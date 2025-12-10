Biểu đồ Burnup và Biểu đồ Burndown: Sự khác biệt là gì?

Trong buổi họp đứng, ai đó hỏi liệu sprint có đang đi đúng hướng hay không. Bạn mở biểu đồ, gật đầu tự tin và đọc thông tin từ biểu đồ. Đến giữa bữa trưa, bạn nhận ra rằng có thể mình vừa nói dối mọi người. Đúng vậy, điều đó có thể xảy ra với bất kỳ ai.

Sự nhầm lẫn giữa biểu đồ burnup và biểu đồ burndown đã làm hỏng nhiều buổi đánh giá sprint hơn bất kỳ ai dám thừa nhận. Chúng trông tương tự nhau: các đường di chuyển (đơn giản mà nói, tất nhiên). Nhưng chúng kể những câu chuyện hoàn toàn khác nhau về việc bạn đang tiến triển tốt hay đang dần chìm xuống.

Hãy giải quyết sự nhầm lẫn này một lần và mãi mãi. Như một phần thưởng, chúng tôi cũng sẽ cho bạn thấy cách ClickUp giúp bạn dễ dàng hơn khi đang theo dõi cả hai. 🤩

Biểu đồ Burndown là gì?

Biểu đồ Burndown là công cụ theo dõi trực quan hiển thị lượng công việc còn lại trong một sprint hoặc dự án theo thời gian. Đường cong bắt đầu ở mức cao và lý tưởng nhất là giảm dần xuống 0 vào thời hạn.

Ví dụ, nhóm của bạn bắt đầu một sprint kéo dài hai tuần.

Vào ngày đầu tiên, biểu đồ hiển thị còn 80 điểm; đến ngày thứ năm, bạn đã hoàn thành 35 điểm, nên đường biểu đồ giảm xuống còn 45. Và đến ngày thứ 10, còn lại 15 điểm. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, đường biểu đồ sẽ về 0 vào ngày thứ 14, và mọi người cùng ăn mừng.

🔍 Bạn có biết? Tên của Scrum thực ra xuất phát từ một bài báo trên Harvard Business Review năm 1986 so sánh các nhóm sáng tạo với một pha scrum trong rugby: chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng và di chuyển như một đơn vị thống nhất.

Cách hoạt động của biểu đồ tiêu hao

Trục dọc hiển thị lượng công việc còn lại, được đo bằng điểm câu chuyện agile, giờ hoặc công việc, và trục ngang hiển thị thời gian, được chia theo ngày hoặc tuần.

Khi nhóm của bạn hoàn thành công việc, đường biểu đồ sẽ di chuyển xuống dưới. Hầu hết các biểu đồ tiến độ hoàn thành đều bao gồm một đường biểu diễn tốc độ lý tưởng, đại diện cho tiến độ hoàn hảo. Nếu đường biểu đồ thực tế nằm trên đường lý tưởng, điều đó có nghĩa là bạn đang chậm tiến độ, và nếu nó nằm dưới, điều đó có nghĩa là bạn đang đi trước tiến độ.

📮 ClickUp Insight: 45% nhân viên đã từng nghĩ đến việc sử dụng tự động hóa, nhưng chưa thực hiện. Các yếu tố như thời gian giới hạn, sự không chắc chắn về công cụ tốt nhất và sự lựa chọn quá nhiều có thể cản trở mọi người thực hiện bước đầu tiên hướng tới tự động hóa. ⚒️ Với các tác nhân AI dễ dàng tạo dựng và các lệnh dựa trên ngôn ngữ tự nhiên, ClickUp giúp bạn dễ dàng bắt đầu với tự động hóa. Từ việc tự động phân công công việc đến các bản tóm tắt dự án do AI tạo ra, bạn có thể khai thác sức mạnh của tự động hóa và thậm chí tạo ra các tác nhân AI tùy chỉnh trong vài phút — mà không cần phải học hỏi nhiều. 💫 Kết quả thực tế: QubicaAMF đã giảm thời gian báo cáo xuống 40% bằng cách sử dụng các bảng điều khiển động và biểu đồ tự động hóa của ClickUp, biến hàng giờ công việc thủ công thành thông tin thời gian thực.

Ưu điểm của biểu đồ burndown

Dưới đây là lý do tại sao các nhóm tiếp tục sử dụng các biểu đồ quản lý dự án linh hoạt này:

Bất kỳ ai cũng có thể nhìn vào biểu đồ và ngay lập tức hiểu được liệu nhóm có hoàn thành đúng hạn hay không.

Đường dốc xuống tạo ra sự cấp bách tự nhiên và giúp mọi người tập trung vào việc hoàn thành các công việc còn lại.

Chúng dễ dàng cài đặt và chỉ cần giải thích tối thiểu cho các thành viên mới hoặc các bên liên quan.

Hiệu ứng đếm ngược trực quan khuyến khích các nhóm duy trì động lực trong suốt sprint.

Cập nhật hàng ngày chỉ mất vài giây, giúp tiết kiệm thời gian cho các nhóm làm việc nhanh chóng.

Giới hạn của biểu đồ burndown

Biểu đồ Burndown có những điểm mù có thể dẫn đến hiểu lầm cho nhóm của bạn:

Khi phạm vi công việc thay đổi giữa sprint, đường biểu đồ sẽ nhảy trở lại lên trên, khiến trông như thể nhóm của bạn đã mất tiến độ trong khi thực tế công việc đã được thêm vào.

Không có cách nào để phân biệt giữa 'chúng ta đang chậm tiến độ' và 'ai đó đã thêm công việc vào danh sách công việc chưa hoàn thành'.

Công việc đã hoàn thành sẽ biến mất khỏi tầm nhìn sau khi hoàn thành, do đó bạn sẽ mất khả năng hiển thị những gì nhóm thực sự đã đạt được.

Chúng không tính đến độ phức tạp của công việc; việc hoàn thành năm công việc nhỏ trông giống như việc hoàn thành một tính năng lớn.

Nếu tốc độ làm việc của nhóm thay đổi trong sprint, biểu đồ không phản ánh liệu đó là vấn đề về sức chứa hay vấn đề ước tính công việc.

🔍 Bạn có biết? Não bộ của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào các tín hiệu trực quan. Khi tiến độ được hiển thị trực quan (biểu đồ, bảng, công cụ theo dõi), nó kích hoạt cùng hệ thống thưởng liên quan đến tiến độ trong trò chơi, ngay cả khi khối lượng công việc tổng thể không thay đổi. Do đó, tại sao biểu đồ burnup và burndown lại "cảm thấy" động lực.

Biểu đồ Burnup là gì?

Biểu đồ burnup là một công cụ trực quan hiển thị cả công việc đã hoàn thành và tổng khối lượng công việc theo thời gian. Hai đường thẳng di chuyển lên trên: một đường đang theo dõi công việc đã hoàn thành và đường còn lại theo dõi tổng khối lượng công việc.

Lấy ví dụ về sprint đó. Ngày đầu tiên bắt đầu với đường công việc đã hoàn thành ở mức 0 và đường phạm vi tổng thể ở mức 80. Đến ngày thứ năm, đường công việc đã hoàn thành tăng lên 35 trong khi đường phạm vi vẫn giữ nguyên ở mức 80.

Sau đó, vào ngày thứ bảy, một bên liên quan thêm 20 điểm công việc khẩn cấp. Đường phạm vi nhảy lên 100, nhưng đường công việc đã hoàn thành vẫn tiếp tục tăng đều đặn lên 50. Mọi người đều có thể thấy chính xác điều gì đã xảy ra: nhóm vẫn duy trì tốc độ làm việc như cũ, nhưng ai đó đã di chuyển vạch đích.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Nhóm mất thời gian khi không thể xác định được những gì cần ưu tiên trong sprint. ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của nền tảng, sẽ chỉ ra những công việc đang cản trở tiến độ, giúp nhóm tập trung vào các giải pháp đúng đắn thay vì phải kiểm tra toàn bộ bảng công việc. Vì được tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc ClickUp của bạn, nó hiểu rõ tài liệu, công việc, tiến độ dự án và công việc của bạn hơn cả bạn. Yêu cầu ClickUp Brain cung cấp cập nhật về không gian làm việc liên quan đến các rào cản tiềm ẩn và công việc quá hạn

📌 Ví dụ về các gợi ý: Hãy cho tôi xem ba công việc hiện đang đe dọa sprint của chúng ta và các phương pháp Agile sẽ giúp cải thiện tiến độ nhanh nhất.

Hãy cho tôi một tóm tắt nhanh về các khả năng chậm trễ trong sprint này và cách chúng ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của chúng ta.

Xác định các rào cản ngăn cản chúng ta duy trì sự đồng bộ với phạm vi tổng thể của dự án và đề xuất cách điều chỉnh kế hoạch.

Ưu điểm của biểu đồ burnup

Dưới đây là những điểm mạnh của biểu đồ burn-up:

Nó đang theo dõi công việc đã hoàn thành riêng biệt với phạm vi, do đó các thay đổi sẽ được hiển thị ngay lập tức dưới dạng sự dịch chuyển lên trên của đường trên cùng.

Công việc đã hoàn thành được hiển thị dưới dạng một đường thẳng tăng dần, điều này tốt cho tinh thần nhóm và tôn vinh tiến độ tổng thể.

Các bên liên quan có thể theo dõi tiến độ và yêu cầu thay đổi trong một chế độ xem duy nhất, giúp các buổi đánh giá sprint trở nên minh bạch hơn.

Bạn có thể theo dõi xu hướng tốc độ theo thời gian bằng cách xem độ dốc của đường công việc đã hoàn thành.

Chúng tách biệt hiệu suất của nhóm khỏi quản lý phạm vi, giúp dễ dàng xác định nguyên nhân gây ra sự chậm trễ.

🔍 Bạn có biết? Con người nhận thức tiến độ theo hình dạng 'đường cong S'. Giai đoạn đầu tiên cảm thấy chậm, giai đoạn giữa dự án cảm thấy nhanh, và giai đoạn cuối lại cảm thấy chậm trở lại. Biểu đồ burnup thường thể hiện mô hình tự nhiên này rõ ràng hơn so với biểu đồ burndown.

Giới hạn của biểu đồ burnup

Sử dụng biểu đồ burnup có những nhược điểm:

Hai đường thẳng di chuyển lên trên có thể gây nhầm lẫn cho những người không quen với định dạng này.

Chúng yêu cầu giải thích chi tiết hơn trước khi các nhóm và các bên liên quan dự án có thể đọc chúng một cách tự tin.

Đối với các sprint có phạm vi ổn định, sự phức tạp thêm không mang lại nhiều giá trị vì đường trên cùng vẫn giữ nguyên.

Các kiểm tra trạng thái nhanh mất nhiều thời gian hơn vì bạn cần giải thích khoảng cách giữa các đường.

Nó trông không gấp gáp vì cả hai đường đều tăng lên; không có đếm ngược đột ngột về zero.

Biểu đồ Burnup so với Biểu đồ Burndown: Sự khác biệt chính

Các nhà quản lý dự án thường nhầm lẫn giữa biểu đồ burnup và biểu đồ burndown vì chúng trông tương tự nhau, nhưng mỗi biểu đồ trả lời một câu hỏi khác nhau khi công việc di chuyển qua các giai đoạn của chu kỳ dự án.

Dưới đây là một phân tích rõ ràng, đơn giản để giúp bạn chọn loại phù hợp nhất cho quy trình làm việc của mình. 👀

Tính năng Biểu đồ burnup Biểu đồ Burndown Nội dung hiển thị Đường hoàn thành cho công việc đang tiến gần đến phạm vi tổng thể. Công việc còn lại đang giảm dần về 0 Mục đích Hiển thị tiến độ và phạm vi trong một chế độ xem duy nhất. Hiển thị tốc độ mà nhóm đang giảm bớt công việc. Tính hiển thị về phạm vi Hiển thị rõ ràng các thay đổi về phạm vi với một đường phạm vi riêng biệt. Che giấu các thay đổi về phạm vi, điều này có thể khiến các xu hướng trở nên sai lệch. Thông tin về tiến độ Giúp các nhóm nhận biết liệu họ có đang tiến gần đến hoàn thành hay không, ngay cả khi yêu cầu thay đổi. Giúp các nhóm đánh giá xem họ có đang trên đà hoàn thành trong dòng thời gian của sprint hay không. Cấu trúc trực quan Hai đường: một đường cho công việc đã hoàn thành và một đường cho tổng phạm vi công việc. Một dòng: công việc còn lại theo thời gian Phù hợp nhất cho Công việc trong môi trường yêu cầu có thể thay đổi. Các sprint có phạm vi cố định với khối lượng công việc có thể dự đoán được Ưu điểm Hiển thị rõ ràng sự mở rộng phạm vi và tiến độ tổng thể. Một cách đơn giản và dễ dàng để theo dõi tốc độ tiêu hao hàng ngày.

Loại nào phù hợp hơn cho các sprint?

Biểu đồ Burndown phù hợp nhất cho các dự án có phạm vi cố định, nơi khối lượng công việc được xác định rõ ràng ngay từ đầu.

Đồ thị này đơn giản, tập trung và kết hợp tốt với kế hoạch sprint mà không làm quá tải nhóm với dữ liệu thừa. Vì mục tiêu của một sprint là hoàn thành một lượng công việc cố định trong khoảng thời gian ngắn, việc theo dõi khối lượng công việc còn lại giảm dần về zero giúp mọi người duy trì sự đồng bộ và điều chỉnh nhanh chóng nếu tiến độ chậm lại.

🔍 Bạn có biết? Năm 1995, khi Scrum lần đầu tiên được giới thiệu chính thức, thời lượng trung bình của một sprint là 1-4 tuần. Thời lượng tối đa là một tháng. Ngày nay, hầu hết các nhóm sử dụng sprint 2 tuần vì chu kỳ ngắn hơn giúp tăng cường dopamine nhờ các vòng phản hồi nhanh hơn.

Loại nào phù hợp hơn cho các dự án có phạm vi thay đổi?

Biểu đồ burnup hoạt động hiệu quả hơn khi yêu cầu liên tục thay đổi vì nó hiển thị công việc đã hoàn thành và phạm vi tổng thể trên các dòng riêng biệt. Điều này cung cấp cho lãnh đạo chế độ xem minh bạch về tiến độ công việc trên toàn bộ dự án.

Khi các nhóm tham khảo bản đồ dự án tổng thể, biểu đồ tiến độ cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về cách tiến độ so sánh với mục tiêu đang thay đổi. Nó hiển thị sự mở rộng phạm vi ngay lập tức và giữ cho các cuộc hội thoại dựa trên sự thật thay vì giả định.

🔍 Bạn có biết? Nhân viên lấy động lực từ 'động lực tâm lý ' – cảm giác rằng tiến độ đang tiếp tục một cách ổn định. Ngay cả những bước tiến nhỏ cũng tạo ra động lực, đó là lý do tại sao việc theo dõi tốc độ và công việc tích lũy giúp các nhóm vượt qua các sprint phức tạp.

Tại sao nhiều nhóm Agile sử dụng cả hai

Sử dụng cả hai biểu đồ giúp các nhóm có chế độ xem toàn diện và chính xác hơn về tiến độ. Biểu đồ burndown nhấn mạnh tốc độ ngắn hạn, trong khi biểu đồ burnup thể hiện sự di chuyển dài hạn hướng tới mục tiêu và bất kỳ khả năng thay đổi phạm vi nào.

Sự kết hợp này giúp củng cố việc theo dõi dự án vì các nhóm có thể phát hiện vấn đề sớm, hiểu rõ nguyên nhân đằng sau các thay đổi và tự tin thông báo trạng thái cho các bên liên quan.

Khi đã hiểu cách theo dõi tiến độ, thách thức tiếp theo là duy trì sự hiển thị của những thông tin này trên toàn bộ không gian làm việc của bạn — và đó chính là lúc ClickUp phát huy tác dụng.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Khi công việc của bạn trải rộng trên các ứng dụng, tài liệu, vé, trò chuyện và nghiên cứu, việc tìm kiếm câu trả lời trở nên chậm chạp và rời rạc. ClickUp BrainGPT, một trợ lý AI trên desktop, thống nhất tìm kiếm và suy luận trên: TẤT CẢ các ứng dụng công việc của bạn

Không gian Làm việc ClickUp của bạn

Ứng dụng kết nối

Nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) (ChatGPT, Claude và Gemini)

Tìm kiếm trên web Hỏi ClickUp Talk to Text trong Brain MAX để tìm câu trả lời từ Không gian Làm việc ClickUp của bạn Và khi bạn làm việc nhanh chóng, tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX giúp bạn thực hiện công việc nhanh gấp 4 lần. Bạn chỉ cần đọc to các thông tin quan trọng hoặc yêu cầu, và công cụ sẽ định dạng chúng cho bạn, sẵn sàng để thêm vào một công việc.

Dưới đây là cách nó giúp loại bỏ sự lan rộng của AI:

Khi nào nên sử dụng từng biểu đồ (Các tình huống thực tế)

Các nhóm thường chuyển đổi giữa biểu đồ burnup và biểu đồ burndown linh hoạt tùy thuộc vào loại công việc, mức độ không chắc chắn và mức độ cần theo dõi tiến độ.

Dưới đây là các tình huống thực tế cho thấy khi nào mỗi biểu đồ phù hợp nhất. 📈

Trường hợp 1: Một sprint hai tuần với backlog đã được khóa

Nhóm của bạn bắt đầu một sprint hai tuần với một tập hợp các công việc cố định và không có thay đổi dự kiến trong giữa sprint. Bạn muốn một chế độ xem hàng ngày đơn giản để xem liệu bạn có đang giảm công việc với tốc độ phù hợp hay không.

Biểu đồ burndown phù hợp với điều này vì đường biểu diễn công việc còn lại cho thấy nhóm đang đi trước hay chậm tiến độ. Điều này hoạt động hiệu quả trong quy trình làm việc Agile Scrum, nơi việc giao hàng dự đoán là trọng tâm.

Trường hợp 2: Một tính năng sản phẩm liên tục được phát triển trong quá trình phát triển

Bạn đang phát triển một tính năng mới dành cho người dùng và các bên liên quan liên tục yêu cầu các cải tiến nhỏ sau mỗi buổi demo. Phạm vi công việc tăng nhẹ mỗi vài ngày, và nhóm cần làm rõ liệu tiến độ có thực sự đang được thực hiện hay chỉ cảm thấy chậm chạp vì mục tiêu liên tục thay đổi.

Biểu đồ burnup phù hợp hơn trong trường hợp này vì nó hiển thị công việc đã hoàn thành và phạm vi tổng thể dưới dạng các đường riêng biệt. Điều này hữu ích khi bạn duy trì một cấu trúc phân chia công việc chi tiết (WBS) liên tục thay đổi.

🔍 Bạn có biết? Người ta thường đánh giá quá cao thời gian cần thiết để hoàn thành các công việc khó khăn (được gọi là 'sự thiên vị về tác động'), điều này khiến họ trì hoãn. Nhưng một khi đã bắt đầu, họ thường hoàn thành công việc nhanh hơn so với dự đoán. Đây là một trong những lý do tại sao việc chia công việc phức tạp thành các phần nhỏ hơn giúp tăng khả năng hoàn thành.

Trường hợp 3: Dự án kéo dài một quý với nhiều bước phê duyệt và phụ thuộc

Nhóm của bạn đang chuẩn bị cho một sự kiện ra mắt sản phẩm hướng đến khách hàng, liên quan đến các bộ phận kỹ thuật, thiết kế, tiếp thị và pháp lý. Mỗi bộ phận tuân theo dòng thời gian riêng của mình, và các quy trình phê duyệt có thể làm chậm một số công việc.

Vì dòng thời gian tổng thể không cố định, biểu đồ burnup cung cấp cho lãnh đạo chế độ xem trung thực về tiến độ và cách các thay đổi ảnh hưởng đến phạm vi dự án. Nhờ đó, bạn có thể giải thích lý do tại sao dòng thời gian dự án thay đổi, đặc biệt khi lịch trình dự án bị điều chỉnh do các phụ thuộc giữa các nhóm.

🧠 Thú vị: Con người cảm thấy hứng thú hơn khi thấy tiến độ hiển thị, ngay cả những thành công nhỏ. Điều này được gọi là Hiệu ứng Độ dốc Mục tiêu. Não bộ của bạn sẽ tăng tốc nỗ lực khi bạn càng gần đến đích (đó chính là lý do tại sao biểu đồ burndown hoạt động!).

Cách tạo biểu đồ Burnup/Burndown với ClickUp

ClickUp hoạt động như một Không gian Làm việc AI tích hợp, nghĩa là các công việc, tài liệu, cập nhật, dữ liệu sprint, báo cáo và trợ lý AI của bạn đều được lưu trữ trong một hệ thống duy nhất, giúp loại bỏ tình trạng sử dụng quá nhiều công cụ.

Dưới đây là cái nhìn chi tiết hơn về cách công cụ agile hỗ trợ bạn. 👇

Bắt đầu thiết lập sprint của bạn

Tải mẫu miễn phí Xây dựng nền tảng sprint nhất quán, theo dõi nhiều công việc và xem những gì đã hoàn thành so với tiến độ với mẫu biểu đồ Burndown của ClickUp.

Mẫu biểu đồ Burndown của ClickUp cung cấp cho bạn một điểm khởi đầu vững chắc. Định nghĩa mỗi KPI là một nhiệm vụ ClickUp. Sau đó, thêm các Trường Tùy chỉnh ClickUp như Giá trị mục tiêu, Giá trị thực tế, Tiến độ và thậm chí Kỳ trước hoặc Chênh lệch. Như vậy, bạn sẽ nắm bắt được số và bối cảnh xung quanh nó: so sánh với mục tiêu, xu hướng tăng hay giảm, và nhóm nào chịu trách nhiệm.

Mẫu này cung cấp các trạng thái tùy chỉnh của ClickUp, chẳng hạn như Đang tiến triển, Có rủi ro, Hoàn thành và Chưa bắt đầu, để xác định trạng thái của từng KPI.

Giả sử bạn đang thực hiện một sprint 12 ngày cho bản cập nhật thanh toán. Bạn tải 'Sprint 14', nhập 60 điểm ước tính cho các câu chuyện và gán mọi thứ vào các trạng thái có ý nghĩa. Ngày thứ hai bắt đầu, kỹ sư backend hoàn thành một câu chuyện 5 điểm, QA đóng một công việc 3 điểm, và đường biểu diễn công việc còn lại giảm ngay lập tức.

Nghe chia sẻ từ Dayana Mileva, Giám đốc Tài khoản tại Pontica Solutions:

Với ClickUp, chúng tôi đã đi trước một bước và tạo ra các bảng điều khiển cho phép khách hàng truy cập và theo dõi hiệu suất, tỷ lệ sử dụng và các dự án theo thời gian thực. Điều này giúp khách hàng cảm thấy kết nối với nhóm của mình, đặc biệt là khi họ ở các địa điểm khác nhau, thậm chí là trên các lục địa khác nhau.

Xây dựng phòng điều khiển sprint thực tế của bạn

Được tích hợp sẵn trong nền tảng (và kết nối với ClickUp Mẫu), ClickUp Bảng điều khiển cho phép bạn tạo các trung tâm tùy chỉnh để hiển thị thông tin từ các nhóm hoặc bộ phận khác nhau. Bạn có thể sử dụng biểu đồ cột, biểu đồ đường, đồng hồ đo hoặc ô số tùy thuộc vào nội dung: hiệu suất bán hàng, phạm vi tiếp cận marketing, hiệu quả hoạt động, chỉ số dịch vụ khách hàng hoặc các chỉ số KPI liên quan đến nhân viên.

Truy cập vào các biểu đồ thời gian thực phản ánh dữ liệu từ các nguồn đã chọn với các bảng điều khiển ClickUp tùy chỉnh

Các bảng điều khiển hoạt động hiệu quả nhất khi tập trung vào hai biểu đồ hướng dẫn quyết định sprint: biểu đồ burndown để theo dõi tiến độ và biểu đồ burnup để theo dõi phạm vi.

Giả sử bạn tạo một 'Bảng điều khiển Sprint 22'. Bạn thêm một thẻ Burndown Sprint ở bên trái và một thẻ Burnup Sprint ở bên phải. Sự kết hợp này giúp dễ dàng nhận ra nguyên nhân thực sự khiến tiến độ bị chậm trễ.

Sử dụng thẻ Sprint Burndown trong bảng điều khiển ClickUp để có cái nhìn rõ ràng về tốc độ tiến triển của công việc

Khi bạn đã đi được nửa chặng đường của sprint, bảng điều khiển của bạn sẽ hiển thị:

Đường lý tưởng của biểu đồ Burndown dự kiến hoàn thành 27 điểm.

Đường thực tế hiện tại ở mức 18.

Biểu đồ burnup hiển thị đường phạm vi nhảy từ 54 lên 66 vì Product đã thêm ba công việc hoàn thiện quy trình onboarding.

Hai biểu đồ này, nằm cạnh nhau, kể một câu chuyện hoàn toàn khác về vấn đề tốc độ. Nhóm không chậm lại; sprint đã thay đổi. Điều này cho bạn một bước tiếp theo rõ ràng: loại bỏ một câu chuyện không cần thiết và chuyển các công việc hoàn thiện mới vào Sprint 23 thay vì ép buộc nhịp độ không thực tế.

Theo dõi tiến độ của bạn theo thời gian thực

Xem chi tiết công việc của bạn với Thẻ Burndown Sprint trên Bảng điều khiển ClickUp

Thẻ Sprint Burndown được cập nhật mỗi khi ai đó di chuyển một công việc. Nếu đường lý tưởng dự kiến có 12 công việc hoàn thành vào ngày thứ hai và đường thực tế chỉ hiển thị 6 công việc, bạn kiểm tra Bảng và phát hiện ba công việc bị kẹt trong quá trình kiểm tra.

Một lời nhắc nhở nhanh trong cuộc họp đứng sẽ giúp họ tiếp tục tiến triển.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cấu hình bảng điều khiển KPI với AI Cards để thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn. Khi dữ liệu được cập nhật, ClickUp Brain sẽ làm nổi bật các xu hướng và bất thường (ví dụ: sự sụt giảm đột ngột về tốc độ sprint hoặc sự gia tăng đột biến về số lượng lỗi). Bạn sẽ không cần phải lọc qua các số thô một cách thủ công.

Cấu hình thẻ AI trong bảng điều khiển ClickUp để tạo các cuộc họp nhanh về các cập nhật gần đây

Kết hợp với tính năng Talk-to-Text. Dictate các cập nhật của bạn, kích hoạt thẻ AI để tính toán lại các chỉ số và làm mới các biểu đồ: biểu đồ tiêu hao, biểu đồ tiêu thụ, biểu đồ phạm vi so với tốc độ, v.v. Bạn sẽ có một bảng điều khiển cập nhật trước cuộc họp stand-up hoặc kiểm tra tiến độ của lãnh đạo tiếp theo.

Giữ phạm vi thay đổi một cách minh bạch

Biểu đồ burnup trở nên quan trọng khi sprint không thể duy trì trạng thái ổn định.

Phát hiện sớm các thay đổi phạm vi trước khi chúng làm gián đoạn sprint của bạn với Thẻ Burnup Sprint trong Bảng điều khiển ClickUp

Thẻ Burnup Sprint tách biệt công việc đã hoàn thành khỏi phạm vi tổng thể, do đó các thay đổi sẽ hiển thị ngay lập tức. Ví dụ, nếu QA thêm bốn kịch bản truy cập có giá trị 10 điểm, đường phạm vi sẽ tăng lên, đường tiến độ vẫn ổn định, và bạn ngay lập tức nhận ra rằng mục tiêu đang thay đổi.

Xem video này để học cách tạo bảng điều khiển quản lý dự án (PM dashboard):

Nâng cao tiêu chuẩn với ClickUp

Biểu đồ Sprint giúp công việc trở nên rõ ràng hơn khi các nhóm làm việc nhanh chóng và quản lý các mục tiêu thay đổi.

Biểu đồ Burndown giúp mọi người tập trung vào tiến độ hiện tại, trong khi biểu đồ Burnup giúp bạn hiểu cách phạm vi dự án phát triển. Lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào mức độ thay đổi xung quanh dự án của bạn, nhưng cả hai biểu đồ đều mang lại cho nhóm của bạn sự tự tin hơn và ít bất ngờ hơn.

ClickUp cung cấp cả hai chế độ xem mà không cần nỗ lực thêm vì mọi công việc đã chứa dữ liệu cần thiết cho biểu đồ của bạn. Bạn theo dõi tiến độ, phát hiện sớm các thay đổi phạm vi và thực hiện sprint với ít rắc rối hơn. Bảng điều khiển, Thẻ Sprint và ClickUp Brain biến không gian làm việc của bạn thành phòng điều khiển cập nhật theo thời gian thực khi nhóm di chuyển một công việc. Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅