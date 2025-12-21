Cách tạo chủ đề blog dựa trên tính năng sản phẩm

Nếu bạn muốn nội dung blog thu hút đúng đối tượng độc giả, bạn cần các chủ đề liên quan đến vấn đề thực tế và ý định tìm kiếm thực tế, chứ không chỉ là những ý kiến chuyên gia.

Đó là lý do tại sao các chủ đề blog dựa trên tính năng hoạt động hiệu quả. Mỗi tính năng có thể liên kết với một vấn đề, một quy trình làm việc và một kết quả. Điểm mấu chốt là lựa chọn các tính năng phù hợp và trình bày chúng bằng ngôn ngữ của khách hàng thay vì ngôn ngữ sản phẩm.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo chủ đề blog từ tính năng sản phẩm, những tính năng nào cần ưu tiên, và các định dạng tốt nhất để biến chúng thành bài viết có thứ hạng cao và chuyển đổi tốt.

Tại sao bạn nên tạo chủ đề blog xoay quanh tính năng sản phẩm

Blog là một kênh tăng trưởng đã được chứng minh.

Trong tiếp thị B2B, 84% doanh nghiệp cho biết tiếp thị nội dung đã giúp họ nâng cao nhận thức về thương hiệu. Blog quản lý sản phẩm là một trong những định dạng hiệu quả về chi phí và linh hoạt nhất để đạt được mục tiêu đó.

Thay vì viết các bài viết chung chung về lãnh đạo tư tưởng, việc liên kết nội dung blog trực tiếp với tính năng sản phẩm sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ hơn cho chiến lược marketing của bạn. Hãy cho đối tượng mục tiêu thấy cách công cụ của bạn giải quyết một vấn đề thực tế bằng chính ngôn ngữ mà họ sử dụng khi tìm kiếm.

Blog hình ảnh giúp độc giả hình dung sản phẩm của bạn trong thực tế. Các câu chuyện dẫn dắt bằng cảm xúc giúp họ kết nối với thương hiệu của bạn. Kết hợp lại, chúng giúp sản phẩm của bạn trở nên liên quan, dễ đồng cảm và sẵn sàng giải quyết vấn đề của họ.

Dưới đây là một số gợi ý để xây dựng một lập luận thuyết phục cho sản phẩm của bạn:

Giúp độc giả hiểu cách một tính năng cụ thể giải quyết một vấn đề thường gặp mà họ đang gặp phải.

Nâng cao cơ hội xếp hạng cho các từ khóa dài (long-tail keywords) mà đối tượng mục tiêu của bạn thực sự sử dụng trong các công cụ tìm kiếm.

Chứng minh giá trị thông qua các hướng dẫn, bài viết hướng dẫn và trường hợp sử dụng dựa trên tính năng sản phẩm.

Cung cấp nội dung cho các chiến dịch email và bài đăng trên mạng xã hội bằng cách tái sử dụng nội dung blog tập trung vào tính năng .

Xây dựng niềm tin bằng cách cung cấp cho người dùng những bài viết blog có tính ứng dụng cao, tập trung vào giải quyết vấn đề thay vì nội dung quảng cáo.

Cách xác định các tính năng đáng để chuyển đổi thành nội dung

Không phải mọi tính năng sản phẩm đều xứng đáng được chú ý.

Một công cụ tạo ý tưởng blog miễn phí hoặc công cụ tạo tiêu đề blog giúp xác định các tính năng có thể làm nền tảng cho một bài viết blog mạnh mẽ và trực tiếp đáp ứng những gì khán giả của bạn quan tâm. Điểm mấu chốt là nhận biết những tính năng nào có tiềm năng kể chuyện thực sự, chứ không chỉ là độ sâu kỹ thuật.

1. Sử dụng các câu hỏi thường gặp (FAQ) và phiếu hỗ trợ của khách hàng làm nguồn cảm hứng.

Nếu bạn không chắc chắn về những tính năng sản phẩm nào nên chuyển thành nội dung blog, hộp thư đến hỗ trợ của bạn chính là câu trả lời. Các câu hỏi thường gặp (FAQs), nhật ký vé hỗ trợ và cuộc hội thoại với chatbot đều chứa đựng những câu hỏi mà đối tượng mục tiêu của bạn đã đặt ra.

✅ Các câu hỏi thường gặp (FAQ) và phiếu hỗ trợ là những vấn đề thực tế, lặp đi lặp lại, cần có giải thích rõ ràng, hướng dẫn chi tiết hoặc ví dụ về trường hợp sử dụng.

Thay vì để những truy vấn đó tồn tại và biến mất trong hệ thống hỗ trợ khách hàng của bạn, hãy biến chúng thành nội dung blog hoạt động hiệu quả trên các kênh tìm kiếm, email và mạng xã hội.

Một câu hỏi thường gặp (FAQ) có thể gợi ý nhiều ý tưởng chủ đề blog: phân tích chi tiết về tính năng, hướng dẫn khắc phục sự cố, danh sách "bạn có biết không", hoặc thậm chí là bài viết phá vỡ những quan niệm sai lầm về những gì sản phẩm của bạn không thể làm và lý do tại sao.

📌 Ví dụ: Giả sử đội ngũ hỗ trợ của bạn nhận thấy người dùng liên tục hỏi cách cài đặt một tính năng cụ thể — một tính năng mạnh mẽ nhưng không phải lúc nào cũng直观 đối với người mới bắt đầu. Thay vì thêm một dòng vào trang FAQ, bạn đăng một bài viết blog từng bước kèm theo ảnh chụp màn hình, ví dụ thực tế và liên kết mẫu. Bài viết đó có thể xếp hạng cho hàng chục truy vấn dài và tiếp tục thu hút lưu lượng truy cập tự nhiên từ những người dùng đang tích cực tìm cách giải quyết chính vấn đề đó.

2. Phân tích các cuộc hội thoại bán hàng để xác định các vấn đề thường gặp.

Cuộc gọi bán hàng là nơi sự quan tâm đến sản phẩm gặp phải sự do dự. Mỗi phản đối, câu hỏi hoặc khoảnh khắc “nhưng liệu nó có…” đều là manh mối về những gì đối tượng mục tiêu thực sự cần nghe và là nguồn ý tưởng phong phú, sẵn sàng để viết bài blog.

Nếu nhân viên bán hàng của bạn liên tục phải giải quyết những vấn đề tương tự (quá trình onboarding chậm, thiếu tích hợp, giá cả phức tạp hoặc thiếu tính hiển thị), đã đến lúc biến những điểm yếu đó thành nội dung.

Nếu bạn đã thu thập các bản ghi âm cuộc gọi, ClickUp AI Notetaker có thể tạo ra các tóm tắt thông minh và chuyển các mục cần thực hiện thành các công việc được giao sau cuộc họp.

Nhận tóm tắt cuộc gọi ngay lập tức và bản ghi âm thời gian thực với ClickUp AI Notetaker

Điều này giúp dễ dàng chuyển đổi "bản ghi cuộc gọi bán hàng" thành dữ liệu đầu vào sạch cho kế hoạch nội dung blog (mà không cần ai phải viết lại ghi chú một cách thủ công).

Có thể các nhóm vận hành muốn biết cách công cụ của bạn xử lý việc mở rộng quy mô. Một bài viết khác. Bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Brain để tạo ra nhiều ý tưởng và dàn ý cho bài viết blog trực tiếp từ ngữ cảnh không gian làm việc của bạn.

Sau khi xác định được các mẫu, bạn có thể sử dụng ClickUp Brain để nhanh chóng biến những câu hỏi lặp lại thành góc nhìn cho chủ đề blog và nhiều tùy chọn tiêu đề bài viết blog.

Dưới đây là tổng quan chi tiết về cách bạn có thể phân tích các cuộc hội thoại bán hàng để tạo ra các bài viết blog khác nhau:

✅ Chuyển đổi các phản đối hàng đầu thành bài viết so sánh, câu hỏi thường gặp (FAQ) hoặc phân tích quy trình làm việc✅ Sử dụng các yêu cầu tính năng lặp lại để tạo chủ đề blog dựa trên các tính năng sản phẩm quan trọng nhất✅ Tạo bài viết "câu chuyện khách hàng" sử dụng trích dẫn thực tế (với quyền truy cập) để xây dựng niềm tin và sự đồng cảm✅ Tái sử dụng các câu hỏi bán hàng phổ biến thành ý tưởng sáng tạo thân thiện với SEO phù hợp với những gì người mua tìm kiếm

3. Ưu tiên các tính năng có tác động mạnh mẽ, độc đáo hoặc chưa được khai thác hết.

Khi bạn có một danh sách dài các tính năng, việc muốn đề cập đến tất cả có thể rất hấp dẫn. Tuy nhiên, bước đi thông minh là xác định những tính năng mang lại tác động lớn nhất và phản ánh vị trí độc đáo của sản phẩm.

Hãy nghĩ đến những tính năng mà đối thủ cạnh tranh của bạn không thể sao chép dễ dàng hoặc những tính năng mà người dùng trung thành của bạn khen ngợi, nhưng khách hàng tiềm năng của bạn không biết đến. Đây là những chủ đề lý tưởng cho một bài viết blog chuyên sâu.

Tương tự, các tính năng ít được sử dụng thường ẩn chứa giá trị nội dung chưa được khai thác. Nếu phân tích sản phẩm cho thấy mức độ tương tác thấp, nội dung của bạn có thể can thiệp để giải thích các trường hợp sử dụng, phân tích lợi ích và cải thiện việc áp dụng. Một bài viết hướng dẫn chi tiết hoặc hướng dẫn tính năng có thể mang lại sức sống mới cho những "viên ngọc ẩn" này.

4. Phân tích dữ liệu sử dụng để xác định các tính năng dành cho người dùng cao cấp.

Mỗi sản phẩm đều có một số người dùng nổi bật, những người dùng sản phẩm đến giới hạn của nó. Những người dùng này khám phá, áp dụng và dựa vào các tính năng mà nhiều người dùng khác có thể bỏ qua. Nếu bạn muốn tạo nội dung blog phản ánh giá trị thực sự, việc nghiên cứu cách hành vi của những người dùng tích cực nhất là một điểm khởi đầu thông minh.

Phân tích sử dụng giúp bạn xác định các tính năng nào thúc đẩy tương tác ổn định, các đường dẫn nào dẫn đến việc sử dụng sản phẩm sâu hơn và các quy trình làm việc nào giúp người dùng thành công nhất của bạn nổi bật.

Có thể đó là lý do tại sao thị trường phân tích nội dung được dự báo sẽ tăng trưởng với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) là 18,9%.

Nếu bạn đang tìm cách tạo chủ đề blog dựa trên tính năng sản phẩm, đây là cách thực hiện:

Tạo nội dung hướng dẫn dựa trên các trường hợp sử dụng nâng cao được phát hiện thông qua phân tích đường dẫn.

Xác định các chủ đề blog cụ thể dựa trên hành vi có tần suất cao của các tính năng.

Nổi bật các quy trình làm việc tiết kiệm thời gian hoặc các công cụ ít được biết đến mà người dùng tốt nhất của bạn tin tưởng sử dụng.

Sử dụng dữ liệu sử dụng sản phẩm để hỗ trợ chiến lược nội dung của bạn và giải quyết các khoảng trống kiến thức phổ biến.

Xây dựng nội dung blog giúp người dùng thông thường trở thành người dùng thành thạo và tích cực.

Khung làm việc để biến tính năng thành chủ đề blog

Với các khung làm việc phù hợp, bạn có thể liên kết từng tính năng với một câu chuyện rõ ràng, gây ấn tượng với độc giả. Dưới đây là năm cấu trúc nội dung đáng tin cậy mà bạn có thể sử dụng để liên tục tạo ra các bài viết blog chất lượng cao.

1. Định dạng vấn đề–giải pháp

qua McKinsey

Đây là một trong những cách hiệu quả nhất để kết nối tính năng sản phẩm với những vấn đề thực tế mà đối tượng mục tiêu của bạn đang gặp phải. Bắt đầu bằng cách xác định một thách thức mà người dùng thường gặp phải. Sau đó, hướng dẫn họ cách tính năng của bạn giải quyết vấn đề đó một cách đơn giản, có thể thực hiện được và có thể đo lường được.

Định dạng này đặc biệt hiệu quả cho các tính năng tiết kiệm thời gian, giảm thiểu lỗi hoặc cắt giảm chi phí.

📌 Ví dụ: Gặp khó khăn với việc không đạt được hạn chót? Sử dụng tính năng phụ thuộc công việc trong công cụ quản lý dự án của bạn để duy trì tiến độ

Bạn có thể bắt đầu với thách thức phổ biến về công việc trùng lặp hoặc điểm nghẽn trong dòng thời gian của dự án, sau đó giới thiệu cách các mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc giúp tối ưu hóa luồng dự án. Hỗ trợ câu chuyện bằng dữ liệu, các tình huống thực tế và hình ảnh so sánh trước và sau.

2. Mở rộng trường hợp sử dụng

Các tính năng không có bối cảnh thường bị sử dụng thiếu hiệu quả. Định dạng này thay đổi góc nhìn: thể hiện những gì người dùng có thể làm với tính năng thay vì chỉ mô tả chức năng của nó.

Chọn một phân khúc đối tượng hoặc vai trò cụ thể—ví dụ: quản lý marketing hoặc trưởng bộ phận hỗ trợ khách hàng—và hướng dẫn họ qua một tình huống thực tế được triển khai bằng tính năng của bạn.

📌 Ví dụ: Cách sử dụng bảng điều khiển chia sẻ để quản lý chiến dịch tiếp thị từ đầu đến cuối

Loại bài viết blog này mô tả quy trình làm việc hoàn chỉnh. Từ bản tóm tắt nội dung đến báo cáo, nó cho thấy cách một tính năng được tích hợp vào các công việc hàng ngày, hợp tác nhóm và kết quả đo lường được.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bảng điều khiển ClickUp giúp bạn theo dõi tiến độ chiến dịch và các chỉ số hiệu suất xuyên suốt các bộ phận. Sử dụng bố cục bảng điều khiển thực tế để hướng dẫn cấu trúc bài viết hoặc chụp ảnh chụp màn hình cho hình ảnh blog.

3. So sánh hoặc các lựa chọn thay thế

Khi người mua đang lựa chọn giữa các công cụ, họ thường tìm kiếm nội dung so sánh “vs”. Định dạng này giúp bạn đáp ứng nhu cầu đó đồng thời kiểm soát câu chuyện xoay quanh điểm mạnh của sản phẩm.

📌 Ví dụ: Bảng trắng vs Miro: Nền tảng nào tốt hơn cho việc brainstorming của nhóm?

Thay vì cạnh tranh quá mức, hãy giải thích các trường hợp sử dụng chính của từng công cụ, sau đó hướng dẫn độc giả đến giải pháp phù hợp nhất với quy trình làm việc của họ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Bảng trắng ClickUp để vẽ sơ đồ so sánh song song, sơ đồ luồng hoặc nội dung hình ảnh cho bài viết blog. Điều này đặc biệt hữu ích khi phác thảo phân tích chi tiết các tính năng đa dạng.

4. Các bài phân tích chuyên sâu về giáo dục

Định dạng này dành cho việc phân tích chi tiết một tính năng duy nhất. Hãy xem nó như nội dung giải thích về sản phẩm của bạn. Các bài viết này giải thích rõ ràng về tính năng, lý do và cách thức hoạt động của nó, đồng thời giúp người dùng tự tin thử nghiệm tính năng đó.

📌 Ví dụ: Các trường điều kiện là gì và cách sử dụng chúng để đơn giản hóa việc nhập dữ liệu vào biểu mẫu

Bắt đầu bằng cách định nghĩa tính năng một cách đơn giản, sau đó giải thích vấn đề mà nó giải quyết. Sử dụng sơ đồ, ví dụ thực tế và giải thích chi tiết để xây dựng sự hiểu biết.

Khi video và giáo dục sản phẩm tiếp tục giao thoa, định dạng này trở nên càng giá trị hơn. Thực tế, 45% nhà tiếp thị toàn cầu đã sử dụng video giải thích để định hướng chiến lược của họ, và 73% người tiêu dùng cho biết họ đã thực hiện mua hàng sau khi xem một video như vậy.

Các bài viết blog chi tiết có thể truyền tải sự tin cậy và rõ ràng tương tự dưới dạng văn bản, đặc biệt khi kết hợp với hình ảnh, GIF hoặc các hướng dẫn sản phẩm được nhúng.

Khung này đặc biệt hữu ích cho các tính năng kỹ thuật hoặc ít được chú ý có độ phức tạp cao. Đây cũng là cách tuyệt vời để phù hợp với các truy vấn tìm kiếm như “cách sử dụng X” hoặc “Y là gì”.

5. Mẫu và hướng dẫn từng bước

Ví dụ về bài viết hướng dẫn

Ai cũng thích những cách làm nhanh gọn. Nếu sản phẩm của bạn có các mẫu sẵn có hoặc hệ thống có thể lặp lại, định dạng này cho phép bạn cung cấp giá trị thực tế trong khi quảng bá tính năng đó trong thực tế.

📌 Ví dụ: Mẫu danh sách kiểm tra onboarding sẵn sàng sử dụng và cách tùy chỉnh nó cho các nhóm khác nhau

Bắt đầu bằng cách giới thiệu trường hợp sử dụng, sau đó phân tích cách truy cập, sử dụng và tùy chỉnh mẫu. Hình ảnh rất quan trọng ở đây. Sử dụng ảnh chụp màn hình có chú thích, hướng dẫn thiết lập và ví dụ thực tế về việc áp dụng mẫu trong các tình huống khác nhau.

Nếu có thể, hãy bao gồm các tài nguyên có thể tải xuống hoặc liên kết trong sản phẩm để tăng tương tác trực tiếp từ bài viết.

Các thực hành tốt nhất về SEO cho nội dung blog dựa trên tính năng sản phẩm

Giả sử bạn đã tìm thấy một tính năng tuyệt vời để viết về, liên kết nó với một trường hợp sử dụng phù hợp và định hình nó thành một định dạng mạnh mẽ. Nhưng nếu không ai có thể tìm thấy nó, nó sẽ không mang lại hiển thị hoặc lưu lượng truy cập mà bạn mong đợi. Đây là lúc SEO biến blog của bạn từ một công cụ hỗ trợ sản phẩm thành một kênh tăng trưởng.

Nội dung dựa trên tính năng có thể đạt hiệu quả xuất sắc trên công cụ tìm kiếm nếu bạn dành cho nó sự chăm sóc tương tự như khi tối ưu hóa trang đích có ý định cao hoặc cụm từ khóa.

Mục tiêu là các từ khóa cụ thể cho trường hợp sử dụng như “cách tự động hóa nhắc nhở công việc trong công cụ quản lý dự án” thay vì các từ khóa chung chung như “nhắc nhở công việc”.

Dưới đây là một số hướng dẫn thêm mà bạn có thể tham khảo:

✅ Sử dụng tiêu đề lớn có cấu trúc và các biến thể từ khóa dài như “các phụ thuộc công việc là gì,” “ví dụ về phụ thuộc công việc,” hoặc “cách cài đặt phụ thuộc công việc”✅ Bao gồm các liên kết nội bộ đến tài liệu sản phẩm, nội dung blog liên quan hoặc trang tổng quan về tính năng để tăng tính liên quan của chủ đề và giúp người dùng khám phá thêm✅ Viết theo ý định tìm kiếm bằng cách cung cấp giải pháp thực tế cho các câu hỏi như “cách sử dụng logic điều kiện trong biểu mẫu”, không chỉ mô tả tính năng✅ Thêm đánh dấu schema (như How-To hoặc FAQ) khi phù hợp để tăng khả năng hiển thị trong kết quả tìm kiếm và giành được đoạn trích nổi bật✅ Cập nhật các bài blog tính năng cũ với ảnh chụp màn hình mới, luồng giao diện người dùng được cập nhật và ví dụ về trường hợp sử dụng để duy trì tính liên quan khi sản phẩm của bạn phát triển

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Google Search Console, Ahrefs hoặc Semrush để xem những bài viết tập trung vào tính năng nào của bạn đã thu hút được sự quan tâm. Để phát triển từ những thành công đó, hãy tạo ý tưởng bài viết xoay quanh quy trình làm việc, tích hợp hoặc các vấn đề mà tính năng đó giải quyết.

Cách nhóm của bạn có thể tối ưu hóa quy trình kế hoạch từ tính năng sang nội dung.

Các nhóm nội dung không chỉ phải đối mặt với tình trạng phân tán công việc nữa. Họ còn phải đối mặt với tình trạng phân tán AI: bản nháp trong một công cụ, phản hồi trong công cụ khác, ghi chú cuộc gọi ở nơi khác, và một bộ công cụ AI riêng biệt để tạo ý tưởng và dàn ý cho bài viết blog.

Sự phân mảnh này làm chậm mọi thứ và tăng khả năng bạn đăng tải nội dung lỗi thời.

ClickUp hỗ trợ bằng cách tích hợp tài liệu, công việc, hợp tác, dòng thời gian và trí tuệ nhân tạo vào một không gian làm việc AI tích hợp, giúp kiến thức về tính năng luôn được kết nối với nội dung bạn đang tạo và các mốc thời gian bạn đang thực hiện.

Lưu trữ kiến thức về tính năng sản phẩm trong một wiki tập trung, dễ tra cứu với ClickUp tài liệu.

Gửi phản hồi thời gian thực hoặc cập nhật thiết kế trực tiếp vào bản nháp blog bằng tài liệu ClickUp

Marketers không thể tham gia mọi cuộc gọi sprint hoặc đang theo dõi mọi bản ghi thay đổi. Nếu không có nguồn thông tin chính xác duy nhất, bạn sẽ phải hỏi: “Ảnh chụp màn hình mới nhất ở đâu?” hoặc “Tên tính năng này vẫn chính xác không?”

Với ClickUp Docs, bạn có thể tạo một wiki sản phẩm động được tổ chức theo phiên bản phát hành, tính năng, đối tượng khách hàng hoặc trường hợp sử dụng. Lưu trữ các trích dẫn của khách hàng, ghi chú về vị trí, bối cảnh cạnh tranh và ảnh chụp màn hình đã được phê duyệt tại một nơi duy nhất để các nhà viết có thể truy cập thông tin cần thiết mà không cần tìm kiếm qua các liên kết cũ.

Nếu nhóm của bạn quản lý nhiều tài liệu, Docs Hub giúp việc tìm kiếm và quản lý tài liệu và wiki từ một chế độ xem trở nên dễ dàng hơn, giúp các nhà văn có thể truy cập nhanh chóng vào các ghi chú mới nhất.

Và nếu bạn đang phải đối phó với hàng trăm thông số kỹ thuật, bình luận và tệp đính kèm, Enterprise Search giúp bạn tìm kiếm thông tin liên quan trong các tài liệu, công việc, bình luận và tệp, để bạn không phải viết lại cùng một tin nhắn Slack "thông tin đó ở đâu?" mãi mãi.

📌 Ví dụ: Khi nhóm phát triển ứng dụng di động triển khai các phím tắt bằng cử chỉ, họ ghi chép lại trong wiki. Người phụ trách nội dung có thể sử dụng trang đó để viết bài "10 Mẹo để thành thạo cử chỉ trên ứng dụng di động". Bằng cách liên kết đến các ảnh chụp màn hình chính thức và hướng dẫn trải nghiệm người dùng (UX), bài viết trở thành nguồn tài liệu tham khảo chính cho người dùng muốn tìm hiểu tính năng này.

📖 Xem thêm: Ví dụ và trường hợp sử dụng tự động hóa quy trình làm việc

Chuyển đổi thông số kỹ thuật thành các đề cương blog sẵn sàng sử dụng với ClickUp Brain

Tạo chủ đề blog với ClickUp Brain

Các nhà văn thường nhận được tài liệu tính năng chứa nhiều chi tiết kỹ thuật nhưng thiếu yếu tố kể chuyện. Biến tài liệu đó thành bài viết blog đòi hỏi phải bỏ qua bản nháp, viết lại, đơn giản hóa và điều chỉnh giọng điệu.

ClickUp Brain giúp quá trình này diễn ra nhanh chóng bằng cách tóm tắt các ghi chú dài thành các bản tóm tắt dễ sử dụng, dịch thuật ngữ chuyên ngành sang ngôn ngữ dễ hiểu hơn và tạo các phần như phần giới thiệu, tiêu đề phụ, câu hỏi thường gặp và các tùy chọn tiêu đề trực tiếp trong không gian làm việc của bạn.

Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn chuyển đổi ngôn ngữ tính năng nội bộ thành nội dung phù hợp với cách mà đối tượng mục tiêu của bạn thực sự tìm kiếm và trò chuyện.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng ClickUp Brain để chuyển đổi giữa các mô hình AI: GPT-4 cho đề xuất chủ đề phân tích, Claude cho tiêu đề blog chặt chẽ hơn hoặc Gemini cho góc nhìn sáng tạo hơn. Tất cả đều có thể thực hiện mà không cần rời khỏi không gian làm việc của bạn.

🎥 Nếu việc quản lý nội dung cảm thấy chậm chạp hoặc thiếu nhất quán, video này sẽ giải thích cách các trợ lý AI giúp các nhóm tạo nội dung nhanh hơn, duy trì tính nhất quán và giảm bớt công việc thủ công trong suốt vòng đời nội dung.

📌 Ví dụ: Nhóm của bạn đang ra mắt một bảng điều khiển phân tích mới. Bạn sử dụng ClickUp Brain để chuyển đổi một tài liệu kỹ thuật 5.000 từ thành cấu trúc blog gọn gàng gồm 10 điểm. Khi giao diện người dùng thay đổi giữa chu kỳ, nhà thiết kế để lại bình luận trực tiếp trong tài liệu. Mọi người đều thấy, điều chỉnh và tránh đăng tải các ảnh chụp màn hình đã lỗi thời.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Xây dựng quy trình chuyển đổi tính năng thành chủ đề blog với ClickUp BrainGPT. Đọc lệnh, ghi chú và ý tưởng và chuyển đổi chúng thành văn bản một cách dễ dàng với ClickUp BrainGPT Talk to Text Khi chuyển đổi tính năng sản phẩm thành chủ đề blog, hãy sử dụng ClickUp BrainGPT làm lớp "thu thập, đặt câu hỏi và truy xuất" để những góc nhìn hay không bị lạc trong ghi chú phát hành, tóm tắt cuộc gọi hoặc các tài liệu nháp rải rác. Ghi lại các ý tưởng blog thô bằng Talk to Text bằng cách đọc to “tính năng + vấn đề + đối tượng mục tiêu”, sau đó chuyển đổi thành các ghi chú sạch sẽ mà bạn có thể đưa vào bản phác thảo ban đầu. sau đó chuyển đổi thành các ghi chú sạch sẽ mà bạn có thể đưa vào bản phác thảo ban đầu.

Sử dụng các câu hỏi tập trung của ClickUp BrainGPT như “Chuyển đổi tính năng này thành 10 ý tưởng chủ đề blog cho các nhà tiếp thị SaaS” hoặc “Viết năm tiêu đề bài viết blog cho tính năng này bằng các góc nhìn thân thiện với SEO”.

Nhanh chóng tìm kiếm bối cảnh phù hợp bằng cách tra cứu các ghi chú và bản nháp trước đây của bạn với Enterprise Search cho các chủ đề chính như tên tính năng, phản đối của khách hàng hoặc trường hợp sử dụng, để bài viết blog tiếp theo của bạn nhất quán với những gì đã được đăng tải.

Chuyển đổi giữa các mô hình AI (như Claude, GPT-4 và Gemini) tùy theo nhu cầu của bạn, chẳng hạn như đề xuất chủ đề phân tích chi tiết hơn, tiêu đề blog chặt chẽ hơn hoặc ý tưởng sáng tạo hơn cho các bài viết blog thu hút.

Lập kế hoạch lịch biên tập xung quanh dòng thời gian phát hành sản phẩm.

Hiển thị toàn bộ dòng thời gian sản xuất nội dung của bạn để phát hiện trùng lặp, trễ hẹn và các phụ thuộc khi ra mắt sớm với biểu đồ Gantt của ClickUp

Một vấn đề phổ biến là: nhóm sản phẩm và nhóm nội dung hoạt động theo hai lịch trình riêng biệt. Tính năng được phát hành mà không có sự hỗ trợ từ blog, hoặc blog phải chờ đợi giao diện người dùng cuối cùng vì ngày ra mắt đã được dời lại.

ClickUp Calendar và ClickUp Gantt Chart View giúp bạn đồng bộ hóa cả hai nhóm trên một dòng thời gian chung. Bạn có thể xác định các mối quan hệ phụ thuộc, đặt ngày đáo hạn, thiết lập nhắc nhở và đồng bộ hóa công việc với các công cụ như Lịch Google hoặc Outlook để đảm bảo công việc ra mắt diễn ra một cách thực tế.

Đối với các đợt ra mắt sản phẩm, việc lập bản đồ phụ thuộc là rất quan trọng. Gantt giúp dễ dàng xác định khi nào "tài liệu được phê duyệt" hoặc "ảnh chụp màn hình sẵn sàng" là yếu tố cản trở thực sự.

Brainstorm các góc nhìn một cách trực quan với Bảng trắng ClickUp

Lập bản đồ ý tưởng blog, luồng nội dung và ý kiến của các bên liên quan một cách trực quan trước khi bắt đầu viết với ClickUp Bảng trắng

Ngay cả khi một tính năng rất tuyệt vời, việc tìm ra góc nhìn mới mẻ có thể mất nhiều thời gian hơn so với việc viết bài. Và các ý tưởng brainstorming thường biến mất vào các ảnh chụp màn hình, ghi chú dán hoặc các ghi chú cuộc họp bị lãng quên.

ClickUp Bảng trắng cung cấp cho bạn một không gian để phác thảo các góc nhìn, kết nối các trường hợp sử dụng và thu thập ý kiến của các bên liên quan. Bạn có thể liên kết các ý tưởng trực tiếp với các công việc và tài liệu (Docs) để quá trình brainstorming trở thành công việc thực tế thay vì những "ý tưởng hay" bị lãng quên trong cuộc trò chuyện.

Tự động hóa quy trình phê duyệt và chuyển giao với ClickUp Automations

Loại bỏ việc theo dõi thủ công bằng cách tự động phân công công việc, cập nhật trạng thái và gửi thông báo khi các bài blog di chuyển qua các giai đoạn thông qua ClickUp Tự động hóa

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây trì hoãn quy trình tạo/lập nội dung? Chúng ta phải chờ phê duyệt mà không biết ai là người chịu trách nhiệm hoặc khi nào giai đoạn tiếp theo bắt đầu. Các nhà văn tạm dừng công việc. Các nhà thiết kế phải gấp rút hoàn thành vào phút chót. Các trình chỉnh sửa không được thông báo.

ClickUp Tự động hóa giúp giảm thiểu sự chậm trễ bằng cách tự động phân công công việc, cập nhật trạng thái và thông báo cho đúng người khi công việc chuyển sang giai đoạn mới (ví dụ: Bản nháp → Kiểm tra). Điều này giúp duy trì quy trình làm việc nhất quán ngay cả khi nhóm làm việc với tốc độ cao.

💫 Tối ưu hóa quy trình với Super Agents: Đối với các quy trình phức tạp, ClickUp Super Agents hỗ trợ trình chỉnh sửa một cách im lặng bằng cách theo dõi các công việc bị đình trệ, việc chuyển giao bị bỏ sót hoặc các đánh giá quá hạn. Chúng đề xuất các bước tiếp theo phù hợp mà không cần ai phải đào sâu vào các chủ đề thảo luận, giúp luồng biên tập tiếp tục diễn ra trơn tru ngay cả khi con người bận rộn.

StandUp Agent trong hành động: Tự động hóa việc kiểm tra hàng ngày và phân công công việc thông minh dựa trên sự tham gia trong trò chuyện.

📌 Ví dụ: Khi một bài viết blog được chuyển sang trạng thái “Sẵn sàng để xem xét”, ClickUp tự động gắn thẻ trình chỉnh sửa được chỉ định và gửi thông báo Slack. Sau khi được phê duyệt, tác giả được giao lại công việc với ngày đáo hạn để hoàn tất các chỉnh sửa. Quy trình này đã giảm đáng kể số lần trao đổi qua lại và cắt giảm một nửa chu kỳ phản hồi tổng thể.

📽️ Xem video: Đây là cách ClickUp Automations, khi kết hợp với AI, giúp bạn tạo các quy trình tự động hóa không cần mã trong vài phút:

Tiêu chuẩn hóa quy trình của bạn với các mẫu ClickUp cho sản xuất blog.

Tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc blog của bạn với các mẫu có thể tái sử dụng đã được tải sẵn các công việc, người được giao và danh sách kiểm tra cho từng giai đoạn bằng ClickUp Templates

Nếu không có cấu trúc nhất quán, việc sản xuất blog sẽ trở nên phản ứng. Tuần này metadata bị bỏ qua, tuần sau nhà thiết kế được mời tham gia quá muộn, và chất lượng trở nên không đồng đều.

Với hơn 1.000 mẫu sẵn sàng sử dụng của ClickUp, việc thực hiện và lặp lại các nhiệm vụ ClickUp trở nên dễ dàng. Mỗi bài đăng có thể tuân theo cùng một danh sách kiểm tra, công việc con, người được giao, ngày đáo hạn và giai đoạn, với tất cả phản hồi được ghi lại tại một nơi duy nhất.

Hiển thị này giúp dễ dàng nhận biết những gì đang tiến triển tốt, những gì đang gặp khó khăn và những gì cần được chú ý trước khi trở thành vấn đề cấp bách.

Biến mỗi bài viết blog thành một công việc có thể theo dõi với người được giao, ngày đáo hạn, danh sách kiểm tra và tiến độ theo thời gian thực trên toàn bộ quy trình nội dung của bạn bằng nhiệm vụ ClickUp

Ngừng đoán mò. Bắt đầu viết những gì người mua đang tìm kiếm

Bạn có thể tin tưởng vào các công cụ tạo chủ đề blog để đưa ra ý tưởng cho bài viết, nhưng thường bạn cần hơn cả ý tưởng để tạo ra nội dung hấp dẫn với từ khóa liên quan cho độc giả trung thành của mình.

Thường thì, bạn cần kết hợp các ý tưởng được tạo ra với xu hướng ngành, kết quả tìm kiếm của công cụ tìm kiếm và nghiên cứu từ khóa để tạo ra nội dung tập trung vào SEO.

ClickUp giúp quá trình này diễn ra một cách trơn tru. Từ các đề cương blog được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) đến việc phân công công việc tự động hóa và lịch nội dung đồng bộ, nó kết hợp tất cả các thành phần vào một không gian hợp tác duy nhất để tạo ra nội dung với những ý tưởng độc đáo.

Dù bạn đang thực hiện công việc dựa trên thông số kỹ thuật sản phẩm, quản lý phản hồi từ nhóm hay đang gấp rút chuẩn bị cho ngày ra mắt, ClickUp mang đến sự rõ ràng và tốc độ mà không làm giảm chất lượng.

Đặc biệt với ClickUp Brain và ClickUp BrainGPT, bạn có thể xem lại bản nháp blog của mình và tối ưu hóa chúng về ngôn ngữ, giọng điệu và vị trí từ khóa chỉ với một vài lệnh đơn giản.

Sẵn sàng kết nối nhóm sản phẩm và nội dung của bạn? Đăng ký ClickUp hoàn toàn miễn phí!

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để xác định tính năng sản phẩm nào nên viết về trước tiên?

Bắt đầu với các phiếu hỗ trợ khách hàng, phản đối bán hàng và phân tích sử dụng. Các tính năng giải quyết các vấn đề thường gặp hoặc có tỷ lệ áp dụng thấp dù có giá trị cao là những ứng cử viên lý tưởng cho nội dung blog.

AI có thể giúp tôi tạo ý tưởng chủ đề blog từ thông số kỹ thuật sản phẩm không?

Có. Các công cụ như ClickUp Brain có thể tóm tắt tài liệu sản phẩm dài dòng thành các dàn ý sẵn sàng cho blog, đề xuất các biến thể tiêu đề và thậm chí soạn thảo các đoạn mở đầu dựa trên đối tượng mục tiêu của bạn.

Định dạng blog nào là tốt nhất cho nội dung tập trung vào tính năng?

Các bài viết giải quyết vấn đề, mở rộng trường hợp sử dụng và hướng dẫn từng bước thường mang lại hiệu quả cao nhất. Phù hợp định dạng với ý định tìm kiếm của đối tượng mục tiêu, ví dụ: các bài viết chuyên sâu về giáo dục cho các truy vấn "X là gì", hướng dẫn cho các truy vấn "Cách sử dụng X", v.v.

Kiểm tra định kỳ hàng quý hoặc mỗi khi giao diện người dùng (UI) của sản phẩm có thay đổi đáng kể. Ảnh chụp màn hình lỗi thời hoặc các tính năng đã bị loại bỏ có thể làm giảm uy tín và ảnh hưởng đến SEO.