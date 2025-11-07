Các chiến lược tiếp thị hàng đầu cho phòng tập gym để thu hút nhiều thành viên hơn

Nếu bạn đang điều hành một phòng tập gym, bạn đã biết ngành công nghiệp thể dục thể hình hiện nay rất cạnh tranh và sôi động. Các chuyên gia đang thực hiện dự án dự báo thị trường toàn cầu về các câu lạc bộ sức khỏe và thể dục sẽ đạt $202,78 tỷ vào năm 2030.

Khi bạn biết tiềm năng là rất lớn, thật đau lòng khi thấy các máy chạy bộ trống rỗng vào giờ cao điểm. Có thể bạn đã chạy một quảng cáo trên mạng xã hội nhưng không thu hút được lượt nhấp chuột, khiến bạn cảm thấy thất vọng và nghi ngờ về hiệu quả của ngân sách tiếp thị của mình.

Đó là lý do tại sao các chiến lược tiếp thị tốt nhất cho phòng tập gym không dựa vào một chiến thuật duy nhất. Chúng kết hợp các bước nhỏ nhưng mạnh mẽ, chẳng hạn như chương trình giới thiệu khách hàng (referral program) để thưởng cho sự trung thành, hợp tác địa phương với các cửa hàng thực phẩm sức khỏe hoặc cửa hàng đồ thể thao, và quảng cáo trên mạng xã hội.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các chiến lược tiếp thị mà bạn có thể áp dụng để biến kinh doanh thể dục của mình từ "một phòng tập thể dục bình thường" thành điểm đến hàng đầu!

⭐ Tính năng mẫu Mẫu Kế Hoạch Tiếp Thị Phòng Tập Thể Dục ClickUp hoạt động như một cẩm nang giúp chiến lược của bạn được tổ chức một cách có hệ thống thay vì lộn xộn. Nó cho phép bạn tạo ra một không gian để kết nối tất cả ý tưởng, chiến dịch và chỉ số hiệu suất của mình tại một nơi duy nhất. Điều quan trọng nhất là nó giúp bạn duy trì sự nhất quán, điều này tạo nên sự khác biệt giữa sự gia tăng tạm thời về lãi suất và sự trung thành lâu dài. Tải miễn phí mẫu Xem chi tiết cách mỗi nỗ lực đóng góp vào bức tranh tổng thể về sự phát triển của thành viên với Mẫu Kế Hoạch Tiếp Thị Phòng Tập Thể Dục của ClickUp.

Tại sao tiếp thị lại quan trọng đối với các phòng tập gym?

Bạn có thể đã nghe nói về khái niệm "đa vũ trụ" từ Spider-Man, nơi mỗi lựa chọn đều mở ra một thế giới mới. Khái niệm này hoạt động hiệu quả vì thế giới của chúng ta ngày nay đang ngập tràn trong vô vàn lựa chọn.

Việc chọn một bộ phim Netflix để xem trong giờ ăn trưa hoặc quyết định đơn đặt hàng món ăn trưa từ nhà hàng nào chỉ là một ví dụ. Mọi hành động đều là một sự lựa chọn.

Các phòng tập thể dục cũng vậy. Có rất nhiều lựa chọn, và tiếp thị phòng tập của bạn đến đúng đối tượng là cách duy nhất để nổi bật.

Một chủ phòng tập trên Reddit đã nói rất hay:

Điều quan trọng là xác định rõ phân khúc thị trường cụ thể mà bạn muốn phục vụ. Planet Fitness hướng đến những người không muốn chi tiêu nhiều cho phòng tập và cảm thấy không thoải mái khi đến phòng tập vì bị người khác trêu chọc. Gold’s Gym hướng đến đối tượng là những người tập thể hình. Curves là phòng tập dành riêng cho phụ nữ để họ có thể công việc mà không bị gián đoạn bởi nam giới.

Hãy nghĩ theo cách này: Tiếp thị phòng tập gym của bạn là cầu nối kết nối các dịch vụ độc đáo của bạn với những người sẽ đánh giá cao chúng nhất.

Giúp bạn nổi bật trong ngành thể dục thể hình cạnh tranh bằng cách thể hiện những điểm khác biệt của phòng tập gym của bạn.

Thu hút thành viên mới thông qua các nỗ lực đơn giản và có mục tiêu như tối ưu hóa công cụ tìm kiếm địa phương (SEO), chương trình giới thiệu và quảng cáo trên mạng xã hội.

Giữ chân thành viên hiện tại bằng cách nhắc nhở họ rằng họ là một phần của cộng đồng, không chỉ là một cái tên trên danh sách đăng ký.

Các chiến lược tiếp thị hàng đầu cho phòng tập gym

Mỗi phòng tập đều có trang thiết bị, nhưng không phải phòng tập nào cũng có một câu chuyện độc đáo. Những chiến lược tiếp thị tốt nhất cho phòng tập thể dục biến không gian đơn giản thành cộng đồng mà mọi người muốn gia nhập và tiếp tục là một phần của nó.

Hãy cùng khám phá một số chiến lược tiếp thị tăng trưởng hàng đầu.

1. Hiểu rõ phân khúc thị trường của bạn và giao tiếp như một người hâm mộ, không phải là nhân viên bán hàng.

Nếu phòng tập gym của bạn là một chương trình truyền hình, đối tượng mục tiêu sẽ là ai, và điều gì khiến nó trở nên hấp dẫn đến mức khiến họ muốn xem liên tục?

Xem chiến lược tiếp thị phòng tập gym của bạn như một danh sách phát nhạc phù hợp với một tâm trạng cụ thể. Người mới tập nghe nhạc khác với những người tập nâng tạ. Bố mẹ mới sinh nghe nhạc khác với vận động viên đại học.

Khi bạn tập trung vào thông điệp của mình, các nỗ lực tiếp thị sẽ trở nên cá nhân hóa thay vì chung chung, giúp dễ dàng chuyển đổi các thành viên tiềm năng thành thành viên phòng tập. Hãy đảm bảo rằng các kênh truyền thông xã hội, lịch trình lớp học và tài liệu tiếp thị của bạn đều phản ánh cùng một phân khúc thị trường, để mọi người có thể nhận ra phong cách của bạn ở mọi nơi họ nhìn thấy.

📌 Ví dụ: Một phòng tập chuyên về sức mạnh có mục tiêu là phụ nữ trên 40 tuổi tổ chức một video hàng tuần có tiêu đề “Mạnh mẽ ở mọi lứa tuổi” và một phiên tập nhóm nhỏ cá nhân giới thiệu về sức khỏe xương, cân bằng và sự tự tin, sau đó mời người xem tham gia một lớp dùng thử miễn phí cho hai người vào thứ Bảy.

📮 ClickUp Insight: Sức khỏe và thể dục là mục tiêu cá nhân hàng đầu của các đối tượng tham gia khảo sát của chúng tôi, nhưng 38% thừa nhận họ không đang theo dõi tiến độ một cách đều đặn. 🤦 Đó là một khoảng cách lớn giữa ý định và hành động! ClickUp có thể giúp bạn nâng cao bước tập luyện của mình với các mẫu theo dõi thói quen chuyên dụng và công việc lặp lại. Hãy tưởng tượng việc dễ dàng xây dựng các thói quen, ghi chép mọi buổi tập luyện và duy trì chuỗi thiền định liên tục. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng ClickUp báo cáo tăng gấp đôi năng suất — vì việc duy trì tiến độ bắt đầu từ việc thực sự nhìn thấy tiến độ.

2. Chiến thắng trong tìm kiếm địa phương với Google Business Profile của bạn

Profil Kinh doanh Google của bạn là cửa ngõ đầu tiên mà hầu hết mọi người tiếp xúc.

Giữ cho hình ảnh luôn mới mẻ, giờ mở cửa chính xác và dịch vụ rõ ràng. Yêu cầu đánh giá sau các sự kiện quan trọng như lễ tốt nghiệp thách thức và các phiên tập cá nhân.

Người dùng thường xem đánh giá trước khi đến phòng tập, đó là lý do tại sao thông tin này rất quan trọng trong marketing cho phòng tập gym. Theo các báo cáo, đánh giá của người dùng đã cải thiện cách mọi người nhìn nhận về một doanh nghiệp, và xu hướng này vẫn tiếp tục tăng. Đó chính là bằng chứng xã hội thực sự cho ngành thể dục thể hình. Kết hợp đánh giá của bạn với các cập nhật nhẹ trên website để trang web của bạn phù hợp với những gì Google hiển thị.

📌 Ví dụ: Một phòng tập gym trong khu phố đăng hai bức ảnh mới mỗi tháng, trả lời các câu hỏi thường gặp về bãi đỗ xe, đăng một ưu đãi “tuần đầu tiên dành cho cư dân địa phương”, và trả lời mọi đánh giá với một ghi chú thân thiện sử dụng tên của thành viên.

📖 Xem thêm: Phần mềm tự động hóa tiếp thị doanh nghiệp tốt nhất

3. Xây dựng chương trình giới thiệu thành viên mang lại cảm giác như một chiến thắng của nhóm.

Hãy tưởng tượng cảnh cuối cùng trong Remember the Titans khi cả nhóm cùng nhau chiến thắng. Đó chính là không khí bạn muốn tạo ra. Cộng đồng thể dục của bạn sẽ chia sẻ nếu phần thưởng mang lại cảm giác thú vị, đơn giản và cá nhân hóa.

Cung cấp cho các thành viên hiện tại một liên kết mời dễ dàng để họ có thể chia sẻ mà không cần suy nghĩ quá nhiều hoặc giải thích quá chi tiết.

Cung cấp cho bạn bè của họ một bước tiếp theo rõ ràng, như một dùng thử miễn phí hoặc một biểu mẫu đăng ký đơn giản chỉ mất chưa đầy một phút.

Hãy chia sẻ niềm vui này trên các kênh mạng xã hội của bạn để việc giới thiệu thành viên mới trở thành một thành công của cả cộng đồng, chứ không chỉ là một giao dịch đơn thuần.

Kết hợp các phần thưởng với các dịch vụ độc đáo của phòng tập, chẳng hạn như phiên cá nhân miễn phí, bộ dụng cụ phục hồi hoặc trang phục thương hiệu, thay vì dựa vào các giảm giá chung chung.

Giữ ngôn ngữ ấm áp và ngắn gọn để thành viên thực sự đọc thông điệp và cảm thấy thoải mái khi chia sẻ nó.

📌 Ví dụ: “Tuần mang theo bạn bè” mang lại cho cả hai người một phiên tập cá nhân, một lời chúc mừng trên tường và quyền truy cập sớm vào lịch thách thức thể dục tiếp theo.

📖 Xem thêm: Cách tạo sách chiến lược tiếp thị

4. Sử dụng video ngắn nơi thành viên của bạn thực sự lướt xem.

Hãy nghĩ về lần cuối cùng bạn bị cuốn vào TikTok hoặc Instagram Reels. Một video dẫn đến video khác, và trước khi bạn nhận ra, bạn đã có được một ý tưởng tập luyện mới.

GymTok là hiện thực và đang định hình cách mọi người khám phá nơi họ muốn tập luyện. Các xu hướng như bài tập chạy bộ trên máy chạy bộ “12-3-30” hoặc “Hot Girl Walk” không chỉ trở nên viral vì vui vẻ—chúng trở thành một phần của thói quen hàng ngày vì chúng đơn giản và dễ lặp lại.

Các nền tảng cũng đang tập trung mạnh vào điều này. Chỉ riêng YouTube Shorts hiện đã có hơn 200 tỷ chế độ xem hàng ngày, điều này chứng tỏ lượng thời gian mà đối tượng mục tiêu của bạn dành cho nền tảng này là bao nhiêu. Vì vậy, hãy đầu tư vào nó.

Bạn không cần ánh sáng sang trọng hay một nhóm sản xuất chuyên nghiệp. Một huấn luyện viên chia sẻ một mẹo nhỏ về biểu mẫu sau buổi tập hoặc một thành viên chia sẻ thành công cá nhân có thể thu hút nhiều thành viên tiềm năng hơn cả một đống tờ rơi.

Khi đăng bài, hãy tập trung vào một mục tiêu và hướng đến một đối tượng cụ thể. Giữ nội dung có kích thước phù hợp, thêm chú thích hướng dẫn người xem thực hiện bước tiếp theo rõ ràng, như đặt lịch lớp học, và duy trì sự hiện diện đều đặn.

✅ Hãy nhớ: Kết nối quan trọng hơn sự hoàn hảo.

🧠 Bạn có biết: Oura, thương hiệu nổi tiếng với vòng đang theo dõi giấc ngủ, đã hợp tác với Gucci vào năm 2022 để ra mắt phiên bản đặc biệt của vòng đeo tay. Điều này giúp sản phẩm của họ chuyển từ phân khúc công nghệ sinh học ngách sang không gian thời trang cao cấp. Điều này đã tăng cường sức hấp dẫn của họ đối với khách hàng mới quan tâm cả đến sức khỏe và phong cách.

5. Chạy các quảng cáo nhỏ, thông minh phù hợp với khu vực của bạn.

Một chủ phòng tập trên Reddit đã nói thẳng thắn:

Facebook là nền tảng rẻ nhất và dễ dàng nhất để quảng bá. Sau đó, bạn cũng cần tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và quảng cáo Google để thu hút khách hàng.

Nếu khu vực của bạn có nhiều người trẻ tuổi làm việc, quảng cáo trên TikTok và Instagram có xác suất mang lại hiệu quả cao hơn. Nếu bạn cung cấp dịch vụ tập luyện trực tuyến, quảng cáo trên YouTube có xác suất giới thiệu cả các bài tập của bạn và phong cách cá nhân của bạn.

Để tăng cường nhận thức địa phương, một chiến dịch Facebook đơn giản kết hợp với quảng cáo tìm kiếm Google có thể đưa tên thương hiệu của bạn đến với người dùng chính xác vào thời điểm họ đang tìm kiếm một doanh nghiệp thể dục mới.

Nhưng khóa là xem quảng cáo như một phần của luồng liên tục chứ không phải là một hoạt động đơn lẻ. Tạo ra một phễu tiếp thị bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức về thương hiệu và dần dần công việc đến các ưu đãi dùng thử và đăng ký.

Và hãy nhớ, điều này hiếm khi xảy ra trong một đêm. Quản lý tiếp thị nội dung cho phòng tập thể dục thường mất hai hoặc ba tháng tiếp xúc liên tục trước khi kết quả bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ.

📌Ví dụ: Một phòng tập spinning mới đã vẽ ra một kế hoạch tiếp thị ba tháng với quảng cáo Instagram Reels để thu hút sự chú ý, quảng cáo Google để bắt kịp các tìm kiếm có ý định cao và quảng cáo retargeting Facebook để nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng. Đến cuối chiến dịch, số lượng lớp dùng thử đã tăng gấp đôi vì mỗi quảng cáo đều là công việc cùng nhau thay vì cố gắng làm tất cả cùng một lúc.

📖 Xem thêm: Phần mềm quản lý phòng tập gym tốt nhất

6. Kể những câu chuyện thành công của thành viên như một đoạn phim thể thao ấn tượng.

Con người nhớ cảm xúc hơn là số. 💪🏻

Chia sẻ những câu chuyện mà các thành viên tiềm năng của bạn có thể đồng cảm. Hãy cho thấy những thay đổi trong cuộc sống hàng ngày, không chỉ trên cân nặng. Sử dụng giọng điệu của chính thành viên. Giữ cho nội dung tôn trọng và chân thực.

Đăng những nội dung này lên trang web, các kênh mạng xã hội và Google Business Profile của bạn để thông tin chứng minh sự thành công của bạn được hiển thị ở mọi nơi. Khuyến khích độc giả thực hiện bước đầu tiên nhỏ nhưng mang lại lợi ích cho thành viên đó.

7. Tổ chức các thách thức có thời gian giới hạn mang cảm giác như một mùa giải.

Hãy tưởng tượng một loạt phim giới hạn trên Netflix thu hút người xem qua từng tập.

Một thách thức có thời hạn sẽ tạo ra động lực tương tự bên trong phòng tập của bạn. Dưới đây là cách xây dựng một thách thức công việc:

Chọn một khoảng thời gian đơn giản như 14 hoặc 21 ngày để nó cảm thấy khả thi, đặc biệt là đối với những khách hàng tiềm năng nhút nhát chỉ cần một điểm khởi đầu rõ ràng.

Xác định một mục tiêu chính, chẳng hạn như “Vận động hàng ngày” hoặc “Cơ bụng khỏe mạnh,” vì mọi người sẽ ủng hộ các chỉ số KPI tiếp thị dễ hiểu và dễ đo lường.

Thêm các điểm thói quen nhẹ nhàng ngoài các buổi tập, như đang theo dõi số bước, giấc ngủ hoặc lượng nước uống, giúp thách thức trở nên toàn diện và không chỉ tập trung vào thời gian tập gym.

Chia sẻ bảng xếp hạng trong ứng dụng và trên tường để tiến độ trở nên hiển thị, thân thiện và động lực cho cả thành viên mới và hiện tại.

Hãy kỷ niệm những thành công nhỏ hàng tuần bằng cách chia sẻ những lời khen ngợi hoặc bài đăng vui nhộn, giúp duy trì không khí sôi nổi và khuyến khích thành viên kiên trì đến cùng.

Kết thúc bằng một khoảnh khắc kỷ niệm như tiệc lớp, tường ảnh hoặc lễ trao giải, để các thành viên cảm thấy được công nhận và sẵn sàng cho bước tiếp theo.

Cung cấp một lựa chọn tiếp tục tự nhiên, chẳng hạn như gói thành viên hai tháng hoặc một phiên tập cá nhân, giúp biến những nỗ lực ngắn hạn thành cam kết lâu dài.

📌 Ví dụ: Một phòng tập thể dục địa phương đã tổ chức chương trình "21-Day Reset Challenge", trong đó người tham gia ghi lại số bước đi và bài tập hàng ngày. Mỗi thứ Sáu, họ công bố "Mini Winners" trên Instagram Stories, và cuối cùng, tất cả mọi người đều nhận được chứng chỉ và lời mời tham gia chương trình 8 tuần tiếp theo.

8. Hợp tác với các doanh nghiệp địa phương như bạn đang xây dựng tập phim crossover yêu thích của thị trấn.

Bạn còn nhớ khi Ed Sheeran xuất hiện trong Game of Thrones không? Mọi người đều bàn tán về điều đó.

Đó chính là loại sức hút mà bạn muốn tạo ra khi nhóm họp với các doanh nghiệp địa phương. Sự kết hợp tích cực này giúp thương hiệu của bạn vượt ra ngoài giới hạn của phòng tập và tạo lý do để mọi người chú ý.

Thay vì chỉ tập trung vào việc trao đổi coupon, hãy tìm kiếm các đối tác mà thành viên của bạn đã yêu thích. Đó có thể là các quán cà phê mà họ thường ghé thăm vào buổi sáng, các cửa hàng thực phẩm lành mạnh mà họ ghé thăm vào cuối tuần, hoặc các cửa hàng đồ thể thao mà họ tin tưởng để mua sắm trang thiết bị.

Vượt ra ngoài các hoạt động quảng cáo và tập trung vào trải nghiệm. Hãy tưởng tượng một studio yoga đồng tổ chức một buổi tối phục hồi cùng các huấn luyện viên của bạn, một cửa hàng sinh tố ra mắt “hỗn hợp sau ngày tập chân”, hoặc một phòng khám sức khỏe cung cấp tư vấn miễn phí sau một trong các thách thức thể dục của cộng đồng.

📌 Ví dụ: Vào thứ Bảy, chương trình “Train and Treat” kết hợp lớp tập luyện buổi sáng của bạn với một ly sinh tố phiên bản giới hạn tại một quán nước ép địa phương. Họ tính năng mã QR của bạn trên quầy để đăng ký dùng thử miễn phí. Bạn gắn thẻ nhân viên của họ trong ảnh sau lớp học, họ chia sẻ lại những nụ cười mồ hôi của thành viên bạn, và cùng nhau, bạn đã tạo ra một khoảnh khắc giao thoa nhỏ của thị trấn.

🧠 Bạn có biết: CeraVe đã đạt được sự tăng trưởng đáng kể khi sản phẩm chăm sóc da giá cả phải chăng, dựa trên khoa học của họ thu hút sự chú ý trên TikTok. Họ kết hợp sự ủng hộ của các bác sĩ da liễu với nội dung của các influencer mang tính chân thực và giáo dục. Sự kết hợp "giáo dục + thể hiện kết quả" đã mang lại hiệu quả tốt cho họ.

9. Công việc với các người tạo đã có ảnh hưởng tại thành phố của bạn.

Bạn không cần một người nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi để làm việc thu hút khách hàng mới đến phòng tập của mình.

Hãy nghĩ đến các studio chăm sóc sức khỏe hoặc phòng tập gym boutique đã hợp tác với các người tạo nội dung về thể dục. Khi người tạo là người đã được biết đến trong khu vực hoặc người có đối tượng khán giả cảm thấy gần gũi, tác động là thực sự.

Một ví dụ điển hình là Gymshark hợp tác với các người tạo nội dung thể dục như Whitney Simmons. Khán giả của Whitney tin tưởng phong cách tập luyện và giọng nói của cô. Khi cô ra mắt bộ sưu tập Gymshark, mọi người không chỉ mua quần áo mà còn vì nội dung của cô phù hợp với mục tiêu của họ.

Dưới đây là cách bạn có thể làm việc này: tổ chức một sự kiện như vậy tại phòng tập gym hoặc doanh nghiệp thể dục của mình. Mời một người tạo đã đăng các bài tập gym hoặc lời khuyên về sức khỏe trong thành phố của bạn. Hãy để họ tham gia một trong các lớp học của bạn để họ trải nghiệm không gian của bạn.

Khuyến khích họ chia sẻ những điều nổi bật - có thể là cộng đồng, huấn luyện viên hoặc không khí tại phòng tập.

Yêu cầu họ bao gồm một lời kêu gọi hành động đơn giản, như vé tham gia lớp học miễn phí hoặc ưu đãi dùng thử, để mọi người biết chính xác việc cần làm tiếp theo là gì.

Sử dụng liên kết hoặc mã duy nhất để đang theo dõi số lượng người đến nhờ bài đăng của họ. Điều này giúp bạn biết được những gì hiệu quả, không phải đoán mò.

📖 Xem thêm: Mẫu theo dõi tập luyện để lập kế hoạch và theo dõi mục tiêu tập luyện của bạn

10. Cung cấp các tùy chọn kết hợp để mở rộng dịch vụ huấn luyện của bạn ngoài phạm vi phòng tập.

Những người đã commit việc cần làm thể dục không muốn ngừng tập khi đi du lịch hoặc chuyển chỗ ở.

Anytime Fitness là một ví dụ điển hình về cách thức này hoạt động. Một thành viên đã chia sẻ trên Reddit,

Tôi đã gia nhập Anytime ở quê nhà trước khi chuyển đến Nhật Bản. Khi đến đây, tôi chỉ cần dùng khóa thành viên để mở cửa như ở bất kỳ chi nhánh Anytime nào khác. Tôi vẫn thanh toán phí thành viên qua ngân hàng ở quê nhà. Không có gì thay đổi về việc thanh toán hay thành viên của tôi cả.

Bạn vẫn có thể cung cấp cùng mức độ hỗ trợ ngay cả khi phòng tập của bạn có ít địa điểm hơn. Một lựa chọn đơn giản như gói "tháng du lịch" bao gồm một vài phiên trực tiếp và bộ bài tập dựa trên ứng dụng có thể giúp duy trì sự đều đặn cho người tập.

🌟 Khi thành viên biết rằng bạn đã quan tâm đến cuộc sống của họ ngoài cánh cửa phòng tập, họ sẽ có xu hướng trung thành hơn.

Những thách thức phổ biến trong tiếp thị phòng tập gym và cách vượt qua chúng

Bạn biết điều gì khó khăn hơn việc nâng tạ nặng không? Đó là khiến ai đó thực sự bước vào phòng tập của bạn. Đối mặt và giải quyết các thách thức tiếp thị phòng tập chính là chìa khóa biến "có thể một ngày nào đó" thành "hôm nay tôi đã gia nhập".

Dưới đây là những thách thức phổ biến nhất cần lưu ý:

🚩 Thách thức: Thu hút thành viên mới trong thị trường bão hòa

✅ Giải pháp: Bắt đầu bằng việc xác định rõ đối tượng mà bạn thực sự muốn phục vụ - người mới bắt đầu, người bận rộn, phụ huynh hay vận động viên. Sử dụng sự rõ ràng đó trong thông điệp của bạn. Hãy thể hiện điều gì làm nên sự khác biệt của bạn.

Có thể bạn cung cấp các lớp học vào sáng sớm, yoga với nhạc thư giãn, hoặc huấn luyện cá nhân với hướng dẫn thực tế. Đăng quảng cáo nhỏ trong khu vực lân cận hoặc sử dụng SEO địa phương để phòng tập của bạn xuất hiện khi mọi người tìm kiếm “phòng tập gần đây”. Sử dụng chương trình giới thiệu để các thành viên hài lòng mang theo bạn bè.

🚩 Thách thức: Giữ cho thành viên hào hứng và tham gia tích cực (giữ chân thành viên)

✅ Giải pháp: Đừng để việc gia nhập là điểm cao nhất. Hãy cho mọi người lý do để ở lại. Sử dụng nội dung ngắn gọn như mẹo tập luyện, câu chuyện thành công hoặc thậm chí là các thách thức (thách thức 14 ngày hoặc 21 ngày) để mang lại cho họ những thành công nhỏ mà họ có thể cảm nhận được.

🚩 Thách thức: Làm thế nào để nổi bật khi nhiều phòng tập thể dục cung cấp dịch vụ tương tự?

✅ Giải pháp: Tìm ra "chữ ký riêng" của phòng tập gym của bạn. Có thể đó là không khí, phong cách của huấn luyện viên, phương pháp huấn luyện, hoặc cách bạn chào đón thành viên mới. Tập trung vào khía cạnh độc đáo này trong nội dung, tour tham quan và mạng xã hội của bạn. Sử dụng các influencer địa phương thực sự tập luyện theo phong cách của bạn. Hãy để mọi người thấy cuộc sống thực tế từ không gian của bạn.

🚩 Thách thức: Ngân sách tiếp thị giới hạn

✅ Giải pháp: Sử dụng các chiến lược chi phí thấp nhưng hiệu quả cao. Nội dung đến từ chính thành viên của bạn có chi phí thấp nhưng mang lại tác động lớn. Các nhà sáng tạo nội dung nhỏ lẻ và giới thiệu từ thành viên có chi phí thấp hơn nhiều so với quảng cáo lớn.

🚩 Thách thức: Đo lường hiệu quả của các công việc marketing

✅ Giải pháp: Cài đặt các chỉ số năng suất tiếp thị đơn giản mà bạn có thể theo dõi hàng tuần: số lượng người chế độ xem trang dùng thử miễn phí, số lượng người đăng ký và số lượng người quay lại sau tháng đầu tiên. Sử dụng các liên kết hoặc mã duy nhất khi thực hiện các chiến dịch hoặc công việc với người tạo để theo dõi số lượng người đến từ từng nguồn.

Hỏi ý kiến phản hồi – tiến hành khảo sát thành viên về những yếu tố thu hút họ hoặc khiến họ do dự. Sau đó điều chỉnh. Theo thời gian, những điều chỉnh nhỏ này sẽ tích lũy và mang lại hiệu quả.

👀 Thông tin thú vị: Văn hóa phòng tập gym trong các trường học ở Mỹ bắt đầu phát triển mạnh mẽ sau Nội chiến nhờ vào các hệ thống tập luyện của Đức và Thụy Điển. Từ đó, giáo dục thể chất trở thành xu hướng phổ biến.

Cách ClickUp Hỗ Trợ Các Nỗ Lực Tiếp Thị Cho Phòng Tập Thể Dục

Tiếp thị phòng tập thể dục thường gặp khó khăn do sự phân tán công cụ. Kế hoạch nằm trong một tài liệu Google Doc, chú thích trong cuộc trò chuyện WhatsApp, ngân sách trong bảng tính và thiết kế trong Canva.

Đó là sự lan rộng công việc, và nó khiến chủ phòng tập mất cả thời gian lẫn động lực. 😖

ClickUp tích hợp mọi thứ vào một không gian làm việc AI tích hợp, giúp nhóm của bạn có được bối cảnh, quy trình và thực thi trong một nền tảng duy nhất.

Thay vì phải chuyển đổi giữa mười công cụ khác nhau, bạn có thể sử dụng các tính năng của ClickUp đang làm công việc song song để triển khai chiến lược tiếp thị tại trường của mình.

Lập kế hoạch quy trình từ đầu đến cuối với ClickUp Tài liệu + ClickUp AI

Sử dụng ClickUp Brain trong ClickUp Tài liệu để tóm tắt, phân tích và phát triển ý tưởng.

ClickUp Docs là nơi lưu trữ toàn bộ chiến dịch của bạn từ đầu đến cuối. Đối với chiến dịch "Năm mới, Bạn mới", hãy tạo một tài liệu (Doc) bao gồm dòng thời gian, hướng dẫn nội dung và bản nháp sáng tạo.

Huấn luyện viên có thể chia sẻ các câu chuyện thành công của thành viên trước và sau khi tham gia, trong khi nhà thiết kế có thể dán các bản thiết kế mẫu trực tiếp vào và tạo nội dung cũng như ý tưởng bằng ClickUp Brain. Sau khi được duyệt, bạn có thể chuyển các mục danh sách kiểm tra thành nhiệm vụ ClickUp chỉ với một cú nhấp chuột, để quá trình thực hiện không bị gián đoạn.

Dưới đây là video hướng dẫn nhanh về cách bạn có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của ClickUp, ClickUp Brain, để phát triển các chiến lược tiếp thị:

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết nối Google Drive hoặc Canva với ClickUp Tài liệu để các bài đăng trên mạng xã hội và tài nguyên thiết kế của bạn luôn hiển thị tại một nơi duy nhất. Điều này giúp việc hợp tác với huấn luyện viên và nhân viên lễ tân trở nên dễ dàng hơn vì không ai phải lục lọi email.

Giữ cho các chiến dịch luôn hoạt động bằng cách sử dụng nhiệm vụ ClickUp và tự động hóa ClickUp.

Biến mục tiêu thành hành động hàng ngày mà không cần theo dõi sát sao quá trình với nhiệm vụ ClickUp

Nhiệm vụ ClickUp biến kế hoạch tiếp thị của phòng tập gym thành các hành động hàng ngày.

Ví dụ, chiến dịch “Tuần Mời Bạn Bè” trở thành danh sách công việc: thiết kế tờ rơi, lên lịch đăng bài trên Instagram, cập nhật hồ sơ Google Business Profile và đang theo dõi các lượt giới thiệu. Giao nhiệm vụ cho từng thành viên, đặt hạn chót và theo dõi tiến độ theo thời gian thực.

Để các công việc tiếp thị định kỳ tự động hóa với ClickUp Automations

ClickUp Automations và AI Agents giúp bạn không phải theo dõi quá trình. Cài đặt quy tắc để mỗi biểu mẫu đăng ký dùng thử miễn phí tạo ra một công việc theo dõi cho bộ phận bán hàng. Bao gồm một quy trình tự động nhắc nhở quản lý mạng xã hội đánh dấu bài đăng là hoàn thành trước thứ Sáu.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tích hợp ClickUp với Mailchimp hoặc HubSpot để các luồng khách hàng tiềm năng được tự động chuyển vào danh sách công việc của bạn. Như vậy, không có thành viên nào bị bỏ sót trong những mùa cao điểm.

Hình dung hành trình của thành viên thông qua bảng trắng ClickUp.

Tạo bản đồ hành trình của thành viên và hiện thực hóa ý tưởng bằng ClickUp Whiteboards

ClickUp Bảng trắng cho phép bạn vẽ bản đồ phễu tiếp thị một cách trực quan.

Bắt đầu với một ghi chú dán cho “Instagram Reel → Dùng thử miễn phí → Lớp hướng dẫn ban đầu → Câu chuyện thành công của thành viên.” Kết nối mỗi giai đoạn với một công việc cụ thể, chẳng hạn như “Ghi lại video giới thiệu huấn luyện viên” hoặc “Lên lịch tham quan.”

Trong một phiên brainstorming, nhóm marketing của bạn có thể đưa ra các ý tưởng về các thử thách, sự kiện hoặc chương trình khuyến khích giới thiệu. Bạn có thể sắp xếp lại, hoàn thiện chúng và ngay lập tức chuyển các ý tưởng tốt nhất thành nhiệm vụ ClickUp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Bảng trắng trong kế hoạch tương tác cộng đồng. Ví dụ, bản đồ một sự kiện hợp tác với một quán sinh tố địa phương. Từ đó, hãy tiếp tục phát triển các công việc con cho việc thiết kế biển hiệu, đăng bài chung và thiết lập mã QR.

Tiết kiệm thời gian và duy trì sự đồng bộ với trí tuệ nhân tạo (AI).

Soạn thảo, tóm tắt và tìm câu trả lời trong vài giây với ClickUp Brain

ClickUp Brain giúp bạn tạo nội dung và theo dõi cập nhật chiến dịch mà không bị ngập trong quản trị viên.

Yêu cầu ClickUp Brain soạn thảo ba tiêu đề cho chương trình “21-Day Core Challenge”. Sau cuộc họp hàng tuần, hãy để Brain tạo ra một bản tóm tắt gọn gàng kèm theo các nhiệm vụ cụ thể để các huấn luyện viên, quầy lễ tân và bộ phận marketing luôn đồng bộ.

Khi ai đó hỏi, “Báo cáo chương trình giới thiệu gần nhất ở đâu?” ClickUp Brain có thể lấy ngay lập tức thay vì mất mười lăm phút tìm kiếm trong các thư mục. Bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Brain để tạo các chiến dịch tiếp thị trên mạng xã hội và brainstorm các thiết kế tiềm năng cho tờ rơi của phòng tập gym.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết hợp ClickUp Brain Max với ClickUp Talk to Text cho các huấn luyện viên ưa thích ghi chú nhanh bằng giọng nói thay vì gõ phím. Hãy tưởng tượng một huấn luyện viên kết thúc buổi tập và để lại một ghi chú 30 giây: “Mười người đã đăng ký tham gia thử thách, nhưng chúng ta cần in thêm tờ rơi. Vui lòng nhờ Karen làm việc này với nhóm thiết kế.” ClickUp Brain Max sẽ tự động chuyển ghi chú đó thành công việc và giao cho Karen.

Phát huy sức mạnh tiếp thị với ClickUp

Xây dựng cơ bắp tại phòng tập gym đòi hỏi sự kiên trì và đều đặn. Tiếp thị cho phòng tập gym cũng vậy.

Vấn đề là, sự nhất quán trở nên khó khăn khi mọi thứ không được tổ chức. ClickUp giúp sắp xếp gọn gàng các tài liệu, cuộc trò chuyện và bảng tính bằng cách tập trung mọi thứ vào một nơi duy nhất. Kế hoạch của bạn, công việc của bạn, ý tưởng sáng tạo của bạn và thậm chí cả các bước theo dõi đều được sắp xếp cạnh nhau, giúp các chiến dịch trở nên ít hỗn loạn hơn và mang lại động lực hơn.

Khi chiến lược tiếp thị của phòng tập thể dục của bạn rõ ràng và bạn xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội phù hợp, thông điệp của bạn sẽ đến được với những người có khả năng gia nhập và ở lại cao nhất.

Nếu bạn muốn chiến lược marketing của mình phát triển một cách đáng tin cậy như sức mạnh của các thành viên, hãy đăng ký trên ClickUp ngay bây giờ!

Câu hỏi thường gặp

Những chiến lược tốt nhất thường là những chiến lược đơn giản và đã hoàn thành tốt. Các bài đăng trên mạng xã hội đều đặn thể hiện hình ảnh thành viên thực tế, chương trình giới thiệu khách hàng để thưởng cho sự trung thành, và hợp tác với các quán cà phê hoặc cửa hàng thực phẩm sức khỏe địa phương có thể mang lại hiệu quả lớn. Thêm vào đó là các thách thức ngắn hạn hoặc sự kiện cộng đồng, bạn sẽ tạo ra sự chú ý tự nhiên và thân thiện.

Bạn không cần một ngân sách khổng lồ để tạo ra tác động. Hãy chia sẻ những câu chuyện xác thực từ các thành viên hiện tại, tổ chức các cuộc thi nhỏ hoặc tạo ra những mẹo tập luyện nhanh chóng cho mạng xã hội. Những tờ rơi đơn giản tại các doanh nghiệp địa phương và một hồ sơ Google Business Profile rõ ràng cũng có thể thu hút những người đang tìm kiếm một không gian tập luyện gần đó.

Quảng cáo trên mạng xã hội tập trung vào một mục tiêu rõ ràng, như “thử một lớp học miễn phí trong tuần này”, thường hiệu quả hơn các chương trình khuyến mãi chung chung. Các video ngắn trên Instagram Reels, TikTok hoặc YouTube Shorts giúp các thành viên tiềm năng cảm nhận ngay năng lượng của phòng tập gym. Kết hợp với các nhắc nhở qua email hoặc tin nhắn theo dõi thân thiện, bạn sẽ luôn nằm trong tâm trí của họ mà không gây áp lực.

Tỷ lệ giữ chân thành viên đến từ việc giúp mọi người cảm thấy mình là một phần của điều gì đó. Chia sẻ những câu chuyện thành công từ bên trong phòng tập, kỷ niệm các cột mốc quan trọng và tổ chức các thách thức theo mùa để giữ cho các buổi tập luôn mới mẻ. Những lời nhắn nhủ nhẹ nhàng qua email hoặc mạng xã hội cũng giúp nhắc nhở thành viên rằng bạn quan tâm đến tiến độ của họ và quan tâm đến hành trình của họ.

Một không gian làm việc tất cả trong một như ClickUp có thể là cứu cánh. Nó cho phép bạn xây dựng kế hoạch chiến dịch, lên lịch đăng bài, theo dõi giới thiệu và thậm chí brainstorm ý tưởng mới với nhóm của mình tại một nơi duy nhất. Nhờ đó, hoạt động marketing của bạn sẽ không bị phân tán, và bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để tập trung vào thành viên thay vì phải theo dõi các cập nhật.