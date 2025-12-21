Cách tạo Sổ tay ra mắt sản phẩm: Chiến lược, Bước thực hiện & Mẫu

Các buổi ra mắt phim lớn hoặc trò chơi mới thường trông có vẻ dễ dàng từ bên ngoài.

Các teaser được tung ra, ngày ra mắt được công bố rộng rãi, và khi ngày ra mắt đến, mọi người đều biết chính xác những gì cần làm. Đằng sau khoảnh khắc trơn tru đó là một cuốn cẩm nang chi tiết.

Hầu hết các lần ra mắt sản phẩm B2B lại diễn ra theo hướng ngược lại. Các nhóm phải xoay xở với các bản trình bày, bảng tính và chuỗi tin nhắn, và hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Không có gì ngạc nhiên khi khoảng 95% sản phẩm mới không đạt được mục tiêu mỗi năm, theo nghiên cứu được chia sẻ bởi Clayton Christensen, giáo sư tại Trường Kinh doanh Harvard.

Sổ tay ra mắt sản phẩm chính là chìa khóa giúp bạn vượt qua những thách thức đó. ✅

Nó biến một kế hoạch mơ hồ thành một hệ thống rõ ràng, có thể tái sử dụng để đưa sản phẩm ra thị trường. Nhóm của bạn có thể thấy đối tượng mục tiêu, thông điệp truyền tải, kênh tiếp thị sử dụng và cách đánh giá hiệu quả của chiến dịch ra mắt.

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách xây dựng một Sổ tay ra mắt sản phẩm rõ ràng từ ý tưởng ban đầu đến đánh giá sau khi ra mắt.

⭐️ Tính năng mẫu nổi bật Tải miễn phí mẫu Tạo dòng thời gian hiệu quả cho việc ra mắt sản phẩm của bạn với mẫu danh sách kiểm tra ra mắt sản phẩm ClickUp. Lập kế hoạch cho từng bước của lần phát hành tiếp theo với Mẫu Danh sách Kiểm tra Phát hành Sản phẩm ClickUp. Nó cung cấp cho bạn một không gian sẵn có để lưu trữ Sổ tay Phát hành Sản phẩm, với các dòng thời gian, người chịu trách nhiệm và các cột mốc quan trọng được liệt kê rõ ràng trong một nơi. Bạn có thể chia danh sách kiểm tra ra mắt sản phẩm thành các giai đoạn đơn giản, nhóm các công việc theo danh mục và xem cách mọi thứ được sắp xếp so với ngày ra mắt bằng các chế độ xem Gantt và dòng thời gian. Khi các nhóm cập nhật công việc của mình, bạn có thể theo dõi tiến độ theo thời gian thực và giữ cho sản phẩm, tiếp thị và bán hàng đồng bộ thay vì phải theo dõi các cập nhật rời rạc.

Sổ tay ra mắt sản phẩm là gì?

Sổ tay ra mắt sản phẩm là một hướng dẫn có thể tái sử dụng để đưa sản phẩm ra thị trường. Nó tập hợp kế hoạch ra mắt sản phẩm, chiến lược tiếp cận thị trường, danh sách kiểm tra ra mắt, dòng thời gian và người chịu trách nhiệm vào một nơi duy nhất.

Thay vì chỉ là một tài liệu sử dụng một lần cho một lần ra mắt, nó trở thành một hệ thống toàn diện hướng dẫn nhóm của bạn trong việc lập kế hoạch, thực thi và học hỏi từ mỗi lần ra mắt.

Bạn có thể hình dung nó như sau:

Chiến lược ra mắt của bạn giải thích tại sao và nơi nào bạn sẽ ra mắt sản phẩm trên thị trường.

Kế hoạch ra mắt sản phẩm của bạn giải thích điều gì việc cần làm và khi nào

Sổ tay ra mắt sản phẩm của bạn giải thích cách thức toàn bộ quy trình diễn ra xuyên suốt các nhóm, mỗi lần.

Tại sao các công ty cần một Sổ tay ra mắt sản phẩm

Hầu hết các lần ra mắt sản phẩm thất bại một cách im lặng do công việc bị phân tán, chứ không phải vì ý tưởng sai lầm. Các nhóm sản phẩm, tiếp thị và bán hàng thường giữ riêng các tài liệu, ngày tháng và phiên bản của câu chuyện.

Sổ tay ra mắt sản phẩm giúp bạn tránh tình trạng đó bằng cách:

Giữ cho đối tượng mục tiêu, đề xuất giá trị và mục tiêu ra mắt của bạn trong một chế độ xem chia sẻ.

Lập kế hoạch các bước triển khai sản phẩm từ giai đoạn thử nghiệm ban đầu đến ngày ra mắt và các hoạt động sau khi ra mắt.

Xác định rõ ai là người chịu trách nhiệm cho từng công việc, giúp bạn theo dõi tiến độ mà không cần phải liên tục cập nhật thông tin.

Cung cấp cho bạn một khung làm việc có thể tái sử dụng, có thể tinh chỉnh cho các lần ra mắt sản phẩm trong tương lai.

Khi các nhóm có một Sổ tay ra mắt sản phẩm rõ ràng, họ có thể loại bỏ nhu cầu phải tái tạo lại quy trình ra mắt sản phẩm mỗi lần và thay vào đó tập trung vào việc cải thiện quy trình hiện có.

👀 Thực tế thú vị: Chỉ khoảng 5% người mua B2B đang trong giai đoạn mua hàng tại bất kỳ thời điểm nào, điều này có nghĩa là phần lớn thông điệp ra mắt của bạn nên tập trung vào việc xây dựng nhận thức và ưa chuộng cho đến khi người mua bước vào giai đoạn 5% đó. Lời khuyên này dựa trên "Quy tắc 95-5" từ Viện B2B LinkedIn hợp tác với Viện Ehrenberg-Bass.

Ví dụ: Cách một nhóm SaaS sử dụng Sổ tay ra mắt sản phẩm

Hãy tưởng tượng một công ty SaaS đang chuẩn bị giới thiệu một tính năng phân tích mới.

Nhóm sản phẩm viết bản mô tả tính năng và ghi chú phát hành, nhóm tiếp thị xây dựng chiến dịch, và nhóm bán hàng cần các điểm chính để trình bày trong các buổi demo.

Với Sổ tay ra mắt sản phẩm đã được thiết lập:

Đội ngũ sản phẩm xác định vấn đề, giá trị cốt lõi và thông điệp chính một lần, sau đó liên kết chúng với ghi chú phát hành và nội dung trong ứng dụng.

Nhóm marketing sẽ tích hợp thông điệp đó vào các chuỗi email, nội dung trang đích và chiến dịch truyền thông xã hội, tất cả đều liên kết với cùng một ngày ra mắt.

Nhóm bán hàng sẽ nhận được một bộ tài liệu hướng dẫn ngắn gọn bao gồm các trường hợp sử dụng, cách xử lý phản đối và danh sách kiểm tra đơn giản cho hoạt động tiếp cận khách hàng vào ngày ra mắt.

Mọi người thực hiện công việc trên cùng một trang, khách hàng nhận được thông điệp rõ ràng và nhất quán, và nhóm có một khung làm việc có thể tái sử dụng cho lần ra mắt thành công tiếp theo.

Trước khi bắt đầu: Tại sao nên chọn ClickUp cho Sổ tay ra mắt sản phẩm của bạn?

Sự phân tán công việc khiến ngay cả những ý tưởng ra mắt sản phẩm tốt nhất cũng trở nên hỗn loạn.

Nghiên cứu được lưu trữ trong một tài liệu, kế hoạch ra mắt sản phẩm nằm trong một công cụ riêng biệt, các công việc chiến dịch được quản lý trong một ứng dụng khác, và phản hồi của khách hàng bị ẩn trong các cuộc trò chuyện.

Chủ đề về quyết định và triển khai bị đứt gãy, và Sổ tay ra mắt sản phẩm của bạn trở thành một mớ hỗn độn các liên kết thay vì một hệ thống thực sự.

ClickUp tập trung tất cả công việc vào một nơi duy nhất, giúp Sổ tay ra mắt sản phẩm của bạn luôn rõ ràng, được quản lý và có thể lặp lại. Bạn có thể lưu trữ các thông tin về vị trí sản phẩm, ghi chú phát hành, mục danh sách kiểm tra ra mắt, dòng thời gian và các hoạt động sau khi ra mắt trong một không gian làm việc duy nhất.

Điều đó có nghĩa là nhóm sản phẩm, nhóm tiếp thị và nhóm bán hàng có thể cùng nhau thực hiện quy trình ra mắt sản phẩm chung thay vì phải xử lý các phiên bản riêng lẻ.

Cách ClickUp hỗ trợ Sổ tay ra mắt sản phẩm của bạn:

Giữ các thông số kỹ thuật, thông điệp và ghi chú phát hành trong ClickUp tài liệu để mọi nhóm làm việc dựa trên cùng một ngôn ngữ.

Chuyển danh sách kiểm tra ra mắt sản phẩm của bạn thành các nhiệm vụ ClickUp với người chịu trách nhiệm, ngày ra mắt và các phụ thuộc để bạn có thể theo dõi tiến độ mà không cần phải theo dõi cập nhật.

Sử dụng các chế độ xem Gantt và dòng thời gian của ClickUp để theo dõi kế hoạch ra mắt qua các công việc trước khi ra mắt, ngày ra mắt và giai đoạn sau khi ra mắt.

Thêm các trường thông tin đơn giản và bảng điều khiển ClickUp để theo dõi hiệu suất sau khi ra mắt, giúp bạn đo lường thành công và điều chỉnh chiến lược ra mắt theo thời gian.

Xem quy trình làm việc hoạt động như thế nào bên dưới. 👇🏼

Bắt đầu từ đâu:

Bạn có thể cài đặt Sổ tay ra mắt sản phẩm của mình trong vài phút bằng cách bắt đầu với một không gian tập trung cho công việc sản phẩm và một nơi trung tâm để đặt câu hỏi và chia sẻ kiến thức:

Khám phá ClickUp cho các nhóm sản phẩm để tổ chức lộ trình, thông số kỹ thuật và các công việc ra mắt trong một chế độ xem chia sẻ.

Sử dụng ClickUp Brain để đặt câu hỏi về Sổ tay ra mắt sản phẩm của bạn, tìm các công việc và tài liệu liên quan, và đảm bảo mọi người đều đồng bộ mà không cần phải tìm kiếm qua các công cụ khác.

Các thành phần chính của Sổ tay ra mắt sản phẩm thành công

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết. Bắt đầu nào!

1. Vị trí sản phẩm và xác định đối tượng mục tiêu

Mọi Sổ tay ra mắt sản phẩm thành công đều bắt đầu với một câu hỏi đơn giản: Sản phẩm này dành cho ai, và tại sao họ nên quan tâm vào thời điểm này? Trước khi nghĩ đến các kênh phân phối hoặc ngày ra mắt, bạn cần có cái nhìn rõ ràng về đối tượng mục tiêu, những vấn đề họ đang gặp phải và kết quả cụ thể mà sản phẩm của bạn hứa hẹn mang lại.

Đây là nơi định vị sản phẩm phát huy tác dụng quan trọng. Bạn xác định phân khúc thị trường mà bạn đang tham gia, các giải pháp thay thế mà khách hàng đang sử dụng hiện nay, và đề xuất giá trị giúp sản phẩm của bạn nổi bật so với đối thủ.

Khi nhóm của bạn chia sẻ một câu chuyện định vị đơn giản, việc đồng bộ hóa thông điệp, chiến dịch tiếp thị và các cuộc hội thoại bán hàng xung quanh chiến lược ra mắt sản phẩm thành công sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều so với việc tập trung vào danh sách các tính năng rời rạc.

Sử dụng ClickUp tài liệu

Tạo tài liệu hoặc wiki hoàn hảo với các trang con, tùy chọn định dạng và mẫu với ClickUp Docs

Bạn có thể lưu trữ toàn bộ nội dung này trong ClickUp Docs để nó luôn gắn liền với kế hoạch ra mắt sản phẩm của bạn. Tại một nơi duy nhất, bạn có thể xác định đối tượng mục tiêu, vấn đề cốt lõi, đề xuất giá trị và các thông điệp chính cho việc ra mắt.

Bạn cũng có thể thêm các phần ghi chú về đối thủ cạnh tranh và trích dẫn của khách hàng, sau đó liên kết tài liệu đó với các công việc trong các bộ phận sản phẩm, tiếp thị và bán hàng.

Khi hiểu biết của bạn về thị trường phát triển, bạn có thể cập nhật tài liệu này để đảm bảo mọi người đều tham gia vào công việc dựa trên cùng một định hướng. Nhờ đó, khi chuyển sang các dòng thời gian, tài nguyên và mục tiêu ra mắt, Sổ tay ra mắt sản phẩm của bạn đã được xây dựng dựa trên một định nghĩa chung, đơn giản về đối tượng khách hàng mà bạn phục vụ và giá trị mà sản phẩm của bạn đại diện.

2. Mục tiêu ra mắt và chỉ số KPI

Sau khi đã xác định rõ vị trí sản phẩm và đối tượng mục tiêu, bước tiếp theo trong Sổ tay ra mắt sản phẩm là xác định tiêu chí thành công. Mục tiêu ra mắt sẽ biến ý tưởng mơ hồ "hãy làm cho sản phẩm này trở nên lớn mạnh" thành các kết quả cụ thể có thể đo lường được.

Bạn có thể quan tâm đến doanh số ban đầu, số lượng đăng ký mới, cơ hội tiềm năng hoặc việc áp dụng tính năng mới trong sản phẩm hiện có. Từ đó, bạn có thể chọn một bộ chỉ số KPI nhỏ để theo dõi hiệu suất trong suốt giai đoạn ra mắt và sau khi ra mắt.

Điều này có thể bao gồm tỷ lệ chuyển đổi từ bản dùng thử sang bản trả phí, tỷ lệ kích hoạt, mức độ sử dụng sản phẩm trong 14 ngày đầu tiên, hoặc các tín hiệu nhận thức đơn giản như lượt đề cập trên mạng xã hội và lượt truy cập trang đích.

Trong ClickUp, bạn có thể đưa các mục tiêu ra mắt này vào Không gian Làm việc (Workspace) để chúng luôn hiển thị. Bạn có thể cài đặt các Trường Tùy chỉnh (Custom Fields) trên các nhiệm vụ ClickUp cho các thẻ KPI, thêm một trường cho "Tác động của việc ra mắt" và sử dụng bảng điều khiển (Dashboards) để theo dõi tiến độ theo thời gian thực.

Theo thời gian, Sổ tay ra mắt sản phẩm của bạn sẽ trở thành một bản ghi chép về những mục tiêu đã đạt được, những mục tiêu chưa đạt được và những điều cần điều chỉnh cho các lần ra mắt sản phẩm trong tương lai.

Sử dụng ClickUp để hiển thị các mục tiêu.

Bạn có thể:

Nhóm các công việc ra mắt thành các công việc con và liên kết chúng với một công việc KPI chính để mỗi danh sách công việc hiển thị công việc liên quan đến một kết quả cụ thể.

Thêm thẻ vào Bảng điều khiển ClickUp để theo dõi các chỉ số hiệu suất ra mắt như công việc đã hoàn thành, trạng thái chiến dịch hoặc xu hướng sử dụng cơ bản.

Sử dụng các bộ lọc đơn giản để xem những gì vẫn cần được chú ý trước ngày ra mắt, để bạn có thể đo lường thành công so với kế hoạch, chứ không phải sau khi sự việc đã xảy ra.

3. Đồng bộ hóa đa chức năng

Một lần ra mắt sản phẩm thành công luôn là nỗ lực phối hợp giữa các bộ phận. Bộ phận Sản phẩm định hình phiên bản phát hành, bộ phận Tiếp thị lập kế hoạch triển khai chiến dịch, bộ phận Bán hàng chuẩn bị các hoạt động tiếp cận khách hàng, và bộ phận Hỗ trợ Khách hàng sẵn sàng giải đáp thắc mắc và phản hồi.

Nếu không có Sổ tay chia sẻ, mỗi nhóm sẽ làm việc theo kế hoạch riêng của mình, và câu chuyện ra mắt sẽ khác nhau trên từng kênh.

Sổ tay ra mắt sản phẩm của bạn cung cấp cho các nhóm này một chế độ xem chung về tất cả các công việc, người chịu trách nhiệm và các mối quan hệ phụ thuộc. Nó giúp bạn giữ cho các bên liên quan được thông tin, tránh công việc trùng lặp và đảm bảo các quyết định được hiển thị rõ ràng thay vì bị ẩn trong các chủ đề thảo luận riêng biệt.

Khi mọi nhóm đều có thể theo dõi tiến độ và thời gian thực hiện, quy trình ra mắt sản phẩm sẽ trở nên trơn tru và dễ dự đoán hơn.

Ví dụ: RACI trong ClickUp để đảm bảo trách nhiệm.

Tải miễn phí mẫu Nâng cao giao tiếp, trách nhiệm và hợp tác với mẫu Ma trận RACI của ClickUp.

Trong hầu hết các lần ra mắt, áp lực thực sự không đến từ công việc bản thân. Nó xuất phát từ việc không biết ai là người phê duyệt thông điệp, ai chịu trách nhiệm về trang đích, hoặc ai có quyền quyết định cuối cùng về giá cả và cấu trúc ưu đãi.

Sự mơ hồ về trách nhiệm làm chậm quá trình ra quyết định và biến kế hoạch ra mắt chặt chẽ thành những cuộc chạy đua phút chót.

Mẫu Ma trận RACI ClickUp cung cấp cho bạn một cách đơn giản để xác định rõ các vai trò trước khi bắt đầu công việc. Nó liệt kê rõ ai là người Chịu trách nhiệm, Chịu trách nhiệm chính, Được tham khảo ý kiến và Được thông báo cho từng hoạt động ra mắt sản phẩm, giúp mỗi thành viên trong nhóm có thể nắm rõ vai trò của mình trong Sổ tay ra mắt sản phẩm mà không cần phải lục lọi các chủ đề cũ.

Mẫu này có các trạng thái linh hoạt, Trường Tùy chỉnh và nhiều chế độ xem, giúp dễ dàng theo dõi quyền sở hữu từ nhiều góc độ khác nhau. Bạn có các không gian dành cho lãnh đạo dự án, nhóm dự án và đối tác bên ngoài, cùng với hướng dẫn bắt đầu sử dụng ma trận để đảm bảo mọi người đều hiểu cách sử dụng nó.

Bạn có thể:

Phân công các công việc quan trọng trong quá trình ra mắt như phê duyệt thông điệp, cập nhật trang đích, thông cáo báo chí và đào tạo nội bộ cho các vai trò R, A, C và I rõ ràng.

Sử dụng các chế độ xem lãnh đạo và nhóm để nhanh chóng nắm bắt cách trách nhiệm được phân bổ giữa các bộ phận sản phẩm, tiếp thị, bán hàng và thành công của khách hàng.

Cập nhật trạng thái công việc và vai trò tại một nơi duy nhất để phát hiện sớm các điểm nghẽn hoặc khoảng trống trong quy trình phê duyệt, thay vì phát hiện chúng vào ngày ra mắt.

4. Dòng thời gian ra mắt và các cột mốc quan trọng

Ngay cả khi có vai trò rõ ràng, việc ra mắt sản phẩm vẫn có thể gặp trục trặc nếu thời gian không được xác định rõ ràng. Một Sổ tay ra mắt sản phẩm mạnh mẽ sẽ biến ý tưởng của bạn thành một dòng thời gian đơn giản và chung cho tất cả mọi người. Bạn bắt đầu từ ngày ra mắt sản phẩm và làm việc ngược lại, xác định những gì cần chuẩn bị trong các giai đoạn nghiên cứu, phát triển, tiếp thị và bán hàng trước khi ngày ra mắt đến.

Dòng thời gian của bạn không chỉ nên hiển thị một sự kiện duy nhất. Nó cần nêu rõ các cột mốc quan trọng trong quá trình ra mắt, như “sẵn sàng beta”, “thông điệp được phê duyệt”, “trang đích hoạt động”, “đào tạo nội bộ hoàn thành” và “chiến dịch được lên lịch”.

Khi các mốc kiểm tra này được hiển thị rõ ràng, sẽ dễ dàng hơn để xác định liệu bạn có đang đi đúng hướng hay cần điều chỉnh phạm vi để bảo vệ ngày ra mắt.

Hiển thị các mối quan hệ phụ thuộc với chế độ xem Biểu đồ Gantt của ClickUp.

Chuyển đổi toàn bộ dự án thành dòng thời gian, sau đó đánh dấu màu sắc cho bất kỳ phần nào bạn thấy bằng chế độ xem Biểu đồ Gantt của ClickUp

Nhiều lần ra mắt sản phẩm bị trì hoãn vì những lý do đơn giản. Một cuộc đánh giá mất nhiều thời gian hơn dự kiến, một yếu tố phụ thuộc không rõ ràng, và đột nhiên sự chậm trễ "nhỏ" đó đẩy lùi ngày ra mắt sản phẩm mà không ai nhận ra cho đến khi đã quá muộn.

Khi công việc của bạn được liệt kê trong các danh sách công việc phẳng, sẽ khó nhận ra cách một công việc trễ hạn có thể âm thầm làm xáo trộn các công việc khác.

Chế độ xem Gantt của ClickUp biến sự lộn xộn thành một dòng thời gian kết nối. Thay vì phải đoán xem các công việc liên quan đến nhau như thế nào, bạn có thể thấy các bước triển khai sản phẩm được trình bày từ bản tóm tắt ban đầu đến ngày ra mắt, với các liên kết rõ ràng giữa chúng.

Điều này giúp đơn giản hóa quy trình bảo vệ các lộ trình quan trọng, điều chỉnh phạm vi khi cần thiết và duy trì sự đồng thuận về các bước tiếp theo.

Chế độ xem hỗ trợ ngày bắt đầu và ngày kết thúc, lịch trình kéo và thả, cũng như các mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc, giúp bạn theo dõi quá trình ra mắt một cách thực tế khi nó thay đổi. Các thanh có màu sắc và chỉ báo tiến độ cũng giúp bạn nhanh chóng nhận biết những phần đang tiến triển và những phần cần chú ý.

Bạn có thể:

Sử dụng Gantt để lập kế hoạch các bước triển khai sản phẩm từ giai đoạn đóng băng phát triển cho đến nội dung, phê duyệt và ngày ra mắt trong một nền tảng duy nhất.

Thêm các mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc để rõ ràng những gì cần hoàn thành trước khi bước tiếp theo bắt đầu.

Kiểm tra dòng thời gian để phát hiện các điểm nghẽn và tuần làm việc quá tải sớm, sau đó điều chỉnh lịch trình trước khi ảnh hưởng đến ngày ra mắt.

5. Chiến lược tiếp cận thị trường (GTM)

Khi bạn đã xác định được đối tượng khách hàng mục tiêu và mục tiêu muốn đạt được, chiến lược đưa sản phẩm ra thị trường sẽ biến những ý tưởng đó thành các hành động cụ thể trên thị trường.

Phần này của Sổ tay ra mắt sản phẩm kết nối đề xuất giá trị, đối tượng mục tiêu và vị trí sản phẩm của bạn với các kênh, thông điệp và ưu đãi mà bạn sẽ sử dụng để tiếp cận khách hàng thực tế.

Một phần GTM đơn giản trong Sổ tay ra mắt sản phẩm của bạn có thể bao gồm:

Khách hàng mục tiêu của bạn là ai trong từng phân khúc thị trường?

Lời hứa cốt lõi của bạn là gì, và nó giải quyết những điểm đau của họ như thế nào?

Các chiến dịch tiếp thị và hoạt động bán hàng nào bạn sẽ triển khai xung quanh ngày ra mắt?

Cách định giá, gói sản phẩm và các ưu đãi hỗ trợ cho một lần ra mắt sản phẩm thành công.

Bạn có thể liệt kê các hoạt động tiếp thị chính, chẳng hạn như nội dung, email, chiến dịch truyền thông xã hội, thông báo trong sản phẩm và các hoạt động khuyến mãi, cùng với vai trò của đội ngũ bán hàng. Như vậy, chiến lược ra mắt của bạn không chỉ là danh sách ý tưởng; đó là một kế hoạch thống nhất.

Đây là một kế hoạch rõ ràng thể hiện cách bạn sẽ tạo ra sự chú ý, tạo ra sự hào hứng và thúc đẩy doanh số ban đầu trong những tuần đầu tiên sau khi ra mắt.

Trong Sổ tay ra mắt sản phẩm của bạn, bạn có thể tập trung tất cả thông tin này vào một nơi để nhóm sản phẩm, lãnh đạo marketing và nhóm bán hàng có thể thấy cách các công việc của họ kết nối với nhau. Theo thời gian, bạn có thể so sánh các phương pháp tiếp cận GTM khác nhau giữa các lần ra mắt và tinh chỉnh những gì phù hợp nhất với thị trường của bạn.

📖 Xem thêm: Cách tạo chiến lược ra mắt sản phẩm hiệu quả

6. Kế hoạch truyền thông nội bộ và ngoại bộ

Ngay cả một chiến lược GTM mạnh mẽ cũng có thể không đạt được mục tiêu nếu nhân viên trong và ngoài công ty nghe được những phiên bản khác nhau của cùng một thông điệp. Kế hoạch truyền thông của bạn đảm bảo rằng mọi người đều nhận được cùng một thông điệp rõ ràng, dù họ là đồng nghiệp hay khách hàng.

Trong nội bộ, Sổ tay ra mắt sản phẩm của bạn có thể nêu rõ cách bạn sẽ hỗ trợ các nhóm chuẩn bị sẵn sàng. Điều này có thể bao gồm các phiên đào tạo nội bộ, giải thích ngắn gọn cho đội ngũ hỗ trợ và các điểm chính cần truyền đạt cho đội ngũ bán hàng.

👀 Thực tế thú vị: 61% người mua B2B ưa chuộng trải nghiệm mua hàng miễn phí, do đó các tài liệu tự phục vụ rõ ràng (giá cả, câu hỏi thường gặp, demo, ghi chú phát hành) cũng quan trọng không kém các hoạt động bán hàng trong tuần ra mắt.

Mục tiêu là đảm bảo mọi người đều được thông tin đầy đủ và tự tin để có thể trả lời câu hỏi và cung cấp phản hồi trong và sau khi ra mắt.

Về mặt đối ngoại, kế hoạch của bạn có thể nêu rõ cách thức truyền thông về việc ra mắt sản phẩm đến thị trường. Bạn có thể bao gồm các dòng thời gian tổng quan cho các thông cáo báo chí, cập nhật trang đích, bài đăng trên mạng xã hội, chuỗi email và các buổi webinar cho khách hàng.

Khi thông tin được ghi chép trước, việc đồng bộ hóa giọng điệu, thời gian và kỳ vọng trên tất cả các kênh trở nên dễ dàng hơn.

Tạo và quản lý công việc từ trò chuyện với tính năng tạo/lập công việc chỉ bằng một cú nhấp chuột trong ClickUp Chat

Nhiều vấn đề giao tiếp trong quá trình ra mắt bắt nguồn từ các cuộc trò chuyện trong các kênh chat. Mọi người chia sẻ quyết định trong một công cụ và lập kế hoạch công việc trong một công cụ khác, và đến ngày ra mắt, không ai chắc chắn thông tin nào là cuối cùng. Thông tin quan trọng bị ẩn đi, và các nhóm cuối cùng phải hỏi lại những câu hỏi tương tự.

ClickUp Chat hỗ trợ bằng cách giữ các cuộc hội thoại trong cùng không gian làm việc nơi Sổ tay ra mắt sản phẩm của bạn được lưu trữ. Thay vì phải chuyển đổi giữa các ứng dụng, các nhóm có thể thảo luận về công việc ngay bên cạnh các công việc, tài liệu và dòng thời gian cần được chú ý.

Điều đó có nghĩa là ít tin nhắn bị mất và ít bất ngờ hơn khi ngày ra mắt đến gần.

ClickUp Chat hiển thị song song với các chế độ xem khác, hỗ trợ các chủ đề thảo luận và cho phép chia sẻ liên kết đến công việc và tài liệu mà không làm gián đoạn luồng công việc. Mọi người đều nhìn thấy cùng một bối cảnh trực tiếp, giúp dễ dàng đồng bộ hóa thông điệp, mục tiêu ra mắt và các thay đổi phút chót.

Bạn có thể:

Sử dụng kênh trò chuyện ClickUp chuyên dụng trong không gian ra mắt sản phẩm để đội ngũ sản phẩm, tiếp thị và bán hàng có thể chia sẻ các cập nhật nhanh chóng tại một nơi duy nhất.

Ghim các thông điệp quan trọng, chẳng hạn như đề xuất giá trị cuối cùng hoặc lời nhắc nhở về ngày ra mắt, để các thành viên mới có thể nhanh chóng nắm bắt thông tin.

Chèn các liên kết đến tài liệu ClickUp, bảng điều khiển ClickUp và các chế độ xem từ Sổ tay ra mắt sản phẩm của bạn để các quyết định luôn dựa trên nguồn thông tin chính xác.

📖 Xem thêm: 10 Mẫu Kế Hoạch Tiếp Thị Sản Phẩm Miễn Phí Để Lập Kế Hoạch Chiến Dịch

Sử dụng nhiệm vụ ClickUp để biến quyết định thành hành động.

Tự động hóa, ưu tiên và duy trì tiến độ công việc với nhiệm vụ ClickUp

Một vấn đề phổ biến khác trong quá trình ra mắt là các quyết định được đưa ra trong trò chuyện không bao giờ được chuyển thành các bước tiếp theo rõ ràng. Ai đó đồng ý cập nhật trang đích hoặc tinh chỉnh thông điệp cho một phân khúc thị trường, nhưng nếu không có công việc, người chịu trách nhiệm và thời hạn, nó sẽ dần bị lãng quên.

Theo thời gian, những sai sót nhỏ này tích tụ lại và đe dọa đến thành công của việc ra mắt sản phẩm.

Nhiệm vụ ClickUp cung cấp cho bạn một cách đơn giản để biến các cuộc hội thoại thành công việc cụ thể. Mỗi nhiệm vụ có thể bao gồm mô tả, người được giao nhiệm vụ, ngày đáo hạn, tệp đính kèm, Trường Tùy chỉnh và bình luận, giúp toàn bộ quá trình ra mắt trở nên dễ theo dõi hơn.

Thay vì hy vọng ai đó nhớ, bạn có thể thấy chính xác những gì cần làm và thời điểm thực hiện.

Các nhiệm vụ ClickUp được hiển thị trong các chế độ xem như Danh sách công việc, Bảng, Lịch và Gantt, điều này có nghĩa là mọi hoạt động ra mắt đều được tích hợp vào kế hoạch và dòng thời gian tổng thể của dự án ra mắt sản phẩm. Các bình luận giúp duy trì ngữ cảnh gắn liền với công việc, không bị phân tán qua các công cụ khác.

Bạn có thể:

Tạo công việc trực tiếp từ các quyết định ra mắt để mỗi cam kết đều có người chịu trách nhiệm và ngày đáo hạn.

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để gắn thẻ các công việc theo giai đoạn, mục tiêu hoặc kênh, giúp dễ dàng theo dõi tiến độ trên danh sách kiểm tra ra mắt sản phẩm của bạn.

Giữ các phê duyệt, câu hỏi và cập nhật trong phần bình luận của công việc, để bất kỳ ai cũng có thể mở công việc và xem toàn bộ thông tin mà không cần theo dõi các chủ đề riêng biệt.

7. Theo dõi sau khi ra mắt và vòng phản hồi

Sau khi ngày ra mắt kết thúc, quá trình học hỏi thực sự mới bắt đầu. Đây là giai đoạn sau ra mắt, nơi bạn quan sát cách người dùng sớm sử dụng sản phẩm, phản ứng của khách hàng và liệu các mục tiêu ra mắt có được đạt được trong các tình huống thực tế hay không.

Một Sổ tay ra mắt sản phẩm mạnh mẽ coi khía cạnh này là bước cốt lõi, không phải là tùy chọn bổ sung.

Bạn muốn có một cách đơn giản để thu thập phản hồi của khách hàng, ghi chép các thành công của khách hàng và liên kết phản hồi của người dùng trở lại nhóm sản phẩm. Khi vòng lặp này hoạt động hiệu quả, bạn có thể nhận ra các mẫu, khắc phục các vấn đề nhanh chóng và lập kế hoạch cho các lần ra mắt sản phẩm trong tương lai với sự tự tin hơn thay vì phỏng đoán.

Thu thập thông tin với ClickUp Biểu mẫu

Theo dõi và quản lý mọi biểu mẫu trong không gian làm việc của bạn với ClickUp Forms

Một vấn đề phổ biến sau khi ra mắt là phản hồi đến từ mọi nguồn. Các phiếu hỗ trợ, cuộc gọi của khách hàng, ghi chú bán hàng, mạng xã hội và các chủ đề nội bộ đều chứa đựng những tín hiệu hữu ích, nhưng chúng lại phân tán.

Việc phân biệt giữa những yếu tố gây nhiễu và những yếu tố thực sự ảnh hưởng đến hiệu suất ra mắt và sự phát triển của sản phẩm trở nên khó khăn.

ClickUp Forms hỗ trợ bạn bằng cách cung cấp một cách thức có cấu trúc để thu thập phản hồi tại một nơi duy nhất. Bạn có thể chia sẻ một biểu mẫu đơn giản với các nhóm tiếp xúc trực tiếp với khách hàng hoặc thậm chí là một số khách hàng cụ thể, sau đó chuyển mỗi phản hồi thành một công việc mà đội ngũ sản phẩm có thể xem xét và ưu tiên.

Thay vì để mất ghi chú trong email hoặc trò chuyện, bạn có một cách nhất quán để theo dõi tiến độ của các hoạt động theo dõi.

Các biểu mẫu hỗ trợ Trường Tùy chỉnh, tệp đính kèm và định tuyến tự động vào các danh sách cụ thể, giúp bạn tổ chức phản hồi theo khu vực sản phẩm, mức độ nghiêm trọng hoặc phân khúc khách hàng. Điều này giúp dễ dàng nhận diện các vấn đề thường xuyên xuất hiện và xác định ưu tiên cho các hoạt động sau khi ra mắt.

Bạn có thể:

Chia sẻ biểu mẫu từ ClickUp Forms với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng và Bán hàng để họ có thể ghi lại phản hồi của khách hàng và các câu hỏi thường gặp chỉ với vài cú nhấp chuột.

Hướng các phản hồi vào danh sách “Phản hồi sau khi ra mắt” chuyên dụng, với các trường thông tin về khu vực tính năng, tác động và loại khách hàng.

Kết nối các công việc phản hồi với tài liệu, sprint hoặc các mục trong lộ trình để nhóm sản phẩm có thể xử lý chúng thay vì coi chúng như những ghi chú rời rạc.

Các nhóm hỗ trợ khách hàng cũng có thể ghi chú ngắn gọn trong ClickUp Tasks hoặc Tài liệu sau các cuộc gọi. Khi những ghi chú này được lưu trữ trong cùng một Không gian Làm việc với Sổ tay ra mắt sản phẩm, việc kết nối giữa những gì khách hàng phản hồi và những thay đổi tiếp theo sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Làm thế nào để đo lường thành công của một lần ra mắt sản phẩm?

Đánh giá thành công của việc ra mắt sản phẩm bắt đầu từ các mục tiêu bạn đã đặt ra trong kế hoạch ra mắt sản phẩm. Một cách hữu ích để tiếp cận vấn đề này là chia thành ba nhóm đơn giản:

Tỷ lệ chấp nhận và sử dụng, bao gồm số lượng đăng ký, tỷ lệ kích hoạt và tần suất sử dụng các tính năng mới.

Doanh thu và kênh bán hàng, bao gồm doanh số ban đầu, các thỏa thuận mở rộng hoặc cơ hội tiềm năng, bị ảnh hưởng bởi quá trình ra mắt.

Cảm nhận và sự hài lòng của khách hàng, bao gồm điểm hài lòng của khách hàng, NPS, phản hồi định tính từ người dùng và các đề cập trên mạng xã hội.

Bạn có thể đang theo dõi hiệu suất qua các chỉ số này trong vài tuần và tháng đầu tiên. Hãy tìm hiểu những điểm mạnh của quá trình ra mắt và những nơi khách hàng gặp khó khăn trong việc đạt được kết quả như cam kết.

Trong ClickUp, bạn có thể kết hợp các tín hiệu này thông qua các bảng điều khiển và chế độ xem ClickUp được kết nối với các công việc ra mắt sản phẩm. Bạn có thể duy trì một bộ thẻ nhỏ để theo dõi hiệu suất ra mắt và thường xuyên xem xét chúng cùng với các nhóm sản phẩm, tiếp thị và bán hàng.

Theo thời gian, điều này trở thành một bước đánh giá sau ra mắt có thể lặp lại trong Sổ tay ra mắt sản phẩm của bạn, hướng dẫn cải tiến liên tục thay vì các giải pháp tạm thời.

Quy trình ra mắt sản phẩm từng bước

Bước 1: Nghiên cứu & lập kế hoạch

Bắt đầu bằng cách xây dựng kế hoạch ra mắt sản phẩm dựa trên bối cảnh thực tế. Bạn có thể xác định đối tượng mục tiêu, các vấn đề cốt lõi mà sản phẩm giải quyết và giá trị cốt lõi mà bạn muốn chứng minh. Phân tích đối thủ cạnh tranh, xác định phân khúc thị trường của bạn và viết một tuyên bố định vị đơn giản mà nhóm có thể lặp lại.

Bạn nên duy trì sự gọn gàng trong nghiên cứu ngay từ ngày đầu tiên. Bạn có thể lưu trữ các cuộc phỏng vấn, ghi chú và quyết định trong ClickUp Tài liệu để mọi người đều truy cập cùng một nguồn tài liệu. Một Bảng trắng giúp bạn nhóm các thông tin, phác thảo hành trình người dùng và phác thảo các bước triển khai sản phẩm đầu tiên mà không bị lạc chủ đề.

Xác định khoảng thời gian ra mắt ban đầu và ghi chú các rủi ro ban đầu. Nếu mức độ không chắc chắn cao, bạn có thể thực hiện một đợt ra mắt thử nghiệm với người dùng sớm trước khi xác định ngày ra mắt chính thức. Để có cái nhìn nhanh về mức độ rủi ro, bạn có thể sử dụng Công cụ Đánh giá Rủi ro ClickUp để đánh giá các yếu tố quan trọng nhất.

Sử dụng nhiều mô hình LLM và tính năng tìm kiếm sâu trong ClickUp Brain để giúp bạn nghiên cứu và tổng hợp thông tin từ một không gian làm việc thống nhất.

Bước 2: Chuẩn bị trước khi ra mắt

Giai đoạn này là lúc Sổ tay ra mắt sản phẩm được áp dụng vào công việc hàng ngày. Bạn có thể hoàn thiện thông điệp, viết ghi chú phát hành và chuẩn bị các tài liệu như trang đích, chuỗi email và chiến dịch truyền thông xã hội. Đội ngũ bán hàng có thể nhận được bộ tài liệu hỗ trợ ngắn gọn bao gồm các trường hợp sử dụng và cách xử lý phản đối đơn giản.

Chuyển danh sách kiểm tra ra mắt sản phẩm thành các nhiệm vụ ClickUp với người chịu trách nhiệm, ngày đáo hạn và các phụ thuộc để đảm bảo mọi thứ được thực hiện đúng dòng thời gian. Biểu đồ Gantt giúp dễ dàng theo dõi xem các cột mốc quan trọng như thông điệp đã được phê duyệt, tài nguyên sẵn sàng và đào tạo nội bộ hoàn thành có phù hợp với dòng thời gian hay không. Bạn có thể nhóm các công việc theo giai đoạn để công việc trước khi ra mắt luôn được hiển thị cho tất cả các đội.

Thiết lập hệ thống theo dõi trước khi công bố bất kỳ thông tin nào. Bạn có thể thêm UTM, tạo bảng điều khiển nhỏ cho đăng ký và lượt truy cập, và tạo biểu mẫu để thu thập phản hồi từ người dùng. Điều này giúp bạn có dữ liệu sạch ngay từ ngày đầu tiên và một lộ trình rõ ràng để chuyển các vấn đề ban đầu đến đúng người chịu trách nhiệm.

📖 Xem thêm: Cách tổ chức ra mắt sản phẩm thành công với danh sách kiểm tra này

Bước 3: Thực thi ra mắt

Vào ngày ra mắt, sự rõ ràng quan trọng hơn tốc độ. Bạn có thể sử dụng danh sách kiểm tra trực tiếp, cho phép các chủ sở hữu đánh dấu các bản phát hành, cập nhật trang web, email và thông báo trong ứng dụng khi thực hiện. Một kênh trò chuyện chuyên dụng trong không gian ra mắt giúp tập trung các cập nhật nhanh chóng tại một nơi và giảm bớt sự nhầm lẫn về "ai đang làm gì".

Theo dõi một số chỉ số chính để đánh giá hiệu quả. Một bảng điều khiển đơn giản có thể hiển thị số lượng đăng ký, lưu lượng truy cập vào trang đích và trạng thái chiến dịch chỉ trong nháy mắt. Đội ngũ bán hàng có thể bắt đầu các hoạt động tiếp cận theo kế hoạch với kịch bản tương tự thông điệp ra mắt, trong khi đội ngũ hỗ trợ và thành công của khách hàng ghi lại các câu hỏi thường gặp thông qua cùng một biểu mẫu ClickUp.

Nếu có sự cố xảy ra, bạn có thể điều chỉnh phạm vi và sắp xếp lại các công việc trong Gantt mà không làm mất đi dòng thời gian. Đăng một trạng thái ngắn để mọi người luôn đồng bộ và đưa các giải pháp cấp bách lên đầu danh sách. Tại đây, chúng ta bắt đầu các hoạt động sau ra mắt, thu thập phản hồi của người dùng và lên lịch các cải tiến nhanh nhất ngay lập tức.

📮 ClickUp Insight: 32% nhân viên cho biết công việc của họ bị trì hoãn do phải chờ đợi quyết định. Mặc dù phạm vi nguyên nhân có thể đa dạng, từ thiếu hiển thị đến quyền sở hữu không rõ ràng, kết quả luôn giống nhau: sự sụt giảm dần về năng suất. 💧 Với tính năng Trạng thái Tùy chỉnh của ClickUp, bạn có thể theo dõi các điểm quyết định trong quy trình làm việc và phát hiện các điểm tắc nghẽn trước khi chúng gây ra trì hoãn. Đặt các bước tiếp theo rõ ràng, phân công người ra quyết định và duy trì tiến độ công việc mà không cần phỏng đoán.

Bước 4: Tối ưu hóa sau khi ra mắt

Sau khi ra mắt, động lực đến từ các vòng lặp chặt chẽ.

Bạn có thể theo dõi mức độ chấp nhận, tín hiệu doanh thu và phản hồi của người dùng, sau đó khắc phục các vấn đề gây cản trở mà bạn nhận thấy trước tiên. Những cải tiến nhỏ được triển khai nhanh chóng thường mang lại hiệu quả hơn so với một bản vá lớn sau này.

Bạn có thể cài đặt một lịch trình hàng tuần đơn giản. Bạn có thể xem chế độ xem của ClickUp chung, đọc phản hồi của khách hàng và thử nghiệm một hoặc hai thay đổi. Cập nhật Sổ tay khi bạn học hỏi để các lần ra mắt trong tương lai diễn ra nhanh hơn với ít bất ngờ hơn.

Giữ cho quy trình luôn hiển thị. Bạn có thể chuyển phản hồi vào các nhiệm vụ ClickUp, gắn thẻ theo khu vực tính năng và theo dõi tiến độ tại một nơi duy nhất. Mục tiêu là chuyển từ các ghi chú rời rạc sang các bước theo dõi rõ ràng mà nhóm có thể thực hiện ngay lập tức.

ClickUp có thể giúp tạo và quản lý Sổ tay ra mắt sản phẩm như thế nào?

Sau khi ra mắt, các nhóm bị quá tải với hàng loạt ghi chú, phiếu yêu cầu và đề xuất. Phản hồi được lưu trữ trong các công cụ khác nhau. Chủ sở hữu không rõ ràng. Báo cáo trạng thái chậm trễ. Các vấn đề nhỏ tích tụ và làm chậm quá trình phát hành tiếp theo. Có quá nhiều thông tin cần theo dõi!

ClickUp Brain kết hợp với các Trợ lý AI của ClickUp giúp bạn biến những thông tin lộn xộn thành một quy trình làm việc trơn tru.

Trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích ngữ cảnh trong không gian làm việc qua các tài liệu, công việc và bình luận, trong khi nhân viên hỗ trợ chuyển đổi các tín hiệu thành công việc, phân công chủ sở hữu và đăng cập nhật ngắn trong các cuộc trò chuyện. Công việc sau khi ra mắt vẫn được kết nối với bảng điều khiển thay vì bị trôi vào nhật ký trò chuyện.

Nội dung bao gồm:

Tìm kiếm và hỏi đáp trong không gian làm việc trên ClickUp Tài liệu, Nhiệm vụ ClickUp và bình luận.

Tổng hợp phản hồi từ biểu mẫu ClickUp, ghi chú hỗ trợ và phỏng vấn.

Tự động gắn thẻ cho khu vực tính năng, tác động và phân khúc khách hàng.

Tạo công việc với người được giao, ngày đáo hạn và liên kết trở lại ghi chú nguồn.

Bản tóm tắt hàng tuần được đăng trên ClickUp Trò chuyện với các rủi ro, trở ngại và thành công.

Bản nháp cho ghi chú phát hành, email và nội dung trong ứng dụng dựa trên các thay đổi đã được phê duyệt.

Sử dụng ClickUp AI Notetaker và Talk to Text để ghi lại các mục cần thực hiện từ các cuộc gọi.

📖 Xem thêm: 10 Phần mềm ra mắt sản phẩm tốt nhất cho các chiến dịch thành công

Các mẫu ClickUp có sẵn giúp bạn bỏ qua giai đoạn thiết lập và bắt đầu thực thi ngay lập tức. Bạn sẽ có các bố cục sẵn sàng cho kế hoạch GTM, theo dõi ra mắt và đánh giá sau sự kiện, giúp nhóm của bạn làm việc dựa trên cùng một hướng dẫn từ ngày đầu tiên và so sánh kết quả giữa các phiên bản phát hành.

1. Mẫu Danh sách Kiểm tra Ra mắt Sản phẩm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quảng bá sản phẩm mới hoặc tái ra mắt sản phẩm hiện có thông qua mẫu Danh sách Kiểm tra Ra mắt Sản phẩm của ClickUp.

Hầu hết các lần ra mắt đều bắt đầu một cách lộn xộn. Các công việc nằm rải rác trong các ứng dụng khác nhau, chủ sở hữu không rõ ràng và việc chuyển giao bị đình trệ. Mẫu Danh sách Kiểm tra Ra mắt Sản phẩm ClickUp tập trung các công việc, chủ sở hữu và dòng thời gian vào một nơi duy nhất, giúp nhóm làm việc đồng bộ từ giai đoạn chuẩn bị đến sau khi ra mắt.

Bạn sẽ có các giai đoạn được cấu trúc rõ ràng cho các hoạt động trước khi ra mắt, ngày ra mắt và sau khi ra mắt, cùng với các chế độ xem hiển thị thời gian, mối quan hệ phụ thuộc và tiến độ thực tế. Khi các thành viên trong nhóm cập nhật công việc của họ, bạn có thể xem những gì cần hoàn thành, những gì bị chặn và những gì cần chú ý tiếp theo.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tập trung kế hoạch GTM, đào tạo nội bộ và triển khai chiến dịch trong một không gian làm việc duy nhất.

Đang theo dõi các cột mốc quan trọng trong các giai đoạn beta, phê duyệt thông điệp, chuẩn bị tài nguyên và ngày ra mắt.

Hiển thị các mối quan hệ phụ thuộc và thời gian với ClickUp Gantt và dòng thời gian.

Nhóm các công việc theo danh mục và ước tính nỗ lực bằng các Trường Tùy chỉnh.

Giữ cho các quy trình phê duyệt và bàn giao rõ ràng với trạng thái và người chịu trách nhiệm.

Thực hiện các buổi đánh giá nhanh và gắn thẻ theo dõi để cải thiện các lần ra mắt trong tương lai.

✨️ Phù hợp cho: Các nhà tiếp thị sản phẩm, quản lý sản phẩm và nhà sáng lập dẫn dắt các dự án ra mắt đa chức năng.

2. Mẫu biểu đồ Gantt ra mắt sản phẩm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xem lịch trình ra mắt của bạn dưới dạng dòng thời gian ngang với các công việc và cột mốc liên kết thông qua mẫu biểu đồ Gantt ra mắt sản phẩm ClickUp.

Khi các mốc thời gian được lưu trữ trong bảng tính và các phụ thuộc không được hiển thị, những sai sót nhỏ có thể dẫn đến các trì hoãn lớn hơn. Mẫu Biểu đồ Gantt Phát hành Sản phẩm ClickUp cung cấp một dòng thời gian sẵn có để lập kế hoạch ngược từ ngày phát hành, xác định các điểm bàn giao và nhận diện rủi ro sớm, đảm bảo lịch trình luôn chính xác.

Bạn sẽ có các giai đoạn đã được thiết lập sẵn cho giai đoạn trước khi ra mắt, ngày ra mắt và sau khi ra mắt, cùng với các trường thông tin cho người chịu trách nhiệm và nỗ lực. Các phụ thuộc, cột mốc và lịch trình kéo và thả giúp bạn điều chỉnh kế hoạch trong vài giây đồng thời giữ cho mọi công việc liên quan luôn đồng bộ.

Các thanh tiến độ và tùy chọn nhóm giúp dễ dàng theo dõi trạng thái của một nhóm hoặc luồng công việc.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập kế hoạch ngược từ ngày ra mắt cố định và tự động điều chỉnh các công việc liên quan.

Xác định các rào cản trên đường dẫn quan trọng trước khi chúng ảnh hưởng đến dòng thời gian.

Phân nhóm theo nhóm hoặc giai đoạn để đồng bộ hóa sản phẩm, tiếp thị, bán hàng và thành công.

Chia sẻ một chế độ xem tổng quan cho ban lãnh đạo mà không cần xuất sang các slide riêng biệt.

So sánh kế hoạch với thực tế để đánh giá và cải thiện cho các lần ra mắt sản phẩm trong tương lai.

✨️ Phù hợp cho: Các nhà tiếp thị sản phẩm, quản lý sản phẩm và trưởng bộ phận vận hành phối hợp các đợt ra mắt sản phẩm liên quan đến nhiều nhóm.

💟 Bonus: BrainGPT là trợ lý AI trên desktop giúp tối ưu hóa mọi giai đoạn của quá trình ra mắt sản phẩm. Với tích hợp sâu rộng trên các công cụ quản lý dự án, tiếp thị và giao tiếp, ứng dụng AI đa năng này tập hợp tất cả kế hoạch ra mắt, dòng thời gian và tài nguyên vào một không gian làm việc thống nhất. Bạn có thể sử dụng tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản để nhanh chóng ghi lại ý tưởng, giao công việc hoặc cập nhật danh sách kiểm tra ra mắt mà không cần dùng tay. Sử dụng nhiều mô hình AI hàng đầu, BrainGPT giúp bạn tạo nội dung ra mắt sản phẩm hấp dẫn, phân tích phản hồi thị trường và phát hiện các rủi ro hoặc điểm nghẽn tiềm ẩn. Nó có thể tự động hóa việc nhắc nhở về các cột mốc quan trọng, tổ chức hợp tác đa chức năng và cung cấp tóm tắt hoặc báo cáo tiến độ theo thời gian thực.

3. Mẫu biểu đồ cột mốc ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xem các điểm kiểm tra quan trọng của bạn dưới dạng thẻ đơn giản trên Bảng trắng với ngày, người chịu trách nhiệm và trạng thái thông qua mẫu biểu đồ cột mốc ClickUp.

Các cột mốc quan trọng thường bị ẩn trong các tài liệu dài hoặc bảng tính. Các bên liên quan không thể nhìn thấy bước tiếp theo, các trễ nhỏ không được phát hiện, và ngân sách có thể bị vượt quá mà không có cảnh báo.

Mẫu Biểu đồ Cột mốc ClickUp hiển thị tất cả các cột mốc quan trọng trên một bảng chia sẻ chung. Mỗi cột mốc được hiển thị dưới dạng thẻ rõ ràng với thông tin về người chịu trách nhiệm, ngày hạn và trạng thái, giúp các nhóm nắm rõ những gì sắp diễn ra, những gì đã hoàn thành và những gì cần hỗ trợ ngay lập tức.

Bố cục bảng trắng cho phép bạn chia công việc phức tạp thành các cột mốc quan trọng, kéo để sắp xếp lại và cập nhật trạng thái chỉ trong vài giây. Nó dễ dàng thiết lập, thuận tiện chia sẻ cho các cuộc họp đánh giá của lãnh đạo hoặc cuộc họp hàng ngày của nhóm, và luôn hiển thị tiến độ theo thời gian thực.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân chia một chiến dịch ra mắt lớn thành các thẻ cột mốc quan trọng với người chịu trách nhiệm và ngày đáo hạn.

Theo dõi trạng thái với các trạng thái "Đang mở" và "Hoàn thành", giúp tiến độ được hiển thị rõ ràng chỉ với một cái nhìn.

Thêm các Trường Tùy chỉnh cho rủi ro, ngân sách hoặc nhóm để duy trì thông tin bối cảnh hiển thị.

Sử dụng chế độ xem Bảng trắng để lập kế hoạch và Hướng dẫn Bắt đầu để hướng dẫn các thành viên tham gia.

Gắn thẻ các công việc liên quan, tạo công việc con lồng nhau và thêm nhãn ưu tiên để duy trì sự tổ chức trong quá trình thực hiện.

Chia sẻ một bảng điều khiển duy nhất với các bên liên quan để các cập nhật không bị phân tán trên các công cụ khác nhau.

✨️ Phù hợp cho: Các nhà tiếp thị sản phẩm, quản lý sản phẩm và trưởng bộ phận vận hành muốn có một bản đồ cột mốc tổng quan để lập kế hoạch và đánh giá.

4. Mẫu Kế hoạch Dự án Ra mắt Sản phẩm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xem các giai đoạn ra mắt, công việc, người chịu trách nhiệm và thời hạn trong một kế hoạch rõ ràng với Mẫu Kế hoạch Dự án Ra mắt Sản phẩm ClickUp.

Các kế hoạch dự án thường được phân tán trong các tài liệu và bảng tính, điều này khiến phạm vi dự án trở nên mơ hồ và dễ bỏ lỡ các mốc thời gian.

Mẫu Kế hoạch Dự án Ra mắt Sản phẩm ClickUp gom tất cả vào một kế hoạch có cấu trúc, giúp các nhóm nắm rõ phạm vi công việc, ai chịu trách nhiệm cho từng phần, và cách công việc di chuyển từ giai đoạn phát triển đến triển khai. Mẫu này dễ dàng xem xét, cập nhật và sẵn sàng cho các cuộc đánh giá liên chức năng.

Bạn sẽ có các phần chia theo giai đoạn cho các giai đoạn khám phá, phát triển, tiếp thị, triển khai và ra mắt, kèm theo trạng thái công việc rõ ràng và các phụ thuộc nhẹ. Các Trường Tùy chỉnh giúp bạn đánh dấu luồng công việc, ưu tiên, nỗ lực và kênh, trong khi các chế độ xem tích hợp sẵn giúp bạn dễ dàng xem cùng một kế hoạch từ các góc độ khác nhau mà không cần xây dựng lại ở nơi khác.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xác định phạm vi một lần và đảm bảo các đầu ra được liên kết với một kế hoạch duy nhất.

Giao nhiệm vụ cho người chịu trách nhiệm và đặt thời hạn để việc phê duyệt và bàn giao công việc được rõ ràng.

Nhóm theo nhóm hoặc dòng công việc để xem xét sản phẩm, tiếp thị và bán hàng cùng nhau.

Chuyển đổi giữa các chế độ Danh sách công việc, Bảng, Dòng thời gian, Gantt và Lịch mà không mất bối cảnh.

Theo dõi kế hoạch so với thực tế để chuẩn bị cho một buổi đánh giá sau sự kiện chặt chẽ cho các lần ra mắt trong tương lai.

Đính kèm các bản tóm tắt và ghi chú phát hành để kế hoạch và câu chuyện được giữ nguyên vẹn.

✨️ Phù hợp cho: Các nhà tiếp thị sản phẩm, quản lý sản phẩm và nhà sáng lập muốn có một kế hoạch duy nhất, có thể chia sẻ cho toàn bộ quá trình ra mắt.

5. Mẫu Lộ trình Sản phẩm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xem các bản phát hành ngắn hạn và tương lai trong một bản đồ sản phẩm duy nhất với mẫu Bản đồ Sản phẩm ClickUp.

Các bản đồ sản phẩm thường được lưu trữ trong các bản trình bày và bảng tính, nhưng chúng nhanh chóng trở nên lỗi thời. Các nhóm mất dấu vết về thời điểm ra mắt sản phẩm, lý do tại sao nó quan trọng và ai chịu trách nhiệm cho bước tiếp theo. Mẫu Bản đồ Sản phẩm ClickUp tổng hợp các chủ đề, dự án lớn và phiên bản phát hành vào một chế độ xem duy nhất, đảm bảo các nhóm sản phẩm, tiếp thị và bán hàng luôn đồng bộ mà không cần phải xây dựng lại các bản trình bày hàng tuần.

Mẫu này cung cấp các làn đường có cấu trúc cho mục tiêu hoặc chủ đề theo quý, kèm theo trạng thái rõ ràng cho các công việc đang thực hiện. Các trường đơn giản cho ưu tiên, tác động và nỗ lực giúp việc đánh giá và thảo luận các lựa chọn trở nên dễ dàng hơn. Mọi người đều có thể biết được những gì đã có trong kế hoạch, những gì đang được thực hiện và những gì đã được điều chỉnh.

Chuyển đổi giữa chế độ xem dòng thời gian tổng quan và bảng công việc chi tiết chỉ với một cú nhấp chuột. Bạn có thể thu nhỏ để lập kế hoạch, sau đó phóng to để thực thi mà không mất đi bối cảnh. Các cuộc đánh giá diễn ra nhanh hơn vì lộ trình và công việc đều kể cùng một câu chuyện.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Kết nối các bản đồ, dự án lớn và phiên bản phát hành với một nguồn thông tin duy nhất.

Ưu tiên với các trường đơn giản, để các sự đánh đổi trở nên rõ ràng.

Phân nhóm theo quý, nhóm hoặc kết quả để phù hợp với phong cách đánh giá của bạn.

Chuyển đổi giữa Roadmap, dòng thời gian, Bảng và Gantt để trả lời các câu hỏi khác nhau một cách nhanh chóng.

Theo dõi kế hoạch so với thực tế để cải thiện các buổi đánh giá sau dự án và chuẩn bị cho các lần ra mắt sản phẩm trong tương lai.

Kết nối thông số kỹ thuật, nghiên cứu và ghi chú phát hành để các quyết định được đặt cạnh công việc.

✨️ Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, tiếp thị sản phẩm và nhà sáng lập cần một lộ trình hướng dẫn lập kế hoạch và thực thi, không chỉ là một bản trình chiếu cho các cuộc họp.

Những sai lầm thường gặp trong quá trình ra mắt sản phẩm cần tránh

Ngay cả những nhóm mạnh cũng có thể gặp phải những vấn đề có thể tránh được. Sử dụng các giải pháp nhanh chóng này để giữ cho Sổ tay ra mắt sản phẩm của bạn luôn chặt chẽ và kế hoạch ra mắt sản phẩm của bạn luôn tiến triển.

🚩 Bắt đầu mà không có vấn đề rõ ràng và đối tượng mục tiêu

Các nhóm bắt đầu triển khai với một ý tưởng mơ hồ về đối tượng mục tiêu và lý do tại sao điều đó quan trọng. Thông điệp trở nên mơ hồ, các buổi demo thiếu tính cá nhân hóa, và kế hoạch ra mắt phình to mà không có các lựa chọn rõ ràng.

✅️ Việc cần làm thay: Viết một tuyên bố về vị trí sản phẩm trong một đoạn văn trong Sổ tay ra mắt sản phẩm, xem xét nó với đội ngũ sản phẩm, tiếp thị và bán hàng, sau đó xác định phạm vi dựa trên nó.

🚩 Mục tiêu và chỉ số KPI không rõ ràng

Thành công có ý nghĩa khác nhau đối với mỗi người, do đó các bản cập nhật tiến độ thường mang tính chủ quan. Quyết định bị trì hoãn do không thể xác định được yếu tố thực sự thúc đẩy tiến độ.

✅️ Việc cần làm thay thế: Chọn ba chỉ số đo lường trong hướng dẫn và hiển thị chúng ở đầu chế độ xem đang theo dõi, để mọi công việc và chiến dịch đều liên kết với mục tiêu.

Hầu hết các nhóm đều gặp khó khăn với hai loại tình trạng lộn xộn. Tình trạng "Work sprawl" làm phân tán các kế hoạch và cập nhật. Tình trạng " AI Sprawl " làm phân tán các lời nhắc, bản nháp và tóm tắt qua các công cụ khác nhau mà không có bộ nhớ chia sẻ. Kết quả là bạn có nhiều phiên bản "cuối cùng", thông điệp mâu thuẫn và không có liên kết rõ ràng trở lại nguồn gốc. Điều gì được coi là "tốt" khi giảm thiểu sự phức tạp của AI: Các hướng dẫn và kết quả được hiển thị trực tiếp bên cạnh kế hoạch ra mắt, không nằm trong các tài liệu riêng tư.

Mỗi bản nháp AI đều có liên kết đến ghi chú nguồn, công việc hoặc bản tóm tắt tương ứng.

Đánh giá được thực hiện tại nơi công việc diễn ra, với một quy trình phê duyệt rõ ràng.

Bản tóm tắt AI hàng tuần tổng hợp thông tin quan trọng, không phải thông tin nhiễu.

Các đầu ra lỗi thời sẽ bị loại bỏ, do đó nhóm không tái sử dụng nội dung đã lỗi thời.

🚩 Quyền sở hữu phân tán và quy trình phê duyệt chậm chạp

Các công việc được chuyển qua lại giữa các nhóm, và không ai biết ai là người đưa ra quyết định cuối cùng. Những câu hỏi nhỏ trở thành chủ đề thảo luận dài, và dòng thời gian bị chậm trễ một cách âm thầm.

✅️ Việc cần làm thay thế: Phân loại các hoạt động quan trọng vào các vai trò R, A, C và I bằng ma trận RACI đơn giản (hoặc mẫu ma trận RACI của ClickUp) và liên kết nó với các công việc ra mắt để đảm bảo sự rõ ràng hàng ngày.

🚩 Các phụ thuộc ẩn sau các mốc thời gian cố định

Mọi người đều thấy ngày đáo hạn, nhưng không thấy thứ tự. Một lần đánh giá trễ có thể dẫn đến việc bỏ lỡ các bước chuyển giao và ngày ra mắt bị lùi lại.

✅️ Việc cần làm thay thế: Chuyển đổi danh sách kiểm tra của bạn thành một dòng thời gian có các mối quan hệ phụ thuộc bằng cách sử dụng chế độ xem Gantt hoặc Mẫu Biểu đồ Gantt Ra mắt Sản phẩm ClickUp, sau đó bảo vệ đường dẫn quan trọng trong các cuộc họp đánh giá hàng tuần.

🚩 Phân tán GTM trên quá nhiều kênh

Nỗ lực bị phân tán, và không có gì nhận được đủ sự tập trung để thành công. Kết quả khó đánh giá vì mỗi kênh chỉ nhận được một phần nhỏ của kế hoạch.

✅️ Việc cần làm thay thế: Chọn hai hoặc ba kênh phù hợp với đối tượng mục tiêu của bạn, sắp xếp chúng trong sổ tay và gắn một chỉ số rõ ràng cho mỗi chiến dịch.

🚩 Bỏ qua giai đoạn ra mắt thử nghiệm với người dùng sớm

Bạn đang mở rộng phạm vi hoạt động mà không nhận được phản hồi có giá trị từ trường. Các vấn đề trong quá trình onboarding và thông điệp không rõ ràng trở nên rõ ràng vào những thời điểm khó khăn nhất để phản hồi.

✅️ Việc cần làm thay thế: Thêm cột mốc phát hành giới hạn vào kế hoạch của bạn, tập trung phản hồi vào một danh sách phản hồi duy nhất và điều chỉnh nội dung và luồng trước khi triển khai toàn bộ.

🚩 Hỗ trợ bán hàng yếu kém tại thời điểm ra mắt

Bộ phận Bán hàng được thông báo về việc ra mắt nhưng thiếu các trường hợp sử dụng cụ thể và kỹ năng xử lý phản đối. Các cuộc gọi ban đầu diễn ra một cách dè dặt, và động lực giảm sút.

✅️ Việc cần làm thay thế: Bao gồm một luồng công việc hỗ trợ nhỏ trong sổ tay, bao gồm một bản trình bày ngắn gọn, một tài liệu tóm tắt các trường hợp sử dụng và một bài phát biểu ngắn gọn phù hợp với thông điệp ra mắt.

🚩 Xem danh sách kiểm tra như một tài liệu tĩnh

Kế hoạch được lưu trữ trong một tài liệu mà không ai cập nhật, dẫn đến việc nó dần xa rời thực tế. Các cuộc họp về trạng thái tiến độ trở thành quá trình đối chiếu thủ công.

✅️ Việc cần làm thay thế: Thực hiện kế hoạch từ một danh sách kiểm tra trực tiếp (ví dụ: Mẫu Danh sách Kiểm tra Ra mắt Sản phẩm ClickUp), để chủ sở hữu, ngày tháng và các thay đổi được cập nhật trực tiếp vào nguồn thông tin chính xác mà bạn thực sự sử dụng.

🚩 Để các cột mốc quan trọng bị ẩn trong bảng tính

Các bên liên quan không thể nhìn thấy những gì sắp tới hoặc những gì bị chậm trễ, và các bất ngờ về ngân sách xuất hiện vào cuối cùng. Các điều chỉnh hướng đi đến quá muộn để có thể giúp đỡ.

✅️ Việc cần làm thay thế: Đặt các cột mốc quan trọng trên bảng cột mốc chung (hoặc mẫu bảng cột mốc ClickUp) và xem xét với các trưởng nhóm hai lần một tuần để phát hiện sớm các vấn đề.

🚩 Lẫn lộn giữa tính năng và giá trị cốt lõi

Bạn liệt kê các tính năng, nhưng khách hàng không thấy kết quả. Các chiến dịch cảm thấy bận rộn và thiếu tập trung.

✅️ Việc cần làm thay thế: Bắt đầu phần GTM của bạn bằng cách nêu rõ vấn đề mà bạn giải quyết và kết quả mà bạn mang lại, sau đó hỗ trợ bằng ba bằng chứng quan trọng đối với phân khúc của bạn.

🚩 Bỏ qua việc xác định giá cả và gói sản phẩm cho đến phút chót

Sản phẩm đã sẵn sàng, nhưng đề xuất chưa hoàn thiện, điều này gây ra trở ngại trong quá trình mua hàng. Bộ phận bán hàng và hỗ trợ cần giải quyết các câu hỏi có thể phòng ngừa.

✅️ Việc cần làm thay thế: Thêm một cột mốc thời gian phê duyệt giá có ngày cụ thể với một người chịu trách nhiệm duy nhất và kế hoạch xác minh nhanh nếu cần thiết, sau đó cập nhật giá cuối cùng vào Sổ tay ra mắt sản phẩm và nội dung trang web.

🚩 Đo lường kết quả đầu ra thay vì kết quả cuối cùng

Bạn ăn mừng việc hoàn thành công việc trong khi việc áp dụng và doanh thu vẫn chậm. Các quyết định sau khi ra mắt chỉ là phỏng đoán.

✅️ Việc cần làm thay thế: Theo dõi việc áp dụng, doanh số ban đầu và phản hồi của khách hàng cùng với các chỉ số giao hàng trong cùng một báo cáo, và so sánh chúng hàng tuần với các mục tiêu ra mắt trong Sổ tay của bạn.

🚩 Không có chế độ xem lộ trình duy nhất sau khi ra mắt

Các vấn đề cần khắc phục, theo dõi và các bước tiếp theo được quản lý ở các nơi khác nhau. Các nhóm phải lập kế hoạch lại cùng một công việc mỗi tuần.

✅️ Việc cần làm thay thế: Giữ các bản sửa lỗi ngắn hạn và các bản phát hành trong tương lai trong một bản đồ sản phẩm (ví dụ: Mẫu Bản đồ Sản phẩm ClickUp) để công việc sau khi ra mắt có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo mà không cần xây dựng lại kế hoạch.

🚩 Sự lan rộng của công việc và sự lan rộng của AI sau ngày đầu tiên

Các gợi ý, bản nháp và tóm tắt được lưu trữ trong các công cụ riêng biệt mà không có liên kết với nguồn gốc. Người dùng tái sử dụng nội dung cũ kỹ và các quyết định bị lặp lại.

✅️ Việc cần làm thay thế: Giữ các kết quả đầu ra của AI bên cạnh kế hoạch, liên kết mỗi bản nháp với công việc hoặc tài liệu tương ứng, và loại bỏ các phiên bản cũ trong quá trình đánh giá hàng tuần để Sổ tay luôn được cập nhật.

🚩 Ghi chú trì hoãn và cập nhật trang đích

Khách hàng nhìn thấy sự thay đổi nhưng không hiểu lý do, điều này làm chậm quá trình áp dụng và chuẩn bị hỗ trợ. Bộ phận Marketing mất cơ hội thu hút sự quan tâm ban đầu.

✅️ Việc cần làm thay thế: Lên lịch cập nhật ghi chú phát hành và trang đích trong dòng thời gian của bạn, giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng công việc và đăng tải chúng vào ngày ra mắt để đảm bảo khách hàng hiểu rõ những thay đổi và cách bắt đầu sử dụng.

Rối loạn có thể xảy ra, nhưng ClickUp sẽ giúp mọi thứ vào guồng.

Một Sổ tay ra mắt sản phẩm tốt thực hiện ba điều đơn giản. Nó đồng bộ hóa đội ngũ, thiết lập kế hoạch ra mắt rõ ràng và biến phản hồi sau khi ra mắt thành bước tiếp theo. Mọi thứ khác chỉ là tiếng ồn.

Với ClickUp, kế hoạch, công việc và kết quả đầu ra của AI đều được tập trung tại một nơi, giúp bạn không phải loay hoay tìm kiếm các phiên bản khác nhau hoặc đoán xem điều gì đã thay đổi. 🌟

Bạn có thể bắt đầu từ quy mô nhỏ và làm cho quy trình này có thể lặp lại. Bạn có thể chọn một mẫu, cài đặt một số mục tiêu ra mắt, lập dòng thời gian và mở một vòng phản hồi ngắn cho những người dùng sớm. Lần sau, bạn có thể tái sử dụng cùng một hướng dẫn, so sánh kết quả và điều chỉnh chiến lược ra mắt cho các lần ra mắt tiếp theo.

Nếu bạn muốn có một không gian làm việc bình tĩnh và có tổ chức cho việc ra mắt sản phẩm, hãy thử ClickUp ngay bây giờ!