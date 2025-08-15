11 trình tạo bảng tính AI hàng đầu để tự động hóa và phân tích dữ liệu nhanh hơn

Dù thích hay không thích, bạn có lẽ không thể làm việc mà không có chúng. Vâng, chúng ta đang nói về bảng tính. Là những anh hùng thầm lặng trong lĩnh vực xử lý dữ liệu, bảng tính giúp bạn vẽ ra các mẫu để cung cấp thông tin và cải thiện kết quả dự án. Tuy nhiên, cập nhật công thức, định dạng bảng hoặc tạo bảng điều khiển trong Excel hoặc Google Trang tính bằng tay không phải là việc thú vị đối với bất kỳ ai.

Đó là lúc các trình tạo bảng tính AI bước vào cuộc.

Các công cụ này sử dụng lời nhắc bằng ngôn ngữ tự nhiên để giúp bạn tạo công thức, xây dựng bảng, làm sạch dữ liệu bảng tính và thậm chí chạy truy vấn SQL mà không cần chạm vào một dòng mã nào. Nói tóm lại, chúng cho phép bạn nói chuyện với bảng tính của mình thay vì phải vắt óc suy nghĩ.

Vậy, bạn nên thử những công cụ nào? Chúng tôi đã lựa chọn một số công cụ tốt nhất để giúp bạn đưa ra quyết định dễ dàng hơn.

🧠 Thông tin thú vị: Chương trình bảng tính đầu tiên, VisiCalc, ra mắt vào năm 1979 và mang tính cách mạng đến mức được ghi nhận là đã góp phần thúc đẩy sự thành công của máy tính cá nhân. Ngày nay, AI có thể thực hiện trong vài giây những việc mà trước đây các công cụ này phải mất hàng giờ để hoàn thành.

Những yếu tố cần lưu ý khi chọn công cụ tạo bảng tính AI?

Trình tạo bảng tính AI phù hợp sẽ mang lại cảm giác như có một nhà phân tích dữ liệu theo yêu cầu. Trình tạo bảng tính này không chỉ tự động hóa các công việc định dạng lặp đi lặp lại mà còn biến thông tin thô thành các quyết định thông minh.

Dưới đây là những điều cần lưu ý khi lựa chọn:

Nhập ngôn ngữ tự nhiên: Tạo công thức, tóm tắt hoặc bảng bằng cách nhập các lệnh như "phân tích tỷ lệ khách hàng rời bỏ" hoặc "tính tăng trưởng doanh thu hàng tháng"

Tương thích nhiều định dạng: Làm việc liền mạch với các tệp Excel, Google Trang tính, CSV và thậm chí cả PDF hoặc bảng điều khiển để dễ dàng nhập và xuất dữ liệu

: Tự động tạo biểu đồ, đồ thị và bảng điều khiển dựa trên dữ liệu bảng tính của bạn — không cần định dạng thủ công Công cụ trực quan hóa dữ liệu thông minh: Tự động tạo biểu đồ, đồ thị và bảng điều khiển dựa trên dữ liệu bảng tính của bạn — không cần định dạng thủ công

Tích hợp SQL: Các công cụ bảng tính AI lý tưởng hỗ trợ truy vấn SQL hoặc chuyển đổi ngôn ngữ tự nhiên thành SQL, cho phép phân tích sâu hơn, kỹ thuật hơn mà không cần kiến thức kỹ thuật

Thư viện mẫu: Truy cập các mẫu sẵn sàng sử dụng cho quản lý dự án, lập ngân sách, tiếp thị và hơn thế nữa để tiết kiệm thời gian thiết lập

Dọn dẹp và cấu trúc hóa bằng AI: Dọn dẹp dữ liệu lộn xộn, xóa trùng lặp và định dạng lại bảng chỉ bằng một cú nhấp chuột

Tính năng cộng tác: Chia sẻ, bình luận hoặc chỉnh sửa bảng tính cùng lúc với nhóm hoặc khách hàng của bạn

Tự động hóa công việc: Lên lịch báo cáo, cảnh báo hoặc quy trình công việc định kỳ bằng các công cụ tự động hóa tích hợp sẵn

👀 Bạn có biết? Khung NL2Formula là một hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên được thiết kế để dịch các truy vấn bằng ngôn ngữ thuần túy thành công thức bảng tính. Nó được huấn luyện để hiểu 37 loại hàm bảng tính, bao gồm toán học, logic, thao tác văn bản và các phép toán thống kê. Nó đạt được độ chính xác ấn tượng 91,2%, trở thành một trong những hệ thống tiên tiến nhất trong tự động hóa bảng tính dựa trên AI.

Dưới đây là tổng quan ngắn gọn về các công cụ bảng tính AI hàng đầu trên thị trường, kèm theo danh sách các tiêu chí quyết định chính:

Công cụ Phù hợp nhất cho Các tính năng chính Giá cả* ClickUp Các nhà quản lý dự án, nhà phân tích, nhóm tiếp thị và doanh nhân độc lập phải xử lý nhiều công việc, dữ liệu và bảng điều khiển — tất cả ở một nơi với các bảng thông minh và thông tin chi tiết dựa trên AI Bảng điều khiển và tóm tắt AI, dữ liệu liên kết với nhiệm vụ, tự động hóa, Chế độ xem bảng, Trợ lý AI theo ngữ cảnh của ClickUp Brain Có gói miễn phí; Có thể tùy chỉnh cho doanh nghiệp Excel Copilot Các nhóm làm việc với dữ liệu nặng, người dùng Excel thành thạo và chuyên gia tài chính muốn tự động hóa phân tích và dọn dẹp bảng tính khổng lồ mà không cần học công cụ mới Tự động điền công thức, tạo biểu đồ và truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên Miễn phí với giấy phép Microsoft 365 Copilot GPT Excel Các freelancer, nhà chiến lược nội dung và nhà sáng lập độc lập muốn trò chuyện với Excel như một đồng nghiệp và tạo ra các công thức phức tạp mà không cần thành thạo bảng tính Tạo công thức, tự động hóa các công việc bảng tính và thông tin chi tiết dựa trên mã Gói cơ bản miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 6,99 USD/tháng Hàng Các nhóm khởi nghiệp, chuyên gia tăng trưởng và chuyên gia bán hàng cần kết nối dữ liệu CRM, chạy mô hình và tạo bảng điều khiển thông minh — tất cả từ một bảng tính cộng tác duy nhất Bảng tính hợp tác, tích hợp dữ liệu, và phân tích thông minh dựa trên AI Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ 8 USD/tháng Airtable AI Các nhóm thiết kế, sản phẩm và vận hành kết hợp dữ liệu có cấu trúc với tính linh hoạt và muốn có quy trình làm việc dựa trên AI trong cơ sở dữ liệu quan hệ không cần mã hóa Mẫu dựa trên AI, tự động hóa và thông tin chi tiết về dữ liệu trực quan Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 24 USD/tháng; Tiện ích bổ sung AI với kế hoạch nhóm hoặc cao hơn Công thức Bot Người mới bắt đầu, sinh viên và chủ doanh nghiệp nhỏ muốn thành thạo bảng tính mà không cần đau đầu với toán học — chỉ cần mô tả và tự động xây dựng logic của bạn Tạo công thức phức tạp, tự động hóa nhập dữ liệu Dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 15 USD/tháng Bardeen Các chuyên gia bận rộn, trợ lý điều hành và nhà tuyển dụng tự động hóa các công việc bảng tính lặp đi lặp lại bằng cách sử dụng quy trình làm việc trên trình duyệt và AI mà không cần bất kỳ mã nào Tự động hóa công việc, tích hợp AI với Google Trang tính/Excel và liên kết công việc với bảng Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ 129 USD/tháng SheetAI Những người làm việc bán thời gian, nhà nghiên cứu và các nhóm mới thành lập chuyển đổi dữ liệu lộn xộn thành thông tin chi tiết dựa trên GPT để tạo báo cáo Google Trang tính và Excel hiệu quả Hướng dẫn thông minh, làm sạch dữ liệu tự động và trực quan hóa bằng biểu đồ Kế hoạch giới hạn miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 20 USD/tháng Zoho Sheet Các nhóm đa chức năng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn có cảm giác bảng tính truyền thống với sự hợp tác trên đám mây và một chút thông minh của AI Cộng tác thời gian thực, tự động hóa dữ liệu, mẫu tích hợp sẵn Kế hoạch miễn phí với các tính năng thiết yếu Arcwise AI Các nhóm tài chính, nhà phân tích FP&A và các chuyên gia trong các vai trò liên quan đến dữ liệu đang tìm kiếm AI có thể hiểu ngữ cảnh, thêm trích dẫn và dọn dẹp các bảng tính có nhiều số Thông tin chi tiết về AI, tự động hóa phân tích, tạo báo cáo Miễn phí trên Chrome Web Store Gemini cho Google Trang tính Các nhà giáo dục, nhà sáng lập startup và nhóm tiếp thị đã sử dụng Google Workspace và muốn nâng cao hiệu quả của Trang tính với các tính năng siêu mạnh mẽ của Gemini AI tích hợp sẵn Tự động hóa quy trình làm việc, trực quan hóa dữ liệu, các tính năng nâng cao giống Excel Kế hoạch miễn phí với các công cụ AI cơ bản; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 8 USD/tháng

Các công cụ tạo bảng tính AI tốt nhất để đơn giản hóa phân tích dữ liệu

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân theo quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và trung lập với nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực của sản phẩm. Dưới đây là bản tóm tắt chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Cho dù bạn đang làm việc trong Google Trang tính, quản lý tệp Excel phức tạp hay xây dựng bảng tính và báo cáo quản lý dự án, các công cụ này có thể giúp bạn hoàn thành công việc trong vài phút. Hãy cùng xem xét chi tiết các tính năng của chúng.

1. ClickUp (Tốt nhất cho quản lý dự án và báo cáo thời gian thực)

Tạo bảng tính dựa trên AI trong ClickUp Tạo bảng tính có thể chỉnh sửa để sắp xếp các công việc trong dự án của bạn với tất cả các chi tiết hiển thị trong nháy mắt, bằng cách sử dụng Chế độ xem bảng ClickUp

Nếu Excel có một người anh em họ thông minh hơn, nhanh hơn, am hiểu AI và thực sự hiểu cách danh sách công việc của bạn hoạt động, thì đó chính là ClickUp.

ClickUp là ứng dụng tất cả trong một cho công việc. Ứng dụng này tập hợp các dự án, tài liệu và trò chuyện của bạn vào một nền tảng mạnh mẽ, được tăng tốc bằng AI và các tính năng tự động hóa tiết kiệm thời gian. Sử dụng ClickUp có nghĩa là chuyển đổi bảng tính từ kho dữ liệu thành trung tâm hợp tác năng động, tích hợp với quy trình công việc dự án thực tế.

Bạn bắt đầu với Chế độ xem bảng ClickUp để trực quan hóa dữ liệu dự án của mình. Nó cung cấp giao diện quen thuộc, giống như bảng tính, trong đó mỗi Nhiệm vụ ClickUp (đơn vị công việc nhỏ nhất của bạn) là một hàng và Trường Tùy chỉnh của ClickUp là các cột chứa chi tiết nhiệm vụ như người được giao, ngày đáo hạn, ngân sách và nhiều thông tin khác.

Điểm độc đáo của chế độ xem này? Nó cho phép bạn nhanh chóng xem lại, chỉnh sửa và cập nhật hàng loạt dữ liệu dự án, cả bằng tay và bằng hướng dẫn AI.

Liên kết các công việc, tài liệu và phụ thuộc trong cơ sở dữ liệu ClickUp của bạn

Nó hỗ trợ sao chép-dán, kéo để điền, các loại dữ liệu phong phú, nhiều tùy chọn lọc và sắp xếp, và cộng tác thời gian thực. Đây là trung tâm của bạn để tổ chức và chỉnh sửa dữ liệu có cấu trúc trong khi vẫn đồng bộ hóa với các công việc và dự án của bạn.

Bạn có thể tự do nhóm các công việc theo bất kỳ cột nào (ví dụ: trạng thái công việc, loại công việc, nhóm hoặc bộ phận, v.v.), giúp phân tích và báo cáo tốt hơn. Các cột có thể tùy chỉnh hoàn toàn: bạn có thể thêm bao nhiêu cột tùy thích, ẩn, thay đổi kích thước hoặc sắp xếp lại chúng theo nhu cầu của nhóm. Điều này đảm bảo mọi người đều có thể nhìn thấy dữ liệu phù hợp nhất trong nháy mắt.

Thực hiện các phép tính trong ClickUp bằng cách sử dụng Trường công thức

Còn về việc thực hiện các phép tính thì sao? Trường Công thức trong ClickUp là một loại Trường Tùy chỉnh cho phép bạn thực hiện các phép tính trực tiếp trên các trường nhiệm vụ như số, ngày/giờ hoặc các kết quả công thức khác. Chúng hỗ trợ cả công thức đơn giản (cộng, trừ, nhân, chia) và công thức nâng cao sử dụng hàng chục hàm tích hợp sẵn (ví dụ: logic, ngày, chuỗi, toán học).

Công thức đơn giản : Dễ dàng tạo kết quả bằng cách chọn hai trường và một toán tử (ví dụ: Thời gian theo dõi × Giá theo giờ)

Công thức nâng cao: Sử dụng các hàm như IF(), ROUND(), CONCATENATE(), DAYS(), SUM(), POWER(), AVERAGEIF(), v.v.

Các trường công thức này phản ánh nhiều tính năng của bảng tính, nhưng trong các bản ghi công việc.

Nếu việc tạo bảng từ đầu có vẻ khó khăn, ClickUp cung cấp các mẫu bảng tính chuyên dụng để hợp lý hóa việc theo dõi dự án và thu thập dữ liệu.

Mẫu bảng tính ClickUp là công cụ cứu cánh sẵn sàng sử dụng cho các nhóm cần theo dõi mọi thứ, từ số liệu chiến dịch đến lộ trình sản phẩm mà không cần dựa vào các tệp Excel cồng kềnh, hạn chế.

Tải mẫu miễn phí Thu thập và quản lý dữ liệu dự án quan trọng với Mẫu bảng tính ClickUp

Hãy coi nó như bảng tính "làm tất cả" của bạn: tùy chỉnh cột để lưu trữ thông tin quan trọng nhất, áp dụng bộ lọc để hiển thị dữ liệu có liên quan và liên kết mỗi ô với một hành động. Nó hoàn hảo để tổ chức dữ liệu có cấu trúc như khách hàng tiềm năng, ngân sách nhóm hoặc hàng tồn kho, đồng thời duy trì sự hợp tác và luôn cập nhật mọi thứ.

Và AI đơn giản hóa toàn bộ quá trình này như thế nào?

ClickUp Brain, AI công việc mạnh mẽ nhất hành tinh, kết nối tất cả các dự án, tài liệu và con người của bạn. Nó tích hợp các tính năng AI nhận biết ngữ cảnh trực tiếp vào không gian làm việc của bạn — điều này cho phép bạn đặt câu hỏi dựa trên dữ liệu của mình trong ClickUp (và các ứng dụng được kết nối), tự động hóa các tác vụ quản lý dự án như chia sẻ cập nhật hoặc di chuyển công việc qua các giai đoạn tiến bộ, và tạo bản tóm tắt hoặc báo cáo tức thì để hiển thị.

Tạo công thức cho bảng ClickUp hoặc bảng tính bên ngoài bằng ClickUp Brain

Trong bảng của bạn, bạn có thể yêu cầu Brain bằng ngôn ngữ tự nhiên đề xuất các công thức nâng cao cho các phép tính phức tạp, dọn dẹp các mục nhập lộn xộn và thậm chí tóm tắt các khối dữ liệu bảng lớn. Nếu bạn gặp vấn đề về cú pháp hoặc các trường hợp đặc biệt (ví dụ: chia cho 0), Brain có thể đề xuất gỡ lỗi hoặc các phiên bản cải tiến. Điều này rất hữu ích nếu bạn đang lập kế hoạch sprint, theo dõi khách hàng tiềm năng hoặc quản lý hàng tồn kho trong các nhóm của mình.

Bạn muốn nâng cao báo cáo và phân tích với AI?

Trong Bảng điều khiển ClickUp, bạn có thể thêm Thẻ AI — chẳng hạn như AI Brain, AI Executive Summary và AI Project Update. Chúng sử dụng ClickUp Brain để xử lý dữ liệu không gian làm việc trực tiếp và tạo ra những thông tin chi tiết động, phù hợp với ngữ cảnh.

Đơn giản hóa việc báo cáo và phân tích thời gian thực từ dữ liệu bảng tính của bạn thông qua thẻ AI trong Bảng điều khiển ClickUp

Bằng cách nhập các lời nhắc tùy chỉnh, bạn có thể hướng dẫn AI tóm tắt các thành tựu chính, nêu bật các bước tiếp theo hoặc xác định các rủi ro và trở ngại chính cho bất kỳ dự án hoặc bộ phận nào.

Các Thẻ AI này tự động lấy thông tin mới nhất từ các nhiệm vụ, nhận xét và Tài liệu ClickUp của bạn. Điều này đảm bảo rằng các bản tóm tắt điều hành, cập nhật dự án và đánh giá rủi ro luôn cập nhật và phù hợp với bối cảnh cụ thể của không gian làm việc.

Ví dụ: trong cuộc họp nhóm hàng tuần, Thẻ cập nhật nhóm AI có thể tóm tắt ngay lập tức công việc của từng thành viên trong nhóm, trong khi Thẻ tóm tắt điều hành AI cung cấp tổng quan cấp cao về tình trạng và tiến độ dự án.

Hỏi ClickUp Brain bất kỳ câu hỏi nào và nó sẽ tìm kiếm mọi dữ liệu từ mọi bảng điều khiển của bạn để tìm ra câu trả lời chính xác

Kết quả là quá trình quản lý dự án trở nên linh hoạt và thông tin hơn, trong đó các bên liên quan có thể tự tin và rõ ràng đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu.

📮 ClickUp Insight: 47% số người tham gia khảo sát của chúng tôi chưa bao giờ thử sử dụng AI để xử lý các công việc thủ công, nhưng 23% trong số những người đã áp dụng AI cho biết AI đã giúp giảm đáng kể khối lượng công việc của họ. Sự khác biệt này có thể không chỉ là khoảng cách công nghệ. Trong khi những người tiên phong đang đạt được những lợi ích đo lường được, phần lớn có thể đang đánh giá thấp tiềm năng biến đổi của AI trong việc giảm tải nhận thức và lấy lại thời gian. 🔥 ClickUp Brain thu hẹp khoảng cách này bằng cách tích hợp AI vào quy trình làm việc của bạn một cách liền mạch. Từ tóm tắt chủ đề và soạn thảo nội dung đến phân chia các dự án phức tạp và tạo công việc con, AI của chúng tôi có thể làm tất cả. Không cần chuyển đổi giữa các công cụ hoặc bắt đầu lại từ đầu. 💫 Kết quả thực tế: STANLEY Security đã giảm 50% thời gian xây dựng báo cáo nhờ các công cụ báo cáo có thể tùy chỉnh của ClickUp, giúp các nhóm của họ tập trung ít hơn vào định dạng và nhiều hơn vào dự báo.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thay vì sử dụng bảng ClickUp như nhật ký tĩnh — tương tự như bảng tính chỉ ghi lại công việc — hãy kích hoạt AI Assign và AI Prioritize Fields để kết nối các bảng đó với các động lực thực tế và năng động của công việc của bạn. 👩🏼‍🦰 AI Assign phân tích dữ liệu bảng của bạn — mô tả công việc, phụ thuộc, khối lượng công việc, sức chứa, nhiệm vụ trong quá khứ — để tự động đề xuất người được giao công việc tối ưu cho từng công việc 👀 AI Prioritize đọc các cột như thời hạn, mức độ khẩn cấp, phụ thuộc và nỗ lực dự kiến, sau đó gán các cờ ưu tiên. Đằng sau đó, nó đánh giá tác động và mức độ khẩn cấp — giống như một tác nhân dựa trên tiện ích tối đa hóa giá trị công việc so với các ràng buộc

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Cung cấp thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu theo thời gian thực và xác định các phụ thuộc nhiệm vụ và các điểm nghẽn tiềm ẩn thông qua ClickUp Autopilot Agents

Kết nối các công việc, tài liệu và kiến thức của nhóm thông qua trình quản lý kiến thức AI tập trung của ClickUp Brain, cho phép đặt câu hỏi theo ngữ cảnh và truy xuất nhanh chóng thông tin liên quan mà không cần tìm kiếm thủ công trong không gian làm việc của bạn

Giảm thiểu việc duy trì bảng tính thủ công với quy trình làm việc tự động hóa thông qua ClickUp Automations không cần mã hóa

Tích hợp bảng tính và thực hiện dự án với liên kết công việc-bảng

Hợp lý hóa việc theo dõi dự án, cập nhật trạng thái và giao tiếp với các bên liên quan cho các dự án có kích thước bất kỳ với Mẫu bảng tính quản lý dự án ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Các tính năng báo cáo nâng cao và tính năng AI đa dạng có thể cần thời gian học tập

Giá ClickUp

Xếp hạng và đánh giá ClickUp

G2: 4.7/5 (10.000+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (5.000+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

ClickUp cung cấp tính linh hoạt vô song với các chế độ xem có thể tùy chỉnh (Danh sách, Bảng, Gantt, Lịch), tự động hóa mạnh mẽ, tài liệu tích hợp, mục tiêu và theo dõi thời gian — tất cả trong một không gian làm việc duy nhất. Nó tập trung hóa sự hợp tác của nhóm và quản lý dự án, cho phép chúng tôi thay thế nhiều công cụ như Trello, Asana và Notion bằng một hệ thống thống nhất. Công cụ năng suất tất cả trong một mạnh mẽ để quản lý nhóm và dự án.

ClickUp cung cấp tính linh hoạt vô song với các chế độ xem có thể tùy chỉnh (Danh sách, Bảng, Gantt, Lịch), tự động hóa mạnh mẽ, tài liệu, mục tiêu và theo dõi thời gian tích hợp sẵn — tất cả trong một không gian làm việc duy nhất. Nó tập trung hóa sự hợp tác của nhóm và quản lý dự án, cho phép chúng tôi thay thế nhiều công cụ như Trello, Asana và Notion bằng một hệ thống thống nhất.

Công cụ năng suất tất cả trong một mạnh mẽ để quản lý nhóm và dự án.

2. Excel Copilot (Tốt nhất cho tự động hóa Microsoft Excel gốc)

qua Excel Copilot

Nếu quy trình làm việc của bạn tập trung vào hệ sinh thái Microsoft Excel và bạn muốn có siêu năng lực AI bản địa mà không cần chuyển đổi nền tảng, Excel Copilot là lựa chọn tuyệt vời. Đặc biệt đối với những người phải xử lý các công thức phức tạp hoặc phân tích lặp đi lặp lại trên các tệp Excel khổng lồ, các đề xuất thông minh và phân tích tức thì của Copilot có thể giúp tăng năng suất đáng kể.

Được tích hợp trực tiếp vào Microsoft 365, trình tạo bảng tính AI này thay đổi cách bạn tương tác với dữ liệu. Trình tạo này hiểu các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên để tạo công thức, phân tích xu hướng, tóm tắt dữ liệu và thậm chí tạo toàn bộ bảng điều khiển Excel tự động trong giao diện tệp Excel quen thuộc của bạn.

Các tính năng tốt nhất của Excel Copilot

Yêu cầu Copilot bằng tiếng Anh đơn giản để tạo công thức, dọn dẹp dữ liệu và tóm tắt bảng tính

Xây dựng bảng điều khiển với biểu đồ và đồ thị tự động tạo

Sử dụng lời nhắc để chạy các truy vấn kiểu SQL trong bảng Excel

Thu thập thông tin chi tiết dựa trên các chỉ số và xu hướng quan trọng

Giới hạn của Excel Copilot

Chỉ có sẵn với các gói cấp doanh nghiệp Microsoft 365

Không hỗ trợ Google Trang tính và các nền tảng không phải của Microsoft

Giá dịch vụ Excel Copilot

Miễn phí : Bao gồm trong các kế hoạch Microsoft 365 Copilot

Copilot Pro: 20 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Excel Copilot

G2: 4.3/5 (80+ đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Excel Copilot?

Một đánh giá trên Reddit cho biết:

Đối với tôi, Copilot đã là công cụ hữu ích nhất trong Excel. Việc không cần phải suy nghĩ nhiều về cách trực quan hóa dữ liệu là điều thật tuyệt vời. Tôi rất mong chờ được thử Copilot với Python. Tuy nhiên, tôi nghĩ nó chưa có sẵn ở mọi nơi vì tôi chưa thể sử dụng được.

Đối với tôi, Copilot đã là công cụ hữu ích nhất trong Excel. Việc không cần phải suy nghĩ nhiều về cách trực quan hóa dữ liệu là điều thật tuyệt vời. Tôi rất mong chờ được thử Copilot với Python. Tuy nhiên, tôi nghĩ nó chưa có sẵn ở mọi nơi vì tôi chưa thể sử dụng được.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Microsoft Excel

3. GPT Excel (Tốt nhất cho trợ lý bảng tính dựa trên lệnh)

qua GPT Excel

GPT Excel là một công cụ bảng tính AI nhẹ nhưng mạnh mẽ, được xây dựng cho những ai muốn tự động hóa các công việc liên quan đến dữ liệu mà không cần mã hóa hoặc ghi nhớ các công thức phức tạp. Không giống như các giải pháp gốc, GPT Excel dựa trên trình duyệt và được xây dựng dựa trên một khái niệm đơn giản: nhập lời nhắc, nhận công thức, bảng hoặc thậm chí là thông tin chi tiết ngay lập tức.

Công cụ này đặc biệt hữu ích cho người dùng làm việc trên Excel và Google Trang tính, những người muốn đơn giản hóa việc tạo/lập công thức, nhập dữ liệu và chuyển đổi các mục nhập bảng tính lộn xộn thành các định dạng có cấu trúc. Cho dù bạn là sinh viên quản lý dự án hay nhà phân tích khám phá dữ liệu, GPT Excel đều có thể xử lý hầu hết các công việc thông qua ngôn ngữ tự nhiên, lý tưởng cho người mới bắt đầu và người dùng không có kiến thức kỹ thuật.

Các tính năng tốt nhất của GPT Excel

Tạo công thức Excel bằng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên đơn giản

Tương thích với cả tệp Excel và Google Trang tính

Có thể giúp chuyển đổi dữ liệu không có cấu trúc thành bảng định dạng

Cung cấp các mẫu sẵn sàng cho truy vấn SQL, biểu đồ và phân tích dữ liệu

Truy cập nhanh chóng, không cần đăng nhập để sửa chữa bảng tính nhanh chóng mọi lúc mọi nơi

Giới hạn của GPT Excel

Không được thiết kế cho tự động hóa nặng hoặc bảng điều khiển

Thiếu tính năng cộng tác thời gian thực hoặc tích hợp công việc

Giá cả của GPT Excel

Miễn phí

Premium: $6.99/tháng

Đánh giá và nhận xét về GPT Excel

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

👀 Bạn có biết? Một công ty khởi nghiệp có tên Shortcut (của Fundamental Research Labs) đã thu hút sự chú ý khi cung cấp một sản phẩm giống Excel được hỗ trợ bởi AI đại lý, có thể xây dựng các mô hình tài chính (ví dụ: LBO, DCF) thông qua ngôn ngữ tự nhiên và tương thích hoàn hảo với Excel. Sản phẩm này được mô tả là “khoảnh khắc ChatGPT cho mô hình tài chính”

4. Hàng (Tốt nhất cho quy trình làm việc bảng tính hợp tác, ưu tiên web)

qua Rows

Được xây dựng như một nền tảng bảng tính hiện đại, Rows kết hợp giao diện bảng tính quen thuộc với các tính năng mạnh mẽ như tích hợp bản địa, tạo công thức AI, bảng điều khiển thời gian thực và thậm chí cả biểu đồ trông đẹp mắt theo mặc định.

Được thiết kế cho các nhóm, nhà phân tích và doanh nhân làm việc với dữ liệu trực tiếp, Rows cho phép bạn kết nối với các dịch vụ như Google Analytics, Stripe, HubSpot và hơn thế nữa. Rows giúp phân tích lưu lượng truy cập web, lấy hiệu suất chiến dịch và trực quan hóa các chỉ số khóa một cách dễ dàng, ngay cả khi không có tiện ích bổ sung của bên thứ ba.

Các tính năng tốt nhất của Rows

Tạo công thức, dọn dẹp dữ liệu và chuyển lời nhắc thành biểu đồ bằng trợ lý AI

Sử dụng các trình kết nối API tích hợp để truy vấn SQL, dữ liệu CRM hoặc nhập tệp Excel tùy chỉnh

Tạo bảng điều khiển, biểu đồ và báo cáo mà không cần mã

Cộng tác trên dữ liệu trong thời gian thực, giống như bạn làm trên Google Trang tính

Giới hạn hàng

Ít mẫu bảng điều khiển và tùy chọn định dạng hơn Excel hoặc Sheets

Có thể quá mức cần thiết cho các công việc dữ liệu nhỏ lẻ

Giá hàng

Miễn phí

Plus : 8 USD/tháng cho mỗi người dùng

Pro : 79 USD/tháng + 8 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Xếp hạng và đánh giá hàng

G2 : 4.9/5 (20+ đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Rows?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tạo bảng từ Excel hoặc nhập từ Google Trang tính thật dễ dàng. Tạo biểu đồ và hình ảnh chỉ với vài cú nhấp chuột và điều hướng không gian làm việc của bạn thật HOÀN HẢO.

Tạo bảng từ Excel hoặc nhập từ Google Trang tính thật dễ dàng. Tạo biểu đồ và hình ảnh chỉ với vài cú nhấp chuột và điều hướng không gian làm việc của bạn thật HOÀN HẢO.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi làm việc với các trình tạo bảng tính AI, hãy luôn kiểm tra kỹ logic đằng sau các công thức hoặc hình ảnh trực quan được tạo tự động, đặc biệt là đối với các quyết định quan trọng. AI có thể tăng tốc quy trình làm việc của bạn, nhưng nó cũng có thể gây ra ảo giác. Ngoài ra, hiểu lý do đằng sau kết quả đầu ra sẽ đảm bảo tính chính xác và xây dựng niềm tin vào dữ liệu của bạn.

5. Airtable AI (Tốt nhất cho cơ sở dữ liệu có cấu trúc và quy trình làm việc không cần mã)

qua Airtable

Phần mềm kết hợp bảng tính và cơ sở dữ liệu của Airtable là lựa chọn yêu thích của các nhóm quản lý dữ liệu dự án, lịch nội dung hoặc lộ trình sản phẩm.

Và giờ đây, với AI được tích hợp trong quy trình làm việc, Airtable có thể làm nhiều hơn là chỉ lưu trữ hoặc hiển thị dữ liệu. Airtable có thể phân tích xu hướng, tóm tắt các trường, phân loại nội dung hoặc thậm chí tạo công thức dựa trên lời nhắc của bạn — tất cả đều được thực hiện trong bảng.

Bạn không chỉ làm việc với dữ liệu bảng tính ở đây — bạn còn hỗ trợ các quy trình công việc tự động, bảng điều khiển thông minh và các ứng dụng cộng tác với tính năng kéo và thả đơn giản.

Các tính năng tốt nhất của Airtable AI

Tạo, phân loại, dịch hoặc phân tích nội dung cấp ô dựa trên dữ liệu khác trong bảng

Tự động phân tích, gắn thẻ hoặc phản hồi dữ liệu đến từ các ứng dụng được kết nối

Sử dụng các ứng dụng trực quan, biểu đồ và bảng điều khiển được xây dựng trực tiếp trên bảng

Nhập từ tệp Excel hoặc cơ sở dữ liệu Google Trang tính chỉ bằng một cú nhấp chuột

Giới hạn của Airtable AI

Các tính năng AI chỉ có sẵn trong gói Pro và Enterprise

Tùy chỉnh có một chút khó khăn đối với người dùng chỉ sử dụng bảng tính

Giá cả của Airtable AI

Miễn phí

Nhóm: 24 USD/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép

Kinh doanh: 54 USD/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Airtable AI

G2: 4.6/5 (2.900+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (2.100+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Airtable AI?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Airtable có giao diện đơn giản nhưng vô cùng mạnh mẽ. Chúng tôi đã có thể xây dựng những dự án tuyệt vời với nó.

Airtable có giao diện đơn giản nhưng vô cùng mạnh mẽ. Chúng tôi đã có thể xây dựng những dự án tuyệt vời với nó.

📖 Đọc thêm: Mẫu Airtable miễn phí để quản lý dự án

6. Formula Bot (Tốt nhất để tạo công thức ngay lập tức và dọn dẹp dữ liệu bảng tính)

qua Formula Bot

Bạn mô tả những gì bạn muốn bằng tiếng Anh đơn giản, và Formula Bot sẽ viết công thức Excel hoặc Google Trang tính cho bạn. Nó tạo, giải thích và tự động hóa các công thức trực tiếp trong bảng tính, giúp người dùng ở mọi trình độ kỹ năng đều có thể sử dụng. Không còn phải lo lắng về cú pháp rắc rối hay tìm kiếm Stack Overflow để tính ngày làm việc giữa hai ngày.

Nó cũng hỗ trợ truy vấn SQL, giúp các nhà phân tích dễ dàng chuyển đổi giữa logic bảng tính và logic cơ sở dữ liệu mà không bỏ sót bất kỳ thông tin nào.

Các tính năng tốt nhất của Formula Bot

Phân tích và làm sạch dữ liệu chỉ với một cú nhấp chuột

Tải xuống công cụ dịch SQL sang bảng tính cho người dùng cao cấp

Chuyển đổi tệp PDF sang tệp Excel

Hiểu từng công thức thông qua các giải thích của AI

Giới hạn của Formula Bot

Không có môi trường bảng tính gốc — đây là trình tạo công thức, không phải phần mềm bảng tính AI đầy đủ

Giá của Formula Bot

Miễn phí: Giới hạn số lượng tạo mỗi ngày

Không giới hạn: 15 USD/tháng, thanh toán hàng năm

Không giới hạn Plus: 25 USD/tháng, thanh toán hàng năm

Ultra không giới hạn: 35 USD/tháng, thanh toán hàng năm

Xếp hạng và đánh giá Formula Bot

G2: 4.5/5 (90+ đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Formula Bot?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Formula Bot tạo công thức bằng các lệnh đơn giản. Các mẫu của nó giúp cải thiện năng suất, trong khi các truy vấn SQL đơn giản hóa việc phân tích kinh doanh.

Formula Bot tạo công thức bằng các lệnh đơn giản. Các mẫu của nó giúp cải thiện năng suất, trong khi các truy vấn SQL đơn giản hóa việc phân tích kinh doanh.

📖 Xem thêm: Cách tạo cơ sở dữ liệu Excel

7. Bardeen (Tốt nhất để tự động hóa quy trình làm việc trên bảng tính giữa các ứng dụng)

qua Bardeen

Nền tảng tự động hóa dựa trên AI của Bardeen tích hợp tự động hóa dựa trên GPT trực tiếp vào Google Trang tính và Excel. Nó cho phép bạn tóm tắt, tạo, định dạng và phân tích dữ liệu bằng AI như thể đó là công thức bảng tính gốc.

Bạn cần nhập dữ liệu từ trang web vào Google Trang tính, chuyển đổi email thành hàng hoặc cập nhật tệp Excel khi biểu mẫu được gửi? Bardeen tự động hóa tất cả chỉ với một lệnh. Với các hướng dẫn tự động hóa thông minh, Bardeen kết nối bảng tính của bạn với hàng trăm ứng dụng, biến dữ liệu bảng tính thành quy trình làm việc trực tiếp, sống động.

Các tính năng tốt nhất của Bardeen

Kết nối với hơn 70 ứng dụng năng suất thông qua phần mở rộng Chrome của Bardeen

Sử dụng AI để tạo quy trình công việc tùy chỉnh thông qua các lời nhắc bằng ngôn ngữ tự nhiên

Tận dụng các trình duyệt để tương tác với các trang web

Xử lý và tự động hóa các quy trình công việc đa công cụ trên nhiều nền tảng

Giới hạn của Bardeen

Có một quá trình học tập để xây dựng tự động hóa nhiều bước

Tập trung ít hơn vào việc tạo công thức hoặc đề xuất AI trong bảng tính

Giá cả của Bardeen

Dùng thử miễn phí

Gói cơ bản: $129/tháng

Nhóm: 500 USD/tháng

Enterprise: 1500 USD/tháng

Đánh giá và nhận xét của Bardeen

G2: 4.8/5 (35+ đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Bardeen?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Bardeen đã giúp chúng tôi giảm đáng kể công việc thủ công mà trước đây phải mất hàng giờ để hoàn thành. Lợi ích lớn khác là độ chính xác của dữ liệu được thu thập và dễ sử dụng để thiết lập.

Bardeen đã giúp chúng tôi giảm đáng kể công việc thủ công mà trước đây phải mất hàng giờ để hoàn thành. Lợi ích lớn khác là độ chính xác của dữ liệu được thu thập và dễ sử dụng để thiết lập.

👀 Bạn có biết? Bảng tính Excel truyền thống có giới hạn tối đa là 1.048.576 hàng. Ngược lại, một số tiện ích bổ sung cho phép Google Trang tính xử lý 1 tỷ hàng trong một trang tính.

8. SheetAI (Tốt nhất cho các lệnh AI trong ô trong Google Trang tính)

qua SheetAI

SheetAI là tiện ích bổ sung của Google Trang tính mang các mô hình AI tiên tiến, bao gồm GPT-4, Claude và Gemini, vào môi trường bảng tính.

Bạn muốn tạo công thức, viết lại văn bản, tóm tắt hàng hoặc định dạng dữ liệu tốt hơn? Chỉ cần gọi '=SHEETAI()' và nhập lời nhắc. Không cần mã, không cần chuyển tab — chỉ cần tự động hóa trực tiếp trong trang tính. Giống như nâng cấp bảng điều khiển Google Trang tính bằng AI, biết cách thực hiện các công việc bận rộn của bạn.

Các tính năng tốt nhất của SheetAI

Phân tích, tóm tắt và viết lại dữ liệu bảng tính bằng ngôn ngữ tự nhiên

Làm sạch tập dữ liệu, viết tóm tắt để phân tích hoặc trích xuất thông tin quan trọng từ các hàng

Giới hạn của SheetAI

Chỉ hoạt động với Google Trang tính

Có thể yêu cầu xác thực lại nếu kết nối với GPT bị gián đoạn

Giá cả của SheetAI

Miễn phí

Không giới hạn hàng tháng: 20 USD/tháng

Không giới hạn hàng năm: 200 USD/năm

Trả theo nhu cầu: Bắt đầu từ $29

Đánh giá và nhận xét về SheetAI

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

📖 Cũng nên đọc: Mẫu bảng điều khiển Google Trang tính

9. Zoho Sheet (Tốt nhất cho hợp tác dựa trên AI và quản lý dữ liệu thời gian thực)

qua Zoho Sheet

Zoho Sheet mang bảng tính trở nên sống động với trợ lý AI, Zia. Nó giúp bạn đặt câu hỏi từ dữ liệu, tạo công thức đơn giản và nâng cao, tạo biểu đồ và xây dựng bảng điều khiển gọn gàng. Lý tưởng cho các nhóm cộng tác, Zoho Sheet cho phép bạn nhập tệp Excel hoặc Google Trang tính, tích hợp chúng một cách liền mạch và làm việc cùng nhau trong thời gian thực mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Đây là công cụ lý tưởng cho các doanh nhân và nhà phân tích muốn duy trì mọi thứ gọn gàng, từ nhập liệu đến phân tích dữ liệu dựa trên AI, mà không mất hàng giờ cho việc cập nhật thủ công.

Các tính năng tốt nhất của Zoho Sheet

Tận hưởng các tính năng tích hợp như 'Dữ liệu từ hình ảnh', giúp chuyển đổi hình ảnh bảng hoặc ảnh chụp màn hình thành dữ liệu bảng tính có thể chỉnh sửa

Theo dõi các thay đổi và nhận xét dễ dàng trong thời gian thực, thúc đẩy sự hợp tác thời gian thực trơn tru hơn

Nhập tệp Excel và CSV mà không gặp vấn đề về định dạng

Dịch sang hơn 70 ngôn ngữ

Tự động hóa nhập dữ liệu, xác thực và cập nhật ô với tính năng tự động hóa quy trình làm việc tích hợp sẵn

Giới hạn của Zoho Sheet

Tích hợp bên thứ ba bị giới hạn so với các công cụ khác như Google Trang tính

Có thể gặp tình trạng giật lag khi xử lý các tập dữ liệu lớn và phức tạp

Giá cả của Zoho Sheet

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Zoho Sheet

G2: 4.4/5 (150+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (60+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Zoho Sheet?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Dễ sử dụng, có thể chia sẻ với nhóm, nhiều người có thể truy cập cùng lúc.

Dễ sử dụng, có thể chia sẻ với nhóm, nhiều người có thể truy cập cùng lúc.

10. Arcwise AI (Tốt nhất cho trực quan hóa dữ liệu và phân tích thông minh dựa trên AI)

qua Arcwise AI

Arcwise AI được thiết kế cho các chuyên gia cần hợp lý hóa và tự động hóa các công việc phân tích dữ liệu bảng tính phức tạp và quản lý dự án.

Nó tận dụng các thông tin chi tiết tiên tiến dựa trên AI để tự động hóa quá trình xử lý dữ liệu, nâng cao độ chính xác và giảm thời gian dành cho các công việc thường ngày. Giao diện trực quan của nó giúp người dùng với các mức độ chuyên môn khác nhau có thể dễ dàng sử dụng, và khả năng mở rộng của nó khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các tổ chức có kích thước khác nhau.

Arcwise cung cấp các tính năng trực quan hóa và phân tích vô song, giúp đơn giản hóa việc quản lý bảng tính dựa trên AI.

Các tính năng tốt nhất của Arcwise AI

Sử dụng phân tích dữ liệu dựa trên AI để theo dõi thông tin chi tiết và xu hướng một cách tự động

Tạo công thức nhanh chóng và trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ tương tác

Tạo bảng điều khiển ấn tượng để hiển thị các chỉ số và xu hướng dữ liệu quan trọng

Tích hợp với Google Trang tính và tệp Excel để có quy trình làm việc liền mạch

Tự động hóa phân tích dữ liệu và báo cáo với các quy trình dựa trên AI

Giới hạn của Arcwise AI

Thư viện mẫu giới hạn cho những người muốn thiết lập quản lý dự án nhanh chóng

Để sử dụng tối ưu, cần có kết nối internet

Giá cả của Arcwise AI

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Arcwise AI

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

11. Gemini cho Google Trang tính (Tốt nhất để tích hợp thông tin chi tiết AI trực tiếp vào Google Trang tính)

qua Gemini cho Google

Gemini cho Google Trang tính giúp bạn trích xuất thông tin chi tiết, tạo văn bản thay thế cho hình ảnh và thậm chí truy xuất thông tin thời gian thực qua tìm kiếm AI, tất cả từ trong Google Trang tính. Bạn có thể sử dụng các lời nhắc bằng ngôn ngữ đơn giản như "Giúp tôi sắp xếp kế hoạch dự án của tôi thành một bảng" để tự động tạo trình theo dõi, ngân sách, danh sách công việc và hơn thế nữa. Áp dụng các quy tắc định dạng có điều kiện hoặc chèn menu thả xuống — tất cả qua các lời nhắc tự nhiên, giảm thiểu thiết lập thủ công trong Trang tính.

Sự tích hợp liền mạch và các phản hồi AI có thể tùy chỉnh khiến nó trở thành một công cụ mạnh mẽ cho các nhà tiếp thị, nhà phân tích, doanh nhân và bất kỳ ai muốn tự động hóa và cải thiện quy trình làm việc dựa trên bảng tính mà không cần viết các công thức phức tạp.

Các tính năng tốt nhất của Gemini cho Google Trang tính

Tạo công thức hỗ trợ AI và thực hiện phân tích dữ liệu thời gian thực

Truy cập tính năng tạo hình ảnh và phân loại cảm xúc

Cung cấp thông tin chi tiết để ra quyết định tốt hơn với các mô hình học máy

Phân tích xu hướng dữ liệu — như giá trị ngoại lệ, mối tương quan hoặc giá trị dự đoán trong tương lai — và tạo ra các kết quả trực quan như bản đồ nhiệt và biểu đồ

Giới hạn của Gemini cho Google Trang tính

Giới hạn ở Google Trang tính, không phù hợp với người dùng cần hỗ trợ cho các nền tảng khác

Có thể cần thêm thời gian thiết lập để tối ưu hóa các tính năng AI hoàn toàn

Giá của Gemini cho Google Trang tính

Google AI Pro: 19,99 USD/tháng

Google AI Ultra: 249,99 USD/tháng

Đánh giá và nhận xét về Gemini cho Google Trang tính

G2: 4.4/5 (250+ đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Gemini?

Một người dùng trên G2 chia sẻ:

Tôi thích cách Gemini tích hợp hoàn hảo với mọi ứng dụng của Google và hoạt động như một trợ lý hữu ích hơn là một chatbot thông thường. Nó được tạo ra để hỗ trợ các hoạt động hàng ngày một cách dễ dàng hơn, giúp suy nghĩ rõ ràng hơn và giữ mọi thứ ngăn nắp mà không bao giờ cứng nhắc hay gò bó.

Tôi thích cách Gemini tích hợp hoàn hảo với mọi ứng dụng của Google và hoạt động như một trợ lý hữu ích hơn là một chatbot thông thường. Nó được tạo ra để hỗ trợ các hoạt động hàng ngày một cách dễ dàng hơn, giúp suy nghĩ rõ ràng hơn và giữ mọi thứ ngăn nắp mà không bao giờ cứng nhắc hay gò bó.

Quản lý dữ liệu, báo cáo và dự án một cách thông minh với ClickUp

Công cụ tạo bảng tính AI đang thay đổi cách chúng ta xử lý dữ liệu, giúp việc trích xuất thông tin giá trị trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Hầu hết các công cụ bảng tính AI chỉ hiển thị dữ liệu cho bạn. ClickUp cho phép bạn hành động dựa trên dữ liệu đó. Trong khi các trình tạo bảng tính truyền thống tập trung vào việc điền ô và định dạng bảng, ClickUp còn tiến xa hơn bằng cách kết nối dữ liệu của bạn trực tiếp với công việc mà nó hỗ trợ.

Cần theo dõi tiến độ? Tạo bảng điều khiển trực tiếp liên kết với các công việc

Muốn phát hiện các yếu tố cản trở? Sử dụng báo cáo thời gian thực tự động cập nhật khi công việc tiến triển

Bạn muốn tự động hóa các cập nhật lặp đi lặp lại? Cài đặt quy tắc một lần và để AI xử lý công việc bận rộn

ClickUp biến bảng tính tĩnh thành quy trình làm việc sống động. Các nhóm dành tới 60% thời gian để tìm kiếm và sắp xếp thông tin. Với ClickUp, nhóm của bạn có thể đầu tư thời gian quý báu này vào việc hoàn thành công việc.

Dùng thử ClickUp miễn phí!