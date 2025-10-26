Các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Mistral AI dành cho các mô hình ngôn ngữ nâng cao

Mistral AI đã trở thành một trong những startup công nghệ được nhắc đến nhiều nhất tại Pháp và thường được xem là câu trả lời của châu Âu cho OpenAI. Mặc dù Mistral AI đã xuất sắc trong việc thực hiện phương châm của mình,” AI tiên tiến trong tay mọi người,” nhiều người sử dụng nó cho biết các phản hồi không phải lúc nào cũng chính xác hoặc dựa trên sự thật.

Điều đó không làm giảm đi mức độ mà công nghệ AI đã giúp đỡ con người trong công việc ở nhiều ngành nghề khác nhau. Một nghiên cứu gần đây của McKinsey cho thấy nhân viên sẵn sàng sử dụng AI nhiều hơn so với những gì lãnh đạo của họ có thể nghĩ.

Đó là lý do tại sao việc có một trợ lý AI thông minh, đa ngôn ngữ có thể hiểu được các cách làm việc khác nhau là rất quan trọng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số giải pháp thay thế tốt nhất cho Mistral AI có thể hỗ trợ viết lách, phân tích thông tin và giúp các công việc hàng ngày trở nên dễ dàng hơn.

🤔 Bạn có biết? Theo nghiên cứu của Accenture, hơn 40% công việc tại Hoa Kỳ có thể được tăng cường, tự động hóa hoặc tái tạo bằng GenAI. Những thay đổi này dự kiến sẽ có tác động lớn nhất đến các ngành pháp lý, ngân hàng, bảo hiểm và thị trường vốn — tiếp theo là bán lẻ, du lịch, y tế và năng lượng.

Các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Mistral AI trong nháy mắt

Dưới đây là so sánh nhanh các lựa chọn thay thế Mistral AI tiên tiến nhất để giúp bạn chọn giải pháp phù hợp dựa trên một số tính năng khóa, tốc độ xử lý, khả năng đa phương thức, giá cả và đánh giá của người dùng.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* Đánh giá ClickUp Tích hợp AI với quản lý dự án, tài liệu và quy trình làm việc ClickUp Brain cho việc viết và tóm tắt, tự động hóa, chuyển đổi giọng nói thành văn bản do AI hỗ trợ và các trợ lý AI Kế hoạch miễn phí; tùy chỉnh cho doanh nghiệp G2: 4.7/5 Capterra: 4.6/5 OpenAI GPT-4 Phản hồi AI chính xác và đa năng Xử lý các tác vụ suy luận phức tạp và giải quyết vấn đề, phân tích dữ liệu nâng cao, GPT-4o cho xử lý thời gian thực, khả năng đa ngôn ngữ và các mô hình GPT tùy chỉnh Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $20/tháng cho mỗi người dùng G2: 4.7/5 Capterra: 4.5/5 Claude AI Cuộc hội thoại tự nhiên, giống như con người Xử lý ngữ cảnh, hỗ trợ đa ngôn ngữ, phân tích dữ liệu nâng cao, nhiều mô hình (Haiku, Sonnet, Opus), tính năng hợp tác Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $20/tháng cho mỗi người dùng G2: 4.4/5 Capterra: 4.6/5 Google DeepMind Gemini Trí tuệ nhân tạo đa phương thức và suy luận sâu Hiểu biết về văn bản, hình ảnh, âm thanh và video, Chế độ Deep Think, hỗ trợ đa ngôn ngữ, tích hợp với Google Không gian Làm việc, trợ lý tùy chỉnh (Gems) Miễn phí G2: 4.4/5 Llama (Meta AI) Phát triển AI mở, có khả năng mở rộng Khả năng đa phương thức, tùy chỉnh mô hình, cửa sổ ngữ cảnh lớn và khả năng mở rộng hiệu quả về chi phí Miễn phí G2: 4.3/5 Cohere Giải pháp AI cấp doanh nghiệp, riêng tư Các mô hình sinh thành đa ngôn ngữ, tìm kiếm và xếp hạng ngữ nghĩa, triển khai bảo mật, không gian Làm việc AI cho doanh nghiệp Giá cả tùy chỉnh G2: 4.5/5 Capterra: 4.5/5 Hugging Face Dự án hợp tác AI mã nguồn mở và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) hơn 1 triệu mô hình nguồn mở, mô hình transformer đã được huấn luyện sẵn cho xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và xử lý hình ảnh, không gian hợp tác, tích hợp thư viện machine learning, công cụ doanh nghiệp Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $9/tháng cho mỗi người dùng Microsoft Azure AI Các giải pháp AI có khả năng mở rộng, sẵn sàng cho doanh nghiệp Truy cập các mô hình OpenAI GPT, Azure AI Foundry, tuân thủ và bảo mật tích hợp, tìm kiếm và truy xuất nâng cao, cùng các công cụ giám sát Giá cả tùy chỉnh G2: 4.4/5 Capterra: 4.6/5 Perplexity AI Tìm kiếm AI đa mô hình và nghiên cứu thời gian thực Tìm kiếm trực tuyến với trích dẫn, hỗ trợ GPT-4, Claude, Grok, tải lên PDF và CSV, không gian làm việc cộng tác Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $20/tháng cho mỗi người dùng G2: 4.7/5 Capterra: 4.7/5 AI21 Labs Jurassic-2 Tạo nội dung biểu mẫu, chính xác và dựa trên sự thật Tạo nội dung nhất quán, đa ngôn ngữ, chính xác, thực hiện theo hướng dẫn mà không cần dữ liệu huấn luyện, API cho tóm tắt và sửa lỗi ngữ pháp, độ trễ Giá cả tùy chỉnh

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế cho Mistral AI?

Các công cụ như Mistral AI có thể xử lý việc viết hoặc suy luận khá tốt, nhưng chúng hoạt động bên ngoài các dự án và tài liệu của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn phải sao chép liên tục, chuyển đổi giữa các tab và giải thích lại cùng một ngữ cảnh nhiều lần.

Kết quả? Dữ liệu bị phân mảnh, dự án chậm trễ và các nhóm cảm thấy như luôn chậm một bước so với tiến độ.

Do kích thước nhỏ hơn, Mistral 7B đôi khi thiếu độ sâu trong suy luận phức tạp hoặc cuộc hội thoại tinh tế, đặc biệt khi so sánh với các mô hình lớn hơn.

Nhận định chân thực từ một người dùng Mistral AI phản ánh thách thức mà nhiều người khác cũng gặp phải. Đáng tiếc, đó không phải là tất cả.

Nền tảng AI này cũng gặp phải các vấn đề phổ biến sau:

Gặp khó khăn trong việc xử lý các tình huống phức tạp và cuộc hội thoại tinh tế, đặc biệt khi giải quyết các vấn đề phức tạp hoặc logic nhiều bước

Thường tạo ra các phản hồi dài dòng hoặc chung chung, thiếu sự sáng tạo so với các mô hình ngôn ngữ khác

Độ chính xác thấp trong các công việc mã hóa và câu trả lời kỹ thuật, yêu cầu các lời nhắc chi tiết hơn để đạt được kết quả có thể sử dụng được

Hiệu suất đa ngôn ngữ giới hạn, với người dùng ghi chú kết quả kém hơn trong các ngôn ngữ như tiếng Ukraina

Những hạn chế này giải thích tại sao nhiều nhóm hiện nay đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Mistral AI, mang lại độ sâu, độ chính xác cao hơn và khả năng đa ngôn ngữ mạnh mẽ hơn cho quy trình làm việc AI của họ.

Các giải pháp thay thế tốt nhất cho Mistral AI để sử dụng

Mục tiêu không chỉ là chuyển sang sử dụng các giải pháp thay thế cho Mistral. Đó là việc sử dụng AI để nâng cao năng suất theo cách phù hợp hơn với cách bạn thực hiện công việc hàng ngày. Có thể bạn cần những câu trả lời rõ ràng hơn, hỗ trợ ngôn ngữ mạnh mẽ hơn, hoặc đơn giản là một trợ lý cảm thấy trực quan hơn khi xử lý các dự án của bạn.

Dưới đây, chúng tôi đã đánh giá một số giải pháp thay thế Mistral AI tốt nhất mà những người như bạn đang lựa chọn.

1. ClickUp (Tốt nhất cho việc tích hợp AI trực tiếp vào quản lý dự án, tài liệu và quy trình làm việc)

Chuyển đổi kiến thức phân tán thành những thông tin có giá trị trong vài giây bằng ClickUp Brain

Hầu hết các công cụ AI đều hứa hẹn sẽ giúp công việc trở nên dễ dàng hơn, nhưng sự thật là: chúng thường chỉ là một ứng dụng rời rạc khác trong một hệ thống đã quá tải. Bạn có thể sử dụng một công cụ để tạo văn bản, một công cụ khác để tóm tắt ghi chú cuộc họp và một nền tảng riêng biệt để quản lý công việc. Mạng lưới bối cảnh phân tán và các công cụ bị cô lập này chính là sự lan rộng của công việc, và nó gây ra tác động nặng nề đến năng suất và tiềm năng của nhóm.

ClickUp mang đến một phương pháp tiếp cận khác biệt.

Thay vì tích hợp AI vào một công cụ độc lập khác, ClickUp Brain được tích hợp trực tiếp vào các hệ thống hiện có của bạn, nơi công việc của bạn diễn ra. Các công việc, tài liệu, trò chuyện và báo cáo của bạn đều được kết nối liền mạch — và AI đã hiểu rõ bối cảnh của từng dự án.

Hãy cùng xem nó là công việc như thế nào.

cho phép AI làm công việc ở nơi bạn làm việc bằng ClickUp Brain*

Thử dùng ClickUp Brain miễn phí Muốn tóm tắt các chủ đề dự án ngay lập tức? Sử dụng ClickUp Brain

ClickUp Brain được tích hợp trực tiếp vào ClickUp, vì vậy bạn không cần phải chuyển đổi giữa các công cụ để phác thảo ý tưởng hoặc xác định bước tiếp theo.

Với ClickUp Brain, bạn có thể mở một công việc và ngay lập tức tóm tắt một tuần bình luận thành một bản cập nhật gọn gàng. Bạn có thể soạn thảo bản tóm tắt dự án, làm sạch các tin nhắn dài hoặc thậm chí viết lại nội dung để phù hợp với giọng điệu khác. Tính năng Connected AI của ClickUp Brain giống như có ai đó đã quen thuộc với dự án của bạn thì thầm bước tiếp theo vào tai bạn.

💯 Thử ngay: Khi bắt đầu một dự án mới, hãy nhập một lệnh nhanh vào ClickUp Brain như “Tóm tắt các rủi ro khóa dựa trên các lần ra mắt trước đây.” Nó sẽ trích xuất thông tin từ các tài liệu và công việc hiện có của bạn để giúp bạn bắt đầu nhanh chóng.

Sau đó là ClickUp Brain MAX, mang đến một bước tiến mới:

*tìm kiếm doanh nghiệp tích hợp: Kết nối với các công cụ như Google Workspace, GitHub và Figma, cho phép bạn tìm kiếm và truy xuất tệp tin, công việc và cuộc hội thoại bằng công nghệ tìm kiếm ngữ nghĩa

Chuyển đổi giọng nói thành văn bản: Hỗ trợ Hỗ trợ chuyển đổi giọng nói thành văn bản bằng AI, cho phép bạn tạo công việc, cập nhật lịch, phân công công việc và soạn thảo tài liệu bằng lệnh giọng nói trong 40 ngôn ngữ — giúp đẩy nhanh các quy trình thường xuyên

Nền tảng AI tích hợp: Cung cấp cho bạn các mô hình AI cao cấp như Gemini, ChatGPT, DeepSeek và Claude trong cùng một nền tảng. Điều này có nghĩa là bạn có thể truy cập vào nhiều công cụ AI cho mã, viết lách, tự động hóa và phân tích mà không cần phải Cung cấp cho bạn các mô hình AI cao cấp như Gemini, ChatGPT, DeepSeek và Claude trong cùng một nền tảng. Điều này có nghĩa là bạn có thể truy cập vào nhiều công cụ AI cho mã, viết lách, tự động hóa và phân tích mà không cần phải sử dụng nhiều nền tảng AI khác nhau.

Chuyển đổi các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trong ClickUp Brain để cá nhân hóa trải nghiệm AI của bạn.

Phản hồi AI theo ngữ cảnh: Sử dụng đồ thị công việc sâu của ClickUp, Brain Max cung cấp các kết quả AI dựa trên ngữ cảnh của các công việc, tài liệu, cuộc họp và ứng dụng kết nối của bạn.

📌 Ví dụ: Một giám đốc sáng tạo tổ chức một phiên brainstorming cho một chiến dịch quảng cáo mới. Với Brain Max, mọi ý tưởng đều được ghi lại, phân loại theo chủ đề và chuyển thành các công việc cho các nhà văn, nhà thiết kế và nhà hoạch định truyền thông trước khi nhóm rời khỏi phòng. Các nhóm sử dụng Brain Max báo cáo tiết kiệm được 1,1 ngày công việc mỗi tuần, hoàn thành công việc nhanh gấp 4 lần so với gõ tay và giảm chi phí phần mềm lên đến 88%.

🎥 Xem cách bạn có thể tối đa hóa năng suất và khai thác thông tin từ các công cụ trong quy trình làm việc của mình bằng ClickUp Brain:

Ý tưởng của bạn trở thành hiện thực trong ClickUp Tài liệu

Hợp tác trên các đề xuất với bình luận và chỉnh sửa thời gian thực bằng ClickUp Tài liệu

ClickUp Tài liệu giống như một cuốn sổ chia sẻ không bao giờ hết không gian.

Bạn có thể bắt đầu từ những ý tưởng nhỏ, ghi chép vài ý tưởng cho dự án, và chứng kiến nó phát triển thành một chiến lược hoàn chỉnh với bảng, hình ảnh và liên kết đến các tác vụ. Điều đặc biệt là mọi thứ đều được kết nối. Một ghi chú trong tài liệu có thể ngay lập tức trở thành một tác vụ, và bạn có thể gắn thẻ đồng nghiệp để họ tham gia góp ý ngay tại nơi cần thiết.

📌 Ví dụ: Một trưởng nhóm khoa học dữ liệu soạn thảo kế hoạch tinh chỉnh mô hình ngôn ngữ trong Docs. Chỉ với một cú nhấp chuột, các bước đào tạo mô hình trở thành các công việc được giao cho kỹ sư và chuyên gia vận hành máy học, mỗi công việc đều có thời hạn và bình luận chi tiết, giúp hợp tác mượt mà mà không cần các cuộc họp lập kế hoạch sprint bổ sung.

Giữ công việc rõ ràng và dễ thực hiện với nhiệm vụ ClickUp

Theo dõi các mối quan hệ phụ thuộc của tác vụ để tránh trễ tiến độ dự án với nhiệm vụ ClickUp

Các nhiệm vụ ClickUp giống như những chỉ dẫn nhỏ giúp bạn biết chính xác điều gì cần làm tiếp theo. Mỗi nhiệm vụ có thể chứa các cuộc thảo luận, tệp đính kèm và cập nhật tiến độ, giúp bạn luôn nắm rõ tình hình.

Bạn có thể tùy chỉnh các công việc theo phong cách của mình, dù bạn thích ưu tiên được đánh dấu màu sắc, nhắc nhở định kỳ hay chia nhỏ mục tiêu lớn thành các công việc con. Tất cả đều hiển thị rõ ràng cho nhóm của bạn, đảm bảo không có gì bị bỏ sót.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy thử yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt các chủ đề công việc dài. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và hỗ trợ các thành viên mới trong nhóm hiểu rõ những quyết định đã được đưa ra.

Hãy để ClickUp Automations tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại

Tự động kích hoạt các bản cập nhật trạng thái do AI tạo ra với ClickUp Automations

ClickUp Automations là một công cụ hỗ trợ tự động hóa hoạt động một cách mượt mà trong nền. Bạn chỉ cần cài đặt một lần, sau đó quan sát các cập nhật định kỳ, phân công công việc và thay đổi trạng thái diễn ra mà không cần can thiệp.

Với công cụ xây dựng AI, bạn chỉ cần mô tả những gì muốn tự động hóa, và ClickUp sẽ cài đặt cho bạn. Từ việc tự động phân công công việc mới đến cập nhật trạng thái dự án, các quy trình tự động hóa giúp duy trì đà làm việc, giúp bạn tập trung vào những công việc có ý nghĩa.

📌 Ví dụ: Một công ty hoặc nhóm có thể sử dụng ClickUp Automations để tự động phân công các yêu cầu mới của khách hàng cho nhân viên quản lý tài khoản phù hợp. Hạn chót và lời nhắc nhở theo dõi được tạo tự động, đảm bảo mỗi khách hàng nhận được sự quan tâm kịp thời mà không cần phân loại thủ công.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Viết, tóm tắt và chỉnh sửa tài liệu hoặc công việc với AI hiểu bối cảnh dự án.

Tự động hóa việc tạo/lập công việc và báo cáo với trợ lý AI cá nhân Brain Max để cập nhật dự án nhanh chóng hơn.

Nhận câu trả lời tức thì và tìm kiếm sâu rộng trên toàn bộ không gian làm việc của bạn.

Hiển thị các quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP), kinh nghiệm dán trước đây hoặc dữ liệu khách hàng để quá trình onboarding diễn ra suôn sẻ hơn.

Hỗ trợ các nhóm đa ngôn ngữ với dịch thuật và tóm tắt thời gian thực.

Giới hạn của ClickUp

Các tính năng AI nâng cao như Brain Max có thể yêu cầu kế hoạch dịch vụ trả phí.

Các thiết lập tự động hóa phức tạp có thể mất thời gian để thiết lập.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về ClickUp

Việc liên tục ra mắt các tính năng và bản cập nhật mới cho thấy cam kết của nhóm trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng. Một trong những tính năng nổi bật là công cụ AI ClickUp Brain. Nó đã thay đổi cách tôi quản lý công việc và dự án bằng cách tự động hóa các quy trình thường xuyên và cung cấp các đề xuất thông minh, giúp tôi tiết kiệm đáng kể thời gian và nỗ lực.

Việc liên tục ra mắt các tính năng và bản cập nhật mới cho thấy cam kết của nhóm trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng. Một trong những tính năng nổi bật là công cụ AI ClickUp Brain. Nó đã thay đổi cách tôi quản lý công việc và dự án bằng cách tự động hóa các quy trình thường xuyên và cung cấp các đề xuất thông minh, giúp tôi tiết kiệm đáng kể thời gian và nỗ lực.

Dưới đây là hướng dẫn nhanh về cách kết nối các công cụ và tài nguyên dự án phân tán để có quy trình làm việc mượt mà hơn với ClickUp Brain:

2. OpenAI GPT-4 (Tốt nhất cho các phản hồi AI chính xác và đa năng)

qua ChatGPT

Khi nói đến các mô hình ngôn ngữ lớn, GPT-4 đã thiết lập một tiêu chuẩn mà nhiều công cụ khác vẫn đang cố gắng theo kịp. Lý do đằng sau thành công của nó: nó mang lại cảm giác như đang tham gia cuộc hội thoại suy nghĩ với ai đó thực sự hiểu bối cảnh.

Đối với các nhà phát triển, nhà khoa học dữ liệu và kinh doanh đang tìm kiếm một giải pháp thay thế cho Mistral AI, GPT-4 cung cấp khả năng suy luận sâu hơn, cơ sở kiến thức rộng hơn và hỗ trợ đa ngôn ngữ tốt hơn cho các dự án toàn cầu.

Các tính năng nổi bật của OpenAI GPT-4

Xử lý các công việc phức tạp với độ sâu và sự tinh tế hơn so với các mô hình nhỏ hơn

Hỗ trợ phân tích dữ liệu nâng cao, mã và giải quyết vấn đề

Cung cấp khả năng xử lý nhanh hơn thông qua các mô hình như GPT-4o cho công việc thời gian thực

Cung cấp hỗ trợ đa ngôn ngữ rộng rãi cho các nhóm quốc tế

Cho phép tùy chỉnh với các dự án, GPT tùy chỉnh và các đại lý LLM đa dạng

Giới hạn của OpenAI GPT-4

Chi phí cao hơn so với một số lựa chọn thay thế khác

Thỉnh thoảng có thể xảy ra sai sót với các truy vấn rất chuyên sâu hoặc thuộc lĩnh vực ngách

Giá của OpenAI GPT-4

Miễn phí

Plus : $20/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $200/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về OpenAI GPT-4

G2 : 4.7/5 (840+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (220+ đánh giá)

Người dùng nói gì về OpenAI GPT-4

Khả năng hoàn thành cùng một công việc trong vài phút, trong khi một người có thể mất hàng ngày để hoàn thành. Nó có thể ghi nhớ các trò chuyện, giúp nó trở thành công cụ hiệu quả khi chúng ta cần điều chỉnh thông tin cụ thể nhiều lần.

Khả năng hoàn thành cùng một công việc trong vài phút, trong khi một người có thể mất hàng ngày để hoàn thành. Nó có thể ghi nhớ các trò chuyện, giúp nó trở thành công cụ hiệu quả khi chúng ta cần điều chỉnh thông tin cụ thể nhiều lần.

📮 ClickUp Insight: Một phần ba số người được khảo sát đã nhấn mạnh việc phát triển kỹ năng là lý do hàng đầu để khám phá AI. Hãy tưởng tượng: một đồng nghiệp không có chuyên môn kỹ thuật muốn tạo các đoạn mã cho trang web. Càng có nhiều thông tin về công việc của mình, AI càng trở nên thông minh và hữu ích hơn trong việc hỗ trợ. Đó chính là điểm nổi bật của AI ClickUp. Với vai trò là ứng dụng toàn diện cho công việc, nó đã hiểu rõ các dự án của bạn và có thể hướng dẫn bạn qua từng bước - thậm chí còn tạo ra các đoạn mã cho bạn.

3. Claude (Phù hợp nhất cho các cuộc hội thoại tự nhiên, giống con người)

qua Claude

“Có ai khác cảm thấy mệt mỏi khi phải trò chuyện hoặc nghe một chatbot thay vì một con người thật khi cố gắng giải quyết một vấn đề hỗ trợ nào đó không?” Bình luận này trên Reddit tóm tắt cảm nhận của nhiều người khi các công cụ AI nghe có vẻ máy móc hoặc thiếu sự kết nối.

Nhưng không phải Claude. Được phát triển bởi Anthropic, nó tập trung vào việc tạo ra các cuộc hội thoại tự nhiên, gần như bạn đang trò chuyện với ai đó thực sự hiểu những gì bạn đang hỏi.

Đối với những ai đang tìm kiếm một giải pháp thay thế cho Mistral AI, Claude nổi bật với khả năng xử lý suy luận logic, phân tích dữ liệu và cuộc hội thoại đa ngôn ngữ. Hầu hết các đánh giá về Claude đều cho rằng nó hoàn thành việc cần làm đó mà không làm mất đi sự thân thiện và gần gũi như con người.

Các tính năng nổi bật của Claude

Nhà cung cấp các phản hồi tự nhiên, giống như con người, mang lại cảm giác như một cuộc trò chuyện hơn là một kịch bản

Hỗ trợ phân tích dữ liệu, các công việc mã hóa và nghiên cứu sâu hơn với khả năng suy luận nâng cao

Cung cấp nhiều mô hình AI (Haiku, Sonnet, Opus) để phù hợp với các mức độ phức tạp khác nhau của công việc

Kích hoạt hợp tác với các tính năng tập trung vào đội nhóm và quản lý tài liệu

Kết nối với các công cụ hiện có để tích hợp mượt mà vào quy trình làm việc của bạn

Giới hạn của Claude

Thiếu các công cụ tạo hình ảnh hoặc video tích hợp sẵn

Có thể cần nhiều lượt trao đổi tin nhắn hơn để hoàn thành các công việc dài hơn một cách đầy đủ

Giá cả của Claude

Miễn phí

Pro: $20/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $25/tháng cho mỗi người dùng

Giá tối đa: $100/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Claude

G2 : 4.4/5 (55+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (20+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Claude

Đánh giá này trên Capterra đã ghi nhận:

Claude khiến tôi cảm thấy như đang trò chuyện với một người thật sự thông minh. Nó rất thực tế và trả lời truy vấn của tôi một cách trung thực. Tôi nhận được hầu hết các câu trả lời chính xác từ nó.

Claude khiến tôi cảm thấy như đang trò chuyện với một người thật sự thông minh. Nó rất thực tế và trả lời truy vấn của tôi một cách trung thực. Tôi nhận được hầu hết các câu trả lời chính xác từ nó.

👀 Thông tin thú vị: Thêm cụm từ đơn giản “Hãy suy nghĩ từng bước một” vào hướng dẫn của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có thể tăng độ chính xác của kết quả đầu ra lên hơn ba lần trong phạm vi công việc từ toán học đến suy luận chiến lược, theo một nghiên cứu.

4. Google DeepMind Gemini (Tốt nhất cho AI đa phương thức và suy luận sâu)

qua Gemini

Gemini giống như một trợ lý thầm lặng có thể xử lý hầu hết mọi thứ bạn giao cho nó. Nó không chỉ giới hạn ở văn bản – bạn có thể đưa vào hình ảnh, âm thanh, thậm chí video, và nó vẫn sẽ tìm cách hiểu và phản hồi một cách chu đáo.

Gần đây, nó thậm chí đã giải quyết được 5 trong số 6 bài toán tại Olympic Toán học Quốc tế, cho thấy khả năng xử lý các thách thức phức tạp của nó. Điều làm nên sự đặc biệt của Gemini là cách nó tham gia vào công việc cùng bạn. Dù bạn đang xem xét các bài báo nghiên cứu, dịch thuật giữa các ngôn ngữ hay trích xuất thông tin từ các tập dữ liệu lớn, nó luôn mang lại cảm giác bình tĩnh, ổn định và đáng tin cậy.

Và nếu bạn đã sử dụng Gmail, Tài liệu Google hoặc các công cụ khác của Google, Gemini sẽ tích hợp một cách mượt mà mà không cần thêm nỗ lực.

Các tính năng nổi bật của Google DeepMind Gemini

Xử lý và tạo nội dung trên nhiều định dạng khác nhau, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và video

Xử lý các tác vụ suy luận phức tạp và giải quyết vấn đề nhiều bước với chế độ Deep Think

Cung cấp hỗ trợ đa ngôn ngữ mạnh mẽ cho các nhóm và dự án toàn cầu

Tích hợp mượt mà với các công cụ của Không gian Làm việc như Gmail, Tài liệu Google, Trang tính Google và Cuộc họp Google

Cung cấp các trợ lý AI tùy chỉnh (Gems) cho quy trình làm việc của các tác nhân AI và phân tích dữ liệu chuyên sâu

Giới hạn của Google DeepMind Gemini

Thỉnh thoảng tạo ra các trích dẫn không chính xác hoặc dữ liệu thời gian thực đã lỗi thời

Sinh hình ảnh đa phương thức vẫn đang được cải thiện cho các yêu cầu phức tạp

Giá cả của Google DeepMind Gemini

Miễn phí

google AI Pro: *$19.99/tháng cho mỗi người dùng

google AI Ultra: *$249.99/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Google DeepMind Gemini

G2 : 4.4/5 (250+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Google DeepMind Gemini

Gemini đã trở thành một phần quan trọng trong công việc của chúng tôi. Theo thời gian, các phản hồi đã được cải thiện đáng kể, đặc biệt là với mô hình 2.5 Flash mới nhất. Tôi cũng thích cách nó hoạt động tốt với Vertex AI cho việc chỉ mục tệp; tích hợp diễn ra mượt mà, và mô hình tuân thủ hướng dẫn tốt và cung cấp kết quả chính xác

Gemini đã trở thành một phần quan trọng trong công việc của chúng tôi. Theo thời gian, các phản hồi đã được cải thiện đáng kể, đặc biệt là với mô hình 2.5 Flash mới nhất. Tôi cũng thích cách nó hoạt động tốt với Vertex AI cho việc chỉ mục tệp; tích hợp diễn ra mượt mà, và mô hình tuân thủ hướng dẫn tốt và cung cấp kết quả chính xác

5. Llama (Meta AI) (Phù hợp nhất cho phát triển AI mở và có khả năng mở rộng)

qua Meta

“Chúng tôi luôn lắng nghe phản hồi từ cộng đồng nhà phát triển và các đối tác để cải thiện mô hình và tính năng của mình, và mong muốn công việc với cộng đồng để tiếp tục phát triển và khai thác giá trị của chúng,” Ryan Daniels, phát ngôn viên của Meta, cho biết.

Tinh thần cởi mở chính là điều khiến Llama trở nên hấp dẫn. Được thiết kế cho các nhà phát triển và kinh doanh mong muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn, Llama 4 cung cấp khả năng đa phương thức, hiểu cả văn bản và hình ảnh đồng thời vẫn đảm bảo tốc độ nhanh và hiệu quả về chi phí.

Nó được thiết kế để mở rộng quy mô, giúp việc thử nghiệm, kiểm tra và triển khai các ứng dụng AI trở nên dễ dàng hơn mà không cần đến hạ tầng phức tạp. Cộng đồng xung quanh Llama đang phát triển nhanh chóng, với hệ sinh thái của Meta hỗ trợ mọi thứ từ chatbot đến phân tích tài liệu cho đến các công cụ suy luận đại lý tiên tiến.

Các tính năng nổi bật của Llama

Cung cấp các mô hình đa phương thức tích hợp sẵn với khả năng xử lý văn bản và hình ảnh

Cung cấp các cửa sổ ngữ cảnh hàng đầu trong ngành để phân tích các tài liệu dài

Cho phép mở rộng quy mô hiệu quả về chi phí với khả năng suy luận và triển khai hiệu quả

Tích hợp với các nền tảng như AWS để đơn giản hóa quá trình phát triển và kiểm thử

Hỗ trợ cộng đồng nguồn mở lớn để hợp tác và đổi mới

Giới hạn của Llama

Một số mô hình tiên tiến (như Behemoth) vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm

Có thể yêu cầu kiến thức kỹ thuật chuyên sâu để tùy chỉnh và triển khai đầy đủ

Giá cả của Llama

Miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Llama

G2 : 4.3/5 (145+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Llama

Meta Llama 3 rất xuất sắc trong việc hiểu và phản hồi ngôn ngữ tự nhiên, giúp cuộc hội thoại diễn ra mượt mà và tự nhiên. Nó chính xác hơn nhiều so với các phiên bản trước của Llama và cung cấp các câu trả lời phù hợp, từ đó nâng cao năng suất và trải nghiệm người dùng. Nó cũng tích hợp với các ứng dụng phát triển.

Meta Llama 3 rất xuất sắc trong việc hiểu và phản hồi ngôn ngữ tự nhiên, giúp cuộc hội thoại trở nên mượt mà và tự nhiên. Nó chính xác hơn nhiều so với các phiên bản trước của Llama và cung cấp các câu trả lời phù hợp, từ đó nâng cao năng suất và trải nghiệm người dùng. Nó cũng tích hợp với các ứng dụng phát triển.

👀 Thông tin thú vị: Thuật ngữ “trí tuệ nhân tạo” được đặt ra vào năm 1956 trong một hội thảo mùa hè tại Đại học Dartmouth, nơi các nhà nghiên cứu đã khám phá ý tưởng về những cỗ máy có thể “suy nghĩ”

6. Cohere (Phù hợp nhất cho các giải pháp AI cấp doanh nghiệp, riêng tư)

qua Cohere

“Tôi thích Cohere hơn nhiều so với API trợ lý GPT… nó nhanh hơn, cho kết quả nhất quán và các trích dẫn chính xác,” một người dùng Reddit chia sẻ khi thảo luận về việc triển khai AI trong thực tế. Cảm nhận này phản ánh lý do tại sao nhiều nhóm đang chuyển sang sử dụng Cohere.

Được thiết kế cho các doanh nghiệp cần AI bảo mật và có thể tùy chỉnh, Cohere kết hợp các mô hình sinh thành đa ngôn ngữ, công cụ tìm kiếm mạnh mẽ và không gian làm việc AI được tối ưu hóa cho các trường hợp sử dụng phức tạp của doanh nghiệp.

Từ phân tích tài liệu đến trợ lý AI, Cohere nổi bật với khả năng tinh chỉnh mô hình trên dữ liệu độc quyền đồng thời duy trì tính bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt.

Các tính năng nổi bật của Cohere

Tạo văn bản đa ngôn ngữ với các mô hình lệnh hiệu suất cao

Cung cấp tìm kiếm đa phương thức chính xác và xếp hạng ngữ nghĩa với Embed và Rerank

Tối ưu hóa mô hình trên dữ liệu doanh nghiệp độc quyền bằng công nghệ sinh thành được tăng cường bằng truy xuất (Retrieval-Augmented Generation)

Cung cấp các triển khai bảo mật, riêng tư thông qua VPC, đám mây hoặc môi trường tại chỗ

Kích hoạt hợp tác doanh nghiệp với North, không gian làm việc AI được tùy chỉnh cho các nhóm hiện đại

Giai đoạn giới hạn của Cohere

Yêu cầu kiến thức kỹ thuật để tùy chỉnh nâng cao

Thông tin công khai giới hạn về giá cả tiêu chuẩn

Giá cả của Cohere

giá tùy chỉnh*

Đánh giá và nhận xét về Cohere

G2 : 4.5/5 (20+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (20+ đánh giá)

👀 Thông tin thú vị: Watson của IBM, nổi tiếng với chiến thắng tại Jeopardy! vào năm 2011, sau đó được sử dụng trong lĩnh vực y tế để hỗ trợ bác sĩ trong việc chẩn đoán ung thư và đưa ra các đề xuất điều trị.

7. Hugging Face (Phù hợp nhất cho hợp tác AI mã nguồn mở và các dự án xử lý ngôn ngữ tự nhiên)

qua Hugging Face

Hugging Face giống như một quán cà phê thân thiện dành cho các nhà phát triển AI với giao diện trực quan. Đây là nơi mọi người chia sẻ mô hình, ý tưởng và công cụ một cách cởi mở, giúp nhau học hỏi và sáng tạo. Bạn không cần phải là một chuyên gia công nghệ để có thể sử dụng nền tảng này.

Dù bạn đang cố gắng dạy máy tính hiểu ngôn ngữ, tạo trợ lý giọng nói hay chỉ đơn giản là khám phá những gì AI có thể làm, Hugging Face cung cấp cho bạn một không gian thân thiện để bắt đầu.

Các tính năng nổi bật của Hugging Face

Cung cấp truy cập vào hơn 1 triệu mô hình nguồn mở, bộ dữ liệu và ứng dụng AI để phát triển nhanh chóng

Cung cấp các mô hình transformer đã được huấn luyện sẵn cho các công việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), nhận dạng giọng nói, xử lý hình ảnh và các công việc đa phương thức

Kích hoạt phát triển hợp tác với không gian để triển khai và chia sẻ các bản demo AI

Hỗ trợ tích hợp mượt mà với các thư viện machine learning như PyTorch và TensorFlow cho việc đào tạo và tinh chỉnh mô hình

Cung cấp các công cụ cấp doanh nghiệp cho phát triển AI bảo mật với các tính năng như Đăng nhập một lần (SSO), nhật ký kiểm tra và kiểm soát truy cập chi tiết

Giới hạn của Hugging Face

Yêu cầu tài nguyên tính toán cao để chạy các mô hình lớn

Công cụ trực quan hóa giới hạn cho kiến trúc mô hình và kết quả

Giá cả của Hugging Face

Pro: $9/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $20/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $50/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét trên Hugging Face

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Hugging Face

Nền tảng cung cấp một thư viện rộng lớn các mô hình đã được đào tạo sẵn và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), giúp giảm thiểu thời gian và nỗ lực cần thiết cho quá trình phát triển. Điểm nổi bật là khả năng tích hợp tuyệt vời với các thư viện như PyTorch và TensorFlow.

Nền tảng cung cấp một thư viện rộng lớn các mô hình đã được đào tạo sẵn và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), giúp giảm thiểu thời gian và nỗ lực cần thiết cho quá trình phát triển. Điểm nổi bật là khả năng tích hợp tuyệt vời với các thư viện như PyTorch và TensorFlow.

👀 Bạn có biết: Các bộ phim Her (2013) và Ex Machina (2014) đã giành giải Oscar cho kịch bản khám phá mối quan hệ giữa con người và AI. Cả hai đều thực sự sáng tạo và vượt thời đại.

8. Microsoft Azure AI (Phù hợp nhất cho các giải pháp AI có khả năng mở rộng và sẵn sàng cho doanh nghiệp)

qua Microsoft

“Giống như với bất kỳ dịch vụ nào trên Azure, nếu bạn biết việc cần làm và hiểu lý do sử dụng dịch vụ đó, bạn sẽ đạt được kết quả mong muốn.” Bình luận này trên Reddit tóm tắt hoàn hảo về Microsoft Azure AI. Đây không phải là một công cụ thần kỳ “cắm là chạy” mà là một nền tảng mạnh mẽ, đáng tin cậy, mang lại lợi ích cho các nhóm hiểu rõ mục tiêu của mình.

Azure AI được thiết kế cho các doanh nghiệp muốn phát triển ứng dụng thông minh quy mô lớn đồng thời đảm bảo dữ liệu bảo mật và tuân thủ quy định. Từ việc xây dựng chatbot nhân sự đến hỗ trợ khai thác kiến thức và hỗ trợ khách hàng quy mô lớn, các công ty như Vodafone và McDonald’s đã sử dụng Azure AI để tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa và hiệu quả hơn.

Các tính năng nổi bật của Microsoft Azure AI

Triển khai một lựa chọn rộng các mô hình, bao gồm series GPT mới nhất của OpenAI, thông qua các API thống nhất

Tùy chỉnh ứng dụng AI bằng Azure AI Foundry và chuỗi công cụ đại lý

Bảo vệ dữ liệu và đảm bảo tuân thủ với các biện pháp bảo mật và an toàn tích hợp sẵn

Truy cập các tính năng tìm kiếm và truy xuất nâng cao với Azure AI Search

Theo dõi và tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng trên quy mô lớn

Giới hạn của Microsoft Azure AI

Cần các kỹ sư có kinh nghiệm cho các thiết lập phức tạp

Các tính năng và tính khả dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực

Việc tinh chỉnh mô hình có thể trở nên tốn kém theo thời gian

Giá dịch vụ Microsoft Azure AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Microsoft Azure AI

G2 : 4.4/5 (2.090+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (1.920+ đánh giá)

Người dùng nói gì về Microsoft Azure AI

Microsoft Azure nổi bật với bộ dịch vụ đám mây toàn diện, hỗ trợ phạm vi nhu cầu kinh doanh, từ lưu trữ ứng dụng đơn giản đến các giải pháp AI và machine learning tiên tiến. Mạng lưới trung tâm dữ liệu toàn cầu rộng lớn của Microsoft Azure đảm bảo tính sẵn sàng cao, độ trễ thấp và tuân thủ quy định pháp lý trên toàn khu vực.

Microsoft Azure nổi bật với bộ dịch vụ đám mây toàn diện, hỗ trợ phạm vi nhu cầu kinh doanh, từ lưu trữ ứng dụng cơ bản đến các giải pháp AI và machine learning tiên tiến. Mạng lưới trung tâm dữ liệu toàn cầu rộng lớn của Azure đảm bảo tính sẵn sàng cao, độ trễ thấp và tuân thủ quy định pháp lý trên toàn khu vực.

9. Perplexity AI (Tốt nhất cho nghiên cứu thời gian thực và tìm kiếm AI đa mô hình)

qua Perplexity

Hơn một phần ba người Mỹ hiện nay sử dụng công cụ AI cho nghiên cứu trong các dự án công việc hoặc học tập. Xu hướng ngày càng tăng này cho thấy AI đã trở thành một công cụ đáng tin cậy để tìm kiếm thông tin và hiểu rõ các chủ đề phức tạp. Trong số nhiều lựa chọn có sẵn, Perplexity AI nổi bật là một trong những công cụ đáng tin cậy nhất cho nghiên cứu thời gian thực.

Khác với các chatbot tĩnh, Perplexity chủ động tìm kiếm trên web trong khi bạn trò chuyện, thu thập thông tin mới nhất và có nguồn gốc để hỗ trợ cho các câu trả lời của mình.

Dù bạn đang phân tích dữ liệu, viết bài nghiên cứu hay chuẩn bị bài thuyết trình, nó cho phép bạn truy cập vào nhiều mô hình AI như GPT-4 Omni, Claude 3, Grok và DeepSeek R1 — tất cả trong một nơi.

Bạn thậm chí có thể tải lên các tệp PDF, CSV hoặc hình ảnh để nhận tóm tắt và phân tích trong vài giây. Đối với các nhóm, tính năng Spaces hợp tác giúp dễ dàng chia sẻ kết quả và duy trì sự đồng bộ cho tất cả thành viên trong các dự án đòi hỏi nhiều nghiên cứu.

Các tính năng nổi bật của Perplexity AI

Tìm kiếm trên web theo thời gian thực với các nguồn tham khảo được trích dẫn cho mỗi câu trả lời

Chuyển đổi giữa các mô hình AI khác nhau, bao gồm GPT-4, Claude, Grok và DeepSeek

Tải lên các tệp PDF, CSV, hình ảnh và văn bản để tóm tắt và phân tích nhanh chóng

Hợp tác với đồng nghiệp trong không gian và cài đặt các hướng dẫn tùy chỉnh để đảm bảo phản hồi nhất quán

Kết nối với hơn 800 công cụ năng suất thông qua các tích hợp như Albato và Boost Space

Giới hạn của Perplexity AI

Hợp tác nhóm thiếu tính năng trò chuyện chung và báo cáo nâng cao

Các URL hình ảnh công khai vẫn có thể truy cập được, gây ra lo ngại về bảo mật

Giá cho doanh nghiệp cao hơn so với các giải pháp tương tự

Giá cả của Perplexity AI

Miễn phí

Pro : $20/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise Pro: $40/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Perplexity AI

G2 : 4.7/5 (45+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (20+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Perplexity AI

Tôi sử dụng nó hàng ngày và đã tạo ra rất nhiều bộ sưu tập để phù hợp với nhiều ngữ cảnh khác nhau, giúp tôi tổ chức công việc hàng ngày của mình một cách linh hoạt. Nó hoạt động rất hiệu quả, và tôi kỳ vọng sự phát triển tiếp theo của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) liên quan sẽ khiến nó trở nên hữu ích hơn nữa.

Tôi sử dụng nó hàng ngày và đã tạo ra rất nhiều bộ sưu tập để phù hợp với nhiều ngữ cảnh khác nhau, giúp tôi tổ chức công việc hàng ngày của mình một cách linh hoạt. Nó hoạt động rất hiệu quả, và tôi kỳ vọng sự phát triển tiếp theo của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) liên quan sẽ khiến nó trở nên hữu ích hơn nữa.

10. AI21 Labs Jurassic-2 (Phù hợp nhất cho việc tạo nội dung dài, dựa trên sự thật)

Đôi khi bạn chỉ cần một công cụ AI đáng tin cậy và ổn định, đặc biệt khi tạo các báo cáo dài hoặc tài liệu chi tiết nơi độ chính xác là yếu tố quan trọng.

Đó chính là lúc Jurassic-2 của AI21 Labs phát huy tác dụng. Nó được thiết kế để giúp cá nhân và nhóm tạo ra nội dung rõ ràng, chuyên nghiệp, nghe như thể được viết bởi người am hiểu sâu sắc về chủ đề đó.

Jurassic-2 có thể xử lý các văn bản lớn và phức tạp mà không làm mất đi việc đang theo dõi thông tin. Nó cũng hiểu được nhiều ngôn ngữ và có thể tuân theo hướng dẫn của bạn mà không cần nhiều ví dụ trước đó. Các kinh doanh thường sử dụng nó khi muốn viết các báo cáo chuyên nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật hoặc thậm chí chỉ là các bài viết có cấu trúc tốt mà không mất hàng giờ để chỉnh sửa.

Các tính năng nổi bật của AI21 Labs Jurassic-2

Tạo nội dung biểu mẫu, chính xác và logic, được tùy chỉnh cho các trường hợp sử dụng kinh doanh và kỹ thuật

Sử dụng khả năng tuân thủ hướng dẫn mà không cần dữ liệu huấn luyện (zero-shot instruction-following) để xử lý các yêu cầu một cách tự nhiên

Truy cập các tính năng đa ngôn ngữ để tạo nội dung toàn cầu

Sử dụng các API chuyên biệt cho từng công việc như Wordtune để tóm tắt, diễn đạt lại và chỉnh sửa ngữ pháp

Đạt được độ trễ thấp hơn và tối ưu hóa chi phí so với các mô hình cạnh tranh lớn hơn

Giới hạn của Jurassic-2 từ AI21 Labs

Giới hạn ở việc tạo văn bản mà không có khả năng xử lý hình ảnh hoặc đa phương thức tích hợp sẵn

Các tùy chọn tinh chỉnh yêu cầu chuyên môn và tài nguyên bổ sung

Giá cả của AI21 Labs Jurassic-2

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Jurassic-2 của AI21 Labs

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Nếu bạn vẫn đang tìm kiếm các tùy chọn ngoài những gì chúng tôi đã đề cập, dưới đây là một số công cụ AI khác đang được ưa chuộng nhờ khả năng xử lý các công việc chuyên biệt:

Writer (Palmyra Models): Cung cấp các mô hình được tinh chỉnh, bảo mật cấp doanh nghiệp và hướng dẫn phong cách để đảm bảo giao tiếp nhất quán

Dust: Được thiết kế để xây dựng các trợ lý AI tùy chỉnh có khả năng thích ứng với quy trình làm việc của nhóm của bạn

Jasper AI: Tạo nội dung quảng cáo, bài viết blog và thông điệp thương hiệu với các tính năng hợp tác dành cho các agency và nhóm nội dung

Thử ClickUp với AI nhận thức ngữ cảnh

Chúng tôi đã khám phá một số công cụ AI ấn tượng, mỗi công cụ đều cung cấp các cách thức để viết, lập kế hoạch và suy nghĩ nhanh hơn.

Nhưng thực tế là: hầu hết các công cụ này, bao gồm cả Mistral AI, vẫn cảm giác như những ứng dụng riêng biệt mà bạn phải tích hợp vào quy trình làm việc của mình. Điều đó có nghĩa là phải chuyển đổi ngữ cảnh liên tục và nhập lại cùng một thông tin.

ClickUp khác biệt. Thay vì chỉ là một chatbot AI hay công cụ tạo tài liệu thông thường, ClickUp tích hợp AI trực tiếp vào nơi công việc của bạn đã tồn tại – các dự án, tác vụ và tài liệu của bạn.

Với ClickUp Brain và ClickUp Brain Max, bạn không chỉ tạo ra văn bản; bạn đang tự động hóa toàn bộ quy trình làm việc, biến ý tưởng thành kế hoạch hành động và nhận được câu trả lời trong bối cảnh đầy đủ mà không cần rời khỏi không gian làm việc của mình.

Nếu bạn đã sẵn sàng vượt qua các công cụ AI hoạt động độc lập và thay vào đó đưa trí tuệ vào trung tâm của các dự án của mình, hãy đăng ký ClickUp ngay hôm nay!