Tại sao thời hạn ngắn hơn không giúp bạn vượt qua Luật Parkinson?

Luật Parkinson (mặc dù không phải là một "luật" thực sự mà chỉ là một quan sát) dựa trên một sự thật đáng lo ngại về cuộc sống hàng ngày của chúng ta:

“Công việc sẽ mở rộng để lấp đầy thời gian có sẵn cho việc hoàn thành nó.”

Bạn đã biết đến định luật này. Bạn đã trải qua định luật này. Đó chính là lý do tại sao một công việc đòi hỏi ba giờ nỗ lực sẽ somehow chiếm trọn cả ngày nếu bạn dành cả ngày cho nó.

Đó là lý do tại sao một hạn chót dự án hai tuần lại tạo ra một khoảng thời gian mười ba ngày đầy lo lắng nhẹ nhàng, chỉ để kết thúc bằng một cuộc chạy đua 24 giờ đầy căng thẳng, được thúc đẩy bởi caffeine.

Luật Parkinson cho rằng cùng một dự án, nếu được giao với thời hạn hai ngày, sẽ được hoàn thành với ít rắc rối hơn nhiều.

Vậy làm thế nào để vượt qua Luật Parkinson? Lời khuyên phổ biến là đặt thời hạn ngắn hơn và somehow ‘trở nên hiệu quả hơn’.

Nhưng thành thật mà nói, liệu cách tiếp cận này có thực sự là công việc? Nó dường như chỉ là một công cụ thô sơ, đổ lỗi hoàn toàn cho sự "thiếu hiệu quả" của bạn một cách đơn giản và tuyệt đối.

Sự thật là, cảm giác lãng phí thời gian đó chỉ là triệu chứng; có những rào cản ẩn trong quy trình làm việc, môi trường làm việc hoặc chính bản thân bạn.

Vậy, để đánh bại Luật Parkinson, bạn không cần thêm một mẹo quản lý thời gian nào khác. Điều bạn thực sự cần là một bộ công cụ chẩn đoán.

💡Trước khi bắt đầu: Hãy nhớ rằng Luật Parkinson không đồng nghĩa với việc trì hoãn. Hai khái niệm này thường bị nhầm lẫn, nhưng chúng hoàn toàn khác nhau. Trì hoãn là trang giấy trống rỗng một giờ trước hạn chót. Luật Parkinson là bản báo cáo 80 trang cho một vấn đề chỉ cần năm phút tập trung. Đó không phải là việc không bắt đầu; đó là sự phình to vô thức, khó chịu của chính công việc.

Nguồn gốc của Luật Parkinson

Người đặt tên cho cảm giác lo lắng khi một công việc đơn giản mở rộng để chiếm trọn một tuần là C. Northcote Parkinson, một nhà sử học hải quân người Anh, người đã viết sách về tàu chiến và các tuyến đường thương mại biển.

Nhưng ông có một sở thích: quan sát các cơ quan hành chính. Và ông rất, rất giỏi trong việc đó.

Ông có khả năng nhận ra những quy tắc phi lý, không được viết ra, điều khiển các tổ chức lớn, đặc biệt là những tổ chức được thiết kế để trở nên kém hiệu quả nhất có thể.

Bài viết của The Economist và sự ra đời của một huyền thoại

Câu chuyện bắt đầu từ một bài viết châm biếm sắc sảo mà Parkinson đăng trên tạp chí The Economist vào năm 1955.

Ông mở đầu bài luận bằng một câu nói vô cùng quen thuộc đến mức trở nên nổi tiếng: “Công việc sẽ mở rộng để lấp đầy thời gian có sẵn cho việc hoàn thành nó”. Ông thậm chí còn đưa ra ví dụ về một bà lão mất cả ngày để viết một tấm bưu thiếp. Đó là một câu mở đầu hoàn hảo.

Nhưng câu nói đó—câu nói đã khơi nguồn cho hàng nghìn bài viết về năng suất—chỉ là mồi nhử. Parkinson thực sự không quan tâm đến bà lão hay tấm bưu thiếp của bà. Ông quan tâm đến một câu chuyện lớn hơn,荒诞 hơn nhiều.

Mục tiêu thực sự của ông là chính phủ Anh. Ông chỉ ra rằng số tàu chiến trong Hải quân Hoàng gia đã giảm kể từ năm 1914, nhưng số quan chức trong Bộ Hải quân lại tăng lên. Ông nhìn vào Bộ Thuộc địa và thấy số lượng nhân viên của bộ này tăng lên từng năm, ngay cả khi Đế quốc Anh đang nhanh chóng tan rã.

Công việc đang biến mất, nhưng số lượng công nhân lại tăng lên.

Ông đưa ra một chẩn đoán đơn giản cho căn bệnh kỳ lạ này: một quan chức có quá nhiều việc cần làm sẽ không thuê một đối thủ để chia sẻ gánh nặng. Họ thuê hai cấp dưới. Hai cấp dưới đó sau đó tạo ra đủ các báo cáo, công văn và cuộc họp để giữ cho nhau và sếp của họ luôn bận rộn.

Đó là một phê phán sắc sảo về sự phình to của các tổ chức.

Vấn đề là gì? Trong bối cảnh cuộc sống hàng ngày, mọi người đều hiểu phân tích của Parkinson theo cách "đặt thời hạn ngắn hơn; vấn đề được giải quyết" và hoàn toàn không tính đến cách não bộ của chúng ta thực sự hoạt động.

“Chỉ cần đặt thời hạn ngắn hơn” thực sự không phải là một công việc hiệu quả

Nếu công việc mở rộng để lấp đầy thời gian, giải pháp logic là dành ít thời gian hơn cho nó.

Lời khuyên này đơn giản, trực quan và là nền tảng của vô số hệ thống năng suất. Tuy nhiên, nó không phân biệt được giữa hai loại công việc hoàn toàn khác nhau: thực hiện các công việc cơ bản và giải quyết các vấn đề phức tạp.

Các hạn chót gấp rút thực sự có thể gây hại

Đối với những công việc đơn giản, mang tính cơ học, một thời hạn chặt chẽ có thể mang lại hiệu quả tuyệt vời. Nhưng đối với bất kỳ công việc nào đòi hỏi sự sáng tạo hoặc chiến lược, một thời hạn quá gấp có thể phản tác dụng.

Điều này được giải thích bởi một nguyên lý tâm lý học gọi là Định luật Yerkes-Dodson, cho rằng hiệu suất sẽ cải thiện khi có áp lực, nhưng chỉ đến một điểm tối ưu. Sau điểm đỉnh đó, áp lực thêm sẽ dẫn đến sự suy giảm đột ngột về chất lượng do lo âu chiếm ưu thế. Dưới đây là phân tích chi tiết. 👇🏼

Ví dụ, giả sử một nhóm marketing được giao một ngày để brainstorm tên cho một chiến dịch. Áp lực tạo ra sự tập trung, và họ đưa ra những ý tưởng sắc sảo, thú vị. Cùng một nhóm, nếu được giao một tuần, lại sa vào việc phân tích quá mức và tư duy theo nhóm, dẫn đến một ý tưởng nhạt nhòa, an toàn.

Thời gian thêm không thực sự cải thiện công việc; nó chỉ mời gọi sự phức tạp làm suy giảm chất lượng.

Sự thiên vị của não bộ đối với sự phình to

Não bộ của chúng ta có xu hướng tự nhiên chọn con đường ít kháng cự nhất, một khái niệm được giải thích bởi Lý thuyết Hai Quy Trình. Lý thuyết này cho rằng não bộ của chúng ta có hai chế độ:

Xử lý loại 1 (Chế độ tự động), nhanh chóng, trực quan và tiết kiệm năng lượng Xử lý loại 2 (Pilot), là quá trình chậm, phân tích và tiêu tốn nhiều năng lượng.

Khi đối mặt với một công việc lớn, mơ hồ và có thời hạn rộng rãi, não bộ của chúng ta sẽ mặc định chuyển sang chế độ "Autopilot" tiết kiệm năng lượng.

Đây là lúc chúng ta sa vào "sự trì hoãn có năng suất" — một loạt các hoạt động dễ dàng, liên quan, như nghiên cứu quá mức hoặc sắp xếp lại tệp tin, để tránh công việc khó khăn, đòi hỏi nhiều năng lượng của việc giải quyết vấn đề thực sự.

Ví dụ, nếu bạn có một tháng để chuẩn bị một kế hoạch chiến lược, thay vì bắt đầu với nhiệm vụ khó khăn là phác thảo đối số chính (một công việc Pilot đòi hỏi nhiều năng lượng), bạn có thể dành cả tuần đầu tiên để thu thập nhiều tài liệu nghiên cứu hơn mức cần thiết hoặc hoàn thiện định dạng tài liệu (những công việc Autopilot đòi hỏi ít năng lượng).

Công việc mở rộng vì não bộ của bạn đang tạo ra một khoảng trống cho những công việc dễ dàng để trì hoãn việc suy nghĩ khó khăn.

Chi phí ẩn của một tâm trí lộn xộn

Một cách khác mà não bộ tạo ra sự phình to là chạy quá nhiều chương trình cùng lúc.

Theo Lý thuyết Tải trọng Nhận thức, bộ nhớ công việc của chúng ta – phần não bộ xử lý thông tin hoạt động – có giới hạn vô cùng hạn chế. Nó giống như bộ nhớ RAM của máy tính. Nếu bạn mở quá nhiều tab, toàn bộ hệ thống sẽ chậm lại.

Khi một công việc được định nghĩa không rõ ràng, hoặc khi chúng ta cố gắng làm nhiều việc cùng lúc, chúng ta đang đặt một gánh nặng lớn lên bộ nhớ làm việc của mình.

Năng lượng tinh thần của chúng ta không được dành cho chính công việc đó, mà cho công việc phụ là tìm hiểu:

Việc cần làm gì

Giữ các hướng dẫn trong đầu

Cố gắng không bỏ sót bất kỳ bước quan trọng nào

Ví dụ, giả sử bạn đang cố gắng viết một email quan trọng. Nhưng trong hộp thư đến của bạn có 15 email chưa đọc khác, và các thông báo liên tục xuất hiện. Email đó mất một giờ để viết, không phải vì nội dung phức tạp, mà vì bộ nhớ làm việc của bạn bị quá tải. Bạn dành nhiều thời gian để chuyển đổi ngữ cảnh và cố gắng nhớ mục tiêu hơn là thực sự viết.

Công việc mở rộng vì băng thông nhận thức của chúng ta bị chiếm dụng bởi sự lộn xộn trong tâm trí, chứ không phải bởi kết quả năng suất.

Xem thêm: Cách đối phó với tình trạng mệt mỏi khi đưa ra quyết định trong công việc

Bẫy tự bảo vệ

Đôi khi, công việc mở rộng vì một lý do sâu sắc và cảm xúc hơn: nỗi sợ hãi.

Nghiên cứu về mối quan hệ giữa sự tự tin và việc trì hoãn cho thấy rằng khi chúng ta cảm thấy mình thiếu kỹ năng để hoàn thành một công việc, sự tự tin của chúng ta bị đe dọa.

Để bảo vệ bản thân khỏi sự xấu hổ tiềm ẩn của thất bại, chúng ta vô thức tự phá hoại bản thân. Chúng ta làm phình to công việc bằng "công việc biểu diễn" và sự phức tạp không cần thiết, điều này cung cấp một lý do sẵn có nếu kết quả không hoàn hảo.

“Dự án quá phức tạp” nghe hay hơn nhiều so với “Tôi không đủ giỏi để làm việc cần làm”. Đó là một cơ chế tự vệ tinh vi, nơi sự phình to trở thành lá chắn.

Ví dụ, đối tượng/kỳ/phiên bản phân tích cấp dưới được yêu cầu xây dựng một mô hình tài chính phức tạp lần đầu tiên. Không chắc chắn liệu mình có thể làm tốt hay không, họ dành cả tuần đầu tiên cho những hoạt động không liên quan: thiết kế các trang bìa hoàn hảo, tiến hành các cuộc phỏng vấn nghiên cứu "ban đầu" và thăm dò ý kiến đồng nghiệp.

Công việc mở rộng vì họ đang bảo vệ cái tôi của mình khỏi thách thức cốt lõi mà họ sợ mình có thể thất bại.

qua Giphy

Xem thêm: Cách đối phó với việc trì hoãn có năng suất và hoàn thành việc cần làm

Một cách mới để hiểu Luật Parkinson về Thời gian

Trong nhiều năm, chúng ta đã coi Luật Parkinson như một căn bệnh.

Thực tế, đó là đèn cảnh báo trên bảng điều khiển của bạn. Và nó đang cố gắng nói với bạn điều gì đó: một nguồn cản trở ẩn giấu đang làm chậm tiến độ công việc của bạn.

Để giải quyết vấn đề, bạn cần xem xét kỹ lưỡng. Sự ma sát – lực vô hình khiến công việc mở rộng – hầu như luôn xuất phát từ một trong ba nguồn: sức chứa cá nhân của bạn, môi trường làm việc hoặc tâm lý nội tại của bạn.

Học cách nhận ra chúng là cách duy nhất để thực sự khắc phục những vấn đề tồn tại. Dưới đây là khung phân tích 3 tầng để chẩn đoán ma sát trong công việc:

Sức chứa (Khả năng thực hiện công việc) Đây là khả năng sẵn sàng cơ bản của bạn để thực hiện một công việc, phản ánh trạng thái sinh lý, khả năng nhận thức và kỹ năng thực hành của bạn. Môi trường (Bối cảnh công việc) Lớp này đại diện cho các hệ thống và văn hóa bên ngoài mà bạn hoạt động trong đó, quy định các quy tắc của trò chơi và sự rõ ràng của đối tượng. Tâm lý học (Mối quan hệ với công việc) Đây là trạng thái nội tâm của bạn đối với một công việc, điều này quyết định cách bạn tiếp cận và xử lý nó.

Lớp sức chứa (động cơ của bạn)

Đây là sự sẵn sàng cơ bản của bạn để làm việc cần làm. Nó có thể là nguồn năng lượng thể chất sẵn có của bạn, khả năng tập trung tinh thần của bạn và kỹ năng thực tế của bạn.

Theo nghiên cứu về Nhu cầu Phục hồi (NFR), mệt mỏi mà bạn cảm thấy sau một ngày dài không chỉ là sự mệt mỏi thông thường; đó là một cảm xúc "DỪNG LẠI" mang tính sinh học. Hệ thống tự bảo vệ của cơ thể đang cảnh báo rằng nguồn lực của bạn đang ở mức cực kỳ thấp.

Khi sức chứa của bạn cạn kiệt, bất kỳ công việc nào cũng trở nên khổng lồ. Não bộ của bạn tích cực chống lại trạng thái năng lượng cao cần thiết cho công việc tập trung.

Đây là lúc một hạn chót ngắn trở thành cái bẫy. Nó không cho phép bạn làm việc chậm rãi. Công việc mở rộng vì bạn đến dây chuyền sản xuất với một động cơ thậm chí còn chưa được khởi động.

Lớp môi trường (hệ điều hành của bạn)

Đây là hệ thống bên ngoài mà bạn làm việc trong đó. Đó là sự rõ ràng của mục tiêu, hiệu quả của quy trình công ty và sự an toàn tâm lý của nhóm. Đó là hệ điều hành điều hành công việc hàng ngày của bạn.

Ma sát ở đây là sự cản trở từ môi trường. Một hệ điều hành đầy lỗi, lộn xộn và mơ hồ sẽ gây ra tình trạng chậm trễ trên toàn hệ thống.

Nghiên cứu của BCG về an toàn tâm lý cho thấy rằng trong môi trường mà mọi người không cảm thấy an toàn để đặt câu hỏi hoặc mắc lỗi, động lực và tỷ lệ giữ chân nhân viên sẽ giảm sút nghiêm trọng. Áp lực tâm lý liên tục và nhẹ nhàng khi phải đối phó với một văn hóa làm việc nguy hiểm là một gánh nặng lớn đối với sức chứa của bạn.

Tương tự, Lý thuyết Đặc điểm Công việc giải thích rằng khi công việc thiếu các yếu tố cốt lõi như tính tự chủ, phản hồi rõ ràng và cảm giác ý nghĩa, công việc đó trở nên vô nghĩa.

Trong những môi trường này, công việc mở rộng vì hệ thống được thiết kế cho điều đó. Sự mơ hồ tạo ra vô số cuộc họp "điều chỉnh".

Một văn hóa khen thưởng việc "trông bận rộn" khuyến khích công việc mang tính biểu diễn. Và vì vậy, sự mở rộng công việc mà Parkinson đề cập chỉ là phản ứng hợp lý trước một hệ thống bị hỏng.

🧠 Bạn có biết: Theo một nghiên cứu gần đây, trung bình, nhân viên dành 32% thời gian cho công việc mang tính biểu diễn, tạo ra vẻ bề ngoài của sự năng suất.

Lớp tâm lý (mối quan hệ của bạn với công việc)

Đây là trạng thái nội tâm của bạn đối với chính công việc đó. Đó là mức độ động lực của bạn, tiêu chuẩn cá nhân của bạn và nỗi sợ bị đánh giá. Đó là nguồn cản trở cá nhân nhất và thường là mạnh mẽ nhất.

Yếu tố đầu tiên ở đây là thiếu động lực.

Theo Lý thuyết Tự quyết, con người có ba nhu cầu tâm lý cơ bản:

Tự chủ (cảm giác kiểm soát) Năng lực (cảm giác thành thạo) Sự liên kết (cảm giác kết nối)

Khi một công việc tích cực cản trở những nhu cầu này, động lực nội tại của bạn sẽ biến mất. Công việc mở rộng vì não bộ của bạn đang tích cực chống lại một công việc cảm thấy vô nghĩa hoặc kiểm soát.

Yếu tố thứ hai là chủ nghĩa hoàn hảo. Nghiên cứu phân biệt rõ ràng giữa sự khao khát hoàn hảo lành mạnh (chủ nghĩa hoàn hảo thích ứng) và nhu cầu tránh bị phán xét do sợ hãi (chủ nghĩa hoàn hảo không thích ứng).

Loại thứ hai này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc công việc bị phình to. Nó nuôi dưỡng "công việc biểu diễn" - việc sửa chữa không ngừng, kiểm tra một cách ám ảnh và tìm kiếm sự xác nhận liên tục. Nói cách khác, điều bạn thực sự tập trung vào không phải là làm việc tốt hơn mà là để cảm thấy an toàn hơn.

Giải pháp hai bước để xác định lý do công việc của bạn mở rộng

Khi đối mặt với một công việc kéo dài, phản ứng thông thường là tăng cường sức lực. Chúng ta dành nhiều thời gian hơn cho công việc, nhìn chằm chằm vào màn hình và cố gắng vượt qua khó khăn bằng sức mạnh. Điều này gần như luôn là sự lãng phí năng lượng.

Giải pháp thực sự là chuyển từ vai trò một bánh răng trong cỗ máy sang vai trò người thợ máy của nó. Đây là một quá trình hai bước không hề đơn giản.

Bước 1: Xác định nguyên nhân gây cản trở

Đầu tiên, bạn phải dừng lại.

Đừng chỉ cố gắng hơn. Hãy dừng lại và đặt câu hỏi đúng: "Nguồn cản trở chính mà tôi đang cảm nhận lúc này là gì? Có phải là Sức chứa, Môi trường hay Tâm lý của tôi?"

Hành động dừng lại này là một bước đi chiến lược. Nó gián đoạn mong muốn mặc định của não bộ là chỉ "làm việc cần làm gì đó" và buộc phải có một khoảnh khắc phân tích. Hãy tìm hiểu xem bạn đang cố gắng làm việc cần làm gì.

Mục tiêu là xác định nguồn gốc chính gây ra sự chậm trễ. Cả ba nguồn cản trở (Sức chứa, Môi trường và Tâm lý) có thể tồn tại đồng thời, nhưng một trong số chúng gần như luôn là nguyên nhân chính.

Bước 2: Thực hiện hành động đầu tiên đúng đắn

Một chẩn đoán chính xác sẽ làm cho giải pháp trở nên rõ ràng. Thay vì "cố gắng vượt qua", bạn có thể áp dụng một giải pháp có mục tiêu, thông minh thực sự giải quyết nguyên nhân gốc rễ.

✅ Nếu đó là vấn đề về sức chứa, hành động đầu tiên là khôi phục.

Khi bạn cảm thấy kiệt sức, não bộ của bạn đang tích cực cố gắng tiết kiệm năng lượng. Nó sẽ kháng cự lại trạng thái tập trung cao độ cần thiết cho công việc sâu và chuyển sang các công việc "mặc định" có giá trị thấp.

Hãy nhớ (và điều này rất quan trọng): "Phục hồi" không phải là cái cớ lười biếng để tránh công việc; đó gần như là cách duy nhất để khôi phục các nguồn lực nhận thức cần thiết cho suy nghĩ cấp cao.

Điều này không nhất thiết có nghĩa là đi nghỉ. Nó có nghĩa là đi bộ 20 phút mà không nghe podcast, một giấc ngủ trưa miễn phí mà không cảm thấy tội lỗi, hoặc đơn giản là tắt laptop vào lúc 5 giờ chiều và bảo vệ thời gian buổi tối của bạn.

💟 Các khung làm việc đã được kiểm chứng như Hệ thống Lịch Trident có thể giúp bạn trong trường hợp này:

✅ Nếu đó là vấn đề môi trường, hành động đầu tiên là làm rõ hoặc bảo vệ.

Bạn không thể sửa chữa một môi trường hỗn loạn, nhưng bạn có thể xây dựng một pháo đài để bảo vệ bản thân khỏi nó.

Làm rõ: Nếu rào cản là sự mơ hồ, mục tiêu không rõ ràng hoặc ưu tiên thay đổi, nhiệm vụ của bạn là làm rõ. Đúng, việc đặt câu hỏi đúng là hữu ích. Nhưng điều quan trọng ở đây là không bắt đầu bất kỳ công việc có ý nghĩa nào cho đến khi bạn có phạm vi rõ ràng. Điều này buộc phải có trách nhiệm và khiến công việc không thể mở rộng mà không có cuộc hội thoại chính thức.

Bảo vệ: Nếu sự cản trở là một loạt các gián đoạn liên tục, nhiệm vụ của bạn là bảo vệ. Điều này có nghĩa là khối lịch trình của bạn, tắt thông báo và thiết kế một môi trường làm việc nơi Nếu sự cản trở là một loạt các gián đoạn liên tục, nhiệm vụ của bạn là bảo vệ. Điều này có nghĩa là khối lịch trình của bạn, tắt thông báo và thiết kế một môi trường làm việc nơi công việc sâu là mặc định, không phải là ngoại lệ.

✅ Nếu đó là vấn đề tâm lý, hành động đầu tiên là thay đổi cách nhìn hoặc điều chỉnh quy mô.

Nếu ma sát là nội tại, giải pháp là thay đổi mối quan hệ của bạn với công việc.

Tái định hình: Nếu một công việc cảm thấy vô nghĩa và động lực của bạn đã cạn kiệt, nhiệm vụ của bạn là tái định hình nó bằng cách tìm ra một kết nối, dù nhỏ đến đâu, với một mục tiêu hoặc giá trị lớn hơn mà bạn thực sự quan tâm.

Điều chỉnh quy mô: Nếu một công việc cảm thấy quá lớn do chủ nghĩa hoàn hảo, nhiệm vụ của bạn là điều chỉnh quy mô của nó. Bạn làm điều này bằng cách xác định một điểm kết thúc rõ ràng và đối tượng "đủ tốt" trước khi bắt đầu. Điều này tạo ra một đích đến giúp bạn tránh khỏi xu hướng nội tại của bản thân là mãi mãi chỉnh sửa để tìm kiếm một kết quả hoàn hảo mà không ai yêu cầu.

Bài viết đáng đọc: Cách vượt qua chủ nghĩa hoàn hảo trong công việc

Cách không tự lừa dối bản thân khi chẩn đoán sự cản trở

Khung này là một công cụ mạnh mẽ, nhưng nó không phải là hoàn hảo. Nó hoạt động trong thế giới thực phức tạp và đi kèm với một số đối tượng chính đáng cần được giải quyết trực tiếp.

👀 “Khung làm việc này không thực tế khi thời hạn thực sự gấp rút.”

Điều này hoàn toàn đúng. Khung này không phải là công cụ quản lý khủng hoảng để sử dụng hai giờ trước hạn chót. Sức mạnh thực sự của nó là công cụ chẩn đoán cho các mô hình lặp lại. Nó được thiết kế để phản ánh trong quá trình đánh giá hàng tuần hoặc sau một dự án căng thẳng để trả lời các câu hỏi như: "Tại sao tôi luôn cảm thấy kiệt sức với loại công việc này?"

Theo thời gian, thói quen suy ngẫm này giúp việc chẩn đoán trở thành một kiểm tra nhanh chóng, trực giác trong 10 giây ("Đây là vấn đề mệt mỏi, sợ hãi hay ma sát?") chứ không phải một phân tích dài dòng trong lúc nóng vội.

👀 “Tôi sẽ chọn chẩn đoán dễ nhất để biện minh cho việc không có công việc.”

Điều này nhấn mạnh một giới hạn cơ bản của con người, không chỉ là một khuyết điểm trong mô hình. Khung mô hình chỉ tốt đến mức độ trung thực của bạn. Tuy nhiên, giá trị của nó nằm ở cấu trúc, khiến việc tự lừa dối bản thân trở nên khó khăn hơn.

Cảm giác mơ hồ như "Tôi không muốn công việc" dễ dàng được biện minh. Mô hình này buộc bạn phải đối mặt với những câu hỏi cụ thể hơn:

“Tôi có mệt mỏi về thể chất không?”

“Tôi có sợ phản hồi về công việc cụ thể này không?”

Liệu tôi có thực sự không hiểu mục tiêu?

Trả lời những câu hỏi này một cách trung thực khó khăn hơn nhiều so với việc ẩn sau một cảm giác chung chung.

👀 “Nếu tôi chẩn đoán sai thì sao?”

Nguy cơ chẩn đoán sai là có thật.

Tuy nhiên, tính liên kết của mô hình cung cấp một mạng lưới an toàn. Các lớp không bị cô lập; chúng tạo ra các vòng phản hồi. Một hành động "sai" thường không phải là một ngõ cụt hoàn toàn.

Ví dụ, nếu bạn chẩn đoán sai một vấn đề về Môi trường thành vấn đề về Sức chứa và quyết định nghỉ ngơi, khoảng thời gian nghỉ đó có thể cung cấp chính xác không gian tinh thần bạn cần để nhận ra mục tiêu là mơ hồ.

Khung này được sử dụng tốt nhất như một quá trình lặp lại. Nếu giải pháp bạn thử cho một lớp không mang lại kết quả, đó là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy ma sát xuất phát từ một lớp khác.

👀 “Điều này nghe giống như một cách tinh vi để đổ lỗi cho ‘hệ thống’.”

Đây là khía cạnh quan trọng và nguy hiểm nhất của khung lý thuyết này. Nó hoàn toàn có thể bị lạm dụng như một công cụ để biện minh cho sự chậm trễ.

Cách thực tế nhất để đối phó với điều này là hiểu rằng chẩn đoán không phải là lý do để không hành động, mà là lời kêu gọi cho một loại hành động khác, thường khó khăn hơn.

Nếu chẩn đoán của bạn là "môi trường là vấn đề", khung khổ này không cho bạn một lối thoát. Nó định nghĩa lại công việc của bạn. Công việc của bạn không còn chỉ là "hoàn thành báo cáo"; nó nay trở thành công việc chiến lược, khó khăn hơn là "quản lý môi trường". Điều này có nghĩa là tích cực tìm kiếm sự rõ ràng, phản đối các yêu cầu mơ hồ, hoặc bảo vệ thời gian của bạn khỏi sự cản trở của thủ tục hành chính.

Cách các phương pháp tăng năng suất yêu thích của bạn vượt qua Luật Parkinson

Một chẩn đoán sẽ vô nghĩa nếu không có đơn thuốc.

Bây giờ bạn đã có khung tham chiếu để xác định tại sao một công việc lại mở rộng do Luật Parkinson. Bạn có thể nhìn vào hạn chót đang đến gần và cảm giác lo lắng mơ hồ mà nó mang lại, và xác định chính xác nguồn gốc của sự cản trở. Nhưng đó mới chỉ là một nửa cuộc chiến.

Bước tiếp theo là thực hiện hành động đúng đắn. Và để làm điều đó, chúng ta không cần phải sáng tạo ra điều gì mới. Chúng ta chỉ cần sử dụng những công cụ đã được chứng minh hiệu quả mà chúng ta đã có, nhưng với sự chính xác hơn.

Hãy xem các hệ thống năng suất sau đây không phải là giải pháp "một kích thước phù hợp cho tất cả", mà là những giải pháp cụ thể cho các vấn đề mà bạn đã chẩn đoán.

Getting Things Done (GTD): Giải pháp cho vấn đề sức chứa

Phương pháp "Getting Things Done" (GTD) của David Allen là một quy trình năm bước để đạt được trạng thái "tâm trí như nước".

Hành động Mục đích Ghi lại Gom tất cả những gì đang thu hút sự chú ý của bạn. Làm rõ Xác định ý nghĩa của từng mục và việc cần làm cho chúng. Sắp xếp Đặt mỗi mục vào đúng vị trí của nó — danh sách công việc, lịch hoặc tài liệu tham khảo. Suy ngẫm Kiểm tra hệ thống của bạn thường xuyên để duy trì việc đang theo dõi. Tham gia Hãy hành động một cách tự tin — đơn giản là việc cần làm tiếp theo.

Hệ thống này bao gồm việc ghi nhận mọi thứ thu hút sự chú ý của bạn, làm rõ ý nghĩa của chúng, sắp xếp chúng vào vị trí phù hợp, thường xuyên suy ngẫm về chúng và tương tác với chúng một cách thích hợp.

Mục tiêu là đưa mọi công việc, ý tưởng và vấn đề chưa giải quyết ra khỏi đầu bạn và vào một hệ thống bên ngoài đáng tin cậy.

GTD là giải pháp chính khi bạn đã xác định được vấn đề về sức chứa được đề cập trước đó, cụ thể là vấn đề do quá tải nhận thức gây ra.

Cách GTD phá vỡ chu kỳ Parkinson

Công việc không chỉ mở rộng trên lịch trình của bạn; nó còn mở rộng trong đầu bạn. Một công việc đơn lẻ có thể trở nên phức tạp đến mức đáng sợ khi não bộ của bạn đang chạy một quá trình nền để theo dõi hàng chục nhiệm vụ khác đang dang dở.

Việc cân bằng tinh thần này là một biểu mẫu công việc. Đó là một gánh nặng nhận thức khiến công việc thực tế mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến.

Bước "Capture" trong GTD là một hình thức giải phóng tư duy. Bằng cách ghi chép lại tất cả những việc chưa hoàn thành, bạn ngăn chặn công việc mở rộng trong đầu, giải phóng bộ nhớ tư duy để tập trung thực hiện công việc trước mắt mà không bị cản trở bởi những suy nghĩ lộn xộn.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn cảm thấy lo lắng không tập trung khi cố gắng công việc, đó là tín hiệu của bạn. Hãy dừng lại và thực hiện một "cuộc dọn dẹp tâm trí" GTD trong hai phút. Vấn đề không phải là công việc; mà là 20 việc khác mà bạn đang cố gắng xử lý một cách vô thức.

Kỹ thuật Pomodoro: Phương pháp cho những lúc thiếu năng lượng

Kỹ thuật Pomodoro là một phương pháp quản lý thời gian chia công việc thành các khoảng thời gian tập trung 25 phút, xen kẽ với các khoảng nghỉ ngắn 5 phút.

Sau bốn "pomodoros", bạn nghỉ ngơi lâu hơn từ 15 đến 30 phút. Điểm mấu chốt là mỗi khối 25 phút là một đơn vị tập trung không thể chia nhỏ vào một công việc duy nhất.

Kỹ thuật Pomodoro là giải pháp cho vấn đề về sức chứa, đặc biệt khi nguyên nhân là do thiếu năng lượng, kiệt sức hoặc khả năng tập trung kém.

Cách kỹ thuật Pomodoro phá vỡ chu kỳ của Luật Parkinson

Luật Parkinson ưa thích những khối thời gian dài và không có cấu trúc. Nó tận dụng không gian đó để sinh ra "sự trì hoãn có năng suất" - những công việc giá trị thấp, dễ thực hiện theo chế độ tự động mà chúng ta làm để tránh công việc khó khăn.

Kỹ thuật Pomodoro tiêu diệt môi trường thuận lợi đó.

Bằng cách tạo ra một khung thời gian ngắn và có giới hạn là 25 phút, nó chuyển đổi mục tiêu từ "viết toàn bộ báo cáo" thành "chỉ tập trung trong 25 phút tiếp theo". Điều này giúp công việc trở nên dễ quản lý ngay cả khi năng lượng của bạn đang thấp, buộc bạn phải kích hoạt phần Pilot có năng lượng cao của não bộ cho một khoảng thời gian ngắn và bền vững.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Các khoảng nghỉ không phải là tùy chọn; chúng là phần quan trọng nhất của hệ thống. Hãy tận dụng năm phút đó để hoàn toàn ngắt kết nối — đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc, nhìn ra cửa sổ. Đó chính là những gì giúp não bộ của bạn phục hồi, ngăn chặn sự mệt mỏi tinh thần khiến bạn quay trở lại với công việc không mang lại giá trị cao.

Ma trận Eisenhower: Giải pháp cho môi trường ồn ào

Ma trận Eisenhower là một công cụ ra quyết định phân loại các công việc vào một lưới bốn ô dựa trên hai tiêu chí: tính cấp bách và tính quan trọng.

Ma trận Eisenhower là công cụ chính để hành động khi bạn đã xác định được vấn đề về môi trường.

qua ClickUp

Cách Ma trận Eisenhower phá vỡ chu kỳ của Luật Parkinson

Trong hầu hết các công việc, công việc của bạn mở rộng vì môi trường làm việc liên tục đưa ra những ưu tiên của người khác dưới hình thức những tình huống khẩn cấp của bạn. Các nhà nghiên cứu gọi hiện tượng này là "Hiệu ứng Khẩn cấp Giả tạo".

Ma trận Eisenhower là một hệ thống phòng thủ chống lại những yếu tố gây xao nhãng từ môi trường xung quanh. Nó buộc bạn phải tự hỏi liệu công việc đang đòi hỏi sự chú ý của bạn có thực sự quan trọng đối với mục tiêu của bạn hay không. Nó cho thấy rằng hầu hết các yêu cầu "khẩn cấp" khiến ngày của bạn bị gián đoạn thực chất thuộc loại Q3 (Khẩn cấp, Không Quan Trọng).

Ma trận này là nhà cung cấp một khung khổ hợp lý để nói "không", đây là cách duy nhất để ngăn lịch trình của bạn bị chi phối bởi kế hoạch của người khác.

Bài viết cần đọc: Tại sao Ma trận Eisenhower không phải là điều bạn nghĩ

Phân khối thời gian: Giải pháp cho sự mơ hồ

Phân chia thời gian (time blocking) hoặc tạo khung thời gian (time boxing ) là phương pháp lập lịch cho cả ngày, gán một "khung thời gian" cụ thể cho mỗi công việc, từ công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ đến trả lời email.

Thay vì công việc dựa trên danh sách việc cần làm, bạn công việc dựa trên lịch trình của mình.

Phân khối thời gian là một giải pháp kết hợp mạnh mẽ cho cả vấn đề Môi trường và Sức chứa.

Cách khối thời gian giúp phá vỡ chu kỳ của Luật Parkinson

Luật Parkinson phát triển mạnh trong sự mơ hồ của một lịch trình mở. Một ngày không có cấu trúc là một khoảng trống mà công việc vặt vãnh sẽ luôn tìm cách lấp đầy.

Bằng cách gán cho mỗi công việc một khung thời gian cố định, bạn thay thế những khả năng mở rộng không giới hạn bằng những giới hạn có chủ đích. Công việc thực sự không thể mở rộng vì khung thời gian bạn đã đặt ra có những giới hạn rõ ràng.

Điều này cũng phá vỡ "sai lầm trong kế hoạch" — xu hướng của chúng ta là đánh giá thấp thời gian cần thiết cho các công việc. Ngoài ra, lịch trình được chia thành các khối thời gian cố định sẽ hoạt động như một lá chắn mạnh mẽ chống lại môi trường xung quanh.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Đừng chỉ dành thời gian cho công việc; hãy dành thời gian cho những rắc rối. Lên lịch một hoặc hai khối thời gian 30 phút mỗi ngày để xử lý email và tin nhắn. Điều này giúp kiểm soát sự hỗn loạn môi trường trong một khung thời gian cụ thể, bảo vệ các khối làm việc sâu của bạn khỏi bị gián đoạn.

Nguyên tắc 80/20 (Nguyên tắc Pareto): Công thức cho chủ nghĩa hoàn hảo

Nguyên tắc 80/20, hay Nguyên lý Pareto, là quan sát cho thấy khoảng 80% kết quả đến từ 20% nỗ lực. Đây không phải là một định luật vật lý, mà là một quy tắc thực tiễn mạnh mẽ để xác định nơi thực sự mang lại giá trị trong bất kỳ công việc nào.

Nguyên tắc 80/20 là liều thuốc trực tiếp cho vấn đề "Tâm lý học" mà chúng ta đã thảo luận trước đó, cụ thể là chủ nghĩa hoàn hảo không thích nghi thúc đẩy "công việc biểu diễn".

Làm thế nào quy tắc 80/20 phá vỡ chu kỳ của Luật Parkinson

Công việc không chỉ mở rộng để lấp đầy thời gian; nó mở rộng để đáp ứng những tiêu chuẩn nội bộ quá cao của chính chúng ta. Một công việc phình to với những lần sửa đổi vô tận và những "tính năng bổ sung", không phải để cải thiện chất lượng, mà để trì hoãn thời điểm đánh giá.

Nguyên tắc 80/20 là một công cụ tâm lý để đối phó với điều này. Nó buộc bạn phải tự hỏi: "20% nào của công việc này sẽ mang lại 80% giá trị?" Nó cho bạn quyền truy cập để bạn được phép không hoàn hảo một cách chiến lược.

Đây là một khung làm việc giúp bạn tập trung năng lượng vào những yếu tố quan trọng nhất thực sự có ý nghĩa và chủ động đạt mức "B+" cho phần còn lại.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Trước khi bắt đầu một công việc khiến bạn lo lắng, hãy xác định rõ ràng "20%" là gì. Viết nó ra. "Đối với báo cáo này, 20% là phần tóm tắt điều hành và biểu đồ dữ liệu cuối cùng." Điều này trở thành "định nghĩa hoàn thành" của bạn. Khi 20% đó được hoàn thành với tiêu chuẩn cao, bạn được phép dừng lại.

Xây dựng Hệ thống Chống Ma sát của bạn trong ClickUp

Bạn đã tải xuống tất cả. Danh sách việc cần làm tối giản. Công cụ theo dõi thói quen lấy cảm hứng từ Nhật Bản. Công cụ có hình cây xinh xắn sẽ chết nếu bạn trì hoãn.

Hầu hết chúng không phải là công việc. Không phải vì các ứng dụng đó tệ, mà vì chúng đều được thiết kế để giải quyết vấn đề quản lý thời gian hoặc trì hoãn. Và như chúng ta vừa xác định, Luật Parkinson không liên quan đến điều này; bản chất của nó là một vấn đề về ma sát.

Điều bạn thực sự cần là một không gian làm việc thống nhất để giải quyết vấn đề cản trở ngay từ gốc rễ.

Chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng các tính năng cụ thể của ClickUp để xây dựng giải pháp cho các vấn đề mà bạn vừa chẩn đoán – dù đó là hệ thống quản lý sức chứa của bạn đang gặp trục trặc, hệ điều hành của môi trường làm việc có lỗi, hay hệ thống tâm lý của bạn đang gặp vấn đề.

Đối với khủng hoảng sức chứa: Xây dựng van xả áp lực nhận thức

Khi bạn đã xác định được vấn đề về Sức chứa, mục tiêu là ngừng lãng phí năng lượng. Bạn đang hoạt động trong tình trạng cạn kiệt, và mỗi chút năng lượng tinh thần đều quý giá. Điều này liên quan đến việc giảm bớt gánh nặng nhận thức của công việc để bạn có thể tập trung vào chính công việc đó.

Theo dõi thời gian của bạn với ClickUp Time Tracking

Bạn không thể quản lý những gì bạn không đo lường.

Trong một tuần, hãy sử dụng ClickUp Time Tracking để theo dõi thời gian của bạn một cách nghiêm túc. Mục tiêu không phải là để tính giờ làm việc hay quản lý chi tiết từng việc; mà là để có được dữ liệu chính xác về nơi năng lượng của bạn thực sự được sử dụng.

Theo dõi thời gian theo thời gian thực hoặc sau khi hoàn thành công việc bằng tính năng theo dõi thời gian tích hợp sẵn của ClickUp trên desktop, mobile và web.

Khi bạn nhận ra rằng một "công việc hai giờ" thực tế đã mất sáu giờ nỗ lực rời rạc và thiếu tập trung, đó chính là bằng chứng cho thấy bạn đang kiệt sức và vấn đề không phải là tinh thần công việc của bạn, mà thực sự là "bình năng lượng" của bạn đã cạn kiệt.

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại với ClickUp Automations

Tải trọng nhận thức đến từ những công việc hành chính nhỏ lẻ, lặp đi lặp lại xoay quanh công việc chính của bạn – thay đổi trạng thái, thông báo cho bên liên quan, nhắc nhở đồng nghiệp về phần việc của họ.

Đó chính là công việc vặt vãnh sinh ra thêm công việc vặt vãnh.

Sử dụng ClickUp Tự động hóa + AI Agents để thay thế nhân viên hành chính nội bộ của bạn.

Bắt đầu xây dựng với Trình tạo đại lý tự động

Tạo các quy tắc đơn giản dựa trên kích hoạt, ví dụ: "Khi trạng thái của một công việc thay đổi thành 'Đang xem xét', tự động giao nó cho quản lý của tôi." Mỗi tự động hóa hoặc công cụ hỗ trợ sẽ đảm nhận một phần nhỏ của gánh nặng tinh thần mà bạn không còn phải gánh vác, giải phóng sức mạnh tư duy của bạn để tập trung vào công việc mà bạn thực sự được thuê để làm.

Liên quan: 10 Cách Sử Dụng Tự Động Hóa ClickUp Thú Vị

Giải phóng RAM với mẫu Getting Things Done (GTD) miễn phí của ClickUp

Một tâm trí lộn xộn là kẻ thù của sự tập trung.

Bạn không thể giải quyết một vấn đề phức tạp nếu não bộ của bạn cũng đang cố gắng nhớ mua sữa và gửi email cho Carol.

Thay vào đó, bạn nên sử dụng mẫu ClickUp Getting Things Done (GTD) để tạo ra một hệ thống bên ngoài đáng tin cậy cho mọi công việc chưa hoàn thành.

Tải miễn phí mẫu Giảm tải nhận thức với mẫu "Getting Things Done" của ClickUp

Không chỉ giúp bạn cảm thấy tổ chức hơn, mà còn giúp bạn thực hiện quá trình "giải phóng trí óc". Bằng cách ghi chép mọi công việc và ý tưởng ra khỏi đầu và vào một hệ thống đáng tin cậy, bạn giải phóng bộ nhớ trí óc giới hạn của mình để có thể sử dụng nó cho công việc thực sự quan trọng.

Đối với sự cản trở môi trường: Tạo ra một pháo đài của sự rõ ràng

Khi bạn đã xác định được vấn đề về môi trường, nhiệm vụ của bạn là xây dựng một pháo đài để bảo vệ sự tập trung của mình khỏi sự hỗn loạn của sự mơ hồ và sự cấp bách giả tạo.

Loại bỏ sự mơ hồ với nhiệm vụ ClickUp và tài liệu

Một công việc mơ hồ chính là môi trường lý tưởng để Luật Parkinson phát triển.

Một chỉ thị như "dẫn dắt chiến dịch tiếp thị mới" giống như một tấm séc trống cho những cuộc họp kéo dài, email làm rõ và các cuộc kiểm tra lặp đi lặp lại, vì không ai thực sự biết "hoàn thành" trông như thế nào.

Sử dụng ClickUp Docs + ClickUp Brain, trợ lý AI, để viết một tài liệu định hướng rõ ràng, cụ thể đến từng chi tiết, làm lá chắn bảo vệ bạn khỏi sự hỗn loạn trong tương lai. Với công cụ này, bạn có thể xác định mục tiêu, người ra quyết định cuối cùng và định nghĩa chính xác về thành công một cách rõ ràng trước khi lãng phí bất kỳ phút giây nào.

Hãy thử kết hợp mạnh mẽ này để xác định phạm vi cho các dự án phức tạp nhất của bạn

Sau đó, liên kết tài liệu đó trực tiếp với một công việc chính thông qua nhiệm vụ ClickUp. Chia công việc thành các công việc con cụ thể với người chịu trách nhiệm và thời hạn rõ ràng. Điều này biến bản tóm tắt hiện tại của bạn thành một kế hoạch có thể thực hiện được và loại bỏ sự mơ hồ gây ra sự chậm trễ do môi trường.

Sử dụng Ưu tiên Nhiệm vụ ClickUp như người gác cổng cá nhân của bạn

Môi trường làm việc của bạn luôn "la hét" rằng mọi thứ đều cấp bách. Và đó chính là lúc tính năng Ưu tiên Nhiệm vụ của ClickUp phát huy tác dụng; nó như một "người gác cổng" ưu tiên cá nhân của bạn, quyết định những gì được phép "vào câu lạc bộ".

Bằng cách sử dụng thẻ trực quan cho các công việc của bạn thành Urgent (Cấp bách), High (Quan trọng), Normal (Bình thường) hoặc Low (Thấp), bạn có thể đưa ra quyết định chiến lược về việc tập trung vào điều gì.

Đây là một cách đơn giản và trực quan để bảo vệ bản thân khỏi "Hiệu ứng Khẩn cấp" và sự áp đặt của biểu tượng thông báo đỏ.

Thiết kế ngày của bạn một cách có chủ đích với Mẫu Chia Khối Thời Gian Hàng Ngày của ClickUp

Một lịch trống không phải là tự do; đó là một khoảng trống. Và Luật Parkinson sẽ luôn vội vã lấp đầy khoảng trống đó bằng những ưu tiên của người khác và những công việc vô giá trị.

Mẫu Lập Kế Hoạch Thời Gian Hàng Ngày của ClickUp là công cụ giúp bạn lấp đầy khoảng trống đó một cách có chủ đích trước khi ngày làm việc của bạn bị chiếm đoạt. Sử dụng nó để:

Giao công việc quan trọng nhất của bạn vào những giờ làm việc có năng suất cao nhất để quản lý sức chứa một cách hiệu quả.

Tạo ra một cấu trúc rõ ràng để "đỗ" những suy nghĩ ngẫu nhiên và các công việc có ưu tiên thấp, giúp bạn tránh khỏi tiếng ồn môi trường.

Áp dụng ước lượng thời gian cho từng khối công việc như một cách kiểm tra thực tế để tránh cam kết quá mức và ngăn ngừa kiệt sức.

Để giảm bớt áp lực tâm lý: Tạo động lực

Khi bạn đã xác định được một vấn đề tâm lý, mục tiêu là thay đổi cách tiếp cận công việc của bạn. Điều này liên quan đến việc chống lại sự ồn ào bên trong của chủ nghĩa hoàn hảo và sự kéo lùi của công việc vô nghĩa.

Vượt qua sự cứng nhắc của chủ nghĩa hoàn hảo với ClickUp Brain

Sự sợ hãi trước một dự án lớn và phức tạp chính là động lực thúc đẩy "công việc biểu diễn" và khiến bạn ngồi nhìn trang giấy trống trong một giờ (còn gọi là " tê liệt phân tích ").

Sử dụng ClickUp Brain như một công cụ phá vỡ sự bế tắc. Thay vì hoảng loạn, hãy hỏi AI: "Hãy cho tôi 5 bước đầu tiên cho dự án này" hoặc "Bản tóm tắt này lộn xộn; hãy chuyển nó thành một danh sách kiểm tra đơn giản."

Phân chia các công việc của bạn với ClickUp Brain

Nó bỏ qua phần cảm xúc của não bộ, vốn coi một dự án lớn là mối đe dọa, và cung cấp cho bạn một điểm khởi đầu đơn giản, logic. Nó phá vỡ sự trì trệ ban đầu, biến một dự án khổng lồ thành thứ có thể quản lý được.

Xem thêm: Những lời nhắc AI hàng đầu để nâng cao năng suất làm việc của bạn

Tạo đà với mẫu Danh sách Việc cần làm hàng ngày của ClickUp

Một danh sách công việc ngẫu nhiên là một cái bẫy khuyến khích bạn làm việc dễ nhất trước tiên. Một danh sách có cấu trúc là một công cụ.

Sử dụng mẫu Danh sách Việc cần làm hàng ngày của ClickUp để chủ động tạo ra những thành công nhỏ.

Bằng cách chia công việc quan trọng của bạn thành các mục nhỏ, có thể kiểm tra được, bạn đang tạo ra động lực. Điều này mang lại cho bạn cảm giác thỏa mãn nhỏ bé từ việc hoàn thành, tạo ra một vòng phản hồi tích cực giúp bạn dễ dàng đối phó với công việc tiếp theo, dù nó khó khăn hơn một chút.

Tiêu đề mới của bạn: Giám đốc Phản kháng

Sự bực bội mà bạn cảm thấy với Luật Parkinson là kết quả của một lỗi dịch thuật.

Khi triết lý thiết kế tổ chức mạnh mẽ này được biến thành một câu châm ngôn đơn giản cho danh sách việc cần làm cá nhân, phần quan trọng nhất đã bị mất đi trên đường đi.

Chúng ta được dạy phải trở thành những người quản lý tiến độ của chính mình, theo dõi từng công việc nhỏ một cách cẩn thận trước đồng hồ đang chạy. Nhưng mục tiêu thực sự không phải là trở nên giỏi hơn trong việc quản lý thời gian. Mục tiêu thực sự là trở nên giỏi hơn trong việc thiết kế công việc và loại bỏ những rào cản.

Vậy, vượt qua Luật Parkinson không liên quan gì đến một số cụ thể hay một hạn chót ngắn hơn. Đó là vấn đề tâm lý. Đó là sự chuyển đổi từ câu hỏi "Làm thế nào để hoàn thành dự án này?" sang "Làm thế nào để xây dựng một hệ thống tốt hơn cho mọi dự án trong tương lai?"

Và sự thay đổi này có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Câu hỏi thường gặp

Trong lĩnh vực năng suất, Luật Parkinson là quan sát cho rằng công việc có xu hướng phình to để lấp đầy thời gian bạn dành cho nó. Nhưng ý nghĩa thực sự không phải là thời gian là kẻ thù. Đó là Luật Parkinson là triệu chứng, không phải bệnh tật. Nó là tín hiệu cho thấy có một nguồn cản trở ẩn giấu trong sức chứa, môi trường hoặc tâm lý của bạn đang khiến công việc mở rộng.

Lời khuyên phổ biến là chỉ cần cài đặt thời hạn ngắn hơn, nhưng đó là một giải pháp tạm bợ thường phản tác dụng. Giải pháp thực sự là một quy trình hai bước: đầu tiên, xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Hãy tự hỏi liệu vấn đề có phải do sức chứa của bạn (bạn có bị kiệt sức không?), môi trường làm việc (mục tiêu có rõ ràng không?) hay tâm lý của bạn (bạn có sợ hoàn thành không?). Thứ hai, hành động dựa trên chẩn đoán đó với một giải pháp có mục tiêu: phục hồi, làm rõ hoặc định hình lại.

Chuẩn bị hành lý cho kỳ nghỉ. Nếu bạn dành cả tuần để chuẩn bị, công việc sẽ kéo dài thành một tuần đầy rắc rối với việc lập danh sách, lên kế hoạch trang phục và do dự. Nếu bạn chỉ có một giờ trước khi phải ra sân bay, bạn sẽ hoàn thành chính xác lượng hành lý cần thiết trong một giờ đó.

Chúng giải quyết những vấn đề khác nhau. Luật Parkinson liên quan đến hiệu quả công việc của bạn – cách bạn hoàn thành công việc trong một khung thời gian nhất định. Nguyên tắc Pareto (hay Quy tắc 80/20) liên quan đến hiệu quả công việc của bạn – quyết định những việc nào thực sự đáng làm ngay từ đầu vì chúng mang lại kết quả cao nhất.

Đúng vậy, chủ yếu bằng cách giúp bạn vượt qua rào cản tâm lý khiến công việc mở rộng. Các công cụ AI như ClickUp Brain có thể đóng vai trò như một "công cụ phá vỡ sự trì hoãn". Khi bạn đối mặt với một dự án lớn, đáng sợ và chủ nghĩa hoàn hảo của bạn khiến bạn trì hoãn, bạn có thể yêu cầu AI "cho tôi 5 bước đầu tiên" hoặc "chuyển đổi bản tóm tắt lộn xộn này thành danh sách kiểm tra đơn giản". Điều này phá vỡ sự trì trệ ban đầu và biến một dự án khổng lồ thành thứ có thể quản lý được.

Nó càng trở nên phù hợp hơn bao giờ hết. Trong thời đại của công việc kỹ thuật số "vô nghĩa", công việc trí óc mơ hồ và thông báo liên tục, cơ hội để công việc mở rộng đã tăng lên gấp bội. Lời phê phán ban đầu của định luật này về quan liêu - rằng các quan chức tạo ra công việc cho nhau - hoàn toàn áp dụng được vào môi trường doanh nghiệp hiện đại với những cuộc họp "đồng bộ hóa" vô tận và những cuộc trò chuyện trên Slack mang tính biểu diễn.

Thứ nhất, đây không phải là một "luật" vật lý thực sự; đó là một quan sát châm biếm về hành vi con người. Thứ hai, và quan trọng hơn, là sự chỉ trích về cách hiểu phổ biến của nó. Ý tưởng rằng bạn có thể giải quyết vấn đề bằng cách đơn giản là "cài đặt thời hạn ngắn hơn" là một giải pháp đơn giản hóa, bỏ qua những nguyên nhân thực sự, sâu xa của sự kém hiệu quả. Đối với công việc phức tạp hoặc sáng tạo, lời khuyên này thực sự có thể gây hại nhiều hơn lợi.