Mẫu ngân sách 50/30/20 Miễn phí để quản lý tài chính một cách dễ dàng

Hãy thành thật mà nói—việc lập ngân sách nghe có vẻ thú vị chẳng khác gì việc sắp xếp ngăn kéo tất (mà bạn chắc chắn cũng đang tránh né). Nhưng nếu việc quản lý tiền bạc không đòi hỏi bằng cấp tài chính, 10 bảng tính và một cuộc khủng hoảng tồn tại nhỏ thì sao?

Giới thiệu: Quy tắc ngân sách 50/30/20 kỳ diệu.

đơn giản như ăn bánh: 50% cho nhu cầu thiết yếu, 30% cho sở thích và 20% cho tiết kiệm*. Để việc quản lý tài chính trở nên dễ dàng hơn, chúng tôi cung cấp các mẫu ngân sách 50/30/20 giúp bạn tổ chức tài chính và xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn.

Dù bạn đang sống bằng tiền vay sinh viên, lương hoặc thu nhập từ công việc phụ, hệ thống ngân sách này có thể dễ dàng tích hợp vào thói quen hàng ngày của bạn mà không làm xáo trộn cuộc sống. Tiếp tục đọc để nhận các mẫu ngân sách miễn phí, chiến lược thông minh và mẹo giúp kiểm soát chi tiêu của bạn — bắt đầu từ tháng tới.

Mẫu ngân sách 50/30/20 Tóm tắt

Dưới đây là bảng tóm tắt cho tất cả các mẫu ngân sách 50/30/20 trong danh sách công việc bên dưới:

Mẫu ngân sách 50/30/20 là gì?*

Morgan Housel viết trong cuốn "The Psychology of Money":

Việc quản lý tiền bạc tốt ít liên quan đến việc cần làm về trí thông minh của bạn và nhiều hơn đến hành vi của bạn.

Mẫu ngân sách 50/30/20 giúp hình thành thói quen này bằng cách cung cấp một phương pháp đơn giản để quản lý thu nhập của bạn. Nó chia thu nhập ròng của bạn thành ba phần:

50% cho các nhu cầu thiết yếu như bảo hiểm y tế và hóa đơn

30% cho các nhu cầu như giải trí

20% dành cho tiết kiệm và trả nợ

Thay vì đang theo dõi từng đồng xu, bạn phân loại chi tiêu hàng tháng dựa trên ưu tiên. Các mẫu này hoạt động như khung sườn sẵn sàng sử dụng để quản lý tài chính , giúp việc lập ngân sách, theo dõi chi tiêu thực tế và đạt được mục tiêu tài chính trở nên dễ dàng hơn mà không làm phức tạp quá trình.

Điều gì làm nên một mẫu ngân sách 50/30/20 tốt?

Một mẫu ngân sách 50/30/20 mạnh mẽ giúp bạn đang theo dõi, điều chỉnh và lập kế hoạch cho các chi phí và mục tiêu thực tế trong cuộc sống. Mẫu ngân sách phù hợp nên phân chia thu nhập hàng tháng một cách rõ ràng và hướng dẫn các quyết định tài chính của bạn từng tháng. Các tính năng khóa cần lưu ý:

Các phần phân bổ rõ ràng: Bạn đang theo dõi nhu cầu, mong muốn và tiết kiệm của mình chỉ trong nháy mắt, dựa trên thu nhập hàng tháng thực tế của bạn

Công thức tích hợp: Mẫu sẽ tự động tính toán số tiền bạn nên chi tiêu và tiết kiệm từ thu nhập ròng của bạn

Phần chi phí cố định: Đảm bảo các chi phí thiết yếu như tiền thuê nhà, hóa đơn tiện ích và bảo hiểm y tế luôn được ưu tiên hàng đầu

Trường tùy chỉnh: Dễ dàng điều chỉnh kế hoạch của bạn khi tập trung vào trả nợ, quỹ khẩn cấp hoặc đầu tư

Theo dõi chi tiêu thực tế so với kế hoạch: So sánh số tiền bạn dự định chi tiêu với số tiền thực tế đã chi tiêu để nhanh chóng phát hiện các khoản chi tiêu không cần thiết

Tổng quan trực quan: Xem mục tiêu tiết kiệm và tiến độ chi tiêu của bạn thông qua các biểu đồ giúp minh họa rõ ràng câu chuyện tài chính của bạn

Không gian cho kế hoạch tương lai: Dành ra một phần tiền từ tiền thưởng, tiền hoàn lại hoặc thu nhập thêm để hướng tới các mục tiêu tài chính lớn hơn của bạn

Các tùy chọn mẫu ngân sách 50/30/20 tốt nhất

Quản lý ngân sách hàng tháng của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều khi bạn có những công cụ phù hợp bên cạnh.

Dưới đây là một số mẫu ngân sách 50/30/20 hàng đầu có thể giúp bạn phân bổ thu nhập, đang theo dõi chi tiêu và đạt được mục tiêu tiết kiệm một cách chính xác.

1. Mẫu ngân sách đơn giản ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hình dung và tổ chức thu nhập và chi tiêu của bạn với mẫu ngân sách đơn giản ClickUp.

Mẫu ngân sách đơn giản ClickUp loại bỏ mọi phức tạp, chỉ tập trung vào những gì cần thiết—đơn giản. Thay vì hàng loạt tab và công thức ẩn, bạn sẽ có một hệ thống trực quan, giúp bạn dễ dàng theo dõi các khoản chi tiêu, tiết kiệm, và trả nợ.

Bạn có thể dễ dàng nhập các giao dịch mới, đang theo dõi thu nhập ròng và lập kế hoạch chi tiêu hàng tháng mà không cần nhiều công việc thủ công.

Ngoài ra, bạn có thể chuyển đổi giữa các chế độ xem ngân sách như Tiền mặt ròng, đang theo dõi thu nhập và Quản lý chi tiêu bất cứ lúc nào để làm rõ bức tranh tài chính của mình. Bạn không cần phải tự mò mẫm một mình — ClickUp sẽ hướng dẫn bạn với chế độ xem Bắt đầu ngay tích hợp sẵn.

⭐ Các tính năng khóa bạn sẽ yêu thích

Cài đặt các Trường Tùy chỉnh để phân loại chi tiêu theo từng tháng

Đang theo dõi chi tiêu thực tế so với kế hoạch bằng các chế độ xem bảng động

Sử dụng các tính năng quản lý dự án như cập nhật trạng thái cho từng mục nhập tài chính

Theo dõi mục tiêu tiết kiệm và tiến độ ngân sách dự án một cách trực quan thông qua bảng điều khiển

🔑 Phù hợp cho: Những người muốn có một cách tổ chức ngân sách 50/30/20 một cách có cấu trúc, đơn giản và dễ dàng cập nhật mà không tốn nhiều nỗ lực.

📹 Xem cách tối ưu hóa ngân sách của bạn trong ClickUp:

2. Mẫu ngân sách cá nhân ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý toàn bộ tình hình tài chính của bạn một cách dễ dàng với mẫu ngân sách cá nhân ClickUp.

Mẫu ngân sách cá nhân của ClickUp được thiết kế dành cho những người muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn mà không cần đến sự phức tạp của các ứng dụng quản lý ngân sách truyền thống. Mẫu này tập trung vào việc xây dựng thói quen thông minh bằng cách giúp bạn theo dõi mọi thứ từ thu nhập hàng tháng đến chi tiêu linh hoạt trong một không gian làm việc dễ sử dụng.

Bạn sẽ tìm thấy các chế độ xem Bảng, Danh sách và Lịch để theo dõi thu nhập, chi phí cố định và mục tiêu của mình. Đây không chỉ là một công cụ theo dõi—đây là một hệ thống lập kế hoạch tài chính hoàn chỉnh, nơi bạn có thể brainstorm các chiến lược tiết kiệm, lập kế hoạch trả nợ và ưu tiên sử dụng tiền dựa trên giai đoạn cuộc sống của mình.

Nếu bạn nghiêm túc muốn nắm vững cách chia tỷ lệ 50/30/20, mẫu này giúp bạn duy trì cấu trúc nhưng vẫn linh hoạt.

⭐ Các tính năng nổi bật bạn sẽ yêu thích

Lập kế hoạch mục tiêu tài chính và đang theo dõi chúng trong chế độ xem tài liệu

Phân loại tất cả chi tiêu thành chi phí cố định, chi phí biến đổi và tiết kiệm

Cài đặt các công việc định kỳ để kiểm tra chi tiêu và điều chỉnh phân bổ

Xem lịch thanh toán và ngày đáo hạn qua chế độ xem Lịch

🔑 Phù hợp cho: Bất kỳ ai đang tìm kiếm một phương pháp cá nhân hóa và linh hoạt để áp dụng quy tắc 50/30/20 đồng thời vẫn giữ được tầm nhìn về các ưu tiên tài chính trong tương lai.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ngân sách 50/30/20 không chỉ cho chi tiêu hàng tháng mà còn để tài trợ cho các mục tiêu một năm, năm năm và mười năm của bạn — việc đồng bộ hóa thói quen hàng ngày với các cột mốc lớn sẽ giúp đạt được các mục tiêu dài hạn dễ dàng hơn nhiều.

3. Mẫu kế hoạch ngân sách cá nhân ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đang theo dõi thu nhập, tiết kiệm và mục tiêu tài chính của bạn với mẫu kế hoạch ngân sách cá nhân ClickUp.

Mẫu kế hoạch ngân sách cá nhân của ClickUp được thiết kế dành cho những ai muốn theo dõi toàn bộ thu nhập và chi tiêu hàng tháng trong một chế độ xem rõ ràng, mà không cần phải đối mặt với những rắc rối của bảng tính.

Đây không phải là một bảng điều khiển tài chính phức tạp—nó được thiết kế đơn giản và trực quan. Bạn có thể hoàn thành quy trình lập ngân sách nhanh chóng, sử dụng trạng thái công việc rõ ràng và sáu Trường Tùy chỉnh cho phép bạn sắp xếp theo ngày, danh mục hoặc loại ngân sách.

Dù bạn đang lập kế hoạch ngân sách theo thời gian, tiết kiệm hàng tháng, quản lý nợ, hay chỉ đơn giản là muốn đưa ra những quyết định thông minh hơn về chi tiêu thực tế của mình, công cụ này sẽ cung cấp cho bạn khung cấu trúc để đạt được mục tiêu đó.

⭐ Các tính năng nổi bật bạn sẽ yêu thích

Phân chia thu nhập hàng tháng của bạn theo quy tắc 50/30/20 bằng cách sử dụng các trường tùy chỉnh

Mục nhập thẻ cho các mục chi tiêu dựa trên danh mục chi tiêu, ngày đáo hạn hoặc ưu tiên

Theo dõi tiến độ với trạng thái công việc như ‘Hoàn thành’ và ‘Mục nhập mới’

Sử dụng nhiều chế độ xem để chuyển đổi giữa việc đang theo dõi thu nhập và mục tiêu tiết kiệm

🔑 Phù hợp cho: Những cá nhân muốn có một bố cục gọn gàng, hướng dẫn chi tiết để áp dụng quy tắc 50/30/20 mà không bị phân tâm hay phải đối mặt với các cấu hình phức tạp.

4. Mẫu Báo cáo Ngân sách ClickUp

Tải mẫu miễn phí Chuyển đổi dữ liệu thu nhập và chi tiêu của bạn thành các báo cáo ngân sách rõ ràng với mẫu báo cáo ngân sách ClickUp.

Mẫu Báo cáo Ngân sách của ClickUp tập trung vào việc biến sự hỗn loạn tài chính thành sự rõ ràng. Khác với các công cụ theo dõi ngân sách cơ bản, mẫu này được thiết kế để cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn. Nó giúp bạn giải thích sự chênh lệch giữa chi tiêu theo kế hoạch và thực tế, đồng thời xác định chính xác nơi phân bổ 50/30/20 của bạn chưa đạt hiệu quả.

Mẫu này được thiết kế dưới dạng mẫu tài liệu, nghĩa là bạn không bị giới hạn bởi các hàng và ô. Bạn có thể tạo báo cáo, chèn chi tiết phân tích và đang theo dõi sự thay đổi theo thời gian trong một định dạng tự nhiên hơn.

Công cụ này đặc biệt hữu ích cho bất kỳ ai cần trình bày kế hoạch tài chính hoặc giải thích các điều chỉnh trong việc trả nợ. Đây là một công cụ báo cáo trước tiên, nhưng cũng là một công cụ lập kế hoạch chiến lược bên dưới.

⭐ Các tính năng khóa bạn sẽ yêu thích

Ghi chép thu nhập và chi tiêu trong nhiều tháng với các mẫu có thể tái sử dụng

Sử dụng chế độ xem công việc để gán cập nhật và ngày đáo hạn cho các mục liên quan đến ngân sách

Phân loại và xem xét các mục nhập bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh và trạng thái

Phân tích mục tiêu so với kết quả để tối ưu hóa ngân sách hàng tháng của bạn

🔑 Phù hợp cho: Những người lập ngân sách muốn chuyển đổi dữ liệu 50/30/20 của mình thành các báo cáo có thể hành động để có thể đang theo dõi hiệu quả, đưa ra quyết định thông minh và có cái nhìn rõ ràng về tài chính lâu dài.

Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Brain có thể giúp bạn tạo ra một ngân sách cá nhân hóa dựa trên quy tắc 50-30-20, phù hợp với thu nhập và mục tiêu của bạn. Nó cũng có thể đang theo dõi chi tiêu của bạn, đặt nhắc nhở cho các cột mốc tiết kiệm và đề xuất điều chỉnh để giúp bạn đạt được mục tiêu. Đây là cách thực hiện: Kiểm soát tài chính của bạn với ClickUp Brain—trợ lý AI thông minh giúp đang theo dõi chi tiêu, cài đặt mục tiêu tiết kiệm và quản lý ngân sách một cách dễ dàng

5. Mẫu quản lý tài chính ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tập trung toàn bộ quy trình quản lý tài chính của bạn bằng mẫu quản lý tài chính ClickUp.

Mẫu Quản lý Tài chính của ClickUp không chỉ đơn thuần là lập ngân sách mà còn giúp bạn xây dựng một hệ thống quản lý tài chính toàn diện. Khác với các công cụ đơn giản khác, mẫu này cung cấp cho bạn hiển thị đầy đủ về thu nhập, ngân sách hàng tháng, dòng luồng và mục tiêu tài chính dài hạn.

Dù bạn đang lập kế hoạch cho một khoản chi tiêu lớn, tổ chức các khoản chi tiêu cố định hàng tháng, hay phân bổ khoản đóng góp vào tài khoản tiết kiệm, không gian làm việc này sẽ thích ứng với thiết lập của bạn.

Với 28 trạng thái tùy chỉnh và các tùy chọn tự động hóa, bạn có thể quản lý nhiều ưu tiên tài chính mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

⭐ Các tính năng khóa bạn sẽ yêu thích

Phân chia thu nhập hàng tháng của bạn thành các công việc ngân sách chi tiết và danh mục ngân sách

Cài đặt nhắc nhở tự động hóa cho các ngày đáo hạn, đánh giá hoặc thanh toán

Theo dõi hiệu quả tài chính theo thời gian với chế độ xem lịch và xem dạng danh sách

Đang theo dõi các dự án phức tạp như kế hoạch quỹ khẩn cấp hoặc mục tiêu đầu tư

🔑 Phù hợp cho: Những người quản lý nhiều nguồn thu nhập cần hơn một công cụ theo dõi—một hệ thống hoàn chỉnh để kết nối và đồng bộ tất cả các phần của kế hoạch tài chính.

🔎 Bạn có biết: Dưới đây là một số thống kê về mục tiêu tài chính, theo khảo sát của Intuit: 58% người Mỹ đã đưa việc quản lý tài chính vào thói quen chăm sóc bản thân của họ, và điều này đang mang lại kết quả tích cực

36% cho biết cảm thấy ít căng thẳng tài chính hơn kể từ khi bắt đầu một thói quen

41% cho biết việc lập và tuân thủ ngân sách đã có tác động lớn nhất đến việc cải thiện mối quan hệ của họ với tiền bạc

28% số người vẫn chưa thiết lập thói quen quản lý tài chính lành mạnh Xu hướng ngày càng phổ biến về việc thảo luận cởi mở về tài chính đang giúp việc trò chuyện về tài chính với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp trở nên dễ dàng hơn.

6. Mẫu ngân sách ClickUp College

Tải mẫu miễn phí Theo dõi mọi khoản thanh toán học phí, hóa đơn ký túc xá và chi tiêu cuối tuần với mẫu ngân sách đại học ClickUp.

Mẫu ngân sách dành cho sinh viên của ClickUp giúp việc lập ngân sách trở nên dễ dàng hơn. Được thiết kế dựa trên cuộc sống hàng ngày của sinh viên – bao gồm học phí, thực phẩm, vay nợ và giải trí – mẫu này giúp bạn kiểm soát thu nhập và chi tiêu hàng tháng một cách hiệu quả mà không cần bằng cấp về tài chính.

Bạn sẽ tìm thấy các chế độ xem linh hoạt (bao gồm Bảng Chi phí và Biểu mẫu Ngân sách) giúp bạn quản lý các khoản thanh toán cố định và chi tiêu đột xuất một cách hiệu quả.

Mẫu này cho phép bạn đánh dấu các giao dịch theo trạng thái thanh toán, giúp bạn luôn rõ ràng về những khoản đang chờ xử lý và những khoản đã được thanh toán. Dù bạn đang phân bổ khoản hoàn trả vay sinh viên hay thu nhập từ công việc bán thời gian theo quy tắc 50/30/20, thiết lập này giúp bạn kiểm soát tài chính mà không bị ngập trong công việc hành chính.

⭐ Các tính năng nổi bật bạn sẽ yêu thích

Phân loại chi tiêu theo loại — như học phí, sách vở hoặc các khoản đăng ký

Ghi chú thanh toán là Chờ xử lý, Thanh toán một phần hoặc Thanh toán đầy đủ để theo dõi trạng thái

Tính toán chi tiêu hàng tháng so với thu nhập bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh

Lập kế hoạch cho các chi phí sắp tới với Bảng chi phí kéo và thả

🔑 Phù hợp cho: Sinh viên đại học cần quản lý nhiều loại chi tiêu khác nhau, cần một hệ thống trực quan và có tổ chức để tuân thủ ngân sách 50/30/20 và tránh chi tiêu quá mức.

7. Bảng tính ngân sách 50/30/20 hàng tháng của Ally

qua Ally Financial

Bảng tính ngân sách 50/30/20 hàng tháng của Ally là một công cụ in được, không cần đăng nhập, giúp việc lập ngân sách trở nên đơn giản và dễ dàng. Đây là lựa chọn lý tưởng nếu bạn ưa chuộng việc đang theo dõi bằng bút và giấy hoặc muốn có một bảng tính kỹ thuật số gọn gàng bên cạnh các công cụ trực tuyến của mình.

Mẫu này chia thu nhập hàng tháng của bạn thành các mục: nhu cầu thiết yếu, mong muốn, tiết kiệm và trả nợ, cho phép bạn có không gian để liệt kê các mục cụ thể dưới từng phần.

Điều này đặc biệt hữu ích để duy trì kỷ luật hàng tháng vì nó nhấn mạnh các mục tiêu phần trăm và giúp bạn kiểm soát tổng số tiền. Dù bạn đang lập ngân sách cho tiền thuê nhà, các buổi hòa nhạc cuối tuần hay tài khoản tiết kiệm, bảng tính này cho phép bạn đang theo dõi mọi thứ mà không bị phân tâm bởi ứng dụng.

⭐ Các tính năng khóa bạn sẽ yêu thích

Ghi chép các nguồn thu nhập, bao gồm lương, lãi suất và công việc phụ

Phân chia các chi phí cố định như tiền thuê nhà, khoản vay và hóa đơn tiện ích vào phần 50% dành cho nhu cầu thiết yếu

Ghi chép các khoản chi tiêu tùy ý vào phần 30% "muốn"

Các khoản đóng góp cho hưu trí, tiết kiệm và đầu tư đang theo dõi trong danh mục 20%

🔑 Phù hợp cho: Những người lập ngân sách muốn có định dạng vật lý hoặc in được để đang theo dõi và hình dung các phân chia 50/30/20 và thói quen chi tiêu của mình trên một bảng tính dễ tham khảo.

💡 Bonus: Nâng cao khả năng đang theo dõi ngân sách bằng cách tích hợp các công cụ kế toán AI tự động phân loại chi tiêu, phát hiện các khoản chi tiêu bất thường và giúp bạn điều chỉnh kế hoạch 50/30/20 của mình với các thông tin thời gian thực.

8. Bảng tính ngân sách 50/30/20 đơn giản

Bảng tính ngân sách 50/30/20 đơn giản này được thiết kế để mang lại sự rõ ràng. Nó lấy một số duy nhất—thu nhập hàng tháng của bạn—và chia nhỏ thành các mục chi tiêu thiết yếu, nhu cầu linh hoạt và các mục tiết kiệm có mục tiêu và trả nợ.

Mỗi phần bao gồm các khoản chi tiêu thực tế như nhà ở, giao thông, ăn uống ngoài và quỹ dự phòng khẩn cấp, với tỷ lệ phần trăm và số tiền đã được tính toán sẵn cho ví dụ $4,000/tháng.

Mẫu này nổi bật vì đã sẵn sàng sử dụng: bạn không cần phải xây dựng gì cả, chỉ cần nhập số của mình.

⭐ Các tính năng khóa bạn sẽ yêu thích

Phân bổ thu nhập cho các nhu cầu, mong muốn và tiết kiệm với các trường phần trăm có thể chỉnh sửa

Tùy chỉnh các danh mục đã được thiết lập sẵn như bảo hiểm, thực phẩm hoặc tiết kiệm hưu trí để phù hợp với cuộc sống của bạn

Tính toán tổng chi tiêu theo từng danh mục ngay lập tức để đảm bảo không vượt quá giới hạn

Sử dụng các nhắc nhở và gợi ý đánh giá để thường xuyên xem xét lại ngân sách của bạn

🔑 Phù hợp cho: Bất kỳ ai đang tìm kiếm một bảng tính có cấu trúc để bắt đầu hành trình lập ngân sách và áp dụng quy tắc 50/30/20 mà không cần phỏng đoán.

📮 ClickUp Insight: Trong khi 78% số người tham gia khảo sát của chúng tôi rất coi trọng việc đặt mục tiêu, chỉ có 34% dành thời gian để suy ngẫm khi những mục tiêu đó không đạt được. 🤔 Đó chính là nơi sự phát triển thường bị bỏ lỡ. Với ClickUp Tài liệu và ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp, việc phản ánh trở thành một phần của quy trình, không phải là việc làm sau cùng. Tự động tạo báo cáo hàng tuần, đang theo dõi thành công và bài học, và đưa ra quyết định thông minh, nhanh chóng hơn trong tương lai. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng ClickUp báo cáo tăng gấp đôi năng suất vì việc xây dựng vòng phản hồi trở nên dễ dàng khi có trợ lý AI để brainstorm cùng.

9. Mẫu ngân sách 50/30/20 của ProjectManager

qua ProjectManager

Mẫu ngân sách 50/30/20 của ProjectManager là lựa chọn thông minh cho người dùng Excel muốn tự động hóa mà không cần chuyển sang nền tảng khác. Đây là bảng tính có thể tải xuống, thực hiện các tính toán phức tạp: sau khi nhập thu nhập hàng tháng, bảng tính sẽ tự động tính toán phân bổ cho các khoản chi tiêu cần thiết, mong muốn, tiết kiệm và trả nợ.

Tính năng của chúng tôi là phân tích chi phí chi tiết cho từng hạng mục—như tiền thuê nhà, bảo hiểm, du lịch hoặc hưu trí—cùng với tổng số tiền giúp bạn nhanh chóng nhận ra khi chi tiêu quá mức.

Điểm khác biệt của công cụ này nằm ở cấu trúc: không chỉ giúp lập ngân sách mà còn phát hiện xu hướng và điều chỉnh kịp thời. Nó còn hỗ trợ sao chép cho đang theo dõi đa người dùng, rất hữu ích cho ngân sách gia đình chia sẻ hoặc kế hoạch tài chính nhóm.

⭐ Các tính năng khóa bạn sẽ yêu thích

Nhập thu nhập của bạn và ngay lập tức xem chi tiết phân bổ 50/30/20

So sánh chi tiêu thực tế với ngân sách của bạn thông qua các trường tính toán tự động

Tạo bản sao tab để đang theo dõi hàng tháng hoặc kế hoạch tài chính chia sẻ cho gia đình

Sử dụng các danh mục đã được thiết lập sẵn để ghi chép các mục như bảo hiểm y tế, nợ nần hoặc chi tiêu tùy ý

🔑 Phù hợp cho: Người dùng muốn một công cụ Excel có thể tải xuống và chỉnh sửa, kết hợp tự động hóa với sự quen thuộc của bảng tính—lý tưởng cho việc đang theo dõi ngân sách cá nhân và ngân sách chia sẻ.

10. Mẫu ngân sách hàng tuần đơn giản

qua Clockify

Mẫu ngân sách hàng tuần đơn giản là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn theo dõi chi tiêu một cách chặt chẽ mà không cần đến hệ thống tài chính phức tạp. Đây là công cụ đơn giản, dựa trên bảng tính, giúp bạn ghi chép chi tiêu theo kế hoạch hoặc chi tiêu thực tế và tự động cập nhật tổng số và số dư khi bạn thực hiện.

Nó hoạt động hiệu quả cả trong việc lập kế hoạch lẫn đang theo dõi chi tiêu theo thời gian thực, đặc biệt nếu bạn áp dụng quy tắc 50/30/20 theo chu kỳ hàng tuần. Dù bạn đang quản lý chi tiêu cho thực phẩm, một chuyến du lịch cuối tuần ngắn ngày hay những khoản chi tiêu cho cà phê hàng ngày, bảng tính này giúp bạn theo dõi xu hướng chi tiêu trước khi chúng trở nên mất kiểm soát.

⭐ Các tính năng khóa bạn sẽ yêu thích

Ghi chép chi tiêu kế hoạch so với chi tiêu thực tế trong một không gian chỉnh sửa duy nhất

Nhập số dư ban đầu của bạn và theo dõi sự thay đổi theo thời gian thực khi bạn chi tiêu

Xem ngay tổng số tiền hàng tuần để kiểm soát tốt hơn

Sử dụng Google Trang tính hoặc Excel để truy cập dễ dàng và linh hoạt

🔑 Phù hợp cho: Những người lập ngân sách muốn theo dõi chi tiêu hàng tuần một cách nhanh chóng và linh hoạt, đặc biệt khi áp dụng phương pháp 50/30/20 cho các chu kỳ ngân sách ngắn hơn.

*theo dõi, lập kế hoạch và đạt được mục tiêu tài chính của bạn với ClickUp

Quản lý tài chính không nhất thiết phải cảm thấy như một công việc thứ hai. Với mẫu ngân sách 50/30/20 phù hợp, bạn có thể đơn giản hóa cách đang theo dõi chi tiêu, phân bổ thu nhập và ưu tiên tiết kiệm — dù là cho tuần tới hay thập kỷ tới.

Từ các bảng tính in được đến các bảng điều khiển động, các mẫu của chúng tôi cung cấp nhiều cách khác nhau để tuân thủ ngân sách và tập trung vào mục tiêu của bạn. Dù bạn đang quản lý thu nhập cá nhân, thu nhập sinh viên hay chi tiêu chung của gia đình chia sẻ, luôn có một cách thiết lập phù hợp với thói quen của bạn.

Sẵn sàng tổ chức tài chính của bạn một cách ít căng thẳng và có cấu trúc hơn?

