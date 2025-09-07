Mẫu danh mục đầu tư miễn phí để đang theo dõi và quản lý tài sản của bạn

Đầu tư là một bước đi thông minh để bảo mật tương lai tài chính của bạn, nhưng việc quản lý chúng không nên cảm thấy như một công việc toàn thời gian (trừ khi nó thực sự là vậy, trong trường hợp đó, việc tổ chức vẫn sẽ cực kỳ hữu ích!).

Giữ vững kiểm soát đầu tư là yếu tố quan trọng để tối ưu hóa lợi nhuận theo thời gian và hiểu rõ những gì đang là công việc và những gì không. Thói quen này không chỉ giúp bạn tăng tiết kiệm, giảm nợ mà còn mang lại sự an tâm. Khi bạn đã chuẩn bị tài chính kỹ lưỡng, bạn có thể đối phó với bất kỳ thách thức nào mà cuộc sống mang lại.

Mẫu danh mục đầu tư là cách tốt nhất để làm việc này. Những công cụ này giúp bạn dễ dàng tổ chức tài chính, theo dõi hiệu suất đầu tư và đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình.

Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp các mẫu và công cụ theo dõi danh mục đầu tư hữu ích nhất.

👀 Bạn có biết? Đa dạng hóa có thể giảm rủi ro danh mục đầu tư mà không làm giảm lợi nhuận — các nghiên cứu cho thấy việc thêm các tài sản không có mối quan hệ tương quan vào danh mục đầu tư có thể làm giảm độ biến động tổng thể trong khi vẫn duy trì lợi nhuận kỳ vọng, một nguyên tắc cơ bản của Lý thuyết Danh mục Đầu tư Hiện đại.

Mẫu danh mục đầu tư là gì?

mẫu danh mục đầu tư là công cụ có cấu trúc được thiết kế để giúp nhà đầu tư cá nhân, cố vấn tài chính và chuyên gia đang theo dõi, quản lý và phân tích phạm vi rộng các khoản đầu tư cá nhân. Các khoản đầu tư này bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản và quỹ đầu tư. *

Hãy xem nó như bảng điều khiển đầu tư của bạn, cung cấp cái nhìn rõ ràng về danh mục đầu tư hiện tại của bạn, hiệu suất của nó và cách nó hỗ trợ các mục tiêu tài chính của bạn.

Các mẫu này thường có biểu mẫu bảng tính (như Google Trang tính hoặc Microsoft Excel) hoặc bảng điều khiển, kết hợp các điểm dữ liệu khóa bao gồm giá mua, giá hiện tại, giá trị thị trường hiện tại và lợi nhuận/lỗ, để cung cấp thông tin cập nhật và những thông tin hữu ích.

Dưới đây là những việc cần làm với mẫu danh mục đầu tư: Ghi chép mọi tài sản trong danh mục đầu tư chứng khoán của bạn, bao gồm các chi tiết như ngày giao dịch, giá trị và loại tài sản

Sử dụng biểu đồ tương tác và biểu đồ cột để trực quan hóa hiệu suất và dữ liệu lịch sử của danh mục đầu tư của bạn

Xác định mức độ rủi ro trong các khoản đầu tư để hỗ trợ chiến lược quản lý rủi ro danh mục đầu tư

Xác định mục tiêu đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn như hưu trí hoặc quyền sở hữu bất động sản (khám phá các ví dụ thực tế về mục tiêu tài chính 1-5-10 năm tại đây)

Thực hiện các quyết định thông minh hơn với dữ liệu thời gian thực, giúp bạn nắm bắt các cơ hội đầu tư tiềm năng trên thị trường hiện tại

Dù bạn là nhà đầu tư mới bắt đầu hay đã có kinh nghiệm, một công cụ theo dõi đầu tư mạnh mẽ sẽ giúp bạn theo dõi hành trình đầu tư của mình, thực hiện phân tích toàn diện và đưa ra quyết định thông minh — tất cả trong một nơi.

Mẫu danh mục đầu tư tốt nhất

Dưới đây là các mẫu danh mục đầu tư hàng đầu để đạt được tự do tài chính:

1. Mẫu Quản lý Danh mục Đầu tư ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đồng bộ hóa dự án, theo dõi tiến độ và giữ liên lạc với các bên liên quan bằng mẫu quản lý danh mục đầu tư ClickUp

Mẫu Quản lý Danh mục Đầu tư ClickUp là công cụ toàn diện được thiết kế để đơn giản hóa việc quản lý danh mục đầu tư hiệu quả cho cá nhân và nhóm đang quản lý nhiều khoản đầu tư. Nó tập trung mọi thứ vào một không gian làm việc động khi bạn quản lý cổ phiếu, tài sản và các tác vụ tổ chức.

Với các tính năng như dữ liệu thời gian thực, ClickUp Custom chế độ xem tùy chỉnh và theo dõi tự động hóa, bạn có thể theo dõi sát sao hiệu suất của danh mục đầu tư, phân bổ nguồn lực một cách hợp lý và đồng bộ các dự án với mục tiêu tài chính chiến lược. Điều này đặc biệt hữu ích cho những ai muốn quản lý các danh mục đầu tư phức tạp mà không bỏ lỡ các mốc thời gian, ngân sách hoặc ưu tiên.

Với mẫu này, bạn có thể:

Theo dõi các giai đoạn dự án một cách rõ ràng với 16 trạng thái tùy chỉnh (như Mới, Đang tiến hành, Có rủi ro, Hoàn thành)

Theo dõi chi phí, phân bổ nhóm, chi phí dự kiến và tiến độ với Trường Tùy chỉnh

Phân tích dữ liệu nhanh chóng với các biểu đồ tương tác và biểu đồ cột tích hợp sẵn

Quản lý công việc bằng các chế độ xem tùy chỉnh, bao gồm Danh sách Tổng quan Danh mục Đầu tư, Quy trình Tiêu chuẩn (SOPs) và Hướng dẫn Bắt đầu

Hiển thị dòng thời gian và cột mốc với biểu đồ Gantt và

Sử dụng bảng điều khiển ClickUp để dễ dàng chế độ xem tiến độ của tất cả các khoản đầu tư của bạn tại một nơi duy nhất

Ghi lại và liên kết thời gian dành cho từng công việc trong danh mục đầu tư bằng ClickUp theo dõi thời gian và theo dõi phân bổ tài nguyên để đưa ra quyết định đầu tư có căn cứ

🔑 Phù hợp cho: Quản lý và tổ chức tài sản theo cách tiếp cận có cấu trúc, dựa trên dữ liệu.

2. Mẫu Thỏa thuận Đầu tư ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng mẫu thỏa thuận đầu tư ClickUp để tổ chức các điều khoản đầu tư một cách rõ ràng và tránh nhầm lẫn trong tương lai

Cần tổ chức các khoản đầu tư cá nhân một cách khoa học hơn? Mẫu Thỏa thuận Đầu tư ClickUp sẽ hỗ trợ bạn. Dù bạn là doanh nhân, nhà sáng lập startup hay nhà đầu tư cá nhân, đây là cách đơn giản để xác định các điều khoản, trách nhiệm và lợi nhuận kỳ vọng – tất cả trong một nơi.

Điều này đặc biệt hữu ích trong việc quản lý rủi ro và đảm bảo mọi thứ được cài nút pháp lý, giúp mọi người duy trì sự đồng thuận lâu dài.

Với mẫu này, bạn có thể:

Đang theo dõi giá mua, tiến độ hợp đồng và đàm phán với các trạng thái và trường tùy chỉnh

Lập kế hoạch linh hoạt bằng cách sử dụng các chế độ xem tài liệu đa dạng như Gantt, Lịch và Danh sách

Giữ cho các thành viên trong nhóm luôn cập nhật với thông báo và bình luận theo thời gian thực

Phân tích các thành phần của thỏa thuận (ví dụ: điều khoản, chữ ký) bằng cách sử dụng thư mục và công việc con với nhiệm vụ ClickUp

Tạo báo cáo chi tiết trong ClickUp Tài liệu về trạng thái thỏa thuận và trách nhiệm theo thời gian

🔑 Phù hợp cho: Soạn thảo và quản lý các thỏa thuận đầu tư một cách minh bạch và thuận tiện.

3. Mẫu danh mục đầu tư quản lý dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ vững kiểm soát nhiều dự án và có cái nhìn toàn diện về các nhóm với mẫu danh mục đầu tư quản lý dự án ClickUp

Bạn đang phải xử lý nhiều dự án cùng lúc? Mẫu danh mục quản lý dự án ClickUp giúp mọi thứ trở nên gọn gàng. Nó tập hợp tất cả các dự án của bạn—tiếp thị, phát triển sản phẩm, vận hành—dưới một mái nhà, giúp bạn đang theo dõi tiến độ và đạt được mục tiêu mà không gặp khó khăn.

Mẫu này cung cấp khả năng hợp tác thời gian thực, quy trình làm việc tùy chỉnh và hiển thị toàn diện để giúp bạn tiến hành công việc nhanh hơn mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Với mẫu này, bạn có thể:

Theo dõi tiến độ dự án chỉ với một cái nhìn nhanh chóng thông qua 6 trạng thái tùy chỉnh (như Chưa Bắt Đầu, Đang Thực Hiện, Hoàn Thành và nhiều hơn nữa)

Theo dõi các đầu việc, giai đoạn dự án, ngân sách, ưu tiên và các bên liên quan với các Trường Tùy chỉnh

Tập hợp dữ liệu dự án và hiển thị thông tin thời gian thực thông qua các bảng điều khiển theo phong cách danh mục đầu tư

Tùy chỉnh hiển thị với các chế độ xem như Danh sách Danh mục, Dòng thời gian, Khối lượng công việc và Bảng Kanban

Quản lý các cột mốc và hạn chót một cách dễ dàng bằng biểu đồ Gantt và chế độ xem Lịch

Kích hoạt các hành động tự động như cập nhật trạng thái công việc, phân công thành viên nhóm, gửi thông báo hoặc theo dõi thời gian dựa trên các sự kiện cụ thể như thay đổi trạng thái với ClickUp tự động hóa

🔑 Phù hợp cho: Quản lý nhiều dự án với hiển thị và kiểm soát toàn diện.

Xem hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng mẫu danh mục đầu tư quản lý dự án:

4. Mẫu Quản lý Tài sản ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đạt được quyền kiểm soát hoàn toàn đối với tài sản, từ hàng tồn kho đến thiết bị, tất cả trong một nơi, với mẫu quản lý tài sản ClickUp

Mẫu Quản lý Tài sản ClickUp là công cụ tập trung dành cho các kinh doanh mong muốn đang theo dõi, quản lý và duy trì tài sản vật lý hoặc kỹ thuật số của mình một cách hiệu quả hơn. Mẫu này giúp bạn dễ dàng biết được mình sở hữu những tài sản vật lý nào, vị trí của chúng và điều kiện hiện tại. Bạn cũng có thể tùy chỉnh mẫu này cho các tài sản kỹ thuật số như NFT hoặc tiền điện tử.

Bạn có các trường thông tin chi tiết về tài sản, cùng với các chế độ xem để theo dõi chi phí và sửa chữa. Đây là công cụ hữu ích để tối ưu hóa việc sử dụng tài sản và giảm thiểu lãng phí.

Với mẫu này, bạn có thể:

Ghi nhận điều kiện tài sản với 5 trạng thái tùy chỉnh như Hoàn thành, Hàm, Đang mua sắm, Đang sửa chữa và Đang bán

Ghi lại loại tài sản, số seri, giá trị, nhà sản xuất và nhiều thông tin khác với các Trường Tùy chỉnh

Đang theo dõi tập trung với các chế độ xem có sẵn, bao gồm Lịch sửa chữa, Danh sách công việc sửa chữa và Bảng chi phí sửa chữa

Kích hoạt giám sát nâng cao với các công cụ quản lý dự án như theo dõi thời gian, thẻ và cảnh báo phụ thuộc

Hợp tác mượt mà thông qua các công việc chia sẻ, bình luận và khả năng người được giao

Mời thành viên nhóm hoặc khách hợp tác và cập nhật thông tin tài sản theo thời gian thực với ClickUp Tài liệu

phù hợp cho: *Đang theo dõi việc sử dụng tài sản, sửa chữa và vòng đời với sự rõ ràng và hiệu quả.

5. Mẫu đang theo dõi tài sản ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi mọi tài sản với mẫu đang theo dõi tài sản ClickUp, được thiết kế để đơn giản hóa việc đang theo dõi tài sản vật lý và kỹ thuật số

Nếu việc theo dõi tài sản của bạn đang bị bỏ sót, mẫu này sẽ khắc phục vấn đề đó nhanh chóng. Được thiết kế cho hàng tồn kho, thiết bị và tài sản kỹ thuật số, Mẫu Theo Dõi Tài Sản ClickUp giúp bạn quản lý mọi giai đoạn, từ mua sắm đến thanh lý.

Với các trường sẵn sàng tự động hóa và chế độ xem dễ sử dụng, bạn sẽ luôn tổ chức và cập nhật thông tin mà không cần phải lục lọi các bảng tính cũ.

Với mẫu này, bạn có thể:

Theo dõi các giai đoạn đang theo dõi tài sản từ khi mua mới đến khi thanh lý với các trạng thái tùy chỉnh

Đang theo dõi tuân thủ và nhu cầu lập ngân sách bằng các trường tùy chỉnh như Năm kiểm toán và Giá trị tài sản tổng cộng

Sử dụng chế độ xem bảng để tạo báo cáo tài sản tùy chỉnh

Giao và theo dõi các công việc liên quan đến việc điền vào mẫu đang theo dõi tài sản.

Tự động kích hoạt quy trình làm việc hoặc thông báo cho các bên liên quan về các cập nhật với tính năng ClickUp Automations tích hợp sẵn

Quản lý công việc liên quan đến tài sản một cách hiệu quả bằng các tính năng theo dõi thời gian và phân công công việc

Bảo quản hồ sơ sẵn sàng cho kiểm toán để đảm bảo dữ liệu nhất quán, đặc biệt trong quá trình đánh giá hàng tồn kho

🔑 Phù hợp cho: Ghi chép và kiểm toán tài sản với độ chính xác tuyệt đối trong suốt vòng đời của chúng.

6. Mẫu Quản lý Tài chính ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch, đang theo dõi và quản lý tài chính một cách dễ dàng với mẫu quản lý tài chính ClickUp

Ngân sách, chi phí, kế hoạch — tất cả đều trở nên dễ dàng hơn với Mẫu Quản lý Tài chính ClickUp. Dù bạn đang quản lý tài chính kinh doanh hay tài khoản cá nhân, nó cung cấp cho bạn một không gian duy nhất để theo dõi, lập kế hoạch và kiểm soát mọi khoản chi tiêu.

Sử dụng khung này, bạn có thể cài đặt mục tiêu, quản lý tài nguyên nhóm và xây dựng thói quen tài chính lành mạnh mà không bị lạc lõng trong các công cụ rời rạc.

Với mẫu này, bạn có thể:

Theo dõi giai đoạn của từng công việc tài chính với 28 trạng thái tùy chỉnh, bao gồm: Việc cần làm, Đã ký, Đang tiến độ và Đã phê duyệt

Sắp xếp các danh mục ngân sách, mục tiêu tài chính và dữ liệu luồng bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh

Gán mục tiêu ClickUp cho ngân sách hoặc công việc, và tự động đang theo dõi mức độ tiến triển của bạn trong việc đạt được chúng

Truy cập khả năng hiển thị tài chính theo thời gian thực thông qua các chế độ xem tùy chỉnh, chẳng hạn như Danh sách công việc và Lịch

Kết nối các công việc tài chính liên quan—như phê duyệt, đánh giá ngân sách và đang theo dõi chi phí—với phụ thuộc ClickUp , giúp bạn quản lý các quy trình tài chính theo đơn đặt hàng đúng đắn

🔑 Phù hợp cho: Quản lý tài chính, ngân sách và dự báo trong một không gian làm việc tập trung.

7. Mẫu danh sách kiểm tra hưu trí ClickUp

Tải mẫu miễn phí Chuẩn bị cho tương lai một cách tự tin với mẫu danh sách kiểm tra hưu trí ClickUp, được thiết kế để hướng dẫn bạn lập kế hoạch từng bước một

Mẫu danh sách kiểm tra hưu trí ClickUp là một tài nguyên kế hoạch chi tiết dành cho những ai đang chuẩn bị cho một cuộc sống hưu trí bảo mật và miễn phí căng thẳng. Nó biến quá trình hưu trí thường phức tạp và áp lực thành một quy trình làm việc có cấu trúc, dễ quản lý và hướng đến mục tiêu.

Từ dự báo thu nhập và mục tiêu tiết kiệm đến kế hoạch chăm sóc sức khỏe và điều chỉnh lối sống, mẫu này đảm bảo mọi bước quan trọng đều được tài khoản rõ ràng và chính xác. Nó được thiết kế để giúp bạn lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá sự sẵn sàng cho hưu trí của mình tại một nơi duy nhất.

Với mẫu này, bạn có thể:

Tính toán và phân loại thu nhập dự kiến, chi phí và nhu cầu tiết kiệm bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh

Xác định mục tiêu và lập kế hoạch hưu trí trực tiếp trong ClickUp Tài liệu, giữ cho tất cả ghi chú và tài nguyên của bạn được tổ chức gọn gàng

Hiển thị dòng thời gian với các chế độ xem tùy chỉnh, bao gồm Danh sách, Lịch, Gantt và Khối lượng công việc

Cài đặt Tự động hóa để kích hoạt nhắc nhở, cập nhật trạng thái hoặc thông báo cho bạn khi các công việc đến hạn hoặc hoàn thành

Lên lịch kiểm tra định kỳ kế hoạch hưu trí, ngân sách hoặc hiệu suất đầu tư của bạn với tính năng Nhiệm vụ Lặp lại của ClickUp

Theo dõi toàn diện cả mục tiêu tài chính và lối sống ngắn hạn và dài hạn

🔑 Phù hợp cho: Kế hoạch hưu trí với danh sách kiểm tra có tổ chức và có thể thực hiện được.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi sử dụng mẫu danh mục đầu tư hoặc bảng tính cho kế hoạch hưu trí, đừng chỉ đang theo dõi tài sản hiện tại của bạn—hãy bao gồm cả các khoản đóng góp trong tương lai và lợi nhuận dự kiến. Điều này giúp bạn hình dung liệu bạn có đang trên đà đạt được mục tiêu hưu trí của mình hay không và điều chỉnh chiến lược sớm nếu cần thiết.

8. Mẫu ngân sách cá nhân ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đạt được mục tiêu tài chính của bạn với Mẫu Ngân sách Cá nhân ClickUp, một công cụ đơn giản để quản lý thu nhập, chi tiêu và tiết kiệm

Ai lại không muốn một cách quản lý tiền bạc đơn giản và hiệu quả? Mẫu này chính là giải pháp dành cho bạn. Mẫu Ngân sách Cá nhân ClickUp phân tích chi tiêu, thu nhập và tiết kiệm của bạn thành một chế độ xem tổng quan. Hoàn hảo cho việc lập ngân sách hàng ngày hoặc kế hoạch dài hạn, nó giúp bạn tập trung vào mục tiêu tài chính và xây dựng thói quen chi tiêu lành mạnh.

Với mẫu này, bạn có thể:

Phân loại thu nhập, tiết kiệm, chi tiêu thiết yếu, chi tiêu linh hoạt và thanh toán nợ với các trường tùy chỉnh

Theo dõi luồng tiền và duy trì trong giới hạn mục tiêu ngân sách hàng tháng hoặc hàng tuần bằng cách sử dụng bố cục đã được thiết lập sẵn

Đánh giá tình hình tài chính một cách nhanh chóng với các bảng điều khiển trực quan và phân tích dữ liệu

Đang theo dõi các công việc như thanh toán hóa đơn, đóng góp mục tiêu và các cột mốc tiết kiệm với Trạng thái Tùy chỉnh

Thích ứng các chiến lược lập ngân sách dựa trên sự thay đổi trong lối sống hoặc mục tiêu của bạn bằng cách sử dụng các quy trình làm việc có thể chỉnh sửa

Quản lý ngày đáo hạn, nhận nhắc nhở thông minh và lên lịch kiểm tra ngân sách tự động với Lịch AI ClickUp để đạt được mục tiêu tài chính của bạn với ít nỗ lực thủ công hơn.

🔑 Phù hợp cho: Xây dựng thói quen lập ngân sách bền vững và quản lý tài chính cá nhân.

9. Mẫu danh mục đầu tư tài chính của CFI

Mẫu danh mục đầu tư tài chính của Viện Tài chính Doanh nghiệp (CFI) là một công cụ Excel chuyên dụng được thiết kế để giúp các chuyên gia tài chính và sinh viên phân tích rủi ro danh mục đầu tư thông qua tính toán beta. Nó đặc biệt hữu ích cho những ai áp dụng Mô hình Định giá Tài sản Vốn (CAPM) để đánh giá độ biến động của các bảo mật riêng lẻ hoặc toàn bộ danh mục đầu tư so với thị trường.

Mẫu này đơn giản hóa quy trình tính toán hệ số beta, cho phép người dùng nhập dữ liệu giá lịch sử và nhận được các giá trị beta thể hiện mức độ nhạy cảm của lợi nhuận của một bảo mật đối với biến động của thị trường.

Với mẫu này, bạn có thể:

Sử dụng khung Excel có sẵn để tính toán hệ số beta dựa trên dữ liệu giá lịch sử

Áp dụng mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) một cách dễ dàng

Đánh giá độ biến động và rủi ro hệ thống của các bảo mật riêng lẻ

So sánh hồ sơ rủi ro của các khoản đầu tư khác nhau trong một danh mục đầu tư

Sử dụng công cụ này cho mục đích giáo dục và phân tích tài chính chuyên nghiệp

Tối ưu hóa quy trình đánh giá rủi ro trong quản lý danh mục đầu tư

🔑 Phù hợp cho: Tính toán và phân tích giá trị beta để đánh giá rủi ro danh mục đầu tư.

10. Mẫu bảng tính theo dõi danh mục đầu tư của Rows

qua hàng

Mẫu này được thiết kế dành cho nhà đầu tư hiện đại muốn cập nhật thông tin theo thời gian thực mà không cần nhập số cả ngày. Mẫu Bảng tính theo dõi danh mục đầu tư đồng bộ với dữ liệu trực tiếp để theo dõi cổ phiếu, quỹ ETF và tiền điện tử một cách dễ dàng. Với biểu đồ, giao diện trực quan và các tùy chọn tích hợp, đây là lựa chọn lý tưởng cho bất kỳ ai muốn có một bảng điều khiển đầu tư thông minh và tự động hóa.

Với mẫu này, bạn có thể:

Tích hợp dữ liệu thời gian thực để tự động cập nhật giá trị tài sản

Phân tích hiệu suất với biểu đồ lợi nhuận và lỗ, cùng với phân tích chi tiết về phân bổ tài sản

Chèn biểu đồ và bảng dữ liệu trực tiếp vào các tài liệu và nền tảng bên ngoài

Theo dõi phạm vi rộng các loại tài sản, bao gồm cổ phiếu, quỹ ETF và tiền điện tử

Tùy chỉnh thiết lập để phù hợp với sở thích đang theo dõi đầu tư cá nhân của bạn

🔑 Phù hợp cho: Đang theo dõi và phân tích đầu tư với bảng tính tự động hóa theo thời gian thực.

🧠 Thông tin thú vị: Trung bình, thị trường chứng khoán Mỹ tăng 53,6% số ngày giao dịch từ năm 1951 đến 2022, cho thấy xu hướng tăng trưởng dài hạn, nhấn mạnh giá trị của việc đầu tư đều đặn và đánh giá danh mục đầu tư thường xuyên.

11. Mẫu theo dõi đầu tư Excel của Vertex42

qua Vertex42

Bạn đang tìm kiếm một công cụ đơn giản và hiệu quả để theo dõi các tài khoản đầu tư của mình? Mẫu theo dõi đầu tư Excel (Excel Investment Tracker Template) giúp bạn theo dõi các khoản đầu tư và tính toán lợi nhuận sử dụng XIRR – không cần công thức phức tạp. Bạn chỉ cần nhập số tiền và giá trị, và nó sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn rõ ràng về hiệu suất của danh mục đầu tư theo thời gian.

Với mẫu này, bạn có thể:

So sánh giá trị thị trường hoặc tổng lợi nhuận của các khoản đầu tư khác nhau

Thưởng thức thiết kế thân thiện với người dùng, phù hợp cho cả nhà đầu tư mới và có kinh nghiệm

Tùy chỉnh mẫu ngân sách Excel để phù hợp với nhu cầu đang theo dõi đầu tư cá nhân của bạn

🔑 Phù hợp cho: Theo dõi hiệu suất đầu tư bằng công cụ theo dõi đơn giản dựa trên Excel.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu danh mục đầu tư tốt?

Nếu bạn đã đọc đến đây, có thể bạn đang tự hỏi mẫu danh mục đầu tư nào là phù hợp nhất cho bạn?

Một mẫu danh mục đầu tư hiệu quả là công cụ toàn diện dành cho nhà đầu tư cá nhân, cố vấn tài chính và chuyên gia muốn quản lý danh mục đầu tư của mình một cách hiệu quả.

Các tính năng khóa giúp phân biệt một mẫu chất lượng cao bao gồm:

Đang theo dõi tất cả tài sản của bạn tại một nơi: Ghi chép mọi thứ từ cổ phiếu, trái phiếu đến quỹ đầu tư và bất động sản, bao gồm giá mua, giá trị hiện tại và ngày muaGiữ cho mọi thứ đơn giản và gọn gàng: Chọn bố cục dễ điều hướng và tùy chỉnh — không có công thức phức tạp hay thiết kế rườm rà cản trở bạnĐồng bộ với mục tiêu đầu tư của bạn: Dù bạn tập trung vào tăng trưởng dài hạn, lợi nhuận nhanh chóng hay đa dạng hóa, mẫu danh mục đầu tư nên linh hoạt theo chiến lược của bạnSử dụng dữ liệu đầu vào nhất quán: Tuân thủ các trường dữ liệu tiêu chuẩn như ngày giao dịch, loại tài sản và giá trị thị trường để việc đang theo dõi và báo cáo trở nên trơn truTập trung vào những gì quan trọng nhất: Thay vì bị ngập trong số liệu, hãy chọn mẫu giúp bạn nhận diện xu hướng, đánh dấu các tài sản kém hiệu quả và tối ưu hóa hiệu suất danh mục đầu tư của mình

Điều khiển tài chính và đầu tư của bạn với ClickUp!

Quản lý tài chính không nhất thiết phải phức tạp. Từ việc lập ngân sách cho chi tiêu hàng ngày đến lập kế hoạch hưu trí hoặc phát triển danh mục đầu tư, sự rõ ràng đến từ việc có hệ thống phù hợp.

ClickUp cung cấp cho bạn hệ thống này – kết hợp tự động hóa mạnh mẽ, theo dõi thời gian thực và các mẫu tùy chỉnh để tối ưu hóa mọi khía cạnh của cuộc sống tài chính của bạn. Bạn có thể theo dõi chi tiêu, đánh giá hiệu suất danh mục đầu tư, đặt mục tiêu dài hạn và giữ mọi thứ gọn gàng trong một nơi duy nhất.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và biến mục tiêu tài chính của bạn thành hiện thực!