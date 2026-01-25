13 giải pháp thay thế Elvex tốt nhất cho quản lý AI trong [năm]

Khi bạn đầu tư vào AI nhưng lại phụ thuộc vào các công cụ không kết nối và quy trình làm việc tạm bợ, mọi thứ sẽ trở nên chậm chạp. Điều này dẫn đến "nợ AI" hoặc " sự mở rộng không kiểm soát của AI", một khoảng cách ngày càng lớn giữa những gì bạn đang xây dựng và những gì bạn có thể vận hành một cách ổn định trong môi trường sản xuất.

Elvex Steps là nền tảng quản lý AI giúp giảm bớt một số rào cản. Nó tập hợp tất cả các thành phần AI của bạn vào một nơi duy nhất, cho phép bạn tiêu chuẩn hóa cách thức thực hiện công việc và giảm bớt nỗ lực thủ công cần thiết để vận hành các hệ thống được hỗ trợ bởi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Tuy nhiên, khi quy mô hoạt động của bạn mở rộng, Elvex có thể trở nên giới hạn khi bạn cần các mẫu điều phối phức tạp hơn, kiến trúc linh hoạt hơn hoặc hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho các quy trình làm việc phức tạp, đa tác nhân.

Nếu bạn đang gặp phải những trở ngại tương tự, danh sách các giải pháp thay thế hàng đầu cho Elvex này sẽ giúp bạn tìm được một giải pháp tốt hơn.

Các giải pháp thay thế Elvex tốt nhất cho quản lý AI và tự động hóa quy trình làm việc - Tổng quan

Dưới đây là so sánh nhanh các giải pháp thay thế hàng đầu cho Elvex để bạn có thể nhanh chóng tìm ra giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Tên công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Brain, BrainGPT, quản lý dự án AI, theo dõi công việc, đại lý AI, điều phối đa đại lý, quản lý quy trình làm việc, mô hình LLM cao cấp Các nhóm muốn quản lý nhân lực dựa trên AI và quản lý dự án từ đầu đến cuối. Miễn phí vĩnh viễn; Giá cả tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Podium Tương tác khách hàng do AI điều khiển, tự động hóa định tuyến, nhắc nhở và theo dõi Ray ID. Quy trình làm việc trong giao tiếp với khách hàng tùy chỉnh Giá cả tùy chỉnh Tidio Trò chuyện trực tuyến được hỗ trợ bởi AI, các điều kiện kích hoạt, tự động hóa quy trình làm việc đa nền tảng. Hỗ trợ khách hàng và trò chuyện trực tuyến Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29/tháng Vertex AI Quản lý AI doanh nghiệp, quy trình làm việc đa mô hình, phân nhánh điều kiện và giám sát. Các nhóm quản lý nhiều mô hình/đường ống AI Giá cả tùy chỉnh Kore. AI Tự động hóa quy trình làm việc AI trong cuộc hội thoại, quy trình làm việc đa lượt, bảng điều khiển thời gian thực Quy trình làm việc cuộc hội thoại cho doanh nghiệp Giá cả tùy chỉnh Botpress Trí tuệ nhân tạo cuộc hội thoại mã nguồn mở, kiểm soát quy trình làm việc chi tiết, các thành phần mô-đun. Các nhóm cần giải pháp điều phối trò chuyện AI linh hoạt và tùy chỉnh Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $89 + chi phí AI/tháng LangChain Khung nền tảng để xây dựng quy trình làm việc AI, điều phối đa tác nhân và tích hợp API. Nhà phát triển đang xây dựng các ứng dụng được hỗ trợ bởi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $39/tháng ServiceNow Tự động hóa quy trình làm việc AI, tự động hóa IT/hoạt động, cảnh báo dự đoán Các nhóm IT và vận hành trong các tổ chức lớn Giá cả tùy chỉnh CrewAI Quản lý đa tác nhân, con người tham gia vào quy trình, tích hợp với các hệ thống bên ngoài Các nhóm cần các tác nhân AI hợp tác Có kế hoạch miễn phí; Giá tùy chỉnh n8n Tự động hóa quy trình làm việc mã nguồn mở, các trình kích hoạt dựa trên sự kiện và chỉnh sửa trực quan. Tự động hóa quy trình làm việc không cần mã cho tích hợp dữ liệu và ứng dụng. Có kế hoạch miễn phí; Giá tùy chỉnh Zapier Tự động hóa không cần mã, Zaps nhiều bước, tích hợp ứng dụng Các doanh nghiệp kết nối nhiều công cụ SaaS Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29.99/tháng. Atera Quản lý điều phối IT, quản lý bản vá, quy tắc cảnh báo và báo cáo. Nhóm IT và nhà cung cấp dịch vụ quản lý Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $169/tháng LocaliQ Quản lý khách hàng tiềm năng bằng AI, tự động hóa tiếp thị đa kênh, đang theo dõi chiến dịch và tự động hóa tin nhắn SMS/giọng nói. Các doanh nghiệp muốn quản lý khách hàng tiềm năng, triển khai các chiến dịch tự động hóa và theo dõi hiệu quả marketing. Giá cả tùy chỉnh

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn các giải pháp thay thế cho Elvex?

Mặc dù việc lựa chọn công cụ phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu và yêu cầu hệ thống cụ thể của bạn, dưới đây là một số yếu tố bạn cần xem xét:

Thiết kế và tùy chỉnh quy trình làm việc AI: Tìm kiếm nền tảng cho phép bạn xây dựng, hiển thị và tùy chỉnh Tìm kiếm nền tảng cho phép bạn xây dựng, hiển thị và tùy chỉnh các quy trình làm việc AI tự động hóa đa bước với logic phân nhánh, định tuyến động, gọi công cụ và tính linh hoạt để tích hợp bất kỳ mô hình nào bạn ưa thích.

Hỗ trợ đa mô hình: Đảm bảo công cụ hỗ trợ các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) và mô hình đa phương thức, cho phép bạn chuyển đổi giữa các mô hình, kết hợp chúng trong quy trình làm việc hoặc tối ưu hóa việc sử dụng dựa trên chi phí và hiệu suất.

Thực thi và tự động hóa thời gian thực: Kiểm tra xem công cụ có thể kích hoạt quy trình làm việc theo thời gian thực thông qua webhooks, sự kiện hoặc lịch trình chạy để các đại lý phản hồi ngay lập tức với các tín hiệu kinh doanh và nhu cầu vận hành hay không.

Theo dõi và khả năng quan sát: Kiểm tra xem nhà cung cấp có cung cấp nhật ký chi tiết, phân tích, theo dõi và báo cáo hiệu suất để theo dõi cách Kiểm tra xem nhà cung cấp có cung cấp nhật ký chi tiết, phân tích, theo dõi và báo cáo hiệu suất để theo dõi cách các tác nhân AI cho tự động hóa hoạt động, khắc phục sự cố và tối ưu hóa kết quả liên tục hay không.

Tích hợp và kết nối dữ liệu: Chọn công cụ có khả năng kết nối dễ dàng với các công cụ hiện có, hệ thống CRM, cơ sở dữ liệu, API và môi trường đám mây của bạn.

Bảo mật và tuân thủ: Chọn nền tảng tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu chính như GDPR và SOC-2, cùng với mã hóa, kiểm soát truy cập, quản lý API an toàn và nhật ký kiểm tra.

Dễ sử dụng: Kiểm tra xem công cụ có giao diện trực quan, hỗ trợ không cần mã (no-code) hoặc ít mã (low-code), và dễ tiếp cận cho cả người dùng kỹ thuật và không kỹ thuật, để nhóm của bạn có thể xây dựng và cải tiến nhanh chóng.

Khả năng mở rộng: Đảm bảo nền tảng hỗ trợ các quy trình làm việc có khối lượng lớn và kiến trúc đa tác nhân, để nó có thể phát triển mượt mà theo nhu cầu sử dụng của bạn.

Các giải pháp thay thế Elvex tốt nhất

Hãy cùng xem qua các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Elvex và điều gì khiến mỗi công cụ nổi bật so với các công cụ khác.

1. ClickUp (Tốt nhất cho quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI và các đại lý AI)

Elvex cung cấp giải pháp điều phối AI bảo mật với hỗ trợ đa mô hình, tự động hóa quy trình làm việc và tạo/lập ứng dụng không cần lập trình, được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, AI không mang lại giá trị nếu tách biệt khỏi các quy trình làm việc vận hành của bạn.

Và khi nền tảng quản lý AI của bạn tồn tại riêng biệt với nơi các nhóm thực sự thực hiện công việc, bạn đang thêm một công cụ khác để quản lý thay vì thực sự tích hợp AI với hoạt động.

Giới thiệu ClickUp. Đây là Không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp tất cả các ứng dụng công việc, dữ liệu và quy trình làm việc.

Các tác nhân AI, quản lý dự án, tài liệu và hợp tác nhóm của bạn tồn tại trong một không gian làm việc an toàn, nơi AI có 100% bối cảnh kinh doanh — không chỉ là các lệnh riêng lẻ.

Môi trường hoàn toàn nhận thức ngữ cảnh này giúp người dùng ClickUp loại bỏ hoàn toàn tình trạng phân tán công việc. Không còn sự phân mảnh giữa trò chuyện, email và các tác vụ, cũng như không còn phải cung cấp toàn bộ ngữ cảnh và tài liệu cho AI Agent để nó hoạt động hiệu quả mỗi lần. Với bảo mật và quản trị cấp doanh nghiệp được tích hợp sẵn trên nền tảng nơi công việc thực sự diễn ra, các tác vụ AI và quy trình làm việc của bạn hoạt động như những đồng nghiệp thực sự.

Trí tuệ nhân tạo (AI) hiểu rõ toàn bộ bối cảnh hoạt động của bạn.

ClickUp Brain hoạt động như một lớp trí tuệ kết nối toàn bộ không gian làm việc của bạn. Nó đọc các công việc, tài liệu, bình luận và các công cụ kết nối như Drive, Slack, Figma, GitHub hoặc Jira.

Vì nó hiểu rõ bối cảnh công việc của bạn, bạn có thể đặt các câu hỏi chi tiết về hoạt động và nhận được câu trả lời chính xác dựa trên các quy trình làm việc thực tế mà nhóm của bạn đang thực hiện.

Nhận thông tin chi tiết và tăng năng suất với ClickUp Brain

Các tác nhân AI thực thi công việc một cách tự động trên các quy trình làm việc của bạn.

Dựa trên trí tuệ do ClickUp Brain cung cấp, các Trợ lý AI của ClickUp hoạt động như các khối xây dựng thông minh, không cần mã hóa.

Bạn có thể triển khai các tác nhân để xử lý các công việc như tự động định tuyến vé hỗ trợ, tóm tắt tài liệu, trích xuất thông tin từ email hoặc thậm chí chuyển đổi giữa các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) dựa trên ngữ cảnh hoặc mức độ nhạy cảm của dữ liệu.

Mỗi tác nhân có thể được cấu hình để kích hoạt dựa trên các sự kiện cụ thể, truyền dữ liệu giữa các mô hình và tương tác với các công cụ hiện có của bạn, đồng thời duy trì các biện pháp bảo mật và kiểm soát kiểm toán nghiêm ngặt.

Tạo các tác nhân AI thông minh theo quy trình làm việc của bạn với ClickUp Agents.

🎬 Agent hoạt động cho các nhóm IT doanh nghiệp: Tạo một Super Agent bảo mật phần mềm để quản lý hàng đợi sự cố bảo mật của bạn. Khi một lỗ hổng bảo mật ưu tiên cao được báo cáo, agent sẽ tự động đánh giá mức độ nghiêm trọng dựa trên các hệ thống bị ảnh hưởng trong CMDB của bạn. Nó sau đó tạo các công việc khắc phục và phân công cho các nhóm kỹ thuật phù hợp. Nó soạn thảo các thông báo cho các bên liên quan dựa trên phạm vi ảnh hưởng. Nó lên lịch các cuộc đánh giá theo dõi. Tất cả điều này diễn ra trong vòng vài phút sau khi phát hiện sự cố, mà không cần phân loại thủ công hoặc phối hợp giữa các nhóm và công cụ khác nhau. Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả đáng kể. Xem thêm trong video dưới đây:

Khi các tác nhân của bạn đã được cài đặt và hoạt động, bạn có thể tinh chỉnh và tối ưu hóa việc điều phối quy trình làm việc bằng cách chuyển đổi mô hình. Bạn có thể truy cập các mô hình AI cao cấp và gán chúng cho các công việc cụ thể như ChatGPT cho việc viết và Claude cho việc suy luận, để mỗi tác nhân sử dụng mô hình AI phù hợp nhất cho công việc.

Chuyển đổi giữa các mô hình AI khác nhau để đạt được kết quả mong muốn.

💟 Ưu đãi: Việc triển khai AI cho doanh nghiệp đòi hỏi tính linh hoạt để sử dụng mô hình phù hợp cho từng trường hợp sử dụng, khả năng truy cập bằng giọng nói để thực hiện các tác vụ nhanh chóng và tìm kiếm thống nhất trên toàn bộ kiến thức tổ chức. ClickUp BrainGPT cung cấp khả năng AI đa mô hình với quản trị doanh nghiệp tích hợp sẵn, loại bỏ nhu cầu quản lý các mối quan hệ nhà cung cấp riêng biệt hoặc các giao thức bảo mật cho từng nhà cung cấp AI. Trí tuệ nhân tạo (AI) bối cảnh hiểu rõ quy trình làm việc của doanh nghiệp bạn : Khác với các công cụ AI độc lập chỉ xử lý các yêu cầu riêng lẻ, Brain GPT truy cập vào bản đồ dự án, thông số kỹ thuật, lịch sử sự cố và các cuộc thảo luận của nhóm để cung cấp câu trả lời dựa trên hoạt động thực tế, quyết định kiến trúc và yêu cầu tuân thủ của doanh nghiệp bạn.

Chuyển đổi giữa các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) hàng đầu dựa trên yêu cầu công việc : Truy cập Claude, ChatGPT, Gemini trên cùng một nền tảng, giúp các nhóm có thể chọn mô hình tối ưu cho tài liệu kỹ thuật, tạo mã nguồn, nội dung sáng tạo hoặc phân tích dữ liệu mà không cần quản lý nhiều khóa API và đánh giá bảo mật.

Hoạt động điều khiển bằng giọng nói cho quản lý quy trình làm việc rảnh tay : Sử dụng : Sử dụng Talk to Text để ghi chép báo cáo sự cố bằng giọng nói, cập nhật trạng thái dự án, tạo công việc hoặc truy vấn các chỉ số hoạt động trong các tình huống khẩn cấp khi việc gõ phím không thực tế.

Tìm kiếm thống nhất trên toàn bộ hệ thống công nghệ của bạn: Tìm kiếm các truy vấn trên các nhiệm vụ ClickUp, tài liệu kỹ thuật, kho lưu trữ kết nối như GitHub, giao tiếp trong Slack và tệp thiết kế trong Figma cùng lúc.

Để hoàn thiện giải pháp, ClickUp Tự động hóa cho phép bạn thiết lập các quy trình làm việc chạy tự động mà không cần viết mã. Bạn có thể kích hoạt các hành động dựa trên cập nhật công việc, thay đổi trạng thái, bình luận hoặc Trường Tùy chỉnh, giúp quy trình làm việc của nhóm luôn nhất quán mà không cần theo dõi thủ công.

Tự động kích hoạt quy trình làm việc khi công việc đã đóng hoặc ghi chú được ghi lại với ClickUp tự động hóa.

🎬 Tự động hóa trong hành động: Các nhóm doanh nghiệp có thể tạo chuỗi phê duyệt để định tuyến yêu cầu đến các bên liên quan phù hợp dựa trên loại dự án hoặc ngưỡng ngân sách.

Các quy trình làm việc về bảo mật và tuân thủ có thể tự động gán các cuộc kiểm tra khi dữ liệu nhạy cảm được truy cập. Chúng có thể đánh dấu các công việc chưa được xem xét trong khung thời gian quản trị.

Các quy trình đa chức năng như onboarding nhà cung cấp, cấp quyền cho nhân viên hoặc nâng cấp sự cố có thể được tự động hóa bằng logic điều kiện. Logic này sẽ điều chỉnh theo các tình huống khác nhau dựa trên yêu cầu của bạn. Tất cả đều được cấu hình thông qua một trình xây dựng trực quan không yêu cầu nguồn lực phát triển hoặc phiếu yêu cầu IT để điều chỉnh.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Quản lý và theo dõi công việc: Quản lý tất cả dự án, công việc và công việc con của bạn trong Quản lý tất cả dự án, công việc và công việc con của bạn trong nhiệm vụ ClickUp với ưu tiên, trạng thái và ngày đáo hạn để luôn nắm bắt mọi nhiệm vụ.

Ghi chép quy trình một cách rõ ràng: Tạo các tài liệu wiki động, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) và ghi chú cuộc họp với Tạo các tài liệu wiki động, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) và ghi chú cuộc họp với ClickUp Docs , bao gồm liên kết công việc, hợp tác thời gian thực và kiểm soát phiên bản.

Giao tiếp mượt mà: Giữ cho các cuộc hội thoại có ngữ cảnh và tập trung với Giữ cho các cuộc hội thoại có ngữ cảnh và tập trung với ClickUp Chat bằng cách kết nối tin nhắn trực tiếp với các công việc, dự án và tài liệu để tăng cường sự đồng bộ trong nhóm.

Hiển thị hiệu suất ngay lập tức: Tạo Tạo các bảng điều khiển ClickUp tùy chỉnh để theo dõi các chỉ số KPI, giám sát tiến độ dự án và thu thập thông tin hữu ích cho các nhóm và quy trình làm việc.

Giới hạn của ClickUp

Các dự án lớn hoặc các tác vụ AI diễn ra đồng thời có thể gây ra một số trễ nhẹ.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.500+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Dưới đây là đánh giá từ TrustRadius:

Tôi sử dụng ClickUp một cách linh hoạt để quản lý nhiều dự án UX cùng lúc. Lý do chính khiến tôi thích ClickUp là có thể chia nhỏ công việc thành các dự án và nhóm, sau đó xem toàn bộ công việc ở chế độ xem tổng quan hoặc chi tiết tùy ý.

👀 Bạn có biết: Trong vòng ba kỳ, các tổ chức sử dụng ClickUp đã đạt được tỷ lệ hoàn vốn (ROI) ước tính 384%, theo nghiên cứu của Forrester Research. Các tổ chức này đã tạo ra khoảng US $3,9 triệu doanh thu tăng thêm thông qua các dự án được ClickUp hỗ trợ hoặc cải thiện.

2. Podium (Công cụ quản lý AI tốt nhất cho giao tiếp với khách hàng)

qua Podium

Podium giúp nhóm của bạn quản lý các hành động do AI điều khiển xung quanh tương tác với khách hàng. Thay vì theo dõi thủ công các tin nhắn, định tuyến các câu hỏi đến đúng người, tạo tóm tắt cuộc hội thoại và gửi lời nhắc nhở, bạn có thể cài đặt các quy tắc AI để tự động xử lý các bước đó.

Các nhân viên AI tích hợp sẵn trong công cụ, bao gồm AI Nhân viên Bán hàng, AI Lập lịch, AI Tiếp thị, AI Quản gia và AI Quản lý Danh tiếng, sẽ xử lý tất cả các công việc lặp đi lặp lại trong dự án của bạn. Trình tự động hóa quy trình làm việc cho phép bạn thiết kế các chuỗi tác vụ với các điều kiện kích hoạt, độ trễ, bộ lọc, hành động và logic điều kiện (các nhánh if/else).

Bạn cũng sẽ nhận được hộp thư đến thống nhất cho tin nhắn SMS, trò chuyện trực tuyến và cuộc gọi điện thoại, đảm bảo phản hồi nhất quán trên tất cả các kênh.

Các tính năng nổi bật của Podium

Quản lý tự động hóa tin nhắn SMS, trò chuyện trực tuyến và email trên nhiều kênh trong một luồng điều phối duy nhất.

Đẩy các kết quả do AI tạo ra trực tiếp vào các công cụ CRM hoặc quy trình làm việc kết nối để duy trì tính liên tục.

Theo dõi tiến độ hoàn thành các công việc AI và các sự kiện kích hoạt quy trình làm việc để xác định các điểm nghẽn tiềm ẩn.

Giới hạn của Podium

Chủ yếu tập trung vào các quy trình làm việc dựa trên cuộc hội thoại, do đó không phù hợp cho việc điều phối nội bộ hoặc không liên quan đến khách hàng.

Giá cả của Podium

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Podium

G2: 4.6/5 (2.020+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (hơn 500 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá Podium như thế nào?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Chúng tôi rất hài lòng với tính năng nhắn tin Podium, cho phép bệnh nhân giao tiếp qua biểu mẫu này và bắt đầu trò chuyện từ trang web của chúng tôi hoặc trên thiết bị của họ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi triển khai tính năng này tại văn phòng. Hiếm khi chúng tôi cần hỗ trợ từ Podium, nhưng dịch vụ chăm sóc khách hàng của họ thật tuyệt vời!

📮 ClickUp Insight: Chỉ 12% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng các tính năng AI tích hợp trong các bộ công cụ năng suất. Tỷ lệ áp dụng thấp này cho thấy các triển khai hiện tại có thể thiếu sự tích hợp mượt mà, có ngữ cảnh, điều này có thể khiến người dùng không muốn chuyển sang các nền tảng cuộc hội thoại độc lập mà họ ưa thích. Ví dụ: AI có thể thực thi một quy trình làm việc tự động hóa dựa trên một lệnh văn bản thuần túy từ người dùng không? ClickUp Brain có thể làm được! Trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp sâu rộng vào mọi khía cạnh của ClickUp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tóm tắt các chủ đề trò chuyện, soạn thảo hoặc chỉnh sửa văn bản, trích xuất thông tin từ không gian làm việc, tạo hình ảnh và nhiều tính năng khác!

3. Tidio (Nền tảng trò chuyện trực tuyến và hỗ trợ khách hàng tốt nhất được hỗ trợ bởi AI)

qua Tidio

Tidio giúp bạn không bị quá tải bởi lượng tin nhắn khách hàng không ngừng. Nó tự động nhận diện loại yêu cầu từ khiếu nại và có thể ưu tiên tin nhắn theo mức độ khẩn cấp hoặc giá trị khách hàng, đảm bảo các tương tác quan trọng và cấp bách nhất được xử lý trước tiên.

Công cụ này cũng điều phối các hành động trên nhiều nền tảng. Một tin nhắn trò chuyện duy nhất có thể kích hoạt email theo dõi, cập nhật hệ thống CRM và thông báo cho đồng nghiệp liên quan. Biểu tượng trò chuyện có thể tùy chỉnh phù hợp với website và ứng dụng, trong khi các điều kiện kích hoạt đảm bảo các hành động chỉ diễn ra khi cần thiết.

Với Tidio, quản lý AI giúp các quy trình làm việc của bạn diễn ra trơn tru và thông minh mà không cần giám sát liên tục. Hơn nữa, dữ liệu của bạn là riêng tư và an toàn với các tiêu chuẩn tuân thủ GDPR, AI Pact, CCPA và SOC (2).

Các tính năng nổi bật của Tidio

Xây dựng các đường dẫn cuộc hội thoại tự động hóa để kích hoạt các hành động như cung cấp giảm giá và khôi phục giỏ hàng bị bỏ quên.

Sử dụng các tính năng trò chuyện trực tuyến như xem trước khi gõ, câu trả lời có sẵn, theo dõi khách truy cập, v.v., để giúp tăng tốc thời gian phản hồi.

Tùy chỉnh màu sắc, vị trí, ngôn ngữ và thương hiệu của tiện ích trò chuyện để phù hợp với trang web của bạn.

Giới hạn của Tidio

Giao tiếp khối lượng lớn có thể làm chậm quá trình gắn thẻ tự động hóa, kích hoạt quy trình làm việc hoặc các hành động đa kênh.

Giá cả của Tidio

Dùng thử miễn phí 7 ngày

Lyro AI Agent : Bắt đầu từ $39/tháng

Luồng : Bắt đầu từ $29/tháng

Gói Starter : $29/tháng

Growth : $59/tháng

Plus : $749/tháng

Premium: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Tidio

G2: 4.7/5 (1.800+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (560+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Tidio?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Giao diện trực quan và khả năng tích hợp mượt mà với nhiều nền tảng của Tidio giúp quản lý tất cả tương tác khách hàng tại một nơi trở nên vô cùng dễ dàng. Tính năng tự động hóa chatbot mạnh mẽ nhưng dễ dàng cài đặt, tiết kiệm thời gian quý báu mà vẫn mang lại cảm giác cá nhân hóa.

👀 Bạn có biết? Ngay cả các chatbot AI cũng cần được quản lý đúng cách. Một đại lý Chevrolet đã định giá sai một chiếc xe trị giá $76.000 thành $1 vì hệ thống AI không được quản lý đúng cách. Giờ bạn đã biết tại sao cần có một hệ thống AI tích hợp đầy đủ trong quy trình làm việc của mình!

4. Vertex AI (Nền tảng quản lý AI cấp doanh nghiệp tốt nhất)

qua Vertex AI

Vertex AI tích hợp các bước chuẩn bị dữ liệu, đào tạo mô hình, kiểm thử, triển khai và giám sát trên một nền tảng duy nhất, giúp bạn chuyển từ dữ liệu thô sang hệ thống AI hoạt động chỉ trong thời gian ngắn. Nhờ sử dụng đám mây tốc độ cao của Google, GPU và TPU để xử lý các mô hình lớn và tập dữ liệu khổng lồ, Vertex AI có thể dễ dàng mở rộng quy mô khi nhu cầu của bạn tăng lên.

Bạn có thể sử dụng AutoML để Google AI xây dựng mô hình tốt nhất cho bạn hoặc viết mã của riêng mình bằng TensorFlow hoặc PyTorch. Do đó, nó phù hợp cho cả người mới bắt đầu và người dùng nâng cao.

Công cụ này cũng cung cấp khả năng giám sát và ghi nhật ký cho từng bước trong quy trình. Bạn có thể xác định các điểm nghẽn hoặc lỗi ngay lập tức và điều chỉnh quy trình làm việc mà không cần phải bắt đầu lại từ đầu.

Các tính năng nổi bật của Vertex AI

Truy cập các mô hình tiên tiến của Google, bao gồm gia đình Gemini mới nhất, cho các công việc văn bản, hình ảnh, video và đa phương thức.

Kết nối với các công cụ Google Cloud như BigQuery, Cloud Storage và AI Notebooks để chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin học máy.

Thiết lập các đường ống ML tự động hóa để xử lý các bước quy trình lặp đi lặp lại một cách hiệu quả.

Giới hạn của Verex AI

Đây là một nền tảng phức tạp với đường cong học tập dốc.

Giá cả của Verex AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Verex AI

G2: 4.3/5 (580+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Verex AI?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Điểm nổi bật nhất của Vertex AI là nó cung cấp một nền tảng thống nhất cho toàn bộ vòng đời Machine Learning. Vertex AI đã giúp tôi tạo ra các bản mẫu nhanh chóng bằng notebooks trong dự án của mình và cũng hỗ trợ quản lý quy trình với việc giao hàng sản phẩm nhanh chóng. Ngoài ra, nó còn có những ưu điểm như Vertex AI Pipelines cho các quy trình Machine Learning có thể tái tạo và sẵn sàng cho CI/CD.

🧠 Thú vị: Tự động hóa AI không chỉ dành cho công việc, mà còn là động lực cho một số nội dung kỳ lạ nhất trên internet, như các bộ phim truyền hình về mèo. Bằng cách kết hợp tạo hình ảnh, tổng hợp giọng nói và kể chuyện siêu thực, AI đã tạo ra những con mèo giống người tham gia vào các bộ phim truyền hình kịch tính, diễn biến nhanh chóng.

5. Kore. AI (Nền tảng AI cuộc hội thoại tốt nhất cho doanh nghiệp)

Đối với các doanh nghiệp muốn phát triển hệ thống AI thông minh, đa tác nhân, Kore. ai là một lựa chọn phù hợp. Nó cho phép bạn điều phối nhiều tác nhân, duy trì bộ nhớ ngữ cảnh giữa các phiên và tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp với các mức độ tự chủ khác nhau.

Bạn sẽ có AI for Work để tự động hóa các công việc và thu thập thông tin từ không gian làm việc của mình. AI for Process tối ưu hóa hoạt động với việc xây dựng agent không cần mã, và AI for Service nâng cao hỗ trợ khách hàng với các agent trò chuyện và bot được xây dựng sẵn theo ngành.

Các tính năng nổi bật của Kore. AI

Sử dụng các công cụ không cần mã (no-code) hoặc công cụ chuyên nghiệp (pro-code) để tạo và quản lý các tác nhân AI, đồng thời đẩy nhanh quá trình phát triển với các mẫu có sẵn.

Theo dõi hiệu suất của các tác nhân bằng phân tích thời gian thực, theo dõi sự kiện, nhật ký kiểm tra và các thông tin có thể hành động.

Đáp ứng các tiêu chuẩn quy định và đảm bảo hành vi AI có trách nhiệm thông qua các biện pháp kiểm soát truy cập mạnh mẽ và các biện pháp bảo vệ đạo đức.

Kore. Giới hạn của AI

Tích hợp thời gian thực ngoài các tương tác trò chuyện có giới hạn.

Giá cả của Kore. AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Kore. AI

G2: 4.6/5 (450+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Kore. AI?

Một người dùng G2 cho biết:

Kore. AI nổi bật với nền tảng cuộc hội thoại trực quan và được điều khiển bởi AI. Tôi thích cách nó cho phép tự động hóa mượt mà trên nhiều kênh, tích hợp trơn tru với hệ thống doanh nghiệp và cung cấp các công cụ low-code/no-code để xây dựng trợ lý ảo thông minh.

6. Botpress (Nền tảng AI cuộc hội thoại mã nguồn mở tốt nhất)

qua Botpress

Botpress là một lựa chọn đáng tin cậy thay thế cho Elvex nếu bạn cần các đại lý trong cuộc hội thoại. Nó cung cấp một nền tảng đại lý hoàn chỉnh được hỗ trợ bởi động cơ suy luận riêng của mình. Nó kết hợp khả năng suy luận của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), bộ nhớ và thực thi logic vào một hệ thống duy nhất.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh hành vi của agent theo nhu cầu của mình. Bạn có thể lập trình logic, kiểm soát quá trình thực thi công cụ, định nghĩa các bước suy luận và quản lý bộ nhớ một cách chính xác.

Các tính năng quan sát mạnh mẽ, như theo dõi sự kiện và cách ly thời gian chạy, giúp bạn theo dõi mọi quyết định mà đại lý của bạn đưa ra. Nếu bạn muốn một nền tảng cho phép bạn thiết kế đại lý ở mức chi tiết kỹ thuật thay vì chỉ lắp ráp quy trình làm việc, Botpress cung cấp cho bạn quyền kiểm soát trực tiếp hơn so với Elvex.

Các tính năng nổi bật của Botpress

Triển khai các đại lý trên các tiện ích web, WhatsApp, Messenger, Slack hoặc ứng dụng của riêng bạn với logic thống nhất.

Quản lý nhiều phiên bản của các tác nhân với tính năng phát hành an toàn và khôi phục tức thì.

Xem trước các đường dẫn suy luận và gỡ lỗi hành vi của agent từng bước trước khi xuất bản.

Giới hạn của Botpress

Số lượng kết nối tích hợp sẵn giới hạn so với các nền tảng tự động hóa chung.

Giá cả của Botpress

Trả theo nhu cầu: Miễn phí + Chi phí AI/tháng

Thêm: $89 + chi phí AI/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $495 + chi phí AI/tháng cho mỗi người dùng

Quản lý: $1.495/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Botpress

G2: 4.5/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (30+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Botpress?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Botpress là một nền tảng tuyệt vời với cộng đồng phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới, luôn sẵn lòng chia sẻ thời gian, tài nguyên và nâng cao các thực hành tốt nhất trong cộng đồng xây dựng bot.

7. LangChain (Khung công cụ tốt nhất để phát triển ứng dụng được hỗ trợ bởi AI)

qua LangChain

LangChain là một khung phần mềm nguồn mở giúp bạn xây dựng các tác nhân AI đáng tin cậy và sẵn sàng cho sản xuất. Bạn sẽ có được bộ mẫu tác nhân đã được kiểm chứng cho các tác vụ như gọi công cụ, sinh dữ liệu được tăng cường bằng truy xuất và ra quyết định có cấu trúc. Điều này giúp bạn tránh phải lặp lại việc xây dựng cùng một logic nhiều lần.

Các tác nhân của bạn hoạt động trên LangGraph, nền tảng xử lý độ phức tạp vận hành phía sau hậu trường. Nó giúp theo dõi trạng thái trong các quy trình làm việc dài, thử lại hoặc hoàn tác sau khi thực thi thất bại, và cho phép các điểm kiểm tra có sự tham gia của con người (human-in-the-loop) mỗi khi cần giám sát.

Bạn có thể tích hợp bất kỳ mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), cơ sở dữ liệu vector, công cụ API hoặc mô-đun bộ nhớ nào, và kiến trúc sẽ mở rộng một cách mượt mà khi các trường hợp sử dụng của bạn trở nên phức tạp hơn. Vì LangChain là mã nguồn mở hoàn toàn theo giấy phép MIT, bạn có thể tùy chỉnh các thành phần, mở rộng chức năng và thiết kế các đường ống tùy chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của mình.

Các tính năng nổi bật của LangChain

Tạo các prompt có thể tái sử dụng, có tham số với các placeholder, ví dụ ít mẫu và nội dung động.

Theo dõi hành vi của agent bằng cách sử dụng các hàm gọi lại (callbacks) để ghi nhật ký và gỡ lỗi các bước trung gian.

Xác thực kết quả đầu ra của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) bằng cách áp dụng các định dạng có cấu trúc như JSON trước khi chúng được xử lý tiếp.

Giới hạn của LangChain

Yêu cầu kiến thức mã trước đó, vì đây không phải là công cụ cắm và chạy.

Giá cả của LangChain

Kế hoạch miễn phí

Nhà phát triển: Bắt đầu miễn phí và sau đó thanh toán theo nhu cầu.

Plus: $39/tháng cho mỗi người dùng, sau đó thanh toán theo nhu cầu.

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về LangChain

G2: 4.7/5 (30+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về LangChain?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Điều tôi thích nhất ở LangChain là khả năng tích hợp linh hoạt các mô hình, nguồn dữ liệu và công cụ một cách mượt mà, giúp việc xây dựng và mở rộng các quy trình làm việc phức tạp được hỗ trợ bởi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trở nên nhanh chóng hơn trong các dự án của tôi.

8. ServiceNow (Giải pháp điều phối quy trình làm việc AI tốt nhất cho IT và vận hành)

qua ServiceNow

Nếu bạn đã sử dụng nền tảng ServiceNow cho các quy trình làm việc và dữ liệu của mình, ServiceNow AI Agents là một lựa chọn tốt.

Có một môi trường làm việc chuyên dụng AI Agent Studio nơi bạn có thể định nghĩa nhiệm vụ, vai trò và trách nhiệm của một agent bằng ngôn ngữ tự nhiên và triển khai ngay lập tức. Bạn cũng có thể yêu cầu nền tảng tự động hóa các công việc cụ thể (ví dụ: ‘Tạo bản nháp bài viết kiến thức’, ‘Điều tra cảnh báo bảo mật này’, ‘Phân loại vé này’), và nó sẽ tạo ra các quy trình làm việc có cấu trúc, có thể lặp lại.

Công cụ này cũng có khả năng quản lý và điều phối AI. AI Agent Orchestrator cho phép nhiều tác nhân chuyên biệt hợp tác trong các quy trình lớn và phức tạp hơn. Và trong ServiceNow AI Control Tower, bạn có thể quản lý và theo dõi tất cả các tác nhân AI của mình từ một trung tâm duy nhất.

Các tính năng nổi bật của ServiceNow

Sử dụng Agent Fabric để tích hợp các tác nhân và công cụ AI của bên thứ ba từ bất kỳ nền tảng nào.

Sử dụng tích hợp gốc để cho phép các tác nhân tác động trực tiếp vào các quy trình làm việc, tự động hóa, cơ sở kiến thức và dữ liệu hiện có của bạn.

Theo dõi hiệu quả quản lý AI thông qua các bảng điều khiển so sánh kết quả quy trình làm việc theo kế hoạch với kết quả thực tế.

Giới hạn của ServiceNow

Các dự đoán dựa trên AI phụ thuộc mạnh mẽ vào dữ liệu lịch sử, điều này có nghĩa là các quy trình làm việc mới có thể không được tận dụng ngay lập tức.

Giá cả của ServiceNow

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ServiceNow

G2: 4.4/5 (1.100+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 300 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ServiceNow?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

ServiceNow cho phép quản lý nhanh chóng và minh bạch các phiếu yêu cầu và quy trình làm việc. Giao diện người dùng trực quan, và các công cụ báo cáo rất hữu ích cho các hoạt động hàng ngày. Nó cũng tích hợp dễ dàng với các hệ thống khác như Salesforce CRM, ví dụ.

👀 Bạn có biết? Ngay sau khi ra mắt Bard AI, Google đã gặp phải vấn đề về độ tin cậy khi chatbot cung cấp thông tin sai lệch trong một buổi demo về Kính viễn vọng Không gian James Webb. Lỗi này đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể giá cổ phiếu của Google, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra kỹ lưỡng và quản lý đầu ra của AI.

9. CrewAI (Giải pháp điều phối AI tốt nhất cho nhóm)

qua CrewAI

CrewAI là một khung phần mềm nguồn mở Python giúp bạn xây dựng các hệ thống AI đa tác nhân, trong đó nhiều tác nhân chuyên biệt hợp tác như một đội ngũ phối hợp. Mỗi tác nhân có lĩnh vực chuyên môn riêng và tuân theo quy trình làm việc có cấu trúc hoặc quy trình để hoàn thành các công việc.

Kiến trúc dựa trên vai trò đảm bảo rằng mỗi tác nhân có trách nhiệm được định nghĩa rõ ràng, và bạn thậm chí có thể cấu trúc chúng theo cấp bậc. Có thể có các tác nhân 'quản lý' giám sát các tác nhân 'lao động' của bạn.

Ví dụ, bạn có thể tạo một nhóm làm việc cho quy trình phân tích tài chính fintech. Nhóm này sẽ bao gồm một tác nhân thu thập dữ liệu để lấy dữ liệu thị trường, một tác nhân mô hình hóa để tính toán các chỉ số chính, một tác nhân đánh giá rủi ro để đánh giá mức độ tiếp xúc và một tác nhân báo cáo để tổng hợp các thông tin cuối cùng.

Các tính năng nổi bật của CrewAI

Cho phép kiểm soát có sự tham gia của con người bằng cách tạm dừng các công việc cụ thể để con người xem xét hoặc phê duyệt.

Quản lý các tác nhân quy mô lớn với bảng điều khiển, nhật ký, giám sát và công cụ quản lý vòng đời.

Tạo thư viện các tác nhân có thể tái sử dụng (ví dụ: tác nhân nghiên cứu, tác nhân phân tích, tác nhân đánh giá) và đưa chúng vào các quy trình làm việc mới mà không cần viết lại logic.

Mở rộng khả năng của các tác nhân bằng cách truy cập vào API, bộ dữ liệu bên ngoài, công cụ mã hoặc các hàm tùy chỉnh.

Giới hạn của CrewAI

Quy trình làm việc cần được thiết kế cẩn thận, vì sự hợp tác giữa các tác nhân đôi khi dẫn đến các bước trùng lặp.

Giá cả của CrewAI

Miễn phí, tự lưu trữ, mã nguồn mở

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về CrewAI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về CrewAI?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Điểm nổi bật của crewAI là khi xây dựng một agent, chúng ta có thể cung cấp vai trò, mục tiêu và bối cảnh cho agent đó, điều này giúp nâng cao hiệu suất của agent một cách đáng kể. Nó hỗ trợ tất cả các nhà cung cấp LLM như OpenAI, Groq, Nvidia Nemo, v.v.

10. n8n (Công cụ tự động hóa quy trình làm việc mã nguồn mở tốt nhất)

qua n8n

Nhiều công cụ AI cung cấp hoặc trình tạo giao diện trực quan hoặc mã để tạo hệ thống tự động, nhưng n8n cung cấp cả hai. Bạn có thể thiết kế tự động hóa quy trình làm việc thông qua giao diện kéo và thả đơn giản và cũng có thể thêm mã JavaScript tùy chỉnh khi tự động hóa các công việc đơn giản và quy trình nhiều bước.

Điều này khiến n8n trở thành lựa chọn phù hợp cho cả người mới bắt đầu cần sự đơn giản và người dùng nâng cao muốn kiểm soát sâu hơn. Công cụ hỗ trợ tự động hóa dựa trên sự kiện và kích hoạt thông qua webhooks, lịch trình, sự kiện hệ thống hoặc cập nhật ứng dụng. Các quy trình làm việc của bạn sẽ chạy tự động ở chế độ nền, và bạn có thể cấu trúc chúng với các đường dẫn nhánh, vòng lặp, bộ lọc điều kiện và xử lý lỗi chi tiết.

Vì nền tảng này là mã nguồn mở và có khả năng phần mở rộng cao, bạn có thể tự lưu trữ các mô hình AI, triển khai bằng Docker và khám phá hoặc tùy chỉnh toàn bộ mã nguồn trên GitHub.

Các tính năng nổi bật của n8n

Truy cập dữ liệu và hoàn thành quy trình làm việc thông qua Slack, Teams, tin nhắn SMS, giọng nói hoặc giao diện trò chuyện tích hợp.

Bảo mật môi trường của bạn với SSO thông qua SAML, hỗ trợ LDAP, kho lưu trữ bí mật được mã hóa, kiểm soát phiên bản và quyền truy cập RBAC nâng cao.

Sử dụng các mẫu có sẵn để nhanh chóng xây dựng các quy trình tự động hóa và workflow thông dụng.

Giới hạn của n8n

Không phải tất cả các ứng dụng doanh nghiệp đều có các nút sẵn có; chúng có thể cần thực hiện công việc với API.

Giá cả của n8n

Miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về n8n

G2: 4.8/5 (130+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (30+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về n8n?

Đánh giá từ Capterra:

Giao diện trực quan giúp việc xây dựng và điều chỉnh quy trình làm việc theo nhu cầu cụ thể của tôi trở nên rất dễ dàng.

👀 Bạn có biết? Cảng Corpus Christi ở Texas đã triển khai hệ thống bản sao kỹ thuật số được hỗ trợ bởi AI có tên OPTICS. Hệ thống này sử dụng học máy để dự đoán vị trí tàu và áp dụng AI tạo sinh cho đào tạo ứng phó khẩn cấp, từ đó nâng cao khả năng theo dõi thời gian thực và các biện pháp an toàn.

11. Zapier (Nền tảng tự động hóa không cần mã tốt nhất cho kinh doanh)

qua Zapier

Zapier là lựa chọn đáng tin cậy để tự động hóa các công việc kinh doanh thường xuyên trên hàng nghìn ứng dụng. Để tự động hóa một quy trình làm việc, bạn cần tạo một Zap kích hoạt các hành động dựa trên các sự kiện cụ thể.

Ví dụ, một Zap có thể tự động thêm các khách hàng tiềm năng mới từ biểu mẫu web vào hệ thống CRM của bạn, gửi thông báo Slack cho nhóm bán hàng và cập nhật Google Trang tính để theo dõi.

Với kết nối với hơn 3.000 ứng dụng, Zapier cho phép bạn tích hợp gần như bất kỳ công cụ nào vào quy trình làm việc của mình. Điều này khiến Zapier trở thành công cụ đáng tin cậy cho các freelancer, doanh nghiệp đang phát triển và các doanh nghiệp muốn tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và tối ưu hóa hoạt động mà không cần viết mã.

Các tính năng nổi bật của Zapier

Tạo các quy trình làm việc phức tạp với các Zaps đa bước bao gồm nhiều hành động và bước.

Áp dụng bộ lọc để đảm bảo các tác vụ Zaps chỉ chạy khi đáp ứng các điều kiện cụ thể.

Sử dụng Paths để thêm logic phân nhánh cho các quy trình làm việc động hơn.

Tích hợp với bất kỳ dịch vụ nào thông qua webhooks để gửi hoặc nhận dữ liệu nhằm thực hiện các quy trình tự động hóa của bạn.

Giới hạn của Zapier

Việc gỡ lỗi có thể gặp khó khăn với các quy trình làm việc dài hoặc có nhiều đường dẫn.

Giá cả của Zapier (tự động hóa quy trình làm việc bằng AI)

Miễn phí

Gói Chuyên nghiệp: $29.99/tháng

Gói Nhóm: $103,50/tháng cho 25 người dùng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zapier

G2: 4.5/5 (1.500+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (3.010+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Zapier?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Zapier dễ dàng kết nối hàng chục ứng dụng và tạo ra các quy trình tự động hóa nhanh chóng. Các "Zaps" thực sự giúp đơn giản hóa công việc hàng ngày.

12. Atera (Giải pháp điều phối AI tốt nhất cho quản lý CNTT)

qua Atera

Được thiết kế riêng để hỗ trợ các nhóm IT mở rộng quy mô, các tác nhân AI của Atera mang lại trí tuệ tự động cho quản lý IT. Nền tảng cung cấp hai tác nhân chính: AI Copilot và IT Autopilot.

AI Copilot hỗ trợ bạn trong vai trò kỹ thuật viên IT bằng cách theo dõi tình trạng hệ thống, tóm tắt các phiếu yêu cầu, đề xuất kịch bản và cung cấp thông tin hữu ích. Nó thậm chí có thể tạo ra các lệnh PowerShell, Bash hoặc CLI từ các lệnh bằng ngôn ngữ thông thường, giúp bạn giải quyết vấn đề nhanh hơn và thực hiện hành động ngay lập tức mà không cần viết kịch bản thủ công.

IT Autopilot, mặt khác, xử lý các công việc IT thường xuyên cho người dùng cuối. Điều này bao gồm khắc phục vấn đề, áp dụng các bản sửa lỗi, cài đặt phần mềm và đặt lại mật khẩu. Khi gặp phải vấn đề mà nó không thể giải quyết, nó sẽ chuyển ticket cho bạn kèm theo tóm tắt chi tiết về bối cảnh.

Bạn có thể tối ưu hóa thêm các tác nhân này trong Trung tâm AI bằng cách điều chỉnh cơ sở kiến thức, tinh chỉnh các hành động và gán liên hệ để phù hợp với quy trình làm việc của nhóm.

Các tính năng nổi bật của Atera

Tạo một bản tóm tắt chi tiết, liệt kê tất cả các mục được thực hiện trên thiết bị bằng AI.

Tạo các bài viết mới trong cơ sở kiến thức từ các giải pháp cho vé hỗ trợ bằng cách sử dụng AI Copilot.

Tạo bản tóm tắt các báo cáo hoạt động, chẳng hạn như lịch sử cảnh báo và tình trạng thiết bị, và nhận các hành động ưu tiên được đề xuất.

Giới hạn của Atera

Phần mềm đôi khi bị chậm, chủ yếu khi quản lý số lượng lớn các điểm cuối.

Giá cả của Atera

Dùng thử miễn phí 30 ngày

Chuyên nghiệp: $169/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên gia: $229/tháng cho mỗi người dùng

Master: $269/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

AI Copilot: $95/tháng cho mỗi kỹ thuật viên (Tiện ích bổ sung)

Đánh giá và nhận xét về Atera

G2: 4.6/5 (910+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (440+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Atera?

Dưới đây là đánh giá từ Capterra:

Hệ thống giám sát tài sản thông minh bao gồm thống kê, cảnh báo và khả năng điều khiển từ xa. Dễ dàng quản lý thiết bị và tổ chức theo khách hàng. Giao diện người dùng gọn gàng và dễ triển khai. Điều này đã giúp cải thiện quy trình làm việc của tôi.

13. LocaliQ (Giải pháp AI hàng đầu cho tiếp thị thống nhất và tự động hóa khách hàng tiềm năng)

qua LocaliQ

Khi bạn muốn tái kết nối với các khách hàng tiềm năng bị bỏ qua và khôi phục cuộc hội thoại trước khi họ mất hứng thú, hãy thử LocaliQ. Các trợ lý AI sẽ trả lời văn bản, tiếp nhận cuộc gọi và đánh giá khách hàng tiềm năng 24/7, đảm bảo mọi khách hàng tiềm năng đều được tương tác ngay cả khi nhóm của bạn không có mặt.

Ngoài ra, các trợ lý AI này còn tạo ra bản ghi chép và tóm tắt thời gian thực cho mọi cuộc gọi và văn bản, giúp bạn xem lại các tương tác mà không cần mất hàng giờ để nghe hoặc đọc. Nhờ vậy, bạn luôn biết được nội dung đã được thảo luận và có thể theo dõi lại với bối cảnh phù hợp vào thời điểm thích hợp.

Các tính năng nổi bật của LocaliQ

Quản lý khách hàng tiềm năng thông qua cuộc gọi điện thoại, tin nhắn SMS và các kênh nhắn tin khác một cách mượt mà.

Đồng bộ dữ liệu khách hàng tiềm năng trực tiếp với hệ thống CRM hoặc hệ thống tiếp thị của bạn để đảm bảo thông tin luôn được cập nhật trên tất cả các nền tảng.

Theo dõi hiệu suất của khách hàng tiềm năng, hiệu quả của nhân viên và hiệu quả của chiến dịch thông qua bảng điều khiển và các thông tin có thể hành động.

Giới hạn của LocaliQ

Các phân tích và báo cáo tùy chỉnh thường chỉ có sẵn trong các kế hoạch cao cấp.

Giá cả của LocaliQ

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của LocaliQ

G2: 4.5/5 (hơn 1.000 đánh giá)

Capterra: Không có đủ đánh giá sẵn có

Người dùng thực tế đánh giá như thế nào về LocaliQ?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Điều thực sự làm nên sự khác biệt của LocaliQ chính là trải nghiệm cá nhân hóa mà chúng tôi nhận được. Chúng tôi đã có sự giao tiếp liên tục, những cuộc hội thoại thực sự và một nhóm thực sự quan tâm đến thành công của chúng tôi.

Làm thế nào để chọn đúng công cụ?

Bắt đầu bằng cách xác định loại hỗ trợ quy trình làm việc mà bạn cần. Cho dù đó là di chuyển dữ liệu giữa các ứng dụng, duy trì tiến độ dự án, tạo báo cáo lỗi hay xử lý yêu cầu của khách hàng.

Dưới đây là một số tham số hữu ích khác mà bạn cần xem xét trước khi quyết định chọn công cụ:

Xác định nhu cầu điều phối của bạn: Bắt đầu bằng cách làm rõ liệu bạn cần AI để di chuyển dữ liệu, quản lý dự án hay xử lý tương tác với khách hàng. Phạm vi rõ ràng giúp bạn chọn công cụ phù hợp với quy trình làm việc của mình và không phải chờ đợi các bản cập nhật và kết quả.

Cân bằng giữa tính linh hoạt không cần mã và API: Quyết định mức độ kiểm soát và bảo mật hiệu suất mà bạn cần. Các quy trình làm việc AI không cần mã giúp thiết lập dễ dàng, trong khi các tùy chọn dựa trên API phù hợp hơn cho các quy trình làm việc phức tạp.

Đánh giá khả năng thực tế: Kiểm tra cách nền tảng xử lý quản lý AI, tự động hóa quy trình làm việc và các quy trình đa bước trong các tình huống phản ánh công việc hàng ngày của bạn.

Thử nghiệm với một dự án nhỏ để đánh giá tính thân thiện với người dùng : Xác định xem nhóm của bạn có thể sử dụng giao diện, thiết lập quy trình làm việc và quản lý các tác nhân mà không cần đào tạo chuyên sâu hoặc hỗ trợ kỹ thuật hay không.

Kiểm tra khả năng tích hợp: Xác minh xem nó có thể kết nối mượt mà với hệ sinh thái phần mềm hiện có của bạn, bao gồm CRM, lưu trữ tài liệu và công cụ giao tiếp.

Tận dụng quản lý AI cho công việc của bạn với ClickUp

Nhiều nhóm đầu tư vào AI gặp khó khăn với các công cụ không tương thích, quy trình làm việc phân mảnh và độ phức tạp vận hành ngày càng tăng. Chính những điểm yếu này thường khiến Elvex trở nên có giới hạn.

Bạn cần một nền tảng không chỉ quản lý các tác nhân AI của bạn mà còn thống nhất các dự án, báo cáo, tự động hóa và hợp tác nhóm trong một nơi duy nhất.

ClickUp đáp ứng nhu cầu đó. Với Brain là lớp trí tuệ nhân tạo của bạn, các đại lý AI cho việc điều phối chủ động, tự động hóa không cần mã và chuyển đổi mô hình linh hoạt, ClickUp cho phép bạn mở rộng quy trình làm việc AI mà không cần liên tục chuyển đổi giữa các công cụ.

Nếu bạn sẵn sàng tối ưu hóa các hoạt động AI của mình, ClickUp là nền tảng đáng để khám phá. Bắt đầu tối ưu hóa quy trình làm việc AI của bạn với ClickUp ngay hôm nay!

Câu hỏi thường gặp

Tự động hóa AI tập trung vào việc hoàn thành một công việc duy nhất bằng mô hình AI. Thường có tính tuyến tính và xử lý từng hành động một. Ngược lại, điều phối AI phối hợp nhiều công việc AI, công cụ và điểm quyết định thành một quy trình làm việc hoàn chỉnh. Nó quản lý thứ tự, ngữ cảnh, trạng thái, khôi phục lỗi và chuyển giao giữa các mô hình, công cụ và thậm chí cả con người.

Tích hợp AI xuất hiện trong các luồng làm việc yêu cầu nhiều tác vụ AI phải chạy cùng nhau. Các ví dụ phổ biến bao gồm định tuyến phiếu hỗ trợ khách hàng, tóm tắt cuộc hội thoại và cập nhật hệ thống CRM trong một luồng phối hợp. Nó cũng được sử dụng trong các luồng xử lý tài liệu nặng như trích xuất dữ liệu, xác thực và tự động hóa phê duyệt.

Các ngành công nghiệp phụ thuộc vào các quy trình làm việc phức tạp, nhiều bước sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ việc điều phối AI. Điều này bao gồm các ngành ngân hàng và dịch vụ tài chính, y tế, bảo hiểm, thương mại điện tử, logistics, viễn thông và dịch vụ chuyên nghiệp.

Quản lý AI sẽ trở nên tiên tiến hơn nhiều khi các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) phát triển. Các hệ thống tương lai sẽ có khả năng suy luận trên các quy trình làm việc dài hơn, đưa ra quyết định dựa trên ngữ cảnh và phối hợp hàng chục công cụ với ít thiết lập của con người. Theo thời gian, quản lý sẽ chuyển từ các đường ống dựa trên quy tắc sang các hệ thống linh hoạt, do đại lý điều khiển, có thể lập kế hoạch, thực thi và tối ưu hóa toàn bộ quy trình từ đầu đến cuối.