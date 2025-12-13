11 lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Sendible trong [năm] (Miễn phí và Trả phí)

Năng suất quản lý mạng xã hội của bạn sẽ được cải thiện khi không phải đăng bài viết mạng xã hội hoặc quản lý lịch trình qua bảng tính một cách thủ công.

Đó là lý do tại sao các công cụ như Sendible trở nên phổ biến. Nó giúp các nhóm lên lịch đăng bài, hợp tác tạo nội dung và quản lý nhiều tài khoản mạng xã hội từ một bảng điều khiển duy nhất.

Tuy nhiên, nó không phù hợp với mọi người. Nhiều người dùng trên G2 báo cáo các vấn đề về quản lý bài đăng trên mạng xã hội trả phí và thiếu các cài đặt quản trị viên cao cấp.

Vậy, bạn có những lựa chọn nào nếu đã sẵn sàng khám phá các giải pháp thay thế cho Sendible?

Hãy cùng xem qua các công cụ hàng đầu đáng thử.

Các lựa chọn thay thế Sendible hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là tổng quan về các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Sendible và cách chúng so sánh với nhau.

Tên công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), tính năng quản lý công việc, hơn 15 chế độ xem tùy chỉnh để hiển thị khối lượng công việc, tự động hóa dễ dàng và quy trình làm việc linh hoạt. Không gian làm việc tất cả trong một dành cho các nhóm truyền thông xã hội muốn quản lý kế hoạch, tạo nội dung, hợp tác và báo cáo trong cùng một nền tảng. Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. Hootsuite OwlyGPT cho hỗ trợ AI, Bảng trắng cho kế hoạch trực quan, Heatmaps cho thông tin về mức độ tương tác. Các nhóm lớn quản lý hoạt động truyền thông xã hội đa kênh Có sẵn bản dùng thử miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $99/tháng. Buffer Trình lên lịch đơn giản, hộp thư đến tương tác, công cụ tạo chú thích AI, trình tạo trang đích. Các người tạo độc lập và nhóm nhỏ muốn lịch trình đăng bài không giới hạn và phân tích đơn giản. Miễn phí vĩnh viễn; Kế hoạch trả phí với giá $6/tháng Sprout Social Lập lịch thông minh, đăng bài hàng loạt, theo dõi thương hiệu và tích hợp CRM. Các nhóm cần phân tích cấp doanh nghiệp và theo dõi mạng xã hội Có sẵn bản dùng thử miễn phí; giá bắt đầu từ $249/tháng. Zoho Social Trí tuệ nhân tạo (AI) theo ngữ cảnh, Bảng điều khiển AI để phân tích dữ liệu, Trợ lý AI không cần mã, Lịch AI. Các doanh nghiệp đã kinh doanh trong hệ sinh thái Zoho Miễn phí vĩnh viễn; giá bắt đầu từ $10/tháng Agorapulse Hộp thư đến chung, theo dõi mạng xã hội, quy tắc kiểm duyệt tự động hóa, Báo cáo đối thủ cạnh tranh Các agency cần so sánh với đối thủ cạnh tranh và hộp thư đến xã hội Trí tuệ nhân tạo (AI) theo ngữ cảnh, Bảng điều khiển AI để phân tích dữ liệu, Trợ lý AI không cần mã, Lịch AI. Sau đó Lịch trực quan, Thẻ bài đăng cho nhóm hiệu suất, Khám phá người ảnh hưởng, Tổ chức nội dung truyền thông Các thương hiệu chú trọng vào hình ảnh, lập kế hoạch nội dung cho Instagram, Pinterest và TikTok. Có sẵn bản dùng thử miễn phí; giá bắt đầu từ $25/tháng Loomly Hộp thư đến xã hội thống nhất, theo dõi nâng cao, phân tích chi tiết và quy trình phê duyệt. Các nhóm muốn áp dụng quy trình làm việc dựa trên lịch trình Giá cả tùy chỉnh CoSchedule Các công việc được đánh dấu màu sắc, Trình chỉnh sửa Mia, Studio Tiêu đề, mẫu công việc Các nhóm marketing muốn có một lịch trình trung tâm cho blog, bản tin và bài đăng trên mạng xã hội. Lịch miễn phí có sẵn; giá bắt đầu từ $29/tháng SocialBee Các danh mục nội dung, tái sử dụng tự động, trợ lý truyền thông xã hội cho việc lập chiến lược. Các doanh nghiệp kinh doanh phụ thuộc vào lịch trình dựa trên danh mục Dùng thử miễn phí với các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29/tháng ContentStudio Lịch nội dung đa định dạng, công cụ nội dung AI, tự động hóa RSS, tìm kiếm phương tiện truyền thông, theo dõi liên kết Các nhóm muốn khám phá nội dung đa kênh và xuất bản dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) Có phiên bản dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29/tháng.

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn các giải pháp thay thế cho Sendible?

Được ra mắt vào năm 2009 bởi Gavin Hammar, Sendible là công cụ quản lý mạng xã hội dành cho các agency và thương hiệu. Nó kết nối với tất cả các mạng xã hội chính và cung cấp lịch nội dung để quản lý chiến dịch.

Dưới đây là những yếu tố bạn nên xem xét khi chọn một giải pháp thay thế cho Sendible:

Lịch trình được hỗ trợ bởi AI: Chọn nền tảng không chỉ lên lịch đăng bài mà còn sử dụng AI để tự động tổ chức quy trình làm việc nội dung của bạn. Nó đề xuất thời gian đăng bài tối ưu, chỉ ra các khoảng trống, giải quyết xung đột lịch trình trên mạng xã hội và duy trì kế hoạch tiếp thị của bạn đồng bộ trong một lịch trình thống nhất.

Tích hợp ứng dụng mượt mà: Hỗ trợ trò chuyện, video, tài liệu, công việc và lịch trong một giao diện dễ sử dụng.

Tìm kiếm và truy cập kiến thức thống nhất: Công cụ AI cho mạng xã hội cho phép bạn tìm kiếm trên tất cả các ứng dụng và nguồn dữ liệu kết nối. Công cụ AI cho mạng xã hội cho phép bạn tìm kiếm trên tất cả các ứng dụng và nguồn dữ liệu kết nối.

Quy trình làm việc và chế độ xem tùy chỉnh : Cho phép bạn cài đặt trạng thái, bảng, dòng thời gian và tự động hóa phù hợp với cách làm việc của nhóm.

Công cụ hợp tác thời gian thực: Hỗ trợ trò chuyện, chỉnh sửa chung, bảng điều khiển chia sẻ và phân tích mạng xã hội trực tiếp để đảm bảo mọi người luôn đồng bộ.

Báo cáo nâng cao: Cung cấp phân tích đa kênh, báo cáo được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và các tùy chọn xuất dữ liệu để bạn có thể theo dõi hiệu suất mạng xã hội theo cách bạn mong muốn.

Kiểm soát phê duyệt và tuân thủ mạnh mẽ: Cung cấp quy trình phê duyệt nhiều cấp, lịch sử phiên bản và nhật ký hoạt động để đảm bảo nội dung của bạn luôn chính xác và phù hợp với thương hiệu.

Trí tuệ nhân tạo bối cảnh: Trí tuệ nhân tạo bối cảnh hiểu các bài đăng, bản tóm tắt và trò chuyện của bạn, đồng thời tạo ra nội dung và câu trả lời phù hợp với thương hiệu, được lấy từ khắp không gian làm việc của bạn.

🧠 Thực tế thú vị: Các nhóm tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã thấy được lợi thế. Hơn một phần tư các nhà tiếp thị cho biết nội dung được hỗ trợ bởi AI của họ thực sự hoạt động tốt hơn so với nội dung do con người tạo ra.

⚡ Kho mẫu: Mẫu mạng xã hội miễn phí để tăng cường năng suất làm việc của bạn

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Sendible

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho quản lý dự án truyền thông xã hội)

Trải nghiệm không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, giúp thống nhất tất cả quy trình làm việc của bạn trong một nền tảng duy nhất.

Quản lý mạng xã hội trên nhiều công cụ không kết nối có thể khiến việc nắm bắt tổng thể trở nên khó khăn.

ClickUp, không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp nhiều công cụ, tài liệu, cuộc hội thoại và quy trình làm việc vào một nền tảng thống nhất. Tất cả từ lịch nội dung, tài sản sáng tạo đến cuộc hội thoại của nhóm và phân tích đều được tập trung tại một nơi.

Hãy xem phần mềm quản lý dự án tiếp thị ClickUp giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn như thế nào.

Tăng tốc quá trình tạo/lập nội dung với ClickUp Brain và tài liệu

Truy cập hỗ trợ AI theo ngữ cảnh trực tiếp trong tài liệu của bạn thông qua ClickUp

ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn, giúp bạn tự động hóa việc tạo/lập nội dung trên mạng xã hội và tạo ra các phân tích dựa trên công việc thực tế của bạn. Thay vì hoạt động như một chatbot độc lập, nó hoạt động dựa trên bối cảnh đầy đủ của mọi kế hoạch và sản phẩm mà nhóm của bạn đang thực hiện.

Nếu bạn đang băn khoăn về cách sử dụng AI cho marketing, video này sẽ cung cấp cho bạn những gợi ý về cách bắt đầu và những việc cần làm.

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng AI trong tiếp thị nội dung để đạt hiệu quả tối đa:

Tăng tốc quá trình tạo nội dung: Chuyển đổi ý tưởng bài đăng, bản tóm tắt hoặc ghi chú thành chú thích, hashtag hoặc kịch bản sẵn sàng sử dụng ngay trong không gian làm việc của bạn.

Tạo tài sản sáng tạo: Tạo hình ảnh trực tiếp trong không gian làm việc của bạn, giúp đẩy nhanh quá trình tạo mẫu, bản phác thảo ý tưởng hoặc hình ảnh tạm thời trong giai đoạn kế hoạch.

Tái sử dụng thông minh: Chuyển đổi một nội dung duy nhất thành nhiều phong cách hoặc định dạng khác nhau mà không cần viết lại thủ công.

Tóm tắt các vòng phản hồi dài: Tóm tắt các chủ đề bình luận dài, ghi chú chỉnh sửa và thảo luận chiến lược thành các tóm tắt ngắn gọn để nhanh chóng nắm bắt những thay đổi đã được thực hiện.

Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh: Tải lên các cuộc khảo sát, phản hồi trên mạng xã hội hoặc đánh giá, và để ClickUp Brain xác định xu hướng, mô hình, cảm xúc và những thông tin có thể hành động mà bạn có thể sử dụng cho chiến lược nội dung.

Lưu ý tưởng bài đăng và bản nháp nội dung trong ClickUp Docs và chỉnh sửa chung với đồng nghiệp trong thời gian thực, để bạn không cần chuyển sang Tài liệu Google chỉ để sử dụng các tính năng hợp tác nhóm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Docs cho phép bạn kiểm soát quyền truy cập. Ví dụ: sử dụng quyền "Chỉ xem" cho người đọc, "Bình luận" cho người đánh giá và giữ quyền "Chỉnh sửa" hoặc "Chỉnh sửa đầy đủ" cho các cộng tác viên đáng tin cậy của bạn.

Lập kế hoạch và phân công công việc trên mạng xã hội với nhiệm vụ ClickUp

Nhiệm vụ ClickUp tiếp tục từ đó và cho phép bạn lập kế hoạch quy trình làm việc nội dung mạng xã hội một cách chính xác. Bạn có thể tạo các công việc để xem xét chú thích, thiết kế đồ họa, quay video hoặc tìm kiếm hình ảnh stock.

Sử dụng các tính năng AI Assign, AI Prioritize và AI Cards của ClickUp để tự động hóa quản lý công việc và hiển thị thông tin thời gian thực ngay lập tức.

Hãy để các công cụ tự động hóa và trợ lý AI xử lý các công việc lặp đi lặp lại.

ClickUp Automations, AI Agents và Brain sẽ tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại.

Điều đó có nghĩa là giao công việc khi bản nháp sẵn sàng, cập nhật trạng thái khi thiết kế được phê duyệt, di chuyển bài đăng vào thư mục phù hợp hoặc thông báo cho các bên liên quan khi cần xem xét.

Tự động hóa các công việc lặp lại trong quy trình làm việc trên mạng xã hội bằng ClickUp Automations

Trợ lý AI đi xa hơn nữa. Thay vì phải thiết lập hàng chục quy tắc, bạn chỉ cần nói cho Trợ lý biết kết quả mong muốn. Ví dụ: “Kiểm tra chú thích này”, “Chuyển đến bộ phận thiết kế”, “Giao cho người phụ trách mạng xã hội”, “Cập nhật trạng thái khi hoàn thành chỉnh sửa”, và để Trợ lý tự động xử lý logic. Trợ lý sẽ phân tích ngữ cảnh từ các công việc, bình luận, biểu mẫu, tài nguyên hoặc bản tóm tắt để quyết định bước tiếp theo.

Sử dụng Brain để đưa ra các hướng dẫn đơn giản, và nó sẽ tạo ra các quy trình làm việc thông minh và tự động.

Lịch thông minh được hỗ trợ bởi AI của ClickUp giúp bạn kiểm soát công việc bằng cách tự động lên lịch các công việc nội dung và cuộc họp mạng xã hội vào thời điểm phù hợp. Bạn có thể kéo và thả công việc vào các ngày cụ thể, đồng bộ hóa mọi thứ với lịch bên ngoài và xem kế hoạch cho tuần hoặc tháng.

Sau mỗi cuộc họp, bạn sẽ nhận được bản ghi chép có thể tìm kiếm và tóm tắt do AI tạo ra, ghi lại các quyết định và bước tiếp theo chỉ trong vài giây.

Tối ưu hóa hoạt động bằng cách sử dụng bảng điều khiển ClickUp.

Bảng điều khiển ClickUp cung cấp cho bạn chế độ xem theo thời gian thực và tập trung về các quy trình làm việc trên mạng xã hội. Theo dõi khối lượng công việc, xu hướng trạng thái, các điểm tắc nghẽn và các công việc quá hạn.

Theo dõi các chỉ số hiệu suất chính và tiến độ dự án với bảng điều khiển ClickUp.

Mẫu có sẵn

ClickUp cung cấp hơn 1.000 mẫu sẵn có để bạn có thể sử dụng ngay với thông tin của mình.

Ví dụ, mẫu Social Media Template của ClickUp cung cấp cho bạn một khung làm việc để lập kế hoạch và lên lịch đăng bài trên mạng xã hội tại một nơi duy nhất. Bạn có thể tổ chức bài đăng theo nền tảng, chiến dịch hoặc trạng thái (bản nháp, đã lên lịch, đã đăng), quản lý ngày đáo hạn và giữ cho lịch trình nội dung hình ảnh của bạn luôn rõ ràng.

Tải miễn phí mẫu Tổ chức ý tưởng nội dung và tối ưu hóa hợp tác với mẫu Social Media của ClickUp.

Ngoài ra, bạn có thể thử mẫu lịch trình đăng bài trên mạng xã hội của ClickUp nếu muốn xây dựng chiến lược mạng xã hội hiệu quả và lên lịch đăng bài trước.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Brainstorm trực quan cùng nhóm của bạn: Vẽ bản đồ ý tưởng, luồng chiến dịch và kế hoạch nội dung theo thời gian thực bằng Vẽ bản đồ ý tưởng, luồng chiến dịch và kế hoạch nội dung theo thời gian thực bằng ClickUp Bảng trắng

Ghi lại mọi cuộc họp tự động: Sử dụng Sử dụng ClickUp AI Notetaker để ghi âm cuộc gọi với khách hàng, tạo bản tóm tắt và liệt kê các mục cần thực hiện.

Hợp tác ngay lập tức mà không cần rời khỏi không gian làm việc: Sử dụng Sử dụng ClickUp Chat để thảo luận ý tưởng mới, chia sẻ tệp, gắn thẻ đồng nghiệp và giữ tất cả cuộc hội thoại liên kết trực tiếp với các công việc và kế hoạch nội dung của bạn.

Xem công việc theo cách bạn nghĩ: Chuyển đổi giữa các chế độ xem Danh sách công việc, Bảng, Lịch, Dòng thời gian hoặc Bảng với Chuyển đổi giữa các chế độ xem Danh sách công việc, Bảng, Lịch, Dòng thời gian hoặc Bảng với ClickUp Custom Views để theo dõi tiến độ theo định dạng phù hợp với quy trình làm việc của bạn.

Kết nối tất cả công cụ tiếp thị của bạn tại một nơi: Đồng bộ hóa dữ liệu tiếp thị của bạn trên hơn 1.000 ứng dụng với Đồng bộ hóa dữ liệu tiếp thị của bạn trên hơn 1.000 ứng dụng với ClickUp Integrations để thống nhất công việc, tài sản và cuộc hội thoại của bạn.

Giới hạn của ClickUp

ClickUp có thể gây choáng ngợp cho người dùng mới do có phạm vi tính năng rộng.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Một người dùng G2 chia sẻ:

ClickUp giúp toàn bộ đội ngũ nội dung và tiếp thị của chúng tôi duy trì sự tổ chức trong một nền tảng duy nhất. Tôi thích cách chúng tôi có thể quản lý mọi thứ từ công việc, hạn chót đến tài liệu, bình luận và phản hồi mà không cần chuyển đổi công cụ. Các bảng điều khiển cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về tiến độ dự án, và khả năng tùy chỉnh chế độ xem (Danh sách công việc, Bảng, Lịch Google) giúp mỗi thành viên trong nhóm có thể làm việc theo cách họ ưa thích. Tích hợp với Slack và Google Drive cũng giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian.

ClickUp giúp toàn bộ đội ngũ nội dung và tiếp thị của chúng tôi duy trì sự tổ chức trong một nền tảng duy nhất. Tôi thích cách chúng tôi có thể quản lý mọi thứ từ công việc, hạn chót đến tài liệu, bình luận và phản hồi mà không cần chuyển đổi công cụ. Các bảng điều khiển cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về tiến độ dự án, và khả năng tùy chỉnh chế độ xem (Danh sách công việc, Bảng, Lịch Google) giúp mỗi thành viên trong nhóm có thể làm việc theo cách họ ưa thích. Tích hợp với Slack và Google Drive cũng giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian.

📮ClickUp Insight: 62% số người tham gia khảo sát của chúng tôi tin tưởng vào các công cụ AI trò chuyện như ChatGPT và Claude. Giao diện chatbot quen thuộc và khả năng đa dạng của chúng—tạo nội dung, phân tích dữ liệu và nhiều hơn nữa—có thể là lý do khiến chúng trở nên phổ biến trong nhiều vai trò và ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, nếu người dùng phải chuyển sang tab khác để hỏi AI mỗi lần, chi phí chuyển đổi ngữ cảnh và chi phí chuyển đổi liên quan sẽ tích lũy theo thời gian. Tuy nhiên, với ClickUp BrainGPT thì khác. Nó hoạt động ngay trong Không gian Làm việc của bạn, hiểu rõ công việc bạn đang thực hiện, có thể hiểu các lệnh văn bản thuần túy và cung cấp câu trả lời cực kỳ phù hợp với công việc của bạn! Trải nghiệm sự cải thiện gấp đôi về năng suất với ClickUp!

2. Hootsuite (Phù hợp nhất cho việc quản lý các hoạt động truyền thông xã hội đa kênh quy mô lớn)

qua Hootsuite

Hootsuite là nền tảng quản lý mạng xã hội toàn diện giúp bạn lập kế hoạch nội dung, theo dõi hoạt động và phân tích hiệu suất.

Khi quản lý nhiều bên liên quan, việc tập trung mọi thứ vào một nền tảng duy nhất, bao gồm lịch trình mạng xã hội, báo cáo, theo dõi và hợp tác, sẽ giúp tiết kiệm thời gian đáng kể.

Các bảng điều khiển được xây dựng sẵn trong nền tảng giúp bạn trình bày kết quả nghiên cứu một cách dễ dàng cho ban lãnh đạo. Bạn có thể tích hợp các kênh trả phí và miễn phí, cũng như luồng phê duyệt để đảm bảo các chiến dịch diễn ra suôn sẻ.

Hootsuite cung cấp cho bạn trợ lý AI: OwlyGPT. Trợ lý AI cho mạng xã hội này được đào tạo dựa trên hàng triệu bài đăng có hiệu suất cao và các nguyên tắc tốt nhất của nền tảng, giúp bạn viết caption phù hợp với thương hiệu, tạo ý tưởng bài đăng và thậm chí tái sử dụng nội dung hiện có.

Nó cũng đề xuất hashtag, cải thiện giọng điệu và điều chỉnh nội dung cho các mạng xã hội khác nhau. Được tích hợp trực tiếp vào trình soạn thảo của Hootsuite, trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình lên lịch của bạn.

Các tính năng nổi bật của Hootsuite

Truy cập các mẫu Canva trực tiếp từ cửa sổ Composer để thiết kế bài đăng nhanh chóng.

Lên lịch đăng tải lên đến 350 bài viết cùng lúc bằng công cụ lên lịch đăng tải hàng loạt trên mạng xã hội.

Theo dõi các chỉ số KPI tiếp thị nội dung như chế độ xem, tương tác, lượt nhấp chuột và báo cáo chi tiết về quảng cáo hoặc tin nhắn.

Giới hạn của Hootsuite

Ứng dụng di động có thể cảm thấy quá đơn giản, vì nó thiếu các công cụ quy trình phê duyệt hoặc các tính năng thiết yếu khác.

Giá cả của Hootsuite

Dùng thử miễn phí trong 30 ngày

Tiêu chuẩn: $149/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao: $399/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Hootsuite

G2: 4.3/5 (6.600+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (3.700+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá Hootsuite như thế nào?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Tôi đang quản lý các tài khoản mạng xã hội cho một công ty fintech SaaS. Có điều gì đó về việc có mọi thứ trong một nơi duy nhất thực sự thuận tiện. Tôi không cần phải đăng nhập vào LinkedIn, sau đó Twitter, rồi Facebook riêng biệt trong suốt cả ngày. Tất cả đều ở đó, chờ đợi tôi trong các luồng mà tôi có thể tùy chỉnh.

Tôi đang quản lý các tài khoản mạng xã hội cho một công ty fintech SaaS. Có điều gì đó về việc có mọi thứ trong một nơi duy nhất thực sự thuận tiện. Tôi không cần phải đăng nhập vào LinkedIn, sau đó Twitter, rồi Facebook riêng biệt trong suốt cả ngày. Tất cả đều ở đó, chờ đợi tôi trong các luồng mà tôi có thể tùy chỉnh.

Lợi thế của ClickUp: BrainGPT là trợ lý desktop được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), giúp quản lý mạng xã hội trở nên mượt mà và hiệu quả. Với tích hợp sâu rộng trên các lịch nội dung, công cụ phân tích và nền tảng nhắn tin, nó tập trung tất cả các công việc mạng xã hội của bạn vào một không gian làm việc thống nhất.

3. Buffer (Phù hợp nhất cho người tạo và doanh nghiệp nhỏ)

qua Buffer

Được thiết kế dành cho doanh nghiệp nhỏ và các người tạo độc lập, Buffer giúp việc lập kế hoạch và lên lịch nội dung trở nên dễ dàng trên nhiều tài khoản. Nền tảng cho phép bạn lưu trữ ý tưởng bài đăng trên mạng xã hội bất cứ lúc nào thông qua ứng dụng di động dễ sử dụng và thân thiện với người dùng.

Bạn cũng có thể tạo trang đích tùy chỉnh của riêng mình chỉ trong vài phút, giống như một trang web mini mang thương hiệu của bạn. Nó cho phép bạn nổi bật các liên kết, sản phẩm hoặc ưu đãi và hướng người theo dõi đến bất kỳ đâu bạn muốn.

Các tính năng nổi bật của Buffer

Thêm ảnh và video trực tiếp từ Google Drive, Dropbox, Canva và các nguồn khác.

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của Buffer để brainstorm ý tưởng, cải thiện bản nháp và tạo ra các đề xuất nội dung.

Hợp tác dễ dàng và theo thời gian thực bằng cách thảo luận ý tưởng, hoàn thiện bài đăng và để lại phản hồi ngay trong nền tảng.

Giới hạn của Buffer

Nền tảng này không cung cấp các tính năng theo dõi mạng xã hội nâng cao như phân tích cảm xúc hoặc phát hiện xu hướng dự đoán.

Giá cả của Buffer

Miễn phí vĩnh viễn

Gói Cơ bản: $6/tháng

Nhóm: $12/tháng

Đánh giá và nhận xét về Buffer

G2: 4.3/5 (hơn 1.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (1.400+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Buffer?

Một người dùng Capterra cho biết:

Buffer giúp quản lý các tài khoản mạng xã hội của công ty tôi trở nên đơn giản và có tổ chức! Nền tảng của họ rất dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. Công ty cũng có dịch vụ khách hàng tuyệt vời, mang lại cảm giác chân thành và thực tế, và còn có một podcast hay về mạng xã hội!

Buffer giúp quản lý các tài khoản mạng xã hội của công ty tôi trở nên đơn giản và có tổ chức! Nền tảng của họ rất dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. Công ty cũng có dịch vụ khách hàng tuyệt vời, mang lại cảm giác chân thành và thực tế, và còn có một podcast hay về mạng xã hội!

📚 Đọc thêm: 15 lựa chọn thay thế tốt nhất cho Buffer trong quản lý mạng xã hội

👀 Bạn có biết? Nền tảng mạng xã hội chính thức đầu tiên ra đời vào năm 1997. Andrew Weinreich đã ra mắt Six Degrees, một trang web cho phép người dùng tạo hồ sơ và kết nối với bạn bè, trước khi các nền tảng hiện đại ngày nay xuất hiện.

4. Sprout Social (Phù hợp nhất cho phân tích cấp doanh nghiệp và theo dõi mạng xã hội)

qua Sprout Social

Sprout Social là công cụ AI quản lý mạng xã hội giúp tập hợp tất cả nội dung, tin nhắn và phân tích của bạn vào một bảng điều khiển đơn giản.

Tất cả tin nhắn, bình luận và đề cập đến thương hiệu từ mọi nền tảng mạng xã hội kết nối đều được tạo thành một luồng trong 'Hộp thư đến thông minh'. Bạn có thể trả lời ngay lập tức từ hộp thư đến hoặc giao công việc cho các thành viên trong nhóm cần theo dõi.

Công cụ cung cấp phân tích toàn diện và báo cáo chi tiết. Theo dõi tương tác, lượt hiển thị, đặc điểm nhân khẩu học của đối tượng và hiệu suất bài đăng trên các kênh, sau đó xuất các thông tin này dưới định dạng báo cáo PDF hoặc CSV để chia sẻ với khách hàng hoặc ban lãnh đạo cấp cao.

Với tính năng theo dõi mạng xã hội và đang theo dõi từ khóa hoặc hashtag tích hợp sẵn, giải pháp thay thế Sendible này có thể giúp xác định các xu hướng mới nổi và khám phá cơ hội để củng cố uy tín thương hiệu của bạn.

Các tính năng nổi bật của Sprout Social

Tăng lưu lượng truy cập đến trang web hoặc trang đích của bạn bằng cách sử dụng SproutLink làm giải pháp liên kết trong bio.

Theo dõi và quản lý đánh giá từ các nền tảng lớn như Apple App Store, Google Play Store, Facebook, Google Business Profile và Yelp tại một nơi duy nhất.

Cài đặt thông báo đẩy di động cá nhân hóa cho bất kỳ loại tin nhắn nào trên bất kỳ hồ sơ hoặc mạng nào để luôn cập nhật thông tin khi di chuyển.

Giới hạn của Sprout Social

Một số người dùng đề cập đến việc các tính năng phân tích và báo cáo thiếu tính tùy chỉnh và linh hoạt hơn.

Giá cả của Sprout Social

Dùng thử miễn phí trong 30 ngày

Tiêu chuẩn: $199/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp: $299/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao: $399/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Sprout Social

G2: 4.4/5 (5.700+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (600+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Sprout Social?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Điều tôi thích nhất ở Sprout Social là sự dễ sử dụng và độ tin cậy của nó. Tôi sử dụng nền tảng này hàng ngày, suốt cả ngày, và nó giúp việc lên lịch nội dung, tạo báo cáo và so sánh khách hàng trở nên vô cùng đơn giản. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng và quản lý tài khoản của họ thật sự xuất sắc

Điều tôi thích nhất ở Sprout Social là sự dễ sử dụng và độ tin cậy của nó. Tôi sử dụng nền tảng này hàng ngày, suốt cả ngày, và nó giúp việc lên lịch nội dung, tạo báo cáo và so sánh khách hàng trở nên vô cùng đơn giản. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng và quản lý tài khoản của họ thật sự xuất sắc

⚡ Thư viện mẫu: Mẫu viết nội dung miễn phí để tạo/lập nội dung nhanh hơn

5. Zoho Social (Phù hợp nhất cho người dùng Zoho)

qua Zoho Social

Nền tảng quản lý mạng xã hội Zoho Social giúp tối ưu hóa toàn bộ luồng hoạt động của bạn. Tạo lịch nội dung rõ ràng, lên lịch và xếp hàng nhiều bài đăng một cách thông minh (kể cả sử dụng khung giờ khi đối tượng mục tiêu của bạn hoạt động tích cực nhất), và xem trước và đăng tải trên nhiều mạng xã hội.

Tính năng SmartQ dự đoán thời gian đăng bài tối ưu dựa trên dữ liệu tương tác của khán giả, giúp bạn đăng bài vào thời điểm người theo dõi hoạt động tích cực nhất. Với các tính năng như vai trò tùy chỉnh, quyền truy cập và xem trước bài đăng theo thời gian thực, bạn và nhóm có thể hợp tác mượt mà và quản lý nhiều thương hiệu mà không gây nhầm lẫn.

Nếu bạn đã sử dụng các sản phẩm Zoho khác như CRM, công cụ quản lý vé hỗ trợ hoặc công cụ thiết kế, Zoho Social tích hợp tốt với chúng. Điều này cho phép bạn liên kết các tương tác trên mạng xã hội với các cơ hội kinh doanh hoặc vé hỗ trợ, giúp toàn bộ quy trình làm việc của bạn được kết nối liền mạch.

Các tính năng nổi bật của Zoho Social

Sử dụng trợ lý AI Zia để nhanh chóng soạn thảo phản hồi và chú thích bằng cách nhập lệnh trực tiếp vào trình soạn thảo.

Xây dựng hàng đợi đăng bài của bạn với nội dung được chọn lọc từ các nguồn RSS và phần mở rộng trình duyệt zShare.

Truy cập luồng trực tiếp, thời gian thực của các bình luận, đề cập và tin nhắn trong một tab chuyên dụng để phản hồi ngay lập tức.

Giới hạn của Zoho Social

Nền tảng không cho phép liên kết nhiều trang dưới cùng một tài khoản trong Zoho Social.

Giá cả của Zoho Social

Miễn phí vĩnh viễn

Tiêu chuẩn: $10.15/tháng

Chuyên nghiệp: $27.07/tháng

Premium: $42.85/tháng

Đánh giá và nhận xét về Zoho Social

G2: 4.6/5 (hơn 2.800 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (3.300+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá Zoho Social như thế nào?

Một người dùng Capterra cho biết:

Tôi đã sử dụng Zoho Social trong một thời gian để quản lý nhiều kênh cho thương hiệu của mình, và thật sự đây là một trong những công cụ tiện lợi nhất mà tôi đã sử dụng trong công việc của mình. Giao diện sạch sẽ, việc lên lịch đơn giản, và tôi rất thích cách nó đề xuất thời gian đăng bài tốt nhất dựa trên xu hướng tương tác

Tôi đã sử dụng Zoho Social trong một thời gian để quản lý nhiều kênh cho thương hiệu của mình, và thật sự đây là một trong những công cụ tiện lợi nhất mà tôi đã sử dụng trong công việc của mình. Giao diện sạch sẽ, việc lên lịch đơn giản, và tôi rất thích cách nó đề xuất thời gian đăng bài tốt nhất dựa trên xu hướng tương tác

⭐ Bonus: Quản lý mạng xã hội có thể trở nên hỗn loạn nhanh chóng. Bạn cần ClickUp BrainGPT làm trợ lý AI của mình. Trợ lý AI trên desktop giúp bạn lập kế hoạch, tạo và triển khai các chiến dịch mạng xã hội một cách dễ dàng. Với Brain MAX, bạn có thể: Tìm kiếm nhanh chóng trên tất cả tài sản mạng xã hội của bạn : Tìm kiếm hình ảnh, bài đăng cũ, chú thích, bản nháp chiến dịch và phân tích từ ClickUp, Google Drive hoặc các nền tảng kết nối khác với : Tìm kiếm hình ảnh, bài đăng cũ, chú thích, bản nháp chiến dịch và phân tích từ ClickUp, Google Drive hoặc các nền tảng kết nối khác với Enterprise Search.

Tạo và lên lịch nội dung mà không cần thao tác tay : Có ý tưởng hay cho bài đăng giữa các cuộc họp? Sử dụng : Có ý tưởng hay cho bài đăng giữa các cuộc họp? Sử dụng tính năng Chuyển giọng nói thành văn bản để ghi lại ý tưởng và tiếp tục hoàn thiện sau.

Truy cập nhiều mô hình AI: Sử dụng ChatGPT, Claude hoặc DeepSeek trong Brain MAX để tạo nội dung, thiết kế chiến dịch và nhận thông tin chi tiết trong khi hệ thống hiểu rõ thương hiệu và các dự án đang triển khai của bạn.

Loại bỏ sự phân tán của AI khi quản lý chiến dịch: Brain MAX tập trung tất cả công việc AI của bạn vào một không gian làm việc thông minh duy nhất, giúp bạn không phải chuyển đổi giữa các công cụ, mất bối cảnh hoặc tạo lại các lệnh. Brain MAX tập trung tất cả công việc AI của bạn vào một không gian làm việc thông minh duy nhất, giúp bạn không phải chuyển đổi giữa các công cụ, mất bối cảnh hoặc tạo lại các lệnh. Nếu bạn đang phải đối mặt với tình trạng mở rộng AI không kiểm soát, đây là những cách thông minh để khắc phục trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.

6. Agorapulse (Tốt nhất cho hộp thư đến xã hội và so sánh đối thủ cạnh tranh)

qua Agorapulse

Agorapulse được ưa chuộng bởi các nhóm cần các tính năng hợp tác mạnh mẽ hơn.

Công cụ này cung cấp một Hộp thư xã hội thống nhất, nơi tất cả tin nhắn, bình luận, đề cập, tin nhắn riêng tư và chủ đề bình luận được tập hợp trong một chế độ xem duy nhất, giúp quản lý cộng đồng và xử lý phản hồi trở nên dễ dàng hơn.

Bạn có thể cài đặt quy tắc để lọc tin nhắn đến, tự động phân công cho thành viên nhóm, xóa spam hoặc bình luận không liên quan, và quản lý các tác vụ theo dõi một cách dễ dàng.

Báo cáo 'Đối thủ cạnh tranh' cho phép bạn thêm các trang Facebook hoặc hồ sơ Instagram của các thương hiệu khác. Sau đó, bạn có thể so sánh dữ liệu song song: số lượng người theo dõi, số lượng bài đăng trong một kỳ, tổng tương tác và tương tác trung bình trên mỗi bài đăng. Điều này sẽ giúp bạn xác định cơ hội để cải thiện chiến lược truyền thông xã hội của riêng mình.

Các tính năng nổi bật của Agorapulse

Kết nối Agorapulse với HubSpot hoặc Salesforce để liên kết hoạt động tương tác trên mạng xã hội với khách hàng tiềm năng và hoạt động của khách hàng.

Theo dõi lượt truy cập, giao dịch và doanh thu từ nội dung trên mạng xã hội (ví dụ: ngoài lượt thích/bình luận) với bảng điều khiển ROI.

Nhận phân tích chi tiết và báo cáo, bao gồm đang theo dõi phạm vi tiếp cận, tương tác, tăng trưởng người theo dõi và sự thay đổi hàng tháng.

Giới hạn của Agorapulse

Không hỗ trợ quản lý tất cả bình luận, đề cập và tin nhắn của bạn tại một nơi duy nhất.

Giá cả của Agorapulse

Dùng thử miễn phí trong 30 ngày

Tiêu chuẩn: $99/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp: $149/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao: $199/tháng cho mỗi người dùng

Tùy chỉnh: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Agorapulse

G2: 4.5/5 (960+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (710+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Agorapulse?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Các tính năng báo cáo thực sự là một bước đột phá và là phần yêu thích của tôi trong Agorapulse. Tôi có thể tùy chỉnh báo cáo cho phân tích hàng tuần và hàng tháng, đồng thời tổng hợp các chỉ số trên tất cả các nền tảng, giúp việc trình bày dữ liệu rõ ràng cho ban lãnh đạo trở nên dễ dàng

Các tính năng báo cáo thực sự là một bước đột phá và là phần yêu thích của tôi trong Agorapulse. Tôi có thể tùy chỉnh báo cáo cho phân tích hàng tuần và hàng tháng, đồng thời tổng hợp các chỉ số trên tất cả các nền tảng, giúp việc trình bày dữ liệu rõ ràng cho ban lãnh đạo trở nên dễ dàng

🧠 Thông tin thú vị: Video ngắn và các chiến dịch influencer đang mang lại ROI cao nhất vào năm 2025, với nội dung video ngắn riêng lẻ mang lại 21%.

7. Later (Phù hợp nhất cho các thương hiệu chú trọng hình ảnh và kế hoạch tập trung vào Instagram)

qua Later

Nếu thương hiệu của bạn phụ thuộc vào các nền tảng mạng xã hội như Instagram, TikTok hoặc Pinterest, Later là công cụ mạng xã hội lý tưởng cho bạn.

Nền tảng cung cấp lịch nội dung trực quan cho phép bạn kéo và thả hình ảnh hoặc video vào các khung thời gian đã lên lịch. Các thẻ bài đăng trong Later giúp bạn hiểu rõ hiệu suất mạng xã hội ở mức độ tổng quan. Thay vì phân tích từng bài đăng riêng lẻ, bạn có thể nhóm chúng theo chiến dịch, sản phẩm, định dạng hoặc chiến lược và xem kết quả trên các kênh và khoảng thời gian khác nhau.

Nếu bạn đang quản lý các chiến dịch influencer, Later sẽ giúp bạn xử lý quy trình này.

Từ việc tìm kiếm các người tạo, xem xét công việc của họ đến thu thập nội dung, bạn có thể theo dõi mọi thứ mà không cần sử dụng bảng tính hay chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Các tính năng nổi bật của Later

Sử dụng Later EdgeAI để xây dựng chiến lược influencer dựa trên dữ liệu phân tích. Nó phân tích hàng tỷ tín hiệu từ người tạo, thương mại và văn hóa để đề xuất những người tạo phù hợp và dự đoán hiệu suất.

Tìm kiếm nội dung do người dùng tạo bằng cách tìm kiếm theo thẻ, đề cập và hashtag, và truy cập hình ảnh stock từ Unsplash.

Giữ cho tài liệu truyền thông của bạn được tổ chức gọn gàng bằng cách nhóm và sắp xếp tệp tin để bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm tài nguyên phù hợp.

Giới hạn của Later

Tính năng đăng bài tự động hóa của nền tảng không hỗ trợ bài đăng carousel hoặc story trên Instagram.

Giá cả của Later

Dùng thử miễn phí trong 14 ngày

Gói Starter : $25/tháng

Tăng trưởng : $50/tháng

Scale: $110/tháng

Đánh giá và nhận xét sau này

G2: 4.5/5 (340+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (390+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Later?

Một người dùng Reddit cho biết:

Tôi khuyên bạn nên sử dụng Later nếu bạn đang quản lý một tài khoản và đăng nhiều bài viết dạng carousel và video, đồng thời muốn gắn thẻ người dùng trong bài viết của mình. Tính năng Link in Bio của họ hoạt động hiệu quả để hướng người dùng đến các sản phẩm hoặc trang cụ thể

Tôi khuyên bạn nên sử dụng Later nếu bạn đang quản lý một tài khoản và đăng nhiều bài viết dạng carousel và video, đồng thời muốn gắn thẻ người dùng trong bài viết của mình. Tính năng Link in Bio của họ hoạt động hiệu quả để hướng người dùng đến các sản phẩm hoặc trang cụ thể

8. Loomly (Phù hợp nhất cho các nhóm muốn quy trình làm việc tập trung vào lịch với tính năng hợp tác tích hợp sẵn)

qua Loomly

Loomly đơn giản hóa quy trình lập kế hoạch truyền thông xã hội từ giai đoạn ý tưởng đến xuất bản. Nó cung cấp cho bạn lịch trình trực quan, thư viện nội dung và quy trình làm việc thống nhất trên tất cả các kênh để quản lý sự hiện diện truyền thông xã hội của bạn.

Đối với các nhóm hoặc agency, Loomly hỗ trợ nhiều người dùng, đánh giá từ khách hàng/đối tác, bình luận riêng tư so với công khai, lịch sử phiên bản và luồng phê duyệt.

Để tăng tốc quá trình tạo/lập nội dung, bạn sẽ có trình chỉnh sửa video và các mẫu bài đăng có thể tái sử dụng. Bạn thậm chí có thể lấy hình ảnh từ Canva, Unsplash hoặc Google Drive thông qua tích hợp và chỉnh sửa trực tiếp trong nền tảng.

Với các tính năng như quy trình làm việc hợp tác, nhắc nhở tự động, gợi ý tối ưu hóa bài đăng và phân tích rõ ràng, nó quản lý quy trình xuất bản của bạn từ đầu đến cuối.

Các tính năng nổi bật của Loomly

Cài đặt quy trình làm việc đa tầng trên mạng xã hội để đảm bảo mỗi bài đăng đều được kiểm duyệt bởi những người có trách nhiệm trước khi được đăng tải.

Quản lý tất cả tài nguyên của bạn tại một nơi bằng cách lưu trữ hình ảnh, video và tệp tin trong thư viện trung tâm.

Nhận thông báo tức thì trên Slack hoặc Microsoft Teams để cập nhật về các phê duyệt và thay đổi lịch trình.

Giới hạn của Loomly

Loomly có thể cảm thấy hơi hạn chế về quy trình làm việc hoặc hợp tác khi bạn quản lý nhiều tài khoản.

Giá cả của Loomly

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Loomly

G2: 4.6/5 (1.700+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 500 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Loomly?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Tôi đã sử dụng Loomly từ những ngày đầu (2022!) và có nhiều khách hàng của tôi sử dụng Loomly cho kế hoạch truyền thông xã hội. Tôi sử dụng nó hàng ngày, và việc lên lịch bài đăng giúp tôi không phải lo lắng về việc đăng bài thủ công là một điều tuyệt vời. Việc triển khai phần mềm này vào kinh doanh của tôi rất đơn giản, và tất cả khách hàng của tôi đều thích sử dụng nó vì nó giúp tiết kiệm thời gian trao đổi email

Tôi đã sử dụng Loomly từ những ngày đầu (2022!) và có nhiều khách hàng của tôi sử dụng Loomly cho việc lập kế hoạch truyền thông xã hội. Tôi sử dụng nó hàng ngày, và việc lên lịch bài đăng giúp tôi không phải lo lắng về việc đăng bài thủ công là một điều tuyệt vời. Việc triển khai phần mềm này vào kinh doanh của tôi rất đơn giản, và tất cả khách hàng của tôi đều thích sử dụng nó vì nó giúp tiết kiệm thời gian trao đổi email

9. CoSchedule (Phù hợp nhất cho các nhóm marketing muốn có lịch trình thống nhất)

qua CoSchedule

CoSchedule là một lịch biên tập được thiết kế cho các nhóm marketing muốn quản lý các trang mạng xã hội và các kênh xuất bản khác cùng nhau. Để bắt đầu, bạn có thể tạo một lịch chính kết hợp các bài viết blog, bài đăng trên mạng xã hội, bản tin và các nội dung khác.

Ngoài việc lập kế hoạch nội dung, nền tảng này còn cung cấp các tính năng quản lý dự án mạng xã hội để tập trung các công việc. Giao công việc cho các thành viên trong nhóm (ví dụ: viết, chỉnh sửa, đăng bài trên mạng xã hội), đặt hạn chót và theo dõi tiến độ để không bỏ lỡ hạn chót.

Tính năng ReQueue tự động đăng lại các bài đăng mạng xã hội có hiệu suất cao nhất của bạn để duy trì tính nhất quán và tối đa hóa phạm vi tiếp cận. Giải pháp thay thế Sendible này cung cấp bộ công cụ tiếp thị với bảng điều khiển phân tích, công cụ AI mạng xã hội, hộp thư đến mạng xã hội và nhiều tính năng khác.

Các tính năng nổi bật của CoSchedule

Sử dụng trình chỉnh sửa Mia để tạo hình ảnh, ý tưởng và nội dung tin nhắn trên mạng xã hội.

Chuyển đổi các chỉ số của bạn thành hướng dẫn chiến lược với một nhà phân tích được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), cung cấp các đề xuất có thể thực hiện được để thúc đẩy sự tăng trưởng.

Sử dụng mã màu sắc cho các công việc trong lịch của bạn để nhanh chóng nhận diện các mục có ưu tiên cao và hạn chót.

Giới hạn của CoSchedule

Khả năng gắn thẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội có thể hơi phức tạp.

Giá cả của CoSchedule

Lịch miễn phí

Lịch xã hội: $29/tháng cho mỗi người dùng

Lịch làm việc cho đại lý: $69/tháng cho mỗi người dùng

Lịch nội dung: Giá cả tùy chỉnh

Bộ công cụ tiếp thị: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về CoSchedule

G2: 4.3/5 (150+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (100+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá CoSchedule như thế nào?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

CoSchedule là một công cụ tuyệt vời cho các blogger cá nhân và nhóm. Bạn có thể lập kế hoạch nội dung, lên lịch đăng tải và thậm chí lên lịch trước vài tháng đến một năm. Bạn có thể cài đặt và quên đi. Nó cũng rất dễ sử dụng và hoạt động trực tiếp trong bảng điều khiển WordPress của bạn

CoSchedule là một công cụ tuyệt vời cho các blogger cá nhân và nhóm. Bạn có thể lập kế hoạch nội dung, lên lịch đăng tải và thậm chí lên lịch trước vài tháng đến một năm. Bạn có thể cài đặt và quên đi. Nó cũng rất dễ sử dụng và hoạt động trực tiếp trong bảng điều khiển WordPress của bạn

10. SocialBee (Tốt nhất cho việc đăng bài theo danh mục)

qua SocialBee

SocialBee tập trung vào việc tối ưu hóa việc đăng bài trên mạng xã hội một cách hiệu quả và có tổ chức, đặc biệt khi bạn phải xử lý nội dung lặp lại và cập nhật thường xuyên.

Nó cho phép bạn phân loại nội dung thành các danh mục như liên kết blog, nghiên cứu trường hợp, khuyến mãi và bài viết lâu dài, đồng thời tự động tái sử dụng các bài viết của bạn.

Trợ lý truyền thông xã hội trong SocialBee đi xa hơn bằng cách xây dựng chiến lược được tùy chỉnh theo ngành và sản phẩm của bạn. Nó sẽ đặt ra một số câu hỏi đơn giản, sau đó đề xuất các kênh truyền thông xã hội phù hợp nhất cho bạn và gợi ý các danh mục nội dung.

Các tính năng nổi bật của SocialBee

Chỉnh sửa bài đăng cho các mạng xã hội khác nhau tại một nơi duy nhất và để AI tự động điều chỉnh chúng.

Tạo bộ sưu tập hashtag từ nội dung của bạn để giữ cho các bài đăng của bạn được tổ chức và hướng đến đối tượng mục tiêu.

Lên lịch cho các bài đăng nhạy cảm về thời gian để đăng tải vào thời điểm chính xác và hoàn toàn phù hợp với kế hoạch ra mắt của bạn.

Giới hạn của SocialBee

SocialBee thiếu khả năng kiểm soát sau khi đăng bài, khiến việc chỉnh sửa định dạng hoặc thẻ sau khi bài viết đã được đăng trở nên khó khăn.

Giá cả của SocialBee

Dùng thử miễn phí trong 14 ngày

Bootstrap: $29/tháng cho mỗi người dùng

Accelerate: $49/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $99/tháng (3 người dùng)

Đánh giá và nhận xét về SocialBee

G2: 4.8/5 (470+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (30+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về SocialBee?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi thích việc có thể đăng bài trên nhiều nền tảng mạng xã hội cùng lúc và tùy chỉnh từng nền tảng. Nó đủ đơn giản để người như tôi, không phải là chuyên gia công nghệ, có thể sử dụng và làm quen mà không cần xem hàng tá video hướng dẫn

Tôi thích việc có thể đăng bài trên nhiều nền tảng mạng xã hội cùng lúc và tùy chỉnh từng nền tảng. Nó đủ đơn giản để người như tôi, không phải là chuyên gia công nghệ, có thể sử dụng và làm quen mà không cần xem hàng tá video hướng dẫn

✅ Kiểm tra sự thật: 63% các nhà tiếp thị đã sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) trong các chiến dịch của họ, và 27% còn lại có kế hoạch áp dụng công nghệ này trong vòng sáu tháng tới.

11. ContentStudio (Tốt nhất cho việc khám phá nội dung đa kênh và xuất bản dựa trên trí tuệ nhân tạo)

qua ContentStudio

ContentStudio là một lịch nội dung tương tác đa kênh giúp bạn hình dung chiến lược truyền thông xã hội của mình tại một nơi duy nhất. Bạn có thể lập kế hoạch cho cả tháng bài đăng và chuyển đổi giữa các chế độ xem lịch, danh sách công việc hoặc lưới tùy theo cách làm việc ưa thích của nhóm.

Nó cũng cung cấp cho bạn năm tùy chọn đăng bài linh hoạt: đăng ngay lập tức, lên lịch cho sau này, lưu bản nháp, sử dụng danh mục nội dung hoặc di chuyển các mục vào hàng đợi mạng xã hội. Từ đó, bạn có thể đang theo dõi hiệu quả của từng bài đăng thông qua phân tích cấp nền tảng hiển thị phạm vi tiếp cận và tương tác.

Để tăng tốc quá trình tạo/lập nội dung, bạn có thể sử dụng các mẫu sẵn có cho chú thích Instagram, tweet và trích dẫn truyền cảm hứng. Trợ lý AI của ContentStudio sau đó sẽ giúp bạn biến ý tưởng thành nội dung hình ảnh và văn bản thu hút với ít nỗ lực nhất.

Các tính năng nổi bật của ContentStudio

Tự động đăng nội dung từ các blog yêu thích của bạn bằng cách kết nối nguồn cấp RSS của chúng với các kênh mạng xã hội của bạn.

Nhập hình ảnh trực tiếp từ Flickr, Pixabay, Imgur hoặc Giphy để tăng tốc quá trình tạo/lập bài đăng của bạn.

Theo dõi các liên kết chia sẻ trên các tài khoản mạng xã hội của bạn để tối ưu hóa chiến dịch với dữ liệu hiệu suất rõ ràng hơn.

Giới hạn của ContentStudio

Nền tảng này thiếu các tính năng theo dõi mạng xã hội mạnh mẽ hơn, có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về đối tượng mục tiêu của mình.

Giá cả của ContentStudio

Dùng thử miễn phí trong 14 ngày

Gói Tiêu chuẩn: $29/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao: $69/tháng (2 người dùng)

Agency Không giới hạn: $139/tháng (số lượng người dùng không giới hạn)

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ContentStudio

G2: 4.6/5 (350+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (670+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ContentStudio?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Tôi rất hài lòng với ContentStudio nói chung. Nó đã giúp việc chia sẻ trên mạng xã hội và đặc biệt là có nội dung phù hợp để chia sẻ trên mạng xã hội trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết! Tôi nhận được tương tác rất tốt từ các bài đăng mà trợ lý ảo của tôi và tôi chia sẻ từ tab khám phá của ContentStudio, và giờ đây với ứng dụng di động, tôi có thể chia sẻ các cập nhật nhanh chóng và những việc gấp gáp cho người theo dõi mạng xã hội của mình.

Tôi rất hài lòng với ContentStudio nói chung. Nó đã giúp việc chia sẻ trên mạng xã hội và đặc biệt là có nội dung phù hợp để chia sẻ trên mạng xã hội trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết! Tôi nhận được tương tác rất tốt từ các bài đăng mà trợ lý ảo của tôi và tôi chia sẻ từ tab khám phá của ContentStudio, và giờ đây với ứng dụng di động, tôi có thể chia sẻ các cập nhật nhanh chóng và những việc gấp gáp cho người theo dõi mạng xã hội của mình.

📚 Đọc thêm: Các công cụ quản lý chiến dịch tốt nhất để thử nghiệm

⚠️ Lưu ý: Mặc dù đã có nhiều thảo luận về việc AI nâng cao hiệu quả và sản lượng nội dung, thực tế phức tạp hơn, như được báo cáo trong Báo cáo Tình hình AI trong Marketing của Co-Schedule. 40% các nhà tiếp thị vẫn cho rằng lo ngại về bảo mật dữ liệu là rào cản lớn nhất trong việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phản ánh sự giám sát ngày càng tăng về cách các công cụ thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu khách hàng. 38% còn lại gặp khó khăn do thiếu chuyên môn kỹ thuật, khiến việc triển khai hoặc quản lý các giải pháp AI trở nên khó khăn nếu không có đào tạo hoặc hỗ trợ bổ sung. Và một phần ba các nhà tiếp thị cho rằng chi phí triển khai cao là lý do chính khiến họ trì hoãn việc áp dụng. Ngoài những vấn đề chính này, các nhóm còn phải đối mặt với thách thức như vấn đề tích hợp hệ thống, ROI không rõ ràng và sự phản đối nội bộ, tất cả đều có thể làm gián đoạn hoặc làm chậm các sáng kiến được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo.

Tối ưu hóa quản lý mạng xã hội với ClickUp

“Khi nói đến việc quản lý mạng xã hội , không có công cụ nào mạnh mẽ như ClickUp. Nếu bạn muốn biết mọi thứ đang diễn ra tại bất kỳ thời điểm nào, không có công cụ nào khác có thể cung cấp cho bạn mức độ thông tin tương tự”.

— Sarah Lively, Giám đốc Truyền thông Xã hội tại Cartoon Network

Các giải pháp thay thế Sendible mà chúng tôi đã đề cập trong bài viết này áp dụng cho các trường hợp sử dụng khác nhau.

ClickUp nổi bật với việc cung cấp cho các nhóm marketing một nền tảng tập trung cho ý tưởng, lịch nội dung, bảng điều khiển, quy trình phê duyệt và hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI). Toàn bộ quy trình làm việc của bạn được thực hiện từ một nền tảng thống nhất.

Đăng ký miễn phí trên ClickUp và thử nghiệm ngay.

Câu hỏi thường gặp

Một số người dùng tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Sendible vì họ cần các tính năng phân tích và báo cáo nâng cao hơn. Các tính năng phân tích của nền tảng này không đủ sâu để theo dõi hiệu suất chi tiết hoặc tối ưu hóa chiến lược. Giá cả cũng là một lý do khiến người dùng tìm kiếm các lựa chọn khác. Kế hoạch dành cho người tạo bắt đầu từ $29/tháng và lên đến $638/tháng cho các nhóm doanh nghiệp. Nếu bạn là người tạo độc lập hoặc doanh nghiệp nhỏ, mức giá này có thể khá đắt đỏ. Hãy xem xét các lựa chọn thay thế Sendible khác cung cấp các tính năng tương tự với mức giá hợp lý hơn.

Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp miễn phí tốt nhất thay thế Sendible, ClickUp là một trong những lựa chọn mạnh mẽ nhất. Nó cung cấp cho bạn một không gian làm việc tích hợp được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) bối cảnh, giúp bạn quản lý mọi khía cạnh của quy trình làm việc nội dung trong một nền tảng duy nhất. Bạn có thể lập kế hoạch chiến dịch, lập lịch nội dung, tạo nội dung, tạo hình ảnh, quản lý công việc, hợp tác với nhóm và theo dõi hiệu suất trên cùng một nền tảng. Vì ClickUp Brain thích ứng với quy trình làm việc của bạn và kết nối mọi thứ, bạn không cần phải chuyển đổi giữa các ứng dụng khác nhau hoặc nhiều mô hình AI.

Hootsuite có thể tốt hơn Sendible trong một số trường hợp, nhưng sự lựa chọn phụ thuộc vào nhu cầu của bạn. Hootsuite nổi tiếng với các công cụ phân tích mạnh mẽ, phạm vi tích hợp rộng hơn và tính năng hợp tác nhóm mạnh mẽ. Điều này khiến nó trở thành lựa chọn phù hợp cho các nhóm lớn hoặc thương hiệu phụ thuộc vào báo cáo chi tiết và tương tác đa nền tảng. Mặt khác, Sendible đơn giản hơn để sử dụng và phù hợp cho việc lên lịch hàng ngày và quản lý khách hàng. Nhiều thương hiệu có kích thước vừa và nhỏ cùng các freelancer ưa chuộng Sendible vì nó cung cấp các tính năng cần thiết mà không có sự phức tạp không cần thiết.

Nếu bạn điều hành một agency và muốn tìm một giải pháp thay thế mạnh mẽ cho Sendible, ClickUp và Agorapulse là những lựa chọn phù hợp. ClickUp không chỉ dừng lại ở quản lý mạng xã hội. Bạn có thể tổ chức chiến dịch, lưu trữ tài nguyên và tự động hóa công việc mà không cần chuyển đổi công cụ. Hơn nữa, trí tuệ nhân tạo (AI) bối cảnh của nó cũng giúp tăng tốc quy trình tạo/lập nội dung. Trong khi đó, Agorapulse cung cấp hộp thư đến chung cho tin nhắn và bình luận, quy trình phê duyệt và khả năng báo cáo sẵn sàng cho khách hàng. Điều này khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các agency tiếp thị mạng xã hội muốn một giải pháp chuyên biệt để quản lý nhiều nền tảng.

Có, bạn có thể quản lý Instagram với hầu hết các giải pháp thay thế Sendible, và một số cũng hỗ trợ TikTok. Tuy nhiên, API của TikTok có giới hạn hơn, do đó các tính năng như lên lịch hoặc đăng trực tiếp có thể khác nhau tùy thuộc vào công cụ bạn chọn.