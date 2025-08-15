Phương pháp Pomodoro: Nâng cao năng suất

Phương pháp Pomodoro là một cách để tăng năng suất bằng cách chia thời gian làm việc thành các khoảng thời gian ngắn.

Ban đầu, điều đó có thể nghe có vẻ kỳ lạ (hehe) và gần như là một chiêu trò của Big Tomato để bán cho chúng ta nhiều sản phẩm không phải rau củ của họ.

Tuy nhiên, dù ý tưởng này có vẻ荒谬, nhưng thực tế lại có cơ sở logic vững chắc.

Ý tưởng cơ bản là: thay vì dành vài phút để làm việc giữa các giờ nghỉ, Phương pháp Pomodoro quy định làm việc trong các sprint 25 phút, cách nhau bằng các kỳ nghỉ 5 phút. Mỗi sprint được gọi là "pomodoro", trong tiếng Ý có nghĩa là cà chua.

Kết quả cuối cùng là bạn có thể hoàn thành nhiều việc hơn trong một ngày mà không bỏ lỡ một video mèo nào trên Instagram. Ngoài ra, bạn sẽ nhận được ít hơn những câu hỏi bị động và tiêu cực như "Sao lại trễ thế, bạn ơi?" từ sếp của mình.

⚠️ Cảnh báo: Sẽ có rất nhiều trò chơi chữ tục tĩu.

Phương pháp Pomodoro là gì?

Khái niệm rất đơn giản: bạn chọn một công việc, làm việc trong các sprint 25 phút, nghỉ 5 phút, sau đó lặp lại toàn bộ quá trình bốn lần trước khi nghỉ dài hơn khoảng 15 đến 30 phút.

Khi bạn chia thời gian làm việc thành nhiều sprint (hay còn gọi là pomodori) dài 25 phút, bạn sẽ cảm thấy có động lực liên tục để hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Nhưng quan trọng hơn, bạn cũng thưởng cho bản thân những khoảng nghỉ hợp lý giữa các phiên làm việc. Đây là một chi tiết quan trọng vì não bộ của chúng ta được thiết kế để phản ứng tốt hơn khi có phần thưởng. 🧠

Hãy nhớ lại thời đi học khi bạn nhận được một ngôi sao vàng? Hay một sticker sáng bóng với dòng chữ “làm tốt lắm” trên bài tập về nhà? Thực ra, con người chúng ta không thể cưỡng lại cảm giác hưng phấn đó, đó là lý do tại sao các kỹ thuật gamification như Phương pháp Pomodoro lại hiệu quả đến vậy. Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về cơ sở khoa học đằng sau điều này sau.

Để áp dụng kỹ thuật này, bạn chỉ cần một bộ đếm thời gian (ClickUp rất phù hợp cho việc này), một danh sách việc cần làm đơn giản và một thái độ tích cực. Hãy cùng phân tích cơ chế hoạt động của kỹ thuật này. 👇🏼

Phương pháp Pomodoro hoạt động như thế nào? Hướng dẫn từng bước

Giả sử công việc của bạn là viết hướng dẫn về Phương pháp Pomodoro (wow, meta). Dưới đây là cách bạn sử dụng kỹ thuật này như một công thức để đạt hiệu quả.

🍅 Bước 1: Xác định pomodoro (công việc của bạn) là gì và chia nhỏ thành các phần nhỏ hơn (công việc nhỏ). Trong trường hợp này, các “phần nhỏ” của chúng ta có thể là viết các phần và tiểu mục khác nhau của hướng dẫn này.

🍅 Bước 2: Bây giờ, hãy phân bổ 25 phút cho mỗi phần công việc của bạn. Trong thời gian này, bạn sẽ không làm gì khác ngoài việc hoàn thành công việc nhỏ của mình. Di chuyển đến một khu vực không có yếu tố gây xao lãng, đặt hẹn giờ 25 phút trên đồng hồ hoặc ứng dụng và bắt tay vào làm.

🍅 Bước 3: Sau khi hoàn thành 25 phút, bạn được nghỉ 5 phút. Hãy tạo một bộ đếm thời gian cho khoảng thời gian này và làm bất cứ điều gì bạn muốn trong giờ nghỉ.

🍅 Bước 4: Ngay sau khi kết thúc 5 phút nghỉ ngơi, hãy quay trở lại các công việc nhỏ của bạn trong 25 phút tiếp theo. Sau đó, lặp lại các bước 2 đến 4 bốn lần nữa (tức là hoàn thành bốn phiên làm việc 25 phút) với kỷ luật cao nhất (và hạn chế tối đa việc ngáp).

🍅 Bước 5: Sau khi hoàn thành bốn pomodori, bạn có thể nghỉ ngơi lâu hơn khoảng 15 đến 30 phút. Vươn vai một chút, ăn nhẹ hoặc trở thành một chuyên gia năng suất trên LinkedIn — tùy bạn chọn.

🍅 Bước 6: Kết thúc thời gian nghỉ, tự khen ngợi bản thân và lặp lại chu kỳ này cho đến khi hoàn thành công việc.

Các sprint công việc 25 phút của bạn cộng với 5 phút nghỉ ngơi kết hợp lại tạo thành một pomodoro. Mở rộng thành bốn pomodori, bạn vừa hoàn thành khoảng hai giờ làm việc tập trung cao độ.

Nhân tiện, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thể hoàn thành một công việc nhỏ trong 25 phút tập trung làm việc theo Pomodoro? Bạn có thể quay lại công việc chưa hoàn thành trong sprint 25 phút tiếp theo, lý tưởng nhất là bắt đầu công việc tiếp theo trong cùng một khung thời gian.

Thật không may, trong phương pháp chính thức, một pomodoro là "không thể chia nhỏ". Vì vậy, nếu bạn ngắt Pomodoro, bạn sẽ hủy phiên đó và bắt đầu một phiên mới — không có tín dụng một phần. 😐

💡Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang gặp khó khăn trong việc chia nhỏ các nhiệm vụ phức tạp thành các phần dễ quản lý hơn? Nhiệm vụ ClickUp có thể giúp cuộc sống của bạn bớt vất vả và giảm thiểu việc sử dụng giấy. Thêm và quản lý tất cả các nhiệm vụ, nhiệm vụ nhỏ và mục tiêu liên quan của bạn ở một nơi, đồng thời sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các việc cần làm chỉ với vài cú nhấp chuột. Với tính năng Theo dõi thời gian tích hợp sẵn của ClickUp, mọi việc trở nên thật dễ dàng! Sử dụng AI của ClickUp để nhanh chóng tạo danh sách công việc dựa trên Pomodoro trong Nhiệm vụ ClickUp của bạn

Nguồn gốc của Phương pháp Pomodoro (hay tại sao lại là cà chua?)

Điều thú vị là: nguồn gốc của Phương pháp Pomodoro không thực sự liên quan đến cà chua.

Đúng là hơi phiền phức, nhưng đằng sau đó là một câu chuyện mà ai cũng có thể đồng cảm.

Vào đầu những năm 1980, một sinh viên đại học người Ý tên là Francesco Cirillo đang chìm ngập trong bài tập và lịch học (giống như bạn). Anh cảm thấy kiệt sức và đã chịu đựng đủ (giống như bạn).

Vì vậy, Francesco đã thách thức bản thân thực hiện một sprint tập trung trong mười phút, trong đó anh sẽ hoàn thành công việc mà không bị phân tâm. Phương pháp này đã hiệu quả, và anh đã viết cả một cuốn sách về nó.

Còn quả cà chua thì sao? Vâng, đồng hồ mà anh ấy dùng để tính thời gian sprint là một chiếc đồng hồ bếp hình quả cà chua. Thật thú vị.

(Bạn cảm thấy hơi bị lừa ngay bây giờ? Đừng lo, kỹ thuật này vẫn hiệu quả. Ngay cả khi nó không liên quan gì đến những quả cà chua Ý chín mọng nước. 🥲)

Pomodoro vs. Timeboxing: Chúng không giống nhau

Bạn có thể đọc đoạn trên và tự hỏi, chẳng phải đó chỉ là phương pháp chia thời gian sao? Không, thưa bạn, không hẳn vậy.

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết dưới đây:

Sự khác biệt chính Timeboxing Phương pháp Pomodoro Định nghĩa Dành một khối thời gian cố định trong lịch của bạn cho một công việc hoặc hoạt động cụ thể. Làm việc trong các khoảng thời gian ngắn, cố định (thường là 25 phút), sau đó nghỉ ngơi ngắn. Thời lượng thông thường Linh hoạt — có thể là bất kỳ khoảng thời gian nào (ví dụ: 15 phút đến vài giờ), tùy thuộc vào công việc và lịch trình của bạn. Tiêu chuẩn hóa — thường là 25 phút làm việc (một "Pomodoro") cộng với 5 phút nghỉ ngơi; sau 4 chu kỳ, nghỉ ngơi lâu hơn. Mục tiêu Để tạo ranh giới cho các công việc, ngăn chúng mở rộng và đảm bảo thời gian được dành cho các công việc ưu tiên. Để tập trung hơn, giảm bớt áp lực và rèn luyện não bộ làm việc hiệu quả với các phiên sprint xen kẽ các khoảng nghỉ ngơi đều đặn. Cách thức hoạt động Bạn lên lịch một công việc cho một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: "Viết báo cáo: 10:00–11:00 sáng"). Khi hết thời gian, hãy chuyển sang công việc khác. Đặt hẹn giờ trong 25 phút, làm công việc của bạn, sau đó nghỉ 5 phút. Lặp lại. Cơ chế tập trung Sử dụng lịch và thời gian đã lên kế hoạch như một công cụ cam kết; giúp sắp xếp thứ tự ưu tiên và nhận thức về thời gian. Sử dụng đồng hồ bấm giờ làm tín hiệu để tập trung và nghỉ ngơi; xây dựng nhịp điệu và thói quen làm việc hiệu quả. Tính linh hoạt Rất linh hoạt — có thể áp dụng cho các cuộc họp, công việc cần tập trung cao độ, công việc quản trị viên hoặc thậm chí là giờ nghỉ giải lao. Có cấu trúc hơn — phù hợp nhất cho các công việc có thể chia thành các sprint ngắn và tập trung. Nghỉ ngơi Không phải lúc nào cũng có sẵn; bạn tự quyết định thời gian và cách thức nghỉ ngơi giữa các khoảng thời gian làm việc. Giờ nghỉ là không thể thiếu — nghỉ ngắn sau mỗi Pomodoro, nghỉ dài hơn sau vài chu kỳ. Phù hợp nhất cho Quản lý lịch trình bận rộn, sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên và ngăn công việc mở rộng để lấp đầy tất cả thời gian có sẵn. Đánh bại sự trì hoãn, duy trì năng lượng và xây dựng thói quen làm việc tập trung với thời gian nghỉ ngơi đều đặn.

Nguyên lý khoa học đằng sau Phương pháp Pomodoro, hay còn gọi là "Gamification trong quản lý thời gian"

Sự ám ảnh của chúng ta về thời gian và hiệu quả không chỉ dừng lại ở những chiếc đồng hồ hình cà chua.

Vào năm 1911, Frederick Winslow Taylor — người được coi là cha đẻ của văn hóa năng suất — đã xuất bản cuốn sách The Principles of Scientific Management (Các nguyên tắc quản lý khoa học) và cơ bản là chỉ trích thế giới công nghiệp là lười biếng. 👀

Ông nhận thấy rằng khi mọi người làm những công việc lặp đi lặp lại, họ có xu hướng làm chậm lại, để phù hợp với tốc độ của người chậm nhất trong nhóm. Ông gọi đó là "làm cho có" và ông không ấn tượng với điều đó.

Giải pháp của Taylor? Chia nhỏ mọi công việc thành các động tác nhỏ, đo thời gian chính xác đến từng giây và thưởng cho những người tuân thủ hệ thống.

Ông đã giới thiệu các khoảng nghỉ, đúng vậy – nhưng không phải vì lòng tốt. Đó là một chiến lược. Nghe quen không?

Vấn đề là, Taylor không chỉ cố gắng ép nhân viên làm việc nhiều hơn. Ông thực sự tin rằng hệ thống này sẽ cải thiện cuộc sống - giờ làm việc ngắn hơn, ít xung đột hơn và công bằng hơn.

Tóm lại, ông đã tạo ra có lẽ là trò chơi quản lý thời gian đầu tiên được ghi chép lại.

Tại sao phương pháp "trò chơi hóa" này lại hiệu quả với tâm trí của chúng ta?

Nghiên cứu cho thấy khi quản lý thời gian được trò chơi hóa — bằng cách thêm các yếu tố như điểm, theo dõi tiến độ và phần thưởng nhỏ — mọi người sẽ tham gia tích cực hơn và có động lực hơn để tuân thủ thói quen của mình.

Ví dụ, trong một nghiên cứu gần đây, những sinh viên sử dụng ứng dụng quản lý thời gian theo hình thức trò chơi đã dành thêm tới 64% thời gian cho các hoạt động tự điều chỉnh (như theo dõi tiến độ và điều chỉnh phương pháp học tập) và thấy kết quả học tập của mình cải thiện 5,6% chỉ trong một học kỳ. 😮

Nếu sự tập trung của bạn là một cơ bắp, thì Phương pháp Pomodoro sẽ là huấn luyện viên cá nhân của bạn. Tuy nhiên, thay vì hét lên "Một lần nữa!" nó chỉ lặng lẽ tích tắc trong khi bạn hoàn thành công việc.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Muốn thử nghiệm trên trình duyệt của bạn? Sử dụng Bộ đếm thời gian Pomodoro trực tuyến miễn phí của chúng tôi để tạo lịch trình cá nhân hóa dựa trên phong cách làm việc của bạn. Không còn những khối thời gian 25 phút chung chung nữa!

➡️ Bằng chứng khoa học hỗ trợ Phương pháp Pomodoro

Nhưng thực sự, điều gì khiến ý tưởng về một chiếc đồng hồ bấm giờ hoặc đếm ngược khiến chúng ta háo hức bắt tay vào làm việc? Có thể đó là gen của tổ tiên thời kỳ Đồ Đá Cũ trong chúng ta, nhắc nhở chúng ta phải vội vã trở về hang trước khi trời tối để tránh bị săn mồi. Có thể đó là bản năng cạnh tranh bẩm sinh của loài người: Bạn phải đánh bại thời gian hoặc bị bỏ lại phía sau.

Dù bằng cách nào, các nghiên cứu cho thấy rằng bộ não của chúng ta thích hoàn thành những công việc nhỏ hoặc ghi nhận thành công, đó là lý do tại sao cảm giác thành tựu (phần thưởng) khi nhìn thấy các Pomos của bạn chồng lên nhau và gạch bỏ các mục trong danh sách kiểm tra của bạn lại tuyệt vời đến vậy.

Nhưng nếu bạn cũng giống tôi, không tin tưởng cho đến khi đọc được một (hoặc bốn) nghiên cứu được đánh giá bởi các chuyên gia, đặc biệt là với vô số "mẹo tăng năng suất" tràn lan trên mạng, hãy để chúng tôi giải đáp sự hoài nghi của bạn.

Dành cho nhân viên làm việc từ xa

Bạn còn nhớ khi tất cả chúng ta phải ở trong nhà và đeo khẩu trang khắp nơi vào khoảng năm 2020-2022 không? Trong thời gian thử nghiệm làm việc tại nhà (hay còn gọi là COVID-19), các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng Phương pháp Pomodoro giúp mọi người duy trì động lực làm việc ngay cả khi chỉ cách giường vài bước chân.

Học sinh cũng rất thích!

Các nhà nghiên cứu đã chọn hai nhóm sinh viên, một nhóm học theo phương pháp Pomodoro, nhóm còn lại làm việc theo thói quen "ngủ khi chết mới ngủ". Kết quả: nhóm Pomodoro đạt điểm cao hơn hẳn trong bài kiểm tra. Hóa ra, não bộ của bạn thực sự học tốt hơn khi không phải chạy marathon trong tình trạng thiếu ngủ. Bí quyết là gì? Hãy sử dụng thời gian nghỉ để thực sự nghỉ ngơi. Hãy tập thể dục nhanh hoặc đi uống cà phê thay vì lướt tin tức một cách vô bổ.

Những người mơ mộng và sáng tạo: hãy gặp Dr. Holmes

Trong khoảng 50 năm qua, các nhà khoa học cho rằng sự tập trung của bạn giống như pin điện thoại. Nói cách khác, sử dụng quá lâu, nó sẽ cạn kiệt. Họ gọi hiện tượng này là "sự suy giảm sự chú ý", một thuật ngữ khoa học để giải thích tại sao bạn không thể tập trung sau khi nhìn chằm chằm vào bảng tính trong ba giờ liên tục

Tuy nhiên, một nghiên cứu của Đại học Illinois năm 2011 cho thấy những người thường xuyên nghỉ ngơi ngắn trong khi làm việc thực tế duy trì được hiệu suất cao nhất, tức là duy trì năng suất cao trong các kỳ làm việc! Bây giờ, hãy bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết của bạn!

🧠 Dành cho những người đam mê năng suất: Phương pháp Pomodoro là một cách để chống lại Định luật Parkinson, theo đó “bất kỳ công việc nào cũng sẽ mở rộng để lấp đầy thời gian có sẵn để hoàn thành nó. " Nói cách khác, nếu bạn được giao 5 giờ để làm một việc chỉ mất 3 giờ, bộ não của bạn sẽ thuyết phục bạn xem thêm một tập podcast và kéo dài thời gian làm việc lên 5 giờ, bất kể thế nào. Với Phương pháp Pomodoro, vì công việc có tính cấp bách, bạn có thể lên kế hoạch thời gian tốt hơn và sẽ không để việc đến phút chót. Hôm nay không đâu, ông Parkinson!

Chống lại hội chứng đối tượng hấp dẫn

Các nghiên cứu cho thấy khả năng tập trung của chúng ta hiện nay ngắn hơn bao giờ hết — chỉ vài giây tập trung trước khi não bộ của chúng ta bị thu hút bởi một thứ gì đó. Đó chính là hội chứng đối tượng sáng bóng trong công việc.

Nhưng vấn đề là: Phương pháp Pomodoro không cố gắng chống lại xu hướng này; nó làm việc cùng với nó. Bạn đang dần dần tăng khả năng tập trung bằng cách làm việc theo các sprint có kỷ luật đồng thời giảm thiểu các yếu tố gây xao lãng.

Hệ thống thưởng

Đây là lúc lý thuyết khuyến khích phát huy tác dụng. Não bộ của bạn thích những phần thưởng ngay lập tức, và mỗi Pomodoro hoàn thành sẽ mang lại cho bạn chính xác điều đó — một chút thành tựu.

Hệ thống phần thưởng của não bộ sẽ sáng lên như cây thông Noel, nghĩ rằng "Này, chúng ta đã hoàn thành việc cần làm!" khiến bạn thực sự muốn làm nhiều Pomodoro hơn nữa.

Ngăn chặn việc chuyển đổi công việc làm gián đoạn luồng công việc của bạn

Mỗi khi bạn chuyển sang công việc khác, não bộ của bạn phải thực hiện một động tác nhỏ gọi là "chuyển đổi nhận thức" hoặc chuyển đổi bối cảnh, điều này chiếm một phần lớn thời gian của bạn. Nhân con số đó với số lần một người bình thường chuyển công việc mỗi ngày, bạn sẽ thấy rằng mình đã dành một nửa thời gian trong ngày chỉ để chuyển đổi công việc.

Phương pháp Pomodoro giúp não bộ tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất và nói: “Hãy ở đây trong 25 phút. Không được chuyển sang nhiệm vụ khác.”

Khi não bộ của bạn quá mệt mỏi để chọn bữa trưa

Cuối ngày, não bộ của bạn đã đưa ra quá nhiều quyết định đến mức chỉ còn lại đúng một tế bào não để hoạt động. Đó là lý do tại sao những nhà sáng lập như Steve Jobs luôn mặc cùng một chiếc áo sơ mi mỗi ngày (hãy bình tĩnh, các chuyên gia thời trang!).

Phương pháp Pomodoro giảm số quyết định bạn cần đưa ra xuống còn một: "Tôi sẽ làm công việc gì trong 25 phút tới?" Chỉ vậy thôi. Não bộ của bạn có thể xử lý được điều đó, ngay cả vào lúc 4 giờ chiều khi bạn không thể quyết định nên uống cà phê hay ngủ trưa.

Tại sao những công việc chưa hoàn thành khiến bạn mất ngủ

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao những công việc chưa hoàn thành lại bám lấy bạn như những hạt bụi lấp lánh?

Đó là hiệu ứng Zeigarnik trong công việc: hệ thống thông báo tích hợp trong não bộ của bạn sẽ không ngừng nhắc nhở bạn về công việc chưa hoàn thành.

Vào những năm 1920, một nhà tâm lý học nhận thấy rằng những người phục vụ có thể nhớ các đơn đặt hàng chưa thanh toán tốt hơn các đơn đã thanh toán, và đột nhiên, khoa học về công việc chưa hoàn thành trở nên thú vị.

Điều thú vị là: Phương pháp Pomodoro về cơ bản biến hiệu ứng này thành công cụ hỗ trợ năng suất tốt nhất của bạn. Bằng cách chia công việc thành các phần nhỏ 25 phút, phương pháp này đánh lừa não bộ của bạn để duy trì "năng lượng hoàn thành công việc" mà không gây ra căng thẳng do dự án lớn đang treo lơ lửng trên đầu.

Những lợi ích chính của phương pháp Pomodoro đối với năng suất

Được rồi, gamification có cơ sở khoa học vững chắc, nhưng đối với những người làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều như chúng ta, liệu nó có giúp hoàn thành công việc không? 🤔

Nếu bạn thực sự nghĩ về nó, Kỹ thuật Pomodoro chỉ là một điều kiện cổ điển được gói gọn trong một hình tròn màu đỏ (và ngon miệng). Vì vậy, logic đằng sau Kỹ thuật Pomodoro là bạn, giống như con chó của Pavlov, có thể sử dụng nó để rèn luyện não bộ của mình để chuyển sang "chế độ tập trung" khi đồng hồ bắt đầu đếm ngược.

Dưới đây là những lợi ích hàng đầu được những người thành công trong việc áp dụng phương pháp này (PomoDieHards? Có? Không?) liệt kê trong danh sách công việc:

✅ Bộ não của bạn thực sự học cách tập trung: Thay vì nghĩ "Ôi trời, tôi còn bảy giờ làm bảng tính trước mắt", bạn sẽ được điều kiện hóa để nghĩ "Này, tôi chỉ cần tập trung trong 25 phút thôi". Sau một vài ngày, bạn sẽ thấy mình tự động chuyển sang chế độ làm việc nhanh hơn cả thời gian bạn nói ra từ "năng suất"

✅ Cảm giác quá tải... biến mất: Thay vì nhìn chằm chằm vào danh sách công việc dài dằng dặc và cảm thấy tuyệt vọng, bạn chỉ cần xử lý từng phần công việc trong 25 phút. Giống như ăn một con voi (không phải là bạn nên làm vậy) — từng miếng một

✅ Bạn trở thành bậc thầy trong việc ước lượng thời gian: Sau một thời gian, bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ bằng "Pomodoros" thay vì giờ. "Báo cáo này? Ồ, khoảng ba Pomodoros. " Giống như có một người quản lý dự án trong đầu bạn vậy. Và dự án đó chính là bạn!

✅ Giờ nghỉ của bạn trở thành thời gian không có cảm giác tội lỗi: Không còn phải lướt Instagram trong khi giả vờ làm việc nữa. Khi bạn đang nghỉ, bạn thực sự đang nghỉ ngơi

✅ Hội chứng "chỉ năm phút nữa thôi" biến mất: Bạn biết khi bạn nói sẽ làm việc "chỉ một chút nữa" và đột nhiên đã đến nửa đêm? Vâng, điều đó sẽ không còn xảy ra nữa. Đồng hồ bấm giờ sẽ trở thành người bạn trưởng thành có trách nhiệm, cho bạn biết khi nào nên dừng lại

✅ Chất lượng công việc của bạn thực sự được cải thiện: Hóa ra, một bộ não không bị quá tải sẽ làm việc hiệu quả hơn. Ai biết được điều này? (Các nhà khoa học. Các nhà khoa học biết điều này. )

Tiếng tích tắc trở thành âm thanh nhẹ nhàng. "Tiếng tích tắc, tôi đang làm việc, và mọi thứ đều ổn. " Sau một thời gian, người dùng thậm chí không còn nghe thấy tiếng chuông vì họ tập trung quá cao độ. Thực tế, trong một số trường hợp, không nghe thấy tiếng chuông Pomodoro trở thành một vấn đề thực sự.

TL;DR: Khoa học Pomodoro, tóm gọn trong 4 điểm chính 🍅 🫶🏽 Tạm biệt sự mệt mỏi khi phải ra quyết định: Bạn chỉ cần trả lời một câu hỏi: "Tôi sẽ làm công việc gì trong 25 phút tới?" Chỉ vậy thôi. Bộ não của bạn sẽ cảm ơn bạn. 🫶🏽 Những bước nhỏ, thành công lớn: Chia ngày của bạn thành các sprint 25 phút sẽ khiến danh sách công việc đáng sợ nhất cũng trở nên hoàn toàn khả thi. Mỗi lần một Pomodoro, bạn sẽ không thể bị ngăn cản. 🫶🏽 Rèn luyện trí não, không phải đau đớn: Bạn giống như con chó của Pavlov, nhưng thay vì chảy nước dãi, bạn tập trung vào công việc. Đồng hồ báo thời gian, não bộ của bạn bắt đầu làm việc. 🫶🏽 Khoa học đã chứng minh: Các nghiên cứu cho thấy rằng các khoảng thời gian ngắn + nghỉ ngơi thực sự = động lực cao hơn, học tập hiệu quả hơn và ít những khoảnh khắc "tại sao mình lại đang nhìn chằm chằm vào bảng tính này?" hơn.

‼️ 3 Sự Thật Khó Tin Về Ngày Làm Việc Của Bạn (và Cách Phương Pháp Pomodoro Có Thể Giúp)

Bạn đã biết rằng công việc đôi khi có thể giống như một rạp xiếc.

ClickUp Insights, khảo sát dựa trên dữ liệu của ClickUp, cho thấy phương pháp này thực sự hiệu quả như thế nào và tại sao Phương pháp Pomodoro là công cụ hữu ích mà bạn không biết mình cần.

⚡️ Tiếng ồn là có thật và nó ở khắp mọi nơi

Hãy tưởng tượng: 83% nhân viên tri thức dán mắt vào email và trò chuyện cả ngày, trong khi 42% sự gián đoạn tại nơi làm việc đến từ việc chuyển đổi giữa các nền tảng và các cuộc họp dài vô tận.

Dữ liệu từ ClickUp Insights cho thấy một ngày làm việc trung bình có thể phân tán đến mức nào!

Không có gì ngạc nhiên khi rất khó để bắt đầu luồng công việc. Kỹ thuật Pomodoro hoạt động như một người bảo vệ cho bộ não của bạn, cho phép bạn tắt tiếng ồn, đóng các tab không cần thiết và cuối cùng tập trung vào những việc quan trọng — ít nhất là trong 25 phút mỗi lần.

⚡️ Hệ thống năng suất? Hầu hết chúng ta chỉ làm theo cảm tính

Chắc chắn, 92% người cho rằng họ có bí quyết quản lý thời gian riêng và 76% cho biết họ sắp xếp công việc theo mức độ ưu tiên. Nhưng có một điều bất ngờ: Nghiên cứu cho thấy hơn 65% vẫn chỉ theo đuổi những việc "dễ làm" thay vì giải quyết những việc lớn, quan trọng.

Pomodoro thay đổi cuộc chơi. Nó buộc bạn phải chọn một công việc thực tế, đặt hẹn giờ và thực sự tuân thủ nó.

⚡️ Sự tập trung rất dễ bị phân tán, đặc biệt là vào thứ Hai

Gần 35% nhân viên tri thức thừa nhận rằng thứ Hai là ngày làm việc kém hiệu quả nhất của họ. Có lẽ là do họ phải hoàn thành tất cả công việc tồn đọng. Ngay cả khi cuối cùng cũng tập trung vào công việc, 60% nhân viên vẫn không thể cưỡng lại việc trả lời tin nhắn trong vòng 10 phút. 🫠

Mỗi lần bị gián đoạn? Đó là 23 phút mất tập trung, trôi qua trong chớp mắt. Pomodoro cho bạn một lý do miễn phí để tập trung, trả lời các tin nhắn và bảo vệ trí óc của bạn khỏi cơn bão thông báo.

Được ủng hộ bởi những nhân vật nổi tiếng

Hóa ra ngay cả những người thành đạt cũng cần sự trợ giúp để duy trì sự tập trung.

Tom Hanks

Nếu bạn đang nghĩ, “Không thể nào một kỹ thuật hẹn giờ đơn giản có thể giúp ai đó viết xong một cuốn tiểu thuyết,” Tom Hanks muốn nói vài lời.

Nam diễn viên từng đoạt giải Oscar đã sử dụng Phương pháp Pomodoro để viết cuốn sách dày 500 trang và kịch bản phim hư cấu đi kèm.

Phương pháp này đã giúp anh biến sự hỗn loạn sáng tạo trong đầu thành các phiên viết có cấu trúc.

Và mặc dù Hanks khiêm tốn gọi đó là "chỉ là viết", việc sử dụng kỹ thuật này của anh chứng tỏ rằng ngay cả những người nổi tiếng cũng cần một hệ thống năng suất để biến "quá nhiều câu chuyện" thành những trang sách thực tế.

Nếu phương pháp này hiệu quả với Thuyền trưởng Phillips, thì có thể nó cũng hiệu quả với bạn.

Tim Ferriss

Nhà doanh nhân, nhà đầu tư, tác giả và podcaster người Mỹ này rất ủng hộ một biến thể của Phương pháp Pomodoro, dù ông không gọi nó bằng tên đó.

Thay vì chia thành các khoảng thời gian 25 phút gọn gàng, Ferriss khuyên bạn nên dành 2-3 giờ liên tục để hoàn thành công việc đã ám ảnh bạn trong danh sách việc cần làm như một con ma quái.

Quy tắc của ông là gì? Chọn công việc gây lo lắng nhất (bạn biết đấy, công việc mà bạn đã "hoãn lại" từ tháng trước) và tập trung toàn bộ sự chú ý vào nó.

Điều quan trọng nhất đối với Ferriss: Không được chuyển đổi công việc. Đây không phải là danh sách phát nhạc mà bạn có thể xáo trộn.

Vậy, làm thế nào để sử dụng kỹ thuật Pomodoro?

Trước khi bắt đầu áp dụng Phương pháp Pomodoro, hãy lưu ý những nguyên tắc cơ bản sau đây về kỹ thuật này:

1. Cắt cà chua thành miếng nhỏ

"Xây dựng một trang web" không phải là một công việc; đó là một con quái vật ẩn dưới gầm giường của bạn.

Chia nhỏ công việc thành các phần nhỏ hơn: "Thiết kế điều hướng", "Tạo biểu mẫu liên hệ", "Chọn màu sắc không làm mỏi mắt người xem"

Ý tưởng là chia nhỏ từng phần công việc để có thể hoàn thành trong một hoặc hai Pomodoro. Chia nhỏ công việc và chuẩn bị sẵn kế hoạch để bạn không phải nhìn chằm chằm vào danh sách việc cần làm như thể đó là những chữ tượng hình cổ đại.

2. Gộp các công việc tương tự lại với nhau

Điều này rất đơn giản: bạn có một loạt công việc nhỏ cần làm mà thời gian thực hiện còn ít hơn thời gian pha một tách cà phê hòa tan? Hãy gộp chúng lại với nhau.

Trả lời email hai dòng, cập nhật trạng thái Slack và thêm nút vào trang web của bạn — riêng lẻ, những việc này không đáng để bắt đầu một Pomodoro. Nhưng kết hợp lại? Chúng tạo thành một nhóm công việc hiệu quả, hoàn toàn phù hợp với khối thời gian 25 phút của bạn.

3. Một Pomodoro là thiêng liêng

Đây là nơi mọi người thường mắc sai lầm: coi Pomodoro như một gợi ý thay vì một cam kết.

Một khi bạn bắt đầu 25 phút đó, thì đó là tất cả. Không kiểm tra thông báo, không gọi điện "nhanh", không "để tôi trả lời email này đã"

Pomodoro không thể bị gián đoạn: nó đánh dấu 25 phút làm việc liên tục. Pomodoro không thể chia nhỏ: không có khái niệm nửa Pomodoro.

Nếu bạn vi phạm quy tắc Pomodoro, bạn phải bắt đầu lại từ đầu. Khắt khe? Có thể. Hiệu quả? Tuyệt đối.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Hoàn thành công việc trước khi hết thời gian? Bạn có thể tận dụng thời gian này để thực hiện điều mà Cirillo gọi là “học quá mức”. Về cơ bản, bạn sử dụng thời gian còn lại trong Pomodoro để xem lại công việc của mình, thực hiện một vài điều chỉnh và cải tiến, đồng thời ghi chú những điều đã học được.

Bạn làm gì khi nghỉ giải lao?

Một khoảng nghỉ không thực sự là nghỉ ngơi nếu bạn chỉ chuyển từ màn hình này sang màn hình khác. Dưới đây là cách để tận dụng những phút giây quý giá đó.

🦋 5 phút nhanh chóng: Khi bạn chỉ có thời gian cho một bữa ăn nhẹ để tăng năng suất

Hãy coi những khoảng nghỉ 5 phút này như những bữa ăn nhẹ giúp tăng năng suất làm việc của bạn.

Thực hiện một số động tác vươn vai tại bàn làm việc mà không khiến bạn trông như đang tham gia buổi thử giọng cho một chương trình múa biểu cảm

Đứng dậy và đi một vòng quanh không gian làm việc của bạn. Bạn sẽ được thêm điểm nếu uống một chút nước trong khi làm việc này

Hãy vặn vai và cổ vì chúng có thể đã co cứng lên đến tai trong phiên tập trung vừa qua

Nhìn ra cửa sổ và để mắt tập trung vào một thứ gì đó không phải là font Times New Roman

Chỉ xin đừng vì ham thích những thứ hiệu quả mà bắt đầu lướt Instagram. Điều đó tương đương với việc mở một gói khoai tây chiên ngay trước bữa tối (xin lỗi, mẹ ơi).

🌻 Khoảng nghỉ 5 phút đó quan trọng hơn bạn nghĩ! Nghỉ ngơi trong khi làm việc, đặc biệt là những công việc có cấu trúc như Phương pháp Pomodoro, có thể mở ra cánh cửa dẫn đến trạng thái mà nhà tâm lý học Harvard, Tiến sĩ Shelley Carson, gọi là trạng thái Hấp thụ. Theo nghiên cứu của Carson, trạng thái tinh thần này được đặc trưng bởi sự cởi mở cao độ đối với các kích thích bên ngoài và suy nghĩ bên trong. Như Tiến sĩ Carson giải thích, ngay cả một cuộc đi bộ ngắn, một khoảnh khắc mơ mộng hay chỉ đơn giản là nhìn ra cửa sổ cũng có thể làm mới sự tập trung của bạn và chuẩn bị tâm trí cho những ý tưởng sáng tạo. Trong khi hầu hết các kỹ thuật năng suất coi thời gian nghỉ là thời gian phục hồi, công việc của Carson cho thấy chúng còn có một hàm ý sâu sắc hơn: giúp não bộ tiếp thu nguyên liệu thô cần thiết để kết nối các ý tưởng và khơi dậy sự sáng tạo sau này. ✨

🦋 Giờ nghỉ lớn: Khi bạn đã đạt được năng suất cao

Có 15-30 phút trống? Đây chính là thời gian lý tưởng để nghỉ ngơi thực sự.

Đây là cơ hội để bạn thực sự làm những việc cần làm để nạp lại năng lượng thay vì chỉ ngăn chặn sự cạn kiệt năng lượng.

Đi dạo ngoài trời và cảm nhận cỏ (hoặc bê tông bẩn, tùy thuộc vào nơi bạn sống)

Thực hiện một phiên thiền ngắn. Và không, nhắn tin liên tục vào nhóm WhatsApp của bạn với những meme hài hước không được tính là thiền đâu nhé

Hãy ăn trưa đàng hoàng, đừng ăn trên bàn phím. Những mảnh vụn trên thanh không gian không phải là huy hiệu danh dự đâu

Trò chuyện với đồng nghiệp về những chủ đề không liên quan đến công việc

Nếu bạn đang làm việc tại nhà, hãy giặt nhanh một mẻ đồ hoặc rửa những chiếc bát đĩa đã làm bạn khó chịu cả buổi sáng

🦋 Quy tắc vàng của việc nghỉ ngơi

Dù bạn chọn làm việc gì, đây là quy tắc duy nhất bạn cần tuân thủ: hoạt động nghỉ ngơi của bạn không nên khiến bạn cần nghỉ ngơi thêm để phục hồi.

Xem các cuộc tranh luận gay gắt trên YouTube hoặc tham gia vào các cuộc đối số trên Twitter? Đó không phải là nghỉ ngơi, đó chỉ là một dạng căng thẳng khác. Hãy chọn những hoạt động giúp bạn cảm thấy sảng khoái, không phải những hoạt động khiến bạn cần nghỉ ngơi sau giờ nghỉ.

Cách tận dụng tối đa Phương pháp Pomodoro

Phương pháp Pomodoro ban đầu là một cách khá thực tế để hoàn thành công việc một cách hiệu quả. Nhưng có những cách để tối ưu hóa kỹ thuật này hơn nữa và đẩy năng suất của bạn lên cao.

Tùy chọn thông báo hạt nhân

Đây là điều mà hầu hết các mẹo về năng suất không cho bạn biết: cài đặt "Không làm phiền" là không đủ.

Thay vào đó, hãy áp dụng chương trình bảo vệ nhân chứng toàn diện cho các thông báo của bạn. Slack? Tắt âm. Email? Đã đóng. Điện thoại? Lật ngược lại như thể nó đã làm gì đó xúc phạm bạn sâu sắc.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Docs để tạo thư mục "hoãn việc gây xao lãng". Mỗi khi có điều gì đó cố gắng thu hút sự chú ý của bạn, hãy bỏ nó vào đó. 90% những tin nhắn "khẩn cấp" đó sẽ tự giải quyết một cách kỳ diệu trong khi bạn tập trung. 10% còn lại? Chúng sẽ vẫn ở đó khi Pomodoro của bạn kết thúc.

Hợp đồng giao tiếp giữa đồng nghiệp

Thiết lập "giờ làm việc tập trung"

Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng ClickUp Chat, hãy cho nhóm của bạn biết rằng khi trạng thái của bạn được đặt thành "In a Pomodoro" (hoặc bất kỳ trạng thái thông minh nào bạn chọn), việc làm gián đoạn bạn tốt hơn là:

🔥 Một ngọn lửa thực sự

🧟‍♂️ Cuộc xâm lược của zombie

🍕 Pizza miễn phí trong phòng nghỉ

Khóa là sự nhất quán. Bởi vì nếu bạn một lần nhượng bộ trước một "câu hỏi nhanh", điều bạn đang làm là nói rằng ranh giới của bạn chỉ là những gợi ý.

Sức mạnh của không gian vật lý

Bàn làm việc của bạn nên giống như một ngôi chùa của nhà sư, nếu nhà sư đó thực sự quan tâm đến năng suất. Tất cả những thứ không cần thiết đều được cất vào ngăn kéo.

Hàng tá ghi chú Post-it? Hợp nhất chúng thành một danh sách công việc kỹ thuật số (Chế độ xem nhiệm vụ của ClickUp rất phù hợp cho việc này). Bốn cốc cà phê còn nửa vơi? Chúng không phải là tác phẩm nghệ thuật, nên hãy dọn dẹp chúng đi. Điện thoại của bạn? Hãy coi nó như vật phóng xạ và để nó cách xa bạn.

Mục tiêu là làm cho không gian làm việc của bạn trở nên nhàm chán đến mức não bộ của bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài tập trung vào công việc thực tế.

Tiến độ tối thiểu khả thi

Trước mỗi Pomodoro, hãy xác định mức tối thiểu bạn cần hoàn thành để coi đó là thành công.

Bạn đang làm việc trên một tính năng mới? Có thể bạn chỉ cần viết ra cấu trúc cơ bản. Bạn đang viết một bài blog? Hoàn thành bản phác thảo có thể là đủ.

Bằng cách này, ngay cả khi mọi việc không suôn sẻ (như thường lệ), bạn vẫn đạt được tiến độ.

Phương pháp đà

Đôi khi bạn làm việc quá hăng say đến mức một khoảng nghỉ ngơi cảm giác như đổ nước vào một đống lửa đang cháy rực.

Dưới đây là mẹo hay: hãy ghi chép "bản ghi tiến độ" trong suốt các phiên Pomodoro của bạn.

Khi bạn đạt đến trạng thái luồng công việc suôn sẻ và chuông báo giờ nghỉ vang lên, hãy ghi lại chính xác những việc bạn đang làm và những việc bạn định làm tiếp theo.

Khi trở lại sau giờ nghỉ, thay vì mất 10 phút để nhớ lại mình đang làm gì, bạn sẽ có một điểm nhập lại hoàn hảo.

Quy trình giảm tốc

Đây là điều mà không ai nói đến — không phải mọi Pomodoro đều phải là một sprint tập trung cao độ.

Tạo các mức độ cường độ khác nhau cho các phiên Pomodoro của bạn, giống như các cấp số trong một chiếc xe.

Tốc độ cao: Dành cho việc giải quyết vấn đề phức tạp hoặc công việc sáng tạo

Trình độ trung bình: Hoàn hảo cho các công việc xem lại hoặc trả lời email

Tốc độ thấp: Tuyệt vời cho những công việc không cần suy nghĩ nhiều nhưng cần thiết như sắp xếp tệp tin hoặc cập nhật bảng tính

Dán nhãn mức độ khó cho từng công việc và sắp xếp ngày của bạn để không phải thực hiện năm Pomodoro liên tiếp với cường độ cao và khiến bản thân kiệt sức.

Ở đây, bạn có thể xây dựng một ma trận quản lý thời gian để quá trình này trở nên khoa học hơn một chút.

Những ý kiến trái chiều về Phương pháp Pomodoro

Thật vậy, dù mọi người đều yêu thích kỹ thuật đồng hồ cà chua này, nó có thể không phải là lựa chọn phù hợp với bạn.

Đối với một số người, tuân thủ một sprint có thời gian nghiêm ngặt có thể khó khăn hơn là mang lại hiệu quả. Đối với những người khác, 25 phút có thể là thời gian quá ngắn để hoàn thành công việc, đặc biệt là nếu họ thường xuyên làm việc với dòng thời gian chặt chẽ.

Đừng quên: Kết quả có thể đến muộn

Giống như người bạn luôn tin tưởng vào thói quen buổi sáng của mình với vòi sen lạnh và sinh tố cào cào, Phương pháp Pomodoro có thể hơi… cứng nhắc.

❗️Cấu trúc cứng nhắc không phù hợp với mọi người

Một số người làm việc hiệu quả hơn khi làm việc liên tục trong thời gian dài. Buộc họ nghỉ ngơi sau mỗi 25 phút sẽ không mang lại hiệu quả.

🧠 Cách thực hiện: Bắt đầu tạo ra các “Flex-modoros”. Có thể bạn làm việc hiệu quả hơn với tỷ lệ 45/15, hoặc có thể là 50/10. Ý tưởng cốt lõi không phải là tuân thủ chính xác 25 phút, mà là quản lý năng lượng và sự tập trung của bạn một cách bền vững. Có thể bạn sẽ không nhận được lời chúc phúc của Francesco Cirillo, nhưng hãy làm những gì bạn muốn!

❗️Kỹ thuật Pomodoro có thể phá hủy trạng thái luồng của bạn

Đôi khi bạn đang trong trạng thái tập trung cao độ và BAM, đồng hồ báo hết giờ. Bây giờ bạn phải quyết định giữa việc phá vỡ đà làm việc hay trở thành một "Pomodoro rebel".

🧠 Cách thực hiện: Khi bạn đạt đến trạng thái luồng công việc suôn sẻ, hãy sử dụng phương pháp “Pomodoro liên tục”. Thay vì dừng lại sau 25 phút, hãy để bản thân hoàn thành ý tưởng hoặc phần công việc hiện tại. Đừng sử dụng câu “Tôi đang làm việc rất hăng say!” làm lý do để làm việc liên tục trong 6 giờ. Bàng quang của bạn sẽ không cảm ơn bạn đâu.

❗️Không phải tất cả các công việc đều phù hợp với các ô 25 phút gọn gàng

Hãy thử giải thích với khách hàng rằng bạn cần tạm dừng cuộc họp vì đồng hồ cà chua của bạn báo thời gian đã hết. Một số công việc không thể thực hiện tốt khi bị giới hạn thời gian nghiêm ngặt.

🧠 Cách thực hiện: Hãy thử phương pháp “Pomodoro tùy chỉnh”. Những công việc dài hơn có thể cần Pomodoro 45 phút, trong khi những công việc đòi hỏi trí óc có thể hiệu quả hơn với Pomodoro 20 phút. Cảnh sát cà chua sẽ không đến bắt bạn, chúng tôi hứa. Chỉ cần tuân thủ nguyên tắc cơ bản: tập trung làm việc, sau đó nghỉ ngơi.

Một thành viên Reddit đã thử tùy chỉnh kỹ thuật này!

❗️Thuế chuyển nhượng là có thật

Đối với một số người, chỉ cần 15 phút là đủ để bắt đầu công việc. Nếu bạn cũng vậy, thì dành 1/3 thời gian của mỗi Pomodoro chỉ để khởi động cũng giống như dùng xe Ferrari để đi mua đồ tạp hóa vậy.

🧠 Cách thực hiện: Sử dụng “Nghi thức trước Pomodoro”. Ví dụ: tạo một khối thời gian 5 phút để khởi động, trong đó bạn xem lại công việc, thu thập tài liệu và có thể thực hiện một vài động tác vươn vai tại bàn làm việc. Ngoài ra, hãy thử gộp các công việc tương tự lại với nhau để không phải liên tục chuyển đổi suy nghĩ.

❗️Nó có thể trở thành một nguồn áp lực khác

"Ôi không, tôi chỉ hoàn thành một nửa công việc trong một Pomodoro!" Chúc mừng, bạn vừa phát minh ra một biểu mẫu lo lắng mới. Đó chắc chắn không phải là điều chúng tôi mong muốn.

🧠 Cách thực hiện: Ngừng đếm số công việc trong mỗi Pomodoro và bắt đầu đếm số Pomodoro cho mỗi công việc. Đảo ngược kịch bản. Thay vì "Tôi phải hoàn thành việc này trong một Pomodoro", hãy thử "Công việc này có thể mất 2-3 Pomodoro, và điều đó hoàn toàn ổn". Quả cà chua là bạn của bạn, không phải là huấn luyện viên quân sự.

Điểm mấu chốt? Phương pháp Pomodoro là một hướng dẫn, không phải là một tôn giáo. Hãy sử dụng nó khi nó phù hợp, bỏ qua khi nó không phù hợp, và đừng cảm thấy tội lỗi khi tùy chỉnh nó theo nhu cầu của bạn.

Đôi khi, kỹ thuật năng suất tốt nhất chỉ là làm những việc thực sự hiệu quả với bạn.

Các phương pháp thay thế cho Phương pháp Pomodoro

Điều quan trọng là: không phải ai cũng thích phong cách Ý. 🤌

Nếu Phương pháp Pomodoro khiến bạn cảm thấy bực bội hơn là hữu ích, bạn có thể xem xét các hệ thống năng suất phổ biến sau đây.

Phương pháp khối tập trung 90 phút

Khối thời gian tập trung 90 phút là kết quả của việc áp dụng Phương pháp Pomodoro ở bậc đại học.

Thay vì những sprint nhanh 25 phút, bạn sẽ tập trung sâu trong 90 phút. Những khối tập trung này tạo thành cái gọi là Nhịp điệu Ultradian.

Hãy tưởng tượng bạn đang làm bản báo cáo quý khổng lồ đã ám ảnh giấc mơ của bạn. Với các khối thời gian 90 phút, bạn thực sự có thời gian để xem phân tích, hiểu dữ liệu và viết ra những điều mạch lạc — tất cả chỉ trong một phiên.

Phương pháp này rất phù hợp cho những công việc quan trọng cần sự tập trung cao độ, như viết mã cho tính năng mới hoặc soạn thảo đề xuất cho khách hàng mà không muốn nghe như thể được tạo ra bởi một con robot bị ảo giác.

Phương pháp 52/17

Phương pháp này nghe có vẻ như được phát minh bởi một người thực sự yêu thích những con số cụ thể. Nhưng nó thực sự hiệu quả.

Không giống như những khoảng nghỉ ngắn ngủi của Pomodoro, phương pháp này cho bạn 17 phút để nạp năng lượng. Điều đó có nghĩa là bạn có thể ăn trưa hoặc nghỉ uống cà phê mà không cảm thấy như đang lừa dối lịch trình năng suất của mình.

Các khối công việc dài 52 phút đủ dài để bạn có thể thực sự tập trung. Bạn có thể dọn sạch hộp thư đến, xử lý các bản đánh giá mã đang chờ xử lý hoặc hoàn thành bản trình bày mà không cảm thấy như đang liên tục nhìn đồng hồ.

Phương pháp Flowtime

Phương pháp Flowtime được thiết kế dựa trên việc để cơ thể tự điều chỉnh theo nhịp điệu tự nhiên của nó.

Hãy coi đó là phương pháp "ăn uống có chánh niệm" trong quản lý thời gian. Thay vì ép buộc bản thân dừng lại khi đồng hồ báo thời gian, bạn làm việc cho đến khi não bộ tự nhiên bắt đầu mệt mỏi.

Có thể bạn đang thiết kế một trang đích mới và đang rất hứng thú — hãy tiếp tục! Khi bạn nhận ra mình đã kiểm tra Twitter lần thứ ba trong vòng năm phút? Đó là lúc bạn cần nghỉ ngơi.

Phương pháp này đặc biệt hiệu quả cho các công việc sáng tạo, nơi mà các khối thời gian nhân tạo có thể gây xáo trộn hơn là hữu ích.

Phương pháp phân chia công việc thành các nhóm

Đây là câu trả lời cho năng suất trong việc chuẩn bị bữa ăn.

Thay vì chuyển đổi giữa các loại công việc khác nhau sau mỗi 25 phút, việc phân nhóm công việc cho phép bạn nhóm các công việc tương tự lại với nhau và hoàn thành chúng trong một lần.

Dành buổi sáng của bạn cho "chế độ email", xử lý hộp thư đến và tin nhắn Slack cùng một lúc. Sau bữa trưa, chuyển sang "chế độ sáng tạo" để thực hiện tất cả các công việc thiết kế hoặc viết lách.

Bộ não của bạn không phải liên tục chuyển đổi bối cảnh, nghĩa là bạn có thể duy trì sự tập trung đủ lâu để hoàn thành công việc.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Danh sách công việc của ClickUp để liệt kê các nhiệm vụ của bạn, nhóm các nhiệm vụ tương tự lại với nhau, sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các nhóm và nhiệm vụ phụ, đồng thời đặt ngày đáo hạn cho từng nhiệm vụ và nhóm.

Năng suất, sẵn sàng để thu hoạch

Phương pháp Pomodoro không phức tạp; nó đơn giản hơn và có lẽ hiệu quả hơn.

Cho dù bạn đang viết tiểu thuyết như Tom Hanks hay xem lại bảng tính, những khối thời gian 25 phút đó có thể là vũ khí bí mật của bạn.

Vẻ đẹp của Pomodoro nằm ở sự ngắn gọn. Thay vì "Tôi sẽ không uống hay ăn gì cho đến khi bản nháp này hoàn thành!", bạn sẽ nói "Tôi đã hoàn thành phần 3, đến giờ nghỉ uống cà phê rồi".

ClickUp, ứng dụng làm việc toàn diện, có thể giúp ích rất nhiều trong trường hợp này.

Cơ chế theo dõi thời gian và các tính năng năng suất tích hợp sẵn trong nền tảng (được hỗ trợ bởi AI) giúp năng suất không còn là một công việc nhàm chán mà giống như một trò chơi mà bạn có thể thực sự chiến thắng.

