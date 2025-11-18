Mỗi nhà phát triển đều có những khoảnh khắc như vậy.

Bạn đang cố gắng thêm một tính năng đơn giản, và phát hiện ra rằng "giải pháp tạm thời" mà ai đó viết cách đây ba năm nay đã biến thành một mớ hỗn độn phức tạp gồm các giải pháp tạm thời, các phụ thuộc dễ vỡ và các bình luận mã nguồn như "đừng động vào cái này, nếu không mọi thứ sẽ hỏng."

Đây là số sẽ khiến bạn phải nhăn mặt: Trong các tổ chức phần mềm lớn, việc quản lý nợ kỹ thuật chiếm khoảng 25% tổng thời gian phát triển. Điều đó có nghĩa là, cho mỗi bốn tuần nhóm của bạn dành để lập trình, một tuần trọn vẹn được dành để đối phó với các quyết định cũ, vá lỗi hệ thống cũ và tái cấu trúc mã nguồn vốn đã cần được sửa chữa từ nhiều tháng trước.

Điều đáng lo ngại? Nợ kỹ thuật rất tinh vi. Nó tích tụ dần dần do các hạn chót gấp rút và yêu cầu thay đổi liên tục. Nhưng nó cũng có thể được kiểm soát nếu có hệ thống phù hợp.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách các nhà phát triển có thể tránh nợ kỹ thuật bằng các công cụ như ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc. Hãy bắt đầu mã hóa!​​​​​​​​​​​​​​​​ 🧑‍💻

Nợ kỹ thuật trong phát triển phần mềm là gì?

Trong phát triển phần mềm, nợ kỹ thuật là chi phí tích lũy từ việc lựa chọn các giải pháp nhanh chóng hoặc dễ dàng hơn hiện tại, nhưng sẽ đòi hỏi nhiều công việc hơn trong tương lai.

Nó xuất hiện khi bạn bỏ qua việc viết các bài kiểm tra để đáp ứng thời hạn, cứng nhắc các giá trị vì cần triển khai nhanh chóng, hoặc sao chép-dán các khối mã vì việc xây dựng một hàm có thể tái sử dụng mất quá nhiều thời gian.

Hãy nghĩ đến mô-đun xác thực được ghép nối bằng các câu lệnh if lồng nhau vì nhà phát triển ban đầu đã rời đi trước khi hoàn thành việc refactor. Hoặc cấu trúc cơ sở dữ liệu vốn hoàn hảo cho phiên bản MVP, nhưng giờ đây yêu cầu kết hợp qua bảy bảng cho các truy vấn cơ bản. Đây chính là những thực tế hàng ngày của nợ kỹ thuật.

🧠 Thú vị: Cụm từ nợ kỹ thuật được Ward Cunningham đặt ra vào năm 1992. Ông sử dụng nó như một ẩn dụ để giải thích tại sao đôi khi việc chọn giải pháp tạm thời (như phát hành nhanh) có thể hợp lý, với chi phí sửa chữa sau này.

Các loại nợ kỹ thuật

Để hiểu cách các nhà phát triển có thể tránh nợ kỹ thuật, trước tiên hãy xác định xem nợ đó là cố ý, vô tình hay tích tụ dần theo thời gian. Dưới đây là so sánh rõ ràng:

Loại Định nghĩa Nguyên nhân phổ biến Rủi ro Ví dụ Có chủ đích Nợ kỹ thuật mà các nhóm chấp nhận một cách có chủ đích để đạt được các mục tiêu ngắn hạn. Thời hạn gấp rút, áp lực phải ra mắt, các quyết định chiến lược. Việc bảo trì trong tương lai sẽ khó khăn hơn, tiềm ẩn các điểm nghẽn kỹ thuật. Phát hành sản phẩm tối thiểu khả thi (MVP) với các phím tắt mã nguồn nhanh để đáp ứng thời hạn ra mắt. Ngẫu nhiên Nợ phát sinh từ sai lầm, thiếu kiến thức hoặc giao tiếp không hiệu quả. Kế hoạch kiến trúc kém, tài liệu không đầy đủ, yêu cầu không rõ ràng Lỗi không mong muốn, việc refactoring thêm sau này, phát triển chậm hơn Việc triển khai API không chính xác do các thông số kỹ thuật không rõ ràng, dẫn đến việc phải viết lại sau này. Bit rot Nợ kỹ thuật tích tụ dần theo thời gian mà không được quan tâm chủ động. Thư viện lỗi thời, khung công tác không được hỗ trợ, mã nguồn cũ không được duy trì Suy giảm hiệu suất, lỗ hổng bảo mật, sự không ổn định của hệ thống Hệ thống cũ vẫn đang chạy trên các khung công nghệ cũ với các phụ thuộc đã bị loại bỏ.

Các nguyên nhân phổ biến gây ra nợ kỹ thuật

Nợ kỹ thuật không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Nó tích tụ qua các mô hình cụ thể mà hầu hết các nhóm phát triển sẽ nhận ra ngay lập tức. Đây là cách nó xảy ra. 👇

Thời hạn chặt chẽ và triển khai MVP nhanh chóng

Thời hạn ra mắt quyết định các quyết định. Bạn cần triển khai trước thứ Sáu, nên bạn cứng khóa API thay vì cài đặt biến môi trường đúng cách. Buổi demo cho nhà đầu tư vào ngày mai, nên bạn bỏ qua các trường hợp ngoại lệ và tập trung vào trường hợp lý tưởng. Những lựa chọn này có ý nghĩa vào thời điểm đó vì việc đưa sản phẩm lên trực tuyến quan trọng hơn việc làm cho nó hoàn hảo.

Vấn đề nảy sinh sau ba tháng khi sản phẩm MVP vẫn đang hoạt động trong môi trường sản xuất và lộ trình phát triển đã chật kín các tính năng mới. Không ai có thời gian quay lại sửa chữa các giải pháp tạm thời vì luôn có những việc cấp bách hơn. Giải pháp tạm thời trở thành vĩnh viễn theo mặc định, và bây giờ bạn đang phát triển các tính năng mới trên nền tảng không ổn định.

🔍 Bạn có biết? Nợ kỹ thuật không phải lúc nào cũng giống nhau. Một nghiên cứu cho thấy nợ kỹ thuật cũng có thể xuất hiện dưới dạng các vấn đề về hiệu suất, lỗ hổng bảo mật hoặc khi sử dụng các thành phần phần mềm thương mại sẵn có (COTS) một cách không tối ưu.

Tài liệu kém và sự phân mảnh kiến thức

Điều này có kết nối trực tiếp với áp lực thời hạn.

Khi bạn đang gấp rút hoàn thành dự án, tài liệu kỹ thuật dường như là một thứ xa xỉ mà bạn không thể chi trả. Nhà phát triển cấp cao của bạn hiểu rõ logic xử lý thanh toán vì cô ấy đã xây dựng nó, nhưng cô ấy là người duy nhất biết tại sao một số hàm tồn tại hoặc tệp cấu hình đó làm gì.

Sau sáu tháng, cô ấy đang đi nghỉ mát thì một lỗi nghiêm trọng xuất hiện trong luồng thanh toán. Phần còn lại của nhóm đang mò mẫm trong mã nguồn hiện có, cố gắng phân tích ngược các quyết định chưa bao giờ được ghi chép lại. Việc sửa lỗi vốn chỉ mất một giờ lại kéo dài ba ngày vì kiến thức đó chỉ nằm trong đầu một người.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Xem video này để học cách tạo tài liệu kỹ thuật phù hợp với nhóm của bạn:

Thiếu các đánh giá chất lượng mã nguồn hoặc các thực hành kiểm thử.

Khi tài liệu tham khảo thiếu sót và thời hạn gấp rút, việc kiểm tra mã nguồn bắt đầu cảm thấy như làm chậm mọi thứ. Bạn bỏ qua chúng để triển khai nhanh hơn, và logic tương tự cũng áp dụng cho các bài kiểm tra. Tại sao phải dành hai giờ để viết bài kiểm tra khi bạn có thể triển khai tính năng ngay bây giờ và chuyển sang ticket tiếp theo?

Trừ khi các lỗi nhỏ lọt qua mà một cuộc kiểm tra nhanh có thể phát hiện. Lỗi logic lọt vào môi trường sản xuất, và các quyết định kỹ thuật có thể được thảo luận trong một cuộc kiểm tra mã 5 phút lại trở thành sự cố.

Sự tăng tốc độ phát triển mà bạn đạt được sẽ biến mất khi bạn phải dành cả sprint để sửa các vấn đề không nên được triển khai ngay từ đầu.

Trong khi đó, các phụ thuộc của bạn vẫn tiếp tục "lão hóa" một cách âm thầm trong nền. Phiên bản React từ năm 2021 vẫn hoạt động tốt, các bản vá bảo mật vẫn được phát hành đều đặn, và việc nâng cấp dường như là một sự phân tâm khi bạn còn nhiều tính năng cần phát triển và lỗi cần sửa chữa.

Nhưng cuối cùng, các bản vá sẽ ngừng được phát hành, các thư viện mới sẽ không hỗ trợ các phụ thuộc cũ của bạn, và các vấn đề tương thích sẽ tích tụ. Khi bạn cuối cùng phải nâng cấp vì một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng xuất hiện, bạn sẽ phải đối mặt với hàng tuần công việc di chuyển thay vì các bản cập nhật dần dần mà bạn có thể thực hiện dọc theo quá trình.

Nợ mà bạn đã hoãn lại trong hai năm nay sẽ đến hạn thanh toán cùng một lúc. 😖

Sự không đồng bộ giữa các nhà phát triển, quản lý dự án và các bên liên quan

Tất cả những nguyên nhân này đều góp phần vào một vấn đề lớn hơn: các nhóm công việc làm việc theo hướng khác nhau mà không nhận ra điều đó.

Nghiên cứu cho thấy sự thiếu hụt trong giao tiếp và sự không đồng bộ giữa cấu trúc nhóm và kiến trúc hệ thống khiến nợ kỹ thuật tích tụ nhanh chóng. Nghiên cứu đang theo dõi các nhóm qua các chu kỳ mà họ tích lũy nợ, thanh toán một phần, rồi lại tích lũy thêm.

Điều này xảy ra khi các nhà phát triển phần mềm xây dựng tính năng mà không hiểu bối cảnh kinh doanh, hoặc khi các nhà quản lý dự án (PM) ưu tiên lộ trình phát triển mà không xem xét các hạn chế kỹ thuật.

Tại sao các nhà phát triển nên quan tâm đến việc tránh nợ kỹ thuật?

Nợ kỹ thuật trong Scrum ảnh hưởng trực tiếp đến công việc hàng ngày của bạn theo cách tích lũy theo thời gian. Dưới đây là những thay đổi khi nợ kỹ thuật tích tụ:

Tốc độ phát triển tính năng giảm vì mỗi thay đổi đều yêu cầu hiểu rõ và thực hiện công việc khắc phục các lối tắt hiện có.

Việc sửa lỗi lan truyền qua mã có độ phụ thuộc cao, biến các vấn đề đơn giản thành các cuộc điều tra liên quan đến nhiều mô-đun.

Sự tự tin trong việc triển khai bị suy giảm khi độ bao phủ của các bài kiểm tra thấp, và không ai biết hết các phụ thuộc.

Việc đào tạo các nhà phát triển mới mất nhiều thời gian hơn khi cơ sở mã nguồn thiếu các mẫu mã rõ ràng và tài liệu hướng dẫn.

📮ClickUp Insight: 33% số người tham gia khảo sát của chúng tôi cho biết phát triển kỹ năng là một trong những trường hợp sử dụng AI mà họ quan tâm nhất. Ví dụ, nhân viên không chuyên về kỹ thuật có thể muốn học cách tạo các đoạn mã cho trang web bằng công cụ AI. Trong những trường hợp như vậy, càng nhiều thông tin bối cảnh mà AI có về công việc của bạn, phản hồi của nó sẽ càng chính xác. Với tư cách là ứng dụng toàn diện cho công việc, AI của ClickUp nổi trội trong việc này. Nó biết bạn đang làm việc trên dự án nào và có thể đề xuất các bước cụ thể hoặc thậm chí thực hiện các tác vụ như tạo mã mẫu một cách dễ dàng.

Các chiến lược cho nhà phát triển để tránh nợ kỹ thuật

Tránh bẫy nợ kỹ thuật bằng cách tuân thủ các chiến lược đã được chứng minh này. 📝

Viết mã sạch, mô-đun và dễ bảo trì.

Một cơ sở mã trở nên dễ quản lý hơn khi mỗi phần có trách nhiệm được định nghĩa rõ ràng. Các thành phần nhỏ, mô-đun giúp giảm trùng lặp, làm cho việc gỡ lỗi trở nên dễ dàng hơn và mang lại sự linh hoạt khi mở rộng quy mô.

Đối tượng, nếu bạn tách biệt quá trình xác thực thanh toán, xử lý thanh toán và tạo hóa đơn trong một nền tảng thương mại điện tử, bạn có thể thêm các tính năng như giảm giá khách hàng thân thiết hoặc cổng thanh toán mới mà không cần phải viết lại nửa hệ thống.

Hỏi ClickUp Brain để được hỗ trợ khi mã hóa các hàm

ClickUp Brain bước vào vai trò như trợ lý mã của bạn, cung cấp cho bạn một cái nhìn thứ hai.

Bạn có thể dán một hàm hoặc mô tả những gì bạn đang xây dựng, và nó sẽ đánh dấu các khu vực có thể dẫn đến nợ kỹ thuật phức tạp.

📌 Thử các gợi ý sau: Tái cấu trúc hàm này thành các phần nhỏ hơn, có thể tái sử dụng và tuân thủ nguyên tắc trách nhiệm duy nhất.

Đề xuất các cách để modular hóa luồng xác thực người dùng này.

Phân tích đoạn mã này về tính dễ đọc và đề xuất các cải tiến.

Ngoài ra, khi lập kế hoạch tính năng, bạn có thể yêu cầu công cụ mã nguồn AI: ‘Phân chia tác vụ xây dựng dịch vụ thông báo thành các công việc con mô-đun có mối quan hệ phụ thuộc rõ ràng.’ ClickUp Brain tạo ra các công việc con có cấu trúc liên kết với nhiệm vụ cha, giúp kế hoạch sprint của bạn tự động hướng tới thiết kế dễ bảo trì.

Và khi nhóm của bạn thảo luận về kiến trúc, bạn có thể yêu cầu họ truy xuất các tài liệu liên quan hoặc các cuộc thảo luận trước đó từ ClickUp để tránh vi phạm các tiêu chuẩn đã được thiết lập.

Đầu tư vào kiểm thử và các đường ống CI/CD.

Các đường ống tự động hóa giúp bạn tự tin triển khai tính năng mà không cần lo lắng.

Hãy tưởng tượng một nền tảng FinTech nơi các bài kiểm tra đơn vị xác nhận độ chính xác của giao dịch và các bài kiểm tra tích hợp xác thực luồng thanh toán—những kiểm tra này, được liên kết với một quy trình CI/CD, giúp tránh tình trạng quản lý khủng hoảng ở giai đoạn cuối.

Tích hợp ClickUp với GitHub, GitLab, Bitbucket và các hệ thống CI/CD khác cho phép bạn theo dõi các lần chạy thử nghiệm, lỗi xây dựng và yêu cầu kéo trong cùng một không gian làm việc nơi bạn quản lý danh sách công việc sản phẩm. Nhờ đó, bạn có thể đang theo dõi tình trạng của quy trình làm việc ngay bên cạnh các câu chuyện người dùng và phiếu lỗi mà nó ảnh hưởng.

Giữ trạng thái pipeline và cập nhật kiểm thử luôn hiển thị với tích hợp GitHub của ClickUp

Sử dụng hệ thống kiểm soát phiên bản một cách hiệu quả

Quản lý phiên bản cung cấp cho nhóm của bạn một nguồn thông tin duy nhất. Các chiến lược nhánh rõ ràng, kỷ luật commit và hợp nhất có cấu trúc giúp bạn không phải mất hàng giờ để giải quyết xung đột.

Ví dụ, với GitFlow, mỗi tính năng mới được phát triển trên một nhánh riêng biệt, sau khi được kiểm tra và xác nhận, nó sẽ được hợp nhất vào nhánh develop, giúp nhánh chính luôn sẵn sàng cho sản xuất. Việc quay lại một thay đổi không mong muốn trở nên đơn giản vì lịch sử thay đổi có ý nghĩa.

🧠 Thực tế thú vị: Mô hình Định lượng Nợ Kỹ thuật (TDQM) cho phép nhóm so sánh các phương pháp khác nhau để đo lường nợ kỹ thuật—như các dấu hiệu cảnh báo, so sánh chất lượng hoặc ROI của việc refactoring—để bạn có thể chọn mô hình phù hợp với dự án của mình.

Các phụ thuộc là những "kẻ xây dựng nợ" thầm lặng. Càng trì hoãn cập nhật, "vách đá nâng cấp" càng trở nên dốc hơn. Các bản cập nhật nhỏ lẻ trong mỗi sprint an toàn hơn nhiều so với việc di chuyển quy mô lớn sau nhiều tháng.

Ví dụ, một dự án Node.js chạy trên phiên bản Express cũ hơn sẽ được hưởng lợi từ các bản cập nhật theo từng sprint — các bản vá bảo mật được triển khai sớm và các vấn đề tương thích được giữ ở mức tối thiểu.

Tải mẫu miễn phí Đang theo dõi, phân công và ưu tiên các bản cập nhật phụ thuộc với mẫu ClickUp Technical Debt Register.

Mẫu Đăng ký Nợ Kỹ thuật ClickUp giúp quá trình này trở nên hệ thống. Mỗi mục nợ kỹ thuật trở thành một tác vụ, nơi bạn có thể ghi lại chi tiết như loại, mức độ nghiêm trọng, nỗ lực ước tính và trạng thái. Bạn cũng có thể gắn thẻ các mục là vấn đề kiến trúc, phụ thuộc tác vụ ClickUp lỗi thời hoặc mã kém chất lượng, giúp dễ dàng lọc và ưu tiên.

Thực hành kiểm tra mã nguồn và lập trình cặp.

Quy trình đánh giá hợp tác giúp phát hiện các điểm yếu trước khi chúng trở nên cố định. Một cái nhìn mới mẻ có thể phát hiện vấn đề hiệu suất trong thiết kế API của bạn hoặc chỉ ra trường hợp ngoại lệ bị thiếu trước khi nó được triển khai.

Lập trình cặp làm việc cần làm tương tự trong thời gian thực, tạo ra quyền sở hữu chia sẻ đối với các logic phức tạp.

Theo dõi và phân công công việc kiểm tra mã nguồn bên trong nhiệm vụ ClickUp

Nhiệm vụ ClickUp tối ưu hóa quy trình này. Bạn có thể gán bình luận trực tiếp cho đồng nghiệp, chuyển phản hồi thành các tác vụ theo dõi và đang theo dõi quá trình giải quyết mà không bao giờ mất bối cảnh.

Giả sử bạn đang xem xét một đường ống nhập dữ liệu mới: một người xem xét phát hiện các truy vấn không hiệu quả, gán bình luận cho tác giả và vấn đề được giải quyết trong công việc.

🔍 Bạn có biết? Khi phân tích các ứng dụng Java mã nguồn mở trong hơn 10 năm, các nhà nghiên cứu phát hiện ra nguyên lý Pareto vẫn đúng: khoảng 20% loại vấn đề tạo ra khoảng 80% nợ kỹ thuật trong các dự án đó.

Ghi chép các quyết định và lý do

Ghi chép lý do tại sao một quyết định được đưa ra sẽ giúp tránh những rắc rối trong tương lai. Nếu không có điều này, nhân viên mới hoặc thậm chí chính bạn trong tương lai có thể phải nghi ngờ lại các quyết định về kiến trúc.

Nếu bạn đã quyết định sử dụng cơ sở dữ liệu đồ thị cho hệ thống đề xuất, hãy ghi lại lý do, chẳng hạn như khả năng mở rộng, tiêu chuẩn hiệu suất và các sự đánh đổi trước đó, để tránh việc ai đó "tối ưu hóa" bạn quay trở lại cơ sở dữ liệu quan hệ sau sáu tháng.

Tính năng "Talk to Text" trong ClickUp giúp loại bỏ những công việc vất vả trong quá trình này.

Ghi lại và định dạng các quyết định kiến trúc bằng tính năng Talk to Text trong ClickUp

Nhấn phím tắt, giải thích lý do của bạn bằng lời nói, và để ClickUp Brain MAX tổ chức nó thành các ghi chú rõ ràng, được định dạng. Dán chúng vào tài liệu liên kết với công việc liên quan, và bạn đã có một bản ghi chép có thể truy cập ngay lập tức mà nhóm của bạn có thể xem lại khi cuộc tranh luận tương tự xảy ra lần nữa.

Cách các nhóm quản lý nợ kỹ thuật hiện có

Bạn không thể khắc phục toàn bộ nợ kỹ thuật cùng một lúc, và việc cần làm là khắc phục nợ kỹ thuật mà không làm gián đoạn quá trình phát triển tính năng. Chìa khóa là xây dựng một phương pháp bền vững tập trung vào việc giải quyết nợ kỹ thuật mà không làm gián đoạn quá trình phát triển tính năng. ⚒️

Bắt đầu bằng cách đo lường những yếu tố quan trọng.

Trước khi tiến hành refactor bất kỳ phần nào, bạn cần đo lường nợ kỹ thuật trên toàn bộ cơ sở mã nguồn của mình.

Các công cụ như SonarQube và CodeClimate có thể đang theo dõi độ phức tạp cyclomatic, tỷ lệ trùng lặp mã nguồn và khoảng trống trong độ bao phủ kiểm thử một cách tự động. Tuy nhiên, thông tin thực sự hữu ích đến từ kinh nghiệm thực tế của nhóm phát triển với cơ sở mã nguồn.

So sánh thời gian triển khai tính năng thực tế với ước tính ban đầu để xác định các điểm gây cản trở. Hỏi nhóm của bạn xem các mô-đun nào gây ra nhiều lỗi nhất và nơi các nhà phát triển mới thường gặp khó khăn. Những điểm đau này cho biết nơi nợ kỹ thuật đang gây tốn kém nhất cho bạn.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Form để thu thập báo cáo lỗi hoặc bài nộp/gửi về nợ kỹ thuật từ nhóm. Mỗi phản hồi sẽ tự động trở thành một công việc, giúp bạn dễ dàng xây dựng danh sách việc cần làm tại một nơi duy nhất.

🔍 Bạn có biết? Trung bình, 30% giám đốc công nghệ thông tin (CIO) cho biết hơn 20% ngân sách công nghệ của họ (dành cho các dự án mới) thực tế được chuyển sang để khắc phục nợ kỹ thuật.

Chọn phương pháp refactoring dựa trên mức độ rủi ro.

Phương pháp refactoring từng bước phù hợp với hầu hết các tình huống. Bạn cải thiện mã nguồn dần dần khi thực hiện các công việc phát triển tính năng, tuân theo nguyên tắc "Boy Scout" là để lại mọi thứ sạch sẽ hơn so với khi bạn bắt đầu. Phương pháp này tự nhiên phù hợp với chu kỳ phát triển phần mềm của bạn vì bạn không cần phải dừng mọi thứ để sửa chữa mã nguồn cũ.

Các bản viết lại toàn diện (Big bang rewrites) là khác biệt. Chúng có ý nghĩa khi một mô-đun bị hỏng đến mức việc sửa chữa nó tốn kém hơn so với việc xây dựng lại từ đầu.

Hãy xem xét các tình huống sau:

Hệ thống xác thực được xây dựng dựa trên các điều kiện lồng nhau và các giải pháp tạm thời.

Các sơ đồ cơ sở dữ liệu yêu cầu 10 phép nối cho các truy vấn cơ bản vì thiết kế ban đầu không thể mở rộng.

Logic xử lý thanh toán quá mong manh để có thể sửa đổi mà không gây ra lỗi.

Điều này đòi hỏi các sprint chuyên biệt, tiêu chí thành công rõ ràng và việc tạm dừng phát triển tính năng trên phần hệ thống đó. Rủi ro cao hơn, nhưng đôi khi đó là cách duy nhất để tiến lên.

Cân bằng việc dọn dẹp mã nguồn với công việc phát triển tính năng bằng hệ thống hạn ngạch.

Công việc liên quan đến nợ kỹ thuật cần có thời gian phát triển được bảo vệ, nếu không nó sẽ không bao giờ được thực hiện. Hãy dành 20-25% sức chứa của mỗi sprint dành riêng cho nợ kỹ thuật. Điều này có thể có nghĩa là một nhà phát triển tập trung hoàn toàn vào nợ kỹ thuật trong khi những người khác xử lý các tính năng, hoặc toàn bộ nhóm dành một ngày mỗi tuần để dọn dẹp. Cách phân chia cụ thể không quan trọng bằng sự nhất quán.

Khi nợ kỹ thuật cạnh tranh với các tính năng về cùng một nguồn thời gian, các tính năng luôn được ưu tiên vì chúng có thể hiển thị được bởi các bên liên quan. Việc tách biệt ngân sách đảm bảo rằng việc dọn dẹp sẽ được thực hiện.

📖 Xem thêm: Các công cụ không cần mã tốt nhất để quản lý nợ kỹ thuật cho quản lý sản phẩm

Ưu tiên nợ kỹ thuật dựa trên tác động đối với nhóm

Không phải tất cả nợ kỹ thuật đều cần được xử lý ngay lập tức. Bảng phân loại nợ kỹ thuật giúp bạn phân loại những gì cần sửa chữa trước tiên:

Nợ kỹ thuật có tác động lớn nhưng không đòi hỏi nỗ lực được xử lý ngay lập tức để đạt được kết quả nhanh chóng.

Nợ kỹ thuật có mức độ ảnh hưởng cao và yêu cầu nỗ lực lớn cần có kế hoạch lộ trình và sự đồng thuận của các bên liên quan.

Nợ kỹ thuật ít ảnh hưởng có thể được trì hoãn vô thời hạn trừ khi nó khối một vấn đề quan trọng.

Quản lý nợ kỹ thuật hiện có bằng ma trận ưu tiên

Bạn cũng có thể phân loại nợ thành liều lĩnh so với thận trọng và cố ý so với vô ý.

Nợ kỹ thuật do các giải pháp tạm bợ thiếu cẩn trọng nên được ưu tiên hơn nợ kỹ thuật do các sự đánh đổi hợp lý nhưng không còn phù hợp theo thời gian. Mục tiêu là khắc phục những vấn đề ảnh hưởng lớn nhất đến năng suất của nhà phát triển, chứ không phải đạt được mã hoàn hảo.

🔍 Bạn có biết? Nếu tính tổng số nợ kỹ thuật tích lũy trong bốn thập kỷ qua, các công ty và chính phủ sẽ cần gần 61 tỷ ngày làm việc mã để xóa bỏ nó.

Hãy cùng tìm hiểu một số công cụ và thực hành tốt nhất mà bạn có thể áp dụng để giảm nợ kỹ thuật. ⚙️

Các công cụ phân tích tĩnh phát hiện các vấn đề trước khi chúng đến giai đoạn sản xuất thông qua kiểm thử tự động hóa cho độ phức tạp của mã nguồn, lỗi tiềm ẩn, lỗ hổng bảo mật và vi phạm quy tắc phong cách. Một số công cụ quản lý nợ kỹ thuật đáng tích hợp vào quy trình làm việc của bạn:

SonarQube phát hiện các hàm quá phức tạp, trùng lặp mã nguồn và các lỗi tiềm ẩn trong nhiều ngôn ngữ lập trình, cung cấp cho bạn các số cụ thể về nơi nợ kỹ thuật đang ẩn náu.

ESLint phát hiện các lỗi phổ biến trong JavaScript như biến chưa được định nghĩa, các import không sử dụng và các mẫu thiết kế xấu trong khi bạn đang viết mã.

CodeClimate đánh giá mức độ duy trì mã nguồn và chuyển đổi các khái niệm trừu tượng như 'mã nguồn lộn xộn' thành số giờ để định lượng nợ kỹ thuật.

Nhưng phát hiện vấn đề chỉ là một nửa cuộc chiến.

Bạn có thể ghi lại mọi vấn đề được đánh dấu dưới dạng công việc trong ClickUp cho các nhóm phát triển phần mềm — kèm theo thẻ mức độ nghiêm trọng, ước lượng thời gian và người được giao nhiệm vụ. Đối tượng/kỳ/phiên bản, nếu SonarQube phát hiện một hàm quá phức tạp, bạn có thể tạo công việc ‘Refactor’, đặt nó làm phụ thuộc cho các tính năng sắp tới và giữ nó hiển thị.

Sử dụng công việc với Agents tùy chỉnh để chuyển các cảnh báo phân tích tĩnh thành các mục công việc có thể thực hiện được trong backlog

Bây giờ, hãy sử dụng ClickUp Custom Agents để giảm bớt công việc thủ công.

Giả sử ESLint đẩy các cảnh báo mới vào kênh xem xét mã nguồn của bạn. Một đại lý có thể ngay lập tức chuyển đổi chúng thành các công việc, đính kèm kết quả lỗi chính xác và giao việc sửa lỗi cho nhà phát triển phù hợp.

Bạn thậm chí có thể cấu hình các quy tắc để chỉ các lỗi nghiêm trọng mới kích hoạt các công việc ngay lập tức, trong khi các cảnh báo phong cách nhỏ được gom vào một công việc dọn dẹp hàng tuần.

Tập trung tiêu chuẩn và các bản sửa lỗi định kỳ

Nợ kỹ thuật tích tụ khi kiến thức bị mắc kẹt trong đầu từng cá nhân hoặc bị chôn vùi trong các chủ đề trò chuyện.

Một kỹ sư cấp cao sửa một lỗi rò rỉ bộ nhớ phức tạp, chia sẻ chi tiết trong cuộc trò chuyện, và ba tháng sau, một đồng nghiệp khác gặp phải cùng một lỗi vì thông tin đó chưa bao giờ được đưa vào hệ thống tìm kiếm. Nhân lên hàng chục vấn đề lặp lại, và bạn đang phải trả nợ kỹ thuật đó lặp đi lặp lại. 🙃

Để tránh điều này, các nhóm cần viết tài liệu cho mã theo cách ghi lại "cái gì" và lý do đằng sau các bản sửa lỗi lặp lại và tiêu chuẩn. Việc tập trung các quyết định này giúp ngăn chặn sự thay đổi không mong muốn, vì vậy thay vì có năm cách khác nhau để cấu trúc xử lý lỗi API, bạn sẽ có một phương pháp chuẩn mực có thể mở rộng.

Đảm bảo các tiêu chuẩn mã và phát triển luôn sẵn sàng với ClickUp Tài liệu

ClickUp Docs cung cấp cho bạn một cách để xây dựng kho lưu trữ động này mà không tách rời khỏi công việc hàng ngày. Sử dụng trí tuệ nhân tạo tích hợp để nhanh chóng phác thảo, ví dụ như cách đúng đắn để tài liệu hóa các quyết định lập mã.

Bạn cũng có thể duy trì một tài liệu 'Debt Playbook' mô tả các mẫu như cách phân tách các hàm monolithic được SonarQube đánh dấu, hoặc các ngưỡng đã được nhóm đồng ý cho việc refactoring so với việc viết lại.

Ngoài ra, tài liệu (Docs) kết nối trực tiếp với tác vụ (Tasks), giúp nhà phát triển không cần phải tìm kiếm trong các thư mục để lấy bối cảnh.

Ưu tiên nợ kỹ thuật trong danh sách công việc cần làm của bạn.

Nợ kỹ thuật cần được xử lý như bất kỳ công việc nào khác, không phải là thứ bạn sẽ "xử lý sau". Nếu nó không có trong danh sách công việc với ưu tiên rõ ràng, nó sẽ không được hoàn thành.

Hiển thị danh sách công việc chưa hoàn thành bằng chế độ xem dạng danh sách trong ClickUp để đạt được tiến độ nhất quán trong việc xử lý nợ kỹ thuật.

Xem dạng danh sách của ClickUp cho phép bạn tổ chức các mục nợ riêng biệt với công việc tính năng trong khi vẫn giữ mọi thứ hiển thị tại một nơi duy nhất.

Điều này trông như thế nào trong thực tế:

Đã xác định , Đã phân loại , Đang tái cấu trúc và Đã giải quyết . Sử dụng trạng thái tác vụ tùy chỉnh của ClickUp để theo dõi nợ kỹ thuật qua các giai đoạn nhưvà

Đặt nhắc nhở ClickUp để xem xét các mục nợ kỹ thuật thường xuyên trong quá trình lập kế hoạch sprint nhằm đánh giá tác động của chúng đối với tốc độ phát triển.

Kéo các khoản nợ ưu tiên cao vào các sprint sắp tới cùng với công việc phát triển tính năng để quản lý backlog hiệu quả.

Raúl Becerra chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc sử dụng ClickUp tại Atrato:

Chúng tôi nhận ra rằng mình thiếu một cách hiệu quả để đang theo dõi các công việc và không có chế độ xem rõ ràng về những gì đội ngũ sản phẩm đang làm, vì vậy chúng tôi bắt đầu tìm kiếm một nền tảng mới. Sau đó, chúng tôi tìm thấy ClickUp. Nền tảng này là sự kết hợp hoàn hảo – không quá phức tạp và khó hiểu, cũng không quá đơn giản. Nó mang lại cho chúng tôi sự linh hoạt để tạo, di chuyển và tổ chức các nhóm và dự án theo cách riêng của họ.

Chúng tôi nhận ra rằng mình thiếu một cách hiệu quả để đang theo dõi các công việc và không có chế độ xem rõ ràng về những gì đội ngũ sản phẩm đang làm, vì vậy chúng tôi bắt đầu tìm kiếm một nền tảng mới. Sau đó, chúng tôi tìm thấy ClickUp. Nền tảng này là sự kết hợp hoàn hảo – không quá phức tạp và khó hiểu, cũng không quá đơn giản. Nó mang lại cho chúng tôi sự linh hoạt để tạo, di chuyển và tổ chức các nhóm và dự án theo cách riêng của họ.

Tự động hóa các quy trình lặp đi lặp lại

Nợ quy trình làm chậm tiến độ của nhóm giống như nợ mã nguồn. Khi các nhà phát triển phải tạo công việc thủ công cho mỗi lần quét mã nguồn thất bại hoặc thông báo cá nhân cho mọi người về các vấn đề, đó là thời gian lãng phí cho công việc hành chính có thể được tự động hóa.

Sử dụng ClickUp Automations để chuyển các lỗi quét và lỗi PR thành các công việc nợ có thể thực hiện được

ClickUp Tự động hóa xử lý các bước lặp lại mà không cần sự giám sát con người quá mức:

Tự động tạo công việc nợ khi quét mã phát hiện vấn đề.

Giao công việc cho chủ sở hữu mô-đun ngay lập tức.

Tự động di chuyển các công việc nợ từ 'đã phân loại' sang 'đang refactor' khi công việc bắt đầu.

Thông báo cho nhà phát triển trong ClickUp Trò chuyện khi yêu cầu hợp nhất (pull request) không qua phân tích tĩnh.

Tự động mở lại các công việc nợ nếu các bài kiểm tra liên quan thất bại sau khi hợp nhất.

Dưới đây là một số mẹo hữu ích về việc sử dụng tự động hóa để tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần:

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định các mô hình nợ kỹ thuật.

Nhìn vào 200 công việc nợ riêng lẻ không thể lộ ra các vấn đề hệ thống. Bạn cần khả năng nhận diện mẫu để nhận ra rằng 40% lỗi của bạn xuất phát từ mô-đun xử lý thanh toán, hoặc rằng các vấn đề về hiệu suất cơ sở dữ liệu tăng đột biến mỗi khi bạn triển khai một tính năng mới.

Việc kết nối các yếu tố này một cách thủ công qua các sprint, nhóm và kết quả quét mã nguồn đòi hỏi hàng giờ phân tích mà hầu hết các nhóm đơn giản là không có.

Hãy để ClickUp Brain hiển thị các cập nhật trạng thái về các mục nợ của nhóm bạn

ClickUp Brain phân tích toàn bộ không gian làm việc của bạn để phát hiện các mẫu và thách thức trong phát triển phần mềm mà nếu không sẽ bị ẩn đi.

Nó có thể quét qua hàng tháng công việc, bình luận, kết quả quét mã nguồn và báo cáo lỗi để xác định các mô-đun gây ra nhiều vấn đề nhất, các loại nợ kỹ thuật nào liên tục tái diễn và nơi nhóm của bạn thường xuyên gặp khó khăn.

Hỏi ClickUp Brain các câu hỏi tiếp theo về các mục nợ của bạn

Bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Brain để trả lời các câu hỏi mà bình thường sẽ yêu cầu phải lục lọi qua hàng chục tác vụ và tài liệu. Hỏi nó xem các phụ thuộc đã bị loại bỏ nào vẫn còn được sử dụng, và nó sẽ tìm kiếm khắp không gian làm việc của bạn để tìm các đề cập.

📌 Thử các gợi ý sau: Hiển thị tất cả các mục nợ đã có tiến độ trong hơn hai tuần.

Tóm tắt các mục nợ kỹ thuật đang khối các tính năng trong lộ trình quý 4 của chúng ta.

Những nhà phát triển nào hiện đang được giao các công việc nợ kỹ thuật ưu tiên cao nhất?

Tạo báo cáo tóm tắt về xu hướng chất lượng mã nguồn dựa trên kết quả quét trong ba tháng gần nhất.

Tăng cường tính minh bạch giữa các nhóm.

Nợ kỹ thuật gia tăng khi các nhóm không thể nhìn thấy những vấn đề mà các nhóm khác đang phải đối mặt. Nhóm backend không biết rằng nhóm frontend cũng đang gặp vấn đề về xác thực. Hai nhà phát triển đã mất một tuần để refactor các hàm tiện ích giống nhau vì cả hai đều không biết rằng người kia đang làm công việc trên chúng.

Theo dõi tiến độ và giải quyết nợ kỹ thuật qua các sprint với bảng điều khiển ClickUp

Bảng điều khiển ClickUp giúp hiển thị nợ kỹ thuật và công việc trên toàn bộ đội ngũ kỹ thuật của bạn:

Hiển thị tổng số mục nợ theo mức độ nghiêm trọng để ban lãnh đạo hiểu được quy mô của những gì bạn đang quản lý.

Theo dõi tốc độ giải quyết nợ kỹ thuật theo thời gian để chứng minh liệu bạn có tiến độ hay đang gặp khó khăn.

Hiển thị các nhóm đang gánh chịu gánh nặng nợ kỹ thuật lớn nhất và nơi tồn tại các phụ thuộc giữa các nhóm.

Phân chia sức chứa sprint giữa việc dọn dẹp và phát triển mới để các sự đánh đổi trở nên rõ ràng.

Vì vậy, khi một quản lý dự án (PM) nhận thấy 30% sức chứa của nhóm backend đang được dành cho việc tối ưu hóa cơ sở dữ liệu, họ sẽ đưa ra các quyết định khác nhau về dòng thời gian tính năng. Nợ kỹ thuật không còn là một gánh nặng vô hình làm chậm tiến độ mà trở thành một phần có thể đo lường và quản lý được trong quy trình phát triển của bạn.

💡Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp cho phép bạn thêm công việc vào nhiều danh sách (ví dụ: một lỗi có thể tồn tại trong cả danh sách sprint và danh sách lỗi chính), đảm bảo nợ kỹ thuật được hiển thị rõ ràng trong các quy trình làm việc liên quan.

Theo dõi và giảm nợ với ClickUp

Các nhà phát triển có thể tránh nợ kỹ thuật thông qua hiển thị, ưu tiên và quy trình làm việc có thể thực hiện được.

ClickUp hỗ trợ điều này bằng cách biến thách thức này thành một quy trình có thể quản lý và theo dõi được. Với quản lý công việc, tài liệu hợp tác, bảng điều khiển thời gian thực và trí tuệ nhân tạo (AI) cùng tự động hóa của ClickUp, mỗi mục nợ kỹ thuật trở nên có thể thực hiện, được ưu tiên và hiển thị xuyên suốt các sprint. Các nhà phát triển biết nên sửa chữa gì trước tiên, quản lý theo dõi tiến độ theo thời gian thực và các vấn đề lặp lại không bao giờ bị bỏ sót nữa.

Kiểm soát nợ kỹ thuật ngay hôm nay và duy trì tiến độ các sprint. Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Các ví dụ phổ biến về nợ kỹ thuật cố ý hoặc vô ý trong các dự án phần mềm bao gồm mã lộn xộn hoặc trùng lặp, thiếu tài liệu, các giải pháp tạm thời thay vì giải pháp chính thức, thư viện lỗi thời và kiểm thử không đầy đủ.

Nguyên tắc 80/20 cho thấy rằng 80% vấn đề trong một hệ thống thường xuất phát từ 20% mã. Tập trung vào 20% mã nguồn quan trọng đó trước tiên giúp các nhóm giải quyết các khu vực có tác động lớn nhất của nợ kỹ thuật một cách hiệu quả.

Nợ kỹ thuật có thể được đo lường bằng thời gian hoặc nỗ lực cần thiết để khắc phục các vấn đề, số lượng các vấn đề mã nguồn, độ phức tạp của mã nguồn và tần suất xuất hiện lỗi hoặc sự cố. Các công cụ quản lý nợ kỹ thuật có thể cung cấp các chỉ số chất lượng mã nguồn cho các yếu tố này.

Các startup thường chấp nhận nợ kỹ thuật có chủ đích để ra mắt sản phẩm nhanh chóng. Họ cân bằng điều này bằng cách đang theo dõi nợ kỹ thuật, ưu tiên các bản sửa lỗi quan trọng nhất và lập kế hoạch cho các chu kỳ refactoring định kỳ sau khi sản phẩm ổn định. Tài liệu rõ ràng, tiêu chuẩn mã và phát triển hướng kiểm thử cũng góp phần hỗ trợ.

Tái cấu trúc mã nguồn giúp cải thiện cấu trúc mã mà không làm thay đổi hành vi của nó. Thanh toán nợ kỹ thuật có thể bao gồm việc tái cấu trúc, nhưng cũng bao gồm việc sửa chữa các giải pháp tạm thời, cập nhật các thư viện lỗi thời và giải quyết các lối tắt có thể gây ra vấn đề lâu dài.

Các nhóm có thể thanh toán hoặc quản lý nợ kỹ thuật bằng cách tái cấu trúc mã nguồn, cập nhật thư viện, cải thiện tài liệu, thêm các bài kiểm tra và tuân thủ các tiêu chuẩn lập trình. Bạn có thể ưu tiên các khu vực có tác động lớn và tích hợp việc giảm nợ kỹ thuật vào các chu kỳ phát triển thường xuyên để đảm bảo nó không tích tụ thêm.