Bạn đã biết tầm quan trọng của mô tả sản phẩm. Chúng không chỉ là tóm tắt về những gì bạn đang bán.

Mô tả sản phẩm được viết tốt có thể tăng tỷ lệ chuyển đổi của cửa hàng và nâng cao giá trị nhận thức của sản phẩm.

Tuy nhiên, việc viết chúng không hề đơn giản, đặc biệt khi bạn phải quản lý bán hàng, phát triển, truy vấn của khách hàng, cập nhật kho hàng và tất cả các công việc khác giúp cửa hàng của bạn hoạt động hàng ngày.

AI giúp bạn tạo mô tả sản phẩm chỉ trong vài giây. Sau đó, bạn có thể tinh chỉnh, tối ưu hóa cho SEO và nhiều hơn nữa.

Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu cách tự động hóa mô tả sản phẩm bằng AI.

Tại sao việc tự động hóa mô tả sản phẩm lại quan trọng?

Bạn yêu thích việc viết mô tả sản phẩm.

Tuy nhiên, khi khởi chạy hoặc mở rộng cửa hàng trực tuyến của bạn, sự sáng tạo thôi là chưa đủ để theo kịp tốc độ. Tự động hóa giúp bạn duy trì chất lượng đồng thời tiến hành nhanh hơn.

Dưới đây là lý do tại sao điều này quan trọng:

Bạn tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần mà lẽ ra phải dành cho việc viết, chỉnh sửa và viết lại mô tả cho mỗi SKU và biến thể mới.

Bạn duy trì giọng điệu thương hiệu nhất quán trên toàn bộ danh mục sản phẩm, ngay cả khi nhiều người cùng đóng góp nội dung.

Bạn có thể ra mắt sản phẩm nhanh hơn vì mô tả sản phẩm không còn là điểm nghẽn trong quá trình trưng bày sản phẩm hoặc lập kế hoạch chiến dịch.

Bạn cải thiện SEO với nội dung giàu từ khóa, được hỗ trợ bởi AI và tuân thủ các tiêu chuẩn tốt nhất trên tất cả các trang sản phẩm.

Bạn loại bỏ lỗi của con người và sự phỏng đoán —không thiếu sót chi tiết, không lỗi khi sao chép-dán và không có định dạng không nhất quán khi sử dụng —không thiếu sót chi tiết, không lỗi khi sao chép-dán và không có định dạng không nhất quán khi sử dụng AI tạo sinh trong thương mại điện tử.

Bạn có thể mở rộng nội dung trên nhiều kênh bằng cách tạo ra các mô tả sản phẩm phù hợp với từng nền tảng như Shopify, Amazon, Instagram hoặc các sàn thương mại điện tử khác chỉ trong vài phút với một vài gợi ý đơn giản.

Bạn có thể dành thời gian cho các công việc có tác động lớn hơn, chẳng hạn như tiếp thị, vận hành, phối hợp với nhà cung cấp và tương tác với khách hàng.

Cách AI viết mô tả sản phẩm

Con đường tự động hóa mô tả sản phẩm bắt đầu bằng việc xem xét quy trình quản lý nội dung của bạn.

Hầu hết các nhóm thương mại điện tử đều phụ thuộc vào một hệ thống hỗn hợp các công cụ, bảng tính và tệp văn bản.

Nghiên cứu của IBM cho thấy 50% CEO cho biết tổ chức của họ vẫn hoạt động với công nghệ không kết nối. Trước khi AI có thể mở rộng danh mục sản phẩm của bạn, bạn cần hiểu rõ những điểm mạnh và những điểm yếu trong quy trình làm việc nội dung của mình.

Bước Điều gì xảy ra Cách AI hoạt động ở đây Thu thập dữ liệu đầu vào Bạn cung cấp cho AI các thông tin sản phẩm. AI cần các đầu vào có cấu trúc như tính năng, vật liệu, thông số kỹ thuật, kích thước, đối tượng mục tiêu và giọng điệu. Xây dựng khả năng hiểu ngữ cảnh Mô hình phân tích các đầu vào của bạn Sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), AI phân tích các thông tin của bạn để hiểu sản phẩm là gì và những yếu tố quan trọng nhất đối với khách hàng. Phân tích mẫu AI kết nối sản phẩm của bạn với các mẫu từ hàng triệu ví dụ. Các mô hình ngôn ngữ được đào tạo trên các tập dữ liệu khổng lồ. Chúng nhận diện cách mô tả sản phẩm thường được viết trong các ngành khác nhau và mô phỏng các mẫu đó. Tạo bản nháp AI tạo ra mô tả sản phẩm cho bạn. Nó tạo ra văn bản giống như con người dựa trên các hướng dẫn của bạn về giọng điệu, độ dài, từ khóa, ưu tiên lợi ích hoặc tính năng, v.v. Tích hợp SEO Từ khóa và định dạng được thêm vào AI có thể tự động tích hợp từ khóa SEO, cấu trúc các điểm lợi ích và đảm bảo tính dễ đọc cho cả người dùng và công cụ tìm kiếm. Đồng bộ hóa giọng điệu thương hiệu Mô tả sản phẩm phù hợp với phong cách viết của bạn Khi tông giọng được chỉ định, mô hình sẽ điều chỉnh cách viết để trở nên vui nhộn, kỹ thuật, v.v. Độ chính xác và kiểm tra sự thật Bạn xem xét và hoàn thiện AI có thể hoàn thành 80–90% công việc. Con người sẽ kiểm tra thông tin sản phẩm, loại bỏ các thông tin không chính xác và bổ sung các yếu tố đặc trưng của thương hiệu. Các biến thể cuối cùng Nó tạo ra nhiều phiên bản một cách nhanh chóng. Phù hợp cho thử nghiệm A/B, định dạng trên sàn thương mại điện tử (Shopify so với Amazon) hoặc phân phối đa kênh.

Hướng dẫn từng bước: Tự động hóa mô tả sản phẩm bằng AI

Bạn có thể mất hàng giờ để liệt kê các tính năng và chi tiết kỹ thuật. Nhưng điều đó thôi chưa đủ để bán hàng.

Khách hàng của bạn muốn biết sản phẩm này phù hợp với cuộc sống của họ như thế nào và tại sao nó đáng để lựa chọn hơn các sản phẩm khác.

Dưới đây là quy trình thực tế để tự động hóa mô tả sản phẩm bằng AI.

1. Tập trung dữ liệu sản phẩm của bạn

Bắt đầu bằng cách thu thập tất cả tài liệu liên quan đến sản phẩm vào một nơi duy nhất. Bao gồm thông số kỹ thuật sản phẩm, hình ảnh, chi tiết kỹ thuật, thông tin giá cả và có thể là các tình huống sử dụng thực tế.

Bạn có thể đã có thông tin này được phân tán trong các bảng tính, thư viện phương tiện, tài liệu kỹ thuật và thư mục đánh giá.

Thay vì phải đi lại nhiều lần để cung cấp thông tin cho AI, hãy tổ chức thông tin đó tại một nơi duy nhất. Điều này sẽ giúp AI hiểu rõ phạm vi sản phẩm của bạn một cách toàn diện.

Trong mỗi bước, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách ClickUp , không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, đơn giản hóa quy trình này cho bạn* bằng cách tập trung tất cả các quy trình làm việc trên một nền tảng thống nhất.

ClickUp hỗ trợ như thế nào?

Tải xuống mẫu tài liệu mô tả sản phẩm của ClickUp. Về cơ bản, đây chỉ là một tài liệu ClickUp có cấu trúc sẵn, giúp tập trung tất cả thông tin sản phẩm của bạn vào một không gian làm việc cộng tác duy nhất.

Sử dụng mẫu này để tổ chức các thông số kỹ thuật sản phẩm, mô tả vấn đề, yêu cầu kỹ thuật và thông tin bổ sung về sản phẩm. Để có thêm chi tiết, bạn cũng có thể thêm các trang con bên trong tài liệu.

Tải miễn phí mẫu Tập trung tất cả thông tin sản phẩm của bạn với mẫu tài liệu mô tả sản phẩm ClickUp.

Vì đây là tài liệu hợp tác, các bộ phận khác có thể đóng góp vào việc hoàn thiện chi tiết.

Nhóm sản phẩm bổ sung thông số kỹ thuật và thông tin từ người dùng, trong khi nhóm thiết kế tải lên hình ảnh và tệp bao bì. Nhóm tiếp thị bổ sung giọng điệu thương hiệu, và nhóm vận hành cập nhật giá cả, mã SKU hoặc thông tin liên quan đến hàng tồn kho.

Bạn có thể giao công việc và bình luận cho các thành viên trong nhóm (trực tiếp từ Tài liệu), đề cập đến một thành viên trong nhóm để làm rõ thắc mắc, và thậm chí kết nối các công việc và dòng thời gian liên quan để đảm bảo mọi người đều đồng bộ.

Mẫu này trở thành nguồn thông tin chính xác và đáng tin cậy cho các thành viên trong nhóm khi họ cần thông tin liên quan đến sản phẩm.

2. Xây dựng các hướng dẫn và mẫu có thể tái sử dụng

Bạn muốn các mô tả sản phẩm do AI tạo ra phản ánh giọng điệu và vị trí độc đáo của bạn và việc cần làm là thực hiện nó trên quy mô lớn.

Bạn đạt được sự nhất quán này bằng cách cung cấp cho AI một cấu trúc lặp lại mà mọi mô tả sản phẩm đều phải tuân theo.

Bắt đầu bằng cách định nghĩa một mẫu đơn giản, có thể tái sử dụng mà AI của bạn có thể tham khảo mỗi lần. Phương pháp này giải quyết vấn đề "trang trắng" cho AI bằng cách cung cấp cho nó một cấu trúc dự đoán được để tuân theo. Mẫu của bạn sẽ bao gồm:

Câu mở đầu thu hút sự chú ý

Đoạn văn ngắn giải thích mục đích của sản phẩm, đối tượng sử dụng và lý do tại sao nó quan trọng.

Danh sách tính năng và lợi ích và chuyển đổi chúng thành kết quả mang lại cho khách hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm mà người mua hàng muốn biết trước khi mua hàng

Từ khóa SEO cho mô tả để sản phẩm dễ dàng được tìm thấy.

Giọng điệu thương hiệu là một yếu tố quan trọng khác sẽ được tích hợp vào mẫu của bạn. Bạn cần xác định các tùy chọn ngôn ngữ (các thuật ngữ kỹ thuật cần bao gồm và từ ngữ mạnh mẽ cần sử dụng), mức độ trang trọng và các quy tắc về giọng điệu.

Càng rõ ràng hướng dẫn giọng điệu của bạn, AI càng gần với giọng điệu của bạn.

Một mẹo hữu ích là thêm các ví dụ. AI học rất tốt từ các ví dụ. Hãy bao gồm một số mô tả hoàn hảo, những điều nên làm và không nên làm, cũng như độ dài và phong cách câu văn ưa thích.

ClickUp hỗ trợ như thế nào?

Sử dụng ClickUp Docs + ClickUp BrainGPT để xây dựng và lưu trữ tất cả các hướng dẫn thương hiệu và yêu cầu về giọng điệu của bạn. Tại đây, bạn có thể định dạng tài liệu của mình với các tùy chọn định dạng khác nhau.

Tạo hướng dẫn sản phẩm chi tiết với ClickUp Tài liệu + ClickUp AI

Docs cho phép bạn thêm bảng, nhúng liên kết YouTube và tệp PDF, liên kết các tài liệu với nhau, nhúng trang web và tích hợp màu sắc thương hiệu của bạn để đảm bảo tính nhất quán.

Bạn cũng biết rằng mỗi nền tảng bán hàng yêu cầu một phong cách mô tả sản phẩm khác nhau. Thay vì lưu trữ các quy tắc này trong các tệp riêng biệt, bạn có thể gộp chúng vào một tài liệu ClickUp duy nhất. Chỉ cần truy cập nút "Ask AI" trong tài liệu của bạn để nhận hỗ trợ thêm, và bạn sẽ có một nhà văn/trình chỉnh sửa làm việc cùng bạn ngay lập tức!

Ví dụ, thêm các phần hướng dẫn cụ thể cho từng nền tảng như:

Shopify: Đoạn văn gọn gàng + danh sách lợi ích

Amazon: Năm điểm nổi bật chứa từ khóa + một đoạn tóm tắt 400–500 ký tự.

Instagram: Giọng điệu cuộc hội thoại + biểu tượng cảm xúc + lời kêu gọi hành động (CTA)

Các sàn thương mại điện tử: Quy tắc định dạng nghiêm ngặt + hướng dẫn tuân thủ

Dưới đây là một ví dụ về mẫu bạn có thể sử dụng để tạo ra những mô tả sản phẩm hấp dẫn 👇 Mô tả meta: 140-150 ký tự

Móc câu cảm xúc: 15-20 từ

Tổng quan về sản phẩm: 50-80 từ Mô tả ngắn gọn giải thích sản phẩm là gì, dành cho ai và vấn đề chính mà nó giải quyết. Tập trung vào lợi ích hơn là tính năng và sử dụng ngôn ngữ phù hợp với đối tượng mục tiêu của bạn. Lợi ích chính kèm minh chứng: 25-30 từ

4-6 Tính năng chính: Tiêu đề tiếp theo là mô tả 15-25 từ cho mỗi tính năng.

Đánh giá của khách hàng Trích dẫn ngắn gọn, chân thực nhấn mạnh lợi ích chính hoặc trải nghiệm của khách hàng.

Mô tả hình ảnh : 4-5 điểm cần nhấn mạnh trong hình ảnh

Từ khóa: Danh sách các từ khóa liên quan cho SEO

Hướng dẫn về giọng điệu thương hiệu: Liên kết đến tài liệu hướng dẫn giọng điệu thương hiệu để đảm bảo tính nhất quán trong giọng điệu. Chi tiết sản phẩm: [Link đến tài liệu tóm tắt sản phẩm]

3. Chọn công cụ AI của bạn để tạo mô tả sản phẩm

Không thiếu các công cụ AI để viết mô tả sản phẩm.

Nhưng câu hỏi thực sự là: AI nào phù hợp với cách làm việc của bạn? Bởi vì nếu AI nằm ngoài quy trình công việc của bạn, bạn sẽ phải liên tục chuyển tab, dán dữ liệu thủ công và sửa chữa các sai sót, làm mất đi mục đích của việc tự động hóa.

Bạn cần một hệ thống AI có khả năng hiểu rõ về sản phẩm của bạn, thương hiệu của bạn, cấu trúc danh mục sản phẩm và các công việc liên quan đến từng SKU mới.

ClickUp hỗ trợ như thế nào?

ClickUp BrainGPT là trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng hiểu bối cảnh công việc của bạn.

Nó lấy thông tin từ tài liệu sản phẩm, hướng dẫn giọng điệu thương hiệu, thông tin khách hàng, lịch trình tiếp thị và nhiều nguồn khác để tạo ra các mô tả sản phẩm có tỷ lệ chuyển đổi cao. Xem quy trình làm việc này nơi BrainGPT tự động tạo nội dung!

Khác với các ứng dụng độc lập khác không biết đến danh mục sản phẩm của bạn, ClickUp BrainGPT thu thập thông tin từ các trang sản phẩm, danh sách công việc, công việc, cơ sở kiến thức, bình luận và tài liệu.

Điều gì làm cho BrainGPT trở nên mạnh mẽ đến vậy?

Yêu cầu AI viết mô tả sản phẩm cho SKU-147. Nó sẽ lấy thông số kỹ thuật, vật liệu, kích thước, câu hỏi thường gặp của khách hàng và thậm chí cả tài nguyên thiết kế từ không gian làm việc của bạn.

Vì các hướng dẫn về giọng điệu thương hiệu của bạn được lưu trữ trong ClickUp Tài liệu, công cụ AI bối cảnh này liên tục học cách bạn viết và áp dụng giọng điệu đó cho mọi mô tả mới.

Dưới đây là các bước thực hiện công việc:

Thêm ý tưởng sản phẩm : Nhập danh sách ý tưởng sản phẩm của bạn vào ClickUp dưới dạng Nhiệm vụ. Những ý tưởng này sẽ là điểm khởi đầu mà AI sử dụng để tạo ra các mô tả và biến thể.

Lựa chọn danh mục tự động : Hệ thống sẽ gán mỗi ý tưởng sản phẩm vào danh mục phù hợp nhất dựa trên các : Hệ thống sẽ gán mỗi ý tưởng sản phẩm vào danh mục phù hợp nhất dựa trên các trạng thái tùy chỉnh và Trường Tùy chỉnh mà bạn đã cài đặt.

Điểm nổi bật do AI tạo ra : Sử dụng : Sử dụng trường AI , hệ thống sẽ tự động tạo ra ba biến thể của các điểm nổi bật tập trung vào tính năng dựa trên các khung mẫu nội dung sản phẩm đã được chứng minh hiệu quả.

Biến thể mô tả sản phẩm do AI tạo ra : Trong một trường AI khác, AI tạo ra ba tùy chọn mô tả sản phẩm hoàn chỉnh, được hình thành dựa trên các nguyên tắc tốt nhất về thương mại điện tử và tiếp thị sản phẩm.

Tăng tốc nội dung tức thì: Với một ý tưởng sản phẩm duy nhất, bạn sẽ nhận được các tính năng nổi bật của sản phẩm, các tùy chọn mô tả đầy đủ và phân loại sản phẩm chỉ trong vài giây, giúp tiết kiệm thời gian cho việc soạn thảo nội dung ban đầu.

4. Bonus: Xây dựng kho lưu trữ prompt

Tạo một bộ sưu tập các mẫu câu đã được kiểm chứng có thể liên tục tạo ra các mô tả sản phẩm chất lượng.

Nhóm của bạn có thể sử dụng các mẫu câu đã được kiểm chứng này, đã tích hợp giọng điệu thương hiệu và yêu cầu của nền tảng. Chúng tôi đã tạo ra một số mẫu câu AI cho mô tả sản phẩm mà bạn có thể lưu lại:

Gợi ý mô tả tổng quan sản phẩm

Viết một bản tóm tắt từ 50-80 từ cho [Tên Sản Phẩm] với mục tiêu hướng đến [đối tượng khách hàng]. Bắt đầu bằng vấn đề chính mà sản phẩm giải quyết, giải thích điều gì làm nó khác biệt và kết thúc bằng đối tượng hưởng lợi nhiều nhất. Sử dụng góc nhìn thứ hai "bạn". Tránh liệt kê tính năng – tập trung vào kết quả và trải nghiệm.

Tính năng giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi

Lấy các tính năng kỹ thuật sau: [danh sách tính năng] và viết lại mỗi tính năng thành lợi ích cho khách hàng. Định dạng: “Tên tính năng: Giải thích lợi ích trong 15-20 từ.” Tập trung vào những gì khách hàng nhận được, không phải những gì sản phẩm có. Sử dụng ngôn ngữ cảm xúc và kết nối với những cải thiện trong cuộc sống hàng ngày.

Gợi ý câu mở đầu gây cảm xúc

Tạo một câu mở đầu 15 từ cho [Tên Sản Phẩm] để khiến [đối tượng mục tiêu] cảm thấy được thấu hiểu. Đầu tiên, đề cập đến sự bực bội của họ, sau đó gợi ý giải pháp. Sử dụng giọng điệu cuộc hội thoại. Tránh dùng từ ngữ quá mức. Bắt đầu bằng “Cuối cùng,” “Dừng lại,” hoặc “Hãy tưởng tượng” để tạo ấn tượng.

Gợi ý tối ưu hóa SEO

Viết lại mô tả này để bao gồm [từ khóa chính] 2-3 lần và [từ khóa phụ] một cách tự nhiên. Đảm bảo độ dễ đọc trên 70%. Giữ từ khóa chính trong 50 ký tự đầu tiên. Thêm từ khóa dài: [Danh sách công việc]. Không làm ảnh hưởng đến luồng tự nhiên của văn bản vì việc nhồi nhét từ khóa.

Gợi ý hành động

Viết một câu kết thúc hấp dẫn cho [Tên Sản Phẩm] để tạo cảm giác cấp bách mà không gây áp lực. Bao gồm một lời nhắc nhở về lợi ích, giải quyết phản đối cuối cùng và sử dụng từ hành động. Giữ dưới 25 từ. Tránh dùng “Mua ngay” – thay vào đó, sử dụng các cụm từ như “Bắt đầu tận hưởng” hoặc “Trải nghiệm sự khác biệt.”

Hãy nhớ rằng bước tiếp theo của bạn không phụ thuộc vào điều này. Hãy dành thời gian, thử nghiệm với các gợi ý này và tiếp tục cập nhật kho lưu trữ này.

5. Kiểm tra độ chính xác và giọng điệu thương hiệu

Sử dụng AI cho việc viết nội dung sẽ mang lại cho bạn những mô tả sản phẩm chất lượng cao.

Bạn đã có mọi thứ: Tài liệu sản phẩm tổng hợp mọi thông tin cần thiết + hướng dẫn về thương hiệu và giọng điệu + mẫu template dành riêng cho từng nền tảng + các câu lệnh đã được kiểm chứng.

Bạn cần làm cho nội dung do AI tạo ra trở nên tự nhiên hơn. Mặc dù có hướng dẫn rõ ràng, AI có thể bỏ qua các hướng dẫn viết và cung cấp cho bạn một bản sao có giọng điệu máy móc.

Sử dụng danh sách kiểm tra này để chỉnh sửa các mô tả sản phẩm do AI tạo ra:

Kiểm tra độ chính xác của thông tin: So sánh các chi tiết kỹ thuật như thông số kỹ thuật, kích thước, tuyên bố tương thích với tài liệu nguồn.

Tập trung vào lợi ích: Chuyển đổi tính năng thành kết quả cho khách hàng, tức là thay vì viết "lớp phủ chống thấm nước", hãy viết "bảo vệ trong các hoạt động ngoài trời".

Thêm chi tiết cụ thể: Thêm các bằng chứng cụ thể như ‘vỏ điện thoại này chịu được rơi từ độ cao 10 feet’ thay vì chỉ nói rằng nó bền bỉ.

Kiểm tra kết nối cảm xúc: Hỏi xem mô tả có khiến bạn cảm thấy điều gì về sản phẩm không.

Xác minh tuân thủ nền tảng: Kiểm tra giới hạn ký tự, vị trí từ khóa và yêu cầu định dạng.

ClickUp hỗ trợ như thế nào?

Phần mềm Quản lý Dự án Tiếp thị ClickUp cung cấp hệ thống đánh giá toàn diện, do đó các mô tả do AI tạo ra sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng như bất kỳ nội dung nào được viết chuyên nghiệp.

Dưới đây là cách nó tập trung hóa quy trình làm việc của bạn:

Lưu trữ tất cả thông tin sản phẩm, thông số kỹ thuật và tài liệu tham khảo trong ClickUp Docs. Bạn có thể kiểm tra lại mọi chi tiết kỹ thuật trong khi chỉnh sửa mô tả do AI tạo ra.

Sử dụng tính năng "Assign Comments " để gắn thẻ người đánh giá cho các tác vụ kiểm tra thông tin nhanh, điều chỉnh giọng điệu, kiểm tra tuân thủ hoặc chỉnh sửa theo yêu cầu của nền tảng.

Tạo danh sách kiểm tra giọng điệu thương hiệu bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh , đảm bảo mỗi mô tả sản phẩm đáp ứng giọng điệu, tín hiệu cảm xúc, sở thích định dạng và yêu cầu kênh của bạn.

Thêm tính năng Kiểm tra để xem xét hình ảnh sản phẩm, hình ảnh bao bì hoặc tài sản sáng tạo cùng với mô tả sản phẩm, để các nhóm marketing, thiết kế và kiểm tra chất lượng có thể ghi chú trực tiếp trên hình ảnh.

Sử dụng Bảng trắng để lập bản đồ thông điệp sản phẩm, chẳng hạn như luồng tính năng → lợi ích, ý tưởng ngôn ngữ cảm giác, móc nối cảm xúc — giúp các nhóm thống nhất về câu chuyện trước khi hoàn thiện bản sao cuối cùng.

Sử dụng BrainGPT để chỉnh sửa lại cách diễn đạt cứng nhắc của AI.

Lưu trữ các quy tắc cụ thể cho nền tảng cửa hàng trong Tài liệu hoặc dưới dạng các trang con.

Sử dụng các mẫu có sẵn cho "Go to Marketing Strategy Template ", "eCommerce Dự án Website Kế hoạch " và các mẫu khác để tổ chức dữ liệu của bạn một cách tập trung.

6. Tối ưu hóa cho SEO

Thực tế là, không ai sẽ mua sản phẩm của bạn nếu họ không thể tìm thấy chúng.

Ngay cả khi trang web của bạn đã được tối ưu hóa cho mọi thứ—tốc độ trang web, hình ảnh chất lượng cao và hơn thế nữa, nó vẫn cần được tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm.

Việc cần làm để thực hiện điều đó là gì?

Thêm từ khóa dài vào mô tả sản phẩm. Viết cho người mua, không phải cho bot.

Nội dung của bạn nên trả lời một câu hỏi: Liệu nó có cung cấp thông tin hữu ích và giúp người mua đưa ra quyết định mua hàng không? Mô tả sản phẩm của bạn không chỉ nên đề cập đến các tính năng. Nó nên giải thích cách bạn sẽ được hưởng lợi từ những tính năng đó.

❌ Mô tả sản phẩm chứa quá nhiều tính năng

Aanya the Elephant được làm từ sợi bông 100%. Chiều cao của nó là 9 inch. Sản phẩm có các chi tiết thêu tay, chất liệu bông mềm mại và đường may chắc chắn. Nó có thể giặt máy và an toàn cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên.

✅ Mô tả sản phẩm tập trung vào lợi ích

Aanya the Elephant được thiết kế để trở thành người bạn đồng hành ấm áp đầu tiên của bé. Chất liệu len 100% cotton mang lại cảm giác mềm mại, êm ái mà những bàn tay nhỏ bé yêu thích, trong khi những chi tiết thêu tay tỉ mỉ khiến cô bé trở nên ấm áp và cá nhân, như một món đồ chơi được làm riêng cho con bạn. Với chiều cao 9 inch, cô ấy là kích thước hoàn hảo cho những buổi ôm ấp trước khi đi ngủ hoặc đi dạo bằng xe đẩy. Và vì cô ấy có thể giặt máy với đường may chắc chắn, Aanya luôn an toàn, sạch sẽ và sẵn sàng cho những kỷ niệm kéo dài nhiều năm.

Hãy nhớ đặt từ khóa một cách chiến lược – trong URL, tiêu đề trang, văn bản thay thế hình ảnh, tiêu đề H2 và sử dụng một cách tiết kiệm trong nội dung chính.

7. Tạo quy trình làm việc tự động hóa

Nếu doanh nghiệp của bạn liên tục ra mắt sản phẩm mới, bạn sẽ luôn có các công việc viết mô tả sản phẩm trong danh sách công việc.

Bạn cần một công cụ tạo nội dung có thể tự động hóa việc tạo mô tả mà không yêu cầu mục nhập thủ công. Chúng sẽ là một phần của quy trình ra mắt sản phẩm của bạn thay vì một công việc riêng biệt.

ClickUp hỗ trợ như thế nào?

Với ClickUp, bạn có thể kích hoạt các quy tắc tự động hóa ClickUp và Trợ lý AI để tạo mô tả sản phẩm ở chế độ tự động.

Đối với các quy trình tự động hóa cơ bản, hãy thiết lập các điều kiện kích hoạt như ‘khi một công việc sản phẩm mới được tạo’ hoặc khi trạng thái sản phẩm thay đổi thành ‘Sẵn sàng để mô tả’. Sau đó, thêm các hành động như ‘tạo mô tả sản phẩm bằng ClickUp AI’ hoặc ‘giao công việc cho người viết nội dung’.

Tạo các quy trình tự động hóa dựa trên quy tắc với ClickUp Automations

Bạn cũng có thể sử dụng AI tích hợp sẵn trong ClickUp để tạo các Agents tự động điền thông tin sản phẩm, phân công người đánh giá và di chuyển công việc qua quy trình làm việc của bạn — không cần can thiệp thủ công.

Ví dụ, khi một sản phẩm mới được thêm vào danh sách ra mắt, một tự động hóa có thể ngay lập tức tạo bản nháp mô tả, thông báo cho nhóm của bạn và cập nhật trạng thái công việc. Điều này đảm bảo mỗi sản phẩm đều có mô tả chất lượng cao đúng hạn, mọi lúc.

Tạo các tác nhân AI tùy chỉnh trong ClickUp để xử lý các quy trình làm việc cụ thể mà không cần can thiệp thủ công.

Dưới đây là một số tính năng tự động hóa bạn có thể cài đặt để tối ưu hóa quy trình viết mô tả sản phẩm: Trường Tùy chỉnh “Tóm tắt sản phẩm” đã được cập nhật → Tạo công việc con “Viết mô tả sản phẩm” → Thêm danh sách kiểm tra mẫu

Công việc đã được chuyển sang "Mô tả hoàn thành" → Gửi thông báo email cho nhóm SEO → Đặt ưu tiên cao

Ngày đáo hạn cho công việc mô tả sản phẩm đang đến gần → Đăng bình luận nhắc nhở → Chỉ định người theo dõi để theo dõi tiến độ.

6. Theo dõi và tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn

Bước cuối cùng trong quy trình tự động hóa bằng AI là đang theo dõi hiệu suất của các mô tả sản phẩm do AI tạo ra.

Xem có bao nhiêu khách truy cập chuyển đổi thành khách hàng và sản phẩm nào nhận được nhiều lượt nhấp chuột nhất.

Thực hiện các thử nghiệm A/B. Chú ý đến các yếu tố kích thích cảm xúc, cách trình bày tính năng và phong cách kêu gọi hành động nào thúc đẩy sự tương tác của khách hàng.

Cập nhật kho lưu trữ mẫu của bạn dựa trên các thông tin về hiệu suất. Nếu các mô tả có định dạng cụ thể liên tục vượt trội hơn các mô tả khác, hãy tinh chỉnh các mẫu của bạn để sao chép cấu trúc đó.

Nếu một số danh mục sản phẩm không đạt hiệu quả, hãy điều chỉnh hướng dẫn giọng điệu thương hiệu hoặc thêm các thông số kỹ thuật chi tiết hơn vào các lời nhắc của bạn.

ClickUp hỗ trợ như thế nào?

Thu thập các chỉ số quan trọng như tỷ lệ chuyển đổi và tỷ lệ nhấp chuột, và hiển thị thành công của sản phẩm trên bảng điều khiển ClickUp. Tạo các tiện ích tùy chỉnh để nhận diện xu hướng trên toàn bộ danh mục sản phẩm của bạn.

Thiết lập AI Cards để hiển thị tỷ lệ chuyển đổi cho các danh mục sản phẩm khác nhau, theo dõi những mô tả nào thu hút lưu lượng truy cập tự nhiên và theo dõi tỷ lệ hoàn thành cho các quy trình tự động hóa của bạn.

Bạn cũng sẽ nhận được một bản tóm tắt điều hành hiển thị trạng thái và hiệu quả hoạt động của bộ phận, nhóm hoặc dự án của bạn.

Hãy để AI xử lý phân tích và tóm tắt dữ liệu trong không gian làm việc của bạn.

Dưới đây là danh sách các công cụ AI phổ biến để tạo mô tả sản phẩm. Mỗi công cụ có các tính năng chính và trường hợp sử dụng khác nhau.

1. ClickUp BrainGPT

AI sẽ trích xuất thông tin từ các công việc, tài liệu, nguồn web và tất cả các công cụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng.

ClickUp là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, hiểu bạn và công việc của bạn.

Nó tối ưu hóa toàn bộ quy trình tạo/lập nội dung bằng cách tích hợp AI trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn.

Bạn có thể bắt đầu các dự án bằng cách brainstorm ý tưởng và tóm tắt nghiên cứu hoặc bản tóm tắt với ClickUp BrainGPT, thu thập thông tin quan trọng từ khắp không gian làm việc và các ứng dụng tích hợp của bạn. Khi đến lúc tạo nội dung, Brain sẽ tạo ra các bài viết blog, mô tả sản phẩm hoặc nội dung mạng xã hội phù hợp với thương hiệu ngay trong tài liệu của bạn — loại bỏ nhu cầu chuyển đổi công cụ hoặc nhập lại thông tin.

Nội dung hình ảnh cũng dễ dàng không kém, với khả năng tạo hình ảnh tức thì bằng AI dựa trên yêu cầu hoặc chi tiết công việc của bạn. Trong suốt quá trình, bạn có thể hợp tác với nhóm của mình qua ClickUp Chat để hoàn thiện nội dung hoặc yêu cầu chỉnh sửa, trong khi phản hồi và nhiệm vụ đang được theo dõi theo thời gian thực.

Đối với các quy trình lặp đi lặp lại hoặc phức tạp, bạn có thể tạo các tác nhân AI tùy chỉnh để tự động hóa các công việc như nghiên cứu từ khóa, tối ưu hóa SEO hoặc lên lịch nội dung, đảm bảo không có gì bị bỏ sót. Ngay cả các cuộc họp cũng được hỗ trợ, ClickUp AI Notetaker ghi lại các quyết định và chuyển chúng thành các công việc có thể thực hiện hoặc bản nháp nội dung. Với khả năng nhận thức ngữ cảnh sâu sắc và tự động hóa của Brain, mọi bước từ ý tưởng đến xuất bản đều trở nên nhanh hơn, thông minh hơn và luôn phù hợp với thương hiệu.

Các tính năng nổi bật của BrainGPT

Trí tuệ nhân tạo đa mô hình : Sử dụng sức mạnh của nhiều mô hình AI cho văn bản, hình ảnh và tự động hóa quy trình làm việc — đảm bảo sự phù hợp tốt nhất cho mọi công việc.

Hiểu biết ngữ cảnh : Đọc và hiểu các tài liệu, công việc, bình luận, tệp đính kèm, Trường Tùy chỉnh và các công việc con để tạo ra kết quả thông minh và phù hợp hơn.

Tạo hình ảnh bằng AI : Tạo hình ảnh và đồ họa từ các lệnh văn bản ngay trong không gian làm việc của bạn.

Agent builder : Tạo và triển khai các tác nhân AI tùy chỉnh để tự động hóa quy trình nội dung, các công việc lặp đi lặp lại và các sự kiện kích hoạt quy trình.

Trò chuyện trong Không gian Làm việc : Hợp tác, brainstorm và hoàn thiện nội dung cùng nhóm và Brain — mà không cần rời khỏi ClickUp.

AI Notetaker : Ghi chú nội dung cuộc họp, quyết định và các mục cần thực hiện từ các cuộc gọi, và tự động chuyển đổi chúng thành các công việc. : Ghi chú nội dung cuộc họp, quyết định và các mục cần thực hiện từ các cuộc gọi, và tự động chuyển đổi chúng thành các công việc.

Nội dung phù hợp với thương hiệu và nền tảng cụ thể: Tự động điều chỉnh theo phong cách viết của bạn và áp dụng định dạng cho bất kỳ nền tảng hoặc kênh nào.

Giới hạn của BrainGPT

Có thể có một giai đoạn học tập ban đầu với các quy trình làm việc tự động.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét của BrainGPT

G2: 4.7/5 (10.585+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về BrainGPT?

Một người dùng ClickUp cũng chia sẻ trải nghiệm của họ trên G2:

ClickUp Brain MAX đã trở thành một công cụ tuyệt vời trong quy trình làm việc của tôi. Cách nó kết hợp nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trên một nền tảng giúp phản hồi nhanh hơn và đáng tin cậy hơn, và tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản trên toàn nền tảng là một công cụ tiết kiệm thời gian đáng kể. Tôi cũng rất đánh giá cao tính bảo mật cấp doanh nghiệp, mang lại sự an tâm khi xử lý thông tin nhạy cảm. […] Điều nổi bật nhất là cách nó giúp tôi loại bỏ những thông tin không cần thiết và suy nghĩ rõ ràng hơn — dù là tóm tắt cuộc họp, soạn thảo nội dung hay brainstorming ý tưởng mới. Nó giống như có một trợ lý AI tất cả trong một, có thể thích ứng với mọi nhu cầu của tôi.

ClickUp Brain MAX đã trở thành một công cụ tuyệt vời trong quy trình làm việc của tôi. Cách nó kết hợp nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trên một nền tảng giúp phản hồi nhanh hơn và đáng tin cậy hơn, và tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản trên toàn nền tảng là một công cụ tiết kiệm thời gian đáng kể. Tôi cũng rất đánh giá cao tính bảo mật cấp doanh nghiệp, mang lại sự an tâm khi xử lý thông tin nhạy cảm. […] Điều nổi bật nhất là cách nó giúp tôi loại bỏ những thông tin không cần thiết và suy nghĩ rõ ràng hơn — dù là tóm tắt cuộc họp, soạn thảo nội dung hay brainstorming ý tưởng mới. Nó giống như có một trợ lý AI tất cả trong một, có thể thích ứng với mọi nhu cầu của tôi.

2. Jasper

qua Jasper

Nền tảng tự động hóa nội dung AI giúp bạn tạo ra nội dung nhất quán, phù hợp với thương hiệu trên nhiều kênh khác nhau. Nền tảng này tập trung giọng điệu thương hiệu, hướng dẫn nội dung và tài nguyên của bạn vào một không gian làm việc duy nhất.

Từ việc tạo mô tả sản phẩm đến nội dung dài, bài đăng trên mạng xã hội và thông điệp chiến dịch—bạn có thể sử dụng nó trong toàn bộ quy trình nội dung của mình. Jasper IQ giúp duy trì giọng điệu thương hiệu nhất quán trên mọi kênh bằng cách áp dụng giọng điệu, thông điệp và quy tắc phong cách của bạn vào mọi tài liệu.

Các tính năng nổi bật của Jasper

Sử dụng Canvas, một không gian làm việc linh hoạt để soạn thảo, chỉnh sửa và hoàn thiện các mô tả sản phẩm dài hoặc nhiều phần với sự hỗ trợ AI theo thời gian thực.

Studio giúp bạn tổ chức luồng tạo/lập nội dung, đảm bảo thông điệp, giọng điệu và yêu cầu SEO được đồng bộ hóa trên các SKU và danh mục sản phẩm.

Sử dụng các công việc tự động hóa với các trợ lý AI để thực hiện các công việc lặp lại như viết lại mô tả, tạo biến thể, áp dụng quy tắc giọng điệu thương hiệu hoặc chuẩn bị định dạng riêng cho từng sàn thương mại điện tử.

Giới hạn của Jasper

Mặc dù đã được đào tạo tiên tiến, nội dung đôi khi thiếu sự sáng tạo thực sự, phong cách cá nhân hoặc chiều sâu câu chuyện, khiến nó trở nên cứng nhắc trên các chủ đề phổ biến.

Giá cả của Jasper

Pro: $69/người dùng được cấp phép/tháng

Kinh doanh: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Jasper

G2: 4.7/5 (1.264+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 1.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Jasper?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Giao diện người dùng rất gọn gàng và dễ sử dụng, ngay cả đối với những người mới làm quen với công cụ viết bằng AI. Đường cong học tập rất thấp.

Giao diện người dùng rất gọn gàng và dễ sử dụng, ngay cả đối với những người mới làm quen với công cụ viết bằng AI. Đường cong học tập rất thấp.

3. Copy. ai

Copy. ai là nền tảng Go-to-Market (GTM) dựa trên AI, được thiết kế để hỗ trợ các nhóm marketing, bán hàng và nội dung tối ưu hóa quy trình tạo/lập nội dung và mở rộng chiến lược Go-to-Market của họ.

Nó tích hợp tự động hóa quy trình làm việc, tạo nội dung và hướng dẫn thương hiệu trong một nền tảng duy nhất. Bạn có thể nhanh chóng tạo ra mô tả sản phẩm, nội dung quảng cáo, bài đăng trên mạng xã hội, email, blog và nhiều nội dung khác.

Các công cụ tập trung vào GTM của Copy. ai cho phép bạn hệ thống hóa các chiến lược tiếp thị, thống nhất dữ liệu và nội dung đầu ra, đồng thời duy trì tính nhất quán của thương hiệu trên các kênh.

Các tính năng nổi bật của Copy. ai

Tự động hóa toàn bộ chuỗi nội dung bằng cách sử dụng AI Workflows, kết hợp nhiều bước lại với nhau - từ thu thập khách hàng tiềm năng và xác định đối tượng mục tiêu đến soạn thảo các chiến dịch email và bài viết blog hoàn chỉnh.

Tạo nội dung đa dạng một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng thư viện mẫu phong phú với hơn 90 công cụ và mẫu có sẵn.

Xác định một nhân cách thương hiệu nhất quán bằng cách sử dụng các công cụ Infobase và Brand Voice.

Giá cả của Copy. ai

Trò chuyện: $29/tháng

Agents : $249/tháng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Giới hạn của Copy. ai

G2: 4.9/5 (Hơn 4.000+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (Hơn 1.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Copy. ai?

Hãy nghe chia sẻ từ một bài đánh giá trên Reddit:

AI tạo nội dung có thể nhanh chóng nhưng đừng mong đợi nó sẽ chiến thắng trong cuộc chiến SEO ngay lập tức. Văn bản AI thô = chung chung, dễ bị phát hiện và thường không thể xếp hạng lâu dài mà không có sự chỉnh sửa kỹ lưỡng của con người.

AI tạo nội dung có thể nhanh chóng nhưng đừng mong đợi nó sẽ chiến thắng trong cuộc chiến SEO ngay lập tức. Văn bản AI thô = chung chung, dễ bị phát hiện và thường không thể xếp hạng lâu dài mà không có sự chỉnh sửa kỹ lưỡng của con người.

Truy cập và phân tích thông tin ngay lập tức trên các công việc, tài liệu, bình luận và hệ thống kết nối với Enterprise Search

Tự động lấy thông tin từ các công việc, hình ảnh, tài liệu, lịch và các tích hợp. Loại bỏ mệt mỏi khi gõ phím với tính năng "Nói để chuyển thành văn bản" của Brain MAX.

4. ChatGPT

qua ChatGPT

ChatGPT của OpenAI là một trong những trợ lý viết AI đơn giản nhất cho mô tả sản phẩm. Nó thích ứng nhanh chóng với các giọng điệu, định dạng và nền tảng khác nhau, giúp ích cho các nhà bán hàng quản lý nhiều SKU.

Bạn có thể tải lên tệp tin, chia sẻ ví dụ và điều chỉnh trong thời gian thực để hoàn thiện bản mô tả cuối cùng. ChatGPT cũng hỗ trợ khả năng suy luận nâng cao, cho phép nó phân tích chi tiết và tạo ra các mô tả chính xác, tập trung vào lợi ích.

Nếu bạn muốn một công cụ độc lập để xử lý việc nghiên cứu và viết, ChatGPT là một lựa chọn phù hợp.

Các tính năng nổi bật của ChatGPT

Tải lên thông số kỹ thuật, hình ảnh, tóm tắt và ví dụ để ChatGPT có thể tạo ra mô tả dựa trên bối cảnh sản phẩm đầy đủ.

Tạo các mô hình GPT tùy chỉnh cho các quy trình làm việc lặp lại—được đào tạo dựa trên giọng điệu thương hiệu, quy tắc định dạng và yêu cầu của sàn thương mại điện tử.

Chạy mã Python, phân tích tập dữ liệu hoặc trích xuất thông tin từ bảng thông tin sản phẩm để làm giàu mô tả của bạn với các chi tiết chính xác.

Giới hạn của ChatGPT

Người dùng miễn phí có thể được phân bổ vào các mô hình cũ hơn hoặc chậm hơn trong giờ cao điểm, điều này ảnh hưởng đến tốc độ phản hồi và chất lượng.

Giá của ChatGPT

Miễn phí

Thêm: $20/tháng

Pro: $200/tháng

Kinh doanh: $30/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của ChatGPT

G2: 4.7/5 (1.045+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (260+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ChatGPT?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Thỉnh thoảng, nó mất bối cảnh, làm gián đoạn luồng tổng thể. Các phiên bản trước đây dễ bị ảo giác và thường tạo ra thông tin không chính xác. Ví dụ, khi tôi yêu cầu gợi ý sách, nó thỉnh thoảng đề xuất các tiêu đề không tồn tại. Ngoài ra, khi tôi sử dụng nó để tạo mã, nó thường khẳng định rằng mã sẽ hoạt động, nhưng trên thực tế, nó không hoạt động như đã hứa.

Thỉnh thoảng, nó mất bối cảnh, làm gián đoạn luồng tổng thể. Các phiên bản trước đây dễ bị ảo giác và thường tạo ra thông tin không chính xác. Ví dụ, khi tôi yêu cầu gợi ý sách, nó thỉnh thoảng đề xuất các tiêu đề không tồn tại. Ngoài ra, khi tôi sử dụng nó để tạo mã, nó thường khẳng định rằng mã sẽ hoạt động, nhưng trên thực tế, nó không hoạt động như đã hứa.

Những thách thức phổ biến khi tự động hóa mô tả sản phẩm bằng AI và cách vượt qua chúng

Mặc dù tự động hóa thực sự giúp tiết kiệm thời gian, nhưng bạn cần lưu ý đến những nhược điểm tiềm ẩn.

Lỗi 1: Ảo giác của AI

AI có thể "ảo tưởng" và thường xuyên tạo ra các tính năng sản phẩm không tồn tại, chẳng hạn như khẳng định tai nghe không dây có thời lượng pin 50 giờ trong khi thực tế chỉ cung cấp 8 giờ. AI đơn giản là tạo ra các tính năng nghe có vẻ hợp lý để lấp đầy khoảng trống nội dung.

✅ Giải pháp: Cung cấp cho AI dữ liệu sản phẩm có cấu trúc và đã được xác minh từ cơ sở dữ liệu chính thức của bạn. Tránh để AI đoán mò hoặc điền vào các khoảng trống bằng các giả định.

Tích hợp các bước kiểm tra tự động hóa hoặc xác minh để so sánh các mô tả được tạo ra với thông số kỹ thuật sản phẩm của bạn trước khi đăng tải. Bạn sẽ được thông báo ngay lập tức nếu có sự không khớp.

⚠️ Sai lệch của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM): Ngay cả khi mô hình ngôn ngữ có vẻ trôi chảy, nó vẫn có thể phản ánh những định kiến nhóm đã ăn sâu. Nghiên cứu này cho thấy nhiều mô hình ngôn ngữ lớn thể hiện sự lạc quan đối với nhóm trong và tiêu cực đối với nhóm ngoài – nhấn mạnh rằng "ảo giác" không chỉ là những thông tin bịa đặt, mà còn là kết quả có định kiến xã hội.

Lỗi 2: Vấn đề định dạng cho các nền tảng khác nhau

Thách thức: Mỗi nền tảng (eBay, Amazon, Shopify) có các hướng dẫn mô tả sản phẩm khác nhau. Trong khi Amazon xếp hạng các danh sách tính năng có dấu đầu dòng cao hơn trong kết quả tìm kiếm, Shopify hoạt động tốt hơn với định dạng đoạn văn ngắn.

✅ Giải pháp: Tạo các mẫu riêng cho từng nền tảng với quy tắc định dạng rõ ràng và giới hạn ký tự.

Lỗi 3: Duy trì sức hấp dẫn cảm xúc

AI có thể gặp khó khăn trong việc truyền tải câu chuyện, sự cộng hưởng cảm xúc hoặc bối cảnh lối sống, những yếu tố quan trọng thúc đẩy chuyển đổi.

✅ Giải pháp: Sử dụng các gợi ý dựa trên câu chuyện, hướng dẫn AI bao gồm các tình huống của khách hàng, lợi ích hoặc trường hợp sử dụng (Hoàn hảo cho những khoảnh khắc ấm áp trước khi đi ngủ hoặc sự thoải mái khi du lịch).

Lỗi 4: Tích hợp từ khóa kém

Thách thức: AI hoặc nhồi nhét từ khóa một cách không tự nhiên trong mô tả, hoặc hoàn toàn bỏ qua các từ khóa quan trọng mà khách hàng sử dụng. Cả hai đều ảnh hưởng xấu đến thứ hạng tìm kiếm của bạn và khả năng hiển thị sản phẩm.

Giải pháp: Nghiên cứu từ khóa mục tiêu trước khi tạo mô tả và cung cấp danh sách xếp hạng các thuật ngữ bắt buộc phải bao gồm trong các lời nhắc của bạn. Tạo quy tắc tích hợp từ khóa xác định tần suất xuất hiện và phương pháp tích hợp tự nhiên trong nội dung của bạn.

Tự động hóa mô tả sản phẩm của bạn với ClickUp

Ngược lại với quan niệm cho rằng việc tự động hóa mô tả sản phẩm bằng AI sẽ khiến chúng trở nên chung chung, bạn có thể tạo ra các mô tả sản phẩm chất lượng cao, phù hợp với thương hiệu của mình trên quy mô lớn với các quy trình làm việc phù hợp.

ClickUp, tất nhiên, có lợi thế với AI bối cảnh không cần phải liên tục cung cấp thông tin. Tất cả diễn ra trong một không gian làm việc duy nhất — bản tóm tắt sản phẩm, hướng dẫn thương hiệu, tạo nội dung bằng AI, hợp tác nhóm và theo dõi hiệu suất.

