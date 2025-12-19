Cách các nhà lãnh đạo bán hàng có thể sử dụng ClickUp SyncUp cho các cuộc đánh giá quy trình bán hàng hàng tuần

Phòng họp im lặng trong giây lát; tất cả những gì có thể nghe thấy là tiếng ồn nhẹ của máy chiếu và tiếng xào xạc của giấy khi nhóm bán hàng ổn định vị trí.

Mười hai bảng điều khiển sáng lên trên màn hình, mỗi bảng hiển thị một phiên bản hơi khác nhau của "sự thật". Trong mười phút tiếp theo, mọi người cố gắng sắp xếp suy nghĩ, lật qua các ghi chú và cập nhật số liệu của tuần trước.

Tuy nhiên, dù đã nỗ lực thêm, không ai có thông tin cập nhật giá trị, ngoại trừ một bản tóm tắt.

Để tránh tình huống phiền phức này, trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách các nhà lãnh đạo bán hàng có thể sử dụng ClickUp SyncUp cho các cuộc đánh giá hàng tuần về quy trình bán hàng để đảm bảo rằng các nhóm có thể dành thời gian (thực sự!) để 'đồng bộ' tiến độ.

Tại sao việc đánh giá quy trình bán hàng lại quan trọng đối với các nhà lãnh đạo bán hàng?

Khi được hoàn thành đúng cách, các cuộc đánh giá quy trình bán hàng hàng tuần giúp bạn tránh được sự không chính xác trong dự báo, phát hiện rủi ro sớm và hướng dẫn nhóm của bạn đến những cơ hội phù hợp. Chúng giúp bạn:

Kết nối hoạt động của từng nhân viên bán hàng với các mục tiêu bán hàng tổng thể.

Xác định các giao dịch bị đình trệ hoặc có rủi ro cao trước khi chúng bị bỏ lỡ.

Hướng dẫn nhóm của bạn về các bước tiếp theo dựa trên dữ liệu thực tế.

Nâng cao độ chính xác và nhất quán của dự báo trên toàn nhóm.

Mặc dù hầu hết các nhà lãnh đạo bán hàng đều biết rằng việc đánh giá quy trình bán hàng nên mang lại giá trị, nhưng các thiết lập truyền thống khiến quá trình này trở nên khó khăn.

Các thách thức phổ biến bao gồm:

Dữ liệu phân tán: Thông tin được lưu trữ trong nhiều công cụ khác nhau, khiến các cuộc họp bắt đầu trong tình trạng混亂 thay vì rõ ràng.

Mục nhập và chuẩn bị dữ liệu thủ công: Thời gian bị lãng phí khi thu thập cập nhật và làm sạch bảng tính trước mỗi cuộc gọi.

Thông tin lỗi thời: Báo cáo tĩnh không phản ánh sự di chuyển của giao dịch theo thời gian thực hoặc hoạt động của nhân viên bán hàng.

Tham gia thấp: Nhân viên bán hàng đến cuộc họp không chuẩn bị hoặc tập trung vào việc bảo vệ các cập nhật thay vì giải quyết vấn đề.

Những bất cập này khiến các nhà lãnh đạo khó có thể huấn luyện hiệu quả hoặc đưa ra quyết định nhanh chóng giữa quý. Ngày làm việc của một quản lý bán hàng tràn ngập những bất cập như vậy, nhấn mạnh sự cần thiết của việc có hệ thống hiển thị thông tin tập trung để biến các cuộc đánh giá quy trình bán hàng thành các phiên họp chiến lược chủ động, dựa trên dữ liệu.

📮 ClickUp Insight: Theo khảo sát về hiệu quả cuộc họp của chúng tôi, 12% người tham gia cho rằng cuộc họp quá đông đúc, 17% cho rằng cuộc họp kéo dài quá lâu và 10% cho rằng cuộc họp chủ yếu là không cần thiết. Trong một cuộc khảo sát khác của ClickUp, 70% số người được hỏi thừa nhận rằng họ sẽ sẵn lòng cử một người thay thế hoặc đại diện tham gia cuộc họp nếu có thể. Trợ lý ghi chú AI tích hợp của ClickUp có thể trở thành người đại diện hoàn hảo cho cuộc họp của bạn! Hãy để AI ghi lại mọi điểm chính, quyết định và mục cần thực hiện trong khi bạn tập trung vào công việc có giá trị cao hơn. Với tóm tắt cuộc họp tự động và tạo/lập công việc được hỗ trợ bởi ClickUp Brain, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ thông tin quan trọng—ngay cả khi không thể tham dự cuộc họp. 💫 Kết quả thực tế: Nhóm sử dụng tính năng quản lý cuộc họp của ClickUp báo cáo giảm tới 50% các cuộc hội thoại và cuộc họp không cần thiết!

ClickUp SyncUp là gì?

Tổ chức các cuộc họp thông minh hơn và đồng bộ hóa nhóm bán hàng của bạn với ClickUp SyncUps

ClickUp SyncUp là công cụ cuộc họp và hợp tác thời gian thực, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép bạn kết nối ngay lập tức qua cuộc gọi video hoặc âm thanh.

Bạn có thể khởi tạo một cuộc họp để thảo luận về các cập nhật, đánh giá tiến độ và ghi lại các bước tiếp theo trong một nơi duy nhất.

Công cụ AI này cho bán hàng giúp các cuộc đánh giá quy trình bán hàng hàng tuần của bạn trở nên có cấu trúc và có thể thực hiện được. Không chỉ cho phép bạn kết nối qua cuộc gọi với một kênh hoặc cá nhân, mà bạn còn có thể truy cập bản ghi âm sau đó để xác định các mục cần làm. Và với ClickUp AI có sẵn để tóm tắt bản ghi âm, việc ghi chép các việc cần làm trở nên dễ dàng.

🧠 Thông tin thú vị: Khái niệm "phễu bán hàng" có nguồn gốc từ mô hình AIDA năm 1898 do Elias St. Elmo Lewis phát triển. Tuy nhiên, ẩn dụ cụ thể về "đường ống bán hàng", mô tả quá trình khách hàng tiềm năng di chuyển theo thứ tự như sản phẩm trên dây chuyền sản xuất, lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1924 trong cuốn sách Bond Salesmanship của William W. Townsend.

Cách tổ chức các cuộc đánh giá quy trình bán hàng hàng tuần bằng ClickUp SyncUp

ClickUp for Sales Teams là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp quản lý dự án, tài liệu và giao tiếp nhóm trên cùng một nền tảng — được thúc đẩy bởi tự động hóa AI thế hệ mới và công cụ tìm kiếm.

Nó cho phép bạn tổ chức các cuộc họp SyncUp tập trung, nơi mọi người đều hiểu rõ về tiến độ, ưu tiên và các bước tiếp theo.

Hãy xem cách bạn có thể tổ chức cuộc đánh giá kênh bán hàng tiếp theo của mình. 🤩

1. Chuẩn bị dữ liệu bán hàng trước cuộc họp

Bắt đầu đánh giá quy trình bán hàng với dữ liệu sạch và được cập nhật. Mục tiêu là bước vào cuộc họp với tầm nhìn toàn diện về tiến độ giao dịch và thay đổi dự báo.

Tạo danh sách công việc ClickUp 'Pipeline Review', trong đó mỗi giao dịch là một nhiệm vụ ClickUp.

Thêm các Trường Tùy chỉnh ClickUp như: Giai đoạn (ví dụ: Đề xuất, Đàm phán, Giao dịch đã đóng/thua), Danh mục dự báo (ví dụ: Commit, Tiềm năng, Có rủi ro), Xác suất (ví dụ: 10%, Ngày đóng dự kiến, Hoạt động bước tiếp theo (ví dụ: Lịch trình demo, Gửi hợp đồng).

Giai đoạn (ví dụ: Đề xuất, Đàm phán, Giao dịch đã đóng/Thất bại)

Danh mục dự báo (ví dụ: Commit, Tiềm năng, Có rủi ro)

Xác suất %

Ngày dự kiến hoàn thành

Bước tiếp theo (ví dụ: Lịch trình demo, Gửi hợp đồng)

Sắp xếp dữ liệu bán hàng của bạn trong ClickUp Danh sách công việc với mỗi giao dịch là một Công việc, kèm theo các Trường Tùy chỉnh để theo dõi các giai đoạn của quy trình bán hàng

📖 Xem thêm: Mẫu phễu bán hàng để tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng hơn

2. Tự động hóa lịch trình cuộc họp

Tránh các cuộc thảo luận ngẫu hứng bằng cách tạo ra một lịch trình có cấu trúc trước mỗi cuộc đánh giá. Lịch trình của bạn có thể bao gồm:

Tổng quan về quy trình bán hàng: Tiến độ của các giao dịch hàng đầu hướng tới mục tiêu bán hàng và các cơ hội có nguy cơ.

Cập nhật dự báo: Những thay đổi quan trọng hoặc bất ngờ kể từ cuộc họp gần nhất.

Kiểm tra tiến độ của nhân viên bán hàng: Mỗi nhân viên bán hàng báo cáo hai thành công và hai rào cản.

Các mục cần thực hiện: Những quyết định nào đã được đưa ra và ai là người chịu trách nhiệm.

ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của nền tảng, sẽ hỗ trợ bạn ở đây. Nó sử dụng bối cảnh của các cuộc họp trước đây, cập nhật dự án và dữ liệu quy trình làm việc để tự động tạo ra một lịch trình có cấu trúc.

Vì trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc nơi các giao dịch của bạn được quản lý, nó biết chính xác các giao dịch, giai đoạn và tài khoản cần tham chiếu.

Tổng hợp dữ liệu chính của quy trình bán hàng hoặc nhận các điểm thảo luận có ngữ cảnh với ClickUp Brain

📌 Thử các gợi ý sau để sử dụng AI trong bán hàng : Tạo lịch trình đánh giá quy trình bán hàng hàng tuần với các phần dành cho các giao dịch hàng đầu, cơ hội có nguy cơ, thay đổi dự báo và kiểm tra tiến độ của nhân viên bán hàng.

Tổng hợp hiệu suất ống dẫn bán hàng của tuần này từ danh sách ‘Q4 Deals’. Nêu bật các cơ hội hàng đầu, các giao dịch bị đình trệ và bất kỳ thay đổi nào trong dự báo so với tuần trước.

Chọn hai thành công và hai rào cản cho mỗi nhân viên bán hàng dựa trên các cập nhật công việc gần đây trong thư mục ‘Nhóm Bán hàng’.

Xem lại ghi chú cuộc họp tuần trước và tạo danh sách công việc theo dõi kèm theo người chịu trách nhiệm và ngày đáo hạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn cũng có thể tạo lịch trình cuộc họp và ghi chú trước cuộc họp một cách hợp tác trong ClickUp Tài liệu.

3. Hợp tác thời gian thực trong quá trình SyncUp

Khi đến lúc họp, bạn có thể khởi chạy cuộc họp video hoặc âm thanh trực tiếp từ Không gian Làm việc Bán hàng hoặc kênh Trò chuyện. Chỉ cần nhấp vào biểu tượng SyncUps ở góc trên bên phải, sau đó chọn Bắt đầu SyncUp để bắt đầu.

Quản lý các phiên SyncUp của bạn bằng cách sử dụng các nút cuộc họp trong không gian làm việc để khởi chạy ngay lập tức các phiên video, âm thanh hoặc chia sẻ màn hình

Bạn cũng có thể:

Chia sẻ màn hình để trình bày để trình bày các bảng điều khiển bán hàng trực tiếp hoặc dự báo và thảo luận về các giao dịch trong bối cảnh cụ thể.

Kết nối các công việc và cập nhật giai đoạn giao dịch, xác suất đóng giao dịch hoặc công việc trong quy trình bán hàng theo thời gian thực.

Bình luận trực tiếp trên bản ghi âm hoặc bản ghi chép sau đó để làm rõ chi tiết hoặc thêm cập nhật, giúp việc theo dõi được tổ chức gọn gàng.

Thêm ghi chú vào bản ghi âm của ClickUp SyncUp

🧠 Thông tin thú vị: Năm 1873, John H. Patterson đã phát triển và ghi chép lại một chiến lược bán hàng bao gồm các chuyến thăm bất ngờ, trực tiếp đến các khách hàng tiềm năng. Điều này được coi là nguồn gốc của 'cold calling'. Chỉ ba năm sau, Alexander Graham Bell mới được cấp bằng sáng chế cho điện thoại!

4. Theo dõi các mục và các bước tiếp theo một cách tự động

Mỗi cuộc đánh giá quy trình bán hàng nên kết thúc với sự phân công trách nhiệm rõ ràng và các bước hành động cụ thể, có thể đo lường được. Điểm mấu chốt là đảm bảo rằng các công việc sau cuộc họp như cập nhật giao dịch, theo dõi hoặc điều chỉnh dự báo được ghi nhận, phân công và hiển thị cho tất cả mọi người ngay lập tức.

Chuyển đổi cập nhật thành Công việc, chia sẻ thông tin và duy trì sự đồng bộ trong các buổi đánh giá quy trình bán hàng với ClickUp Chat

ClickUp Chat giúp duy trì động lực sau cuộc họp. Khác với các nền tảng trò chuyện khác, tại đây, bạn có thể tổ chức các cuộc thảo luận trong các kênh chuyên dụng như #weekly-pipeline. Các cuộc họp SyncUp diễn ra trong cùng kênh đó,因此 các cập nhật và thông tin mới tự nhiên được tiếp tục trong giao tiếp hàng ngày.

Tạo công việc từ một tin nhắn chỉ với một cú nhấp chuột, hoặc giao tin nhắn cho các thành viên trong nhóm để thực hiện các hành động tiếp theo. Sử dụng @mentions để thông báo cho các bên liên quan khi trách nhiệm được giao.

Một số tính năng nâng cao để truy cập:

ClickUp Tự động hóa cũng tự động xử lý các công việc theo dõi lặp lại sau các cuộc họp của bạn.

Ví dụ, sau mỗi cuộc họp SyncUp hàng tuần, bạn có thể thiết lập một tự động hóa được kích hoạt khi trạng thái của một công việc thay đổi thành 'Cần theo dõi'. Tự động hóa này sẽ giao công việc cho nhân viên bán hàng tương ứng, cài đặt ngày đáo hạn và thêm một bình luận nhắc nhở họ về các bước tiếp theo đã được thảo luận trong cuộc đánh giá.

Tạo quy trình làm việc tùy chỉnh với ClickUp tự động hóa để ghi lại các bước tiếp theo, đặt lời nhắc nhở và đảm bảo mọi hoạt động bán hàng đều được theo dõi

Bạn thậm chí có thể áp dụng Logic Điều kiện để tăng độ chính xác trong cách tạo hoặc cập nhật công việc, dựa trên ngữ cảnh hoặc ưu tiên.

Dưới đây là cách các nhà lãnh đạo bán hàng có thể áp dụng nó:

Chỉ kích hoạt các hoạt động theo dõi cho các đại diện tài khoản Enterprise.

Bỏ qua các công việc cho các giao dịch được đánh dấu là Đã đóng (Thắng) hoặc Đã đóng (Thua).

Áp dụng quy tắc cho các giao dịch Gia hạn hoặc Mở rộng.

🔍 Bạn có biết? Khi Alexander Graham Bell thực hiện cuộc gọi điện thoại đầu tiên vào năm 1876, ông đã nói: “Ông Watson, hãy đến đây, tôi muốn gặp ông.” Đây là khởi đầu của giao tiếp thời gian thực bằng công nghệ.

📖 Xem thêm: Mẫu ghi chú miễn phí để tổ chức công việc hiệu quả hơn

5. Đo lường hiệu suất của nhóm theo thời gian

Theo dõi tiến độ qua các tuần là yếu tố làm nên giá trị của SyncUps đối với lãnh đạo bán hàng. Tạo các bảng điều khiển ClickUp để phân tích các chỉ số quan trọng như:

Số giao dịch được đóng mỗi nhân viên

Các cơ hội bán hàng tiềm năng

Kích thước giao dịch trung bình

Tỷ lệ thành công theo giai đoạn bán hàng

Thời gian trung bình của chu kỳ bán hàng

Độ chính xác của dự báo

Biến dữ liệu thành thông tin hữu ích với bảng điều khiển ClickUp, tập trung vào số lượng giao dịch đã đóng

Trong mỗi lần đánh giá, hãy sử dụng các chỉ số ống dẫn bán hàng này để thảo luận về xu hướng, xác định các điểm nghẽn và đưa ra quyết định huấn luyện. Ghi lại các thông tin quan trọng trong tài liệu cuộc họp hàng tuần của bạn để theo thời gian, bạn xây dựng được một kho lưu trữ tham khảo về các quyết định và kết quả.

Bên cạnh đó, Trợ lý Ghi chú AI của ClickUp có thể tự động tạo các bản tóm tắt thông minh và bản ghi chép có thể tìm kiếm trong tài liệu của bạn.

⚡️ Kho mẫu: Mẫu ghi chú cuộc họp định kỳ ClickUp cung cấp cho bạn một không gian tập trung để tạo ghi chú cuộc họp trong một tài liệu duy nhất mỗi tuần, đảm bảo mọi người xem cùng một bản tóm tắt. Tải mẫu miễn phí Loại bỏ các công việc chuẩn bị lặp đi lặp lại và đảm bảo mỗi cuộc đánh giá quy trình bán hàng bắt đầu với bối cảnh bằng cách sử dụng mẫu ghi chú cuộc họp định kỳ ClickUp. Mỗi nhân viên bán hàng có thể thêm cập nhật trước đó vào các phần đã có nhãn cho các mục tiêu đạt được, rào cản và thay đổi dự báo. Ghi chú từng mục trong chương trình nghị sự là Đã thảo luận, Đang chờ xử lý hoặc Đã thực hiện để theo dõi kết quả trong cuộc gọi và đảm bảo thành công trong bán hàng.

Lợi ích của việc sử dụng ClickUp SyncUp cho các cuộc đánh giá quy trình bán hàng

Khi bạn cấu trúc cuộc họp đánh giá quy trình bán hàng hàng tuần bằng SyncUps và liên kết trực tiếp với dữ liệu, công việc và các bước theo dõi, bạn sẽ mở ra nhiều lợi ích quan trọng cho nhóm bán hàng và lãnh đạo.

Tổ chức các cuộc đánh giá đồng bộ mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh

Với SyncUp, cuộc họp của bạn diễn ra trong cùng không gian làm việc nơi các giao dịch, bảng điều khiển và tài liệu của bạn được lưu trữ, giúp mọi người bắt đầu với tầm nhìn toàn diện.

Điều này giúp bạn tránh:

Tiết kiệm thời gian khi chuyển đổi giữa các công cụ

Bỏ lỡ các cập nhật quan trọng về giao dịch

Trạng thái nhóm không đồng bộ

Các mục và người chịu trách nhiệm bị bỏ qua

Các cuộc hội thoại trong cuộc họp bị phân mảnh

Trách nhiệm theo dõi không rõ ràng

📮 ClickUp Insight: Một nhân viên văn phòng trung bình phải liên hệ với sáu người để hoàn thành công việc. Điều này có nghĩa là hàng ngày phải liên hệ với 6 kết nối chính để thu thập thông tin cần thiết, thống nhất ưu tiên và đẩy mạnh tiến độ dự án. Thách thức là có thật—việc theo dõi liên tục, nhầm lẫn phiên bản và thiếu hiển thị làm suy giảm năng suất của nhóm. Một nền tảng tập trung như ClickUp, với Tìm kiếm Kết nối và Quản lý Kiến thức Trí tuệ Nhân tạo, giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp thông tin bối cảnh ngay lập tức trong tầm tay bạn.

Ghi lại biên bản cuộc họp tự động

Việc ghi chép vội vàng mọi thông tin nghe được trong các cuộc thảo luận diễn ra nhanh chóng durante các cuộc đánh giá quy trình bán hàng đã trở thành vấn đề của quá khứ.

Các phiên SyncUp được ghi lại, và bản ghi này sẽ được lưu trữ để bạn có thể thêm ghi chú và bình luận sau này. Vì AI của ClickUp có quyền truy cập vào Không gian Làm việc của bạn, bạn có thể sử dụng ClickUp Enterprise Search để tra cứu thông tin từ các bản ghi cuộc họp cũ khi cần thiết. Ngoài ra, ClickUp Brain luôn sẵn sàng để tạo bản ghi chép của bản ghi âm.

Đây là cách sử dụng AI cho cuộc gọi video có thể cứu cánh cho bạn!

Giữ sự minh bạch và trách nhiệm trong các giao dịch.

Mỗi cuộc họp được ghi lại và tóm tắt tự động, tạo ra một lịch sử minh bạch về các cuộc thảo luận và cam kết. Các quản lý bán hàng có thể xem lại các tóm tắt hoặc đoạn video để xác minh tiến độ hoặc theo dõi các mục chưa được giải quyết.

Kết hợp với mẫu quy trình bán hàng ClickUp để theo dõi các hoạt động theo dõi qua các giai đoạn của giao dịch.

Tải mẫu miễn phí Kết nối kết quả cuộc họp từ SyncUp trực tiếp với các công việc có thể thực hiện được thông qua Mẫu Quy Trình Bán Hàng ClickUp.

Cấu trúc này cung cấp cho nhóm của bạn một cách để quản lý các giao dịch từ giai đoạn tiếp cận đến gia hạn, sử dụng các trạng thái tùy chỉnh của ClickUp như Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện, Cần chú ý và Đang xem xét gia hạn để thể hiện tiến độ. Ngoài ra, với các Trường Tùy chỉnh của ClickUp như Lần liên hệ cuối cùng và Giá trị giao dịch , bạn có thể nhanh chóng xác định các tài khoản bị đình trệ hoặc các cơ hội có giá trị cao cần được chú ý.

Dưới đây là chia sẻ của Blaine Labron, Phó Chủ tịch Phụ trách Thương mại Điện tử và Công nghệ tại Pressed Juicery, về ClickUp:

ClickUp là công cụ đã thực sự giúp chúng tôi mang lại sự đổi mới cho kinh doanh này, giúp chúng tôi tăng trưởng từ 2% doanh số bán hàng trực tuyến lên hơn 65% doanh số bán hàng trực tuyến sau đại dịch.

ClickUp là công cụ đã thực sự giúp chúng tôi mang lại sự đổi mới cho kinh doanh này, giúp chúng tôi tăng trưởng từ 2% doanh số bán hàng trực tuyến lên hơn 65% doanh số bán hàng trực tuyến sau đại dịch.

Những sai lầm phổ biến mà các nhà lãnh đạo bán hàng thường gặp trong quá trình đánh giá quy trình bán hàng

Khi bạn đang dẫn dắt sự hợp tác trong môi trường làm việc, dễ dàng rơi vào những thói quen tốn thời gian, làm mất đà hoặc làm suy yếu dự báo của bạn. Dưới đây là một số sai lầm phổ biến cần tránh! ✔️

Dữ liệu không đầy đủ: Tham gia cuộc họp với thông tin giao dịch lỗi thời hoặc thiếu sót, dẫn đến dự báo không chính xác và quyết định không đồng bộ.

Sự cố định trong dự báo: Dành quá nhiều thời gian tranh luận về số thay vì xác định các hành động dẫn đến các giao dịch bị đình trệ.

Sự mất cân bằng trong giao dịch: Cho phép các giao dịch lớn hoặc có rủi ro cao chiếm ưu thế trong cuộc đánh giá, khiến các cơ hội ở giai đoạn giữa hoặc nhỏ hơn bị bỏ qua.

Thiếu trách nhiệm: Kết thúc cuộc họp mà không giao nhiệm vụ hoặc trách nhiệm cụ thể, dẫn đến thiếu trách nhiệm và chậm trễ trong việc theo dõi.

Huấn luyện phản ứng: Sử dụng cuộc họp để chỉ ra vấn đề thay vì cung cấp hướng dẫn hoặc hỗ trợ, điều này làm giảm tinh thần và sự tham gia của nhóm.

🧠 Thông tin thú vị: Cuộc họp video đầu tiên trên thế giới diễn ra vào năm 1964, khi AT&T trình diễn Picturephone tại Triển lãm Thế giới New York. Nguồn

Đồng bộ với quy trình bán hàng cùng ClickUp

Các cuộc họp đánh giá quy trình bán hàng hàng tuần trở nên dễ dàng hơn khi mọi thông tin, từ cập nhật giao dịch đến các bước tiếp theo, đều được tập trung tại một nơi. ClickUp SyncUp hỗ trợ các nhóm bán hàng hiệu quả tổ chức các cuộc họp có cấu trúc, dựa trên dữ liệu, nơi các cập nhật, ghi chú và mục hành động luôn được kết nối chặt chẽ.

Với ClickUp Brain, bạn có thể tự động hóa việc theo dõi và tạo báo cáo tóm tắt ngay lập tức, trong khi ClickUp Chat giúp tổ chức và thực thi các cuộc thảo luận sau cuộc họp. Cùng nhau, các công cụ này hiển thị tầm nhìn và kiểm soát toàn diện ở mọi giai đoạn của quy trình bán hàng.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

SyncUp được tích hợp trực tiếp vào ClickUp, vì vậy các cuộc họp của bạn diễn ra ngay tại nơi dữ liệu bán hàng, công việc và tài liệu của bạn đã tồn tại. Bạn có thể liên kết các giao dịch, cập nhật công việc và xem xét bảng điều khiển theo thời gian thực.

Có. Bạn có thể kết nối Không gian Làm việc ClickUp của mình với hơn 1.000 công cụ của bên thứ ba, bao gồm các hệ thống CRM như HubSpot hoặc Salesforce. Điều này giúp phản ánh quá trình thực thi quy trình bán hàng theo thời gian thực, bao gồm tiến độ phễu bán hàng, cập nhật giai đoạn và thay đổi dự báo trực tiếp trong Không gian Làm việc của bạn.

Đúng vậy, nó tự động ghi âm, chuyển đổi thành văn bản và tóm tắt các cuộc thảo luận. Nó thậm chí còn thêm các mục và quyết định vào một tài liệu ClickUp sau khi SyncUp kết thúc. Tất nhiên, bạn cũng có thể chọn tắt tính năng ghi âm thông qua cài đặt SyncUp.

Từ Lịch ClickUp của bạn, cài đặt cuộc họp và bật tùy chọn ‘Lặp lại’. Mỗi tuần, miễn là bạn đã bật AI Notetaker, ClickUp sẽ tự động tạo một tài liệu cuộc họp mới sau khi cuộc họp kết thúc, giữ nguyên bối cảnh và thành viên tham gia.

Tất nhiên. Các bản tóm tắt, bản ghi chép và các mục hành động có thể được xuất dưới dạng tài liệu Docs hoặc chia sẻ qua liên kết công khai hoặc email, giúp các bên liên quan bên ngoài luôn đồng bộ mà không cần tài khoản.