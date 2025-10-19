Mẫu ngân sách gia đình miễn phí để đang theo dõi chi tiêu hàng tháng

Dù là mua nhà hay nghỉ hưu sớm, hầu hết mọi người đều có mục tiêu tài chính muốn đạt được vào một độ tuổi nhất định. Tuy nhiên, chỉ có 30% đã hoàn thành việc cần làm. Lý do phổ biến nhất? Quản lý ngân sách kém!

Một ngân sách hàng tháng được lập kế hoạch kỹ lưỡng là bước đầu tiên để quản lý tài chính hiệu quả. Nó giúp kiểm soát chi tiêu quá mức và tích lũy tiết kiệm, từ đó giúp bạn tiếp cận mục tiêu một cách chiến lược. Tuy nhiên, 11% người không lập ngân sách cho thu nhập của mình, có thể vì họ không có công cụ phù hợp để bắt đầu.

Nhưng không còn nữa—dưới đây là 13 mẫu ngân sách gia đình miễn phí để tạo ngân sách và tận dụng tối đa từng đồng!

Mẫu ngân sách gia đình là gì?

Mẫu ngân sách gia đình là một tài liệu được thiết kế sẵn, có thể tùy chỉnh, giúp bạn đang theo dõi và ghi chép thu nhập, tiết kiệm, chi tiêu và các chi tiết tài chính khác. Nó tạo tài khoản cho tất cả các thành phần tài chính chính và phụ của gia đình, như tiền thuê nhà, thực phẩm và hóa đơn hàng tháng, để hiển thị rõ ràng dòng tiền vào và ra. Kết quả, bạn có thể quản lý tiền mặt một cách thận trọng hơn.

Một mẫu ngân sách gia đình tiêu chuẩn thường bao gồm các phần như:

Nguồn thu nhập

Chi phí cố định

Chi phí biến đổi

Tiết kiệm

Tổng hợp thu nhập tổng cộng so với chi phí tổng cộng

🧠 Thú vị: Từ 'budget' có nguồn gốc từ từ 'bougette' trong tiếng Pháp cổ, nghĩa là một túi da nhỏ.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu ngân sách gia đình tốt?

Việc lập ngân sách gia đình thường gây căng thẳng và điều này hoàn toàn dễ hiểu. Bạn phải xem xét thu nhập và chi tiêu, hình dung mục tiêu tiết kiệm và xác định các lĩnh vực cần cải thiện để tạo ra sự khác biệt thực sự. Tất cả những điều này có thể trông như một khối lượng việc cần làm lớn, nhưng không phải vậy nếu bạn có mẫu phù hợp. Dưới đây là một số đặc điểm của nó:

Bố cục gọn gàng: Chọn mẫu có tính năng thiết kế đơn giản với các cột được sắp xếp hợp lý, các phần rõ ràng và định dạng nhất quán để dễ sử dụng và điều hướng ngay cả đối với người mới bắt đầu ✨

Tính tùy chỉnh: Chọn mẫu cho phép bạn điều chỉnh các danh mục phù hợp với nhu cầu riêng của gia đình. Đối tượng/kỳ/phiên bản, bạn có thể thêm, xóa và đổi tên các hàng và cột để tạo ra một bản ngân sách phù hợp với tình hình tài chính của gia đình bạn ✨

Tính năng đang theo dõi tài chính: Sử dụng mẫu có tích hợp tính năng đang theo dõi tài chính. Điều này giúp theo dõi thu nhập, chi tiêu và tiết kiệm để xác định sự chênh lệch ngân sách ✨

Tính năng tự động hóa: Chọn mẫu sử dụng công thức để tự động điền các tính toán quan trọng như tổng thu nhập, tổng chi tiêu và tổng tiết kiệm ✨

Yếu tố trực quan: Tìm kiếm mẫu có biểu đồ, thanh, đồ thị, bảng và các yếu tố trực quan khác để hiển thị thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm và hơn thế nữa. Điều này giúp giảm thiểu thời gian làm quen, khiến ngân sách dễ hiểu cho mọi người ✨

13 Mẫu ngân sách gia đình

Dưới đây là một số mẫu ngân sách gia đình miễn phí từ ClickUp, ứng dụng "tất cả trong một" cho công việc, và các nền tảng khác để tạo ngân sách và thực hiện những bước đầu tiên hướng tới quản lý tài chính hiệu quả:

1. Mẫu ngân sách đơn giản ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đang theo dõi thu nhập, chi tiêu và tiết kiệm hàng tháng một cách dễ dàng với mẫu ngân sách đơn giản ClickUp

Nếu đây là lần đầu tiên bạn tạo ngân sách cho gia đình, hãy sử dụng mẫu ngân sách đơn giản ClickUp. Mẫu này cung cấp một khung sườn gọn gàng để đang theo dõi thu nhập gia đình, chi tiêu hàng tháng và mục tiêu tiết kiệm. Cấu trúc đơn giản khuyến khích cập nhật thường xuyên và dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu tài chính thay đổi.

Ghi chép tất cả thu nhập và chi tiêu hàng tháng để có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của bạn. Ngoài ra, nhập các chi phí cố định, chi tiêu linh hoạt và tổng thu nhập, sau đó theo dõi sự thay đổi hàng tháng thông qua các chế độ xem tích hợp sẵn.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Phân loại thu nhập và chi tiêu theo một bố cục tập trung, dễ sử dụng

Hiển thị cân đối ngân sách thông qua các bảng điều khiển và trường dữ liệu có thể tùy chỉnh

Xem xét các bản tóm tắt tài chính qua các chế độ xem lịch, bảng hoặc xem dạng danh sách

Chỉnh sửa, mở rộng hoặc điều chỉnh các trường nhập liệu trực tiếp từ bất kỳ thiết bị nào

Phù hợp cho: Cá nhân và gia đình đang xây dựng thói quen lập ngân sách cơ bản với các công cụ đơn giản.

2. Mẫu ngân sách cá nhân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý tài chính cá nhân của bạn một cách hiệu quả với mẫu ngân sách cá nhân ClickUp

Bạn đang gặp khó khăn trong việc quản lý tài chính cá nhân một mình? Mẫu ngân sách cá nhân ClickUp có thể giúp bạn.

Được thiết kế riêng cho mục đích sử dụng cá nhân, đây là cách tốt nhất để lấy lại quyền kiểm soát tài chính của bạn. Mẫu này đang theo dõi thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm và các nghĩa vụ tài chính của bạn để xác định các lĩnh vực cần điều chỉnh và giảm chi phí, giống như một trợ lý tài chính cá nhân.

Nó cũng giúp bạn ưu tiên các mục tiêu tài chính của mình và công việc để đạt được chúng. Điều này khuyến khích thói quen lập ngân sách lành mạnh và giúp bạn quản lý tiền bạc một cách có ý thức hơn.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Phân loại và đang theo dõi các khoản thanh toán định kỳ, tiết kiệm và chi phí sinh hoạt

Truy cập các phần đã được thiết lập sẵn cho các nguồn thu nhập, chi phí cố định và linh hoạt, cũng như mục tiêu tiết kiệm

Nhận nhắc nhở tự động hóa cho các khoản thanh toán sắp tới hoặc đánh giá ngân sách

Đặt mục tiêu tài chính với các chỉ số trực quan và thời hạn cụ thể

Phù hợp cho: Các chuyên gia làm việc độc lập, freelancer và sinh viên quản lý chi tiêu cá nhân, mục tiêu tài chính và tiết kiệm hàng tháng.

Dưới đây là chia sẻ của Philip Storry, Quản trị viên Hệ thống Cao cấp tại SYZYGY, về việc sử dụng mẫu ClickUp cho quản lý tài chính:

Sự phối hợp tại SYZYGY đã được cải thiện đáng kể trên mọi mặt. Ví dụ điển hình nhất là quy trình tiếp nhận nhân viên mới của chúng tôi, yêu cầu sự phối hợp giữa bốn bộ phận: Nhân sự, Tài chính, Công nghệ thông tin và Cơ sở vật chất. Việc sử dụng mẫu và biểu mẫu đã giúp chúng tôi nhanh chóng thu thập thông tin chi tiết về nhân viên mới gia nhập tổ chức, sau đó tạo công việc với các công việc con được giao cho từng bộ phận để thực hiện công việc cần thiết.

3. Mẫu kế hoạch ngân sách cá nhân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch ngân sách như một chuyên gia với mẫu kế hoạch ngân sách cá nhân ClickUp

Nếu có điều gì khó khăn không kém việc lập ngân sách, đó chính là tuân thủ nó. Nhưng đó chính là lúc mẫu kế hoạch ngân sách cá nhân ClickUp phát huy tác dụng. Nó liệt kê chi tiêu, ngân sách và chi tiêu thực tế của bạn để xem bạn đã tuân thủ kế hoạch như thế nào.

Ngoài ra, mỗi chế độ xem hỗ trợ lập kế hoạch theo thời gian, đồng thời kết nối xu hướng thu nhập và chi tiêu với các mục tiêu cuộc sống lớn hơn. Bằng cách tổ chức các mục tiêu tài chính hàng tháng, quý và dài hạn, bạn có thể suy nghĩ vượt ra ngoài việc chi tiêu hàng ngày.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Xây dựng kế hoạch ngân sách theo các dòng thời gian, bao gồm tháng và quý

Theo dõi mục tiêu tiết kiệm, các khoản chi tiêu định kỳ và kế hoạch tài chính tương lai

Hiển thị ưu tiên bằng biểu đồ Gantt, mục tiêu hoặc bố cục lịch

Dễ dàng điều chỉnh kế hoạch khi mục tiêu thay đổi hoặc tình hình tài chính phát triển

Phù hợp cho: Cá nhân và gia đình có mục tiêu rõ ràng, mong muốn xác định ưu tiên tài chính, đang theo dõi các khoản chi tiêu định kỳ và giám sát việc tiết kiệm.

4. Mẫu Báo cáo Ngân sách ClickUp

Tải miễn phí mẫu Nắm rõ hiệu quả thực tế của ngân sách với mẫu báo cáo ngân sách ClickUp

Mẫu Báo cáo Ngân sách ClickUp cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về hiệu quả tài chính vào cuối mỗi chu kỳ ngân sách. Với thiết kế gọn gàng và thẩm mỹ, mẫu này cung cấp cái nhìn tổng quan chi tiết về các ngân sách quá khứ và hiện tại của bạn, bao gồm các sai lệch và hiệu quả của chúng, giúp bạn đánh giá hiệu quả tài chính tổng thể của mình.

Thiết kế tập trung vào dữ liệu hỗ trợ trách nhiệm, cho phép người dùng đánh giá xu hướng và lập kế hoạch hành động khắc phục. Ngoài ra, nó còn giúp bạn đang theo dõi tiến độ để hình dung thời gian trung bình cần thiết để đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

So sánh số tiền dự toán và số tiền thực tế trong các lĩnh vực chi tiêu khóa

Sử dụng bảng điều khiển tùy chỉnh và bộ lọc để phân tích hành vi tài chính

Tổng hợp các con số tài chính khóa cho các buổi trình bày hoặc đánh giá

Xuất báo cáo cho các cuộc đánh giá tài chính hoặc kế hoạch hợp tác

Phù hợp cho: Chuyên viên phân tích ngân sách, quản lý tài chính và những người đam mê tài chính cá nhân trong việc lập báo cáo tài chính chi tiết và phân tích xu hướng chi tiêu theo thời gian.

5. Mẫu Quản lý Tài chính ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý chi tiêu của bạn để đạt được thành công tài chính với mẫu quản lý tài chính ClickUp

Mẫu Quản lý Tài chính ClickUp không chỉ dành cho việc lập ngân sách—đây là một công cụ tích hợp để quản lý mọi khía cạnh của tài chính cá nhân. Từ số tiền bạn đã chi trả cho đến người nhận, mẫu này đang theo dõi và ghi chép mọi khoản chi tiêu, giúp bạn tạo ra các ngân sách dự án tương tự.

Nó sử dụng các công cụ phân tích trực quan như biểu đồ, sơ đồ và bản đồ nhiệt để giúp bạn phân tích hiệu quả tài chính của mình. Mỗi phần hỗ trợ các lĩnh vực tài chính riêng biệt, bao gồm thanh toán định kỳ, kế hoạch khẩn cấp và quản lý hóa đơn. Hơn nữa, các tính năng tự động hóa đã được cấu hình sẵn giúp việc đang theo dõi định kỳ trở nên nhất quán và kịp thời hơn.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Các hóa đơn ngắn hạn, nợ dài hạn và thu nhập từ nhiều nguồn đang được theo dõi

Cài đặt cảnh báo tự động hóa cho ngày đáo hạn hoặc ngưỡng chi tiêu

Chế độ xem cấu trúc để phản ánh vai trò của các thành viên trong gia đình và các khu vực ngân sách

Tổng hợp tình hình tài chính thông qua các bảng điều khiển tương tác

Phù hợp cho: Chủ doanh nghiệp nhỏ, freelancer, cá nhân và gia đình cần tổ chức nhiều công việc tài chính và theo dõi toàn bộ các hạng mục.

6. Mẫu ngân sách đại học ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch và tiết kiệm cho tất cả chi phí đại học của bạn bằng cách sử dụng mẫu ngân sách đại học ClickUp

Mẫu ngân sách đại học ClickUp cung cấp cho sinh viên các công cụ để quản lý học phí, sách vở, chi phí sinh hoạt và chi tiêu phát sinh. Bố cục của mẫu này giải quyết các chi phí phổ biến trong môi trường đại học và phù hợp với các nguồn thu nhập giới hạn như công việc bán thời gian hoặc học bổng.

Sinh viên có thể theo dõi các quyết định tài chính theo thời gian thực và điều chỉnh các danh mục theo yêu cầu của từng học kỳ. Cấu trúc này khuyến khích thói quen lập ngân sách độc lập từ sớm. Ngoài ra, nó tự động hóa các công việc lập ngân sách cơ bản như đang theo dõi thu nhập, dự báo chi tiêu và theo dõi chênh lệch.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Phân chia chi tiêu học tập, nhà ở và cá nhân theo học kỳ hoặc kỳ học

Quản lý các nguồn thu nhập, bao gồm học bổng, hỗ trợ từ gia đình và công việc tại trường

Cảnh báo chi tiêu quá mức hoặc thay đổi số dư bằng các kích hoạt tùy chỉnh

Truy cập mẫu từ thiết bị di động hoặc máy tính để bàn khi đang di chuyển

Phù hợp cho: Sinh viên đại học đang cân đối chi phí học phí, tiền thuê nhà, thực phẩm và thu nhập từ việc làm thêm, đồng thời đang theo dõi ngân sách học kỳ, hỗ trợ tài chính và mục tiêu tiết kiệm của sinh viên.

7. Mẫu Báo cáo Chi tiêu Hàng tháng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đang theo dõi và báo cáo chi tiêu hàng tháng để tạo ra các ngân sách ngắn hạn hiệu quả với mẫu Báo cáo Chi tiêu Hàng tháng ClickUp

Bạn đang tìm kiếm một mẫu để hỗ trợ lập kế hoạch ngân sách ngắn hạn? Mẫu Báo cáo Chi tiêu Hàng tháng ClickUp là dành cho bạn. Mẫu này đang theo dõi và báo cáo tất cả chi tiêu hàng tháng của bạn—từ tiền thuê nhà đến phí bảo hiểm—để bạn có thể hiểu rõ tiền của mình được sử dụng như thế nào.

Nó cũng sử dụng các công cụ để phân tích xu hướng chi tiêu và dự báo các xu hướng trong tương lai. Nhờ đó, nó giúp bạn xác định các cơ hội tiết kiệm chi phí và đưa ra các quyết định lập ngân sách dựa trên dữ liệu một cách có căn cứ.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Ghi chép chi tiêu theo loại, phân tích xu hướng chi phí và điều chỉnh ngân sách

Sử dụng bảng điều khiển để hiển thị tóm tắt hoặc xu hướng theo thời gian

Chia sẻ báo cáo với các thành viên trong gia đình để lập kế hoạch chung

Nhấn mạnh sự chênh lệch ngân sách bằng các chỉ báo có mã màu sắc

Phù hợp cho: Chuyên gia, gia đình và các nhóm kinh doanh nhỏ cần lập báo cáo tổng hợp chi tiêu hàng tháng và đang theo dõi xu hướng tài chính theo thời gian.

🧠 Thú vị: Nhật Bản có một niềm đam mê quốc gia với việc lập ngân sách cá nhân thông qua kakeibo — một kỹ thuật sổ tay ngân sách được giới thiệu vào năm 1904 nhằm khuyến khích chi tiêu có ý thức và lòng biết ơn, mà hàng triệu người vẫn sử dụng cho đến ngày nay. 💰

8. Mẫu ngân sách cá nhân hàng tháng bằng Excel của Vertex42

qua Vertex42

Một tài nguyên miễn phí khác, mẫu ngân sách cá nhân hàng tháng Excel của Vertex42, cho phép bạn tạo ra một bản tóm tắt về thu nhập và chi tiêu hàng tháng của mình, giúp bạn nhận diện những khoản chi tiêu không cần thiết. Điều này giúp quản lý chi tiêu và tăng cường tiết kiệm.

Về tính dễ sử dụng, mẫu này có giao diện chuyên nghiệp nhưng vẫn dễ dàng điều hướng. Nó cũng có thể truy cập và tải xuống dưới định dạng Excel và Google Trang tính. Ngoài ra, các hàm đã được tích hợp sẵn giúp việc đang theo dõi hàng tháng trở nên dễ dàng hơn.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Tùy chỉnh các cột và nhãn theo thói quen tài chính của bạn

Nhập thu nhập và chi tiêu với các công thức tính toán tích hợp sẵn

Tải xuống và sử dụng lại hàng tháng với định dạng nhất quán

Hiển thị các mẫu chi tiêu với biểu đồ tích hợp và so sánh chi tiêu kế hoạch với chi tiêu thực tế song song

Phù hợp cho: Người dùng bảng tính truyền thống và những cá nhân quan tâm đến ngân sách đang tìm kiếm một công cụ lập ngân sách đáng tin cậy, dựa trên công thức.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Nhiều người thường tập trung vào việc cắt giảm chi tiêu lớn, nhưng chính những khoản chi tiêu nhỏ hàng ngày (như mua cà phê, phí giao hàng hoặc đăng ký ứng dụng ngẫu nhiên) mới là những khoản tiêu tốn ngân sách của bạn một cách âm thầm. Vì vậy, hãy thực hiện việc cần làm hàng tháng về những khoản chi tiêu nhỏ này – điều này sẽ khiến bạn ngạc nhiên đấy. 😲

9. Mẫu ngân sách gia đình của Template. Net

Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu để tạo ngân sách chi tiết cho gia đình, hãy tham khảo Mẫu Ngân Sách Gia Đình của Template.Net. Mẫu này có thể tùy chỉnh và dễ sử dụng, cung cấp chế độ xem về ngân sách gia đình của bạn, bao gồm tất cả các thành phần: thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm và chênh lệch.

Nó cũng liệt kê các mục tiêu tài chính của bạn và tạo ra một kế hoạch hành động. Mẫu này rất linh hoạt, cho phép bạn dễ dàng chia sẻ với các thành viên trong gia đình để nhận ý kiến đóng góp từ họ.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Phân bổ thu nhập cho các nhu cầu cơ bản, tiết kiệm và phong cách sống

Chi tiêu thiết yếu và không thiết yếu đang được theo dõi riêng biệt

Tùy chỉnh các cột và danh mục để phù hợp với mọi kích thước gia đình

Theo dõi mục tiêu tiết kiệm cho việc cải tạo nhà cửa hoặc kỳ nghỉ

Phù hợp cho: Gia đình và các hộ gia đình chia sẻ cần tổ chức tài chính gia đình với mẫu bảng ngân sách có cấu trúc sẵn và có thể in được.

10. Mẫu kế hoạch ngân sách gia đình của Template. Net

Mẫu kế hoạch ngân sách gia đình của Template.Net tập trung vào việc tổ chức tài chính hướng tới tương lai. Bố cục sạch sẽ và thiết kế chuyên nghiệp giúp bạn đang theo dõi và phân bổ thu nhập của mình để đảm bảo không có nhu cầu nào bị bỏ qua.

Ngoài ra, mẫu này còn phân chia khoản tiết kiệm của bạn thành các danh mục khác nhau, như quỹ khẩn cấp, hưu trí, đầu tư và nhiều hơn nữa, giúp bạn hình dung và lập kế hoạch cho tương lai. Mẫu này miễn phí để tải xuống ở nhiều định dạng, bao gồm Word, PDF và Google Trang tính.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Phân phối thu nhập vào các danh mục cố định, linh hoạt và hướng tới tương lai

Tổng hợp tổng số và chênh lệch cho việc đánh giá tài chính

Tạo ra một bức tranh tài chính rõ ràng hơn trước khi mỗi chu kỳ lập ngân sách bắt đầu

Hiển thị xu hướng luồng tiền thông qua bảng và các điểm nhấn

Phù hợp cho: Các gia đình có kế hoạch ngân sách trước và tập trung vào chi tiêu dựa trên mục tiêu.

11. Mẫu bảng tính ngân sách hàng tháng cho gia đình của Template. Net

Mẫu bảng tính ngân sách hàng tháng cho gia đình của Template.Net cung cấp bố cục nhiều cột để đang theo dõi thu nhập, chi phí cố định và chi tiêu linh hoạt hàng tháng.

Mẫu này được thiết kế để hỗ trợ đánh giá ngân sách trong nhiều tháng, giúp xác định các xu hướng dài hạn, khoảng trống chi tiêu hoặc lỗ hổng ngân sách. Mẫu này cũng cho phép bạn tính toán tiết kiệm và ước tính ngân sách.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Chế độ xem dữ liệu ngân sách của cả tháng bên cạnh nhau

Theo dõi chi phí định kỳ và biến đổi bằng cách sử dụng các hàng có thể sắp xếp

Nhấn mạnh mục tiêu tiết kiệm và kết quả thực tế bằng mã màu

Xuất hoặc in bản tóm tắt để dễ dàng kiểm tra tình hình tài chính

Phù hợp cho: Chủ nhà, người thuê nhà và bạn cùng phòng chia sẻ chi phí sinh hoạt hàng tháng và theo dõi ngân sách cho thực phẩm, tiện ích, tiền thuê nhà và các hoạt động giải trí.

12. Mẫu ngân sách mua sắm gia đình của Template. Net

Hãy quên đi những bảng tính phức tạp—quản lý chi tiêu mua sắm thực phẩm của gia đình một cách dễ dàng với Mẫu Ngân sách Mua sắm Thực phẩm Gia đình của Template.Net. Công cụ đơn giản này giúp bạn lập kế hoạch, đang theo dõi và kiểm soát chi tiêu thực phẩm của gia đình với các phần rõ ràng dành cho lập ngân sách và chi tiêu thực tế.

Hoàn hảo cho các gia đình bận rộn, mẫu này giúp kiểm soát ngân sách thực phẩm của bạn đồng thời khuyến khích thói quen tài chính tốt hơn. Ngoài ra, nó hỗ trợ lập ngân sách dựa trên danh sách, so sánh giá cả và đang theo dõi chi phí thực tế so với dự kiến.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Danh sách công việc các danh mục thực phẩm như rau củ, sữa và đồ ăn vặt riêng biệt

Tính toán tổng chi tiêu cho thực phẩm so với ngân sách đã đặt trước

Xác định các mục có tần suất sử dụng cao hoặc chi phí cao để điều chỉnh việc mua sắm

Giảm lãng phí thực phẩm bằng cách đang theo dõi lượng thực phẩm và phần còn lại

Phù hợp cho: Các gia đình đang tích cực quản lý chi phí thực phẩm thông qua việc lập kế hoạch bữa ăn và mua sắm chi tiết.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hầu hết mọi người lập ngân sách bằng cách lập kế hoạch chi tiêu tiền bạc. Hãy làm ngược lại. Quyết định số tiền bạn muốn tiết kiệm trước tiên, trừ nó khỏi thu nhập của bạn, và lập ngân sách cho phần còn lại. Phương pháp này được gọi là "trả cho bản thân trước tiên"! 😎

13. Mẫu ngân sách gia đình đơn giản của Template. Net

Quản lý tài chính gia đình không cần phải phức tạp. Mẫu ngân sách gia đình đơn giản của Template.Net cung cấp một cấu trúc rõ ràng và dễ tiếp cận để đang theo dõi thu nhập và chi tiêu. Mẫu này tập trung vào những yếu tố cơ bản và loại bỏ những phức tạp không cần thiết, phù hợp cho những người dùng muốn sự nhanh chóng và tiện lợi.

Cấu trúc dễ sử dụng của mẫu giúp bạn nhanh chóng nắm bắt thói quen chi tiêu của mình. Nó thậm chí còn hỗ trợ các bản tóm tắt tài chính hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng quý, tùy thuộc vào chu kỳ kiểm tra mà bạn ưa thích.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Các hóa đơn hàng tháng quan trọng và chi phí biến đổi đang theo dõi

Theo dõi tiến độ tiết kiệm và trả nợ

Tối ưu hóa việc mục nhập dữ liệu với các ô dễ chỉnh sửa

Nhập thu nhập và chi tiêu nhanh chóng trong các lần kiểm tra định kỳ

Phù hợp cho: Cá nhân và gia đình nhỏ cần một mẫu dễ chỉnh sửa để đang theo dõi thu nhập và tiết kiệm gia đình.

Tối ưu hóa quản lý tài chính với các mẫu ngân sách gia đình của ClickUp

Một ngân sách gia đình được lập kế hoạch kỹ lưỡng không chỉ đơn thuần là những con số trên bảng tính—đó là về việc kiểm soát tài chính, giảm bớt căng thẳng và tạo không gian cho những điều thực sự quan trọng.

Dù bạn là sinh viên quản lý chi tiêu thực phẩm hay gia đình đang theo dõi hóa đơn tiện ích, mẫu ngân sách phù hợp có thể thay đổi cách bạn quản lý tiền bạc tại nhà. Và khi nói đến các công cụ linh hoạt, dễ sử dụng, các mẫu ngân sách gia đình của ClickUp và các công cụ khác mang lại sự rõ ràng, đơn giản và tùy chỉnh chính xác nơi bạn cần.

Sẵn sàng kiểm soát tài chính của mình? Khám phá các mẫu ngân sách gia đình miễn phí của ClickUp ngay hôm nay — đăng ký dùng thử miễn phí!