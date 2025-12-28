10 mẫu theo dõi FIRE đơn giản miễn phí trên ClickUp để đạt được mục tiêu của bạn.

Nếu bạn đang theo đuổi sự độc lập tài chính, có lẽ bạn đã từng có ít nhất một lần tự hỏi: “Chờ đã, tiền của tôi đang đi đâu hết vậy?” Ứng dụng môi giới của bạn hiển thị một số. Ứng dụng ngân hàng của bạn hiển thị một số khác. Bảng tính hưu trí của bạn có thể bị chôn vùi trong một thư mục có tên “Final_V3_Updated_NEW”.

Sự bối rối này là điều phổ biến và con người. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy khoảng 60% người Mỹ có tài khoản tiết kiệm hưu trí, nhưng chỉ một nửa trong số họ kỳ vọng sẽ sống thoải mái trong giai đoạn hưu trí.

Khoảng cách giữa việc tiết kiệm và cảm giác an toàn cho thấy việc hiểu rõ tiến độ thực sự khó khăn như thế nào nếu không có chế độ xem rõ ràng về các số của bạn. Nếu bạn đang trên hành trình FIRE (Tự do tài chính và nghỉ hưu sớm) và mong muốn nghỉ hưu sớm, việc đoán mò là không đủ.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua các mẫu công cụ theo dõi FIRE đơn giản giúp bạn nhìn rõ tài sản ròng, chi tiêu và đầu tư của mình, từ đó có thể quyết định liệu kế hoạch hiện tại có thực sự hỗ trợ cho cuộc sống tương lai mà bạn mong muốn hay không.

💡 Mẹo hữu ích: Như đã giải thích trong cuốn "The Psychology of Money", thành công tài chính thực sự đến từ việc nắm vững tư duy và thói quen của bạn - chứ không chỉ là toán học. Hãy ưu tiên tiết kiệm đều đặn, tránh việc chi tiêu vượt quá khả năng và nhớ rằng "việc quản lý tiền bạc tốt ít liên quan đến trí thông minh của bạn và nhiều hơn đến việc cần làm để hành động đúng cách. "

Mẫu công cụ theo dõi FIRE đơn giản trong nháy mắt

Xem qua bộ sưu tập các mẫu theo dõi FIRE miễn phí của ClickUp và các công cụ khác:

FIRE Tracker đơn giản là gì?

Một công cụ theo dõi FIRE đơn giản là một công cụ nhẹ nhàng giúp bạn theo dõi tiến độ hướng tới Tự do Tài chính và Nghỉ hưu Sớm (FIRE) bằng cách đang theo dõi chỉ các số quan trọng - không cần đến các bảng tính phức tạp hay thuật ngữ tài chính rườm rà.

Nhưng trước tiên, hãy định nghĩa FIRE.

Tự do tài chính và nghỉ hưu sớm (FIRE) là một phong cách sống và chiến lược tài chính tập trung vào một mục tiêu duy nhất: tiết kiệm và đầu tư mạnh mẽ để đạt được tuổi nghỉ hưu hoặc thậm chí sớm hơn hàng thập kỷ so với tuổi nghỉ hưu truyền thống.

Nó đã trở nên phổ biến trong giới millennials và các chuyên gia trẻ muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với thời gian, sự nghiệp và lối sống của mình - không chỉ là tài sản.

Hầu hết các công cụ theo dõi FIRE đơn giản đều bao gồm các trường như:

Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập phụ, thưởng)

Chi phí cố định và chi phí biến đổi

Tỷ lệ tiết kiệm và thặng dư hàng tháng

Tài sản ròng (tài sản trừ nợ)

Số dư đầu tư và khoản đóng góp vào tài khoản hưu trí

Bạn cũng có thể thêm các trường khác như:

Số dư nợ và khoản trả nợ (ví dụ: thế chấp, vay nợ, thẻ tín dụng)

Mục tiêu số FIRE và tỷ lệ rút tiền dự kiến

Ghi chú cho những thay đổi lớn trong cuộc sống, mục tiêu hoặc giả định.

Bạn có thể cập nhật thông tin hàng tháng hoặc hàng quý, so sánh sự biến động của tài sản ròng và xem số tiền của bạn được chi tiêu cho các khoản chi tiêu hàng ngày so với việc tích lũy cho tương lai.

👀 Thông tin thú vị: Trong một cuộc khảo sát, 86% người tham gia cho biết họ lập ngân sách đều đặn, và hơn 84% trong số họ cho biết việc lập ngân sách đã giúp họ tránh nợ hoặc trả hết nợ.

Việc cần làm để có một công cụ theo dõi FIRE đơn giản là gì?

Một công cụ theo dõi FIRE tốt giúp bạn có cái nhìn rõ ràng, cập nhật và dễ dàng hành động về tình hình tài chính của mình. Bạn nên có thể nhìn lướt qua và ngay lập tức biết được liệu mình đang tiến gần hơn đến sự độc lập tài chính hay đang lệch khỏi mục tiêu.

Tìm kiếm các công cụ theo dõi có:

Hiển thị thu nhập, chi tiêu, tỷ lệ tiết kiệm và tài sản ròng trong một chế độ xem duy nhất ✅

Dễ dàng cập nhật số liệu hàng tháng mà không cần công thức phức tạp ✅

Nêu rõ số tiền bạn đang đầu tư vào mục tiêu FIRE so với chi tiêu hàng ngày ✅

Để dành không gian cho mục tiêu, giả định và ghi chú về những thay đổi lớn trong cuộc sống hoặc thu nhập ✅

Cho phép thử nghiệm các kịch bản cơ bản để bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ tiết kiệm, dòng thời gian hoặc lợi nhuận ✅

Một công cụ theo dõi FIRE mạnh mẽ cũng hỗ trợ một quy trình quản lý tài chính lặp lại. Bạn quay lại cùng một bảng tính mỗi tháng, cập nhật số liệu, đánh giá tiến độ và quyết định điều chỉnh gì tiếp theo.

Đó là cách FIRE trở thành một chuỗi các quyết định nhỏ, có căn cứ thay vì một giấc mơ mơ hồ mà bạn chỉ nghĩ đến thỉnh thoảng.

👀 Thông tin thú vị: Những người tiết kiệm cho hưu trí truyền thống thường dành ra khoảng 10%–15% thu nhập của họ, trong khi nhiều nhà đầu tư FIRE tiết kiệm 50% hoặc hơn trong thời gian công việc. Khoảng cách lớn đó là lý do tại sao ngay cả những cải thiện nhỏ trong tỷ lệ tiết kiệm của bạn cũng có thể thay đổi đáng kể thời gian bạn đạt được độc lập tài chính.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu công cụ theo dõi FIRE đơn giản tốt?

Một mẫu công cụ theo dõi FIRE tốt giúp bạn dễ dàng theo dõi và cập nhật tình hình tài chính của mình. Nó nên giúp bạn thấy cách thu nhập, chi tiêu và đầu tư của bạn đang hoạt động cùng nhau để đưa bạn đến gần hơn với sự độc lập tài chính.

Mẫu lý tưởng nên bao gồm:

Các trường thông tin về thu nhập, chi phí cố định và biến đổi, và tỷ lệ tiết kiệm.

Một công cụ theo dõi tài sản ròng đơn giản với tài sản, nợ và tài sản ròng hiện tại.

Không gian riêng biệt cho số dư đầu tư và khoản đóng góp vào tài khoản hưu trí.

Tạo các nhóm rõ ràng cho từng danh mục chi tiêu để bạn có thể nhận ra thói quen chi tiêu của mình một cách nhanh chóng.

Công thức bảng tính tích hợp hoặc các trường tính toán theo phong cách máy tính để tính toán số FIRE của bạn và tỷ lệ rút tiền dự kiến.

Không gian để thử nghiệm các kịch bản khác nhau về lợi nhuận thị trường, lạm phát và thay đổi trong tiết kiệm.

Một biểu đồ cơ bản hoặc chế độ xem tóm tắt để bạn có thể theo dõi tiến độ theo thời gian thay vì chỉ đọc các số thô.

Các thông tin đầu vào đơn giản có thể sao chép sang các năm tiếp theo, giúp mẫu này dễ dàng sử dụng lâu dài.

📮 ClickUp Insight: 78% số người tham gia khảo sát của chúng tôi lập kế hoạch chi tiết như một phần của quy trình đặt mục tiêu. Tuy nhiên, một con số đáng ngạc nhiên là 50% không đang theo dõi những kế hoạch đó bằng các công cụ chuyên dụng. 👀Với ClickUp, bạn có thể chuyển đổi mục tiêu thành các công việc có thể thực hiện được một cách liền mạch, giúp bạn chinh phục chúng từng bước một. Ngoài ra, các bảng điều khiển ClickUp không cần mã hóa cung cấp các biểu diễn trực quan rõ ràng về tiến độ của bạn, giúp bạn theo dõi và kiểm soát công việc của mình tốt hơn. Bởi vì "hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp" không phải là một chiến lược đáng tin cậy. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng ClickUp cho biết họ có thể xử lý thêm ~10% công việc mà không bị quá tải.

10 mẫu công cụ theo dõi FIRE đơn giản miễn phí

Theo dõi FIRE thường gặp vấn đề trước khi tính toán. Một tab hiển thị tài sản ròng của bạn, một tab khác chứa ngân sách hàng tháng, và số FIRE, tỷ lệ rút tiền, cùng các cuộc trò chuyện AI "what-if" nằm trong các ứng dụng khác nhau. Tình trạng này được gọi là "work sprawl " — nơi kế hoạch FIRE của bạn bị chia thành nhiều phần, khiến bạn không bao giờ thực sự nhìn thấy bức tranh tài chính toàn diện.

ClickUp giúp bạn tập hợp tất cả vào một Không gian Làm việc AI tích hợp. Công cụ theo dõi FIRE đơn giản, các công việc tài chính, nhắc nhở kiểm tra, tài liệu và thậm chí một wiki FIRE cá nhân hóa cho quy tắc và chi tiết tài khoản đều có thể được quản lý trong cùng một nền tảng.

👀 Bạn có biết: Trong ba kỳ, các tổ chức sử dụng ClickUp đã đạt được tỷ suất hoàn vốn (ROI) ước tính 384%, theo nghiên cứu của Forrester Research. Các tổ chức này đã tạo ra khoảng US $3,9 triệu doanh thu tăng thêm thông qua các dự án được ClickUp hỗ trợ hoặc cải thiện.

Trong các phần dưới đây, bạn sẽ tìm thấy mười mẫu ClickUp có thể áp dụng trực tiếp vào quy trình FIRE của mình, giúp bạn tiết kiệm thời gian xây dựng lại bảng tính và dành nhiều thời gian hơn để đưa ra các quyết định tài chính rõ ràng và tự tin.

1. Mẫu ngân sách FIRE đơn giản trong ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo một ngân sách hàng tháng đơn giản và xem cách nó hỗ trợ kế hoạch FIRE của bạn với mẫu ngân sách FIRE đơn giản của ClickUp.

Mẫu ngân sách FIRE đơn giản của ClickUp cung cấp cho bạn chế độ xem rõ ràng, theo từng tháng về cách tiền của bạn thực sự được sử dụng. Thay vì phải quản lý các bảng tính riêng biệt cho thu nhập, chi tiêu và tiết kiệm, bạn có thể xem tất cả thông tin về số tiền vào, số tiền ra và số tiền còn lại để đầu tư hướng tới mục tiêu FIRE của mình tại một nơi duy nhất.

Bạn có thể phân loại ngân sách của mình thành các danh mục đơn giản như chi phí cố định, chi tiêu linh hoạt và tiết kiệm, để không phải đoán xem dòng tiền của bạn đã đi đâu. Các chế độ xem như Kế hoạch Ngân sách, Thu nhập, Tiền mặt Ròng và Chi phí giúp bạn dễ dàng nhận ra các xu hướng trong tháng và thấy cách những thay đổi nhỏ trong chi tiêu có thể giải phóng thêm nguồn lực cho đầu tư.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi thu nhập hàng tháng, chi phí cố định, chi phí biến đổi và tiết kiệm trong một bố cục tổ chức gọn gàng.

Xem tình hình tiền mặt ròng của bạn chỉ với một cái nhìn qua các chế độ xem như Kế hoạch Ngân sách, Thu nhập, Tiền mặt Ròng và Chi phí.

Thêm các công việc cho các hóa đơn định kỳ, gói đăng ký và chuyển khoản để không bỏ sót bất kỳ khoản nào.

So sánh chi tiêu theo kế hoạch với chi tiêu thực tế để xác định nơi ngân sách của bạn bị lệch và nơi bạn có thể điều chỉnh lại.

Gắn hóa đơn, ghi chú và lời nhắc nhở về tiền bạc trực tiếp vào các mục ngân sách để thông tin liên quan luôn đi kèm với từng dòng.

✨ Phù hợp cho: Cá nhân và cặp đôi tập trung vào FIRE muốn có một ngân sách hàng tháng đơn giản, có thể tái sử dụng, cho thấy chính xác số tiền họ có thể đầu tư mà không cần phỏng đoán.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Trường Tùy chỉnh cho số tiền lương, thu nhập phụ, danh mục hóa đơn, ngày đáo hạn và chi tiêu dự toán so với chi tiêu thực tế. Như vậy, ngân sách FIRE của bạn có thể tự động cập nhật các tính toán tổng hợp và cung cấp cho bạn cái nhìn nhanh về việc tháng này có đang đi đúng hướng hay cần điều chỉnh một vài điểm.

2. Mẫu Quản lý Tài chính ClickUp

Tải miễn phí mẫu Biến các công việc tài chính rời rạc thành một không gian làm việc tài chính rõ ràng với mẫu Quản lý Tài chính ClickUp.

Mẫu Quản lý Tài chính ClickUp cung cấp cho bạn một trung tâm điều khiển duy nhất cho cuộc sống tài chính của mình. Thay vì tạo các thư mục riêng biệt cho hóa đơn gia đình, công việc phụ, chi phí kinh doanh và kế hoạch hưu trí, bạn có thể nhóm tất cả vào một không gian duy nhất với các danh sách công việc rõ ràng cho từng lĩnh vực.

Các nhiệm vụ ClickUp giúp bạn theo dõi các khoản thanh toán, đánh giá và các phiên lập kế hoạch, biến "nhớ thanh toán khoản đó" thành một quy trình làm việc đơn giản, hiển thị mà bạn có thể thực hiện hàng tháng.

Bạn có thể xem các nghĩa vụ sắp tới, các mục quá hạn và các công việc đã hoàn thành chỉ trong nháy mắt. Sau đó, Zoom ra để hiểu cách những quyết định đó ảnh hưởng đến kế hoạch dài hạn của bạn để đạt được độc lập tài chính.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Nhóm các công việc cá nhân, kinh doanh và đầu tư vào các danh sách công việc riêng biệt trong khi vẫn duy trì mọi thứ trong một không gian làm việc tài chính duy nhất.

Theo dõi các hóa đơn định kỳ, gia hạn và đánh giá với các trạng thái như “Việc cần làm”, “Đang tiến độ” và “Hoàn thành”.

Sử dụng chế độ xem Lịch hoặc Xem dạng danh sách để xem những gì cần hoàn thành trong tuần này, tháng này và quý này.

Thêm các công việc riêng lẻ cho các quyết định lớn như tái tài trợ, chuyển đổi nhà cung cấp hoặc điều chỉnh mức đóng góp.

Kết nối các mục cụ thể (như “kiểm tra đóng góp hưu trí”) trực tiếp với các mục tiêu FIRE lớn mà chúng hỗ trợ.

✨ Phù hợp cho: Cá nhân và gia đình muốn có một hệ thống trung tâm để quản lý tất cả các công việc và đánh giá tài chính thay vì phải ghép nối các danh sách công việc và lời nhắc nhở riêng lẻ.

📖 Xem thêm: Cách lấy cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với các ví dụ về thiết kế bảng điều khiển.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain để phân tích số liệu của bạn, không chỉ lưu trữ chúng. Yêu cầu nó tóm tắt bảng theo dõi FIRE hàng tháng của bạn, đánh dấu các chi phí bất thường hoặc giải thích cách tỷ lệ tiết kiệm hiện tại của bạn ảnh hưởng đến số FIRE của bạn bằng ngôn ngữ đơn giản. Tổng hợp bảng theo dõi FIRE hàng tháng của bạn và làm nổi bật các chi phí bất thường bằng ngôn ngữ đơn giản với ClickUp Brain

3. Mẫu danh sách kiểm tra hưu trí ClickUp

Tải miễn phí mẫu Biến các kế hoạch hưu trí mơ hồ thành danh sách công việc rõ ràng, từng bước với mẫu danh sách kiểm tra hưu trí ClickUp.

Mẫu Danh sách Kiểm tra Hưu trí ClickUp cung cấp cho bạn một cách thức có cấu trúc để chuẩn bị cho cuộc sống sau khi nghỉ hưu. Thay vì những ghi chú rời rạc về lương hưu, đầu tư và chi phí tương lai, bạn sẽ có một danh sách kiểm tra được tổ chức gọn gàng.

Nó giúp bạn xác định những gì cần xem xét, quyết định và cập nhật theo thời gian. Nó biến câu "Tôi sẽ lo việc hưu trí sau" thành một bộ các bước cụ thể mà bạn có thể thực hiện. Bạn có thể bắt đầu đơn giản với một tài liệu dạng danh sách kiểm tra, sau đó phát triển nó thành một quy trình làm việc đầy đủ hơn với danh sách, lịch hoặc chế độ xem Gantt khi kế hoạch của bạn trở nên chi tiết hơn.

Phân chia quá trình chuẩn bị hưu trí thành các giai đoạn, chẳng hạn như ước tính chi phí và lập bản đồ nguồn thu nhập. Điều này giúp tính toán số tiền bạn vẫn cần tiết kiệm và cài đặt các mốc thời gian kiểm tra định kỳ, đảm bảo kế hoạch của bạn luôn cập nhật khi cuộc sống và thu nhập thay đổi.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi lại mọi công việc và quyết định quan trọng liên quan đến hưu trí trong một danh sách kiểm tra có tổ chức.

Lập bản đồ chi tiêu và thu nhập trong tương lai để bạn có thể nhìn rõ khoảng cách tiết kiệm hưu trí của mình.

Kết nối các tài liệu quan trọng, công cụ tính toán và cổng thông tin tài khoản trực tiếp với từng công việc.

Giao công việc và ngày đáo hạn để đối tác hoặc thành viên gia đình luôn đồng bộ với các bước tiếp theo.

Thường xuyên xem xét và cập nhật kế hoạch hưu trí của bạn khi thị trường, sức khỏe và ưu tiên thay đổi.

✨️ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn có một phương pháp có cấu trúc để chuẩn bị cho hưu trí, từ những người bắt đầu lập kế hoạch sớm trên con đường FIRE đến những người đang ở thập kỷ cuối cùng trước khi nghỉ hưu toàn thời gian.

💡 Mẹo hữu ích: Theo dõi hành trình FIRE của bạn có nghĩa là đang theo dõi nhiều chỉ số dữ liệu — tỷ lệ tiết kiệm, tăng trưởng đầu tư, các danh mục chi tiêu, cột mốc tài sản ròng và số năm còn lại để đạt được độc lập tài chính. ClickUp BrainGPT cung cấp câu trả lời tức thì về tiến độ tài chính của bạn dựa trên tất cả dữ liệu đang theo dõi trong một nơi duy nhất. Sử dụng giọng nói để ghi lại và truy vấn tiến độ của bạn với BrainGPT Hỏi về tiến độ FIRE của bạn : Truy vấn ClickUp BrainGPT với câu hỏi “Tôi có đang trên đà nghỉ hưu vào năm 45 không?” hoặc “Tỷ lệ tiết kiệm trung bình của tôi trong sáu tháng qua là bao nhiêu?” và nhận câu trả lời ngay lập tức dựa trên thu nhập, chi tiêu và khoản đóng góp đầu tư thực tế của bạn mà không cần tính toán thủ công.

Ghi chép chi tiêu và thu nhập bằng giọng nói : Sử dụng : Sử dụng tính năng "Nói để ghi chép" để nhanh chóng ghi lại các giao dịch mua sắm, tiền gửi thu nhập hoặc đóng góp đầu tư trong suốt cả ngày. Nói về các giao dịch của bạn khi di chuyển hoặc mua sắm thay vì phải chờ cập nhật bảng tính sau này.

Tìm kiếm trong tất cả tài liệu tài chính của bạn : Tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp cho phép bạn nhanh chóng tìm thấy tài liệu thuế, báo cáo đầu tư hoặc ghi chú lập kế hoạch ngân sách mà bạn đã tạo cách đây vài tháng.

Chọn mô hình AI phù hợp cho phân tích tài chính: Truy cập nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như ChatGPT, Gemini và Claude thông qua ClickUp BrainGPT để có được các góc nhìn khác nhau về chiến lược tài chính.

📖 Xem thêm: Các mẫu bảng tính kế hoạch hưu trí hàng đầu cho việc lập ngân sách hiệu quả

4. Mẫu ngân sách cá nhân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Biến những lo lắng về tài khoản ngân hàng của bạn thành một kế hoạch đơn giản với mẫu ngân sách cá nhân ClickUp.

Mẫu ngân sách cá nhân ClickUp cung cấp cho bạn chế độ xem chi tiết theo từng tháng về cách tiền của bạn thực sự được sử dụng. Thay vì các thông báo ngân hàng rời rạc và bảng tính chưa hoàn chỉnh, bạn có một nơi duy nhất để nhóm thu nhập, chi tiêu thiết yếu, chi tiêu không thiết yếu, thanh toán nợ và tiết kiệm. Nhờ vậy, bạn có thể thấy cách mỗi tháng hỗ trợ cho mục tiêu FIRE dài hạn của mình.

Bạn có thể ghi lại mọi giao dịch vào các danh mục phù hợp với cuộc sống thực tế của mình, sau đó chuyển đổi giữa các chế độ xem Danh sách, Bảng và Lịch để xem cả chi tiết hàng ngày và xu hướng tổng thể. Theo thời gian, mẫu này giúp bạn dễ dàng nhận ra thói quen, cân bằng dòng tiền và quyết định số tiền thực tế nên dành cho hiện tại so với nghỉ hưu sớm.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân chia các khoản chi tiêu thiết yếu, chi tiêu tùy ý, thanh toán nợ và tiết kiệm trong một ngân sách cá nhân duy nhất.

Theo dõi thu nhập và chi tiêu hàng tháng để luôn biết số tiền còn lại để tiết kiệm hoặc đầu tư.

Xem các mẫu chi tiêu theo danh mục và nhanh chóng xác định các khoản cần cắt giảm.

Sử dụng chế độ xem Lịch để sắp xếp các ngày đáo hạn với ngày nhận lương và tránh những bất ngờ vào phút chót.

So sánh giữa các tháng để kiểm tra xem ngân sách của bạn có thực sự giúp bạn tiến gần hơn đến sự độc lập tài chính hay không.

✨️ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn có một ngân sách hàng tháng đơn giản, có thể lặp lại để hiểu rõ thói quen chi tiêu của mình và giải phóng thêm tiền cho tiết kiệm và đầu tư.

Mẹo nhanh: Tạo một bảng điều khiển ClickUp hiển thị các chỉ số FIRE quan trọng của bạn theo thời gian thực—tài sản ròng hiện tại, xu hướng tỷ lệ tiết kiệm, biểu đồ tăng trưởng đầu tư và đếm ngược đến ngày nghỉ hưu mục tiêu của bạn. Thêm các tiện ích hiển thị chi tiết chi tiêu hàng tháng theo từng danh mục, thanh tiến độ hướng tới cột mốc tài sản ròng tiếp theo và biểu đồ so sánh theo năm. Toàn bộ bức tranh tài chính của bạn được hiển thị trên một màn hình tùy chỉnh, cho phép bạn kiểm tra hàng ngày mà không cần mở bảng tính hoặc chuyển đổi giữa các ứng dụng tài chính khác nhau.

📖 Xem thêm: Mẫu ngân sách gia đình miễn phí để theo dõi chi tiêu hàng tháng

5. Mẫu Kế Hoạch Ngân Sách Cá Nhân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Biến những ý tưởng sơ bộ thành một kế hoạch tài chính hàng tháng đơn giản với mẫu kế hoạch ngân sách cá nhân ClickUp.

Mẫu Kế Hoạch Ngân Sách Cá Nhân ClickUp biến câu "Tôi sẽ lập ngân sách vào tháng sau" thành một hệ thống đơn giản, có thể lặp lại. Thay vì phải tạo lại bảng tính mới mỗi lần, bạn sẽ có một cấu trúc duy nhất cho thu nhập, chi phí cố định, mục tiêu tiết kiệm và chi tiêu linh hoạt, có thể tái sử dụng hàng tháng.

Bạn cài đặt các danh mục chính một lần, sau đó sao chép bố cục để luôn biết chính xác những gì cần điền. Một chế độ xem hoạt động như kế hoạch tổng thể cho tháng, một chế độ xem khác làm nhật ký theo dõi chi tiêu hàng ngày, và chế độ xem tóm tắt so sánh giữa kế hoạch và kết quả thực tế.

Theo thời gian, điều này giúp bạn dễ dàng nhận ra những thói quen nào hỗ trợ mục tiêu FIRE của bạn và những "lỗ hổng" nhỏ nào đang cản trở tiến trình của bạn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng một kế hoạch ngân sách cá nhân ổn định thay vì phải xây dựng lại bố cục mỗi tháng.

So sánh chi tiêu theo kế hoạch và chi tiêu thực tế để bạn có thể điều chỉnh trước khi các thói quen không hiệu quả hình thành.

Quản lý thu nhập, hóa đơn, tiết kiệm và tiền tiêu vặt trong một không gian làm việc được tổ chức gọn gàng.

Chuyển đổi giữa chế độ xem chi tiết giao dịch và tóm tắt tổng quan khi bạn xem xét tình hình tài chính của mình.

Xem cách những thay đổi nhỏ trong chi tiêu có thể giải phóng thêm tiền mặt để tiết kiệm và đầu tư hướng tới mục tiêu FIRE.

✨️ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn có một kế hoạch ngân sách cá nhân nhất quán, cho thấy cách các quyết định chi tiêu hàng ngày tích lũy theo thời gian để đạt được mục tiêu tiết kiệm lớn hơn và mục tiêu FIRE.

📽️ Xem video: Nếu bạn đang có kế hoạch xem xét số FIRE của mình hàng tuần trong ClickUp, hãy xem video này về cách sử dụng AI để tăng năng suất:

📖 Xem thêm: Các công cụ AI tăng năng suất tốt nhất để sử dụng

6. Mẫu Báo cáo Chi phí ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ cho mọi đồng tiền bạn chi tiêu không bị lãng quên với mẫu báo cáo chi tiêu ClickUp.

Mẫu Báo cáo Chi phí ClickUp cung cấp cho bạn một nơi duy nhất để theo dõi chính xác tiền của bạn được sử dụng vào đâu. Bạn ghi lại từng khoản chi tiêu vào một bảng đơn giản với các trường thông tin về ngày, nhà cung cấp, danh mục, số tiền và phương thức thanh toán.

Thẻ cho các mục nhập liên quan đến công việc, cá nhân hoặc FIRE và sử dụng các trạng thái như Đã nộp, Đang xem xét và Đã phê duyệt để luôn biết được những gì đang chờ xử lý.

Các chế độ xem như Danh sách và Lịch giúp bạn đồng bộ hóa các khoản chi tiêu với ngày nhận lương và hóa đơn, trong khi các tệp đính kèm giúp lưu trữ hóa đơn một cách tiện lợi bên cạnh mỗi mục nhập để dễ dàng tham khảo sau này. Theo thời gian, mẫu này sẽ phát triển thành một sổ ghi chép chi tiêu sống động, cho phép bạn phân tích xu hướng, cắt giảm chi tiêu không cần thiết và duy trì kế hoạch FIRE của mình dựa trên số liệu thực tế thay vì phỏng đoán.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi lại mọi chi phí trong một báo cáo thống nhất thay vì các ghi chú và ảnh chụp màn hình rời rạc.

Phân loại chi tiêu theo danh mục, nhà cung cấp hoặc dự án để dễ dàng nhận ra các xu hướng.

Gắn hóa đơn và ghi chú trực tiếp vào các mục nhập để chuẩn bị thuế và thanh toán bồi thường thuận tiện hơn.

Theo dõi trạng thái đơn giản, để bạn luôn biết chi phí nào đã được nộp, đang chờ xử lý hoặc đã được phê duyệt.

Kiểm tra tổng số hàng tháng để xem chi tiêu thực tế có phù hợp với ngân sách và mục tiêu FIRE của bạn hay không.

✨️ Phù hợp cho: Cá nhân và các nhóm nhỏ muốn có một báo cáo chi tiêu rõ ràng, có thể tái sử dụng để hỗ trợ lập kế hoạch ngân sách thông minh, chuẩn bị thuế và lập kế hoạch tài chính dài hạn.

📖 Xem thêm: Mẫu ngân sách gia đình miễn phí cho Google Trang tính

7. Mẫu phân tích khoảng cách hưu trí ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xem khoảng cách giữa vị trí hiện tại và mục tiêu của bạn với mẫu Phân tích Khoảng cách Hưu trí của ClickUp.

Mẫu Phân tích Khoảng cách Hưu trí ClickUp giúp bạn chuyển từ suy nghĩ “Tôi hy vọng điều này là đủ” sang “Tôi biết điều gì cần thay đổi”. Thay vì những mục tiêu mơ hồ trong đầu, bạn sẽ liệt kê tài sản ròng hiện tại, tỷ lệ tiết kiệm và lợi nhuận dự kiến ở một bên, và số FIRE mục tiêu, tỷ lệ rút tiền an toàn và chi phí hưu trí ở bên kia.

Mẫu này có bố cục đơn giản theo phong cách Bảng trắng, cho phép bạn kéo thả ghi chú, biểu đồ và chú thích cho đến khi câu chuyện trở nên rõ ràng.

Khi phát hiện ra những khoảng trống, bạn có thể biến chúng thành các công việc cụ thể, chẳng hạn như tăng mức đóng góp, điều chỉnh tuổi nghỉ hưu hoặc thử nghiệm các giả định khác nhau về tỷ suất sinh lời và lạm phát. Theo thời gian, bảng điều khiển sẽ trở thành một công cụ làm việc mà bạn sẽ xem xét lại hàng năm để xem liệu bạn có đang thu hẹp khoảng cách hay cần điều chỉnh hướng đi.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

So sánh giá trị tài sản ròng hiện tại và tỷ lệ tiết kiệm của bạn với mục tiêu số FIRE trong một bố cục trực quan.

Phác thảo các kịch bản khác nhau về lợi nhuận đầu tư, tuổi nghỉ hưu và chi phí hàng tháng.

Biến mọi khoảng trống bạn phát hiện thành các công việc cụ thể với người chịu trách nhiệm và dòng thời gian.

Sử dụng không gian linh hoạt theo phong cách Bảng trắng để di chuyển ý tưởng, ghi chú và các mục hành động một cách dễ dàng.

Hàng năm, hãy xem lại bảng kế hoạch để tính toán lại, cập nhật các giả định và duy trì kế hoạch của bạn luôn cập nhật.

✨️ Phù hợp cho: Những người có tư duy FIRE muốn có cách so sánh rõ ràng, trực quan giữa tình hình hiện tại và mục tiêu nghỉ hưu mong muốn, từ đó quyết định những thay đổi cần thực hiện tiếp theo.

📖 Xem thêm: Mẫu danh mục đầu tư miễn phí để theo dõi và quản lý tài sản của bạn

8. Mẫu Báo cáo Chi tiêu Hàng tháng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Biến một đống hóa đơn thành một bản tóm tắt chi tiêu hàng tháng rõ ràng với mẫu Báo cáo Chi tiêu Hàng tháng của ClickUp.

Mẫu Báo cáo Chi tiêu Hàng tháng của ClickUp cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan rõ ràng về nơi tiền của bạn thực sự được chi tiêu mỗi tháng. Bạn có thể phân loại các mục nhập vào các danh mục phù hợp với cuộc sống hoặc kinh doanh của mình, giúp dễ dàng theo dõi số tiền chi cho nhà ở, thực phẩm, đăng ký, du lịch hoặc chi phí công việc tại một nơi duy nhất.

Các chế độ xem như bảng và lịch giúp bạn theo dõi thời điểm chi tiêu phát sinh và cách chúng khớp với lương của bạn, trong khi chế độ xem tóm tắt tổng hợp mọi thứ theo từng danh mục.

Khi các tháng trôi qua, bạn sẽ bắt đầu nhận ra những xu hướng thực sự, cắt giảm các chi phí định kỳ không hỗ trợ mục tiêu FIRE của bạn và duy trì chi tiêu gần với kế hoạch ngân sách đã lập.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tổ chức mọi chi phí hàng tháng trong một báo cáo đơn giản thay vì ghi chú rải rác.

Phân loại chi tiêu theo danh mục để bạn có thể nhanh chóng xem tiền của mình chủ yếu được chi tiêu vào đâu.

Kiểm tra tổng số vào cuối mỗi tháng để so sánh với ngân sách của bạn.

Phát hiện xu hướng trong các chi phí định kỳ và tìm kiếm cơ hội tiết kiệm chi phí một cách dễ dàng.

Sử dụng các báo cáo trước đây để dự đoán chi phí tương lai với độ chính xác cao hơn.

✨️ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn có báo cáo chi tiêu chi tiết theo tháng để hỗ trợ lập kế hoạch ngân sách thông minh, kiểm soát chi phí và lập kế hoạch FIRE dài hạn.

Mẹo nhanh: Thiết lập lời nhắc nhở ClickUp để nhắc nhở bạn thực hiện các kiểm tra tài chính định kỳ, giúp bạn đang theo dõi FIRE luôn chính xác. Tạo lời nhắc nhở lặp lại cho việc cập nhật tài sản ròng hàng tháng, đánh giá tái cân bằng đầu tư hàng quý hoặc tham gia các phiên ghi chép chi tiêu hàng tuần. Bạn cũng có thể cài đặt lời nhắc nhở cho các cột mốc quan trọng khi bạn đang tiến gần đến mục tiêu tiết kiệm hoặc tính toán lại số FIRE hàng năm.

📖 Xem thêm: Danh sách kiểm tra chuẩn bị thuế cần thiết cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ

9. Mẫu Mục tiêu Hàng năm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ cho các mục tiêu tài chính lớn của bạn luôn hiển thị suốt cả năm với mẫu Mục tiêu Hàng năm của ClickUp.

Mẫu Mục tiêu Hàng năm của ClickUp cung cấp cho bạn một lộ trình rõ ràng cho cả năm, thay vì một danh sách các mục tiêu mà bạn có thể quên vào tháng 3. Bạn có thể lập kế hoạch cho các mục tiêu FIRE, cột mốc tiết kiệm, bước tiến trong sự nghiệp và thay đổi lối sống trong một nơi duy nhất, sau đó thường xuyên xem lại chúng thay vì dựa vào trí nhớ.

Nếu bạn thích kiểm tra tiến độ trên điện thoại, bạn cũng có thể kết hợp các mẫu này với ứng dụng theo dõi mục tiêu yêu thích của mình, để các mục tiêu tài chính và cuộc sống quan trọng nhất của bạn luôn hiển thị giữa các lần kiểm tra.

Mẫu này bắt đầu như một bản phác thảo đơn giản theo phong cách tài liệu, mà bạn có thể sử dụng để tạo công việc, dòng thời gian và cột mốc. Bạn nhóm các mục tiêu của mình theo các chủ đề như tiền bạc, công việc và cuộc sống, sau đó chia nhỏ từng mục tiêu thành các bước nhỏ hơn có thể phù hợp với lịch trình của bạn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Chuyển đổi các mục tiêu hàng năm cấp cao thành các bước nhỏ mà bạn có thể lên lịch cụ thể.

Phân bổ các công việc trong suốt cả năm để các mục tiêu tài chính không dồn vào một tháng duy nhất.

Xem các cột mốc quan trọng sắp tới trên lịch để không bỏ lỡ các hành động quan trọng.

Kiểm tra tiến độ thường xuyên và điều chỉnh dòng thời gian khi cuộc sống hoặc thu nhập thay đổi.

Giữ các mục tiêu FIRE cùng với các mục tiêu cá nhân và công việc khác trong cùng một không gian.

✨️ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn có một lộ trình hàng năm kết nối các mục tiêu FIRE, mục tiêu tiết kiệm và ưu tiên cuộc sống trong một kế hoạch có tổ chức.

Hầu hết mọi người đều đặt mục tiêu, nhưng rất ít người đặt những mục tiêu mà họ thực sự có thể đạt được. Vấn đề là gì? Không có hệ thống đặt mục tiêu rõ ràng. Học cách đặt mục tiêu dài hạn có thể định hướng cuộc sống, sự nghiệp và sự phát triển cá nhân của bạn.

📽️ Trong video này, chúng ta sẽ phân tích:

Cách cài đặt mục tiêu 1 năm để xây dựng thói quen và tạo đà 🎯

Cách tạo mục tiêu 5 năm hỗ trợ sự phát triển nghề nghiệp và cá nhân 🎯

Cách lập kế hoạch cho các mục tiêu dài hạn định hình hướng đi lớn trong cuộc sống của bạn 🎯

📖 Xem thêm: Ứng dụng theo dõi mục tiêu tốt nhất

10. Mẫu thiết lập mục tiêu phát triển cá nhân trong ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ cho mục tiêu phát triển cá nhân của bạn không chỉ là ước mơ với mẫu thiết lập mục tiêu phát triển cá nhân của ClickUp.

Mẫu thiết lập mục tiêu phát triển cá nhân của ClickUp giúp kế hoạch phát triển của bạn có cấu trúc tương tự như kế hoạch tài chính. Bạn có thể biến những ý tưởng mơ hồ như “học thêm về đầu tư” hoặc “đàm phán mức lương tốt hơn trong tương lai” thành những mục tiêu rõ ràng phù hợp với công việc, gia đình và mọi thứ khác.

Như vậy, phát triển cá nhân trở thành một phần thực tiễn trong chiến lược FIRE của bạn, chứ không phải là điều gì đó cứ bị hoãn lại đến "sau này". Trong mẫu này, các gợi ý và chế độ xem đơn giản giúp bạn xác định các chủ đề lớn (sự nghiệp, kỹ năng, tài chính, lối sống), sau đó chia nhỏ từng chủ đề thành các công việc cụ thể, có thời hạn.

Bạn có thể sử dụng các trạng thái như “Đang tiến triển”, “Không đạt tiến độ” và “Vượt trội” để theo dõi tiến độ một cách nhanh chóng, trong khi các chế độ xem như Mục tiêu SMART, Nỗ lực đạt mục tiêu và bảng tính hướng dẫn giúp bạn dễ dàng xác định tiêu chí thành công, lựa chọn lĩnh vực cần tập trung và lên lịch kiểm tra định kỳ để sự phát triển của bạn luôn đồng bộ với kế hoạch độc lập tài chính.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Biến những ý tưởng phát triển cá nhân lớn thành mục tiêu rõ ràng với các gợi ý đơn giản.

Phân chia từng mục tiêu thành các công việc nhỏ mà bạn có thể thực hiện trong tuần.

Sử dụng nhãn trạng thái để xem mục tiêu nào đang tiến triển và mục tiêu nào cần được chú ý.

Đánh giá nỗ lực trên các mục tiêu để bạn không cố gắng làm mọi việc cần làm cùng một lúc.

Nhìn lại quá khứ để thấy bạn đã tiến xa như thế nào trong hành trình phát triển của mình.

✨️ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn có một cách đơn giản để cài đặt, theo dõi và thực hiện các mục tiêu phát triển cá nhân hỗ trợ cho cuộc sống mà họ mong muốn trước và sau khi nghỉ hưu.

💡Mẹo nhanh: Nếu bạn vẫn đang xác định mục tiêu muốn tập trung vào, hướng dẫn về mục tiêu phát triển cá nhân này có thể giúp bạn tìm ra điểm khởi đầu rõ ràng trước khi áp dụng vào mẫu.

📖 Xem thêm: Các công cụ tốt nhất cho phát triển cá nhân để đạt được mục tiêu của bạn

Hoàn thiện kế hoạch FIRE của bạn với ClickUp

Đạt được tự do tài chính không phải là về một quyết định lớn mà là về hàng trăm lựa chọn nhỏ, lặp đi lặp lại. Một công cụ theo dõi FIRE đơn giản giúp định hình những lựa chọn đó, thay vì để chúng chỉ là những ý định mơ hồ trong đầu bạn.

ClickUp cung cấp cho bạn một không gian để định hình mục tiêu và xây dựng sự an toàn tài chính. ⭐️

Công cụ theo dõi FIRE đơn giản của bạn nằm cạnh các ngân sách, danh sách kiểm tra hưu trí, mục tiêu hàng năm và kế hoạch phát triển cá nhân. Các công việc, ghi chú và nhắc nhở được đặt tại cùng một địa điểm với các số mà chúng ảnh hưởng, giúp bạn dễ dàng điều chỉnh khi cuộc sống, thu nhập hoặc kế hoạch thay đổi.

Ví dụ, bạn có thể đang theo dõi tài sản và khoản vay mua nhà trong một tab FIRE trên Google Trang tính, sau đó kết nối với các nhiệm vụ ClickUp. Khi thay đổi số liệu ở hàng đầu tiên, số FIRE, số dư danh mục đầu tư, tỷ lệ tiết kiệm và các tính toán khác sẽ tự động cập nhật. Hãy lựa chọn tự do tài chính của riêng bạn.

Vì công cụ theo dõi phản ánh tình hình cá nhân của bạn thay vì một mẫu chung chung, mỗi lần đánh giá đều trở thành cơ hội để đưa ra quyết định sáng suốt hơn về những yếu tố thực sự thúc đẩy sự phát triển lâu dài của bạn.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay để quản lý kế hoạch FIRE, các công việc tài chính và các bước tiếp theo của bạn trong một Không gian Làm việc duy nhất.