Mẫu Bảng Giá Trị: Tổ chức. Thanh toán. Lặp lại.

Đang theo dõi những gì đã hoàn thành. Biết chi phí là bao nhiêu. Đảm bảo mọi người được thanh toán. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng hiếm khi như vậy.

Giữa những thay đổi liên tục về thời hạn, đơn đặt hàng và hóa đơn không ngừng, việc duy trì sự rõ ràng có thể cảm thấy như một nhiệm vụ bất khả thi. Giống như việc lắp ráp đồ nội thất IKEA mà không có hướng dẫn hoặc chiếc tua vít Allen nhỏ.

Đó chính là lúc mẫu bảng giá trị phát huy tác dụng. Nó giúp tổ chức việc thanh toán và đảm bảo tiến độ minh bạch. Nhờ đó, chủ đầu tư dự án có thể yên tâm rằng mọi thứ đang diễn ra đúng tiến độ.

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về các mẫu bảng kê giá trị hàng đầu!

Mẫu Bảng Giá Trị là gì?

Mẫu Bảng phân bổ giá trị (SOV) là tài liệu được sử dụng trong quản lý dự án xây dựng để phân chia tổng giá trị hợp đồng thành các mục cụ thể, gán giá trị tổng cho từng giai đoạn hoặc phần của toàn bộ dự án. Tài liệu có cấu trúc này là yếu tố quan trọng để đang theo dõi công việc đã hoàn thành, thanh toán theo các cột mốc và đảm bảo dòng tiền chính xác trong ngân sách dự án.

Được sử dụng chủ yếu bởi các nhà thầu chính, quản lý dự án xây dựng và nhóm tài chính, mẫu này liệt kê các công việc đã thực hiện, chi phí liên quan và vật liệu tồn kho để tính toán giá trị thanh toán theo tiến độ.

SOVs là yêu cầu bắt buộc trong hầu hết các lịch trình xây dựng và giúp các bên liên quan theo dõi tiến độ dự án một cách nhất quán và kịp thời. Hãy xem nó như một bản thiết kế tài chính giúp theo dõi mọi thành phần công việc và chi phí một cách chi tiết.

Các mẫu bảng kê giá trị hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là tóm tắt nhanh về các mẫu bảng kê giá trị tốt nhất:

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu bảng giá trị tốt?

Một mẫu bảng giá trị chất lượng cao giúp đơn giản hóa việc thanh toán và hỗ trợ kiểm soát tài chính trong suốt dự án thi công. Dưới đây là những gì một mẫu bảng giá trị vững chắc bao gồm:

Mô tả chi tiết từng mục trong bảng

Định nghĩa rõ ràng về tên dự án, số công việc và số dự án.

Phân tích chi phí chi tiết theo từng giai đoạn

Cập nhật trạng thái công việc hoàn thành, công việc chưa hoàn thành và vật liệu được lưu trữ.

Các trường để nhập chi phí ước tính, giá trị theo lịch trình và tỷ lệ hoàn thành.

Tổng hợp chi phí dự án, bao gồm chi phí vật liệu và biên lợi nhuận.

Phân chia công việc đã hoàn thành theo giai đoạn hiện tại

Đang theo dõi lịch sử các đơn xin thanh toán trước đây

Định dạng đảm bảo tất cả các nhóm luôn đồng bộ trang thông tin.

Một mẫu tốt giúp tránh vượt ngân sách, đáp ứng các nghĩa vụ hợp đồng và củng cố quản lý tài chính.

13 Mẫu Bảng Giá Trị

1. Mẫu Quản lý Xây dựng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch, đang theo dõi và quản lý các công việc xây dựng một cách dễ dàng với Mẫu Quản lý Xây dựng ClickUp.

Mẫu Quản lý Xây dựng ClickUp là giải pháp toàn diện được thiết kế để quản lý các dự án xây dựng mọi kích thước. Từ lập kế hoạch phạm vi dự án đến đang theo dõi các khía cạnh tài chính, nó hỗ trợ giám sát dự án, phân công nhiệm vụ theo công việc hoặc mục chi tiết, và tích hợp trực tiếp với các tính năng phần mềm quản lý dự án như biểu đồ Gantt và dòng thời gian.

Bạn có thể đang theo dõi chi phí dự án, quản lý vật liệu tồn kho và thậm chí tự động hóa chu kỳ thanh toán bằng các tính năng tự động hóa tích hợp sẵn của ClickUp. Các Trường Tùy chỉnh cho phép bạn nhập các chi tiết như tên dự án, số dự án và tổng giá trị dự kiến. Bạn cũng sẽ nhận được các bảng điều khiển tổng quan hiển thị công việc đã hoàn thành, công việc chưa hoàn thành và trạng thái giai đoạn hiện tại.

Theo dõi các công việc, mục công việc và tỷ lệ hoàn thành trên các giao diện Danh sách công việc, Gantt và dòng thời gian.

Thêm các trường tùy chỉnh cho tên dự án, số dự án và giá trị dự kiến.

Tự động hóa việc thay đổi trạng thái và nhắc nhở cho các ứng dụng thanh toán và đánh giá.

✨ Phù hợp cho: Các nhà quản lý xây dựng đang xử lý các dự án phức tạp và cần kiểm soát tài chính chặt chẽ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn tối ưu hóa quy trình đấu thầu? Tùy chỉnh mẫu đấu thầu xây dựng của bạn để bao gồm các khoản dự phòng cho chi phí bất ngờ và tránh vượt ngân sách.

2. Mẫu hóa đơn cho nhà thầu độc lập ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tự động hóa việc lập hóa đơn, quản lý các mục chi tiết và tối ưu hóa các giai đoạn thanh toán với Mẫu Hóa đơn cho Nhà thầu Độc lập ClickUp.

Mẫu hóa đơn cho nhà thầu độc lập ClickUp là lựa chọn lý tưởng cho các nhà thầu phụ hoặc freelancer hoạt động trong lịch trình xây dựng quy mô lớn. Mẫu này cho phép người dùng chi tiết từng mục, gắn thẻ công việc đã thực hiện và bao gồm thông tin cụ thể của dự án, chẳng hạn như tên dự án, số công việc và giá trị hợp đồng liên quan.

Bạn cũng có thể tính toán biên lợi nhuận, tính toán chi phí vật liệu và phân loại vật liệu lưu trữ chỉ với vài cú nhấp chuột. Dù bạn tính phí theo giờ hay theo cột mốc, mẫu này giúp quy trình lập hóa đơn của bạn diễn ra suôn sẻ với thông tin chi tiết về cấu trúc phân bổ chi phí.

Chi tiết hóa công việc đã thực hiện theo từng mục và cột mốc

Tự động tính tổng, thuế và biên lợi nhuận

Xuất file PDF sạch và ghi lại lịch sử thanh toán

✨ Phù hợp cho: Các nhà thầu độc lập quản lý nhiều dự án có nhu cầu lập hóa đơn chi tiết.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tối ưu hóa quy trình thanh toán! Tự động hóa quy trình thanh toán của bạn bằng cách sử dụng mẫu bảng kê giá trị để đảm bảo các khoản thanh toán theo tiến độ được thực hiện đúng hạn, mọi lúc.

📮 ClickUp Insight: 45% người lao động cho biết họ đã cân nhắc việc sử dụng tự động hóa nhưng chưa thực hiện. Tại sao? Quá nhiều công cụ, thời gian hạn hẹp và không biết bắt đầu từ đâu. ClickUp mang đến sự thay đổi. Với các lệnh ngôn ngữ tự nhiên và các tác nhân AI dễ dàng tạo dựng, tự động hóa không còn là một dự án công nghệ phức tạp mà trở thành công cụ tiết kiệm thời gian. Tự động phân công công việc, tóm tắt dự án hoặc tạo tác nhân AI của riêng bạn, tất cả chỉ trong vài phút, không cần kinh nghiệm. Một khách hàng của ClickUp đã chia sẻ rằng họ đã giảm thời gian báo cáo xuống 40%, biến công việc thủ công thành những thông tin tức thì nhờ các bảng điều khiển tự động hóa của ClickUp.

3. Mẫu ngân sách xây dựng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi các giai đoạn ngân sách, tiến độ và tình hình tài chính theo thời gian thực với Mẫu Ngân sách Xây dựng ClickUp

Được thiết kế để giúp các chuyên gia xây dựng đang theo dõi tình hình tài chính của dự án, Mẫu ngân sách xây dựng ClickUp là công cụ không thể thiếu để theo dõi cả chi phí dự án và công việc đã hoàn thành. Mẫu này cung cấp các trường thông tin về giá trị dự kiến, các mục chi tiết và tổng giá trị theo từng giai đoạn, đảm bảo tất cả các khía cạnh tài chính của dự án xây dựng của bạn được ghi chép một cách rõ ràng và súc tích.

Điều làm cho mẫu này đặc biệt mạnh mẽ là khả năng tích hợp với bộ công cụ quản lý dự án ClickUp. Khi bạn đang theo dõi chi phí vật liệu, chi phí ước tính và vật liệu lưu trữ, mẫu này sẽ tự động đồng bộ với các công việc dự án tổng thể của bạn.

Đang theo dõi giá trị dự kiến, chi phí ước tính, vật liệu tồn kho và chi phí thực tế để duy trì việc hiển thị tình hình ngân sách

Đồng bộ hóa các trường chi phí với các công việc và giai đoạn để chủ đầu tư và quản lý dự án có thể xem cùng một số liệu

Chế độ xem bảng điều khiển và biểu đồ Gantt để phát hiện sớm các chi phí phát sinh và điều chỉnh phạm vi hoặc thời gian một cách rõ ràng

✨ Phù hợp cho: Các nhóm dự án và tài chính thực hiện công việc liên chức năng trên các dự án.

4. Mẫu ngân sách dự án ClickUp với WBS

Tải mẫu miễn phí Phân chia ngân sách theo các công việc và giai đoạn với Mẫu WBS Ngân sách Dự án ClickUp

Mẫu Ngân sách Dự án ClickUp với WBS là một mẫu mạnh mẽ mang lại cấu trúc và chi tiết cho quy trình lập ngân sách của bạn bằng phương pháp WBS—hoàn hảo cho các dự án xây dựng quy mô lớn. Mỗi tác vụ công việc được gán cho một danh mục cha, giúp biểu mẫu giá trị của bạn vừa linh hoạt vừa dễ sử dụng.

Mẫu này cung cấp các trường cho giá trị dự kiến, tổng giá trị, chi phí ước tính và tỷ lệ hoàn thành, giúp nhà quản lý dự án có cái nhìn tổng quan về hiệu quả tài chính và vận hành theo thời gian thực. Với các chế độ xem dòng thời gian, Gantt và lịch của ClickUp, bạn đang theo dõi tiến độ ở cấp độ công việc, giai đoạn và cột mốc.

Phân tích chi phí theo gói công việc và giai đoạn

Ghi nhận giá trị theo lịch trình, giá trị tổng cộng và tỷ lệ hoàn thành theo từng nút

Chuyển đổi giữa các chế độ xem Danh sách Công việc, Dòng thời gian và Lịch để lập kế hoạch đánh giá và kỳ thanh toán

✨ Phù hợp cho: Các nhóm quản lý toàn bộ dự án xây dựng có nhiều giai đoạn thanh toán.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Theo dõi từng phút! Sử dụng phần mềm tính phí theo thời gian để thiết lập khối thời gian cho các công việc và đảm bảo khách hàng chỉ bị tính phí cho công việc thực tế đã hoàn thành.

📣 Lợi thế của ClickUp: Lịch ClickUp là công cụ đột phá trong việc quản lý dòng thời gian và chi tiết công việc của dự án xây dựng tại một nơi duy nhất! Nó cho phép bạn vẽ bản đồ trực quan cho từng giai đoạn của dự án xây dựng—từ khởi công đến kiểm tra cuối cùng—đảm bảo rằng các mốc thời gian, cột mốc và mối quan hệ phụ thuộc được hiển thị rõ ràng cho tất cả các bên liên quan. Mỗi công việc, dù là chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật liệu hay kiểm tra, đều có thể được lên lịch, phân công và đang theo dõi trực tiếp trên lịch, giúp dễ dàng phát hiện trùng lặp, tránh tắc nghẽn và duy trì sự đồng bộ của nhóm. Ngoài ra, bạn có thể chuyển đổi giữa các chế độ xem lịch, Gantt và dòng thời gian để lập kế hoạch linh hoạt, đồng thời đính kèm tệp đính kèm, hình ảnh hoặc danh sách kiểm tra cho từng công việc để đảm bảo tính minh bạch toàn diện của dự án.

5. Mẫu Quản lý Dự án Xây dựng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý dòng thời gian, công việc và chi phí tất cả trong một nơi bằng cách sử dụng Mẫu Quản lý Dự án Xây dựng ClickUp

Mẫu Quản lý Dự án Xây dựng ClickUp được thiết kế để cung cấp cho nhà quản lý dự án chế độ xem tổng quan về toàn bộ dự án. Mẫu này là trung tâm điều hành chiến lược của bạn để quản lý mọi khía cạnh của dự án.

Nó kết hợp các bảng điều khiển ClickUp cấp cao với các chế độ xem công việc chi tiết để đảm bảo bạn luôn nắm bắt được tình hình.

Sử dụng mẫu này để phân chia phạm vi xây dựng theo từng mục, theo dõi giá trị theo lịch trình và ghi chép công việc đã hoàn thành theo thời gian thực. Mẫu này hỗ trợ chi phí vật liệu, vật liệu tồn kho và nhiều chế độ xem giai đoạn hiện tại để phù hợp hơn với cách làm việc của các nhóm. Nó cũng tích hợp với ClickUp Docs và ClickUp Chat để hợp tác mượt mà giữa các bộ phận và các bên liên quan.

Các công cụ trực quan như biểu đồ Gantt và chế độ xem lịch giúp bạn có cái nhìn tổng quan về lịch trình dự án, trong khi biểu đồ khối lượng công việc giúp cân bằng nhóm và tránh tình trạng quá tải.

Tập trung phạm vi công việc, các trường chi phí và dòng thời gian để đảm bảo các công việc, ngân sách và hóa đơn được đồng bộ hóa

Sử dụng khối lượng công việc và cảnh báo để cân bằng đội ngũ nhân công và phát hiện các cột mốc kích hoạt thanh toán trước khi chúng bị trễ

Đính kèm tài liệu, bản vẽ và các phê duyệt vào các công việc để đảm bảo các cập nhật tại trường và hồ sơ văn phòng được bản đồ

✨ Phù hợp cho: Các nhà quản lý dự án quản lý các dự án xây dựng nhiều giai đoạn cần có khả năng hiển thị chi tiết về chi phí, công việc và dòng thời gian.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Giữ phản hồi của khách hàng ở một nơi duy nhất! Sử dụng phần mềm hợp tác với khách hàng để tập trung giao tiếp và đảm bảo các bên liên quan trong dự án luôn đồng bộ trang thông tin.

6. Mẫu Quản lý Xây dựng ClickUp (Phiên bản thay thế)

Tải mẫu miễn phí Xác định rõ vai trò, phạm vi công việc và điều khoản thanh toán với Mẫu Hợp đồng Nhà thầu ClickUp

Nếu nhóm của bạn thường xuyên làm việc tại trường, mẫu này mang lại sự linh hoạt và cấu trúc mà không phức tạp. Mẫu Quản lý Xây dựng ClickUp cung cấp cho các giám sát viên công trường và quản lý công trường mọi công cụ cần thiết để theo dõi tiến độ dự án và công việc đã hoàn thành.

Ghi chép công việc thực hiện hàng ngày, cập nhật vật liệu tồn kho và đánh dấu công việc chưa hoàn thành theo thời gian thực. Mỗi công việc được liên kết với tên dự án và giai đoạn tổng thể, kèm theo các trường chi phí cụ thể cho giá trị dự kiến, chi phí ước tính và tổng giá trị.

Ghi chép công việc hàng ngày, vật liệu tồn kho và các mục chưa hoàn thành

Gán thẻ cho từng mục nhập theo giai đoạn, mục chi tiết và giá trị dự kiến

Thêm danh sách kiểm tra công việc và hình ảnh để xác minh, giúp quá trình phê duyệt diễn ra nhanh chóng hơn

✨ Phù hợp cho: Các nhóm tại công trường cần ghi chép và quản lý hoạt động hàng ngày đồng thời đồng bộ với dữ liệu tài chính trung tâm.

7. Mẫu Hợp đồng Nhà thầu ClickUp

Tải mẫu miễn phí Cần kết nối giữa pháp lý và thực thi? Sử dụng mẫu này để đồng bộ hóa phạm vi, công việc và hợp đồng trong một nơi duy nhất

Mặc dù đây không phải là mẫu bảng kê giá trị thông thường, nó đóng vai trò quan trọng trong quản lý dự án. Mẫu Thỏa thuận Nhà thầu ClickUp giúp xác định rõ ràng các nghĩa vụ hợp đồng và đồng bộ hóa tất cả các bên tham gia dự án về các deliverables, kỳ vọng thanh toán và phạm vi dự án ngay từ ngày đầu tiên.

Bạn có thể gắn mẫu này trực tiếp vào quy trình thanh toán và chế độ xem công việc của mình. Ngoài ra, bạn còn có tính năng thêm ghi chú, xác định các điều kiện kích hoạt thanh toán dựa trên các cột mốc quan trọng của dự án và xác định các điều khoản liên quan đến vật liệu lưu trữ, công việc đã thực hiện và dòng thời gian thực hiện.

Xác định các sản phẩm đầu ra, điều kiện kích hoạt thanh toán và phạm vi công việc trong một tài liệu duy nhất

Kết nối các điều khoản với các công việc và giai đoạn để đảm bảo tuân thủ và thực hiện được liên kết chặt chẽ

Ghi lại chữ ký, vai trò và ngày tháng để đảm bảo rằng các cuộc kiểm toán và bàn giao được thực hiện một cách thuận lợi

✨ Phù hợp cho: Các nhà thầu muốn đảm bảo tính minh bạch về pháp lý và thanh toán được tích hợp vào mọi bước của chu kỳ xây dựng.

8. Template. net Mẫu Bảng Giá Trị

Thông qua mẫu.net

Cần một tùy chọn đơn giản nhưng hàm? Mẫu bảng giá trị dự án Excel có thể tải xuống từ Template.net SOV Template đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cơ bản của bạn. Với các hàng được cấu trúc theo các mục chi tiết, bạn có thể nhập giá trị dự kiến, tỷ lệ hoàn thành và tổng công việc đã hoàn thành được tính toán.

Mẫu này phù hợp nhất cho các nhóm nhỏ hoặc các dự án xây dựng đơn lẻ, nơi việc sử dụng công cụ kỹ thuật số có thể cảm thấy quá phức tạp. Mẫu Bảng Giá Trị miễn phí này cho phép bạn ghi chép hoạt động trong kỳ thanh toán hiện tại và cập nhật chi phí dự án thủ công cho từng công việc.

Nhập giá trị dự kiến, tỷ lệ hoàn thành và tổng khối lượng công việc đã hoàn thành

Thêm các cột cho vật liệu tồn kho và các đơn đặt hàng trước đó

Tùy chỉnh tiêu đề với tên dự án và số công việc

✨ Phù hợp cho: Các chuyên gia xây dựng đang tìm kiếm một giải pháp dựa trên bảng tính có thể in để ghi chép chi tiết phân bổ giá trị một cách nhanh chóng.

👀 Thông tin thú vị: Khái niệm “giá trị theo lịch trình” có nguồn gốc từ đầu thế kỷ 20, khi các nhà thầu bắt đầu hệ thống hóa chi phí để đảm bảo vay vốn ngân hàng. Hóa ra, bảng tính đã có nguồn gốc lâu đời hơn cả Excel.

9. Template. net Mẫu Bảng Giá Trị cho Nhà Thầu Tổng Thầu

Được thiết kế dành cho các nhà thầu chính quản lý nhiều nhà thầu phụ và nhà cung cấp, Mẫu Bảng Giá Trị Miễn Phí cho Nhà Thầu Chính này giúp việc đang theo dõi tiến độ dự án và đối chiếu hóa đơn trở nên dễ dàng hơn. Mỗi hàng trong bảng cung cấp không gian để ghi chép các mục công việc, chi phí dự án liên quan và các chi tiết như giá trị dự kiến và công việc đã hoàn thành.

Nó rất hữu ích cho việc giao tiếp trực tiếp với chủ dự án, cho phép cập nhật minh bạch theo từng giai đoạn hiện tại và hiển thị công việc đã hoàn thành. Các cột dành cho vật liệu lưu trữ, lao động và ghi chú về các đơn xin thanh toán trước đó đảm bảo mọi công việc đều được ghi nhận đầy đủ.

Theo dõi các mục công việc của nhà thầu phụ, chi phí và ghi chú để đảm bảo thông tin cập nhật cho các bên liên quan được minh bạch.

Phân chia theo giai đoạn và lao động/vật liệu để các cuộc đánh giá tập trung vào những thay đổi đã xảy ra.

Ghi lại các đơn xin thanh toán trước đó để đảm bảo rằng các đơn xin thanh toán hiện tại có cơ sở tham chiếu đã được xác minh.

✨ Phù hợp cho: Các nhà thầu cần một định dạng có cấu trúc nhưng linh hoạt để thống nhất với các bên liên quan về việc thanh toán.

Các trường AI trong ClickUp có thể thay đổi cách bạn thu thập và quản lý giá trị trong mẫu bảng giá trị cho các dự án xây dựng. Bằng cách tận dụng các trường được hỗ trợ bởi AI—như các trường Văn bản Ngắn, Văn bản Dài và Trường Tùy chỉnh Danh sách Thả xuống—bạn có thể tự động hóa việc trích xuất, phân loại và tóm tắt các điểm dữ liệu khóa như các mục chi tiết, chi phí và cập nhật tiến độ. Ví dụ, các trường AI có thể tự động tóm tắt chi tiết công việc, tạo bản cập nhật tiến độ dựa trên hoạt động gần đây hoặc phân loại các mục nhập theo hướng dẫn tùy chỉnh của bạn. Điều này không chỉ giảm thiểu việc nhập dữ liệu thủ công và rủi ro lỗi mà còn đảm bảo Bảng giá trị của bạn luôn được cập nhật và có thể thực thi, giúp nhóm của bạn tập trung vào các công việc có giá trị cao hơn.

10. Mẫu. net Builder Schedule of Giá trị

Mẫu Bảng Giá Trị của Nhà Thầu là công cụ nhẹ nhàng giúp bạn tổ chức các giá trị theo từng mục và đang theo dõi công việc.

Mẫu bảng giá trị đơn giản này giúp quản lý các dự án xây dựng và cải tạo quy mô trung bình. Theo dõi công việc bằng cách chia nhỏ các công việc thành các mục riêng lẻ và ghi chép chi phí dự án qua các giai đoạn.

Mặc dù không tích hợp với phần mềm quản lý dự án nào, nó vẫn là lựa chọn lý tưởng cho việc nộp hồ sơ thủ công. Bạn có thể bao gồm dữ liệu về công việc đã hoàn thành, vật liệu đã lưu trữ và thậm chí đang theo dõi biên lợi nhuận so với chi phí ước tính ban đầu một cách thủ công.

Danh sách công việc và tổng chi phí theo giai đoạn để giúp nhà thầu nhanh chóng tạo bản đồ giá trị với tiến độ.

Ghi chép công việc đã hoàn thành và vật liệu đã lưu trữ để các cuộc họp với khách hàng có số rõ ràng.

Tạo các tab tương ứng cho từng giai đoạn và in các bản sao sạch sẽ để việc bài nộp/gửi trở nên dễ dàng.

✨ Phù hợp cho: Các nhà thầu độc lập đang tìm kiếm một mẫu giấy để lập bản đồ giá trị theo tiến độ.

👀 Thông tin thú vị: Dự án xây dựng lớn nhất thế giới — Thành phố NEOM trị giá $500 tỷ của Ả Rập Xê Út. Dự án này sẽ cần hàng nghìn tài liệu Bảng giá trị chỉ để đang theo dõi ai được thanh toán cho công việc gì!

11. Mẫu Bảng Giá Trị Excel cho Chi Phí Nhân Công

Qua CrewCost

Mẫu Bảng Giá Trị CrewCost SO V là một mẫu bảng giá trị dựa trên Excel được thiết kế với độ chính xác tài chính cao. Được thiết kế riêng cho việc đang theo dõi chi phí, biểu mẫu này bao gồm các công thức tích hợp sẵn tự động tính toán tổng giá trị, tỷ lệ hoàn thành và ngân sách còn lại.

Ghi chép chi tiết từng mục, từ hệ thống ống nước đến hoàn thiện nội thất, và bao gồm tổng số công việc đã hoàn thành và vật liệu đã lưu trữ. Cấu trúc này lý tưởng cho việc thanh toán hàng tháng và tuân thủ các quy trình tiêu chuẩn trong tính toán thanh toán theo tiến độ.

Sử dụng các công thức tích hợp sẵn để tính tổng, tỷ lệ hoàn thành và ngân sách còn lại.

Giữ tổng số tiền tích lũy theo từng mục và tháng để đảm bảo tính nhất quán trong việc thanh toán hàng tháng.

Thêm các tab cho các giai đoạn trước đó và các cột mốc để quá trình kiểm tra theo dõi một cách rõ ràng.

✨ Phù hợp cho: Các nhà quản lý tài chính và nhóm quản trị viên cần một bảng tính sẵn có để đang theo dõi SOV.

12. Mẫu Biểu Định Giá Giá Trị PDFfiller

Thông qua PDFfiller

Biểu mẫu giá trị trực tuyến này là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm cần chuyển đổi sang hình thức số hóa mà không cần cài đặt thêm công cụ. Biểu mẫu SOV của PDFfiller có thể được điền trực tuyến, ký điện tử và xuất ra dưới dạng bảng kê giá trị hoàn thành.

Sử dụng nó để ghi chép các mục chi tiết, gắn thẻ dự án, thêm giá trị dự kiến và theo dõi công việc đã hoàn thành và vật liệu đã lưu trữ. Mặc dù nó không có tính năng đang theo dõi động hoặc báo cáo, điểm mạnh của nó là tính dễ tiếp cận.

Điền, ký tên và chia sẻ Mẫu Lịch trình Giá trị (SOV) trực tuyến để cho phép các nhóm nộp hồ sơ mà không cần phần mềm bổ sung.

Ghi lại các mục chi tiết, giá trị dự kiến và vật liệu dự trữ để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu.

Xuất bản bản sao đã hoàn thiện để lưu trữ, đảm bảo việc tuân thủ quy định dễ dàng được chứng minh.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm cần một định dạng SOV tuân thủ pháp luật, dễ tiếp cận và không yêu cầu thời gian học tập.

13. Mẫu Bảng Giá Trị của TemplateLab

Qua TemplateLab

Mẫu SOV của TemplateLab là một mẫu bảng kê giá trị miễn phí có thể tải xuống dưới dạng Excel, được thiết kế để đảm bảo tính rõ ràng và đơn giản. Đây là cách dễ dàng để đang theo dõi chi phí dự án, ghi chép công việc đã thực hiện và hiển thị biên lợi nhuận mà không cần sử dụng phần mềm phức tạp.

Mỗi hàng cho phép bạn định nghĩa một mục công việc, giá trị dự kiến và tỷ lệ hoàn thành. Có không gian để ghi chép công việc chưa hoàn thành, tính toán tổng giá trị và ghi chú về vật liệu tồn kho cho từng giai đoạn hiện tại. Bạn cũng có thể ghi chú tên dự án, mã công việc và giá trị hợp đồng ở phần đầu.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Các mục chi tiết với giá trị theo lịch trình và tỷ lệ hoàn thành.

Ghi chú công việc chưa hoàn thành và vật liệu được lưu trữ.

Tái sử dụng và tùy chỉnh bảng tính cho từng dự án để bắt đầu các dự án mới một cách nhanh chóng.

✨ Phù hợp cho: Nhà thầu và điều phối viên quản lý các dự án nhỏ muốn sử dụng biểu mẫu đang theo dõi Excel sạch sẽ và dễ sử dụng.

Xây dựng thành công, từng mẫu một.

Theo nghiên cứu của McKinsey, 98% các dự án quy mô lớn gặp phải chi phí vượt quá 30% và 77% bị chậm tiến độ ít nhất 40%. Những thách thức này thường phát sinh do thiếu sự giám sát tài chính có cấu trúc, theo dõi chi phí không hiệu quả và phụ thuộc vào các quy trình thủ công.

Từ các mẫu quản lý xây dựng của ClickUp đến các giải pháp dựa trên Excel, có một mẫu phù hợp cho mọi nhu cầu, dù bạn đang quản lý các dự án quy mô lớn hay các công việc thầu phụ nhỏ hơn. Mỗi công cụ đều giúp theo dõi tiến độ dự án hiệu quả hơn, tăng cường tính minh bạch cho các bên liên quan và đảm bảo rằng việc kiểm soát tài chính luôn nằm trong tầm tay của bạn.

Sẵn sàng nắm quyền kiểm soát dự án xây dựng tiếp theo của bạn? Đăng ký với ClickUp và tối ưu hóa quản lý thanh toán, lịch trình giá trị và phạm vi công việc để đạt được thành công tối đa.

Câu hỏi thường gặp

Để tạo một bảng phân bổ giá trị, bạn bắt đầu bằng cách liệt kê tất cả các thành phần chính, giai đoạn hoặc công việc liên quan đến dự án xây dựng. Mỗi mục được gán một giá trị tiền tệ cụ thể dựa trên tổng giá trị hợp đồng và phạm vi công việc. Phân tích chi tiết này cho phép đang theo dõi tiến độ và thanh toán một cách rõ ràng khi dự án tiến triển, đảm bảo rằng mỗi phần công việc được tính toán và thanh toán đúng cách.

Mẫu SOV (Lịch trình giá trị) là một biểu mẫu hoặc bảng tính tiêu chuẩn được thiết kế để tổ chức việc phân chia tổng chi phí của dự án thành các mục chi tiết riêng lẻ. Mẫu này cung cấp một định dạng có cấu trúc để nhập từng mục công việc, giá trị được phân bổ cho từng mục và các chi tiết liên quan khác, giúp việc xem xét, cập nhật và quản lý các khía cạnh tài chính của dự án xây dựng trở nên dễ dàng hơn.

Bảng phân bổ giá trị thường được chuẩn bị bởi nhà thầu chính hoặc quản lý dự án chịu trách nhiệm giám sát dự án. Trong nhiều trường hợp, quá trình này đòi hỏi sự hợp tác với các nhà thầu phụ và chủ đầu tư để đảm bảo việc phân bổ chi phí chính xác và được tất cả các bên liên quan đồng ý.

Biểu đồ Bảng phân bổ chi phí là biểu diễn trực quan hoặc bảng biểu của việc phân bổ chi phí dự án. Nó hiển thị từng hạng mục công việc, giá trị tương ứng và tổng cộng lũy kế, cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về cách số tiền hợp đồng được phân bổ. Biểu đồ này giúp các bên liên quan theo dõi việc thanh toán dự án, đang theo dõi trạng thái hoàn thành và quản lý thanh toán hiệu quả trong suốt quá trình xây dựng.