phạm vi tính năng rộng lớn của nền tảng có thể hơi khó khăn đối với người dùng mới

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.600 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một người dùng G2 cho biết:

Tôi thực sự đánh giá cao sự đa dạng về tính năng mà ClickUp cung cấp, giúp tôi quản lý các công việc ngắn hạn trong tuần và các dự án phức tạp kéo dài nhiều tháng. Tôi rất hài lòng khi có thể đang theo dõi các công việc mình chịu trách nhiệm và mức độ cấp bách của chúng một cách dễ dàng, giúp quy trình làm việc hàng ngày của tôi trở nên đơn giản.

Tôi thực sự đánh giá cao sự đa dạng về tính năng mà ClickUp cung cấp, giúp tôi quản lý các công việc ngắn hạn trong tuần và các dự án phức tạp kéo dài nhiều tháng. Tôi rất hài lòng khi có thể đang theo dõi các công việc mình chịu trách nhiệm và mức độ cấp bách của chúng một cách dễ dàng, giúp quy trình làm việc hàng ngày của tôi trở nên đơn giản.

2. Trello (Phù hợp nhất cho việc đang theo dõi dự án theo phong cách Kanban trực quan với tính năng tự động hóa đơn giản)

qua Trello

Khi bạn muốn quản lý các dự án đơn giản một cách rõ ràng, Trello là nhà cung cấp một hệ thống dễ sử dụng. Nó được xây dựng dựa trên cấu trúc Kanban sử dụng bảng, danh sách công việc và thẻ, giúp bạn dễ dàng tổ chức các công việc và theo dõi tiến độ một cách nhanh chóng.

Butler, công cụ tự động hóa tích hợp sẵn của Trello, giúp loại bỏ công việc lặp đi lặp lại trong việc quản lý bảng của bạn. Nó có thể tự động di chuyển thẻ giữa các danh sách công việc, giao công việc cho đồng nghiệp, cập nhật ngày đáo hạn và thậm chí kích hoạt các quy trình làm việc phức tạp nhiều bước dựa trên các quy tắc bạn cài đặt.

Trello AI giúp bạn giao tiếp rõ ràng và thực hiện công việc hiệu quả hơn trong các thẻ của mình. Bạn có thể sử dụng nó để brainstorm ý tưởng dựa trên các chủ đề của mình và xác định các mục cần thực hiện để thêm trực tiếp vào các thẻ của mình.

Các tính năng nổi bật của Trello

Chuyển đổi email và tin nhắn Slack thành công việc có thể thực hiện bằng cách ghi lại cuộc hội thoại dưới dạng thẻ Trello

Theo dõi công việc một cách liền mạch bằng cách sử dụng tính năng gương thẻ để xem các công việc từ các bảng khác nhau trong một nơi duy nhất

Khởi chạy nhiều dự án nhanh hơn với các mẫu có sẵn được thiết kế để tiêu chuẩn hóa bảng và quy trình làm việc chung của nhóm

Giới hạn của Trello

Khi dự án phát triển, việc điều hướng các bảng và tìm kiếm chi tiết có thể trở nên khó khăn

Giá cả của Trello

Miễn phí

Tiêu chuẩn: $6/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $12.50/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $17,50/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Trello

G2: 4.4/5 (13.800+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (23.400+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá Trello như thế nào?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi thích rằng Trello cho phép tôi chia công việc thành các phần và tiểu mục khác nhau, giúp tôi dễ dàng tổ chức dự án theo chủ đề hoặc nhiệm vụ. Sự phân chia này thực sự giúp tôi sắp xếp mọi thứ gọn gàng và tránh cho công việc trở nên lộn xộn. Tôi cũng thấy tính năng gắn thẻ màu rất hữu ích, vì nó cho phép tôi phân loại công việc theo mức độ quan trọng hoặc yêu cầu chuyên môn.

Tôi thích rằng Trello cho phép tôi chia công việc thành các phần và tiểu mục khác nhau, giúp tôi dễ dàng tổ chức dự án theo chủ đề hoặc nhiệm vụ. Sự phân chia này thực sự giúp tôi sắp xếp mọi thứ gọn gàng và tránh cho công việc trở nên lộn xộn. Tôi cũng thấy tính năng gắn thẻ màu sắc rất hữu ích, vì nó cho phép tôi phân loại công việc theo mức độ quan trọng hoặc yêu cầu chuyên môn.

📖 Đọc thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Trello

3. Monday.com (Phù hợp nhất cho quy trình làm việc tùy chỉnh với khả năng hiển thị khối lượng công việc và thời gian trên các nhóm)

Monday.com là hệ thống quản lý công việc linh hoạt giúp các nhóm lập kế hoạch và đang theo dõi dự án một cách hiệu quả. Các bảng và quy trình làm việc có thể tùy chỉnh cao cho phép bạn tổ chức công việc phù hợp với nhu cầu của nhóm.

Bạn có thể xem công việc của mình theo nhiều cách khác nhau, bao gồm các chế độ xem Kanban, Timeline, Gantt, Calendar và Workload. Với các bảng điều khiển tùy chỉnh, bạn có thể đang theo dõi mọi dự án theo thời gian thực. Biểu đồ, số và chỉ số khối lượng công việc giúp nổi bật tiến độ và các chỉ số quan trọng.

Các tính năng theo dõi thời gian và quản lý khối lượng công việc giúp bạn hiển thị thời lượng thực hiện công việc và cân bằng công việc trong nhóm. Đồng thời, các chế độ xem lập kế hoạch tài nguyên và theo dõi dự án giúp bạn dễ dàng xác định cột mốc và quản lý các mối quan hệ phụ thuộc một cách hiệu quả.

Monday.com - Các tính năng nổi bật

Hợp tác với WorkDocs bằng cách tạo và quản lý tài liệu tham khảo trực tiếp trên Monday.com

Thu thập thông tin từ khách hàng, đối tác hoặc đồng nghiệp thông qua WorkForms, với các phản hồi được tự động thêm vào bảng.

Kết nối các công cụ của bạn với các tích hợp trên hơn 200 ứng dụng như Slack, Google Drive, Teams, Zoom và Salesforce

Giới hạn của Monday.com

Nền tảng không hỗ trợ nhiều cấp độ mục con cho việc phân tích chi tiết dự án

Giá cả của Monday.com

Miễn phí

Tiêu chuẩn: $14/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép

Pro: $24/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Monday.com

G2: 4.7/5 (14.700+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 5.600 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Monday.com?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Điều tôi thích nhất ở monday.com là giao diện trực quan và quy trình làm việc có thể tùy chỉnh. Chức năng kéo và thả giúp quản lý dự án trở nên trực quan, và các tùy chọn tích hợp với các ứng dụng như Slack, Google Drive và Zoom rất tuyệt vời.

Điều tôi thích nhất ở monday.com là giao diện trực quan và quy trình làm việc có thể tùy chỉnh. Chức năng kéo và thả giúp quản lý dự án trở nên trực quan, và các tùy chọn tích hợp với các ứng dụng như Slack, Google Drive và Zoom rất tuyệt vời.

4. Wrike (Phù hợp nhất cho việc quản lý các dự án phức tạp với các tính năng kiểm soát và tự động hóa cấp doanh nghiệp)

qua Wrike

Với Wrike, bạn có thể tùy chỉnh quy trình công việc, trạng thái và loại mục để phù hợp với thuật ngữ và phong cách làm việc của nhóm.

Tự động hóa cấp độ không gian hỗ trợ điều này bằng cách cho phép áp dụng quy tắc và hành động ở cấp độ nhóm hoặc bộ phận. Điều này giúp tiêu chuẩn hóa quy trình đồng thời vẫn hỗ trợ các cách làm việc khác nhau trong tổ chức.

Khi cần lập kế hoạch và brainstorming, hãy sử dụng Wrike Bảng trắng để chia sẻ ý tưởng với nhóm của bạn. Các ý tưởng được tạo trên bảng trắng có thể được liên kết trực tiếp với kế hoạch dự án, giúp việc chuyển từ thảo luận sang thực thi trở nên dễ dàng hơn mà không mất đi bối cảnh.

Nền tảng này cũng tối ưu hóa cách công việc được nhập vào hệ thống. Các biểu mẫu yêu cầu động tiêu chuẩn hóa dữ liệu đầu vào từ người dùng nội bộ và bên ngoài, đồng thời kết nối các yêu cầu trực tiếp với quy trình làm việc phù hợp. Bằng cách đảm bảo các chi tiết được ghi nhận sớm, bạn tránh được các cuộc theo dõi không cần thiết và bắt đầu công việc với bối cảnh rõ ràng hơn.

Các tính năng nổi bật của Wrike

Sử dụng trí tuệ làm việc được hỗ trợ bởi AI để tạo nội dung công việc và tóm tắt các cuộc thảo luận dự án trực tiếp trong Wrike

Tái sử dụng bản thiết kế dự án để tạo các công việc lặp lại hoặc dự án hoàn chỉnh với quy trình làm việc tiêu chuẩn một cách nhanh chóng

Bảo mật không gian làm việc và kiểm soát quyền truy cập thông qua quyền truy cập dựa trên vai trò và xác thực hai yếu tố để bảo vệ thông tin nhạy cảm.

Giới hạn của Wrike

Nền tảng này không là nhà cung cấp nhắc nhở và thông báo cho các công việc sắp tới, khiến việc bỏ lỡ hạn chót trở nên dễ dàng nếu không có hệ thống đang theo dõi bổ sung.

Giá cả của Wrike

Miễn phí

Nhóm: $10/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $25/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Pinnacle: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Wrike

G2: 4.2/5 (4.470+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (2.800+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá Wrike như thế nào?

Một đánh giá trên Reddit cho biết:

Tôi đã sử dụng rất nhiều hệ thống quản lý dự án (PM) và thực sự thích Wrike. Không chỉ vì tôi là một nhà quản lý dự án, mà còn vì 30 thành viên trong nhóm của tôi đều dễ dàng làm quen và sử dụng nó hàng ngày. Việc có 100% thành viên trong nhóm sử dụng phần mềm này đã giúp công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Tôi đã sử dụng rất nhiều hệ thống quản lý dự án (PM) và thực sự thích Wrike. Không chỉ vì tôi là một nhà quản lý dự án, mà còn vì 30 thành viên trong nhóm của tôi đều dễ dàng làm quen và sử dụng nó hàng ngày. Việc có 100% thành viên trong nhóm sử dụng phần mềm này đã giúp công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

5. Asana (Phù hợp nhất cho việc thực hiện dự án đa hàm liên kết với mục tiêu và kết quả)

qua Asana

Asana là phần mềm quản lý công việc và quản lý dự án giúp bạn lập kế hoạch và quản lý công việc trên các nhóm trong một không gian làm việc chia sẻ.

Đối với các công việc hàng ngày, bạn có thể tạo công việc với người chịu trách nhiệm rõ ràng và ngày đáo hạn. Chia công việc thành các công việc con và theo dõi tiến độ thông qua các chế độ xem danh sách, bảng, lịch hoặc dòng thời gian.

Khi công việc mở rộng, danh mục đầu tư cung cấp cho bạn một nơi duy nhất để theo dõi nhiều dự án. Bạn có thể theo dõi tiến độ một cách rõ ràng mà không cần chuyển đổi giữa các không gian dự án. Mục tiêu kết nối công việc này với ưu tiên của công ty và cho thấy cách thực hiện mang lại kết quả thực tế.

Asana AI bổ sung một lớp trí tuệ nhân tạo vào quy trình công việc của bạn. Bằng cách làm việc trực tiếp với dữ liệu dự án của bạn, nó tóm tắt trạng thái dự án và xác định các rào cản và rủi ro để giúp bạn đưa ra quyết định tự tin.

Các tính năng nổi bật của Asana

Tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc của nhóm bằng hơn 80 mẫu sẵn sàng sử dụng cho các dự án và công việc thông thường

Quản lý quy trình quy mô lớn bằng cách tạo và cập nhật các gói công việc trên nhiều dự án trong một nền tảng duy nhất

Tập trung vào công việc quan trọng với hộp thư đến cung cấp các cập nhật liên quan và giảm thiểu sự phân tâm

Giới hạn của Asana

Có giới hạn tính năng tự động tạo liên kết ngược giữa các công việc và dự án liên quan, khiến việc nhận diện kết nối trở nên khó khăn hơn.

Giá cả của Asana

Cá nhân: Miễn phí

Gói Starter: $13,49/tháng cho mỗi người dùng

Gói Nâng cao: $30,49/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Asana

G2: 4.4/5 (12.800+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (13.400+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá Asana như thế nào?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi thực sự thích sử dụng Asana vì nó cho phép tôi ghi lại tất cả ý tưởng và suy nghĩ của mình vào một nơi duy nhất, sau đó tổ chức chúng thành một kế hoạch rõ ràng. Điều này giúp việc hợp tác với thành viên trong nhóm trở nên dễ dàng, từ chia sẻ công việc đến hợp tác thông qua bình luận trên dòng thời gian cá nhân của mỗi người. Tôi cũng thích tính linh hoạt trong việc nhận thông báo, dù là qua email hay trực tiếp trong ứng dụng.

Tôi thực sự thích sử dụng Asana vì nó cho phép tôi ghi lại tất cả ý tưởng và suy nghĩ của mình vào một nơi duy nhất, sau đó tổ chức chúng thành một kế hoạch rõ ràng. Điều này giúp việc hợp tác với thành viên nhóm trở nên dễ dàng, từ chia sẻ công việc đến hợp tác thông qua bình luận trên dòng thời gian cá nhân của mỗi người. Tôi cũng thích tính linh hoạt trong việc nhận thông báo, dù là qua email hay trực tiếp trong ứng dụng.

📖 Đọc thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Asana

6. Akiflow (Phù hợp nhất cho kế hoạch lịch trình dựa trên công việc với sự tập trung sâu vào hàng ngày và khối thời gian)

qua Akiflow

Trong Akiflow, việc chuyển đổi các công việc thành các sự kiện lịch có thể thực hiện được rất đơn giản, giúp kế hoạch của bạn phù hợp với thời gian thực tế có sẵn.

Với tính năng kế hoạch bằng ngôn ngữ tự nhiên, bạn có thể tạo và lên lịch các công việc bằng văn bản đơn giản như “10 giờ sáng mai trong 1 giờ”. Chế độ tập trung và khung thời gian cho phép bạn tổ chức các công việc tương tự vào các khối riêng biệt mà không làm gián đoạn công việc của bạn.

Aki, trợ lý AI, giúp bạn làm công việc hiệu quả hơn bằng cách phát hiện xung đột lịch trình và đề xuất điều chỉnh. Nó giúp duy trì sự cân bằng trong ngày làm việc của bạn để bạn có thể tập trung vào công việc thực sự mang lại kết quả.

Các tính năng nổi bật của Akiflow

Sắp xếp công việc bằng dự án và thẻ để tạo cấu trúc, lọc chế độ xem và tập trung vào công việc quan trọng nhất

Ghi lại và quản lý công việc nhanh chóng từ bất kỳ đâu bằng thanh lệnh và phím tắt, đồng thời giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh.

Chia sẻ lịch trình của bạn qua liên kết đặt lịch để người khác có thể lên lịch cuộc họp một cách dễ dàng

Giới hạn của Akiflow

Tính năng trò chuyện Aki đôi khi có thể hiểu nhầm hướng dẫn và dẫn đến các công việc không được thực hiện như ý định ban đầu

Giá cả của Akiflow

Dùng thử miễn phí 7 ngày

Gói Pro Hàng tháng: $34/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Akiflow

G2: 4.8/5 (80+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 100 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Akiflow?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Tôi bắt đầu sử dụng Akiflow để có một nguồn thông tin duy nhất cho các ứng dụng khác nhau của mình. Tôi cần một nơi để tất cả các công việc được tập trung lại, giúp tôi có cái nhìn tổng quan về những gì còn lại trong danh sách việc cần làm. Akiflow có giao diện người dùng hiện đại, và tôi thích cách nó hiển thị các công việc (thay vì chế độ xem lịch kanban). Tôi cũng thích tính năng tích hợp với WhatsApp để dễ dàng thêm các công việc mới. Công cụ AI hoạt động tương đối tốt.

Tôi bắt đầu sử dụng Akiflow để có một nguồn thông tin duy nhất cho các ứng dụng khác nhau của mình. Tôi cần một nơi để tất cả các công việc được tập trung lại, giúp tôi có cái nhìn tổng quan về những gì còn lại trong danh sách việc cần làm. Akiflow có giao diện người dùng hiện đại, và tôi thích cách nó hiển thị các công việc (thay vì chế độ xem lịch kanban). Tôi cũng thích tính năng tích hợp với WhatsApp để dễ dàng thêm các công việc mới. Công cụ AI hoạt động tương đối tốt.

7. Basecamp (Phù hợp nhất cho giao tiếp nhóm tập trung với chi phí quản lý dự án tối thiểu)

qua Basecamp

Basecamp là nền tảng quản lý dự án và hợp tác giúp tập trung các công việc và giao tiếp trong một nền tảng duy nhất.

Tất cả thông tin về dự án, bao gồm nhiệm vụ, tin nhắn, tệp tin và lịch trình, đều được lưu trữ trong một không gian trung tâm. Các thành viên trong nhóm có thể xem toàn bộ bối cảnh chỉ trong nháy mắt, giúp giảm thiểu sự nhầm lẫn.

Biểu đồ Đồi cung cấp một góc nhìn độc đáo về tiến độ. Thay vì hiển thị tỷ lệ hoàn thành chung chung, một đường cong hình đồi thể hiện chu kỳ sống của một công việc.

Giữ kết nối với nhóm của bạn cũng rất đơn giản. Bạn có Campfire Group Chat cho các cuộc thảo luận nhóm và Pings để gửi tin nhắn riêng tư.

Tính năng nổi bật của Basecamp

Tự động hóa cập nhật trạng thái bằng cách thiết lập các cuộc kiểm tra định kỳ để nhắc nhở nhóm của bạn chia sẻ tiến độ theo lịch trình cố định

Kết nối tin nhắn, nhiệm vụ, thẻ, sự kiện, tài liệu hoặc tệp để tự động tạo tham chiếu và kết nối các mục liên quan

Theo dõi thời gian dành cho các tác vụ và tài liệu để đo lường nỗ lực dự án và hỗ trợ tính toán hóa đơn chính xác

Giới hạn của Basecamp

Sự thiếu hụt các tính năng mới, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI) và biểu đồ tương tác, khiến công cụ này trở nên lỗi thời.

Giá cả của Basecamp

Miễn phí

Basecamp Plus: $15/tháng cho mỗi người dùng

Basecamp Pro Không giới hạn: $349/tháng

Đánh giá và nhận xét về Basecamp

G2: 4. 1/5 (5.400+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (14.300+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Basecamp?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Basecamp đơn giản hóa quản lý dự án đồng thời vẫn cung cấp độ sâu cần thiết để tôi có thể theo dõi các quy trình làm việc phức tạp. Nền tảng này có giao diện trực quan nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để xử lý các yêu cầu kỹ thuật phức tạp của các dự án của tôi.

Basecamp đơn giản hóa quản lý dự án đồng thời vẫn cung cấp độ sâu cần thiết để tôi có thể theo dõi các quy trình làm việc phức tạp. Nền tảng này có giao diện trực quan nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để xử lý các yêu cầu kỹ thuật phức tạp của các dự án của tôi.

📖 Đọc thêm: Các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Basecamp

8. Jira (Phù hợp nhất cho phát triển phần mềm Agile với khả năng đang theo dõi và báo cáo vấn đề nâng cao)

qua Jira

Jira, từ Atlassian, là một ứng dụng quản lý dự án Agile tập trung vào quy trình làm việc hướng đến nhà phát triển cho các đội ngũ phần mềm và kỹ thuật. Ban đầu được phát triển cho việc đang theo dõi lỗi, hiện nay nó hỗ trợ các đội ngũ Agile thông qua Jira Software, Quản lý Dịch vụ, Quản lý Công việc và Align.

Với các bảng Scrum và Kanban, bạn có thể theo dõi tiến độ và xác định các rào cản một cách nhanh chóng. Quản lý vấn đề giúp bạn đang theo dõi các công việc, câu chuyện, lỗi và các dự án lớn với ưu tiên, trạng thái, ngày đáo hạn và tệp đính kèm. Nó cũng lưu trữ lịch sử đầy đủ của tất cả các cập nhật để đảm bảo tính truy vết hoàn toàn.

Đối với các nhóm lớn, Jira cung cấp quản lý danh mục đầu tư và tài nguyên thông qua Advanced Roadmaps. Bạn có thể lập kế hoạch dòng thời gian và sức chứa của nhóm, đồng thời đảm bảo khối lượng công việc được phân phối đều.

Các tính năng nổi bật của Jira

Đang theo dõi hiệu suất của nhóm và tình trạng dự án với biểu đồ burndown, biểu đồ velocity, biểu đồ kiểm soát và bảng điều khiển tùy chỉnh.

Quản lý quyền truy cập với các cài đặt bảo mật chi tiết để kiểm soát ai có thể chế độ xem, chỉnh sửa hoặc quản lý các thành phần dự án

Tích hợp các công cụ bằng cách kết nối Jira với hàng nghìn ứng dụng, bao gồm Confluence, GitHub, Bitbucket và Microsoft Teams

Giới hạn của Jira

Thông báo từ Jira có thể gây quá tải và yêu cầu quản lý thường xuyên để tránh tình trạng hộp thư đến bị lộn xộn

Giá cả của Jira

Miễn phí

Gói Tiêu chuẩn: $7.91/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $14,54/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Jira

G2: 4.3/5 (7.200+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (15.200+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá Jira như thế nào?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Tôi đã sử dụng nó liên tục trong 4 kỳ và trải nghiệm rất tuyệt vời. Đây là công cụ đầu tiên tôi sử dụng khi bắt đầu ngày công việc. Tôi đang theo dõi các công việc cần thực hiện và bắt đầu làm việc với các công việc có ưu tiên cao hơn. Công cụ này càng sử dụng trong một kỳ càng trở nên đơn giản và dễ dàng kiểm tra các nhánh trên GitHub bằng các lệnh được chỉ định trong giao diện người dùng Jira.

Tôi đã sử dụng nó hàng năm trong 4 năm qua và trải nghiệm rất tuyệt vời. Đây là công cụ đầu tiên tôi sử dụng khi bắt đầu ngày công việc. Tôi theo dõi các công việc cần thực hiện và bắt đầu làm việc với các công việc có ưu tiên cao hơn. Công cụ này càng sử dụng trong một kỳ càng trở nên đơn giản và dễ dàng kiểm tra các nhánh trên GitHub bằng các lệnh được chỉ định trong giao diện người dùng Jira.

📖 Đọc thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất cho Jira dành cho các nhóm làm việc theo phương pháp Agile

9. Zoho Projects (Phù hợp nhất cho việc thực hiện dự án và thanh toán trong hệ sinh thái Zoho)

qua Zoho Dự án

Nếu nhóm của bạn đã sử dụng các công cụ Zoho, Zoho Projects là giải pháp quản lý dự án giúp mở rộng thiết lập hiện có của bạn.

Nền tảng này giúp bạn lập kế hoạch và triển khai dự án với cấu trúc công việc rõ ràng xoay quanh các cột mốc, công việc và công việc con. Ngoài ra, các mối phụ thuộc giữa công việc đảm bảo công việc được thực hiện theo thứ tự đúng và cung cấp cho bạn cái nhìn rõ ràng về tiến độ.

Khi các công việc được thực hiện, tính năng theo dõi thời gian tích hợp cho phép bạn ghi lại và phê duyệt giờ làm việc thông qua đồng hồ bấm giờ và bảng chấm công. Các mục nhập này có thể được chuyển đổi thành hóa đơn thông qua tích hợp Zoho Books hoặc Zoho Invoice, giúp bạn kết nối quá trình thực hiện dự án với việc thanh toán.

Các tính năng nổi bật của Zoho Dự án

Theo dõi sức chứa của nhóm và phân phối lại công việc bằng các biểu đồ khối lượng công việc giúp ngăn chặn quá tải và tắc nghẽn.

Tự động hóa việc thực thi tác vụ và chuyển giao công việc bằng các mẫu thiết kế và quy tắc quy trình làm việc, giúp phân công chủ sở hữu, cập nhật trường dữ liệu và kích hoạt thông báo.

Giao tiếp và hợp tác trong bối cảnh thông qua tính năng trò chuyện tích hợp và cập nhật công việc qua email.

Giới hạn của Zoho Dự án

Hệ thống báo cáo của nền tảng không phải lúc nào cũng chính xác và có thể gây ra vấn đề khi trình bày dữ liệu cho các bên liên quan

Giá cả của Zoho Dự án

Miễn phí

Premium: $3.90/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $7,80/tháng cho mỗi người dùng

Ultimate: $10/tháng cho mỗi người dùng

Zoho Dự án Plus: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zoho Dự án

G2: 4.3/5 (hơn 500 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (840+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá Zoho Dự án như thế nào?

Một đánh giá trên Reddit cho biết:

Tôi đã sử dụng Zoho Projects được khoảng một năm nay, và tổng thể, đây là một công cụ tốt cho quản lý công việc và dự án. Tích hợp với các ứng dụng Zoho khác diễn ra mượt mà, điều này là một lợi thế lớn nếu bạn đã sử dụng hệ sinh thái Zoho.

Tôi đã sử dụng Zoho Projects được khoảng một năm nay, và tổng thể, đây là một công cụ tốt cho quản lý công việc và dự án. Tích hợp với các ứng dụng Zoho khác diễn ra mượt mà, điều này là một lợi thế lớn nếu bạn đã sử dụng hệ sinh thái Zoho.

⚡ Kho mẫu: Mẫu lịch trình hàng ngày miễn phí giúp thúc đẩy việc ưu tiên thông minh và công việc tập trung

10. Notion (Phù hợp nhất cho quản lý dự án linh hoạt kết hợp với tài liệu và trung tâm kiến thức)

qua Notion

Notion là một công cụ quản lý dự án hỗ trợ cả lập kế hoạch có cấu trúc và thực thi linh hoạt.

Thay vì các định dạng tác vụ cố định, Notion cho phép bạn tạo cơ sở dữ liệu tùy chỉnh với các trường dữ liệu riêng (ưu tiên, trạng thái, người được giao, hạn chót, thẻ). Cùng một cơ sở dữ liệu có thể được xem theo nhiều chế độ xem khác nhau để kế hoạch công việc chi tiết và giám sát dự án tổng quan.

Các bảng điều khiển tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn vào các biểu đồ trực quan, giúp các nhóm có chế độ xem rõ ràng về tiến độ.

Để giảm bớt nỗ lực thủ công, Notion cũng hỗ trợ tự động hóa thông qua AI Autofill. Tính năng này sử dụng thông tin trong không gian làm việc của bạn để gán thẻ hoặc danh mục và trích xuất các điểm quan trọng như chỉ số, kết quả chính hoặc các mục cần thực hiện từ mô tả.

Các tính năng nổi bật của Notion

Đặt quyền truy cập chi tiết với các quy tắc truy cập cấp trang, tự động cấp quyền truy cập dựa trên người được giao nhiệm vụ hoặc chủ sở hữu.

Sử dụng các quy trình làm việc tích hợp sẵn để chạy các sprint tự động hóa, quản lý backlog và đang theo dõi lỗi trong một nền tảng duy nhất

Giữ các tài liệu yêu cầu sản phẩm (PRDs) kết nối bằng cách lưu trữ yêu cầu và thông tin dự án liên quan trực tiếp trên mỗi trang công việc.

Giới hạn của Notion

Các tính năng quản lý dự án có thể được cải thiện và cho phép người dùng tạo và lên lịch danh sách việc cần làm mà không cần dựa vào cơ sở dữ liệu

Giá cả của Notion

Miễn phí

Thêm: $12/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $24/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion

G2: 4.6/5 (8.900+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.600 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Notion?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi sử dụng Notion cho việc học tập để ghi chú và quản lý quy trình làm việc của mình với danh sách việc cần làm. Tôi thích cách mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, giống như trong một cuốn sổ tay, giúp tôi dễ dàng truy cập mọi thứ mình cần một cách ngăn nắp và sạch sẽ. Nó giúp tôi giảm bớt căng thẳng bằng cách giữ mọi thứ ngăn nắp, nên tôi có thể dễ dàng thấy những gì còn lại cần làm và bước tiếp theo cần thực hiện.

Tôi sử dụng Notion cho việc học tập để ghi chú và quản lý quy trình làm việc của mình với danh sách việc cần làm. Tôi thích cách mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, giống như trong một cuốn sổ tay, giúp tôi dễ dàng truy cập mọi thứ mình cần một cách ngăn nắp và sạch sẽ. Nó giúp tôi giảm bớt căng thẳng bằng cách giữ mọi thứ ngăn nắp, nên tôi có thể dễ dàng thấy những gì còn lại cần làm và bước tiếp theo cần thực hiện.

📚 Đọc thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Notion trong quản lý dự án hiệu quả

11. Todoist (Phù hợp nhất cho quản lý công việc nhẹ nhàng và xây dựng thói quen với ít rào cản nhất)

qua Todoist

Todoist cho phép nhập công việc bằng ngôn ngữ tự nhiên, giúp bạn thêm công việc chỉ bằng cách nhập văn bản thuần túy. Chỉ cần nhập ‘Gửi báo cáo vào lúc 5 giờ chiều mai #Công việc p1’ và Todoist sẽ tự động cài đặt ngày đáo hạn và ưu tiên cho bạn.

Công việc lặp lại được xử lý với mức độ linh hoạt cao. Bạn có thể tạo lịch trình linh hoạt như các công việc lặp lại hàng ngày, mỗi thứ Sáu thứ ba, hoặc theo khoảng thời gian tùy chỉnh. Điều này đặc biệt hiệu quả trong việc quản lý các quy trình định kỳ và công việc vận hành liên tục.

Ngoài ra, nền tảng này khuyến khích sự nhất quán thông qua tính năng Karma tích hợp sẵn. Bằng cách đang theo dõi các công việc đã hoàn thành và xu hướng năng suất theo thời gian, Karma cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về tiến độ của mình và giúp duy trì thói quen nhất quán.

Các tính năng nổi bật của Todoist

Đặt nhắc nhở nhanh chóng bằng cách nhập vào Quick Add, để bạn không bao giờ bỏ lỡ một công việc quan trọng về thời gian.

Tập trung vào ngày hôm nay với chế độ xem Today để hoàn thành các nhiệm vụ cần thiết và đạt được #TodoistZero vào cuối ngày.

Quản lý quyền truy cập dự án bằng cách tạo các dự án nhóm công khai để chia sẻ dễ dàng hoặc các dự án riêng tư cho công việc nhạy cảm

Giới hạn của Todoist

Hỗ trợ cho các công việc lặp lại có thể được cải thiện, và tiện ích bổ sung Outlook nên bao gồm các phần và tính năng giao nhiệm vụ.

Giá cả của Todoist

Người mới bắt đầu: Miễn phí

Pro: $7/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $10/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Todoist

G2: 4.5/5 (hơn 800 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 2.600 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Todoist?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Việc bắt đầu sử dụng rất đơn giản. Chỉ cần tải xuống và bắt đầu thêm công việc ngay lập tức. Không cần thiết lập phức tạp hay gì cả. Giao diện thiết kế gọn gàng, điều này tôi rất thích. Nó không rườm rà, nên tôi có thể xem việc cần làm mà không bị phân tâm. Tôi có thể kiểm tra công việc trên điện thoại và laptop, điều này thật tiện lợi.

Việc bắt đầu sử dụng rất đơn giản. Chỉ cần tải xuống và bắt đầu thêm công việc ngay lập tức. Không cần thiết lập phức tạp hay gì cả. Giao diện thiết kế gọn gàng, điều này tôi rất thích. Nó không rườm rà, nên tôi có thể xem việc cần làm mà không bị phân tâm. Tôi có thể kiểm tra công việc trên điện thoại và laptop, điều này thật tiện lợi.

