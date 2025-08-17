8 lựa chọn thay thế FogBugz hàng đầu để theo dõi lỗi và quản lý dự án nhanh nhẹn

Bị kẹt với một trình theo dõi lỗi di chuyển chậm hơn sprint của bạn?

Nếu giao diện lỗi thời và quy trình làm việc cồng kềnh của FogBugz đang cản trở nhóm agile của bạn, bạn không đơn độc. Ngày nay, phát triển phần mềm đòi hỏi sự hợp tác thời gian thực, thiết kế trực quan và các công cụ thực sự đẩy nhanh quá trình của bạn, chứ không phải làm chậm nó.

Bạn cần một nền tảng quản lý dự án nhanh nhẹn hỗ trợ theo dõi lỗi, câu chuyện người dùng, lập kế hoạch sprint, đánh giá mã và hợp tác đa chức năng mà không gặp trở ngại.

Các lựa chọn thay thế FogBugz này được thiết kế cho các nhóm phát triển hiệu suất cao, muốn giao hàng nhanh hơn và thông minh hơn.

Hãy cùng xem xét các công cụ tốt nhất giúp bạn theo dõi các vấn đề và công việc một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

Các lựa chọn thay thế FogBugz miễn phí trong nháy mắt

Dưới đây là các lựa chọn thay thế hàng đầu cho FogBugz cho các quy trình làm việc và cấu trúc nhóm khác nhau:

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, cơ quan và doanh nghiệp cần quản lý dự án nhanh nhẹn và hợp tác nhóm tất cả trong một Chế độ xem có thể tùy chỉnh, hỗ trợ AI, biểu đồ sprint, mẫu, bảng điều khiển thời gian thực, cộng tác nhóm, tự động hóa Có gói miễn phí; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp Jira Các doanh nghiệp lớn và nhóm phát triển phần mềm đang tìm kiếm công cụ theo dõi lỗi và vấn đề Bảng Kanban, báo cáo nhanh, quy trình công việc có thể tùy chỉnh, theo dõi vấn đề và lỗi, tích hợp công cụ phát triển Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 7,53 USD/người dùng/tháng YouTrack Các nhóm nhanh nhẹn và nhà phát triển độc lập cần theo dõi vấn đề và quy trình làm việc nhanh nhẹn Bảng Agile (Scrum, Kanban), tìm kiếm thông minh, theo dõi thời gian, báo cáo, hỗ trợ AI Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 4,40 USD/người dùng/tháng Linear Các nhóm phần mềm hiện đại cần quản lý sprint và theo dõi vấn đề được hợp lý hóa Chu kỳ và dự án, lộ trình, theo dõi vấn đề (lỗi, tính năng, công việc), thiết kế ưu tiên bàn phím, AI tuyến tính, tích hợp GitHub, Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 8 USD/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm) Zoho BugTracker Các nhóm phát triển và thử nghiệm phần mềm sử dụng hệ sinh thái Zoho Gửi lỗi, trường và quy trình công việc có thể tùy chỉnh, báo cáo. tự động hóa, theo dõi thời gian, trò chuyện tích hợp, chia sẻ tệp, quản lý SLA Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 3 USD/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm) GitLab Các nhóm DevOps đang tìm kiếm giải pháp quản lý vòng đời phát triển phần mềm từ đầu đến cuối Quản lý mã nguồn (kho lưu trữ Git), đường ống CI/CD, theo dõi vấn đề, epic, lộ trình, bảng Kanban, quét bảo mật (SAST, DAST), GitLab Duo Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 29 USD/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm) Danh sách công việc Các nhóm dự án phát triển phần mềm đang tìm kiếm công cụ lập kế hoạch sprint và công cụ hợp tác nhóm Quản lý công việc, theo dõi lỗi, biểu đồ Gantt, biểu đồ burndown, kho lưu trữ Git và SVN, wiki, chia sẻ tệp, bảng Kanban Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 35 USD/tháng Trello Các cá nhân và nhóm cần một cách đơn giản, trực quan để sắp xếp công việc và dự án bằng bảng kiểu Kanban Bảng, danh sách, thẻ, danh sách kiểm tra, tệp đính kèm, tính năng nâng cao, tự động hóa (Butler), mẫu Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 5 USD/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế FogBugz?

Mặc dù FogBugz đã phục vụ tốt cho các nhóm trong việc theo dõi lỗi cơ bản, nhưng nhiều người dùng cảm thấy giới hạn của nó gây khó chịu. Nó giống như sử dụng điện thoại cố định ngày nay — nó hoạt động, nhưng bạn bỏ lỡ rất nhiều tính năng hiện đại.

Dưới đây là một số nhược điểm của công cụ theo dõi vấn đề:

Giao diện lỗi thời : Thiết kế lỗi thời của FogBugz thiếu : Thiết kế lỗi thời của FogBugz thiếu bảng điều khiển nhanh nhẹn hiện đại, điều hướng trực quan và phím tắt, khiến các nhóm khó làm việc hiệu quả. Giao diện cảm giác cũ kỹ và thiếu trải nghiệm tinh tế, thân thiện với người dùng của các công cụ hiện đại

Hệ sinh thái tích hợp hạn chế : Mặc dù kết nối với các hệ thống kiểm soát phiên bản như Git, Fogbugz không cung cấp hệ sinh thái ứng dụng rộng rãi (Slack, Google Workspace, CI/CD, lưu trữ đám mây, v.v.) như các công cụ hiện đại khác

Thiếu các tính năng cơ bản của agile : Mặc dù có các tính năng cơ bản như : Mặc dù có các tính năng cơ bản như lập kế hoạch sprint , điểm câu chuyện và biểu đồ burndown, FogBugz không cung cấp tính năng theo dõi tốc độ tự động, định tuyến phiếu yêu cầu hỗ trợ dựa trên AI, chế độ xem danh mục đầu tư giữa các nhóm hoặc quy trình làm việc agile có thể tùy chỉnh

Đắt so với những gì bạn nhận được : Giá cho mỗi người dùng tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là khi các công cụ khác cung cấp nhiều tính năng hơn với chi phí thấp hơn hoặc thậm chí miễn phí

Báo cáo và phân tích yếu: Hỗ trợ báo cáo tùy chỉnh hạn chế và hiển thị tối thiểu về tiến độ sprint, xu hướng lỗi hoặc hiệu suất của nhóm

🧠 Thú vị: Bạn còn nhớ Y2K – lỗi phần mềm được cho là sẽ khiến máy tính trên toàn thế giới ngừng hoạt động vào nửa đêm năm 2000? Trong khi thế giới vẫn tiếp tục quay, FogBugz thực ra đã ra đời vào chính năm đó. Điều đó có nghĩa là nó đã tồn tại từ thời đĩa mềm còn phổ biến! Trong ngành công nghệ, đó gần như là thời tiền sử. Và giống như phần mềm thời Y2K, FogBugz đang bắt đầu lộ rõ tuổi tác, đặc biệt là đối với các nhóm phát triển hiện đại, những người cần công cụ theo dõi lỗi nhanh hơn, linh hoạt hơn.

📖 Đọc thêm: Hướng dẫn cơ bản về quản lý dự án Scrum

Các lựa chọn thay thế FogBugz tốt nhất cho các nhóm Agile

Tại sao phải loại bỏ lỗi bằng các công cụ cồng kềnh khi có những giải pháp tuyệt vời với các tính năng tiên tiến có thể giúp bạn làm được nhiều việc hơn? Dưới đây là các lựa chọn thay thế FogBugz hàng đầu để quản lý vấn đề nhanh chóng và quản lý dự án cho các nhóm phát triển.

1. ClickUp (Tốt nhất cho quản lý dự án nhanh từ đầu đến cuối)

Dùng thử ClickUp ngay bây giờ Hợp lý hóa toàn bộ quy trình kỹ thuật của bạn — từ lộ trình đến phát hành — với ClickUp cho các nhóm phần mềm và giao hàng nhanh hơn, tất cả từ một không gian tập trung

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp thay thế FogBugz hiện đại, có thể mở rộng và có tính hợp tác cao cho nhóm phát triển của mình, chúng tôi có thứ phù hợp với bạn.

ClickUp, ứng dụng cho mọi công việc của bạn, được thiết kế cho các nhóm nhanh nhẹn, nhà phát triển và quản lý sản phẩm cần theo dõi vấn đề, quản lý dự án và hợp tác nhóm trong một nền tảng duy nhất.

ClickUp cho Nhóm Phần mềm cho phép bạn nhanh chóng nắm bắt, phân công và sắp xếp thứ tự ưu tiên các lỗi hoặc câu chuyện của người dùng. Với các trạng thái, trường và mẫu có thể tùy chỉnh, các nhóm có thể điều chỉnh quy trình làm việc để phù hợp với bất kỳ quy trình phát triển phần mềm nào

Sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc tồn đọng một cách rõ ràng bằng ClickUp cho Nhóm Agile — sử dụng Trường Tùy chỉnh và Công thức để cân nhắc các lựa chọn và đưa ra quyết định sản phẩm thông minh hơn

ClickUp cho các nhóm Agile cho phép các nhà phát triển và kỹ sư phần mềm xây dựng quy trình làm việc hiệu quả, linh hoạt (bảng Scrum, làn Kanban hoặc kết hợp cả hai để phù hợp với nhóm của bạn) để duy trì tiến độ dự án và sự thống nhất trong nhóm.

Làm việc thông minh hơn với AI và tự động hóa

Các tính năng AI và tự động hóa mạnh mẽ của ClickUp giúp loại bỏ công việc bận rộn để nhóm của bạn có thể tập trung vào việc xây dựng.

Tự động hóa công việc tồn đọng và nhận đề xuất từ AI với ClickUp Brain

ClickUp Brain tự động phân công vé, cập nhật sprint và công việc, tinh chỉnh công việc tồn đọng và thậm chí biến các cuộc họp tổng kết, đánh giá PRD và trò chuyện Slack thành các công việc có thể thực hiện được với người phụ trách và các bước tiếp theo rõ ràng. Và mọi thứ luôn được kết nối — yêu cầu hợp nhất, tệp tin và liên kết dự án hiển thị ngay tại nơi bạn cần, để nhóm của bạn không bao giờ phải đoán mò.

Với ClickUp Automations, các hành động lặp đi lặp lại như chỉ định lỗi, cập nhật trạng thái và thông báo cho các bên liên quan diễn ra ngay lập tức, giúp quy trình làm việc của bạn hiệu quả và nhóm của bạn luôn đồng bộ.

Luôn dẫn đầu mọi sprint với ClickUp Sprints — tùy chỉnh điểm, theo dõi tiến độ theo người được giao và quản lý khối lượng công việc theo cách của bạn, tất cả trong một chế độ xem

Quản lý sprint trở nên đơn giản

Mô-đun ClickUp Sprints được thiết kế riêng cho các nhóm nhanh nhẹn để theo dõi tiến độ, xem những gì bị chặn và quản lý các công việc tồn đọng của sprint, tất cả ở một nơi.

Lập kế hoạch sprint hiệu quả với ước tính điểm câu chuyện và dòng thời gian

Duy trì tính linh hoạt bằng cách điều chỉnh kế hoạch dựa trên sức chứa của nhóm, nhanh chóng chuyển công việc giữa các sprint

Tiết kiệm thời gian báo cáo với các cuộc họp hàng ngày và cập nhật công việc được tạo tự động bằng AI

Theo dõi tiến độ với các thẻ Bảng điều khiển Sprint như báo cáo Sprint Velocity, Sprint Burndown và Sprint Burnup

Bạn cũng có thể định cấu hình ClickUp Autopilot Agents để giám sát và báo cáo các hoạt động dự án hoặc sprint cho các kích hoạt cụ thể, chẳng hạn như hoàn thành công việc, cập nhật trạng thái vấn đề hoặc báo cáo lỗi mới.

Quản lý dự án linh hoạt cho mọi nhóm

ClickUp không chỉ dành cho các nhóm phần mềm. Các nhóm quản lý dự án có thể quản lý các quy trình công việc phức tạp với các phụ thuộc nhiệm vụ, công việc con và danh sách kiểm tra, giúp dễ dàng phát hiện các yếu tố cản trở.

Biểu đồ Gantt tương tác và hơn 15 chế độ xem, chẳng hạn như Danh sách, Kanban, Lịch và Dòng thời gian, giúp đơn giản hóa việc phối hợp giữa các bộ phận. Giữ cho các bên liên quan cập nhật thông tin thông qua báo cáo chi tiết với Bảng điều khiển ClickUp có thể tùy chỉnh.

Quản lý các dự án phức tạp, lập kế hoạch và trực quan hóa dòng thời gian dự án, đồng thời điều phối công việc liên chức năng với ClickUp cho các nhóm quản lý dự án

Từ các công ty khởi nghiệp đến các doanh nghiệp lớn, kiến trúc linh hoạt của ClickUp có thể dễ dàng mở rộng để hỗ trợ mọi thứ, từ các nhóm nhỏ nhanh nhẹn đến các đội ngũ kỹ sư phân phối trên toàn cầu.

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Tự động hóa các công việc tồn đọng, đưa ra những hiểu biết sâu sắc và biến các cuộc hội thoại thành nhiệm vụ có thể thực hiện được với ClickUp Brain

Tích hợp với GitHub, GitLab, Bitbucket và các công cụ phát triển khác để liên kết các commit, yêu cầu hợp nhất và đánh giá mã trực tiếp với các công việc

Tùy chỉnh dữ liệu công việc bằng Trường Tùy chỉnh để theo dõi lỗi, yêu cầu tính năng và các giai đoạn phát triển

Tạo và duy trì tài liệu dự án, wiki, câu chuyện người dùng và cơ sở kiến thức nội bộ với ClickUp Docs hợp tác

Giao tiếp liền mạch trong thời gian thực với tính năng trò chuyện ClickUp tích hợp sẵn trên các công việc và dự án

Hình dung và chuyển đổi kiến trúc, bản tổng kết và quy trình làm việc thành các nhiệm vụ bằng Bảng trắng và Bản đồ Tư duy của ClickUp

Theo dõi thời gian dành cho các công việc và dự án để đảm bảo phù hợp với mục tiêu của công ty

Giới hạn của ClickUp

Một số người dùng có thể thấy các tính năng phong phú ban đầu hơi quá sức

Giá ClickUp

Xếp hạng và đánh giá ClickUp

G2 : 4.7/5 (10.300+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.400+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

ClickUp cực kỳ linh hoạt và thân thiện với người dùng. Nó cho phép chúng tôi quản lý dễ dàng cả quy trình làm việc Agile và Waterfall, thích ứng hoàn hảo với các nhu cầu khác nhau của từng nhóm. Nền tảng này rất trực quan, nhanh chóng cấu hình và tích hợp nhiều tính năng như bảng điều khiển, trường tùy chỉnh, tự động hóa và hơn thế nữa. Khả năng sử dụng của nó thực sự nổi bật — ngay cả những người dùng không có kiến thức kỹ thuật cũng có thể nhanh chóng làm quen, giúp việc áp dụng trở nên dễ dàng trong các bộ phận.

🧠 Thông tin thú vị: Từ “Scrum” trong agile không xuất phát từ công nghệ mà từ môn bóng bầu dục! Giống như các cầu thủ tập trung lại và cùng nhau đẩy bóng về phía trước, các nhóm Scrum cũng làm việc chặt chẽ để dự án tiến triển. Agile mượn tên này để nhấn mạnh tinh thần đồng đội, động lực và khả năng ra quyết định nhanh chóng.

2. Jira (Tốt nhất cho lập kế hoạch và theo dõi phát triển phần mềm)

qua Jira

Jira là một nền tảng hoàn chỉnh được xây dựng để hỗ trợ nhu cầu của các nhóm phát triển phần mềm hiện đại. Được thiết kế bởi Atlassian với quy trình làm việc nhanh nhẹn làm cốt lõi, Jira giúp các nhóm luôn nắm bắt mọi thay đổi, từ lập kế hoạch sprint và sắp xếp công việc tồn đọng đến theo dõi lỗi và phát hành bản cập nhật.

Jira tích hợp sâu với các công cụ mà các nhà phát triển đã sử dụng. Từ các nền tảng kiểm soát nguồn như GitHub và Bitbucket đến các công cụ CI/CD và bộ kiểm tra, Jira hoạt động như một trung tâm lệnh, thu thập các bản cập nhật và bối cảnh từ toàn bộ hệ thống công nghệ của bạn.

Không giống như các công cụ cũ như FogBugz, Jira cung cấp trải nghiệm hiện đại, có thể mở rộng và tùy chỉnh hơn nhiều.

Các tính năng tốt nhất của Jira

Sử dụng các loại vấn đề nâng cao như epic, lỗi và câu chuyện người dùng được thiết kế riêng cho phát triển nhanh

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại bằng các quy tắc tùy chỉnh để tự động đóng vấn đề hoặc phân công lại vé

Tích hợp sâu với Bitbucket, GitHub và các công cụ CI/CD để hiển thị hoàn toàn từ mã đến triển khai

Lập kế hoạch sprint, sắp xếp công việc tồn đọng và theo dõi các cột mốc quan trọng với các mẫu và lộ trình linh hoạt tích hợp sẵn

Tận dụng các tính năng hỗ trợ AI để tóm tắt các vấn đề, tạo nội dung và nhận các đề xuất thông minh

Giới hạn của Jira

Việc thiết lập và cấu hình ban đầu có thể cảm thấy quá sức so với một số lựa chọn thay thế Jira , đặc biệt là đối với các nhóm nhỏ hoặc người dùng mới

Giá Jira

Miễn phí

Tiêu chuẩn: Bắt đầu từ 7,53 USD/tháng cho mỗi người dùng

Premium: Bắt đầu từ 13,53 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Xếp hạng và đánh giá Jira

G2 : 4.3/5 (6.500+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (15.200+ đánh giá)

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đã sử dụng Jira nhưng muốn có sự linh hoạt của ClickUp? Bạn không cần phải bắt đầu lại từ đầu — hãy sử dụng công cụ nhập Jira của ClickUp để chuyển các vấn đề, dự án và quy trình làm việc của bạn một cách liền mạch. Công cụ này nhanh chóng, có thể tùy chỉnh và giúp nhóm của bạn luôn hoạt động hiệu quả.

📮 ClickUp Insight: Các cuộc họp khơi dậy sự sáng tạo và thúc đẩy hành động — khi chúng hoạt động hiệu quả. Nhưng thực tế thì sao? Gần một nửa số nhân viên lãng phí thời gian quý báu để liên hệ với đồng nghiệp để tìm kiếm câu trả lời mà lẽ ra họ đã có sẵn trong tay, gây ra sự gián đoạn liên tục trong công việc. Tính năng Tìm kiếm kết nối và ClickUp Brain của ClickUp giúp loại bỏ quá trình trao đổi qua lại tốn kém này bằng cách cung cấp câu trả lời tức thì, được hỗ trợ bởi AI từ toàn bộ hệ sinh thái kỹ thuật số của bạn. Mọi tệp, ghi chú cuộc họp, clip ghi âm và tích hợp của bên thứ ba đều trở thành kiến thức có thể tìm kiếm được, do đó không ai phải mất thời gian tìm kiếm thông tin từ đồng nghiệp. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp, tức là hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người, nhờ loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra những gì với một tuần năng suất thêm mỗi quý!

3. YouTrack (Tốt nhất để theo dõi vấn đề và quản lý quy trình làm việc nhanh nhẹn)

qua YouTrack

YouTrack rất phù hợp cho quản lý dự án linh hoạt và theo dõi vấn đề. Nó cũng có thể tùy chỉnh sâu — các nhóm không bị ép buộc phải tuân theo quy trình làm việc cứng nhắc.

Bạn có thể tùy chỉnh mọi thứ, từ trường vấn đề và quy trình công việc đến lệnh và báo cáo. Công cụ này thực sự phù hợp với cách bạn làm việc, không phải ngược lại. Trong khi FogBugz chỉ theo dõi lỗi mà không có tính linh hoạt và chiều sâu, YouTrack của JetBrains hỗ trợ toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm, từ ý tưởng đến triển khai, với sự rõ ràng và kiểm soát cao hơn nhiều.

YouTrack đặc biệt hấp dẫn các nhóm đã đầu tư vào hệ sinh thái công cụ phát triển JetBrains.

Các tính năng tốt nhất của YouTrack

Thiết lập bảng agile với quy trình công việc có thể tùy chỉnh cho các phương pháp Scrum, Kanban hoặc kết hợp

Sử dụng tính năng tìm kiếm thông minh và cập nhật dựa trên lệnh để xử lý công việc nhanh chóng

Theo dõi thời gian trực tiếp trong các công việc để giám sát nỗ lực trong các sprint

Tạo báo cáo và bảng điều khiển có thể tùy chỉnh để trực quan hóa hiệu suất của nhóm

Sử dụng hỗ trợ dựa trên AI để tóm tắt các cuộc thảo luận, tạo phản hồi và tạo công việc

Giới hạn của YouTrack

Giao diện người dùng có thể khiến những người không thuộc nhóm phát triển hoặc QA cảm thấy khó sử dụng

Mặc dù mạnh mẽ, ngôn ngữ truy vấn cho tìm kiếm nâng cao có thể có độ khó học cao

Giá cả của YouTrack

Miễn phí

Hơn 11 người dùng: 4,40 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về YouTrack

G2 : 4.3/5 (50+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (90+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về YouTrack?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Điểm tốt nhất của YouTrack là tính linh hoạt và khả năng thích ứng với các quy trình làm việc khác nhau. Tôi có thể tùy chỉnh nó để phản ánh các quy trình theo dõi dự án cụ thể, giúp quản lý công việc hiệu quả hơn và cá nhân hóa hơn.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh hàng đầu của YouTrack

4. Linear (Phù hợp nhất cho các thao tác duyệt, chèn và xóa đơn giản)

qua Linear

Linear được thiết kế riêng cho các nhóm sản phẩm và kỹ thuật hiện đại, những người muốn dành ít thời gian hơn cho việc tranh cãi về các công cụ và nhiều thời gian hơn cho việc phân phối mã.

Nó vượt trội trong các thao tác duyệt, chèn và xóa đơn giản, có nghĩa là bạn có thể dễ dàng di chuyển giữa các công việc, cập nhật trạng thái, phân công công việc và xóa hoặc lưu trữ các mục không liên quan.

Với tích hợp Git liền mạch, bạn có thể tự động đồng bộ hóa các commit, PR và nhánh với các vấn đề. Bạn cũng có được kế hoạch dựa trên chu kỳ (phiên bản sprint của Linear), theo dõi tốc độ tích hợp sẵn và tự động hóa mạnh mẽ giúp giảm thiểu nhập liệu thủ công.

Linear AI, trợ lý thông minh, có thể tự động phân loại các lỗi mới, soạn thảo mô tả vấn đề và thậm chí giúp quản lý công việc tồn đọng bằng cách xác định các vấn đề tương tự.

Các tính năng tốt nhất của Linear

Di chuyển nhanh chóng với giao diện siêu nhanh và sử dụng phím tắt cho mọi thao tác

Tự động hóa các sprint phát triển của bạn với Cycles, công cụ quản lý các bản phát hành và công việc tồn đọng cho bạn

Quản lý sprint, lộ trình và theo dõi vấn đề với quy trình làm việc tích hợp sẵn

Cộng tác trong thời gian thực với tích hợp GitHub/GitLab liền mạch

Tự động hóa quản lý công việc tồn đọng để công việc luôn gọn gàng, tập trung và có thể thực hiện được

Giới hạn tuyến tính

Nó có thể cảm thấy bị giới hạn đối với nhu cầu của doanh nghiệp quy mô lớn hoặc các nhóm phụ thuộc vào tùy chỉnh nhiều

Các tính năng báo cáo ít phong phú hơn so với các lựa chọn thay thế Linear tập trung vào doanh nghiệp hơn

Giá cố định

Miễn phí

Cơ bản: 10 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: 16 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét theo thang điểm tuyến tính

G2 : 4.5/5 (40+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

📖 Xem thêm: Một ngày làm việc của một nhà phát triển phần mềm

5. Zoho BugTracker (Tốt nhất để theo dõi lỗi và giải quyết vấn đề)

qua Zoho BugTracker

Không giống như các nền tảng cồng kềnh cố gắng làm mọi thứ cùng một lúc, Zoho BugTracker tập trung vào giải quyết vấn đề. Nó cung cấp giao diện gọn gàng, trực quan, dễ điều hướng, ngay cả đối với những nhóm không muốn mất thời gian học một hệ thống quá phức tạp khác.

Là một phần của hệ sinh thái Zoho rộng lớn, phần mềm theo dõi vấn đề này là một lựa chọn đặc biệt hợp lý cho các doanh nghiệp sử dụng các ứng dụng Zoho khác. Từ ghi nhật ký lỗi và chỉ định quyền sở hữu đến theo dõi giải quyết và phân tích sau sự cố, mọi thứ đều được tối ưu hóa để đảm bảo tốc độ và sự rõ ràng.

Trợ lý AI của Zoho, Zia, có thể giúp tạo báo cáo và cung cấp thông tin chi tiết từ dữ liệu dự án của bạn. Các nhóm cũng có thể xác định quy trình công việc tùy chỉnh phản ánh chính xác vòng đời lỗi, thiết lập quy tắc để kích hoạt cảnh báo hoặc hành động tự động, đồng thời sử dụng SLA và theo dõi thời gian để đảm bảo không có sai sót nào xảy ra.

Các tính năng tốt nhất của Zoho BugTracker

Cấu hình thông báo, phụ thuộc công việc và nhắc nhở để giữ cho đúng người được cập nhật vào đúng thời điểm

Đồng bộ hóa các hoạt động phát triển với GitHub và Bitbucket tích hợp trong hệ sinh thái Zoho

Cộng tác với nhóm của bạn trong thời gian thực bằng Trò chuyện, Diễn đàn và hơn thế nữa

Sử dụng quyền truy cập dựa trên vai trò để đảm bảo an toàn và tập trung

Theo dõi thời gian dành cho lỗi và quản lý Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA)

Giới hạn của Zoho BugTracker

Thiếu tích hợp sâu hơn cho các nhóm lớn hơn

Có thể kém trực quan hơn đối với các dự án phần mềm có độ phức tạp cao

Giá cả của Zoho BugTracker

Miễn phí

Tiêu chuẩn: 4 USD/tháng cho mỗi người dùng

Premium: 8 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Zoho BugTracker

G2 : 4.4/5 (40+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (170+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Zoho BugTracker?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Tôi đang tìm kiếm phần mềm giúp chúng tôi báo cáo lỗi trong phần mềm mà chúng tôi phát triển. May mắn thay, tôi đã tìm thấy Zoho Bug Tracker và nó rất tiện lợi và cực kỳ dễ sử dụng cho chúng tôi.

📖 Cũng nên đọc: Công cụ Agile cho quản lý dự án

6. GitLab (Tốt nhất cho nền tảng DevOps và cộng tác)

qua GitLab

Bạn cần một trung tâm lệnh DevOps mở lõi tất cả trong một? GitLab bao gồm mọi thứ từ lập kế hoạch và mã hóa đến thử nghiệm, bảo mật, triển khai và giám sát. Bạn có thể tự động hóa các thử nghiệm, chạy quét bảo mật và triển khai dễ dàng bằng cách sử dụng các cấu hình YAML đơn giản.

Ngoài ra, với hỗ trợ tích hợp cho Kubernetes và các công cụ tích hợp, chẳng hạn như SAST, DAST và quét phụ thuộc, GitLab tích hợp bảo mật ngay vào quy trình của bạn.

Các tính năng hỗ trợ AI của nền tảng này được gói gọn trong GitLab Duo, giúp hỗ trợ các nhóm trong suốt vòng đời dự án bằng các bản tóm tắt thảo luận và đề xuất mã.

Không giống như FogBugz, chủ yếu là một công cụ theo dõi vấn đề, GitLab cung cấp cho toàn bộ nhóm của bạn, từ nhà phát triển đến quản lý phát hành, một nền tảng duy nhất để hợp tác và giao hàng nhanh hơn.

Các tính năng tốt nhất của GitLab

Sử dụng đường ống CI/CD tích hợp để tự động hóa và tăng tốc triển khai

Tập trung mã, vấn đề và tài liệu của bạn vào một nguồn duy nhất

Theo dõi công việc bằng cách sử dụng Vấn đề và sắp xếp chúng bằng Epic, Iterations và cột mốc

Quản lý phê duyệt yêu cầu hợp nhất và đánh giá mã từ một không gian thống nhất

Tích hợp trực tiếp với các thử nghiệm bảo mật mạnh mẽ trong vòng đời DevOps của bạn

Giới hạn của GitLab

Mặc dù GitLab có nhiều tính năng, nhưng nó có thể cảm thấy phức tạp đối với người dùng mới và việc thiết lập mất nhiều thời gian, đặc biệt là đối với các nhóm nhỏ không quen sử dụng các công cụ DevOps toàn diện

Bộ tính năng đầy đủ, bao gồm bảo mật nâng cao, tuân thủ và khả năng AI, được dành riêng cho các gói trả phí cao cấp

Giá GitLab

Miễn phí

Premium: 29 USD/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Ultimate: Giá tùy chỉnh

Xếp hạng và đánh giá GitLab

G2 : 4.5/5 (840+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (1.180+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về GitLab?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Điều tôi thích nhất là GitLab kết hợp kiểm soát phiên bản, CI/CD, theo dõi vấn đề và quản lý dự án trong một công cụ duy nhất. Tôi thực sự thích sự liền mạch từ việc viết mã đến triển khai, tất cả đều được thực hiện mà không cần rời khỏi nền tảng. CI/CD tích hợp sẵn rất dễ cài đặt và quy trình hợp nhất yêu cầu giúp duy trì chất lượng mã cao. Đôi khi có thể cảm thấy hơi chậm, đặc biệt là với kho lưu trữ lớn hơn hoặc các đường ống phức tạp hơn.

7. Backlog (Phù hợp nhất cho phương pháp Agile và Scrum)

qua Backlog

Nếu bạn đang chạy quy trình làm việc nhanh hoặc scrum và cần theo dõi thời gian cùng với theo dõi lỗi, Backlog của Nulab là giải pháp dành cho bạn. Nó kết hợp các tính năng quản lý dự án với các công cụ dành cho nhà phát triển như kho lưu trữ Git và SVN tích hợp sẵn, để nhóm của bạn có thể lập kế hoạch, theo dõi và giao hàng — tất cả ở một nơi.

Bạn cũng sẽ tìm thấy bảng kế hoạch sprint, biểu đồ burndown, theo dõi cột mốc và hỗ trợ cho các điểm câu chuyện và dự án cá nhân. Ngoài ra, cập nhật thời gian thực và thảo luận theo chủ đề giúp mọi người luôn đồng bộ mà không bị lộn xộn.

Các tính năng tốt nhất của Backlog

Phân công công việc và lỗi cho các thành viên trong nhóm, đặt ngày đáo hạn và nhận thông báo tức thì về các cập nhật và trách nhiệm

Sắp xếp công việc bằng cách chia nhỏ các nhiệm vụ lớn thành các vấn đề chi tiết và nhiệm vụ con

Lập kế hoạch sprint một cách linh hoạt với biểu đồ Gantt trực quan và bảng Kanban

Theo dõi tiến độ và xác định các điểm nghẽn bằng biểu đồ burndown và các công cụ báo cáo toàn diện

Tạo trang wiki để lưu trữ tài liệu nội bộ và hợp tác nhóm liền mạch

Giới hạn về công việc tồn đọng

Nó chỉ có các tính năng báo cáo và phân tích cơ bản, khiến các nhóm dựa trên dữ liệu khó trích xuất thông tin chi tiết hoặc tạo báo cáo nâng cao

Bạn phải theo dõi thời gian thủ công vì không có tiện ích theo dõi thời gian tích hợp để ghi lại số giờ tự động

Giá cả của Backlog

Miễn phí

Gói cơ bản: $35/tháng

Gói tiêu chuẩn: $100/tháng

Premium: $175/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Backlog

G2 : 4.6/5 (380+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (158+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Backlog?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi sử dụng công cụ này để theo dõi lỗi. Nó giúp tôi và nhóm của tôi tìm và sửa lỗi nhanh chóng. Trước khi sử dụng công cụ này, chúng tôi sử dụng bảng tính Excel để theo dõi lỗi. Nhưng việc này tốn nhiều thời gian và đôi khi gây nhầm lẫn cho các nhà phát triển. Nhưng giờ đây, với công cụ này, mọi việc trở nên dễ dàng và các nhà phát triển cũng dễ hiểu hơn. Điều duy nhất tôi không thích là ứng dụng di động của họ rất chậm.

📖 Xem thêm: Các công cụ hợp tác tốt nhất cho phát triển phần mềm

8. Trello (Tốt nhất cho hợp tác nhóm và quản lý công việc)

qua Trello

Bạn đang tìm kiếm một phần mềm tuyệt vời với giao diện có thể tùy chỉnh, có thể theo dõi công việc và lỗi một cách dễ dàng? Hãy chào mừng Trello, một công cụ quản lý dự án trực quan, thân thiện với người dùng, giúp các nhóm tổ chức, sắp xếp thứ tự ưu tiên và thực hiện công việc thông qua hệ thống bảng và thẻ trực quan.

Mặc dù Trello không phải là công cụ theo dõi vấn đề chuyên dụng, nhưng nó cung cấp các bảng, danh sách và thẻ linh hoạt có thể được cấu hình cho quy trình theo dõi lỗi. Được thiết kế dựa trên sự đơn giản của Kanban, Trello cho phép bạn tạo bảng theo dõi lỗi chuyên dụng, sử dụng danh sách để biểu thị các trạng thái lỗi khác nhau và gán thẻ cho các thành viên trong nhóm để giải quyết.

Công cụ công việc và cộng tác này được thiết kế riêng cho quản lý toàn nhóm trong các vai trò kỹ thuật và phi kỹ thuật. Nó khuyến khích hiển thị chéo chức năng, điều mà FogBugz không hỗ trợ tự nhiên.

Là một sản phẩm của Atlassian, Trello cũng tích hợp Atlassian Intelligence để hợp lý hóa giao tiếp và lập kế hoạch.

Các tính năng tốt nhất của Trello

Tự động hóa các hành động lặp đi lặp lại như di chuyển thẻ, cài đặt ngày đáo hạn hoặc gửi nhắc nhở với tự động hóa Butler

Tích hợp liền mạch với các công cụ như Slack, Google Drive và hơn thế nữa bằng Power-Ups

Sử dụng các mẫu để lập kế hoạch dự án, theo dõi sprint và lịch nội dung

Tận dụng AI để tạo danh sách công việc có thể thực hiện và tóm tắt thông tin trực tiếp trong thẻ

Thu thập báo cáo lỗi qua biểu mẫu, đính kèm ảnh chụp màn hình và liên lạc với người báo cáo thông qua các tính năng nâng cao như Hipporello Service Desk hoặc Marker

Giới hạn của Trello

Các dự án phức tạp có thể cần cấu trúc phức tạp hơn so với những gì Trello cung cấp

Thiếu các tính năng nâng cao có trong các trình theo dõi lỗi chuyên dụng, chẳng hạn như trường tùy chỉnh và báo cáo phức tạp

Giá Trello

Miễn phí

Tiêu chuẩn: 6 USD/tháng cho mỗi người dùng

Premium: 12,5 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: 210 USD/năm cho mỗi người dùng

Xếp hạng và đánh giá Trello

G2 : 4.4/5 (13.700+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (23.600+ đánh giá)

📖 Đọc thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Trello

Theo dõi, sửa chữa và hơn thế nữa với ClickUp!

Phát triển phần mềm không chỉ là viết mã tuyệt vời, mà còn là kết hợp các nhóm, công cụ và quy trình kinh doanh một cách trơn tru.

Từ quản lý câu chuyện của người dùng và theo dõi lỗi đến tổ chức các phiên đánh giá mã, bạn cần một công cụ quản lý dự án thực sự hiểu cách thức làm việc của các nhóm nhanh nhẹn.

Các quy trình làm việc tùy chỉnh của ClickUp thích ứng với các phương pháp ưa thích của nhóm bạn, cho dù bạn sử dụng Scrum, Kanban, agile hay kết hợp cả hai.

Nó kết hợp quản lý dự án, theo dõi vấn đề và hợp tác nhóm vào một nền tảng duy nhất, hợp lý, loại bỏ sự cần thiết phải sử dụng nhiều công cụ. Hợp tác đa chức năng trở nên tự nhiên khi các nhà quản lý sản phẩm, nhà phát triển và nhóm thành công khách hàng làm việc từ cùng một nguồn thông tin chính xác!

Sẵn sàng tăng tốc chu kỳ phát triển, cắt giảm chi phí và cung cấp sản phẩm tốt hơn?

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay (miễn phí)!