Khi bạn đã nắm rõ sản phẩm của mình từ A đến Z, việc nhận ra những gì còn thiếu sót trở nên khó khăn.

Quy trình làm việc dường như hiển nhiên mà bạn bỏ qua? Người dùng của bạn cần chính xác những bước đó. Tính năng mà bạn cho rằng ai cũng biết? Nửa số khách hàng của bạn chưa từng nghe nói đến nó.

Học cách xác định các lỗ hổng trong tài liệu sản phẩm có nghĩa là hiểu rõ nơi người dùng gặp khó khăn và tại sao tài liệu hiện tại của bạn không giải quyết được vấn đề của họ.

May mắn thay, các lỗ hổng trong tài liệu để lại những dấu hiệu rõ ràng; bạn chỉ cần biết nơi để tìm kiếm chúng.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá những tín hiệu đó và hướng dẫn bạn cách ClickUp tối ưu hóa quy trình phân tích lỗ hổng tài liệu của bạn. 📃

Tại sao việc xác định các lỗ hổng trong tài liệu là quan trọng

Bạn có thể sở hữu những công cụ tốt nhất và nhóm thông minh nhất, nhưng nếu tài liệu sản phẩm của bạn không đầy đủ, mọi thứ có thể trở nên hỗn loạn.

Phát hiện sớm những lỗ hổng này giúp bạn:

Phát hiện các rào cản ẩn làm chậm tiến độ nhưng không hiển thị trên bản đồ đường dẫn.

Cung cấp cho nhân viên mới bối cảnh thực tế thay vì những câu trả lời nửa vời và thông tin rời rạc.

Giảm bớt việc hỗ trợ lặp đi lặp lại làm tốn thời gian của nhóm.

Giữ cho công việc liên chức năng luôn đồng bộ mà không cần kiểm tra liên tục.

Xây dựng thói quen cập nhật tài liệu khi có thay đổi, chứ không phải sau đó.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trước khi bắt đầu công việc tài liệu quy mô lớn, hãy thực hiện phân tích SWOT nhanh chóng với nhóm nội bộ. Xác định các lĩnh vực cần cải thiện và nơi việc chia sẻ kiến thức kém hiệu quả đã làm chậm tiến độ của các nhóm. Điều này giúp làm rõ mục tiêu, đồng bộ với nguồn nhân lực và nhấn mạnh các thành phần cơ bản ảnh hưởng đến việc tạo ra doanh thu.

Dấu hiệu phổ biến của các lỗ hổng trong tài liệu

Các lỗ hổng trong tài liệu của bạn đang phản ánh qua các yếu tố nội bộ và ngoại bộ như hành vi của người dùng, dữ liệu hỗ trợ và mâu thuẫn trong nhóm. Bí quyết là kết nối các yếu tố này trước khi chúng trở thành vấn đề tốn kém.

Dưới đây là một số dấu hiệu cần lưu ý:

40% các yêu cầu hỗ trợ của bạn liên quan đến cùng một tích hợp.

Người dùng tạo ra các giải pháp phức tạp thay vì sử dụng quy trình làm việc mà bạn đã thiết kế.

Nhóm của bạn dành một nửa thời gian để giải thích những điều hiển nhiên.

Tỷ lệ hoàn thành quá trình onboarding giảm mạnh khi người dùng liên tục bỏ cuộc ở cùng một bước.

Các nhóm nội bộ thường xuyên tìm kiếm sự làm rõ về sản phẩm hàng tuần.

Phân tích tìm kiếm cho thấy các truy vấn không thành công ngay cả khi người dùng nhập các câu hỏi rõ ràng.

Các tính năng mới được ra mắt, nhưng tỷ lệ chấp nhận sản phẩm vẫn ở mức thấp.

🧠 Thông tin thú vị: Từ ‘documentation ’ lần đầu tiên được ghi nhận vào năm 1753 trong tác phẩm của tác giả và nhà in Samuel Richardson. Từ này có nguồn gốc từ tiếng Latin documentātiō, có nghĩa là ‘hướng dẫn’ hoặc ‘giáo dục’.

Dấu hiệu bạn nhận thấy Ý nghĩa thực sự của nó là gì Khoảng trống trong tài liệu nằm ở đâu? Các phiếu hỗ trợ lặp lại về cùng một tính năng Người dùng không thể hoàn thành một công việc một cách độc lập. Thiếu hoặc hướng dẫn từng bước không rõ ràng Người dùng tạo ra các giải pháp tạm thời hoặc thủ thuật. Quy trình làm việc dự kiến không được hiểu rõ. Tài liệu giả định người đọc đã có kiến thức cơ bản về sản phẩm. Các nhóm giải thích cùng một nội dung cho nội bộ hàng tuần. Kiến thức nằm trong đầu con người Không có tài liệu tham khảo nội bộ đáng tin cậy Tỷ lệ bỏ cuộc trong quá trình onboarding tại cùng một bước Người dùng gặp phải điểm quyết định không rõ ràng. Thiếu thông tin về những gì sẽ xảy ra tiếp theo Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp không trả về kết quả nào. Sự không khớp về ngôn ngữ Tài liệu sử dụng thuật ngữ nội bộ, không phải ngôn ngữ của người dùng. Các tính năng được triển khai nhưng tỷ lệ sử dụng vẫn thấp. Người dùng không thấy giá trị Không có phần giải thích "tại sao điều này quan trọng" hoặc ví dụ ứng dụng.

Làm thế nào tài liệu tốt hơn giúp tăng cường việc áp dụng sản phẩm

Tài liệu tốt giúp loại bỏ rào cản giữa “Tôi muốn thử điều này” và “Tôi đang nhận được giá trị từ điều này”.

Dưới đây là một số lợi ích quan trọng nhất của việc viết tài liệu kỹ thuật tốt hơn. 🗂️

Giảm thời gian đạt được kết quả đầu tiên: Các hướng dẫn chi tiết và hướng dẫn bắt đầu nhanh giúp người dùng đạt được kết quả có giá trị một cách nhanh chóng.

Giảm tỷ lệ bỏ cuộc sớm: Mô tả tính năng bằng ngôn ngữ đơn giản giúp người dùng không bị mắc kẹt và từ bỏ công cụ.

Tăng cường sự tự tin cho người dùng: Các ví dụ từng bước và hình ảnh minh họa giúp các quy trình làm việc mới trở nên dễ tiếp cận hơn.

Hỗ trợ các phong cách học tập khác nhau: Tài liệu chi tiết cung cấp danh sách kiểm tra nhanh cho một số người và hướng dẫn chi tiết cho những người khác.

Giảm thiểu yêu cầu hỗ trợ: Các câu hỏi thường gặp (FAQ) chi tiết và hướng dẫn khắc phục sự cố giúp người dùng tự giải quyết vấn đề một cách độc lập.

🔍 Bạn có biết? Đọc không phải là một kỹ năng bẩm sinh; nó phụ thuộc vào hướng dẫn rõ ràng và có cấu trúc. Nếu tài liệu của bạn giả định rằng người dùng sẽ tự "hiểu ra", nó có thể thiếu các bước quan trọng để hiểu rõ.

Cách xác định thông tin thiếu sót hoặc không rõ ràng

Việc xác định các lỗ hổng trong tài liệu yêu cầu các phương pháp hệ thống để xác định chính xác những vấn đề mà người dùng gặp phải nhiều nhất.

Dưới đây là một số kỹ thuật:

1. Theo dõi đội ngũ hỗ trợ trong một tuần

Những thông tin hữu ích nhất thường đến từ việc tham gia các cuộc gọi hỗ trợ và đọc các bản ghi cuộc trò chuyện trực tiếp.

Bạn sẽ phát hiện ra những câu hỏi khiến nhóm của bạn cảm thấy phiền phức vì phải trả lời chúng liên tục. Những cuộc hội thoại này sẽ chỉ ra chính xác những thời điểm người dùng gặp khó khăn.

Điều quan trọng hơn, hãy ghi chú lại chính xác ngôn ngữ mà khách hàng sử dụng. Những từ ngữ của họ thường tiết lộ những giả định sai lầm mà tài liệu của bạn đang đưa ra.

📌 Ví dụ: Nếu đội ngũ hỗ trợ của bạn liên tục giải thích cách kết nối một công cụ của bên thứ ba, nhưng tài liệu của bạn chỉ ghi ‘thêm khóa API của bạn’, bạn đã tìm thấy một lỗ hổng. Người dùng thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khóa API của họ hoặc xác định quyền truy cập chính xác.

2. Tạo bản đồ hành trình người dùng so với nội dung của bạn

Đây là phần thú vị: mở các quy trình làm việc chính của sản phẩm và thực hiện từng bước một chỉ bằng tài liệu hướng dẫn.

Trong quá trình làm việc, hãy ghi chú mọi lúc bạn cần bổ sung thông tin từ kiến thức nội bộ. Những lỗ hổng này cho thấy tài liệu của bạn đang giả định quá nhiều kiến thức sẵn có.

Đối với mỗi điểm quyết định, hãy tự hỏi: Tài liệu của bạn có giải thích rõ ràng những gì sẽ xảy ra tiếp theo cho người chưa từng sử dụng sản phẩm không?

📌 Ví dụ: Xem xét quy trình onboarding. Tài liệu của bạn có thể ghi "cấu hình cài đặt của bạn" nhưng không giải thích điều gì sẽ xảy ra nếu người dùng bỏ qua bước đó. Các tính năng có bị hỏng không? Họ có nhận được giá trị mặc định không? Sự mơ hồ này gây ra sự nhầm lẫn khiến người dùng dừng lại.

3. Phân tích các mẫu hành vi tìm kiếm

Dữ liệu phân tích tìm kiếm trên trang tài liệu của bạn kể những câu chuyện mà nhóm nội dung của bạn chưa từng nghe. Hãy tìm kiếm các truy vấn không trả về bất kỳ kết quả nào hoặc khiến người dùng phải nhấp qua năm trang khác nhau.

Một dấu hiệu khác mà bạn cần chú ý là sự khác biệt giữa các từ khóa mà người dùng nhập vào so với tiêu đề bài viết của bạn.

📌 Ví dụ: Bạn nhận thấy người dùng thường xuyên tìm kiếm ‘xóa tài khoản của tôi’ trên trung tâm hỗ trợ, nhưng kết quả tìm kiếm không hiển thị bất kỳ kết quả nào. Sau khi phân tích dữ liệu tìm kiếm, bạn phát hiện bài viết liên quan có tiêu đề ‘Quản lý Ưu tiên Chu kỳ Sử dụng Tài khoản’. Do sự không khớp này, người dùng rời khỏi trang hoặc gửi các phiếu hỗ trợ không cần thiết.

4. Tạo hệ thống quản lý lỗ hổng

Sau khi thu thập tất cả thông tin này, hãy ghi chép mọi phát hiện vào một địa điểm trung tâm. Bao gồm nguồn gốc, nhu cầu cụ thể của người dùng và trạng thái hiện tại của tài liệu.

Cuối cùng, xếp hạng từng lỗ hổng dựa trên tần suất và tác động kinh doanh. Phương pháp hệ thống này biến các quan sát rời rạc thành các ưu tiên có thể thực hiện được, từ đó cải thiện trải nghiệm người dùng.

📌 Ví dụ: Bạn phát hiện nhiều phiếu hỗ trợ lặp lại về “cách xuất dữ liệu dự án”, nhưng không có bài viết nào giải thích. Bạn ghi lại lỗ hổng này cùng với nguồn gốc (phiếu hỗ trợ, cuộc trò chuyện nhóm), xác định nhu cầu của người dùng và ghi chú về tài liệu thiếu. Vì nó gây ra hơn 50 phiếu hỗ trợ và ảnh hưởng đến tỷ lệ giữ chân khách hàng, nó được xếp hạng ưu tiên cao cho sprint tiếp theo.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Một trong những cách nhanh nhất để xác định các lỗ hổng trong tài liệu là trực tiếp hỏi không gian làm việc của bạn. ClickUp Brain có thể phân tích các công việc, ghi chú phát hành, phiếu hỗ trợ và phản hồi của khách hàng đã có trong không gian làm việc của bạn. Tìm ra các lỗ hổng trong tài liệu của bạn và đảm bảo nó được cập nhật với ClickUp Brain Dưới đây là cách nó hỗ trợ: Đánh dấu các bản phát hành được triển khai mà không có tài liệu hỗ trợ.

Kết nối phản hồi của khách hàng và xu hướng vé với tài liệu thiếu sót hoặc yếu kém.

Phát hiện các mẫu mà con người thường bỏ qua trong quá trình kiểm tra thủ công.

Biến việc xác định lỗ hổng thành một quy trình lặp lại, ít tốn nỗ lực.

📌 Ví dụ về yêu cầu: Những bản phát hành sản phẩm nào trong 14 ngày qua không có tài liệu liên kết?

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Muốn tổ chức công việc mà không cần làm những việc vặt? Sử dụng Mẫu Phân tích Khoảng trống của ClickUp để theo dõi kết quả một cách hệ thống. Mẫu phân tích khoảng trống bao gồm các phần đã được xây dựng sẵn cho nguồn, nhu cầu của người dùng, trạng thái hiện tại và xếp hạng ưu tiên để biến quan sát của bạn thành các cải tiến có thể thực hiện được.

Các bước thực hiện phân tích khoảng trống trong tài liệu

Việc thực hiện phân tích khoảng trống trong tài liệu có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp cho đến khi bạn chia nhỏ nó thành các phần nhỏ dễ quản lý.

Hãy cùng đi qua quy trình này thông qua một tình huống thực tế: bạn đang làm việc tại một công ty phần mềm quản lý dự án SaaS, nơi bộ phận hỗ trợ khách hàng liên tục nhận được những câu hỏi tương tự về các tính năng hợp tác nhóm. 👥

Bước #1: Xác định phạm vi và mục tiêu của bạn

Bây giờ, bạn không thể phân tích mọi thứ cùng một lúc mà không bị quá tải. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ: chọn một lĩnh vực gây ra nhiều khó khăn nhất và tập trung vào đó trước tiên.

Mục tiêu của bạn trở nên rõ ràng ở đây: giảm số lượng phiếu hỗ trợ liên quan đến hợp tác từ 200 mỗi tháng xuống dưới 50 trong vòng tám tuần. Việc có mục tiêu cụ thể này giúp bạn xác định những lỗ hổng nào thực sự quan trọng so với những lỗ hổng chỉ trông có vẻ quan trọng.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Đặt mục tiêu ngay từ đầu với ClickUp Goals. Bạn có thể tạo một mục tiêu có thể đo lường được như ‘Giảm số lượng vé hỗ trợ liên quan đến hợp tác từ 200 xuống 50 trong 8 tuần’ và chia nhỏ nó thành các phần nhỏ hơn.

Bước #2: Thu thập các nguồn dữ liệu của bạn

Bạn nên thu thập thông tin từ mọi nơi người dùng tương tác với sản phẩm và tài liệu của bạn.

Bắt đầu bằng cách trích xuất 90 ngày gần nhất của các phiếu hỗ trợ được gắn thẻ ‘collaboration’. Sau đó, truy cập vào phân tích tài liệu của bạn để xem các bài viết về hợp tác nào nhận được lượng truy cập lớn nhưng người dùng lại rời đi ngay sau khi đọc.

Dưới đây là những gì bạn có thể phát hiện: 40% các yêu cầu hỗ trợ liên quan đến quyền truy cập, 30% không thể chia sẻ tệp tin và 20% bị quá tải bởi thông báo. Trong khi đó, phân tích khoảng trống của bạn cho thấy người dùng chỉ dành 30 giây trên trang 'Quyền truy cập nhóm' trước khi từ bỏ và rời đi.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Tạo bảng điều khiển ClickUp để theo dõi các phiếu hỗ trợ liên quan đến hợp tác. Phân loại chúng theo loại vấn đề và khối lượng để bạn có thể nhanh chóng xác định các khu vực vấn đề đang gia tăng và cần tài liệu chi tiết hơn.

Nghe chia sẻ từ một người dùng thực tế:

Chúng tôi nhận ra rằng mình thiếu một cách hiệu quả để theo dõi các công việc và không có chế độ xem rõ ràng về những gì đội ngũ sản phẩm đang làm, vì vậy chúng tôi bắt đầu tìm kiếm một nền tảng mới. Rồi chúng tôi tìm thấy ClickUp. Nền tảng này là sự kết hợp hoàn hảo – không quá phức tạp và khó hiểu, cũng không quá đơn giản. Nó mang lại cho chúng tôi sự linh hoạt để tạo, di chuyển và tổ chức các nhóm và dự án theo cách riêng của họ.

Chúng tôi nhận ra rằng mình thiếu một cách hiệu quả để theo dõi các công việc và không có chế độ xem rõ ràng về những gì đội ngũ sản phẩm đang làm, vì vậy chúng tôi bắt đầu tìm kiếm một nền tảng mới. Rồi chúng tôi tìm thấy ClickUp. Nền tảng này là sự kết hợp hoàn hảo – không quá phức tạp và khó hiểu, cũng không quá đơn giản. Nó mang lại cho chúng tôi sự linh hoạt để tạo, di chuyển và tổ chức các nhóm và dự án theo cách riêng của họ.

Bước #3: Phân loại và ưu tiên các phát hiện của bạn

Được rồi, bây giờ bạn đã có một lượng lớn dữ liệu, đã đến lúc phân tích và hiểu rõ chúng. Nhóm các vấn đề tương tự lại với nhau và xếp hạng chúng dựa trên tần suất xảy ra và mức độ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bạn.

Cài đặt quyền truy cập rõ ràng là vấn đề chính ở đây.

Những vấn đề này đang tạo ra nhiều phiếu yêu cầu nhất và cản trở sự hợp tác hiệu quả của các nhóm, đây chính là điểm mạnh độc đáo (USP) của sản phẩm bạn. Chia sẻ tệp đứng thứ hai, trong khi cài đặt thông báo gây phiền toái nhưng không hoàn toàn làm gián đoạn người dùng trong việc hoàn thành công việc.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết hợp các định dạng để phù hợp với phong cách học tập. Chèn GIF cho các bước trực quan nhanh chóng, video ngắn cho các luồng phức tạp, FAQ có thể thu gọn cho người đọc lướt qua, và mã mẫu hoặc bảng cho người dùng nâng cao. Bạn thậm chí có thể tạo một tài liệu PRD bằng cách kết hợp các định dạng này.

Bước #4: Tạo các mục với người chịu trách nhiệm và thời hạn

Đây là nơi hầu hết các nhóm thường gặp khó khăn. Đừng chỉ nói, ‘Này, hãy cải thiện tài liệu hợp tác.’ Hãy cụ thể hóa việc cần làm của từng thành viên và khi nào.

Trong ví dụ của chúng tôi, bạn có thể yêu cầu nhà văn kỹ thuật tạo một hướng dẫn chi tiết về quyền truy cập kèm theo ảnh chụp màn hình vào tuần thứ ba.

Người quản lý sản phẩm của bạn sẽ giải quyết phần hướng dẫn khắc phục sự cố chia sẻ tệp còn thiếu vào tuần thứ năm. Và nhà viết nội dung trải nghiệm người dùng (UX) sẽ chỉnh sửa lại các giải thích về cài đặt thông báo gây nhầm lẫn vào tuần thứ bảy. Thấy rõ ràng hơn nhiều phải không?

🔍 Bạn có biết? Khi tạo video tài liệu, việc thêm phụ đề giúp người dùng khiếm thính. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ đề giúp cải thiện vốn từ vựng, kỹ năng đọc và sự tập trung cho cả người nghe bình thường. Ngoài ra, các nghiên cứu theo dõi chuyển động mắt cho thấy phụ đề được đọc và xử lý một cách dễ dàng, cho thấy việc thêm chúng vào các hướng dẫn hoặc tutorial sản phẩm giúp tăng tính rõ ràng mà không làm tăng gánh nặng nhận thức.

Bước #5: Triển khai các thay đổi và đo lường sự hài lòng của khách hàng

Sau khi đã đăng tải nội dung mới của bạn, bạn cần theo dõi xem nó có hiệu quả hay không.

Theo dõi các chỉ số thành công liên tục trong ít nhất 30 ngày và phân chia dữ liệu theo bài viết, giai đoạn hành trình người dùng hoặc thậm chí khu vực sản phẩm để phát hiện các mẫu.

Nếu một bài viết vẫn không đạt hiệu quả hoặc người dùng tiếp tục đặt cùng một câu hỏi theo nhiều cách khác nhau, hãy xem xét điều chỉnh tiêu đề, thêm ví dụ hoặc tái cấu trúc nội dung. Tài liệu không bao giờ "đã xong", nó phát triển cùng với sản phẩm của bạn và mô hình tư duy của người dùng.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Tạo một quy trình tự động hóa ClickUp để kích hoạt công việc theo dõi sau hai tuần kể từ khi bạn đánh dấu tài liệu là ‘Đã xuất bản’. Như vậy, bạn sẽ nhớ kiểm tra xem có phiếu hỗ trợ nào bị bỏ sót hay người dùng vẫn còn bối rối.

Cách đo lường hiệu quả của tài liệu

Đánh giá hiệu quả của tài liệu yêu cầu đang theo dõi cả các chỉ số định lượng và phản hồi định tính để hiểu hành vi và mức độ hài lòng của người dùng.

Các chỉ số quan trọng cần theo dõi để nắm bắt xu hướng thị trường trong phần mềm tài liệu kỹ thuật của bạn bao gồm:

Phân tích sử dụng: Số lượt xem trang, thời gian truy cập, tỷ lệ thoát trang và các phần được truy cập nhiều nhất/ít nhất.

Giảm số lượng phiếu hỗ trợ: Ít yêu cầu hỗ trợ hơn cho các chủ đề được tài liệu hóa đầy đủ.

Mẫu tìm kiếm: Những gì người dùng tìm kiếm và liệu họ có tìm thấy câu trả lời hay không.

Cải thiện trải nghiệm khách hàng: Cải thiện điểm CSAT (Điểm Hài lòng của Khách hàng) hoặc CES (Điểm Nỗ lực của Khách hàng) thông qua một cuộc khảo sát trong bối cảnh.

Thu thập phản hồi của người dùng với:

Khảo sát sau khi rời khỏi với câu hỏi ‘Điều này có giúp bạn hoàn thành công việc của mình không?’

Nút phản hồi có trên mỗi trang tài liệu.

Phỏng vấn người dùng để hiểu các điểm khó khăn và lỗ hổng trong quy trình làm việc.

🧩 Một mạng lưới an toàn giúp duy trì tính chính xác của tài liệu khi sản phẩm của bạn phát triển.

Khi sản phẩm của bạn thay đổi, phần khó khăn nhất của việc tài liệu hóa không phải là viết—mà là duy trì sự đồng bộ cho mọi thứ. Đây chính là lúc các Super Agents của ClickUp thực sự phát huy tác dụng. Chúng theo dõi không gian làm việc của bạn để phát hiện những thay đổi trong công việc, phiên bản phát hành hoặc yêu cầu, sau đó đề xuất các tài liệu hoặc khu vực kiến thức cần cập nhật.

Thay vì dựa vào trí nhớ hoặc các nhắc nhở rời rạc, bạn sẽ nhận được một tín hiệu liên tục nhắc nhở nhóm của mình trước khi thông tin lỗi thời trở thành vấn đề. Hãy xem chúng như hệ thống cảnh báo sớm cho sự thay đổi trong tài liệu – một cách để duy trì độ chính xác cao mà không cần thêm quy trình hay chi phí phát sinh.

Tạo các trợ lý AI tùy chỉnh, không cần mã hóa với ClickUp

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Sử dụng ClickUp Forms để thu thập phản hồi thời gian thực. Tạo một biểu mẫu đơn giản hỏi người dùng xem nội dung có hữu ích không, điều gì còn thiếu hoặc họ gặp khó khăn ở đâu. Nhúng biểu mẫu vào cuối tài liệu của bạn và chuyển các bài nộp/gửi đến nhóm tài liệu ngay lập tức, để các cải tiến bắt đầu ngay khi phản hồi được gửi đến. Các chỉ số thành công: Giảm thời gian đạt giá trị cho người dùng mới

Tỷ lệ áp dụng tính năng cao hơn cho các tính năng được tài liệu hóa

Tỷ lệ hoàn thành quy trình hướng dẫn người dùng mới được cải thiện

Cảm xúc tích cực trong phản hồi và đánh giá của người dùng

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thêm các công cụ theo dõi tiến độ dạng danh sách kiểm tra vào các hướng dẫn dài hoặc hướng dẫn onboarding. Cho phép người dùng đánh dấu các bước đã hoàn thành để tạo cảm giác thành tựu và giảm bớt áp lực nhận thức. Ngoài ra, điều này cũng sẽ đóng vai trò như một công cụ phân tích lỗ hổng khi theo dõi tác động của tài liệu.

Tại sao ClickUp là lựa chọn hàng đầu cho quản lý tài liệu miễn phí

Phần mềm Quản lý Sản phẩm của ClickUp tích hợp tài liệu vào cùng quy trình làm việc với các tác vụ khác. Nhờ đó, các bản cập nhật được thực hiện đồng bộ với sự phát triển của sản phẩm, thay vì chỉ là bản vá gấp rút vào phút chót.

Dưới đây là cách sử dụng nó cho kế hoạch chiến lược. 🛠️

Tạo hướng dẫn không bị chôn vùi

Tạo các hướng dẫn sản phẩm có cấu trúc và hợp tác bằng ClickUp Tài liệu

ClickUp Docs cho phép bạn tạo hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sử dụng sản phẩm và câu hỏi thường gặp nội bộ với cấu trúc tích hợp sẵn: trang con, tiêu đề có thể thu gọn, bảng và định dạng văn bản phong phú.

Giả sử nhóm của bạn đang triển khai một hệ thống thông báo mới.

Người phụ trách tài liệu tạo một tài liệu có các phần trong thư mục tính năng trên ClickUp: Tổng quan, Thiết lập, Quy tắc thông báo và Sự kiện tùy chỉnh. Họ gán một bình luận cho quản lý sản phẩm trong phần Sự kiện tùy chỉnh để xác minh và liên hệ với bộ phận hỗ trợ để thêm các vấn đề đã biết được báo cáo trong phiên bản beta. Tất cả phản hồi diễn ra trong tài liệu mà không cần thông báo hoặc quản lý phiên bản phức tạp.

Tiêu chuẩn hóa mà không làm chậm tiến độ

Bạn không cần phải bắt đầu từ đầu mỗi lần.

Tải miễn phí mẫu Xác định rõ vai trò và trách nhiệm ngay từ đầu bằng cách sử dụng Mẫu Tài liệu Dự án của ClickUp.

Mẫu tài liệu dự án ClickUp cung cấp cho bạn một hệ thống đã được xây dựng sẵn để quản lý toàn bộ tài liệu sản phẩm của bạn tại một nơi duy nhất.

Ở phần trên cùng, bạn có thể nhập tên dự án, người quản lý và ngày nộp. Sau đó là phần nhóm cho phép bạn liệt kê từng thành viên đóng góp, kèm theo ảnh, tiêu đề và trách nhiệm mà họ đảm nhận.

Phát hiện vấn đề? Gán nhiệm vụ ngay tại đó

Bạn không nên phải rời khỏi tài liệu, mở công cụ mới và tạo phiếu yêu cầu chỉ để khắc phục một vấn đề nhỏ.

Trong ClickUp Docs, bạn có thể đánh dấu văn bản đã lỗi thời và chuyển nó thành một nhiệm vụ ClickUp với mô tả, người được giao, cờ ưu tiên và các công việc con.

Giao nhiệm vụ sửa chữa tài liệu thông qua nhiệm vụ ClickUp trong Docs

Giả sử luồng thanh toán mới giới thiệu một công cụ tính giá không được đề cập trong tài liệu hiện tại của bạn. Một thành viên của nhóm hỗ trợ khách hàng (CS) khi xem xét luồng này đã đánh dấu phần thiếu sót trong ClickUp Docs, tạo một công việc từ đó và giao cho chủ sở hữu tài liệu kèm theo ghi chú: ‘Thêm logic tính toán + giới hạn sử dụng. ’

Công việc hiện đã xuất hiện trên bảng sprint tài liệu, sẵn sàng để ưu tiên cùng với các công việc phát triển và kiểm thử.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Áp dụng mẫu tài liệu kỹ thuật khi cài đặt các định dạng lặp lại như tài liệu tham khảo API hoặc hướng dẫn cấu hình. Điều này sẽ giúp tăng tốc quá trình viết và kiểm duyệt, đặc biệt là trong các nhóm lớn.

Theo dõi công việc tài liệu như một phần của sprint (vì nó là một phần của sprint)

Tài liệu thường bị đẩy xuống cuối sprint hoặc, tệ hơn, bị quên lãng hoàn toàn.

Lập kế hoạch và quản lý các tài liệu cần giao bằng chế độ xem dạng danh sách của ClickUp

Chế độ xem dạng danh sách của ClickUp cho phép bạn xác định phạm vi công việc tài liệu với chủ sở hữu rõ ràng, thời hạn và ưu tiên. Sau đó chuyển sang Chế độ xem Bảng trong ClickUp để thực hiện đánh giá và duy trì tiến độ công việc.

Ví dụ: Bạn đang cập nhật tài liệu cho từng tính năng bị ảnh hưởng bởi khung giao diện người dùng (UI) mới. Bạn tạo một danh sách công việc mới bằng mẫu quản lý sản phẩm, gắn thẻ từng công việc theo khu vực tính năng (như bảng điều khiển, bộ lọc và xuất dữ liệu).

Bạn chỉ định các nhà đánh giá từ bộ phận sản phẩm và hỗ trợ, sau đó sử dụng chế độ xem Bảng để thực hiện cuộc họp đồng bộ tài liệu hàng tuần, di chuyển các công việc qua các giai đoạn ‘Drafted,’ ‘Reviewed,’ và ‘Ready to publish. ’

Ngoài ra, với ClickUp Agents, bạn có thể tự động hóa các nhắc nhở kiểm tra tài liệu, phát hiện các tài liệu có kết nối với các bản phát hành tính năng gần đây và chuyển các lỗ hổng đến người viết phù hợp, mà không cần theo dõi thủ công.

⚡ Kho mẫu: Sử dụng mẫu Ghi chú Phát hành ClickUp làm mẫu phân tích lỗ hổng để nhanh chóng ghi lại các thay đổi tính năng sản phẩm, sửa lỗi và cải tiến. Mẫu ghi chú phát hành cho phép bạn liên kết các cập nhật với công việc, chỉ định người kiểm duyệt và hợp tác với các bộ phận sản phẩm, kiểm thử chất lượng (QA) và tiếp thị trong cùng một không gian làm việc.

Dọn dẹp, làm rõ và tạo nội dung nhanh hơn

Tài liệu thường bắt đầu với các đầu vào thô như ghi chú kỹ thuật, danh sách gạch đầu dòng hoặc bản nháp chưa hoàn chỉnh. Thay vì mất hàng giờ để viết lại, bạn có thể sử dụng ClickUp Brain để làm sạch nội dung, viết lại các phần gây nhầm lẫn hoặc biến các đoạn văn bản rời rạc thành các bước hướng dẫn chi tiết.

Sử dụng ClickUp Brain để tạo các bước hướng dẫn, hướng dẫn và tutorial chỉ trong vài giây

Giả sử một nhà phát triển thêm ghi chú về cách chuyển đổi quyền truy cập ảnh hưởng đến các vai trò cũ. Những ghi chú này chi tiết nhưng khó theo dõi. Bạn đánh dấu khối văn bản, yêu cầu ClickUp Brain đơn giản hóa nó, và nó sẽ chuyển thành một giải thích rõ ràng cho người dùng dễ theo dõi.

Một ví dụ về yêu cầu là: Giản lược giải thích kỹ thuật này cho người dùng cuối. Làm rõ cách chuyển đổi quyền truy cập ảnh hưởng đến các vai trò cũ mà không sử dụng thuật ngữ chuyên ngành.

Cập nhật tài liệu của bạn bằng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên thông qua ClickUp Brain

Có thể bạn đã thêm một số điểm chính vào bản nháp nhưng chưa thể chuyển chúng thành câu hoàn chỉnh. Hãy yêu cầu ClickUp Brain tạo ra một hướng dẫn thực hiện từ những điểm chính đó.

Nó sẽ cung cấp cho bạn bản nháp ban đầu để phát triển, giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình chỉnh sửa.

📮ClickUp Insight: Chỉ 12% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng các tính năng AI tích hợp trong các bộ công cụ năng suất. Tỷ lệ áp dụng thấp này cho thấy các triển khai hiện tại có thể thiếu sự tích hợp mượt mà, có ngữ cảnh, điều này có thể thúc đẩy người dùng chuyển sang các nền tảng cuộc hội thoại độc lập mà họ ưa thích. Ví dụ: Liệu AI có thể thực thi quy trình tự động hóa dựa trên một lệnh văn bản thuần túy từ người dùng không? ClickUp Brain có thể! AI được tích hợp sâu vào mọi khía cạnh của ClickUp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tóm tắt các chủ đề trò chuyện, soạn thảo hoặc chỉnh sửa văn bản, trích xuất thông tin từ không gian làm việc, tạo hình ảnh và nhiều hơn nữa! Hãy gia nhập 40% khách hàng ClickUp đã thay thế 3+ ứng dụng bằng ứng dụng tất cả trong một của chúng tôi cho công việc!

Giữ tài liệu liên kết với sản phẩm mà chúng hỗ trợ

Giữ tài liệu ClickUp của sản phẩm luôn đồng bộ bằng cách liên kết chúng với công việc thúc đẩy các bản cập nhật

Khi tài liệu được lưu trữ riêng lẻ, nó sẽ trở nên lạc hậu. Các tính năng thay đổi, nhưng tài liệu vẫn giữ nguyên.

Trong ClickUp, bạn có thể liên kết tài liệu (Docs) trực tiếp với các công việc (Tasks) hoặc các tài liệu khác để theo dõi các bản phát hành, đánh giá và không bao giờ mất tài liệu. Nhờ đó, khi một công việc được đóng hoặc bị trì hoãn, nhóm tài liệu của bạn sẽ được thông báo tự động.

Giả sử nhóm kỹ thuật loại bỏ khả năng sao chép các dự án đã lưu trữ. Công việc phát hành liên quan được liên kết với cả tài liệu chính sách nội bộ và hướng dẫn dành cho người dùng bên ngoài. Ngay khi công việc chuyển sang giai đoạn kiểm thử chất lượng (QA), cả hai tác giả sẽ nhận được thông báo và xử lý các cập nhật được giao trước khi thay đổi được triển khai.

Ngoài ra, ClickUp Brain giúp kết nối không gian làm việc của bạn. Chỉ cần hỏi, Các tài liệu hoặc công việc nào khác đề cập đến quyền truy cập dự án đã lưu trữ? và nó sẽ hiển thị các mục liên quan như ghi chú phát hành trước đây, câu hỏi thường gặp nội bộ, thậm chí phản hồi của khách hàng, giúp các bản cập nhật của bạn có ngữ cảnh rõ ràng.

Hãy để ClickUp lo phần còn lại

Tài liệu không bao giờ thực sự hoàn thành. Các tính năng phát triển, quy trình thay đổi và các lỗ hổng xuất hiện.

ClickUp biến tài liệu thành một công cụ chiến lược.

Xác định các quy trình hiện tại, mô tả các lỗ hổng và lập kế hoạch cho trạng thái tương lai mong muốn. Với ClickUp Brain, bạn sẽ có được tất cả các giải pháp khả thi để phát hiện những thông tin có giá trị, tự động hóa các cập nhật và tạo báo cáo phân tích lỗ hổng có thể lặp lại.

Dù bạn đang nâng cao sự hài lòng của khách hàng hay hỗ trợ toàn bộ hoạt động kinh doanh, phân tích khoảng trống hiệu quả giúp bạn phân bổ tài nguyên vào những nơi quan trọng. Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp

Phân tích khoảng trống trong tài liệu là quá trình xác định nội dung thiếu sót, lỗi thời hoặc không rõ ràng trong tài liệu sản phẩm của bạn, khiến người dùng không thể tận dụng giá trị hoặc gây ra sự nhầm lẫn nội bộ.

Các dấu hiệu phổ biến bao gồm các phiếu hỗ trợ lặp lại, người dùng bỏ cuộc trong quá trình onboarding, tỷ lệ sử dụng tính năng thấp và các truy vấn tìm kiếm không trả về kết quả hữu ích.

Bắt đầu với dữ liệu hỗ trợ, theo dõi đội ngũ hỗ trợ, thực hiện các quy trình làm việc chỉ bằng tài liệu của bạn và phân tích các truy vấn tìm kiếm nội bộ để xác định những kỳ vọng chưa được đáp ứng.