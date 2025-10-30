Mẫu lịch trình học tại nhà miễn phí để tổ chức quá trình học tập của con bạn.

“Hôm nay chúng ta học lịch sử hay mỹ thuật?”Con trai bạn hỏi vào lúc 11 giờ sáng thứ Ba. Bạn liếc qua ghi chú và nhận ra… bạn cũng không chắc chắn. Một tab trình duyệt chứa chương trình giảng dạy toán học, tab khác là đơn vị học tập về thiên nhiên, và tab thứ ba là bảng Pinterest đầy các ý tưởng thủ công.

Giáo dục tại nhà mang lại sự tự do, nhưng nó cũng có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp khi các tài nguyên tích tụ mà không có kế hoạch cụ thể. 📚

Thực tế, Đại học Johns Hopkins cho biết trong năm học 2023-24, 19 trong số 21 bang chia sẻ dữ liệu đã ghi nhận sự gia tăng về số lượng học sinh học tại nhà. Với ngày càng nhiều gia đình lựa chọn con đường này, nhu cầu về các phương pháp đơn giản để tổ chức bài học và đang theo dõi tiến độ ngày càng tăng cao.

Và trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá 18 mẫu lịch trình học tại nhà miễn phí trong ClickUp dành cho học sinh, giúp bạn kiểm soát quá trình học tập của con mình. 🏁

Mẫu lịch học tại nhà là gì?

Mẫu lịch học tại nhà là một công cụ kỹ thuật số hoặc in ấn có cấu trúc, được thiết kế để giúp phụ huynh, gia sư hoặc học sinh tổ chức các hoạt động học tập tại nhà.

Nó tập trung các kế hoạch bài học, bài tập, điểm danh, điểm số và lịch trình, giúp quản lý các mục tiêu hàng ngày, hàng tuần và dài hạn trở nên dễ dàng hơn. Các mẫu này thường bao gồm các chế độ xem tùy chỉnh, đang theo dõi môn học, công cụ viết AI và chỉ báo tiến độ để đơn giản hóa việc lập kế hoạch học tập và ghi chép.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu lịch học tại nhà tốt?

Một mẫu kế hoạch học tập tại nhà tốt cung cấp một hệ thống hoàn thành để quản lý học tập, tài nguyên và thói quen gia đình. Dưới đây là một số thành phần cần xem xét khi chọn mẫu:

Đặt mục tiêu tổng thể: Xác định mục tiêu hàng năm và tạo bản tóm tắt tổng quan cho cả năm để lập bản đồ cho các thói quen, ưu tiên và cột mốc quan trọng.

Quản lý kế hoạch hàng tháng và hàng tuần: Sử dụng lịch, bảng điều khiển và lịch trình để tổ chức bài học, bài tập và hoạt động.

Chi tiết bài học hàng ngày: Phân chia từng ngày với các môn học cụ thể, công việc và khối thời gian để thực hiện một cách trơn tru.

Quản lý chương trình giảng dạy và tài nguyên: Đang theo dõi sách, tài liệu, kế hoạch tham quan trường và kế hoạch bài học theo từng môn học cho cả năm học.

Ghi chép sự tham gia và phản hồi: Ghi lại thông tin tham gia và cho phép bạn sử dụng các trang phản hồi để đánh giá tiến độ.

Theo dõi mục tiêu và thói quen: Theo dõi tiến độ học tập và Theo dõi tiến độ học tập và sự phát triển cá nhân thông qua các công cụ đang theo dõi.

Tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn: Cung cấp các trang bổ sung cho kế hoạch dự án, nghiên cứu theo chủ đề hoặc phương pháp giáo dục tự do.

Khuyến khích sự tham gia của học sinh: Mời trẻ em tham gia lập kế hoạch bài học hoặc chọn tài liệu để xây dựng quyền sở hữu và sự tham gia tích cực.

🧠 Thông tin thú vị: Charlotte Mason là một nhà giáo dục người Anh thế kỷ 19, triết lý của bà vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều gia đình học tại nhà ngày nay. Bà tin rằng các bài học ngắn hiệu quả hơn bài học dài vì sự tập trung của trẻ em hoạt động tốt nhất trong các khoảng thời gian ngắn và trở nên mạnh mẽ hơn qua việc luyện tập đều đặn. Phương pháp của bà trong việc tạo ra "sách sống" và các chuyến đi dạo trong thiên nhiên được coi là khá táo bạo vào thời điểm đó.

18 mẫu lịch trình học tại nhà

Phần mềm Quản lý Dự án Giáo dục ClickUp cung cấp cho bạn một nền tảng duy nhất để tạo bản đồ tất cả các khía cạnh của việc học tại nhà. Bạn có thể vẽ kế hoạch bài học, đang theo dõi các bài tập đã hoàn thành, ghi chép thời gian cho các hoạt động và thậm chí ghi chú nhanh về những suy ngẫm về việc học mỗi ngày.

Dưới đây là 18 mẫu để đơn giản hóa, tổ chức và theo dõi năm học tại nhà một cách hiệu quả.

1. Mẫu kế hoạch bài học ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ các kế hoạch bài học, biểu mẫu đánh giá và bài tập cùng nhau với mẫu kế hoạch bài học ClickUp.

Mẫu kế hoạch bài giảng ClickUp được thiết kế để hỗ trợ giáo viên tạo, quản lý và đang theo dõi kế hoạch bài giảng cho các khóa học đại học một cách hiệu quả. Bắt đầu bằng cách liệt kê các chủ đề và tài liệu sẽ được giảng dạy trong khóa học, sau đó xác định mục tiêu và mục đích rõ ràng cho từng khóa học trong công cụ.

Mẫu kế hoạch học tập tại nhà cho phép bạn lập kế hoạch bài học chi tiết cho từng chủ đề, bao gồm các hoạt động và đánh giá để đảm bảo sự tham gia của học sinh. Ngoài ra, bạn có thể thường xuyên kiểm tra tiến độ của từng khóa học để điều chỉnh kịp thời.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

📌 Phù hợp cho: Phụ huynh, người giám hộ hoặc gia sư muốn có mẫu kế hoạch bài học để lập kế hoạch và đang theo dõi các bài học trên nhiều môn học và cấp độ lớp học trong chương trình học tại nhà của họ.

📮 ClickUp Insight: 45% cho biết việc chia nhỏ mục tiêu lớn thành các bước nhỏ giúp họ duy trì động lực. Ý tưởng này rất rõ ràng, nhưng việc áp dụng vào thực tế mới là nơi công việc thực sự bắt đầu (và thường bị đình trệ). 🚥 Bạn cảm thấy choáng ngợp với một mục tiêu lớn như “xây dựng chương trình giảng dạy cho cả học kỳ”? Hãy để ClickUp Brain hỗ trợ. Mô tả mục tiêu của bạn, và ClickUp AI sẽ chia nhỏ nó thành các công việc và công việc con có thể thực hiện được, gán ngày đáo hạn, và giúp bạn tiến gần hơn đến giấc mơ của mình. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng cho biết năng suất của họ đã tăng gấp đôi kể từ khi chuyển sang sử dụng ClickUp.

2. Mẫu lịch trình hàng ngày ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sắp xếp các tác vụ vào các danh mục như Cá nhân, Công việc và Mục tiêu với mẫu lịch trình hàng ngày ClickUp.

Mẫu lịch trình hàng ngày ClickUp giúp bạn tổ chức các bài học học tại nhà, công việc gia đình và danh sách việc cần làm cá nhân trong một nơi duy nhất. Với các chế độ xem tùy chỉnh như ClickUp Calendar View và All Tasks, bạn có thể quản lý các công việc hàng ngày như đi siêu thị, thói quen chăm sóc bản thân hoặc thậm chí các dự án phụ một cách dễ dàng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Sắp xếp các công việc theo danh mục với các trường tùy chỉnh cho Cá nhân , Công việc , Trường học hoặc Mục tiêu .

Giữ vững ưu tiên với các cập nhật trạng thái như việc cần làm và hoàn thành

Nhóm các công việc theo ngày đáo hạn và xem những công việc nào đã Quá hạn , Đã xong hôm nay hoặc đã Đã xong chỉ với một cái nhìn.

Thêm chi tiết như nhắc nhở, ghi chú và công việc con cho từng công việc để không bỏ sót các bước quan trọng.

📌 Phù hợp cho: Các bậc phụ huynh và gia sư dạy học tại nhà muốn có một cách đáng tin cậy để quản lý các bài học hàng ngày đồng thời cân bằng các trách nhiệm gia đình và công việc cá nhân trong ứng dụng lịch trình hàng ngày.

3. Mẫu lịch trình hàng tuần ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi hạn chót, sự kiện, cuộc họp và nhiều hơn nữa một cách thú vị với mẫu lịch tuần ClickUp.

Mẫu lịch trình hàng tuần ClickUp nhà cung cấp một bản đồ trực quan về tuần tới, giúp bạn nhìn rõ những gì sẽ diễn ra mỗi ngày, những mục tiêu bạn đang tập trung vào và những điều chỉnh cần thiết.

Thay vì phải vội vàng mỗi sáng, bạn sẽ có chế độ xem tổng quan về các bài học, hoạt động và ưu tiên đã được sắp xếp sẵn. Với bố cục bảng màu sắc, không gian dành riêng cho mục tiêu và tính năng kéo và thả công việc, mẫu kế hoạch học tập tại nhà này mang lại cảm giác ít giống như một hướng dẫn tuần sáng tạo.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Lập kế hoạch tuần của bạn một cách trực quan với bảng Kanban 7 ngày, mỗi cột đại diện cho các ngày từ Monday đến Chủ Nhật.

Dễ dàng nhận biết những công việc đang chờ xử lý hoặc đã hoàn thành với các trạng thái như Mở và Hoàn thành .

Sử dụng chế độ xem Planner Board View để sắp xếp các công việc theo ngày một cách màu sắc và linh hoạt với tính năng kéo và thả.

Đặt mục tiêu hàng đầu cho tuần trong các khu vực chuyên biệt như Ưu tiên! và Những suy ngẫm.

📌 Phù hợp cho: Phụ huynh, gia sư hoặc người giám hộ muốn có chế độ xem tổng quan về tuần của mình.

🧠 Thông tin thú vị: Vào thế kỷ 17, các gia đình giàu có ở châu Âu thường thuê gia sư để giáo dục con cái tại nhà, kết hợp giữa các bài học học thuật với lễ nghi và giáo dục đạo đức.

4. Mẫu lịch trình giờ học hàng ngày của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch cho các bài học, hoạt động và thời gian nghỉ ngơi theo từng giờ với mẫu lịch trình hàng ngày theo giờ của ClickUp.

Mẫu Lịch Trình Giờ Học Hàng Ngày của ClickUp giúp các bậc phụ huynh dạy học tại nhà lập kế hoạch cho từng ngày một cách có cấu trúc. Bạn có thể dành riêng các khung giờ cho bài học, thời gian đọc sách, hoạt động thực hành và thậm chí cả thời gian nghỉ ngơi, đồng thời để lại các khoảng thời gian dự phòng để xử lý các câu hỏi bất ngờ hoặc chuyển đổi giữa các môn học.

Các tính năng nhắc nhở tích hợp và theo dõi thời gian giúp bạn dễ dàng duy trì lịch trình, đảm bảo mỗi khối học tập và hoạt động đều nhận được sự quan tâm xứng đáng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Phân chia ngày của bạn thành các khung giờ bằng cách sử dụng chế độ xem dòng thời gian để có thời gian bắt đầu và kết thúc rõ ràng.

Sử dụng các trường để ghi chú chi tiết như Lý do vắng mặt hoặc Ghi chú cho các khối cụ thể.

Chuyển đổi giữa các chế độ xem Lịch làm việc hàng ngày , Vắng mặt và Lịch trình hàng ngày để phù hợp với các nhu cầu kế hoạch khác nhau.

Đánh dấu các khoảng nghỉ hoặc chuyển tiếp quan trọng (như giờ ăn trưa hoặc các phiên ôn tập) bằng các dấu mốc thời gian trực quan.

📌 Phù hợp cho: Phụ huynh, gia sư và học sinh muốn có cấu trúc theo giờ cho các bài học học tại nhà.

5. Mẫu lịch học trường ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xem các lớp học sắp tới và thời gian dành cho các dự án với chế độ xem lịch học ClickUp School Schedule Template.

Mẫu lịch học ClickUp cung cấp chế độ xem rõ ràng về thời khóa biểu, thời gian học tập và các hoạt động.

Nó hoạt động như một hệ thống quản lý kiến thức. Điều đó có nghĩa là bạn có thể tạo bản đồ cho các buổi học, thêm các khối học tập và thậm chí bao gồm các hoạt động ngoài học thuật như thể thao hoặc nghỉ ngơi. Với các chi tiết như tên giáo viên, địa điểm bài học hoặc ghi chú về bài tập, việc theo dõi mọi thứ trở nên dễ dàng nhờ tính năng hiển thị.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thêm thông tin chi tiết với các trường như Giáo viên , Hoạt động và Địa điểm cho từng lớp học hoặc khối.

Chuyển đổi giữa các chế độ xem Hoạt động , Lịch học và Ghi chú lớp học để tập trung vào những gì bạn cần.

Theo dõi sự tham gia hoặc hoàn thành với các trạng thái như Mở và Hoàn thành

Đặt công việc lặp lại trong ClickUp để quản lý các bài học liên tục và công việc lặp lại trong lịch trình.

📌 Phù hợp cho: Phụ huynh, gia sư hoặc người giám hộ muốn có một kế hoạch hàng tháng có cấu trúc để quản lý nhiều lớp học, khối học tập và thói quen cá nhân trong môi trường học tại nhà.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng 10 phút dọn dẹp kỹ thuật số mỗi ngày như một kỹ thuật quản lý thời gian để xóa thông báo, cập nhật công việc và chuẩn bị không gian làm việc của bạn.

6. Mẫu lịch học và nghiên cứu thời gian của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Nâng cao thành tích học tập bằng cách quản lý nhiều cam kết cùng lúc với mẫu lịch học và nghiên cứu thời gian của ClickUp.

Mẫu Lịch Học và Nghiên Cứu Thời Gian của ClickUp được thiết kế để theo dõi các buổi học, điểm số, đánh giá và các buổi học tập. Nó kết nối thời gian học hàng ngày của bạn với thành tích học tập và tiến độ học tập. Với các công việc lặp lại cho từng môn học và các trường tùy chỉnh cho đánh giá, bạn có thể quản lý thời gian học của mình và theo dõi tiến độ học tập.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi thành tích học tập với 11 trường thông tin cho Màu lớp , Học kỳ , Bạn cùng lớp và Ghi chú .

Quản lý công việc học tập với các trạng thái như việc cần làm , tiến độ và hoàn thành .

Giữ vững tiến độ với các kỳ thi và hạn chót thông qua các bảng Quá hạn và Chưa được lên lịch .

Sử dụng năm chế độ xem tùy chỉnh (Năm, Dòng thời gian, Ưu tiên, Lịch học) với các cấu hình khác nhau để lập kế hoạch linh hoạt.

📌 Phù hợp cho: Học sinh, gia sư hoặc giáo viên muốn kết nối lịch học với việc đang theo dõi học tập khi sử dụng ClickUp cho học sinh.

Học cách nâng cao năng suất làm việc với lịch dự án toàn diện. 👇🏼

7. Mẫu lập kế hoạch lớp học ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng mẫu lập kế hoạch lớp học ClickUp để có không gian làm việc rõ ràng, giúp soạn thảo bài giảng và phân công nhiệm vụ một cách hiệu quả.

Mẫu kế hoạch giảng dạy ClickUp là lựa chọn tuyệt vời cho gia sư hoặc phụ huynh dạy học tại nhà muốn có cách thức có cấu trúc để lập kế hoạch, tổ chức và đang theo dõi các bài học cho nhiều môn học. Mỗi bài học có thể bao gồm tài liệu tham khảo, hạn chót và ghi chú.

Ví dụ, nếu bạn đang dạy một đứa trẻ lớn hơn môn Đại số và một đứa trẻ nhỏ hơn kỹ năng Đọc cơ bản, bạn có thể tạo các danh sách công việc riêng biệt trong mẫu kế hoạch học tập tại nhà cho từng đứa trẻ. Thêm các công việc bài học, đính kèm tệp bài tập, video hoặc tài liệu đọc, và đánh dấu chúng là 'Hoàn thành' khi đã sẵn sàng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi tiến độ bài học với các trạng thái như việc cần làm , kế hoạch , hoàn thành , Fail , Pass và Archived .

Quản lý chi tiết bài học với các trường thông tin về lớp học, hạn chót và mức độ ưu tiên.

Truy cập nhanh chóng vào việc chuẩn bị bài giảng với các chế độ xem như Tuần này, Hôm nay, Tất cả danh sách và Hướng dẫn.

📌 Phù hợp cho: Các bậc phụ huynh dạy học tại nhà muốn tổ chức bài học cho nhiều con và đang theo dõi tiến độ học tập qua các môn học.

🔍 Bạn có biết? Horace Mann, thường được gọi là "Cha đẻ của Phong trào Trường Công Lập", đã đóng vai trò quan trọng trong việc ủng hộ hệ thống giáo dục công lập miễn phí, phổ cập và không phân biệt tôn giáo tại Hoa Kỳ. Các cải cách của ông bao gồm việc thành lập các cơ sở đào tạo giáo viên được gọi là "trường sư phạm", đóng vai trò then chốt trong việc chuyên nghiệp hóa nghề giáo và mở rộng cơ hội giáo dục.

8. Mẫu kế hoạch chương trình học ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng mẫu kế hoạch chương trình giảng dạy ClickUp để theo dõi mục tiêu khóa học, dòng thời gian và tài liệu hỗ trợ.

Mẫu kế hoạch giảng dạy ClickUp cung cấp một công cụ có cấu trúc để lập kế hoạch cho các bài học, hoạt động và đánh giá, đảm bảo rằng giáo viên có thể cung cấp một trải nghiệm học tập có nhịp độ hợp lý.

Hợp tác với đồng nghiệp để thu thập và sắp xếp các chủ đề tiềm năng cho chương trình giảng dạy. Sau khi ý tưởng được thu thập, phát triển một kế hoạch chi tiết bao gồm mô tả khóa học, đối tượng, chính sách đánh giá và lịch trình các chủ đề và hoạt động.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Sắp xếp chương trình học theo môn học bằng cách sử dụng Thư mục và Cấu trúc phân cấp danh sách (ví dụ: Tiếng Anh, Toán học)

Theo dõi việc chuẩn bị bài giảng với 10 trạng thái như Hiện tại , Đang tiến hành , Cần chỉnh sửa , Cũ và Kế hoạch .

Thêm các chi tiết khóa với các trường thông tin cho Chủ đề , Tài liệu in , Ngày đáo hạn và Mức độ ưu tiên .

Lập kế hoạch cho cả học kỳ bằng các chế độ xem như dòng thời gian, Bảng, Calendar, Guide và All Lists.

📌 Phù hợp cho: Giáo viên, nhà thiết kế chương trình giảng dạy hoặc điều phối viên học thuật muốn có một cách thức có cấu trúc để xây dựng, đang theo dõi và hoàn thiện chương trình giảng dạy trong suốt năm học.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Bạn đang băn khoăn về cách sử dụng AI để lập kế hoạch bài học? Với ClickUp Brain, bạn có thể tạo ra các kế hoạch bài học chất lượng cao và hiệu quả chỉ trong vài giây. Tất cả việc cần làm là hỏi! Nhập các thông tin khóa như môn học, cấp độ lớp học và mục tiêu học tập, và nó sẽ tạo ra một kế hoạch tùy chỉnh phù hợp với chương trình giảng dạy của bạn. Connected AI hiểu bối cảnh trong các dự án của bạn và cung cấp các đề xuất có thể thực hiện được, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các bậc phụ huynh và gia sư dạy học tại nhà. Giữ đúng tiến độ với hạn chót bài tập bằng ClickUp Brain Với công cụ AI dành cho học sinh luôn đồng hành, bạn có thể: Soạn thảo các bản phác thảo chi tiết của chương trình giảng dạy và phân tích các chủ đề một cách dễ dàng.

Chuyển đổi ghi chú do AI tạo thành tài liệu hoặc công việc có thể thực hiện ngay lập tức.

Quản lý bài tập, danh sách đọc và hạn chót dự án trong một nền tảng duy nhất.

Ưu tiên các bài học và đang theo dõi tiến độ với sự hướng dẫn thông minh của trí tuệ nhân tạo (AI). ✅ Thử gợi ý này: Tạo kế hoạch bài học trong một tuần cho học sinh 10 tuổi về các phân số cơ bản trong Toán học. Bao gồm mục tiêu hàng ngày, hoạt động và một bài kiểm tra ngắn vào cuối tuần.

9. Mẫu giáo án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đặt mục tiêu rõ ràng cho từng lớp học và theo dõi tiến độ theo thời gian thực với mẫu giáo án ClickUp.

Với mẫu giáo án ClickUp, bạn có thể tạo ra một giáo án có cấu trúc rõ ràng, chuyên nghiệp, giúp truyền đạt mục tiêu, nội dung và bài tập cho từng lớp học một cách rõ ràng. Mẫu này được xây dựng trong ClickUp Tài liệu, cho phép bạn tạo ra một bản tóm tắt có định dạng chuyên nghiệp với mô tả khóa học, chính sách đánh giá và lịch trình các hoạt động.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Sắp xếp nội dung với chế độ xem tài liệu để tạo ra một chương trình giảng dạy dạng văn bản phong phú.

Theo dõi các cập nhật chương trình giảng dạy với các trường metadata như Người tạo/Chủ sở hữu và Ngày cập nhật cuối cùng

Sắp xếp các thông tin cơ bản của khóa học trong bảng Thông tin Khóa học với các trường thông tin về tên khóa học, phần, số tín dụng, thông tin giáo viên và chi tiết liên hệ.

Di chuyển nhanh chóng với thanh điều hướng bên cạnh cho các trang như Mẫu Chương Trình Học, Hướng Dẫn Bắt Đầu và + Trang Mới

📌 Phù hợp cho: Phụ huynh dạy học tại nhà, gia sư và giáo viên muốn có một chương trình giảng dạy chuyên nghiệp, tập trung cho từng môn học hoặc khóa học.

🔍 Bạn có biết? John Dewey, một nhân vật khóa trong giáo dục tiến bộ, nhấn mạnh việc học qua việc cần làm. Ông cho rằng giáo dục nên kết nối với trải nghiệm thực tế, khuyến khích giải quyết vấn đề, tư duy phê phán và các dự án thực hành.

10. Mẫu theo dõi bài tập về nhà ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xem tất cả bài tập về nhà của bạn tại một nơi duy nhất để không bao giờ bỏ lỡ hạn chót với mẫu theo dõi bài tập về nhà ClickUp.

Mẫu theo dõi bài tập về nhà ClickUp giúp bạn xem tất cả các công việc (hoặc phần bài tập) tại một nơi, gán ưu tiên và tập trung vào việc theo dõi từng bài tập riêng lẻ.

Mẫu lịch học tại nhà này tổng hợp các bài tập về nhà thành một chế độ xem công việc có cấu trúc, trong đó mỗi bài tập là một công việc con với ngày đáo hạn, thẻ môn học và trạng thái hoàn thành riêng. Các chỉ báo tiến độ trực quan, kết hợp với khả năng thêm ghi chú hoặc chia nhỏ bài tập thành các bước nhỏ hơn, giúp quản lý nhiều môn học và hạn chót một cách đơn giản.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi bài tập bằng các trạng thái như việc cần làm , In Progress và hoàn thành cho từng công việc con.

Phân loại bài tập về nhà theo môn học bằng các thẻ có màu sắc để dễ dàng tra cứu.

Theo dõi tiến độ bằng thanh tiến độ hoàn thành (Completion Progress bar) để xem những gì đã hoàn thành và những gì còn dang dở.

Giao công việc cho học sinh hoặc trợ giảng và đặt cờ ưu tiên để làm nổi bật công việc khẩn cấp.

📌 Phù hợp cho: Phụ huynh, gia sư hoặc người giám hộ muốn theo dõi bài tập qua nhiều môn học và đang theo dõi tiến độ một cách trực quan trong ứng dụng năng suất.

Dưới đây là chia sẻ của Michael Turner từ Đại học Miami về ClickUp:

ClickUp là một công cụ tuyệt vời mà chúng tôi sử dụng để duy trì sự tổ chức và đang theo dõi các sự kiện. Nền tảng này đã cung cấp cho chúng tôi một kho lưu trữ kiến thức.

ClickUp là một công cụ tuyệt vời mà chúng tôi sử dụng để duy trì sự tổ chức và đang theo dõi các sự kiện. Nền tảng này đã cung cấp cho chúng tôi một kho lưu trữ kiến thức.

11. Mẫu bài tập lớp học ClickUp

Tải mẫu miễn phí Dễ dàng đang theo dõi bài tập và điểm số cho kỳ học của bạn với mẫu bài tập lớp ClickUp.

Mẫu Lịch Trình Bài Tập ClickUp tập trung tất cả công việc của học sinh, hạn chót và điểm số vào một chế độ xem danh sách ClickUp trực quan. Nó cũng hoạt động như một mẫu theo dõi bài tập, giám sát và quản lý bài tập cho tất cả học sinh và môn học.

Mỗi bài tập được sắp xếp rõ ràng theo trạng thái hoàn thành, với các trường thông tin chi tiết về đánh giá, nội dung đã học và bối cảnh cụ thể của môn học. Phụ huynh hoặc gia sư có thể nhanh chóng giao công việc, đang theo dõi tiến độ và chia sẻ tài liệu, giúp việc quản lý nhiều học sinh hoặc môn học trở nên dễ dàng mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Phân loại bài tập theo môn học bằng trường Class (ví dụ: Toán 102, Tiếng Anh 201, Lịch sử 102)

Cung cấp truy cập nhanh chóng đến các tài nguyên và liên kết đến tài liệu cho bài tập, tài liệu đọc hoặc công cụ học tập trực tuyến.

Sắp xếp và xem bài tập theo nhiều bố cục khác nhau bằng các chế độ xem Danh sách , Danh sách theo Ngày đáo hạn , Thi cử và Bài viết .

Theo dõi các chủ đề đã học và loại bài tập với các trường Loại Công Việc và Chủ Đề Đã Học.

📌 Phù hợp cho: Phụ huynh, người giám hộ hoặc gia sư đang quản lý nhiều học sinh, tìm kiếm cách thức đơn giản để giao bài, theo dõi và chấm điểm bài tập của học sinh trên nhiều môn học.

12. Mẫu danh sách kiểm tra kế hoạch cho học sinh của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo danh sách tất cả những gì bạn muốn đạt được trong suốt năm học với mẫu danh sách kế hoạch học tập cho học sinh của ClickUp.

Mẫu danh sách kiểm tra kế hoạch cho học sinh của ClickUp cung cấp cho học sinh và phụ huynh dạy học tại nhà một nền tảng để đang theo dõi tất cả các công việc quan trọng trong kế hoạch học tập, từ đơn đăng ký đến kỳ thi. Ngoài ra, mỗi bước được tổ chức thành các công việc con có thể thực hiện được. Điều này giúp đơn giản hóa việc chia nhỏ kế hoạch phức tạp thành các phần dễ quản lý, theo dõi tiến độ một cách nhanh chóng và đảm bảo tuân thủ các hạn chót.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Quản lý toàn bộ quy trình chuẩn bị đại học với một Master công việc làm trung tâm điều phối chính.

Phân chia kế hoạch phức tạp thành các công việc con riêng biệt như Nguồn lực , Lịch thi , Theo dõi dự án , Theo dõi hoạt động nhóm và Lớp học và ghi chú .

Thêm ghi chú, thẻ hoặc phụ thuộc vào các công việc để có hướng dẫn rõ ràng và bối cảnh trong suốt quá trình kế hoạch.

📌 Phù hợp cho: Phụ huynh, người giám hộ hoặc gia sư hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho đại học, xét tuyển và lập kế hoạch học tập dài hạn.

13. Mẫu theo dõi tiến độ học tập của học sinh ClickUp

Tải mẫu miễn phí Cung cấp hỗ trợ có mục tiêu cho từng học sinh với mẫu theo dõi tiến độ học tập của ClickUp.

Bạn có bao giờ thắc mắc liệu con em mình có thực sự theo kịp không? Mẫu theo dõi tiến độ học tập của ClickUp được thiết kế dành cho phụ huynh, gia sư và giáo viên dạy học tại nhà cần chế độ xem thời gian thực về thành tích, hành vi và sự phát triển của học sinh.

Bạn có thể đang theo dõi nhiều học sinh cùng lúc, xem ai đang tiến bộ, ai cần thêm động viên và những lĩnh vực nào cần được quan tâm nhiều hơn. Mẫu kế hoạch học tập tại nhà sắp xếp học sinh theo trạng thái, theo dõi hành vi và nỗ lực, và lưu trữ các thông tin cá nhân và học tập quan trọng trong một nơi duy nhất.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi hiệu quả học tập của từng học sinh với các trạng thái như Học tốt , Cần quan tâm , Cần tăng cường tự tin và Cần công việc phần mở rộng .

Theo dõi các chi tiết quan trọng bằng các trường thông tin cho Ngày sinh , Môn học , Nỗ lực và Hành vi .

Truy cập nhiều góc nhìn với các chế độ xem Vấn đề hành vi , Danh sách và Cần chú ý .

Ghi lại nỗ lực một cách trực quan với trường Đánh giá sao và tiến độ học tập với trường Tiến độ.

📌 Phù hợp cho: Phụ huynh, người giám hộ hoặc gia sư đang dạy học tại nhà cho nhiều trẻ em và muốn có công cụ để theo dõi tiến độ, hành vi và thành tích cá nhân của từng học sinh, đảm bảo mỗi học sinh nhận được sự quan tâm cần thiết.

🔍 Bạn có biết? Thomas Jefferson, một nhà ủng hộ mạnh mẽ cho giáo dục, tin tưởng vào việc học tập tự chủ và khuyến khích trẻ em đọc sách rộng rãi tại nhà.

14. Mẫu cài đặt mục tiêu ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ động lực cho các mục tiêu dài hạn bằng cách hình dung các bước nhỏ dẫn đến mục tiêu đó với mẫu mục tiêu SMART của ClickUp.

Mẫu Mục tiêu SMART của ClickUp được thiết kế dành cho gia sư, phụ huynh và học sinh học tại nhà muốn đặt ra các mục tiêu có thể đo lường được và đang theo dõi tiến độ trong một nơi duy nhất.

Nó giúp bạn chia nhỏ các mục tiêu học tập lớn, như nắm vững một môn học mới hoặc hoàn thành một dự án cuối kỳ, thành các bước nhỏ dễ quản lý. Mẫu kế hoạch học tập tại nhà cũng giúp bạn đo lường nỗ lực, phân công trách nhiệm và đang theo dõi thành công theo thời gian, giúp việc đạt được mục tiêu trở nên động lực cho học sinh.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Cụ thể , Đo lường được , Khả thi , Phù hợp , Có thời hạn . Xác định mục tiêu cụ thể và khả thi bằng cách sử dụng các trường khung SMART

Theo dõi tiến độ một cách trực quan với các trạng thái như Hoàn thành xuất sắc , Đang tiến triển tốt , Chưa đạt tiến độ và Việc cần làm .

Đánh giá nỗ lực và tính khả thi với các trường Lượng nỗ lực cần thiết và Bạn có kỹ năng cần thiết .

Theo dõi tiến độ mục tiêu với các chế độ xem chuyên dụng như Mục tiêu SMART, Nỗ lực đạt mục tiêu và Bảng tính mục tiêu SMART.

📌 Phù hợp cho: Phụ huynh, gia sư và học sinh học tại nhà muốn có một phương pháp có cấu trúc và có thể đo lường để đạt được mục tiêu học tập.

🚀 Lợi thế của ClickUp: ClickUp Brain’s AI Writer for Công việc tạo nội dung dựa trên một lời nhắc ngôn ngữ đơn giản, kèm theo kiểm tra chính tả tích hợp, điều chỉnh giọng điệu, phản hồi nhanh của AI và các mẫu có thể tùy chỉnh. Yêu cầu ClickUp Brain tạo kế hoạch bài học bằng văn bản cho bạn Thử các gợi ý sau để sử dụng AI cho việc ghi chú và các mục đích khác: Viết kế hoạch bài học chi tiết cho trẻ 7 tuổi về chủ đề chu kỳ nước.

Tạo một bảng tính in được với 10 bài toán nhân phù hợp cho trẻ 9 tuổi.

Tóm tắt các điểm khóa của một chương về Cách mạng Mỹ cho học sinh 12 tuổi.

Tạo lịch học tại nhà hàng tuần cho học sinh lớp 10, bao gồm các môn Toán, Khoa học, Lịch sử, Đọc và Mỹ thuật.

15. Mẫu giáo dục học sinh ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo kế hoạch dự án để quản lý khối lượng công việc hiệu quả bằng mẫu giáo dục học sinh ClickUp.

Mẫu kế hoạch giáo dục cho học sinh của ClickUp cung cấp một nền tảng duy nhất để quản lý tiến độ học tập xuyên suốt các học kỳ, đang theo dõi khối lượng học tập toàn khóa, các môn học tiên quyết và kế hoạch học tập dài hạn.

Bạn có thể xem tổng quan cả học kỳ chỉ trong nháy mắt, đang theo dõi hiệu quả học tập của học sinh và quản lý các chi tiết quan trọng của khóa học như số tín dụng, giảng viên và chương trình giảng dạy. Đây là công cụ hoàn hảo để đảm bảo học sinh luôn theo kịp khối lượng công việc, đồng thời cung cấp cho phụ huynh và gia sư chế độ xem rõ ràng về tiến độ học tập.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Sắp xếp tất cả các khóa học theo thứ tự thời gian bằng cách sử dụng Nhóm Học Kỳ (ví dụ: Học Kỳ 1 Năm 2022, Học Kỳ 2 Năm 2023)

Theo dõi tiến độ cho từng khóa học với các trạng thái như To Do , Ongoing , Complete , Pass , Fail , Drop

Lưu trữ các thông tin khóa học thuật quan trọng với các trường thông tin như Số môn học , Số tín dụng , Thông tin liên hệ giảng viên , Liên kết chương trình học và Điểm cuối kỳ .

Hiển thị các mối quan hệ phụ thuộc giữa các khóa học bằng cách sử dụng chế độ xem Điều kiện tiên quyết để lập kế hoạch học tập theo thứ tự một cách hiệu quả.

📌 Phù hợp cho: Phụ huynh, người giám hộ và gia sư dạy học tại nhà cần một hệ thống để quản lý nhiều môn học, theo dõi điểm số và giám sát tiến độ học tập theo thời gian.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Với ClickUp Brain MAX, bạn có thể theo dõi mọi bài học, bài tập và tài nguyên mà không bỏ lỡ bất kỳ điều gì. Tìm kiếm ngay lập tức qua các công việc, tài liệu, kế hoạch bài học và các ứng dụng kết nối như Google Drive hoặc Dropbox để tìm chính xác những gì bạn cần. Sử dụng tính năng Talk-to-Text của ClickUp Brain MAX để ghi chú rảnh tay Ch ức năng "Nói để văn bản" trong ClickUp cho phép bạn ghi chép bài giảng, nhắc nhở bài tập về nhà hoặc ý tưởng dự án mà không cần dùng tay, giúp bạn tập trung vào việc giảng dạy hoặc hướng dẫn con cái. Ngoài ra, bạn có thể chuyển đổi giữa các mô hình AI như Brain, ChatGPT, Claude hoặc Gemini để brainstorm ý tưởng bài học, tạo tài liệu học tập hoặc thiết kế bài tập phù hợp với phong cách học tập của học sinh.

16. Mẫu ghi chú lớp học ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ghi chép, tổ chức và xem lại nội dung bài giảng bằng mẫu ghi chú lớp học ClickUp.

Mẫu Ghi Chú Lớp Học ClickUp tập trung tất cả tài liệu giảng dạy, bài tập và tài nguyên học tập của bạn vào một tài liệu Doc có thể chỉnh sửa. Bạn có quyền kiểm soát danh tính và đóng góp của tài liệu với các cài đặt và metadata dễ truy cập. Ngoài ra, sổ ghi chú được ghim ở phía dưới là nơi lý tưởng để ghi chép nhanh, ý tưởng dự án hoặc lời nhắc nhở nhanh trong quá trình học tập.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi và nộp bài tập về nhà trực tiếp trong ghi chú của bạn bằng bảng Homework Table với các cột dành cho bài tập và phản hồi.

Thêm bình luận, giao câu hỏi hoặc ghi chú cho bản thân và gia sư với Bảng Bình luận

Sử dụng tính năng Highlighting và Annotation để đánh dấu các thuật ngữ hoặc phần khóa, giúp tra cứu nhanh chóng.

Kiểm tra ngữ pháp, phong cách và giọng điệu bằng tính năng Gợi ý/Dự đoán Nâng cao để có những ghi chú hoàn chỉnh.

📌 Phù hợp cho: Học sinh, phụ huynh và gia sư muốn có một nơi tổ chức gọn gàng cho ghi chú bài học và bài tập, kèm theo các công cụ hợp tác và chú thích.

17. Mẫu bảng điểm danh ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi sự tham gia và sự tham gia hàng ngày của học sinh trong lớp với mẫu bảng điểm danh ClickUp.

Mẫu bảng điểm danh ClickUp giúp bạn nhanh chóng ghi chép ai có mặt, vắng mặt hoặc đến muộn, đồng thời giữ cho thông tin liên hệ của học sinh và thông tin bài học được sắp xếp gọn gàng. Chế độ xem xu hướng điểm danh, đang theo dõi tiến độ bài học và thậm chí quản lý nhắc nhở cho các buổi học sắp tới hoặc bù giờ. Đây là cách đơn giản và có tổ chức để nhận diện các mẫu hoặc bất thường trong điểm danh.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi sự tham gia hàng ngày của học sinh với các trạng thái như Có mặt , Vắng mặt , Trễ và Đã lên lịch .

Ghi lại thông tin khóa của lớp học, chẳng hạn như Bài học trong ngày , Giáo viên và Tên lớp học .

Giữ thông tin liên hệ luôn sẵn sàng với các trường Email và Số điện thoại cho từng học sinh.

Xem và chuyển đổi giữa nhiều góc nhìn khác nhau với các chế độ xem như Bảng điểm danh, Biểu mẫu điểm danh hoặc Danh sách người tham dự.

📌 Phù hợp cho: Phụ huynh, gia sư hoặc điều phối viên giáo dục tại nhà cần đang theo dõi sự tham gia của học sinh, quản lý nhiều môn học và duy trì thông tin liên lạc và bài học.

🔍 Bạn có biết? Sự tham gia cảm xúc trong học tập, như được tạo ra thông qua kể chuyện, có thể giúp các chủ đề phức tạp dễ hiểu và ghi nhớ hơn. Hơn 80% người tham gia trong một nghiên cứu cảm thấy kết nối cảm xúc với các video kể chuyện, từ đó nâng cao khả năng hiểu biết của họ.

18. Mẫu Lịch Học Sinh ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tích hợp chương trình học, bài tập về nhà, ghi chú bài giảng, điểm danh và đang theo dõi tiến độ với mẫu ClickUp Student Template.

Khác với các mẫu khác tập trung vào các lĩnh vực cụ thể, Mẫu Học sinh ClickUp là một không gian làm việc tất cả trong một được thiết kế để quản lý mọi khía cạnh của cuộc sống học tập của học sinh. Các nhắc nhở và thông báo tự động đảm bảo không bỏ lỡ các hạn chót quan trọng, trong khi khả năng giao công việc cho các dự án nhóm giúp hợp tác trở nên rõ ràng và có tổ chức.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tập trung tất cả danh sách học tập, tài liệu và lịch trình vào một không gian dành riêng cho học sinh Student Space .

Đang theo dõi ghi chú bài giảng và bài tập như các công việc với chỉ báo trạng thái, người được giao, ngày đáo hạn và ưu tiên.

Lập kế hoạch cho các khóa học và bài học theo lớp, học kỳ hoặc môn học, sử dụng các quy trình làm việc như Hiện tại, Cần sửa đổi và Việc cần làm.

📌 Phù hợp cho: Học sinh, gia sư hoặc điều phối viên giáo dục tại nhà muốn sử dụng mẫu kế hoạch năng suất để lập kế hoạch bài học, đang theo dõi điểm số và quản lý bài tập và ghi chú.

Làm cho việc học tại nhà trở nên thú vị hơn với ClickUp

Giáo dục tại nhà đã mang lại cho bạn sự linh hoạt. Nhưng nếu không có kế hoạch, bạn dễ dàng rơi vào tình trạng ghi chú lộn xộn, tab mở tràn lan và những ý tưởng dang dở.

Mẫu ClickUp có thể tùy chỉnh hoàn toàn, giúp bạn tổ chức các môn học, bài tập, lịch trình và các chuyến tham quan để phù hợp với lịch trình riêng của gia đình. ClickUp Tài liệu giúp lưu trữ kế hoạch bài học, ghi chú và tài liệu trong một nơi duy nhất. Trong khi đó, ClickUp Brain là công cụ lý tưởng để brainstorming, ưu tiên công việc và đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay!