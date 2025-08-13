10 giải pháp AI thay thế Anthropic tốt nhất và đối thủ cạnh tranh vào năm 2025

Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là công nghệ mang tính cách mạng nhất kể từ khi điện được phát minh.

Và nó đã bắt đầu thực hiện cam kết đó.

Khoảng 72% chuyên gia cho rằng AI giúp họ tìm kiếm thông tin nhanh hơn và 66% cho rằng AI giúp tăng năng suất tổng thể.

Nhiều chuyên gia tin tưởng vào Claude AI, được phát triển bởi Anthropic, như một trợ lý AI lịch sự, chú trọng an toàn và được kiểm soát một cách thận trọng. Nhưng hãy thành thật mà nói—đôi khi nó quá cẩn thận.

Cam kết của Anthropic đối với AI có đạo đức là đáng khen ngợi, nhưng còn bối cảnh AI rộng lớn hơn thì sao? Nó đầy rẫy những đối thủ cạnh tranh đầy tham vọng với khả năng AI tiên tiến, tùy chọn triển khai linh hoạt hơn và ít phản hồi "Xin lỗi, tôi không thể giúp gì" hơn.

Nhóm của bạn có thể thích chúng hơn khi bạn cần các phản hồi tùy chỉnh, đơn giản hơn. Hoặc để xử lý các quy trình công việc phức tạp, khối lượng lớn mà không gặp trở ngại.

Cho dù bạn đang tạo nội dung, xây dựng các sản phẩm dựa trên AI hay tìm kiếm nhiều mô hình AI đáp ứng nhu cầu cụ thể của mình, hướng dẫn này sẽ giới thiệu các lựa chọn thay thế Anthropic tốt nhất hiện có.

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế Anthropic AI?

Anthropic có nhiều ưu điểm như sự phù hợp về mặt đạo đức và tính minh bạch. Tuy nhiên, có một số lý do khiến các tổ chức có thể xem xét các lựa chọn thay thế trong không gian AI:

Cần khả năng rộng hơn: Một số tùy chọn khác hỗ trợ đầu vào đa phương thức như văn bản, hình ảnh và giọng nói, giúp mở rộng cách bạn có thể sử dụng AI trong quy trình làm việc của mình

Giá cả tốt hơn hoặc tính linh hoạt của mã nguồn mở: Các công cụ mã nguồn mở hoặc có giá cả cạnh tranh mang đến cho các công ty khởi nghiệp và nhóm nhỏ sự tự do hơn mà không ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra

Tích hợp dễ dàng với các công cụ hiện có: Nhiều giải pháp thay thế Anthropic được thiết kế để tích hợp với các nền tảng phổ biến, giúp việc thêm công nghệ AI vào hệ thống công nghệ hiện tại của bạn trở nên đơn giản hơn

Kiểm soát và tùy chỉnh nhiều hơn: Một số nền tảng AI cung cấp quyền truy cập API sâu hơn, tùy chọn đào tạo mô hình và tính năng mở rộng cho các nhóm xây dựng công cụ hoặc sản phẩm chuyên dụng

Tuân thủ và bảo mật dữ liệu mạnh mẽ hơn: Một số nhà cung cấp AI tuân thủ tốt hơn các quy định của ngành và cung cấp bảo vệ cấp doanh nghiệp

Ít hạn chế sử dụng hơn: Một số lựa chọn thay thế cung cấp giới hạn sử dụng cao hơn hoặc không giới hạn số lượng tin nhắn, phù hợp hơn cho các phiên dài hoặc quy trình nghiên cứu chuyên sâu

Chuyên dụng cho các trường hợp sử dụng kỹ thuật: Các công cụ được xây dựng cho mã hóa nâng cao, khoa học dữ liệu hoặc R&D vượt xa phương pháp chung của Anthropic

👀 Bạn có biết? Các mô hình AI hiện đại, chẳng hạn như mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), có thể xử lý cửa sổ ngữ cảnh lên đến 200.000 token, tương đương với hàng trăm trang văn bản, cho phép chúng hiểu và tạo ra các phản hồi dựa trên các tài liệu hoặc cuộc hội thoại cực kỳ dài. Khả năng này đang thay đổi các ứng dụng trong lĩnh vực pháp lý, nghiên cứu khoa học và phân tích dữ liệu phức tạp.

Các giải pháp thay thế Anthropic AI trong nháy mắt

Dưới đây là tóm tắt nhanh về các trường hợp sử dụng và tính năng của từng giải pháp thay thế Anthropic AI mà chúng tôi đề cập trong bài viết này:

Công cụ Các tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Năng suất được hỗ trợ bởi AI với tài liệu, công việc, tự động hóa, standup và truy cập đa mô hình (Claude, GPT, Gemini, DeepSeek) Các nhóm nhỏ đến doanh nghiệp quản lý dự án, nội dung và kiến thức trong một không gian làm việc Có gói miễn phí; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp OpenAI GPT-4 Tạo văn bản và mã nâng cao; GPT có bộ nhớ và hướng dẫn; đầu vào đa phương thức (hình ảnh, giọng nói, tệp) Cá nhân đến các nhóm doanh nghiệp tạo nội dung, tự động hóa và quy trình phân tích Có gói miễn phí (GPT-3. 5); Gói trả phí bắt đầu từ 20 USD/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp Google Gemini LLM đa phương thức; tích hợp với các ứng dụng Google Workspace; tóm tắt mạnh mẽ, hỗ trợ tài liệu và phân tích hình ảnh Cá nhân đến nhóm quy mô vừa sử dụng các công cụ Google Workspace và AI copilots Có gói miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ 19,99 USD/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp Microsoft Copilot AI được nhúng trong Microsoft 365 (Word, Excel, Teams); tích hợp với Microsoft Graph; hỗ trợ mã hóa qua GitHub Copilot Các nhóm nhỏ đến doanh nghiệp làm việc trong hệ sinh thái Microsoft để quản lý nội dung, cuộc họp và phát triển Gói trả phí bắt đầu từ 30 USD/người dùng/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp IBM Watsonx Các mô hình cơ bản cho mã, ngôn ngữ và công việc địa lý; công cụ quản trị mô hình; khung giải thích và tin cậy AI Các doanh nghiệp lớn yêu cầu AI an toàn, tuân thủ và được quản lý cho các trường hợp sử dụng cụ thể trong ngành Dùng thử miễn phí; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp Perplexity AI Tìm kiếm thời gian thực được hỗ trợ bởi AI với trích dẫn; Tìm kiếm chuyên nghiệp với truy cập web Cá nhân, nhà nghiên cứu và nhà phân tích cần câu trả lời chính xác, minh bạch và nhanh chóng Có gói miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ 20 USD/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp Hugging Face Dịch vụ lưu trữ, đào tạo và triển khai mô hình mã nguồn mở (Transformers, Diffusers); truy cập vào hơn 300.000 mô hình; Điểm cuối suy luận & AutoTrain Các nhà phát triển và nhóm ML xây dựng hoặc tùy chỉnh các mô hình NLP và thị giác Có gói miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ 9 USD/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp Mistral AI Mô hình trọng lượng mở (Mistral-7B, Mixtral); suy luận nhanh, hỗ trợ tự lưu trữ; được điều chỉnh để suy luận và hiệu quả Các kỹ sư ML và nhóm cơ sở hạ tầng AI triển khai các mô hình mở nhẹ Có gói miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ 14,99 USD/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp Cohere Mô hình ngôn ngữ sẵn sàng cho RAG, chuỗi lệnh, nhúng đa ngôn ngữ, API mô hình, công cụ tìm kiếm ngữ nghĩa Các nhóm AI/ML quy mô vừa đến lớn làm việc trên các ứng dụng LLM tùy chỉnh Dùng thử miễn phí; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp Amazon Bedrock Dịch vụ quản lý toàn diện để truy cập các mô hình từ Anthropic, Cohere, Mistral, Meta và Amazon Titan; tích hợp với hệ sinh thái AWS Các nhóm doanh nghiệp xây dựng ứng dụng AI tạo ra nội dung trong cơ sở hạ tầng AWS Dùng thử miễn phí; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp

Các giải pháp thay thế Anthropic tốt nhất để sử dụng

Hãy cùng đi vào chi tiết. Chúng tôi tin tưởng rằng bạn sẽ có giải pháp AI tốt nhất cho công việc của mình sau khi đọc xong bài viết này!

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân theo quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và trung lập với nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực tế của sản phẩm. Dưới đây là bản tóm tắt chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

1. ClickUp (Tốt nhất cho năng suất và hợp tác dựa trên AI)

Chuyển đổi giữa các LLM bằng ClickUp Brain Truy cập LLM phù hợp cho nhiệm vụ phù hợp — từ tạo nội dung đến mã hóa — bằng ClickUp Brain

Có thể bạn là một nhà phát triển đang phải xoay xở giữa việc lập kế hoạch sprint, phụ thuộc công việc và theo dõi lỗi trên ba nền tảng. Hoặc có thể bạn là một nhà nghiên cứu AI đang cố gắng xử lý các tập dữ liệu, tự động hóa các thí nghiệm và cộng tác với nhóm của mình mà không bị mất trí (hoặc mất tệp). Bạn cần một thứ gì đó để quản lý các quy trình công việc trong thế giới thực, tự động hóa các hoạt động và tích hợp sâu vào hệ thống công việc hàng ngày của bạn.

Hãy làm quen với ClickUp, ứng dụng làm việc toàn diện và trung tâm điều khiển năng suất của bạn, được thiết kế cho môi trường làm việc đa nhiệm, hỗ trợ AI. Siêu năng lực lớn nhất của ClickUp so với Anthropic? Nó kết hợp các tính năng quản lý dự án, quản lý công việc và trò chuyện trong một nơi — tất cả được hỗ trợ bởi AI làm việc gắn kết nhất thế giới.

Trong khi Anthropic AI xuất sắc trong các cuộc hội thoại có cấu trúc và các rào cản đạo đức, ClickUp lại giúp các nhóm thực sự hoàn thành công việc thông qua AI tạo ra và tác động (không chỉ thảo luận về chúng!).

Đưa mô hình AI mạnh mẽ nhất, nhận thức bối cảnh nhất hành tinh trực tiếp vào không gian làm việc của bạn với ClickUp Brain

Trái tim của khả năng AI nhận thức bối cảnh của ClickUp là ClickUp Brain. Hãy coi nó như một người quản lý hoạt động AI chủ động của bạn. Nó tóm tắt các cập nhật công việc, tạo nội dung (từ email đơn giản đến báo cáo dự án phức tạp), tự động sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc và hướng dẫn quy trình làm việc của nhóm dựa trên bối cảnh thời gian thực từ không gian làm việc ClickUp và các ứng dụng được kết nối. Bạn không còn cần phải chuyển đổi giữa phần mềm quản lý dự án và trợ lý AI để tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại.

Điều làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn nữa là việc nó không buộc bạn phải sử dụng một mô hình ngôn ngữ lớn duy nhất. Thay vào đó, bạn có thể chuyển đổi giữa các mô hình ngôn ngữ lớn hàng đầu như GPT, Claude (từ chính Anthropic), DeepSeek, Gemini và nhiều mô hình khác ngay trong nền tảng.

Vì vậy, nếu bạn đánh giá cao giọng điệu cẩn trọng và chu đáo của Anthropic AI nhưng muốn có tự do chuyển đổi sang một giải pháp nhanh hơn hoặc sáng tạo hơn cho các loại công việc khác nhau, bạn có thể làm cả hai. Điều này cho phép nhóm của bạn kiểm soát hoàn toàn sự sáng tạo, giọng điệu và độ chính xác kỹ thuật mà không cần chuyển đổi bối cảnh.

Xây dựng các tự động hóa AI tùy chỉnh với các lời nhắc bằng ngôn ngữ tự nhiên bằng ClickUp Brain

Không giống như Anthropic, vốn thiên về hội thoại, ClickUp AI được thiết kế để xây dựng. Công cụ ClickUp Automations cho phép bạn tạo các quy trình công việc tùy chỉnh mà không cần viết một dòng mã nào.

Bạn muốn công việc được chuyển khi thời hạn thay đổi tự động? Phân công thành viên nhóm dựa trên tình trạng sẵn sàng? Hoặc kích hoạt cập nhật dự án khi có tiến độ? Bạn có thể tự động hóa hơn 100 loại quy trình công việc bằng lệnh ngôn ngữ tự nhiên, giúp dễ dàng điều chỉnh AI phù hợp với logic kinh doanh thực tế.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đào tạo ClickUp Autopilot Agents để xử lý các công việc dự án như phân loại yêu cầu đến, xem xét nội dung trước khi xuất bản, trả lời câu hỏi thường gặp trong trò chuyện hoặc chuyển công việc đến đúng thành viên trong nhóm dựa trên mức độ ưu tiên. Với các kích hoạt tùy chỉnh và hướng dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên, các tác nhân không cần mã này hoạt động như các điều phối viên dự án AI của bạn, giúp các nhóm tiết kiệm hàng giờ làm việc thủ công mỗi tuần. Dùng thử các tác nhân ClickUp Autopilot để hoàn thành công việc nhanh chóng

Ngoài việc quản lý công việc và tự động hóa quy trình làm việc, ClickUp còn giúp bạn suy nghĩ hiệu quả hơn. Bằng cách nào?

Hệ thống quản lý công việc dựa trên AI của nó không chỉ sắp xếp các việc cần làm của bạn mà còn dự đoán những việc cần bạn chú ý dựa trên thói quen, thời hạn và khối lượng công việc của bạn

Nó có thể chia nhỏ các nhiệm vụ lớn thành các phần dễ quản lý, nêu bật các trở ngại tiềm ẩn và thậm chí đề xuất các phiên làm việc chuyên sâu dựa trên thời gian bạn làm việc hiệu quả nhất, với Lịch AI của ClickUp

ClickUp cũng cấu trúc kiến thức theo cách mà các nhóm có thể dễ dàng truy cập, sử dụng và phát triển

Cho dù bạn là một công ty khởi nghiệp đang phát triển nhanh chóng, một nhóm nghiên cứu phối hợp giữa các múi giờ hay một doanh nghiệp đang tìm kiếm sự hợp tác trong lĩnh vực AI, nền tảng này sẽ giúp đảm bảo không có thông tin nào bị mất và không có công việc nào bị trùng lặp. Nền tảng này kết nối con người, tài nguyên và thông tin như một mạng lưới thần kinh, mang đến cho bạn sự rõ ràng trong thời gian thực và hướng dẫn dựa trên AI trong toàn bộ quy trình làm việc của bạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain MAX (trợ lý AI trên máy tính để bàn) cùng với Talk to Text để tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần — ra lệnh cập nhật, lệnh hoặc mô tả công việc trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn. AI tích hợp sẽ ghi chép và chỉnh sửa đầu vào bằng giọng nói (nhanh hơn gấp 4 lần so với gõ phím), nhận diện bối cảnh dự án và @đề cập một cách thông minh, thậm chí có thể biến ý tưởng bằng lời nói thành công việc hoặc tài liệu có cấu trúc. Ghi lại ý tưởng, chia sẻ hướng dẫn và hoàn thành công việc nhanh hơn 4 lần với Talk to Text trong ClickUp Brain MAX

Xem video này để tìm hiểu thêm về Brain MAX.

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Sử dụng câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên để dễ dàng tìm kiếm các tài liệu, công việc, đề cập và bình luận quan trọng trong Không gian làm việc của bạn

Truy xuất tệp, tin nhắn và thông tin chi tiết từ các ứng dụng được kết nối, chẳng hạn như Google Drive, GitHub và Slack, bằng cách sử dụng Tìm kiếm AI Enterprise của ClickUp

Tạo bản cập nhật, báo cáo trạng thái và tóm tắt nhiệm vụ chỉ bằng một cú nhấp chuột với ClickUp Brain

Tạo nội dung hoàn hảo, từ tài liệu kỹ thuật đến tài liệu tiếp thị với giọng điệu và phong cách ưa thích của bạn

Tạo mẫu AI để bắt đầu công việc hàng ngày của bạn

Đảm bảo an toàn và bảo mật cho các hoạt động với bảo mật dữ liệu SOC 2, GDPR và HIPAA của ClickUp, quyền truy cập dựa trên vai trò, theo dõi kiểm tra và xử lý an toàn dữ liệu nhạy cảm

Tạo một hệ thống trung tâm để hợp tác với hơn 1000 tích hợp của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Người dùng có thể gặp khó khăn khi cài đặt các quy trình làm việc phức tạp hơn

Trải nghiệm trên thiết bị di động có thể không hoàn toàn phù hợp với chức năng của phiên bản máy tính để bàn

Giá ClickUp

Đánh giá và xếp hạng ClickUp

G2 : 4.7/5 (10.100+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (5.000+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

ClickUp thực sự là bộ não kỹ thuật số thứ hai của công ty sản xuất nghe nhìn Onix Medios của chúng tôi. Điều tôi thích nhất là mức độ tùy chỉnh của nó: bạn có thể xây dựng hệ thống tổ chức của riêng mình phù hợp chính xác với cách bạn suy nghĩ và làm việc […] Bạn đời của tôi và tôi đã sử dụng nó trong 3-4 năm, sau khi một người bạn đã sử dụng ClickUp hơn 7 năm giới thiệu cho chúng tôi […] Tôi cũng rất đánh giá cao việc ClickUp không ngừng phát triển: các tính năng mới, tích hợp tốt hơn và giờ đây, với trí tuệ nhân tạo, nhiều cơ hội mở ra để tối ưu hóa và tự động hóa các quy trình tốt hơn. Nó cảm giác như đang sống và không ngừng thay đổi, giống như một công ty khởi nghiệp.

📮 ClickUp Insight: Chỉ 10% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng trợ lý giọng nói (4%) hoặc đại lý tự động (6%) cho các ứng dụng AI, trong khi 62% thích các công cụ AI hội thoại như ChatGPT và Claude. Tỷ lệ sử dụng trợ lý và đại lý thấp hơn có thể là do các công cụ này thường được tối ưu hóa cho các nhiệm vụ cụ thể, như vận hành rảnh tay hoặc quy trình công việc cụ thể. ClickUp mang đến cho bạn những điều tốt nhất của cả hai thế giới. ClickUp Brain đóng vai trò là trợ lý AI trò chuyện có thể giúp bạn trong nhiều trường hợp sử dụng khác nhau. Mặt khác, các đại lý được hỗ trợ bởi AI trong các kênh ClickUp Chat có thể trả lời câu hỏi, phân loại vấn đề hoặc thậm chí xử lý các công việc cụ thể!

2. OpenAI GPT-5 (Phù hợp nhất cho giải quyết vấn đề phức tạp)

qua OpenAI

GPT-5 là mô hình ngôn ngữ tiên tiến nhất của OpenAI, ra mắt vào tháng 8 năm 2025. Mô hình này vượt trội trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) tiên tiến, cung cấp khả năng tạo văn bản chất lượng cao, hỗ trợ mã hóa và suy luận trong bối cảnh dài.

Bạn có thể truy cập nó thông qua API của OpenAI, giúp dễ dàng xây dựng chatbot, trợ lý viết và công cụ giải thích dữ liệu. Hệ sinh thái này cung cấp các tính năng thân thiện với nhà phát triển và các tùy chọn giá rõ ràng. GPT-5 cũng mang đến các khả năng đa phương tiện mạnh mẽ — có thể xử lý văn bản, hình ảnh và giọng nói — để có thể chú thích hình ảnh, phân loại nội dung trực quan và thậm chí giải thích biểu đồ.

Đối với các nhóm làm việc với nhiều phương tiện truyền thông khác nhau — tiếp thị, thiết kế, sản phẩm hoặc hỗ trợ — đây là một lựa chọn đa năng và hiệu suất cao.

Các tính năng tốt nhất của OpenAI GPT-5

Hiểu rõ các sắc thái trong các yêu cầu phức tạp, giúp phản hồi trở nên nhạy bén với ngữ cảnh và được cá nhân hóa

Duy trì bối cảnh cuộc hội thoại trong các cuộc trao đổi cực kỳ dài (lên đến ~256.000 token)

Cung cấp kết quả nhanh hơn, chính xác hơn với ít hiện tượng "hallucination" và giảm thiểu sự thiên vị so với các mô hình trước đó

Xử lý đầu vào dài hơn — lên đến 25.000 từ — đồng thời duy trì các phản hồi logic và liên quan

Giới hạn của OpenAI GPT-5

Các nhà nghiên cứu bảo mật đã nhanh chóng bẻ khóa GPT-5, gây lo ngại về vấn đề an toàn

Mặc dù có các điểm chuẩn mạnh mẽ, những người dùng đầu tiên đã báo cáo một số lỗi toán học/địa lý

Giá của OpenAI GPT-5 (qua ChatGPT)

Miễn phí

Ưu đãi đặc biệt: $20/tháng

Pro : $200/tháng

Nhóm : 30 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và xếp hạng OpenAI GPT-5

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về OpenAI GPT-4?

Một đánh giá trên Reddit cho biết:

Nó có vẻ tốt hơn một chút so với o3 – xin nhắc lại, o3 chỉ được phát hành cách đây vài tháng – và tốt hơn nhiều so với GPT-4 ban đầu, được phát hành cách đây khoảng hai năm. Và ngay cả người dùng miễn phí cũng có quyền truy cập.

🧠 Thông tin thú vị: Trước GPT, các chatbot như ELIZA (thập niên 1960) và ALICE (thập niên 1990) dựa vào các kịch bản dựa trên quy tắc để mô phỏng các cuộc hội thoại. Mặc dù mang tính đột phá trong thời đại của chúng, nhưng chúng thiếu khả năng tạo ra phản hồi động mà các mô hình AI ngày nay cung cấp.

3. Google Gemini AI (Tốt nhất cho xử lý và phân tích dữ liệu thời gian thực)

qua Google Gemini

Không giống như Anthropic AI, nền tảng Google Gemini kết hợp các khả năng đa phương thức, cho phép tương tác liền mạch với văn bản, hình ảnh và âm thanh. Sự tích hợp sâu sắc với hệ sinh thái của Google khiến nó trở thành sự lựa chọn tự nhiên cho các doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ của Google.

Gemini giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và giảm nhu cầu sử dụng nhiều công cụ bằng cách tạo, chỉnh sửa và phân tích nội dung trong các nền tảng quen thuộc như Tài liệu Google, Trang tính và Trang trình bày. Nó cũng giúp soạn thảo email hoàn chỉnh và thực hiện phân tích dựa trên dữ liệu để nâng cao năng suất của bạn với AI.

Tập trung vào khả năng mở rộng và bảo mật cấp doanh nghiệp, Gemini phục vụ các doanh nghiệp đang tìm kiếm công nghệ AI thông minh và an toàn.

Các tính năng tốt nhất của Google Gemini AI

Tạo văn bản, hình ảnh và âm thanh, đồng thời dịch giữa hơn 100 ngôn ngữ

Truy cập thông tin thời gian thực qua Google Search, cho phép phản hồi cập nhật, phù hợp dựa trên dữ liệu mới nhất

Tận dụng Knowledge Graph rộng lớn của Google để cung cấp các câu trả lời có cấu trúc, giàu thông tin về các lĩnh vực như con người, địa điểm và sự kiện

Tích hợp liền mạch với Gmail, Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày, cung cấp các đề xuất thông minh, tóm tắt tự động, thông tin chi tiết về dữ liệu và tạo nội dung trực tiếp trong quy trình làm việc của bạn

Hỗ trợ tự động hóa quy mô doanh nghiệp trên toàn bộ hệ sinh thái Google

Giới hạn của Google Gemini AI

Có thể phản ánh những thành kiến có trong dữ liệu đào tạo, đôi khi dẫn đến sự hiểu biết văn hóa bị giới hạn hoặc quan điểm bị sai lệch

Giá của Google Gemini AI

Gemini Miễn phí

Gemini Advanced : 19,99 USD/tháng (bao gồm trong Google One AI Premium)

Gemini Business : 24 USD/người dùng/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và xếp hạng Google Gemini AI

G2 : 4.4/5 (250+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Google Gemini AI?

Một đánh giá trên G2 nói:

Không giống như các chatbot truyền thống chỉ xử lý văn bản, Gemini có thể hiểu và xử lý văn bản, hình ảnh, âm thanh và video một cách liền mạch

4. Microsoft Copilot (Tốt nhất cho năng suất được hỗ trợ bởi AI trong hệ sinh thái Microsoft)

qua Microsoft Copilot

Là một trong những ứng dụng AI hàng đầu trên thị trường hiện nay, Microsoft Copilot tích hợp sâu vào hệ sinh thái Microsoft. Ứng dụng này tự động hóa các công việc và cung cấp hỗ trợ thông minh trên các ứng dụng khác nhau, bao gồm Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams và công cụ tìm kiếm Bing.

Trong Word, Copilot giúp soạn thảo tài liệu bằng cách đề xuất nội dung dựa trên dữ liệu hiện có. Trong Excel, nó phân tích xu hướng và tạo hình ảnh trực quan mà không cần công thức phức tạp. Sự tích hợp của Copilot với Microsoft 365 giúp hợp tác trở nên liền mạch, đồng thời cung cấp các tính năng bảo mật và tuân thủ hàng đầu. Sự kết hợp này làm cho nó trở thành một sự thay thế vững chắc cho Anthropic AI.

Các tính năng tốt nhất của Microsoft Copilot

Tạo đoạn mã, nhận đề xuất để tự động hoàn thành hàm và gỡ lỗi trên nhiều ngôn ngữ

Tự động hóa công việc, tạo nội dung, phân tích dữ liệu và thúc đẩy sự hợp tác giữa các ứng dụng Microsoft

Quản lý email bằng cách tóm tắt các chủ đề, đề xuất câu trả lời và tạo chương trình làm việc

Tích hợp với các công cụ như Visual Studio Code và GitHub để có quy trình làm việc thông minh hơn

Kích hoạt các tác nhân tùy chỉnh cho tài liệu, thông tin chi tiết và tối ưu hóa quy trình làm việc với Copilot Studio

Giới hạn của Microsoft Copilot

Hoạt động tốt nhất cho người dùng trong hệ sinh thái Microsoft 365, giới hạn khả năng tương thích giữa các nền tảng

Có đường cong học tập dốc cho tùy chỉnh và các tính năng nâng cao

Giá dịch vụ Microsoft Copilot

Microsoft Copilot: Miễn phí

Microsoft Copilot Pro: $20/tháng

Microsoft 365 Copilot: $31,50/tháng

Đánh giá và xếp hạng Microsoft Copilot

G2 : 4.4/5 (80+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Microsoft Copilot?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Nó nhanh chóng tạo ra ý tưởng, soạn thảo email và thậm chí tóm tắt các tài liệu dài. Cảm giác như có một trợ lý có thể xử lý các công việc lặp đi lặp lại, để tôi có thể tập trung vào những việc quan trọng hơn. Tích hợp với các công cụ Office giúp bạn dễ dàng làm việc trên các ứng dụng mà không cần chuyển đổi quá nhiều.

5. IBM Watson (Tốt nhất để tối ưu hóa quy trình làm việc và thúc đẩy năng suất)

qua IBM Watson

IBM Watsonx là bộ sản phẩm AI được thiết kế để tích hợp AI tạo ra vào các quy trình công việc kinh doanh quan trọng, giúp tăng năng suất trên các hàm khác nhau. Nó mang đến cho bạn sự linh hoạt trong việc lựa chọn mô hình AI phù hợp với nhu cầu của bạn, cho dù đó là mô hình mã nguồn mở, mô hình của riêng bạn hay mô hình hiện có.

Bạn có thể tinh chỉnh, điều chỉnh nhanh hoặc điều chỉnh các mô hình cơ bản bằng cách sử dụng dữ liệu riêng tư và triển khai chúng theo cách bạn thấy phù hợp, qua đám mây, tại chỗ hoặc thiết lập kết hợp.

Cũng giống như Anthropic AI, Watsonx nổi bật nhờ tập trung vào AI có trách nhiệm, đảm bảo kết quả của bạn được xây dựng dựa trên dữ liệu đáng tin cậy và các quy trình được quản lý chặt chẽ. Công nghệ AI mở, minh bạch và các biện pháp kiểm soát bảo mật mạnh mẽ của Watsonx giúp việc tuân thủ trở nên dễ dàng hơn và đảm bảo việc triển khai AI có trách nhiệm, đặc biệt là trong các ngành được quản lý chặt chẽ như tài chính, y tế và chính phủ.

Các tính năng tốt nhất của IBM Watson

Phân tích hàng terabyte dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc — từ phản hồi của khách hàng đến nhật ký cảm biến — để phát hiện xu hướng, phát hiện sự bất thường và tạo ra những thông tin chi tiết dự đoán

Xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình học máy bằng cách sử dụng các khung công tác quen thuộc (như scikit-learn, XGBoost hoặc TensorFlow) để tự động hóa các công việc và đưa ra dự đoán

Tùy chỉnh đào tạo mô hình để tích hợp dữ liệu kinh doanh của riêng bạn vào các mô hình IBM Watson Assistant

Tận dụng các khả năng AI được xây dựng sẵn cho các công việc cụ thể trong ngành, chẳng hạn như phân tích trình tự gen trong khoa học đời sống, phát hiện gian lận trong dịch vụ tài chính hoặc đánh giá rủi ro hợp đồng trong hoạt động pháp lý, bằng cách sử dụng bộ công cụ NLP và ML của IBM

Giới hạn của IBM Watson

Các mô hình nền tảng của IBM (như dòng Granite) được điều chỉnh chặt chẽ hơn cho các ứng dụng doanh nghiệp, với ít khả năng mở hơn so với các mô hình rộng hơn như GPT-4 hoặc Claude 3

So với OpenAI hoặc Hugging Face, IBM Watson có cộng đồng hạn chế hơn, điều này có thể đồng nghĩa với việc có ít tích hợp plug-and-play, hướng dẫn và sáng tạo do cộng đồng thúc đẩy hơn

Giá cả của IBM Watson

Lite : Miễn phí

Plus : Bắt đầu từ $140/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và xếp hạng IBM Watson

G2 : 4.5/5 (90+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về IBM Watson?

Dưới đây là ý kiến của một người dùng G2:

nó cho phép các nhóm xây dựng và mở rộng AI một cách tự tin. Sự kết hợp giữa tính linh hoạt của mã nguồn mở, quản trị cấp doanh nghiệp và các mô hình nền tảng tích hợp sẵn khiến nó trở nên vô cùng mạnh mẽ cho việc phát triển AI trong thế giới thực.

👀 Bạn có biết? Tác động của AI tạo ra đối với năng suất có thể tăng thêm 2,6 nghìn tỷ đến 4,4 nghìn tỷ đô la giá trị cho nền kinh tế toàn cầu mỗi năm.

6. Perplexity AI (Tốt nhất cho nghiên cứu và khám phá nội dung dựa trên AI)

qua Perplexity AI

Deep Research của Perplexity AI thường được coi là một trong những lựa chọn thay thế hàng đầu cho Anthropic AI. Khi bạn đặt câu hỏi cho Perplexity, nó không chỉ cung cấp câu trả lời mà còn liên kết đến các kết quả tìm kiếm trên web và tài liệu được sử dụng để tạo ra câu trả lời đó. Sự tập trung vào độ chính xác cũng giúp các nhà nghiên cứu học thuật và thị trường trích xuất những thông tin chi tiết có thể hành động được.

Mặc dù thiếu khả năng tùy chỉnh sâu cho doanh nghiệp hoặc tích hợp dữ liệu riêng tư, nhưng tốc độ, dễ sử dụng và phản hồi thực tế của nó khiến nó trở thành công cụ không thể thiếu cho những người làm công việc tri thức và những người tò mò.

Các tính năng tốt nhất của Perplexity AI

Tăng tốc nghiên cứu với các câu trả lời trực tiếp, được trích dẫn từ các tạp chí học thuật, nguồn tin tức, diễn đàn và các trang web đáng tin cậy

Khám phá ngay các chủ đề phức tạp như xu hướng thị trường, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc công nghệ mới nổi — mà không cần lọc qua hàng chục tab

Tự động đề xuất các câu hỏi tiếp theo để hướng dẫn khám phá sâu hơn và kết nối các khái niệm dường như không liên quan

Tăng hiệu quả của nhóm bằng cách biến hàng giờ tìm kiếm thủ công thành vài phút thu thập thông tin chất lượng cao, đặc biệt là cho các nhà phân tích, chiến lược gia và người tạo nội dung

Giới hạn của Perplexity AI

Dựa vào việc cung cấp câu trả lời dựa trên nội dung web hiện có, khiến nó ít phù hợp với các công việc yêu cầu tư duy sáng tạo hoặc giải quyết vấn đề một cách sáng tạo

Giá cả của Perplexity AI

Miễn phí : Giới hạn truy vấn hàng ngày

Pro : $20/tháng

Nhóm và Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và xếp hạng Perplexity AI

G2 : 4.7/5 (40+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (Chưa đủ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Perplexity AI?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Câu trả lời tuyệt vời, khả năng duyệt web, tìm kiếm video thật ấn tượng. Tất cả những điều tuyệt vời này và tính linh hoạt cao, khả năng tải lên tệp PDF, v.v. và đặt câu hỏi từ đó.

7. Hugging Face (Tốt nhất cho phát triển và triển khai AI nguồn mở có thể tùy chỉnh)

qua Hugging Face

Đây là một nền tảng mở, do cộng đồng điều hành, giúp dân chủ hóa AI thông qua các mô hình nguồn mở (như BERT, GPT-4) và công cụ hợp tác để tinh chỉnh. Hugging Face đóng vai trò vừa là trung tâm vừa là bộ công cụ, cho phép bạn xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình AI được tùy chỉnh theo nhu cầu của mình.

Ví dụ: nếu công ty chăm sóc sức khỏe của bạn cần một trợ lý AI, bạn có thể tinh chỉnh các mô hình để hiểu các thuật ngữ y tế.

Các nhóm phát triển có thể hợp tác trực tiếp trên nền tảng, thử nghiệm các mô hình khác nhau trước khi tích hợp chúng vào các ứng dụng sản xuất.

Các tính năng tốt nhất của Hugging Face

Truy cập hàng nghìn mô hình được đào tạo sẵn cho các công việc AI khác nhau, bao gồm tạo văn bản và nhận dạng hình ảnh

Xây dựng và giới thiệu các bản demo AI mà không cần cài đặt cơ sở hạ tầng phức tạp

Kết nối với các nhà nghiên cứu AI để chia sẻ mã, mô hình và giải pháp cho các thách thức trong quá trình triển khai

Xây dựng các giải pháp tùy chỉnh với Model Hub và tích hợp với PyTorch/TensorFlow

Giới hạn của Hugging Face

Yêu cầu kiến thức kỹ thuật để sử dụng đầy đủ các tính năng của nền tảng

Gói miễn phí giới hạn tính toán để đào tạo các mô hình AI của riêng bạn

Giá cả của Hugging Face

HF Hub: Miễn phí

Tài khoản Pro: 9 USD/tháng

Enterprise Hub: Bắt đầu từ 20 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và xếp hạng Hugging Face

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Hugging Face?

Một người dùng G2 cho biết:

Hàng ngày, họ giới thiệu cho bạn các công cụ trí tuệ nhân tạo khác nhau, cho phép bạn sử dụng miễn phí và xác định xem đó có phải là giải pháp bạn đang tìm kiếm hay không.

📖 Đọc thêm: Cách tiến hành đánh giá LLM hiệu quả để đạt kết quả tối ưu

8. Mistral AI (Tốt nhất cho việc xây dựng các giải pháp AI tùy chỉnh)

qua Mistral AI

Với cam kết về tính minh bạch và tin cậy, Mistral AI là một đóng góp viên đáng tin cậy trên toàn cầu cho cộng đồng AI mã nguồn mở và chính sách AI.

Nó kết hợp AI hiệu suất cao với tính bền vững, cung cấp các mô hình tiết kiệm năng lượng lý tưởng cho các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp có ý thức bảo vệ môi trường. Mistral được biết đến với sự tập trung vào các thực tiễn AI có đạo đức và bền vững, liên tục làm việc để thúc đẩy trường này một cách có trách nhiệm.

Nó cung cấp các mô hình AI có thể tùy chỉnh, cấp doanh nghiệp, có thể triển khai trên nhiều môi trường khác nhau, bao gồm thiết bị tại chỗ, đám mây và thiết bị cạnh. Ngoài ra, nó còn cung cấp hỗ trợ thực tế từ các kỹ sư AI hàng đầu để triển khai và cung cấp giải pháp liền mạch, đồng thời đảm bảo trải nghiệm người dùng trực quan.

Các tính năng tốt nhất của Mistral AI

Tạo văn bản đa dạng, từ bài báo và blog đến nội dung sáng tạo như thơ và kịch bản

Tăng cường chatbot thông minh và trợ lý ảo để xử lý các yêu cầu của khách hàng, tự động hóa quy trình làm việc và cải thiện sự tương tác của người dùng

Phân tích văn bản để tìm cảm xúc, phân loại thành các danh mục như phát hiện spam và theo dõi cảm xúc đối với thương hiệu

Sử dụng khả năng đa ngôn ngữ cho các công việc dịch thuật và bản địa hóa

Giới hạn của Mistral AI

Là một công ty mới, Anthropic có cộng đồng và hệ sinh thái nhỏ hơn so với các nhà cung cấp đã có tên tuổi, điều này có thể giới hạn các nguồn lực sẵn có và khả năng tích hợp với các bên thứ ba

Giá cả của Mistral AI

Miễn phí

Ưu điểm: $14.99/tháng

Nhóm: 24,99 USD/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và xếp hạng Mistral AI

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Mistral AI?

Trích dẫn trực tiếp từ đánh giá trên G2:

Với 7 tỷ tham số, mô hình này mang lại kết quả tuyệt vời so với kích thước của nó. Nó là một công cụ hỗ trợ mã hóa hoặc tóm tắt tuyệt vời.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi tích hợp hệ thống AI vào quy trình làm việc, hãy ưu tiên chất lượng dữ liệu và xử lý trước. Dữ liệu chất lượng cao, có cấu trúc tốt giúp cải thiện đáng kể hiệu suất của các mô hình AI và giảm thiểu lỗi, chẳng hạn như ảo giác hoặc sai lệch. Đầu tư thời gian vào việc làm sạch và dán nhãn dữ liệu trước sẽ giúp tiết kiệm tài nguyên và nâng cao độ chính xác của các thông tin chi tiết và tự động hóa dựa trên AI.

9. Cohere AI (Phù hợp nhất cho hiểu ngôn ngữ tự nhiên quy mô lớn)

qua Cohere AI

Cohere đơn giản hóa việc tích hợp NLP với các API thân thiện với người dùng để tạo văn bản, tìm kiếm ngữ nghĩa và tự động hóa quy trình làm việc.

Các nhà phát triển có thể dễ dàng thêm các chức năng NLP vào ứng dụng mà không cần kiến thức sâu về AI — điều mà Anthropic AI không cung cấp. Sự đơn giản trong tích hợp này giúp tăng tốc độ triển khai các giải pháp dựa trên AI trong các hàm kinh doanh khác nhau.

Ngoài ra, việc tập trung vào nhu cầu của doanh nghiệp đảm bảo các giải pháp an toàn, có thể mở rộng để hỗ trợ khách hàng và tạo/lập nội dung. Sự cân bằng giữa tính an toàn và khả năng tiếp cận của Cohere khiến nó trở thành lựa chọn thực tế cho các doanh nghiệp muốn áp dụng AI nhanh chóng mà không phải trải qua quá trình học tập khó khăn như Anthropic.

Các tính năng tốt nhất của Cohere AI

Làm việc với hơn 100 ngôn ngữ để hỗ trợ giao tiếp, hỗ trợ khách hàng, phân tích cảm xúc và tạo nội dung trên các thị trường đa dạng

Tinh chỉnh các công việc tìm kiếm, phân loại và truy xuất bằng cách sử dụng dữ liệu độc quyền của bạn

Sử dụng các tính năng NLP của Cohere để tóm tắt thời gian thực, trích xuất chủ đề và phân loại văn bản, giúp các nhóm tự động hóa công việc nghiên cứu, gắn thẻ nội dung và điều phối công việc

Giới hạn của Cohere AI

Ít tập trung vào các công việc AI không liên quan đến hội thoại như phân tích dữ liệu hoặc tự động hóa

Yêu cầu tích hợp bổ sung để có giải pháp doanh nghiệp rộng hơn

Giá dịch vụ Cohere AI

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và xếp hạng Cohere AI

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

10. Amazon Bedrock (Phù hợp nhất để phát triển ứng dụng AI thế hệ mới)

qua Amazon Bedrock

Là một dịch vụ được quản lý hoàn toàn, Amazon Bedrock cung cấp các mô hình nền tảng (FM) từ Amazon và các công ty AI hàng đầu khác thông qua API. Bạn có thể chọn từ nhiều FM khác nhau để lựa chọn mô hình phù hợp nhất với trường hợp sử dụng của mình.

Với trải nghiệm không cần máy chủ của Amazon Bedrock, bạn có thể nhanh chóng bắt đầu sử dụng dịch vụ, thử nghiệm FM và tùy chỉnh chúng với dữ liệu của riêng bạn, điều mà Anthropic AI không có. Nó cho phép tích hợp và triển khai mô hình vào các ứng dụng một cách liền mạch bằng cách sử dụng các công cụ và khả năng của AWS.

Các đại lý của Bedrock đơn giản hóa việc tạo ra các ứng dụng Gen AI cung cấp câu trả lời cập nhật từ kiến thức độc quyền và xử lý các công việc khác nhau.

Các tính năng tốt nhất của Amazon Bedrock

Truy cập nhiều mô hình cho các trường hợp sử dụng đa dạng, bao gồm ứng dụng văn bản, nội dung trực quan và AI an toàn

Loại bỏ nhu cầu quản lý hạ tầng bằng cách sử dụng kiến trúc không máy chủ của AWS Bedrock

Triển khai ứng dụng trên toàn cầu thông qua mạng lưới của AWS

Giới hạn của Amazon Bedrock

Bedrock hiện tập trung vào suy luận mô hình, không phải đào tạo. Mặc dù bạn có thể tùy chỉnh mô hình thông qua kỹ thuật nhắc nhở hoặc tạo ra bằng cách bổ sung truy xuất (RAG), nhưng bạn không thể tinh chỉnh mô hình cơ sở trực tiếp trong Bedrock như bạn có thể làm với một số mô hình Anthropic hoặc mô hình mã nguồn mở

Bạn có thể gặp phải hệ thống thanh toán phức tạp, đặc biệt khi kết hợp Bedrock với các dịch vụ như Amazon SageMaker, RDS hoặc Lambda

Giá cả của Amazon Bedrock

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và xếp hạng Amazon Bedrock

G2 : 4.4/5 (35+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Amazon Bedrock?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi rất thích cách sử dụng API được cung cấp bởi AWS bedrock được tài liệu hóa rất rõ ràng. Họ cung cấp các mô hình của riêng mình cũng như của các công ty khác như Meta. Đây là một API nên bạn có thể sử dụng rất dễ dàng với nền tảng AWS.

Chuyển sang ClickUp: Giải pháp thay thế Anthropic AI tối ưu nhất

Giải pháp thay thế Anthropic AI phù hợp có thể cải thiện đáng kể cách thức hoạt động của nhóm bạn. Mỗi công cụ được đề cập đều cung cấp các tính năng độc đáo để hợp lý hóa các dự án, cải thiện giao tiếp và tăng năng suất.

Tuy nhiên, ClickUp Brain nổi bật là nền tảng hàng đầu cho các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu AI, nhà phát triển và tổ chức đang tìm kiếm các giải pháp thay thế mạnh mẽ cho Anthropic AI để tự động hóa, tạo nội dung và thông tin chi tiết dựa trên AI.

Bằng cách tận dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến và hệ thống thông minh, ClickUp biến đổi cách các nhóm quản lý công việc, cộng tác và tối ưu hóa quy trình làm việc — tất cả đều tập trung mạnh mẽ vào bảo mật dữ liệu và tích hợp liền mạch.

Nếu bạn đang muốn tối ưu hóa quy trình làm việc và hoàn thành nhiều việc hơn, ClickUp là công cụ dành cho bạn. Đừng chờ đợi nữa, đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay!